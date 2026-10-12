Corrections for October 12, 2026

The following corrections were made on October 12, 2026

  

SymbolAssessment DateOriginal AssessmentNew AssessmentDescription
B3AMS00c12-Oct-26665 680.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
B3AMS00h12-Oct-26665 696 Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
B3IJM00c12-Oct-26665 680.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
B3IJM00h12-Oct-26665 696 Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
B3IZT00c12-Oct-26825.5 827 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3SKA00c12-Oct-26670 691.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
B3SKA00h12-Oct-26670 713 Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
CGRMK32u12-Oct-263.812 3.813 Niagara_CAD_GJ M2MS Fwd Nov 2032
DP174CCu09-Oct-26356.55 357 DTN Unl Prem Fargo ND Hartland U
LG88300c12-Oct-261402 1410 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LG88300h12-Oct-261402 1410 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LG88300l12-Oct-261402 1410 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGAMS00c12-Oct-261445 1428.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGAMS00l12-Oct-261445 1412 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIJM00c12-Oct-261445 1428.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIJM00l12-Oct-261445 1412 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00c12-Oct-261565.5 1569.667 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00c12-Oct-261540 1511.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00l12-Oct-261540 1483 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
MFAMS00c12-Oct-26735 750.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Amsterdam
MFIJM00c12-Oct-26735 750.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Ijmuiden
MFIZM00c12-Oct-26873.5 875 Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
MFSKG00c12-Oct-26770 761.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
MFSLY00c12-Oct-261012 960 Marine Fuel 0.5% Dlvd Slavyanka
MGAMS00c12-Oct-261445 1428.5 Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
MGAMS00l12-Oct-261445 1412 Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
MGIJM00c12-Oct-261445 1428.5 Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
MGIJM00l12-Oct-261445 1412 Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
MGSKA00c12-Oct-261540 1511.5 Marine Gasoil Dlvd Skagen
MGSKA00l12-Oct-261540 1483 Marine Gasoil Dlvd Skagen
NHSMD27u12-Oct-262.312 2.313 Houston Ship Channel M2MS Fwd Ap
NHSTD27u12-Oct-262.312 2.313 Houston ShipChl M2MS PFC Apr 202
NKTMF36u12-Oct-263.312 3.313 Katy M2MS Fwd Jun 2036
NPIMG30u12-Oct-263.312 3.313 Tres Palacios Injection M2MS Fin
NREMF36u12-Oct-263.062 3.063 Enable Gas East M2MS Fwd Jun 203
NSTMA31u12-Oct-264.312 4.313 TCPL-St Clair M2MS Jan 2031
NTLMI30u12-Oct-263.312 3.313 Tx Eastern E LA M2MS Fwd Sep 203
UFAMS00c12-Oct-261425 1408.5 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFAMS00l12-Oct-261425 1392 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFGOT00c12-Oct-261520 1491.5 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFIJM00c12-Oct-261425 1408.5 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFIJM00l12-Oct-261425 1392 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00c12-Oct-261520 1491.5 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00l12-Oct-261520 1463 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd