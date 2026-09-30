NGLs, Refined Products, Chemicals, Naphtha
September 30, 2026
Discontinuation of NWE, US cracker margin symbols
The following NWE, US cracker margin symbols have been discontinued effective Sept. 30, 2026.
|MDC
|Symbol
|Bates
|Dec
|Freq
|Curr
|UOM
|Description
|HOZ
|AAXOI00
|u
|3
|DW
|USD
|MT
|NWE Cracker Margin Spot
|HOZ
|AAXOI03
|c
|3
|MA
|USD
|MT
|NWE Cracker Margin Spot MAvg
|HOZ
|AAYDE00
|u
|3
|DW
|EUR
|MT
|NWE Cracker Margin Spot Eur/mt
|HOZ
|AAYDE03
|c
|3
|MA
|EUR
|MT
|NWE Cracker Margin Spot Eur/mt MAvg
|HOZ
|AAYDF00
|u
|3
|DW
|USD
|MT
|NWE Cracker Margin CP
|HOZ
|AAYDF03
|c
|3
|MA
|USD
|MT
|NWE Cracker Margin CP MAvg
|HOZ
|AAYDG00
|u
|3
|DW
|EUR
|MT
|NWE Cracker Margin CP Eur/mt
|HOZ
|AAYDG03
|c
|3
|MA
|EUR
|MT
|NWE Cracker Margin CP Eur/mt MAvg
|HOZ
|ECMDM00
|c
|2
|DW
|USD
|MT
|Ethane Cracker Margin
|HOZ
|EPMCP00
|c
|2
|DW
|USC
|LB
|Ethane/Propane Mix Cracker Margin cts/lb
|HOZ
|EPMDM00
|c
|2
|DW
|USD
|MT
|Ethane/Propane Mix Cracker Margin
|HOZ
|LNMCP00
|c
|2
|DW
|USC
|LB
|Light Naphtha Cracker Margin cts/lb
|HOZ
|LNMDM00
|c
|2
|DW
|USD
|MT
|Light Naphtha Cracker Margin
|HOZ
|NBMCP00
|c
|2
|DW
|USC
|LB
|N-Butane Cracker Margin Cts/Lb
|HOZ
|NBMDM00
|c
|2
|DW
|USD
|MT
|N-Butane Cracker Margin
|HOZ
|PCMCP00
|c
|2
|DW
|USC
|LB
|Propane Cracker Margin Cts/Lb
|HOZ
|PCMDM00
|c
|2
|DW
|USD
|MT
|Propane Cracker Margin
Please follow the link below for further details:
https://www.spglobal.com/energy/en/pricing-benchmarks/our-methodology/subscriber-notes/072226-platts-to-discontinue-nwe-us-cracker-margin-assessments-sep-30
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