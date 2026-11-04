Corrections for November 4, 2026

The following corrections were made on November 4, 2026

  

SymbolAssessment DateOriginal AssessmentNew AssessmentDescription
AMFAA00c04-Nov-26973 953 Marine Fuel 0.5% Bunker Dlvd Par
AMFAH00c04-Nov-261103 953 Marine Fuel 0.5% Bunker Dlvd Sua
AMFAX00c04-Nov-261650 1639 Marine Gasoil 0.5% Dlvd Paranagu
B3AMS00c04-Nov-26700 680.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
B3AMS00l04-Nov-26700 661 Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
B3IJM00c04-Nov-26700 680.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
B3IJM00l04-Nov-26700 661 Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
B3SKA00c04-Nov-26740 701.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
B3SKA00l04-Nov-26740 663 Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
BFHBA00c04-Nov-261025 1045 Marine Fuel 0.5% Dlvd Hambantota
BFMIN04c04-Nov-26895 883.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Mindelo Wk
BGHBA00c04-Nov-261575 1530 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
EIAC700u30-Oct-261869 150 EIA 9 Resid FO US Exp
LGAMS00c04-Nov-261375 1383.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGAMS00h04-Nov-261375 1392 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGICK00c04-Nov-261605 1475 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGICK00h04-Nov-261605 1475 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGICK00l04-Nov-261605 1475 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGIJM00c04-Nov-261375 1383.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIJM00h04-Nov-261375 1392 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGPBM00c04-Nov-261605 1475 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGPBM00h04-Nov-261605 1475 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGPBM00l04-Nov-261605 1475 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGPRM00c04-Nov-261605 1475 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGPRM00h04-Nov-261605 1475 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGPRM00l04-Nov-261605 1475 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGSKA00c04-Nov-261475 1464.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00l04-Nov-261475 1454 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
MFADR00c04-Nov-261005 953 Marine Fuel 0.5% Dlvd Angra dos
MFAMS00c04-Nov-26785 772.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Amsterdam
MFFTZ00c04-Nov-26972 918 Marine Fuel 0.5% Dlvd Fortaleza
MFGRN00c04-Nov-26937 978 Marine Fuel 0.5% Dlvd Rio Grande
MFIJM00c04-Nov-26785 772.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Ijmuiden
MFITQ00c04-Nov-26958 953 Marine Fuel 0.5% Dlvd Itaqui
MFKVK00c04-Nov-26670 665 Marine Fuel 0.5% Dlvd Kavkaz
MFNNK00c04-Nov-261007 960 Marine Fuel 0.5% Dlvd Nieuw Nick
MFNTR00c04-Nov-26967 953 Marine Fuel 0.5% Dlvd Niteroi
MFPRB00c04-Nov-261007 960 Marine Fuel 0.5% Dlvd Paramaribo
MFPRN00c04-Nov-261007 960 Marine Fuel 0.5% Dlvd Paranam
MFSBS00c04-Nov-26988 953 Marine Fuel 0.5% Dlvd Sao Sebast
MFSKG00c04-Nov-26780 754 Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
MFTMN00c04-Nov-26670 665 Marine Fuel 0.5% Dlvd Taman
MFTUP00c04-Nov-26670 665 Marine Fuel 0.5% Dlvd Tuapse
MGAMS00c04-Nov-261375 1383.5 Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
MGAMS00h04-Nov-261375 1392 Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
MGIJM00c04-Nov-261375 1383.5 Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
MGIJM00h04-Nov-261375 1392 Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
MGMIN00c04-Nov-261695 1684.5 Marine Gasoil Dlvd Mindelo
MGMIN00l04-Nov-261695 1674 Marine Gasoil Dlvd Mindelo
MGNTR00c04-Nov-261682 1643 Marine Gasoil Dlvd Niteroi
MGNTR00h04-Nov-261682 1643 Marine Gasoil Dlvd Niteroi
MGNTR00l04-Nov-261682 1643 Marine Gasoil Dlvd Niteroi
MGRIG00c04-Nov-261634 1649 Marine Gasoil Dlvd Rio Grande
MGRIG00h04-Nov-261634 1649 Marine Gasoil Dlvd Rio Grande
MGRIG00l04-Nov-261634 1649 Marine Gasoil Dlvd Rio Grande
MGSKA00c04-Nov-261475 1464.5 Marine Gasoil Dlvd Skagen
MGSKA00l04-Nov-261475 1454 Marine Gasoil Dlvd Skagen
UFAMS00c04-Nov-261355 1363.5 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFAMS00h04-Nov-261355 1372 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFANR00c04-Nov-261330 1331.5 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFANR00h04-Nov-261330 1333 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFGOT00c04-Nov-261455 1444.5 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFIJM00c04-Nov-261355 1363.5 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFIJM00h04-Nov-261355 1372 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00c04-Nov-261455 1444.5 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00l04-Nov-261455 1434 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd