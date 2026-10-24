Natural Gas

October 24, 2026

Platts discontinues inactive CRE Mexico monthly natural gas symbols

Platts, part of S&P Global Energy, has discontinued the following inactive CRE Mexico monthly natural gas symbols, effective Oct. 23, 2026:

MDC Symbol Bates Dec Freq Curr UOM Description
ANZ ACREA00 c 4 MA USD MMB CRE Natgas Wtd Average Pricing IPGN $/MMBtu Mthly
ANZ ACREB00 c 4 MA USD MMB CRE Natgas Wtd Average Pricing Region I $/MMBtu Mthly
ANZ ACREC00 c 4 MA USD MMB CRE Natgas Wtd Average Pricing Region II $/MMBtu Mthly
ANZ ACRED00 c 4 MA USD MMB CRE Natgas Wtd Average Pricing Region III $/MMBtu Mthly
ANZ ACREE00 c 4 MA USD MMB CRE Natgas Wtd Average Pricing Region IV $/MMBtu Mthly
ANZ ACREF00 c 4 MA USD MMB CRE Natgas Wtd Average Pricing Region V $/MMBtu Mthly
ANZ ACREG00 c 4 MA USD MMB CRE Natgas Wtd Average Pricing Region VI $/MMBtu Mthly
ANZ ACRNA00 u 0 MA N/A CON CRE Natgas Wtd Average Pricing Region V Transactions Excluded Mthly
ANZ ACRNB00 u 0 MA N/A CON CRE Natgas Wtd Average Pricing Region VI Transactions Excluded Mthly
ANZ ACRPA00 cw 4 MA MXN GIG CRE Natgas Wtd Average Pricing IPGN pesos/gigajoule Mthly
ANZ ACRPB00 cw 4 MA MXN GIG CRE Natgas Wtd Average Pricing Region I pesos/gigajoule Mthly
ANZ ACRPC00 cw 4 MA MXN GIG CRE Natgas Wtd Average Pricing Region II pesos/gigajoule Mthly
ANZ ACRPD00 cw 4 MA MXN GIG CRE Natgas Wtd Average Pricing Region III pesos/gigajoule Mthly
ANZ ACRPE00 cw 4 MA MXN GIG CRE Natgas Wtd Average Pricing Region IV pesos/gigajoule Mthly
ANZ ACRPF00 cw 4 MA MXN GIG CRE Natgas Wtd Average Pricing Region V pesos/gigajoule Mthly
ANZ ACRPG00 cw 4 MA MXN GIG CRE Natgas Wtd Average Pricing Region VI pesos/gigajoule Mthly
ANZ ACRPH00 u 0 MA N/A N/A CRE Natgas Wtd Average Pricing IPGN Counterparties Mthly
ANZ ACRPI00 u 0 MA N/A N/A CRE Natgas Wtd Average Pricing Region I Counterparties Mthly
ANZ ACRPJ00 u 0 MA N/A N/A CRE Natgas Wtd Average Pricing Region II Counterparties Mthly
ANZ ACRPK00 u 0 MA N/A N/A CRE Natgas Wtd Average Pricing Region III Counterparties Mthly
ANZ ACRPL00 u 0 MA N/A N/A CRE Natgas Wtd Average Pricing Region IV Counterparties Mthly
ANZ ACRPM00 u 0 MA N/A N/A CRE Natgas Wtd Average Pricing Region V Counterparties Mthly
ANZ ACRPN00 u 0 MA N/A N/A CRE Natgas Wtd Average Pricing Region VI Counterparties Mthly
ANZ ACRPO00 u 0 MA N/A CON CRE Natgas Wtd Average Pricing IPGN Transactions Reported Mthly

Please click here for more details.

If you have any comments or questions about this announcement, please contact S&P Global Energy Support team or email support.energy@spglobal.com.