Electric Power

October 01, 2026

Discontinuation of the UK clean spark spreads with Carbon Price Support symbols

HIGHLIGHTS

The following UK clean spark spreads with Carbon Price Support symbols have been discontinued effective Oct. 1, 2026.

MDC Symbol Bates Dec Freq Curr UOM Description
EMZ CEHS300 u 4 DW EUR MGW UK Cln Spk Sprd (Carbon Price Support) 3 SA 45% Eur/MWh
EMZ CKHS300 u 4 DW GBP MGW UK Cln Spk Sprd (Carbon Price Support) 3 SA 45% GBP/MWh
EMZ CEGS300 u 4 DW EUR MGW UK Cln Spk Sprd (Carbon Price Support) 3 SA 50% Eur/MWh
EMZ CKGS300 u 4 DW GBP MGW UK Cln Spk Sprd (Carbon Price Support) 3 SA 50% GBP/MWh
EMZ UKSDP00 lhc 4 DW EUR MGW UK SA+2 Base Cln Spk Sprd (Carbon Price Support) 60% Eur/MWh
EMZ UKSDI00 lhc 4 DW GBP MGW UK SA+2 Base Cln Spk Sprd (Carbon Price Support) 60% GBP/MWh
EMZ UKSFN00 lhc 4 DW EUR MGW UK SA+2 Peak Cln Spk Sprd (Carbon Price Support) 45% Eur/MWh
EMZ UKSEM00 lhc 4 DW GBP MGW UK SA+2 Peak Cln Spk Sprd (Carbon Price Support) 45% GBP/MWh
EMZ UKSFO00 lhc 4 DW EUR MGW UK SA+2 Peak Cln Spk Sprd (Carbon Price Support) 50% Eur/MWh
EMZ UKSEN00 lhc 4 DW GBP MGW UK SA+2 Peak Cln Spk Sprd (Carbon Price Support) 50% GBP/MWh
EMZ UKSFP00 lhc 4 DW EUR MGW UK SA+2 Peak Cln Spk Sprd (Carbon Price Support) 60% Eur/MWh
EMZ UKSEO00 lhc 4 DW GBP MGW UK SA+2 Peak Cln Spk Sprd (Carbon Price Support) 60% GBP/MWh

If you have any comments or questions about this announcement, please contact S&P Global Energy Support team or email support.energy@spglobal.com.