Corrections for October 21, 2026
The following corrections were made on October 21, 2026
|Symbol
|Assessment Date
|Original Assessment
|New Assessment
|Description
|B3AMS00c
|21-Oct-26
|700
|701.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
|B3AMS00h
|21-Oct-26
|700
|703
|Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
|B3DMN00c
|21-Oct-26
|934
|935
|Bunker FO 380 CST Dlvd Dammam
|B3DMN00h
|21-Oct-26
|934
|935
|Bunker FO 380 CST Dlvd Dammam
|B3DMN00l
|21-Oct-26
|934
|935
|Bunker FO 380 CST Dlvd Dammam
|B3IJM00c
|21-Oct-26
|700
|701.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
|B3IJM00h
|21-Oct-26
|700
|703
|Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
|B3IZT00c
|21-Oct-26
|819
|822
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3IZT00h
|21-Oct-26
|819
|825
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3JED00c
|21-Oct-26
|1060
|1061
|Bunker FO 380 CST Dlvd Jeddah
|B3JED00h
|21-Oct-26
|1060
|1061
|Bunker FO 380 CST Dlvd Jeddah
|B3JED00l
|21-Oct-26
|1060
|1061
|Bunker FO 380 CST Dlvd Jeddah
|B3RAB00c
|21-Oct-26
|1060
|1061
|Bunker FO 380 CST Dlvd Rabigh
|B3RAB00h
|21-Oct-26
|1060
|1061
|Bunker FO 380 CST Dlvd Rabigh
|B3RAB00l
|21-Oct-26
|1060
|1061
|Bunker FO 380 CST Dlvd Rabigh
|B3RTA00c
|21-Oct-26
|934
|935
|Bunker FO 380 CST Dlvd Ras Tanur
|B3RTA00h
|21-Oct-26
|934
|935
|Bunker FO 380 CST Dlvd Ras Tanur
|B3RTA00l
|21-Oct-26
|934
|935
|Bunker FO 380 CST Dlvd Ras Tanur
|B3SKA00c
|21-Oct-26
|715
|716.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
|B3SKA00h
|21-Oct-26
|715
|718
|Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
|B3TNZ00c
|21-Oct-26
|680
|680.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Terneuzen
|B3TNZ00h
|21-Oct-26
|680
|681
|Bunker FO 380 CST Dlvd Terneuzen
|B3VLI00c
|21-Oct-26
|680
|680.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Flushing
|B3VLI00h
|21-Oct-26
|680
|681
|Bunker FO 380 CST Dlvd Flushing
|B3YNB00c
|21-Oct-26
|1060
|1061
|Bunker FO 380 CST Dlvd Yanbu
|B3YNB00h
|21-Oct-26
|1060
|1061
|Bunker FO 380 CST Dlvd Yanbu
|B3YNB00l
|21-Oct-26
|1060
|1061
|Bunker FO 380 CST Dlvd Yanbu
|EIAC700u
|16-Oct-26
|138
|2032
|EIA 9 Resid FO US Exp
|LGAMS00c
|21-Oct-26
|1470
|1472
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGAMS00h
|21-Oct-26
|1470
|1474
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIJM00c
|21-Oct-26
|1470
|1472
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIJM00h
|21-Oct-26
|1470
|1474
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIZT00c
|21-Oct-26
|1575
|1570
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIZT00l
|21-Oct-26
|1575
|1565
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00c
|21-Oct-26
|1505
|1507.5
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00h
|21-Oct-26
|1505
|1510
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGTNZ00c
|21-Oct-26
|1460
|1462.5
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGTNZ00h
|21-Oct-26
|1460
|1465
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGVLI00c
|21-Oct-26
|1460
|1462.5
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGVLI00h
|21-Oct-26
|1460
|1465
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|MFAMS00c
|21-Oct-26
|790
|791.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Amsterdam
|MFBSR00c
|21-Oct-26
|1500
|1250
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Basrah
|MFFLS00c
|21-Oct-26
|765
|764.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Flushing
|MFIJM00c
|21-Oct-26
|790
|791.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Ijmuiden
|MFIZM00c
|21-Oct-26
|898
|894
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
|MFKAZ00c
|21-Oct-26
|1500
|1250
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Khor Al Zu
|MFKVK00c
|21-Oct-26
|630
|670
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Kavkaz
|MFSKG00c
|21-Oct-26
|810
|812
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
|MFTMN00c
|21-Oct-26
|630
|670
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Taman
|MFTNZ00c
|21-Oct-26
|765
|764.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Terneuzen
|MFTUP00c
|21-Oct-26
|630
|670
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Tuapse
|MFUMQ00c
|21-Oct-26
|1500
|1250
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Umm Qasr
|MFVDC00c
|21-Oct-26
|8903
|903
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Vila do Co
|MGAMS00c
|21-Oct-26
|1470
|1472
|Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
|MGAMS00h
|21-Oct-26
|1470
|1474
|Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
|MGIJM00c
|21-Oct-26
|1470
|1472
|Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
|MGIJM00h
|21-Oct-26
|1470
|1474
|Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
|MGSKA00c
|21-Oct-26
|1505
|1507.5
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|MGSKA00h
|21-Oct-26
|1505
|1510
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|MGTNZ00c
|21-Oct-26
|1460
|1462.5
|Marine Gasoil Dlvd Terneuzen
|MGTNZ00h
|21-Oct-26
|1460
|1465
|Marine Gasoil Dlvd Terneuzen
|MGVLI00c
|21-Oct-26
|1460
|1462.5
|Marine Gasoil Dlvd Flushing (Vli
|MGVLI00h
|21-Oct-26
|1460
|1465
|Marine Gasoil Dlvd Flushing (Vli
|UFAMS00c
|21-Oct-26
|1450
|1452
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFAMS00h
|21-Oct-26
|1450
|1454
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFANR00c
|21-Oct-26
|1410
|1411
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFANR00h
|21-Oct-26
|1410
|1412
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFGOT00c
|21-Oct-26
|1485
|1487.5
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFIJM00c
|21-Oct-26
|1450
|1452
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFIJM00h
|21-Oct-26
|1450
|1454
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00c
|21-Oct-26
|1485
|1487.5
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00h
|21-Oct-26
|1485
|1490
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd