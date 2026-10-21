Corrections for October 21, 2026

The following corrections were made on October 21, 2026

  

SymbolAssessment DateOriginal AssessmentNew AssessmentDescription
B3AMS00c21-Oct-26700 701.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
B3AMS00h21-Oct-26700 703 Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
B3DMN00c21-Oct-26934 935 Bunker FO 380 CST Dlvd Dammam
B3DMN00h21-Oct-26934 935 Bunker FO 380 CST Dlvd Dammam
B3DMN00l21-Oct-26934 935 Bunker FO 380 CST Dlvd Dammam
B3IJM00c21-Oct-26700 701.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
B3IJM00h21-Oct-26700 703 Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
B3IZT00c21-Oct-26819 822 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3IZT00h21-Oct-26819 825 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3JED00c21-Oct-261060 1061 Bunker FO 380 CST Dlvd Jeddah
B3JED00h21-Oct-261060 1061 Bunker FO 380 CST Dlvd Jeddah
B3JED00l21-Oct-261060 1061 Bunker FO 380 CST Dlvd Jeddah
B3RAB00c21-Oct-261060 1061 Bunker FO 380 CST Dlvd Rabigh
B3RAB00h21-Oct-261060 1061 Bunker FO 380 CST Dlvd Rabigh
B3RAB00l21-Oct-261060 1061 Bunker FO 380 CST Dlvd Rabigh
B3RTA00c21-Oct-26934 935 Bunker FO 380 CST Dlvd Ras Tanur
B3RTA00h21-Oct-26934 935 Bunker FO 380 CST Dlvd Ras Tanur
B3RTA00l21-Oct-26934 935 Bunker FO 380 CST Dlvd Ras Tanur
B3SKA00c21-Oct-26715 716.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
B3SKA00h21-Oct-26715 718 Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
B3TNZ00c21-Oct-26680 680.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Terneuzen
B3TNZ00h21-Oct-26680 681 Bunker FO 380 CST Dlvd Terneuzen
B3VLI00c21-Oct-26680 680.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Flushing
B3VLI00h21-Oct-26680 681 Bunker FO 380 CST Dlvd Flushing
B3YNB00c21-Oct-261060 1061 Bunker FO 380 CST Dlvd Yanbu
B3YNB00h21-Oct-261060 1061 Bunker FO 380 CST Dlvd Yanbu
B3YNB00l21-Oct-261060 1061 Bunker FO 380 CST Dlvd Yanbu
EIAC700u16-Oct-26138 2032 EIA 9 Resid FO US Exp
LGAMS00c21-Oct-261470 1472 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGAMS00h21-Oct-261470 1474 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIJM00c21-Oct-261470 1472 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIJM00h21-Oct-261470 1474 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00c21-Oct-261575 1570 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00l21-Oct-261575 1565 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00c21-Oct-261505 1507.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00h21-Oct-261505 1510 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGTNZ00c21-Oct-261460 1462.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGTNZ00h21-Oct-261460 1465 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGVLI00c21-Oct-261460 1462.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGVLI00h21-Oct-261460 1465 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
MFAMS00c21-Oct-26790 791.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Amsterdam
MFBSR00c21-Oct-261500 1250 Marine Fuel 0.5% Dlvd Basrah
MFFLS00c21-Oct-26765 764.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Flushing
MFIJM00c21-Oct-26790 791.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Ijmuiden
MFIZM00c21-Oct-26898 894 Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
MFKAZ00c21-Oct-261500 1250 Marine Fuel 0.5% Dlvd Khor Al Zu
MFKVK00c21-Oct-26630 670 Marine Fuel 0.5% Dlvd Kavkaz
MFSKG00c21-Oct-26810 812 Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
MFTMN00c21-Oct-26630 670 Marine Fuel 0.5% Dlvd Taman
MFTNZ00c21-Oct-26765 764.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Terneuzen
MFTUP00c21-Oct-26630 670 Marine Fuel 0.5% Dlvd Tuapse
MFUMQ00c21-Oct-261500 1250 Marine Fuel 0.5% Dlvd Umm Qasr
MFVDC00c21-Oct-268903 903 Marine Fuel 0.5% Dlvd Vila do Co
MGAMS00c21-Oct-261470 1472 Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
MGAMS00h21-Oct-261470 1474 Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
MGIJM00c21-Oct-261470 1472 Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
MGIJM00h21-Oct-261470 1474 Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
MGSKA00c21-Oct-261505 1507.5 Marine Gasoil Dlvd Skagen
MGSKA00h21-Oct-261505 1510 Marine Gasoil Dlvd Skagen
MGTNZ00c21-Oct-261460 1462.5 Marine Gasoil Dlvd Terneuzen
MGTNZ00h21-Oct-261460 1465 Marine Gasoil Dlvd Terneuzen
MGVLI00c21-Oct-261460 1462.5 Marine Gasoil Dlvd Flushing (Vli
MGVLI00h21-Oct-261460 1465 Marine Gasoil Dlvd Flushing (Vli
UFAMS00c21-Oct-261450 1452 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFAMS00h21-Oct-261450 1454 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFANR00c21-Oct-261410 1411 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFANR00h21-Oct-261410 1412 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFGOT00c21-Oct-261485 1487.5 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFIJM00c21-Oct-261450 1452 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFIJM00h21-Oct-261450 1454 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00c21-Oct-261485 1487.5 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00h21-Oct-261485 1490 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd