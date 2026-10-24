Natural Gas
October 24, 2026
Platts discontinues inactive CRE Mexico monthly natural gas symbols
Platts, part of S&P Global Energy, has discontinued the following inactive CRE Mexico monthly natural gas symbols, effective Oct. 23, 2026:
|MDC
|Symbol
|Bates
|Dec
|Freq
|Curr
|UOM
|Description
|ANZ
|ACREA00
|c
|4
|MA
|USD
|MMB
|CRE Natgas Wtd Average Pricing IPGN $/MMBtu Mthly
|ANZ
|ACREB00
|c
|4
|MA
|USD
|MMB
|CRE Natgas Wtd Average Pricing Region I $/MMBtu Mthly
|ANZ
|ACREC00
|c
|4
|MA
|USD
|MMB
|CRE Natgas Wtd Average Pricing Region II $/MMBtu Mthly
|ANZ
|ACRED00
|c
|4
|MA
|USD
|MMB
|CRE Natgas Wtd Average Pricing Region III $/MMBtu Mthly
|ANZ
|ACREE00
|c
|4
|MA
|USD
|MMB
|CRE Natgas Wtd Average Pricing Region IV $/MMBtu Mthly
|ANZ
|ACREF00
|c
|4
|MA
|USD
|MMB
|CRE Natgas Wtd Average Pricing Region V $/MMBtu Mthly
|ANZ
|ACREG00
|c
|4
|MA
|USD
|MMB
|CRE Natgas Wtd Average Pricing Region VI $/MMBtu Mthly
|ANZ
|ACRNA00
|u
|0
|MA
|N/A
|CON
|CRE Natgas Wtd Average Pricing Region V Transactions Excluded Mthly
|ANZ
|ACRNB00
|u
|0
|MA
|N/A
|CON
|CRE Natgas Wtd Average Pricing Region VI Transactions Excluded Mthly
|ANZ
|ACRPA00
|cw
|4
|MA
|MXN
|GIG
|CRE Natgas Wtd Average Pricing IPGN pesos/gigajoule Mthly
|ANZ
|ACRPB00
|cw
|4
|MA
|MXN
|GIG
|CRE Natgas Wtd Average Pricing Region I pesos/gigajoule Mthly
|ANZ
|ACRPC00
|cw
|4
|MA
|MXN
|GIG
|CRE Natgas Wtd Average Pricing Region II pesos/gigajoule Mthly
|ANZ
|ACRPD00
|cw
|4
|MA
|MXN
|GIG
|CRE Natgas Wtd Average Pricing Region III pesos/gigajoule Mthly
|ANZ
|ACRPE00
|cw
|4
|MA
|MXN
|GIG
|CRE Natgas Wtd Average Pricing Region IV pesos/gigajoule Mthly
|ANZ
|ACRPF00
|cw
|4
|MA
|MXN
|GIG
|CRE Natgas Wtd Average Pricing Region V pesos/gigajoule Mthly
|ANZ
|ACRPG00
|cw
|4
|MA
|MXN
|GIG
|CRE Natgas Wtd Average Pricing Region VI pesos/gigajoule Mthly
|ANZ
|ACRPH00
|u
|0
|MA
|N/A
|N/A
|CRE Natgas Wtd Average Pricing IPGN Counterparties Mthly
|ANZ
|ACRPI00
|u
|0
|MA
|N/A
|N/A
|CRE Natgas Wtd Average Pricing Region I Counterparties Mthly
|ANZ
|ACRPJ00
|u
|0
|MA
|N/A
|N/A
|CRE Natgas Wtd Average Pricing Region II Counterparties Mthly
|ANZ
|ACRPK00
|u
|0
|MA
|N/A
|N/A
|CRE Natgas Wtd Average Pricing Region III Counterparties Mthly
|ANZ
|ACRPL00
|u
|0
|MA
|N/A
|N/A
|CRE Natgas Wtd Average Pricing Region IV Counterparties Mthly
|ANZ
|ACRPM00
|u
|0
|MA
|N/A
|N/A
|CRE Natgas Wtd Average Pricing Region V Counterparties Mthly
|ANZ
|ACRPN00
|u
|0
|MA
|N/A
|N/A
|CRE Natgas Wtd Average Pricing Region VI Counterparties Mthly
|ANZ
|ACRPO00
|u
|0
|MA
|N/A
|CON
|CRE Natgas Wtd Average Pricing IPGN Transactions Reported Mthly
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