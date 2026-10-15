Corrections for October 15, 2026
The following corrections were made on October 15, 2026
|Symbol
|Assessment Date
|Original Assessment
|New Assessment
|Description
|AAJCB00a
|15-Oct-26
|2750000000
|2750
|LME NA Sec Alum 3 Mo CP
|AAJCB00b
|15-Oct-26
|2740000000
|2740
|LME NA Sec Alum 3 Mo CP
|AAJJX00c
|15-Oct-26
|2750000000
|2750
|LME NA Sec Alum Settle Daily
|AAJKA00c
|15-Oct-26
|3200000000
|3200
|Alum LME Alloy Off Sett Daily
|AAJKG00a
|15-Oct-26
|2750000000
|2750
|LME NA Sec Alum Cash Daily
|AAJKG00b
|15-Oct-26
|2740000000
|2740
|LME NA Sec Alum Cash Daily
|ANICB00c
|15-Oct-26
|3318797835
|3653
|Europe Nickel Sulfate calculated
|B3IZT00c
|15-Oct-26
|806
|799.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3IZT00l
|15-Oct-26
|806
|793
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3MBA00c
|15-Oct-26
|1240
|1200
|Bunker FO 380 CST Dlvd Mombasa
|B3MBA00h
|15-Oct-26
|1240
|1200
|Bunker FO 380 CST Dlvd Mombasa
|B3MBA00l
|15-Oct-26
|1240
|1200
|Bunker FO 380 CST Dlvd Mombasa
|BATNC00c
|15-Oct-26
|3319355152
|3471
|Nickel Sulfate Calculated Price
|CTGPJ46u
|15-Oct-26
|6.062
|6.063
|TEP_TransGas Energy Pool_CAD_GJ
|EIAC700u
|09-Oct-26
|1992
|275
|EIA 9 Resid FO US Exp
|JLCAB00c
|15-Oct-26
|2999000333
|3332
|Japan Low-Carbon Aluminum Spot P
|JLCAC00c
|15-Oct-26
|2999000351
|3350
|Japan Low-Carbon Aluminum Forwar
|JLCAE00c
|15-Oct-26
|2999000305
|3304
|Asia Low-Carbon Aluminum Spot Pr
|LGIZT00c
|15-Oct-26
|1555
|1554
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIZT00l
|15-Oct-26
|1555
|1553
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LMAAB00h
|15-Oct-26
|3200000000
|3200
|Alum LME Alloy 3 Month Daily
|LMAAB00l
|15-Oct-26
|3190000000
|3190
|Alum LME Alloy 3 Month Daily
|LMAAC00h
|15-Oct-26
|2994500000
|2994.5
|Alum LME HG 3 Month Daily
|LMAAC00l
|15-Oct-26
|2994000000
|2994
|Alum LME HG 3 Month Daily
|LMAAG00h
|15-Oct-26
|3200000000
|3200
|Alum LME Alloy Cash Daily
|LMAAG00l
|15-Oct-26
|3190000000
|3190
|Alum LME Alloy Cash Daily
|LMAAH00h
|15-Oct-26
|2999000000
|2999
|Alum LME HG Cash Daily
|LMAAH00l
|15-Oct-26
|2998500000
|2998.5
|Alum LME HG Cash Daily
|LMAAI00c
|15-Oct-26
|136032513.54
|136.033
|Aluminum LME Settlement Daily Ct
|LMAAI10u
|15-Oct-26
|2999000000
|2999
|Alum LME Settlement Daily
|LMAAJ00h
|15-Oct-26
|14362000000
|14362
|Copper LME 3 Month Daily
|LMAAJ00l
|15-Oct-26
|14360000000
|14360
|Copper LME 3 Month Daily
|LMAAM00h
|15-Oct-26
|14539000000
|14539
|Copper LME Cash Daily
|LMAAM00l
|15-Oct-26
|14538000000
|14538
|Copper LME Cash Daily
|LMAAN10u
|15-Oct-26
|14539000000
|14539
|Copper LME Settle Daily
|LMABD00h
|15-Oct-26
|15125000000
|15125
|Nickel LME 3 Month Daily
|LMABD00l
|15-Oct-26
|15100000000
|15100
|Nickel LME 3 Month Daily
|LMABF00h
|15-Oct-26
|14885000000
|14885
|Nickel LME Cash Daily
|LMABF00l
|15-Oct-26
|14880000000
|14880
|Nickel LME Cash Daily
|LMABG10u
|15-Oct-26
|14885000000
|14885
|Nickel LME Settle Daily
|LMABH00h
|15-Oct-26
|50000000000
|50000
|Tin LME 3 Month Daily
|LMABH00l
|15-Oct-26
|49900000000
|49900
|Tin LME 3 Month Daily
|LMABI00h
|15-Oct-26
|50230000000
|50230
|Tin LME 15 Month Daily
|LMABI00l
|15-Oct-26
|50180000000
|50180
|Tin LME 15 Month Daily
|LMABJ00h
|15-Oct-26
|50100000000
|50100
|Tin LME Cash Daily
|LMABJ00l
|15-Oct-26
|50050000000
|50050
|Tin LME Cash Daily
|LMABK10u
|15-Oct-26
|50100000000
|50100
|Tin LME Settle Daily
|LMABL00h
|15-Oct-26
|3681500000
|3681.5
|Zinc LME 3 Month Daily
|LMABL00l
|15-Oct-26
|3681000000
|3681
|Zinc LME 3 Month Daily
|LMABO00h
|15-Oct-26
|3724000000
|3724
|Zinc LME Cash Daily
|LMABO00l
|15-Oct-26
|3723000000
|3723
|Zinc LME Cash Daily
|LMACB10u
|15-Oct-26
|3724000000
|3724
|Zinc LME Settle Daily
|LMAEA00u
|15-Oct-26
|38910000000
|38910
|Cobalt LME Settle $/Mt Daily
|LMAEB00a
|15-Oct-26
|39345000000
|39345
|Cobalt LME 3 Mo $/Mt Daily
|LMAEB00b
|15-Oct-26
|38845000000
|38845
|Cobalt LME 3 Mo $/Mt Daily
|LMAEC00a
|15-Oct-26
|41420000000
|41420
|Cobalt LME 15 Mo $/Mt Daily
|LMAEC00b
|15-Oct-26
|40420000000
|40420
|Cobalt LME 15 Mo $/Mt Daily
|LMAEF00a
|15-Oct-26
|38910000000
|38910
|Cobalt LME Cash $/Mt Daily
|LMAEF00b
|15-Oct-26
|38410000000
|38410
|Cobalt LME Cash $/Mt Daily
|LMALY10h
|15-Oct-26
|3200000000
|3200
|LME Alum Alloy $/MT Y1
|LMALY10l
|15-Oct-26
|3190000000
|3190
|LME Alum Alloy $/MT Y1
|LMCUY10h
|15-Oct-26
|14380000000
|14380
|LME Copper Grade A $/MT Y1
|LMCUY10l
|15-Oct-26
|14370000000
|14370
|LME Copper Grade A $/MT Y1
|LMCUY20h
|15-Oct-26
|14415000000
|14415
|LME Copper Grade A $/MT Y2
|LMCUY20l
|15-Oct-26
|14405000000
|14405
|LME Copper Grade A $/MT Y2
|LMCUY30h
|15-Oct-26
|14445000000
|14445
|LME Copper Grade A $/MT Y3
|LMCUY30l
|15-Oct-26
|14435000000
|14435
|LME Copper Grade A $/MT Y3
|LMHGY10h
|15-Oct-26
|2963000000
|2963
|LME Alum HG $/MT Y1
|LMHGY10l
|15-Oct-26
|2958000000
|2958
|LME Alum HG $/MT Y1
|LMHGY20h
|15-Oct-26
|2933000000
|2933
|LME Alum HG $/MT Y2
|LMHGY20l
|15-Oct-26
|2928000000
|2928
|LME Alum HG $/MT Y2
|LMHGY30h
|15-Oct-26
|2925000000
|2925
|LME Alum HG $/MT Y3
|LMHGY30l
|15-Oct-26
|2920000000
|2920
|LME Alum HG $/MT Y3
|LMNAY10h
|15-Oct-26
|2750000000
|2750
|LME Alum NA Alloy $/MT Y1
|LMNAY10l
|15-Oct-26
|2740000000
|2740
|LME Alum NA Alloy $/MT Y1
|LMNIY10h
|15-Oct-26
|15835000000
|15835
|LME Nickel $/MT Y1
|LMNIY10l
|15-Oct-26
|15785000000
|15785
|LME Nickel $/MT Y1
|LMNIY20h
|15-Oct-26
|16640000000
|16640
|LME Nickel $/MT Y2
|LMNIY20l
|15-Oct-26
|16590000000
|16590
|LME Nickel $/MT Y2
|LMNIY30h
|15-Oct-26
|17380000000
|17380
|LME Nickel $/MT Y3
|LMNIY30l
|15-Oct-26
|17330000000
|17330
|LME Nickel $/MT Y3
|LMPBY30h
|15-Oct-26
|2142000000
|2142
|LME Lead $/MT Y3
|LMPBY30l
|15-Oct-26
|2137000000
|2137
|LME Lead $/MT Y3
|LMZNY10h
|15-Oct-26
|3578000000
|3578
|LME Zinc SHG $/MT Y1
|LMZNY10l
|15-Oct-26
|3573000000
|3573
|LME Zinc SHG $/MT Y1
|LMZNY20h
|15-Oct-26
|3407000000
|3407
|LME Zinc SHG $/MT Y2
|LMZNY20l
|15-Oct-26
|3402000000
|3402
|LME Zinc SHG $/MT Y2
|LMZNY30h
|15-Oct-26
|3197000000
|3197
|LME Zinc SHG $/MT Y3
|LMZNY30l
|15-Oct-26
|3192000000
|3192
|LME Zinc SHG $/MT Y3
|MFIZM00c
|15-Oct-26
|874
|878.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
|MFMMB00c
|15-Oct-26
|1340
|1300
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Mombasa
|MGMBA00c
|15-Oct-26
|1590
|1780
|Marine Gasoil Dlvd Mombasa
|MGMBA00h
|15-Oct-26
|1590
|1780
|Marine Gasoil Dlvd Mombasa
|MGMBA00l
|15-Oct-26
|1590
|1780
|Marine Gasoil Dlvd Mombasa
|MMABD10u
|15-Oct-26
|168918019.47
|188.918
|Zinc SHG delivered US Midwest
|MMABH10u
|15-Oct-26
|168918044.97
|214.418
|Zinc Alloy No.3 delivered US Mid
|MMABI10u
|15-Oct-26
|168918019.47
|188.918
|Zinc Galvanizer North America de
|MMCUC00c
|15-Oct-26
|14539000120
|14659
|Copper CIF China Fxd Prc Equiv $
|MMCUC00h
|15-Oct-26
|14539000120
|14659
|Copper CIF China Fxd Prc Equiv $
|MMCUC00l
|15-Oct-26
|14539000120
|14659
|Copper CIF China Fxd Prc Equiv $
|MMJAL00c
|15-Oct-26
|2999000237
|3236
|Aluminum CIF Japan Fxd Prc Equiv
|MMJAL00h
|15-Oct-26
|2999000237
|3236
|Aluminum CIF Japan Fxd Prc Equiv
|MMJAL00l
|15-Oct-26
|2999000237
|3236
|Aluminum CIF Japan Fxd Prc Equiv
|MMJAQ00c
|15-Oct-26
|2999000255
|3254
|Aluminum CIF Jpn Qr FxdPrc Equiv
|MMJAQ00h
|15-Oct-26
|2999000255
|3254
|Aluminum CIF Jpn Qr FxdPrc Equiv
|MMJAQ00l
|15-Oct-26
|2999000255
|3254
|Aluminum CIF Jpn Qr FxdPrc Equiv
|MMPTC00c
|15-Oct-26
|2999000480
|3479
|CIF Mexico P1020 Aluminum (All-i
|MMPTD00c
|15-Oct-26
|136032535.31
|157.805
|CIF Mexico P1020 Aluminum (All-i
|NBMED00c
|15-Oct-26
|1482547967
|3450
|Ni-Co Black Mass EXW Europe Calc
|NCAMB29u
|15-Oct-26
|4.062
|4.063
|Col Gas Appal M2MS Fwd Feb 2029
|NCAPB29u
|15-Oct-26
|4.062
|4.063
|Col Gas Appal M2MS Mo Feb 2029
|NCASB29u
|15-Oct-26
|4.062
|4.063
|Col Gas Appal M2MS PFC Mo Feb 20
|NCATB29u
|15-Oct-26
|4.062
|4.063
|Col Gas Appal M2MS PFC Feb 2029
|NCGMA27u
|15-Oct-26
|4.562
|4.563
|Chicago CG M2MS Jan 2027
|NCGPA27u
|15-Oct-26
|4.562
|4.563
|Chicago CG M2MS Mo Jan 2027
|NCGSA27u
|15-Oct-26
|4.562
|4.563
|Chicago CG M2MS PFC Mo Jan 2027
|NCGTA27u
|15-Oct-26
|4.562
|4.563
|Chicago CG M2MS PFC Jan 2027
|NCHPI39u
|15-Oct-26
|3.062
|3.063
|TCPL-Chippawa M2MS Mo Sep 2039
|NCMME30u
|15-Oct-26
|2.812
|2.813
|Col Gulf-Mainline M2MS Fwd May 2
|NCMPE30u
|15-Oct-26
|2.812
|2.813
|Col Gulf-Mainline M2MS Mo May 20
|NCMSE30u
|15-Oct-26
|2.812
|2.813
|ColGulf-Mainline M2MS PFC Mo May
|NCMTE30u
|15-Oct-26
|2.812
|2.813
|ColGulf-Mainline M2MS PFC May 20
|NEEMD27u
|15-Oct-26
|2.312
|2.313
|Tenn 100 Leg M2MS Fwd Apr 2027
|NEEPD27u
|15-Oct-26
|2.312
|2.313
|Tenn 100 Leg M2MS Mo Apr 2027
|NF2PD39u
|15-Oct-26
|3.312
|3.313
|FL Gas Zn2 M2MS Mo Apr 2039
|NKTMF36u
|15-Oct-26
|3.312
|3.313
|Katy M2MS Fwd Jun 2036
|NKTPF36u
|15-Oct-26
|3.312
|3.313
|Katy M2MS Mo Jun 2036
|NNVPH46u
|15-Oct-26
|5.062
|5.063
|Northern Ventura M2MS Mo Aug 204
|NNVSH46u
|15-Oct-26
|5.062
|5.063
|Nrthrn Ventura M2MS PFC Mo Aug 2
|NPPPE37u
|15-Oct-26
|3.312
|3.313
|Pine Prairie M2MS Mo May 2037
|NREMF36u
|15-Oct-26
|3.062
|3.063
|Enable Gas East M2MS Fwd Jun 203
|NREPF36u
|15-Oct-26
|3.062
|3.063
|Enable Gas East M2MS Mo Jun 2036
|NRWPL45u
|15-Oct-26
|6.062
|6.063
|Enable Gas West M2MS Mo Dec 2045
|NSCMJ29u
|15-Oct-26
|3.812
|3.813
|SoCal Gas M2MS Fwd Oct 2029
|NSCPE43u
|15-Oct-26
|3.812
|3.813
|SoCal Gas M2MS Mo May 2043
|NSCPJ29u
|15-Oct-26
|3.812
|3.813
|SoCal Gas M2MS Mo Oct 2029
|NSCSE43u
|15-Oct-26
|3.812
|3.813
|SoCal Gas M2MS PFC Mo May 2043
|NSCSJ29u
|15-Oct-26
|3.812
|3.813
|SoCal Gas M2MS PFC Mo Oct 2029
|NSCTJ29u
|15-Oct-26
|3.812
|3.813
|SoCal Gas M2MS PFC Oct 2029
|NSJMF28u
|15-Oct-26
|2.562
|2.563
|Transwestern San Juan M2MS Fwd J
|NSJPF28u
|15-Oct-26
|2.562
|2.563
|Transwestern San Juan M2MS Mo Ju
|NSLMD27u
|15-Oct-26
|2.812
|2.813
|SoNat LA M2MS Fwd Apr 2027
|NSLMJ28u
|15-Oct-26
|3.812
|3.813
|SoNat LA M2MS Fwd Oct 2028
|NSLPD27u
|15-Oct-26
|2.812
|2.813
|SoNat LA M2MS Mo Apr 2027
|NSLPJ28u
|15-Oct-26
|3.812
|3.813
|SoNat LA M2MS Mo Oct 2028
|NSLSD27u
|15-Oct-26
|2.812
|2.813
|SoNat LA M2MS PFC Mo Apr 2027
|NSLSJ28u
|15-Oct-26
|3.812
|3.813
|SoNat LA M2MS PFC Mo Oct 2028
|NSLTD27u
|15-Oct-26
|2.812
|2.813
|SoNat LA M2MS PFC Apr 2027
|NSLTJ28u
|15-Oct-26
|3.812
|3.813
|SoNat LA M2MS PFC Oct 2028
|NSTPI39u
|15-Oct-26
|3.312
|3.313
|TCPL-St Clair M2MS Mo Sep 2039
|NT1PE40u
|15-Oct-26
|3.312
|3.313
|Transco Zn1 M2MS Mo May 2040
|NT2MB29u
|15-Oct-26
|4.312
|4.313
|Transco Zn2 M2MS Fwd Feb 2029
|NT2PB29u
|15-Oct-26
|4.312
|4.313
|Transco Zn2 M2MS Mo Feb 2029
|NT8MB29u
|15-Oct-26
|4.312
|4.313
|Tenn LA 800 Leg M2MS Fwd Feb 202
|NT8PB29u
|15-Oct-26
|4.312
|4.313
|Tenn LA 800 Leg M2MS Mo Feb 2029
|NTLPF44u
|15-Oct-26
|4.562
|4.563
|Tx Eastern E LA M2MS Mo Jun 2044
|NTRMA27u
|15-Oct-26
|3.812
|3.813
|Trunkline E LA M2MS Fwd Jan 2027
|NTRPA27u
|15-Oct-26
|3.812
|3.813
|Trunkline E LA M2MS Mo Jan 2027
|NWAMD27u
|15-Oct-26
|.812
|.813
|Waha M2MS Fwd Apr 2027
|NWAPD27u
|15-Oct-26
|.812
|.813
|Waha M2MS Mo Apr 2027
|NWASD27u
|15-Oct-26
|.812
|.813
|Waha M2MS PFC Mo Apr 2027
|NWATD27u
|15-Oct-26
|.812
|.813
|Waha M2MS PFC Apr 2027
|NWLMD27u
|15-Oct-26
|2.812
|2.813
|Trunkline WLA M2MS Fwd Apr 2027
|NWLPD27u
|15-Oct-26
|2.812
|2.813
|Trunkline WLA M2MS Mo Apr 2027
|PGBMI00c
|15-Oct-26
|2076259234.9
|4758.492
|Platts Global Battery Metals Ind