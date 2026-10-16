Corrections for October 16, 2026

The following corrections were made on October 16, 2026

  

SymbolAssessment DateOriginal AssessmentNew AssessmentDescription
AARSI00c15-Oct-261380 1350 Marine Gasoil 0.1% Dlvd Antwerp
AARSI00h15-Oct-261380.5 1350.5 Marine Gasoil 0.1% Dlvd Antwerp
AARSI00l15-Oct-261379.5 1349.5 Marine Gasoil 0.1% Dlvd Antwerp
B3AMS00c16-Oct-26685 679.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
B3AMS00l16-Oct-26685 674 Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
B3ANR00c15-Oct-26630 600 Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Antw
B3ANR00h15-Oct-26630.5 600.5 Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Antw
B3ANR00l15-Oct-26629.5 599.5 Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Antw
B3IJM00c16-Oct-26685 679.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
B3IJM00l16-Oct-26685 674 Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
B3IZT00c16-Oct-26801.5 805.667 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3IZT00h16-Oct-26803 814 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3SKA00c16-Oct-26695 701.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
B3SKA00h16-Oct-26695 708 Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
BGBAA00u15-Oct-264350 4349 North America TDt DlCt National
BGBDV00u15-Oct-2615 14 Northern Demarc TDt DlCt
BGBDV21u16-Oct-2615 14 Northern Demarc FDt DlCt
BGCWA04u09-Oct-26278.73 279.43 Bentek Natgas E Canada Working S
BGCWA04u17-Oct-25271.42 273.79 Bentek Natgas E Canada Working S
BGCWD04u09-Oct-26573.11 575.18 Bentek Natgas W Canada Working S
BGCWD04u17-Oct-25678.59 613.28 Bentek Natgas W Canada Working S
BGCWG04u09-Oct-26851.84 854.61 Bentek Natgas Canada Working Sto
BGCWG04u17-Oct-25950.01 887.07 Bentek Natgas Canada Working Sto
BMAAA03c15-Oct-264622 4725 BMD Crude Palm Oil Singapore MOC
CBTCK00u15-Oct-26-6.15 -6.2 Clean Tankers MR Implied Shadow
CBTCM00u15-Oct-2625.04 25.02 Clean Tankers MR Implied Shadow
CBTCN00u15-Oct-26-17.38 -17.45 Clean Tankers MR Implied Shadow
GCBBN00c15-Oct-26-.63 -.575 Northern Demarc Cash Basis $/MMB
IGBAA00w15-Oct-2624565 24537 North Amer Natl Avg TDt
IGBDV00l15-Oct-262.6 2.72 Northern Demarc TDt Com
IGBDV00u15-Oct-262.67 2.725 Northern Demarc TDt Com
IGBDV00w15-Oct-26130 102 Northern Demarc TDt Com
IGBDV04l16-Oct-262.34 2.377 Northern Demarc WAvg
IGBDV04u16-Oct-262.407 2.415 Northern Demarc WAvg
IGBDV20l15-Oct-262.45 2.71 Northern Demarc TDt Abs
IGBDV21l16-Oct-262.6 2.72 Northern Demarc FDt Com
IGBDV21u16-Oct-262.67 2.725 Northern Demarc FDt Com
IGBDV21w16-Oct-26130 102 Northern Demarc FDt Com
IGBDV22l16-Oct-262.45 2.71 Northern Demarc FDt Abs
IGBDVV4w16-Oct-261383 1355 Northern Demarc Wk Tot Vol
IGFAA00u15-Oct-262.67 2.675 Natgas Upper Midwest Regional Av
IGOSB03c15-Oct-261374.5 1338 ICE Gasoil at 18:00 Singapore Mo
LCAAC00u15-Oct-26157940000 157.94 LME Yen Daily
LGAMS00c16-Oct-261455 1427.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGAMS00l16-Oct-261455 1400 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGANR00c15-Oct-261380 1350 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGANR00h15-Oct-261380.5 1350.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGANR00l15-Oct-261379.5 1349.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIJM00c16-Oct-261455 1427.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIJM00l16-Oct-261455 1400 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00c16-Oct-261551 1555 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00c16-Oct-261470 1469 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00l16-Oct-261470 1468 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LMAAT00h15-Oct-261889000000 1889 Lead LME 3 Month Daily
LMAAT00l15-Oct-261888500000 1888.5 Lead LME 3 Month Daily
LMAAV00h15-Oct-261853000000 1853 Lead LME Cash Daily
LMAAV00l15-Oct-261851000000 1851 Lead LME Cash Daily
LMAAX10u15-Oct-261853000000 1853 Lead LME Settle Daily
LMPBY10h15-Oct-261997000000 1997 LME Lead $/MT Y1
LMPBY10l15-Oct-261992000000 1992 LME Lead $/MT Y1
LMPBY20h15-Oct-262082000000 2082 LME Lead $/MT Y2
LMPBY20l15-Oct-262077000000 2077 LME Lead $/MT Y2
MFAMS00c16-Oct-26780 762 Marine Fuel 0.5% Dlvd Amsterdam
MFDAN00c15-Oct-26730 700 Marine Fuel 0.5% Dlvd Antwerp $/
MFIJM00c16-Oct-26780 762 Marine Fuel 0.5% Dlvd Ijmuiden
MFIZM00c16-Oct-26875.5 874.667 Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
MFSKG00c16-Oct-26770 766.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
MGAMS00c16-Oct-261455 1427.5 Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
MGAMS00l16-Oct-261455 1400 Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
MGANR00c15-Oct-261380 1350 Marine Gasoil 0.1% Dlvd Antwerp
MGANR00h15-Oct-261380.5 1350.5 Marine Gasoil 0.1% Dlvd Antwerp
MGANR00l15-Oct-261379.5 1349.5 Marine Gasoil 0.1% Dlvd Antwerp
MGIJM00c16-Oct-261455 1427.5 Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
MGIJM00l16-Oct-261455 1400 Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
MGSKA00c16-Oct-261470 1469 Marine Gasoil Dlvd Skagen
MGSKA00l16-Oct-261470 1468 Marine Gasoil Dlvd Skagen
MMALF01c15-Oct-2684050789.118107.051 Lead North American Market
PBC3500c15-Oct-26453.95 451.02 Platts Bunker Charge 35 Europe-W
PBC3600c15-Oct-26194.55 193.3 Platts Bunker Charge 36 West Coa
POVGO00c15-Oct-26-242.16 -180.42 Bursa Malaysia Derivatives Crude
PUAEE00c15-Oct-26630 600 Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Antw
PUAEE00h15-Oct-26630.5 600.5 Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Antw
PUAEE00l15-Oct-26629.5 599.5 Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Antw
QTHSB00c15-Oct-264874440.994 487.551 HRC FOB China M2M Financial Curr
QTHSB00c16-Oct-264884399 488.299 HRC FOB China M2M Financial Curr
QTHSM01c15-Oct-264877377.995 488.653 HRC FOB China M2M Financial Mo01
QTHSM01c16-Oct-264887342 489.339 HRC FOB China M2M Financial Mo01
QTHSM02c15-Oct-264880314.995 489.931 HRC FOB China M2M Financial Mo02
QTHSM02c16-Oct-264890285 490.586 HRC FOB China M2M Financial Mo02
QTHSM03c15-Oct-264883251.996 491.432 HRC FOB China M2M Financial Mo03
QTHSM03c16-Oct-264893228 492.14 HRC FOB China M2M Financial Mo03
QTHSM04c15-Oct-264886188.997 493.073 HRC FOB China M2M Financial Mo04
QTHSM04c16-Oct-264896171 493.974 HRC FOB China M2M Financial Mo04
QTHSM05c15-Oct-264889125.998 494.79 HRC FOB China M2M Financial Mo05
QTHSM05c16-Oct-264899114 495.806 HRC FOB China M2M Financial Mo05
QTHSM06c15-Oct-264892062.999 496.459 HRC FOB China M2M Financial Mo06
QTHSM06c16-Oct-264902057 497.449 HRC FOB China M2M Financial Mo06
QTHSM07c15-Oct-264895000 498.03 HRC FOB China M2M Financial Mo07
QTHSM07c16-Oct-264905000 498.846 HRC FOB China M2M Financial Mo07
QTHSM08c15-Oct-264897937.001 499.68 HRC FOB China M2M Financial Mo08
QTHSM08c16-Oct-264907943 500.216 HRC FOB China M2M Financial Mo08
QTHSM09c15-Oct-264900874.002 501.519 HRC FOB China M2M Financial Mo09
QTHSM09c16-Oct-264910886 501.715 HRC FOB China M2M Financial Mo09
QTHSM10c15-Oct-264903811.003 503.447 HRC FOB China M2M Financial Mo10
QTHSM10c16-Oct-264913829 503.336 HRC FOB China M2M Financial Mo10
QTHSM11c15-Oct-264906748.004 505.328 HRC FOB China M2M Financial Mo11
QTHSM11c16-Oct-264916772 505.051 HRC FOB China M2M Financial Mo11
QTHSM12c15-Oct-264909685.005 507.112 HRC FOB China M2M Financial Mo12
QTHSM12c16-Oct-264919715 506.864 HRC FOB China M2M Financial Mo12
QTHSM13c15-Oct-264912622.005 508.681 HRC FOB China M2M Financial Mo13
QTHSM13c16-Oct-264922658 508.607 HRC FOB China M2M Financial Mo13
QTHSM14c15-Oct-264915559.006 510.145 HRC FOB China M2M Financial Mo14
QTHSM14c16-Oct-264925601 510.334 HRC FOB China M2M Financial Mo14
QTHSM15c15-Oct-264918496.007 511.61 HRC FOB China M2M Financial Mo15
QTHSM15c16-Oct-264928544 512.062 HRC FOB China M2M Financial Mo15
QTHSM16c15-Oct-264921433.008 513.074 HRC FOB China M2M Financial Mo16
QTHSM16c16-Oct-264931487 513.789 HRC FOB China M2M Financial Mo16
QTHSM17c15-Oct-264924370.009 514.539 HRC FOB China M2M Financial Mo17
QTHSM17c16-Oct-264934430 515.517 HRC FOB China M2M Financial Mo17
QTHSM18c15-Oct-264927307.01 516.003 HRC FOB China M2M Financial Mo18
QTHSM18c16-Oct-264937373 517.244 HRC FOB China M2M Financial Mo18
STUAI00c15-Oct-2640573.01 41155.65 Clean Tankers MR Antwerp-Lagos 3
STUAJ00c15-Oct-2636519.39 37139.83 Clean Tankers MR Antwerp-Lagos 0
STUBC00c15-Oct-2667030.24 67076.85 GCTMRSE Clean Tanker Global Inde
STUBD00c15-Oct-2661570.74 61620.38 GCTMR Clean Tanker Global Index
STUBG00c15-Oct-2683039.24 83716.84 Clean Tankers LR1 Antwerp-Lagos
STUBH00c15-Oct-2675477.16 76314.69 Clean Tankers LR1 Antwerp-Lagos
STUBM00c15-Oct-26184509.06 184651.35 GCTLR1SE Clean Tanker Global Ind
STUBN00c15-Oct-26177172.18 177348.07 GCTLR1 Clean Tanker Global Index
STUBO00c15-Oct-26142813.05 142865.7 CTI Clean Tanker Global Index (N
STUBP00c15-Oct-26149015.06 149061.52 CTISE Clean Tanker Global Index
TCDTF00c15-Oct-26-12156.27 -12205.91 Clean Tankers MR Implied Shadow
TCDTG00c15-Oct-2663292.64 63243 Clean Tankers MR Implied Shadow
TCDTH00c15-Oct-26-5849.99 -5899.63 Clean Tankers MR Implied Shadow
UCFCD03c15-Oct-261132.34 1157.58 BMD Crude Palm Oil $/mt Mo03
UFAMS00c16-Oct-261435 1407.5 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFAMS00l16-Oct-261435 1380 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFGOT00c16-Oct-261450 1449 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFIJM00c16-Oct-261435 1407.5 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFIJM00l16-Oct-261435 1380 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00c16-Oct-261450 1449 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00l16-Oct-261450 1448 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd