Corrections for October 14, 2026
The following corrections were made on October 14, 2026
|Symbol
|Assessment Date
|Original Assessment
|New Assessment
|Description
|AWRDC00c
|14-Oct-26
|1002
|942
|Very Low Sulfur Fuel Oil Dlvd Qu
|AWRDD00c
|14-Oct-26
|1563
|1406
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|AWRDE00c
|14-Oct-26
|1000
|950
|Very Low Sulfur Fuel Oil Dlvd Vu
|AWRDF00c
|14-Oct-26
|1550
|1375
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|B3AMS00c
|14-Oct-26
|695
|676
|Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
|B3AMS00l
|14-Oct-26
|695
|657
|Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
|B3IJM00c
|14-Oct-26
|695
|676
|Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
|B3IJM00l
|14-Oct-26
|695
|657
|Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
|B3IZT00c
|14-Oct-26
|813.5
|808.333
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3IZT00l
|14-Oct-26
|810
|798
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3KZP00c
|14-Oct-26
|450
|500
|Bunker FO 380 CST Dlvd Kavkaz
|B3KZP00h
|14-Oct-26
|450
|500
|Bunker FO 380 CST Dlvd Kavkaz
|B3KZP00l
|14-Oct-26
|450
|500
|Bunker FO 380 CST Dlvd Kavkaz
|B3SKA00c
|14-Oct-26
|670
|686.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
|B3SKA00h
|14-Oct-26
|670
|703
|Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
|B3TUA00c
|14-Oct-26
|450
|500
|Bunker FO 380 CST Dlvd Tuapse
|B3TUA00h
|14-Oct-26
|450
|500
|Bunker FO 380 CST Dlvd Tuapse
|B3TUA00l
|14-Oct-26
|450
|500
|Bunker FO 380 CST Dlvd Tuapse
|B3UTA00c
|14-Oct-26
|450
|500
|Bunker FO 380 CST Dlvd Taman
|B3UTA00h
|14-Oct-26
|450
|500
|Bunker FO 380 CST Dlvd Taman
|B3UTA00l
|14-Oct-26
|450
|500
|Bunker FO 380 CST Dlvd Taman
|CALUS00u
|12-Oct-26
|0
|1
|Calendar for US Region
|LGAMS00c
|14-Oct-26
|1410
|1432
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGAMS00h
|14-Oct-26
|1410
|1454
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGDAD00c
|14-Oct-26
|1622
|1459
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGDAD00h
|14-Oct-26
|1622
|1459
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGDAD00l
|14-Oct-26
|1622
|1459
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGHPH00c
|14-Oct-26
|1563
|1406
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGHPH00h
|14-Oct-26
|1563
|1406
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGHPH00l
|14-Oct-26
|1563
|1406
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGICK00c
|14-Oct-26
|1585
|1605
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
|LGICK00h
|14-Oct-26
|1585
|1605
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
|LGICK00l
|14-Oct-26
|1585
|1605
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
|LGIJM00c
|14-Oct-26
|1410
|1432
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIJM00h
|14-Oct-26
|1410
|1454
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIZT00c
|14-Oct-26
|1504.5
|1517.333
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIZT00h
|14-Oct-26
|1509
|1543
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGKZP00c
|14-Oct-26
|1050
|1090
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGKZP00h
|14-Oct-26
|1050
|1090
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGKZP00l
|14-Oct-26
|1050
|1090
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGPBM00c
|14-Oct-26
|1585
|1605
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
|LGPBM00h
|14-Oct-26
|1585
|1605
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
|LGPBM00l
|14-Oct-26
|1585
|1605
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
|LGPRM00c
|14-Oct-26
|1585
|1605
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
|LGPRM00h
|14-Oct-26
|1585
|1605
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
|LGPRM00l
|14-Oct-26
|1585
|1605
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
|LGSGN00c
|14-Oct-26
|1542
|1367
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSGN00h
|14-Oct-26
|1542
|1367
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSGN00l
|14-Oct-26
|1542
|1367
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00c
|14-Oct-26
|1510
|1486.5
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00l
|14-Oct-26
|1510
|1463
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGTUA00c
|14-Oct-26
|1050
|1090
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGTUA00h
|14-Oct-26
|1050
|1090
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGTUA00l
|14-Oct-26
|1050
|1090
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGUTA00c
|14-Oct-26
|1050
|1090
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGUTA00h
|14-Oct-26
|1050
|1090
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGUTA00l
|14-Oct-26
|1050
|1090
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|MFAMS00c
|14-Oct-26
|765
|770
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Amsterdam
|MFHCM00c
|14-Oct-26
|992
|942
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Ho Chi Min
|MFHPG00c
|14-Oct-26
|1002
|942
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Haiphong
|MFIJM00c
|14-Oct-26
|765
|770
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Ijmuiden
|MFIZM00c
|14-Oct-26
|862.5
|869.333
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
|MFKVK00c
|14-Oct-26
|580
|630
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Kavkaz
|MFNNK00c
|14-Oct-26
|990
|1007
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Nieuw Nick
|MFPRB00c
|14-Oct-26
|990
|1007
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Paramaribo
|MFPRN00c
|14-Oct-26
|990
|1007
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Paranam
|MFSKG00c
|14-Oct-26
|770
|773
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
|MFTMN00c
|14-Oct-26
|580
|630
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Taman
|MFTUP00c
|14-Oct-26
|580
|630
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Tuapse
|MGAMS00c
|14-Oct-26
|1410
|1432
|Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
|MGAMS00h
|14-Oct-26
|1410
|1454
|Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
|MGDAD00c
|14-Oct-26
|1622
|1459
|Marine Gasoil Dlvd Da Nang
|MGDAD00h
|14-Oct-26
|1622
|1459
|Marine Gasoil Dlvd Da Nang
|MGDAD00l
|14-Oct-26
|1622
|1459
|Marine Gasoil Dlvd Da Nang
|MGHPH00c
|14-Oct-26
|1563
|1406
|Marine Gasoil Dlvd Haiphong
|MGHPH00h
|14-Oct-26
|1563
|1406
|Marine Gasoil Dlvd Haiphong
|MGHPH00l
|14-Oct-26
|1563
|1406
|Marine Gasoil Dlvd Haiphong
|MGIJM00c
|14-Oct-26
|1410
|1432
|Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
|MGIJM00h
|14-Oct-26
|1410
|1454
|Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
|MGSGN00c
|14-Oct-26
|1542
|1367
|Marine Gasoil Dlvd Ho Chi Minh C
|MGSGN00h
|14-Oct-26
|1542
|1367
|Marine Gasoil Dlvd Ho Chi Minh C
|MGSGN00l
|14-Oct-26
|1542
|1367
|Marine Gasoil Dlvd Ho Chi Minh C
|MGSKA00c
|14-Oct-26
|1510
|1486.5
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|MGSKA00l
|14-Oct-26
|1510
|1463
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|UFAMS00c
|14-Oct-26
|1390
|1412
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFAMS00h
|14-Oct-26
|1390
|1434
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFGOT00c
|14-Oct-26
|1490
|1466.5
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFIJM00c
|14-Oct-26
|1390
|1412
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFIJM00h
|14-Oct-26
|1390
|1434
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00c
|14-Oct-26
|1490
|1466.5
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00l
|14-Oct-26
|1490
|1443
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd