Corrections for November 3, 2026

The following corrections were made on November 3, 2026

  

SymbolAssessment DateOriginal AssessmentNew AssessmentDescription
AMFAN00c03-Nov-262027 1808 Marine Gasoil 0.1% Dlvd Paradip
AMFDL00c03-Nov-261666 1792.5 Marine Gasoil 0.1% Dlvd Kakinada
AWRDK00c03-Nov-261666 1808 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
B3IZT00c03-Nov-26816 814.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3IZT00l03-Nov-26816 813 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
DU141FWu02-Nov-26474.88 475.5 DTN ULSD Minn/StPaul MN Cenex Br
GPGTA27c02-Nov-2691.93 92.515 France PEG Eur/MWh Jan 2027
GPGTA27l02-Nov-2691.83 92.415 France PEG Eur/MWh Jan 2027
GPGUA27l02-Nov-2625.508 25.671 France PEG Eur/Gj Jan 2027
GPGVA27h02-Nov-26225.139 226.57 France PEG P/Th Jan 2027
GPGVA27l02-Nov-26224.65 226.081 France PEG P/Th Jan 2027
LGIZT00c03-Nov-261524 1528.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00h03-Nov-261524 1533 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGVSK00c03-Nov-261651 1790 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
MFGRN00c03-Nov-261060 1009 Marine Fuel 0.5% Dlvd Rio Grande
MFIZM00c03-Nov-26913 908 Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
MGRIG00c03-Nov-261646 1623 Marine Gasoil Dlvd Rio Grande
MGRIG00l03-Nov-261646 1600 Marine Gasoil Dlvd Rio Grande