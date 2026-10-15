Corrections for October 15, 2026

The following corrections were made on October 15, 2026

  

SymbolAssessment DateOriginal AssessmentNew AssessmentDescription
AAJCB00a15-Oct-262750000000 2750 LME NA Sec Alum 3 Mo CP
AAJCB00b15-Oct-262740000000 2740 LME NA Sec Alum 3 Mo CP
AAJJX00c15-Oct-262750000000 2750 LME NA Sec Alum Settle Daily
AAJKA00c15-Oct-263200000000 3200 Alum LME Alloy Off Sett Daily
AAJKG00a15-Oct-262750000000 2750 LME NA Sec Alum Cash Daily
AAJKG00b15-Oct-262740000000 2740 LME NA Sec Alum Cash Daily
ANICB00c15-Oct-263318797835 3653 Europe Nickel Sulfate calculated
B3IZT00c15-Oct-26806 799.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3IZT00l15-Oct-26806 793 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3MBA00c15-Oct-261240 1200 Bunker FO 380 CST Dlvd Mombasa
B3MBA00h15-Oct-261240 1200 Bunker FO 380 CST Dlvd Mombasa
B3MBA00l15-Oct-261240 1200 Bunker FO 380 CST Dlvd Mombasa
BATNC00c15-Oct-263319355152 3471 Nickel Sulfate Calculated Price
CTGPJ46u15-Oct-266.062 6.063 TEP_TransGas Energy Pool_CAD_GJ
EIAC700u09-Oct-261992 275 EIA 9 Resid FO US Exp
JLCAB00c15-Oct-262999000333 3332 Japan Low-Carbon Aluminum Spot P
JLCAC00c15-Oct-262999000351 3350 Japan Low-Carbon Aluminum Forwar
JLCAE00c15-Oct-262999000305 3304 Asia Low-Carbon Aluminum Spot Pr
LGIZT00c15-Oct-261555 1554 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00l15-Oct-261555 1553 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LMAAB00h15-Oct-263200000000 3200 Alum LME Alloy 3 Month Daily
LMAAB00l15-Oct-263190000000 3190 Alum LME Alloy 3 Month Daily
LMAAC00h15-Oct-262994500000 2994.5 Alum LME HG 3 Month Daily
LMAAC00l15-Oct-262994000000 2994 Alum LME HG 3 Month Daily
LMAAG00h15-Oct-263200000000 3200 Alum LME Alloy Cash Daily
LMAAG00l15-Oct-263190000000 3190 Alum LME Alloy Cash Daily
LMAAH00h15-Oct-262999000000 2999 Alum LME HG Cash Daily
LMAAH00l15-Oct-262998500000 2998.5 Alum LME HG Cash Daily
LMAAI00c15-Oct-26136032513.54136.033 Aluminum LME Settlement Daily Ct
LMAAI10u15-Oct-262999000000 2999 Alum LME Settlement Daily
LMAAJ00h15-Oct-2614362000000 14362 Copper LME 3 Month Daily
LMAAJ00l15-Oct-2614360000000 14360 Copper LME 3 Month Daily
LMAAM00h15-Oct-2614539000000 14539 Copper LME Cash Daily
LMAAM00l15-Oct-2614538000000 14538 Copper LME Cash Daily
LMAAN10u15-Oct-2614539000000 14539 Copper LME Settle Daily
LMABD00h15-Oct-2615125000000 15125 Nickel LME 3 Month Daily
LMABD00l15-Oct-2615100000000 15100 Nickel LME 3 Month Daily
LMABF00h15-Oct-2614885000000 14885 Nickel LME Cash Daily
LMABF00l15-Oct-2614880000000 14880 Nickel LME Cash Daily
LMABG10u15-Oct-2614885000000 14885 Nickel LME Settle Daily
LMABH00h15-Oct-2650000000000 50000 Tin LME 3 Month Daily
LMABH00l15-Oct-2649900000000 49900 Tin LME 3 Month Daily
LMABI00h15-Oct-2650230000000 50230 Tin LME 15 Month Daily
LMABI00l15-Oct-2650180000000 50180 Tin LME 15 Month Daily
LMABJ00h15-Oct-2650100000000 50100 Tin LME Cash Daily
LMABJ00l15-Oct-2650050000000 50050 Tin LME Cash Daily
LMABK10u15-Oct-2650100000000 50100 Tin LME Settle Daily
LMABL00h15-Oct-263681500000 3681.5 Zinc LME 3 Month Daily
LMABL00l15-Oct-263681000000 3681 Zinc LME 3 Month Daily
LMABO00h15-Oct-263724000000 3724 Zinc LME Cash Daily
LMABO00l15-Oct-263723000000 3723 Zinc LME Cash Daily
LMACB10u15-Oct-263724000000 3724 Zinc LME Settle Daily
LMAEA00u15-Oct-2638910000000 38910 Cobalt LME Settle $/Mt Daily
LMAEB00a15-Oct-2639345000000 39345 Cobalt LME 3 Mo $/Mt Daily
LMAEB00b15-Oct-2638845000000 38845 Cobalt LME 3 Mo $/Mt Daily
LMAEC00a15-Oct-2641420000000 41420 Cobalt LME 15 Mo $/Mt Daily
LMAEC00b15-Oct-2640420000000 40420 Cobalt LME 15 Mo $/Mt Daily
LMAEF00a15-Oct-2638910000000 38910 Cobalt LME Cash $/Mt Daily
LMAEF00b15-Oct-2638410000000 38410 Cobalt LME Cash $/Mt Daily
LMALY10h15-Oct-263200000000 3200 LME Alum Alloy $/MT Y1
LMALY10l15-Oct-263190000000 3190 LME Alum Alloy $/MT Y1
LMCUY10h15-Oct-2614380000000 14380 LME Copper Grade A $/MT Y1
LMCUY10l15-Oct-2614370000000 14370 LME Copper Grade A $/MT Y1
LMCUY20h15-Oct-2614415000000 14415 LME Copper Grade A $/MT Y2
LMCUY20l15-Oct-2614405000000 14405 LME Copper Grade A $/MT Y2
LMCUY30h15-Oct-2614445000000 14445 LME Copper Grade A $/MT Y3
LMCUY30l15-Oct-2614435000000 14435 LME Copper Grade A $/MT Y3
LMHGY10h15-Oct-262963000000 2963 LME Alum HG $/MT Y1
LMHGY10l15-Oct-262958000000 2958 LME Alum HG $/MT Y1
LMHGY20h15-Oct-262933000000 2933 LME Alum HG $/MT Y2
LMHGY20l15-Oct-262928000000 2928 LME Alum HG $/MT Y2
LMHGY30h15-Oct-262925000000 2925 LME Alum HG $/MT Y3
LMHGY30l15-Oct-262920000000 2920 LME Alum HG $/MT Y3
LMNAY10h15-Oct-262750000000 2750 LME Alum NA Alloy $/MT Y1
LMNAY10l15-Oct-262740000000 2740 LME Alum NA Alloy $/MT Y1
LMNIY10h15-Oct-2615835000000 15835 LME Nickel $/MT Y1
LMNIY10l15-Oct-2615785000000 15785 LME Nickel $/MT Y1
LMNIY20h15-Oct-2616640000000 16640 LME Nickel $/MT Y2
LMNIY20l15-Oct-2616590000000 16590 LME Nickel $/MT Y2
LMNIY30h15-Oct-2617380000000 17380 LME Nickel $/MT Y3
LMNIY30l15-Oct-2617330000000 17330 LME Nickel $/MT Y3
LMPBY30h15-Oct-262142000000 2142 LME Lead $/MT Y3
LMPBY30l15-Oct-262137000000 2137 LME Lead $/MT Y3
LMZNY10h15-Oct-263578000000 3578 LME Zinc SHG $/MT Y1
LMZNY10l15-Oct-263573000000 3573 LME Zinc SHG $/MT Y1
LMZNY20h15-Oct-263407000000 3407 LME Zinc SHG $/MT Y2
LMZNY20l15-Oct-263402000000 3402 LME Zinc SHG $/MT Y2
LMZNY30h15-Oct-263197000000 3197 LME Zinc SHG $/MT Y3
LMZNY30l15-Oct-263192000000 3192 LME Zinc SHG $/MT Y3
MFIZM00c15-Oct-26874 878.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
MFMMB00c15-Oct-261340 1300 Marine Fuel 0.5% Dlvd Mombasa
MGMBA00c15-Oct-261590 1780 Marine Gasoil Dlvd Mombasa
MGMBA00h15-Oct-261590 1780 Marine Gasoil Dlvd Mombasa
MGMBA00l15-Oct-261590 1780 Marine Gasoil Dlvd Mombasa
MMABD10u15-Oct-26168918019.47188.918 Zinc SHG delivered US Midwest
MMABH10u15-Oct-26168918044.97214.418 Zinc Alloy No.3 delivered US Mid
MMABI10u15-Oct-26168918019.47188.918 Zinc Galvanizer North America de
MMCUC00c15-Oct-2614539000120 14659 Copper CIF China Fxd Prc Equiv $
MMCUC00h15-Oct-2614539000120 14659 Copper CIF China Fxd Prc Equiv $
MMCUC00l15-Oct-2614539000120 14659 Copper CIF China Fxd Prc Equiv $
MMJAL00c15-Oct-262999000237 3236 Aluminum CIF Japan Fxd Prc Equiv
MMJAL00h15-Oct-262999000237 3236 Aluminum CIF Japan Fxd Prc Equiv
MMJAL00l15-Oct-262999000237 3236 Aluminum CIF Japan Fxd Prc Equiv
MMJAQ00c15-Oct-262999000255 3254 Aluminum CIF Jpn Qr FxdPrc Equiv
MMJAQ00h15-Oct-262999000255 3254 Aluminum CIF Jpn Qr FxdPrc Equiv
MMJAQ00l15-Oct-262999000255 3254 Aluminum CIF Jpn Qr FxdPrc Equiv
MMPTC00c15-Oct-262999000480 3479 CIF Mexico P1020 Aluminum (All-i
MMPTD00c15-Oct-26136032535.31157.805 CIF Mexico P1020 Aluminum (All-i
NBMED00c15-Oct-261482547967 3450 Ni-Co Black Mass EXW Europe Calc
NCAMB29u15-Oct-264.062 4.063 Col Gas Appal M2MS Fwd Feb 2029
NCAPB29u15-Oct-264.062 4.063 Col Gas Appal M2MS Mo Feb 2029
NCASB29u15-Oct-264.062 4.063 Col Gas Appal M2MS PFC Mo Feb 20
NCATB29u15-Oct-264.062 4.063 Col Gas Appal M2MS PFC Feb 2029
NCGMA27u15-Oct-264.562 4.563 Chicago CG M2MS Jan 2027
NCGPA27u15-Oct-264.562 4.563 Chicago CG M2MS Mo Jan 2027
NCGSA27u15-Oct-264.562 4.563 Chicago CG M2MS PFC Mo Jan 2027
NCGTA27u15-Oct-264.562 4.563 Chicago CG M2MS PFC Jan 2027
NCHPI39u15-Oct-263.062 3.063 TCPL-Chippawa M2MS Mo Sep 2039
NCMME30u15-Oct-262.812 2.813 Col Gulf-Mainline M2MS Fwd May 2
NCMPE30u15-Oct-262.812 2.813 Col Gulf-Mainline M2MS Mo May 20
NCMSE30u15-Oct-262.812 2.813 ColGulf-Mainline M2MS PFC Mo May
NCMTE30u15-Oct-262.812 2.813 ColGulf-Mainline M2MS PFC May 20
NEEMD27u15-Oct-262.312 2.313 Tenn 100 Leg M2MS Fwd Apr 2027
NEEPD27u15-Oct-262.312 2.313 Tenn 100 Leg M2MS Mo Apr 2027
NF2PD39u15-Oct-263.312 3.313 FL Gas Zn2 M2MS Mo Apr 2039
NKTMF36u15-Oct-263.312 3.313 Katy M2MS Fwd Jun 2036
NKTPF36u15-Oct-263.312 3.313 Katy M2MS Mo Jun 2036
NNVPH46u15-Oct-265.062 5.063 Northern Ventura M2MS Mo Aug 204
NNVSH46u15-Oct-265.062 5.063 Nrthrn Ventura M2MS PFC Mo Aug 2
NPPPE37u15-Oct-263.312 3.313 Pine Prairie M2MS Mo May 2037
NREMF36u15-Oct-263.062 3.063 Enable Gas East M2MS Fwd Jun 203
NREPF36u15-Oct-263.062 3.063 Enable Gas East M2MS Mo Jun 2036
NRWPL45u15-Oct-266.062 6.063 Enable Gas West M2MS Mo Dec 2045
NSCMJ29u15-Oct-263.812 3.813 SoCal Gas M2MS Fwd Oct 2029
NSCPE43u15-Oct-263.812 3.813 SoCal Gas M2MS Mo May 2043
NSCPJ29u15-Oct-263.812 3.813 SoCal Gas M2MS Mo Oct 2029
NSCSE43u15-Oct-263.812 3.813 SoCal Gas M2MS PFC Mo May 2043
NSCSJ29u15-Oct-263.812 3.813 SoCal Gas M2MS PFC Mo Oct 2029
NSCTJ29u15-Oct-263.812 3.813 SoCal Gas M2MS PFC Oct 2029
NSJMF28u15-Oct-262.562 2.563 Transwestern San Juan M2MS Fwd J
NSJPF28u15-Oct-262.562 2.563 Transwestern San Juan M2MS Mo Ju
NSLMD27u15-Oct-262.812 2.813 SoNat LA M2MS Fwd Apr 2027
NSLMJ28u15-Oct-263.812 3.813 SoNat LA M2MS Fwd Oct 2028
NSLPD27u15-Oct-262.812 2.813 SoNat LA M2MS Mo Apr 2027
NSLPJ28u15-Oct-263.812 3.813 SoNat LA M2MS Mo Oct 2028
NSLSD27u15-Oct-262.812 2.813 SoNat LA M2MS PFC Mo Apr 2027
NSLSJ28u15-Oct-263.812 3.813 SoNat LA M2MS PFC Mo Oct 2028
NSLTD27u15-Oct-262.812 2.813 SoNat LA M2MS PFC Apr 2027
NSLTJ28u15-Oct-263.812 3.813 SoNat LA M2MS PFC Oct 2028
NSTPI39u15-Oct-263.312 3.313 TCPL-St Clair M2MS Mo Sep 2039
NT1PE40u15-Oct-263.312 3.313 Transco Zn1 M2MS Mo May 2040
NT2MB29u15-Oct-264.312 4.313 Transco Zn2 M2MS Fwd Feb 2029
NT2PB29u15-Oct-264.312 4.313 Transco Zn2 M2MS Mo Feb 2029
NT8MB29u15-Oct-264.312 4.313 Tenn LA 800 Leg M2MS Fwd Feb 202
NT8PB29u15-Oct-264.312 4.313 Tenn LA 800 Leg M2MS Mo Feb 2029
NTLPF44u15-Oct-264.562 4.563 Tx Eastern E LA M2MS Mo Jun 2044
NTRMA27u15-Oct-263.812 3.813 Trunkline E LA M2MS Fwd Jan 2027
NTRPA27u15-Oct-263.812 3.813 Trunkline E LA M2MS Mo Jan 2027
NWAMD27u15-Oct-26.812 .813 Waha M2MS Fwd Apr 2027
NWAPD27u15-Oct-26.812 .813 Waha M2MS Mo Apr 2027
NWASD27u15-Oct-26.812 .813 Waha M2MS PFC Mo Apr 2027
NWATD27u15-Oct-26.812 .813 Waha M2MS PFC Apr 2027
NWLMD27u15-Oct-262.812 2.813 Trunkline WLA M2MS Fwd Apr 2027
NWLPD27u15-Oct-262.812 2.813 Trunkline WLA M2MS Mo Apr 2027
PGBMI00c15-Oct-262076259234.94758.492 Platts Global Battery Metals Ind