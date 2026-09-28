September 28, 2026

Discontinuation of European fertilizer assessments

The following European Fertilizer symbols have been discontinued effective Sept. 24, 2026.

MDC Symbol Bates Dec Freq Curr UOM Description
FTZ FANPD04 lhc 2 WA EUR MT Ammonium Nitrate (33% N) Prill Bagged FCA France Eur/mt
FTZ FASCC04 lhc 2 WA USD MT Ammonium Sulfate (21%N) Caprolactam Strd Grade CFR Turkey (duty unpaid excl Cr) $/mt Wkly
FTZ FCANB04 lhc 2 WA EUR MT Calcium Ammonium Nitrate (27% N) Bagged Dlvd Merchant Ireland Eur/mt
FTZ FCANF04 lhc 2 WA EUR MT Calcium Ammonium Nitrate (27% N) Bulk CFR Ireland Eur/mt
FTZ FCANL04 lhc 2 WA EUR MT Calcium Ammonium Nitrate (27% N) FCA Bagged Italy Eur/mt
FTZ FCANH04 lhc 2 WA EUR MT Calcium Ammonium Nitrate (27% N) FCA Spain Eur/mt
FTZ FCANC04 lhc 2 WA EUR MT Calcium Ammonium Nitrate (27% N) Retail Bulk Dlvd Benelux Eur/mt
FTZ FTSPC04 lhc 2 WA GBP MT Diammonium Phosphate Bulk CIF UK GBP/mt
FTZ FDPIB04 lhc 2 WA EUR MT Diammonium Phosphate FCA Bagged Italy Eur/mt
FTZ FDPFE04 lhc 2 WA EUR MT Diammonium Phosphate FCA France Eur/mt
FTZ FDPGA04 lhc 2 WA EUR MT Diammonium Phosphate FCA Seaport Germany Eur/mt
FTZ FDPSB04 lhc 2 WA EUR MT Diammonium Phosphate FCA Spain Eur/mt
FTZ FNPKD04 lhc 2 WA GBP MT NPK 0-24-24 Bagged Dlvd UK Farm GBP/mt
FTZ FNPKB04 lhc 2 WA EUR MT NPK 15-15-15 FCA Spain Eur/mt
FTZ FNPKC04 lhc 2 WA GBP MT NPK 20-10-10 Bagged Dlvd UK Farm GBP/mt
FTZ FNPKA04 lhc 2 WA EUR MT NPK 27-6-6 Bagged Dlvd Merchant Ireland Eur/mt
FTZ FKCIW04 lhc 2 WA EUR MT Potassium Chloride Granular Bulk FCA Ex-store Benelux Eur/mt
FTZ FKCIX04 lhc 2 WA EUR MT Potassium Chloride Granular FCA France Eur/mt
FTZ FTSPB04 lhc 2 WA GBP MT Triple Super Phosphate Bulk CIF UK GBP/mt
FTZ FTSPF04 lhc 2 WA EUR MT Triple Super Phosphate FCA France Eur/mt
FTZ FUANP04 lhc 2 WA EUR MT Urea Ammonium Nitrate (28% N) FCA Ex-tank Germany Eur/mt
FTZ FUGIA04 lhc 2 WA EUR MT Urea Granular Bagged Dlvd Merchant Ireland Eur/mt
FTZ FUGUC04 lhc 2 WA GBP MT Urea Granular Bagged Dlvd UK Farm GBP/mt
FTZ FUGIB04 lhc 2 WA EUR MT Urea Granular FCA Bagged Italy Eur/mt

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https://www.spglobal.com/energy/en/pricing-benchmarks/our-methodology/subscriber-notes/062526-platts-proposes-to-discontinue-24-european-fertilizer-price-assessments-sep-24

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