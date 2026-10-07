Corrections for October 7, 2026

The following corrections were made on October 7, 2026

  

SymbolAssessment DateOriginal AssessmentNew AssessmentDescription
B3IZT00c07-Oct-26795 795.667 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3IZT00h07-Oct-26795 798 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3IZT00l07-Oct-26795 794 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3SKA00c07-Oct-26670 668.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
B3SKA00l07-Oct-26670 667 Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
BGBAA00u06-Oct-264720 4719 North America TDt DlCt National
BGBCD00u06-Oct-265 4 Oneok OK TDt DlCt
BGBCD21u07-Oct-265 4 Oneok OK FDt DlCt
DU141FWu06-Oct-26467.99 469.89 DTN ULSD Minn/StPaul MN Cenex Br
DU299GQu06-Oct-26489.86 501.85 DTN ULSD Fairfax VA Growmark Unb
EIAC700u02-Oct-26274 2464 EIA 9 Resid FO US Exp
GCBAV00c06-Oct-26-.785 -.285 FL Gas Zn1 Cash Basis $/MMBtu
GCBBR00c06-Oct-26-.505 -.565 Oneok OK Cash Basis $/MMBtu
HPADN00c06-Oct-260 1140 Acetone T2 FD NWE Eur/mt Weekly
HPADN00h06-Oct-26.25 1140.25 Acetone T2 FD NWE Eur/mt Weekly
HPADN00l06-Oct-26-.25 1139.75 Acetone T2 FD NWE Eur/mt Weekly
HPAGF00c06-Oct-260 1452 Phenol FD NWE Eur/mt Weekly
HPAGF00h06-Oct-26.25 1452.25 Phenol FD NWE Eur/mt Weekly
HPAGF00l06-Oct-26-.25 1451.75 Phenol FD NWE Eur/mt Weekly
IGBAA00w06-Oct-2626320 26314 North Amer Natl Avg TDt
IGBAW00h06-Oct-262.24 2.74 FL Gas Zn1 TDt Com
IGBAW00l06-Oct-262.24 2.74 FL Gas Zn1 TDt Com
IGBAW00u06-Oct-262.24 2.74 FL Gas Zn1 TDt Com
IGBAW20h06-Oct-262.24 2.74 FL Gas Zn1 TDt Abs
IGBAW20l06-Oct-262.24 2.74 FL Gas Zn1 TDt Abs
IGBAW21h07-Oct-262.24 2.74 FL Gas Zn1 FDt Com
IGBAW21l07-Oct-262.24 2.74 FL Gas Zn1 FDt Com
IGBAW21u07-Oct-262.24 2.74 FL Gas Zn1 FDt Com
IGBAW22h07-Oct-262.24 2.74 FL Gas Zn1 FDt Abs
IGBAW22l07-Oct-262.24 2.74 FL Gas Zn1 FDt Abs
IGBCD00h06-Oct-262.58 2.46 Oneok OK TDt Com
IGBCD00u06-Oct-262.52 2.46 Oneok OK TDt Com
IGBCD00w06-Oct-2624 18 Oneok OK TDt Com
IGBCD20h06-Oct-262.7 2.46 Oneok OK TDt Abs
IGBCD21h07-Oct-262.58 2.46 Oneok OK FDt Com
IGBCD21u07-Oct-262.52 2.46 Oneok OK FDt Com
IGBCD21w07-Oct-2624 18 Oneok OK FDt Com
IGBCD22h07-Oct-262.7 2.46 Oneok OK FDt Abs
IGEAA00u06-Oct-262.6 2.59 Natgas Midcontinent Regional Ave
IGGAA00u06-Oct-262.59 2.63 Natgas East Texas Regional Avera
LGAMS00c07-Oct-261365 1381 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGAMS00h07-Oct-261365 1397 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIJM00c07-Oct-261365 1381 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIJM00h07-Oct-261365 1397 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00c07-Oct-261540 1507.333 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00l07-Oct-261540 1489 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGKZP00c07-Oct-261000 1050 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGKZP00h07-Oct-261000 1050 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGKZP00l07-Oct-261000 1050 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00c07-Oct-261450 1414.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00l07-Oct-261450 1379 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGTUA00c07-Oct-261000 1050 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGTUA00h07-Oct-261000 1050 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGTUA00l07-Oct-261000 1050 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGUTA00c07-Oct-261000 1050 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGUTA00h07-Oct-261000 1050 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGUTA00l07-Oct-261000 1050 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
MFAMS00c07-Oct-26705 710.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Amsterdam
MFIJM00c07-Oct-26705 710.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Ijmuiden
MFIZM00c07-Oct-26855 846.333 Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
MFKVK00c07-Oct-26540 580 Marine Fuel 0.5% Dlvd Kavkaz
MFSKG00c07-Oct-26740 730.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
MFTMN00c07-Oct-26540 580 Marine Fuel 0.5% Dlvd Taman
MFTUP00c07-Oct-26540 580 Marine Fuel 0.5% Dlvd Tuapse
MGAMS00c07-Oct-261365 1381 Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
MGAMS00h07-Oct-261365 1397 Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
MGIJM00c07-Oct-261365 1381 Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
MGIJM00h07-Oct-261365 1397 Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
MGSKA00c07-Oct-261450 1414.5 Marine Gasoil Dlvd Skagen
MGSKA00l07-Oct-261450 1379 Marine Gasoil Dlvd Skagen
PHADO00c06-Oct-260 1172 Acetone T2 FOB Rotterdam Weekly
PHADO00h06-Oct-26.25 1172.25 Acetone T2 FOB Rotterdam Weekly
PHADO00l06-Oct-26-.25 1171.75 Acetone T2 FOB Rotterdam Weekly
PHAGG00c06-Oct-260 1523 Phenol FOB Rotterdam Weekly
PHAGG00h06-Oct-26.25 1523.25 Phenol FOB Rotterdam Weekly
PHAGG00l06-Oct-26-.25 1522.75 Phenol FOB Rotterdam Weekly
QUNFM01c01-Apr-251134.415 63.855 Urals CIF NWE M2M Financial Mo01
QUNFM02c01-Apr-251131.95 62.805 Urals CIF NWE M2M Financial Mo02
QUNFM03c01-Apr-251127.154 61.895 Urals CIF NWE M2M Financial Mo03
QUNFM04c01-Apr-251120.362 61.125 Urals CIF NWE M2M Financial Mo04
QUNFM05c01-Apr-251112.74 60.395 Urals CIF NWE M2M Financial Mo05
QUNFM06c01-Apr-251105.216 59.835 Urals CIF NWE M2M Financial Mo06
QUNFM07c01-Apr-251098.083 59.365 Urals CIF NWE M2M Financial Mo07
QUNFM08c01-Apr-251091.134 58.945 Urals CIF NWE M2M Financial Mo08
QUNFM09c01-Apr-251084.054 58.395 Urals CIF NWE M2M Financial Mo09
QUNFM10c01-Apr-251076.808 58.085 Urals CIF NWE M2M Financial Mo10
QUNFM11c01-Apr-251069.786 57.835 Urals CIF NWE M2M Financial Mo11
QUNFM12c01-Apr-251063.571 57.615 Urals CIF NWE M2M Financial Mo12
QUNFM13c01-Apr-251058.535 57.415 Urals CIF NWE M2M Financial Mo13
QUNFM14c01-Apr-251054.684 57.235 Urals CIF NWE M2M Financial Mo14
QUNFM15c01-Apr-251051.78 57.105 Urals CIF NWE M2M Financial Mo15
QUNFM16c01-Apr-251049.53 56.995 Urals CIF NWE M2M Financial Mo16
QUNFM17c01-Apr-251047.667 56.905 Urals CIF NWE M2M Financial Mo17
QUNFM18c01-Apr-251045.886 56.795 Urals CIF NWE M2M Financial Mo18
QUNFM19c01-Apr-251043.85 56.665 Urals CIF NWE M2M Financial Mo19
QUNFM20c01-Apr-251041.324 56.585 Urals CIF NWE M2M Financial Mo20
QUNFM21c01-Apr-251038.287 56.335 Urals CIF NWE M2M Financial Mo21
QUNFM22c01-Apr-251034.933 56.295 Urals CIF NWE M2M Financial Mo22
QUNFM23c01-Apr-251031.619 56.265 Urals CIF NWE M2M Financial Mo23
QUNFM24c01-Apr-251028.734 56.255 Urals CIF NWE M2M Financial Mo24
UFAMS00c07-Oct-261345 1361 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFAMS00h07-Oct-261345 1377 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFANR00c07-Oct-261290 1314 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFANR00h07-Oct-261290 1338 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFGOT00c07-Oct-261430 1394.5 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFIJM00c07-Oct-261345 1361 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFIJM00h07-Oct-261345 1377 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00c07-Oct-261430 1394.5 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00l07-Oct-261430 1359 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd