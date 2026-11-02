Energy Transition, Carbon

November 02, 2026

New Phase 2 CORSIA-eligible credit symbols

The following Phase 2 CORSIA-eligible credit symbols have been created in the Market Data category CBN (Carbon: Global Assessments).

The symbols will be featured in the following:

  • Fixed Pages: Platts Energy Transition Alert ETA2004 and ETA2011. CMA2004, CMA2009 and CMA2011.
  • Publications: Aviation Weekly, Carbon Market Daily and S&P Global Energy Core.

They are scheduled to begin updating on Nov. 2.

MDC Symbol Bates Dec Freq Curr UOM Description
CBN CECPA00 c 2 DW USD MTC Platts CEC (Phase 2) $/mtCO2e
CBN CECPA03 c 3 MA USD MTC Platts CEC (Phase 2) $/mtCO2e MAvg
CBN CECPC00 c 2 DW EUR MTC Platts CEC (Phase 2) eur/mtCO2e
CBN CECPC03 c 3 MA EUR MTC Platts CEC (Phase 2) eur/mtCO2e MAvg
CBN CECPD00 c 2 DW USD MTC Platts CEC (Phase 2) Yr01 $/mtCO2e
CBN CECPD03 c 3 MA USD MTC Platts CEC (Phase 2) Yr01 $/mtCO2e MAvg
CBN CECPE00 c 2 DW EUR MTC Platts CEC (Phase 2) Yr01 eur/mtCO2e
CBN CECPE03 c 3 MA EUR MTC Platts CEC (Phase 2) Yr01 eur/mtCO2e MAvg
CBN CECPF00 c 2 DW USD MTC Platts CEC (Phase 2)/Platts CEC CY Spread $/mtCO2e
CBN CECPF03 c 3 MA USD MTC Platts CEC (Phase 2)/Platts CEC CY Spread $/mtCO2e MAvg
CBN CECPG00 c 2 DW EUR MTC Platts CEC (Phase 2)/Platts CEC CY Spread eur/mtCO2e
CBN CECPG03 c 3 MA EUR MTC Platts CEC (Phase 2)/Platts CEC CY Spread eur/mtCO2e MAvg
CBN CECPH00 c 2 DW USD MTC Platts CEC (Phase 2)/Platts CEC Yr01 Spread $/mtCO2e
CBN CECPH03 c 3 MA USD MTC Platts CEC (Phase 2)/Platts CEC Yr01 Spread $/mtCO2e MAvg
CBN CECPI00 c 2 DW EUR MTC Platts CEC (Phase 2)/Platts CEC Yr01 Spread eur/mtCO2e
CBN CECPI03 c 3 MA EUR MTC Platts CEC (Phase 2)/Platts CEC Yr01 Spread eur/mtCO2e MAvg

Please follow the link for further details: https://www.spglobal.com/energy/en/pricing-benchmarks/our-methodology/subscriber-notes/090326-platts-to-launch-phase-2-corsia-eligible-credit-assessments-nov-2-maintain-platts-cec-as-phase-1-until-jan-2028.

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