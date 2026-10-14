Corrections for October 14, 2026

The following corrections were made on October 14, 2026

  

SymbolAssessment DateOriginal AssessmentNew AssessmentDescription
AWRDC00c14-Oct-261002 942 Very Low Sulfur Fuel Oil Dlvd Qu
AWRDD00c14-Oct-261563 1406 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
AWRDE00c14-Oct-261000 950 Very Low Sulfur Fuel Oil Dlvd Vu
AWRDF00c14-Oct-261550 1375 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
B3AMS00c14-Oct-26695 676 Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
B3AMS00l14-Oct-26695 657 Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
B3IJM00c14-Oct-26695 676 Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
B3IJM00l14-Oct-26695 657 Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
B3IZT00c14-Oct-26813.5 808.333 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3IZT00l14-Oct-26810 798 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3KZP00c14-Oct-26450 500 Bunker FO 380 CST Dlvd Kavkaz
B3KZP00h14-Oct-26450 500 Bunker FO 380 CST Dlvd Kavkaz
B3KZP00l14-Oct-26450 500 Bunker FO 380 CST Dlvd Kavkaz
B3SKA00c14-Oct-26670 686.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
B3SKA00h14-Oct-26670 703 Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
B3TUA00c14-Oct-26450 500 Bunker FO 380 CST Dlvd Tuapse
B3TUA00h14-Oct-26450 500 Bunker FO 380 CST Dlvd Tuapse
B3TUA00l14-Oct-26450 500 Bunker FO 380 CST Dlvd Tuapse
B3UTA00c14-Oct-26450 500 Bunker FO 380 CST Dlvd Taman
B3UTA00h14-Oct-26450 500 Bunker FO 380 CST Dlvd Taman
B3UTA00l14-Oct-26450 500 Bunker FO 380 CST Dlvd Taman
CALUS00u12-Oct-260 1 Calendar for US Region
LGAMS00c14-Oct-261410 1432 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGAMS00h14-Oct-261410 1454 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGDAD00c14-Oct-261622 1459 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGDAD00h14-Oct-261622 1459 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGDAD00l14-Oct-261622 1459 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGHPH00c14-Oct-261563 1406 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGHPH00h14-Oct-261563 1406 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGHPH00l14-Oct-261563 1406 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGICK00c14-Oct-261585 1605 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGICK00h14-Oct-261585 1605 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGICK00l14-Oct-261585 1605 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGIJM00c14-Oct-261410 1432 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIJM00h14-Oct-261410 1454 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00c14-Oct-261504.5 1517.333 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00h14-Oct-261509 1543 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGKZP00c14-Oct-261050 1090 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGKZP00h14-Oct-261050 1090 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGKZP00l14-Oct-261050 1090 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGPBM00c14-Oct-261585 1605 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGPBM00h14-Oct-261585 1605 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGPBM00l14-Oct-261585 1605 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGPRM00c14-Oct-261585 1605 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGPRM00h14-Oct-261585 1605 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGPRM00l14-Oct-261585 1605 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGSGN00c14-Oct-261542 1367 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSGN00h14-Oct-261542 1367 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSGN00l14-Oct-261542 1367 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00c14-Oct-261510 1486.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00l14-Oct-261510 1463 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGTUA00c14-Oct-261050 1090 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGTUA00h14-Oct-261050 1090 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGTUA00l14-Oct-261050 1090 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGUTA00c14-Oct-261050 1090 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGUTA00h14-Oct-261050 1090 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGUTA00l14-Oct-261050 1090 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
MFAMS00c14-Oct-26765 770 Marine Fuel 0.5% Dlvd Amsterdam
MFHCM00c14-Oct-26992 942 Marine Fuel 0.5% Dlvd Ho Chi Min
MFHPG00c14-Oct-261002 942 Marine Fuel 0.5% Dlvd Haiphong
MFIJM00c14-Oct-26765 770 Marine Fuel 0.5% Dlvd Ijmuiden
MFIZM00c14-Oct-26862.5 869.333 Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
MFKVK00c14-Oct-26580 630 Marine Fuel 0.5% Dlvd Kavkaz
MFNNK00c14-Oct-26990 1007 Marine Fuel 0.5% Dlvd Nieuw Nick
MFPRB00c14-Oct-26990 1007 Marine Fuel 0.5% Dlvd Paramaribo
MFPRN00c14-Oct-26990 1007 Marine Fuel 0.5% Dlvd Paranam
MFSKG00c14-Oct-26770 773 Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
MFTMN00c14-Oct-26580 630 Marine Fuel 0.5% Dlvd Taman
MFTUP00c14-Oct-26580 630 Marine Fuel 0.5% Dlvd Tuapse
MGAMS00c14-Oct-261410 1432 Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
MGAMS00h14-Oct-261410 1454 Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
MGDAD00c14-Oct-261622 1459 Marine Gasoil Dlvd Da Nang
MGDAD00h14-Oct-261622 1459 Marine Gasoil Dlvd Da Nang
MGDAD00l14-Oct-261622 1459 Marine Gasoil Dlvd Da Nang
MGHPH00c14-Oct-261563 1406 Marine Gasoil Dlvd Haiphong
MGHPH00h14-Oct-261563 1406 Marine Gasoil Dlvd Haiphong
MGHPH00l14-Oct-261563 1406 Marine Gasoil Dlvd Haiphong
MGIJM00c14-Oct-261410 1432 Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
MGIJM00h14-Oct-261410 1454 Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
MGSGN00c14-Oct-261542 1367 Marine Gasoil Dlvd Ho Chi Minh C
MGSGN00h14-Oct-261542 1367 Marine Gasoil Dlvd Ho Chi Minh C
MGSGN00l14-Oct-261542 1367 Marine Gasoil Dlvd Ho Chi Minh C
MGSKA00c14-Oct-261510 1486.5 Marine Gasoil Dlvd Skagen
MGSKA00l14-Oct-261510 1463 Marine Gasoil Dlvd Skagen
UFAMS00c14-Oct-261390 1412 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFAMS00h14-Oct-261390 1434 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFGOT00c14-Oct-261490 1466.5 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFIJM00c14-Oct-261390 1412 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFIJM00h14-Oct-261390 1434 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00c14-Oct-261490 1466.5 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00l14-Oct-261490 1443 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd