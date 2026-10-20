Corrections for October 20, 2026

The following corrections were made on October 20, 2026

  

SymbolAssessment DateOriginal AssessmentNew AssessmentDescription
AAHCS00c19-Oct-26-3.22 -3.32 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
AAHCS00h19-Oct-26-3.2 -3.3 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
AAHCS00l19-Oct-26-3.24 -3.34 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
AAHCT00c19-Oct-26-4.07 -4.17 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
AAHCT00h19-Oct-26-4.05 -4.15 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
AAHCT00l19-Oct-26-4.09 -4.19 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
AAHCU00c19-Oct-26-5.18 -5.28 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
AAHCU00h19-Oct-26-5.16 -5.26 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
AAHCU00l19-Oct-26-5.2 -5.3 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
AAHCV00c19-Oct-26-6.57 -6.67 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
AAHCV00h19-Oct-26-6.55 -6.65 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
AAHCV00l19-Oct-26-6.59 -6.69 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
AAHCW00c19-Oct-26-10.17 -10.27 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
AAHCW00h19-Oct-26-10.15 -10.25 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
AAHCW00l19-Oct-26-10.19 -10.29 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
AAHCX00c19-Oct-26-11.75 -11.85 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
AAHCX00h19-Oct-26-11.73 -11.83 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
AAHCX00l19-Oct-26-11.77 -11.87 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
AAHCY00c19-Oct-26-12.47 -12.57 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
AAHCY00h19-Oct-26-12.45 -12.55 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
AAHCY00l19-Oct-26-12.49 -12.59 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
AAHHU00c19-Oct-2695.85 95.75 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
AAHHU00h19-Oct-2695.87 95.77 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
AAHHU00l19-Oct-2695.83 95.73 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
AAHHV00c19-Oct-2692.55 92.45 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
AAHHV00h19-Oct-2692.57 92.47 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
AAHHV00l19-Oct-2692.53 92.43 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
AAHHW00c19-Oct-2683.85 83.75 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
AAHHW00h19-Oct-2683.87 83.77 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
AAHHW00l19-Oct-2683.83 83.73 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
AATRQ01c19-Oct-2621.92 22.02 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AATRQ01h19-Oct-2621.94 22.04 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AATRQ01l19-Oct-2621.9 22 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AATRQ02c19-Oct-2624.78 24.88 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AATRQ02h19-Oct-2624.8 24.9 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AATRQ02l19-Oct-2624.76 24.86 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AATRQ03c19-Oct-2624.1 24.2 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AATRQ03h19-Oct-2624.12 24.22 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AATRQ03l19-Oct-2624.08 24.18 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AATRQ04c19-Oct-2622.38 22.48 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AATRQ04h19-Oct-2622.4 22.5 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AATRQ04l19-Oct-2622.36 22.46 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AAWIY00c19-Oct-2692.5 92.4 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
AAWIY00h19-Oct-2692.52 92.42 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
AAWIY00l19-Oct-2692.48 92.38 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
AAWIZ00c19-Oct-2677.88 77.78 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
AAWIZ00h19-Oct-2677.9 77.8 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
AAWIZ00l19-Oct-2677.86 77.76 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
AAXEP30c19-Oct-2620.55 20.65 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AAXEP30h19-Oct-2620.57 20.67 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AAXEP30l19-Oct-2620.53 20.63 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AAXHO00c19-Oct-26-6.54 -6.64 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
AAXHO00h19-Oct-26-6.52 -6.62 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
AAXHO00l19-Oct-26-6.56 -6.66 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
AAXRM04c19-Oct-2621.8 21.9 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AAXRM04h19-Oct-2621.82 21.92 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AAXRM04l19-Oct-2621.78 21.88 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AAXRM05c19-Oct-2623.4 23.5 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AAXRM05h19-Oct-2623.42 23.52 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AAXRM05l19-Oct-2623.38 23.48 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AAXRM06c19-Oct-2624.55 24.65 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AAXRM06h19-Oct-2624.57 24.67 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AAXRM06l19-Oct-2624.53 24.63 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AAXRM07c19-Oct-2624.85 24.95 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AAXRM07h19-Oct-2624.87 24.97 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AAXRM07l19-Oct-2624.83 24.93 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AAXRM08c19-Oct-2624.95 25.05 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AAXRM08h19-Oct-2624.97 25.07 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AAXRM08l19-Oct-2624.93 25.03 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AAXRM09c19-Oct-2624.7 24.8 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AAXRM09h19-Oct-2624.72 24.82 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AAXRM09l19-Oct-2624.68 24.78 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AAXRM10c19-Oct-2624.15 24.25 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AAXRM10h19-Oct-2624.17 24.27 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AAXRM10l19-Oct-2624.13 24.23 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AAXRM11c19-Oct-2623.45 23.55 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AAXRM11h19-Oct-2623.47 23.57 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AAXRM11l19-Oct-2623.43 23.53 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AAXRM12c19-Oct-2622.65 22.75 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AAXRM12h19-Oct-2622.67 22.77 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AAXRM12l19-Oct-2622.63 22.73 Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
AWREA00c20-Oct-261350 1310 Very Low Sulfur Fuel Oil Dlvd Ma
AWREB00c20-Oct-261280 1270 Very Low Sulfur Fuel Oil Dlvd Na
AWRED00c20-Oct-261080 1070 High Sulfur Fuel Oil Dlvd Nacala
B3IZT00c20-Oct-26812 818.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3IZT00h20-Oct-26812 825 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
DR134GQu19-Oct-26320.29 321.2 DTN Unl Reg Muskegon MI Growmark
DU134GQu19-Oct-26498.33 509.15 DTN ULSD Muskegon MI Growmark Un
DU174CCu19-Oct-26514.1 520.13 DTN ULSD Fargo ND Hartland Unb
LGIZT00c20-Oct-261530 1554 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00h20-Oct-261530 1578 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGPLU00c20-Oct-261995.5 1985.25 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGPLU00l20-Oct-261995.5 1975 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
MAHHU00c19-Oct-2695.85 95.75 Naphtha FOB Spore Swap Mo03
MAHHU00h19-Oct-2695.87 95.77 Naphtha FOB Spore Swap Mo03
MAHHU00l19-Oct-2695.83 95.73 Naphtha FOB Spore Swap Mo03
MASSM05c19-Oct-2689.3 89.2 Naphtha FOB Spore Swap Mo05
MASSM05h19-Oct-2689.32 89.22 Naphtha FOB Spore Swap Mo05
MASSM05l19-Oct-2689.28 89.18 Naphtha FOB Spore Swap Mo05
MASSM06c19-Oct-2686.2 86.1 Naphtha FOB Spore Swap Mo06
MASSM06h19-Oct-2686.22 86.12 Naphtha FOB Spore Swap Mo06
MASSM06l19-Oct-2686.18 86.08 Naphtha FOB Spore Swap Mo06
MASSM07c19-Oct-2683.8 83.7 Naphtha FOB Spore Swap Mo07
MASSM07h19-Oct-2683.82 83.72 Naphtha FOB Spore Swap Mo07
MASSM07l19-Oct-2683.78 83.68 Naphtha FOB Spore Swap Mo07
MASSM08c19-Oct-2681.55 81.45 Naphtha FOB Spore Swap Mo08
MASSM08h19-Oct-2681.57 81.47 Naphtha FOB Spore Swap Mo08
MASSM08l19-Oct-2681.53 81.43 Naphtha FOB Spore Swap Mo08
MASSM09c19-Oct-2679.55 79.45 Naphtha FOB Spore Swap Mo09
MASSM09h19-Oct-2679.57 79.47 Naphtha FOB Spore Swap Mo09
MASSM09l19-Oct-2679.53 79.43 Naphtha FOB Spore Swap Mo09
MASSM10c19-Oct-2677.8 77.7 Naphtha FOB Spore Swap Mo10
MASSM10h19-Oct-2677.82 77.72 Naphtha FOB Spore Swap Mo10
MASSM10l19-Oct-2677.78 77.68 Naphtha FOB Spore Swap Mo10
MASSM11c19-Oct-2676.3 76.2 Naphtha FOB Spore Swap Mo11
MASSM11h19-Oct-2676.32 76.22 Naphtha FOB Spore Swap Mo11
MASSM11l19-Oct-2676.28 76.18 Naphtha FOB Spore Swap Mo11
MASSM12c19-Oct-2674.95 74.85 Naphtha FOB Spore Swap Mo12
MASSM12h19-Oct-2674.97 74.87 Naphtha FOB Spore Swap Mo12
MASSM12l19-Oct-2674.93 74.83 Naphtha FOB Spore Swap Mo12
MAWIY00c19-Oct-2692.5 92.4 Naphtha FOB Spore Swap Mo04
MAWIY00h19-Oct-2692.52 92.42 Naphtha FOB Spore Swap Mo04
MAWIY00l19-Oct-2692.48 92.38 Naphtha FOB Spore Swap Mo04
MFIZM00c20-Oct-26886 894.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
MFPTL00c20-Oct-261058 1054 Marine Fuel 0.5% Dlvd Port Louis
MGMPM00c20-Oct-261950 1980 Marine Gasoil Dlvd Maputo
MGMPM00h20-Oct-261950 1980 Marine Gasoil Dlvd Maputo
MGMPM00l20-Oct-261950 1980 Marine Gasoil Dlvd Maputo
NASSM05c19-Oct-2689.3 89.2 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
NASSM05h19-Oct-2689.32 89.22 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
NASSM05l19-Oct-2689.28 89.18 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
NASSM06c19-Oct-2686.2 86.1 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
NASSM06h19-Oct-2686.22 86.12 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
NASSM06l19-Oct-2686.18 86.08 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
NASSM07c19-Oct-2683.8 83.7 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
NASSM07h19-Oct-2683.82 83.72 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
NASSM07l19-Oct-2683.78 83.68 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
NASSM08c19-Oct-2681.55 81.45 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
NASSM08h19-Oct-2681.57 81.47 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
NASSM08l19-Oct-2681.53 81.43 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
NASSM09c19-Oct-2679.55 79.45 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
NASSM09h19-Oct-2679.57 79.47 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
NASSM09l19-Oct-2679.53 79.43 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
NASSM10c19-Oct-2677.8 77.7 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
NASSM10h19-Oct-2677.82 77.72 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
NASSM10l19-Oct-2677.78 77.68 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
NASSM11c19-Oct-2676.3 76.2 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
NASSM11h19-Oct-2676.32 76.22 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
NASSM11l19-Oct-2676.28 76.18 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
NASSM12c19-Oct-2674.95 74.85 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
NASSM12h19-Oct-2674.97 74.87 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
NASSM12l19-Oct-2674.93 74.83 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
NASSQ04c19-Oct-2673.57 73.47 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
NASSQ04h19-Oct-2673.59 73.49 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
NASSQ04l19-Oct-2673.55 73.45 Naphtha FOB Spore Cargo Financia
NBSSM01c19-Oct-26-1.41 -1.51 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM01h19-Oct-26-1.39 -1.49 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM01l19-Oct-26-1.43 -1.53 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM02c19-Oct-26-2.62 -2.72 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM02h19-Oct-26-2.6 -2.7 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM02l19-Oct-26-2.64 -2.74 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM03c19-Oct-26-3.75 -3.85 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM03h19-Oct-26-3.73 -3.83 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM03l19-Oct-26-3.77 -3.87 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM04c19-Oct-26-5.17 -5.27 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM04h19-Oct-26-5.15 -5.25 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM04l19-Oct-26-5.19 -5.29 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM05c19-Oct-26-6.62 -6.72 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM05h19-Oct-26-6.6 -6.7 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM05l19-Oct-26-6.64 -6.74 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM06c19-Oct-26-8.07 -8.17 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM06h19-Oct-26-8.05 -8.15 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM06l19-Oct-26-8.09 -8.19 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM07c19-Oct-26-8.89 -8.99 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM07h19-Oct-26-8.87 -8.97 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM07l19-Oct-26-8.91 -9.01 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM08c19-Oct-26-9.63 -9.73 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM08h19-Oct-26-9.61 -9.71 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM08l19-Oct-26-9.65 -9.75 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM09c19-Oct-26-10.21 -10.31 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM09h19-Oct-26-10.19 -10.29 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM09l19-Oct-26-10.23 -10.33 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM10c19-Oct-26-10.63 -10.73 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM10h19-Oct-26-10.61 -10.71 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM10l19-Oct-26-10.65 -10.75 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM11c19-Oct-26-10.92 -11.02 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM11h19-Oct-26-10.9 -11 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM11l19-Oct-26-10.94 -11.04 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM12c19-Oct-26-11.16 -11.26 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM12h19-Oct-26-11.14 -11.24 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSM12l19-Oct-26-11.18 -11.28 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSQ01c19-Oct-26-5.18 -5.28 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSQ01h19-Oct-26-5.16 -5.26 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSQ01l19-Oct-26-5.2 -5.3 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSQ02c19-Oct-26-8.86 -8.96 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSQ02h19-Oct-26-8.84 -8.94 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSQ02l19-Oct-26-8.88 -8.98 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSQ03c19-Oct-26-10.59 -10.69 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSQ03h19-Oct-26-10.57 -10.67 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSQ03l19-Oct-26-10.61 -10.71 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSQ04c19-Oct-26-11.52 -11.62 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSQ04h19-Oct-26-11.5 -11.6 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NBSSQ04l19-Oct-26-11.54 -11.64 Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
NDCSM05c19-Oct-26-7.98 -8.08 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
NDCSM05h19-Oct-26-7.96 -8.06 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
NDCSM05l19-Oct-26-8 -8.1 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
NDCSM06c19-Oct-26-9.44 -9.54 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
NDCSM06h19-Oct-26-9.42 -9.52 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
NDCSM06l19-Oct-26-9.46 -9.56 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
NDCSM07c19-Oct-26-10.2 -10.3 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
NDCSM07h19-Oct-26-10.18 -10.28 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
NDCSM07l19-Oct-26-10.22 -10.32 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
NDCSM08c19-Oct-26-10.87 -10.97 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
NDCSM08h19-Oct-26-10.85 -10.95 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
NDCSM08l19-Oct-26-10.89 -10.99 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
NDCSM09c19-Oct-26-11.44 -11.54 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
NDCSM09h19-Oct-26-11.42 -11.52 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
NDCSM09l19-Oct-26-11.46 -11.56 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
NDCSM10c19-Oct-26-11.81 -11.91 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
NDCSM10h19-Oct-26-11.79 -11.89 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
NDCSM10l19-Oct-26-11.83 -11.93 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
NDCSM11c19-Oct-26-12.01 -12.11 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
NDCSM11h19-Oct-26-11.99 -12.09 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
NDCSM11l19-Oct-26-12.03 -12.13 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
NDCSM12c19-Oct-26-12.14 -12.24 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
NDCSM12h19-Oct-26-12.12 -12.22 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
NDCSM12l19-Oct-26-12.16 -12.26 Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr