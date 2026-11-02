Energy Transition, Carbon
November 02, 2026
New Phase 2 CORSIA-eligible credit symbols
The following Phase 2 CORSIA-eligible credit symbols have been created in the Market Data category CBN (Carbon: Global Assessments).
The symbols will be featured in the following:
- Fixed Pages: Platts Energy Transition Alert ETA2004 and ETA2011. CMA2004, CMA2009 and CMA2011.
- Publications: Aviation Weekly, Carbon Market Daily and S&P Global Energy Core.
They are scheduled to begin updating on Nov. 2.
|MDC
|Symbol
|Bates
|Dec
|Freq
|Curr
|UOM
|Description
|CBN
|CECPA00
|c
|2
|DW
|USD
|MTC
|Platts CEC (Phase 2) $/mtCO2e
|CBN
|CECPA03
|c
|3
|MA
|USD
|MTC
|Platts CEC (Phase 2) $/mtCO2e MAvg
|CBN
|CECPC00
|c
|2
|DW
|EUR
|MTC
|Platts CEC (Phase 2) eur/mtCO2e
|CBN
|CECPC03
|c
|3
|MA
|EUR
|MTC
|Platts CEC (Phase 2) eur/mtCO2e MAvg
|CBN
|CECPD00
|c
|2
|DW
|USD
|MTC
|Platts CEC (Phase 2) Yr01 $/mtCO2e
|CBN
|CECPD03
|c
|3
|MA
|USD
|MTC
|Platts CEC (Phase 2) Yr01 $/mtCO2e MAvg
|CBN
|CECPE00
|c
|2
|DW
|EUR
|MTC
|Platts CEC (Phase 2) Yr01 eur/mtCO2e
|CBN
|CECPE03
|c
|3
|MA
|EUR
|MTC
|Platts CEC (Phase 2) Yr01 eur/mtCO2e MAvg
|CBN
|CECPF00
|c
|2
|DW
|USD
|MTC
|Platts CEC (Phase 2)/Platts CEC CY Spread $/mtCO2e
|CBN
|CECPF03
|c
|3
|MA
|USD
|MTC
|Platts CEC (Phase 2)/Platts CEC CY Spread $/mtCO2e MAvg
|CBN
|CECPG00
|c
|2
|DW
|EUR
|MTC
|Platts CEC (Phase 2)/Platts CEC CY Spread eur/mtCO2e
|CBN
|CECPG03
|c
|3
|MA
|EUR
|MTC
|Platts CEC (Phase 2)/Platts CEC CY Spread eur/mtCO2e MAvg
|CBN
|CECPH00
|c
|2
|DW
|USD
|MTC
|Platts CEC (Phase 2)/Platts CEC Yr01 Spread $/mtCO2e
|CBN
|CECPH03
|c
|3
|MA
|USD
|MTC
|Platts CEC (Phase 2)/Platts CEC Yr01 Spread $/mtCO2e MAvg
|CBN
|CECPI00
|c
|2
|DW
|EUR
|MTC
|Platts CEC (Phase 2)/Platts CEC Yr01 Spread eur/mtCO2e
|CBN
|CECPI03
|c
|3
|MA
|EUR
|MTC
|Platts CEC (Phase 2)/Platts CEC Yr01 Spread eur/mtCO2e MAvg
Please follow the link for further details: https://www.spglobal.com/energy/en/pricing-benchmarks/our-methodology/subscriber-notes/090326-platts-to-launch-phase-2-corsia-eligible-credit-assessments-nov-2-maintain-platts-cec-as-phase-1-until-jan-2028.
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