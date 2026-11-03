Corrections for November 3, 2026
The following corrections were made on November 3, 2026
|Symbol
|Assessment Date
|Original Assessment
|New Assessment
|Description
|AMFAN00c
|03-Nov-26
|2027
|1808
|Marine Gasoil 0.1% Dlvd Paradip
|AMFDL00c
|03-Nov-26
|1666
|1792.5
|Marine Gasoil 0.1% Dlvd Kakinada
|AWRDK00c
|03-Nov-26
|1666
|1808
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|B3IZT00c
|03-Nov-26
|816
|814.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3IZT00l
|03-Nov-26
|816
|813
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|DU141FWu
|02-Nov-26
|474.88
|475.5
|DTN ULSD Minn/StPaul MN Cenex Br
|GPGTA27c
|02-Nov-26
|91.93
|92.515
|France PEG Eur/MWh Jan 2027
|GPGTA27l
|02-Nov-26
|91.83
|92.415
|France PEG Eur/MWh Jan 2027
|GPGUA27l
|02-Nov-26
|25.508
|25.671
|France PEG Eur/Gj Jan 2027
|GPGVA27h
|02-Nov-26
|225.139
|226.57
|France PEG P/Th Jan 2027
|GPGVA27l
|02-Nov-26
|224.65
|226.081
|France PEG P/Th Jan 2027
|LGIZT00c
|03-Nov-26
|1524
|1528.5
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIZT00h
|03-Nov-26
|1524
|1533
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGVSK00c
|03-Nov-26
|1651
|1790
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|MFGRN00c
|03-Nov-26
|1060
|1009
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Rio Grande
|MFIZM00c
|03-Nov-26
|913
|908
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
|MGRIG00c
|03-Nov-26
|1646
|1623
|Marine Gasoil Dlvd Rio Grande
|MGRIG00l
|03-Nov-26
|1646
|1600
|Marine Gasoil Dlvd Rio Grande