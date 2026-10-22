Corrections for October 22, 2026
The following corrections were made on October 22, 2026
|Symbol
|Assessment Date
|Original Assessment
|New Assessment
|Description
|AMFAA00c
|22-Oct-26
|962
|988
|Marine Fuel 0.5% Bunker Dlvd Par
|AMFAX00c
|22-Oct-26
|1707
|1710
|Marine Gasoil 0.5% Dlvd Paranagu
|LGBQM00c
|22-Oct-26
|1662.5
|1650
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGBQM00h
|22-Oct-26
|1662.5
|1650
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGBQM00l
|22-Oct-26
|1662.5
|1650
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGKHI00c
|22-Oct-26
|1662.5
|1650
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGKHI00h
|22-Oct-26
|1662.5
|1650
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGKHI00l
|22-Oct-26
|1662.5
|1650
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|MFGRN00c
|22-Oct-26
|977
|1003
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Rio Grande
|MFKHI00c
|22-Oct-26
|995
|1055
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Karachi
|MFMBQ00c
|22-Oct-26
|995
|1055
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Port Muham