Corrections for October 28, 2026
The following corrections were made on October 28, 2026
|Symbol
|Assessment Date
|Original Assessment
|New Assessment
|Description
|B3AMS00c
|28-Oct-26
|750
|736.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
|B3AMS00l
|28-Oct-26
|750
|723
|Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
|B3IJM00c
|28-Oct-26
|750
|736.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
|B3IJM00l
|28-Oct-26
|750
|723
|Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
|B3IZT00c
|28-Oct-26
|833.5
|830
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3IZT00l
|28-Oct-26
|830
|823
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3SKA00c
|28-Oct-26
|745
|746.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
|B3SKA00h
|28-Oct-26
|745
|748
|Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
|EIAC700u
|23-Oct-26
|2233
|157
|EIA 9 Resid FO US Exp
|LGAMS00c
|28-Oct-26
|1485
|1463.5
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGAMS00l
|28-Oct-26
|1485
|1442
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIJM00c
|28-Oct-26
|1485
|1463.5
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIJM00l
|28-Oct-26
|1485
|1442
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIZT00c
|28-Oct-26
|1581
|1575
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIZT00l
|28-Oct-26
|1577
|1563
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGKZP00c
|28-Oct-26
|1090
|1100
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGKZP00h
|28-Oct-26
|1090
|1100
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGKZP00l
|28-Oct-26
|1090
|1100
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00c
|28-Oct-26
|1510
|1516.5
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00h
|28-Oct-26
|1510
|1523
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGTUA00c
|28-Oct-26
|1090
|1100
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGTUA00h
|28-Oct-26
|1090
|1100
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGTUA00l
|28-Oct-26
|1090
|1100
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGUTA00c
|28-Oct-26
|1090
|1100
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGUTA00h
|28-Oct-26
|1090
|1100
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGUTA00l
|28-Oct-26
|1090
|1100
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|MFAMS00c
|28-Oct-26
|800
|793
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Amsterdam
|MFIJM00c
|28-Oct-26
|800
|793
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Ijmuiden
|MFIZM00c
|28-Oct-26
|902.5
|902.667
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
|MFSKG00c
|28-Oct-26
|805
|799
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
|MG01500c
|28-Oct-26
|1785
|1791
|Marine Gasoil Dlvd Alpha Zone
|MG01500h
|28-Oct-26
|1785
|1797
|Marine Gasoil Dlvd Alpha Zone
|MGAMS00c
|28-Oct-26
|1485
|1463.5
|Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
|MGAMS00l
|28-Oct-26
|1485
|1442
|Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
|MGFZB00c
|28-Oct-26
|1810
|1812
|Marine Gasoil Dlvd Fray Bentos
|MGFZB00h
|28-Oct-26
|1810
|1814
|Marine Gasoil Dlvd Fray Bentos
|MGIJM00c
|28-Oct-26
|1485
|1463.5
|Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
|MGIJM00l
|28-Oct-26
|1485
|1442
|Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
|MGNVP00c
|28-Oct-26
|1800
|1807
|Marine Gasoil Dlvd Nueva Palmira
|MGNVP00h
|28-Oct-26
|1800
|1814
|Marine Gasoil Dlvd Nueva Palmira
|MGPSN00c
|28-Oct-26
|1815
|1814.5
|Marine Gasoil Dlvd Paysandu
|MGSKA00c
|28-Oct-26
|1510
|1516.5
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|MGSKA00h
|28-Oct-26
|1510
|1523
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|UFAMS00c
|28-Oct-26
|1465
|1443.5
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFAMS00l
|28-Oct-26
|1465
|1422
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFGOT00c
|28-Oct-26
|1490
|1496.5
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFIJM00c
|28-Oct-26
|1465
|1443.5
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFIJM00l
|28-Oct-26
|1465
|1422
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00c
|28-Oct-26
|1490
|1496.5
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00h
|28-Oct-26
|1490
|1503
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd