Corrections for October 20, 2026
The following corrections were made on October 20, 2026
|Symbol
|Assessment Date
|Original Assessment
|New Assessment
|Description
|AAHCS00c
|19-Oct-26
|-3.22
|-3.32
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|AAHCS00h
|19-Oct-26
|-3.2
|-3.3
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|AAHCS00l
|19-Oct-26
|-3.24
|-3.34
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|AAHCT00c
|19-Oct-26
|-4.07
|-4.17
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|AAHCT00h
|19-Oct-26
|-4.05
|-4.15
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|AAHCT00l
|19-Oct-26
|-4.09
|-4.19
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|AAHCU00c
|19-Oct-26
|-5.18
|-5.28
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|AAHCU00h
|19-Oct-26
|-5.16
|-5.26
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|AAHCU00l
|19-Oct-26
|-5.2
|-5.3
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|AAHCV00c
|19-Oct-26
|-6.57
|-6.67
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|AAHCV00h
|19-Oct-26
|-6.55
|-6.65
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|AAHCV00l
|19-Oct-26
|-6.59
|-6.69
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|AAHCW00c
|19-Oct-26
|-10.17
|-10.27
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|AAHCW00h
|19-Oct-26
|-10.15
|-10.25
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|AAHCW00l
|19-Oct-26
|-10.19
|-10.29
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|AAHCX00c
|19-Oct-26
|-11.75
|-11.85
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|AAHCX00h
|19-Oct-26
|-11.73
|-11.83
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|AAHCX00l
|19-Oct-26
|-11.77
|-11.87
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|AAHCY00c
|19-Oct-26
|-12.47
|-12.57
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|AAHCY00h
|19-Oct-26
|-12.45
|-12.55
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|AAHCY00l
|19-Oct-26
|-12.49
|-12.59
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|AAHHU00c
|19-Oct-26
|95.85
|95.75
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|AAHHU00h
|19-Oct-26
|95.87
|95.77
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|AAHHU00l
|19-Oct-26
|95.83
|95.73
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|AAHHV00c
|19-Oct-26
|92.55
|92.45
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|AAHHV00h
|19-Oct-26
|92.57
|92.47
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|AAHHV00l
|19-Oct-26
|92.53
|92.43
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|AAHHW00c
|19-Oct-26
|83.85
|83.75
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|AAHHW00h
|19-Oct-26
|83.87
|83.77
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|AAHHW00l
|19-Oct-26
|83.83
|83.73
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|AATRQ01c
|19-Oct-26
|21.92
|22.02
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AATRQ01h
|19-Oct-26
|21.94
|22.04
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AATRQ01l
|19-Oct-26
|21.9
|22
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AATRQ02c
|19-Oct-26
|24.78
|24.88
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AATRQ02h
|19-Oct-26
|24.8
|24.9
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AATRQ02l
|19-Oct-26
|24.76
|24.86
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AATRQ03c
|19-Oct-26
|24.1
|24.2
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AATRQ03h
|19-Oct-26
|24.12
|24.22
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AATRQ03l
|19-Oct-26
|24.08
|24.18
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AATRQ04c
|19-Oct-26
|22.38
|22.48
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AATRQ04h
|19-Oct-26
|22.4
|22.5
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AATRQ04l
|19-Oct-26
|22.36
|22.46
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AAWIY00c
|19-Oct-26
|92.5
|92.4
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|AAWIY00h
|19-Oct-26
|92.52
|92.42
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|AAWIY00l
|19-Oct-26
|92.48
|92.38
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|AAWIZ00c
|19-Oct-26
|77.88
|77.78
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|AAWIZ00h
|19-Oct-26
|77.9
|77.8
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|AAWIZ00l
|19-Oct-26
|77.86
|77.76
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|AAXEP30c
|19-Oct-26
|20.55
|20.65
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AAXEP30h
|19-Oct-26
|20.57
|20.67
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AAXEP30l
|19-Oct-26
|20.53
|20.63
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AAXHO00c
|19-Oct-26
|-6.54
|-6.64
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|AAXHO00h
|19-Oct-26
|-6.52
|-6.62
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|AAXHO00l
|19-Oct-26
|-6.56
|-6.66
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|AAXRM04c
|19-Oct-26
|21.8
|21.9
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AAXRM04h
|19-Oct-26
|21.82
|21.92
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AAXRM04l
|19-Oct-26
|21.78
|21.88
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AAXRM05c
|19-Oct-26
|23.4
|23.5
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AAXRM05h
|19-Oct-26
|23.42
|23.52
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AAXRM05l
|19-Oct-26
|23.38
|23.48
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AAXRM06c
|19-Oct-26
|24.55
|24.65
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AAXRM06h
|19-Oct-26
|24.57
|24.67
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AAXRM06l
|19-Oct-26
|24.53
|24.63
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AAXRM07c
|19-Oct-26
|24.85
|24.95
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AAXRM07h
|19-Oct-26
|24.87
|24.97
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AAXRM07l
|19-Oct-26
|24.83
|24.93
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AAXRM08c
|19-Oct-26
|24.95
|25.05
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AAXRM08h
|19-Oct-26
|24.97
|25.07
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AAXRM08l
|19-Oct-26
|24.93
|25.03
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AAXRM09c
|19-Oct-26
|24.7
|24.8
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AAXRM09h
|19-Oct-26
|24.72
|24.82
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AAXRM09l
|19-Oct-26
|24.68
|24.78
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AAXRM10c
|19-Oct-26
|24.15
|24.25
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AAXRM10h
|19-Oct-26
|24.17
|24.27
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AAXRM10l
|19-Oct-26
|24.13
|24.23
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AAXRM11c
|19-Oct-26
|23.45
|23.55
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AAXRM11h
|19-Oct-26
|23.47
|23.57
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AAXRM11l
|19-Oct-26
|23.43
|23.53
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AAXRM12c
|19-Oct-26
|22.65
|22.75
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AAXRM12h
|19-Oct-26
|22.67
|22.77
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AAXRM12l
|19-Oct-26
|22.63
|22.73
|Gasoline 92 RON FOB Spore vs Nap
|AWREA00c
|20-Oct-26
|1350
|1310
|Very Low Sulfur Fuel Oil Dlvd Ma
|AWREB00c
|20-Oct-26
|1280
|1270
|Very Low Sulfur Fuel Oil Dlvd Na
|AWRED00c
|20-Oct-26
|1080
|1070
|High Sulfur Fuel Oil Dlvd Nacala
|B3IZT00c
|20-Oct-26
|812
|818.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3IZT00h
|20-Oct-26
|812
|825
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|DR134GQu
|19-Oct-26
|320.29
|321.2
|DTN Unl Reg Muskegon MI Growmark
|DU134GQu
|19-Oct-26
|498.33
|509.15
|DTN ULSD Muskegon MI Growmark Un
|DU174CCu
|19-Oct-26
|514.1
|520.13
|DTN ULSD Fargo ND Hartland Unb
|LGIZT00c
|20-Oct-26
|1530
|1554
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIZT00h
|20-Oct-26
|1530
|1578
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGPLU00c
|20-Oct-26
|1995.5
|1985.25
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGPLU00l
|20-Oct-26
|1995.5
|1975
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|MAHHU00c
|19-Oct-26
|95.85
|95.75
|Naphtha FOB Spore Swap Mo03
|MAHHU00h
|19-Oct-26
|95.87
|95.77
|Naphtha FOB Spore Swap Mo03
|MAHHU00l
|19-Oct-26
|95.83
|95.73
|Naphtha FOB Spore Swap Mo03
|MASSM05c
|19-Oct-26
|89.3
|89.2
|Naphtha FOB Spore Swap Mo05
|MASSM05h
|19-Oct-26
|89.32
|89.22
|Naphtha FOB Spore Swap Mo05
|MASSM05l
|19-Oct-26
|89.28
|89.18
|Naphtha FOB Spore Swap Mo05
|MASSM06c
|19-Oct-26
|86.2
|86.1
|Naphtha FOB Spore Swap Mo06
|MASSM06h
|19-Oct-26
|86.22
|86.12
|Naphtha FOB Spore Swap Mo06
|MASSM06l
|19-Oct-26
|86.18
|86.08
|Naphtha FOB Spore Swap Mo06
|MASSM07c
|19-Oct-26
|83.8
|83.7
|Naphtha FOB Spore Swap Mo07
|MASSM07h
|19-Oct-26
|83.82
|83.72
|Naphtha FOB Spore Swap Mo07
|MASSM07l
|19-Oct-26
|83.78
|83.68
|Naphtha FOB Spore Swap Mo07
|MASSM08c
|19-Oct-26
|81.55
|81.45
|Naphtha FOB Spore Swap Mo08
|MASSM08h
|19-Oct-26
|81.57
|81.47
|Naphtha FOB Spore Swap Mo08
|MASSM08l
|19-Oct-26
|81.53
|81.43
|Naphtha FOB Spore Swap Mo08
|MASSM09c
|19-Oct-26
|79.55
|79.45
|Naphtha FOB Spore Swap Mo09
|MASSM09h
|19-Oct-26
|79.57
|79.47
|Naphtha FOB Spore Swap Mo09
|MASSM09l
|19-Oct-26
|79.53
|79.43
|Naphtha FOB Spore Swap Mo09
|MASSM10c
|19-Oct-26
|77.8
|77.7
|Naphtha FOB Spore Swap Mo10
|MASSM10h
|19-Oct-26
|77.82
|77.72
|Naphtha FOB Spore Swap Mo10
|MASSM10l
|19-Oct-26
|77.78
|77.68
|Naphtha FOB Spore Swap Mo10
|MASSM11c
|19-Oct-26
|76.3
|76.2
|Naphtha FOB Spore Swap Mo11
|MASSM11h
|19-Oct-26
|76.32
|76.22
|Naphtha FOB Spore Swap Mo11
|MASSM11l
|19-Oct-26
|76.28
|76.18
|Naphtha FOB Spore Swap Mo11
|MASSM12c
|19-Oct-26
|74.95
|74.85
|Naphtha FOB Spore Swap Mo12
|MASSM12h
|19-Oct-26
|74.97
|74.87
|Naphtha FOB Spore Swap Mo12
|MASSM12l
|19-Oct-26
|74.93
|74.83
|Naphtha FOB Spore Swap Mo12
|MAWIY00c
|19-Oct-26
|92.5
|92.4
|Naphtha FOB Spore Swap Mo04
|MAWIY00h
|19-Oct-26
|92.52
|92.42
|Naphtha FOB Spore Swap Mo04
|MAWIY00l
|19-Oct-26
|92.48
|92.38
|Naphtha FOB Spore Swap Mo04
|MFIZM00c
|20-Oct-26
|886
|894.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
|MFPTL00c
|20-Oct-26
|1058
|1054
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Port Louis
|MGMPM00c
|20-Oct-26
|1950
|1980
|Marine Gasoil Dlvd Maputo
|MGMPM00h
|20-Oct-26
|1950
|1980
|Marine Gasoil Dlvd Maputo
|MGMPM00l
|20-Oct-26
|1950
|1980
|Marine Gasoil Dlvd Maputo
|NASSM05c
|19-Oct-26
|89.3
|89.2
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|NASSM05h
|19-Oct-26
|89.32
|89.22
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|NASSM05l
|19-Oct-26
|89.28
|89.18
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|NASSM06c
|19-Oct-26
|86.2
|86.1
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|NASSM06h
|19-Oct-26
|86.22
|86.12
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|NASSM06l
|19-Oct-26
|86.18
|86.08
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|NASSM07c
|19-Oct-26
|83.8
|83.7
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|NASSM07h
|19-Oct-26
|83.82
|83.72
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|NASSM07l
|19-Oct-26
|83.78
|83.68
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|NASSM08c
|19-Oct-26
|81.55
|81.45
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|NASSM08h
|19-Oct-26
|81.57
|81.47
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|NASSM08l
|19-Oct-26
|81.53
|81.43
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|NASSM09c
|19-Oct-26
|79.55
|79.45
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|NASSM09h
|19-Oct-26
|79.57
|79.47
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|NASSM09l
|19-Oct-26
|79.53
|79.43
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|NASSM10c
|19-Oct-26
|77.8
|77.7
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|NASSM10h
|19-Oct-26
|77.82
|77.72
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|NASSM10l
|19-Oct-26
|77.78
|77.68
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|NASSM11c
|19-Oct-26
|76.3
|76.2
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|NASSM11h
|19-Oct-26
|76.32
|76.22
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|NASSM11l
|19-Oct-26
|76.28
|76.18
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|NASSM12c
|19-Oct-26
|74.95
|74.85
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|NASSM12h
|19-Oct-26
|74.97
|74.87
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|NASSM12l
|19-Oct-26
|74.93
|74.83
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|NASSQ04c
|19-Oct-26
|73.57
|73.47
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|NASSQ04h
|19-Oct-26
|73.59
|73.49
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|NASSQ04l
|19-Oct-26
|73.55
|73.45
|Naphtha FOB Spore Cargo Financia
|NBSSM01c
|19-Oct-26
|-1.41
|-1.51
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM01h
|19-Oct-26
|-1.39
|-1.49
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM01l
|19-Oct-26
|-1.43
|-1.53
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM02c
|19-Oct-26
|-2.62
|-2.72
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM02h
|19-Oct-26
|-2.6
|-2.7
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM02l
|19-Oct-26
|-2.64
|-2.74
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM03c
|19-Oct-26
|-3.75
|-3.85
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM03h
|19-Oct-26
|-3.73
|-3.83
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM03l
|19-Oct-26
|-3.77
|-3.87
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM04c
|19-Oct-26
|-5.17
|-5.27
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM04h
|19-Oct-26
|-5.15
|-5.25
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM04l
|19-Oct-26
|-5.19
|-5.29
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM05c
|19-Oct-26
|-6.62
|-6.72
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM05h
|19-Oct-26
|-6.6
|-6.7
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM05l
|19-Oct-26
|-6.64
|-6.74
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM06c
|19-Oct-26
|-8.07
|-8.17
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM06h
|19-Oct-26
|-8.05
|-8.15
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM06l
|19-Oct-26
|-8.09
|-8.19
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM07c
|19-Oct-26
|-8.89
|-8.99
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM07h
|19-Oct-26
|-8.87
|-8.97
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM07l
|19-Oct-26
|-8.91
|-9.01
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM08c
|19-Oct-26
|-9.63
|-9.73
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM08h
|19-Oct-26
|-9.61
|-9.71
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM08l
|19-Oct-26
|-9.65
|-9.75
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM09c
|19-Oct-26
|-10.21
|-10.31
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM09h
|19-Oct-26
|-10.19
|-10.29
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM09l
|19-Oct-26
|-10.23
|-10.33
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM10c
|19-Oct-26
|-10.63
|-10.73
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM10h
|19-Oct-26
|-10.61
|-10.71
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM10l
|19-Oct-26
|-10.65
|-10.75
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM11c
|19-Oct-26
|-10.92
|-11.02
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM11h
|19-Oct-26
|-10.9
|-11
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM11l
|19-Oct-26
|-10.94
|-11.04
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM12c
|19-Oct-26
|-11.16
|-11.26
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM12h
|19-Oct-26
|-11.14
|-11.24
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSM12l
|19-Oct-26
|-11.18
|-11.28
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSQ01c
|19-Oct-26
|-5.18
|-5.28
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSQ01h
|19-Oct-26
|-5.16
|-5.26
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSQ01l
|19-Oct-26
|-5.2
|-5.3
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSQ02c
|19-Oct-26
|-8.86
|-8.96
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSQ02h
|19-Oct-26
|-8.84
|-8.94
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSQ02l
|19-Oct-26
|-8.88
|-8.98
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSQ03c
|19-Oct-26
|-10.59
|-10.69
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSQ03h
|19-Oct-26
|-10.57
|-10.67
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSQ03l
|19-Oct-26
|-10.61
|-10.71
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSQ04c
|19-Oct-26
|-11.52
|-11.62
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSQ04h
|19-Oct-26
|-11.5
|-11.6
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NBSSQ04l
|19-Oct-26
|-11.54
|-11.64
|Naphtha FOB Spore Cargo Brent Cr
|NDCSM05c
|19-Oct-26
|-7.98
|-8.08
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|NDCSM05h
|19-Oct-26
|-7.96
|-8.06
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|NDCSM05l
|19-Oct-26
|-8
|-8.1
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|NDCSM06c
|19-Oct-26
|-9.44
|-9.54
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|NDCSM06h
|19-Oct-26
|-9.42
|-9.52
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|NDCSM06l
|19-Oct-26
|-9.46
|-9.56
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|NDCSM07c
|19-Oct-26
|-10.2
|-10.3
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|NDCSM07h
|19-Oct-26
|-10.18
|-10.28
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|NDCSM07l
|19-Oct-26
|-10.22
|-10.32
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|NDCSM08c
|19-Oct-26
|-10.87
|-10.97
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|NDCSM08h
|19-Oct-26
|-10.85
|-10.95
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|NDCSM08l
|19-Oct-26
|-10.89
|-10.99
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|NDCSM09c
|19-Oct-26
|-11.44
|-11.54
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|NDCSM09h
|19-Oct-26
|-11.42
|-11.52
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|NDCSM09l
|19-Oct-26
|-11.46
|-11.56
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|NDCSM10c
|19-Oct-26
|-11.81
|-11.91
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|NDCSM10h
|19-Oct-26
|-11.79
|-11.89
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|NDCSM10l
|19-Oct-26
|-11.83
|-11.93
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|NDCSM11c
|19-Oct-26
|-12.01
|-12.11
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|NDCSM11h
|19-Oct-26
|-11.99
|-12.09
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|NDCSM11l
|19-Oct-26
|-12.03
|-12.13
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|NDCSM12c
|19-Oct-26
|-12.14
|-12.24
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|NDCSM12h
|19-Oct-26
|-12.12
|-12.22
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr
|NDCSM12l
|19-Oct-26
|-12.16
|-12.26
|Naphtha FOB Spore Cargo Dubai Cr