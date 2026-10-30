Corrections for October 30, 2026
The following corrections were made on October 30, 2026
|Symbol
|Assessment Date
|Original Assessment
|New Assessment
|Description
|AAHAI00l
|30-Oct-26
|.99
|-2.34
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|AAHAJ00l
|30-Oct-26
|.99
|-2.75
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|AAHAK00l
|30-Oct-26
|.99
|-2.65
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|AAHAL00l
|30-Oct-26
|.99
|-2.65
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|AAHAM00l
|30-Oct-26
|.99
|-2.53
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|AAHAN00l
|30-Oct-26
|.99
|-2.18
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|AAHAO00l
|30-Oct-26
|.99
|-1.96
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|AAHAR00l
|30-Oct-26
|.99
|-2.33
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|AAHAS00l
|30-Oct-26
|.99
|-2.18
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|AAXGN00l
|30-Oct-26
|.99
|-2.66
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|AAXGO00l
|30-Oct-26
|.99
|-2.65
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|AAXGP00l
|30-Oct-26
|.99
|-2.63
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|AAXGQ00l
|30-Oct-26
|.99
|-2.53
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|B3AMS00c
|30-Oct-26
|725
|740.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
|B3AMS00h
|30-Oct-26
|725
|756
|Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
|B3IJM00c
|30-Oct-26
|725
|740.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
|B3IJM00h
|30-Oct-26
|725
|756
|Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
|B3IZT00c
|30-Oct-26
|830
|824.333
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3IZT00l
|30-Oct-26
|830
|816
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3MBA00c
|30-Oct-26
|1300
|1350
|Bunker FO 380 CST Dlvd Mombasa
|B3MBA00h
|30-Oct-26
|1300
|1350
|Bunker FO 380 CST Dlvd Mombasa
|B3MBA00l
|30-Oct-26
|1300
|1350
|Bunker FO 380 CST Dlvd Mombasa
|B3SKA00c
|30-Oct-26
|745
|751.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
|B3SKA00h
|30-Oct-26
|745
|758
|Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
|BDSSM08l
|30-Oct-26
|.99
|-2.44
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM09l
|30-Oct-26
|.99
|-2.3
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM10l
|30-Oct-26
|.99
|-2.18
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM11l
|30-Oct-26
|.99
|-2.05
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM12l
|30-Oct-26
|.99
|-1.94
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM13l
|30-Oct-26
|.99
|-1.94
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM14l
|30-Oct-26
|.99
|-1.99
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM15l
|30-Oct-26
|.99
|-2.01
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM16l
|30-Oct-26
|.99
|-2.01
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM17l
|30-Oct-26
|.99
|-2
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM18l
|30-Oct-26
|.99
|-2.01
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM19l
|30-Oct-26
|.99
|-2.06
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM20l
|30-Oct-26
|.99
|-2.14
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM21l
|30-Oct-26
|.99
|-2.22
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM22l
|30-Oct-26
|.99
|-2.29
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM23l
|30-Oct-26
|.99
|-2.33
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM24l
|30-Oct-26
|.99
|-2.31
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM25l
|30-Oct-26
|.99
|-2.34
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM26l
|30-Oct-26
|.99
|-2.38
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM27l
|30-Oct-26
|.99
|-2.32
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM28l
|30-Oct-26
|.99
|-2.29
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM29l
|30-Oct-26
|.99
|-2.33
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM30l
|30-Oct-26
|.99
|-2.35
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM31l
|30-Oct-26
|.99
|-2.36
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM32l
|30-Oct-26
|.99
|-2.38
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM33l
|30-Oct-26
|.99
|-2.39
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM34l
|30-Oct-26
|.99
|-2.4
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM35l
|30-Oct-26
|.99
|-2.42
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM36l
|30-Oct-26
|.99
|-2.44
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSY03l
|30-Oct-26
|.99
|-2.37
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BGCWA04u
|23-Oct-26
|290.99
|288.96
|Bentek Natgas E Canada Working S
|BGCWA04u
|31-Oct-25
|258.82
|277.83
|Bentek Natgas E Canada Working S
|BGCWD04u
|23-Oct-26
|575.89
|573.04
|Bentek Natgas W Canada Working S
|BGCWD04u
|31-Oct-25
|681.8
|617.83
|Bentek Natgas W Canada Working S
|BGCWG04u
|23-Oct-26
|866.88
|862
|Bentek Natgas Canada Working Sto
|BGCWG04u
|31-Oct-25
|940.63
|895.66
|Bentek Natgas Canada Working Sto
|DU123ELu
|29-Oct-26
|524.52
|525.1
|DTN ULSD Baltimore MD Sun R&M Un
|DU169ELu
|29-Oct-26
|485.62
|487.79
|DTN ULSD Charlotte NC Sun R&M Un
|DU301ELu
|29-Oct-26
|518.73
|522.74
|DTN ULSD Richmond VA Sun R&M Unb
|LGAMS00c
|30-Oct-26
|1440
|1446
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGAMS00h
|30-Oct-26
|1440
|1452
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIJM00c
|30-Oct-26
|1440
|1446
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIJM00h
|30-Oct-26
|1440
|1452
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIZT00c
|30-Oct-26
|1575
|1569.333
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIZT00l
|30-Oct-26
|1575
|1563
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00c
|30-Oct-26
|1525
|1494
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00l
|30-Oct-26
|1525
|1463
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|MFAMS00c
|30-Oct-26
|785
|810.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Amsterdam
|MFIJM00c
|30-Oct-26
|785
|810.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Ijmuiden
|MFIZM00c
|30-Oct-26
|900
|903.333
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
|MFMMB00c
|30-Oct-26
|1400
|1450
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Mombasa
|MFSKG00c
|30-Oct-26
|795
|791.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
|MGAMS00c
|30-Oct-26
|1440
|1446
|Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
|MGAMS00h
|30-Oct-26
|1440
|1452
|Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
|MGIJM00c
|30-Oct-26
|1440
|1446
|Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
|MGIJM00h
|30-Oct-26
|1440
|1452
|Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
|MGMBA00c
|30-Oct-26
|2100
|2175
|Marine Gasoil Dlvd Mombasa
|MGMBA00h
|30-Oct-26
|2100
|2175
|Marine Gasoil Dlvd Mombasa
|MGMBA00l
|30-Oct-26
|2100
|2175
|Marine Gasoil Dlvd Mombasa
|MGSKA00c
|30-Oct-26
|1525
|1494
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|MGSKA00l
|30-Oct-26
|1525
|1463
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|UFAMS00c
|30-Oct-26
|1420
|1426
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFAMS00h
|30-Oct-26
|1420
|1432
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFANR00c
|30-Oct-26
|1370
|1403
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFANR00h
|30-Oct-26
|1370
|1436
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFGOT00c
|30-Oct-26
|1505
|1474
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFIJM00c
|30-Oct-26
|1420
|1426
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFIJM00h
|30-Oct-26
|1420
|1432
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00c
|30-Oct-26
|1505
|1474
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00l
|30-Oct-26
|1505
|1443
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd