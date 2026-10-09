Corrections for October 9, 2026
The following corrections were made on October 9, 2026
|Symbol
|Assessment Date
|Original Assessment
|New Assessment
|Description
|AAJKN00c
|01-Sep-26
|-.343
|-.368
|Hibernia FOB Canada vs Canada Dt
|AAJKN00h
|01-Sep-26
|-.333
|-.358
|Hibernia FOB Canada vs Canada Dt
|AAJKN00l
|01-Sep-26
|-.353
|-.378
|Hibernia FOB Canada vs Canada Dt
|AAJUK00c
|01-Sep-26
|-.893
|-.918
|Terra Nova FOB Canada vs Canada
|AAJUK00h
|01-Sep-26
|-.883
|-.908
|Terra Nova FOB Canada vs Canada
|AAJUK00l
|01-Sep-26
|-.903
|-.928
|Terra Nova FOB Canada vs Canada
|AALRL00c
|01-Sep-26
|71.532
|71.734
|Lloyd Blend Canada US$/Bbl MAvg
|AALRL00h
|01-Sep-26
|71.542
|71.744
|Lloyd Blend Canada US$/Bbl MAvg
|AALRL00l
|01-Sep-26
|71.522
|71.724
|Lloyd Blend Canada US$/Bbl MAvg
|AALRQ00c
|01-Sep-26
|-18.507
|-18.408
|Lloyd Blend Canada vs WTI CMA MA
|AALRQ00h
|01-Sep-26
|-18.497
|-18.398
|Lloyd Blend Canada vs WTI CMA MA
|AALRQ00l
|01-Sep-26
|-18.517
|-18.418
|Lloyd Blend Canada vs WTI CMA MA
|AALRR04c
|02-Oct-26
|87.752
|87.878
|Mixed Light Sweet WAvg
|AALRS00c
|01-Sep-26
|91.149
|91.344
|Mixed Sweet Canada MAvg
|AALRS00h
|01-Sep-26
|91.159
|91.354
|Mixed Sweet Canada MAvg
|AALRS00l
|01-Sep-26
|91.139
|91.334
|Mixed Sweet Canada MAvg
|AALRW00c
|01-Sep-26
|1.11
|1.203
|Mixed Sweet Canada vs WTI CMA MA
|AALRW00h
|01-Sep-26
|1.12
|1.213
|Mixed Sweet Canada vs WTI CMA MA
|AALRW00l
|01-Sep-26
|1.1
|1.193
|Mixed Sweet Canada vs WTI CMA MA
|AALRY00c
|01-Sep-26
|88.446
|88.594
|Lt Sour Blend Canada MAvg
|AALRY00h
|01-Sep-26
|88.456
|88.604
|Lt Sour Blend Canada MAvg
|AALRY00l
|01-Sep-26
|88.436
|88.584
|Lt Sour Blend Canada MAvg
|AALSE00c
|01-Sep-26
|-1.593
|-1.548
|Lt Sour Blend Canada vs WTI CMA
|AALSE00h
|01-Sep-26
|-1.583
|-1.538
|Lt Sour Blend Canada vs WTI CMA
|AALSE00l
|01-Sep-26
|-1.603
|-1.558
|Lt Sour Blend Canada vs WTI CMA
|AALSG00c
|01-Sep-26
|92.065
|92.169
|Condensate MAvg
|AALSG00h
|01-Sep-26
|92.075
|92.179
|Condensate MAvg
|AALSG00l
|01-Sep-26
|92.055
|92.159
|Condensate MAvg
|AAPPN03c
|01-Sep-26
|71.032
|71.234
|WCS Hardisty Canada MAvg
|AAPPN03h
|01-Sep-26
|71.042
|71.244
|WCS Hardisty Canada MAvg
|AAPPN03l
|01-Sep-26
|71.022
|71.224
|WCS Hardisty Canada MAvg
|AAPPN04c
|02-Oct-26
|66.002
|65.753
|WCS Hardisty Canada Weekly
|AAPPP03c
|01-Sep-26
|-19.007
|-18.908
|WCS Hardisty Canada vs WTI CMA M
|AAPPP03h
|01-Sep-26
|-18.997
|-18.898
|WCS Hardisty Canada vs WTI CMA M
|AAPPP03l
|01-Sep-26
|-19.017
|-18.918
|WCS Hardisty Canada vs WTI CMA M
|AASOK03c
|01-Sep-26
|101.456
|101.534
|Syncrude Sweet Premium Canada MA
|AASOK03h
|01-Sep-26
|101.466
|101.544
|Syncrude Sweet Premium Canada MA
|AASOK03l
|01-Sep-26
|101.446
|101.524
|Syncrude Sweet Premium Canada MA
|AASOK04c
|02-Oct-26
|98.112
|97.665
|Syncrude WAvg
|AASOM03c
|01-Sep-26
|11.417
|11.393
|Syncrude Sweet Premium Blend Can
|AASOM03h
|01-Sep-26
|11.427
|11.403
|Syncrude Sweet Premium Blend Can
|AASOM03l
|01-Sep-26
|11.407
|11.383
|Syncrude Sweet Premium Blend Can
|AASZX03c
|01-Sep-26
|70.882
|71.084
|Cold Lake Blend Hardisty Canada
|AASZX03h
|01-Sep-26
|70.892
|71.094
|Cold Lake Blend Hardisty Canada
|AASZX03l
|01-Sep-26
|70.872
|71.074
|Cold Lake Blend Hardisty Canada
|AASZZ03c
|01-Sep-26
|-19.157
|-19.058
|Cold Lake Blend Hardisty Canada
|AASZZ03h
|01-Sep-26
|-19.147
|-19.048
|Cold Lake Blend Hardisty Canada
|AASZZ03l
|01-Sep-26
|-19.167
|-19.068
|Cold Lake Blend Hardisty Canada
|AAUCC03c
|01-Sep-26
|87.196
|87.344
|Midale Cromer Canada $/Bbl Mo01
|AAUCC03h
|01-Sep-26
|87.206
|87.354
|Midale Cromer Canada $/Bbl Mo01
|AAUCC03l
|01-Sep-26
|87.186
|87.334
|Midale Cromer Canada $/Bbl Mo01
|AAUCE03c
|01-Sep-26
|-2.843
|-2.798
|Midale Canada vs WTI CMA MAvg
|AAUCE03h
|01-Sep-26
|-2.833
|-2.788
|Midale Canada vs WTI CMA MAvg
|AAUCE03l
|01-Sep-26
|-2.853
|-2.808
|Midale Canada vs WTI CMA MAvg
|AAVJY03c
|01-Sep-26
|.957
|.933
|White Rose FOB Canada vs Canada
|AAVJY03h
|01-Sep-26
|.967
|.943
|White Rose FOB Canada vs Canada
|AAVJY03l
|01-Sep-26
|.947
|.923
|White Rose FOB Canada vs Canada
|AAWTY03c
|01-Sep-26
|79.106
|79.379
|WCS ex-Cushing Canada $/Bbl MAvg
|AAWTY03h
|01-Sep-26
|79.116
|79.389
|WCS ex-Cushing Canada $/Bbl MAvg
|AAWTY03l
|01-Sep-26
|79.096
|79.369
|WCS ex-Cushing Canada $/Bbl MAvg
|AAWTZ03c
|01-Sep-26
|-10.933
|-10.763
|WCS ex-Cushing Canada vs WTI CMA
|AAWTZ03h
|01-Sep-26
|-10.923
|-10.753
|WCS ex-Cushing Canada vs WTI CMA
|AAWTZ03l
|01-Sep-26
|-10.943
|-10.773
|WCS ex-Cushing Canada vs WTI CMA
|AAYAX03c
|01-Sep-26
|-10.002
|-9.803
|WCS ex-Nederland vs WTI CMA MAvg
|AAYAY03c
|01-Sep-26
|80.037
|80.339
|WCS ex-Nederland MAvg
|AAYAY04c
|02-Oct-26
|74.292
|74.365
|WCS ex-Nederland WAvg
|AHEBC03c
|01-Sep-26
|-1.236
|-1.303
|Hebron FOB Canada vs Canada Date
|ATMXA03c
|01-Sep-26
|79.647
|79.825
|FOB Westridge Pacific Cold Lake
|ATMXB03c
|01-Sep-26
|-14.317
|-14.083
|FOB Westridge Pacific Cold Lake
|ATMXC03c
|01-Sep-26
|-9.078
|-8.937
|FOB Westridge Pacific Cold Lake
|ATMXE03c
|01-Sep-26
|78.647
|78.825
|Westridge FOB Pacific Dilbit MAv
|ATMXF03c
|01-Sep-26
|-15.317
|-15.083
|Westridge FOB Pacific Dilbit vs
|ATMXG03c
|01-Sep-26
|-10.078
|-9.937
|Westridge FOB Pacific Dilbit vs
|B3AMS00c
|09-Oct-26
|640
|653.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
|B3AMS00h
|09-Oct-26
|640
|667
|Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
|B3IJM00c
|09-Oct-26
|640
|653.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
|B3IJM00h
|09-Oct-26
|640
|667
|Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
|B3IZT00c
|09-Oct-26
|795
|806.667
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3IZT00h
|09-Oct-26
|795
|813
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3SKA00c
|09-Oct-26
|670
|678.667
|Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
|B3SKA00h
|09-Oct-26
|670
|693
|Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
|BGCWA04u
|02-Oct-26
|271.43
|277.76
|Bentek Natgas E Canada Working S
|BGCWA04u
|10-Oct-25
|271.41
|269.44
|Bentek Natgas E Canada Working S
|BGCWD04u
|02-Oct-26
|573.77
|566.75
|Bentek Natgas W Canada Working S
|BGCWD04u
|10-Oct-25
|676.91
|611.18
|Bentek Natgas W Canada Working S
|BGCWG04u
|02-Oct-26
|845.21
|844.52
|Bentek Natgas Canada Working Sto
|BGCWG04u
|10-Oct-25
|948.32
|880.62
|Bentek Natgas Canada Working Sto
|LGAMS00c
|09-Oct-26
|1395
|1421
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGAMS00h
|09-Oct-26
|1395
|1447
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIJM00c
|09-Oct-26
|1395
|1421
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIJM00h
|09-Oct-26
|1395
|1447
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIZT00c
|09-Oct-26
|1500
|1538.333
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIZT00h
|09-Oct-26
|1500
|1558
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00c
|09-Oct-26
|1470
|1502.333
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00h
|09-Oct-26
|1470
|1544
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|MFAMS00c
|09-Oct-26
|715
|726
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Amsterdam
|MFIJM00c
|09-Oct-26
|715
|726
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Ijmuiden
|MFIZM00c
|09-Oct-26
|845
|856
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
|MFPKL04c
|09-Oct-26
|862
|883
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Port Klang
|MFSKG00c
|09-Oct-26
|740
|754
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
|MGAMS00c
|09-Oct-26
|1395
|1421
|Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
|MGAMS00h
|09-Oct-26
|1395
|1447
|Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
|MGIJM00c
|09-Oct-26
|1395
|1421
|Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
|MGIJM00h
|09-Oct-26
|1395
|1447
|Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
|MGSKA00c
|09-Oct-26
|1470
|1502.333
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|MGSKA00h
|09-Oct-26
|1470
|1544
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|MMABN01u
|02-Oct-26
|4183.2
|4177.6
|Engelhard Gold US WAvg
|MMABN10u
|01-Oct-26
|4208
|4180
|Engelhard Gold US
|MMABW01u
|02-Oct-26
|1225.8
|1220.2
|Engelhard Palladium US WAvg
|MMABW10u
|01-Oct-26
|1232
|1204
|Engelhard Palladium US
|MMACH01u
|02-Oct-26
|6138
|6139
|Engelhard Silver US WAvg
|MMACH10u
|01-Oct-26
|6135
|6140
|Engelhard Silver US
|UFAMS00c
|09-Oct-26
|1375
|1401
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFAMS00h
|09-Oct-26
|1375
|1427
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFANR00c
|09-Oct-26
|1320
|1351.667
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFANR00h
|09-Oct-26
|1320
|1382
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFGOT00c
|09-Oct-26
|1450
|1489
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFIJM00c
|09-Oct-26
|1375
|1401
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFIJM00h
|09-Oct-26
|1375
|1427
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00c
|09-Oct-26
|1450
|1489
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00h
|09-Oct-26
|1450
|1544
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd