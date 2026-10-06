Corrections for October 6, 2026
The following corrections were made on October 6, 2026
|Symbol
|Assessment Date
|Original Assessment
|New Assessment
|Description
|AAILD00c
|06-Oct-26
|1382.25
|1472.75
|Paraxylene FOB ARA
|AAILD00h
|06-Oct-26
|1382.5
|1473
|Paraxylene FOB ARA
|AAILD00l
|06-Oct-26
|1382
|1472.5
|Paraxylene FOB ARA
|AASDB00c
|06-Oct-26
|1397
|1490
|Paraxylene FOB ARA Mo01
|AASDB00h
|06-Oct-26
|1397.25
|1490.25
|Paraxylene FOB ARA Mo01
|AASDB00l
|06-Oct-26
|1396.75
|1489.75
|Paraxylene FOB ARA Mo01
|AASDC00c
|06-Oct-26
|1249.5
|1317
|Paraxylene FOB ARA Mo02
|AASDC00h
|06-Oct-26
|1249.75
|1317.25
|Paraxylene FOB ARA Mo02
|AASDC00l
|06-Oct-26
|1249.25
|1316.75
|Paraxylene FOB ARA Mo02
|ASPTA00c
|06-Oct-26
|1159.84
|1212.86
|PTA FD NWE Spot Eur/mt
|B3IZT00c
|06-Oct-26
|791
|789.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3IZT00l
|06-Oct-26
|791
|788
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|LGIZT00c
|06-Oct-26
|1488
|1498
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIZT00h
|06-Oct-26
|1488
|1508
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|MASDB00c
|06-Oct-26
|1397
|1490
|Paraxylene FOB ARA Mo01
|MASDB00h
|06-Oct-26
|1397.25
|1490.25
|Paraxylene FOB ARA Mo01
|MASDB00l
|06-Oct-26
|1396.75
|1489.75
|Paraxylene FOB ARA Mo01
|MASDC00c
|06-Oct-26
|1249.5
|1317
|Paraxylene FOB ARA Mo02
|MASDC00h
|06-Oct-26
|1249.75
|1317.25
|Paraxylene FOB ARA Mo02
|MASDC00l
|06-Oct-26
|1249.25
|1316.75
|Paraxylene FOB ARA Mo02
|MFIZM00c
|06-Oct-26
|844
|843.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
|QUNAM01c
|01-Apr-25
|977.609
|1003.741
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM02c
|01-Apr-25
|970.37
|994.292
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM03c
|01-Apr-25
|959.542
|980.049
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM04c
|01-Apr-25
|948.313
|964.916
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM05c
|01-Apr-25
|939.211
|951.848
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM06c
|01-Apr-25
|932.754
|941.418
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM07c
|01-Apr-25
|928.285
|933.168
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM08c
|01-Apr-25
|924.434
|926.015
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM09c
|01-Apr-25
|919.784
|918.522
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM10c
|01-Apr-25
|913.818
|909.912
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM11c
|01-Apr-25
|907.267
|900.893
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM12c
|01-Apr-25
|901.31
|892.873
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM13c
|01-Apr-25
|896.519
|886.413
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM14c
|01-Apr-25
|892.877
|881.215
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM15c
|01-Apr-25
|890.41
|877.151
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM16c
|01-Apr-25
|889.153
|874.388
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM17c
|01-Apr-25
|888.682
|872.604
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM18c
|01-Apr-25
|888.172
|870.924
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM19c
|01-Apr-25
|886.942
|868.58
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM20c
|01-Apr-25
|884.802
|865.077
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM21c
|01-Apr-25
|881.852
|860.004
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM22c
|01-Apr-25
|878.24
|853.578
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM23c
|01-Apr-25
|874.452
|847.255
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM24c
|01-Apr-25
|871.324
|842.679
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM25c
|01-Apr-25
|869.352
|840.115
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM26c
|01-Apr-25
|868.36
|838.677
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM27c
|01-Apr-25
|867.907
|837.618
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM28c
|01-Apr-25
|867.726
|836.75
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM29c
|01-Apr-25
|867.742
|836.149
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM30c
|01-Apr-25
|867.896
|835.953
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM31c
|01-Apr-25
|868.023
|836.053
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM32c
|01-Apr-25
|867.796
|835.664
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM33c
|01-Apr-25
|866.814
|833.689
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM34c
|01-Apr-25
|864.991
|829.981
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM35c
|01-Apr-25
|862.953
|826.004
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM36c
|01-Apr-25
|861.555
|823.396
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNBM01c
|01-Apr-25
|1003.276
|1035.517
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM02c
|01-Apr-25
|997.633
|1027.193
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM03c
|01-Apr-25
|989.018
|1014.504
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM04c
|01-Apr-25
|979.76
|1000.71
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM05c
|01-Apr-25
|971.842
|988.306
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM06c
|01-Apr-25
|965.81
|977.849
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM07c
|01-Apr-25
|961.22
|969.13
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM08c
|01-Apr-25
|956.872
|961.337
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM09c
|01-Apr-25
|951.462
|953.165
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM10c
|01-Apr-25
|944.629
|943.872
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM11c
|01-Apr-25
|937.349
|934.305
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM12c
|01-Apr-25
|931.021
|926.051
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM13c
|01-Apr-25
|926.233
|919.658
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM14c
|01-Apr-25
|922.788
|914.599
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM15c
|01-Apr-25
|920.497
|910.544
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM16c
|01-Apr-25
|919.287
|907.632
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM17c
|01-Apr-25
|918.762
|905.625
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM18c
|01-Apr-25
|918.16
|903.724
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM19c
|01-Apr-25
|916.831
|901.196
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM20c
|01-Apr-25
|914.576
|897.449
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM21c
|01-Apr-25
|911.476
|891.863
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM22c
|01-Apr-25
|907.651
|884.643
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM23c
|01-Apr-25
|903.605
|877.573
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM24c
|01-Apr-25
|900.24
|872.597
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM25c
|01-Apr-25
|898.108
|869.919
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM26c
|01-Apr-25
|897.029
|868.408
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM27c
|01-Apr-25
|896.53
|867.209
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM28c
|01-Apr-25
|896.315
|866.155
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM29c
|01-Apr-25
|896.3
|865.371
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM30c
|01-Apr-25
|896.424
|865.071
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM31c
|01-Apr-25
|896.519
|865.178
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM32c
|01-Apr-25
|896.25
|864.757
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM33c
|01-Apr-25
|895.191
|862.467
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM34c
|01-Apr-25
|893.241
|858.129
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM35c
|01-Apr-25
|891.064
|853.494
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM36c
|01-Apr-25
|889.569
|850.474
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNCM01c
|01-Apr-25
|1187.167
|1134.415
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo01
|QUNCM02c
|01-Apr-25
|1178.164
|1131.95
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo02
|QUNCM03c
|01-Apr-25
|1162.22
|1127.154
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo03
|QUNCM04c
|01-Apr-25
|1141.577
|1120.362
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo04
|QUNCM05c
|01-Apr-25
|1121.321
|1112.74
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo05
|QUNCM06c
|01-Apr-25
|1107.113
|1105.216
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo06
|QUNCM07c
|01-Apr-25
|1102.838
|1098.083
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo07
|QUNCM08c
|01-Apr-25
|1108.027
|1091.134
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo08
|QUNCM09c
|01-Apr-25
|1117.308
|1084.054
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo09
|QUNCM10c
|01-Apr-25
|1122.553
|1076.808
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo10
|QUNCM11c
|01-Apr-25
|1117.338
|1069.786
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo11
|QUNCM12c
|01-Apr-25
|1101.244
|1063.571
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo12
|QUNCM13c
|01-Apr-25
|1079.297
|1058.535
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo13
|QUNCM14c
|01-Apr-25
|1056.938
|1054.684
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo14
|QUNCM15c
|01-Apr-25
|1036.939
|1051.78
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo15
|QUNCM16c
|01-Apr-25
|1020.539
|1049.53
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo16
|QUNCM17c
|01-Apr-25
|1009.21
|1047.667
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo17
|QUNCM18c
|01-Apr-25
|1004.491
|1045.886
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo18
|QUNCM19c
|01-Apr-25
|1006.908
|1043.85
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo19
|QUNCM20c
|01-Apr-25
|1015.093
|1041.324
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo20
|QUNCM21c
|01-Apr-25
|1025.111
|1038.287
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo21
|QUNCM22c
|01-Apr-25
|1031.088
|1034.933
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo22
|QUNCM23c
|01-Apr-25
|1028.461
|1031.619
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo23
|QUNCM24c
|01-Apr-25
|1017.645
|1028.734
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo24
|QUNCM25c
|01-Apr-25
|1003.279
|1026.535
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo25
|QUNCM26c
|01-Apr-25
|989.682
|1025.049
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo26
|QUNCM27c
|01-Apr-25
|978.615
|1024.131
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo27
|QUNCM28c
|01-Apr-25
|970.813
|1023.595
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo28
|QUNCM29c
|01-Apr-25
|967.437
|1023.285
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo29
|QUNCM30c
|01-Apr-25
|969.375
|1023.054
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo30
|QUNCM31c
|01-Apr-25
|976.222
|1022.729
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo31
|QUNCM32c
|01-Apr-25
|986.178
|1022.115
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo32
|QUNCM33c
|01-Apr-25
|996.153
|1021.101
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo33
|QUNCM34c
|01-Apr-25
|1002.558
|1019.798
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo34
|QUNCM35c
|01-Apr-25
|1003.919
|1018.587
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo35
|QUNCM36c
|01-Apr-25
|1002.634
|1017.826
|UCO FOB ARA M2M Financial Mo36
|QUNEM01c
|01-Apr-25
|1780.272
|1235.662
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM02c
|01-Apr-25
|1775.31
|1231.374
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM03c
|01-Apr-25
|1770.347
|1224.032
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM04c
|01-Apr-25
|1769.302
|1214.881
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM05c
|01-Apr-25
|1769.302
|1205.627
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM06c
|01-Apr-25
|1766.168
|1197.136
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM07c
|01-Apr-25
|1762.25
|1189.429
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM08c
|01-Apr-25
|1760.161
|1182.026
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM09c
|01-Apr-25
|1757.288
|1174.435
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM10c
|01-Apr-25
|1755.982
|1166.564
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM11c
|01-Apr-25
|1753.631
|1158.826
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM12c
|01-Apr-25
|1751.281
|1151.854
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM13c
|01-Apr-25
|1748.669
|1146.095
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM14c
|01-Apr-25
|1748.146
|1141.651
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM15c
|01-Apr-25
|1747.885
|1138.367
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM16c
|01-Apr-25
|1747.363
|1135.954
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM17c
|01-Apr-25
|1747.885
|1134.042
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM18c
|01-Apr-25
|1747.885
|1132.198
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM19c
|01-Apr-25
|1745.534
|1130.019
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM20c
|01-Apr-25
|1743.706
|1127.266
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM21c
|01-Apr-25
|1746.318
|1123.923
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM22c
|01-Apr-25
|1746.579
|1120.203
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM23c
|01-Apr-25
|1745.796
|1116.505
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM24c
|01-Apr-25
|1743.445
|1113.275
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM25c
|01-Apr-25
|1744.229
|1110.812
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM26c
|01-Apr-25
|1743.967
|1109.153
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM27c
|01-Apr-25
|1743.706
|1108.134
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM28c
|01-Apr-25
|1743.967
|1107.544
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM29c
|01-Apr-25
|1745.273
|1107.2
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM30c
|01-Apr-25
|1744.751
|1106.941
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM31c
|01-Apr-25
|1743.967
|1106.572
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM32c
|01-Apr-25
|1743.184
|1105.877
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM33c
|01-Apr-25
|1745.534
|1104.732
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM34c
|01-Apr-25
|1746.318
|1103.262
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM35c
|01-Apr-25
|1746.579
|1101.895
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNEM36c
|01-Apr-25
|1744.229
|1101.036
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|QUNFM01c
|01-Apr-25
|63.855
|1134.415
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo01
|QUNFM02c
|01-Apr-25
|62.805
|1131.95
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo02
|QUNFM03c
|01-Apr-25
|61.895
|1127.154
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo03
|QUNFM04c
|01-Apr-25
|61.125
|1120.362
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo04
|QUNFM05c
|01-Apr-25
|60.395
|1112.74
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo05
|QUNFM06c
|01-Apr-25
|59.835
|1105.216
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo06
|QUNFM07c
|01-Apr-25
|59.365
|1098.083
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo07
|QUNFM08c
|01-Apr-25
|58.945
|1091.134
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo08
|QUNFM09c
|01-Apr-25
|58.395
|1084.054
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo09
|QUNFM10c
|01-Apr-25
|58.085
|1076.808
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo10
|QUNFM11c
|01-Apr-25
|57.835
|1069.786
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo11
|QUNFM12c
|01-Apr-25
|57.615
|1063.571
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo12
|QUNFM13c
|01-Apr-25
|57.415
|1058.535
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo13
|QUNFM14c
|01-Apr-25
|57.235
|1054.684
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo14
|QUNFM15c
|01-Apr-25
|57.105
|1051.78
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo15
|QUNFM16c
|01-Apr-25
|56.995
|1049.53
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo16
|QUNFM17c
|01-Apr-25
|56.905
|1047.667
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo17
|QUNFM18c
|01-Apr-25
|56.795
|1045.886
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo18
|QUNFM19c
|01-Apr-25
|56.665
|1043.85
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo19
|QUNFM20c
|01-Apr-25
|56.585
|1041.324
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo20
|QUNFM21c
|01-Apr-25
|56.335
|1038.287
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo21
|QUNFM22c
|01-Apr-25
|56.295
|1034.933
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo22
|QUNFM23c
|01-Apr-25
|56.265
|1031.619
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo23
|QUNFM24c
|01-Apr-25
|56.255
|1028.734
|Urals CIF NWE M2M Financial Mo24