Corrections for November 2, 2026
The following corrections were made on November 2, 2026
|Symbol
|Assessment Date
|Original Assessment
|New Assessment
|Description
|AWREA00c
|02-Nov-26
|1335
|1395
|Very Low Sulfur Fuel Oil Dlvd Ma
|AWREB00c
|02-Nov-26
|1335
|1380
|Very Low Sulfur Fuel Oil Dlvd Na
|AWREC00c
|02-Nov-26
|1980
|2250
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|B3AMS00c
|02-Nov-26
|735
|718
|Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
|B3AMS00l
|02-Nov-26
|735
|701
|Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
|B3IJM00c
|02-Nov-26
|735
|718
|Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
|B3IJM00l
|02-Nov-26
|735
|701
|Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
|B3IZT00c
|02-Nov-26
|821
|825.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3IZT00h
|02-Nov-26
|821
|830
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3SKA00c
|02-Nov-26
|745
|744
|Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
|B3SKA00l
|02-Nov-26
|745
|743
|Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
|B3TNZ00c
|02-Nov-26
|745
|715.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Terneuzen
|B3TNZ00l
|02-Nov-26
|745
|686
|Bunker FO 380 CST Dlvd Terneuzen
|B3VLI00c
|02-Nov-26
|745
|715.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Flushing
|B3VLI00l
|02-Nov-26
|745
|686
|Bunker FO 380 CST Dlvd Flushing
|BFMIN04c
|02-Nov-26
|895
|896.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Mindelo Wk
|DP060KSu
|30-Oct-26
|349.97
|409.97
|DTN Unl Prem Dubuque IA PSX Br
|GPGTA27c
|02-Nov-26
|92.515
|91.93
|France PEG Eur/MWh Jan 2027
|GPGTA27h
|02-Nov-26
|92.03
|92.615
|France PEG Eur/MWh Jan 2027
|GPGTA27l
|02-Nov-26
|92.415
|91.83
|France PEG Eur/MWh Jan 2027
|GPGUA27c
|02-Nov-26
|25.536
|25.699
|France PEG Eur/Gj Jan 2027
|GPGUA27h
|02-Nov-26
|25.564
|25.726
|France PEG Eur/Gj Jan 2027
|GPGUA27l
|02-Nov-26
|25.671
|25.508
|France PEG Eur/Gj Jan 2027
|GPGVA27c
|02-Nov-26
|224.894
|226.326
|France PEG P/Th Jan 2027
|GPGVA27h
|02-Nov-26
|226.57
|225.139
|France PEG P/Th Jan 2027
|GPGVA27l
|02-Nov-26
|226.081
|224.65
|France PEG P/Th Jan 2027
|GPGWA27c
|02-Nov-26
|30.176
|30.368
|France PEG $/MMbtu Jan 2027
|GPGWA27h
|02-Nov-26
|30.209
|30.401
|France PEG $/MMbtu Jan 2027
|GPGWA27l
|02-Nov-26
|30.143
|30.336
|France PEG $/MMbtu Jan 2027
|IHOU001c
|02-Nov-26
|104.84
|97.02
|ICE Midland WTI American Gulf Co
|IHOU001w
|02-Nov-26
|3394
|3434
|ICE Midland WTI American Gulf Co
|IHOU002c
|02-Nov-26
|103.27
|95.76
|ICE Midland WTI American Gulf Co
|IHOU003c
|02-Nov-26
|101.16
|94.15
|ICE Midland WTI American Gulf Co
|IHOU003w
|02-Nov-26
|3051
|3074
|ICE Midland WTI American Gulf Co
|IHOU004c
|02-Nov-26
|98.87
|92.49
|ICE Midland WTI American Gulf Co
|IHOU004l
|02-Nov-26
|95.87
|92.49
|ICE Midland WTI American Gulf Co
|IHOU004w
|02-Nov-26
|3725
|3751
|ICE Midland WTI American Gulf Co
|IHOU005c
|02-Nov-26
|96.65
|90.89
|ICE Midland WTI American Gulf Co
|IHOU005w
|02-Nov-26
|3145
|3157
|ICE Midland WTI American Gulf Co
|IHOU006c
|02-Nov-26
|94.61
|89.44
|ICE Midland WTI American Gulf Co
|IHOU006w
|02-Nov-26
|5424
|5438
|ICE Midland WTI American Gulf Co
|LGAMS00c
|02-Nov-26
|1375
|1376
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGAMS00h
|02-Nov-26
|1375
|1377
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIJM00c
|02-Nov-26
|1375
|1376
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIJM00h
|02-Nov-26
|1375
|1377
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIZT00c
|02-Nov-26
|1534
|1554.5
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIZT00h
|02-Nov-26
|1534
|1575
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00c
|02-Nov-26
|1525
|1501.5
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00l
|02-Nov-26
|1525
|1478
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGTNZ00c
|02-Nov-26
|1435
|1397.5
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGTNZ00l
|02-Nov-26
|1435
|1360
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGVLI00c
|02-Nov-26
|1435
|1397.5
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGVLI00l
|02-Nov-26
|1435
|1360
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|MFAMS00c
|02-Nov-26
|785
|786
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Amsterdam
|MFFLS00c
|02-Nov-26
|820
|790.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Flushing
|MFIJM00c
|02-Nov-26
|785
|786
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Ijmuiden
|MFIZM00c
|02-Nov-26
|907
|903.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
|MFSKG00c
|02-Nov-26
|795
|788.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
|MFTNZ00c
|02-Nov-26
|820
|790.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Terneuzen
|MGAMS00c
|02-Nov-26
|1375
|1376
|Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
|MGAMS00h
|02-Nov-26
|1375
|1377
|Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
|MGIJM00c
|02-Nov-26
|1375
|1376
|Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
|MGIJM00h
|02-Nov-26
|1375
|1377
|Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
|MGMIN00c
|02-Nov-26
|1695
|1697.5
|Marine Gasoil Dlvd Mindelo
|MGMIN00h
|02-Nov-26
|1695
|1700
|Marine Gasoil Dlvd Mindelo
|MGMPM00c
|02-Nov-26
|1980
|2300
|Marine Gasoil Dlvd Maputo
|MGMPM00h
|02-Nov-26
|1980
|2300
|Marine Gasoil Dlvd Maputo
|MGMPM00l
|02-Nov-26
|1980
|2300
|Marine Gasoil Dlvd Maputo
|MGSKA00c
|02-Nov-26
|1525
|1501.5
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|MGSKA00l
|02-Nov-26
|1525
|1478
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|MGTNZ00c
|02-Nov-26
|1435
|1397.5
|Marine Gasoil Dlvd Terneuzen
|MGTNZ00l
|02-Nov-26
|1435
|1360
|Marine Gasoil Dlvd Terneuzen
|MGVLI00c
|02-Nov-26
|1435
|1397.5
|Marine Gasoil Dlvd Flushing (Vli
|MGVLI00l
|02-Nov-26
|1435
|1360
|Marine Gasoil Dlvd Flushing (Vli
|QUNAM01c
|29-Oct-26
|1156.236
|1156.65
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM02c
|29-Oct-26
|1151.904
|1152.442
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM03c
|29-Oct-26
|1144.677
|1145.43
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM04c
|29-Oct-26
|1135.809
|1136.835
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM05c
|29-Oct-26
|1126.757
|1128.064
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM06c
|29-Oct-26
|1118.33
|1119.901
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM07c
|29-Oct-26
|1111.009
|1112.811
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM08c
|29-Oct-26
|1104.967
|1106.976
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM09c
|29-Oct-26
|1100.023
|1102.22
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM10c
|29-Oct-26
|1095.834
|1098.179
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM11c
|29-Oct-26
|1092.067
|1094.494
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM12c
|29-Oct-26
|1088.421
|1090.852
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM13c
|29-Oct-26
|1084.708
|1087.065
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM14c
|29-Oct-26
|1080.949
|1083.161
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM15c
|29-Oct-26
|1077.212
|1079.216
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM16c
|29-Oct-26
|1073.44
|1075.199
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM17c
|29-Oct-26
|1069.575
|1071.09
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM18c
|29-Oct-26
|1065.677
|1066.988
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM19c
|29-Oct-26
|1061.833
|1063.011
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM20c
|29-Oct-26
|1058.094
|1059.215
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM21c
|29-Oct-26
|1054.55
|1055.669
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM22c
|29-Oct-26
|1051.372
|1052.513
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM23c
|29-Oct-26
|1048.683
|1049.848
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM24c
|29-Oct-26
|1046.456
|1047.641
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM25c
|29-Oct-26
|1044.671
|1045.869
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM26c
|29-Oct-26
|1043.426
|1044.626
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM27c
|29-Oct-26
|1042.674
|1043.866
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM28c
|29-Oct-26
|1042.087
|1043.265
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM29c
|29-Oct-26
|1041.38
|1042.548
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM30c
|29-Oct-26
|1040.513
|1041.68
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM31c
|29-Oct-26
|1039.563
|1040.734
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM32c
|29-Oct-26
|1038.609
|1039.785
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM33c
|29-Oct-26
|1037.7
|1038.881
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM34c
|29-Oct-26
|1036.864
|1038.051
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM35c
|29-Oct-26
|1036.188
|1037.381
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM36c
|29-Oct-26
|1035.775
|1036.973
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNBM01c
|29-Oct-26
|1143.398
|1143.673
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM02c
|29-Oct-26
|1139.59
|1139.977
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM03c
|29-Oct-26
|1133.212
|1133.799
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM04c
|29-Oct-26
|1125.463
|1126.301
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM05c
|29-Oct-26
|1117.774
|1118.853
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM06c
|29-Oct-26
|1110.862
|1112.143
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM07c
|29-Oct-26
|1105.037
|1106.475
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM08c
|29-Oct-26
|1100.345
|1101.909
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM09c
|29-Oct-26
|1096.543
|1098.21
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM10c
|29-Oct-26
|1093.247
|1094.989
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM11c
|29-Oct-26
|1090.099
|1091.877
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM12c
|29-Oct-26
|1086.824
|1088.599
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM13c
|29-Oct-26
|1083.351
|1085.084
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM14c
|29-Oct-26
|1079.801
|1081.45
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM15c
|29-Oct-26
|1076.216
|1077.747
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM16c
|29-Oct-26
|1072.54
|1073.927
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM17c
|29-Oct-26
|1068.842
|1070.074
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM18c
|29-Oct-26
|1065.289
|1066.374
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM19c
|29-Oct-26
|1061.948
|1062.923
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM20c
|29-Oct-26
|1058.785
|1059.703
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM21c
|29-Oct-26
|1055.799
|1056.702
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM22c
|29-Oct-26
|1053.105
|1054.013
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM23c
|29-Oct-26
|1050.815
|1051.732
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM24c
|29-Oct-26
|1048.933
|1049.861
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM25c
|29-Oct-26
|1047.501
|1048.441
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM26c
|29-Oct-26
|1046.653
|1047.606
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM27c
|29-Oct-26
|1046.25
|1047.219
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM28c
|29-Oct-26
|1045.842
|1046.826
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM29c
|29-Oct-26
|1045.189
|1046.187
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM30c
|29-Oct-26
|1044.372
|1045.38
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM31c
|29-Oct-26
|1043.506
|1044.521
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM32c
|29-Oct-26
|1042.656
|1043.677
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM33c
|29-Oct-26
|1041.867
|1042.893
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM34c
|29-Oct-26
|1041.167
|1042.197
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM35c
|29-Oct-26
|1040.613
|1041.645
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM36c
|29-Oct-26
|1040.278
|1041.311
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|UFAMS00c
|02-Nov-26
|1355
|1356
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFAMS00h
|02-Nov-26
|1355
|1357
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFANR00c
|02-Nov-26
|1422
|1376
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFANR00l
|02-Nov-26
|1422
|1330
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFGOT00c
|02-Nov-26
|1505
|1481.5
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFIJM00c
|02-Nov-26
|1355
|1356
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFIJM00h
|02-Nov-26
|1355
|1357
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00c
|02-Nov-26
|1505
|1481.5
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00l
|02-Nov-26
|1505
|1458
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd