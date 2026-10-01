Electric Power
October 01, 2026
Discontinuation of the UK clean spark spreads with Carbon Price Support symbols
HIGHLIGHTS
The following UK clean spark spreads with Carbon Price Support symbols have been discontinued effective Oct. 1, 2026.
|MDC
|Symbol
|Bates
|Dec
|Freq
|Curr
|UOM
|Description
|EMZ
|CEHS300
|u
|4
|DW
|EUR
|MGW
|UK Cln Spk Sprd (Carbon Price Support) 3 SA 45% Eur/MWh
|EMZ
|CKHS300
|u
|4
|DW
|GBP
|MGW
|UK Cln Spk Sprd (Carbon Price Support) 3 SA 45% GBP/MWh
|EMZ
|CEGS300
|u
|4
|DW
|EUR
|MGW
|UK Cln Spk Sprd (Carbon Price Support) 3 SA 50% Eur/MWh
|EMZ
|CKGS300
|u
|4
|DW
|GBP
|MGW
|UK Cln Spk Sprd (Carbon Price Support) 3 SA 50% GBP/MWh
|EMZ
|UKSDP00
|lhc
|4
|DW
|EUR
|MGW
|UK SA+2 Base Cln Spk Sprd (Carbon Price Support) 60% Eur/MWh
|EMZ
|UKSDI00
|lhc
|4
|DW
|GBP
|MGW
|UK SA+2 Base Cln Spk Sprd (Carbon Price Support) 60% GBP/MWh
|EMZ
|UKSFN00
|lhc
|4
|DW
|EUR
|MGW
|UK SA+2 Peak Cln Spk Sprd (Carbon Price Support) 45% Eur/MWh
|EMZ
|UKSEM00
|lhc
|4
|DW
|GBP
|MGW
|UK SA+2 Peak Cln Spk Sprd (Carbon Price Support) 45% GBP/MWh
|EMZ
|UKSFO00
|lhc
|4
|DW
|EUR
|MGW
|UK SA+2 Peak Cln Spk Sprd (Carbon Price Support) 50% Eur/MWh
|EMZ
|UKSEN00
|lhc
|4
|DW
|GBP
|MGW
|UK SA+2 Peak Cln Spk Sprd (Carbon Price Support) 50% GBP/MWh
|EMZ
|UKSFP00
|lhc
|4
|DW
|EUR
|MGW
|UK SA+2 Peak Cln Spk Sprd (Carbon Price Support) 60% Eur/MWh
|EMZ
|UKSEO00
|lhc
|4
|DW
|GBP
|MGW
|UK SA+2 Peak Cln Spk Sprd (Carbon Price Support) 60% GBP/MWh
If you have any comments or questions about this announcement, please contact S&P Global Energy Support team or email support.energy@spglobal.com.