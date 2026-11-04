Corrections for November 4, 2026
The following corrections were made on November 4, 2026
|Symbol
|Assessment Date
|Original Assessment
|New Assessment
|Description
|AMFAA00c
|04-Nov-26
|973
|953
|Marine Fuel 0.5% Bunker Dlvd Par
|AMFAH00c
|04-Nov-26
|1103
|953
|Marine Fuel 0.5% Bunker Dlvd Sua
|AMFAX00c
|04-Nov-26
|1650
|1639
|Marine Gasoil 0.5% Dlvd Paranagu
|B3AMS00c
|04-Nov-26
|700
|680.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
|B3AMS00l
|04-Nov-26
|700
|661
|Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
|B3IJM00c
|04-Nov-26
|700
|680.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
|B3IJM00l
|04-Nov-26
|700
|661
|Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
|B3SKA00c
|04-Nov-26
|740
|701.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
|B3SKA00l
|04-Nov-26
|740
|663
|Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
|BFHBA00c
|04-Nov-26
|1025
|1045
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Hambantota
|BFMIN04c
|04-Nov-26
|895
|883.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Mindelo Wk
|BGHBA00c
|04-Nov-26
|1575
|1530
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|EIAC700u
|30-Oct-26
|1869
|150
|EIA 9 Resid FO US Exp
|LGAMS00c
|04-Nov-26
|1375
|1383.5
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGAMS00h
|04-Nov-26
|1375
|1392
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGICK00c
|04-Nov-26
|1605
|1475
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
|LGICK00h
|04-Nov-26
|1605
|1475
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
|LGICK00l
|04-Nov-26
|1605
|1475
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
|LGIJM00c
|04-Nov-26
|1375
|1383.5
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIJM00h
|04-Nov-26
|1375
|1392
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGPBM00c
|04-Nov-26
|1605
|1475
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
|LGPBM00h
|04-Nov-26
|1605
|1475
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
|LGPBM00l
|04-Nov-26
|1605
|1475
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
|LGPRM00c
|04-Nov-26
|1605
|1475
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
|LGPRM00h
|04-Nov-26
|1605
|1475
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
|LGPRM00l
|04-Nov-26
|1605
|1475
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
|LGSKA00c
|04-Nov-26
|1475
|1464.5
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00l
|04-Nov-26
|1475
|1454
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|MFADR00c
|04-Nov-26
|1005
|953
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Angra dos
|MFAMS00c
|04-Nov-26
|785
|772.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Amsterdam
|MFFTZ00c
|04-Nov-26
|972
|918
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Fortaleza
|MFGRN00c
|04-Nov-26
|937
|978
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Rio Grande
|MFIJM00c
|04-Nov-26
|785
|772.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Ijmuiden
|MFITQ00c
|04-Nov-26
|958
|953
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Itaqui
|MFKVK00c
|04-Nov-26
|670
|665
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Kavkaz
|MFNNK00c
|04-Nov-26
|1007
|960
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Nieuw Nick
|MFNTR00c
|04-Nov-26
|967
|953
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Niteroi
|MFPRB00c
|04-Nov-26
|1007
|960
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Paramaribo
|MFPRN00c
|04-Nov-26
|1007
|960
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Paranam
|MFSBS00c
|04-Nov-26
|988
|953
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Sao Sebast
|MFSKG00c
|04-Nov-26
|780
|754
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
|MFTMN00c
|04-Nov-26
|670
|665
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Taman
|MFTUP00c
|04-Nov-26
|670
|665
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Tuapse
|MGAMS00c
|04-Nov-26
|1375
|1383.5
|Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
|MGAMS00h
|04-Nov-26
|1375
|1392
|Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
|MGIJM00c
|04-Nov-26
|1375
|1383.5
|Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
|MGIJM00h
|04-Nov-26
|1375
|1392
|Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
|MGMIN00c
|04-Nov-26
|1695
|1684.5
|Marine Gasoil Dlvd Mindelo
|MGMIN00l
|04-Nov-26
|1695
|1674
|Marine Gasoil Dlvd Mindelo
|MGNTR00c
|04-Nov-26
|1682
|1643
|Marine Gasoil Dlvd Niteroi
|MGNTR00h
|04-Nov-26
|1682
|1643
|Marine Gasoil Dlvd Niteroi
|MGNTR00l
|04-Nov-26
|1682
|1643
|Marine Gasoil Dlvd Niteroi
|MGRIG00c
|04-Nov-26
|1634
|1649
|Marine Gasoil Dlvd Rio Grande
|MGRIG00h
|04-Nov-26
|1634
|1649
|Marine Gasoil Dlvd Rio Grande
|MGRIG00l
|04-Nov-26
|1634
|1649
|Marine Gasoil Dlvd Rio Grande
|MGSKA00c
|04-Nov-26
|1475
|1464.5
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|MGSKA00l
|04-Nov-26
|1475
|1454
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|UFAMS00c
|04-Nov-26
|1355
|1363.5
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFAMS00h
|04-Nov-26
|1355
|1372
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFANR00c
|04-Nov-26
|1330
|1331.5
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFANR00h
|04-Nov-26
|1330
|1333
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFGOT00c
|04-Nov-26
|1455
|1444.5
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFIJM00c
|04-Nov-26
|1355
|1363.5
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFIJM00h
|04-Nov-26
|1355
|1372
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00c
|04-Nov-26
|1455
|1444.5
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00l
|04-Nov-26
|1455
|1434
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd