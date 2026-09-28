September 28, 2026
Discontinuation of European fertilizer assessments
The following European Fertilizer symbols have been discontinued effective Sept. 24, 2026.
|MDC
|Symbol
|Bates
|Dec
|Freq
|Curr
|UOM
|Description
|FTZ
|FANPD04
|lhc
|2
|WA
|EUR
|MT
|Ammonium Nitrate (33% N) Prill Bagged FCA France Eur/mt
|FTZ
|FASCC04
|lhc
|2
|WA
|USD
|MT
|Ammonium Sulfate (21%N) Caprolactam Strd Grade CFR Turkey (duty unpaid excl Cr) $/mt Wkly
|FTZ
|FCANB04
|lhc
|2
|WA
|EUR
|MT
|Calcium Ammonium Nitrate (27% N) Bagged Dlvd Merchant Ireland Eur/mt
|FTZ
|FCANF04
|lhc
|2
|WA
|EUR
|MT
|Calcium Ammonium Nitrate (27% N) Bulk CFR Ireland Eur/mt
|FTZ
|FCANL04
|lhc
|2
|WA
|EUR
|MT
|Calcium Ammonium Nitrate (27% N) FCA Bagged Italy Eur/mt
|FTZ
|FCANH04
|lhc
|2
|WA
|EUR
|MT
|Calcium Ammonium Nitrate (27% N) FCA Spain Eur/mt
|FTZ
|FCANC04
|lhc
|2
|WA
|EUR
|MT
|Calcium Ammonium Nitrate (27% N) Retail Bulk Dlvd Benelux Eur/mt
|FTZ
|FTSPC04
|lhc
|2
|WA
|GBP
|MT
|Diammonium Phosphate Bulk CIF UK GBP/mt
|FTZ
|FDPIB04
|lhc
|2
|WA
|EUR
|MT
|Diammonium Phosphate FCA Bagged Italy Eur/mt
|FTZ
|FDPFE04
|lhc
|2
|WA
|EUR
|MT
|Diammonium Phosphate FCA France Eur/mt
|FTZ
|FDPGA04
|lhc
|2
|WA
|EUR
|MT
|Diammonium Phosphate FCA Seaport Germany Eur/mt
|FTZ
|FDPSB04
|lhc
|2
|WA
|EUR
|MT
|Diammonium Phosphate FCA Spain Eur/mt
|FTZ
|FNPKD04
|lhc
|2
|WA
|GBP
|MT
|NPK 0-24-24 Bagged Dlvd UK Farm GBP/mt
|FTZ
|FNPKB04
|lhc
|2
|WA
|EUR
|MT
|NPK 15-15-15 FCA Spain Eur/mt
|FTZ
|FNPKC04
|lhc
|2
|WA
|GBP
|MT
|NPK 20-10-10 Bagged Dlvd UK Farm GBP/mt
|FTZ
|FNPKA04
|lhc
|2
|WA
|EUR
|MT
|NPK 27-6-6 Bagged Dlvd Merchant Ireland Eur/mt
|FTZ
|FKCIW04
|lhc
|2
|WA
|EUR
|MT
|Potassium Chloride Granular Bulk FCA Ex-store Benelux Eur/mt
|FTZ
|FKCIX04
|lhc
|2
|WA
|EUR
|MT
|Potassium Chloride Granular FCA France Eur/mt
|FTZ
|FTSPB04
|lhc
|2
|WA
|GBP
|MT
|Triple Super Phosphate Bulk CIF UK GBP/mt
|FTZ
|FTSPF04
|lhc
|2
|WA
|EUR
|MT
|Triple Super Phosphate FCA France Eur/mt
|FTZ
|FUANP04
|lhc
|2
|WA
|EUR
|MT
|Urea Ammonium Nitrate (28% N) FCA Ex-tank Germany Eur/mt
|FTZ
|FUGIA04
|lhc
|2
|WA
|EUR
|MT
|Urea Granular Bagged Dlvd Merchant Ireland Eur/mt
|FTZ
|FUGUC04
|lhc
|2
|WA
|GBP
|MT
|Urea Granular Bagged Dlvd UK Farm GBP/mt
|FTZ
|FUGIB04
|lhc
|2
|WA
|EUR
|MT
|Urea Granular FCA Bagged Italy Eur/mt
Please follow the link below for further details:
https://www.spglobal.com/energy/en/pricing-benchmarks/our-methodology/subscriber-notes/062526-platts-proposes-to-discontinue-24-european-fertilizer-price-assessments-sep-24
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