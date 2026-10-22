Corrections for October 22, 2026

The following corrections were made on October 22, 2026

  

SymbolAssessment DateOriginal AssessmentNew AssessmentDescription
AMFAA00c22-Oct-26962 988 Marine Fuel 0.5% Bunker Dlvd Par
AMFAX00c22-Oct-261707 1710 Marine Gasoil 0.5% Dlvd Paranagu
LGBQM00c22-Oct-261662.5 1650 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGBQM00h22-Oct-261662.5 1650 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGBQM00l22-Oct-261662.5 1650 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGKHI00c22-Oct-261662.5 1650 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGKHI00h22-Oct-261662.5 1650 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGKHI00l22-Oct-261662.5 1650 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
MFGRN00c22-Oct-26977 1003 Marine Fuel 0.5% Dlvd Rio Grande
MFKHI00c22-Oct-26995 1055 Marine Fuel 0.5% Dlvd Karachi
MFMBQ00c22-Oct-26995 1055 Marine Fuel 0.5% Dlvd Port Muham