Corrections for October 27, 2026

The following corrections were made on October 27, 2026

  

SymbolAssessment DateOriginal AssessmentNew AssessmentDescription
AAEUQ00c26-Oct-26118.42 117.25 OPEC Basket Price Daily
B3MBA00c27-Oct-261200 1300 Bunker FO 380 CST Dlvd Mombasa
B3MBA00h27-Oct-261200 1300 Bunker FO 380 CST Dlvd Mombasa
B3MBA00l27-Oct-261200 1300 Bunker FO 380 CST Dlvd Mombasa
DU134GQu26-Oct-26507.38 509.4 DTN ULSD Muskegon MI Growmark Un
MFMMB00c27-Oct-261300 1400 Marine Fuel 0.5% Dlvd Mombasa
MGMBA00c27-Oct-261780 2100 Marine Gasoil Dlvd Mombasa
MGMBA00h27-Oct-261780 2100 Marine Gasoil Dlvd Mombasa
MGMBA00l27-Oct-261780 2100 Marine Gasoil Dlvd Mombasa