Corrections for October 26, 2026

The following corrections were made on October 26, 2026

  

SymbolAssessment DateOriginal AssessmentNew AssessmentDescription
AABPR00c27-Oct-26104.92 118.58 APX NL DA 1-Hr Eur/MWh
AABPS00u27-Oct-269259 8090.3 APX NL DA 1-Hr Vol
AABPT00c26-Oct-2641.65 31.84 APX NL DA 2-Hr Eur/MWh
AABPV00u26-Oct-267616 7460.6 APX NL DA 2-Hr Vol
AABPW00c26-Oct-2631.84 21.39 APX NL DA 3-Hr Eur/MWh
AABPX00u26-Oct-267460.6 7340.2 APX NL DA 3-Hr Vol
AABPZ00c26-Oct-2621.39 18 APX NL DA 4-Hr Eur/MWh
AABQA00u26-Oct-267340.2 7239.9 APX NL DA 4-Hr Vol
AABQB00c26-Oct-2618 30 APX NL DA 5-Hr Eur/MWh
AABQC00u26-Oct-267239.9 7225.7 APX NL DA 5-Hr Vol
AABQD00c26-Oct-2630 51.72 APX NL DA 6-Hr Eur/MWh
AABQE00u26-Oct-267225.7 7077.8 APX NL DA 6-Hr Vol
AABQF00c26-Oct-2651.72 160.9 APX NL DA 7-Hr Eur/MWh
AABQG00u26-Oct-267077.8 7645.3 APX NL DA 7-Hr Vol
AABQH00c26-Oct-26160.9 278.92 APX NL DA 8-Hr Eur/MWh
AABQI00u26-Oct-267645.3 7580.7 APX NL DA 8-Hr Vol
AABQJ00c26-Oct-26278.92 249.07 APX NL DA 9-Hr Eur/MWh
AABQK00u26-Oct-267580.7 7738.4 APX NL DA 9-Hr Vol
AABQL00c26-Oct-26249.07 200.2 APX NL DA 10-Hr Eur/MWh
AABQM00u26-Oct-267738.4 7807.9 APX NL DA 10-Hr Vol
AABQN00c26-Oct-26200.2 152.57 APX NL DA 11-Hr Eur/MWh
AABQO00u26-Oct-267807.9 7657.2 APX NL DA 11-Hr Vol
AABQP00c26-Oct-26152.57 111.27 APX NL DA 12-Hr Eur/MWh
AABQQ00u26-Oct-267657.2 8110.8 APX NL DA 12-Hr Vol
AABQR00c26-Oct-26111.27 92.26 APX NL DA 13-Hr Eur/MWh
AABQS00u26-Oct-268110.8 8311.5 APX NL DA 13-Hr Vol
AABQT00c26-Oct-2692.26 119.3 APX NL DA 14-Hr Eur/MWh
AABQU00u26-Oct-268311.5 8343.3 APX NL DA 14-Hr Vol
AABQV00c26-Oct-26119.3 146 APX NL DA 15-Hr Eur/MWh
AABQW00u26-Oct-268343.3 8360.8 APX NL DA 15-Hr Vol
AABQX00c26-Oct-26146 175.36 APX NL DA 16-Hr Eur/MWh
AABQY00u26-Oct-268360.8 8377.7 APX NL DA 16-Hr Vol
AABQZ00c26-Oct-26175.36 203.41 APX NL DA 17-Hr Eur/MWh
AABRA00u26-Oct-268377.7 8797.5 APX NL DA 17-Hr Vol
AABRB00c26-Oct-26203.41 241.62 APX NL DA 18-Hr Eur/MWh
AABRC00u26-Oct-268797.5 9579.9 APX NL DA 18-Hr Vol
AABRD00c26-Oct-26241.62 255.55 APX NL DA 19-Hr Eur/MWh
AABRE00u26-Oct-269579.9 10145.5 APX NL DA 19-Hr Vol
AABRG00c26-Oct-26255.55 233.39 APX NL DA 20-Hr Eur/MWh
AABRH00u26-Oct-2610145.5 10252.4 APX NL DA 20-Hr Vol
AABRJ00c26-Oct-26233.39 195.27 APX NL DA 21-Hr Eur/MWh
AABRK00u26-Oct-2610252.4 9746.5 APX NL DA 21-Hr Vol
AABRL00c26-Oct-26195.27 159.61 APX NL DA 22-Hr Eur/MWh
AABRM00u26-Oct-269746.5 9774.2 APX NL DA 22-Hr Vol
AABRN00c26-Oct-26159.61 128.68 APX NL DA 23-Hr Eur/MWh
AABRO00u26-Oct-269774.2 9529.3 APX NL DA 23-Hr Vol
AABRP00c26-Oct-26128.68 104.92 APX NL DA 24-Hr Eur/MWh
AABRQ00u26-Oct-269529.3 9259 APX NL DA 24-Hr Vol
AADYN00c26-Oct-26185.46 181.67 NL APX 16hrs Pk(7-23) DA Eur/MWh
AADZE00u26-Oct-26100811.2 103482.9 NL APX 16hrs Pk(7-23) DA Vol MWh
AWREA00c26-Oct-261310 1335 Very Low Sulfur Fuel Oil Dlvd Ma
AWREB00c26-Oct-261270 1335 Very Low Sulfur Fuel Oil Dlvd Na
AWREC00c26-Oct-261890 1980 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
AWRED00c26-Oct-261070 1135 High Sulfur Fuel Oil Dlvd Nacala
B3AMS00c26-Oct-26730 741 Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
B3AMS00h26-Oct-26730 752 Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
B3BSR00c26-Oct-26950 900 Bunker FO 380 CST Dlvd Basrah
B3BSR00h26-Oct-26950 900 Bunker FO 380 CST Dlvd Basrah
B3BSR00l26-Oct-26950 900 Bunker FO 380 CST Dlvd Basrah
B3IJM00c26-Oct-26730 741 Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
B3IJM00h26-Oct-26730 752 Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
B3IZT00c26-Oct-26830 835.667 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3IZT00h26-Oct-26830 839 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3KAZ00c26-Oct-26950 900 Bunker FO 380 CST Dlvd Khor Al Z
B3SKA00c26-Oct-26745 753 Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
B3SKA00h26-Oct-26745 761 Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
B3UMQ00c26-Oct-26950 900 Bunker FO 380 CST Dlvd Umm Qasr
BPPRH01c27-Oct-26112.87 120.61 Belpex Belgium Hr-1 Eur/MWh
BPPRH02c26-Oct-2637.42 36.94 Belpex Belgium Hr-2 Eur/MWh
BPPRH03c26-Oct-2636.94 26.18 Belpex Belgium Hr-3 Eur/MWh
BPPRH04c26-Oct-2626.18 22.59 Belpex Belgium Hr-4 Eur/MWh
BPPRH05c26-Oct-2622.59 30.95 Belpex Belgium Hr-5 Eur/MWh
BPPRH06c26-Oct-2630.95 55.85 Belpex Belgium Hr-6 Eur/MWh
BPPRH07c26-Oct-2655.85 145.5 Belpex Belgium Hr-7 Eur/MWh
BPPRH08c26-Oct-26145.5 270.41 Belpex Belgium Hr-8 Eur/MWh
BPPRH09c26-Oct-26270.41 297.63 Belpex Belgium Hr-9 Eur/MWh
BPPRH10c26-Oct-26297.63 289.96 Belpex Belgium Hr-10 Eur/MWh
BPPRH11c26-Oct-26289.96 222 Belpex Belgium Hr-11 Eur/MWh
BPPRH12c26-Oct-26222 213.59 Belpex Belgium Hr-12 Eur/MWh
BPPRH13c26-Oct-26213.59 192.76 Belpex Belgium Hr-13 Eur/MWh
BPPRH14c26-Oct-26192.76 142.12 Belpex Belgium Hr-14 Eur/MWh
BPPRH15c26-Oct-26142.12 147.21 Belpex Belgium Hr-15 Eur/MWh
BPPRH16c26-Oct-26147.21 178.17 Belpex Belgium Hr-16 Eur/MWh
BPPRH17c26-Oct-26178.17 205.37 Belpex Belgium Hr-17 Eur/MWh
BPPRH18c26-Oct-26205.37 243.37 Belpex Belgium Hr-18 Eur/MWh
BPPRH19c26-Oct-26243.37 256.2 Belpex Belgium Hr-19 Eur/MWh
BPPRH20c26-Oct-26256.2 247.93 Belpex Belgium Hr-20 Eur/MWh
BPPRH21c26-Oct-26247.93 205.14 Belpex Belgium Hr-21 Eur/MWh
BPPRH22c26-Oct-26205.14 172.84 Belpex Belgium Hr-22 Eur/MWh
BPPRH23c26-Oct-26172.84 149.08 Belpex Belgium Hr-23 Eur/MWh
BPPRH24c26-Oct-26149.08 112.87 Belpex Belgium Hr-24 Eur/MWh
BPVOH01u27-Oct-264339.8 3754.8 Belpex Belgium Vol Hr-1
BPVOH02u26-Oct-264521.6 4604.8 Belpex Belgium Vol Hr-2
BPVOH03u26-Oct-264604.8 4855 Belpex Belgium Vol Hr-3
BPVOH04u26-Oct-264855 5003.3 Belpex Belgium Vol Hr-4
BPVOH05u26-Oct-265003.3 4608 Belpex Belgium Vol Hr-5
BPVOH06u26-Oct-264608 4625 Belpex Belgium Vol Hr-6
BPVOH07u26-Oct-264625 4844.6 Belpex Belgium Vol Hr-7
BPVOH08u26-Oct-264844.6 5390.7 Belpex Belgium Vol Hr-8
BPVOH09u26-Oct-265390.7 5743.5 Belpex Belgium Vol Hr-9
BPVOH10u26-Oct-265743.5 6203.3 Belpex Belgium Vol Hr-10
BPVOH11u26-Oct-266203.3 5892.6 Belpex Belgium Vol Hr-11
BPVOH12u26-Oct-265892.6 5818.9 Belpex Belgium Vol Hr-12
BPVOH13u26-Oct-265818.9 5719.3 Belpex Belgium Vol Hr-13
BPVOH14u26-Oct-265719.3 5842.8 Belpex Belgium Vol Hr-14
BPVOH15u26-Oct-265842.8 5791.2 Belpex Belgium Vol Hr-15
BPVOH16u26-Oct-265791.2 5171.4 Belpex Belgium Vol Hr-16
BPVOH17u26-Oct-265171.4 4773.9 Belpex Belgium Vol Hr-17
BPVOH18u26-Oct-264773.9 4743.7 Belpex Belgium Vol Hr-18
BPVOH19u26-Oct-264743.7 4796 Belpex Belgium Vol Hr-19
BPVOH20u26-Oct-264796 4553.4 Belpex Belgium Vol Hr-20
BPVOH21u26-Oct-264553.4 4520.5 Belpex Belgium Vol Hr-21
BPVOH22u26-Oct-264520.5 4359.8 Belpex Belgium Vol Hr-22
BPVOH23u26-Oct-264359.8 4302.5 Belpex Belgium Vol Hr-23
BPVOH24u26-Oct-264302.5 4339.8 Belpex Belgium Vol Hr-24
BPWAE00c26-Oct-26221.57 219.69 Belgian Belpex Pk Avg Eur/MWh
BPWVE00u26-Oct-2665887.3 65050 Belgian Belpex MWh Ttl Pk Vol
DU141FWu23-Oct-26525.57 527.45 DTN ULSD Minn/StPaul MN Cenex Br
EEXUE00c26-Oct-2678.75 79.38 Synthetic EEX Phelix-DE Base Eur
LGAMS00c26-Oct-261470 1478 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGAMS00h26-Oct-261470 1486 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGBHI00c26-Oct-261737 1757 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGBHI00h26-Oct-261737 1757 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGBHI00l26-Oct-261737 1757 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGBSR00c26-Oct-261750 1700 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGBSR00h26-Oct-261750 1700 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGBSR00l26-Oct-261750 1700 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIJM00c26-Oct-261470 1478 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIJM00h26-Oct-261470 1486 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00c26-Oct-261585 1587.667 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00h26-Oct-261585 1593 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGKAZ00c26-Oct-261750 1700 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00c26-Oct-261510 1518 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00h26-Oct-261510 1526 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGUMQ00c26-Oct-261750 1700 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
MFAMS00c26-Oct-26800 801 Marine Fuel 0.5% Dlvd Amsterdam
MFIJM00c26-Oct-26800 801 Marine Fuel 0.5% Dlvd Ijmuiden
MFIZM00c26-Oct-26900 909.333 Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
MFSKG00c26-Oct-26805 809 Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
MGAMS00c26-Oct-261470 1478 Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
MGAMS00h26-Oct-261470 1486 Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
MGIJM00c26-Oct-261470 1478 Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
MGIJM00h26-Oct-261470 1486 Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
MGSKA00c26-Oct-261510 1518 Marine Gasoil Dlvd Skagen
MGSKA00h26-Oct-261510 1526 Marine Gasoil Dlvd Skagen
UFAMS00c26-Oct-261450 1458 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFAMS00h26-Oct-261450 1466 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFANR00c26-Oct-261430 1429.5 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFANR00l26-Oct-261430 1429 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFGOT00c26-Oct-261490 1498 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFIJM00c26-Oct-261450 1458 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFIJM00h26-Oct-261450 1466 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00c26-Oct-261490 1498 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00h26-Oct-261490 1506 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd