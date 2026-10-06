Corrections for October 6, 2026

The following corrections were made on October 6, 2026

  

SymbolAssessment DateOriginal AssessmentNew AssessmentDescription
AAILD00c06-Oct-261382.25 1472.75 Paraxylene FOB ARA
AAILD00h06-Oct-261382.5 1473 Paraxylene FOB ARA
AAILD00l06-Oct-261382 1472.5 Paraxylene FOB ARA
AASDB00c06-Oct-261397 1490 Paraxylene FOB ARA Mo01
AASDB00h06-Oct-261397.25 1490.25 Paraxylene FOB ARA Mo01
AASDB00l06-Oct-261396.75 1489.75 Paraxylene FOB ARA Mo01
AASDC00c06-Oct-261249.5 1317 Paraxylene FOB ARA Mo02
AASDC00h06-Oct-261249.75 1317.25 Paraxylene FOB ARA Mo02
AASDC00l06-Oct-261249.25 1316.75 Paraxylene FOB ARA Mo02
ASPTA00c06-Oct-261159.84 1212.86 PTA FD NWE Spot Eur/mt
B3IZT00c06-Oct-26791 789.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3IZT00l06-Oct-26791 788 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
LGIZT00c06-Oct-261488 1498 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00h06-Oct-261488 1508 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
MASDB00c06-Oct-261397 1490 Paraxylene FOB ARA Mo01
MASDB00h06-Oct-261397.25 1490.25 Paraxylene FOB ARA Mo01
MASDB00l06-Oct-261396.75 1489.75 Paraxylene FOB ARA Mo01
MASDC00c06-Oct-261249.5 1317 Paraxylene FOB ARA Mo02
MASDC00h06-Oct-261249.75 1317.25 Paraxylene FOB ARA Mo02
MASDC00l06-Oct-261249.25 1316.75 Paraxylene FOB ARA Mo02
MFIZM00c06-Oct-26844 843.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
QUNAM01c01-Apr-25977.609 1003.741 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM02c01-Apr-25970.37 994.292 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM03c01-Apr-25959.542 980.049 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM04c01-Apr-25948.313 964.916 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM05c01-Apr-25939.211 951.848 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM06c01-Apr-25932.754 941.418 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM07c01-Apr-25928.285 933.168 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM08c01-Apr-25924.434 926.015 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM09c01-Apr-25919.784 918.522 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM10c01-Apr-25913.818 909.912 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM11c01-Apr-25907.267 900.893 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM12c01-Apr-25901.31 892.873 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM13c01-Apr-25896.519 886.413 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM14c01-Apr-25892.877 881.215 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM15c01-Apr-25890.41 877.151 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM16c01-Apr-25889.153 874.388 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM17c01-Apr-25888.682 872.604 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM18c01-Apr-25888.172 870.924 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM19c01-Apr-25886.942 868.58 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM20c01-Apr-25884.802 865.077 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM21c01-Apr-25881.852 860.004 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM22c01-Apr-25878.24 853.578 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM23c01-Apr-25874.452 847.255 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM24c01-Apr-25871.324 842.679 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM25c01-Apr-25869.352 840.115 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM26c01-Apr-25868.36 838.677 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM27c01-Apr-25867.907 837.618 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM28c01-Apr-25867.726 836.75 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM29c01-Apr-25867.742 836.149 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM30c01-Apr-25867.896 835.953 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM31c01-Apr-25868.023 836.053 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM32c01-Apr-25867.796 835.664 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM33c01-Apr-25866.814 833.689 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM34c01-Apr-25864.991 829.981 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM35c01-Apr-25862.953 826.004 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM36c01-Apr-25861.555 823.396 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNBM01c01-Apr-251003.276 1035.517 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM02c01-Apr-25997.633 1027.193 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM03c01-Apr-25989.018 1014.504 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM04c01-Apr-25979.76 1000.71 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM05c01-Apr-25971.842 988.306 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM06c01-Apr-25965.81 977.849 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM07c01-Apr-25961.22 969.13 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM08c01-Apr-25956.872 961.337 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM09c01-Apr-25951.462 953.165 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM10c01-Apr-25944.629 943.872 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM11c01-Apr-25937.349 934.305 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM12c01-Apr-25931.021 926.051 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM13c01-Apr-25926.233 919.658 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM14c01-Apr-25922.788 914.599 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM15c01-Apr-25920.497 910.544 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM16c01-Apr-25919.287 907.632 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM17c01-Apr-25918.762 905.625 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM18c01-Apr-25918.16 903.724 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM19c01-Apr-25916.831 901.196 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM20c01-Apr-25914.576 897.449 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM21c01-Apr-25911.476 891.863 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM22c01-Apr-25907.651 884.643 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM23c01-Apr-25903.605 877.573 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM24c01-Apr-25900.24 872.597 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM25c01-Apr-25898.108 869.919 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM26c01-Apr-25897.029 868.408 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM27c01-Apr-25896.53 867.209 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM28c01-Apr-25896.315 866.155 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM29c01-Apr-25896.3 865.371 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM30c01-Apr-25896.424 865.071 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM31c01-Apr-25896.519 865.178 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM32c01-Apr-25896.25 864.757 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM33c01-Apr-25895.191 862.467 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM34c01-Apr-25893.241 858.129 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM35c01-Apr-25891.064 853.494 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM36c01-Apr-25889.569 850.474 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNCM01c01-Apr-251187.167 1134.415 UCO FOB ARA M2M Financial Mo01
QUNCM02c01-Apr-251178.164 1131.95 UCO FOB ARA M2M Financial Mo02
QUNCM03c01-Apr-251162.22 1127.154 UCO FOB ARA M2M Financial Mo03
QUNCM04c01-Apr-251141.577 1120.362 UCO FOB ARA M2M Financial Mo04
QUNCM05c01-Apr-251121.321 1112.74 UCO FOB ARA M2M Financial Mo05
QUNCM06c01-Apr-251107.113 1105.216 UCO FOB ARA M2M Financial Mo06
QUNCM07c01-Apr-251102.838 1098.083 UCO FOB ARA M2M Financial Mo07
QUNCM08c01-Apr-251108.027 1091.134 UCO FOB ARA M2M Financial Mo08
QUNCM09c01-Apr-251117.308 1084.054 UCO FOB ARA M2M Financial Mo09
QUNCM10c01-Apr-251122.553 1076.808 UCO FOB ARA M2M Financial Mo10
QUNCM11c01-Apr-251117.338 1069.786 UCO FOB ARA M2M Financial Mo11
QUNCM12c01-Apr-251101.244 1063.571 UCO FOB ARA M2M Financial Mo12
QUNCM13c01-Apr-251079.297 1058.535 UCO FOB ARA M2M Financial Mo13
QUNCM14c01-Apr-251056.938 1054.684 UCO FOB ARA M2M Financial Mo14
QUNCM15c01-Apr-251036.939 1051.78 UCO FOB ARA M2M Financial Mo15
QUNCM16c01-Apr-251020.539 1049.53 UCO FOB ARA M2M Financial Mo16
QUNCM17c01-Apr-251009.21 1047.667 UCO FOB ARA M2M Financial Mo17
QUNCM18c01-Apr-251004.491 1045.886 UCO FOB ARA M2M Financial Mo18
QUNCM19c01-Apr-251006.908 1043.85 UCO FOB ARA M2M Financial Mo19
QUNCM20c01-Apr-251015.093 1041.324 UCO FOB ARA M2M Financial Mo20
QUNCM21c01-Apr-251025.111 1038.287 UCO FOB ARA M2M Financial Mo21
QUNCM22c01-Apr-251031.088 1034.933 UCO FOB ARA M2M Financial Mo22
QUNCM23c01-Apr-251028.461 1031.619 UCO FOB ARA M2M Financial Mo23
QUNCM24c01-Apr-251017.645 1028.734 UCO FOB ARA M2M Financial Mo24
QUNCM25c01-Apr-251003.279 1026.535 UCO FOB ARA M2M Financial Mo25
QUNCM26c01-Apr-25989.682 1025.049 UCO FOB ARA M2M Financial Mo26
QUNCM27c01-Apr-25978.615 1024.131 UCO FOB ARA M2M Financial Mo27
QUNCM28c01-Apr-25970.813 1023.595 UCO FOB ARA M2M Financial Mo28
QUNCM29c01-Apr-25967.437 1023.285 UCO FOB ARA M2M Financial Mo29
QUNCM30c01-Apr-25969.375 1023.054 UCO FOB ARA M2M Financial Mo30
QUNCM31c01-Apr-25976.222 1022.729 UCO FOB ARA M2M Financial Mo31
QUNCM32c01-Apr-25986.178 1022.115 UCO FOB ARA M2M Financial Mo32
QUNCM33c01-Apr-25996.153 1021.101 UCO FOB ARA M2M Financial Mo33
QUNCM34c01-Apr-251002.558 1019.798 UCO FOB ARA M2M Financial Mo34
QUNCM35c01-Apr-251003.919 1018.587 UCO FOB ARA M2M Financial Mo35
QUNCM36c01-Apr-251002.634 1017.826 UCO FOB ARA M2M Financial Mo36
QUNEM01c01-Apr-251780.272 1235.662 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM02c01-Apr-251775.31 1231.374 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM03c01-Apr-251770.347 1224.032 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM04c01-Apr-251769.302 1214.881 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM05c01-Apr-251769.302 1205.627 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM06c01-Apr-251766.168 1197.136 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM07c01-Apr-251762.25 1189.429 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM08c01-Apr-251760.161 1182.026 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM09c01-Apr-251757.288 1174.435 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM10c01-Apr-251755.982 1166.564 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM11c01-Apr-251753.631 1158.826 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM12c01-Apr-251751.281 1151.854 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM13c01-Apr-251748.669 1146.095 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM14c01-Apr-251748.146 1141.651 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM15c01-Apr-251747.885 1138.367 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM16c01-Apr-251747.363 1135.954 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM17c01-Apr-251747.885 1134.042 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM18c01-Apr-251747.885 1132.198 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM19c01-Apr-251745.534 1130.019 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM20c01-Apr-251743.706 1127.266 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM21c01-Apr-251746.318 1123.923 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM22c01-Apr-251746.579 1120.203 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM23c01-Apr-251745.796 1116.505 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM24c01-Apr-251743.445 1113.275 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM25c01-Apr-251744.229 1110.812 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM26c01-Apr-251743.967 1109.153 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM27c01-Apr-251743.706 1108.134 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM28c01-Apr-251743.967 1107.544 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM29c01-Apr-251745.273 1107.2 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM30c01-Apr-251744.751 1106.941 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM31c01-Apr-251743.967 1106.572 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM32c01-Apr-251743.184 1105.877 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM33c01-Apr-251745.534 1104.732 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM34c01-Apr-251746.318 1103.262 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM35c01-Apr-251746.579 1101.895 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNEM36c01-Apr-251744.229 1101.036 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
QUNFM01c01-Apr-2563.855 1134.415 Urals CIF NWE M2M Financial Mo01
QUNFM02c01-Apr-2562.805 1131.95 Urals CIF NWE M2M Financial Mo02
QUNFM03c01-Apr-2561.895 1127.154 Urals CIF NWE M2M Financial Mo03
QUNFM04c01-Apr-2561.125 1120.362 Urals CIF NWE M2M Financial Mo04
QUNFM05c01-Apr-2560.395 1112.74 Urals CIF NWE M2M Financial Mo05
QUNFM06c01-Apr-2559.835 1105.216 Urals CIF NWE M2M Financial Mo06
QUNFM07c01-Apr-2559.365 1098.083 Urals CIF NWE M2M Financial Mo07
QUNFM08c01-Apr-2558.945 1091.134 Urals CIF NWE M2M Financial Mo08
QUNFM09c01-Apr-2558.395 1084.054 Urals CIF NWE M2M Financial Mo09
QUNFM10c01-Apr-2558.085 1076.808 Urals CIF NWE M2M Financial Mo10
QUNFM11c01-Apr-2557.835 1069.786 Urals CIF NWE M2M Financial Mo11
QUNFM12c01-Apr-2557.615 1063.571 Urals CIF NWE M2M Financial Mo12
QUNFM13c01-Apr-2557.415 1058.535 Urals CIF NWE M2M Financial Mo13
QUNFM14c01-Apr-2557.235 1054.684 Urals CIF NWE M2M Financial Mo14
QUNFM15c01-Apr-2557.105 1051.78 Urals CIF NWE M2M Financial Mo15
QUNFM16c01-Apr-2556.995 1049.53 Urals CIF NWE M2M Financial Mo16
QUNFM17c01-Apr-2556.905 1047.667 Urals CIF NWE M2M Financial Mo17
QUNFM18c01-Apr-2556.795 1045.886 Urals CIF NWE M2M Financial Mo18
QUNFM19c01-Apr-2556.665 1043.85 Urals CIF NWE M2M Financial Mo19
QUNFM20c01-Apr-2556.585 1041.324 Urals CIF NWE M2M Financial Mo20
QUNFM21c01-Apr-2556.335 1038.287 Urals CIF NWE M2M Financial Mo21
QUNFM22c01-Apr-2556.295 1034.933 Urals CIF NWE M2M Financial Mo22
QUNFM23c01-Apr-2556.265 1031.619 Urals CIF NWE M2M Financial Mo23
QUNFM24c01-Apr-2556.255 1028.734 Urals CIF NWE M2M Financial Mo24