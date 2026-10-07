Corrections for October 7, 2026
The following corrections were made on October 7, 2026
|Symbol
|Assessment Date
|Original Assessment
|New Assessment
|Description
|B3IZT00c
|07-Oct-26
|795
|795.667
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3IZT00h
|07-Oct-26
|795
|798
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3IZT00l
|07-Oct-26
|795
|794
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3SKA00c
|07-Oct-26
|670
|668.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
|B3SKA00l
|07-Oct-26
|670
|667
|Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
|BGBAA00u
|06-Oct-26
|4720
|4719
|North America TDt DlCt National
|BGBCD00u
|06-Oct-26
|5
|4
|Oneok OK TDt DlCt
|BGBCD21u
|07-Oct-26
|5
|4
|Oneok OK FDt DlCt
|DU141FWu
|06-Oct-26
|467.99
|469.89
|DTN ULSD Minn/StPaul MN Cenex Br
|DU299GQu
|06-Oct-26
|489.86
|501.85
|DTN ULSD Fairfax VA Growmark Unb
|EIAC700u
|02-Oct-26
|274
|2464
|EIA 9 Resid FO US Exp
|GCBAV00c
|06-Oct-26
|-.785
|-.285
|FL Gas Zn1 Cash Basis $/MMBtu
|GCBBR00c
|06-Oct-26
|-.505
|-.565
|Oneok OK Cash Basis $/MMBtu
|HPADN00c
|06-Oct-26
|0
|1140
|Acetone T2 FD NWE Eur/mt Weekly
|HPADN00h
|06-Oct-26
|.25
|1140.25
|Acetone T2 FD NWE Eur/mt Weekly
|HPADN00l
|06-Oct-26
|-.25
|1139.75
|Acetone T2 FD NWE Eur/mt Weekly
|HPAGF00c
|06-Oct-26
|0
|1452
|Phenol FD NWE Eur/mt Weekly
|HPAGF00h
|06-Oct-26
|.25
|1452.25
|Phenol FD NWE Eur/mt Weekly
|HPAGF00l
|06-Oct-26
|-.25
|1451.75
|Phenol FD NWE Eur/mt Weekly
|IGBAA00w
|06-Oct-26
|26320
|26314
|North Amer Natl Avg TDt
|IGBAW00h
|06-Oct-26
|2.24
|2.74
|FL Gas Zn1 TDt Com
|IGBAW00l
|06-Oct-26
|2.24
|2.74
|FL Gas Zn1 TDt Com
|IGBAW00u
|06-Oct-26
|2.24
|2.74
|FL Gas Zn1 TDt Com
|IGBAW20h
|06-Oct-26
|2.24
|2.74
|FL Gas Zn1 TDt Abs
|IGBAW20l
|06-Oct-26
|2.24
|2.74
|FL Gas Zn1 TDt Abs
|IGBAW21h
|07-Oct-26
|2.24
|2.74
|FL Gas Zn1 FDt Com
|IGBAW21l
|07-Oct-26
|2.24
|2.74
|FL Gas Zn1 FDt Com
|IGBAW21u
|07-Oct-26
|2.24
|2.74
|FL Gas Zn1 FDt Com
|IGBAW22h
|07-Oct-26
|2.24
|2.74
|FL Gas Zn1 FDt Abs
|IGBAW22l
|07-Oct-26
|2.24
|2.74
|FL Gas Zn1 FDt Abs
|IGBCD00h
|06-Oct-26
|2.58
|2.46
|Oneok OK TDt Com
|IGBCD00u
|06-Oct-26
|2.52
|2.46
|Oneok OK TDt Com
|IGBCD00w
|06-Oct-26
|24
|18
|Oneok OK TDt Com
|IGBCD20h
|06-Oct-26
|2.7
|2.46
|Oneok OK TDt Abs
|IGBCD21h
|07-Oct-26
|2.58
|2.46
|Oneok OK FDt Com
|IGBCD21u
|07-Oct-26
|2.52
|2.46
|Oneok OK FDt Com
|IGBCD21w
|07-Oct-26
|24
|18
|Oneok OK FDt Com
|IGBCD22h
|07-Oct-26
|2.7
|2.46
|Oneok OK FDt Abs
|IGEAA00u
|06-Oct-26
|2.6
|2.59
|Natgas Midcontinent Regional Ave
|IGGAA00u
|06-Oct-26
|2.59
|2.63
|Natgas East Texas Regional Avera
|LGAMS00c
|07-Oct-26
|1365
|1381
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGAMS00h
|07-Oct-26
|1365
|1397
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIJM00c
|07-Oct-26
|1365
|1381
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIJM00h
|07-Oct-26
|1365
|1397
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIZT00c
|07-Oct-26
|1540
|1507.333
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIZT00l
|07-Oct-26
|1540
|1489
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGKZP00c
|07-Oct-26
|1000
|1050
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGKZP00h
|07-Oct-26
|1000
|1050
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGKZP00l
|07-Oct-26
|1000
|1050
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00c
|07-Oct-26
|1450
|1414.5
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00l
|07-Oct-26
|1450
|1379
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGTUA00c
|07-Oct-26
|1000
|1050
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGTUA00h
|07-Oct-26
|1000
|1050
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGTUA00l
|07-Oct-26
|1000
|1050
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGUTA00c
|07-Oct-26
|1000
|1050
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGUTA00h
|07-Oct-26
|1000
|1050
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGUTA00l
|07-Oct-26
|1000
|1050
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|MFAMS00c
|07-Oct-26
|705
|710.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Amsterdam
|MFIJM00c
|07-Oct-26
|705
|710.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Ijmuiden
|MFIZM00c
|07-Oct-26
|855
|846.333
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
|MFKVK00c
|07-Oct-26
|540
|580
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Kavkaz
|MFSKG00c
|07-Oct-26
|740
|730.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
|MFTMN00c
|07-Oct-26
|540
|580
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Taman
|MFTUP00c
|07-Oct-26
|540
|580
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Tuapse
|MGAMS00c
|07-Oct-26
|1365
|1381
|Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
|MGAMS00h
|07-Oct-26
|1365
|1397
|Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
|MGIJM00c
|07-Oct-26
|1365
|1381
|Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
|MGIJM00h
|07-Oct-26
|1365
|1397
|Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
|MGSKA00c
|07-Oct-26
|1450
|1414.5
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|MGSKA00l
|07-Oct-26
|1450
|1379
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|PHADO00c
|06-Oct-26
|0
|1172
|Acetone T2 FOB Rotterdam Weekly
|PHADO00h
|06-Oct-26
|.25
|1172.25
|Acetone T2 FOB Rotterdam Weekly
|PHADO00l
|06-Oct-26
|-.25
|1171.75
|Acetone T2 FOB Rotterdam Weekly
|PHAGG00c
|06-Oct-26
|0
|1523
|Phenol FOB Rotterdam Weekly
|PHAGG00h
|06-Oct-26
|.25
|1523.25
|Phenol FOB Rotterdam Weekly
|PHAGG00l
|06-Oct-26
|-.25
|1522.75
|Phenol FOB Rotterdam Weekly
|QUNFM01c
|01-Apr-25
|1134.415
|63.855
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo01
|QUNFM02c
|01-Apr-25
|1131.95
|62.805
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo02
|QUNFM03c
|01-Apr-25
|1127.154
|61.895
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo03
|QUNFM04c
|01-Apr-25
|1120.362
|61.125
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo04
|QUNFM05c
|01-Apr-25
|1112.74
|60.395
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo05
|QUNFM06c
|01-Apr-25
|1105.216
|59.835
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo06
|QUNFM07c
|01-Apr-25
|1098.083
|59.365
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo07
|QUNFM08c
|01-Apr-25
|1091.134
|58.945
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo08
|QUNFM09c
|01-Apr-25
|1084.054
|58.395
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo09
|QUNFM10c
|01-Apr-25
|1076.808
|58.085
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo10
|QUNFM11c
|01-Apr-25
|1069.786
|57.835
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo11
|QUNFM12c
|01-Apr-25
|1063.571
|57.615
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo12
|QUNFM13c
|01-Apr-25
|1058.535
|57.415
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo13
|QUNFM14c
|01-Apr-25
|1054.684
|57.235
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo14
|QUNFM15c
|01-Apr-25
|1051.78
|57.105
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo15
|QUNFM16c
|01-Apr-25
|1049.53
|56.995
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo16
|QUNFM17c
|01-Apr-25
|1047.667
|56.905
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo17
|QUNFM18c
|01-Apr-25
|1045.886
|56.795
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo18
|QUNFM19c
|01-Apr-25
|1043.85
|56.665
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo19
|QUNFM20c
|01-Apr-25
|1041.324
|56.585
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo20
|QUNFM21c
|01-Apr-25
|1038.287
|56.335
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo21
|QUNFM22c
|01-Apr-25
|1034.933
|56.295
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo22
|QUNFM23c
|01-Apr-25
|1031.619
|56.265
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo23
|QUNFM24c
|01-Apr-25
|1028.734
|56.255
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo24
|UFAMS00c
|07-Oct-26
|1345
|1361
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFAMS00h
|07-Oct-26
|1345
|1377
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFANR00c
|07-Oct-26
|1290
|1314
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFANR00h
|07-Oct-26
|1290
|1338
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFGOT00c
|07-Oct-26
|1430
|1394.5
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFIJM00c
|07-Oct-26
|1345
|1361
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFIJM00h
|07-Oct-26
|1345
|1377
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00c
|07-Oct-26
|1430
|1394.5
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00l
|07-Oct-26
|1430
|1359
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd