Corrections for October 9, 2026

The following corrections were made on October 9, 2026

  

SymbolAssessment DateOriginal AssessmentNew AssessmentDescription
AAJKN00c01-Sep-26-.343 -.368 Hibernia FOB Canada vs Canada Dt
AAJKN00h01-Sep-26-.333 -.358 Hibernia FOB Canada vs Canada Dt
AAJKN00l01-Sep-26-.353 -.378 Hibernia FOB Canada vs Canada Dt
AAJUK00c01-Sep-26-.893 -.918 Terra Nova FOB Canada vs Canada
AAJUK00h01-Sep-26-.883 -.908 Terra Nova FOB Canada vs Canada
AAJUK00l01-Sep-26-.903 -.928 Terra Nova FOB Canada vs Canada
AALRL00c01-Sep-2671.532 71.734 Lloyd Blend Canada US$/Bbl MAvg
AALRL00h01-Sep-2671.542 71.744 Lloyd Blend Canada US$/Bbl MAvg
AALRL00l01-Sep-2671.522 71.724 Lloyd Blend Canada US$/Bbl MAvg
AALRQ00c01-Sep-26-18.507 -18.408 Lloyd Blend Canada vs WTI CMA MA
AALRQ00h01-Sep-26-18.497 -18.398 Lloyd Blend Canada vs WTI CMA MA
AALRQ00l01-Sep-26-18.517 -18.418 Lloyd Blend Canada vs WTI CMA MA
AALRR04c02-Oct-2687.752 87.878 Mixed Light Sweet WAvg
AALRS00c01-Sep-2691.149 91.344 Mixed Sweet Canada MAvg
AALRS00h01-Sep-2691.159 91.354 Mixed Sweet Canada MAvg
AALRS00l01-Sep-2691.139 91.334 Mixed Sweet Canada MAvg
AALRW00c01-Sep-261.11 1.203 Mixed Sweet Canada vs WTI CMA MA
AALRW00h01-Sep-261.12 1.213 Mixed Sweet Canada vs WTI CMA MA
AALRW00l01-Sep-261.1 1.193 Mixed Sweet Canada vs WTI CMA MA
AALRY00c01-Sep-2688.446 88.594 Lt Sour Blend Canada MAvg
AALRY00h01-Sep-2688.456 88.604 Lt Sour Blend Canada MAvg
AALRY00l01-Sep-2688.436 88.584 Lt Sour Blend Canada MAvg
AALSE00c01-Sep-26-1.593 -1.548 Lt Sour Blend Canada vs WTI CMA
AALSE00h01-Sep-26-1.583 -1.538 Lt Sour Blend Canada vs WTI CMA
AALSE00l01-Sep-26-1.603 -1.558 Lt Sour Blend Canada vs WTI CMA
AALSG00c01-Sep-2692.065 92.169 Condensate MAvg
AALSG00h01-Sep-2692.075 92.179 Condensate MAvg
AALSG00l01-Sep-2692.055 92.159 Condensate MAvg
AAPPN03c01-Sep-2671.032 71.234 WCS Hardisty Canada MAvg
AAPPN03h01-Sep-2671.042 71.244 WCS Hardisty Canada MAvg
AAPPN03l01-Sep-2671.022 71.224 WCS Hardisty Canada MAvg
AAPPN04c02-Oct-2666.002 65.753 WCS Hardisty Canada Weekly
AAPPP03c01-Sep-26-19.007 -18.908 WCS Hardisty Canada vs WTI CMA M
AAPPP03h01-Sep-26-18.997 -18.898 WCS Hardisty Canada vs WTI CMA M
AAPPP03l01-Sep-26-19.017 -18.918 WCS Hardisty Canada vs WTI CMA M
AASOK03c01-Sep-26101.456 101.534 Syncrude Sweet Premium Canada MA
AASOK03h01-Sep-26101.466 101.544 Syncrude Sweet Premium Canada MA
AASOK03l01-Sep-26101.446 101.524 Syncrude Sweet Premium Canada MA
AASOK04c02-Oct-2698.112 97.665 Syncrude WAvg
AASOM03c01-Sep-2611.417 11.393 Syncrude Sweet Premium Blend Can
AASOM03h01-Sep-2611.427 11.403 Syncrude Sweet Premium Blend Can
AASOM03l01-Sep-2611.407 11.383 Syncrude Sweet Premium Blend Can
AASZX03c01-Sep-2670.882 71.084 Cold Lake Blend Hardisty Canada
AASZX03h01-Sep-2670.892 71.094 Cold Lake Blend Hardisty Canada
AASZX03l01-Sep-2670.872 71.074 Cold Lake Blend Hardisty Canada
AASZZ03c01-Sep-26-19.157 -19.058 Cold Lake Blend Hardisty Canada
AASZZ03h01-Sep-26-19.147 -19.048 Cold Lake Blend Hardisty Canada
AASZZ03l01-Sep-26-19.167 -19.068 Cold Lake Blend Hardisty Canada
AAUCC03c01-Sep-2687.196 87.344 Midale Cromer Canada $/Bbl Mo01
AAUCC03h01-Sep-2687.206 87.354 Midale Cromer Canada $/Bbl Mo01
AAUCC03l01-Sep-2687.186 87.334 Midale Cromer Canada $/Bbl Mo01
AAUCE03c01-Sep-26-2.843 -2.798 Midale Canada vs WTI CMA MAvg
AAUCE03h01-Sep-26-2.833 -2.788 Midale Canada vs WTI CMA MAvg
AAUCE03l01-Sep-26-2.853 -2.808 Midale Canada vs WTI CMA MAvg
AAVJY03c01-Sep-26.957 .933 White Rose FOB Canada vs Canada
AAVJY03h01-Sep-26.967 .943 White Rose FOB Canada vs Canada
AAVJY03l01-Sep-26.947 .923 White Rose FOB Canada vs Canada
AAWTY03c01-Sep-2679.106 79.379 WCS ex-Cushing Canada $/Bbl MAvg
AAWTY03h01-Sep-2679.116 79.389 WCS ex-Cushing Canada $/Bbl MAvg
AAWTY03l01-Sep-2679.096 79.369 WCS ex-Cushing Canada $/Bbl MAvg
AAWTZ03c01-Sep-26-10.933 -10.763 WCS ex-Cushing Canada vs WTI CMA
AAWTZ03h01-Sep-26-10.923 -10.753 WCS ex-Cushing Canada vs WTI CMA
AAWTZ03l01-Sep-26-10.943 -10.773 WCS ex-Cushing Canada vs WTI CMA
AAYAX03c01-Sep-26-10.002 -9.803 WCS ex-Nederland vs WTI CMA MAvg
AAYAY03c01-Sep-2680.037 80.339 WCS ex-Nederland MAvg
AAYAY04c02-Oct-2674.292 74.365 WCS ex-Nederland WAvg
AHEBC03c01-Sep-26-1.236 -1.303 Hebron FOB Canada vs Canada Date
ATMXA03c01-Sep-2679.647 79.825 FOB Westridge Pacific Cold Lake
ATMXB03c01-Sep-26-14.317 -14.083 FOB Westridge Pacific Cold Lake
ATMXC03c01-Sep-26-9.078 -8.937 FOB Westridge Pacific Cold Lake
ATMXE03c01-Sep-2678.647 78.825 Westridge FOB Pacific Dilbit MAv
ATMXF03c01-Sep-26-15.317 -15.083 Westridge FOB Pacific Dilbit vs
ATMXG03c01-Sep-26-10.078 -9.937 Westridge FOB Pacific Dilbit vs
B3AMS00c09-Oct-26640 653.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
B3AMS00h09-Oct-26640 667 Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
B3IJM00c09-Oct-26640 653.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
B3IJM00h09-Oct-26640 667 Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
B3IZT00c09-Oct-26795 806.667 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3IZT00h09-Oct-26795 813 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3SKA00c09-Oct-26670 678.667 Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
B3SKA00h09-Oct-26670 693 Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
BGCWA04u02-Oct-26271.43 277.76 Bentek Natgas E Canada Working S
BGCWA04u10-Oct-25271.41 269.44 Bentek Natgas E Canada Working S
BGCWD04u02-Oct-26573.77 566.75 Bentek Natgas W Canada Working S
BGCWD04u10-Oct-25676.91 611.18 Bentek Natgas W Canada Working S
BGCWG04u02-Oct-26845.21 844.52 Bentek Natgas Canada Working Sto
BGCWG04u10-Oct-25948.32 880.62 Bentek Natgas Canada Working Sto
LGAMS00c09-Oct-261395 1421 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGAMS00h09-Oct-261395 1447 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIJM00c09-Oct-261395 1421 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIJM00h09-Oct-261395 1447 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00c09-Oct-261500 1538.333 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00h09-Oct-261500 1558 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00c09-Oct-261470 1502.333 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00h09-Oct-261470 1544 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
MFAMS00c09-Oct-26715 726 Marine Fuel 0.5% Dlvd Amsterdam
MFIJM00c09-Oct-26715 726 Marine Fuel 0.5% Dlvd Ijmuiden
MFIZM00c09-Oct-26845 856 Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
MFPKL04c09-Oct-26862 883 Marine Fuel 0.5% Dlvd Port Klang
MFSKG00c09-Oct-26740 754 Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
MGAMS00c09-Oct-261395 1421 Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
MGAMS00h09-Oct-261395 1447 Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
MGIJM00c09-Oct-261395 1421 Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
MGIJM00h09-Oct-261395 1447 Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
MGSKA00c09-Oct-261470 1502.333 Marine Gasoil Dlvd Skagen
MGSKA00h09-Oct-261470 1544 Marine Gasoil Dlvd Skagen
MMABN01u02-Oct-264183.2 4177.6 Engelhard Gold US WAvg
MMABN10u01-Oct-264208 4180 Engelhard Gold US
MMABW01u02-Oct-261225.8 1220.2 Engelhard Palladium US WAvg
MMABW10u01-Oct-261232 1204 Engelhard Palladium US
MMACH01u02-Oct-266138 6139 Engelhard Silver US WAvg
MMACH10u01-Oct-266135 6140 Engelhard Silver US
UFAMS00c09-Oct-261375 1401 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFAMS00h09-Oct-261375 1427 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFANR00c09-Oct-261320 1351.667 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFANR00h09-Oct-261320 1382 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFGOT00c09-Oct-261450 1489 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFIJM00c09-Oct-261375 1401 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFIJM00h09-Oct-261375 1427 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00c09-Oct-261450 1489 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00h09-Oct-261450 1544 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd