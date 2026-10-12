Corrections for October 12, 2026
The following corrections were made on October 12, 2026
|Symbol
|Assessment Date
|Original Assessment
|New Assessment
|Description
|B3AMS00c
|12-Oct-26
|665
|680.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
|B3AMS00h
|12-Oct-26
|665
|696
|Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
|B3IJM00c
|12-Oct-26
|665
|680.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
|B3IJM00h
|12-Oct-26
|665
|696
|Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
|B3IZT00c
|12-Oct-26
|825.5
|827
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3SKA00c
|12-Oct-26
|670
|691.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
|B3SKA00h
|12-Oct-26
|670
|713
|Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
|CGRMK32u
|12-Oct-26
|3.812
|3.813
|Niagara_CAD_GJ M2MS Fwd Nov 2032
|DP174CCu
|09-Oct-26
|356.55
|357
|DTN Unl Prem Fargo ND Hartland U
|LG88300c
|12-Oct-26
|1402
|1410
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LG88300h
|12-Oct-26
|1402
|1410
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LG88300l
|12-Oct-26
|1402
|1410
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGAMS00c
|12-Oct-26
|1445
|1428.5
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGAMS00l
|12-Oct-26
|1445
|1412
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIJM00c
|12-Oct-26
|1445
|1428.5
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIJM00l
|12-Oct-26
|1445
|1412
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIZT00c
|12-Oct-26
|1565.5
|1569.667
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00c
|12-Oct-26
|1540
|1511.5
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00l
|12-Oct-26
|1540
|1483
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|MFAMS00c
|12-Oct-26
|735
|750.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Amsterdam
|MFIJM00c
|12-Oct-26
|735
|750.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Ijmuiden
|MFIZM00c
|12-Oct-26
|873.5
|875
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
|MFSKG00c
|12-Oct-26
|770
|761.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
|MFSLY00c
|12-Oct-26
|1012
|960
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Slavyanka
|MGAMS00c
|12-Oct-26
|1445
|1428.5
|Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
|MGAMS00l
|12-Oct-26
|1445
|1412
|Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
|MGIJM00c
|12-Oct-26
|1445
|1428.5
|Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
|MGIJM00l
|12-Oct-26
|1445
|1412
|Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
|MGSKA00c
|12-Oct-26
|1540
|1511.5
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|MGSKA00l
|12-Oct-26
|1540
|1483
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|NHSMD27u
|12-Oct-26
|2.312
|2.313
|Houston Ship Channel M2MS Fwd Ap
|NHSTD27u
|12-Oct-26
|2.312
|2.313
|Houston ShipChl M2MS PFC Apr 202
|NKTMF36u
|12-Oct-26
|3.312
|3.313
|Katy M2MS Fwd Jun 2036
|NPIMG30u
|12-Oct-26
|3.312
|3.313
|Tres Palacios Injection M2MS Fin
|NREMF36u
|12-Oct-26
|3.062
|3.063
|Enable Gas East M2MS Fwd Jun 203
|NSTMA31u
|12-Oct-26
|4.312
|4.313
|TCPL-St Clair M2MS Jan 2031
|NTLMI30u
|12-Oct-26
|3.312
|3.313
|Tx Eastern E LA M2MS Fwd Sep 203
|UFAMS00c
|12-Oct-26
|1425
|1408.5
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFAMS00l
|12-Oct-26
|1425
|1392
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFGOT00c
|12-Oct-26
|1520
|1491.5
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFIJM00c
|12-Oct-26
|1425
|1408.5
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFIJM00l
|12-Oct-26
|1425
|1392
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00c
|12-Oct-26
|1520
|1491.5
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00l
|12-Oct-26
|1520
|1463
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd