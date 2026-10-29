Corrections for October 29, 2026
The following corrections were made on October 29, 2026
|Symbol
|Assessment Date
|Original Assessment
|New Assessment
|Description
|AAHAI00l
|29-Oct-26
|.65
|-2.07
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|AAHAJ00l
|29-Oct-26
|.65
|-2.3
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|AAHAK00l
|29-Oct-26
|.65
|-2.17
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|AAHAL00l
|29-Oct-26
|.65
|-2.14
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|AAHAM00l
|29-Oct-26
|.65
|-1.98
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|AAHAN00l
|29-Oct-26
|.65
|-1.68
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|AAHAO00l
|29-Oct-26
|.65
|-1.45
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|AAHAR00l
|29-Oct-26
|.65
|-1.81
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|AAHAS00l
|29-Oct-26
|.65
|-1.5
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|AAXGN00l
|29-Oct-26
|.65
|-2.13
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|AAXGO00l
|29-Oct-26
|.65
|-2.11
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|AAXGP00l
|29-Oct-26
|.65
|-2.08
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|AAXGQ00l
|29-Oct-26
|.65
|-1.99
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|ADLAB00c
|29-Oct-26
|20.75
|5.9
|ULSD Group 3 Differential to NYM
|B3IZT00c
|29-Oct-26
|821
|824
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3IZT00h
|29-Oct-26
|821
|827
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|BDSSM08l
|29-Oct-26
|.65
|-1.88
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM09l
|29-Oct-26
|.65
|-1.78
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM10l
|29-Oct-26
|.65
|-1.69
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM11l
|29-Oct-26
|.65
|-1.57
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM12l
|29-Oct-26
|.65
|-1.45
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM13l
|29-Oct-26
|.65
|-1.44
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM14l
|29-Oct-26
|.65
|-1.46
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM15l
|29-Oct-26
|.65
|-1.43
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM16l
|29-Oct-26
|.65
|-1.38
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM17l
|29-Oct-26
|.65
|-1.34
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM18l
|29-Oct-26
|.65
|-1.33
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM19l
|29-Oct-26
|.65
|-1.36
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM20l
|29-Oct-26
|.65
|-1.42
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM21l
|29-Oct-26
|.65
|-1.5
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM22l
|29-Oct-26
|.65
|-1.58
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM23l
|29-Oct-26
|.65
|-1.63
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM24l
|29-Oct-26
|.65
|-1.63
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM25l
|29-Oct-26
|.65
|-1.65
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM26l
|29-Oct-26
|.65
|-1.69
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM27l
|29-Oct-26
|.65
|-1.64
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM28l
|29-Oct-26
|.65
|-1.61
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM29l
|29-Oct-26
|.65
|-1.64
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM30l
|29-Oct-26
|.65
|-1.66
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM31l
|29-Oct-26
|.65
|-1.69
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM32l
|29-Oct-26
|.65
|-1.71
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM33l
|29-Oct-26
|.65
|-1.72
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM34l
|29-Oct-26
|.65
|-1.74
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM35l
|29-Oct-26
|.65
|-1.76
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSM36l
|29-Oct-26
|.65
|-1.78
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|BDSSY03l
|29-Oct-26
|.65
|-1.71
|Brent Frontline vs Dubai at Spor
|LCABI00c
|29-Oct-26
|825
|830
|Low Carbon Aluminum Billet DDP I
|LCABJ00c
|29-Oct-26
|739.11
|743.59
|Low Carbon Aluminum Billet DDP I
|LGIZT00c
|29-Oct-26
|1558
|1564
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIZT00h
|29-Oct-26
|1558
|1570
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|MFIZM00c
|29-Oct-26
|898
|902.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit