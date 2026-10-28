Corrections for October 28, 2026

The following corrections were made on October 28, 2026

  

SymbolAssessment DateOriginal AssessmentNew AssessmentDescription
B3AMS00c28-Oct-26750 736.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
B3AMS00l28-Oct-26750 723 Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
B3IJM00c28-Oct-26750 736.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
B3IJM00l28-Oct-26750 723 Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
B3IZT00c28-Oct-26833.5 830 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3IZT00l28-Oct-26830 823 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3SKA00c28-Oct-26745 746.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
B3SKA00h28-Oct-26745 748 Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
EIAC700u23-Oct-262233 157 EIA 9 Resid FO US Exp
LGAMS00c28-Oct-261485 1463.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGAMS00l28-Oct-261485 1442 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIJM00c28-Oct-261485 1463.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIJM00l28-Oct-261485 1442 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00c28-Oct-261581 1575 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00l28-Oct-261577 1563 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGKZP00c28-Oct-261090 1100 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGKZP00h28-Oct-261090 1100 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGKZP00l28-Oct-261090 1100 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00c28-Oct-261510 1516.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00h28-Oct-261510 1523 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGTUA00c28-Oct-261090 1100 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGTUA00h28-Oct-261090 1100 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGTUA00l28-Oct-261090 1100 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGUTA00c28-Oct-261090 1100 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGUTA00h28-Oct-261090 1100 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGUTA00l28-Oct-261090 1100 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
MFAMS00c28-Oct-26800 793 Marine Fuel 0.5% Dlvd Amsterdam
MFIJM00c28-Oct-26800 793 Marine Fuel 0.5% Dlvd Ijmuiden
MFIZM00c28-Oct-26902.5 902.667 Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
MFSKG00c28-Oct-26805 799 Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
MG01500c28-Oct-261785 1791 Marine Gasoil Dlvd Alpha Zone
MG01500h28-Oct-261785 1797 Marine Gasoil Dlvd Alpha Zone
MGAMS00c28-Oct-261485 1463.5 Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
MGAMS00l28-Oct-261485 1442 Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
MGFZB00c28-Oct-261810 1812 Marine Gasoil Dlvd Fray Bentos
MGFZB00h28-Oct-261810 1814 Marine Gasoil Dlvd Fray Bentos
MGIJM00c28-Oct-261485 1463.5 Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
MGIJM00l28-Oct-261485 1442 Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
MGNVP00c28-Oct-261800 1807 Marine Gasoil Dlvd Nueva Palmira
MGNVP00h28-Oct-261800 1814 Marine Gasoil Dlvd Nueva Palmira
MGPSN00c28-Oct-261815 1814.5 Marine Gasoil Dlvd Paysandu
MGSKA00c28-Oct-261510 1516.5 Marine Gasoil Dlvd Skagen
MGSKA00h28-Oct-261510 1523 Marine Gasoil Dlvd Skagen
UFAMS00c28-Oct-261465 1443.5 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFAMS00l28-Oct-261465 1422 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFGOT00c28-Oct-261490 1496.5 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFIJM00c28-Oct-261465 1443.5 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFIJM00l28-Oct-261465 1422 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00c28-Oct-261490 1496.5 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00h28-Oct-261490 1503 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd