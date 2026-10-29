Corrections for October 29, 2026

The following corrections were made on October 29, 2026

  

SymbolAssessment DateOriginal AssessmentNew AssessmentDescription
AAHAI00l29-Oct-26.65 -2.07 Brent Frontline vs Dubai at Spor
AAHAJ00l29-Oct-26.65 -2.3 Brent Frontline vs Dubai at Spor
AAHAK00l29-Oct-26.65 -2.17 Brent Frontline vs Dubai at Spor
AAHAL00l29-Oct-26.65 -2.14 Brent Frontline vs Dubai at Spor
AAHAM00l29-Oct-26.65 -1.98 Brent Frontline vs Dubai at Spor
AAHAN00l29-Oct-26.65 -1.68 Brent Frontline vs Dubai at Spor
AAHAO00l29-Oct-26.65 -1.45 Brent Frontline vs Dubai at Spor
AAHAR00l29-Oct-26.65 -1.81 Brent Frontline vs Dubai at Spor
AAHAS00l29-Oct-26.65 -1.5 Brent Frontline vs Dubai at Spor
AAXGN00l29-Oct-26.65 -2.13 Brent Frontline vs Dubai at Spor
AAXGO00l29-Oct-26.65 -2.11 Brent Frontline vs Dubai at Spor
AAXGP00l29-Oct-26.65 -2.08 Brent Frontline vs Dubai at Spor
AAXGQ00l29-Oct-26.65 -1.99 Brent Frontline vs Dubai at Spor
ADLAB00c29-Oct-2620.75 5.9 ULSD Group 3 Differential to NYM
B3IZT00c29-Oct-26821 824 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3IZT00h29-Oct-26821 827 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
BDSSM08l29-Oct-26.65 -1.88 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM09l29-Oct-26.65 -1.78 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM10l29-Oct-26.65 -1.69 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM11l29-Oct-26.65 -1.57 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM12l29-Oct-26.65 -1.45 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM13l29-Oct-26.65 -1.44 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM14l29-Oct-26.65 -1.46 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM15l29-Oct-26.65 -1.43 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM16l29-Oct-26.65 -1.38 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM17l29-Oct-26.65 -1.34 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM18l29-Oct-26.65 -1.33 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM19l29-Oct-26.65 -1.36 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM20l29-Oct-26.65 -1.42 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM21l29-Oct-26.65 -1.5 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM22l29-Oct-26.65 -1.58 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM23l29-Oct-26.65 -1.63 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM24l29-Oct-26.65 -1.63 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM25l29-Oct-26.65 -1.65 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM26l29-Oct-26.65 -1.69 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM27l29-Oct-26.65 -1.64 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM28l29-Oct-26.65 -1.61 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM29l29-Oct-26.65 -1.64 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM30l29-Oct-26.65 -1.66 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM31l29-Oct-26.65 -1.69 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM32l29-Oct-26.65 -1.71 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM33l29-Oct-26.65 -1.72 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM34l29-Oct-26.65 -1.74 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM35l29-Oct-26.65 -1.76 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSM36l29-Oct-26.65 -1.78 Brent Frontline vs Dubai at Spor
BDSSY03l29-Oct-26.65 -1.71 Brent Frontline vs Dubai at Spor
LCABI00c29-Oct-26825 830 Low Carbon Aluminum Billet DDP I
LCABJ00c29-Oct-26739.11 743.59 Low Carbon Aluminum Billet DDP I
LGIZT00c29-Oct-261558 1564 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00h29-Oct-261558 1570 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
MFIZM00c29-Oct-26898 902.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit