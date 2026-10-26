Corrections for October 26, 2026
The following corrections were made on October 26, 2026
|Symbol
|Assessment Date
|Original Assessment
|New Assessment
|Description
|AABPR00c
|27-Oct-26
|104.92
|118.58
|APX NL DA 1-Hr Eur/MWh
|AABPS00u
|27-Oct-26
|9259
|8090.3
|APX NL DA 1-Hr Vol
|AABPT00c
|26-Oct-26
|41.65
|31.84
|APX NL DA 2-Hr Eur/MWh
|AABPV00u
|26-Oct-26
|7616
|7460.6
|APX NL DA 2-Hr Vol
|AABPW00c
|26-Oct-26
|31.84
|21.39
|APX NL DA 3-Hr Eur/MWh
|AABPX00u
|26-Oct-26
|7460.6
|7340.2
|APX NL DA 3-Hr Vol
|AABPZ00c
|26-Oct-26
|21.39
|18
|APX NL DA 4-Hr Eur/MWh
|AABQA00u
|26-Oct-26
|7340.2
|7239.9
|APX NL DA 4-Hr Vol
|AABQB00c
|26-Oct-26
|18
|30
|APX NL DA 5-Hr Eur/MWh
|AABQC00u
|26-Oct-26
|7239.9
|7225.7
|APX NL DA 5-Hr Vol
|AABQD00c
|26-Oct-26
|30
|51.72
|APX NL DA 6-Hr Eur/MWh
|AABQE00u
|26-Oct-26
|7225.7
|7077.8
|APX NL DA 6-Hr Vol
|AABQF00c
|26-Oct-26
|51.72
|160.9
|APX NL DA 7-Hr Eur/MWh
|AABQG00u
|26-Oct-26
|7077.8
|7645.3
|APX NL DA 7-Hr Vol
|AABQH00c
|26-Oct-26
|160.9
|278.92
|APX NL DA 8-Hr Eur/MWh
|AABQI00u
|26-Oct-26
|7645.3
|7580.7
|APX NL DA 8-Hr Vol
|AABQJ00c
|26-Oct-26
|278.92
|249.07
|APX NL DA 9-Hr Eur/MWh
|AABQK00u
|26-Oct-26
|7580.7
|7738.4
|APX NL DA 9-Hr Vol
|AABQL00c
|26-Oct-26
|249.07
|200.2
|APX NL DA 10-Hr Eur/MWh
|AABQM00u
|26-Oct-26
|7738.4
|7807.9
|APX NL DA 10-Hr Vol
|AABQN00c
|26-Oct-26
|200.2
|152.57
|APX NL DA 11-Hr Eur/MWh
|AABQO00u
|26-Oct-26
|7807.9
|7657.2
|APX NL DA 11-Hr Vol
|AABQP00c
|26-Oct-26
|152.57
|111.27
|APX NL DA 12-Hr Eur/MWh
|AABQQ00u
|26-Oct-26
|7657.2
|8110.8
|APX NL DA 12-Hr Vol
|AABQR00c
|26-Oct-26
|111.27
|92.26
|APX NL DA 13-Hr Eur/MWh
|AABQS00u
|26-Oct-26
|8110.8
|8311.5
|APX NL DA 13-Hr Vol
|AABQT00c
|26-Oct-26
|92.26
|119.3
|APX NL DA 14-Hr Eur/MWh
|AABQU00u
|26-Oct-26
|8311.5
|8343.3
|APX NL DA 14-Hr Vol
|AABQV00c
|26-Oct-26
|119.3
|146
|APX NL DA 15-Hr Eur/MWh
|AABQW00u
|26-Oct-26
|8343.3
|8360.8
|APX NL DA 15-Hr Vol
|AABQX00c
|26-Oct-26
|146
|175.36
|APX NL DA 16-Hr Eur/MWh
|AABQY00u
|26-Oct-26
|8360.8
|8377.7
|APX NL DA 16-Hr Vol
|AABQZ00c
|26-Oct-26
|175.36
|203.41
|APX NL DA 17-Hr Eur/MWh
|AABRA00u
|26-Oct-26
|8377.7
|8797.5
|APX NL DA 17-Hr Vol
|AABRB00c
|26-Oct-26
|203.41
|241.62
|APX NL DA 18-Hr Eur/MWh
|AABRC00u
|26-Oct-26
|8797.5
|9579.9
|APX NL DA 18-Hr Vol
|AABRD00c
|26-Oct-26
|241.62
|255.55
|APX NL DA 19-Hr Eur/MWh
|AABRE00u
|26-Oct-26
|9579.9
|10145.5
|APX NL DA 19-Hr Vol
|AABRG00c
|26-Oct-26
|255.55
|233.39
|APX NL DA 20-Hr Eur/MWh
|AABRH00u
|26-Oct-26
|10145.5
|10252.4
|APX NL DA 20-Hr Vol
|AABRJ00c
|26-Oct-26
|233.39
|195.27
|APX NL DA 21-Hr Eur/MWh
|AABRK00u
|26-Oct-26
|10252.4
|9746.5
|APX NL DA 21-Hr Vol
|AABRL00c
|26-Oct-26
|195.27
|159.61
|APX NL DA 22-Hr Eur/MWh
|AABRM00u
|26-Oct-26
|9746.5
|9774.2
|APX NL DA 22-Hr Vol
|AABRN00c
|26-Oct-26
|159.61
|128.68
|APX NL DA 23-Hr Eur/MWh
|AABRO00u
|26-Oct-26
|9774.2
|9529.3
|APX NL DA 23-Hr Vol
|AABRP00c
|26-Oct-26
|128.68
|104.92
|APX NL DA 24-Hr Eur/MWh
|AABRQ00u
|26-Oct-26
|9529.3
|9259
|APX NL DA 24-Hr Vol
|AADYN00c
|26-Oct-26
|185.46
|181.67
|NL APX 16hrs Pk(7-23) DA Eur/MWh
|AADZE00u
|26-Oct-26
|100811.2
|103482.9
|NL APX 16hrs Pk(7-23) DA Vol MWh
|AWREA00c
|26-Oct-26
|1310
|1335
|Very Low Sulfur Fuel Oil Dlvd Ma
|AWREB00c
|26-Oct-26
|1270
|1335
|Very Low Sulfur Fuel Oil Dlvd Na
|AWREC00c
|26-Oct-26
|1890
|1980
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|AWRED00c
|26-Oct-26
|1070
|1135
|High Sulfur Fuel Oil Dlvd Nacala
|B3AMS00c
|26-Oct-26
|730
|741
|Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
|B3AMS00h
|26-Oct-26
|730
|752
|Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
|B3BSR00c
|26-Oct-26
|950
|900
|Bunker FO 380 CST Dlvd Basrah
|B3BSR00h
|26-Oct-26
|950
|900
|Bunker FO 380 CST Dlvd Basrah
|B3BSR00l
|26-Oct-26
|950
|900
|Bunker FO 380 CST Dlvd Basrah
|B3IJM00c
|26-Oct-26
|730
|741
|Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
|B3IJM00h
|26-Oct-26
|730
|752
|Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
|B3IZT00c
|26-Oct-26
|830
|835.667
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3IZT00h
|26-Oct-26
|830
|839
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3KAZ00c
|26-Oct-26
|950
|900
|Bunker FO 380 CST Dlvd Khor Al Z
|B3SKA00c
|26-Oct-26
|745
|753
|Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
|B3SKA00h
|26-Oct-26
|745
|761
|Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
|B3UMQ00c
|26-Oct-26
|950
|900
|Bunker FO 380 CST Dlvd Umm Qasr
|BPPRH01c
|27-Oct-26
|112.87
|120.61
|Belpex Belgium Hr-1 Eur/MWh
|BPPRH02c
|26-Oct-26
|37.42
|36.94
|Belpex Belgium Hr-2 Eur/MWh
|BPPRH03c
|26-Oct-26
|36.94
|26.18
|Belpex Belgium Hr-3 Eur/MWh
|BPPRH04c
|26-Oct-26
|26.18
|22.59
|Belpex Belgium Hr-4 Eur/MWh
|BPPRH05c
|26-Oct-26
|22.59
|30.95
|Belpex Belgium Hr-5 Eur/MWh
|BPPRH06c
|26-Oct-26
|30.95
|55.85
|Belpex Belgium Hr-6 Eur/MWh
|BPPRH07c
|26-Oct-26
|55.85
|145.5
|Belpex Belgium Hr-7 Eur/MWh
|BPPRH08c
|26-Oct-26
|145.5
|270.41
|Belpex Belgium Hr-8 Eur/MWh
|BPPRH09c
|26-Oct-26
|270.41
|297.63
|Belpex Belgium Hr-9 Eur/MWh
|BPPRH10c
|26-Oct-26
|297.63
|289.96
|Belpex Belgium Hr-10 Eur/MWh
|BPPRH11c
|26-Oct-26
|289.96
|222
|Belpex Belgium Hr-11 Eur/MWh
|BPPRH12c
|26-Oct-26
|222
|213.59
|Belpex Belgium Hr-12 Eur/MWh
|BPPRH13c
|26-Oct-26
|213.59
|192.76
|Belpex Belgium Hr-13 Eur/MWh
|BPPRH14c
|26-Oct-26
|192.76
|142.12
|Belpex Belgium Hr-14 Eur/MWh
|BPPRH15c
|26-Oct-26
|142.12
|147.21
|Belpex Belgium Hr-15 Eur/MWh
|BPPRH16c
|26-Oct-26
|147.21
|178.17
|Belpex Belgium Hr-16 Eur/MWh
|BPPRH17c
|26-Oct-26
|178.17
|205.37
|Belpex Belgium Hr-17 Eur/MWh
|BPPRH18c
|26-Oct-26
|205.37
|243.37
|Belpex Belgium Hr-18 Eur/MWh
|BPPRH19c
|26-Oct-26
|243.37
|256.2
|Belpex Belgium Hr-19 Eur/MWh
|BPPRH20c
|26-Oct-26
|256.2
|247.93
|Belpex Belgium Hr-20 Eur/MWh
|BPPRH21c
|26-Oct-26
|247.93
|205.14
|Belpex Belgium Hr-21 Eur/MWh
|BPPRH22c
|26-Oct-26
|205.14
|172.84
|Belpex Belgium Hr-22 Eur/MWh
|BPPRH23c
|26-Oct-26
|172.84
|149.08
|Belpex Belgium Hr-23 Eur/MWh
|BPPRH24c
|26-Oct-26
|149.08
|112.87
|Belpex Belgium Hr-24 Eur/MWh
|BPVOH01u
|27-Oct-26
|4339.8
|3754.8
|Belpex Belgium Vol Hr-1
|BPVOH02u
|26-Oct-26
|4521.6
|4604.8
|Belpex Belgium Vol Hr-2
|BPVOH03u
|26-Oct-26
|4604.8
|4855
|Belpex Belgium Vol Hr-3
|BPVOH04u
|26-Oct-26
|4855
|5003.3
|Belpex Belgium Vol Hr-4
|BPVOH05u
|26-Oct-26
|5003.3
|4608
|Belpex Belgium Vol Hr-5
|BPVOH06u
|26-Oct-26
|4608
|4625
|Belpex Belgium Vol Hr-6
|BPVOH07u
|26-Oct-26
|4625
|4844.6
|Belpex Belgium Vol Hr-7
|BPVOH08u
|26-Oct-26
|4844.6
|5390.7
|Belpex Belgium Vol Hr-8
|BPVOH09u
|26-Oct-26
|5390.7
|5743.5
|Belpex Belgium Vol Hr-9
|BPVOH10u
|26-Oct-26
|5743.5
|6203.3
|Belpex Belgium Vol Hr-10
|BPVOH11u
|26-Oct-26
|6203.3
|5892.6
|Belpex Belgium Vol Hr-11
|BPVOH12u
|26-Oct-26
|5892.6
|5818.9
|Belpex Belgium Vol Hr-12
|BPVOH13u
|26-Oct-26
|5818.9
|5719.3
|Belpex Belgium Vol Hr-13
|BPVOH14u
|26-Oct-26
|5719.3
|5842.8
|Belpex Belgium Vol Hr-14
|BPVOH15u
|26-Oct-26
|5842.8
|5791.2
|Belpex Belgium Vol Hr-15
|BPVOH16u
|26-Oct-26
|5791.2
|5171.4
|Belpex Belgium Vol Hr-16
|BPVOH17u
|26-Oct-26
|5171.4
|4773.9
|Belpex Belgium Vol Hr-17
|BPVOH18u
|26-Oct-26
|4773.9
|4743.7
|Belpex Belgium Vol Hr-18
|BPVOH19u
|26-Oct-26
|4743.7
|4796
|Belpex Belgium Vol Hr-19
|BPVOH20u
|26-Oct-26
|4796
|4553.4
|Belpex Belgium Vol Hr-20
|BPVOH21u
|26-Oct-26
|4553.4
|4520.5
|Belpex Belgium Vol Hr-21
|BPVOH22u
|26-Oct-26
|4520.5
|4359.8
|Belpex Belgium Vol Hr-22
|BPVOH23u
|26-Oct-26
|4359.8
|4302.5
|Belpex Belgium Vol Hr-23
|BPVOH24u
|26-Oct-26
|4302.5
|4339.8
|Belpex Belgium Vol Hr-24
|BPWAE00c
|26-Oct-26
|221.57
|219.69
|Belgian Belpex Pk Avg Eur/MWh
|BPWVE00u
|26-Oct-26
|65887.3
|65050
|Belgian Belpex MWh Ttl Pk Vol
|DU141FWu
|23-Oct-26
|525.57
|527.45
|DTN ULSD Minn/StPaul MN Cenex Br
|EEXUE00c
|26-Oct-26
|78.75
|79.38
|Synthetic EEX Phelix-DE Base Eur
|LGAMS00c
|26-Oct-26
|1470
|1478
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGAMS00h
|26-Oct-26
|1470
|1486
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGBHI00c
|26-Oct-26
|1737
|1757
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGBHI00h
|26-Oct-26
|1737
|1757
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGBHI00l
|26-Oct-26
|1737
|1757
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGBSR00c
|26-Oct-26
|1750
|1700
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGBSR00h
|26-Oct-26
|1750
|1700
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGBSR00l
|26-Oct-26
|1750
|1700
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIJM00c
|26-Oct-26
|1470
|1478
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIJM00h
|26-Oct-26
|1470
|1486
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIZT00c
|26-Oct-26
|1585
|1587.667
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIZT00h
|26-Oct-26
|1585
|1593
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGKAZ00c
|26-Oct-26
|1750
|1700
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00c
|26-Oct-26
|1510
|1518
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00h
|26-Oct-26
|1510
|1526
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGUMQ00c
|26-Oct-26
|1750
|1700
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|MFAMS00c
|26-Oct-26
|800
|801
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Amsterdam
|MFIJM00c
|26-Oct-26
|800
|801
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Ijmuiden
|MFIZM00c
|26-Oct-26
|900
|909.333
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
|MFSKG00c
|26-Oct-26
|805
|809
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
|MGAMS00c
|26-Oct-26
|1470
|1478
|Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
|MGAMS00h
|26-Oct-26
|1470
|1486
|Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
|MGIJM00c
|26-Oct-26
|1470
|1478
|Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
|MGIJM00h
|26-Oct-26
|1470
|1486
|Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
|MGSKA00c
|26-Oct-26
|1510
|1518
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|MGSKA00h
|26-Oct-26
|1510
|1526
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|UFAMS00c
|26-Oct-26
|1450
|1458
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFAMS00h
|26-Oct-26
|1450
|1466
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFANR00c
|26-Oct-26
|1430
|1429.5
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFANR00l
|26-Oct-26
|1430
|1429
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFGOT00c
|26-Oct-26
|1490
|1498
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFIJM00c
|26-Oct-26
|1450
|1458
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFIJM00h
|26-Oct-26
|1450
|1466
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00c
|26-Oct-26
|1490
|1498
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00h
|26-Oct-26
|1490
|1506
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd