Corrections for November 2, 2026

The following corrections were made on November 2, 2026

  

SymbolAssessment DateOriginal AssessmentNew AssessmentDescription
AWREA00c02-Nov-261335 1395 Very Low Sulfur Fuel Oil Dlvd Ma
AWREB00c02-Nov-261335 1380 Very Low Sulfur Fuel Oil Dlvd Na
AWREC00c02-Nov-261980 2250 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
B3AMS00c02-Nov-26735 718 Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
B3AMS00l02-Nov-26735 701 Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
B3IJM00c02-Nov-26735 718 Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
B3IJM00l02-Nov-26735 701 Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
B3IZT00c02-Nov-26821 825.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3IZT00h02-Nov-26821 830 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3SKA00c02-Nov-26745 744 Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
B3SKA00l02-Nov-26745 743 Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
B3TNZ00c02-Nov-26745 715.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Terneuzen
B3TNZ00l02-Nov-26745 686 Bunker FO 380 CST Dlvd Terneuzen
B3VLI00c02-Nov-26745 715.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Flushing
B3VLI00l02-Nov-26745 686 Bunker FO 380 CST Dlvd Flushing
BFMIN04c02-Nov-26895 896.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Mindelo Wk
DP060KSu30-Oct-26349.97 409.97 DTN Unl Prem Dubuque IA PSX Br
GPGTA27c02-Nov-2692.515 91.93 France PEG Eur/MWh Jan 2027
GPGTA27h02-Nov-2692.03 92.615 France PEG Eur/MWh Jan 2027
GPGTA27l02-Nov-2692.415 91.83 France PEG Eur/MWh Jan 2027
GPGUA27c02-Nov-2625.536 25.699 France PEG Eur/Gj Jan 2027
GPGUA27h02-Nov-2625.564 25.726 France PEG Eur/Gj Jan 2027
GPGUA27l02-Nov-2625.671 25.508 France PEG Eur/Gj Jan 2027
GPGVA27c02-Nov-26224.894 226.326 France PEG P/Th Jan 2027
GPGVA27h02-Nov-26226.57 225.139 France PEG P/Th Jan 2027
GPGVA27l02-Nov-26226.081 224.65 France PEG P/Th Jan 2027
GPGWA27c02-Nov-2630.176 30.368 France PEG $/MMbtu Jan 2027
GPGWA27h02-Nov-2630.209 30.401 France PEG $/MMbtu Jan 2027
GPGWA27l02-Nov-2630.143 30.336 France PEG $/MMbtu Jan 2027
IHOU001c02-Nov-26104.84 97.02 ICE Midland WTI American Gulf Co
IHOU001w02-Nov-263394 3434 ICE Midland WTI American Gulf Co
IHOU002c02-Nov-26103.27 95.76 ICE Midland WTI American Gulf Co
IHOU003c02-Nov-26101.16 94.15 ICE Midland WTI American Gulf Co
IHOU003w02-Nov-263051 3074 ICE Midland WTI American Gulf Co
IHOU004c02-Nov-2698.87 92.49 ICE Midland WTI American Gulf Co
IHOU004l02-Nov-2695.87 92.49 ICE Midland WTI American Gulf Co
IHOU004w02-Nov-263725 3751 ICE Midland WTI American Gulf Co
IHOU005c02-Nov-2696.65 90.89 ICE Midland WTI American Gulf Co
IHOU005w02-Nov-263145 3157 ICE Midland WTI American Gulf Co
IHOU006c02-Nov-2694.61 89.44 ICE Midland WTI American Gulf Co
IHOU006w02-Nov-265424 5438 ICE Midland WTI American Gulf Co
LGAMS00c02-Nov-261375 1376 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGAMS00h02-Nov-261375 1377 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIJM00c02-Nov-261375 1376 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIJM00h02-Nov-261375 1377 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00c02-Nov-261534 1554.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00h02-Nov-261534 1575 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00c02-Nov-261525 1501.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00l02-Nov-261525 1478 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGTNZ00c02-Nov-261435 1397.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGTNZ00l02-Nov-261435 1360 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGVLI00c02-Nov-261435 1397.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGVLI00l02-Nov-261435 1360 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
MFAMS00c02-Nov-26785 786 Marine Fuel 0.5% Dlvd Amsterdam
MFFLS00c02-Nov-26820 790.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Flushing
MFIJM00c02-Nov-26785 786 Marine Fuel 0.5% Dlvd Ijmuiden
MFIZM00c02-Nov-26907 903.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
MFSKG00c02-Nov-26795 788.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
MFTNZ00c02-Nov-26820 790.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Terneuzen
MGAMS00c02-Nov-261375 1376 Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
MGAMS00h02-Nov-261375 1377 Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
MGIJM00c02-Nov-261375 1376 Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
MGIJM00h02-Nov-261375 1377 Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
MGMIN00c02-Nov-261695 1697.5 Marine Gasoil Dlvd Mindelo
MGMIN00h02-Nov-261695 1700 Marine Gasoil Dlvd Mindelo
MGMPM00c02-Nov-261980 2300 Marine Gasoil Dlvd Maputo
MGMPM00h02-Nov-261980 2300 Marine Gasoil Dlvd Maputo
MGMPM00l02-Nov-261980 2300 Marine Gasoil Dlvd Maputo
MGSKA00c02-Nov-261525 1501.5 Marine Gasoil Dlvd Skagen
MGSKA00l02-Nov-261525 1478 Marine Gasoil Dlvd Skagen
MGTNZ00c02-Nov-261435 1397.5 Marine Gasoil Dlvd Terneuzen
MGTNZ00l02-Nov-261435 1360 Marine Gasoil Dlvd Terneuzen
MGVLI00c02-Nov-261435 1397.5 Marine Gasoil Dlvd Flushing (Vli
MGVLI00l02-Nov-261435 1360 Marine Gasoil Dlvd Flushing (Vli
QUNAM01c29-Oct-261156.236 1156.65 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM02c29-Oct-261151.904 1152.442 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM03c29-Oct-261144.677 1145.43 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM04c29-Oct-261135.809 1136.835 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM05c29-Oct-261126.757 1128.064 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM06c29-Oct-261118.33 1119.901 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM07c29-Oct-261111.009 1112.811 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM08c29-Oct-261104.967 1106.976 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM09c29-Oct-261100.023 1102.22 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM10c29-Oct-261095.834 1098.179 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM11c29-Oct-261092.067 1094.494 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM12c29-Oct-261088.421 1090.852 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM13c29-Oct-261084.708 1087.065 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM14c29-Oct-261080.949 1083.161 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM15c29-Oct-261077.212 1079.216 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM16c29-Oct-261073.44 1075.199 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM17c29-Oct-261069.575 1071.09 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM18c29-Oct-261065.677 1066.988 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM19c29-Oct-261061.833 1063.011 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM20c29-Oct-261058.094 1059.215 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM21c29-Oct-261054.55 1055.669 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM22c29-Oct-261051.372 1052.513 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM23c29-Oct-261048.683 1049.848 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM24c29-Oct-261046.456 1047.641 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM25c29-Oct-261044.671 1045.869 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM26c29-Oct-261043.426 1044.626 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM27c29-Oct-261042.674 1043.866 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM28c29-Oct-261042.087 1043.265 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM29c29-Oct-261041.38 1042.548 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM30c29-Oct-261040.513 1041.68 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM31c29-Oct-261039.563 1040.734 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM32c29-Oct-261038.609 1039.785 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM33c29-Oct-261037.7 1038.881 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM34c29-Oct-261036.864 1038.051 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM35c29-Oct-261036.188 1037.381 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM36c29-Oct-261035.775 1036.973 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNBM01c29-Oct-261143.398 1143.673 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM02c29-Oct-261139.59 1139.977 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM03c29-Oct-261133.212 1133.799 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM04c29-Oct-261125.463 1126.301 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM05c29-Oct-261117.774 1118.853 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM06c29-Oct-261110.862 1112.143 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM07c29-Oct-261105.037 1106.475 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM08c29-Oct-261100.345 1101.909 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM09c29-Oct-261096.543 1098.21 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM10c29-Oct-261093.247 1094.989 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM11c29-Oct-261090.099 1091.877 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM12c29-Oct-261086.824 1088.599 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM13c29-Oct-261083.351 1085.084 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM14c29-Oct-261079.801 1081.45 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM15c29-Oct-261076.216 1077.747 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM16c29-Oct-261072.54 1073.927 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM17c29-Oct-261068.842 1070.074 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM18c29-Oct-261065.289 1066.374 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM19c29-Oct-261061.948 1062.923 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM20c29-Oct-261058.785 1059.703 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM21c29-Oct-261055.799 1056.702 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM22c29-Oct-261053.105 1054.013 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM23c29-Oct-261050.815 1051.732 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM24c29-Oct-261048.933 1049.861 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM25c29-Oct-261047.501 1048.441 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM26c29-Oct-261046.653 1047.606 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM27c29-Oct-261046.25 1047.219 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM28c29-Oct-261045.842 1046.826 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM29c29-Oct-261045.189 1046.187 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM30c29-Oct-261044.372 1045.38 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM31c29-Oct-261043.506 1044.521 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM32c29-Oct-261042.656 1043.677 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM33c29-Oct-261041.867 1042.893 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM34c29-Oct-261041.167 1042.197 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM35c29-Oct-261040.613 1041.645 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM36c29-Oct-261040.278 1041.311 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
UFAMS00c02-Nov-261355 1356 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFAMS00h02-Nov-261355 1357 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFANR00c02-Nov-261422 1376 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFANR00l02-Nov-261422 1330 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFGOT00c02-Nov-261505 1481.5 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFIJM00c02-Nov-261355 1356 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFIJM00h02-Nov-261355 1357 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00c02-Nov-261505 1481.5 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00l02-Nov-261505 1458 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd