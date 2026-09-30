NGLs, Refined Products, Chemicals, Naphtha

September 30, 2026

Discontinuation of NWE, US cracker margin symbols

The following NWE, US cracker margin symbols have been discontinued effective Sept. 30, 2026.

MDC Symbol Bates Dec Freq Curr UOM Description
HOZ AAXOI00 u 3 DW USD MT NWE Cracker Margin Spot
HOZ AAXOI03 c 3 MA USD MT NWE Cracker Margin Spot MAvg
HOZ AAYDE00 u 3 DW EUR MT NWE Cracker Margin Spot Eur/mt
HOZ AAYDE03 c 3 MA EUR MT NWE Cracker Margin Spot Eur/mt MAvg
HOZ AAYDF00 u 3 DW USD MT NWE Cracker Margin CP
HOZ AAYDF03 c 3 MA USD MT NWE Cracker Margin CP MAvg
HOZ AAYDG00 u 3 DW EUR MT NWE Cracker Margin CP Eur/mt
HOZ AAYDG03 c 3 MA EUR MT NWE Cracker Margin CP Eur/mt MAvg
HOZ ECMDM00 c 2 DW USD MT Ethane Cracker Margin
HOZ EPMCP00 c 2 DW USC LB Ethane/Propane Mix Cracker Margin cts/lb
HOZ EPMDM00 c 2 DW USD MT Ethane/Propane Mix Cracker Margin
HOZ LNMCP00 c 2 DW USC LB Light Naphtha Cracker Margin cts/lb
HOZ LNMDM00 c 2 DW USD MT Light Naphtha Cracker Margin
HOZ NBMCP00 c 2 DW USC LB N-Butane Cracker Margin Cts/Lb
HOZ NBMDM00 c 2 DW USD MT N-Butane Cracker Margin
HOZ PCMCP00 c 2 DW USC LB Propane Cracker Margin Cts/Lb
HOZ PCMDM00 c 2 DW USD MT Propane Cracker Margin

Please follow the link below for further details:

https://www.spglobal.com/energy/en/pricing-benchmarks/our-methodology/subscriber-notes/072226-platts-to-discontinue-nwe-us-cracker-margin-assessments-sep-30

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