Corrections for October 16, 2026
The following corrections were made on October 16, 2026
|Symbol
|Assessment Date
|Original Assessment
|New Assessment
|Description
|AARSI00c
|15-Oct-26
|1380
|1350
|Marine Gasoil 0.1% Dlvd Antwerp
|AARSI00h
|15-Oct-26
|1380.5
|1350.5
|Marine Gasoil 0.1% Dlvd Antwerp
|AARSI00l
|15-Oct-26
|1379.5
|1349.5
|Marine Gasoil 0.1% Dlvd Antwerp
|B3AMS00c
|16-Oct-26
|685
|679.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
|B3AMS00l
|16-Oct-26
|685
|674
|Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
|B3ANR00c
|15-Oct-26
|630
|600
|Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Antw
|B3ANR00h
|15-Oct-26
|630.5
|600.5
|Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Antw
|B3ANR00l
|15-Oct-26
|629.5
|599.5
|Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Antw
|B3IJM00c
|16-Oct-26
|685
|679.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
|B3IJM00l
|16-Oct-26
|685
|674
|Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
|B3IZT00c
|16-Oct-26
|801.5
|805.667
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3IZT00h
|16-Oct-26
|803
|814
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3SKA00c
|16-Oct-26
|695
|701.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
|B3SKA00h
|16-Oct-26
|695
|708
|Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
|BGBAA00u
|15-Oct-26
|4350
|4349
|North America TDt DlCt National
|BGBDV00u
|15-Oct-26
|15
|14
|Northern Demarc TDt DlCt
|BGBDV21u
|16-Oct-26
|15
|14
|Northern Demarc FDt DlCt
|BGCWA04u
|09-Oct-26
|278.73
|279.43
|Bentek Natgas E Canada Working S
|BGCWA04u
|17-Oct-25
|271.42
|273.79
|Bentek Natgas E Canada Working S
|BGCWD04u
|09-Oct-26
|573.11
|575.18
|Bentek Natgas W Canada Working S
|BGCWD04u
|17-Oct-25
|678.59
|613.28
|Bentek Natgas W Canada Working S
|BGCWG04u
|09-Oct-26
|851.84
|854.61
|Bentek Natgas Canada Working Sto
|BGCWG04u
|17-Oct-25
|950.01
|887.07
|Bentek Natgas Canada Working Sto
|BMAAA03c
|15-Oct-26
|4622
|4725
|BMD Crude Palm Oil Singapore MOC
|CBTCK00u
|15-Oct-26
|-6.15
|-6.2
|Clean Tankers MR Implied Shadow
|CBTCM00u
|15-Oct-26
|25.04
|25.02
|Clean Tankers MR Implied Shadow
|CBTCN00u
|15-Oct-26
|-17.38
|-17.45
|Clean Tankers MR Implied Shadow
|GCBBN00c
|15-Oct-26
|-.63
|-.575
|Northern Demarc Cash Basis $/MMB
|IGBAA00w
|15-Oct-26
|24565
|24537
|North Amer Natl Avg TDt
|IGBDV00l
|15-Oct-26
|2.6
|2.72
|Northern Demarc TDt Com
|IGBDV00u
|15-Oct-26
|2.67
|2.725
|Northern Demarc TDt Com
|IGBDV00w
|15-Oct-26
|130
|102
|Northern Demarc TDt Com
|IGBDV04l
|16-Oct-26
|2.34
|2.377
|Northern Demarc WAvg
|IGBDV04u
|16-Oct-26
|2.407
|2.415
|Northern Demarc WAvg
|IGBDV20l
|15-Oct-26
|2.45
|2.71
|Northern Demarc TDt Abs
|IGBDV21l
|16-Oct-26
|2.6
|2.72
|Northern Demarc FDt Com
|IGBDV21u
|16-Oct-26
|2.67
|2.725
|Northern Demarc FDt Com
|IGBDV21w
|16-Oct-26
|130
|102
|Northern Demarc FDt Com
|IGBDV22l
|16-Oct-26
|2.45
|2.71
|Northern Demarc FDt Abs
|IGBDVV4w
|16-Oct-26
|1383
|1355
|Northern Demarc Wk Tot Vol
|IGFAA00u
|15-Oct-26
|2.67
|2.675
|Natgas Upper Midwest Regional Av
|IGOSB03c
|15-Oct-26
|1374.5
|1338
|ICE Gasoil at 18:00 Singapore Mo
|LCAAC00u
|15-Oct-26
|157940000
|157.94
|LME Yen Daily
|LGAMS00c
|16-Oct-26
|1455
|1427.5
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGAMS00l
|16-Oct-26
|1455
|1400
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGANR00c
|15-Oct-26
|1380
|1350
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGANR00h
|15-Oct-26
|1380.5
|1350.5
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGANR00l
|15-Oct-26
|1379.5
|1349.5
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIJM00c
|16-Oct-26
|1455
|1427.5
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIJM00l
|16-Oct-26
|1455
|1400
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIZT00c
|16-Oct-26
|1551
|1555
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00c
|16-Oct-26
|1470
|1469
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00l
|16-Oct-26
|1470
|1468
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LMAAT00h
|15-Oct-26
|1889000000
|1889
|Lead LME 3 Month Daily
|LMAAT00l
|15-Oct-26
|1888500000
|1888.5
|Lead LME 3 Month Daily
|LMAAV00h
|15-Oct-26
|1853000000
|1853
|Lead LME Cash Daily
|LMAAV00l
|15-Oct-26
|1851000000
|1851
|Lead LME Cash Daily
|LMAAX10u
|15-Oct-26
|1853000000
|1853
|Lead LME Settle Daily
|LMPBY10h
|15-Oct-26
|1997000000
|1997
|LME Lead $/MT Y1
|LMPBY10l
|15-Oct-26
|1992000000
|1992
|LME Lead $/MT Y1
|LMPBY20h
|15-Oct-26
|2082000000
|2082
|LME Lead $/MT Y2
|LMPBY20l
|15-Oct-26
|2077000000
|2077
|LME Lead $/MT Y2
|MFAMS00c
|16-Oct-26
|780
|762
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Amsterdam
|MFDAN00c
|15-Oct-26
|730
|700
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Antwerp $/
|MFIJM00c
|16-Oct-26
|780
|762
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Ijmuiden
|MFIZM00c
|16-Oct-26
|875.5
|874.667
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
|MFSKG00c
|16-Oct-26
|770
|766.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
|MGAMS00c
|16-Oct-26
|1455
|1427.5
|Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
|MGAMS00l
|16-Oct-26
|1455
|1400
|Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
|MGANR00c
|15-Oct-26
|1380
|1350
|Marine Gasoil 0.1% Dlvd Antwerp
|MGANR00h
|15-Oct-26
|1380.5
|1350.5
|Marine Gasoil 0.1% Dlvd Antwerp
|MGANR00l
|15-Oct-26
|1379.5
|1349.5
|Marine Gasoil 0.1% Dlvd Antwerp
|MGIJM00c
|16-Oct-26
|1455
|1427.5
|Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
|MGIJM00l
|16-Oct-26
|1455
|1400
|Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
|MGSKA00c
|16-Oct-26
|1470
|1469
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|MGSKA00l
|16-Oct-26
|1470
|1468
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|MMALF01c
|15-Oct-26
|84050789.118
|107.051
|Lead North American Market
|PBC3500c
|15-Oct-26
|453.95
|451.02
|Platts Bunker Charge 35 Europe-W
|PBC3600c
|15-Oct-26
|194.55
|193.3
|Platts Bunker Charge 36 West Coa
|POVGO00c
|15-Oct-26
|-242.16
|-180.42
|Bursa Malaysia Derivatives Crude
|PUAEE00c
|15-Oct-26
|630
|600
|Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Antw
|PUAEE00h
|15-Oct-26
|630.5
|600.5
|Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Antw
|PUAEE00l
|15-Oct-26
|629.5
|599.5
|Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Antw
|QTHSB00c
|15-Oct-26
|4874440.994
|487.551
|HRC FOB China M2M Financial Curr
|QTHSB00c
|16-Oct-26
|4884399
|488.299
|HRC FOB China M2M Financial Curr
|QTHSM01c
|15-Oct-26
|4877377.995
|488.653
|HRC FOB China M2M Financial Mo01
|QTHSM01c
|16-Oct-26
|4887342
|489.339
|HRC FOB China M2M Financial Mo01
|QTHSM02c
|15-Oct-26
|4880314.995
|489.931
|HRC FOB China M2M Financial Mo02
|QTHSM02c
|16-Oct-26
|4890285
|490.586
|HRC FOB China M2M Financial Mo02
|QTHSM03c
|15-Oct-26
|4883251.996
|491.432
|HRC FOB China M2M Financial Mo03
|QTHSM03c
|16-Oct-26
|4893228
|492.14
|HRC FOB China M2M Financial Mo03
|QTHSM04c
|15-Oct-26
|4886188.997
|493.073
|HRC FOB China M2M Financial Mo04
|QTHSM04c
|16-Oct-26
|4896171
|493.974
|HRC FOB China M2M Financial Mo04
|QTHSM05c
|15-Oct-26
|4889125.998
|494.79
|HRC FOB China M2M Financial Mo05
|QTHSM05c
|16-Oct-26
|4899114
|495.806
|HRC FOB China M2M Financial Mo05
|QTHSM06c
|15-Oct-26
|4892062.999
|496.459
|HRC FOB China M2M Financial Mo06
|QTHSM06c
|16-Oct-26
|4902057
|497.449
|HRC FOB China M2M Financial Mo06
|QTHSM07c
|15-Oct-26
|4895000
|498.03
|HRC FOB China M2M Financial Mo07
|QTHSM07c
|16-Oct-26
|4905000
|498.846
|HRC FOB China M2M Financial Mo07
|QTHSM08c
|15-Oct-26
|4897937.001
|499.68
|HRC FOB China M2M Financial Mo08
|QTHSM08c
|16-Oct-26
|4907943
|500.216
|HRC FOB China M2M Financial Mo08
|QTHSM09c
|15-Oct-26
|4900874.002
|501.519
|HRC FOB China M2M Financial Mo09
|QTHSM09c
|16-Oct-26
|4910886
|501.715
|HRC FOB China M2M Financial Mo09
|QTHSM10c
|15-Oct-26
|4903811.003
|503.447
|HRC FOB China M2M Financial Mo10
|QTHSM10c
|16-Oct-26
|4913829
|503.336
|HRC FOB China M2M Financial Mo10
|QTHSM11c
|15-Oct-26
|4906748.004
|505.328
|HRC FOB China M2M Financial Mo11
|QTHSM11c
|16-Oct-26
|4916772
|505.051
|HRC FOB China M2M Financial Mo11
|QTHSM12c
|15-Oct-26
|4909685.005
|507.112
|HRC FOB China M2M Financial Mo12
|QTHSM12c
|16-Oct-26
|4919715
|506.864
|HRC FOB China M2M Financial Mo12
|QTHSM13c
|15-Oct-26
|4912622.005
|508.681
|HRC FOB China M2M Financial Mo13
|QTHSM13c
|16-Oct-26
|4922658
|508.607
|HRC FOB China M2M Financial Mo13
|QTHSM14c
|15-Oct-26
|4915559.006
|510.145
|HRC FOB China M2M Financial Mo14
|QTHSM14c
|16-Oct-26
|4925601
|510.334
|HRC FOB China M2M Financial Mo14
|QTHSM15c
|15-Oct-26
|4918496.007
|511.61
|HRC FOB China M2M Financial Mo15
|QTHSM15c
|16-Oct-26
|4928544
|512.062
|HRC FOB China M2M Financial Mo15
|QTHSM16c
|15-Oct-26
|4921433.008
|513.074
|HRC FOB China M2M Financial Mo16
|QTHSM16c
|16-Oct-26
|4931487
|513.789
|HRC FOB China M2M Financial Mo16
|QTHSM17c
|15-Oct-26
|4924370.009
|514.539
|HRC FOB China M2M Financial Mo17
|QTHSM17c
|16-Oct-26
|4934430
|515.517
|HRC FOB China M2M Financial Mo17
|QTHSM18c
|15-Oct-26
|4927307.01
|516.003
|HRC FOB China M2M Financial Mo18
|QTHSM18c
|16-Oct-26
|4937373
|517.244
|HRC FOB China M2M Financial Mo18
|STUAI00c
|15-Oct-26
|40573.01
|41155.65
|Clean Tankers MR Antwerp-Lagos 3
|STUAJ00c
|15-Oct-26
|36519.39
|37139.83
|Clean Tankers MR Antwerp-Lagos 0
|STUBC00c
|15-Oct-26
|67030.24
|67076.85
|GCTMRSE Clean Tanker Global Inde
|STUBD00c
|15-Oct-26
|61570.74
|61620.38
|GCTMR Clean Tanker Global Index
|STUBG00c
|15-Oct-26
|83039.24
|83716.84
|Clean Tankers LR1 Antwerp-Lagos
|STUBH00c
|15-Oct-26
|75477.16
|76314.69
|Clean Tankers LR1 Antwerp-Lagos
|STUBM00c
|15-Oct-26
|184509.06
|184651.35
|GCTLR1SE Clean Tanker Global Ind
|STUBN00c
|15-Oct-26
|177172.18
|177348.07
|GCTLR1 Clean Tanker Global Index
|STUBO00c
|15-Oct-26
|142813.05
|142865.7
|CTI Clean Tanker Global Index (N
|STUBP00c
|15-Oct-26
|149015.06
|149061.52
|CTISE Clean Tanker Global Index
|TCDTF00c
|15-Oct-26
|-12156.27
|-12205.91
|Clean Tankers MR Implied Shadow
|TCDTG00c
|15-Oct-26
|63292.64
|63243
|Clean Tankers MR Implied Shadow
|TCDTH00c
|15-Oct-26
|-5849.99
|-5899.63
|Clean Tankers MR Implied Shadow
|UCFCD03c
|15-Oct-26
|1132.34
|1157.58
|BMD Crude Palm Oil $/mt Mo03
|UFAMS00c
|16-Oct-26
|1435
|1407.5
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFAMS00l
|16-Oct-26
|1435
|1380
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFGOT00c
|16-Oct-26
|1450
|1449
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFIJM00c
|16-Oct-26
|1435
|1407.5
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFIJM00l
|16-Oct-26
|1435
|1380
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00c
|16-Oct-26
|1450
|1449
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00l
|16-Oct-26
|1450
|1448
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd