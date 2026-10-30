Corrections for October 30, 2026

The following corrections were made on October 30, 2026

  

SymbolAssessment DateOriginal AssessmentNew AssessmentDescription
AAHAI00l30-Oct-26.99 -2.34 Brent Frontline vs Dubai at Spor
AAHAJ00l30-Oct-26.99 -2.75 Brent Frontline vs Dubai at Spor
AAHAK00l30-Oct-26.99 -2.65 Brent Frontline vs Dubai at Spor
AAHAL00l30-Oct-26.99 -2.65 Brent Frontline vs Dubai at Spor
AAHAM00l30-Oct-26.99 -2.53 Brent Frontline vs Dubai at Spor
AAHAN00l30-Oct-26.99 -2.18 Brent Frontline vs Dubai at Spor
AAHAO00l30-Oct-26.99 -1.96 Brent Frontline vs Dubai at Spor
AAHAR00l30-Oct-26.99 -2.33 Brent Frontline vs Dubai at Spor
AAHAS00l30-Oct-26.99 -2.18 Brent Frontline vs Dubai at Spor
AAXGN00l30-Oct-26.99 -2.66 Brent Frontline vs Dubai at Spor
AAXGO00l30-Oct-26.99 -2.65 Brent Frontline vs Dubai at Spor
AAXGP00l30-Oct-26.99 -2.63 Brent Frontline vs Dubai at Spor
AAXGQ00l30-Oct-26.99 -2.53 Brent Frontline vs Dubai at Spor
B3AMS00c30-Oct-26725 740.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
B3AMS00h30-Oct-26725 756 Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
B3IJM00c30-Oct-26725 740.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
B3IJM00h30-Oct-26725 756 Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
B3IZT00c30-Oct-26830 824.333 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3IZT00l30-Oct-26830 816 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3MBA00c30-Oct-261300 1350 Bunker FO 380 CST Dlvd Mombasa
B3MBA00h30-Oct-261300 1350 Bunker FO 380 CST Dlvd Mombasa
B3MBA00l30-Oct-261300 1350 Bunker FO 380 CST Dlvd Mombasa
B3SKA00c30-Oct-26745 751.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
B3SKA00h30-Oct-26745 758 Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
BDSSM08l30-Oct-26.99 -2.44 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM09l30-Oct-26.99 -2.3 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM10l30-Oct-26.99 -2.18 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM11l30-Oct-26.99 -2.05 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM12l30-Oct-26.99 -1.94 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM13l30-Oct-26.99 -1.94 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM14l30-Oct-26.99 -1.99 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM15l30-Oct-26.99 -2.01 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM16l30-Oct-26.99 -2.01 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM17l30-Oct-26.99 -2 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM18l30-Oct-26.99 -2.01 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM19l30-Oct-26.99 -2.06 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM20l30-Oct-26.99 -2.14 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM21l30-Oct-26.99 -2.22 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM22l30-Oct-26.99 -2.29 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM23l30-Oct-26.99 -2.33 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM24l30-Oct-26.99 -2.31 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM25l30-Oct-26.99 -2.34 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM26l30-Oct-26.99 -2.38 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM27l30-Oct-26.99 -2.32 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM28l30-Oct-26.99 -2.29 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM29l30-Oct-26.99 -2.33 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM30l30-Oct-26.99 -2.35 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM31l30-Oct-26.99 -2.36 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM32l30-Oct-26.99 -2.38 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM33l30-Oct-26.99 -2.39 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM34l30-Oct-26.99 -2.4 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM35l30-Oct-26.99 -2.42 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM36l30-Oct-26.99 -2.44 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSY03l30-Oct-26.99 -2.37 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BGCWA04u23-Oct-26290.99 288.96 Bentek Natgas E Canada Working S
BGCWA04u31-Oct-25258.82 277.83 Bentek Natgas E Canada Working S
BGCWD04u23-Oct-26575.89 573.04 Bentek Natgas W Canada Working S
BGCWD04u31-Oct-25681.8 617.83 Bentek Natgas W Canada Working S
BGCWG04u23-Oct-26866.88 862 Bentek Natgas Canada Working Sto
BGCWG04u31-Oct-25940.63 895.66 Bentek Natgas Canada Working Sto
DU123ELu29-Oct-26524.52 525.1 DTN ULSD Baltimore MD Sun R&M Un
DU169ELu29-Oct-26485.62 487.79 DTN ULSD Charlotte NC Sun R&M Un
DU301ELu29-Oct-26518.73 522.74 DTN ULSD Richmond VA Sun R&M Unb
LGAMS00c30-Oct-261440 1446 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGAMS00h30-Oct-261440 1452 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIJM00c30-Oct-261440 1446 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIJM00h30-Oct-261440 1452 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00c30-Oct-261575 1569.333 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00l30-Oct-261575 1563 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00c30-Oct-261525 1494 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00l30-Oct-261525 1463 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
MFAMS00c30-Oct-26785 810.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Amsterdam
MFIJM00c30-Oct-26785 810.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Ijmuiden
MFIZM00c30-Oct-26900 903.333 Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
MFMMB00c30-Oct-261400 1450 Marine Fuel 0.5% Dlvd Mombasa
MFSKG00c30-Oct-26795 791.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
MGAMS00c30-Oct-261440 1446 Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
MGAMS00h30-Oct-261440 1452 Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
MGIJM00c30-Oct-261440 1446 Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
MGIJM00h30-Oct-261440 1452 Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
MGMBA00c30-Oct-262100 2175 Marine Gasoil Dlvd Mombasa
MGMBA00h30-Oct-262100 2175 Marine Gasoil Dlvd Mombasa
MGMBA00l30-Oct-262100 2175 Marine Gasoil Dlvd Mombasa
MGSKA00c30-Oct-261525 1494 Marine Gasoil Dlvd Skagen
MGSKA00l30-Oct-261525 1463 Marine Gasoil Dlvd Skagen
UFAMS00c30-Oct-261420 1426 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFAMS00h30-Oct-261420 1432 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFANR00c30-Oct-261370 1403 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFANR00h30-Oct-261370 1436 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFGOT00c30-Oct-261505 1474 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFIJM00c30-Oct-261420 1426 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFIJM00h30-Oct-261420 1432 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00c30-Oct-261505 1474 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00l30-Oct-261505 1443 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd