Corrections for October 27, 2026
The following corrections were made on October 27, 2026
|Symbol
|Assessment Date
|Original Assessment
|New Assessment
|Description
|AAEUQ00c
|26-Oct-26
|118.42
|117.25
|OPEC Basket Price Daily
|B3MBA00c
|27-Oct-26
|1200
|1300
|Bunker FO 380 CST Dlvd Mombasa
|B3MBA00h
|27-Oct-26
|1200
|1300
|Bunker FO 380 CST Dlvd Mombasa
|B3MBA00l
|27-Oct-26
|1200
|1300
|Bunker FO 380 CST Dlvd Mombasa
|DU134GQu
|26-Oct-26
|507.38
|509.4
|DTN ULSD Muskegon MI Growmark Un
|MFMMB00c
|27-Oct-26
|1300
|1400
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Mombasa
|MGMBA00c
|27-Oct-26
|1780
|2100
|Marine Gasoil Dlvd Mombasa
|MGMBA00h
|27-Oct-26
|1780
|2100
|Marine Gasoil Dlvd Mombasa
|MGMBA00l
|27-Oct-26
|1780
|2100
|Marine Gasoil Dlvd Mombasa