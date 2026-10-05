Corrections for October 5, 2026

The following corrections were made on October 5, 2026

  

SymbolAssessment DateOriginal AssessmentNew AssessmentDescription
AAJUS00c02-Oct-261350.75 1349.75 ULSD 10ppmS FOB ARA Barge
AAJUS00h02-Oct-261351 1350 ULSD 10ppmS FOB ARA Barge
AAJUS00l02-Oct-261350.5 1349.5 ULSD 10ppmS FOB ARA Barge
AAQCI00c02-Oct-261199.6 1198.712 ULSD 10ppmS FOB ARA Barge Eur/mt
AAQCI00h02-Oct-261199.822 1198.934 ULSD 10ppmS FOB ARA Barge Eur/mt
AAQCI00l02-Oct-261199.378 1198.49 ULSD 10ppmS FOB ARA Barge Eur/mt
AAXTJ00c02-Oct-26114.42 114.4 EA Blend Market Parity Price
AAXTK00c02-Oct-26110.475 110.46 Yoho Light Market Parity Price
AAXTL00c02-Oct-26111.55 111.53 Abo Blend Market Parity Price
AAXTU00c02-Oct-26109.08 109.04 Zafiro Market Parity Price
AAXTV00c02-Oct-26106.885 106.875 Asaramatoru Market Parity Price
AAXTW00c02-Oct-26102.865 102.85 TEN Market Parity Price
ABJUT00c02-Oct-26181.309 181.174 ULSD 10ppmS FOB ARA Barge $/b
ABJUT00h02-Oct-26181.342 181.208 ULSD 10ppmS FOB ARA Barge $/b
ABJUT00l02-Oct-26181.275 181.141 ULSD 10ppmS FOB ARA Barge $/b
ABOOM00c02-Oct-268.785 8.765 Abo Blend MPP vs WAF Dated Strip
ABXGU00c02-Oct-26101.403 101.328 ULSD 10ppm FOB ARA Barge Eur cen
AEABL00c02-Oct-2611.655 11.635 EA Blend MPP vs WAF Dated Strip
AEURA00c02-Oct-26405.75 406.75 European FAME 0-ULSD Spread
AEURK00c02-Oct-26918.2 918.21 European SAF-Jet Fuel Spread
AHOAA00c05-Oct-2631.369 51.369 Butene-1 FOB USG cts/lb
AHOAB00c05-Oct-2631.369 56.369 Hexene-1 FOB USG cts/lb
AHOAC00c05-Oct-2631.369 61.369 Octene-1 FOB USG cts/lb
AMOPM00c02-Oct-269.36 8.36 Platts ULSD 10ppmS FOB ARA Barge
ANEWA00c02-Oct-263296.75 3295.5 RD-A FOB FARAG $/mt
ANEWB00c02-Oct-262909.5 2908.5 RD-B FOB FARAG $/mt
ANEWE00c02-Oct-262571.465 2570.49 RD-A FOB FARAG $/cu m
ANEWF00c02-Oct-262269.41 2268.63 RD-B FOB FARAG $/cu m
ANZUA00c29-Sep-2652.75 51.5 New Zealand Emission Unit (NZU)
ANZUA03c01-Sep-2650.73 50.673 New Zealand Emission Unit (NZU)
APIRA00c02-Oct-267.525 7.515 Aje MPP vs WAF Dated Strip
APIRB00c02-Oct-264.66 4.615 Antan Blend MPP vs WAF Dated Str
APIRD00c02-Oct-26-14.975 -15.005 Ebok MPP vs WAF Dated Strip
APIRF00c02-Oct-26-1.365 -1.34 Ima MPP vs WAF Dated Strip
APIRH00c02-Oct-269.095 9.08 Okono Blend MPP vs WAF Dated Str
APIRI00c02-Oct-264.485 4.46 Okoro MPP vs WAF Dated Strip
APIRJ00c02-Oct-269.515 9.485 Okwori MPP vs WAF Dated Strip
APIRK00c02-Oct-262.305 2.295 Otakikpo MPP vs WAF Dated Strip
APIRL00c02-Oct-264.295 4.32 Oyo MPP vs WAF Dated Strip
APIRM00c02-Oct-265.905 5.88 Pennington MPP vs WAF Dated Stri
APIRN00c02-Oct-26-5.53 -5.525 Sankofa MPP vs WAF Dated Strip
APIRO00c02-Oct-268.485 8.47 Ukpokiti MPP vs WAF Dated Strip
APIRP00c02-Oct-26110.29 110.28 Aje MPP
APIRQ00c02-Oct-26107.425 107.38 Antan Blend MPP
APIRS00c02-Oct-2687.79 87.76 Ebok MPP
APIRU00c02-Oct-26101.4 101.425 Ima MPP
APIRW00c02-Oct-26111.86 111.845 Okono Blend MPP
APIRX00c02-Oct-26107.25 107.225 Okoro MPP
APIRY00c02-Oct-26112.28 112.25 Okwori MPP
APIRZ00c02-Oct-26105.07 105.06 Otakikpo MPP
APRIA00c02-Oct-26107.06 107.085 Oyo MPP
APRIB00c02-Oct-26108.67 108.645 Pennington MPP
APRIC00c02-Oct-2697.235 97.24 Sankofa MPP
APRID00c02-Oct-26111.25 111.235 Ukpokiti MPP
ARABA00c02-Oct-2693.4 93.385 Rabi Light MPP
ARABB00c02-Oct-26-9.365 -9.38 Rabi Light MPP vs WAF Dated Stri
ASARA00c02-Oct-264.12 4.11 Asaramatoru MPP vs WAF Dated Str
ATENM00c02-Oct-26.1 .085 TEN MPP vs WAF Dated Strip
AWREA00c05-Oct-261400 1350 Very Low Sulfur Fuel Oil Dlvd Ma
AWREB00c05-Oct-261250 1290 Very Low Sulfur Fuel Oil Dlvd Na
AWREC00c05-Oct-262150 1950 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
AYOHO00c02-Oct-267.71 7.695 Yoho Light MPP vs WAF Dated Stri
AZAFB00c02-Oct-266.315 6.275 Zafiro MPP vs WAF Dated Strip
B3AMS00c05-Oct-26610 626 Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
B3AMS00h05-Oct-26610 642 Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
B3IJM00c05-Oct-26610 626 Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
B3IJM00h05-Oct-26610 642 Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
B3IZT00c05-Oct-26795 792.333 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3IZT00l05-Oct-26795 789 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
BJNWA00c02-Oct-262425.195 2425.206 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
BJNWB00c02-Oct-26296.841 296.843 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
BJNWC00c02-Oct-262153.814 2153.824 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
BJNWD00c02-Oct-262425.195 2425.206 Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
CSEAA00c01-Apr-2556.62 57.69 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c01-Apr-2670.79 72.11 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c01-Aug-2549.26 50.43 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c01-Dec-2557.32 58.62 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c01-Jul-2546.84 47.87 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c01-Jul-2674.44 75.77 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c01-Oct-2551.66 52.82 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c01-Sep-2551.89 53.18 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c01-Sep-2679.43 80.85 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c02-Apr-2556.34 57.37 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c02-Apr-2670.77 72.05 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c02-Dec-2557.26 58.58 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c02-Feb-2654.04 54.96 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c02-Jan-2651.83 52.84 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c02-Jul-2547.21 48.29 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c02-Jul-2673.63 74.9 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c02-Jun-2550.84 51.77 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c02-Jun-2677.02 78.54 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c02-Mar-2663.21 64.31 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c02-May-2554.42 55.47 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c02-Oct-2551.61 52.77 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c02-Sep-2551.69 52.97 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c02-Sep-2680.19 81.6 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c03-Apr-2556.09 57.12 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c03-Aug-2673.42 74.85 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c03-Dec-2557.2 58.53 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c03-Feb-2654.19 55.11 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c03-Jul-2547.46 48.54 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c03-Jul-2673.17 74.46 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c03-Jun-2550.66 51.56 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c03-Jun-2677.5 79.06 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c03-Mar-2663.95 65.08 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c03-Nov-2553.06 54.21 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c03-Oct-2551.66 52.82 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c03-Sep-2551.35 52.62 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c03-Sep-2681.56 83.01 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c04-Apr-2555.74 56.76 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c04-Aug-2549.36 50.53 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c04-Aug-2673.57 75 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c04-Dec-2556.86 58.18 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c04-Feb-2654.25 55.16 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c04-Jul-2547.57 48.63 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c04-Jun-2550.46 51.36 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c04-Jun-2678.33 79.92 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c04-Mar-2665.48 66.75 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c04-May-2673.15 74.64 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c04-Nov-2553.17 54.3 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c04-Sep-2550.73 51.94 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c04-Sep-2683.5 84.97 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c05-Aug-2549.51 50.68 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c05-Aug-2673.73 75.14 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c05-Dec-2556.76 58.08 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c05-Feb-2654.36 55.25 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c05-Jan-2651.82 52.84 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c05-Jun-2550.26 51.16 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c05-Jun-2678.93 80.51 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c05-Mar-2666.32 67.61 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c05-May-2554.37 55.42 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c05-May-2673.82 75.37 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c05-Nov-2553.66 54.81 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c05-Sep-2550.2 51.38 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c06-Apr-2670.91 72.2 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c06-Aug-2549.76 50.93 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c06-Aug-2673.94 75.33 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c06-Feb-2654.5 55.41 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c06-Jan-2651.88 52.89 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c06-Jul-2673.12 74.41 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c06-Jun-2550.02 50.9 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c06-Mar-2666.66 67.93 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c06-May-2554.24 55.26 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c06-May-2673.9 75.47 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c06-Nov-2554.06 55.21 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c06-Oct-2551.41 52.56 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c07-Apr-2555.11 56.09 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c07-Apr-2670.61 71.89 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c07-Aug-2549.76 50.93 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c07-Aug-2674.06 75.42 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c07-Jan-2651.47 52.41 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c07-Jul-2547.67 48.73 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c07-Jul-2673.01 74.31 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c07-May-2554.28 55.32 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c07-May-2673.65 75.2 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c07-Nov-2554.36 55.51 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c07-Oct-2551.41 52.56 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c07-Sep-2683.91 85.36 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c08-Apr-2555.07 56.04 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c08-Apr-2670.14 71.43 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c08-Aug-2550.56 51.81 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c08-Dec-2556.36 57.68 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c08-Jan-2651.77 52.71 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c08-Jul-2547.82 48.89 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c08-Jul-2672.92 74.21 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c08-Jun-2679.09 80.66 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c08-May-2554.13 55.17 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c08-May-2673.43 74.92 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c08-Oct-2551.22 52.36 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c08-Sep-2550.32 51.55 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c08-Sep-2684.46 85.92 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c09-Apr-2554.81 55.78 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c09-Apr-2670.18 71.48 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c09-Dec-2556.06 57.37 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c09-Feb-2654.79 55.71 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c09-Jan-2652.19 53.1 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c09-Jul-2548.06 49.15 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c09-Jul-2672.77 74.06 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c09-Jun-2549.27 50.15 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c09-Jun-2679.13 80.7 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c09-Mar-2670.86 72.33 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c09-May-2554.13 55.17 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c09-Oct-2551.22 52.36 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c09-Sep-2550.33 51.54 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c09-Sep-2684.37 85.82 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c10-Apr-2554.87 55.84 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c10-Apr-2670.04 71.32 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c10-Dec-2555.58 56.86 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c10-Feb-2655.1 56 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c10-Jul-2548.39 49.51 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c10-Jul-2672.53 73.81 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c10-Jun-2548.77 49.65 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c10-Jun-2678.93 80.49 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c10-Mar-2671.03 72.51 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c10-Nov-2554.66 55.81 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c10-Oct-2551.08 52.2 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c10-Sep-2550.48 51.69 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c10-Sep-2684.46 85.92 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c11-Apr-2554.66 55.64 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c11-Aug-2550.71 51.96 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c11-Aug-2674.5 75.88 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c11-Dec-2555.23 56.5 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c11-Feb-2655.49 56.41 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c11-Jul-2548.39 49.51 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c11-Jun-2548.57 49.45 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c11-Jun-2679 80.54 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c11-Mar-2670.9 72.34 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c11-May-2673.56 75.01 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c11-Nov-2555.39 56.57 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c11-Sep-2550.66 51.91 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c11-Sep-2688.24 89.74 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c12-Aug-2550.63 51.85 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c12-Aug-2674.79 76.18 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c12-Dec-2554.89 56.15 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c12-Feb-2655.74 56.66 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c12-Jan-2652.49 53.4 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c12-Jun-2548.48 49.35 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c12-Jun-2678.85 80.38 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c12-Mar-2671.47 72.91 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c12-May-2674.19 75.68 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c12-Nov-2555.99 57.18 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c12-Sep-2550.65 51.91 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c13-Apr-2670.23 71.53 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c13-Aug-2550.72 51.95 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c13-Aug-2675.63 77.04 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c13-Feb-2656.19 57.11 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c13-Jan-2652.79 53.7 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c13-Jul-2672.66 73.98 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c13-Jun-2548.23 49.11 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c13-Mar-2672.2 73.66 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c13-May-2554.08 55.12 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c13-May-2674.77 76.3 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c13-Nov-2556.22 57.43 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c13-Oct-2550.98 52.09 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c14-Apr-2554.48 55.43 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c14-Apr-2670.27 71.59 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c14-Aug-2551.03 52.24 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c14-Aug-2675.83 77.24 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c14-Jan-2652.66 53.54 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c14-Jul-2548.44 49.56 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c14-Jul-2672.66 74 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c14-May-2554.09 55.12 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c14-May-2675.16 76.71 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c14-Nov-2557.27 58.49 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c14-Oct-2551.5 52.66 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c14-Sep-2688.54 90.05 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c15-Apr-2554.48 55.43 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c15-Apr-2670.58 71.97 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c15-Aug-2551.27 52.5 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c15-Dec-2554.69 55.95 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c15-Jan-2653.15 54.04 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c15-Jul-2548.86 50.03 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c15-Jul-2672.55 73.91 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c15-Jun-2679.02 80.58 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c15-May-2553.88 54.92 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c15-May-2675.61 77.16 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c15-Oct-2551.75 52.91 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c15-Sep-2550.86 52.11 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c15-Sep-2689.13 90.65 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c16-Apr-2554.33 55.28 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c16-Apr-2670.8 72.23 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c16-Dec-2554.25 55.49 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c16-Feb-2656.45 57.36 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c16-Jan-2653.35 54.24 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c16-Jul-2549.05 50.24 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c16-Jul-2672.29 73.66 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c16-Jun-2547.77 48.67 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c16-Jun-2678.88 80.41 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c16-Mar-2672.31 73.75 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c16-May-2553.88 54.92 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c16-Oct-2552.05 53.21 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c16-Sep-2550.94 52.14 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c16-Sep-2689.2 90.7 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c17-Apr-2554.23 55.18 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c17-Apr-2671.3 72.73 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c17-Aug-2675.93 77.34 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c17-Dec-2553.43 54.62 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c17-Jul-2548.94 50.14 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c17-Jul-2672.64 74.01 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c17-Jun-2547.37 48.27 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c17-Jun-2678.44 79.95 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c17-Mar-2671.7 73.06 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c17-Nov-2557.42 58.64 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c17-Oct-2552.39 53.56 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c17-Sep-2550.98 52.19 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c17-Sep-2689.13 90.65 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c18-Aug-2551.52 52.75 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c18-Aug-2676.23 77.64 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c18-Dec-2552.95 54.1 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c18-Jul-2548.94 50.14 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c18-Jun-2547.11 48.03 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c18-Jun-2678.02 79.48 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c18-Mar-2557.45 58.54 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c18-Mar-2671.94 73.31 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c18-May-2676.41 77.97 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c18-Nov-2557.12 58.34 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c18-Sep-2550.75 51.93 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c18-Sep-2687.58 89.1 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c19-Aug-2551.91 53.16 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c19-Aug-2676.65 78.04 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c19-Dec-2552.56 53.69 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c19-Feb-2656.84 57.77 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c19-Jan-2653.01 53.88 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c19-Jun-2546.65 47.58 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c19-Jun-2677.28 78.73 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c19-Mar-2557.45 58.54 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c19-Mar-2672.12 73.47 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c19-May-2553.63 54.67 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c19-May-2676.6 78.17 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c19-Nov-2556.82 58.04 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c19-Sep-2550.89 52.09 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c20-Apr-2671.34 72.78 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c20-Aug-2552.06 53.31 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c20-Aug-2677.41 78.86 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c20-Feb-2657.43 58.38 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c20-Jan-2652.88 53.73 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c20-Jul-2672.84 74.22 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c20-Jun-2546.38 47.35 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c20-Mar-2557.68 58.81 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c20-Mar-2671.68 72.98 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c20-May-2553.45 54.46 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c20-May-2676.66 78.21 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c20-Nov-2556.96 58.19 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c21-Apr-2554.33 55.28 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c21-Apr-2671.19 72.62 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c21-Aug-2552.16 53.41 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c21-Aug-2677.73 79.14 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c21-Jan-2652.97 53.83 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c21-Jul-2548.94 50.14 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c21-Jul-2673.08 74.48 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c21-Mar-2557.43 58.56 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c21-May-2553.2 54.21 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c21-May-2676.91 78.46 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c21-Nov-2557.09 58.35 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c21-Oct-2552.59 53.76 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c21-Sep-2687.64 89.14 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c22-Apr-2554.47 55.44 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c22-Apr-2671.4 72.82 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c22-Aug-2552.21 53.46 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c22-Dec-2552.43 53.53 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c22-Jan-2652.98 53.83 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c22-Jul-2548.79 49.99 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c22-Jul-2673.39 74.79 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c22-Jun-2677.27 78.73 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c22-May-2553.15 54.16 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c22-May-2676.88 78.41 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c22-Oct-2552.95 54.11 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c22-Sep-2550.7 51.87 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c22-Sep-2687.64 89.14 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c23-Apr-2554.91 55.9 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c23-Apr-2671.6 73.03 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c23-Dec-2552.29 53.37 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c23-Feb-2658.12 59.09 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c23-Jan-2653.11 53.99 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c23-Jul-2548.74 49.94 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c23-Jul-2673.86 75.31 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c23-Jun-2546.52 47.51 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c23-Jun-2676.7 78.11 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c23-Mar-2671.52 72.84 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c23-May-2552.65 53.66 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c23-Oct-2553.2 54.36 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c23-Sep-2550.85 52.02 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c23-Sep-2687.44 88.94 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c24-Apr-2554.9 55.9 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c24-Apr-2672.28 73.76 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c24-Aug-2677.43 78.84 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c24-Dec-2551.59 52.59 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c24-Feb-2658.71 59.7 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c24-Jul-2548.6 49.79 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c24-Jul-2673.86 75.31 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c24-Jun-2546.18 47.14 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c24-Jun-2676.36 77.75 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c24-Mar-2557.48 58.61 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c24-Mar-2671.02 72.31 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c24-Nov-2557.24 58.5 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c24-Oct-2553.55 54.72 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c24-Sep-2551.05 52.22 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c24-Sep-2687.77 89.31 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c25-Apr-2555.01 56.08 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c25-Aug-2552.26 53.51 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c25-Aug-2677.52 78.94 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c25-Feb-2660.37 61.42 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c25-Jul-2548.64 49.84 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c25-Jun-2546.29 47.23 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c25-Jun-2675.97 77.27 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c25-Mar-2557.43 58.56 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c25-Mar-2670.42 71.69 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c25-May-2677.02 78.63 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c25-Nov-2557.54 58.8 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c25-Sep-2551.26 52.42 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c26-Aug-2552.49 53.78 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c26-Aug-2677.42 78.83 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c26-Dec-2551.59 52.59 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c26-Feb-2661.66 62.74 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c26-Jan-2653.26 54.14 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c26-Jun-2546.22 47.19 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c26-Jun-2675.77 77.15 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c26-Mar-2557.23 58.36 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c26-Mar-2670.14 71.38 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c26-May-2552.55 53.55 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c26-May-2676.67 78.19 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c26-Nov-2557.51 58.75 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c26-Sep-2551.41 52.57 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c27-Apr-2672.46 73.97 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c27-Aug-2552.38 53.68 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c27-Aug-2677.29 78.67 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c27-Feb-2662.71 63.79 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c27-Jan-2653.46 54.34 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c27-Jul-2673.79 75.25 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c27-Jun-2546.43 47.39 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c27-Mar-2556.9 58 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c27-Mar-2670.32 71.6 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c27-May-2552.3 53.3 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c27-Nov-2557.53 58.82 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c27-Oct-2553.4 54.57 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c28-Apr-2555.02 56.08 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c28-Apr-2672.52 74.02 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c28-Aug-2552.28 53.58 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c28-Aug-2677.83 79.23 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c28-Jan-2653.51 54.39 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c28-Jul-2548.7 49.89 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c28-Jul-2673.26 74.68 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c28-Mar-2556.85 57.95 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c28-May-2551.86 52.84 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c28-May-2676.72 78.25 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c28-Nov-2557.47 58.77 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c28-Oct-2553.24 54.42 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c29-Apr-2554.97 56.03 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c29-Apr-2672.62 74.12 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c29-Aug-2551.89 53.17 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c29-Dec-2551.68 52.69 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c29-Jan-2653.67 54.54 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c29-Jul-2548.81 49.98 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c29-Jul-2673.17 74.58 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c29-Jun-2675.29 76.63 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c29-May-2551.44 52.37 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c29-May-2676.81 78.34 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c29-Oct-2552.83 53.94 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c29-Sep-2551.6 52.78 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c30-Apr-2554.42 55.47 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c30-Apr-2672.92 74.44 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c30-Dec-2551.78 52.8 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c30-Jan-2653.95 54.86 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c30-Jul-2548.91 50.08 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c30-Jul-2673.17 74.6 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c30-Jun-2546.75 47.76 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c30-Jun-2674.95 76.27 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c30-Mar-2670.19 71.43 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c30-May-2551.04 51.97 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c30-Oct-2552.73 53.84 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c30-Sep-2551.7 52.87 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c31-Aug-2678.73 80.14 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c31-Dec-2551.87 52.9 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c31-Jul-2549.11 50.28 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c31-Jul-2673.21 74.65 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c31-Mar-2670.43 71.69 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA00c31-Oct-2553.01 54.16 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA03c01-Apr-2554.99 55.99 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA03c01-Apr-2671.19 72.58 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA03c01-Aug-2551.13 52.36 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA03c01-Aug-2675.98 77.39 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA03c01-Dec-2554.3 55.49 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA03c01-Feb-2656.72 57.67 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA03c01-Jan-2652.77 53.68 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA03c01-Jul-2548.39 49.53 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA03c01-Jul-2673.13 74.49 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA03c01-Jun-2548.06 48.98 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA03c01-Jun-2677.65 79.14 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA03c01-Mar-2556.73 57.23 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA03c01-Mar-2669.81 71.13 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA03c01-May-2553.34 54.35 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA03c01-May-2675.36 76.9 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA03c01-Nov-2556.03 57.24 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA03c01-Oct-2552.16 53.31 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA03c01-Sep-2550.97 52.18 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA03c01-Sep-2686.43 87.64 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c01-Aug-2548.958 50.134 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c02-Apr-2670.545 71.821 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c02-Jan-2651.79 52.808 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c02-May-2554.708 55.765 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c03-Jul-2674.296 75.608 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c03-Oct-2551.646 52.81 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c04-Apr-2556.198 57.234 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c04-Jul-2547.166 48.219 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c04-Sep-2680.682 82.112 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c05-Dec-2557.08 58.397 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c05-Jun-2677.945 79.509 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c05-Sep-2551.172 52.418 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c06-Feb-2654.268 55.177 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c06-Jun-2550.448 51.348 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c06-Mar-2665.124 66.335 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c07-Aug-2673.744 75.146 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c07-Nov-2553.662 54.806 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c08-Aug-2549.79 50.975 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c08-May-2673.59 75.12 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c09-Jan-2651.826 52.789 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c09-May-2554.23 55.268 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c10-Apr-2670.376 71.666 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c10-Jul-2672.87 74.16 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c10-Oct-2551.268 52.408 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c11-Apr-2554.904 55.878 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c11-Jul-2548.066 49.156 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c11-Sep-2685.088 86.553 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c12-Dec-2555.624 56.913 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c12-Jun-2679 80.553 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c12-Sep-2550.488 51.72 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c13-Feb-2655.462 56.38 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c13-Jun-2548.664 49.542 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c13-Mar-2671.292 72.749 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c14-Aug-2675.188 76.587 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c14-Nov-2555.906 57.095 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c15-Aug-2550.872 52.1 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c15-May-2674.658 76.17 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c16-Jan-2652.888 53.785 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c16-May-2553.983 55.019 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c17-Apr-2554.38 55.328 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c17-Apr-2670.636 72.01 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c17-Jul-2672.56 73.911 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c17-Oct-2551.734 52.889 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c18-Jul-2548.846 50.021 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c18-Sep-2688.716 90.23 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c19-Dec-2553.576 54.77 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c19-Jun-2678.328 79.83 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c19-Sep-2550.884 52.091 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c20-Feb-2656.907 57.836 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c20-Jun-2547.056 47.979 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c20-Mar-2671.95 73.313 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c21-Aug-2676.79 78.203 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c21-Mar-2557.486 58.374 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c21-Nov-2557.082 58.313 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c22-Aug-2551.972 53.218 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c22-May-2676.692 78.244 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c23-Jan-2652.99 53.851 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c23-May-2553.216 54.23 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c24-Apr-2671.562 73.004 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c24-Jul-2673.406 74.82 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c24-Oct-2553.073 54.238 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c25-Apr-2554.724 55.721 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c25-Jul-2548.742 49.939 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c25-Sep-2687.948 89.156 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c26-Dec-2551.975 53.022 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c26-Jun-2676.414 77.803 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c26-Sep-2551.054 52.223 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c27-Feb-2660.314 61.348 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c27-Jun-2546.328 47.292 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c27-Mar-2670.684 71.963 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c28-Aug-2677.498 78.902 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c28-Mar-2557.178 58.295 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c28-Nov-2557.458 58.727 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c29-Aug-2552.26 53.545 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c29-May-2676.805 78.353 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c30-Apr-2672.63 74.139 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c30-Jan-2653.57 54.455 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c30-May-2551.838 52.807 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c31-Jul-2673.32 74.753 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA04c31-Oct-2553.042 54.183 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA05c01-Apr-2552.11 53.09 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA05c01-Apr-2674.71 76.18 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA05c01-Jan-2555.32 55.49 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA05c01-Jan-2660.08 61.15 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA05c01-Jul-2550.12 51.31 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA05c01-Jul-2678.51 79.83 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSEAA05c01-Oct-2554.1 55.29 SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
CSTIA00c01-Apr-2556.62 57.69 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c01-Apr-2670.79 72.11 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c01-Aug-2549.26 50.43 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c01-Dec-2557.32 58.62 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c01-Jul-2546.84 47.87 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c01-Jul-2674.44 75.77 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c01-Oct-2551.66 52.82 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c01-Sep-2551.89 53.18 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c01-Sep-2679.43 80.85 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c02-Apr-2556.34 57.37 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c02-Apr-2670.77 72.05 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c02-Dec-2557.26 58.58 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c02-Feb-2654.04 54.96 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c02-Jan-2651.83 52.84 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c02-Jul-2547.21 48.29 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c02-Jul-2673.63 74.9 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c02-Jun-2550.84 51.77 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c02-Jun-2677.02 78.54 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c02-Mar-2663.21 64.31 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c02-May-2554.42 55.47 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c02-Oct-2551.61 52.77 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c02-Sep-2551.69 52.97 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c02-Sep-2680.19 81.6 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c03-Apr-2556.09 57.12 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c03-Aug-2673.42 74.85 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c03-Dec-2557.2 58.53 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c03-Feb-2654.19 55.11 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c03-Jul-2547.46 48.54 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c03-Jul-2673.17 74.46 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c03-Jun-2550.66 51.56 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c03-Jun-2677.5 79.06 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c03-Mar-2663.95 65.08 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c03-Nov-2553.06 54.21 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c03-Oct-2551.66 52.82 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c03-Sep-2551.35 52.62 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c03-Sep-2681.56 83.01 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c04-Apr-2555.74 56.76 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c04-Aug-2549.36 50.53 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c04-Aug-2673.57 75 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c04-Dec-2556.86 58.18 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c04-Feb-2654.25 55.16 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c04-Jul-2547.57 48.63 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c04-Jun-2550.46 51.36 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c04-Jun-2678.33 79.92 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c04-Mar-2665.48 66.75 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c04-May-2673.15 74.64 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c04-Nov-2553.17 54.3 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c04-Sep-2550.73 51.94 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c04-Sep-2683.5 84.97 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c05-Aug-2549.51 50.68 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c05-Aug-2673.73 75.14 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c05-Dec-2556.76 58.08 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c05-Feb-2654.36 55.25 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c05-Jan-2651.82 52.84 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c05-Jun-2550.26 51.16 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c05-Jun-2678.93 80.51 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c05-Mar-2666.32 67.61 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c05-May-2554.37 55.42 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c05-May-2673.82 75.37 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c05-Nov-2553.66 54.81 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c05-Sep-2550.2 51.38 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c06-Apr-2670.91 72.2 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c06-Aug-2549.76 50.93 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c06-Aug-2673.94 75.33 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c06-Feb-2654.5 55.41 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c06-Jan-2651.88 52.89 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c06-Jul-2673.12 74.41 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c06-Jun-2550.02 50.9 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c06-Mar-2666.66 67.93 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c06-May-2554.24 55.26 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c06-May-2673.9 75.47 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c06-Nov-2554.06 55.21 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c06-Oct-2551.41 52.56 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c07-Apr-2555.11 56.09 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c07-Apr-2670.61 71.89 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c07-Aug-2549.76 50.93 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c07-Aug-2674.06 75.42 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c07-Jan-2651.47 52.41 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c07-Jul-2547.67 48.73 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c07-Jul-2673.01 74.31 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c07-May-2554.28 55.32 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c07-May-2673.65 75.2 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c07-Nov-2554.36 55.51 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c07-Oct-2551.41 52.56 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c07-Sep-2683.91 85.36 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c08-Apr-2555.07 56.04 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c08-Apr-2670.14 71.43 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c08-Aug-2550.56 51.81 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c08-Dec-2556.36 57.68 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c08-Jan-2651.77 52.71 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c08-Jul-2547.82 48.89 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c08-Jul-2672.92 74.21 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c08-Jun-2679.09 80.66 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c08-May-2554.13 55.17 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c08-May-2673.43 74.92 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c08-Oct-2551.22 52.36 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c08-Sep-2550.32 51.55 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c08-Sep-2684.46 85.92 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c09-Apr-2554.81 55.78 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c09-Apr-2670.18 71.48 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c09-Dec-2556.06 57.37 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c09-Feb-2654.79 55.71 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c09-Jan-2652.19 53.1 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c09-Jul-2548.06 49.15 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c09-Jul-2672.77 74.06 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c09-Jun-2549.27 50.15 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c09-Jun-2679.13 80.7 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c09-Mar-2670.86 72.33 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c09-May-2554.13 55.17 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c09-Oct-2551.22 52.36 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c09-Sep-2550.33 51.54 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c09-Sep-2684.37 85.82 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c10-Apr-2554.87 55.84 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c10-Apr-2670.04 71.32 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c10-Dec-2555.58 56.86 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c10-Feb-2655.1 56 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c10-Jul-2548.39 49.51 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c10-Jul-2672.53 73.81 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c10-Jun-2548.77 49.65 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c10-Jun-2678.93 80.49 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c10-Mar-2671.03 72.51 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c10-Nov-2554.66 55.81 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c10-Oct-2551.08 52.2 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c10-Sep-2550.48 51.69 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c10-Sep-2684.46 85.92 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c11-Apr-2554.66 55.64 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c11-Aug-2550.71 51.96 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c11-Aug-2674.5 75.88 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c11-Dec-2555.23 56.5 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c11-Feb-2655.49 56.41 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c11-Jul-2548.39 49.51 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c11-Jun-2548.57 49.45 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c11-Jun-2679 80.54 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c11-Mar-2670.9 72.34 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c11-May-2673.56 75.01 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c11-Nov-2555.39 56.57 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c11-Sep-2550.66 51.91 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c11-Sep-2688.24 89.74 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c12-Aug-2550.63 51.85 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c12-Aug-2674.79 76.18 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c12-Dec-2554.89 56.15 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c12-Feb-2655.74 56.66 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c12-Jan-2652.49 53.4 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c12-Jun-2548.48 49.35 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c12-Jun-2678.85 80.38 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c12-Mar-2671.47 72.91 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c12-May-2674.19 75.68 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c12-Nov-2555.99 57.18 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c12-Sep-2550.65 51.91 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c13-Apr-2670.23 71.53 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c13-Aug-2550.72 51.95 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c13-Aug-2675.63 77.04 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c13-Feb-2656.19 57.11 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c13-Jan-2652.79 53.7 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c13-Jul-2672.66 73.98 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c13-Jun-2548.23 49.11 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c13-Mar-2672.2 73.66 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c13-May-2554.08 55.12 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c13-May-2674.77 76.3 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c13-Nov-2556.22 57.43 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c13-Oct-2550.98 52.09 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c14-Apr-2554.48 55.43 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c14-Apr-2670.27 71.59 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c14-Aug-2551.03 52.24 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c14-Aug-2675.83 77.24 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c14-Jan-2652.66 53.54 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c14-Jul-2548.44 49.56 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c14-Jul-2672.66 74 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c14-May-2554.09 55.12 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c14-May-2675.16 76.71 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c14-Nov-2557.27 58.49 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c14-Oct-2551.5 52.66 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c14-Sep-2688.54 90.05 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c15-Apr-2554.48 55.43 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c15-Apr-2670.58 71.97 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c15-Aug-2551.27 52.5 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c15-Dec-2554.69 55.95 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c15-Jan-2653.15 54.04 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c15-Jul-2548.86 50.03 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c15-Jul-2672.55 73.91 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c15-Jun-2679.02 80.58 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c15-May-2553.88 54.92 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c15-May-2675.61 77.16 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c15-Oct-2551.75 52.91 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c15-Sep-2550.86 52.11 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c15-Sep-2689.13 90.65 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c16-Apr-2554.33 55.28 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c16-Apr-2670.8 72.23 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c16-Dec-2554.25 55.49 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c16-Feb-2656.45 57.36 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c16-Jan-2653.35 54.24 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c16-Jul-2549.05 50.24 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c16-Jul-2672.29 73.66 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c16-Jun-2547.77 48.67 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c16-Jun-2678.88 80.41 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c16-Mar-2672.31 73.75 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c16-May-2553.88 54.92 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c16-Oct-2552.05 53.21 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c16-Sep-2550.94 52.14 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c16-Sep-2689.2 90.7 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c17-Apr-2554.23 55.18 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c17-Apr-2671.3 72.73 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c17-Aug-2675.93 77.34 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c17-Dec-2553.43 54.62 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c17-Jul-2548.94 50.14 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c17-Jul-2672.64 74.01 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c17-Jun-2547.37 48.27 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c17-Jun-2678.44 79.95 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c17-Mar-2671.7 73.06 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c17-Nov-2557.42 58.64 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c17-Oct-2552.39 53.56 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c17-Sep-2550.98 52.19 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c17-Sep-2689.13 90.65 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c18-Aug-2551.52 52.75 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c18-Aug-2676.23 77.64 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c18-Dec-2552.95 54.1 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c18-Jul-2548.94 50.14 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c18-Jun-2547.11 48.03 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c18-Jun-2678.02 79.48 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c18-Mar-2557.45 58.54 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c18-Mar-2671.94 73.31 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c18-May-2676.41 77.97 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c18-Nov-2557.12 58.34 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c18-Sep-2550.75 51.93 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c18-Sep-2687.58 89.1 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c19-Aug-2551.91 53.16 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c19-Aug-2676.65 78.04 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c19-Dec-2552.56 53.69 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c19-Feb-2656.84 57.77 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c19-Jan-2653.01 53.88 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c19-Jun-2546.65 47.58 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c19-Jun-2677.28 78.73 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c19-Mar-2557.45 58.54 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c19-Mar-2672.12 73.47 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c19-May-2553.63 54.67 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c19-May-2676.6 78.17 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c19-Nov-2556.82 58.04 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c19-Sep-2550.89 52.09 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c20-Apr-2671.34 72.78 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c20-Aug-2552.06 53.31 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c20-Aug-2677.41 78.86 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c20-Feb-2657.43 58.38 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c20-Jan-2652.88 53.73 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c20-Jul-2672.84 74.22 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c20-Jun-2546.38 47.35 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c20-Mar-2557.68 58.81 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c20-Mar-2671.68 72.98 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c20-May-2553.45 54.46 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c20-May-2676.66 78.21 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c20-Nov-2556.96 58.19 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c21-Apr-2554.33 55.28 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c21-Apr-2671.19 72.62 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c21-Aug-2552.16 53.41 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c21-Aug-2677.73 79.14 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c21-Jan-2652.97 53.83 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c21-Jul-2548.94 50.14 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c21-Jul-2673.08 74.48 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c21-Mar-2557.43 58.56 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c21-May-2553.2 54.21 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c21-May-2676.91 78.46 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c21-Nov-2557.09 58.35 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c21-Oct-2552.59 53.76 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c21-Sep-2687.64 89.14 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c22-Apr-2554.47 55.44 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c22-Apr-2671.4 72.82 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c22-Aug-2552.21 53.46 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c22-Dec-2552.43 53.53 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c22-Jan-2652.98 53.83 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c22-Jul-2548.79 49.99 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c22-Jul-2673.39 74.79 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c22-Jun-2677.27 78.73 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c22-May-2553.15 54.16 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c22-May-2676.88 78.41 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c22-Oct-2552.95 54.11 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c22-Sep-2550.7 51.87 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c22-Sep-2687.64 89.14 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c23-Apr-2554.91 55.9 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c23-Apr-2671.6 73.03 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c23-Dec-2552.29 53.37 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c23-Feb-2658.12 59.09 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c23-Jan-2653.11 53.99 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c23-Jul-2548.74 49.94 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c23-Jul-2673.86 75.31 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c23-Jun-2546.52 47.51 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c23-Jun-2676.7 78.11 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c23-Mar-2671.52 72.84 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c23-May-2552.65 53.66 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c23-Oct-2553.2 54.36 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c23-Sep-2550.85 52.02 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c23-Sep-2687.44 88.94 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c24-Apr-2554.9 55.9 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c24-Apr-2672.28 73.76 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c24-Aug-2677.43 78.84 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c24-Dec-2551.59 52.59 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c24-Feb-2658.71 59.7 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c24-Jul-2548.6 49.79 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c24-Jul-2673.86 75.31 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c24-Jun-2546.18 47.14 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c24-Jun-2676.36 77.75 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c24-Mar-2557.48 58.61 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c24-Mar-2671.02 72.31 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c24-Nov-2557.24 58.5 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c24-Oct-2553.55 54.72 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c24-Sep-2551.05 52.22 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c24-Sep-2687.77 89.31 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c25-Apr-2555.01 56.08 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c25-Aug-2552.26 53.51 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c25-Aug-2677.52 78.94 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c25-Feb-2660.37 61.42 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c25-Jul-2548.64 49.84 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c25-Jun-2546.29 47.23 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c25-Jun-2675.97 77.27 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c25-Mar-2557.43 58.56 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c25-Mar-2670.42 71.69 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c25-May-2677.02 78.63 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c25-Nov-2557.54 58.8 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c25-Sep-2551.26 52.42 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c26-Aug-2552.49 53.78 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c26-Aug-2677.42 78.83 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c26-Dec-2551.59 52.59 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c26-Feb-2661.66 62.74 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c26-Jan-2653.26 54.14 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c26-Jun-2546.22 47.19 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c26-Jun-2675.77 77.15 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c26-Mar-2557.23 58.36 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c26-Mar-2670.14 71.38 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c26-May-2552.55 53.55 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c26-May-2676.67 78.19 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c26-Nov-2557.51 58.75 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c26-Sep-2551.41 52.57 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c27-Apr-2672.46 73.97 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c27-Aug-2552.38 53.68 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c27-Aug-2677.29 78.67 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c27-Feb-2662.71 63.79 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c27-Jan-2653.46 54.34 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c27-Jul-2673.79 75.25 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c27-Jun-2546.43 47.39 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c27-Mar-2556.9 58 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c27-Mar-2670.32 71.6 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c27-May-2552.3 53.3 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c27-Nov-2557.53 58.82 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c27-Oct-2553.4 54.57 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c28-Apr-2555.02 56.08 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c28-Apr-2672.52 74.02 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c28-Aug-2552.28 53.58 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c28-Aug-2677.83 79.23 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c28-Jan-2653.51 54.39 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c28-Jul-2548.7 49.89 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c28-Jul-2673.26 74.68 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c28-Mar-2556.85 57.95 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c28-May-2551.86 52.84 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c28-May-2676.72 78.25 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c28-Nov-2557.47 58.77 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c28-Oct-2553.24 54.42 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c29-Apr-2554.97 56.03 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c29-Apr-2672.62 74.12 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c29-Aug-2551.89 53.17 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c29-Dec-2551.68 52.69 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c29-Jan-2653.67 54.54 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c29-Jul-2548.81 49.98 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c29-Jul-2673.17 74.58 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c29-Jun-2675.29 76.63 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c29-May-2551.44 52.37 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c29-May-2676.81 78.34 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c29-Oct-2552.83 53.94 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c29-Sep-2551.6 52.78 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c30-Apr-2554.42 55.47 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c30-Apr-2672.92 74.44 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c30-Dec-2551.78 52.8 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c30-Jan-2653.95 54.86 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c30-Jul-2548.91 50.08 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c30-Jul-2673.17 74.6 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c30-Jun-2546.75 47.76 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c30-Jun-2674.95 76.27 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c30-Mar-2670.19 71.43 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c30-May-2551.04 51.97 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c30-Oct-2552.73 53.84 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c30-Sep-2551.7 52.87 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c31-Aug-2678.73 80.14 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c31-Dec-2551.87 52.9 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c31-Jul-2549.11 50.28 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c31-Jul-2673.21 74.65 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c31-Mar-2670.43 71.69 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIA00c31-Oct-2553.01 54.16 Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
CSTIB00c01-Apr-2577.85 79.32 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c01-Apr-2697.34 99.15 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c01-Aug-2567.73 69.35 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c01-Dec-2578.82 80.61 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c01-Jul-2564.41 65.82 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c01-Jul-26102.36 104.19 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c01-Oct-2571.03 72.63 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c01-Sep-2571.35 73.12 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c01-Sep-26109.22 111.16 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c02-Apr-2577.47 78.88 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c02-Apr-2697.31 99.07 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c02-Dec-2578.73 80.54 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c02-Feb-2674.31 75.57 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c02-Jan-2671.27 72.66 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c02-Jul-2564.91 66.4 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c02-Jul-26101.24 102.99 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c02-Jun-2569.91 71.18 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c02-Jun-26105.9 108 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c02-Mar-2686.91 88.43 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c02-May-2574.83 76.28 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c02-Oct-2570.96 72.56 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c02-Sep-2571.07 72.84 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c02-Sep-26110.26 112.19 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c03-Apr-2577.12 78.53 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c03-Aug-26100.95 102.92 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c03-Dec-2578.65 80.48 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c03-Feb-2674.51 75.77 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c03-Jul-2565.26 66.74 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c03-Jul-26100.61 102.38 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c03-Jun-2569.66 70.89 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c03-Jun-26106.56 108.7 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c03-Mar-2687.93 89.49 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c03-Nov-2572.96 74.54 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c03-Oct-2571.03 72.62 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c03-Sep-2570.61 72.35 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c03-Sep-26112.15 114.15 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c04-Apr-2576.64 78.05 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c04-Aug-2567.87 69.48 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c04-Aug-26101.16 103.12 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c04-Dec-2578.18 79.99 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c04-Feb-2674.59 75.84 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c04-Jul-2565.41 66.87 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c04-Jun-2569.38 70.62 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c04-Jun-26107.7 109.89 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c04-Mar-2690.04 91.78 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c04-May-26100.58 102.63 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c04-Nov-2573.11 74.66 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c04-Sep-2569.75 71.42 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c04-Sep-26114.81 116.83 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c05-Aug-2568.08 69.68 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c05-Aug-26101.38 103.31 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c05-Dec-2578.05 79.86 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c05-Feb-2674.75 75.97 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c05-Jan-2671.25 72.66 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c05-Jun-2569.11 70.34 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c05-Jun-26108.53 110.71 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c05-Mar-2691.19 92.97 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c05-May-2574.76 76.21 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c05-May-26101.5 103.64 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c05-Nov-2573.78 75.36 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c05-Sep-2569.03 70.64 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c06-Apr-2697.5 99.28 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c06-Aug-2568.42 70.03 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c06-Aug-26101.67 103.58 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c06-Feb-2674.94 76.19 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c06-Jan-2671.34 72.73 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c06-Jul-26100.54 102.31 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c06-Jun-2568.78 69.99 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c06-Mar-2691.66 93.4 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c06-May-2574.58 75.99 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c06-May-26101.61 103.77 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c06-Nov-2574.33 75.91 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c06-Oct-2570.69 72.27 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c07-Apr-2575.78 77.12 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c07-Apr-2697.09 98.85 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c07-Aug-2568.42 70.02 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c07-Aug-26101.83 103.7 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c07-Jan-2670.77 72.06 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c07-Jul-2565.55 67.01 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c07-Jul-26100.39 102.17 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c07-May-2574.64 76.06 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c07-May-26101.27 103.4 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c07-Nov-2574.75 76.32 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c07-Oct-2570.69 72.27 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c07-Sep-26115.38 117.37 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c08-Apr-2575.72 77.05 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c08-Apr-2696.44 98.22 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c08-Aug-2569.52 71.24 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c08-Dec-2577.5 79.31 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c08-Jan-2671.18 72.47 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c08-Jul-2565.75 67.22 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c08-Jul-26100.27 102.04 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c08-Jun-26108.75 110.9 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c08-May-2574.43 75.86 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c08-May-26100.97 103.01 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c08-Oct-2570.43 72 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c08-Sep-2569.19 70.87 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c08-Sep-26116.13 118.14 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c09-Apr-2575.36 76.7 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c09-Apr-2696.5 98.29 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c09-Dec-2577.08 78.89 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c09-Feb-2675.34 76.6 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c09-Jan-2671.76 73.01 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c09-Jul-2566.08 67.58 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c09-Jul-26100.06 101.84 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c09-Jun-2567.75 68.96 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c09-Jun-26108.8 110.97 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c09-Mar-2697.43 99.45 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c09-May-2574.43 75.86 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c09-Oct-2570.43 71.99 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c09-Sep-2569.2 70.87 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c09-Sep-26116.01 118 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c10-Apr-2575.45 76.78 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c10-Apr-2696.31 98.07 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c10-Dec-2576.42 78.18 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c10-Feb-2675.76 77.01 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c10-Jul-2566.54 68.07 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c10-Jul-2699.73 101.49 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c10-Jun-2567.06 68.27 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c10-Jun-26108.53 110.68 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c10-Mar-2697.67 99.7 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c10-Nov-2575.16 76.73 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c10-Oct-2570.24 71.77 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c10-Sep-2569.41 71.08 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c10-Sep-26116.13 118.14 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c11-Apr-2575.16 76.51 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c11-Aug-2569.73 71.45 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c11-Aug-26102.44 104.34 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c11-Dec-2575.94 77.69 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c11-Feb-2676.3 77.57 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c11-Jul-2566.54 68.07 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c11-Jun-2566.78 67.99 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c11-Jun-26108.63 110.74 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c11-Mar-2697.49 99.47 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c11-May-26101.15 103.13 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c11-Nov-2576.16 77.79 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c11-Sep-2569.66 71.37 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c11-Sep-26121.33 123.4 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c12-Aug-2569.62 71.29 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c12-Aug-26102.84 104.75 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c12-Dec-2575.47 77.2 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c12-Feb-2676.64 77.91 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c12-Jan-2672.17 73.43 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c12-Jun-2566.66 67.86 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c12-Jun-26108.42 110.52 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c12-Mar-2698.27 100.24 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c12-May-26102.01 104.06 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c12-Nov-2576.99 78.62 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c12-Sep-2569.64 71.37 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c13-Apr-2696.57 98.36 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c13-Aug-2569.74 71.43 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c13-Aug-26103.99 105.93 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c13-Feb-2677.26 78.53 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c13-Jan-2672.59 73.84 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c13-Jul-2699.91 101.72 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c13-Jun-2566.32 67.53 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c13-Mar-2699.28 101.28 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c13-May-2574.36 75.79 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c13-May-26102.81 104.91 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c13-Nov-2577.3 78.97 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c13-Oct-2570.1 71.63 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c14-Apr-2574.91 76.21 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c14-Apr-2696.62 98.44 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c14-Aug-2570.17 71.84 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c14-Aug-26104.27 106.2 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c14-Jan-2672.41 73.62 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c14-Jul-2566.61 68.14 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c14-Jul-2699.91 101.75 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c14-May-2574.37 75.79 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c14-May-26103.35 105.47 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c14-Nov-2578.75 80.42 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c14-Oct-2570.81 72.41 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c14-Sep-26121.74 123.82 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c15-Apr-2574.91 76.21 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c15-Apr-2697.05 98.95 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c15-Aug-2570.5 72.18 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c15-Dec-2575.2 76.93 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c15-Jan-2673.08 74.31 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c15-Jul-2567.18 68.79 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c15-Jul-2699.76 101.62 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c15-Jun-26108.65 110.8 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c15-May-2574.09 75.51 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c15-May-26103.96 106.09 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c15-Oct-2571.16 72.76 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c15-Sep-2569.93 71.65 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c15-Sep-26122.55 124.65 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c16-Apr-2574.7 76.01 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c16-Apr-2697.35 99.31 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c16-Dec-2574.59 76.3 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c16-Feb-2677.62 78.87 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c16-Jan-2673.36 74.58 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c16-Jul-2567.44 69.08 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c16-Jul-2699.4 101.28 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c16-Jun-2565.68 66.92 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c16-Jun-26108.46 110.57 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c16-Mar-2699.43 101.4 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c16-May-2574.09 75.51 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c16-Oct-2571.57 73.17 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c16-Sep-2570.04 71.69 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c16-Sep-26122.65 124.71 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c17-Apr-2574.57 75.87 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c17-Apr-2698.04 100.01 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c17-Aug-26104.4 106.34 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c17-Dec-2573.47 75.1 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c17-Jul-2567.29 68.94 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c17-Jul-2699.88 101.77 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c17-Jun-2565.13 66.37 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c17-Jun-26107.86 109.93 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c17-Mar-2698.59 100.45 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c17-Nov-2578.95 80.63 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c17-Oct-2572.04 73.65 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c17-Sep-2570.1 71.76 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c17-Sep-26122.55 124.65 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c18-Aug-2570.84 72.53 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c18-Aug-26104.82 106.75 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c18-Dec-2572.81 74.39 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c18-Jul-2567.29 68.94 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c18-Jun-2564.78 66.04 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c18-Jun-26107.28 109.28 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c18-Mar-2578.99 80.5 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c18-Mar-2698.92 100.8 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c18-May-26105.06 107.21 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c18-Nov-2578.54 80.22 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c18-Sep-2569.78 71.41 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c18-Sep-26120.42 122.51 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c19-Aug-2571.38 73.09 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c19-Aug-26105.39 107.3 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c19-Dec-2572.27 73.83 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c19-Feb-2678.16 79.44 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c19-Jan-2672.89 74.09 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c19-Jun-2564.14 65.43 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c19-Jun-26106.26 108.25 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c19-Mar-2578.99 80.5 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c19-Mar-2699.17 101.02 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c19-May-2573.74 75.17 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c19-May-26105.33 107.48 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c19-Nov-2578.13 79.8 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c19-Sep-2569.97 71.62 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c20-Apr-2698.09 100.07 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c20-Aug-2571.58 73.3 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c20-Aug-26106.44 108.43 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c20-Feb-2678.97 80.27 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c20-Jan-2672.71 73.87 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c20-Jul-26100.16 102.06 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c20-Jun-2563.77 65.1 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c20-Mar-2579.31 80.86 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c20-Mar-2698.56 100.35 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c20-May-2573.49 74.88 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c20-May-26105.41 107.54 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c20-Nov-2578.32 80.02 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c21-Apr-2574.7 76.01 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c21-Apr-2697.89 99.86 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c21-Aug-2571.72 73.44 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c21-Aug-26106.88 108.82 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c21-Jan-2672.83 74.01 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c21-Jul-2567.29 68.94 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c21-Jul-26100.49 102.41 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c21-Mar-2578.97 80.52 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c21-May-2573.15 74.54 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c21-May-26105.75 107.88 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c21-Nov-2578.5 80.24 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c21-Oct-2572.31 73.92 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c21-Sep-26120.51 122.57 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c22-Apr-2574.9 76.23 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c22-Apr-2698.18 100.13 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c22-Aug-2571.79 73.51 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c22-Dec-2572.09 73.61 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c22-Jan-2672.85 74.01 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c22-Jul-2567.09 68.74 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c22-Jul-26100.91 102.83 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c22-Jun-26106.25 108.25 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c22-May-2573.08 74.47 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c22-May-26105.71 107.82 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c22-Oct-2572.81 74.4 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c22-Sep-2569.71 71.33 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c22-Sep-26120.51 122.57 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c23-Apr-2575.5 76.86 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c23-Apr-2698.45 100.42 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c23-Dec-2571.9 73.39 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c23-Feb-2679.92 81.25 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c23-Jan-2673.03 74.23 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c23-Jul-2567.02 68.66 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c23-Jul-26101.56 103.55 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c23-Jun-2563.97 65.32 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c23-Jun-26105.46 107.39 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c23-Mar-2698.34 100.15 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c23-May-2572.39 73.78 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c23-Oct-2573.15 74.75 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c23-Sep-2569.92 71.53 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c23-Sep-26120.23 122.29 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c24-Apr-2575.49 76.87 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c24-Apr-2699.39 101.42 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c24-Aug-26106.47 108.41 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c24-Dec-2570.94 72.31 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c24-Feb-2680.73 82.08 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c24-Jul-2566.83 68.46 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c24-Jul-26101.56 103.55 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c24-Jun-2563.5 64.82 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c24-Jun-26105 106.91 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c24-Mar-2579.04 80.59 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c24-Mar-2697.65 99.43 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c24-Nov-2578.71 80.44 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c24-Oct-2573.63 75.23 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c24-Sep-2570.19 71.81 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c24-Sep-26120.68 122.8 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c25-Apr-2575.64 77.11 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c25-Aug-2571.86 73.58 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c25-Aug-26106.59 108.54 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c25-Feb-2683.01 84.46 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c25-Jul-2566.88 68.53 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c25-Jun-2563.65 64.94 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c25-Jun-26104.46 106.25 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c25-Mar-2578.97 80.52 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c25-Mar-2696.83 98.57 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c25-May-26105.9 108.12 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c25-Nov-2579.12 80.85 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c25-Sep-2570.48 72.08 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c26-Aug-2572.17 73.94 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c26-Aug-26106.45 108.39 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c26-Dec-2570.94 72.31 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c26-Feb-2684.78 86.27 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c26-Jan-2673.23 74.44 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c26-Jun-2563.55 64.89 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c26-Jun-26104.18 106.08 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c26-Mar-2578.69 80.24 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c26-Mar-2696.44 98.15 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c26-May-2572.26 73.63 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c26-May-26105.42 107.51 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c26-Nov-2579.08 80.78 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c26-Sep-2570.69 72.29 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c27-Apr-2699.63 101.71 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c27-Aug-2572.02 73.81 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c27-Aug-26106.27 108.17 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c27-Feb-2686.23 87.71 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c27-Jan-2673.51 74.72 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c27-Jul-26101.46 103.47 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c27-Jun-2563.84 65.16 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c27-Mar-2578.24 79.75 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c27-Mar-2696.69 98.44 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c27-May-2571.91 73.29 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c27-Nov-2579.1 80.87 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c27-Oct-2573.43 75.03 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c28-Apr-2575.65 77.11 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c28-Apr-2699.72 101.78 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c28-Aug-2571.89 73.67 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c28-Aug-26107.02 108.94 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c28-Jan-2673.58 74.79 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c28-Jul-2566.96 68.6 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c28-Jul-26100.73 102.69 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c28-Mar-2578.17 79.68 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c28-May-2571.31 72.65 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c28-May-26105.49 107.59 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c28-Nov-2579.02 80.81 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c28-Oct-2573.21 74.82 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c29-Apr-2575.58 77.04 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c29-Apr-2699.85 101.92 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c29-Aug-2571.35 73.12 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c29-Dec-2571.06 72.45 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c29-Jan-2673.8 75 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c29-Jul-2567.11 68.73 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c29-Jul-26100.61 102.55 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c29-Jun-26103.52 105.37 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c29-May-2570.73 72.01 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c29-May-26105.61 107.72 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c29-Oct-2572.64 74.17 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c29-Sep-2570.95 72.57 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c30-Apr-2574.83 76.28 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c30-Apr-26100.27 102.36 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c30-Dec-2571.2 72.6 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c30-Jan-2674.18 75.43 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c30-Jul-2567.25 68.86 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c30-Jul-26100.61 102.57 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c30-Jun-2564.28 65.67 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c30-Jun-26103.06 104.88 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c30-Mar-2696.51 98.22 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c30-May-2570.18 71.46 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c30-Oct-2572.5 74.03 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c30-Sep-2571.09 72.7 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c31-Aug-26108.25 110.19 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c31-Dec-2571.32 72.73 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c31-Jul-2567.53 69.14 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c31-Jul-26100.66 102.64 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c31-Mar-2696.84 98.57 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
CSTIB00c31-Oct-2572.89 74.47 Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
DU256CCu02-Oct-26473.72 474.19 DTN ULSD Sioux Falls SD Hartland
ISFDA00c05-Oct-268267 10472 PDTO 16/20 Shrimp DDP US Northea
ISFDB00c05-Oct-263.75 4.75 PDTO 16/20 Shrimp DDP US Northea
LGAMS00c05-Oct-261410 1393 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGAMS00l05-Oct-261410 1376 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIJM00c05-Oct-261410 1393 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIJM00l05-Oct-261410 1376 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00c05-Oct-261590 1561.333 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00l05-Oct-261590 1541 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00c05-Oct-261460 1450 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00l05-Oct-261460 1440 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
MFAMS00c05-Oct-26720 720.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Amsterdam
MFIJM00c05-Oct-26720 720.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Ijmuiden
MFIZM00c05-Oct-26865 855 Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
MFSKG00c05-Oct-26700 706.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
MGAMS00c05-Oct-261410 1393 Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
MGAMS00l05-Oct-261410 1376 Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
MGIJM00c05-Oct-261410 1393 Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
MGIJM00l05-Oct-261410 1376 Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
MGMPM00c05-Oct-262200 2050 Marine Gasoil Dlvd Maputo
MGMPM00h05-Oct-262200 2050 Marine Gasoil Dlvd Maputo
MGMPM00l05-Oct-262200 2050 Marine Gasoil Dlvd Maputo
MGSKA00c05-Oct-261460 1450 Marine Gasoil Dlvd Skagen
MGSKA00l05-Oct-261460 1440 Marine Gasoil Dlvd Skagen
QB3HP35c31-Aug-26435.038 435.022 Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous
QB3HP36c31-Aug-26433.059 433.035 Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous
QB3PP35c31-Aug-26484.714 484.691 Bunker FO 380 CST 3.5% Ex-Wharf
QB3PP36c31-Aug-26481.942 481.908 Bunker FO 380 CST 3.5% Ex-Wharf
QBRH100c31-Aug-2666.784 66.728 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH101c31-Aug-2666.724 66.669 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH102c31-Aug-2666.665 66.609 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH103c31-Aug-2666.606 66.55 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH104c31-Aug-2666.548 66.491 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH105c31-Aug-2666.491 66.433 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH106c31-Aug-2666.433 66.376 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH107c31-Aug-2666.376 66.319 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH108c31-Aug-2666.318 66.261 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH109c31-Aug-2666.26 66.204 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH110c31-Aug-2666.201 66.146 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH111c31-Aug-2666.141 66.087 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH112c31-Aug-2666.081 66.027 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH113c31-Aug-2666.021 65.967 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH114c31-Aug-2665.962 65.907 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH115c31-Aug-2665.902 65.848 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH116c31-Aug-2665.844 65.789 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH117c31-Aug-2665.787 65.73 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH118c31-Aug-2665.731 65.673 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH119c31-Aug-2665.676 65.617 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH120c31-Aug-2665.623 65.563 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH121c31-Aug-2665.571 65.51 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH122c31-Aug-2665.52 65.458 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH123c31-Aug-2665.469 65.407 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH124c31-Aug-2665.419 65.356 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH125c31-Aug-2665.369 65.306 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH126c31-Aug-2665.319 65.256 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH127c31-Aug-2665.27 65.206 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH128c31-Aug-2665.221 65.157 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH129c31-Aug-2665.173 65.108 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH130c31-Aug-2665.125 65.06 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH131c31-Aug-2665.077 65.012 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH132c31-Aug-2665.03 64.965 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH133c31-Aug-2664.982 64.918 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH134c31-Aug-2664.934 64.87 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH135c31-Aug-2664.885 64.822 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH136c31-Aug-2664.836 64.773 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH137c31-Aug-2664.786 64.724 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH138c31-Aug-2664.736 64.674 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH139c31-Aug-2664.686 64.624 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH140c31-Aug-2664.638 64.575 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH141c31-Aug-2664.591 64.526 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH142c31-Aug-2664.549 64.479 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH143c31-Aug-2664.516 64.437 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH144c18-Aug-2664.876 64.875 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH144c31-Aug-2664.501 64.405 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH145c31-Aug-2664.511 64.39 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH146c31-Aug-2664.557 64.4 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH147c28-Aug-2664.847 64.849 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH147c31-Aug-2664.646 64.447 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH148c18-Aug-2665.012 65.011 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH148c28-Aug-2664.936 64.938 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH148c31-Aug-2664.781 64.536 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH149c18-Aug-2665.15 65.149 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH149c28-Aug-2665.071 65.074 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH149c31-Aug-2664.959 64.672 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH150c18-Aug-2665.333 65.33 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH150c28-Aug-2665.249 65.253 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH150c31-Aug-2665.173 64.851 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH151c18-Aug-2665.553 65.549 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH151c28-Aug-2665.463 65.468 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH151c31-Aug-2665.415 65.066 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH152c18-Aug-2665.8 65.795 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH152c28-Aug-2665.704 65.711 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH152c31-Aug-2665.674 65.308 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH153c18-Aug-2666.065 66.06 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH153c28-Aug-2665.964 65.971 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH153c31-Aug-2665.945 65.569 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH154c18-Aug-2666.342 66.335 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH154c28-Aug-2666.233 66.243 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH154c31-Aug-2666.221 65.84 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH155c18-Aug-2666.624 66.617 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH155c28-Aug-2666.509 66.52 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH155c31-Aug-2666.5 66.117 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH156c18-Aug-2666.91 66.902 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH156c28-Aug-2666.788 66.801 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH156c31-Aug-2666.782 66.398 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH157c18-Aug-2667.198 67.189 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH157c28-Aug-2667.07 67.084 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH157c31-Aug-2667.065 66.681 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH158c18-Aug-2667.488 67.477 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH158c28-Aug-2667.352 67.369 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH158c31-Aug-2667.35 66.965 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH159c18-Aug-2667.779 67.767 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH159c28-Aug-2667.637 67.654 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH159c31-Aug-2667.635 67.251 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH160c18-Aug-2668.071 68.058 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH160c28-Aug-2667.922 67.941 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH160c31-Aug-2667.922 67.538 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH161c18-Aug-2668.365 68.351 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH161c28-Aug-2668.208 68.229 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH161c31-Aug-2668.21 67.826 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH162c18-Aug-2668.66 68.645 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH162c28-Aug-2668.496 68.519 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH162c31-Aug-2668.499 68.115 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH163c18-Aug-2668.956 68.94 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH163c28-Aug-2668.785 68.809 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH163c31-Aug-2668.79 68.406 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH164c18-Aug-2669.253 69.236 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH164c28-Aug-2669.075 69.101 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH164c31-Aug-2669.082 68.697 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH165c18-Aug-2669.552 69.533 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH165c28-Aug-2669.366 69.394 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH165c31-Aug-2669.375 68.99 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH166c18-Aug-2669.852 69.832 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH166c28-Aug-2669.659 69.689 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH166c31-Aug-2669.669 69.285 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH167c18-Aug-2670.153 70.132 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH167c28-Aug-2669.952 69.984 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH167c31-Aug-2669.964 69.58 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH168c18-Aug-2670.456 70.433 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH168c28-Aug-2670.248 70.281 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH168c31-Aug-2670.261 69.877 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH169c18-Aug-2670.76 70.736 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH169c28-Aug-2670.544 70.579 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH169c31-Aug-2670.559 70.175 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH170c18-Aug-2671.065 71.04 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH170c28-Aug-2670.841 70.878 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH170c31-Aug-2670.858 70.474 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH171c18-Aug-2671.371 71.345 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH171c28-Aug-2671.14 71.179 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH171c31-Aug-2671.159 70.775 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH172c18-Aug-2671.679 71.652 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH172c28-Aug-2671.44 71.481 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH172c31-Aug-2671.461 71.077 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH173c18-Aug-2671.988 71.96 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH173c28-Aug-2671.741 71.784 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH173c31-Aug-2671.764 71.38 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH174c18-Aug-2672.299 72.269 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH174c28-Aug-2672.044 72.089 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH174c31-Aug-2672.068 71.684 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH175c18-Aug-2672.611 72.58 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH175c28-Aug-2672.348 72.394 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH175c31-Aug-2672.374 71.99 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH176c18-Aug-2672.924 72.891 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH176c28-Aug-2672.653 72.701 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH176c31-Aug-2672.681 72.297 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH177c18-Aug-2673.238 73.205 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH177c28-Aug-2672.959 73.01 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH177c31-Aug-2672.989 72.605 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH178c18-Aug-2673.554 73.519 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH178c28-Aug-2673.267 73.319 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH178c31-Aug-2673.299 72.915 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH179c18-Aug-2673.871 73.835 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH179c28-Aug-2673.576 73.63 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH179c31-Aug-2673.61 73.226 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH180c18-Aug-2674.19 74.152 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH180c28-Aug-2673.886 73.943 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH180c31-Aug-2673.922 73.538 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH181c18-Aug-2674.51 74.471 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH181c28-Aug-2674.198 74.256 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH181c31-Aug-2674.235 73.852 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH182c18-Aug-2674.831 74.791 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH182c28-Aug-2674.511 74.571 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH182c31-Aug-2674.55 74.167 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH183c18-Aug-2675.154 75.112 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH183c28-Aug-2674.825 74.887 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH183c31-Aug-2674.866 74.483 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH184c18-Aug-2675.478 75.435 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH184c28-Aug-2675.141 75.205 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH184c31-Aug-2675.184 74.801 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH185c18-Aug-2675.804 75.759 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH185c28-Aug-2675.458 75.524 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH185c31-Aug-2675.503 75.12 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH186c18-Aug-2676.131 76.085 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH186c28-Aug-2675.776 75.844 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH186c31-Aug-2675.823 75.441 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH187c18-Aug-2676.459 76.412 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH187c28-Aug-2676.095 76.166 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH187c31-Aug-2676.145 75.762 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH188c18-Aug-2676.789 76.74 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH188c28-Aug-2676.416 76.489 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH188c31-Aug-2676.468 76.085 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH189c18-Aug-2677.12 77.07 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH189c28-Aug-2676.739 76.813 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH189c31-Aug-2676.792 76.41 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH190c18-Aug-2677.452 77.401 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH190c28-Aug-2677.062 77.139 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH190c31-Aug-2677.118 76.736 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH191c18-Aug-2677.787 77.734 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH191c28-Aug-2677.387 77.466 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH191c31-Aug-2677.445 77.063 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH192c18-Aug-2678.122 78.068 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH192c28-Aug-2677.714 77.795 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH192c31-Aug-2677.773 77.392 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH193c18-Aug-2678.459 78.403 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH193c28-Aug-2678.041 78.125 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH193c31-Aug-2678.103 77.722 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH194c18-Aug-2678.797 78.74 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH194c28-Aug-2678.371 78.456 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH194c31-Aug-2678.434 78.053 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH195c18-Aug-2679.137 79.078 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH195c28-Aug-2678.701 78.789 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH195c31-Aug-2678.767 78.386 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH196c18-Aug-2679.478 79.418 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH196c28-Aug-2679.033 79.123 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH196c31-Aug-2679.101 78.721 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH197c18-Aug-2679.821 79.759 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH197c28-Aug-2679.366 79.459 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH197c31-Aug-2679.436 79.056 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH198c18-Aug-2680.165 80.102 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH198c28-Aug-2679.701 79.796 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH198c31-Aug-2679.773 79.394 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH199c18-Aug-2680.511 80.446 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH199c28-Aug-2680.037 80.134 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH199c31-Aug-2680.112 79.732 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH200c18-Aug-2680.858 80.792 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH200c28-Aug-2680.375 80.474 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH200c31-Aug-2680.451 80.072 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH201c18-Aug-2681.207 81.139 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH201c28-Aug-2680.714 80.815 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH201c31-Aug-2680.793 80.414 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH202c18-Aug-2681.557 81.488 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH202c28-Aug-2681.054 81.158 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH202c31-Aug-2681.135 80.757 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH203c18-Aug-2681.909 81.838 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH203c28-Aug-2681.396 81.502 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH203c31-Aug-2681.479 81.101 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH204c18-Aug-2682.262 82.19 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH204c28-Aug-2681.739 81.848 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH204c31-Aug-2681.825 81.447 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH205c18-Aug-2682.617 82.543 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH205c28-Aug-2682.084 82.195 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH205c31-Aug-2682.172 81.795 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH206c18-Aug-2682.974 82.897 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH206c28-Aug-2682.43 82.544 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH206c31-Aug-2682.521 82.143 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH207c18-Aug-2683.331 83.254 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH207c28-Aug-2682.778 82.894 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH207c31-Aug-2682.871 82.494 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH208c18-Aug-2683.691 83.611 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH208c28-Aug-2683.127 83.246 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH208c31-Aug-2683.222 82.846 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH209c18-Aug-2684.052 83.971 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH209c28-Aug-2683.477 83.599 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH209c31-Aug-2683.575 83.199 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH210c18-Aug-2684.414 84.331 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH210c28-Aug-2683.83 83.953 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH210c31-Aug-2683.93 83.554 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH211c18-Aug-2684.778 84.694 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH211c28-Aug-2684.183 84.309 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH211c31-Aug-2684.286 83.91 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH212c18-Aug-2685.144 85.058 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH212c28-Aug-2684.538 84.667 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH212c31-Aug-2684.643 84.268 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH213c18-Aug-2685.511 85.423 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH213c28-Aug-2684.895 85.026 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH213c31-Aug-2685.002 84.627 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH214c18-Aug-2685.88 85.79 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH214c28-Aug-2685.253 85.387 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH214c31-Aug-2685.363 84.988 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH215c18-Aug-2686.25 86.159 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH215c28-Aug-2685.612 85.749 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH215c31-Aug-2685.725 85.351 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH216c18-Aug-2686.622 86.529 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH216c28-Aug-2685.973 86.112 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH216c31-Aug-2686.088 85.715 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH217c18-Aug-2686.996 86.901 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH217c28-Aug-2686.336 86.478 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH217c31-Aug-2686.453 86.081 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH218c18-Aug-2687.371 87.274 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH218c28-Aug-2686.7 86.844 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH218c31-Aug-2686.82 86.448 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH219c18-Aug-2687.748 87.649 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH219c28-Aug-2687.066 87.213 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH219c31-Aug-2687.188 86.816 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH220c18-Aug-2688.126 88.026 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH220c28-Aug-2687.433 87.583 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH220c31-Aug-2687.558 87.187 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH221c18-Aug-2688.507 88.404 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH221c28-Aug-2687.802 87.954 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH221c31-Aug-2687.929 87.559 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH222c18-Aug-2688.888 88.784 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH222c28-Aug-2688.172 88.327 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH222c31-Aug-2688.302 87.932 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH223c18-Aug-2689.272 89.166 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH223c28-Aug-2688.544 88.702 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH223c31-Aug-2688.677 88.307 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH224c18-Aug-2689.657 89.549 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH224c28-Aug-2688.917 89.078 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH224c31-Aug-2689.053 88.684 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH225c18-Aug-2690.043 89.934 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH225c28-Aug-2689.292 89.456 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH225c31-Aug-2689.431 89.062 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH226c18-Aug-2690.432 90.32 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH226c28-Aug-2689.669 89.835 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH226c31-Aug-2689.81 89.442 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH227c18-Aug-2690.822 90.708 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH227c28-Aug-2690.047 90.216 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH227c31-Aug-2690.191 89.823 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH228c18-Aug-2691.213 91.098 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH228c28-Aug-2690.427 90.599 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH228c31-Aug-2690.573 90.206 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH229c18-Aug-2691.607 91.489 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH229c28-Aug-2690.808 90.983 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH229c31-Aug-2690.958 90.591 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH230c18-Aug-2692.002 91.882 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH230c28-Aug-2691.191 91.369 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH230c31-Aug-2691.343 90.978 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH231c18-Aug-2692.399 92.277 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH231c28-Aug-2691.576 91.757 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH231c31-Aug-2691.731 91.366 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH232c18-Aug-2692.797 92.674 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH232c28-Aug-2691.962 92.146 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH232c31-Aug-2692.12 91.755 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH233c18-Aug-2693.197 93.072 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH233c28-Aug-2692.35 92.536 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH233c31-Aug-2692.51 92.147 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH234c18-Aug-2693.599 93.472 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH234c28-Aug-2692.739 92.929 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH234c31-Aug-2692.903 92.54 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH235c18-Aug-2694.003 93.874 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH235c28-Aug-2693.13 93.323 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH235c31-Aug-2693.297 92.934 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH236c18-Aug-2694.408 94.277 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH236c28-Aug-2693.523 93.719 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH236c31-Aug-2693.693 93.331 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH237c18-Aug-2694.816 94.682 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH237c28-Aug-2693.918 94.116 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH237c31-Aug-2694.09 93.729 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH238c18-Aug-2695.225 95.089 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH238c28-Aug-2694.314 94.516 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH238c31-Aug-2694.489 94.129 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH239c18-Aug-2695.635 95.498 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH239c28-Aug-2694.711 94.916 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH239c31-Aug-2694.89 94.53 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH240c18-Aug-2696.048 95.908 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH240c28-Aug-2695.111 95.319 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRH240c31-Aug-2695.292 94.933 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHM85c31-Aug-2667.675 67.623 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHM86c31-Aug-2667.61 67.558 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHM87c31-Aug-2667.546 67.493 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHM88c31-Aug-2667.483 67.429 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHM89c31-Aug-2667.421 67.366 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHM90c31-Aug-2667.361 67.305 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHM91c31-Aug-2667.303 67.245 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHM92c31-Aug-2667.245 67.186 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHM93c31-Aug-2667.189 67.129 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHM94c31-Aug-2667.133 67.073 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHM95c31-Aug-2667.077 67.017 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHM96c31-Aug-2667.02 66.961 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHM97c31-Aug-2666.962 66.904 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHM98c31-Aug-2666.903 66.846 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHM99c31-Aug-2666.844 66.788 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP37c31-Aug-2671.534 71.526 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP38c31-Aug-2671.426 71.411 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP39c31-Aug-2671.325 71.303 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP40c31-Aug-2671.227 71.202 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP41c31-Aug-2671.13 71.104 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP42c31-Aug-2671.032 71.007 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP43c31-Aug-2670.932 70.91 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP44c31-Aug-2670.83 70.81 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP45c31-Aug-2670.726 70.708 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP46c31-Aug-2670.623 70.604 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP47c31-Aug-2670.521 70.501 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP48c31-Aug-2670.421 70.399 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP49c31-Aug-2670.324 70.299 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP50c31-Aug-2670.229 70.202 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP51c31-Aug-2670.137 70.108 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP52c31-Aug-2670.047 70.016 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP53c31-Aug-2669.958 69.926 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP54c31-Aug-2669.871 69.838 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP55c31-Aug-2669.786 69.751 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP56c31-Aug-2669.703 69.666 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP57c31-Aug-2669.622 69.583 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP58c31-Aug-2669.543 69.502 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP59c31-Aug-2669.465 69.423 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP60c31-Aug-2669.388 69.345 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP61c31-Aug-2669.312 69.268 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP62c31-Aug-2669.237 69.193 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP63c31-Aug-2669.164 69.118 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP64c31-Aug-2669.092 69.044 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP65c31-Aug-2669.023 68.973 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP66c31-Aug-2668.956 68.904 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP67c31-Aug-2668.891 68.837 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP68c31-Aug-2668.829 68.772 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP69c31-Aug-2668.767 68.71 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP70c31-Aug-2668.705 68.648 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP71c31-Aug-2668.641 68.586 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP72c31-Aug-2668.575 68.523 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP73c31-Aug-2668.506 68.457 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP74c31-Aug-2668.435 68.388 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP75c31-Aug-2668.362 68.317 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP76c31-Aug-2668.289 68.244 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP77c31-Aug-2668.216 68.171 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP78c31-Aug-2668.144 68.098 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP79c31-Aug-2668.074 68.026 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP80c31-Aug-2668.005 67.956 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP81c31-Aug-2667.937 67.887 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP82c31-Aug-2667.871 67.82 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP83c31-Aug-2667.805 67.754 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHP84c31-Aug-2667.74 67.688 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ13c31-Aug-2671.326 71.305 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ14c31-Aug-2671.032 71.007 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ15c31-Aug-2670.726 70.707 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ16c31-Aug-2670.422 70.4 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ17c31-Aug-2670.138 70.109 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ18c31-Aug-2669.872 69.838 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ19c31-Aug-2669.622 69.583 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ20c31-Aug-2669.388 69.345 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ21c31-Aug-2669.164 69.118 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ22c31-Aug-2668.957 68.904 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ23c31-Aug-2668.767 68.71 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ24c31-Aug-2668.574 68.522 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ25c31-Aug-2668.362 68.316 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ26c31-Aug-2668.144 68.098 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ27c31-Aug-2667.938 67.888 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ28c31-Aug-2667.74 67.688 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ29c31-Aug-2667.546 67.494 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ30c31-Aug-2667.362 67.305 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ31c31-Aug-2667.189 67.129 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ32c31-Aug-2667.02 66.961 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ33c31-Aug-2666.844 66.787 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ34c31-Aug-2666.665 66.609 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ35c31-Aug-2666.491 66.433 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ36c31-Aug-2666.318 66.261 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ37c31-Aug-2666.141 66.086 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ38c31-Aug-2665.962 65.907 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ39c31-Aug-2665.787 65.731 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ40c31-Aug-2665.624 65.563 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ41c31-Aug-2665.469 65.407 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ42c31-Aug-2665.319 65.256 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ43c31-Aug-2665.173 65.108 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ44c31-Aug-2665.03 64.965 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ45c31-Aug-2664.885 64.822 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ46c31-Aug-2664.736 64.674 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ47c31-Aug-2664.592 64.527 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ48c31-Aug-2664.509 64.411 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ49c18-Aug-2664.935 64.934 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ49c28-Aug-2664.862 64.863 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ49c31-Aug-2664.661 64.461 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ50c18-Aug-2665.345 65.343 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ50c28-Aug-2665.261 65.265 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ50c31-Aug-2665.182 64.863 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ51c18-Aug-2666.069 66.063 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ51c28-Aug-2665.967 65.975 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ51c31-Aug-2665.947 65.572 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ52c18-Aug-2666.911 66.902 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ52c28-Aug-2666.789 66.802 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ52c31-Aug-2666.782 66.399 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ53c18-Aug-2667.779 67.768 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ53c28-Aug-2667.637 67.655 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ53c31-Aug-2667.636 67.251 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ54c18-Aug-2668.66 68.645 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ54c28-Aug-2668.496 68.519 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ54c31-Aug-2668.5 68.115 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ55c18-Aug-2669.552 69.534 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ55c28-Aug-2669.367 69.395 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ55c31-Aug-2669.375 68.991 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ56c18-Aug-2670.456 70.434 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ56c28-Aug-2670.248 70.281 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ56c31-Aug-2670.262 69.877 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ57c18-Aug-2671.372 71.346 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ57c28-Aug-2671.14 71.179 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ57c31-Aug-2671.159 70.775 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ58c18-Aug-2672.299 72.269 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ58c28-Aug-2672.044 72.089 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ58c31-Aug-2672.069 71.685 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ59c18-Aug-2673.239 73.205 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ59c28-Aug-2672.96 73.01 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ59c31-Aug-2672.99 72.606 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ60c18-Aug-2674.19 74.153 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ60c28-Aug-2673.887 73.943 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ60c31-Aug-2673.922 73.539 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ61c18-Aug-2675.154 75.113 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ61c28-Aug-2674.826 74.888 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ61c31-Aug-2674.867 74.484 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ62c18-Aug-2676.131 76.085 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ62c28-Aug-2675.776 75.845 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ62c31-Aug-2675.823 75.441 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ63c18-Aug-2677.12 77.07 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ63c28-Aug-2676.739 76.814 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ63c31-Aug-2676.792 76.41 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ64c18-Aug-2678.122 78.068 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ64c28-Aug-2677.714 77.795 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ64c31-Aug-2677.774 77.392 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ65c18-Aug-2679.138 79.079 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ65c28-Aug-2678.702 78.79 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ65c31-Aug-2678.767 78.387 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ66c18-Aug-2680.166 80.103 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ66c28-Aug-2679.701 79.796 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ66c31-Aug-2679.774 79.394 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ67c18-Aug-2681.208 81.14 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ67c28-Aug-2680.714 80.816 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ67c31-Aug-2680.793 80.414 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ68c18-Aug-2682.263 82.19 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ68c28-Aug-2681.74 81.849 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ68c31-Aug-2681.826 81.448 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ69c18-Aug-2683.332 83.254 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ69c28-Aug-2682.778 82.894 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ69c31-Aug-2682.871 82.494 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ70c18-Aug-2684.415 84.332 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ70c28-Aug-2683.83 83.954 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ70c31-Aug-2683.93 83.554 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ71c18-Aug-2685.512 85.424 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ71c28-Aug-2684.895 85.026 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ71c31-Aug-2685.003 84.628 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ72c18-Aug-2686.623 86.53 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ72c28-Aug-2685.974 86.113 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ72c31-Aug-2686.089 85.715 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ73c18-Aug-2687.749 87.65 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ73c28-Aug-2687.066 87.213 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ73c31-Aug-2687.189 86.817 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ74c18-Aug-2688.889 88.785 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ74c28-Aug-2688.172 88.328 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ74c31-Aug-2688.303 87.933 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ75c18-Aug-2690.044 89.934 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ75c28-Aug-2689.293 89.456 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ75c31-Aug-2689.431 89.063 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ76c18-Aug-2691.214 91.098 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ76c28-Aug-2690.427 90.599 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHQ76c31-Aug-2690.574 90.207 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHY04c31-Aug-2670.579 70.556 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHY05c31-Aug-2669.512 69.471 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHY06c31-Aug-2668.665 68.613 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHY07c31-Aug-2667.842 67.792 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHY08c31-Aug-2667.103 67.046 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHY09c31-Aug-2666.404 66.348 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHY10c31-Aug-2665.71 65.652 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHY11c31-Aug-2665.102 65.038 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHY12c28-Aug-2664.919 64.92 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHY12c31-Aug-2664.625 64.518 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHY13c18-Aug-2666.526 66.519 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHY13c28-Aug-2666.414 66.424 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHY13c31-Aug-2666.387 66.021 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHY14c18-Aug-2670.01 69.99 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHY14c28-Aug-2669.813 69.844 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHY14c31-Aug-2669.824 69.44 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHY15c18-Aug-2673.721 73.685 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHY15c28-Aug-2673.429 73.482 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHY15c31-Aug-2673.462 73.078 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHY16c18-Aug-2677.628 77.576 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHY16c28-Aug-2677.233 77.311 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHY16c31-Aug-2677.289 76.908 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHY17c18-Aug-2681.742 81.672 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHY17c28-Aug-2681.233 81.339 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHY17c31-Aug-2681.316 80.938 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHY18c18-Aug-2686.074 85.984 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHY18c28-Aug-2685.441 85.577 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHY18c31-Aug-2685.552 85.179 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHY19c18-Aug-2690.636 90.524 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHY19c28-Aug-2689.867 90.035 Brent Frontline at Houston MOC M
QBRHY19c31-Aug-2690.01 89.642 Brent Frontline at Houston MOC M
QDBH144c18-Aug-2665.096 65.095 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH147c28-Aug-2665.057 65.059 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH148c18-Aug-2665.232 65.231 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH148c28-Aug-2665.146 65.148 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH149c18-Aug-2665.37 65.369 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH149c28-Aug-2665.281 65.284 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH150c18-Aug-2665.553 65.55 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH150c28-Aug-2665.459 65.463 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH151c18-Aug-2665.773 65.769 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH151c28-Aug-2665.673 65.678 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH152c18-Aug-2666.02 66.015 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH152c28-Aug-2665.914 65.921 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH153c18-Aug-2666.285 66.28 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH153c28-Aug-2666.174 66.181 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH154c18-Aug-2666.562 66.555 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH154c28-Aug-2666.443 66.453 Dated Brent at Houston MOC M2M F
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QDBH156c28-Aug-2666.998 67.011 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH157c18-Aug-2667.418 67.409 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH157c28-Aug-2667.28 67.294 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH158c18-Aug-2667.708 67.697 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH158c28-Aug-2667.562 67.579 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH159c18-Aug-2667.999 67.987 Dated Brent at Houston MOC M2M F
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QDBH194c28-Aug-2678.581 78.666 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH195c18-Aug-2679.357 79.298 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH195c28-Aug-2678.911 78.999 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH196c18-Aug-2679.698 79.638 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH196c28-Aug-2679.243 79.333 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH197c18-Aug-2680.041 79.979 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH197c28-Aug-2679.576 79.669 Dated Brent at Houston MOC M2M F
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QDBH203c18-Aug-2682.129 82.058 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH203c28-Aug-2681.606 81.712 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH204c18-Aug-2682.482 82.41 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH204c28-Aug-2681.949 82.058 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH205c18-Aug-2682.837 82.763 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH205c28-Aug-2682.294 82.405 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH206c18-Aug-2683.194 83.117 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH206c28-Aug-2682.64 82.754 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH207c18-Aug-2683.551 83.474 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH207c28-Aug-2682.988 83.104 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH208c18-Aug-2683.911 83.831 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH208c28-Aug-2683.337 83.456 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH209c18-Aug-2684.272 84.191 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH209c28-Aug-2683.687 83.809 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH210c18-Aug-2684.634 84.551 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH210c28-Aug-2684.04 84.163 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH211c18-Aug-2684.998 84.914 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH211c28-Aug-2684.393 84.519 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH212c18-Aug-2685.364 85.278 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH212c28-Aug-2684.748 84.877 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH213c18-Aug-2685.731 85.643 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH213c28-Aug-2685.105 85.236 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH214c18-Aug-2686.1 86.01 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH214c28-Aug-2685.463 85.597 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH215c18-Aug-2686.47 86.379 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH215c28-Aug-2685.822 85.959 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH216c18-Aug-2686.842 86.749 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH216c28-Aug-2686.183 86.322 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH217c18-Aug-2687.216 87.121 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH217c28-Aug-2686.546 86.688 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH218c18-Aug-2687.591 87.494 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH218c28-Aug-2686.91 87.054 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH219c18-Aug-2687.968 87.869 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH219c28-Aug-2687.276 87.423 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH220c18-Aug-2688.346 88.246 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH220c28-Aug-2687.643 87.793 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH221c18-Aug-2688.727 88.624 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH221c28-Aug-2688.012 88.164 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH222c18-Aug-2689.108 89.004 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH222c28-Aug-2688.382 88.537 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH223c18-Aug-2689.492 89.386 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH223c28-Aug-2688.754 88.912 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH224c18-Aug-2689.877 89.769 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH224c28-Aug-2689.127 89.288 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH225c18-Aug-2690.263 90.154 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH225c28-Aug-2689.502 89.666 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH226c18-Aug-2690.652 90.54 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH226c28-Aug-2689.879 90.045 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH227c18-Aug-2691.042 90.928 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH227c28-Aug-2690.257 90.426 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH228c18-Aug-2691.433 91.318 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH228c28-Aug-2690.637 90.809 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH229c18-Aug-2691.827 91.709 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH229c28-Aug-2691.018 91.193 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH230c18-Aug-2692.222 92.102 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH230c28-Aug-2691.401 91.579 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH231c18-Aug-2692.619 92.497 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH231c28-Aug-2691.786 91.967 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH232c18-Aug-2693.017 92.894 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH232c28-Aug-2692.172 92.356 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH233c18-Aug-2693.417 93.292 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH233c28-Aug-2692.56 92.746 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH234c18-Aug-2693.819 93.692 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH234c28-Aug-2692.949 93.139 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH235c18-Aug-2694.223 94.094 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH235c28-Aug-2693.34 93.533 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH236c18-Aug-2694.628 94.497 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH236c28-Aug-2693.733 93.929 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH237c18-Aug-2695.036 94.902 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH237c28-Aug-2694.128 94.326 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH238c18-Aug-2695.445 95.309 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH238c28-Aug-2694.524 94.726 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH239c18-Aug-2695.855 95.718 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH239c28-Aug-2694.921 95.126 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH240c18-Aug-2696.268 96.128 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBH240c28-Aug-2695.321 95.529 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ49c18-Aug-2665.155 65.154 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ49c28-Aug-2665.072 65.073 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ50c18-Aug-2665.565 65.563 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ50c28-Aug-2665.471 65.475 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ51c18-Aug-2666.289 66.283 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ51c28-Aug-2666.177 66.185 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ52c18-Aug-2667.131 67.123 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ52c28-Aug-2666.999 67.012 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ53c18-Aug-2667.999 67.987 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ53c28-Aug-2667.847 67.865 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ54c18-Aug-2668.88 68.865 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ54c28-Aug-2668.706 68.729 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ55c18-Aug-2669.772 69.754 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ55c28-Aug-2669.577 69.605 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ56c18-Aug-2670.676 70.654 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ56c28-Aug-2670.458 70.491 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ57c18-Aug-2671.592 71.566 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ57c28-Aug-2671.35 71.389 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ58c18-Aug-2672.519 72.49 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ58c28-Aug-2672.254 72.299 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ59c18-Aug-2673.459 73.425 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ59c28-Aug-2673.17 73.22 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ60c18-Aug-2674.41 74.373 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ60c28-Aug-2674.097 74.153 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ61c18-Aug-2675.374 75.333 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ61c28-Aug-2675.036 75.098 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ62c18-Aug-2676.351 76.305 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ62c28-Aug-2675.986 76.055 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ63c18-Aug-2677.34 77.29 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ63c28-Aug-2676.949 77.024 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ64c18-Aug-2678.343 78.288 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ64c28-Aug-2677.924 78.005 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ65c18-Aug-2679.357 79.299 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ65c28-Aug-2678.912 78.999 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ66c18-Aug-2680.386 80.322 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ66c28-Aug-2679.911 80.006 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ67c18-Aug-2681.427 81.36 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ67c28-Aug-2680.924 81.026 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ68c18-Aug-2682.483 82.41 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ68c28-Aug-2681.95 82.058 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ69c18-Aug-2683.552 83.474 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ69c28-Aug-2682.988 83.105 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ70c18-Aug-2684.635 84.552 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ70c28-Aug-2684.04 84.164 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ71c18-Aug-2685.732 85.644 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ71c28-Aug-2685.105 85.237 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ72c18-Aug-2686.843 86.75 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ72c28-Aug-2686.184 86.323 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ73c18-Aug-2687.968 87.87 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ73c28-Aug-2687.276 87.423 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ74c18-Aug-2689.109 89.005 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ74c28-Aug-2688.383 88.538 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ75c18-Aug-2690.264 90.154 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ75c28-Aug-2689.503 89.666 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ76c18-Aug-2691.434 91.318 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHQ76c28-Aug-2690.637 90.809 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHY12c28-Aug-2665.129 65.13 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHY13c18-Aug-2666.746 66.739 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHY13c28-Aug-2666.623 66.634 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHY14c18-Aug-2670.23 70.21 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHY14c28-Aug-2670.023 70.054 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHY15c18-Aug-2673.941 73.905 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHY15c28-Aug-2673.639 73.692 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHY16c18-Aug-2677.848 77.796 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHY16c28-Aug-2677.443 77.521 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHY17c18-Aug-2681.962 81.892 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHY17c28-Aug-2681.443 81.549 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHY18c18-Aug-2686.294 86.204 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHY18c28-Aug-2685.651 85.787 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHY19c18-Aug-2690.857 90.744 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QDBHY19c28-Aug-2690.077 90.245 Dated Brent at Houston MOC M2M F
QEFD143c18-Aug-2657.115 57.114 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD144c18-Aug-2657.102 57.101 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD144c31-Aug-2656.754 56.755 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD145c18-Aug-2657.112 57.111 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD145c28-Aug-2657.595 57.596 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD145c31-Aug-2656.763 56.764 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD146c18-Aug-2657.152 57.151 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD146c28-Aug-2657.634 57.635 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD147c18-Aug-2657.228 57.227 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD147c28-Aug-2657.709 57.71 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD147c31-Aug-2656.876 56.877 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD148c18-Aug-2657.345 57.343 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD148c28-Aug-2657.823 57.825 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD148c31-Aug-2656.989 56.991 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD149c18-Aug-2657.498 57.496 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD149c28-Aug-2657.972 57.976 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD149c31-Aug-2657.137 57.14 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD150c18-Aug-2657.682 57.679 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD150c28-Aug-2658.153 58.157 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD150c31-Aug-2657.316 57.32 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD151c18-Aug-2657.889 57.886 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD151c28-Aug-2658.356 58.361 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD151c31-Aug-2657.517 57.522 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD152c18-Aug-2658.112 58.108 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD152c28-Aug-2658.575 58.581 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD152c31-Aug-2657.733 57.74 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD153c18-Aug-2658.344 58.339 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD153c28-Aug-2658.802 58.81 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD153c31-Aug-2657.959 57.966 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD154c18-Aug-2658.581 58.575 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD154c28-Aug-2659.035 59.044 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD154c31-Aug-2658.189 58.199 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD155c18-Aug-2658.821 58.815 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD155c28-Aug-2659.27 59.281 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD155c31-Aug-2658.421 58.432 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD156c18-Aug-2659.063 59.055 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD156c28-Aug-2659.507 59.519 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD156c31-Aug-2658.657 58.669 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD157c18-Aug-2659.306 59.297 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD157c28-Aug-2659.745 59.759 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD157c31-Aug-2658.893 58.905 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD158c18-Aug-2659.551 59.54 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD158c28-Aug-2659.986 60 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD158c31-Aug-2659.13 59.144 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD159c18-Aug-2659.795 59.785 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD159c28-Aug-2660.225 60.241 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD159c31-Aug-2659.368 59.383 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD160c18-Aug-2660.042 60.03 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD160c28-Aug-2660.467 60.484 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD160c31-Aug-2659.606 59.624 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD161c18-Aug-2660.289 60.276 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD161c28-Aug-2660.709 60.728 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD161c31-Aug-2659.847 59.866 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD162c18-Aug-2660.538 60.523 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD162c28-Aug-2660.953 60.974 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD162c31-Aug-2660.088 60.108 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD163c18-Aug-2660.787 60.773 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD163c28-Aug-2661.198 61.22 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD163c31-Aug-2660.33 60.352 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD164c18-Aug-2661.039 61.022 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD164c28-Aug-2661.443 61.467 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD164c31-Aug-2660.573 60.597 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD165c18-Aug-2661.29 61.273 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD165c28-Aug-2661.689 61.714 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD165c31-Aug-2660.818 60.843 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD166c18-Aug-2661.543 61.525 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD166c28-Aug-2661.937 61.964 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD166c31-Aug-2661.063 61.09 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD167c18-Aug-2661.797 61.778 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD167c28-Aug-2662.186 62.214 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD167c31-Aug-2661.309 61.336 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD168c18-Aug-2662.051 62.032 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD168c28-Aug-2662.435 62.465 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD168c31-Aug-2661.557 61.586 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD169c18-Aug-2662.307 62.286 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD169c28-Aug-2662.686 62.717 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD169c31-Aug-2661.805 61.836 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD170c18-Aug-2662.565 62.542 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD170c28-Aug-2662.938 62.971 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD170c31-Aug-2662.055 62.087 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD171c18-Aug-2662.823 62.8 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD171c28-Aug-2663.192 63.225 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD171c31-Aug-2662.305 62.339 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD172c18-Aug-2663.083 63.059 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD172c28-Aug-2663.445 63.482 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD172c31-Aug-2662.557 62.591 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD173c18-Aug-2663.343 63.318 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD173c28-Aug-2663.7 63.737 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD173c31-Aug-2662.809 62.847 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD174c18-Aug-2663.605 63.579 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD174c28-Aug-2663.956 63.996 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD174c31-Aug-2663.063 63.101 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD175c18-Aug-2663.868 63.84 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD175c28-Aug-2664.214 64.254 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD175c31-Aug-2663.318 63.359 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD176c18-Aug-2664.131 64.103 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD176c28-Aug-2664.472 64.514 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD176c31-Aug-2663.574 63.616 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD177c18-Aug-2664.396 64.367 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD177c28-Aug-2664.73 64.774 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD177c31-Aug-2663.831 63.874 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD178c18-Aug-2664.663 64.632 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD178c28-Aug-2664.992 65.037 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD178c31-Aug-2664.089 64.134 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD179c18-Aug-2664.929 64.898 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD179c28-Aug-2665.253 65.301 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD179c31-Aug-2664.348 64.395 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD180c18-Aug-2665.199 65.166 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD180c28-Aug-2665.516 65.565 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD180c31-Aug-2664.609 64.657 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD181c18-Aug-2665.469 65.434 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD181c28-Aug-2665.779 65.83 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD181c31-Aug-2664.87 64.92 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD182c18-Aug-2665.739 65.704 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD182c28-Aug-2666.044 66.097 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD182c31-Aug-2665.132 65.184 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD183c18-Aug-2666.011 65.974 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD183c28-Aug-2666.31 66.365 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD183c31-Aug-2665.396 65.449 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD184c18-Aug-2666.284 66.247 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD184c28-Aug-2666.578 66.634 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD184c31-Aug-2665.66 65.716 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD185c18-Aug-2666.558 66.52 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD185c28-Aug-2666.845 66.903 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD185c31-Aug-2665.926 65.983 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD186c18-Aug-2666.834 66.794 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD186c28-Aug-2667.115 67.175 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD186c31-Aug-2666.193 66.252 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD187c18-Aug-2667.111 67.07 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD187c28-Aug-2667.386 67.447 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD187c31-Aug-2666.461 66.521 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD188c18-Aug-2667.388 67.347 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD188c28-Aug-2667.658 67.721 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD188c31-Aug-2666.731 66.793 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD189c18-Aug-2667.668 67.624 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD189c28-Aug-2667.93 67.995 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD189c31-Aug-2667 67.065 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD190c18-Aug-2667.948 67.904 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD190c28-Aug-2668.204 68.271 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD190c31-Aug-2667.272 67.338 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD191c18-Aug-2668.229 68.184 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD191c28-Aug-2668.479 68.548 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD191c31-Aug-2667.545 67.613 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD192c18-Aug-2668.512 68.465 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD192c28-Aug-2668.756 68.827 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD192c31-Aug-2667.819 67.888 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD193c18-Aug-2668.796 68.748 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD193c28-Aug-2669.032 69.105 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD193c31-Aug-2668.093 68.164 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD194c18-Aug-2669.081 69.032 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD194c28-Aug-2669.312 69.386 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD194c31-Aug-2668.37 68.444 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD195c18-Aug-2669.368 69.318 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD195c28-Aug-2669.591 69.667 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD195c31-Aug-2668.647 68.722 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD196c18-Aug-2669.656 69.604 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD196c28-Aug-2669.873 69.95 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD196c31-Aug-2668.926 69.002 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD197c18-Aug-2669.944 69.891 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD197c28-Aug-2670.154 70.234 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD197c31-Aug-2669.205 69.284 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD198c18-Aug-2670.234 70.18 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD198c28-Aug-2670.437 70.52 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD198c31-Aug-2669.485 69.567 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD199c18-Aug-2670.526 70.47 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD199c28-Aug-2670.723 70.806 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD199c31-Aug-2669.769 69.85 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD200c18-Aug-2670.818 70.761 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD200c28-Aug-2671.009 71.094 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD200c31-Aug-2670.052 70.136 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD201c18-Aug-2671.111 71.054 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD201c28-Aug-2671.295 71.382 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD201c31-Aug-2670.335 70.423 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD202c18-Aug-2671.408 71.348 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD202c28-Aug-2671.583 71.673 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD202c31-Aug-2670.622 70.71 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD203c18-Aug-2671.704 71.643 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD203c28-Aug-2671.872 71.964 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD203c31-Aug-2670.908 70.999 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD204c18-Aug-2672.001 71.939 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD204c28-Aug-2672.163 72.256 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD204c31-Aug-2671.196 71.289 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD205c18-Aug-2672.3 72.236 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD205c28-Aug-2672.454 72.55 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD205c31-Aug-2671.485 71.58 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD206c18-Aug-2672.601 72.535 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD206c28-Aug-2672.748 72.846 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD206c31-Aug-2671.776 71.873 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD207c18-Aug-2672.902 72.836 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD207c28-Aug-2673.042 73.142 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD207c31-Aug-2672.068 72.166 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD208c18-Aug-2673.204 73.137 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD208c28-Aug-2673.337 73.44 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD208c31-Aug-2672.36 72.461 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD209c18-Aug-2673.51 73.44 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD209c28-Aug-2673.634 73.738 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD209c31-Aug-2672.655 72.758 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD210c18-Aug-2673.815 73.744 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD210c28-Aug-2673.932 74.039 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD210c31-Aug-2672.951 73.055 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD211c18-Aug-2674.122 74.049 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD211c28-Aug-2674.232 74.341 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD211c31-Aug-2673.247 73.354 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD212c18-Aug-2674.43 74.357 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD212c28-Aug-2674.532 74.642 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD212c31-Aug-2673.546 73.655 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD213c18-Aug-2674.739 74.664 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD213c28-Aug-2674.834 74.947 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD213c31-Aug-2673.845 73.956 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD214c18-Aug-2675.05 74.973 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD214c28-Aug-2675.137 75.252 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD214c31-Aug-2674.145 74.258 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD215c18-Aug-2675.362 75.284 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD215c28-Aug-2675.442 75.559 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD215c31-Aug-2674.447 74.562 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD216c18-Aug-2675.676 75.596 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD216c28-Aug-2675.747 75.867 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD216c31-Aug-2674.75 74.867 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD217c18-Aug-2675.991 75.909 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD217c28-Aug-2676.054 76.176 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD217c31-Aug-2675.054 75.174 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD218c18-Aug-2676.307 76.224 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD218c28-Aug-2676.362 76.486 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD218c31-Aug-2675.36 75.483 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD219c18-Aug-2676.624 76.54 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD219c28-Aug-2676.672 76.798 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD219c31-Aug-2675.667 75.791 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD220c18-Aug-2676.943 76.857 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD220c28-Aug-2676.983 77.111 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD220c31-Aug-2675.975 76.102 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD221c18-Aug-2677.264 77.176 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD221c28-Aug-2677.295 77.426 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD221c31-Aug-2676.284 76.414 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD222c18-Aug-2677.584 77.496 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD222c28-Aug-2677.608 77.741 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD222c31-Aug-2676.596 76.727 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD223c18-Aug-2677.909 77.818 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD223c28-Aug-2677.922 78.059 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD223c31-Aug-2676.909 77.041 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD224c18-Aug-2678.233 78.141 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD224c28-Aug-2678.239 78.377 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD224c31-Aug-2677.222 77.358 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD225c18-Aug-2678.559 78.465 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD225c28-Aug-2678.557 78.697 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD225c31-Aug-2677.536 77.675 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD226c18-Aug-2678.886 78.79 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD226c28-Aug-2678.875 79.017 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD226c31-Aug-2677.852 77.993 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD227c18-Aug-2679.214 79.118 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD227c28-Aug-2679.195 79.341 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD227c31-Aug-2678.17 78.312 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD228c18-Aug-2679.545 79.446 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD228c28-Aug-2679.517 79.665 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD228c31-Aug-2678.489 78.635 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD229c18-Aug-2679.877 79.777 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD229c28-Aug-2679.84 79.989 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD229c31-Aug-2678.809 78.958 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD230c18-Aug-2680.209 80.108 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD230c28-Aug-2680.164 80.316 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD230c31-Aug-2679.13 79.281 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD231c18-Aug-2680.543 80.44 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD231c28-Aug-2680.49 80.644 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD231c31-Aug-2679.454 79.606 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD232c18-Aug-2680.88 80.775 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD232c28-Aug-2680.817 80.974 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD232c31-Aug-2679.778 79.934 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD233c18-Aug-2681.217 81.11 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD233c28-Aug-2681.145 81.304 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD233c31-Aug-2680.103 80.261 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD234c18-Aug-2681.555 81.447 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD234c28-Aug-2681.474 81.637 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD234c31-Aug-2680.43 80.591 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD235c18-Aug-2681.896 81.785 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD235c28-Aug-2681.805 81.971 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD235c31-Aug-2680.76 80.922 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD236c18-Aug-2682.238 82.126 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD236c28-Aug-2682.138 82.305 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD236c31-Aug-2681.089 81.254 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD237c18-Aug-2682.581 82.467 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD237c28-Aug-2682.472 82.642 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD237c31-Aug-2681.42 81.588 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD238c18-Aug-2682.925 82.81 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD238c28-Aug-2682.807 82.98 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD238c31-Aug-2681.753 81.924 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD239c18-Aug-2683.271 83.154 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD239c28-Aug-2683.143 83.319 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD239c31-Aug-2682.087 82.26 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD240c18-Aug-2683.618 83.5 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD240c28-Aug-2683.481 83.66 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QEFD240c31-Aug-2682.423 82.598 Eagle Ford Crude M2M Financial M
QF1A100c31-Aug-2667.914 67.857 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A101c31-Aug-2667.868 67.811 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A102c31-Aug-2667.9 67.841 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A103c31-Aug-2667.985 67.927 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A104c31-Aug-2668.097 68.036 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A105c31-Aug-2668.204 68.142 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A106c31-Aug-2668.259 68.196 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A107c31-Aug-2668.213 68.151 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A108c31-Aug-2668.053 67.992 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A109c31-Aug-2667.816 67.757 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A110c31-Aug-2667.567 67.51 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A111c31-Aug-2667.364 67.308 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A112c31-Aug-2667.233 67.177 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A113c31-Aug-2667.182 67.127 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A114c31-Aug-2667.205 67.148 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A115c31-Aug-2667.276 67.22 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A116c31-Aug-2667.375 67.314 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A117c31-Aug-2667.473 67.411 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A118c31-Aug-2667.525 67.462 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A119c31-Aug-2667.482 67.417 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A120c31-Aug-2667.335 67.269 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A121c31-Aug-2667.119 67.053 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A122c31-Aug-2666.892 66.827 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A123c31-Aug-2666.708 66.643 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A124c31-Aug-2666.59 66.527 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A125c31-Aug-2666.546 66.482 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A126c31-Aug-2666.569 66.504 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A127c31-Aug-2666.64 66.572 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A128c31-Aug-2666.737 66.667 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A129c31-Aug-2666.835 66.765 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A130c31-Aug-2666.89 66.819 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A131c31-Aug-2666.854 66.784 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A132c31-Aug-2666.721 66.651 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A133c31-Aug-2666.522 66.454 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A134c31-Aug-2666.31 66.244 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A135c31-Aug-2666.138 66.074 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A136c31-Aug-2666.027 65.962 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A137c31-Aug-2665.979 65.916 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A138c31-Aug-2665.994 65.93 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A139c31-Aug-2666.054 65.986 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A140c31-Aug-2666.14 66.072 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A141c31-Aug-2666.237 66.163 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A142c31-Aug-2666.299 66.218 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A143c31-Aug-2666.288 66.195 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A144c31-Aug-2666.204 66.092 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A145c31-Aug-2666.083 65.947 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A146c18-Aug-2664.996 64.995 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A146c28-Aug-2665.605 65.607 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A146c31-Aug-2665.986 65.818 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A147c18-Aug-2664.934 64.933 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A147c28-Aug-2665.543 65.545 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A147c31-Aug-2665.965 65.758 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A148c18-Aug-2664.977 64.976 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A148c28-Aug-2665.582 65.584 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A148c31-Aug-2666.044 65.797 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A149c18-Aug-2665.127 65.124 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A149c28-Aug-2665.728 65.731 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A149c31-Aug-2666.229 65.94 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A150c18-Aug-2665.382 65.379 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A150c28-Aug-2665.981 65.984 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A150c31-Aug-2666.517 66.188 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A151c18-Aug-2665.723 65.72 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A151c28-Aug-2666.321 66.326 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A151c31-Aug-2666.885 66.523 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A152c18-Aug-2666.125 66.12 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A152c28-Aug-2666.721 66.728 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A152c31-Aug-2667.308 66.921 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A153c18-Aug-2666.553 66.547 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A153c28-Aug-2667.147 67.156 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A153c31-Aug-2667.752 67.347 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A154c18-Aug-2666.951 66.944 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A154c28-Aug-2667.547 67.557 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A154c31-Aug-2668.162 67.747 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A155c18-Aug-2667.257 67.249 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A155c28-Aug-2667.855 67.867 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A155c31-Aug-2668.477 68.058 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A156c18-Aug-2667.449 67.439 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A156c28-Aug-2668.051 68.063 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A156c31-Aug-2668.676 68.259 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A157c18-Aug-2667.557 67.547 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A157c28-Aug-2668.164 68.177 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A157c31-Aug-2668.788 68.379 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A158c18-Aug-2667.647 67.637 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A158c28-Aug-2668.256 68.273 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A158c31-Aug-2668.881 68.479 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A159c18-Aug-2667.785 67.773 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A159c28-Aug-2668.394 68.412 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A159c31-Aug-2669.018 68.623 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A160c18-Aug-2668.007 67.993 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A160c28-Aug-2668.614 68.632 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A160c31-Aug-2669.239 68.847 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A161c18-Aug-2668.329 68.315 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A161c28-Aug-2668.934 68.955 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A161c31-Aug-2669.563 69.167 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A162c18-Aug-2668.748 68.733 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A162c28-Aug-2669.35 69.374 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A162c31-Aug-2669.985 69.584 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A163c18-Aug-2669.238 69.22 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A163c28-Aug-2669.837 69.863 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A163c31-Aug-2670.476 70.069 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A164c18-Aug-2669.758 69.739 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A164c28-Aug-2670.357 70.386 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A164c31-Aug-2671.002 70.588 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A165c18-Aug-2670.271 70.251 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A165c28-Aug-2670.872 70.902 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A165c31-Aug-2671.522 71.102 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A166c18-Aug-2670.726 70.703 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A166c28-Aug-2671.326 71.358 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A166c31-Aug-2671.981 71.558 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A167c18-Aug-2671.058 71.034 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A167c28-Aug-2671.654 71.689 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A167c31-Aug-2672.311 71.89 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A168c18-Aug-2671.238 71.213 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A168c28-Aug-2671.828 71.864 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A168c31-Aug-2672.486 72.068 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A169c18-Aug-2671.302 71.277 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A169c28-Aug-2671.886 71.924 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A169c31-Aug-2672.541 72.132 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A170c18-Aug-2671.337 71.311 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A170c28-Aug-2671.919 71.958 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A170c31-Aug-2672.574 72.173 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A171c18-Aug-2671.428 71.402 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A171c28-Aug-2672.015 72.055 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A171c31-Aug-2672.67 72.275 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A172c18-Aug-2671.635 71.608 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A172c28-Aug-2672.226 72.268 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A172c31-Aug-2672.884 72.492 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A173c18-Aug-2671.985 71.957 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A173c28-Aug-2672.579 72.621 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A173c31-Aug-2673.242 72.848 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A174c18-Aug-2672.469 72.439 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A174c28-Aug-2673.062 73.108 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A174c31-Aug-2673.731 73.332 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A175c18-Aug-2673.04 73.007 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A175c28-Aug-2673.633 73.682 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A175c31-Aug-2674.31 73.901 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A176c18-Aug-2673.639 73.605 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A176c28-Aug-2674.233 74.285 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A176c31-Aug-2674.916 74.501 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A177c18-Aug-2674.216 74.179 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A177c28-Aug-2674.813 74.867 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A177c31-Aug-2675.5 75.08 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A178c18-Aug-2674.715 74.677 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A178c28-Aug-2675.309 75.366 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A178c31-Aug-2676.002 75.58 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A179c18-Aug-2675.065 75.027 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A179c28-Aug-2675.654 75.713 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A179c31-Aug-2676.348 75.926 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A180c18-Aug-2675.229 75.19 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A180c28-Aug-2675.801 75.862 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A180c31-Aug-2676.494 76.078 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A181c18-Aug-2675.247 75.206 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A181c28-Aug-2675.801 75.862 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A181c31-Aug-2676.491 76.082 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A182c18-Aug-2675.222 75.182 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A182c28-Aug-2675.77 75.832 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A182c31-Aug-2676.459 76.059 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A183c18-Aug-2675.266 75.225 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A183c28-Aug-2675.822 75.885 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A183c31-Aug-2676.512 76.118 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A184c18-Aug-2675.458 75.414 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A184c28-Aug-2676.024 76.089 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A184c31-Aug-2676.719 76.327 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A185c18-Aug-2675.837 75.791 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A185c28-Aug-2676.411 76.477 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A185c31-Aug-2677.112 76.719 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A186c18-Aug-2676.387 76.34 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A186c28-Aug-2676.964 77.033 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A186c31-Aug-2677.675 77.275 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A187c18-Aug-2677.044 76.995 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A187c28-Aug-2677.622 77.696 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A187c31-Aug-2678.341 77.934 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A188c18-Aug-2677.727 77.676 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A188c28-Aug-2678.307 78.385 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A188c31-Aug-2679.032 78.62 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A189c18-Aug-2678.371 78.318 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A189c28-Aug-2678.953 79.034 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A189c31-Aug-2679.685 79.267 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A190c18-Aug-2678.917 78.861 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A190c28-Aug-2679.498 79.581 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A190c31-Aug-2680.234 79.814 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A191c18-Aug-2679.288 79.231 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A191c28-Aug-2679.857 79.942 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A191c31-Aug-2680.594 80.175 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A192c18-Aug-2679.434 79.377 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A192c28-Aug-2679.975 80.063 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A192c31-Aug-2680.711 80.296 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A193c18-Aug-2679.402 79.344 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A193c28-Aug-2679.913 80.002 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A193c31-Aug-2680.645 80.238 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A194c18-Aug-2679.315 79.256 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A194c28-Aug-2679.817 79.906 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A194c31-Aug-2680.546 80.149 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A195c18-Aug-2679.308 79.249 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A195c28-Aug-2679.822 79.912 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A195c31-Aug-2680.554 80.161 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A196c18-Aug-2679.483 79.422 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A196c28-Aug-2680.016 80.107 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A196c31-Aug-2680.753 80.363 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A197c18-Aug-2679.892 79.829 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A197c28-Aug-2680.436 80.53 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A197c31-Aug-2681.183 80.793 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A198c18-Aug-2680.513 80.449 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A198c28-Aug-2681.063 81.162 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A198c31-Aug-2681.821 81.424 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A199c18-Aug-2681.262 81.194 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A199c28-Aug-2681.815 81.916 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A199c31-Aug-2682.58 82.178 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A200c18-Aug-2682.032 81.963 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A200c28-Aug-2682.59 82.695 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A200c31-Aug-2683.363 82.953 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A201c18-Aug-2682.747 82.674 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A201c28-Aug-2683.307 83.416 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A201c31-Aug-2684.087 83.673 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A202c18-Aug-2683.341 83.267 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A202c28-Aug-2683.899 84.013 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A202c31-Aug-2684.684 84.268 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A203c18-Aug-2683.734 83.657 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A203c28-Aug-2684.275 84.391 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A203c31-Aug-2685.06 84.645 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A204c18-Aug-2683.863 83.786 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A204c28-Aug-2684.365 84.482 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A204c31-Aug-2685.148 84.735 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A205c18-Aug-2683.778 83.699 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A205c28-Aug-2684.237 84.355 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A205c31-Aug-2685.015 84.612 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A206c18-Aug-2683.625 83.547 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A206c28-Aug-2684.072 84.189 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A206c31-Aug-2684.846 84.451 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A207c18-Aug-2683.565 83.486 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A207c28-Aug-2684.028 84.146 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A207c31-Aug-2684.805 84.416 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A208c18-Aug-2683.723 83.643 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A208c28-Aug-2684.21 84.331 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A208c31-Aug-2684.996 84.611 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A209c18-Aug-2684.164 84.081 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A209c28-Aug-2684.669 84.792 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A209c31-Aug-2685.466 85.079 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A210c18-Aug-2684.859 84.776 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A210c28-Aug-2685.373 85.502 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A210c31-Aug-2686.183 85.79 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A211c18-Aug-2685.704 85.615 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A211c28-Aug-2686.221 86.355 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A211c31-Aug-2687.042 86.643 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A212c18-Aug-2686.567 86.476 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A212c28-Aug-2687.09 87.228 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A212c31-Aug-2687.919 87.514 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A213c18-Aug-2687.355 87.26 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A213c28-Aug-2687.883 88.025 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A213c31-Aug-2688.719 88.308 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A214c18-Aug-2688.002 87.905 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A214c28-Aug-2688.527 88.674 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A214c31-Aug-2689.367 88.954 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A215c18-Aug-2688.417 88.319 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A215c28-Aug-2688.919 89.068 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A215c31-Aug-2689.759 89.347 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A216c18-Aug-2688.527 88.428 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A216c28-Aug-2688.978 89.128 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A216c31-Aug-2689.813 89.407 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A217c18-Aug-2688.387 88.287 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A217c28-Aug-2688.784 88.933 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A217c31-Aug-2689.611 89.213 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A218c18-Aug-2688.164 88.064 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A218c28-Aug-2688.543 88.693 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A218c31-Aug-2689.368 88.979 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A219c18-Aug-2688.048 87.948 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A219c28-Aug-2688.448 88.597 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A219c31-Aug-2689.276 88.893 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A220c18-Aug-2688.186 88.085 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A220c28-Aug-2688.619 88.772 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A220c31-Aug-2689.459 89.08 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A221c18-Aug-2688.662 88.559 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A221c28-Aug-2689.118 89.274 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A221c31-Aug-2689.971 89.59 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A222c18-Aug-2689.437 89.33 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A222c28-Aug-2689.904 90.065 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A222c31-Aug-2690.771 90.384 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A223c18-Aug-2690.382 90.271 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A223c28-Aug-2690.854 91.021 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A223c31-Aug-2691.734 91.341 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A224c18-Aug-2691.343 91.229 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A224c28-Aug-2691.822 91.995 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A224c31-Aug-2692.711 92.312 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A225c18-Aug-2692.208 92.091 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A225c28-Aug-2692.693 92.872 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A225c31-Aug-2693.59 93.186 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A226c18-Aug-2692.909 92.79 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A226c28-Aug-2693.393 93.574 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A226c31-Aug-2694.291 93.886 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A227c18-Aug-2693.349 93.227 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A227c28-Aug-2693.802 93.986 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A227c31-Aug-2694.701 94.296 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A228c18-Aug-2693.439 93.315 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A228c28-Aug-2693.828 94.014 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A228c31-Aug-2694.721 94.323 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A229c18-Aug-2693.24 93.115 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A229c28-Aug-2693.562 93.747 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A229c31-Aug-2694.447 94.054 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A230c18-Aug-2692.944 92.821 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A230c28-Aug-2693.244 93.428 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A230c31-Aug-2694.125 93.742 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A231c18-Aug-2692.768 92.646 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A231c28-Aug-2693.095 93.28 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A231c31-Aug-2693.981 93.604 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A232c18-Aug-2692.889 92.764 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A232c28-Aug-2693.256 93.442 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A232c31-Aug-2694.154 93.781 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A233c18-Aug-2693.399 93.273 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A233c28-Aug-2693.796 93.987 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A233c31-Aug-2694.71 94.335 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A234c18-Aug-2694.257 94.127 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A234c28-Aug-2694.667 94.862 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A234c31-Aug-2695.597 95.218 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A235c18-Aug-2695.307 95.172 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A235c28-Aug-2695.724 95.927 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A235c31-Aug-2696.67 96.284 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A236c18-Aug-2696.37 96.232 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A236c28-Aug-2696.797 97.007 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A236c31-Aug-2697.752 97.36 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A237c18-Aug-2697.321 97.178 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A237c28-Aug-2697.757 97.973 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A237c31-Aug-2698.719 98.323 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A238c18-Aug-2698.095 97.95 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A238c28-Aug-2698.54 98.761 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A238c31-Aug-2699.507 99.109 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A239c18-Aug-2698.628 98.479 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A239c28-Aug-2699.074 99.298 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A239c31-Aug-26100.046 99.647 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A240c18-Aug-2698.893 98.743 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A240c28-Aug-2699.342 99.569 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1A240c31-Aug-26100.317 99.917 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AM85c31-Aug-2669.245 69.189 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AM86c31-Aug-2668.96 68.904 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AM87c31-Aug-2668.73 68.676 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AM88c31-Aug-2668.588 68.533 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AM89c31-Aug-2668.544 68.486 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AM90c31-Aug-2668.585 68.527 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AM91c31-Aug-2668.685 68.624 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AM92c31-Aug-2668.81 68.747 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AM93c31-Aug-2668.927 68.863 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AM94c31-Aug-2668.989 68.924 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AM95c31-Aug-2668.943 68.879 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AM96c31-Aug-2668.777 68.713 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AM97c31-Aug-2668.526 68.464 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AM98c31-Aug-2668.262 68.202 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AM99c31-Aug-2668.049 67.99 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP35c31-Aug-2673.748 73.746 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP36c31-Aug-2673.455 73.451 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP37c31-Aug-2673.051 73.042 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP38c31-Aug-2672.642 72.628 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP39c31-Aug-2672.318 72.298 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP40c31-Aug-2672.122 72.098 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP41c31-Aug-2672.064 72.038 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP42c31-Aug-2672.125 72.101 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP43c31-Aug-2672.257 72.233 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP44c31-Aug-2672.406 72.383 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP45c31-Aug-2672.527 72.506 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP46c31-Aug-2672.571 72.549 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP47c31-Aug-2672.479 72.457 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP48c31-Aug-2672.232 72.209 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP49c31-Aug-2671.876 71.85 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP50c31-Aug-2671.507 71.479 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP51c31-Aug-2671.21 71.18 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP52c31-Aug-2671.027 70.996 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP53c31-Aug-2670.969 70.938 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP54c31-Aug-2671.025 70.991 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP55c31-Aug-2671.148 71.109 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP56c31-Aug-2671.292 71.253 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP57c31-Aug-2671.419 71.376 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP58c31-Aug-2671.477 71.432 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP59c31-Aug-2671.408 71.363 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP60c31-Aug-2671.195 71.149 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP61c31-Aug-2670.879 70.833 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP62c31-Aug-2670.551 70.504 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP63c31-Aug-2670.287 70.24 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP64c31-Aug-2670.128 70.078 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP65c31-Aug-2670.085 70.034 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP66c31-Aug-2670.145 70.091 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP67c31-Aug-2670.27 70.213 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP68c31-Aug-2670.418 70.358 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP69c31-Aug-2670.551 70.49 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP70c31-Aug-2670.619 70.558 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP71c31-Aug-2670.565 70.505 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP72c31-Aug-2670.37 70.314 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP73c31-Aug-2670.077 70.025 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP74c31-Aug-2669.769 69.721 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP75c31-Aug-2669.52 69.472 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP76c31-Aug-2669.363 69.317 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP77c31-Aug-2669.312 69.265 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP78c31-Aug-2669.353 69.306 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP79c31-Aug-2669.457 69.406 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP80c31-Aug-2669.584 69.532 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP81c31-Aug-2669.701 69.645 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP82c31-Aug-2669.756 69.702 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP83c31-Aug-2669.702 69.645 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AP84c31-Aug-2669.517 69.462 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AY03c31-Aug-2673.289 73.283 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AY04c31-Aug-2672.023 71.998 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AY05c31-Aug-2670.981 70.939 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AY06c31-Aug-2670.146 70.091 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF1AY07c31-Aug-2669.326 69.272 FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
QF3G100c31-Aug-2656.628 56.58 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G101c31-Aug-2656.589 56.541 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G102c31-Aug-2656.616 56.567 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G103c31-Aug-2656.688 56.638 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G104c31-Aug-2656.781 56.73 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G105c31-Aug-2656.871 56.819 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G106c31-Aug-2656.917 56.864 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G107c31-Aug-2656.878 56.826 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G108c31-Aug-2656.744 56.693 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G109c31-Aug-2656.546 56.496 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G110c31-Aug-2656.337 56.289 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G111c31-Aug-2656.167 56.12 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G112c31-Aug-2656.058 56.011 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G113c31-Aug-2656.015 55.969 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G114c31-Aug-2656.034 55.986 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G115c31-Aug-2656.094 56.046 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G116c31-Aug-2656.177 56.126 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G117c31-Aug-2656.259 56.207 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G118c31-Aug-2656.302 56.249 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G119c31-Aug-2656.266 56.212 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G120c31-Aug-2656.143 56.088 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G121c31-Aug-2655.962 55.907 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G122c31-Aug-2655.772 55.718 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G123c31-Aug-2655.618 55.564 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G124c31-Aug-2655.52 55.467 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G125c31-Aug-2655.483 55.429 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G126c31-Aug-2655.502 55.447 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G127c31-Aug-2655.561 55.505 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G128c31-Aug-2655.642 55.584 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G129c31-Aug-2655.725 55.666 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G130c31-Aug-2655.771 55.711 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G131c31-Aug-2655.741 55.682 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G132c31-Aug-2655.629 55.571 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G133c31-Aug-2655.462 55.405 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G134c31-Aug-2655.285 55.23 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G135c31-Aug-2655.141 55.087 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G136c31-Aug-2655.048 54.994 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G137c31-Aug-2655.008 54.955 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G138c31-Aug-2655.02 54.966 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G139c31-Aug-2655.07 55.014 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G140c31-Aug-2655.143 55.085 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G141c31-Aug-2655.224 55.162 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G142c31-Aug-2655.276 55.208 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G143c31-Aug-2655.267 55.188 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G144c31-Aug-2655.196 55.102 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G145c31-Aug-2655.095 54.981 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G146c18-Aug-2655.432 55.431 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G146c28-Aug-2655.035 55.036 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G146c31-Aug-2655.014 54.873 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G147c18-Aug-2655.379 55.378 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G147c28-Aug-2654.983 54.984 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G147c31-Aug-2654.996 54.823 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G148c18-Aug-2655.415 55.414 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G148c28-Aug-2655.015 55.017 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G148c31-Aug-2655.062 54.855 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G149c18-Aug-2655.544 55.542 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G149c28-Aug-2655.139 55.141 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G149c31-Aug-2655.217 54.975 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G150c18-Aug-2655.764 55.761 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G150c28-Aug-2655.352 55.355 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G150c31-Aug-2655.458 55.183 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G151c18-Aug-2656.057 56.054 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G151c28-Aug-2655.638 55.643 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G151c31-Aug-2655.766 55.463 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G152c18-Aug-2656.402 56.398 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G152c28-Aug-2655.975 55.981 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G152c31-Aug-2656.12 55.796 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G153c18-Aug-2656.77 56.765 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G153c28-Aug-2656.335 56.342 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G153c31-Aug-2656.492 56.153 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G154c18-Aug-2657.112 57.106 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G154c28-Aug-2656.671 56.68 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G154c31-Aug-2656.836 56.488 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G155c18-Aug-2657.375 57.368 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G155c28-Aug-2656.931 56.941 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G155c31-Aug-2657.099 56.748 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G156c18-Aug-2657.54 57.532 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G156c28-Aug-2657.096 57.107 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G156c31-Aug-2657.265 56.917 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G157c18-Aug-2657.633 57.625 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G157c28-Aug-2657.191 57.203 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G157c31-Aug-2657.36 57.017 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G158c18-Aug-2657.711 57.702 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G158c28-Aug-2657.269 57.283 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G158c31-Aug-2657.437 57.101 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G159c18-Aug-2657.829 57.819 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G159c28-Aug-2657.385 57.4 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G159c31-Aug-2657.552 57.221 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G160c18-Aug-2658.02 58.008 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G160c28-Aug-2657.57 57.586 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G160c31-Aug-2657.737 57.409 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G161c18-Aug-2658.297 58.284 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G161c28-Aug-2657.84 57.858 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G161c31-Aug-2658.008 57.677 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G162c18-Aug-2658.657 58.644 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G162c28-Aug-2658.191 58.211 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G162c31-Aug-2658.361 58.026 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G163c18-Aug-2659.078 59.063 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G163c28-Aug-2658.602 58.624 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G163c31-Aug-2658.773 58.432 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G164c18-Aug-2659.525 59.509 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G164c28-Aug-2659.04 59.064 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G164c31-Aug-2659.213 58.866 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G165c18-Aug-2659.966 59.949 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G165c28-Aug-2659.473 59.499 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G165c31-Aug-2659.648 59.297 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G166c18-Aug-2660.357 60.338 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G166c28-Aug-2659.856 59.883 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G166c31-Aug-2660.032 59.678 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G167c18-Aug-2660.642 60.622 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G167c28-Aug-2660.133 60.162 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G167c31-Aug-2660.309 59.956 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G168c18-Aug-2660.797 60.776 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G168c28-Aug-2660.279 60.31 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G168c31-Aug-2660.455 60.105 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G169c18-Aug-2660.852 60.831 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G169c28-Aug-2660.328 60.36 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G169c31-Aug-2660.502 60.159 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G170c18-Aug-2660.882 60.86 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G170c28-Aug-2660.356 60.389 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G170c31-Aug-2660.529 60.193 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G171c18-Aug-2660.961 60.938 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G171c28-Aug-2660.437 60.47 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G171c31-Aug-2660.609 60.279 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G172c18-Aug-2661.139 61.115 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G172c28-Aug-2660.615 60.65 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G172c31-Aug-2660.789 60.46 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G173c18-Aug-2661.439 61.415 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G173c28-Aug-2660.912 60.948 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G173c31-Aug-2661.088 60.758 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G174c18-Aug-2661.855 61.829 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G174c28-Aug-2661.319 61.358 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G174c31-Aug-2661.498 61.163 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G175c18-Aug-2662.346 62.318 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G175c28-Aug-2661.8 61.842 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G175c31-Aug-2661.982 61.64 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G176c18-Aug-2662.861 62.832 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G176c28-Aug-2662.306 62.35 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G176c31-Aug-2662.49 62.142 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G177c18-Aug-2663.357 63.326 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G177c28-Aug-2662.794 62.84 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G177c31-Aug-2662.979 62.627 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G178c18-Aug-2663.786 63.753 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G178c28-Aug-2663.213 63.261 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G178c31-Aug-2663.399 63.046 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G179c18-Aug-2664.087 64.054 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G179c28-Aug-2663.503 63.553 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G179c31-Aug-2663.689 63.335 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G180c18-Aug-2664.228 64.194 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G180c28-Aug-2663.627 63.678 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G180c31-Aug-2663.811 63.462 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G181c18-Aug-2664.243 64.208 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G181c28-Aug-2663.627 63.678 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G181c31-Aug-2663.808 63.466 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G182c18-Aug-2664.222 64.187 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G182c28-Aug-2663.601 63.654 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G182c31-Aug-2663.781 63.446 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G183c18-Aug-2664.26 64.224 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G183c28-Aug-2663.645 63.698 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G183c31-Aug-2663.826 63.496 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G184c18-Aug-2664.424 64.387 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G184c28-Aug-2663.815 63.87 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G184c31-Aug-2663.999 63.671 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G185c18-Aug-2664.75 64.711 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G185c28-Aug-2664.141 64.197 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G185c31-Aug-2664.328 63.999 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G186c18-Aug-2665.223 65.183 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G186c28-Aug-2664.607 64.666 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G186c31-Aug-2664.799 64.465 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G187c18-Aug-2665.788 65.746 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G187c28-Aug-2665.162 65.224 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G187c31-Aug-2665.357 65.016 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G188c18-Aug-2666.375 66.331 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G188c28-Aug-2665.739 65.805 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G188c31-Aug-2665.936 65.59 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G189c18-Aug-2666.929 66.883 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G189c28-Aug-2666.284 66.352 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G189c31-Aug-2666.482 66.132 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G190c18-Aug-2667.398 67.35 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G190c28-Aug-2666.743 66.813 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G190c31-Aug-2666.942 66.59 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G191c18-Aug-2667.717 67.668 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G191c28-Aug-2667.045 67.117 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G191c31-Aug-2667.243 66.892 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G192c18-Aug-2667.843 67.793 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G192c28-Aug-2667.145 67.219 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G192c31-Aug-2667.341 66.994 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G193c18-Aug-2667.815 67.765 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G193c28-Aug-2667.093 67.168 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G193c31-Aug-2667.286 66.945 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G194c18-Aug-2667.74 67.69 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G194c28-Aug-2667.012 67.087 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G194c31-Aug-2667.203 66.87 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G195c18-Aug-2667.734 67.683 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G195c28-Aug-2667.016 67.092 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G195c31-Aug-2667.209 66.881 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G196c18-Aug-2667.884 67.832 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G196c28-Aug-2667.179 67.256 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G196c31-Aug-2667.376 67.05 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G197c18-Aug-2668.236 68.182 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G197c28-Aug-2667.534 67.613 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G197c31-Aug-2667.736 67.409 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G198c18-Aug-2668.77 68.715 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G198c28-Aug-2668.062 68.145 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G198c31-Aug-2668.27 67.938 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G199c18-Aug-2669.413 69.355 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G199c28-Aug-2668.695 68.781 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G199c31-Aug-2668.906 68.569 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G200c18-Aug-2670.076 70.016 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G200c28-Aug-2669.348 69.437 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G200c31-Aug-2669.561 69.218 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G201c18-Aug-2670.69 70.627 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G201c28-Aug-2669.953 70.045 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G201c31-Aug-2670.167 69.821 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G202c18-Aug-2671.201 71.137 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G202c28-Aug-2670.452 70.548 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G202c31-Aug-2670.667 70.319 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G203c18-Aug-2671.539 71.473 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G203c28-Aug-2670.768 70.866 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G203c31-Aug-2670.982 70.634 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G204c18-Aug-2671.65 71.583 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G204c28-Aug-2670.844 70.943 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G204c31-Aug-2671.055 70.71 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G205c18-Aug-2671.576 71.509 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G205c28-Aug-2670.737 70.836 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G205c31-Aug-2670.944 70.607 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G206c18-Aug-2671.445 71.378 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G206c28-Aug-2670.597 70.696 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G206c31-Aug-2670.802 70.472 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G207c18-Aug-2671.393 71.326 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G207c28-Aug-2670.56 70.66 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G207c31-Aug-2670.768 70.443 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G208c18-Aug-2671.529 71.46 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G208c28-Aug-2670.714 70.816 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G208c31-Aug-2670.928 70.606 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G209c18-Aug-2671.908 71.837 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G209c28-Aug-2671.101 71.205 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G209c31-Aug-2671.322 70.998 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G210c18-Aug-2672.506 72.434 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G210c28-Aug-2671.694 71.802 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G210c31-Aug-2671.922 71.593 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G211c18-Aug-2673.232 73.156 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G211c28-Aug-2672.409 72.521 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G211c31-Aug-2672.641 72.307 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G212c18-Aug-2673.974 73.896 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G212c28-Aug-2673.141 73.257 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G212c31-Aug-2673.375 73.036 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G213c18-Aug-2674.651 74.57 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G213c28-Aug-2673.809 73.929 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G213c31-Aug-2674.045 73.701 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G214c18-Aug-2675.207 75.124 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G214c28-Aug-2674.352 74.475 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G214c31-Aug-2674.587 74.242 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G215c18-Aug-2675.564 75.48 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G215c28-Aug-2674.682 74.808 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G215c31-Aug-2674.916 74.571 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G216c18-Aug-2675.659 75.574 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G216c28-Aug-2674.732 74.858 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G216c31-Aug-2674.961 74.621 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G217c18-Aug-2675.538 75.452 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G217c28-Aug-2674.568 74.694 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G217c31-Aug-2674.792 74.459 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G218c18-Aug-2675.347 75.261 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G218c28-Aug-2674.365 74.491 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G218c31-Aug-2674.588 74.262 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G219c18-Aug-2675.247 75.161 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G219c28-Aug-2674.285 74.411 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G219c31-Aug-2674.512 74.191 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G220c18-Aug-2675.366 75.279 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G220c28-Aug-2674.43 74.558 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G220c31-Aug-2674.665 74.347 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G221c18-Aug-2675.775 75.686 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G221c28-Aug-2674.85 74.981 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G221c31-Aug-2675.093 74.774 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G222c18-Aug-2676.441 76.349 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G222c28-Aug-2675.512 75.648 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G222c31-Aug-2675.763 75.439 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G223c18-Aug-2677.253 77.158 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G223c28-Aug-2676.313 76.453 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G223c31-Aug-2676.569 76.24 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G224c18-Aug-2678.079 77.981 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G224c28-Aug-2677.128 77.274 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G224c31-Aug-2677.387 77.053 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G225c18-Aug-2678.823 78.722 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G225c28-Aug-2677.863 78.013 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G225c31-Aug-2678.123 77.785 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G226c18-Aug-2679.426 79.323 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G226c28-Aug-2678.452 78.605 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G226c31-Aug-2678.71 78.371 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G227c18-Aug-2679.804 79.699 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G227c28-Aug-2678.797 78.952 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G227c31-Aug-2679.053 78.714 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G228c18-Aug-2679.881 79.775 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G228c28-Aug-2678.819 78.976 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G228c31-Aug-2679.07 78.736 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G229c18-Aug-2679.71 79.603 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G229c28-Aug-2678.595 78.751 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G229c31-Aug-2678.84 78.512 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G230c18-Aug-2679.456 79.35 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G230c28-Aug-2678.327 78.482 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G230c31-Aug-2678.571 78.25 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G231c18-Aug-2679.305 79.199 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G231c28-Aug-2678.201 78.357 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G231c31-Aug-2678.45 78.135 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G232c18-Aug-2679.408 79.301 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G232c28-Aug-2678.337 78.494 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G232c31-Aug-2678.595 78.283 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G233c18-Aug-2679.846 79.738 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G233c28-Aug-2678.792 78.953 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G233c31-Aug-2679.06 78.747 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G234c18-Aug-2680.584 80.472 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G234c28-Aug-2679.526 79.691 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G234c31-Aug-2679.803 79.486 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G235c18-Aug-2681.487 81.371 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G235c28-Aug-2680.417 80.588 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G235c31-Aug-2680.701 80.378 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G236c18-Aug-2682.401 82.282 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G236c28-Aug-2681.321 81.498 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G236c31-Aug-2681.607 81.279 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G237c18-Aug-2683.218 83.095 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G237c28-Aug-2682.13 82.312 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G237c31-Aug-2682.416 82.085 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G238c18-Aug-2683.884 83.759 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G238c28-Aug-2682.79 82.976 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G238c31-Aug-2683.076 82.743 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G239c18-Aug-2684.341 84.213 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G239c28-Aug-2683.24 83.429 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G239c31-Aug-2683.528 83.193 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G240c18-Aug-2684.569 84.441 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G240c28-Aug-2683.466 83.657 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3G240c31-Aug-2683.754 83.42 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP35c31-Aug-2661.512 61.51 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP36c31-Aug-2661.266 61.263 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP37c31-Aug-2660.928 60.921 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP38c31-Aug-2660.586 60.574 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP39c31-Aug-2660.315 60.298 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP40c31-Aug-2660.15 60.131 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP41c31-Aug-2660.102 60.081 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP42c31-Aug-2660.153 60.133 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP43c31-Aug-2660.264 60.244 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP44c31-Aug-2660.388 60.369 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP45c31-Aug-2660.489 60.472 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP46c31-Aug-2660.526 60.508 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP47c31-Aug-2660.45 60.431 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP48c31-Aug-2660.243 60.223 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP49c31-Aug-2659.945 59.923 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP50c31-Aug-2659.636 59.612 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP51c31-Aug-2659.387 59.362 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP52c31-Aug-2659.234 59.208 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP53c31-Aug-2659.186 59.159 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP54c31-Aug-2659.232 59.203 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP55c31-Aug-2659.335 59.303 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP56c31-Aug-2659.456 59.423 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP57c31-Aug-2659.562 59.526 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP58c31-Aug-2659.61 59.573 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP59c31-Aug-2659.553 59.515 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP60c31-Aug-2659.374 59.336 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP61c31-Aug-2659.11 59.071 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP62c31-Aug-2658.835 58.796 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP63c31-Aug-2658.614 58.575 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP64c31-Aug-2658.481 58.44 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP65c31-Aug-2658.445 58.403 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP66c31-Aug-2658.495 58.45 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP67c31-Aug-2658.6 58.552 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP68c31-Aug-2658.724 58.674 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP69c31-Aug-2658.835 58.784 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP70c31-Aug-2658.892 58.841 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP71c31-Aug-2658.847 58.797 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP72c31-Aug-2658.684 58.637 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP73c31-Aug-2658.439 58.395 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP74c31-Aug-2658.181 58.14 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP75c31-Aug-2657.972 57.932 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP76c31-Aug-2657.841 57.802 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP77c31-Aug-2657.798 57.759 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP78c31-Aug-2657.833 57.793 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP79c31-Aug-2657.92 57.877 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP80c31-Aug-2658.026 57.982 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP81c31-Aug-2658.123 58.077 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP82c31-Aug-2658.17 58.124 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP83c31-Aug-2658.124 58.077 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP84c31-Aug-2657.97 57.923 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP85c31-Aug-2657.742 57.695 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP86c31-Aug-2657.503 57.457 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP87c31-Aug-2657.311 57.265 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP88c31-Aug-2657.192 57.146 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP89c31-Aug-2657.155 57.107 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP90c31-Aug-2657.19 57.141 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP91c31-Aug-2657.273 57.222 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP92c31-Aug-2657.378 57.325 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP93c31-Aug-2657.476 57.422 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP94c31-Aug-2657.528 57.473 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP95c31-Aug-2657.489 57.435 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP96c31-Aug-2657.35 57.296 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP97c31-Aug-2657.14 57.088 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP98c31-Aug-2656.919 56.869 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GP99c31-Aug-2656.74 56.691 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GQ12c31-Aug-2661.235 61.231 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GQ13c31-Aug-2660.35 60.334 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GQ14c31-Aug-2660.173 60.153 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GQ15c31-Aug-2660.468 60.45 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GQ16c31-Aug-2660.213 60.192 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GQ17c31-Aug-2659.419 59.394 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GQ18c31-Aug-2659.251 59.222 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GQ19c31-Aug-2659.543 59.507 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GQ20c31-Aug-2659.346 59.307 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GQ21c31-Aug-2658.644 58.604 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GQ22c31-Aug-2658.514 58.468 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GQ23c31-Aug-2658.817 58.766 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GQ24c31-Aug-2658.657 58.61 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GY03c31-Aug-2661.127 61.122 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GY04c31-Aug-2660.068 60.047 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GY05c31-Aug-2659.196 59.16 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QF3GY06c31-Aug-2658.496 58.451 USGC HSFO Waterborne M2M Financi
QFGAP36c31-Aug-2612.189 12.188 FO 1.0% USAC Cargo vs USGC HSFO
QHOF143c18-Aug-26196.662 196.657 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF144c18-Aug-26195.135 195.13 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF144c31-Aug-26192.647 192.652 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF145c18-Aug-26194.138 194.132 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF145c28-Aug-26194.702 194.707 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF145c31-Aug-26190.393 190.399 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF146c18-Aug-26194.337 194.331 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF146c28-Aug-26194.994 195 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF146c31-Aug-26190.732 190.738 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF147c18-Aug-26196.101 196.095 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF147c28-Aug-26196.798 196.803 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF147c31-Aug-26192.625 192.63 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF148c18-Aug-26198.207 198.197 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF148c28-Aug-26199.014 199.024 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF148c31-Aug-26194.938 194.949 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF149c18-Aug-26201.454 201.444 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF149c28-Aug-26202.316 202.337 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF149c31-Aug-26198.405 198.421 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF150c18-Aug-26203.041 203.026 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF150c28-Aug-26203.888 203.908 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF150c31-Aug-26200.034 200.054 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF151c18-Aug-26202.574 202.559 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF151c28-Aug-26203.407 203.436 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF151c31-Aug-26199.577 199.602 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF152c18-Aug-26202.799 202.78 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF152c28-Aug-26203.802 203.836 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF152c31-Aug-26200.005 200.039 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF153c18-Aug-26202.798 202.774 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF153c28-Aug-26204.087 204.126 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF153c31-Aug-26200.294 200.334 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF154c18-Aug-26203.47 203.441 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF154c28-Aug-26204.976 205.025 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF154c31-Aug-26201.173 201.223 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF155c18-Aug-26203.769 203.734 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF155c28-Aug-26205.311 205.367 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF155c31-Aug-26201.4 201.456 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF156c18-Aug-26203.904 203.863 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF156c28-Aug-26205.491 205.554 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF156c31-Aug-26201.445 201.513 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF157c18-Aug-26204.389 204.341 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF157c28-Aug-26205.259 205.335 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF157c31-Aug-26200.937 201.008 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF158c18-Aug-26205.637 205.579 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF158c28-Aug-26206.572 206.653 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF158c31-Aug-26202.284 202.365 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF159c18-Aug-26208.023 207.967 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF159c28-Aug-26209.011 209.101 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF159c31-Aug-26204.817 204.902 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF160c18-Aug-26210.603 210.543 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF160c28-Aug-26211.718 211.811 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF160c31-Aug-26207.609 207.708 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF161c18-Aug-26213.842 213.774 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF161c28-Aug-26215.01 215.111 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF161c31-Aug-26211.067 211.168 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF162c18-Aug-26215.474 215.402 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF162c28-Aug-26216.629 216.737 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF162c31-Aug-26212.749 212.853 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF163c18-Aug-26215.207 215.136 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF163c28-Aug-26216.353 216.466 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF163c31-Aug-26212.475 212.589 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF164c18-Aug-26215.469 215.389 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF164c28-Aug-26216.708 216.83 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF164c31-Aug-26212.874 212.995 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF165c18-Aug-26215.757 215.671 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF165c28-Aug-26217.154 217.281 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF165c31-Aug-26213.313 213.44 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF166c18-Aug-26216.744 216.657 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF166c28-Aug-26218.288 218.425 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF166c31-Aug-26214.414 214.552 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF167c18-Aug-26217.462 217.363 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF167c28-Aug-26219.068 219.214 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF167c31-Aug-26215.096 215.243 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF168c18-Aug-26218.151 218.049 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF168c28-Aug-26219.819 219.98 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF168c31-Aug-26215.708 215.864 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF169c18-Aug-26219.006 218.891 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF169c28-Aug-26220.265 220.438 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF169c31-Aug-26215.909 216.082 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF170c18-Aug-26220.232 220.113 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF170c28-Aug-26221.489 221.671 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF170c31-Aug-26217.164 217.346 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF171c18-Aug-26222.35 222.228 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF171c28-Aug-26223.66 223.843 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF171c31-Aug-26219.432 219.616 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF172c18-Aug-26224.753 224.629 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF172c28-Aug-26226.187 226.383 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF172c31-Aug-26222.044 222.236 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF173c18-Aug-26227.517 227.392 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF173c28-Aug-26229.005 229.199 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF173c31-Aug-26225.022 225.217 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF174c18-Aug-26228.919 228.792 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF174c28-Aug-26230.392 230.592 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF174c31-Aug-26226.478 226.675 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF175c18-Aug-26228.716 228.579 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF175c28-Aug-26230.165 230.37 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF175c31-Aug-26226.244 226.45 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF176c18-Aug-26228.925 228.789 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF176c28-Aug-26230.398 230.61 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF176c31-Aug-26226.526 226.738 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF177c18-Aug-26229.478 229.336 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF177c28-Aug-26230.973 231.195 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF177c31-Aug-26227.087 227.311 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF178c18-Aug-26230.784 230.629 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF178c28-Aug-26232.346 232.576 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF178c31-Aug-26228.405 228.635 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF179c18-Aug-26231.924 231.762 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF179c28-Aug-26233.585 233.835 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF179c31-Aug-26229.552 229.798 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF180c18-Aug-26233.195 233.023 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF180c28-Aug-26234.93 235.194 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF180c31-Aug-26230.744 231.003 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF181c18-Aug-26234.431 234.245 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF181c28-Aug-26236.072 236.356 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF181c31-Aug-26231.687 231.967 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF182c18-Aug-26235.638 235.448 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF182c28-Aug-26237.211 237.503 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF182c31-Aug-26232.849 233.137 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF183c18-Aug-26237.475 237.284 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF183c28-Aug-26239.098 239.394 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF183c31-Aug-26234.842 235.129 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF184c18-Aug-26239.7 239.512 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF184c28-Aug-26241.453 241.75 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF184c31-Aug-26237.273 237.571 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF185c18-Aug-26241.98 241.788 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF185c28-Aug-26243.773 244.07 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF185c31-Aug-26239.751 240.049 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF186c18-Aug-26243.141 242.948 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF186c28-Aug-26244.922 245.223 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF186c31-Aug-26240.976 241.273 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF187c18-Aug-26242.995 242.798 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF187c28-Aug-26244.748 245.058 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF187c31-Aug-26240.779 241.086 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF188c18-Aug-26243.158 242.958 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF188c28-Aug-26244.856 245.172 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF188c31-Aug-26240.941 241.253 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF189c18-Aug-26243.989 243.777 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF189c28-Aug-26245.565 245.892 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF189c31-Aug-26241.631 241.954 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF190c18-Aug-26245.618 245.398 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF190c28-Aug-26247.186 247.521 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF190c31-Aug-26243.173 243.503 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF191c18-Aug-26247.205 246.975 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF191c28-Aug-26248.903 249.261 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF191c31-Aug-26244.803 245.158 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF192c18-Aug-26249.073 248.831 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF192c28-Aug-26250.864 251.244 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF192c31-Aug-26246.601 246.971 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF193c18-Aug-26250.706 250.45 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF193c28-Aug-26252.729 253.134 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF193c31-Aug-26248.312 248.708 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF194c18-Aug-26251.897 251.636 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF194c28-Aug-26253.784 254.19 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF194c31-Aug-26249.376 249.784 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF195c18-Aug-26253.445 253.185 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF195c28-Aug-26255.378 255.786 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF195c31-Aug-26251.091 251.496 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF196c18-Aug-26255.492 255.226 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF196c28-Aug-26257.549 257.961 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF196c31-Aug-26253.332 253.746 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF197c18-Aug-26257.262 257 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF197c28-Aug-26259.359 259.767 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF197c31-Aug-26255.299 255.705 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF198c18-Aug-26258.175 257.914 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF198c28-Aug-26260.259 260.674 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF198c31-Aug-26256.281 256.693 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF199c18-Aug-26258.093 257.823 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF199c28-Aug-26260.14 260.559 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF199c31-Aug-26256.124 256.54 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF200c18-Aug-26258.206 257.933 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF200c28-Aug-26260.118 260.542 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF200c31-Aug-26256.163 256.583 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF201c18-Aug-26259.323 259.042 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF201c28-Aug-26260.97 261.405 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF201c31-Aug-26256.984 257.42 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF202c18-Aug-26261.296 261.001 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF202c28-Aug-26262.845 263.294 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF202c31-Aug-26258.759 259.205 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF203c18-Aug-26263.344 263.038 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF203c28-Aug-26265.062 265.538 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF203c31-Aug-26260.896 261.363 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF204c18-Aug-26265.841 265.515 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF204c28-Aug-26267.666 268.166 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF204c31-Aug-26263.326 263.818 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF205c18-Aug-26267.886 267.549 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF205c28-Aug-26270.287 270.817 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF205c31-Aug-26265.84 266.362 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF206c18-Aug-26269.06 268.715 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF206c28-Aug-26271.251 271.786 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF206c31-Aug-26266.802 267.335 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF207c18-Aug-26270.31 269.967 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF207c28-Aug-26272.543 273.078 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF207c31-Aug-26268.226 268.753 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF208c18-Aug-26272.165 271.822 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF208c28-Aug-26274.525 275.067 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF208c31-Aug-26270.272 270.807 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF209c18-Aug-26273.417 273.076 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF209c28-Aug-26275.802 276.336 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF209c31-Aug-26271.707 272.238 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF210c18-Aug-26274.072 273.728 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF210c28-Aug-26276.449 276.983 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF210c31-Aug-26272.442 272.968 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF211c18-Aug-26274.049 273.701 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF211c28-Aug-26276.383 276.925 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF211c31-Aug-26272.322 272.856 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF212c18-Aug-26274.114 273.764 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF212c28-Aug-26276.223 276.768 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF212c31-Aug-26272.228 272.77 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF213c18-Aug-26275.529 275.166 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF213c28-Aug-26277.224 277.781 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF213c31-Aug-26273.191 273.745 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF214c18-Aug-26277.858 277.479 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF214c28-Aug-26279.367 279.944 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF214c31-Aug-26275.209 275.777 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF215c18-Aug-26280.395 280.003 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF215c28-Aug-26282.113 282.714 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF215c31-Aug-26277.876 278.468 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF216c18-Aug-26283.544 283.13 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF216c28-Aug-26285.383 286.018 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF216c31-Aug-26280.962 281.588 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF217c18-Aug-26286.025 285.594 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF217c28-Aug-26288.794 289.464 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF217c31-Aug-26284.314 284.976 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF218c18-Aug-26287.179 286.745 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF218c28-Aug-26289.659 290.333 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF218c31-Aug-26285.173 285.844 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF219c18-Aug-26288.115 287.684 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF219c28-Aug-26290.645 291.316 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF219c31-Aug-26286.29 286.959 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF220c18-Aug-26289.777 289.343 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF220c28-Aug-26292.432 293.103 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF220c31-Aug-26288.141 288.81 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF221c18-Aug-26290.484 290.055 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF221c28-Aug-26293.156 293.82 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF221c31-Aug-26289.021 289.682 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF222c18-Aug-26290.868 290.442 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF222c28-Aug-26293.531 294.196 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF222c31-Aug-26289.496 290.154 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF223c18-Aug-26290.915 290.481 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF223c28-Aug-26293.521 294.199 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF223c31-Aug-26289.415 290.081 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF224c18-Aug-26290.921 290.486 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF224c28-Aug-26293.222 293.901 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF224c31-Aug-26289.184 289.856 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF225c18-Aug-26292.654 292.2 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF225c28-Aug-26294.375 295.066 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF225c31-Aug-26290.297 290.981 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF226c18-Aug-26295.351 294.885 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF226c28-Aug-26296.804 297.512 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF226c31-Aug-26292.568 293.268 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF227c18-Aug-26298.394 297.913 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF227c28-Aug-26300.088 300.833 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF227c31-Aug-26295.785 296.518 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF228c18-Aug-26302.232 301.725 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF228c28-Aug-26304.061 304.84 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF228c31-Aug-26299.563 300.335 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF229c18-Aug-26305.166 304.64 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF229c28-Aug-26308.299 309.119 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF229c31-Aug-26303.787 304.605 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF230c18-Aug-26306.3 305.772 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF230c28-Aug-26309.068 309.89 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF230c31-Aug-26304.54 305.36 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF231c18-Aug-26306.914 306.386 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF231c28-Aug-26309.725 310.546 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF231c31-Aug-26305.344 306.159 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF232c18-Aug-26308.375 307.846 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF232c28-Aug-26311.31 312.134 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF232c31-Aug-26306.988 307.805 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF233c18-Aug-26308.511 307.99 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF233c28-Aug-26311.459 312.266 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF233c31-Aug-26307.287 308.092 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF234c18-Aug-26308.616 308.1 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF234c28-Aug-26311.556 312.366 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF234c31-Aug-26307.49 308.29 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF235c18-Aug-26308.727 308.203 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF235c28-Aug-26311.604 312.423 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF235c31-Aug-26307.451 308.262 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF236c18-Aug-26308.681 308.152 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF236c28-Aug-26311.155 311.973 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF236c31-Aug-26307.077 307.892 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF237c18-Aug-26310.738 310.193 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF237c28-Aug-26312.468 313.303 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF237c31-Aug-26308.342 309.17 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF238c18-Aug-26313.831 313.268 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF238c28-Aug-26315.192 316.05 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF238c31-Aug-26310.88 311.731 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF239c18-Aug-26317.405 316.82 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF239c28-Aug-26319.05 319.945 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF239c31-Aug-26314.678 315.56 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF240c18-Aug-26321.954 321.346 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF240c28-Aug-26323.755 324.693 Heating Oil Frontline M2M Financ
QHOF240c31-Aug-26319.177 320.102 Heating Oil Frontline M2M Financ
QLFG100c31-Aug-2664.546 64.492 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG101c31-Aug-2664.502 64.448 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG102c31-Aug-2664.533 64.477 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG103c31-Aug-2664.614 64.558 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG104c31-Aug-2664.72 64.662 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG105c31-Aug-2664.822 64.763 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG106c31-Aug-2664.874 64.814 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG107c31-Aug-2664.83 64.771 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG108c31-Aug-2664.678 64.62 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG109c31-Aug-2664.453 64.397 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG110c31-Aug-2664.216 64.162 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG111c31-Aug-2664.023 63.97 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG112c31-Aug-2663.899 63.846 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG113c31-Aug-2663.85 63.798 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG114c31-Aug-2663.872 63.818 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG115c31-Aug-2663.94 63.886 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG116c31-Aug-2664.034 63.976 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG117c31-Aug-2664.127 64.068 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG118c31-Aug-2664.176 64.116 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG119c31-Aug-2664.135 64.074 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG120c31-Aug-2663.996 63.933 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG121c31-Aug-2663.79 63.728 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG122c31-Aug-2663.575 63.513 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG123c31-Aug-2663.4 63.338 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG124c31-Aug-2663.288 63.228 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG125c31-Aug-2663.246 63.185 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG126c31-Aug-2663.268 63.206 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG127c31-Aug-2663.335 63.271 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG128c31-Aug-2663.427 63.361 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG129c31-Aug-2663.521 63.454 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG130c31-Aug-2663.573 63.505 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG131c31-Aug-2663.539 63.472 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG132c31-Aug-2663.412 63.346 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG133c31-Aug-2663.223 63.158 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG134c31-Aug-2663.022 62.959 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG135c31-Aug-2662.858 62.797 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG136c31-Aug-2662.753 62.691 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG137c31-Aug-2662.707 62.647 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG138c31-Aug-2662.721 62.66 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG139c31-Aug-2662.778 62.714 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG140c31-Aug-2662.86 62.795 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG141c31-Aug-2662.952 62.882 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG142c31-Aug-2663.011 62.934 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG143c31-Aug-2663.001 62.912 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG144c31-Aug-2662.921 62.814 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG145c31-Aug-2662.806 62.677 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG146c18-Aug-2663.105 63.104 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG146c28-Aug-2662.726 62.728 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG146c31-Aug-2662.714 62.554 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG147c18-Aug-2663.045 63.044 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG147c28-Aug-2662.667 62.669 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG147c31-Aug-2662.694 62.497 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG148c18-Aug-2663.086 63.085 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG148c28-Aug-2662.704 62.706 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG148c31-Aug-2662.769 62.534 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG149c18-Aug-2663.232 63.229 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG149c28-Aug-2662.844 62.847 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG149c31-Aug-2662.945 62.67 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG150c18-Aug-2663.48 63.477 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG150c28-Aug-2663.086 63.089 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG150c31-Aug-2663.218 62.906 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG151c18-Aug-2663.811 63.808 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG151c28-Aug-2663.411 63.416 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG151c31-Aug-2663.568 63.224 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG152c18-Aug-2664.201 64.196 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG152c28-Aug-2663.793 63.8 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG152c31-Aug-2663.97 63.602 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG153c18-Aug-2664.616 64.611 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG153c28-Aug-2664.201 64.209 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG153c31-Aug-2664.392 64.007 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG154c18-Aug-2665.003 64.996 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG154c28-Aug-2664.583 64.593 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG154c31-Aug-2664.782 64.387 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG155c18-Aug-2665.3 65.292 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG155c28-Aug-2664.878 64.889 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG155c31-Aug-2665.081 64.683 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG156c18-Aug-2665.486 65.477 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG156c28-Aug-2665.065 65.077 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG156c31-Aug-2665.27 64.874 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG157c18-Aug-2665.591 65.582 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG157c28-Aug-2665.173 65.186 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG157c31-Aug-2665.377 64.988 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG158c18-Aug-2665.679 65.669 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG158c28-Aug-2665.261 65.277 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG158c31-Aug-2665.465 65.083 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG159c18-Aug-2665.813 65.801 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG159c28-Aug-2665.393 65.41 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG159c31-Aug-2665.595 65.22 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG160c18-Aug-2666.028 66.015 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG160c28-Aug-2665.603 65.621 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG160c31-Aug-2665.805 65.433 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG161c18-Aug-2666.341 66.327 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG161c28-Aug-2665.909 65.929 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG161c31-Aug-2666.113 65.737 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG162c18-Aug-2666.748 66.733 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG162c28-Aug-2666.307 66.33 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG162c31-Aug-2666.514 66.133 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG163c18-Aug-2667.223 67.206 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG163c28-Aug-2666.773 66.798 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG163c31-Aug-2666.981 66.594 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG164c18-Aug-2667.728 67.71 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG164c28-Aug-2667.27 67.298 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG164c31-Aug-2667.481 67.087 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG165c18-Aug-2668.226 68.207 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG165c28-Aug-2667.762 67.791 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG165c31-Aug-2667.975 67.576 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG166c18-Aug-2668.668 68.646 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG166c28-Aug-2668.196 68.227 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG166c31-Aug-2668.411 68.009 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG167c18-Aug-2668.99 68.967 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG167c28-Aug-2668.51 68.543 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG167c31-Aug-2668.725 68.325 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG168c18-Aug-2669.165 69.141 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG168c28-Aug-2668.676 68.711 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG168c31-Aug-2668.891 68.494 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG169c18-Aug-2669.227 69.203 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG169c28-Aug-2668.732 68.768 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG169c31-Aug-2668.944 68.555 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG170c18-Aug-2669.261 69.236 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG170c28-Aug-2668.763 68.801 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG170c31-Aug-2668.975 68.594 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG171c18-Aug-2669.35 69.324 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG171c28-Aug-2668.855 68.893 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG171c31-Aug-2669.066 68.691 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG172c18-Aug-2669.551 69.524 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG172c28-Aug-2669.057 69.097 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG172c31-Aug-2669.27 68.897 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG173c18-Aug-2669.89 69.863 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG173c28-Aug-2669.394 69.435 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG173c31-Aug-2669.61 69.235 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG174c18-Aug-2670.36 70.331 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG174c28-Aug-2669.856 69.9 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG174c31-Aug-2670.075 69.695 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG175c18-Aug-2670.915 70.883 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG175c28-Aug-2670.402 70.449 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG175c31-Aug-2670.625 70.236 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG176c18-Aug-2671.496 71.463 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG176c28-Aug-2670.976 71.026 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG176c31-Aug-2671.201 70.806 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG177c18-Aug-2672.056 72.021 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG177c28-Aug-2671.53 71.582 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG177c31-Aug-2671.756 71.357 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG178c18-Aug-2672.541 72.504 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG178c28-Aug-2672.005 72.059 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG178c31-Aug-2672.233 71.832 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG179c18-Aug-2672.881 72.844 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG179c28-Aug-2672.334 72.391 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG179c31-Aug-2672.562 72.161 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG180c18-Aug-2673.04 73.002 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG180c28-Aug-2672.475 72.533 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG180c31-Aug-2672.701 72.305 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG181c18-Aug-2673.057 73.018 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG181c28-Aug-2672.475 72.533 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG181c31-Aug-2672.698 72.309 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG182c18-Aug-2673.033 72.994 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG182c28-Aug-2672.445 72.505 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG182c31-Aug-2672.667 72.287 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG183c18-Aug-2673.076 73.036 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG183c28-Aug-2672.495 72.555 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG183c31-Aug-2672.718 72.343 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG184c18-Aug-2673.262 73.22 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG184c28-Aug-2672.688 72.75 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG184c31-Aug-2672.914 72.542 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG185c18-Aug-2673.63 73.586 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG185c28-Aug-2673.058 73.121 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG185c31-Aug-2673.288 72.914 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG186c18-Aug-2674.164 74.119 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG186c28-Aug-2673.587 73.653 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG186c31-Aug-2673.823 73.443 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG187c18-Aug-2674.802 74.755 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG187c28-Aug-2674.216 74.287 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG187c31-Aug-2674.456 74.069 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG188c18-Aug-2675.465 75.416 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG188c28-Aug-2674.871 74.946 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG188c31-Aug-2675.113 74.721 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG189c18-Aug-2676.091 76.039 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG189c28-Aug-2675.489 75.566 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG189c31-Aug-2675.733 75.336 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG190c18-Aug-2676.621 76.566 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG190c28-Aug-2676.01 76.089 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG190c31-Aug-2676.255 75.856 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG191c18-Aug-2676.981 76.926 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG191c28-Aug-2676.353 76.434 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG191c31-Aug-2676.597 76.199 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG192c18-Aug-2677.123 77.067 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG192c28-Aug-2676.466 76.55 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG192c31-Aug-2676.708 76.314 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG193c18-Aug-2677.092 77.035 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG193c28-Aug-2676.407 76.492 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG193c31-Aug-2676.646 76.259 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG194c18-Aug-2677.007 76.95 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG194c28-Aug-2676.315 76.4 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG194c31-Aug-2676.552 76.174 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG195c18-Aug-2677 76.943 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG195c28-Aug-2676.32 76.406 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG195c31-Aug-2676.559 76.186 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG196c18-Aug-2677.17 77.111 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG196c28-Aug-2676.505 76.592 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG196c31-Aug-2676.748 76.378 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG197c18-Aug-2677.567 77.506 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG197c28-Aug-2676.907 76.997 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG197c31-Aug-2677.157 76.786 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG198c18-Aug-2678.17 78.108 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG198c28-Aug-2677.506 77.601 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG198c31-Aug-2677.763 77.386 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG199c18-Aug-2678.897 78.831 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG199c28-Aug-2678.225 78.322 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG199c31-Aug-2678.485 78.103 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG200c18-Aug-2679.645 79.578 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG200c28-Aug-2678.966 79.067 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG200c31-Aug-2679.229 78.839 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG201c18-Aug-2680.339 80.268 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG201c28-Aug-2679.652 79.756 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG201c31-Aug-2679.917 79.524 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG202c18-Aug-2680.916 80.844 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG202c28-Aug-2680.218 80.327 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG202c31-Aug-2680.484 80.089 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG203c18-Aug-2681.298 81.223 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG203c28-Aug-2680.577 80.688 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG203c31-Aug-2680.842 80.447 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG204c18-Aug-2681.423 81.348 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG204c28-Aug-2680.663 80.775 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG204c31-Aug-2680.925 80.533 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG205c18-Aug-2681.34 81.264 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG205c28-Aug-2680.541 80.654 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG205c31-Aug-2680.799 80.416 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG206c18-Aug-2681.192 81.116 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG206c28-Aug-2680.383 80.495 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG206c31-Aug-2680.638 80.263 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG207c18-Aug-2681.133 81.057 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG207c28-Aug-2680.341 80.454 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG207c31-Aug-2680.599 80.23 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG208c18-Aug-2681.287 81.209 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG208c28-Aug-2680.515 80.631 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG208c31-Aug-2680.781 80.415 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG209c18-Aug-2681.715 81.634 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG209c28-Aug-2680.954 81.072 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG209c31-Aug-2681.228 80.86 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG210c18-Aug-2682.39 82.309 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG210c28-Aug-2681.627 81.75 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG210c31-Aug-2681.909 81.536 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG211c18-Aug-2683.21 83.124 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG211c28-Aug-2682.438 82.566 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG211c31-Aug-2682.725 82.346 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG212c18-Aug-2684.048 83.96 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG212c28-Aug-2683.269 83.401 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG212c31-Aug-2683.559 83.174 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG213c18-Aug-2684.813 84.721 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG213c28-Aug-2684.027 84.163 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG213c31-Aug-2684.319 83.929 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG214c18-Aug-2685.441 85.347 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG214c28-Aug-2684.643 84.783 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG214c31-Aug-2684.935 84.543 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG215c18-Aug-2685.844 85.749 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG215c28-Aug-2685.017 85.16 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG215c31-Aug-2685.308 84.916 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG216c18-Aug-2685.951 85.855 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG216c28-Aug-2685.074 85.217 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG216c31-Aug-2685.359 84.973 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG217c18-Aug-2685.815 85.718 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG217c28-Aug-2684.888 85.031 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG217c31-Aug-2685.167 84.789 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG218c18-Aug-2685.599 85.502 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG218c28-Aug-2684.658 84.801 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG218c31-Aug-2684.936 84.566 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG219c18-Aug-2685.486 85.389 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG219c28-Aug-2684.567 84.71 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG219c31-Aug-2684.849 84.485 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG220c18-Aug-2685.62 85.522 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG220c28-Aug-2684.731 84.877 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG220c31-Aug-2685.023 84.662 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG221c18-Aug-2686.082 85.982 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG221c28-Aug-2685.208 85.357 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG221c31-Aug-2685.509 85.147 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG222c18-Aug-2686.835 86.731 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG222c28-Aug-2685.959 86.113 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG222c31-Aug-2686.27 85.902 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG223c18-Aug-2687.752 87.644 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG223c28-Aug-2686.868 87.027 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG223c31-Aug-2687.185 86.811 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG224c18-Aug-2688.685 88.574 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG224c28-Aug-2687.793 87.958 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG224c31-Aug-2688.113 87.734 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG225c18-Aug-2689.525 89.411 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG225c28-Aug-2688.626 88.797 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG225c31-Aug-2688.949 88.565 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG226c18-Aug-2690.206 90.09 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG226c28-Aug-2689.295 89.468 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG226c31-Aug-2689.615 89.23 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG227c18-Aug-2690.633 90.514 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG227c28-Aug-2689.686 89.862 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG227c31-Aug-2690.005 89.62 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG228c18-Aug-2690.72 90.6 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG228c28-Aug-2689.711 89.889 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG228c31-Aug-2690.024 89.645 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG229c18-Aug-2690.527 90.406 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG229c28-Aug-2689.457 89.634 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG229c31-Aug-2689.763 89.39 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG230c18-Aug-2690.24 90.12 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG230c28-Aug-2689.153 89.329 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG230c31-Aug-2689.457 89.093 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG231c18-Aug-2690.069 89.95 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG231c28-Aug-2689.01 89.187 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG231c31-Aug-2689.32 88.962 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG232c18-Aug-2690.186 90.065 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG232c28-Aug-2689.164 89.342 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG232c31-Aug-2689.485 89.13 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG233c18-Aug-2690.681 90.559 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG233c28-Aug-2689.68 89.863 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG233c31-Aug-2690.013 89.657 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG234c18-Aug-2691.514 91.388 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG234c28-Aug-2690.513 90.7 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG234c31-Aug-2690.856 90.496 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG235c18-Aug-2692.534 92.403 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG235c28-Aug-2691.524 91.718 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG235c31-Aug-2691.876 91.509 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG236c18-Aug-2693.566 93.432 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG236c28-Aug-2692.55 92.751 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG236c31-Aug-2692.904 92.532 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG237c18-Aug-2694.489 94.35 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG237c28-Aug-2693.468 93.674 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG237c31-Aug-2693.823 93.447 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG238c18-Aug-2695.241 95.1 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG238c28-Aug-2694.216 94.428 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG238c31-Aug-2694.572 94.194 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG239c18-Aug-2695.758 95.613 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG239c28-Aug-2694.727 94.941 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG239c31-Aug-2695.085 94.705 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG240c18-Aug-2696.015 95.87 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG240c28-Aug-2694.983 95.2 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFG240c31-Aug-2695.342 94.962 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGM85c31-Aug-2665.811 65.758 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGM86c31-Aug-2665.54 65.487 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGM87c31-Aug-2665.322 65.27 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGM88c31-Aug-2665.187 65.134 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGM89c31-Aug-2665.145 65.09 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGM90c31-Aug-2665.184 65.129 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGM91c31-Aug-2665.279 65.221 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGM92c31-Aug-2665.398 65.338 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGM93c31-Aug-2665.509 65.448 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGM94c31-Aug-2665.568 65.506 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGM95c31-Aug-2665.524 65.463 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGM96c31-Aug-2665.366 65.305 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGM97c31-Aug-2665.128 65.069 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGM98c31-Aug-2664.877 64.82 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGM99c31-Aug-2664.674 64.618 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP35c31-Aug-2670.091 70.089 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP36c31-Aug-2669.812 69.808 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP37c31-Aug-2669.428 69.42 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP38c31-Aug-2669.04 69.026 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP39c31-Aug-2668.732 68.713 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP40c31-Aug-2668.545 68.523 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP41c31-Aug-2668.49 68.466 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP42c31-Aug-2668.548 68.525 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP43c31-Aug-2668.674 68.651 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP44c31-Aug-2668.815 68.793 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP45c31-Aug-2668.93 68.91 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP46c31-Aug-2668.972 68.951 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP47c31-Aug-2668.885 68.864 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP48c31-Aug-2668.65 68.628 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP49c31-Aug-2668.312 68.287 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP50c31-Aug-2667.961 67.934 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP51c31-Aug-2667.679 67.65 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP52c31-Aug-2667.505 67.475 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP53c31-Aug-2667.45 67.42 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP54c31-Aug-2667.503 67.47 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP55c31-Aug-2667.62 67.583 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP56c31-Aug-2667.757 67.719 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP57c31-Aug-2667.877 67.836 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP58c31-Aug-2667.932 67.89 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP59c31-Aug-2667.867 67.824 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP60c31-Aug-2667.664 67.621 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP61c31-Aug-2667.364 67.32 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP62c31-Aug-2667.052 67.008 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP63c31-Aug-2666.801 66.757 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP64c31-Aug-2666.65 66.603 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP65c31-Aug-2666.609 66.561 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP66c31-Aug-2666.666 66.615 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP67c31-Aug-2666.785 66.731 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP68c31-Aug-2666.926 66.869 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP69c31-Aug-2667.052 66.994 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP70c31-Aug-2667.117 67.059 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP71c31-Aug-2667.066 67.009 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP72c31-Aug-2666.88 66.827 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP73c31-Aug-2666.602 66.552 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP74c31-Aug-2666.309 66.263 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP75c31-Aug-2666.072 66.027 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP76c31-Aug-2665.923 65.879 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP77c31-Aug-2665.875 65.83 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP78c31-Aug-2665.914 65.869 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP79c31-Aug-2666.013 65.964 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP80c31-Aug-2666.133 66.084 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP81c31-Aug-2666.244 66.191 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP82c31-Aug-2666.297 66.245 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP83c31-Aug-2666.245 66.191 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGP84c31-Aug-2666.07 66.017 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGQ12c31-Aug-2669.777 69.772 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGQ13c31-Aug-2668.772 68.754 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGQ14c31-Aug-2668.571 68.548 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGQ15c31-Aug-2668.905 68.885 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGQ16c31-Aug-2668.616 68.593 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGQ17c31-Aug-2667.715 67.686 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGQ18c31-Aug-2667.524 67.491 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGQ19c31-Aug-2667.855 67.815 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGQ20c31-Aug-2667.632 67.588 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGQ21c31-Aug-2666.834 66.789 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGQ22c31-Aug-2666.687 66.636 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGQ23c31-Aug-2667.031 66.974 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGQ24c31-Aug-2666.849 66.796 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGQ25c31-Aug-2666.102 66.056 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGQ26c31-Aug-2665.934 65.888 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGQ27c31-Aug-2666.225 66.173 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGQ28c31-Aug-2666.042 65.989 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGY03c31-Aug-2669.654 69.649 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGY04c31-Aug-2668.452 68.428 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGY05c31-Aug-2667.461 67.421 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGY06c31-Aug-2666.667 66.615 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLFGY07c31-Aug-2665.887 65.837 FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
QLLS143c18-Aug-2658.717 58.716 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS144c18-Aug-2658.704 58.703 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS144c31-Aug-2658.347 58.348 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS145c18-Aug-2658.714 58.713 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS145c28-Aug-2659.221 59.222 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS145c31-Aug-2658.356 58.357 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS146c18-Aug-2658.756 58.755 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS146c28-Aug-2659.262 59.263 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS146c31-Aug-2658.396 58.397 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS147c18-Aug-2658.835 58.834 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS147c28-Aug-2659.34 59.341 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS147c31-Aug-2658.474 58.475 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS148c18-Aug-2658.956 58.954 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS148c28-Aug-2659.458 59.46 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS148c31-Aug-2658.591 58.593 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS149c18-Aug-2659.115 59.113 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS149c28-Aug-2659.614 59.618 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS149c31-Aug-2658.745 58.748 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS150c18-Aug-2659.306 59.303 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS150c28-Aug-2659.802 59.806 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS150c31-Aug-2658.932 58.936 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS151c18-Aug-2659.521 59.518 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS151c28-Aug-2660.013 60.019 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS151c31-Aug-2659.141 59.146 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS152c18-Aug-2659.752 59.748 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS152c28-Aug-2660.241 60.248 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS152c31-Aug-2659.366 59.373 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS153c18-Aug-2659.993 59.988 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS153c28-Aug-2660.478 60.486 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS153c31-Aug-2659.601 59.609 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS154c18-Aug-2660.239 60.233 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS154c28-Aug-2660.72 60.73 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS154c31-Aug-2659.841 59.851 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS155c18-Aug-2660.489 60.482 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS155c28-Aug-2660.965 60.976 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS155c31-Aug-2660.083 60.094 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS156c18-Aug-2660.74 60.732 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS156c28-Aug-2661.212 61.224 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS156c31-Aug-2660.328 60.341 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS157c18-Aug-2660.992 60.983 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS157c28-Aug-2661.46 61.474 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS157c31-Aug-2660.574 60.587 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS158c18-Aug-2661.246 61.235 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS158c28-Aug-2661.71 61.725 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS158c31-Aug-2660.821 60.836 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS159c18-Aug-2661.5 61.489 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS159c28-Aug-2661.959 61.976 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS159c31-Aug-2661.069 61.085 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS160c18-Aug-2661.756 61.744 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS160c28-Aug-2662.211 62.229 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS160c31-Aug-2661.317 61.336 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS161c18-Aug-2662.013 61.999 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS161c28-Aug-2662.463 62.483 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS161c31-Aug-2661.568 61.588 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS162c18-Aug-2662.271 62.256 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS162c28-Aug-2662.717 62.739 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS162c31-Aug-2661.819 61.84 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS163c18-Aug-2662.53 62.515 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS163c28-Aug-2662.972 62.995 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS163c31-Aug-2662.071 62.094 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS164c18-Aug-2662.791 62.774 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS164c28-Aug-2663.227 63.252 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS164c31-Aug-2662.324 62.349 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS165c18-Aug-2663.052 63.034 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS165c28-Aug-2663.484 63.51 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS165c31-Aug-2662.579 62.605 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS166c18-Aug-2663.314 63.296 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS166c28-Aug-2663.742 63.77 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS166c31-Aug-2662.834 62.862 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS167c18-Aug-2663.578 63.558 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS167c28-Aug-2664.001 64.03 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS167c31-Aug-2663.09 63.119 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS168c18-Aug-2663.842 63.822 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS168c28-Aug-2664.26 64.291 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS168c31-Aug-2663.349 63.379 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS169c18-Aug-2664.108 64.086 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS169c28-Aug-2664.522 64.554 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS169c31-Aug-2663.607 63.639 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS170c18-Aug-2664.375 64.352 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS170c28-Aug-2664.784 64.818 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS170c31-Aug-2663.867 63.901 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS171c18-Aug-2664.643 64.619 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS171c28-Aug-2665.048 65.083 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS171c31-Aug-2664.128 64.163 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS172c18-Aug-2664.913 64.888 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS172c28-Aug-2665.312 65.35 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS172c31-Aug-2664.39 64.426 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS173c18-Aug-2665.183 65.157 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS173c28-Aug-2665.577 65.616 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS173c31-Aug-2664.653 64.692 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS174c18-Aug-2665.455 65.428 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS174c28-Aug-2665.844 65.885 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS174c31-Aug-2664.917 64.957 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS175c18-Aug-2665.728 65.699 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS175c28-Aug-2666.112 66.154 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS175c31-Aug-2665.183 65.225 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS176c18-Aug-2666.001 65.972 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS176c28-Aug-2666.381 66.425 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS176c31-Aug-2665.449 65.493 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS177c18-Aug-2666.276 66.246 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS177c28-Aug-2666.65 66.696 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS177c31-Aug-2665.717 65.762 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS178c18-Aug-2666.553 66.521 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS178c28-Aug-2666.922 66.969 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS178c31-Aug-2665.986 66.033 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS179c18-Aug-2666.83 66.797 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS179c28-Aug-2667.194 67.244 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS179c31-Aug-2666.255 66.304 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS180c18-Aug-2667.11 67.076 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS180c28-Aug-2667.468 67.519 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS180c31-Aug-2666.527 66.577 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS181c18-Aug-2667.39 67.354 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS181c28-Aug-2667.742 67.795 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS181c31-Aug-2666.799 66.851 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS182c18-Aug-2667.671 67.634 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS182c28-Aug-2668.018 68.073 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS182c31-Aug-2667.072 67.126 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS183c18-Aug-2667.953 67.915 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS183c28-Aug-2668.295 68.352 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS183c31-Aug-2667.347 67.402 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS184c18-Aug-2668.236 68.198 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS184c28-Aug-2668.574 68.632 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS184c31-Aug-2667.622 67.68 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS185c18-Aug-2668.521 68.481 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS185c28-Aug-2668.852 68.912 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS185c31-Aug-2667.899 67.958 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS186c18-Aug-2668.807 68.766 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS186c28-Aug-2669.133 69.195 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS186c31-Aug-2668.177 68.238 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS187c18-Aug-2669.095 69.052 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS187c28-Aug-2669.415 69.479 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS187c31-Aug-2668.456 68.519 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS188c18-Aug-2669.383 69.34 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS188c28-Aug-2669.698 69.764 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS188c31-Aug-2668.737 68.802 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS189c18-Aug-2669.673 69.628 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS189c28-Aug-2669.981 70.049 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS189c31-Aug-2669.018 69.085 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS190c18-Aug-2669.964 69.918 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS190c28-Aug-2670.267 70.336 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS190c31-Aug-2669.301 69.369 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS191c18-Aug-2670.256 70.209 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS191c28-Aug-2670.553 70.625 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS191c31-Aug-2669.585 69.656 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS192c18-Aug-2670.549 70.501 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS192c28-Aug-2670.841 70.915 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS192c31-Aug-2669.87 69.942 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS193c18-Aug-2670.844 70.794 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS193c28-Aug-2671.129 71.205 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS193c31-Aug-2670.156 70.23 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS194c18-Aug-2671.14 71.089 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS194c28-Aug-2671.42 71.497 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS194c31-Aug-2670.444 70.521 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS195c18-Aug-2671.438 71.386 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS195c28-Aug-2671.711 71.79 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS195c31-Aug-2670.733 70.811 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS196c18-Aug-2671.737 71.683 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS196c28-Aug-2672.004 72.085 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS196c31-Aug-2671.023 71.103 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS197c18-Aug-2672.036 71.981 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS197c28-Aug-2672.297 72.38 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS197c31-Aug-2671.314 71.396 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS198c18-Aug-2672.337 72.281 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS198c28-Aug-2672.592 72.678 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS198c31-Aug-2671.606 71.691 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS199c18-Aug-2672.64 72.582 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS199c28-Aug-2672.889 72.976 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS199c31-Aug-2671.901 71.986 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS200c18-Aug-2672.943 72.884 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS200c28-Aug-2673.187 73.276 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS200c31-Aug-2672.196 72.284 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS201c18-Aug-2673.248 73.188 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS201c28-Aug-2673.485 73.576 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS201c31-Aug-2672.491 72.582 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS202c18-Aug-2673.556 73.494 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS202c28-Aug-2673.785 73.878 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS202c31-Aug-2672.79 72.881 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS203c18-Aug-2673.863 73.8 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS203c28-Aug-2674.086 74.182 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS203c31-Aug-2673.088 73.182 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS204c18-Aug-2674.172 74.107 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS204c28-Aug-2674.389 74.486 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS204c31-Aug-2673.388 73.484 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS205c18-Aug-2674.482 74.416 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS205c28-Aug-2674.692 74.792 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS205c31-Aug-2673.689 73.787 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS206c18-Aug-2674.794 74.726 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS206c28-Aug-2674.998 75.1 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS206c31-Aug-2673.992 74.093 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS207c18-Aug-2675.107 75.038 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS207c28-Aug-2675.304 75.408 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS207c31-Aug-2674.296 74.398 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS208c18-Aug-2675.421 75.351 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS208c28-Aug-2675.611 75.718 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS208c31-Aug-2674.6 74.705 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS209c18-Aug-2675.738 75.666 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS209c28-Aug-2675.92 76.029 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS209c31-Aug-2674.907 75.014 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS210c18-Aug-2676.055 75.981 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS210c28-Aug-2676.231 76.342 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS210c31-Aug-2675.215 75.324 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS211c18-Aug-2676.373 76.298 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS211c28-Aug-2676.543 76.656 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS211c31-Aug-2675.524 75.635 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS212c18-Aug-2676.693 76.617 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS212c28-Aug-2676.855 76.97 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS212c31-Aug-2675.835 75.948 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS213c18-Aug-2677.014 76.936 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS213c28-Aug-2677.17 77.287 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS213c31-Aug-2676.146 76.262 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS214c18-Aug-2677.337 77.257 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS214c28-Aug-2677.485 77.605 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS214c31-Aug-2676.459 76.577 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS215c18-Aug-2677.661 77.58 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS215c28-Aug-2677.803 77.924 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS215c31-Aug-2676.773 76.893 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS216c18-Aug-2677.987 77.904 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS216c28-Aug-2678.12 78.245 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS216c31-Aug-2677.089 77.211 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS217c18-Aug-2678.314 78.229 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS217c28-Aug-2678.44 78.567 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS217c31-Aug-2677.406 77.531 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS218c18-Aug-2678.642 78.556 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS218c28-Aug-2678.761 78.89 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS218c31-Aug-2677.724 77.852 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS219c18-Aug-2678.971 78.884 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS219c28-Aug-2679.083 79.214 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS219c31-Aug-2678.044 78.173 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS220c18-Aug-2679.302 79.213 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS220c28-Aug-2679.407 79.54 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS220c31-Aug-2678.365 78.497 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS221c18-Aug-2679.635 79.544 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS221c28-Aug-2679.732 79.868 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS221c31-Aug-2678.687 78.822 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS222c18-Aug-2679.968 79.876 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS222c28-Aug-2680.058 80.196 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS222c31-Aug-2679.011 79.148 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS223c18-Aug-2680.305 80.211 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS223c28-Aug-2680.385 80.527 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS223c31-Aug-2679.337 79.475 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS224c18-Aug-2680.641 80.546 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS224c28-Aug-2680.715 80.859 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS224c31-Aug-2679.663 79.805 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS225c18-Aug-2680.98 80.882 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS225c28-Aug-2681.046 81.192 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS225c31-Aug-2679.991 80.135 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS226c18-Aug-2681.319 81.22 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS226c28-Aug-2681.377 81.525 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS226c31-Aug-2680.32 80.466 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS227c18-Aug-2681.66 81.56 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS227c28-Aug-2681.71 81.862 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS227c31-Aug-2680.651 80.799 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS228c18-Aug-2682.003 81.901 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS228c28-Aug-2682.045 82.199 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS228c31-Aug-2680.983 81.135 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS229c18-Aug-2682.348 82.244 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS229c28-Aug-2682.382 82.537 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS229c31-Aug-2681.316 81.471 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS230c18-Aug-2682.693 82.588 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS230c28-Aug-2682.719 82.877 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS230c31-Aug-2681.651 81.808 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS231c18-Aug-2683.04 82.933 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS231c28-Aug-2683.058 83.219 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS231c31-Aug-2681.988 82.146 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS232c18-Aug-2683.389 83.28 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS232c28-Aug-2683.399 83.562 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS232c31-Aug-2682.326 82.488 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS233c18-Aug-2683.739 83.628 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS233c28-Aug-2683.74 83.906 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS233c31-Aug-2682.664 82.829 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS234c18-Aug-2684.09 83.978 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS234c28-Aug-2684.083 84.253 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS234c31-Aug-2683.005 83.172 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS235c18-Aug-2684.444 84.329 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS235c28-Aug-2684.428 84.6 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS235c31-Aug-2683.348 83.517 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS236c18-Aug-2684.799 84.683 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS236c28-Aug-2684.774 84.948 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS236c31-Aug-2683.691 83.863 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS237c18-Aug-2685.155 85.037 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS237c28-Aug-2685.122 85.299 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS237c31-Aug-2684.036 84.211 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS238c18-Aug-2685.513 85.393 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS238c28-Aug-2685.471 85.651 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS238c31-Aug-2684.382 84.56 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS239c18-Aug-2685.872 85.75 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS239c28-Aug-2685.821 86.004 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS239c31-Aug-2684.73 84.91 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS240c18-Aug-2686.232 86.109 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS240c28-Aug-2686.173 86.359 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QLLS240c31-Aug-2685.08 85.262 Louisiana Light Sweet Crude M2M
QMAR143c18-Aug-2657.017 57.016 Mars M2M Financial Mo143
QMAR144c18-Aug-2657.004 57.003 Mars M2M Financial Mo144
QMAR144c31-Aug-2656.997 56.998 Mars M2M Financial Mo144
QMAR145c18-Aug-2657.014 57.013 Mars M2M Financial Mo145
QMAR145c28-Aug-2657.721 57.722 Mars M2M Financial Mo145
QMAR145c31-Aug-2657.006 57.007 Mars M2M Financial Mo145
QMAR146c18-Aug-2657.056 57.055 Mars M2M Financial Mo146
QMAR146c28-Aug-2657.762 57.763 Mars M2M Financial Mo146
QMAR146c31-Aug-2657.046 57.047 Mars M2M Financial Mo146
QMAR147c18-Aug-2657.135 57.134 Mars M2M Financial Mo147
QMAR147c28-Aug-2657.84 57.841 Mars M2M Financial Mo147
QMAR147c31-Aug-2657.124 57.125 Mars M2M Financial Mo147
QMAR148c18-Aug-2657.256 57.254 Mars M2M Financial Mo148
QMAR148c28-Aug-2657.958 57.96 Mars M2M Financial Mo148
QMAR148c31-Aug-2657.241 57.243 Mars M2M Financial Mo148
QMAR149c18-Aug-2657.415 57.413 Mars M2M Financial Mo149
QMAR149c28-Aug-2658.114 58.118 Mars M2M Financial Mo149
QMAR149c31-Aug-2657.395 57.398 Mars M2M Financial Mo149
QMAR150c18-Aug-2657.606 57.603 Mars M2M Financial Mo150
QMAR150c28-Aug-2658.302 58.306 Mars M2M Financial Mo150
QMAR150c31-Aug-2657.582 57.586 Mars M2M Financial Mo150
QMAR151c18-Aug-2657.821 57.818 Mars M2M Financial Mo151
QMAR151c28-Aug-2658.513 58.519 Mars M2M Financial Mo151
QMAR151c31-Aug-2657.791 57.796 Mars M2M Financial Mo151
QMAR152c18-Aug-2658.052 58.048 Mars M2M Financial Mo152
QMAR152c28-Aug-2658.741 58.748 Mars M2M Financial Mo152
QMAR152c31-Aug-2658.016 58.023 Mars M2M Financial Mo152
QMAR153c18-Aug-2658.293 58.288 Mars M2M Financial Mo153
QMAR153c28-Aug-2658.978 58.986 Mars M2M Financial Mo153
QMAR153c31-Aug-2658.251 58.259 Mars M2M Financial Mo153
QMAR154c18-Aug-2658.539 58.533 Mars M2M Financial Mo154
QMAR154c28-Aug-2659.22 59.23 Mars M2M Financial Mo154
QMAR154c31-Aug-2658.491 58.501 Mars M2M Financial Mo154
QMAR155c18-Aug-2658.789 58.782 Mars M2M Financial Mo155
QMAR155c28-Aug-2659.465 59.476 Mars M2M Financial Mo155
QMAR155c31-Aug-2658.733 58.744 Mars M2M Financial Mo155
QMAR156c18-Aug-2659.04 59.032 Mars M2M Financial Mo156
QMAR156c28-Aug-2659.712 59.724 Mars M2M Financial Mo156
QMAR156c31-Aug-2658.978 58.991 Mars M2M Financial Mo156
QMAR157c18-Aug-2659.292 59.283 Mars M2M Financial Mo157
QMAR157c28-Aug-2659.96 59.974 Mars M2M Financial Mo157
QMAR157c31-Aug-2659.224 59.237 Mars M2M Financial Mo157
QMAR158c18-Aug-2659.546 59.535 Mars M2M Financial Mo158
QMAR158c28-Aug-2660.21 60.225 Mars M2M Financial Mo158
QMAR158c31-Aug-2659.471 59.486 Mars M2M Financial Mo158
QMAR159c18-Aug-2659.8 59.789 Mars M2M Financial Mo159
QMAR159c28-Aug-2660.459 60.476 Mars M2M Financial Mo159
QMAR159c31-Aug-2659.719 59.735 Mars M2M Financial Mo159
QMAR160c18-Aug-2660.056 60.044 Mars M2M Financial Mo160
QMAR160c28-Aug-2660.711 60.729 Mars M2M Financial Mo160
QMAR160c31-Aug-2659.967 59.986 Mars M2M Financial Mo160
QMAR161c18-Aug-2660.313 60.299 Mars M2M Financial Mo161
QMAR161c28-Aug-2660.963 60.983 Mars M2M Financial Mo161
QMAR161c31-Aug-2660.218 60.238 Mars M2M Financial Mo161
QMAR162c18-Aug-2660.571 60.556 Mars M2M Financial Mo162
QMAR162c28-Aug-2661.217 61.239 Mars M2M Financial Mo162
QMAR162c31-Aug-2660.469 60.49 Mars M2M Financial Mo162
QMAR163c18-Aug-2660.83 60.815 Mars M2M Financial Mo163
QMAR163c28-Aug-2661.472 61.495 Mars M2M Financial Mo163
QMAR163c31-Aug-2660.721 60.744 Mars M2M Financial Mo163
QMAR164c18-Aug-2661.091 61.074 Mars M2M Financial Mo164
QMAR164c28-Aug-2661.727 61.752 Mars M2M Financial Mo164
QMAR164c31-Aug-2660.974 60.999 Mars M2M Financial Mo164
QMAR165c18-Aug-2661.352 61.334 Mars M2M Financial Mo165
QMAR165c28-Aug-2661.984 62.01 Mars M2M Financial Mo165
QMAR165c31-Aug-2661.229 61.255 Mars M2M Financial Mo165
QMAR166c18-Aug-2661.614 61.596 Mars M2M Financial Mo166
QMAR166c28-Aug-2662.242 62.27 Mars M2M Financial Mo166
QMAR166c31-Aug-2661.484 61.512 Mars M2M Financial Mo166
QMAR167c18-Aug-2661.878 61.858 Mars M2M Financial Mo167
QMAR167c28-Aug-2662.501 62.53 Mars M2M Financial Mo167
QMAR167c31-Aug-2661.74 61.769 Mars M2M Financial Mo167
QMAR168c18-Aug-2662.142 62.122 Mars M2M Financial Mo168
QMAR168c28-Aug-2662.76 62.791 Mars M2M Financial Mo168
QMAR168c31-Aug-2661.999 62.029 Mars M2M Financial Mo168
QMAR169c18-Aug-2662.408 62.386 Mars M2M Financial Mo169
QMAR169c28-Aug-2663.022 63.054 Mars M2M Financial Mo169
QMAR169c31-Aug-2662.257 62.289 Mars M2M Financial Mo169
QMAR170c18-Aug-2662.675 62.652 Mars M2M Financial Mo170
QMAR170c28-Aug-2663.284 63.318 Mars M2M Financial Mo170
QMAR170c31-Aug-2662.517 62.551 Mars M2M Financial Mo170
QMAR171c18-Aug-2662.943 62.919 Mars M2M Financial Mo171
QMAR171c28-Aug-2663.548 63.583 Mars M2M Financial Mo171
QMAR171c31-Aug-2662.778 62.813 Mars M2M Financial Mo171
QMAR172c18-Aug-2663.213 63.188 Mars M2M Financial Mo172
QMAR172c28-Aug-2663.812 63.85 Mars M2M Financial Mo172
QMAR172c31-Aug-2663.04 63.076 Mars M2M Financial Mo172
QMAR173c18-Aug-2663.483 63.457 Mars M2M Financial Mo173
QMAR173c28-Aug-2664.077 64.116 Mars M2M Financial Mo173
QMAR173c31-Aug-2663.303 63.342 Mars M2M Financial Mo173
QMAR174c18-Aug-2663.755 63.728 Mars M2M Financial Mo174
QMAR174c28-Aug-2664.344 64.385 Mars M2M Financial Mo174
QMAR174c31-Aug-2663.567 63.607 Mars M2M Financial Mo174
QMAR175c18-Aug-2664.028 63.999 Mars M2M Financial Mo175
QMAR175c28-Aug-2664.612 64.654 Mars M2M Financial Mo175
QMAR175c31-Aug-2663.833 63.875 Mars M2M Financial Mo175
QMAR176c18-Aug-2664.301 64.272 Mars M2M Financial Mo176
QMAR176c28-Aug-2664.881 64.925 Mars M2M Financial Mo176
QMAR176c31-Aug-2664.099 64.143 Mars M2M Financial Mo176
QMAR177c18-Aug-2664.576 64.546 Mars M2M Financial Mo177
QMAR177c28-Aug-2665.15 65.196 Mars M2M Financial Mo177
QMAR177c31-Aug-2664.367 64.412 Mars M2M Financial Mo177
QMAR178c18-Aug-2664.853 64.821 Mars M2M Financial Mo178
QMAR178c28-Aug-2665.422 65.469 Mars M2M Financial Mo178
QMAR178c31-Aug-2664.636 64.683 Mars M2M Financial Mo178
QMAR179c18-Aug-2665.13 65.097 Mars M2M Financial Mo179
QMAR179c28-Aug-2665.694 65.744 Mars M2M Financial Mo179
QMAR179c31-Aug-2664.905 64.954 Mars M2M Financial Mo179
QMAR180c18-Aug-2665.41 65.376 Mars M2M Financial Mo180
QMAR180c28-Aug-2665.968 66.019 Mars M2M Financial Mo180
QMAR180c31-Aug-2665.177 65.227 Mars M2M Financial Mo180
QMAR181c18-Aug-2665.69 65.654 Mars M2M Financial Mo181
QMAR181c28-Aug-2666.242 66.295 Mars M2M Financial Mo181
QMAR181c31-Aug-2665.449 65.501 Mars M2M Financial Mo181
QMAR182c18-Aug-2665.971 65.934 Mars M2M Financial Mo182
QMAR182c28-Aug-2666.518 66.573 Mars M2M Financial Mo182
QMAR182c31-Aug-2665.722 65.776 Mars M2M Financial Mo182
QMAR183c18-Aug-2666.253 66.215 Mars M2M Financial Mo183
QMAR183c28-Aug-2666.795 66.852 Mars M2M Financial Mo183
QMAR183c31-Aug-2665.997 66.052 Mars M2M Financial Mo183
QMAR184c18-Aug-2666.536 66.498 Mars M2M Financial Mo184
QMAR184c28-Aug-2667.074 67.132 Mars M2M Financial Mo184
QMAR184c31-Aug-2666.272 66.33 Mars M2M Financial Mo184
QMAR185c18-Aug-2666.821 66.781 Mars M2M Financial Mo185
QMAR185c28-Aug-2667.352 67.412 Mars M2M Financial Mo185
QMAR185c31-Aug-2666.549 66.608 Mars M2M Financial Mo185
QMAR186c18-Aug-2667.107 67.066 Mars M2M Financial Mo186
QMAR186c28-Aug-2667.633 67.695 Mars M2M Financial Mo186
QMAR186c31-Aug-2666.827 66.888 Mars M2M Financial Mo186
QMAR187c18-Aug-2667.395 67.352 Mars M2M Financial Mo187
QMAR187c28-Aug-2667.915 67.979 Mars M2M Financial Mo187
QMAR187c31-Aug-2667.106 67.169 Mars M2M Financial Mo187
QMAR188c18-Aug-2667.683 67.64 Mars M2M Financial Mo188
QMAR188c28-Aug-2668.198 68.264 Mars M2M Financial Mo188
QMAR188c31-Aug-2667.387 67.452 Mars M2M Financial Mo188
QMAR189c18-Aug-2667.973 67.928 Mars M2M Financial Mo189
QMAR189c28-Aug-2668.481 68.549 Mars M2M Financial Mo189
QMAR189c31-Aug-2667.668 67.735 Mars M2M Financial Mo189
QMAR190c18-Aug-2668.264 68.218 Mars M2M Financial Mo190
QMAR190c28-Aug-2668.767 68.836 Mars M2M Financial Mo190
QMAR190c31-Aug-2667.951 68.019 Mars M2M Financial Mo190
QMAR191c18-Aug-2668.556 68.509 Mars M2M Financial Mo191
QMAR191c28-Aug-2669.053 69.125 Mars M2M Financial Mo191
QMAR191c31-Aug-2668.235 68.306 Mars M2M Financial Mo191
QMAR192c18-Aug-2668.849 68.801 Mars M2M Financial Mo192
QMAR192c28-Aug-2669.341 69.415 Mars M2M Financial Mo192
QMAR192c31-Aug-2668.52 68.592 Mars M2M Financial Mo192
QMAR193c18-Aug-2669.144 69.094 Mars M2M Financial Mo193
QMAR193c28-Aug-2669.629 69.705 Mars M2M Financial Mo193
QMAR193c31-Aug-2668.806 68.88 Mars M2M Financial Mo193
QMAR194c18-Aug-2669.44 69.389 Mars M2M Financial Mo194
QMAR194c28-Aug-2669.92 69.997 Mars M2M Financial Mo194
QMAR194c31-Aug-2669.094 69.171 Mars M2M Financial Mo194
QMAR195c18-Aug-2669.738 69.686 Mars M2M Financial Mo195
QMAR195c28-Aug-2670.211 70.29 Mars M2M Financial Mo195
QMAR195c31-Aug-2669.383 69.461 Mars M2M Financial Mo195
QMAR196c18-Aug-2670.037 69.983 Mars M2M Financial Mo196
QMAR196c28-Aug-2670.504 70.585 Mars M2M Financial Mo196
QMAR196c31-Aug-2669.673 69.753 Mars M2M Financial Mo196
QMAR197c18-Aug-2670.336 70.281 Mars M2M Financial Mo197
QMAR197c28-Aug-2670.797 70.88 Mars M2M Financial Mo197
QMAR197c31-Aug-2669.964 70.046 Mars M2M Financial Mo197
QMAR198c18-Aug-2670.637 70.581 Mars M2M Financial Mo198
QMAR198c28-Aug-2671.092 71.178 Mars M2M Financial Mo198
QMAR198c31-Aug-2670.256 70.341 Mars M2M Financial Mo198
QMAR199c18-Aug-2670.94 70.882 Mars M2M Financial Mo199
QMAR199c28-Aug-2671.389 71.476 Mars M2M Financial Mo199
QMAR199c31-Aug-2670.551 70.636 Mars M2M Financial Mo199
QMAR200c18-Aug-2671.243 71.184 Mars M2M Financial Mo200
QMAR200c28-Aug-2671.687 71.776 Mars M2M Financial Mo200
QMAR200c31-Aug-2670.846 70.934 Mars M2M Financial Mo200
QMAR201c18-Aug-2671.548 71.488 Mars M2M Financial Mo201
QMAR201c28-Aug-2671.985 72.076 Mars M2M Financial Mo201
QMAR201c31-Aug-2671.141 71.232 Mars M2M Financial Mo201
QMAR202c18-Aug-2671.856 71.794 Mars M2M Financial Mo202
QMAR202c28-Aug-2672.285 72.378 Mars M2M Financial Mo202
QMAR202c31-Aug-2671.44 71.531 Mars M2M Financial Mo202
QMAR203c18-Aug-2672.163 72.1 Mars M2M Financial Mo203
QMAR203c28-Aug-2672.586 72.682 Mars M2M Financial Mo203
QMAR203c31-Aug-2671.738 71.832 Mars M2M Financial Mo203
QMAR204c18-Aug-2672.472 72.407 Mars M2M Financial Mo204
QMAR204c28-Aug-2672.889 72.986 Mars M2M Financial Mo204
QMAR204c31-Aug-2672.038 72.134 Mars M2M Financial Mo204
QMAR205c18-Aug-2672.782 72.716 Mars M2M Financial Mo205
QMAR205c28-Aug-2673.192 73.292 Mars M2M Financial Mo205
QMAR205c31-Aug-2672.339 72.437 Mars M2M Financial Mo205
QMAR206c18-Aug-2673.094 73.026 Mars M2M Financial Mo206
QMAR206c28-Aug-2673.498 73.6 Mars M2M Financial Mo206
QMAR206c31-Aug-2672.642 72.743 Mars M2M Financial Mo206
QMAR207c18-Aug-2673.407 73.338 Mars M2M Financial Mo207
QMAR207c28-Aug-2673.804 73.908 Mars M2M Financial Mo207
QMAR207c31-Aug-2672.946 73.048 Mars M2M Financial Mo207
QMAR208c18-Aug-2673.721 73.651 Mars M2M Financial Mo208
QMAR208c28-Aug-2674.111 74.218 Mars M2M Financial Mo208
QMAR208c31-Aug-2673.25 73.355 Mars M2M Financial Mo208
QMAR209c18-Aug-2674.038 73.966 Mars M2M Financial Mo209
QMAR209c28-Aug-2674.42 74.529 Mars M2M Financial Mo209
QMAR209c31-Aug-2673.557 73.664 Mars M2M Financial Mo209
QMAR210c18-Aug-2674.355 74.281 Mars M2M Financial Mo210
QMAR210c28-Aug-2674.731 74.842 Mars M2M Financial Mo210
QMAR210c31-Aug-2673.865 73.974 Mars M2M Financial Mo210
QMAR211c18-Aug-2674.673 74.598 Mars M2M Financial Mo211
QMAR211c28-Aug-2675.043 75.156 Mars M2M Financial Mo211
QMAR211c31-Aug-2674.174 74.285 Mars M2M Financial Mo211
QMAR212c18-Aug-2674.993 74.917 Mars M2M Financial Mo212
QMAR212c28-Aug-2675.355 75.47 Mars M2M Financial Mo212
QMAR212c31-Aug-2674.485 74.598 Mars M2M Financial Mo212
QMAR213c18-Aug-2675.314 75.236 Mars M2M Financial Mo213
QMAR213c28-Aug-2675.67 75.787 Mars M2M Financial Mo213
QMAR213c31-Aug-2674.796 74.912 Mars M2M Financial Mo213
QMAR214c18-Aug-2675.637 75.557 Mars M2M Financial Mo214
QMAR214c28-Aug-2675.985 76.105 Mars M2M Financial Mo214
QMAR214c31-Aug-2675.109 75.227 Mars M2M Financial Mo214
QMAR215c18-Aug-2675.961 75.88 Mars M2M Financial Mo215
QMAR215c28-Aug-2676.303 76.424 Mars M2M Financial Mo215
QMAR215c31-Aug-2675.423 75.543 Mars M2M Financial Mo215
QMAR216c18-Aug-2676.287 76.204 Mars M2M Financial Mo216
QMAR216c28-Aug-2676.62 76.745 Mars M2M Financial Mo216
QMAR216c31-Aug-2675.739 75.861 Mars M2M Financial Mo216
QMAR217c18-Aug-2676.614 76.529 Mars M2M Financial Mo217
QMAR217c28-Aug-2676.94 77.067 Mars M2M Financial Mo217
QMAR217c31-Aug-2676.056 76.181 Mars M2M Financial Mo217
QMAR218c18-Aug-2676.942 76.856 Mars M2M Financial Mo218
QMAR218c28-Aug-2677.261 77.39 Mars M2M Financial Mo218
QMAR218c31-Aug-2676.374 76.502 Mars M2M Financial Mo218
QMAR219c18-Aug-2677.271 77.184 Mars M2M Financial Mo219
QMAR219c28-Aug-2677.583 77.714 Mars M2M Financial Mo219
QMAR219c31-Aug-2676.694 76.823 Mars M2M Financial Mo219
QMAR220c18-Aug-2677.602 77.513 Mars M2M Financial Mo220
QMAR220c28-Aug-2677.907 78.04 Mars M2M Financial Mo220
QMAR220c31-Aug-2677.015 77.147 Mars M2M Financial Mo220
QMAR221c18-Aug-2677.935 77.844 Mars M2M Financial Mo221
QMAR221c28-Aug-2678.232 78.368 Mars M2M Financial Mo221
QMAR221c31-Aug-2677.337 77.472 Mars M2M Financial Mo221
QMAR222c18-Aug-2678.268 78.176 Mars M2M Financial Mo222
QMAR222c28-Aug-2678.558 78.696 Mars M2M Financial Mo222
QMAR222c31-Aug-2677.661 77.798 Mars M2M Financial Mo222
QMAR223c18-Aug-2678.605 78.511 Mars M2M Financial Mo223
QMAR223c28-Aug-2678.885 79.027 Mars M2M Financial Mo223
QMAR223c31-Aug-2677.987 78.125 Mars M2M Financial Mo223
QMAR224c18-Aug-2678.941 78.846 Mars M2M Financial Mo224
QMAR224c28-Aug-2679.215 79.359 Mars M2M Financial Mo224
QMAR224c31-Aug-2678.313 78.455 Mars M2M Financial Mo224
QMAR225c18-Aug-2679.28 79.182 Mars M2M Financial Mo225
QMAR225c28-Aug-2679.546 79.692 Mars M2M Financial Mo225
QMAR225c31-Aug-2678.641 78.785 Mars M2M Financial Mo225
QMAR226c18-Aug-2679.619 79.52 Mars M2M Financial Mo226
QMAR226c28-Aug-2679.877 80.025 Mars M2M Financial Mo226
QMAR226c31-Aug-2678.97 79.116 Mars M2M Financial Mo226
QMAR227c18-Aug-2679.96 79.86 Mars M2M Financial Mo227
QMAR227c28-Aug-2680.21 80.362 Mars M2M Financial Mo227
QMAR227c31-Aug-2679.301 79.449 Mars M2M Financial Mo227
QMAR228c18-Aug-2680.303 80.201 Mars M2M Financial Mo228
QMAR228c28-Aug-2680.545 80.699 Mars M2M Financial Mo228
QMAR228c31-Aug-2679.633 79.785 Mars M2M Financial Mo228
QMAR229c18-Aug-2680.648 80.544 Mars M2M Financial Mo229
QMAR229c28-Aug-2680.882 81.037 Mars M2M Financial Mo229
QMAR229c31-Aug-2679.966 80.121 Mars M2M Financial Mo229
QMAR230c18-Aug-2680.993 80.888 Mars M2M Financial Mo230
QMAR230c28-Aug-2681.219 81.377 Mars M2M Financial Mo230
QMAR230c31-Aug-2680.301 80.458 Mars M2M Financial Mo230
QMAR231c18-Aug-2681.34 81.233 Mars M2M Financial Mo231
QMAR231c28-Aug-2681.558 81.719 Mars M2M Financial Mo231
QMAR231c31-Aug-2680.638 80.796 Mars M2M Financial Mo231
QMAR232c18-Aug-2681.689 81.58 Mars M2M Financial Mo232
QMAR232c28-Aug-2681.899 82.062 Mars M2M Financial Mo232
QMAR232c31-Aug-2680.976 81.138 Mars M2M Financial Mo232
QMAR233c18-Aug-2682.039 81.928 Mars M2M Financial Mo233
QMAR233c28-Aug-2682.24 82.406 Mars M2M Financial Mo233
QMAR233c31-Aug-2681.314 81.479 Mars M2M Financial Mo233
QMAR234c18-Aug-2682.39 82.278 Mars M2M Financial Mo234
QMAR234c28-Aug-2682.583 82.753 Mars M2M Financial Mo234
QMAR234c31-Aug-2681.655 81.822 Mars M2M Financial Mo234
QMAR235c18-Aug-2682.744 82.629 Mars M2M Financial Mo235
QMAR235c28-Aug-2682.928 83.1 Mars M2M Financial Mo235
QMAR235c31-Aug-2681.998 82.167 Mars M2M Financial Mo235
QMAR236c18-Aug-2683.099 82.983 Mars M2M Financial Mo236
QMAR236c28-Aug-2683.274 83.448 Mars M2M Financial Mo236
QMAR236c31-Aug-2682.341 82.513 Mars M2M Financial Mo236
QMAR237c18-Aug-2683.455 83.337 Mars M2M Financial Mo237
QMAR237c28-Aug-2683.622 83.799 Mars M2M Financial Mo237
QMAR237c31-Aug-2682.686 82.861 Mars M2M Financial Mo237
QMAR238c18-Aug-2683.813 83.693 Mars M2M Financial Mo238
QMAR238c28-Aug-2683.971 84.151 Mars M2M Financial Mo238
QMAR238c31-Aug-2683.032 83.21 Mars M2M Financial Mo238
QMAR239c18-Aug-2684.172 84.05 Mars M2M Financial Mo239
QMAR239c28-Aug-2684.321 84.504 Mars M2M Financial Mo239
QMAR239c31-Aug-2683.38 83.56 Mars M2M Financial Mo239
QMAR240c18-Aug-2684.532 84.409 Mars M2M Financial Mo240
QMAR240c28-Aug-2684.673 84.859 Mars M2M Financial Mo240
QMAR240c31-Aug-2683.73 83.912 Mars M2M Financial Mo240
QMAY100c31-Aug-2650.047 50.027 Maya Crude M2M Financial Mo100
QMAY101c31-Aug-2649.992 49.972 Maya Crude M2M Financial Mo101
QMAY102c31-Aug-2649.937 49.918 Maya Crude M2M Financial Mo102
QMAY103c31-Aug-2649.884 49.864 Maya Crude M2M Financial Mo103
QMAY104c31-Aug-2649.831 49.811 Maya Crude M2M Financial Mo104
QMAY105c31-Aug-2649.778 49.758 Maya Crude M2M Financial Mo105
QMAY106c31-Aug-2649.725 49.706 Maya Crude M2M Financial Mo106
QMAY107c31-Aug-2649.673 49.653 Maya Crude M2M Financial Mo107
QMAY108c31-Aug-2649.62 49.6 Maya Crude M2M Financial Mo108
QMAY109c31-Aug-2649.567 49.547 Maya Crude M2M Financial Mo109
QMAY110c31-Aug-2649.513 49.494 Maya Crude M2M Financial Mo110
QMAY111c31-Aug-2649.458 49.439 Maya Crude M2M Financial Mo111
QMAY112c31-Aug-2649.403 49.384 Maya Crude M2M Financial Mo112
QMAY113c31-Aug-2649.348 49.329 Maya Crude M2M Financial Mo113
QMAY114c31-Aug-2649.293 49.274 Maya Crude M2M Financial Mo114
QMAY115c31-Aug-2649.239 49.22 Maya Crude M2M Financial Mo115
QMAY116c31-Aug-2649.186 49.167 Maya Crude M2M Financial Mo116
QMAY117c31-Aug-2649.133 49.113 Maya Crude M2M Financial Mo117
QMAY118c31-Aug-2649.083 49.062 Maya Crude M2M Financial Mo118
QMAY119c31-Aug-2649.032 49.011 Maya Crude M2M Financial Mo119
QMAY120c31-Aug-2648.984 48.963 Maya Crude M2M Financial Mo120
QMAY121c31-Aug-2648.936 48.915 Maya Crude M2M Financial Mo121
QMAY122c31-Aug-2648.889 48.867 Maya Crude M2M Financial Mo122
QMAY123c31-Aug-2648.843 48.821 Maya Crude M2M Financial Mo123
QMAY124c31-Aug-2648.797 48.775 Maya Crude M2M Financial Mo124
QMAY125c31-Aug-2648.751 48.729 Maya Crude M2M Financial Mo125
QMAY126c31-Aug-2648.705 48.683 Maya Crude M2M Financial Mo126
QMAY127c31-Aug-2648.66 48.638 Maya Crude M2M Financial Mo127
QMAY128c31-Aug-2648.616 48.593 Maya Crude M2M Financial Mo128
QMAY129c31-Aug-2648.571 48.549 Maya Crude M2M Financial Mo129
QMAY130c31-Aug-2648.527 48.505 Maya Crude M2M Financial Mo130
QMAY131c31-Aug-2648.484 48.461 Maya Crude M2M Financial Mo131
QMAY132c31-Aug-2648.441 48.418 Maya Crude M2M Financial Mo132
QMAY133c31-Aug-2648.397 48.374 Maya Crude M2M Financial Mo133
QMAY134c31-Aug-2648.353 48.33 Maya Crude M2M Financial Mo134
QMAY135c31-Aug-2648.308 48.286 Maya Crude M2M Financial Mo135
QMAY136c31-Aug-2648.263 48.241 Maya Crude M2M Financial Mo136
QMAY137c31-Aug-2648.217 48.195 Maya Crude M2M Financial Mo137
QMAY138c31-Aug-2648.171 48.15 Maya Crude M2M Financial Mo138
QMAY139c31-Aug-2648.126 48.104 Maya Crude M2M Financial Mo139
QMAY140c31-Aug-2648.081 48.059 Maya Crude M2M Financial Mo140
QMAY141c31-Aug-2648.039 48.016 Maya Crude M2M Financial Mo141
QMAY142c31-Aug-2648 47.976 Maya Crude M2M Financial Mo142
QMAY143c18-Aug-2648.337 48.336 Maya Crude M2M Financial Mo143
QMAY143c31-Aug-2647.97 47.943 Maya Crude M2M Financial Mo143
QMAY144c18-Aug-2648.317 48.316 Maya Crude M2M Financial Mo144
QMAY144c31-Aug-2647.956 47.923 Maya Crude M2M Financial Mo144
QMAY145c18-Aug-2648.319 48.318 Maya Crude M2M Financial Mo145
QMAY145c28-Aug-2648.575 48.576 Maya Crude M2M Financial Mo145
QMAY145c31-Aug-2647.965 47.924 Maya Crude M2M Financial Mo145
QMAY146c18-Aug-2648.35 48.349 Maya Crude M2M Financial Mo146
QMAY146c28-Aug-2648.606 48.607 Maya Crude M2M Financial Mo146
QMAY146c31-Aug-2648.007 47.953 Maya Crude M2M Financial Mo146
QMAY147c18-Aug-2648.418 48.417 Maya Crude M2M Financial Mo147
QMAY147c28-Aug-2648.672 48.674 Maya Crude M2M Financial Mo147
QMAY147c31-Aug-2648.089 48.02 Maya Crude M2M Financial Mo147
QMAY148c18-Aug-2648.529 48.527 Maya Crude M2M Financial Mo148
QMAY148c28-Aug-2648.78 48.782 Maya Crude M2M Financial Mo148
QMAY148c31-Aug-2648.213 48.128 Maya Crude M2M Financial Mo148
QMAY149c18-Aug-2648.68 48.679 Maya Crude M2M Financial Mo149
QMAY149c28-Aug-2648.929 48.933 Maya Crude M2M Financial Mo149
QMAY149c31-Aug-2648.376 48.277 Maya Crude M2M Financial Mo149
QMAY150c18-Aug-2648.869 48.866 Maya Crude M2M Financial Mo150
QMAY150c28-Aug-2649.114 49.118 Maya Crude M2M Financial Mo150
QMAY150c31-Aug-2648.572 48.462 Maya Crude M2M Financial Mo150
QMAY151c18-Aug-2649.085 49.082 Maya Crude M2M Financial Mo151
QMAY151c28-Aug-2649.326 49.332 Maya Crude M2M Financial Mo151
QMAY151c31-Aug-2648.793 48.674 Maya Crude M2M Financial Mo151
QMAY152c18-Aug-2649.322 49.318 Maya Crude M2M Financial Mo152
QMAY152c28-Aug-2649.559 49.566 Maya Crude M2M Financial Mo152
QMAY152c31-Aug-2649.03 48.907 Maya Crude M2M Financial Mo152
QMAY153c18-Aug-2649.571 49.566 Maya Crude M2M Financial Mo153
QMAY153c28-Aug-2649.804 49.811 Maya Crude M2M Financial Mo153
QMAY153c31-Aug-2649.278 49.152 Maya Crude M2M Financial Mo153
QMAY154c18-Aug-2649.828 49.822 Maya Crude M2M Financial Mo154
QMAY154c28-Aug-2650.055 50.065 Maya Crude M2M Financial Mo154
QMAY154c31-Aug-2649.531 49.404 Maya Crude M2M Financial Mo154
QMAY155c18-Aug-2650.089 50.082 Maya Crude M2M Financial Mo155
QMAY155c28-Aug-2650.312 50.323 Maya Crude M2M Financial Mo155
QMAY155c31-Aug-2649.787 49.66 Maya Crude M2M Financial Mo155
QMAY156c18-Aug-2650.352 50.344 Maya Crude M2M Financial Mo156
QMAY156c28-Aug-2650.57 50.582 Maya Crude M2M Financial Mo156
QMAY156c31-Aug-2650.045 49.919 Maya Crude M2M Financial Mo156
QMAY157c18-Aug-2650.617 50.608 Maya Crude M2M Financial Mo157
QMAY157c28-Aug-2650.83 50.844 Maya Crude M2M Financial Mo157
QMAY157c31-Aug-2650.304 50.178 Maya Crude M2M Financial Mo157
QMAY158c18-Aug-2650.883 50.872 Maya Crude M2M Financial Mo158
QMAY158c28-Aug-2651.091 51.107 Maya Crude M2M Financial Mo158
QMAY158c31-Aug-2650.564 50.439 Maya Crude M2M Financial Mo158
QMAY159c18-Aug-2651.15 51.139 Maya Crude M2M Financial Mo159
QMAY159c28-Aug-2651.353 51.37 Maya Crude M2M Financial Mo159
QMAY159c31-Aug-2650.826 50.702 Maya Crude M2M Financial Mo159
QMAY160c18-Aug-2651.419 51.406 Maya Crude M2M Financial Mo160
QMAY160c28-Aug-2651.617 51.635 Maya Crude M2M Financial Mo160
QMAY160c31-Aug-2651.088 50.966 Maya Crude M2M Financial Mo160
QMAY161c18-Aug-2651.689 51.675 Maya Crude M2M Financial Mo161
QMAY161c28-Aug-2651.881 51.901 Maya Crude M2M Financial Mo161
QMAY161c31-Aug-2651.352 51.231 Maya Crude M2M Financial Mo161
QMAY162c18-Aug-2651.96 51.945 Maya Crude M2M Financial Mo162
QMAY162c28-Aug-2652.147 52.169 Maya Crude M2M Financial Mo162
QMAY162c31-Aug-2651.617 51.496 Maya Crude M2M Financial Mo162
QMAY163c18-Aug-2652.231 52.216 Maya Crude M2M Financial Mo163
QMAY163c28-Aug-2652.413 52.437 Maya Crude M2M Financial Mo163
QMAY163c31-Aug-2651.883 51.763 Maya Crude M2M Financial Mo163
QMAY164c18-Aug-2652.505 52.488 Maya Crude M2M Financial Mo164
QMAY164c28-Aug-2652.681 52.707 Maya Crude M2M Financial Mo164
QMAY164c31-Aug-2652.15 52.032 Maya Crude M2M Financial Mo164
QMAY165c18-Aug-2652.779 52.76 Maya Crude M2M Financial Mo165
QMAY165c28-Aug-2652.95 52.977 Maya Crude M2M Financial Mo165
QMAY165c31-Aug-2652.419 52.301 Maya Crude M2M Financial Mo165
QMAY166c18-Aug-2653.054 53.035 Maya Crude M2M Financial Mo166
QMAY166c28-Aug-2653.221 53.249 Maya Crude M2M Financial Mo166
QMAY166c31-Aug-2652.688 52.572 Maya Crude M2M Financial Mo166
QMAY167c18-Aug-2653.331 53.311 Maya Crude M2M Financial Mo167
QMAY167c28-Aug-2653.491 53.521 Maya Crude M2M Financial Mo167
QMAY167c31-Aug-2652.958 52.843 Maya Crude M2M Financial Mo167
QMAY168c18-Aug-2653.609 53.588 Maya Crude M2M Financial Mo168
QMAY168c28-Aug-2653.764 53.796 Maya Crude M2M Financial Mo168
QMAY168c31-Aug-2653.23 53.115 Maya Crude M2M Financial Mo168
QMAY169c18-Aug-2653.888 53.865 Maya Crude M2M Financial Mo169
QMAY169c28-Aug-2654.038 54.071 Maya Crude M2M Financial Mo169
QMAY169c31-Aug-2653.503 53.389 Maya Crude M2M Financial Mo169
QMAY170c18-Aug-2654.168 54.145 Maya Crude M2M Financial Mo170
QMAY170c28-Aug-2654.312 54.347 Maya Crude M2M Financial Mo170
QMAY170c31-Aug-2653.777 53.664 Maya Crude M2M Financial Mo170
QMAY171c18-Aug-2654.45 54.425 Maya Crude M2M Financial Mo171
QMAY171c28-Aug-2654.588 54.625 Maya Crude M2M Financial Mo171
QMAY171c31-Aug-2654.052 53.941 Maya Crude M2M Financial Mo171
QMAY172c18-Aug-2654.732 54.707 Maya Crude M2M Financial Mo172
QMAY172c28-Aug-2654.865 54.904 Maya Crude M2M Financial Mo172
QMAY172c31-Aug-2654.328 54.218 Maya Crude M2M Financial Mo172
QMAY173c18-Aug-2655.016 54.989 Maya Crude M2M Financial Mo173
QMAY173c28-Aug-2655.143 55.184 Maya Crude M2M Financial Mo173
QMAY173c31-Aug-2654.606 54.497 Maya Crude M2M Financial Mo173
QMAY174c18-Aug-2655.302 55.274 Maya Crude M2M Financial Mo174
QMAY174c28-Aug-2655.423 55.465 Maya Crude M2M Financial Mo174
QMAY174c31-Aug-2654.885 54.776 Maya Crude M2M Financial Mo174
QMAY175c18-Aug-2655.588 55.559 Maya Crude M2M Financial Mo175
QMAY175c28-Aug-2655.703 55.747 Maya Crude M2M Financial Mo175
QMAY175c31-Aug-2655.165 55.058 Maya Crude M2M Financial Mo175
QMAY176c18-Aug-2655.875 55.845 Maya Crude M2M Financial Mo176
QMAY176c28-Aug-2655.985 56.03 Maya Crude M2M Financial Mo176
QMAY176c31-Aug-2655.446 55.34 Maya Crude M2M Financial Mo176
QMAY177c18-Aug-2656.164 56.133 Maya Crude M2M Financial Mo177
QMAY177c28-Aug-2656.268 56.315 Maya Crude M2M Financial Mo177
QMAY177c31-Aug-2655.728 55.623 Maya Crude M2M Financial Mo177
QMAY178c18-Aug-2656.455 56.421 Maya Crude M2M Financial Mo178
QMAY178c28-Aug-2656.552 56.601 Maya Crude M2M Financial Mo178
QMAY178c31-Aug-2656.012 55.908 Maya Crude M2M Financial Mo178
QMAY179c18-Aug-2656.745 56.711 Maya Crude M2M Financial Mo179
QMAY179c28-Aug-2656.837 56.889 Maya Crude M2M Financial Mo179
QMAY179c31-Aug-2656.296 56.193 Maya Crude M2M Financial Mo179
QMAY180c18-Aug-2657.038 57.003 Maya Crude M2M Financial Mo180
QMAY180c28-Aug-2657.124 57.177 Maya Crude M2M Financial Mo180
QMAY180c31-Aug-2656.582 56.48 Maya Crude M2M Financial Mo180
QMAY181c18-Aug-2657.333 57.295 Maya Crude M2M Financial Mo181
QMAY181c28-Aug-2657.412 57.467 Maya Crude M2M Financial Mo181
QMAY181c31-Aug-2656.869 56.769 Maya Crude M2M Financial Mo181
QMAY182c18-Aug-2657.628 57.589 Maya Crude M2M Financial Mo182
QMAY182c28-Aug-2657.701 57.758 Maya Crude M2M Financial Mo182
QMAY182c31-Aug-2657.157 57.058 Maya Crude M2M Financial Mo182
QMAY183c18-Aug-2657.924 57.884 Maya Crude M2M Financial Mo183
QMAY183c28-Aug-2657.991 58.049 Maya Crude M2M Financial Mo183
QMAY183c31-Aug-2657.447 57.348 Maya Crude M2M Financial Mo183
QMAY184c18-Aug-2658.221 58.181 Maya Crude M2M Financial Mo184
QMAY184c28-Aug-2658.283 58.343 Maya Crude M2M Financial Mo184
QMAY184c31-Aug-2657.737 57.641 Maya Crude M2M Financial Mo184
QMAY185c18-Aug-2658.521 58.479 Maya Crude M2M Financial Mo185
QMAY185c28-Aug-2658.575 58.637 Maya Crude M2M Financial Mo185
QMAY185c31-Aug-2658.029 57.934 Maya Crude M2M Financial Mo185
QMAY186c18-Aug-2658.821 58.778 Maya Crude M2M Financial Mo186
QMAY186c28-Aug-2658.869 58.933 Maya Crude M2M Financial Mo186
QMAY186c31-Aug-2658.322 58.228 Maya Crude M2M Financial Mo186
QMAY187c18-Aug-2659.122 59.078 Maya Crude M2M Financial Mo187
QMAY187c28-Aug-2659.164 59.23 Maya Crude M2M Financial Mo187
QMAY187c31-Aug-2658.617 58.524 Maya Crude M2M Financial Mo187
QMAY188c18-Aug-2659.425 59.38 Maya Crude M2M Financial Mo188
QMAY188c28-Aug-2659.46 59.529 Maya Crude M2M Financial Mo188
QMAY188c31-Aug-2658.913 58.821 Maya Crude M2M Financial Mo188
QMAY189c18-Aug-2659.729 59.683 Maya Crude M2M Financial Mo189
QMAY189c28-Aug-2659.758 59.828 Maya Crude M2M Financial Mo189
QMAY189c31-Aug-2659.21 59.119 Maya Crude M2M Financial Mo189
QMAY190c18-Aug-2660.035 59.987 Maya Crude M2M Financial Mo190
QMAY190c28-Aug-2660.057 60.129 Maya Crude M2M Financial Mo190
QMAY190c31-Aug-2659.508 59.419 Maya Crude M2M Financial Mo190
QMAY191c18-Aug-2660.342 60.293 Maya Crude M2M Financial Mo191
QMAY191c28-Aug-2660.356 60.431 Maya Crude M2M Financial Mo191
QMAY191c31-Aug-2659.807 59.72 Maya Crude M2M Financial Mo191
QMAY192c18-Aug-2660.649 60.599 Maya Crude M2M Financial Mo192
QMAY192c28-Aug-2660.658 60.735 Maya Crude M2M Financial Mo192
QMAY192c31-Aug-2660.108 60.021 Maya Crude M2M Financial Mo192
QMAY193c18-Aug-2660.959 60.907 Maya Crude M2M Financial Mo193
QMAY193c28-Aug-2660.96 61.039 Maya Crude M2M Financial Mo193
QMAY193c31-Aug-2660.41 60.325 Maya Crude M2M Financial Mo193
QMAY194c18-Aug-2661.27 61.217 Maya Crude M2M Financial Mo194
QMAY194c28-Aug-2661.265 61.345 Maya Crude M2M Financial Mo194
QMAY194c31-Aug-2660.713 60.63 Maya Crude M2M Financial Mo194
QMAY195c18-Aug-2661.582 61.527 Maya Crude M2M Financial Mo195
QMAY195c28-Aug-2661.57 61.652 Maya Crude M2M Financial Mo195
QMAY195c31-Aug-2661.018 60.935 Maya Crude M2M Financial Mo195
QMAY196c18-Aug-2661.896 61.839 Maya Crude M2M Financial Mo196
QMAY196c28-Aug-2661.876 61.96 Maya Crude M2M Financial Mo196
QMAY196c31-Aug-2661.324 61.243 Maya Crude M2M Financial Mo196
QMAY197c18-Aug-2662.21 62.152 Maya Crude M2M Financial Mo197
QMAY197c28-Aug-2662.184 62.27 Maya Crude M2M Financial Mo197
QMAY197c31-Aug-2661.631 61.551 Maya Crude M2M Financial Mo197
QMAY198c18-Aug-2662.526 62.468 Maya Crude M2M Financial Mo198
QMAY198c28-Aug-2662.493 62.582 Maya Crude M2M Financial Mo198
QMAY198c31-Aug-2661.939 61.862 Maya Crude M2M Financial Mo198
QMAY199c18-Aug-2662.844 62.784 Maya Crude M2M Financial Mo199
QMAY199c28-Aug-2662.804 62.894 Maya Crude M2M Financial Mo199
QMAY199c31-Aug-2662.249 62.172 Maya Crude M2M Financial Mo199
QMAY200c18-Aug-2663.162 63.101 Maya Crude M2M Financial Mo200
QMAY200c28-Aug-2663.116 63.208 Maya Crude M2M Financial Mo200
QMAY200c31-Aug-2662.56 62.485 Maya Crude M2M Financial Mo200
QMAY201c18-Aug-2663.483 63.42 Maya Crude M2M Financial Mo201
QMAY201c28-Aug-2663.429 63.523 Maya Crude M2M Financial Mo201
QMAY201c31-Aug-2662.873 62.799 Maya Crude M2M Financial Mo201
QMAY202c18-Aug-2663.805 63.74 Maya Crude M2M Financial Mo202
QMAY202c28-Aug-2663.743 63.839 Maya Crude M2M Financial Mo202
QMAY202c31-Aug-2663.187 63.114 Maya Crude M2M Financial Mo202
QMAY203c18-Aug-2664.128 64.062 Maya Crude M2M Financial Mo203
QMAY203c28-Aug-2664.058 64.157 Maya Crude M2M Financial Mo203
QMAY203c31-Aug-2663.501 63.43 Maya Crude M2M Financial Mo203
QMAY204c18-Aug-2664.452 64.385 Maya Crude M2M Financial Mo204
QMAY204c28-Aug-2664.375 64.477 Maya Crude M2M Financial Mo204
QMAY204c31-Aug-2663.818 63.748 Maya Crude M2M Financial Mo204
QMAY205c18-Aug-2664.778 64.709 Maya Crude M2M Financial Mo205
QMAY205c28-Aug-2664.693 64.797 Maya Crude M2M Financial Mo205
QMAY205c31-Aug-2664.136 64.068 Maya Crude M2M Financial Mo205
QMAY206c18-Aug-2665.106 65.034 Maya Crude M2M Financial Mo206
QMAY206c28-Aug-2665.013 65.12 Maya Crude M2M Financial Mo206
QMAY206c31-Aug-2664.455 64.388 Maya Crude M2M Financial Mo206
QMAY207c18-Aug-2665.434 65.362 Maya Crude M2M Financial Mo207
QMAY207c28-Aug-2665.334 65.442 Maya Crude M2M Financial Mo207
QMAY207c31-Aug-2664.776 64.71 Maya Crude M2M Financial Mo207
QMAY208c18-Aug-2665.764 65.691 Maya Crude M2M Financial Mo208
QMAY208c28-Aug-2665.656 65.768 Maya Crude M2M Financial Mo208
QMAY208c31-Aug-2665.097 65.033 Maya Crude M2M Financial Mo208
QMAY209c18-Aug-2666.096 66.021 Maya Crude M2M Financial Mo209
QMAY209c28-Aug-2665.98 66.093 Maya Crude M2M Financial Mo209
QMAY209c31-Aug-2665.42 65.359 Maya Crude M2M Financial Mo209
QMAY210c18-Aug-2666.429 66.351 Maya Crude M2M Financial Mo210
QMAY210c28-Aug-2666.305 66.421 Maya Crude M2M Financial Mo210
QMAY210c31-Aug-2665.745 65.684 Maya Crude M2M Financial Mo210
QMAY211c18-Aug-2666.763 66.684 Maya Crude M2M Financial Mo211
QMAY211c28-Aug-2666.632 66.749 Maya Crude M2M Financial Mo211
QMAY211c31-Aug-2666.071 66.012 Maya Crude M2M Financial Mo211
QMAY212c18-Aug-2667.099 67.019 Maya Crude M2M Financial Mo212
QMAY212c28-Aug-2666.959 67.079 Maya Crude M2M Financial Mo212
QMAY212c31-Aug-2666.398 66.341 Maya Crude M2M Financial Mo212
QMAY213c18-Aug-2667.436 67.354 Maya Crude M2M Financial Mo213
QMAY213c28-Aug-2667.289 67.411 Maya Crude M2M Financial Mo213
QMAY213c31-Aug-2666.727 66.671 Maya Crude M2M Financial Mo213
QMAY214c18-Aug-2667.775 67.691 Maya Crude M2M Financial Mo214
QMAY214c28-Aug-2667.619 67.744 Maya Crude M2M Financial Mo214
QMAY214c31-Aug-2667.057 67.003 Maya Crude M2M Financial Mo214
QMAY215c18-Aug-2668.115 68.031 Maya Crude M2M Financial Mo215
QMAY215c28-Aug-2667.952 68.079 Maya Crude M2M Financial Mo215
QMAY215c31-Aug-2667.389 67.336 Maya Crude M2M Financial Mo215
QMAY216c18-Aug-2668.457 68.37 Maya Crude M2M Financial Mo216
QMAY216c28-Aug-2668.285 68.415 Maya Crude M2M Financial Mo216
QMAY216c31-Aug-2667.721 67.67 Maya Crude M2M Financial Mo216
QMAY217c18-Aug-2668.8 68.711 Maya Crude M2M Financial Mo217
QMAY217c28-Aug-2668.62 68.752 Maya Crude M2M Financial Mo217
QMAY217c31-Aug-2668.055 68.007 Maya Crude M2M Financial Mo217
QMAY218c18-Aug-2669.144 69.055 Maya Crude M2M Financial Mo218
QMAY218c28-Aug-2668.956 69.09 Maya Crude M2M Financial Mo218
QMAY218c31-Aug-2668.391 68.344 Maya Crude M2M Financial Mo218
QMAY219c18-Aug-2669.49 69.399 Maya Crude M2M Financial Mo219
QMAY219c28-Aug-2669.294 69.43 Maya Crude M2M Financial Mo219
QMAY219c31-Aug-2668.728 68.682 Maya Crude M2M Financial Mo219
QMAY220c18-Aug-2669.838 69.745 Maya Crude M2M Financial Mo220
QMAY220c28-Aug-2669.633 69.772 Maya Crude M2M Financial Mo220
QMAY220c31-Aug-2669.067 69.023 Maya Crude M2M Financial Mo220
QMAY221c18-Aug-2670.187 70.092 Maya Crude M2M Financial Mo221
QMAY221c28-Aug-2669.973 70.115 Maya Crude M2M Financial Mo221
QMAY221c31-Aug-2669.407 69.365 Maya Crude M2M Financial Mo221
QMAY222c18-Aug-2670.537 70.441 Maya Crude M2M Financial Mo222
QMAY222c28-Aug-2670.315 70.459 Maya Crude M2M Financial Mo222
QMAY222c31-Aug-2669.748 69.708 Maya Crude M2M Financial Mo222
QMAY223c18-Aug-2670.89 70.792 Maya Crude M2M Financial Mo223
QMAY223c28-Aug-2670.658 70.806 Maya Crude M2M Financial Mo223
QMAY223c31-Aug-2670.092 70.052 Maya Crude M2M Financial Mo223
QMAY224c18-Aug-2671.243 71.144 Maya Crude M2M Financial Mo224
QMAY224c28-Aug-2671.003 71.153 Maya Crude M2M Financial Mo224
QMAY224c31-Aug-2670.436 70.399 Maya Crude M2M Financial Mo224
QMAY225c18-Aug-2671.599 71.497 Maya Crude M2M Financial Mo225
QMAY225c28-Aug-2671.349 71.502 Maya Crude M2M Financial Mo225
QMAY225c31-Aug-2670.782 70.746 Maya Crude M2M Financial Mo225
QMAY226c18-Aug-2671.955 71.852 Maya Crude M2M Financial Mo226
QMAY226c28-Aug-2671.697 71.852 Maya Crude M2M Financial Mo226
QMAY226c31-Aug-2671.129 71.095 Maya Crude M2M Financial Mo226
QMAY227c18-Aug-2672.313 72.208 Maya Crude M2M Financial Mo227
QMAY227c28-Aug-2672.046 72.204 Maya Crude M2M Financial Mo227
QMAY227c31-Aug-2671.478 71.446 Maya Crude M2M Financial Mo227
QMAY228c18-Aug-2672.673 72.567 Maya Crude M2M Financial Mo228
QMAY228c28-Aug-2672.397 72.557 Maya Crude M2M Financial Mo228
QMAY228c31-Aug-2671.828 71.798 Maya Crude M2M Financial Mo228
QMAY229c18-Aug-2673.035 72.926 Maya Crude M2M Financial Mo229
QMAY229c28-Aug-2672.749 72.912 Maya Crude M2M Financial Mo229
QMAY229c31-Aug-2672.18 72.152 Maya Crude M2M Financial Mo229
QMAY230c18-Aug-2673.397 73.287 Maya Crude M2M Financial Mo230
QMAY230c28-Aug-2673.103 73.268 Maya Crude M2M Financial Mo230
QMAY230c31-Aug-2672.533 72.507 Maya Crude M2M Financial Mo230
QMAY231c18-Aug-2673.762 73.649 Maya Crude M2M Financial Mo231
QMAY231c28-Aug-2673.458 73.626 Maya Crude M2M Financial Mo231
QMAY231c31-Aug-2672.888 72.863 Maya Crude M2M Financial Mo231
QMAY232c18-Aug-2674.128 74.014 Maya Crude M2M Financial Mo232
QMAY232c28-Aug-2673.815 73.986 Maya Crude M2M Financial Mo232
QMAY232c31-Aug-2673.244 73.222 Maya Crude M2M Financial Mo232
QMAY233c18-Aug-2674.495 74.379 Maya Crude M2M Financial Mo233
QMAY233c28-Aug-2674.173 74.346 Maya Crude M2M Financial Mo233
QMAY233c31-Aug-2673.601 73.581 Maya Crude M2M Financial Mo233
QMAY234c18-Aug-2674.864 74.747 Maya Crude M2M Financial Mo234
QMAY234c28-Aug-2674.532 74.709 Maya Crude M2M Financial Mo234
QMAY234c31-Aug-2673.961 73.942 Maya Crude M2M Financial Mo234
QMAY235c18-Aug-2675.235 75.116 Maya Crude M2M Financial Mo235
QMAY235c28-Aug-2674.893 75.072 Maya Crude M2M Financial Mo235
QMAY235c31-Aug-2674.322 74.305 Maya Crude M2M Financial Mo235
QMAY236c18-Aug-2675.607 75.486 Maya Crude M2M Financial Mo236
QMAY236c28-Aug-2675.256 75.438 Maya Crude M2M Financial Mo236
QMAY236c31-Aug-2674.684 74.67 Maya Crude M2M Financial Mo236
QMAY237c18-Aug-2675.982 75.858 Maya Crude M2M Financial Mo237
QMAY237c28-Aug-2675.621 75.805 Maya Crude M2M Financial Mo237
QMAY237c31-Aug-2675.048 75.035 Maya Crude M2M Financial Mo237
QMAY238c18-Aug-2676.358 76.232 Maya Crude M2M Financial Mo238
QMAY238c28-Aug-2675.986 76.174 Maya Crude M2M Financial Mo238
QMAY238c31-Aug-2675.413 75.403 Maya Crude M2M Financial Mo238
QMAY239c18-Aug-2676.734 76.607 Maya Crude M2M Financial Mo239
QMAY239c28-Aug-2676.353 76.544 Maya Crude M2M Financial Mo239
QMAY239c31-Aug-2675.78 75.771 Maya Crude M2M Financial Mo239
QMAY240c18-Aug-2677.113 76.984 Maya Crude M2M Financial Mo240
QMAY240c28-Aug-2676.722 76.916 Maya Crude M2M Financial Mo240
QMAY240c31-Aug-2676.148 76.142 Maya Crude M2M Financial Mo240
QMAYM85c31-Aug-2650.909 50.891 Maya Crude M2M Financial Mo85
QMAYM86c31-Aug-2650.83 50.811 Maya Crude M2M Financial Mo86
QMAYM87c31-Aug-2650.758 50.74 Maya Crude M2M Financial Mo87
QMAYM88c31-Aug-2650.694 50.675 Maya Crude M2M Financial Mo88
QMAYM89c31-Aug-2650.633 50.614 Maya Crude M2M Financial Mo89
QMAYM90c31-Aug-2650.576 50.556 Maya Crude M2M Financial Mo90
QMAYM91c31-Aug-2650.522 50.502 Maya Crude M2M Financial Mo91
QMAYM92c31-Aug-2650.469 50.449 Maya Crude M2M Financial Mo92
QMAYM93c31-Aug-2650.417 50.396 Maya Crude M2M Financial Mo93
QMAYM94c31-Aug-2650.366 50.345 Maya Crude M2M Financial Mo94
QMAYM95c31-Aug-2650.315 50.294 Maya Crude M2M Financial Mo95
QMAYM96c31-Aug-2650.262 50.242 Maya Crude M2M Financial Mo96
QMAYM97c31-Aug-2650.21 50.189 Maya Crude M2M Financial Mo97
QMAYM98c31-Aug-2650.156 50.136 Maya Crude M2M Financial Mo98
QMAYM99c31-Aug-2650.101 50.082 Maya Crude M2M Financial Mo99
QMAYP37c31-Aug-2657.053 57.05 Maya Crude M2M Financial Mo37
QMAYP38c31-Aug-2656.906 56.901 Maya Crude M2M Financial Mo38
QMAYP39c31-Aug-2656.763 56.755 Maya Crude M2M Financial Mo39
QMAYP40c31-Aug-2656.622 56.613 Maya Crude M2M Financial Mo40
QMAYP41c31-Aug-2656.482 56.473 Maya Crude M2M Financial Mo41
QMAYP42c31-Aug-2656.342 56.333 Maya Crude M2M Financial Mo42
QMAYP43c31-Aug-2656.202 56.195 Maya Crude M2M Financial Mo43
QMAYP44c31-Aug-2656.063 56.056 Maya Crude M2M Financial Mo44
QMAYP45c31-Aug-2655.922 55.916 Maya Crude M2M Financial Mo45
QMAYP46c31-Aug-2655.784 55.777 Maya Crude M2M Financial Mo46
QMAYP47c31-Aug-2655.645 55.638 Maya Crude M2M Financial Mo47
QMAYP48c31-Aug-2655.507 55.5 Maya Crude M2M Financial Mo48
QMAYP49c31-Aug-2655.37 55.361 Maya Crude M2M Financial Mo49
QMAYP50c31-Aug-2655.234 55.225 Maya Crude M2M Financial Mo50
QMAYP51c31-Aug-2655.099 55.089 Maya Crude M2M Financial Mo51
QMAYP52c31-Aug-2654.966 54.955 Maya Crude M2M Financial Mo52
QMAYP53c31-Aug-2654.834 54.823 Maya Crude M2M Financial Mo53
QMAYP54c31-Aug-2654.704 54.692 Maya Crude M2M Financial Mo54
QMAYP55c31-Aug-2654.575 54.563 Maya Crude M2M Financial Mo55
QMAYP56c31-Aug-2654.448 54.435 Maya Crude M2M Financial Mo56
QMAYP57c31-Aug-2654.322 54.309 Maya Crude M2M Financial Mo57
QMAYP58c31-Aug-2654.198 54.184 Maya Crude M2M Financial Mo58
QMAYP59c31-Aug-2654.073 54.058 Maya Crude M2M Financial Mo59
QMAYP60c31-Aug-2653.948 53.933 Maya Crude M2M Financial Mo60
QMAYP61c31-Aug-2653.823 53.807 Maya Crude M2M Financial Mo61
QMAYP62c31-Aug-2653.697 53.682 Maya Crude M2M Financial Mo62
QMAYP63c31-Aug-2653.572 53.556 Maya Crude M2M Financial Mo63
QMAYP64c31-Aug-2653.447 53.43 Maya Crude M2M Financial Mo64
QMAYP65c31-Aug-2653.322 53.304 Maya Crude M2M Financial Mo65
QMAYP66c31-Aug-2653.197 53.179 Maya Crude M2M Financial Mo66
QMAYP67c31-Aug-2653.072 53.053 Maya Crude M2M Financial Mo67
QMAYP68c31-Aug-2652.948 52.928 Maya Crude M2M Financial Mo68
QMAYP69c31-Aug-2652.825 52.805 Maya Crude M2M Financial Mo69
QMAYP70c31-Aug-2652.703 52.683 Maya Crude M2M Financial Mo70
QMAYP71c31-Aug-2652.583 52.564 Maya Crude M2M Financial Mo71
QMAYP72c31-Aug-2652.464 52.445 Maya Crude M2M Financial Mo72
QMAYP73c31-Aug-2652.344 52.327 Maya Crude M2M Financial Mo73
QMAYP74c31-Aug-2652.224 52.208 Maya Crude M2M Financial Mo74
QMAYP75c31-Aug-2652.102 52.086 Maya Crude M2M Financial Mo75
QMAYP76c31-Aug-2651.977 51.962 Maya Crude M2M Financial Mo76
QMAYP77c31-Aug-2651.85 51.835 Maya Crude M2M Financial Mo77
QMAYP78c31-Aug-2651.72 51.704 Maya Crude M2M Financial Mo78
QMAYP79c31-Aug-2651.588 51.571 Maya Crude M2M Financial Mo79
QMAYP80c31-Aug-2651.457 51.44 Maya Crude M2M Financial Mo80
QMAYP81c31-Aug-2651.33 51.312 Maya Crude M2M Financial Mo81
QMAYP82c31-Aug-2651.209 51.191 Maya Crude M2M Financial Mo82
QMAYP83c31-Aug-2651.098 51.08 Maya Crude M2M Financial Mo83
QMAYP84c31-Aug-2650.999 50.98 Maya Crude M2M Financial Mo84
QMAYQ12c31-Aug-2657.206 57.205 Maya Crude M2M Financial Qr12
QMAYQ13c31-Aug-2656.764 56.756 Maya Crude M2M Financial Qr13
QMAYQ14c31-Aug-2656.342 56.334 Maya Crude M2M Financial Qr14
QMAYQ15c31-Aug-2655.923 55.916 Maya Crude M2M Financial Qr15
QMAYQ16c31-Aug-2655.507 55.5 Maya Crude M2M Financial Qr16
QMAYQ17c31-Aug-2655.1 55.09 Maya Crude M2M Financial Qr17
QMAYQ18c31-Aug-2654.704 54.693 Maya Crude M2M Financial Qr18
QMAYQ19c31-Aug-2654.323 54.309 Maya Crude M2M Financial Qr19
QMAYQ20c31-Aug-2653.948 53.933 Maya Crude M2M Financial Qr20
QMAYQ21c31-Aug-2653.572 53.556 Maya Crude M2M Financial Qr21
QMAYQ22c31-Aug-2653.197 53.179 Maya Crude M2M Financial Qr22
QMAYQ23c31-Aug-2652.826 52.806 Maya Crude M2M Financial Qr23
QMAYQ24c31-Aug-2652.463 52.445 Maya Crude M2M Financial Qr24
QMAYQ25c31-Aug-2652.101 52.085 Maya Crude M2M Financial Qr25
QMAYQ26c31-Aug-2651.719 51.703 Maya Crude M2M Financial Qr26
QMAYQ27c31-Aug-2651.332 51.314 Maya Crude M2M Financial Qr27
QMAYQ28c31-Aug-2651.002 50.984 Maya Crude M2M Financial Qr28
QMAYQ29c31-Aug-2650.761 50.742 Maya Crude M2M Financial Qr29
QMAYQ30c31-Aug-2650.577 50.557 Maya Crude M2M Financial Qr30
QMAYQ31c31-Aug-2650.418 50.397 Maya Crude M2M Financial Qr31
QMAYQ32c31-Aug-2650.262 50.242 Maya Crude M2M Financial Qr32
QMAYQ33c31-Aug-2650.101 50.082 Maya Crude M2M Financial Qr33
QMAYQ34c31-Aug-2649.938 49.918 Maya Crude M2M Financial Qr34
QMAYQ35c31-Aug-2649.778 49.758 Maya Crude M2M Financial Qr35
QMAYQ36c31-Aug-2649.62 49.6 Maya Crude M2M Financial Qr36
QMAYQ37c31-Aug-2649.458 49.439 Maya Crude M2M Financial Qr37
QMAYQ38c31-Aug-2649.294 49.275 Maya Crude M2M Financial Qr38
QMAYQ39c31-Aug-2649.134 49.114 Maya Crude M2M Financial Qr39
QMAYQ40c31-Aug-2648.984 48.963 Maya Crude M2M Financial Qr40
QMAYQ41c31-Aug-2648.843 48.821 Maya Crude M2M Financial Qr41
QMAYQ42c31-Aug-2648.705 48.683 Maya Crude M2M Financial Qr42
QMAYQ43c31-Aug-2648.571 48.549 Maya Crude M2M Financial Qr43
QMAYQ44c31-Aug-2648.44 48.418 Maya Crude M2M Financial Qr44
QMAYQ45c31-Aug-2648.308 48.286 Maya Crude M2M Financial Qr45
QMAYQ46c31-Aug-2648.171 48.15 Maya Crude M2M Financial Qr46
QMAYQ47c31-Aug-2648.04 48.017 Maya Crude M2M Financial Qr47
QMAYQ48c18-Aug-2648.324 48.323 Maya Crude M2M Financial Qr48
QMAYQ48c31-Aug-2647.964 47.93 Maya Crude M2M Financial Qr48
QMAYQ49c18-Aug-2648.432 48.431 Maya Crude M2M Financial Qr49
QMAYQ49c28-Aug-2648.686 48.688 Maya Crude M2M Financial Qr49
QMAYQ49c31-Aug-2648.103 48.034 Maya Crude M2M Financial Qr49
QMAYQ50c18-Aug-2648.878 48.875 Maya Crude M2M Financial Qr50
QMAYQ50c28-Aug-2649.123 49.127 Maya Crude M2M Financial Qr50
QMAYQ50c31-Aug-2648.58 48.471 Maya Crude M2M Financial Qr50
QMAYQ51c18-Aug-2649.574 49.569 Maya Crude M2M Financial Qr51
QMAYQ51c28-Aug-2649.806 49.814 Maya Crude M2M Financial Qr51
QMAYQ51c31-Aug-2649.28 49.154 Maya Crude M2M Financial Qr51
QMAYQ52c18-Aug-2650.352 50.344 Maya Crude M2M Financial Qr52
QMAYQ52c28-Aug-2650.57 50.583 Maya Crude M2M Financial Qr52
QMAYQ52c31-Aug-2650.045 49.919 Maya Crude M2M Financial Qr52
QMAYQ53c18-Aug-2651.151 51.139 Maya Crude M2M Financial Qr53
QMAYQ53c28-Aug-2651.354 51.371 Maya Crude M2M Financial Qr53
QMAYQ53c31-Aug-2650.826 50.703 Maya Crude M2M Financial Qr53
QMAYQ54c18-Aug-2651.96 51.945 Maya Crude M2M Financial Qr54
QMAYQ54c28-Aug-2652.147 52.169 Maya Crude M2M Financial Qr54
QMAYQ54c31-Aug-2651.617 51.497 Maya Crude M2M Financial Qr54
QMAYQ55c18-Aug-2652.779 52.761 Maya Crude M2M Financial Qr55
QMAYQ55c28-Aug-2652.951 52.978 Maya Crude M2M Financial Qr55
QMAYQ55c31-Aug-2652.419 52.301 Maya Crude M2M Financial Qr55
QMAYQ56c18-Aug-2653.609 53.588 Maya Crude M2M Financial Qr56
QMAYQ56c28-Aug-2653.764 53.796 Maya Crude M2M Financial Qr56
QMAYQ56c31-Aug-2653.231 53.116 Maya Crude M2M Financial Qr56
QMAYQ57c18-Aug-2654.45 54.425 Maya Crude M2M Financial Qr57
QMAYQ57c28-Aug-2654.589 54.625 Maya Crude M2M Financial Qr57
QMAYQ57c31-Aug-2654.052 53.941 Maya Crude M2M Financial Qr57
QMAYQ58c18-Aug-2655.302 55.274 Maya Crude M2M Financial Qr58
QMAYQ58c28-Aug-2655.423 55.465 Maya Crude M2M Financial Qr58
QMAYQ58c31-Aug-2654.885 54.777 Maya Crude M2M Financial Qr58
QMAYQ59c18-Aug-2656.165 56.133 Maya Crude M2M Financial Qr59
QMAYQ59c28-Aug-2656.268 56.316 Maya Crude M2M Financial Qr59
QMAYQ59c31-Aug-2655.728 55.624 Maya Crude M2M Financial Qr59
QMAYQ60c18-Aug-2657.039 57.003 Maya Crude M2M Financial Qr60
QMAYQ60c28-Aug-2657.124 57.177 Maya Crude M2M Financial Qr60
QMAYQ60c31-Aug-2656.582 56.481 Maya Crude M2M Financial Qr60
QMAYQ61c18-Aug-2657.924 57.885 Maya Crude M2M Financial Qr61
QMAYQ61c28-Aug-2657.991 58.05 Maya Crude M2M Financial Qr61
QMAYQ61c31-Aug-2657.447 57.349 Maya Crude M2M Financial Qr61
QMAYQ62c18-Aug-2658.821 58.778 Maya Crude M2M Financial Qr62
QMAYQ62c28-Aug-2658.869 58.933 Maya Crude M2M Financial Qr62
QMAYQ62c31-Aug-2658.323 58.229 Maya Crude M2M Financial Qr62
QMAYQ63c18-Aug-2659.73 59.683 Maya Crude M2M Financial Qr63
QMAYQ63c28-Aug-2659.758 59.828 Maya Crude M2M Financial Qr63
QMAYQ63c31-Aug-2659.21 59.12 Maya Crude M2M Financial Qr63
QMAYQ64c18-Aug-2660.65 60.6 Maya Crude M2M Financial Qr64
QMAYQ64c28-Aug-2660.658 60.735 Maya Crude M2M Financial Qr64
QMAYQ64c31-Aug-2660.108 60.022 Maya Crude M2M Financial Qr64
QMAYQ65c18-Aug-2661.582 61.528 Maya Crude M2M Financial Qr65
QMAYQ65c28-Aug-2661.57 61.652 Maya Crude M2M Financial Qr65
QMAYQ65c31-Aug-2661.018 60.936 Maya Crude M2M Financial Qr65
QMAYQ66c18-Aug-2662.527 62.468 Maya Crude M2M Financial Qr66
QMAYQ66c28-Aug-2662.494 62.582 Maya Crude M2M Financial Qr66
QMAYQ66c31-Aug-2661.94 61.862 Maya Crude M2M Financial Qr66
QMAYQ67c18-Aug-2663.483 63.42 Maya Crude M2M Financial Qr67
QMAYQ67c28-Aug-2663.429 63.524 Maya Crude M2M Financial Qr67
QMAYQ67c31-Aug-2662.873 62.799 Maya Crude M2M Financial Qr67
QMAYQ68c18-Aug-2664.453 64.385 Maya Crude M2M Financial Qr68
QMAYQ68c28-Aug-2664.375 64.477 Maya Crude M2M Financial Qr68
QMAYQ68c31-Aug-2663.818 63.749 Maya Crude M2M Financial Qr68
QMAYQ69c18-Aug-2665.435 65.362 Maya Crude M2M Financial Qr69
QMAYQ69c28-Aug-2665.335 65.443 Maya Crude M2M Financial Qr69
QMAYQ69c31-Aug-2664.776 64.711 Maya Crude M2M Financial Qr69
QMAYQ70c18-Aug-2666.429 66.352 Maya Crude M2M Financial Qr70
QMAYQ70c28-Aug-2666.306 66.421 Maya Crude M2M Financial Qr70
QMAYQ70c31-Aug-2665.745 65.685 Maya Crude M2M Financial Qr70
QMAYQ71c18-Aug-2667.437 67.355 Maya Crude M2M Financial Qr71
QMAYQ71c28-Aug-2667.289 67.412 Maya Crude M2M Financial Qr71
QMAYQ71c31-Aug-2666.727 66.671 Maya Crude M2M Financial Qr71
QMAYQ72c18-Aug-2668.457 68.371 Maya Crude M2M Financial Qr72
QMAYQ72c28-Aug-2668.285 68.415 Maya Crude M2M Financial Qr72
QMAYQ72c31-Aug-2667.722 67.671 Maya Crude M2M Financial Qr72
QMAYQ73c18-Aug-2669.491 69.399 Maya Crude M2M Financial Qr73
QMAYQ73c28-Aug-2669.294 69.431 Maya Crude M2M Financial Qr73
QMAYQ73c31-Aug-2668.729 68.683 Maya Crude M2M Financial Qr73
QMAYQ74c18-Aug-2670.538 70.442 Maya Crude M2M Financial Qr74
QMAYQ74c28-Aug-2670.315 70.46 Maya Crude M2M Financial Qr74
QMAYQ74c31-Aug-2669.749 69.708 Maya Crude M2M Financial Qr74
QMAYQ75c18-Aug-2671.599 71.497 Maya Crude M2M Financial Qr75
QMAYQ75c28-Aug-2671.35 71.502 Maya Crude M2M Financial Qr75
QMAYQ75c31-Aug-2670.782 70.747 Maya Crude M2M Financial Qr75
QMAYQ76c18-Aug-2672.674 72.567 Maya Crude M2M Financial Qr76
QMAYQ76c28-Aug-2672.397 72.558 Maya Crude M2M Financial Qr76
QMAYQ76c31-Aug-2671.828 71.799 Maya Crude M2M Financial Qr76
QMAYY03c31-Aug-2657.463 57.46 Maya Crude M2M Financial Yr03
QMAYY04c31-Aug-2655.718 55.71 Maya Crude M2M Financial Yr04
QMAYY05c31-Aug-2654.137 54.123 Maya Crude M2M Financial Yr05
QMAYY06c31-Aug-2652.647 52.629 Maya Crude M2M Financial Yr06
QMAYY07c31-Aug-2651.203 51.186 Maya Crude M2M Financial Yr07
QMAYY08c31-Aug-2650.34 50.319 Maya Crude M2M Financial Yr08
QMAYY09c31-Aug-2649.698 49.679 Maya Crude M2M Financial Yr09
QMAYY10c31-Aug-2649.064 49.043 Maya Crude M2M Financial Yr10
QMAYY11c31-Aug-2648.506 48.484 Maya Crude M2M Financial Yr11
QMAYY12c28-Aug-2648.685 48.686 Maya Crude M2M Financial Yr12
QMAYY12c31-Aug-2648.07 48.033 Maya Crude M2M Financial Yr12
QMAYY13c18-Aug-2649.989 49.982 Maya Crude M2M Financial Yr13
QMAYY13c28-Aug-2650.213 50.224 Maya Crude M2M Financial Yr13
QMAYY13c31-Aug-2649.683 49.562 Maya Crude M2M Financial Yr13
QMAYY14c18-Aug-2653.2 53.18 Maya Crude M2M Financial Yr14
QMAYY14c28-Aug-2653.363 53.392 Maya Crude M2M Financial Yr14
QMAYY14c31-Aug-2652.83 52.714 Maya Crude M2M Financial Yr14
QMAYY15c18-Aug-2656.607 56.574 Maya Crude M2M Financial Yr15
QMAYY15c28-Aug-2656.702 56.752 Maya Crude M2M Financial Yr15
QMAYY15c31-Aug-2656.161 56.058 Maya Crude M2M Financial Yr15
QMAYY16c18-Aug-2660.196 60.147 Maya Crude M2M Financial Yr16
QMAYY16c28-Aug-2660.214 60.287 Maya Crude M2M Financial Yr16
QMAYY16c31-Aug-2659.665 59.577 Maya Crude M2M Financial Yr16
QMAYY17c18-Aug-2663.974 63.909 Maya Crude M2M Financial Yr17
QMAYY17c28-Aug-2663.908 64.006 Maya Crude M2M Financial Yr17
QMAYY17c31-Aug-2663.352 63.28 Maya Crude M2M Financial Yr17
QMAYY18c18-Aug-2667.953 67.869 Maya Crude M2M Financial Yr18
QMAYY18c28-Aug-2667.794 67.92 Maya Crude M2M Financial Yr18
QMAYY18c31-Aug-2667.231 67.178 Maya Crude M2M Financial Yr18
QMAYY19c18-Aug-2672.143 72.039 Maya Crude M2M Financial Yr19
QMAYY19c28-Aug-2671.88 72.037 Maya Crude M2M Financial Yr19
QMAYY19c31-Aug-2671.312 71.279 Maya Crude M2M Financial Yr19
QMEH143c18-Aug-2658.397 58.396 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH144c18-Aug-2658.384 58.383 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH144c31-Aug-2657.757 57.758 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH145c18-Aug-2658.394 58.393 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH145c28-Aug-2658.591 58.592 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH145c31-Aug-2657.766 57.767 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH146c18-Aug-2658.436 58.435 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH146c28-Aug-2658.632 58.633 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH146c31-Aug-2657.806 57.807 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH147c18-Aug-2658.515 58.514 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH147c28-Aug-2658.71 58.711 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH147c31-Aug-2657.884 57.885 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH148c18-Aug-2658.636 58.634 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH148c28-Aug-2658.828 58.83 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH148c31-Aug-2658.001 58.003 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH149c18-Aug-2658.795 58.793 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH149c28-Aug-2658.984 58.988 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH149c31-Aug-2658.155 58.158 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH150c18-Aug-2658.986 58.983 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH150c28-Aug-2659.172 59.176 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH150c31-Aug-2658.342 58.346 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH151c18-Aug-2659.201 59.198 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH151c28-Aug-2659.383 59.389 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH151c31-Aug-2658.551 58.556 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH152c18-Aug-2659.432 59.428 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH152c28-Aug-2659.611 59.618 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH152c31-Aug-2658.776 58.783 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH153c18-Aug-2659.673 59.668 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH153c28-Aug-2659.848 59.856 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH153c31-Aug-2659.011 59.019 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH154c18-Aug-2659.919 59.913 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH154c28-Aug-2660.09 60.1 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH154c31-Aug-2659.251 59.261 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH155c18-Aug-2660.169 60.162 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH155c28-Aug-2660.335 60.346 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH155c31-Aug-2659.493 59.504 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH156c18-Aug-2660.42 60.412 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH156c28-Aug-2660.582 60.594 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH156c31-Aug-2659.738 59.751 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH157c18-Aug-2660.672 60.663 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH157c28-Aug-2660.83 60.844 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH157c31-Aug-2659.984 59.997 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH158c18-Aug-2660.926 60.915 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH158c28-Aug-2661.08 61.095 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH158c31-Aug-2660.231 60.246 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH159c18-Aug-2661.18 61.169 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH159c28-Aug-2661.329 61.346 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH159c31-Aug-2660.479 60.495 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH160c18-Aug-2661.436 61.424 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH160c28-Aug-2661.581 61.599 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH160c31-Aug-2660.727 60.746 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH161c18-Aug-2661.693 61.679 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH161c28-Aug-2661.833 61.853 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH161c31-Aug-2660.978 60.998 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH162c18-Aug-2661.951 61.936 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH162c28-Aug-2662.087 62.109 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH162c31-Aug-2661.229 61.25 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH163c18-Aug-2662.21 62.195 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH163c28-Aug-2662.342 62.365 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH163c31-Aug-2661.481 61.504 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH164c18-Aug-2662.471 62.454 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH164c28-Aug-2662.597 62.622 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH164c31-Aug-2661.734 61.759 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH165c18-Aug-2662.732 62.714 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH165c28-Aug-2662.854 62.88 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH165c31-Aug-2661.989 62.015 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH166c18-Aug-2662.994 62.976 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH166c28-Aug-2663.112 63.14 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH166c31-Aug-2662.244 62.272 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH167c18-Aug-2663.258 63.238 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH167c28-Aug-2663.371 63.4 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH167c31-Aug-2662.5 62.529 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH168c18-Aug-2663.522 63.502 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH168c28-Aug-2663.63 63.661 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH168c31-Aug-2662.759 62.789 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH169c18-Aug-2663.788 63.766 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH169c28-Aug-2663.892 63.924 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH169c31-Aug-2663.017 63.049 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH170c18-Aug-2664.055 64.032 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH170c28-Aug-2664.154 64.188 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH170c31-Aug-2663.277 63.311 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH171c18-Aug-2664.323 64.299 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH171c28-Aug-2664.418 64.453 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH171c31-Aug-2663.538 63.573 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH172c18-Aug-2664.593 64.568 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH172c28-Aug-2664.682 64.72 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH172c31-Aug-2663.8 63.836 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH173c18-Aug-2664.863 64.837 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH173c28-Aug-2664.947 64.986 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH173c31-Aug-2664.063 64.102 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH174c18-Aug-2665.135 65.108 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH174c28-Aug-2665.214 65.255 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH174c31-Aug-2664.327 64.367 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH175c18-Aug-2665.408 65.379 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH175c28-Aug-2665.482 65.524 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH175c31-Aug-2664.593 64.635 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH176c18-Aug-2665.681 65.652 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH176c28-Aug-2665.751 65.795 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH176c31-Aug-2664.859 64.903 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH177c18-Aug-2665.956 65.926 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH177c28-Aug-2666.02 66.066 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH177c31-Aug-2665.127 65.172 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH178c18-Aug-2666.233 66.201 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH178c28-Aug-2666.292 66.339 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH178c31-Aug-2665.396 65.443 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH179c18-Aug-2666.51 66.477 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH179c28-Aug-2666.564 66.614 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH179c31-Aug-2665.665 65.714 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH180c18-Aug-2666.79 66.756 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH180c28-Aug-2666.838 66.889 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH180c31-Aug-2665.937 65.987 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH181c18-Aug-2667.07 67.034 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH181c28-Aug-2667.112 67.165 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH181c31-Aug-2666.209 66.261 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH182c18-Aug-2667.351 67.314 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH182c28-Aug-2667.388 67.443 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH182c31-Aug-2666.482 66.536 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH183c18-Aug-2667.633 67.595 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH183c28-Aug-2667.665 67.722 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH183c31-Aug-2666.757 66.812 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH184c18-Aug-2667.916 67.878 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH184c28-Aug-2667.944 68.002 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH184c31-Aug-2667.032 67.09 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH185c18-Aug-2668.201 68.161 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH185c28-Aug-2668.222 68.282 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH185c31-Aug-2667.309 67.368 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH186c18-Aug-2668.487 68.446 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH186c28-Aug-2668.503 68.565 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH186c31-Aug-2667.587 67.648 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH187c18-Aug-2668.775 68.732 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH187c28-Aug-2668.785 68.849 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH187c31-Aug-2667.866 67.929 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH188c18-Aug-2669.063 69.02 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH188c28-Aug-2669.068 69.134 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH188c31-Aug-2668.147 68.212 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH189c18-Aug-2669.353 69.308 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH189c28-Aug-2669.351 69.419 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH189c31-Aug-2668.428 68.495 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH190c18-Aug-2669.644 69.598 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH190c28-Aug-2669.637 69.706 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH190c31-Aug-2668.711 68.779 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH191c18-Aug-2669.936 69.889 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH191c28-Aug-2669.923 69.995 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH191c31-Aug-2668.995 69.066 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH192c18-Aug-2670.229 70.181 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH192c28-Aug-2670.211 70.285 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH192c31-Aug-2669.28 69.352 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH193c18-Aug-2670.524 70.474 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH193c28-Aug-2670.499 70.575 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH193c31-Aug-2669.566 69.64 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH194c18-Aug-2670.82 70.769 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH194c28-Aug-2670.79 70.867 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH194c31-Aug-2669.854 69.931 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH195c18-Aug-2671.118 71.066 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH195c28-Aug-2671.081 71.16 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH195c31-Aug-2670.143 70.221 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH196c18-Aug-2671.417 71.363 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH196c28-Aug-2671.374 71.455 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH196c31-Aug-2670.433 70.513 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH197c18-Aug-2671.716 71.661 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH197c28-Aug-2671.667 71.75 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH197c31-Aug-2670.724 70.806 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH198c18-Aug-2672.017 71.961 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH198c28-Aug-2671.962 72.048 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH198c31-Aug-2671.016 71.101 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH199c18-Aug-2672.32 72.262 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH199c28-Aug-2672.259 72.346 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH199c31-Aug-2671.311 71.396 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH200c18-Aug-2672.623 72.564 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH200c28-Aug-2672.557 72.646 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH200c31-Aug-2671.606 71.694 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH201c18-Aug-2672.928 72.868 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH201c28-Aug-2672.855 72.946 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH201c31-Aug-2671.901 71.992 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH202c18-Aug-2673.236 73.174 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH202c28-Aug-2673.155 73.248 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH202c31-Aug-2672.2 72.291 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH203c18-Aug-2673.543 73.48 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH203c28-Aug-2673.456 73.552 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH203c31-Aug-2672.498 72.592 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH204c18-Aug-2673.852 73.787 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH204c28-Aug-2673.759 73.856 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH204c31-Aug-2672.798 72.894 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH205c18-Aug-2674.162 74.096 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH205c28-Aug-2674.062 74.162 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH205c31-Aug-2673.099 73.197 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH206c18-Aug-2674.474 74.406 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH206c28-Aug-2674.368 74.47 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH206c31-Aug-2673.402 73.503 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH207c18-Aug-2674.787 74.718 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH207c28-Aug-2674.674 74.778 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH207c31-Aug-2673.706 73.808 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH208c18-Aug-2675.101 75.031 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH208c28-Aug-2674.981 75.088 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH208c31-Aug-2674.01 74.115 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH209c18-Aug-2675.418 75.346 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH209c28-Aug-2675.29 75.399 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH209c31-Aug-2674.317 74.424 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH210c18-Aug-2675.735 75.661 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH210c28-Aug-2675.601 75.712 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH210c31-Aug-2674.625 74.734 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH211c18-Aug-2676.053 75.978 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH211c28-Aug-2675.913 76.026 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH211c31-Aug-2674.934 75.045 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH212c18-Aug-2676.373 76.297 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH212c28-Aug-2676.225 76.34 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH212c31-Aug-2675.245 75.358 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH213c18-Aug-2676.694 76.616 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH213c28-Aug-2676.54 76.657 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH213c31-Aug-2675.556 75.672 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH214c18-Aug-2677.017 76.937 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH214c28-Aug-2676.855 76.975 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH214c31-Aug-2675.869 75.987 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH215c18-Aug-2677.341 77.26 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH215c28-Aug-2677.173 77.294 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH215c31-Aug-2676.183 76.303 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH216c18-Aug-2677.667 77.584 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH216c28-Aug-2677.49 77.615 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH216c31-Aug-2676.499 76.621 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH217c18-Aug-2677.994 77.909 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH217c28-Aug-2677.81 77.937 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH217c31-Aug-2676.816 76.941 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH218c18-Aug-2678.322 78.236 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH218c28-Aug-2678.131 78.26 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH218c31-Aug-2677.134 77.262 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH219c18-Aug-2678.651 78.564 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH219c28-Aug-2678.453 78.584 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH219c31-Aug-2677.454 77.583 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH220c18-Aug-2678.982 78.893 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH220c28-Aug-2678.777 78.91 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH220c31-Aug-2677.775 77.907 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH221c18-Aug-2679.315 79.224 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH221c28-Aug-2679.102 79.238 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH221c31-Aug-2678.097 78.232 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH222c18-Aug-2679.648 79.556 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH222c28-Aug-2679.428 79.566 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH222c31-Aug-2678.421 78.558 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH223c18-Aug-2679.985 79.891 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH223c28-Aug-2679.755 79.897 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH223c31-Aug-2678.747 78.885 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH224c18-Aug-2680.321 80.226 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH224c28-Aug-2680.085 80.229 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH224c31-Aug-2679.073 79.215 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH225c18-Aug-2680.66 80.562 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH225c28-Aug-2680.416 80.562 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH225c31-Aug-2679.401 79.545 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH226c18-Aug-2680.999 80.9 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH226c28-Aug-2680.747 80.895 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH226c31-Aug-2679.73 79.876 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH227c18-Aug-2681.34 81.24 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH227c28-Aug-2681.08 81.232 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH227c31-Aug-2680.061 80.209 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH228c18-Aug-2681.683 81.581 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH228c28-Aug-2681.415 81.569 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH228c31-Aug-2680.393 80.545 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH229c18-Aug-2682.028 81.924 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH229c28-Aug-2681.752 81.907 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH229c31-Aug-2680.726 80.881 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH230c18-Aug-2682.373 82.268 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH230c28-Aug-2682.089 82.247 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH230c31-Aug-2681.061 81.218 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH231c18-Aug-2682.72 82.613 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH231c28-Aug-2682.428 82.589 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH231c31-Aug-2681.398 81.556 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH232c18-Aug-2683.069 82.96 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH232c28-Aug-2682.769 82.932 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH232c31-Aug-2681.736 81.898 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH233c18-Aug-2683.419 83.308 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH233c28-Aug-2683.11 83.276 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH233c31-Aug-2682.074 82.239 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH234c18-Aug-2683.77 83.658 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH234c28-Aug-2683.453 83.623 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH234c31-Aug-2682.415 82.582 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH235c18-Aug-2684.124 84.009 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH235c28-Aug-2683.798 83.97 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH235c31-Aug-2682.758 82.927 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH236c18-Aug-2684.479 84.363 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH236c28-Aug-2684.144 84.318 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH236c31-Aug-2683.101 83.273 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH237c18-Aug-2684.835 84.717 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH237c28-Aug-2684.492 84.669 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH237c31-Aug-2683.446 83.621 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH238c18-Aug-2685.193 85.073 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH238c28-Aug-2684.841 85.021 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH238c31-Aug-2683.792 83.97 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH239c18-Aug-2685.552 85.43 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH239c28-Aug-2685.191 85.374 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH239c31-Aug-2684.14 84.32 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH240c18-Aug-2685.912 85.789 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH240c28-Aug-2685.543 85.729 Magellan East Houston M2M Financ
QMEH240c31-Aug-2684.49 84.672 Magellan East Houston M2M Financ
QNAG143c18-Aug-26116.21 116.208 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG144c18-Aug-26116.175 116.173 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG144c31-Aug-26115.173 115.175 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG145c18-Aug-26116.202 116.2 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG145c28-Aug-26117.314 117.317 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG145c31-Aug-26115.197 115.199 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG146c18-Aug-26116.315 116.312 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG146c28-Aug-26117.425 117.427 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG146c31-Aug-26115.304 115.307 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG147c18-Aug-26116.527 116.524 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG147c28-Aug-26117.634 117.637 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG147c31-Aug-26115.513 115.516 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG148c18-Aug-26116.851 116.846 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG148c28-Aug-26117.951 117.956 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG148c31-Aug-26115.827 115.833 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG149c18-Aug-26117.277 117.272 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG149c28-Aug-26118.369 118.38 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG149c31-Aug-26116.243 116.251 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG150c18-Aug-26117.789 117.781 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG150c28-Aug-26118.877 118.888 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG150c31-Aug-26116.745 116.756 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG151c18-Aug-26118.365 118.357 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG151c28-Aug-26119.443 119.459 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG151c31-Aug-26117.309 117.322 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG152c18-Aug-26118.984 118.974 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG152c28-Aug-26120.055 120.074 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG152c31-Aug-26117.912 117.931 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG153c18-Aug-26119.63 119.617 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG153c28-Aug-26120.692 120.713 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG153c31-Aug-26118.546 118.567 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG154c18-Aug-26120.29 120.274 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG154c28-Aug-26121.341 121.368 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG154c31-Aug-26119.19 119.216 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG155c18-Aug-26120.957 120.938 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG155c28-Aug-26122.002 122.031 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG155c31-Aug-26119.842 119.871 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG156c18-Aug-26121.63 121.609 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG156c28-Aug-26122.665 122.697 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG156c31-Aug-26120.499 120.534 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG157c18-Aug-26122.305 122.281 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG157c28-Aug-26123.33 123.368 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG157c31-Aug-26121.162 121.197 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG158c18-Aug-26122.986 122.957 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG158c28-Aug-26124.002 124.042 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG158c31-Aug-26121.825 121.865 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG159c18-Aug-26123.667 123.638 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG159c28-Aug-26124.673 124.718 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG159c31-Aug-26122.493 122.536 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG160c18-Aug-26124.353 124.321 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG160c28-Aug-26125.349 125.397 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG160c31-Aug-26123.161 123.212 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG161c18-Aug-26125.042 125.005 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG161c28-Aug-26126.026 126.079 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG161c31-Aug-26123.834 123.888 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG162c18-Aug-26125.734 125.693 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG162c28-Aug-26126.708 126.767 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG162c31-Aug-26124.511 124.567 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG163c18-Aug-26126.425 126.385 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG163c28-Aug-26127.392 127.454 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG163c31-Aug-26125.187 125.249 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG164c18-Aug-26127.125 127.079 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG164c28-Aug-26128.079 128.146 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG164c31-Aug-26125.868 125.935 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG165c18-Aug-26127.824 127.776 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG165c28-Aug-26128.769 128.839 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG165c31-Aug-26126.553 126.622 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG166c18-Aug-26128.527 128.478 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG166c28-Aug-26129.462 129.537 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG166c31-Aug-26127.24 127.315 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG167c18-Aug-26129.234 129.181 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG167c28-Aug-26130.157 130.235 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG167c31-Aug-26127.929 128.007 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG168c18-Aug-26129.942 129.888 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG168c28-Aug-26130.855 130.938 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG168c31-Aug-26128.624 128.705 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG169c18-Aug-26130.655 130.596 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG169c28-Aug-26131.558 131.644 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG169c31-Aug-26129.319 129.405 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG170c18-Aug-26131.37 131.309 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG170c28-Aug-26132.262 132.353 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG170c31-Aug-26130.017 130.108 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG171c18-Aug-26132.089 132.024 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG171c28-Aug-26132.97 133.064 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG171c31-Aug-26130.72 130.814 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG172c18-Aug-26132.81 132.743 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG172c28-Aug-26133.679 133.781 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG172c31-Aug-26131.423 131.522 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG173c18-Aug-26133.534 133.464 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG173c28-Aug-26134.393 134.498 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG173c31-Aug-26132.131 132.236 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG174c18-Aug-26134.263 134.19 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG174c28-Aug-26135.11 135.22 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG174c31-Aug-26132.842 132.95 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG175c18-Aug-26134.994 134.917 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG175c28-Aug-26135.829 135.942 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG175c31-Aug-26133.556 133.669 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG176c18-Aug-26135.726 135.648 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG176c28-Aug-26136.552 136.67 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG176c31-Aug-26134.273 134.391 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG177c18-Aug-26136.463 136.383 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG177c28-Aug-26137.276 137.4 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG177c31-Aug-26134.992 135.115 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG178c18-Aug-26137.206 137.12 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG178c28-Aug-26138.007 138.133 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG178c31-Aug-26135.716 135.842 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG179c18-Aug-26137.948 137.86 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG179c28-Aug-26138.737 138.871 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG179c31-Aug-26136.441 136.572 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG180c18-Aug-26138.696 138.605 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG180c28-Aug-26139.472 139.609 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG180c31-Aug-26137.171 137.305 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG181c18-Aug-26139.446 139.35 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG181c28-Aug-26140.21 140.353 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG181c31-Aug-26137.903 138.043 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG182c18-Aug-26140.2 140.1 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG182c28-Aug-26140.951 141.099 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG182c31-Aug-26138.638 138.783 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG183c18-Aug-26140.955 140.854 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG183c28-Aug-26141.695 141.848 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG183c31-Aug-26139.376 139.524 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG184c18-Aug-26141.714 141.612 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG184c28-Aug-26142.444 142.6 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG184c31-Aug-26140.117 140.272 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG185c18-Aug-26142.478 142.371 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG185c28-Aug-26143.193 143.354 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG185c31-Aug-26140.86 141.021 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG186c18-Aug-26143.245 143.135 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG186c28-Aug-26143.947 144.114 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG186c31-Aug-26141.609 141.772 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG187c18-Aug-26144.014 143.901 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG187c28-Aug-26144.704 144.876 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG187c31-Aug-26142.36 142.529 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG188c18-Aug-26144.786 144.67 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG188c28-Aug-26145.464 145.641 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG188c31-Aug-26143.114 143.289 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG189c18-Aug-26145.563 145.442 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG189c28-Aug-26146.226 146.409 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG189c31-Aug-26143.871 144.051 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG190c18-Aug-26146.343 146.22 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG190c28-Aug-26146.994 147.179 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG190c31-Aug-26144.633 144.815 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG191c18-Aug-26147.126 147 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG191c28-Aug-26147.762 147.955 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG191c31-Aug-26145.395 145.585 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG192c18-Aug-26147.911 147.782 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG192c28-Aug-26148.535 148.734 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG192c31-Aug-26146.162 146.356 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG193c18-Aug-26148.702 148.568 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG193c28-Aug-26149.311 149.515 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG193c31-Aug-26146.933 147.131 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG194c18-Aug-26149.495 149.358 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG194c28-Aug-26150.092 150.299 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG194c31-Aug-26147.705 147.912 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG195c18-Aug-26150.291 150.152 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG195c28-Aug-26150.873 151.085 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG195c31-Aug-26148.483 148.693 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG196c18-Aug-26151.093 150.948 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG196c28-Aug-26151.66 151.877 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG196c31-Aug-26149.262 149.479 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG197c18-Aug-26151.894 151.747 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG197c28-Aug-26152.449 152.672 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG197c31-Aug-26150.045 150.265 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG198c18-Aug-26152.701 152.551 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG198c28-Aug-26153.241 153.472 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG198c31-Aug-26150.831 151.059 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG199c18-Aug-26153.513 153.358 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG199c28-Aug-26154.038 154.272 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG199c31-Aug-26151.623 151.854 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG200c18-Aug-26154.325 154.167 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG200c28-Aug-26154.838 155.077 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG200c31-Aug-26152.417 152.653 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG201c18-Aug-26155.143 154.982 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG201c28-Aug-26155.641 155.885 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG201c31-Aug-26153.212 153.456 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG202c18-Aug-26155.966 155.799 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG202c28-Aug-26156.446 156.696 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG202c31-Aug-26154.014 154.261 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG203c18-Aug-26156.788 156.62 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG203c28-Aug-26157.254 157.512 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG203c31-Aug-26154.816 155.068 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG204c18-Aug-26157.617 157.442 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG204c28-Aug-26158.068 158.331 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG204c31-Aug-26155.624 155.881 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG205c18-Aug-26158.448 158.271 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG205c28-Aug-26158.884 159.152 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG205c31-Aug-26156.434 156.697 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG206c18-Aug-26159.284 159.102 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG206c28-Aug-26159.705 159.979 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG206c31-Aug-26157.247 157.518 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG207c18-Aug-26160.123 159.938 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG207c28-Aug-26160.527 160.806 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG207c31-Aug-26158.066 158.339 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG208c18-Aug-26160.964 160.777 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG208c28-Aug-26161.354 161.641 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG208c31-Aug-26158.884 159.166 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG209c18-Aug-26161.811 161.618 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG209c28-Aug-26162.183 162.476 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG209c31-Aug-26159.708 159.998 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG210c18-Aug-26162.661 162.463 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG210c28-Aug-26163.018 163.316 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG210c31-Aug-26160.537 160.829 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG211c18-Aug-26163.513 163.312 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG211c28-Aug-26163.855 164.159 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG211c31-Aug-26161.369 161.667 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG212c18-Aug-26164.371 164.168 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG212c28-Aug-26164.696 165.004 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG212c31-Aug-26162.203 162.509 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG213c18-Aug-26165.232 165.023 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG213c28-Aug-26165.541 165.855 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG213c31-Aug-26163.041 163.352 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG214c18-Aug-26166.097 165.883 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG214c28-Aug-26166.387 166.709 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG214c31-Aug-26163.883 164.2 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG215c18-Aug-26166.966 166.749 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG215c28-Aug-26167.241 167.568 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG215c31-Aug-26164.728 165.05 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG216c18-Aug-26167.837 167.614 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG216c28-Aug-26168.094 168.43 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG216c31-Aug-26165.576 165.906 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG217c18-Aug-26168.713 168.486 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG217c28-Aug-26168.953 169.294 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG217c31-Aug-26166.43 166.765 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG218c18-Aug-26169.593 169.362 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG218c28-Aug-26169.815 170.161 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG218c31-Aug-26167.286 167.629 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG219c18-Aug-26170.474 170.241 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG219c28-Aug-26170.682 171.034 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG219c31-Aug-26168.144 168.493 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG220c18-Aug-26171.362 171.123 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG220c28-Aug-26171.552 171.909 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG220c31-Aug-26169.008 169.362 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG221c18-Aug-26172.254 172.01 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG221c28-Aug-26172.424 172.789 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG221c31-Aug-26169.875 170.237 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG222c18-Aug-26173.147 172.9 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG222c28-Aug-26173.3 173.673 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG222c31-Aug-26170.747 171.115 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG223c18-Aug-26174.047 173.795 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG223c28-Aug-26174.18 174.561 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG223c31-Aug-26171.622 171.995 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG224c18-Aug-26174.948 174.693 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG224c28-Aug-26175.066 175.452 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG224c31-Aug-26172.499 172.88 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG225c18-Aug-26175.857 175.594 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG225c28-Aug-26175.954 176.346 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG225c31-Aug-26173.382 173.769 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG226c18-Aug-26176.765 176.5 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG226c28-Aug-26176.846 177.243 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG226c31-Aug-26174.268 174.659 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG227c18-Aug-26177.679 177.411 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG227c28-Aug-26177.74 178.148 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG227c31-Aug-26175.156 175.556 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG228c18-Aug-26178.599 178.325 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG228c28-Aug-26178.639 179.052 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG228c31-Aug-26176.049 176.457 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG229c18-Aug-26179.521 179.242 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG229c28-Aug-26179.544 179.962 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG229c31-Aug-26176.946 177.362 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG230c18-Aug-26180.445 180.164 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG230c28-Aug-26180.451 180.875 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG230c31-Aug-26177.847 178.268 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG231c18-Aug-26181.376 181.089 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG231c28-Aug-26181.361 181.793 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG231c31-Aug-26178.751 179.178 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG232c18-Aug-26182.311 182.019 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG232c28-Aug-26182.276 182.717 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG232c31-Aug-26179.661 180.096 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG233c18-Aug-26183.249 182.952 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG233c28-Aug-26183.195 183.64 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG233c31-Aug-26180.571 181.014 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG234c18-Aug-26184.19 183.89 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG234c28-Aug-26184.115 184.572 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG234c31-Aug-26181.488 181.937 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG235c18-Aug-26185.136 184.831 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG235c28-Aug-26185.041 185.503 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG235c31-Aug-26182.409 182.865 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG236c18-Aug-26186.088 185.777 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG236c28-Aug-26185.973 186.44 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG236c31-Aug-26183.332 183.796 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG237c18-Aug-26187.042 186.726 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG237c28-Aug-26186.907 187.382 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG237c31-Aug-26184.26 184.73 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG238c18-Aug-26188.001 187.68 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG238c28-Aug-26187.844 188.327 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG238c31-Aug-26185.191 185.669 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG239c18-Aug-26188.964 188.637 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG239c28-Aug-26188.786 189.278 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG239c31-Aug-26186.128 186.611 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG240c18-Aug-26189.929 189.599 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG240c28-Aug-26189.731 190.231 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QNAG240c31-Aug-26187.067 187.558 Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
QTIH143c18-Aug-2656.491 56.49 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH144c18-Aug-2656.478 56.477 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH144c31-Aug-2656.124 56.125 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH145c18-Aug-2656.488 56.487 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH145c28-Aug-2656.921 56.922 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH145c31-Aug-2656.133 56.134 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH146c18-Aug-2656.53 56.529 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH146c28-Aug-2656.962 56.963 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH146c31-Aug-2656.173 56.174 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH147c18-Aug-2656.609 56.608 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH147c28-Aug-2657.04 57.041 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH147c31-Aug-2656.251 56.252 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH148c18-Aug-2656.73 56.728 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH148c28-Aug-2657.158 57.16 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH148c31-Aug-2656.368 56.37 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH149c18-Aug-2656.889 56.887 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH149c28-Aug-2657.314 57.318 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH149c31-Aug-2656.523 56.526 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH150c18-Aug-2657.08 57.077 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH150c28-Aug-2657.503 57.507 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH150c31-Aug-2656.71 56.714 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH151c18-Aug-2657.295 57.292 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH151c28-Aug-2657.714 57.72 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH151c31-Aug-2656.92 56.925 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH152c18-Aug-2657.526 57.522 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH152c28-Aug-2657.942 57.949 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH152c31-Aug-2657.145 57.152 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH153c18-Aug-2657.767 57.762 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH153c28-Aug-2658.179 58.187 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH153c31-Aug-2657.381 57.389 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH154c18-Aug-2658.013 58.007 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH154c28-Aug-2658.421 58.431 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH154c31-Aug-2657.621 57.631 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH155c18-Aug-2658.262 58.255 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH155c28-Aug-2658.667 58.678 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH155c31-Aug-2657.864 57.875 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH156c18-Aug-2658.513 58.505 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH156c28-Aug-2658.914 58.926 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH156c31-Aug-2658.109 58.122 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH157c18-Aug-2658.765 58.756 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH157c28-Aug-2659.162 59.176 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH157c31-Aug-2658.356 58.369 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH158c18-Aug-2659.019 59.008 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH158c28-Aug-2659.412 59.427 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH158c31-Aug-2658.603 58.618 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH159c18-Aug-2659.273 59.262 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH159c28-Aug-2659.662 59.679 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH159c31-Aug-2658.852 58.868 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH160c18-Aug-2659.529 59.517 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH160c28-Aug-2659.914 59.932 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH160c31-Aug-2659.101 59.12 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH161c18-Aug-2659.786 59.772 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH161c28-Aug-2660.166 60.186 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH161c31-Aug-2659.352 59.372 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH162c18-Aug-2660.044 60.029 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH162c28-Aug-2660.42 60.442 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH162c31-Aug-2659.604 59.625 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH163c18-Aug-2660.302 60.287 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH163c28-Aug-2660.675 60.698 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH163c31-Aug-2659.856 59.879 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH164c18-Aug-2660.563 60.546 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH164c28-Aug-2660.931 60.956 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH164c31-Aug-2660.11 60.135 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH165c18-Aug-2660.824 60.806 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH165c28-Aug-2661.188 61.214 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH165c31-Aug-2660.365 60.391 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH166c18-Aug-2661.086 61.068 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH166c28-Aug-2661.446 61.474 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH166c31-Aug-2660.621 60.649 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH167c18-Aug-2661.35 61.33 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH167c28-Aug-2661.705 61.734 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH167c31-Aug-2660.878 60.907 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH168c18-Aug-2661.614 61.594 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH168c28-Aug-2661.965 61.996 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH168c31-Aug-2661.137 61.167 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH169c18-Aug-2661.88 61.858 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH169c28-Aug-2662.227 62.259 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH169c31-Aug-2661.396 61.428 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH170c18-Aug-2662.147 62.124 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH170c28-Aug-2662.489 62.523 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH170c31-Aug-2661.656 61.69 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH171c18-Aug-2662.415 62.391 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH171c28-Aug-2662.753 62.788 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH171c31-Aug-2661.918 61.953 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH172c18-Aug-2662.684 62.659 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH172c28-Aug-2663.017 63.055 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH172c31-Aug-2662.18 62.217 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH173c18-Aug-2662.954 62.928 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH173c28-Aug-2663.283 63.322 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH173c31-Aug-2662.444 62.483 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH174c18-Aug-2663.226 63.199 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH174c28-Aug-2663.55 63.591 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH174c31-Aug-2662.709 62.749 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH175c18-Aug-2663.499 63.47 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH175c28-Aug-2663.818 63.86 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH175c31-Aug-2662.975 63.017 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH176c18-Aug-2663.772 63.743 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH176c28-Aug-2664.087 64.131 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH176c31-Aug-2663.242 63.286 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH177c18-Aug-2664.047 64.017 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH177c28-Aug-2664.357 64.403 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH177c31-Aug-2663.51 63.556 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH178c18-Aug-2664.324 64.292 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH178c28-Aug-2664.629 64.676 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH178c31-Aug-2663.78 63.827 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH179c18-Aug-2664.601 64.568 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH179c28-Aug-2664.901 64.951 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH179c31-Aug-2664.05 64.099 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH180c18-Aug-2664.88 64.846 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH180c28-Aug-2665.175 65.226 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH180c31-Aug-2664.322 64.372 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH181c18-Aug-2665.16 65.124 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH181c28-Aug-2665.45 65.503 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH181c31-Aug-2664.595 64.647 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH182c18-Aug-2665.441 65.404 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH182c28-Aug-2665.726 65.781 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH182c31-Aug-2664.869 64.923 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH183c18-Aug-2665.723 65.685 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH183c28-Aug-2666.003 66.06 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH183c31-Aug-2665.144 65.199 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH184c18-Aug-2666.006 65.968 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH184c28-Aug-2666.282 66.34 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH184c31-Aug-2665.42 65.478 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH185c18-Aug-2666.291 66.251 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH185c28-Aug-2666.561 66.621 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH185c31-Aug-2665.697 65.757 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH186c18-Aug-2666.577 66.536 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH186c28-Aug-2666.842 66.904 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH186c31-Aug-2665.976 66.037 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH187c18-Aug-2666.864 66.822 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH187c28-Aug-2667.124 67.188 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH187c31-Aug-2666.256 66.319 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH188c18-Aug-2667.152 67.109 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH188c28-Aug-2667.407 67.473 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH188c31-Aug-2666.537 66.602 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH189c18-Aug-2667.442 67.397 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH189c28-Aug-2667.691 67.759 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH189c31-Aug-2666.819 66.886 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH190c18-Aug-2667.733 67.687 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH190c28-Aug-2667.977 68.046 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH190c31-Aug-2667.103 67.171 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH191c18-Aug-2668.025 67.978 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH191c28-Aug-2668.263 68.335 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH191c31-Aug-2667.387 67.458 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH192c18-Aug-2668.318 68.27 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH192c28-Aug-2668.551 68.625 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH192c31-Aug-2667.673 67.745 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH193c18-Aug-2668.613 68.563 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH193c28-Aug-2668.84 68.916 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH193c31-Aug-2667.96 68.034 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH194c18-Aug-2668.909 68.858 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH194c28-Aug-2669.131 69.208 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH194c31-Aug-2668.248 68.325 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH195c18-Aug-2669.206 69.154 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH195c28-Aug-2669.422 69.501 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH195c31-Aug-2668.538 68.616 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH196c18-Aug-2669.505 69.451 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH196c28-Aug-2669.715 69.796 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH196c31-Aug-2668.828 68.909 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH197c18-Aug-2669.804 69.749 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH197c28-Aug-2670.009 70.092 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH197c31-Aug-2669.12 69.202 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH198c18-Aug-2670.105 70.049 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH198c28-Aug-2670.304 70.39 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH198c31-Aug-2669.413 69.498 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH199c18-Aug-2670.408 70.35 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH199c28-Aug-2670.601 70.688 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH199c31-Aug-2669.708 69.794 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH200c18-Aug-2670.711 70.652 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH200c28-Aug-2670.899 70.988 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH200c31-Aug-2670.004 70.092 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH201c18-Aug-2671.016 70.956 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH201c28-Aug-2671.198 71.289 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH201c31-Aug-2670.3 70.391 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH202c18-Aug-2671.323 71.261 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH202c28-Aug-2671.498 71.591 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH202c31-Aug-2670.599 70.691 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH203c18-Aug-2671.63 71.567 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH203c28-Aug-2671.799 71.895 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH203c31-Aug-2670.898 70.992 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH204c18-Aug-2671.939 71.874 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH204c28-Aug-2672.102 72.2 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH204c31-Aug-2671.199 71.295 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH205c18-Aug-2672.249 72.183 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH205c28-Aug-2672.406 72.506 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH205c31-Aug-2671.501 71.599 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH206c18-Aug-2672.561 72.493 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH206c28-Aug-2672.712 72.814 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH206c31-Aug-2671.804 71.905 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH207c18-Aug-2672.874 72.805 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH207c28-Aug-2673.018 73.122 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH207c31-Aug-2672.109 72.211 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH208c18-Aug-2673.188 73.118 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH208c28-Aug-2673.326 73.433 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH208c31-Aug-2672.414 72.519 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH209c18-Aug-2673.504 73.432 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH209c28-Aug-2673.635 73.744 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH209c31-Aug-2672.721 72.829 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH210c18-Aug-2673.821 73.747 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH210c28-Aug-2673.946 74.057 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH210c31-Aug-2673.03 73.139 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH211c18-Aug-2674.139 74.064 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH211c28-Aug-2674.258 74.371 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH211c31-Aug-2673.34 73.451 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH212c18-Aug-2674.459 74.383 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH212c28-Aug-2674.571 74.686 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH212c31-Aug-2673.651 73.765 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH213c18-Aug-2674.78 74.702 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH213c28-Aug-2674.886 75.003 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH213c31-Aug-2673.963 74.079 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH214c18-Aug-2675.103 75.023 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH214c28-Aug-2675.201 75.321 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH214c31-Aug-2674.277 74.395 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH215c18-Aug-2675.427 75.346 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH215c28-Aug-2675.519 75.641 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH215c31-Aug-2674.592 74.712 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH216c18-Aug-2675.752 75.669 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH216c28-Aug-2675.837 75.962 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH216c31-Aug-2674.908 75.031 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH217c18-Aug-2676.079 75.994 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH217c28-Aug-2676.157 76.284 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH217c31-Aug-2675.226 75.351 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH218c18-Aug-2676.407 76.321 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH218c28-Aug-2676.478 76.607 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH218c31-Aug-2675.545 75.673 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH219c18-Aug-2676.736 76.649 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH219c28-Aug-2676.801 76.932 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH219c31-Aug-2675.865 75.995 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH220c18-Aug-2677.067 76.978 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH220c28-Aug-2677.125 77.258 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH220c31-Aug-2676.187 76.319 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH221c18-Aug-2677.4 77.309 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH221c28-Aug-2677.45 77.586 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH221c31-Aug-2676.51 76.645 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH222c18-Aug-2677.733 77.641 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH222c28-Aug-2677.776 77.915 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH222c31-Aug-2676.835 76.972 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH223c18-Aug-2678.069 77.975 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH223c28-Aug-2678.104 78.246 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH223c31-Aug-2677.161 77.3 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH224c18-Aug-2678.405 78.31 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH224c28-Aug-2678.434 78.578 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH224c31-Aug-2677.488 77.63 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH225c18-Aug-2678.744 78.646 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH225c28-Aug-2678.765 78.911 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH225c31-Aug-2677.817 77.961 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH226c18-Aug-2679.083 78.984 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH226c28-Aug-2679.097 79.245 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH226c31-Aug-2678.147 78.293 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH227c18-Aug-2679.424 79.324 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH227c28-Aug-2679.43 79.582 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH227c31-Aug-2678.478 78.627 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH228c18-Aug-2679.767 79.665 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH228c28-Aug-2679.765 79.919 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH228c31-Aug-2678.811 78.963 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH229c18-Aug-2680.111 80.007 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH229c28-Aug-2680.102 80.258 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH229c31-Aug-2679.145 79.3 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH230c18-Aug-2680.456 80.351 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH230c28-Aug-2680.44 80.598 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH230c31-Aug-2679.481 79.638 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH231c18-Aug-2680.803 80.696 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH231c28-Aug-2680.779 80.94 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH231c31-Aug-2679.818 79.977 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH232c18-Aug-2681.152 81.043 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH232c28-Aug-2681.12 81.284 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH232c31-Aug-2680.157 80.319 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH233c18-Aug-2681.502 81.391 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH233c28-Aug-2681.462 81.628 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH233c31-Aug-2680.496 80.661 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH234c18-Aug-2681.853 81.741 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH234c28-Aug-2681.805 81.975 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH234c31-Aug-2680.838 81.005 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH235c18-Aug-2682.206 82.092 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH235c28-Aug-2682.15 82.322 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH235c31-Aug-2681.181 81.351 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH236c18-Aug-2682.561 82.445 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH236c28-Aug-2682.497 82.671 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH236c31-Aug-2681.525 81.698 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH237c18-Aug-2682.917 82.799 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH237c28-Aug-2682.845 83.022 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH237c31-Aug-2681.871 82.046 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH238c18-Aug-2683.275 83.155 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH238c28-Aug-2683.194 83.374 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH238c31-Aug-2682.218 82.396 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH239c18-Aug-2683.634 83.512 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH239c28-Aug-2683.545 83.728 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH239c31-Aug-2682.567 82.747 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH240c18-Aug-2683.994 83.871 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH240c28-Aug-2683.897 84.083 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIH240c31-Aug-2682.917 83.1 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ49c18-Aug-2656.623 56.622 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ49c28-Aug-2657.053 57.055 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ49c31-Aug-2656.264 56.266 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ50c18-Aug-2657.088 57.085 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ50c28-Aug-2657.51 57.515 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ50c31-Aug-2656.717 56.722 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ51c18-Aug-2657.769 57.763 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ51c28-Aug-2658.181 58.189 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ51c31-Aug-2657.382 57.391 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ52c18-Aug-2658.514 58.505 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ52c28-Aug-2658.914 58.927 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ52c31-Aug-2658.11 58.122 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ53c18-Aug-2659.274 59.262 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ53c28-Aug-2659.662 59.68 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ53c31-Aug-2658.852 58.869 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ54c18-Aug-2660.044 60.03 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ54c28-Aug-2660.421 60.442 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ54c31-Aug-2659.604 59.625 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ55c18-Aug-2660.824 60.807 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ55c28-Aug-2661.188 61.214 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ55c31-Aug-2660.366 60.391 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ56c18-Aug-2661.615 61.594 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ56c28-Aug-2661.966 61.997 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ56c31-Aug-2661.137 61.167 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ57c18-Aug-2662.415 62.391 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ57c28-Aug-2662.753 62.789 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ57c31-Aug-2661.918 61.954 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ58c18-Aug-2663.226 63.199 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ58c28-Aug-2663.55 63.591 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ58c31-Aug-2662.709 62.75 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ59c18-Aug-2664.048 64.017 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ59c28-Aug-2664.358 64.404 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ59c31-Aug-2663.511 63.556 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ60c18-Aug-2664.88 64.846 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ60c28-Aug-2665.176 65.227 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ60c31-Aug-2664.322 64.373 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ61c18-Aug-2665.723 65.686 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ61c28-Aug-2666.004 66.06 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ61c31-Aug-2665.144 65.2 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ62c18-Aug-2666.577 66.536 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ62c28-Aug-2666.842 66.904 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ62c31-Aug-2665.977 66.038 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ63c18-Aug-2667.442 67.398 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ63c28-Aug-2667.692 67.759 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ63c31-Aug-2666.82 66.886 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ64c18-Aug-2668.319 68.27 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ64c28-Aug-2668.552 68.625 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ64c31-Aug-2667.673 67.746 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ65c18-Aug-2669.207 69.154 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ65c28-Aug-2669.423 69.502 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ65c31-Aug-2668.538 68.616 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ66c18-Aug-2670.106 70.049 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ66c28-Aug-2670.305 70.39 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ66c31-Aug-2669.414 69.498 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ67c18-Aug-2671.017 70.956 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ67c28-Aug-2671.198 71.289 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ67c31-Aug-2670.301 70.391 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ68c18-Aug-2671.94 71.875 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ68c28-Aug-2672.103 72.2 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ68c31-Aug-2671.199 71.296 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ69c18-Aug-2672.874 72.805 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ69c28-Aug-2673.019 73.123 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ69c31-Aug-2672.109 72.212 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ70c18-Aug-2673.821 73.748 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ70c28-Aug-2673.946 74.057 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ70c31-Aug-2673.03 73.14 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ71c18-Aug-2674.781 74.703 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ71c28-Aug-2674.886 75.004 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ71c31-Aug-2673.964 74.08 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ72c18-Aug-2675.752 75.67 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ72c28-Aug-2675.837 75.962 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ72c31-Aug-2674.909 75.032 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ73c18-Aug-2676.737 76.649 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ73c28-Aug-2676.801 76.933 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ73c31-Aug-2675.866 75.996 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ74c18-Aug-2677.734 77.642 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ74c28-Aug-2677.777 77.916 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ74c31-Aug-2676.835 76.972 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ75c18-Aug-2678.744 78.647 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ75c28-Aug-2678.765 78.911 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ75c31-Aug-2677.817 77.961 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ76c18-Aug-2679.767 79.665 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ76c28-Aug-2679.766 79.92 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHQ76c31-Aug-2678.811 78.963 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHY12c31-Aug-2656.232 56.233 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHY13c18-Aug-2658.161 58.154 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHY13c28-Aug-2658.567 58.578 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHY13c31-Aug-2657.765 57.776 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHY14c18-Aug-2661.224 61.205 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHY14c28-Aug-2661.582 61.61 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHY14c31-Aug-2660.756 60.784 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHY15c18-Aug-2664.469 64.437 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHY15c28-Aug-2664.772 64.82 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHY15c31-Aug-2663.922 63.97 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHY16c18-Aug-2667.886 67.839 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHY16c28-Aug-2668.127 68.198 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHY16c31-Aug-2667.252 67.322 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHY17c18-Aug-2671.484 71.421 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHY17c28-Aug-2671.656 71.751 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHY17c31-Aug-2670.756 70.849 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHY18c18-Aug-2675.273 75.192 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHY18c28-Aug-2675.368 75.489 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHY18c31-Aug-2674.442 74.562 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHY19c18-Aug-2679.262 79.163 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHY19c28-Aug-2679.272 79.422 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QTIHY19c31-Aug-2678.321 78.469 WTI Frontline at Houston MOC M2M
QULC143c18-Aug-26189.03 189.025 ULSD Chicago M2M Financial Mo143
QULC144c18-Aug-26187.512 187.508 ULSD Chicago M2M Financial Mo144
QULC144c31-Aug-26184.411 184.415 ULSD Chicago M2M Financial Mo144
QULC145c18-Aug-26186.32 186.314 ULSD Chicago M2M Financial Mo145
QULC145c28-Aug-26186.038 186.042 ULSD Chicago M2M Financial Mo145
QULC145c31-Aug-26182.009 182.015 ULSD Chicago M2M Financial Mo145
QULC146c18-Aug-26186.084 186.079 ULSD Chicago M2M Financial Mo146
QULC146c28-Aug-26185.874 185.88 ULSD Chicago M2M Financial Mo146
QULC146c31-Aug-26181.91 181.916 ULSD Chicago M2M Financial Mo146
QULC147c18-Aug-26186.201 186.196 ULSD Chicago M2M Financial Mo147
QULC147c28-Aug-26186.097 186.102 ULSD Chicago M2M Financial Mo147
QULC147c31-Aug-26182.282 182.285 ULSD Chicago M2M Financial Mo147
QULC148c18-Aug-26185.921 185.912 ULSD Chicago M2M Financial Mo148
QULC148c28-Aug-26185.949 185.957 ULSD Chicago M2M Financial Mo148
QULC148c31-Aug-26182.218 182.228 ULSD Chicago M2M Financial Mo148
QULC149c18-Aug-26190.744 190.735 ULSD Chicago M2M Financial Mo149
QULC149c28-Aug-26190.761 190.781 ULSD Chicago M2M Financial Mo149
QULC149c31-Aug-26187.157 187.172 ULSD Chicago M2M Financial Mo149
QULC150c18-Aug-26193.329 193.316 ULSD Chicago M2M Financial Mo150
QULC150c28-Aug-26193.282 193.299 ULSD Chicago M2M Financial Mo150
QULC150c31-Aug-26189.734 189.753 ULSD Chicago M2M Financial Mo150
QULC151c18-Aug-26193.627 193.614 ULSD Chicago M2M Financial Mo151
QULC151c28-Aug-26193.646 193.673 ULSD Chicago M2M Financial Mo151
QULC151c31-Aug-26190.096 190.118 ULSD Chicago M2M Financial Mo151
QULC152c18-Aug-26194.47 194.452 ULSD Chicago M2M Financial Mo152
QULC152c28-Aug-26194.665 194.695 ULSD Chicago M2M Financial Mo152
QULC152c31-Aug-26191.173 191.203 ULSD Chicago M2M Financial Mo152
QULC153c18-Aug-26194.358 194.337 ULSD Chicago M2M Financial Mo153
QULC153c28-Aug-26194.825 194.86 ULSD Chicago M2M Financial Mo153
QULC153c31-Aug-26191.328 191.364 ULSD Chicago M2M Financial Mo153
QULC154c18-Aug-26194.993 194.968 ULSD Chicago M2M Financial Mo154
QULC154c28-Aug-26195.683 195.727 ULSD Chicago M2M Financial Mo154
QULC154c31-Aug-26192.165 192.21 ULSD Chicago M2M Financial Mo154
QULC155c18-Aug-26195.344 195.313 ULSD Chicago M2M Financial Mo155
QULC155c28-Aug-26196.087 196.137 ULSD Chicago M2M Financial Mo155
QULC155c31-Aug-26192.471 192.521 ULSD Chicago M2M Financial Mo155
QULC156c18-Aug-26195.32 195.283 ULSD Chicago M2M Financial Mo156
QULC156c28-Aug-26196.092 196.149 ULSD Chicago M2M Financial Mo156
QULC156c31-Aug-26192.343 192.405 ULSD Chicago M2M Financial Mo156
QULC157c18-Aug-26195.492 195.448 ULSD Chicago M2M Financial Mo157
QULC157c28-Aug-26195.604 195.673 ULSD Chicago M2M Financial Mo157
QULC157c31-Aug-26191.58 191.644 ULSD Chicago M2M Financial Mo157
QULC158c18-Aug-26196.122 196.069 ULSD Chicago M2M Financial Mo158
QULC158c28-Aug-26196.288 196.361 ULSD Chicago M2M Financial Mo158
QULC158c31-Aug-26192.318 192.391 ULSD Chicago M2M Financial Mo158
QULC159c18-Aug-26196.675 196.625 ULSD Chicago M2M Financial Mo159
QULC159c28-Aug-26196.956 197.036 ULSD Chicago M2M Financial Mo159
QULC159c31-Aug-26193.138 193.213 ULSD Chicago M2M Financial Mo159
QULC160c18-Aug-26196.862 196.809 ULSD Chicago M2M Financial Mo160
QULC160c28-Aug-26197.285 197.368 ULSD Chicago M2M Financial Mo160
QULC160c31-Aug-26193.538 193.627 ULSD Chicago M2M Financial Mo160
QULC161c18-Aug-26201.669 201.608 ULSD Chicago M2M Financial Mo161
QULC161c28-Aug-26202.1 202.191 ULSD Chicago M2M Financial Mo161
QULC161c31-Aug-26198.486 198.576 ULSD Chicago M2M Financial Mo161
QULC162c18-Aug-26204.2 204.137 ULSD Chicago M2M Financial Mo162
QULC162c28-Aug-26204.591 204.687 ULSD Chicago M2M Financial Mo162
QULC162c31-Aug-26201.044 201.136 ULSD Chicago M2M Financial Mo162
QULC163c18-Aug-26204.774 204.712 ULSD Chicago M2M Financial Mo163
QULC163c28-Aug-26205.224 205.326 ULSD Chicago M2M Financial Mo163
QULC163c31-Aug-26201.653 201.755 ULSD Chicago M2M Financial Mo163
QULC164c18-Aug-26205.604 205.534 ULSD Chicago M2M Financial Mo164
QULC164c28-Aug-26206.168 206.276 ULSD Chicago M2M Financial Mo164
QULC164c31-Aug-26202.662 202.77 ULSD Chicago M2M Financial Mo164
QULC165c18-Aug-26205.78 205.704 ULSD Chicago M2M Financial Mo165
QULC165c28-Aug-26206.49 206.603 ULSD Chicago M2M Financial Mo165
QULC165c31-Aug-26202.97 203.084 ULSD Chicago M2M Financial Mo165
QULC166c18-Aug-26206.752 206.676 ULSD Chicago M2M Financial Mo166
QULC166c28-Aug-26207.621 207.744 ULSD Chicago M2M Financial Mo166
QULC166c31-Aug-26204.058 204.182 ULSD Chicago M2M Financial Mo166
QULC167c18-Aug-26207.508 207.421 ULSD Chicago M2M Financial Mo167
QULC167c28-Aug-26208.443 208.575 ULSD Chicago M2M Financial Mo167
QULC167c31-Aug-26204.79 204.922 ULSD Chicago M2M Financial Mo167
QULC168c18-Aug-26208.005 207.914 ULSD Chicago M2M Financial Mo168
QULC168c28-Aug-26208.992 209.136 ULSD Chicago M2M Financial Mo168
QULC168c31-Aug-26205.204 205.345 ULSD Chicago M2M Financial Mo168
QULC169c18-Aug-26208.569 208.466 ULSD Chicago M2M Financial Mo169
QULC169c28-Aug-26209.202 209.359 ULSD Chicago M2M Financial Mo169
QULC169c31-Aug-26205.17 205.327 ULSD Chicago M2M Financial Mo169
QULC170c18-Aug-26209.085 208.98 ULSD Chicago M2M Financial Mo170
QULC170c28-Aug-26209.705 209.869 ULSD Chicago M2M Financial Mo170
QULC170c31-Aug-26205.724 205.889 ULSD Chicago M2M Financial Mo170
QULC171c18-Aug-26209.261 209.154 ULSD Chicago M2M Financial Mo171
QULC171c28-Aug-26209.981 210.144 ULSD Chicago M2M Financial Mo171
QULC171c31-Aug-26206.152 206.316 ULSD Chicago M2M Financial Mo171
QULC172c18-Aug-26209.351 209.241 ULSD Chicago M2M Financial Mo172
QULC172c28-Aug-26210.196 210.371 ULSD Chicago M2M Financial Mo172
QULC172c31-Aug-26206.434 206.606 ULSD Chicago M2M Financial Mo172
QULC173c18-Aug-26213.728 213.618 ULSD Chicago M2M Financial Mo173
QULC173c28-Aug-26214.602 214.775 ULSD Chicago M2M Financial Mo173
QULC173c31-Aug-26210.971 211.146 ULSD Chicago M2M Financial Mo173
QULC174c18-Aug-26215.956 215.845 ULSD Chicago M2M Financial Mo174
QULC174c28-Aug-26216.808 216.985 ULSD Chicago M2M Financial Mo174
QULC174c31-Aug-26213.254 213.429 ULSD Chicago M2M Financial Mo174
QULC175c18-Aug-26216.695 216.574 ULSD Chicago M2M Financial Mo175
QULC175c28-Aug-26217.577 217.76 ULSD Chicago M2M Financial Mo175
QULC175c31-Aug-26213.99 214.174 ULSD Chicago M2M Financial Mo175
QULC176c18-Aug-26217.43 217.31 ULSD Chicago M2M Financial Mo176
QULC176c28-Aug-26218.368 218.557 ULSD Chicago M2M Financial Mo176
QULC176c31-Aug-26214.85 215.04 ULSD Chicago M2M Financial Mo176
QULC177c18-Aug-26217.874 217.75 ULSD Chicago M2M Financial Mo177
QULC177c28-Aug-26218.827 219.025 ULSD Chicago M2M Financial Mo177
QULC177c31-Aug-26215.287 215.488 ULSD Chicago M2M Financial Mo177
QULC178c18-Aug-26219.191 219.053 ULSD Chicago M2M Financial Mo178
QULC178c28-Aug-26220.227 220.433 ULSD Chicago M2M Financial Mo178
QULC178c31-Aug-26216.625 216.831 ULSD Chicago M2M Financial Mo178
QULC179c18-Aug-26220.355 220.212 ULSD Chicago M2M Financial Mo179
QULC179c28-Aug-26221.481 221.706 ULSD Chicago M2M Financial Mo179
QULC179c31-Aug-26217.792 218.014 ULSD Chicago M2M Financial Mo179
QULC180c18-Aug-26221.399 221.246 ULSD Chicago M2M Financial Mo180
QULC180c28-Aug-26222.596 222.834 ULSD Chicago M2M Financial Mo180
QULC180c31-Aug-26218.761 218.994 ULSD Chicago M2M Financial Mo180
QULC181c18-Aug-26222.37 222.203 ULSD Chicago M2M Financial Mo181
QULC181c28-Aug-26223.526 223.784 ULSD Chicago M2M Financial Mo181
QULC181c31-Aug-26219.492 219.746 ULSD Chicago M2M Financial Mo181
QULC182c18-Aug-26222.769 222.601 ULSD Chicago M2M Financial Mo182
QULC182c28-Aug-26223.847 224.109 ULSD Chicago M2M Financial Mo182
QULC182c31-Aug-26219.856 220.115 ULSD Chicago M2M Financial Mo182
QULC183c18-Aug-26222.549 222.381 ULSD Chicago M2M Financial Mo183
QULC183c28-Aug-26223.708 223.971 ULSD Chicago M2M Financial Mo183
QULC183c31-Aug-26219.874 220.129 ULSD Chicago M2M Financial Mo183
QULC184c18-Aug-26222.543 222.377 ULSD Chicago M2M Financial Mo184
QULC184c28-Aug-26223.818 224.083 ULSD Chicago M2M Financial Mo184
QULC184c31-Aug-26220.039 220.306 ULSD Chicago M2M Financial Mo184
QULC185c18-Aug-26226.483 226.313 ULSD Chicago M2M Financial Mo185
QULC185c28-Aug-26227.793 228.058 ULSD Chicago M2M Financial Mo185
QULC185c31-Aug-26224.148 224.416 ULSD Chicago M2M Financial Mo185
QULC186c18-Aug-26228.39 228.222 ULSD Chicago M2M Financial Mo186
QULC186c28-Aug-26229.705 229.972 ULSD Chicago M2M Financial Mo186
QULC186c31-Aug-26226.148 226.412 ULSD Chicago M2M Financial Mo186
QULC187c18-Aug-26229.295 229.121 ULSD Chicago M2M Financial Mo187
QULC187c28-Aug-26230.62 230.896 ULSD Chicago M2M Financial Mo187
QULC187c31-Aug-26227.013 227.288 ULSD Chicago M2M Financial Mo187
QULC188c18-Aug-26229.938 229.763 ULSD Chicago M2M Financial Mo188
QULC188c28-Aug-26231.253 231.535 ULSD Chicago M2M Financial Mo188
QULC188c31-Aug-26227.721 227.999 ULSD Chicago M2M Financial Mo188
QULC189c18-Aug-26230.665 230.478 ULSD Chicago M2M Financial Mo189
QULC189c28-Aug-26231.853 232.145 ULSD Chicago M2M Financial Mo189
QULC189c31-Aug-26228.293 228.582 ULSD Chicago M2M Financial Mo189
QULC190c18-Aug-26232.332 232.137 ULSD Chicago M2M Financial Mo190
QULC190c28-Aug-26233.534 233.835 ULSD Chicago M2M Financial Mo190
QULC190c31-Aug-26229.889 230.185 ULSD Chicago M2M Financial Mo190
QULC191c18-Aug-26233.93 233.726 ULSD Chicago M2M Financial Mo191
QULC191c28-Aug-26235.239 235.561 ULSD Chicago M2M Financial Mo191
QULC191c31-Aug-26231.511 231.83 ULSD Chicago M2M Financial Mo191
QULC192c18-Aug-26235.536 235.321 ULSD Chicago M2M Financial Mo192
QULC192c28-Aug-26236.941 237.284 ULSD Chicago M2M Financial Mo192
QULC192c31-Aug-26233.058 233.391 ULSD Chicago M2M Financial Mo192
QULC193c18-Aug-26236.931 236.702 ULSD Chicago M2M Financial Mo193
QULC193c28-Aug-26238.621 238.988 ULSD Chicago M2M Financial Mo193
QULC193c31-Aug-26234.582 234.941 ULSD Chicago M2M Financial Mo193
QULC194c18-Aug-26237.211 236.979 ULSD Chicago M2M Financial Mo194
QULC194c28-Aug-26238.753 239.118 ULSD Chicago M2M Financial Mo194
QULC194c31-Aug-26234.745 235.113 ULSD Chicago M2M Financial Mo194
QULC195c18-Aug-26236.579 236.351 ULSD Chicago M2M Financial Mo195
QULC195c28-Aug-26238.183 238.546 ULSD Chicago M2M Financial Mo195
QULC195c31-Aug-26234.343 234.703 ULSD Chicago M2M Financial Mo195
QULC196c18-Aug-26236.481 236.246 ULSD Chicago M2M Financial Mo196
QULC196c28-Aug-26238.182 238.549 ULSD Chicago M2M Financial Mo196
QULC196c31-Aug-26234.386 234.756 ULSD Chicago M2M Financial Mo196
QULC197c18-Aug-26239.959 239.728 ULSD Chicago M2M Financial Mo197
QULC197c28-Aug-26241.715 242.079 ULSD Chicago M2M Financial Mo197
QULC197c31-Aug-26238.059 238.423 ULSD Chicago M2M Financial Mo197
QULC198c18-Aug-26241.536 241.307 ULSD Chicago M2M Financial Mo198
QULC198c28-Aug-26243.318 243.687 ULSD Chicago M2M Financial Mo198
QULC198c31-Aug-26239.76 240.126 ULSD Chicago M2M Financial Mo198
QULC199c18-Aug-26242.617 242.38 ULSD Chicago M2M Financial Mo199
QULC199c28-Aug-26244.385 244.759 ULSD Chicago M2M Financial Mo199
QULC199c31-Aug-26240.762 241.135 ULSD Chicago M2M Financial Mo199
QULC200c18-Aug-26243.162 242.923 ULSD Chicago M2M Financial Mo200
QULC200c28-Aug-26244.854 245.232 ULSD Chicago M2M Financial Mo200
QULC200c31-Aug-26241.311 241.686 ULSD Chicago M2M Financial Mo200
QULC201c18-Aug-26244.181 243.933 ULSD Chicago M2M Financial Mo201
QULC201c28-Aug-26245.606 245.994 ULSD Chicago M2M Financial Mo201
QULC201c31-Aug-26242.021 242.412 ULSD Chicago M2M Financial Mo201
QULC202c18-Aug-26246.221 245.959 ULSD Chicago M2M Financial Mo202
QULC202c28-Aug-26247.576 247.979 ULSD Chicago M2M Financial Mo202
QULC202c31-Aug-26243.888 244.288 ULSD Chicago M2M Financial Mo202
QULC203c18-Aug-26248.267 247.995 ULSD Chicago M2M Financial Mo203
QULC203c28-Aug-26249.752 250.181 ULSD Chicago M2M Financial Mo203
QULC203c31-Aug-26245.985 246.405 ULSD Chicago M2M Financial Mo203
QULC204c18-Aug-26250.466 250.176 ULSD Chicago M2M Financial Mo204
QULC204c28-Aug-26252.068 252.518 ULSD Chicago M2M Financial Mo204
QULC204c31-Aug-26248.137 248.58 ULSD Chicago M2M Financial Mo204
QULC205c18-Aug-26252.302 252 ULSD Chicago M2M Financial Mo205
QULC205c28-Aug-26254.531 255.011 ULSD Chicago M2M Financial Mo205
QULC205c31-Aug-26250.492 250.966 ULSD Chicago M2M Financial Mo205
QULC206c18-Aug-26252.455 252.148 ULSD Chicago M2M Financial Mo206
QULC206c28-Aug-26254.463 254.945 ULSD Chicago M2M Financial Mo206
QULC206c31-Aug-26250.445 250.925 ULSD Chicago M2M Financial Mo206
QULC207c18-Aug-26251.395 251.094 ULSD Chicago M2M Financial Mo207
QULC207c28-Aug-26253.445 253.921 ULSD Chicago M2M Financial Mo207
QULC207c31-Aug-26249.6 250.069 ULSD Chicago M2M Financial Mo207
QULC208c18-Aug-26251.196 250.893 ULSD Chicago M2M Financial Mo208
QULC208c28-Aug-26253.329 253.813 ULSD Chicago M2M Financial Mo208
QULC208c31-Aug-26249.52 249.998 ULSD Chicago M2M Financial Mo208
QULC209c18-Aug-26254.206 253.905 ULSD Chicago M2M Financial Mo209
QULC209c28-Aug-26256.402 256.88 ULSD Chicago M2M Financial Mo209
QULC209c31-Aug-26252.739 253.213 ULSD Chicago M2M Financial Mo209
QULC210c18-Aug-26255.434 255.134 ULSD Chicago M2M Financial Mo210
QULC210c28-Aug-26257.689 258.163 ULSD Chicago M2M Financial Mo210
QULC210c31-Aug-26254.133 254.601 ULSD Chicago M2M Financial Mo210
QULC211c18-Aug-26256.697 256.39 ULSD Chicago M2M Financial Mo211
QULC211c28-Aug-26258.911 259.395 ULSD Chicago M2M Financial Mo211
QULC211c31-Aug-26255.275 255.754 ULSD Chicago M2M Financial Mo211
QULC212c18-Aug-26257.143 256.836 ULSD Chicago M2M Financial Mo212
QULC212c28-Aug-26259.207 259.693 ULSD Chicago M2M Financial Mo212
QULC212c31-Aug-26255.653 256.136 ULSD Chicago M2M Financial Mo212
QULC213c18-Aug-26258.464 258.145 ULSD Chicago M2M Financial Mo213
QULC213c28-Aug-26260.115 260.613 ULSD Chicago M2M Financial Mo213
QULC213c31-Aug-26256.514 257.01 ULSD Chicago M2M Financial Mo213
QULC214c18-Aug-26260.893 260.557 ULSD Chicago M2M Financial Mo214
QULC214c28-Aug-26262.392 262.909 ULSD Chicago M2M Financial Mo214
QULC214c31-Aug-26258.662 259.173 ULSD Chicago M2M Financial Mo214
QULC215c18-Aug-26263.415 263.066 ULSD Chicago M2M Financial Mo215
QULC215c28-Aug-26265.067 265.607 ULSD Chicago M2M Financial Mo215
QULC215c31-Aug-26261.258 261.79 ULSD Chicago M2M Financial Mo215
QULC216c18-Aug-26266.228 265.859 ULSD Chicago M2M Financial Mo216
QULC216c28-Aug-26268.019 268.59 ULSD Chicago M2M Financial Mo216
QULC216c31-Aug-26264.038 264.602 ULSD Chicago M2M Financial Mo216
QULC217c18-Aug-26268.531 268.145 ULSD Chicago M2M Financial Mo217
QULC217c28-Aug-26271.301 271.909 ULSD Chicago M2M Financial Mo217
QULC217c31-Aug-26267.261 267.862 ULSD Chicago M2M Financial Mo217
QULC218c18-Aug-26268.549 268.163 ULSD Chicago M2M Financial Mo218
QULC218c28-Aug-26271.02 271.626 ULSD Chicago M2M Financial Mo218
QULC218c31-Aug-26266.996 267.601 ULSD Chicago M2M Financial Mo218
QULC219c18-Aug-26267.037 266.658 ULSD Chicago M2M Financial Mo219
QULC219c28-Aug-26269.54 270.137 ULSD Chicago M2M Financial Mo219
QULC219c31-Aug-26265.685 266.281 ULSD Chicago M2M Financial Mo219
QULC220c18-Aug-26266.74 266.357 ULSD Chicago M2M Financial Mo220
QULC220c28-Aug-26269.308 269.907 ULSD Chicago M2M Financial Mo220
QULC220c31-Aug-26265.483 266.081 ULSD Chicago M2M Financial Mo220
QULC221c18-Aug-26269.257 268.878 ULSD Chicago M2M Financial Mo221
QULC221c28-Aug-26271.903 272.497 ULSD Chicago M2M Financial Mo221
QULC221c31-Aug-26268.229 268.82 ULSD Chicago M2M Financial Mo221
QULC222c18-Aug-26270.12 269.748 ULSD Chicago M2M Financial Mo222
QULC222c28-Aug-26272.852 273.442 ULSD Chicago M2M Financial Mo222
QULC222c31-Aug-26269.301 269.886 ULSD Chicago M2M Financial Mo222
QULC223c18-Aug-26271.58 271.197 ULSD Chicago M2M Financial Mo223
QULC223c28-Aug-26274.238 274.844 ULSD Chicago M2M Financial Mo223
QULC223c31-Aug-26270.591 271.187 ULSD Chicago M2M Financial Mo223
QULC224c18-Aug-26271.914 271.531 ULSD Chicago M2M Financial Mo224
QULC224c28-Aug-26274.357 274.961 ULSD Chicago M2M Financial Mo224
QULC224c31-Aug-26270.791 271.391 ULSD Chicago M2M Financial Mo224
QULC225c18-Aug-26273.559 273.159 ULSD Chicago M2M Financial Mo225
QULC225c28-Aug-26275.426 276.043 ULSD Chicago M2M Financial Mo225
QULC225c31-Aug-26271.811 272.422 ULSD Chicago M2M Financial Mo225
QULC226c18-Aug-26276.389 275.976 ULSD Chicago M2M Financial Mo226
QULC226c28-Aug-26278.028 278.662 ULSD Chicago M2M Financial Mo226
QULC226c31-Aug-26274.254 274.883 ULSD Chicago M2M Financial Mo226
QULC227c18-Aug-26279.404 278.977 ULSD Chicago M2M Financial Mo227
QULC227c28-Aug-26281.211 281.88 ULSD Chicago M2M Financial Mo227
QULC227c31-Aug-26277.366 278.025 ULSD Chicago M2M Financial Mo227
QULC228c18-Aug-26282.867 282.415 ULSD Chicago M2M Financial Mo228
QULC228c28-Aug-26284.835 285.536 ULSD Chicago M2M Financial Mo228
QULC228c31-Aug-26280.809 281.505 ULSD Chicago M2M Financial Mo228
QULC229c18-Aug-26285.656 285.185 ULSD Chicago M2M Financial Mo229
QULC229c28-Aug-26288.977 289.72 ULSD Chicago M2M Financial Mo229
QULC229c31-Aug-26284.936 285.679 ULSD Chicago M2M Financial Mo229
QULC230c18-Aug-26285.532 285.063 ULSD Chicago M2M Financial Mo230
QULC230c28-Aug-26288.477 289.217 ULSD Chicago M2M Financial Mo230
QULC230c31-Aug-26284.445 285.183 ULSD Chicago M2M Financial Mo230
QULC231c18-Aug-26283.552 283.088 ULSD Chicago M2M Financial Mo231
QULC231c28-Aug-26286.505 287.234 ULSD Chicago M2M Financial Mo231
QULC231c31-Aug-26282.652 283.378 ULSD Chicago M2M Financial Mo231
QULC232c18-Aug-26283.154 282.687 ULSD Chicago M2M Financial Mo232
QULC232c28-Aug-26286.153 286.888 ULSD Chicago M2M Financial Mo232
QULC232c31-Aug-26282.321 283.05 ULSD Chicago M2M Financial Mo232
QULC233c18-Aug-26285.155 284.695 ULSD Chicago M2M Financial Mo233
QULC233c28-Aug-26288.253 288.973 ULSD Chicago M2M Financial Mo233
QULC233c31-Aug-26284.571 285.291 ULSD Chicago M2M Financial Mo233
QULC234c18-Aug-26285.638 285.187 ULSD Chicago M2M Financial Mo234
QULC234c28-Aug-26288.851 289.57 ULSD Chicago M2M Financial Mo234
QULC234c31-Aug-26285.305 286.016 ULSD Chicago M2M Financial Mo234
QULC235c18-Aug-26287.297 286.835 ULSD Chicago M2M Financial Mo235
QULC235c28-Aug-26290.41 291.143 ULSD Chicago M2M Financial Mo235
QULC235c31-Aug-26286.751 287.478 ULSD Chicago M2M Financial Mo235
QULC236c18-Aug-26287.522 287.057 ULSD Chicago M2M Financial Mo236
QULC236c28-Aug-26290.338 291.068 ULSD Chicago M2M Financial Mo236
QULC236c31-Aug-26286.765 287.493 ULSD Chicago M2M Financial Mo236
QULC237c18-Aug-26289.499 289.018 ULSD Chicago M2M Financial Mo237
QULC237c28-Aug-26291.578 292.323 ULSD Chicago M2M Financial Mo237
QULC237c31-Aug-26287.947 288.687 ULSD Chicago M2M Financial Mo237
QULC238c18-Aug-26292.761 292.262 ULSD Chicago M2M Financial Mo238
QULC238c28-Aug-26294.517 295.286 ULSD Chicago M2M Financial Mo238
QULC238c31-Aug-26290.701 291.466 ULSD Chicago M2M Financial Mo238
QULC239c18-Aug-26296.292 295.772 ULSD Chicago M2M Financial Mo239
QULC239c28-Aug-26298.242 299.045 ULSD Chicago M2M Financial Mo239
QULC239c31-Aug-26294.36 295.152 ULSD Chicago M2M Financial Mo239
QULC240c18-Aug-26300.426 299.885 ULSD Chicago M2M Financial Mo240
QULC240c28-Aug-26302.565 303.409 ULSD Chicago M2M Financial Mo240
QULC240c31-Aug-26298.493 299.327 ULSD Chicago M2M Financial Mo240
QULG143c18-Aug-26190 189.995 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG144c18-Aug-26188.319 188.314 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG144c31-Aug-26185.826 185.831 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG145c18-Aug-26186.998 186.992 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG145c28-Aug-26187.485 187.49 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG145c31-Aug-26183.2 183.206 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG146c18-Aug-26186.737 186.731 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG146c28-Aug-26187.306 187.312 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG146c31-Aug-26183.092 183.098 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG147c18-Aug-26186.866 186.861 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG147c28-Aug-26187.55 187.555 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG147c31-Aug-26183.498 183.502 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG148c18-Aug-26186.556 186.546 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG148c28-Aug-26187.388 187.397 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG148c31-Aug-26183.428 183.439 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG149c18-Aug-26191.898 191.888 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG149c28-Aug-26192.658 192.679 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG149c31-Aug-26188.829 188.845 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG150c18-Aug-26194.762 194.747 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG150c28-Aug-26195.418 195.437 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG150c31-Aug-26191.647 191.667 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG151c18-Aug-26195.092 195.077 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG151c28-Aug-26195.817 195.846 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG151c31-Aug-26192.042 192.067 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG152c18-Aug-26196.025 196.006 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG152c28-Aug-26196.933 196.966 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG152c31-Aug-26193.22 193.253 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG153c18-Aug-26195.901 195.878 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG153c28-Aug-26197.108 197.146 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG153c31-Aug-26193.39 193.429 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG154c18-Aug-26196.605 196.577 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG154c28-Aug-26198.048 198.096 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG154c31-Aug-26194.305 194.354 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG155c18-Aug-26196.994 196.959 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG155c28-Aug-26198.49 198.545 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG155c31-Aug-26194.639 194.694 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG156c18-Aug-26196.967 196.926 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG156c28-Aug-26198.495 198.558 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG156c31-Aug-26194.5 194.567 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG157c18-Aug-26197.157 197.109 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG157c28-Aug-26197.961 198.037 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG157c31-Aug-26193.665 193.735 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG158c18-Aug-26197.855 197.797 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG158c28-Aug-26198.71 198.79 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG158c31-Aug-26194.472 194.552 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG159c18-Aug-26198.468 198.413 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG159c28-Aug-26199.442 199.529 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG159c31-Aug-26195.369 195.451 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG160c18-Aug-26198.675 198.616 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG160c28-Aug-26199.802 199.893 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG160c31-Aug-26195.806 195.903 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG161c18-Aug-26203.999 203.932 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG161c28-Aug-26205.075 205.174 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG161c31-Aug-26201.216 201.315 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG162c18-Aug-26206.803 206.733 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG162c28-Aug-26207.803 207.908 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG162c31-Aug-26204.013 204.114 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG163c18-Aug-26207.439 207.37 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG163c28-Aug-26208.496 208.607 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG163c31-Aug-26204.679 204.791 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG164c18-Aug-26208.358 208.28 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG164c28-Aug-26209.529 209.648 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG164c31-Aug-26205.783 205.901 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG165c18-Aug-26208.553 208.469 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG165c28-Aug-26209.882 210.006 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG165c31-Aug-26206.12 206.244 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG166c18-Aug-26209.63 209.545 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG166c28-Aug-26211.121 211.255 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG166c31-Aug-26207.309 207.445 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG167c18-Aug-26210.467 210.37 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG167c28-Aug-26212.021 212.165 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG167c31-Aug-26208.11 208.254 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG168c18-Aug-26211.017 210.917 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG168c28-Aug-26212.622 212.78 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG168c31-Aug-26208.562 208.716 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG169c18-Aug-26211.642 211.528 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG169c28-Aug-26212.852 213.024 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG169c31-Aug-26208.525 208.697 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG170c18-Aug-26212.214 212.097 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG170c28-Aug-26213.403 213.582 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG170c31-Aug-26209.131 209.311 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG171c18-Aug-26212.409 212.29 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG171c28-Aug-26213.705 213.884 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG171c31-Aug-26209.599 209.778 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG172c18-Aug-26212.508 212.386 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG172c28-Aug-26213.941 214.132 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG172c31-Aug-26209.907 210.095 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG173c18-Aug-26217.356 217.234 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG173c28-Aug-26218.765 218.955 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG173c31-Aug-26214.868 215.059 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG174c18-Aug-26219.824 219.701 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG174c28-Aug-26221.181 221.375 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG174c31-Aug-26217.364 217.556 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG175c18-Aug-26220.643 220.509 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG175c28-Aug-26222.023 222.224 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG175c31-Aug-26218.169 218.371 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG176c18-Aug-26221.457 221.324 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG176c28-Aug-26222.889 223.096 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG176c31-Aug-26219.11 219.317 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG177c18-Aug-26221.949 221.811 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG177c28-Aug-26223.392 223.609 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG177c31-Aug-26219.588 219.807 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG178c18-Aug-26223.407 223.255 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG178c28-Aug-26224.925 225.151 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG178c31-Aug-26221.05 221.276 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG179c18-Aug-26224.697 224.538 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG179c28-Aug-26226.299 226.545 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG179c31-Aug-26222.327 222.569 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG180c18-Aug-26225.853 225.684 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG180c28-Aug-26227.52 227.78 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG180c31-Aug-26223.386 223.641 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG181c18-Aug-26226.929 226.744 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG181c28-Aug-26228.538 228.82 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG181c31-Aug-26224.185 224.463 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG182c18-Aug-26227.37 227.184 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG182c28-Aug-26228.889 229.176 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG182c31-Aug-26224.583 224.867 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG183c18-Aug-26227.127 226.941 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG183c28-Aug-26228.737 229.025 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG183c31-Aug-26224.603 224.882 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG184c18-Aug-26227.12 226.936 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG184c28-Aug-26228.858 229.148 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG184c31-Aug-26224.784 225.075 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG185c18-Aug-26231.484 231.296 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG185c28-Aug-26233.211 233.501 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG185c31-Aug-26229.277 229.569 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG186c18-Aug-26233.597 233.41 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG186c28-Aug-26235.304 235.597 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG186c31-Aug-26231.463 231.752 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG187c18-Aug-26234.599 234.406 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG187c28-Aug-26236.306 236.609 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG187c31-Aug-26232.409 232.71 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG188c18-Aug-26235.311 235.117 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG188c28-Aug-26237 237.308 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG188c31-Aug-26233.183 233.487 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG189c18-Aug-26236.116 235.909 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG189c28-Aug-26237.657 237.977 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG189c31-Aug-26233.809 234.125 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG190c18-Aug-26237.963 237.747 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG190c28-Aug-26239.498 239.827 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG190c31-Aug-26235.554 235.878 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG191c18-Aug-26239.733 239.507 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG191c28-Aug-26241.365 241.717 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG191c31-Aug-26237.327 237.676 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG192c18-Aug-26241.512 241.274 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG192c28-Aug-26243.229 243.604 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG192c31-Aug-26239.019 239.383 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG193c18-Aug-26243.057 242.803 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG193c28-Aug-26245.068 245.47 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG193c31-Aug-26240.685 241.078 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG194c18-Aug-26243.367 243.11 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG194c28-Aug-26245.213 245.613 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG194c31-Aug-26240.864 241.266 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG195c18-Aug-26242.667 242.414 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG195c28-Aug-26244.589 244.986 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG195c31-Aug-26240.424 240.818 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG196c18-Aug-26242.558 242.298 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG196c28-Aug-26244.587 244.989 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG196c31-Aug-26240.471 240.876 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG197c18-Aug-26246.411 246.155 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG197c28-Aug-26248.456 248.855 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG197c31-Aug-26244.487 244.885 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG198c18-Aug-26248.157 247.904 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG198c28-Aug-26250.212 250.616 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG198c31-Aug-26246.347 246.748 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG199c18-Aug-26249.355 249.092 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG199c28-Aug-26251.38 251.79 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG199c31-Aug-26247.443 247.851 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG200c18-Aug-26249.959 249.694 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG200c28-Aug-26251.894 252.308 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG200c31-Aug-26248.043 248.453 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG201c18-Aug-26251.087 250.812 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG201c28-Aug-26252.717 253.142 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG201c31-Aug-26248.82 249.247 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG202c18-Aug-26253.347 253.057 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG202c28-Aug-26254.875 255.316 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG202c31-Aug-26250.861 251.299 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG203c18-Aug-26255.613 255.312 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG203c28-Aug-26257.258 257.727 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG203c31-Aug-26253.154 253.613 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG204c18-Aug-26258.049 257.727 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG204c28-Aug-26259.794 260.287 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG204c31-Aug-26255.507 255.992 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG205c18-Aug-26260.082 259.748 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG205c28-Aug-26262.491 263.017 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG205c31-Aug-26258.082 258.6 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG206c18-Aug-26260.252 259.912 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG206c28-Aug-26262.417 262.944 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG206c31-Aug-26258.031 258.556 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG207c18-Aug-26259.078 258.744 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG207c28-Aug-26261.302 261.823 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG207c31-Aug-26257.107 257.62 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG208c18-Aug-26258.857 258.522 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG208c28-Aug-26261.175 261.705 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG208c31-Aug-26257.019 257.542 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG209c18-Aug-26262.191 261.858 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG209c28-Aug-26264.54 265.063 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG209c31-Aug-26260.539 261.058 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG210c18-Aug-26263.552 263.219 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG210c28-Aug-26265.949 266.468 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG210c31-Aug-26262.064 262.575 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG211c18-Aug-26264.95 264.61 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG211c28-Aug-26267.288 267.818 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG211c31-Aug-26263.312 263.836 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG212c18-Aug-26265.444 265.104 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG212c28-Aug-26267.612 268.144 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG212c31-Aug-26263.725 264.254 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG213c18-Aug-26266.908 266.554 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG213c28-Aug-26268.606 269.151 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG213c31-Aug-26264.667 265.209 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG214c18-Aug-26269.598 269.226 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG214c28-Aug-26271.099 271.666 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG214c31-Aug-26267.016 267.574 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG215c18-Aug-26272.391 272.005 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG215c28-Aug-26274.029 274.62 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG215c31-Aug-26269.854 270.436 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG216c18-Aug-26275.507 275.099 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG216c28-Aug-26277.261 277.887 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG216c31-Aug-26272.894 273.511 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG217c18-Aug-26278.058 277.631 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG217c28-Aug-26280.856 281.521 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG217c31-Aug-26276.418 277.075 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG218c18-Aug-26278.078 277.651 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG218c28-Aug-26280.548 281.212 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG218c31-Aug-26276.129 276.79 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG219c18-Aug-26276.403 275.984 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG219c28-Aug-26278.927 279.581 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG219c31-Aug-26274.695 275.347 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG220c18-Aug-26276.074 275.65 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG220c28-Aug-26278.673 279.329 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG220c31-Aug-26274.474 275.128 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG221c18-Aug-26278.862 278.443 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG221c28-Aug-26281.515 282.165 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG221c31-Aug-26277.477 278.123 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG222c18-Aug-26279.818 279.406 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG222c28-Aug-26282.554 283.2 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG222c31-Aug-26278.649 279.288 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG223c18-Aug-26281.435 281.011 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG223c28-Aug-26284.072 284.736 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG223c31-Aug-26280.059 280.711 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG224c18-Aug-26281.805 281.381 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG224c28-Aug-26284.202 284.864 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG224c31-Aug-26280.278 280.934 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG225c18-Aug-26283.627 283.184 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG225c28-Aug-26285.373 286.049 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG225c31-Aug-26281.393 282.062 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG226c18-Aug-26286.762 286.305 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG226c28-Aug-26288.222 288.917 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG226c31-Aug-26284.065 284.752 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG227c18-Aug-26290.101 289.628 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG227c28-Aug-26291.708 292.441 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG227c31-Aug-26287.467 288.188 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG228c18-Aug-26293.937 293.437 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG228c28-Aug-26295.676 296.444 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG228c31-Aug-26291.232 291.993 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG229c18-Aug-26297.026 296.505 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG229c28-Aug-26300.212 301.026 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG229c31-Aug-26295.745 296.557 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG230c18-Aug-26296.889 296.37 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG230c28-Aug-26299.665 300.475 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG230c31-Aug-26295.208 296.015 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG231c18-Aug-26294.696 294.182 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG231c28-Aug-26297.505 298.304 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG231c31-Aug-26293.247 294.041 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG232c18-Aug-26294.255 293.738 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG232c28-Aug-26297.12 297.925 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG232c31-Aug-26292.885 293.683 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG233c18-Aug-26296.471 295.962 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG233c28-Aug-26299.419 300.208 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG233c31-Aug-26295.346 296.133 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG234c18-Aug-26297.006 296.507 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG234c28-Aug-26300.074 300.862 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG234c31-Aug-26296.148 296.926 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG235c18-Aug-26298.844 298.332 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG235c28-Aug-26301.782 302.584 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG235c31-Aug-26297.729 298.524 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG236c18-Aug-26299.093 298.578 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG236c28-Aug-26301.703 302.502 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG236c31-Aug-26297.745 298.541 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG237c18-Aug-26301.283 300.75 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG237c28-Aug-26303.061 303.877 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG237c31-Aug-26299.037 299.846 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG238c18-Aug-26304.896 304.343 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG238c28-Aug-26306.279 307.121 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG238c31-Aug-26302.049 302.885 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG239c18-Aug-26308.807 308.231 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG239c28-Aug-26310.358 311.238 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG239c31-Aug-26306.049 306.916 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG240c18-Aug-26313.386 312.787 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG240c28-Aug-26315.092 316.017 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QULG240c31-Aug-26310.569 311.481 ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
QWMD143c18-Aug-2657.717 57.716 WTI Midland M2M Financial Mo143
QWMD144c18-Aug-2657.704 57.703 WTI Midland M2M Financial Mo144
QWMD144c31-Aug-2657.247 57.248 WTI Midland M2M Financial Mo144
QWMD145c18-Aug-2657.714 57.713 WTI Midland M2M Financial Mo145
QWMD145c28-Aug-2658.171 58.172 WTI Midland M2M Financial Mo145
QWMD145c31-Aug-2657.256 57.257 WTI Midland M2M Financial Mo145
QWMD146c18-Aug-2657.756 57.755 WTI Midland M2M Financial Mo146
QWMD146c28-Aug-2658.212 58.213 WTI Midland M2M Financial Mo146
QWMD146c31-Aug-2657.296 57.297 WTI Midland M2M Financial Mo146
QWMD147c18-Aug-2657.835 57.834 WTI Midland M2M Financial Mo147
QWMD147c28-Aug-2658.29 58.291 WTI Midland M2M Financial Mo147
QWMD147c31-Aug-2657.374 57.375 WTI Midland M2M Financial Mo147
QWMD148c18-Aug-2657.956 57.954 WTI Midland M2M Financial Mo148
QWMD148c28-Aug-2658.408 58.41 WTI Midland M2M Financial Mo148
QWMD148c31-Aug-2657.491 57.493 WTI Midland M2M Financial Mo148
QWMD149c18-Aug-2658.115 58.113 WTI Midland M2M Financial Mo149
QWMD149c28-Aug-2658.564 58.568 WTI Midland M2M Financial Mo149
QWMD149c31-Aug-2657.645 57.648 WTI Midland M2M Financial Mo149
QWMD150c18-Aug-2658.306 58.303 WTI Midland M2M Financial Mo150
QWMD150c28-Aug-2658.752 58.756 WTI Midland M2M Financial Mo150
QWMD150c31-Aug-2657.832 57.836 WTI Midland M2M Financial Mo150
QWMD151c18-Aug-2658.521 58.518 WTI Midland M2M Financial Mo151
QWMD151c28-Aug-2658.963 58.969 WTI Midland M2M Financial Mo151
QWMD151c31-Aug-2658.041 58.046 WTI Midland M2M Financial Mo151
QWMD152c18-Aug-2658.752 58.748 WTI Midland M2M Financial Mo152
QWMD152c28-Aug-2659.191 59.198 WTI Midland M2M Financial Mo152
QWMD152c31-Aug-2658.266 58.273 WTI Midland M2M Financial Mo152
QWMD153c18-Aug-2658.993 58.988 WTI Midland M2M Financial Mo153
QWMD153c28-Aug-2659.428 59.436 WTI Midland M2M Financial Mo153
QWMD153c31-Aug-2658.501 58.509 WTI Midland M2M Financial Mo153
QWMD154c18-Aug-2659.239 59.233 WTI Midland M2M Financial Mo154
QWMD154c28-Aug-2659.67 59.68 WTI Midland M2M Financial Mo154
QWMD154c31-Aug-2658.741 58.751 WTI Midland M2M Financial Mo154
QWMD155c18-Aug-2659.489 59.482 WTI Midland M2M Financial Mo155
QWMD155c28-Aug-2659.915 59.926 WTI Midland M2M Financial Mo155
QWMD155c31-Aug-2658.983 58.994 WTI Midland M2M Financial Mo155
QWMD156c18-Aug-2659.74 59.732 WTI Midland M2M Financial Mo156
QWMD156c28-Aug-2660.162 60.174 WTI Midland M2M Financial Mo156
QWMD156c31-Aug-2659.228 59.241 WTI Midland M2M Financial Mo156
QWMD157c18-Aug-2659.992 59.983 WTI Midland M2M Financial Mo157
QWMD157c28-Aug-2660.41 60.424 WTI Midland M2M Financial Mo157
QWMD157c31-Aug-2659.474 59.487 WTI Midland M2M Financial Mo157
QWMD158c18-Aug-2660.246 60.235 WTI Midland M2M Financial Mo158
QWMD158c28-Aug-2660.66 60.675 WTI Midland M2M Financial Mo158
QWMD158c31-Aug-2659.721 59.736 WTI Midland M2M Financial Mo158
QWMD159c18-Aug-2660.5 60.489 WTI Midland M2M Financial Mo159
QWMD159c28-Aug-2660.909 60.926 WTI Midland M2M Financial Mo159
QWMD159c31-Aug-2659.969 59.985 WTI Midland M2M Financial Mo159
QWMD160c18-Aug-2660.756 60.744 WTI Midland M2M Financial Mo160
QWMD160c28-Aug-2661.161 61.179 WTI Midland M2M Financial Mo160
QWMD160c31-Aug-2660.217 60.236 WTI Midland M2M Financial Mo160
QWMD161c18-Aug-2661.013 60.999 WTI Midland M2M Financial Mo161
QWMD161c28-Aug-2661.413 61.433 WTI Midland M2M Financial Mo161
QWMD161c31-Aug-2660.468 60.488 WTI Midland M2M Financial Mo161
QWMD162c18-Aug-2661.271 61.256 WTI Midland M2M Financial Mo162
QWMD162c28-Aug-2661.667 61.689 WTI Midland M2M Financial Mo162
QWMD162c31-Aug-2660.719 60.74 WTI Midland M2M Financial Mo162
QWMD163c18-Aug-2661.53 61.515 WTI Midland M2M Financial Mo163
QWMD163c28-Aug-2661.922 61.945 WTI Midland M2M Financial Mo163
QWMD163c31-Aug-2660.971 60.994 WTI Midland M2M Financial Mo163
QWMD164c18-Aug-2661.791 61.774 WTI Midland M2M Financial Mo164
QWMD164c28-Aug-2662.177 62.202 WTI Midland M2M Financial Mo164
QWMD164c31-Aug-2661.224 61.249 WTI Midland M2M Financial Mo164
QWMD165c18-Aug-2662.052 62.034 WTI Midland M2M Financial Mo165
QWMD165c28-Aug-2662.434 62.46 WTI Midland M2M Financial Mo165
QWMD165c31-Aug-2661.479 61.505 WTI Midland M2M Financial Mo165
QWMD166c18-Aug-2662.314 62.296 WTI Midland M2M Financial Mo166
QWMD166c28-Aug-2662.692 62.72 WTI Midland M2M Financial Mo166
QWMD166c31-Aug-2661.734 61.762 WTI Midland M2M Financial Mo166
QWMD167c18-Aug-2662.578 62.558 WTI Midland M2M Financial Mo167
QWMD167c28-Aug-2662.951 62.98 WTI Midland M2M Financial Mo167
QWMD167c31-Aug-2661.99 62.019 WTI Midland M2M Financial Mo167
QWMD168c18-Aug-2662.842 62.822 WTI Midland M2M Financial Mo168
QWMD168c28-Aug-2663.21 63.241 WTI Midland M2M Financial Mo168
QWMD168c31-Aug-2662.249 62.279 WTI Midland M2M Financial Mo168
QWMD169c18-Aug-2663.108 63.086 WTI Midland M2M Financial Mo169
QWMD169c28-Aug-2663.472 63.504 WTI Midland M2M Financial Mo169
QWMD169c31-Aug-2662.507 62.539 WTI Midland M2M Financial Mo169
QWMD170c18-Aug-2663.375 63.352 WTI Midland M2M Financial Mo170
QWMD170c28-Aug-2663.734 63.768 WTI Midland M2M Financial Mo170
QWMD170c31-Aug-2662.767 62.801 WTI Midland M2M Financial Mo170
QWMD171c18-Aug-2663.643 63.619 WTI Midland M2M Financial Mo171
QWMD171c28-Aug-2663.998 64.033 WTI Midland M2M Financial Mo171
QWMD171c31-Aug-2663.028 63.063 WTI Midland M2M Financial Mo171
QWMD172c18-Aug-2663.913 63.888 WTI Midland M2M Financial Mo172
QWMD172c28-Aug-2664.262 64.3 WTI Midland M2M Financial Mo172
QWMD172c31-Aug-2663.29 63.326 WTI Midland M2M Financial Mo172
QWMD173c18-Aug-2664.183 64.157 WTI Midland M2M Financial Mo173
QWMD173c28-Aug-2664.527 64.566 WTI Midland M2M Financial Mo173
QWMD173c31-Aug-2663.553 63.592 WTI Midland M2M Financial Mo173
QWMD174c18-Aug-2664.455 64.428 WTI Midland M2M Financial Mo174
QWMD174c28-Aug-2664.794 64.835 WTI Midland M2M Financial Mo174
QWMD174c31-Aug-2663.817 63.857 WTI Midland M2M Financial Mo174
QWMD175c18-Aug-2664.728 64.699 WTI Midland M2M Financial Mo175
QWMD175c28-Aug-2665.062 65.104 WTI Midland M2M Financial Mo175
QWMD175c31-Aug-2664.083 64.125 WTI Midland M2M Financial Mo175
QWMD176c18-Aug-2665.001 64.972 WTI Midland M2M Financial Mo176
QWMD176c28-Aug-2665.331 65.375 WTI Midland M2M Financial Mo176
QWMD176c31-Aug-2664.349 64.393 WTI Midland M2M Financial Mo176
QWMD177c18-Aug-2665.276 65.246 WTI Midland M2M Financial Mo177
QWMD177c28-Aug-2665.6 65.646 WTI Midland M2M Financial Mo177
QWMD177c31-Aug-2664.617 64.662 WTI Midland M2M Financial Mo177
QWMD178c18-Aug-2665.553 65.521 WTI Midland M2M Financial Mo178
QWMD178c28-Aug-2665.872 65.919 WTI Midland M2M Financial Mo178
QWMD178c31-Aug-2664.886 64.933 WTI Midland M2M Financial Mo178
QWMD179c18-Aug-2665.83 65.797 WTI Midland M2M Financial Mo179
QWMD179c28-Aug-2666.144 66.194 WTI Midland M2M Financial Mo179
QWMD179c31-Aug-2665.155 65.204 WTI Midland M2M Financial Mo179
QWMD180c18-Aug-2666.11 66.076 WTI Midland M2M Financial Mo180
QWMD180c28-Aug-2666.418 66.469 WTI Midland M2M Financial Mo180
QWMD180c31-Aug-2665.427 65.477 WTI Midland M2M Financial Mo180
QWMD181c18-Aug-2666.39 66.354 WTI Midland M2M Financial Mo181
QWMD181c28-Aug-2666.692 66.745 WTI Midland M2M Financial Mo181
QWMD181c31-Aug-2665.699 65.751 WTI Midland M2M Financial Mo181
QWMD182c18-Aug-2666.671 66.634 WTI Midland M2M Financial Mo182
QWMD182c28-Aug-2666.968 67.023 WTI Midland M2M Financial Mo182
QWMD182c31-Aug-2665.972 66.026 WTI Midland M2M Financial Mo182
QWMD183c18-Aug-2666.953 66.915 WTI Midland M2M Financial Mo183
QWMD183c28-Aug-2667.245 67.302 WTI Midland M2M Financial Mo183
QWMD183c31-Aug-2666.247 66.302 WTI Midland M2M Financial Mo183
QWMD184c18-Aug-2667.236 67.198 WTI Midland M2M Financial Mo184
QWMD184c28-Aug-2667.524 67.582 WTI Midland M2M Financial Mo184
QWMD184c31-Aug-2666.522 66.58 WTI Midland M2M Financial Mo184
QWMD185c18-Aug-2667.521 67.481 WTI Midland M2M Financial Mo185
QWMD185c28-Aug-2667.802 67.862 WTI Midland M2M Financial Mo185
QWMD185c31-Aug-2666.799 66.858 WTI Midland M2M Financial Mo185
QWMD186c18-Aug-2667.807 67.766 WTI Midland M2M Financial Mo186
QWMD186c28-Aug-2668.083 68.145 WTI Midland M2M Financial Mo186
QWMD186c31-Aug-2667.077 67.138 WTI Midland M2M Financial Mo186
QWMD187c18-Aug-2668.095 68.052 WTI Midland M2M Financial Mo187
QWMD187c28-Aug-2668.365 68.429 WTI Midland M2M Financial Mo187
QWMD187c31-Aug-2667.356 67.419 WTI Midland M2M Financial Mo187
QWMD188c18-Aug-2668.383 68.34 WTI Midland M2M Financial Mo188
QWMD188c28-Aug-2668.648 68.714 WTI Midland M2M Financial Mo188
QWMD188c31-Aug-2667.637 67.702 WTI Midland M2M Financial Mo188
QWMD189c18-Aug-2668.673 68.628 WTI Midland M2M Financial Mo189
QWMD189c28-Aug-2668.931 68.999 WTI Midland M2M Financial Mo189
QWMD189c31-Aug-2667.918 67.985 WTI Midland M2M Financial Mo189
QWMD190c18-Aug-2668.964 68.918 WTI Midland M2M Financial Mo190
QWMD190c28-Aug-2669.217 69.286 WTI Midland M2M Financial Mo190
QWMD190c31-Aug-2668.201 68.269 WTI Midland M2M Financial Mo190
QWMD191c18-Aug-2669.256 69.209 WTI Midland M2M Financial Mo191
QWMD191c28-Aug-2669.503 69.575 WTI Midland M2M Financial Mo191
QWMD191c31-Aug-2668.485 68.556 WTI Midland M2M Financial Mo191
QWMD192c18-Aug-2669.549 69.501 WTI Midland M2M Financial Mo192
QWMD192c28-Aug-2669.791 69.865 WTI Midland M2M Financial Mo192
QWMD192c31-Aug-2668.77 68.842 WTI Midland M2M Financial Mo192
QWMD193c18-Aug-2669.844 69.794 WTI Midland M2M Financial Mo193
QWMD193c28-Aug-2670.079 70.155 WTI Midland M2M Financial Mo193
QWMD193c31-Aug-2669.056 69.13 WTI Midland M2M Financial Mo193
QWMD194c18-Aug-2670.14 70.089 WTI Midland M2M Financial Mo194
QWMD194c28-Aug-2670.37 70.447 WTI Midland M2M Financial Mo194
QWMD194c31-Aug-2669.344 69.421 WTI Midland M2M Financial Mo194
QWMD195c18-Aug-2670.438 70.386 WTI Midland M2M Financial Mo195
QWMD195c28-Aug-2670.661 70.74 WTI Midland M2M Financial Mo195
QWMD195c31-Aug-2669.633 69.711 WTI Midland M2M Financial Mo195
QWMD196c18-Aug-2670.737 70.683 WTI Midland M2M Financial Mo196
QWMD196c28-Aug-2670.954 71.035 WTI Midland M2M Financial Mo196
QWMD196c31-Aug-2669.923 70.003 WTI Midland M2M Financial Mo196
QWMD197c18-Aug-2671.036 70.981 WTI Midland M2M Financial Mo197
QWMD197c28-Aug-2671.247 71.33 WTI Midland M2M Financial Mo197
QWMD197c31-Aug-2670.214 70.296 WTI Midland M2M Financial Mo197
QWMD198c18-Aug-2671.337 71.281 WTI Midland M2M Financial Mo198
QWMD198c28-Aug-2671.542 71.628 WTI Midland M2M Financial Mo198
QWMD198c31-Aug-2670.506 70.591 WTI Midland M2M Financial Mo198
QWMD199c18-Aug-2671.64 71.582 WTI Midland M2M Financial Mo199
QWMD199c28-Aug-2671.839 71.926 WTI Midland M2M Financial Mo199
QWMD199c31-Aug-2670.801 70.886 WTI Midland M2M Financial Mo199
QWMD200c18-Aug-2671.943 71.884 WTI Midland M2M Financial Mo200
QWMD200c28-Aug-2672.137 72.226 WTI Midland M2M Financial Mo200
QWMD200c31-Aug-2671.096 71.184 WTI Midland M2M Financial Mo200
QWMD201c18-Aug-2672.248 72.188 WTI Midland M2M Financial Mo201
QWMD201c28-Aug-2672.435 72.526 WTI Midland M2M Financial Mo201
QWMD201c31-Aug-2671.391 71.482 WTI Midland M2M Financial Mo201
QWMD202c18-Aug-2672.556 72.494 WTI Midland M2M Financial Mo202
QWMD202c28-Aug-2672.735 72.828 WTI Midland M2M Financial Mo202
QWMD202c31-Aug-2671.69 71.781 WTI Midland M2M Financial Mo202
QWMD203c18-Aug-2672.863 72.8 WTI Midland M2M Financial Mo203
QWMD203c28-Aug-2673.036 73.132 WTI Midland M2M Financial Mo203
QWMD203c31-Aug-2671.988 72.082 WTI Midland M2M Financial Mo203
QWMD204c18-Aug-2673.172 73.107 WTI Midland M2M Financial Mo204
QWMD204c28-Aug-2673.339 73.436 WTI Midland M2M Financial Mo204
QWMD204c31-Aug-2672.288 72.384 WTI Midland M2M Financial Mo204
QWMD205c18-Aug-2673.482 73.416 WTI Midland M2M Financial Mo205
QWMD205c28-Aug-2673.642 73.742 WTI Midland M2M Financial Mo205
QWMD205c31-Aug-2672.589 72.687 WTI Midland M2M Financial Mo205
QWMD206c18-Aug-2673.794 73.726 WTI Midland M2M Financial Mo206
QWMD206c28-Aug-2673.948 74.05 WTI Midland M2M Financial Mo206
QWMD206c31-Aug-2672.892 72.993 WTI Midland M2M Financial Mo206
QWMD207c18-Aug-2674.107 74.038 WTI Midland M2M Financial Mo207
QWMD207c28-Aug-2674.254 74.358 WTI Midland M2M Financial Mo207
QWMD207c31-Aug-2673.196 73.298 WTI Midland M2M Financial Mo207
QWMD208c18-Aug-2674.421 74.351 WTI Midland M2M Financial Mo208
QWMD208c28-Aug-2674.561 74.668 WTI Midland M2M Financial Mo208
QWMD208c31-Aug-2673.5 73.605 WTI Midland M2M Financial Mo208
QWMD209c18-Aug-2674.738 74.666 WTI Midland M2M Financial Mo209
QWMD209c28-Aug-2674.87 74.979 WTI Midland M2M Financial Mo209
QWMD209c31-Aug-2673.807 73.914 WTI Midland M2M Financial Mo209
QWMD210c18-Aug-2675.055 74.981 WTI Midland M2M Financial Mo210
QWMD210c28-Aug-2675.181 75.292 WTI Midland M2M Financial Mo210
QWMD210c31-Aug-2674.115 74.224 WTI Midland M2M Financial Mo210
QWMD211c18-Aug-2675.373 75.298 WTI Midland M2M Financial Mo211
QWMD211c28-Aug-2675.493 75.606 WTI Midland M2M Financial Mo211
QWMD211c31-Aug-2674.424 74.535 WTI Midland M2M Financial Mo211
QWMD212c18-Aug-2675.693 75.617 WTI Midland M2M Financial Mo212
QWMD212c28-Aug-2675.805 75.92 WTI Midland M2M Financial Mo212
QWMD212c31-Aug-2674.735 74.848 WTI Midland M2M Financial Mo212
QWMD213c18-Aug-2676.014 75.936 WTI Midland M2M Financial Mo213
QWMD213c28-Aug-2676.12 76.237 WTI Midland M2M Financial Mo213
QWMD213c31-Aug-2675.046 75.162 WTI Midland M2M Financial Mo213
QWMD214c18-Aug-2676.337 76.257 WTI Midland M2M Financial Mo214
QWMD214c28-Aug-2676.435 76.555 WTI Midland M2M Financial Mo214
QWMD214c31-Aug-2675.359 75.477 WTI Midland M2M Financial Mo214
QWMD215c18-Aug-2676.661 76.58 WTI Midland M2M Financial Mo215
QWMD215c28-Aug-2676.753 76.874 WTI Midland M2M Financial Mo215
QWMD215c31-Aug-2675.673 75.793 WTI Midland M2M Financial Mo215
QWMD216c18-Aug-2676.987 76.904 WTI Midland M2M Financial Mo216
QWMD216c28-Aug-2677.07 77.195 WTI Midland M2M Financial Mo216
QWMD216c31-Aug-2675.989 76.111 WTI Midland M2M Financial Mo216
QWMD217c18-Aug-2677.314 77.229 WTI Midland M2M Financial Mo217
QWMD217c28-Aug-2677.39 77.517 WTI Midland M2M Financial Mo217
QWMD217c31-Aug-2676.306 76.431 WTI Midland M2M Financial Mo217
QWMD218c18-Aug-2677.642 77.556 WTI Midland M2M Financial Mo218
QWMD218c28-Aug-2677.711 77.84 WTI Midland M2M Financial Mo218
QWMD218c31-Aug-2676.624 76.752 WTI Midland M2M Financial Mo218
QWMD219c18-Aug-2677.971 77.884 WTI Midland M2M Financial Mo219
QWMD219c28-Aug-2678.033 78.164 WTI Midland M2M Financial Mo219
QWMD219c31-Aug-2676.944 77.073 WTI Midland M2M Financial Mo219
QWMD220c18-Aug-2678.302 78.213 WTI Midland M2M Financial Mo220
QWMD220c28-Aug-2678.357 78.49 WTI Midland M2M Financial Mo220
QWMD220c31-Aug-2677.265 77.397 WTI Midland M2M Financial Mo220
QWMD221c18-Aug-2678.635 78.544 WTI Midland M2M Financial Mo221
QWMD221c28-Aug-2678.682 78.818 WTI Midland M2M Financial Mo221
QWMD221c31-Aug-2677.587 77.722 WTI Midland M2M Financial Mo221
QWMD222c18-Aug-2678.968 78.876 WTI Midland M2M Financial Mo222
QWMD222c28-Aug-2679.008 79.146 WTI Midland M2M Financial Mo222
QWMD222c31-Aug-2677.911 78.048 WTI Midland M2M Financial Mo222
QWMD223c18-Aug-2679.305 79.211 WTI Midland M2M Financial Mo223
QWMD223c28-Aug-2679.335 79.477 WTI Midland M2M Financial Mo223
QWMD223c31-Aug-2678.237 78.375 WTI Midland M2M Financial Mo223
QWMD224c18-Aug-2679.641 79.546 WTI Midland M2M Financial Mo224
QWMD224c28-Aug-2679.665 79.809 WTI Midland M2M Financial Mo224
QWMD224c31-Aug-2678.563 78.705 WTI Midland M2M Financial Mo224
QWMD225c18-Aug-2679.98 79.882 WTI Midland M2M Financial Mo225
QWMD225c28-Aug-2679.996 80.142 WTI Midland M2M Financial Mo225
QWMD225c31-Aug-2678.891 79.035 WTI Midland M2M Financial Mo225
QWMD226c18-Aug-2680.319 80.22 WTI Midland M2M Financial Mo226
QWMD226c28-Aug-2680.327 80.475 WTI Midland M2M Financial Mo226
QWMD226c31-Aug-2679.22 79.366 WTI Midland M2M Financial Mo226
QWMD227c18-Aug-2680.66 80.56 WTI Midland M2M Financial Mo227
QWMD227c28-Aug-2680.66 80.812 WTI Midland M2M Financial Mo227
QWMD227c31-Aug-2679.551 79.699 WTI Midland M2M Financial Mo227
QWMD228c18-Aug-2681.003 80.901 WTI Midland M2M Financial Mo228
QWMD228c28-Aug-2680.995 81.149 WTI Midland M2M Financial Mo228
QWMD228c31-Aug-2679.883 80.035 WTI Midland M2M Financial Mo228
QWMD229c18-Aug-2681.348 81.244 WTI Midland M2M Financial Mo229
QWMD229c28-Aug-2681.332 81.487 WTI Midland M2M Financial Mo229
QWMD229c31-Aug-2680.216 80.371 WTI Midland M2M Financial Mo229
QWMD230c18-Aug-2681.693 81.588 WTI Midland M2M Financial Mo230
QWMD230c28-Aug-2681.669 81.827 WTI Midland M2M Financial Mo230
QWMD230c31-Aug-2680.551 80.708 WTI Midland M2M Financial Mo230
QWMD231c18-Aug-2682.04 81.933 WTI Midland M2M Financial Mo231
QWMD231c28-Aug-2682.008 82.169 WTI Midland M2M Financial Mo231
QWMD231c31-Aug-2680.888 81.046 WTI Midland M2M Financial Mo231
QWMD232c18-Aug-2682.389 82.28 WTI Midland M2M Financial Mo232
QWMD232c28-Aug-2682.349 82.512 WTI Midland M2M Financial Mo232
QWMD232c31-Aug-2681.226 81.388 WTI Midland M2M Financial Mo232
QWMD233c18-Aug-2682.739 82.628 WTI Midland M2M Financial Mo233
QWMD233c28-Aug-2682.69 82.856 WTI Midland M2M Financial Mo233
QWMD233c31-Aug-2681.564 81.729 WTI Midland M2M Financial Mo233
QWMD234c18-Aug-2683.09 82.978 WTI Midland M2M Financial Mo234
QWMD234c28-Aug-2683.033 83.203 WTI Midland M2M Financial Mo234
QWMD234c31-Aug-2681.905 82.072 WTI Midland M2M Financial Mo234
QWMD235c18-Aug-2683.444 83.329 WTI Midland M2M Financial Mo235
QWMD235c28-Aug-2683.378 83.55 WTI Midland M2M Financial Mo235
QWMD235c31-Aug-2682.248 82.417 WTI Midland M2M Financial Mo235
QWMD236c18-Aug-2683.799 83.683 WTI Midland M2M Financial Mo236
QWMD236c28-Aug-2683.724 83.898 WTI Midland M2M Financial Mo236
QWMD236c31-Aug-2682.591 82.763 WTI Midland M2M Financial Mo236
QWMD237c18-Aug-2684.155 84.037 WTI Midland M2M Financial Mo237
QWMD237c28-Aug-2684.072 84.249 WTI Midland M2M Financial Mo237
QWMD237c31-Aug-2682.936 83.111 WTI Midland M2M Financial Mo237
QWMD238c18-Aug-2684.513 84.393 WTI Midland M2M Financial Mo238
QWMD238c28-Aug-2684.421 84.601 WTI Midland M2M Financial Mo238
QWMD238c31-Aug-2683.282 83.46 WTI Midland M2M Financial Mo238
QWMD239c18-Aug-2684.872 84.75 WTI Midland M2M Financial Mo239
QWMD239c28-Aug-2684.771 84.954 WTI Midland M2M Financial Mo239
QWMD239c31-Aug-2683.63 83.81 WTI Midland M2M Financial Mo239
QWMD240c18-Aug-2685.232 85.109 WTI Midland M2M Financial Mo240
QWMD240c28-Aug-2685.123 85.309 WTI Midland M2M Financial Mo240
QWMD240c31-Aug-2683.98 84.162 WTI Midland M2M Financial Mo240
QWTS143c18-Aug-2654.817 54.816 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS144c18-Aug-2654.804 54.803 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS144c31-Aug-2655.097 55.098 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS145c18-Aug-2654.814 54.813 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS145c28-Aug-2655.521 55.522 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS145c31-Aug-2655.106 55.107 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS146c18-Aug-2654.856 54.855 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS146c28-Aug-2655.562 55.563 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS146c31-Aug-2655.146 55.147 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS147c18-Aug-2654.935 54.934 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS147c28-Aug-2655.64 55.641 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS147c31-Aug-2655.224 55.225 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS148c18-Aug-2655.056 55.054 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS148c28-Aug-2655.758 55.76 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS148c31-Aug-2655.341 55.343 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS149c18-Aug-2655.215 55.213 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS149c28-Aug-2655.914 55.918 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS149c31-Aug-2655.495 55.498 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS150c18-Aug-2655.406 55.403 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS150c28-Aug-2656.102 56.106 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS150c31-Aug-2655.682 55.686 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS151c18-Aug-2655.621 55.618 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS151c28-Aug-2656.313 56.319 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS151c31-Aug-2655.891 55.896 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS152c18-Aug-2655.852 55.848 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS152c28-Aug-2656.541 56.548 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS152c31-Aug-2656.116 56.123 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS153c18-Aug-2656.093 56.088 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS153c28-Aug-2656.778 56.786 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS153c31-Aug-2656.351 56.359 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS154c18-Aug-2656.339 56.333 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS154c28-Aug-2657.02 57.03 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS154c31-Aug-2656.591 56.601 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS155c18-Aug-2656.589 56.582 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS155c28-Aug-2657.265 57.276 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS155c31-Aug-2656.833 56.844 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS156c18-Aug-2656.84 56.832 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS156c28-Aug-2657.512 57.524 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS156c31-Aug-2657.078 57.091 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS157c18-Aug-2657.092 57.083 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS157c28-Aug-2657.76 57.774 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS157c31-Aug-2657.324 57.337 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS158c18-Aug-2657.346 57.335 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS158c28-Aug-2658.01 58.025 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS158c31-Aug-2657.571 57.586 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS159c18-Aug-2657.6 57.589 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS159c28-Aug-2658.259 58.276 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS159c31-Aug-2657.819 57.835 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS160c18-Aug-2657.856 57.844 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS160c28-Aug-2658.511 58.529 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS160c31-Aug-2658.067 58.086 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS161c18-Aug-2658.113 58.099 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS161c28-Aug-2658.763 58.783 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS161c31-Aug-2658.318 58.338 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS162c18-Aug-2658.371 58.356 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS162c28-Aug-2659.017 59.039 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS162c31-Aug-2658.569 58.59 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS163c18-Aug-2658.63 58.615 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS163c28-Aug-2659.272 59.295 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS163c31-Aug-2658.821 58.844 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS164c18-Aug-2658.891 58.874 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS164c28-Aug-2659.527 59.552 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS164c31-Aug-2659.074 59.099 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS165c18-Aug-2659.152 59.134 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS165c28-Aug-2659.784 59.81 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS165c31-Aug-2659.329 59.355 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS166c18-Aug-2659.414 59.396 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS166c28-Aug-2660.042 60.07 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS166c31-Aug-2659.584 59.612 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS167c18-Aug-2659.678 59.658 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS167c28-Aug-2660.301 60.33 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS167c31-Aug-2659.84 59.869 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS168c18-Aug-2659.942 59.922 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS168c28-Aug-2660.56 60.591 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS168c31-Aug-2660.099 60.129 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS169c18-Aug-2660.208 60.186 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS169c28-Aug-2660.822 60.854 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS169c31-Aug-2660.357 60.389 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS170c18-Aug-2660.475 60.452 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS170c28-Aug-2661.084 61.118 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS170c31-Aug-2660.617 60.651 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS171c18-Aug-2660.743 60.719 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS171c28-Aug-2661.348 61.383 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS171c31-Aug-2660.878 60.913 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS172c18-Aug-2661.013 60.988 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS172c28-Aug-2661.612 61.65 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS172c31-Aug-2661.14 61.176 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS173c18-Aug-2661.283 61.257 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS173c28-Aug-2661.877 61.916 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS173c31-Aug-2661.403 61.442 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS174c18-Aug-2661.555 61.528 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS174c28-Aug-2662.144 62.185 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS174c31-Aug-2661.667 61.707 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS175c18-Aug-2661.828 61.799 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS175c28-Aug-2662.412 62.454 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS175c31-Aug-2661.933 61.975 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS176c18-Aug-2662.101 62.072 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS176c28-Aug-2662.681 62.725 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS176c31-Aug-2662.199 62.243 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS177c18-Aug-2662.376 62.346 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS177c28-Aug-2662.95 62.996 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS177c31-Aug-2662.467 62.512 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS178c18-Aug-2662.653 62.621 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS178c28-Aug-2663.222 63.269 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS178c31-Aug-2662.736 62.783 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS179c18-Aug-2662.93 62.897 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS179c28-Aug-2663.494 63.544 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS179c31-Aug-2663.005 63.054 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS180c18-Aug-2663.21 63.176 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS180c28-Aug-2663.768 63.819 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS180c31-Aug-2663.277 63.327 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS181c18-Aug-2663.49 63.454 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS181c28-Aug-2664.042 64.095 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS181c31-Aug-2663.549 63.601 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS182c18-Aug-2663.771 63.734 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS182c28-Aug-2664.318 64.373 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS182c31-Aug-2663.822 63.876 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS183c18-Aug-2664.053 64.015 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS183c28-Aug-2664.595 64.652 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS183c31-Aug-2664.097 64.152 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS184c18-Aug-2664.336 64.298 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS184c28-Aug-2664.874 64.932 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS184c31-Aug-2664.372 64.43 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS185c18-Aug-2664.621 64.581 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS185c28-Aug-2665.152 65.212 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS185c31-Aug-2664.649 64.708 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS186c18-Aug-2664.907 64.866 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS186c28-Aug-2665.433 65.495 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS186c31-Aug-2664.927 64.988 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS187c18-Aug-2665.195 65.152 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS187c28-Aug-2665.715 65.779 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS187c31-Aug-2665.206 65.269 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS188c18-Aug-2665.483 65.44 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS188c28-Aug-2665.998 66.064 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS188c31-Aug-2665.487 65.552 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS189c18-Aug-2665.773 65.728 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS189c28-Aug-2666.281 66.349 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS189c31-Aug-2665.768 65.835 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS190c18-Aug-2666.064 66.018 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS190c28-Aug-2666.567 66.636 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS190c31-Aug-2666.051 66.119 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS191c18-Aug-2666.356 66.309 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS191c28-Aug-2666.853 66.925 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS191c31-Aug-2666.335 66.406 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS192c18-Aug-2666.649 66.601 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS192c28-Aug-2667.141 67.215 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS192c31-Aug-2666.62 66.692 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS193c18-Aug-2666.944 66.894 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS193c28-Aug-2667.429 67.505 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS193c31-Aug-2666.906 66.98 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS194c18-Aug-2667.24 67.189 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS194c28-Aug-2667.72 67.797 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS194c31-Aug-2667.194 67.271 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS195c18-Aug-2667.538 67.486 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS195c28-Aug-2668.011 68.09 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS195c31-Aug-2667.483 67.561 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS196c18-Aug-2667.837 67.783 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS196c28-Aug-2668.304 68.385 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS196c31-Aug-2667.773 67.853 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS197c18-Aug-2668.136 68.081 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS197c28-Aug-2668.597 68.68 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS197c31-Aug-2668.064 68.146 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS198c18-Aug-2668.437 68.381 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS198c28-Aug-2668.892 68.978 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS198c31-Aug-2668.356 68.441 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS199c18-Aug-2668.74 68.682 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS199c28-Aug-2669.189 69.276 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS199c31-Aug-2668.651 68.736 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS200c18-Aug-2669.043 68.984 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS200c28-Aug-2669.487 69.576 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS200c31-Aug-2668.946 69.034 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS201c18-Aug-2669.348 69.288 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS201c28-Aug-2669.785 69.876 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS201c31-Aug-2669.241 69.332 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS202c18-Aug-2669.656 69.594 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS202c28-Aug-2670.085 70.178 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS202c31-Aug-2669.54 69.631 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS203c18-Aug-2669.963 69.9 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS203c28-Aug-2670.386 70.482 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS203c31-Aug-2669.838 69.932 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS204c18-Aug-2670.272 70.207 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS204c28-Aug-2670.689 70.786 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS204c31-Aug-2670.138 70.234 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS205c18-Aug-2670.582 70.516 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS205c28-Aug-2670.992 71.092 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS205c31-Aug-2670.439 70.537 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS206c18-Aug-2670.894 70.826 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS206c28-Aug-2671.298 71.4 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS206c31-Aug-2670.742 70.843 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS207c18-Aug-2671.207 71.138 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS207c28-Aug-2671.604 71.708 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS207c31-Aug-2671.046 71.148 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS208c18-Aug-2671.521 71.451 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS208c28-Aug-2671.911 72.018 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS208c31-Aug-2671.35 71.455 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS209c18-Aug-2671.838 71.766 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS209c28-Aug-2672.22 72.329 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS209c31-Aug-2671.657 71.764 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS210c18-Aug-2672.155 72.081 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS210c28-Aug-2672.531 72.642 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS210c31-Aug-2671.965 72.074 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS211c18-Aug-2672.473 72.398 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS211c28-Aug-2672.843 72.956 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS211c31-Aug-2672.274 72.385 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS212c18-Aug-2672.793 72.717 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS212c28-Aug-2673.155 73.27 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS212c31-Aug-2672.585 72.698 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS213c18-Aug-2673.114 73.036 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS213c28-Aug-2673.47 73.587 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS213c31-Aug-2672.896 73.012 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS214c18-Aug-2673.437 73.357 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS214c28-Aug-2673.785 73.905 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS214c31-Aug-2673.209 73.327 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS215c18-Aug-2673.761 73.68 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS215c28-Aug-2674.103 74.224 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS215c31-Aug-2673.523 73.643 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS216c18-Aug-2674.087 74.004 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS216c28-Aug-2674.42 74.545 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS216c31-Aug-2673.839 73.961 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS217c18-Aug-2674.414 74.329 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS217c28-Aug-2674.74 74.867 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS217c31-Aug-2674.156 74.281 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS218c18-Aug-2674.742 74.656 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS218c28-Aug-2675.061 75.19 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS218c31-Aug-2674.474 74.602 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS219c18-Aug-2675.071 74.984 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS219c28-Aug-2675.383 75.514 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS219c31-Aug-2674.794 74.923 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS220c18-Aug-2675.402 75.313 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS220c28-Aug-2675.707 75.84 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS220c31-Aug-2675.115 75.247 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS221c18-Aug-2675.735 75.644 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS221c28-Aug-2676.032 76.168 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS221c31-Aug-2675.437 75.572 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS222c18-Aug-2676.068 75.976 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS222c28-Aug-2676.358 76.496 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS222c31-Aug-2675.761 75.898 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS223c18-Aug-2676.405 76.311 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS223c28-Aug-2676.685 76.827 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS223c31-Aug-2676.087 76.225 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS224c18-Aug-2676.741 76.646 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS224c28-Aug-2677.015 77.159 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS224c31-Aug-2676.413 76.555 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS225c18-Aug-2677.08 76.982 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS225c28-Aug-2677.346 77.492 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS225c31-Aug-2676.741 76.885 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS226c18-Aug-2677.419 77.32 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS226c28-Aug-2677.677 77.825 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS226c31-Aug-2677.07 77.216 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS227c18-Aug-2677.76 77.66 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS227c28-Aug-2678.01 78.162 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS227c31-Aug-2677.401 77.549 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS228c18-Aug-2678.103 78.001 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS228c28-Aug-2678.345 78.499 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS228c31-Aug-2677.733 77.885 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS229c18-Aug-2678.448 78.344 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS229c28-Aug-2678.682 78.837 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS229c31-Aug-2678.066 78.221 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS230c18-Aug-2678.793 78.688 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS230c28-Aug-2679.019 79.177 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS230c31-Aug-2678.401 78.558 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS231c18-Aug-2679.14 79.033 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS231c28-Aug-2679.358 79.519 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS231c31-Aug-2678.738 78.896 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS232c18-Aug-2679.489 79.38 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS232c28-Aug-2679.699 79.862 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS232c31-Aug-2679.076 79.238 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS233c18-Aug-2679.839 79.728 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS233c28-Aug-2680.04 80.206 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS233c31-Aug-2679.414 79.579 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS234c18-Aug-2680.19 80.078 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS234c28-Aug-2680.383 80.553 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS234c31-Aug-2679.755 79.922 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS235c18-Aug-2680.544 80.429 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS235c28-Aug-2680.728 80.9 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS235c31-Aug-2680.098 80.267 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS236c18-Aug-2680.899 80.783 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS236c28-Aug-2681.074 81.248 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS236c31-Aug-2680.441 80.613 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS237c18-Aug-2681.255 81.137 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS237c28-Aug-2681.422 81.599 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS237c31-Aug-2680.786 80.961 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS238c18-Aug-2681.613 81.493 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS238c28-Aug-2681.771 81.951 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS238c31-Aug-2681.132 81.31 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS239c18-Aug-2681.972 81.85 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS239c28-Aug-2682.121 82.304 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS239c31-Aug-2681.48 81.66 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS240c18-Aug-2682.332 82.209 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS240c28-Aug-2682.473 82.659 West Texas Sour Crude M2M Financ
QWTS240c31-Aug-2681.83 82.012 West Texas Sour Crude M2M Financ
SPBEY02c01-Oct-2618.38 18.94 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo02
SPBEY02h01-Oct-2618.48 19.05 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo02
SPBEY02l01-Oct-2618.02 18.55 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo02
SPBEY02o01-Oct-2618.08 18.61 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo02
SPBEY03c01-Oct-2618.07 18.38 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo03
SPBEY03h01-Oct-2618.17 18.48 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo03
SPBEY03l01-Oct-2617.76 18.02 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo03
SPBEY03o01-Oct-2617.8 18.08 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo03
SPBEY04c01-Oct-2618.09 18.07 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo04
SPBEY04h01-Oct-2618.2 18.17 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo04
SPBEY04l01-Oct-2617.85 17.76 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo04
SPBEY04o01-Oct-2617.86 17.8 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo04
SPBEY05c01-Oct-2618.45 18.09 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo05
SPBEY05h01-Oct-2618.57 18.2 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo05
SPBEY05l01-Oct-2618.22 17.85 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo05
SPBEY05o01-Oct-2618.23 17.86 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo05
SPBEY06c01-Oct-2617.7 18.45 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo06
SPBEY06h01-Oct-2617.84 18.57 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo06
SPBEY06l01-Oct-2617.56 18.22 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo06
SPBEY06o01-Oct-2617.56 18.23 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo06
SPBEY07c01-Oct-2617.28 17.7 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo07
SPBEY07h01-Oct-2617.45 17.84 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo07
SPBEY07l01-Oct-2617.25 17.56 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo07
SPBEY07o01-Oct-2617.28 17.56 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo07
SPBEY08c01-Oct-2617.24 17.28 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo08
SPBEY08h01-Oct-2617.42 17.45 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo08
SPBEY08l01-Oct-2617.23 17.25 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo08
SPBEY08o01-Oct-2617.27 17.28 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo08
SPBEY09c01-Oct-2617.61 17.24 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo09
SPBEY09h01-Oct-2617.69 17.42 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo09
SPBEY09l01-Oct-2617.6 17.23 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo09
SPBEY09o01-Oct-2617.67 17.27 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo09
SPBEY10c01-Oct-2617.25 17.61 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo10
SPBEY10h01-Oct-2617.27 17.69 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo10
SPBEY10l01-Oct-2617.25 17.6 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo10
SPBEY10o01-Oct-2617.27 17.67 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo10
SPBEY11c01-Oct-2617.1 17.25 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo11
SPBEY11h01-Oct-2617.1 17.27 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo11
SPBEY11l01-Oct-2617.1 17.25 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo11
SPBEY11o01-Oct-2617.1 17.27 Sugar No. 11 ICE Futures US Mo11
STCOA00c01-Apr-254.52 5.99 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c01-Apr-269.34 11.15 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c01-Aug-251.73 3.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c01-Dec-258.24 10.03 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c01-Jul-251.16 2.57 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c01-Jul-2616.19 18.02 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c01-Jun-2617.61 19.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c01-May-254.25 5.7 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c01-May-2613.19 15.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c01-Oct-253.2 4.8 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c01-Sep-253.52 5.29 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c01-Sep-2615.22 17.16 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c02-Apr-254.14 5.55 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c02-Apr-268.85 10.61 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c02-Dec-258.15 9.96 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c02-Feb-26-.86 .4 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c02-Jan-26-2.06 -.67 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c02-Jul-251.66 3.15 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c02-Jul-2615.07 16.82 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c02-Jun-253.91 5.18 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c02-Jun-2617.9 20 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c02-Mar-265.33 6.85 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c02-May-255.16 6.61 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c02-Oct-253.13 4.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c02-Sep-253.24 5.01 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c02-Sep-2616.26 18.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c03-Apr-253.79 5.2 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c03-Aug-2611.12 13.09 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c03-Dec-258.07 9.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c03-Feb-26-.66 .6 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c03-Jul-252.01 3.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c03-Jul-2616.96 18.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c03-Jun-253.66 4.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c03-Jun-2618.56 20.7 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c03-Mar-266.35 7.91 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c03-Nov-255.13 6.71 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c03-Oct-253.2 4.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c03-Sep-252.78 4.52 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c03-Sep-2618.15 20.15 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c04-Apr-253.31 4.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c04-Aug-251.87 3.48 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c04-Aug-2611.33 13.29 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c04-Dec-257.6 9.41 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c04-Feb-26-.58 .67 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c04-Jul-251.24 2.7 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c04-Jun-253.38 4.62 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c04-Jun-2619.7 21.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c04-Mar-268.46 10.2 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c04-May-2613.5 15.55 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c04-Nov-255.28 6.83 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c04-Sep-251.92 3.59 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c04-Sep-2617.64 19.66 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c05-Aug-252.08 3.68 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c05-Aug-2611.55 13.48 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c05-Dec-256.55 8.36 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c05-Feb-26-.42 .8 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c05-Jan-26-2.08 -.67 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c05-Jun-253.11 4.34 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c05-Jun-2615.95 18.13 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c05-Mar-269.61 11.39 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c05-May-2614.42 16.56 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c05-Nov-255.95 7.53 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c05-Sep-251.2 2.81 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c06-Apr-269.04 10.82 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c06-Aug-252.42 4.03 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c06-Aug-2611.84 13.75 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c06-Feb-26-.69 .56 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c06-Jan-26-1.99 -.6 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c06-Jul-2616.89 18.66 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c06-Jun-253.7 4.91 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c06-Mar-267.33 9.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c06-May-254.91 6.32 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c06-May-2614.53 16.69 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c06-Nov-256.5 8.08 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c06-Oct-252.86 4.44 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c07-Apr-252.45 3.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c07-Apr-268.63 10.39 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c07-Aug-252.42 4.02 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c07-Aug-2615.66 17.53 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c07-Jan-26-2.56 -1.27 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c07-Jul-251.38 2.84 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c07-Jul-2616.74 18.52 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c07-May-254.97 6.39 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c07-May-2614.19 16.32 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c07-Nov-256 7.57 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c07-Oct-252.86 4.44 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c07-Sep-2618.21 20.2 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c08-Apr-252.39 3.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c08-Apr-267.98 9.76 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c08-Aug-254.44 6.16 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c08-Dec-256 7.81 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c08-Jan-26-2.15 -.86 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c08-Jul-251.58 3.05 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c08-Jul-2616.62 18.39 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c08-Jun-2616.17 18.32 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c08-May-254.76 6.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c08-May-2616.68 18.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c08-Oct-252.6 4.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c08-Sep-251.36 3.04 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c08-Sep-2618.96 20.97 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c09-Apr-252.03 3.37 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c09-Apr-268.04 9.83 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c09-Dec-255.58 7.39 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c09-Feb-26-.29 .97 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c09-Jan-26-1.57 -.32 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c09-Jul-251.91 3.41 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c09-Jul-2616.41 18.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c09-Jun-252.67 3.88 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c09-Jun-2616.22 18.39 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c09-Mar-2613.1 15.12 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c09-May-254.76 6.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c09-Oct-252.6 4.16 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c09-Sep-251.37 3.04 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c09-Sep-2618.84 20.83 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c10-Apr-252.12 3.45 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c10-Apr-264.64 6.4 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c10-Aug-2615.66 17.53 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c10-Dec-254.92 6.68 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c10-Feb-26.13 1.38 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c10-Jul-252.37 3.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c10-Jul-2616.08 17.84 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c10-Jun-251.98 3.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c10-Jun-2615.95 18.1 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c10-Mar-2613.34 15.37 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c10-Nov-256.41 7.98 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c10-Oct-253.32 4.85 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c10-Sep-251.58 3.25 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c10-Sep-2618.96 20.97 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c11-Apr-252.74 4.09 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c11-Aug-254.65 6.37 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c11-Aug-2616.27 18.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c11-Dec-254.44 6.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c11-Feb-26.67 1.94 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c11-Jul-251.46 2.99 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c11-Jun-251.7 2.91 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c11-Jun-2616.05 18.16 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c11-Mar-2613.16 15.14 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c11-May-2616.86 18.84 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c11-Nov-257.41 9.04 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c11-Sep-251.83 3.54 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c11-Sep-2619.58 21.65 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c12-Aug-254.54 6.21 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c12-Aug-2616.67 18.58 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c12-Dec-253.97 5.7 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c12-Feb-261.01 2.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c12-Jan-26-1.16 .1 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c12-Jun-251.58 2.78 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c12-Jun-2616.57 18.67 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c12-Mar-2613.94 15.91 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c12-May-254.76 6.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c12-May-2617.72 19.77 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c12-Nov-258.24 9.87 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c12-Sep-252.72 4.45 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c13-Apr-264.9 6.69 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c13-Aug-254.66 6.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c13-Aug-2617.82 19.76 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c13-Feb-261.18 2.45 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c13-Jan-26-.74 .51 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c13-Jul-2616.26 18.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c13-Jun-255.82 7.03 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c13-Mar-2614.03 16.03 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c13-May-254.69 6.12 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c13-May-2618.52 20.62 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c13-Nov-258.55 10.22 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c13-Oct-253.18 4.71 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c14-Apr-252.49 3.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c14-Apr-264.95 6.77 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c14-Aug-255.09 6.76 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c14-Aug-2616.27 18.2 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c14-Jan-26-.92 .29 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c14-Jul-251.53 3.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c14-Jul-2616.26 18.1 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c14-May-254.7 6.12 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c14-May-2619.06 21.18 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c14-Nov-259.54 11.21 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c14-Oct-253.89 5.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c14-Sep-2619.99 22.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c15-Apr-252.49 3.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c15-Apr-265.38 7.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c15-Aug-254.5 6.18 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c15-Dec-253.7 5.43 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c15-Jan-26-.25 .98 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c15-Jul-252.1 3.71 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c15-Jul-2616.11 17.97 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c15-Jun-2616.8 18.95 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c15-May-254.42 5.84 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c15-May-2621 23.13 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c15-Oct-254.24 5.84 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c15-Sep-253.01 4.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c15-Sep-2620.8 22.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c16-Apr-252.28 3.59 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c16-Apr-265.68 7.64 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c16-Dec-253.09 4.8 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c16-Feb-261.54 2.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c16-Jan-26-.43 .79 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c16-Jul-252.36 4 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c16-Jul-2615.75 17.63 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c16-Jun-255.18 6.42 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c16-Jun-2616.61 18.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c16-Mar-2614.18 16.15 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c16-May-253.96 5.38 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c16-Oct-254.65 6.25 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c16-Sep-253.12 4.77 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c16-Sep-2620.9 22.96 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c17-Apr-252.15 4.37 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c17-Apr-2610.96 12.93 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c17-Aug-2616.4 18.34 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c17-Dec-251.97 3.6 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c17-Feb-261.54 2.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c17-Jul-252.21 3.86 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c17-Jul-2613.25 15.14 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c17-Jun-254.63 5.87 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c17-Jun-2616.01 18.08 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c17-Mar-2613.34 15.2 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c17-Nov-259.74 11.42 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c17-Oct-255.12 6.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c17-Sep-253.18 4.84 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c17-Sep-2620.8 22.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c18-Aug-254.84 6.53 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c18-Aug-2616.82 18.75 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c18-Dec-251.31 2.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c18-Feb-261.54 2.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c18-Jul-252.21 3.86 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c18-Jun-254.28 5.54 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c18-Jun-2615.43 17.43 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c18-Mar-254.28 5.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c18-Mar-2613.67 15.55 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c18-May-2622.1 24.25 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c18-Nov-259.33 11.01 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c18-Sep-252.86 4.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c18-Sep-2615.92 18.01 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c19-Aug-255.38 7.09 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c19-Aug-2617.39 19.3 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c19-Dec-25-.15 1.41 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c19-Feb-262.08 3.36 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c19-Jan-26-.9 .3 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c19-Jun-253.64 4.93 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c19-Jun-2619.22 21.21 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c19-Mar-254.28 5.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c19-Mar-2613.92 15.77 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c19-May-253.61 5.04 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c19-May-2622.37 24.52 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c19-Nov-258.92 10.59 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c19-Sep-253.51 5.16 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c20-Apr-2611.01 12.99 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c20-Aug-255.58 7.3 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c20-Aug-2618.44 20.43 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c20-Feb-26-1.7 -.4 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c20-Jan-26-1.08 .08 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c20-Jul-2613.53 15.43 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c20-Jun-252.35 3.68 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c20-Mar-254.6 6.15 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c20-Mar-2610.56 12.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c20-May-253.36 4.75 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c20-May-2622.45 24.58 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c20-Nov-259.11 10.81 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c20-Oct-255.12 6.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c21-Apr-2610.81 12.78 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c21-Aug-255.72 7.44 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c21-Aug-2616.13 18.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c21-Jan-26-.96 .22 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c21-Jul-252.21 3.86 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c21-Jul-2613.86 15.78 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c21-Mar-255.18 6.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c21-May-253.02 4.41 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c21-May-2622.79 24.92 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c21-Nov-258.83 10.57 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c21-Oct-255.39 7 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c21-Sep-2616.01 18.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c22-Apr-253.4 4.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c22-Apr-2611.1 13.05 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c22-Aug-254.87 6.59 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c22-Dec-25-.33 1.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c22-Jan-26-.94 .22 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c22-Jul-252.01 3.66 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c22-Jul-2614.28 16.2 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c22-Jun-2619.21 21.21 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c22-May-252.95 4.34 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c22-May-2617.71 19.82 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c22-Oct-255.89 7.48 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c22-Sep-253.25 4.87 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c22-Sep-2616.01 18.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c23-Apr-254 5.36 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c23-Apr-2611.37 13.34 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c23-Dec-25-.52 .97 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c23-Feb-26-.75 .58 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c23-Jan-26-1.22 -.02 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c23-Jul-251.94 3.58 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c23-Jul-2614.93 16.92 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c23-Jun-252.55 3.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c23-Jun-2618.42 20.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c23-Mar-2610.34 12.15 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c23-May-256.39 7.78 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c23-Oct-256.23 7.83 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c23-Sep-253.46 5.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c23-Sep-2615.73 17.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c24-Apr-253.99 5.37 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c24-Apr-2613.22 15.25 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c24-Aug-2615.72 17.66 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c24-Dec-25-1.48 -.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c24-Feb-26.06 1.41 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c24-Jul-251.75 3.38 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c24-Jul-2613.56 15.55 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c24-Jun-252.08 3.4 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c24-Jun-2617.96 19.87 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c24-Mar-255.25 6.8 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c24-Mar-269.65 11.43 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c24-Nov-259.04 10.77 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c24-Oct-257.17 8.77 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c24-Sep-253.73 5.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c24-Sep-2616.18 18.3 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c25-Apr-255.06 6.53 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c25-Aug-2615.84 17.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c25-Feb-262.34 3.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c25-Jul-252.25 3.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c25-Jun-252.23 3.52 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c25-Jun-2617.42 19.21 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c25-Mar-255.18 6.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c25-Mar-268.83 10.57 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c25-May-2617.9 20.12 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c25-Nov-259.45 11.18 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c25-Sep-254.02 5.62 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c26-Aug-255.25 7.02 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c26-Aug-2615.7 17.64 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c26-Dec-25-1.48 -.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c26-Feb-264.11 5.6 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c26-Jan-26-1.02 .19 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c26-Jun-252.13 3.47 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c26-Jun-2618.01 19.91 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c26-Mar-254.9 6.45 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c26-Mar-268.44 10.15 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c26-May-2617.42 19.51 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c26-Nov-259.41 11.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c26-Sep-252.86 4.46 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c27-Apr-2613.46 15.54 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c27-Aug-255.1 6.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c27-Aug-2615.52 17.42 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c27-Feb-264.65 6.13 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c27-Jan-26-.74 .47 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c27-Jul-2613.46 15.47 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c27-Jun-25.59 1.91 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c27-Mar-254.45 5.96 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c27-Mar-268.69 10.44 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c27-May-255.91 7.29 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c27-May-2617.42 19.51 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c27-Nov-259.43 11.2 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c27-Oct-256.97 8.57 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c28-Apr-255.07 6.53 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c28-Apr-2613.55 15.61 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c28-Aug-254.97 6.75 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c28-Aug-2613.02 14.94 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c28-Jan-26-.67 .54 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c28-Jul-252.33 3.97 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c28-Jul-2612.73 14.69 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c28-Mar-254.84 6.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c28-May-255.31 6.65 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c28-May-2617.49 19.59 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c28-Nov-258.44 10.23 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c28-Oct-256.75 8.36 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c29-Apr-255 6.46 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c29-Apr-2613.68 15.75 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c29-Aug-253.52 5.29 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c29-Dec-25-1.36 .03 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c29-Jan-26-.45 .75 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c29-Jul-252.48 4.1 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c29-Jul-2612.61 14.55 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c29-Jun-2617.35 19.2 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c29-May-254.73 6.01 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c29-May-2617.61 19.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c29-Oct-256.18 7.71 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c29-Sep-253.12 4.74 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c30-Apr-254.25 5.7 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c30-Apr-2614.1 16.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c30-Dec-25-1.22 .18 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c30-Jan-26-.99 .26 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c30-Jul-252.62 4.23 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c30-Jul-2612.61 14.57 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c30-Jun-251.03 2.42 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c30-Jun-2616.89 18.71 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c30-Mar-268.51 10.22 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c30-May-254.18 5.46 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c30-Oct-256.04 7.57 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c30-Sep-253.26 4.87 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c31-Aug-2614.25 16.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c31-Dec-25-1.1 .31 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c31-Jul-252.9 4.51 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c31-Jul-2610.83 12.81 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c31-Mar-254.84 6.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c31-Mar-268.84 10.57 Implied Freight Thermal Coal 550
STCOA00c31-Oct-255.06 6.64 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c01-Apr-2518.07 19.54 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c01-Apr-2620.02 21.83 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c01-Aug-259.26 10.88 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c01-Dec-2516.29 18.08 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c01-Jul-256.74 8.15 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c01-Jul-2632.41 34.24 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c01-Jun-2636.34 38.45 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c01-May-2515.76 17.21 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c01-May-2629.77 31.86 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c01-Oct-2511.41 13.01 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c01-Sep-2512.56 14.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c01-Sep-2635.17 37.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c02-Apr-2517.57 18.98 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c02-Apr-2620.59 22.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c02-Dec-2516.4 18.21 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c02-Feb-2610.02 11.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c02-Jan-268.7 10.09 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c02-Jul-257.24 8.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c02-Jul-2631.49 33.24 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c02-Jun-2511.72 12.99 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c02-Jun-2635.04 37.14 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c02-Mar-2620.35 21.87 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c02-May-2515.92 17.37 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c02-Oct-2511.66 13.26 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c02-Sep-2512.08 13.85 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c02-Sep-2635.73 37.66 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c03-Apr-2517.46 18.87 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c03-Aug-2626.82 28.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c03-Dec-2516.32 18.15 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c03-Feb-2610.42 11.68 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c03-Jul-257.51 8.99 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c03-Jul-2630.86 32.63 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c03-Jun-2510.67 11.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c03-Jun-2635.7 37.84 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c03-Mar-2620.46 22.02 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c03-Nov-2512.38 13.96 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c03-Oct-2511.65 13.24 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c03-Sep-2511.62 13.36 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c03-Sep-2637.62 39.62 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c04-Apr-2516.86 18.27 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c04-Aug-259.4 11.01 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c04-Aug-2627.23 29.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c04-Dec-2515.65 17.46 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c04-Feb-2610.62 11.87 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c04-Jul-257.66 9.12 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c04-Jun-2510.39 11.63 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c04-Jun-2636.76 38.95 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c04-Mar-2620.97 22.71 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c04-May-2630.08 32.13 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c04-Nov-2513.01 14.56 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c04-Sep-2510.68 12.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c04-Sep-2639.09 41.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c05-Aug-259.41 11.01 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c05-Aug-2627.65 29.58 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c05-Dec-2515.68 17.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c05-Feb-2610.94 12.16 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c05-Jan-268.48 9.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c05-Jun-259.81 11.04 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c05-Jun-2638.07 40.25 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c05-Mar-2620.57 22.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c05-May-2631 33.14 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c05-Nov-2513.2 14.78 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c05-Sep-2510.04 11.65 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c06-Apr-2620.7 22.48 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c06-Aug-258.64 10.25 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c06-Aug-2630.53 32.44 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c06-Feb-2610.85 12.1 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c06-Jan-268.57 9.96 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c06-Jul-2630.55 32.32 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c06-Jun-259.16 10.37 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c06-Mar-2620.36 22.1 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c06-May-2515.67 17.08 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c06-May-2630.99 33.15 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c06-Nov-2513.75 15.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c06-Oct-2511.31 12.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c07-Apr-2516.32 17.66 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c07-Apr-2620.29 22.05 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c07-Aug-258.72 10.32 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c07-Aug-2630.49 32.36 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c07-Jan-267.68 8.97 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c07-Jul-258.16 9.62 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c07-Jul-2630.96 32.74 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c07-May-2515.34 16.76 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c07-May-2631.92 34.05 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c07-Nov-2514.09 15.66 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c07-Oct-2511.23 12.81 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c07-Sep-2639.66 41.65 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c08-Apr-2516.26 17.59 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c08-Apr-2619.84 21.62 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c08-Aug-2510.22 11.94 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c08-Dec-2515.13 16.94 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c08-Jan-268.05 9.34 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c08-Jul-258.36 9.83 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c08-Jul-2631.2 32.97 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c08-Jun-2637.01 39.16 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c08-May-2515.13 16.56 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c08-May-2631.54 33.58 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c08-Oct-2510.97 12.54 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c08-Sep-2510.2 11.88 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c08-Sep-2640.41 42.42 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c09-Apr-2515.82 17.16 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c09-Apr-2621.77 23.56 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c09-Dec-2514.63 16.44 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c09-Feb-2611.05 12.31 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c09-Jan-269.03 10.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c09-Jul-258.49 9.99 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c09-Jul-2630.99 32.77 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c09-Jun-258.13 9.34 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c09-Jun-2636.86 39.03 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c09-Mar-2625.41 27.43 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c09-May-2515.29 16.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c09-Oct-2511.17 12.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c09-Sep-2510.21 11.88 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c09-Sep-2640.29 42.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c10-Apr-2515.91 17.24 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c10-Apr-2621.66 23.42 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c10-Aug-2630.45 32.32 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c10-Dec-2513.97 15.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c10-Feb-2611.59 12.84 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c10-Jul-258.55 10.08 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c10-Jul-2630.66 32.42 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c10-Jun-257.28 8.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c10-Jun-2636.83 38.98 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c10-Mar-2624.18 26.21 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c10-Nov-2514.5 16.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c10-Oct-2510.98 12.51 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c10-Sep-2510.5 12.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c10-Sep-2639.61 41.62 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c11-Apr-2515.54 16.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c11-Aug-2510.43 12.15 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c11-Aug-2630.9 32.8 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c11-Dec-2513.49 15.24 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c11-Feb-2612.13 13.4 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c11-Jul-258.15 9.68 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c11-Jun-257.32 8.53 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c11-Jun-2637.29 39.4 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c11-Mar-2625.83 27.81 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c11-May-2631.72 33.7 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c11-Nov-2515.5 17.13 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c11-Sep-2510.87 12.58 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c11-Sep-2644.01 46.08 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c12-Aug-2510.44 12.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c12-Aug-2631.26 33.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c12-Dec-2512.94 14.67 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c12-Feb-2612.27 13.54 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c12-Jan-268.96 10.22 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c12-Jun-257.2 8.4 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c12-Jun-2637.4 39.5 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c12-Mar-2624.54 26.51 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c12-May-2515.13 16.56 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c12-May-2632.5 34.55 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c12-Nov-2516.33 17.96 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c12-Sep-2510.93 12.66 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c13-Apr-2622.12 23.91 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c13-Aug-2510.6 12.29 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c13-Aug-2632.53 34.47 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c13-Feb-2612.69 13.96 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c13-Jan-269.58 10.83 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c13-Jul-2631.16 32.97 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c13-Jun-256.46 7.67 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c13-Mar-2625.15 27.15 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c13-May-2515.06 16.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c13-May-2633.3 35.4 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c13-Nov-2516.84 18.51 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c13-Oct-2510.92 12.45 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c14-Apr-2515.53 16.83 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c14-Apr-2624.08 25.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c14-Aug-2511.03 12.7 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c14-Aug-2632.81 34.74 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c14-Jan-269.24 10.45 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c14-Jul-258.22 9.75 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c14-Jul-2630.76 32.6 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c14-May-2513.79 15.21 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c14-May-2633.84 35.96 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c14-Nov-2518.37 20.04 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c14-Oct-2511.7 13.3 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c14-Sep-2645.22 47.3 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c15-Apr-2515.45 16.75 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c15-Apr-2624.79 26.69 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c15-Aug-2511.55 13.23 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c15-Dec-2512.59 14.32 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c15-Jan-269.91 11.14 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c15-Jul-259.39 11 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c15-Jul-2630.61 32.47 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c15-Jun-2638.43 40.58 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c15-May-2513.75 15.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c15-May-2634.49 36.62 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c15-Oct-2512.05 13.65 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c15-Sep-2511.14 12.86 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c15-Sep-2645.23 47.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c16-Apr-2515.04 16.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c16-Apr-2627.21 29.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c16-Dec-2512.38 14.09 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c16-Feb-2613.05 14.3 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c16-Jan-2610.19 11.41 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c16-Jul-259.85 11.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c16-Jul-2630.25 32.13 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c16-Jun-255.82 7.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c16-Jun-2639.19 41.3 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c16-Mar-2625.22 27.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c16-May-2513.75 15.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c16-Oct-2512.07 13.67 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c16-Sep-2511.25 12.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c16-Sep-2645.73 47.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c17-Apr-2514.91 16.21 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c17-Apr-2628.29 30.26 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c17-Aug-2632.82 34.76 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c17-Dec-2511.26 12.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c17-Feb-2612.94 14.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c17-Jul-259.7 11.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c17-Jul-2630.93 32.82 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c17-Jun-255.27 6.51 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c17-Jun-2638.99 41.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c17-Mar-2624.46 26.32 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c17-Nov-2518.53 20.21 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c17-Oct-2511.74 13.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c17-Sep-2510.99 12.65 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c17-Sep-2645.63 47.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c18-Aug-2511.89 13.58 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c18-Aug-2633.24 35.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c18-Dec-2510.4 11.98 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c18-Feb-2612.94 14.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c18-Jul-259.7 11.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c18-Jun-254.72 5.98 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c18-Jun-2638.41 40.41 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c18-Mar-2519.69 21.2 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c18-Mar-2625.07 26.95 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c18-May-2635.47 37.62 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c18-Nov-2516.37 18.05 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c18-Sep-2510.67 12.3 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c18-Sep-2641.91 44 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c19-Aug-2512.2 13.91 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c19-Aug-2633.69 35.6 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c19-Dec-259.86 11.42 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c19-Feb-2613.16 14.44 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c19-Jan-269.72 10.92 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c19-Jun-254.08 5.37 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c19-Jun-2637.39 39.38 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c19-Mar-2519.69 21.2 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c19-Mar-2625.32 27.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c19-May-2513.4 14.83 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c19-May-2635.74 37.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c19-Nov-2516.16 17.83 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c19-Sep-2510.79 12.44 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c20-Apr-2628.54 30.52 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c20-Aug-2512.08 13.8 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c20-Aug-2634.7 36.69 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c20-Feb-2613.77 15.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c20-Jan-269.62 10.78 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c20-Jul-2631.21 33.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c20-Jun-252.79 4.12 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c20-Mar-2519.85 21.4 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c20-Mar-2623.43 25.22 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c20-May-2512.99 14.38 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c20-May-2635.74 37.87 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c20-Nov-2516.46 18.16 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c20-Oct-2511.66 13.27 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c21-Apr-2628.46 30.43 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c21-Aug-2512.14 13.86 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c21-Aug-2635.14 37.08 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c21-Jan-269.54 10.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c21-Jul-259.82 11.47 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c21-Jul-2631.54 33.46 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c21-Mar-2519.47 21.02 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c21-May-2512.49 13.88 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c21-May-2635.88 38.01 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c21-Nov-2516.61 18.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c21-Oct-2512.13 13.74 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c21-Sep-2642 44.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c22-Apr-2515.16 16.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c22-Apr-2628.75 30.7 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c22-Aug-2512.41 14.13 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c22-Dec-259.72 11.24 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c22-Jan-269.16 10.32 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c22-Jul-259.7 11.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c22-Jul-2629.97 31.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c22-Jun-2637.38 39.38 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c22-May-2512.42 13.81 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c22-May-2635.84 37.95 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c22-Oct-2512.95 14.54 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c22-Sep-2510.72 12.34 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c22-Sep-2642.39 44.45 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c23-Apr-2515.92 17.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c23-Apr-2628.78 30.75 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c23-Dec-259.61 11.1 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c23-Feb-2614.72 16.05 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c23-Jan-269.34 10.54 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c23-Jul-259.23 10.87 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c23-Jul-2630.62 32.61 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c23-Jun-252.99 4.34 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c23-Jun-2636.59 38.52 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c23-Mar-2622.62 24.43 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c23-May-2511.89 13.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c23-Oct-2513.21 14.81 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c23-Sep-2511.05 12.66 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c23-Sep-2642.11 44.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c24-Apr-2516.31 17.69 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c24-Apr-2629.72 31.75 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c24-Aug-2634.65 36.59 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c24-Dec-258.81 10.18 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c24-Feb-2615.65 17 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c24-Jul-258.64 10.27 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c24-Jul-2630.82 32.81 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c24-Jun-256.15 7.47 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c24-Jun-2635.73 37.64 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c24-Mar-2519.66 21.21 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c24-Mar-2622.72 24.5 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c24-Nov-2516.82 18.55 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c24-Oct-2513.61 15.21 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c24-Sep-2511.24 12.86 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c24-Sep-2642.56 44.68 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c25-Apr-2516.65 18.12 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c25-Aug-2634.77 36.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c25-Feb-2616.85 18.3 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c25-Jul-258.89 10.54 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c25-Jun-256.46 7.75 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c25-Jun-2635.19 36.98 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c25-Mar-2519.59 21.14 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c25-Mar-2621.9 23.64 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c25-May-2636.03 38.25 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c25-Nov-2517.23 18.96 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c25-Sep-2511.53 13.13 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c26-Aug-2512.99 14.76 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c26-Aug-2634.63 36.57 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c26-Dec-258.81 10.18 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c26-Feb-2618.42 19.91 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c26-Jan-269.62 10.83 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c26-Jun-256.16 7.5 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c26-Jun-2634.71 36.61 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c26-Mar-2519.31 20.86 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c26-Mar-2620.12 21.83 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c26-May-2635.99 38.08 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c26-Nov-2516.87 18.57 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c26-Sep-2511.15 12.75 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c27-Apr-2629.09 31.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c27-Aug-2512.84 14.63 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c27-Aug-2633.34 35.24 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c27-Feb-2619.71 21.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c27-Jan-269.98 11.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c27-Jul-2627.37 29.38 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c27-Jun-256.45 7.77 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c27-Mar-2518.86 20.37 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c27-Mar-2620.33 22.08 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c27-May-2511.61 12.99 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c27-May-2635.39 37.48 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c27-Nov-2516.89 18.66 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c27-Oct-2513.25 14.85 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c28-Apr-2516.66 18.12 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c28-Apr-2629.18 31.24 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c28-Aug-2512.9 14.68 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c28-Aug-2634.09 36.01 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c28-Jan-2610.21 11.42 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c28-Jul-258.97 10.61 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c28-Jul-2627.44 29.4 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c28-Mar-2518.87 20.38 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c28-May-2510.93 12.27 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c28-May-2635.54 37.64 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c28-Nov-2516.81 18.6 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c28-Oct-2512.87 14.48 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c29-Apr-2516.67 18.13 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c29-Apr-2629.55 31.62 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c29-Aug-2512.56 14.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c29-Dec-258.77 10.16 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c29-Jan-2610.31 11.51 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c29-Jul-258.84 10.46 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c29-Jul-2627.28 29.22 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c29-Jun-2634.33 36.18 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c29-May-2510.75 12.03 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c29-May-2635.47 37.58 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c29-Oct-2512.14 13.67 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c29-Sep-2511.33 12.95 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c30-Apr-2515.76 17.21 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c30-Apr-2629.77 31.86 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c30-Dec-258.51 9.91 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c30-Jan-2610.29 11.54 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c30-Jul-258.18 9.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c30-Jul-2626.88 28.84 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c30-Jun-256.69 8.08 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c30-Jun-2633.51 35.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c30-Mar-2620.15 21.86 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c30-May-2510.4 11.68 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c30-Oct-2511.84 13.37 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c30-Sep-2511.47 13.08 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c31-Aug-2635.71 37.65 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c31-Dec-258.63 10.04 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c31-Jul-258.46 10.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c31-Jul-2626.53 28.51 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c31-Mar-2518.63 20.14 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c31-Mar-2619.2 20.93 Implied Freight Thermal Coal 550
STECA00c31-Oct-2512.11 13.69 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c01-Apr-2514.6 16.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c01-Apr-2614.2 16.01 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c01-Aug-258.6 10.22 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c01-Dec-2515.89 17.68 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c01-Jul-259.09 10.5 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c01-Jul-2622.61 24.44 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c01-Jun-2627.33 29.44 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c01-May-2512.4 13.85 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c01-May-2625.61 27.7 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c01-Oct-259.43 11.03 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c01-Sep-2510.62 12.39 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c01-Sep-2624.06 26 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c02-Apr-2514.08 15.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c02-Apr-2614.86 16.62 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c02-Dec-2516.03 17.84 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c02-Feb-269.46 10.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c02-Jan-268.39 9.78 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c02-Jul-259.59 11.08 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c02-Jul-2623 24.75 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c02-Jun-2511.24 12.51 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c02-Jun-2625.78 27.88 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c02-Mar-2618.62 20.14 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c02-May-2512.59 14.04 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c02-Oct-259.73 11.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c02-Sep-2510.11 11.88 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c02-Sep-2624.55 26.48 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c03-Apr-2514.01 15.42 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c03-Aug-2620.83 22.8 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c03-Dec-2515.95 17.78 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c03-Feb-269.88 11.14 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c03-Jul-259.85 11.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c03-Jul-2622.37 24.14 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c03-Jun-2510.08 11.31 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c03-Jun-2626.44 28.58 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c03-Mar-2615.38 16.94 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c03-Nov-2510.26 11.84 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c03-Oct-259.7 11.29 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c03-Sep-259.65 11.39 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c03-Sep-2626.44 28.44 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c04-Apr-2513.39 14.8 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c04-Aug-258.74 10.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c04-Aug-2621.27 23.23 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c04-Dec-2515.25 17.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c04-Feb-2610.1 11.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c04-Jul-2510 11.46 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c04-Jun-259.8 11.04 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c04-Jun-2627.35 29.54 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c04-Mar-2615.65 17.39 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c04-May-2625.92 27.97 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c04-Nov-2510.96 12.51 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c04-Sep-258.79 10.46 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c04-Sep-2632.31 34.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c05-Aug-258.73 10.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c05-Aug-2621.72 23.65 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c05-Dec-2515.3 17.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c05-Feb-2610.45 11.67 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c05-Jan-268.14 9.55 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c05-Jun-259.16 10.39 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c05-Jun-2628.41 30.59 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c05-Mar-2615.11 16.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c05-May-2626.84 28.98 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c05-Nov-2511.08 12.66 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c05-Sep-258.16 9.77 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c06-Apr-2614.95 16.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c06-Aug-256.54 8.15 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c06-Aug-2625.13 27.04 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c06-Feb-2610.41 11.66 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c06-Jan-268.23 9.62 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c06-Jul-2622.3 24.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c06-Jun-258.46 9.67 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c06-Mar-2614.75 16.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c06-May-2512.34 13.75 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c06-May-2626.81 28.97 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c06-Nov-2511.63 13.21 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c06-Oct-259.36 10.94 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c07-Apr-2512.9 14.24 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c07-Apr-2614.54 16.3 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c07-Aug-256.64 8.24 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c07-Aug-2624.83 26.7 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c07-Jan-267.29 8.58 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c07-Jul-2510.55 12.01 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c07-Jul-2622.79 24.57 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c07-May-2511.94 13.36 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c07-May-2627.94 30.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c07-Nov-2511.96 13.53 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c07-Oct-259.27 10.85 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c07-Sep-2632.88 34.87 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c08-Apr-2512.84 14.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c08-Apr-2614.12 15.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c08-Aug-258.19 9.91 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c08-Dec-2514.75 16.56 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c08-Jan-267.65 8.94 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c08-Jul-2510.75 12.22 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c08-Jul-2622.67 24.44 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c08-Jun-2626.71 28.86 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c08-May-2511.73 13.16 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c08-May-2627.54 29.58 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c08-Oct-259.01 10.58 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c08-Sep-258.32 10 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c08-Sep-2633.63 35.64 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c09-Apr-2512.38 13.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c09-Apr-2616.38 18.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c09-Dec-2514.24 16.05 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c09-Feb-2610.58 11.84 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c09-Jan-268.69 9.94 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c09-Jul-2510.85 12.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c09-Jul-2622.46 24.24 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c09-Jun-257.43 8.64 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c09-Jun-2626.53 28.7 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c09-Mar-2619.74 21.76 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c09-May-2511.91 13.34 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c09-Oct-259.24 10.8 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c09-Sep-258.33 10 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c09-Sep-2632.59 34.58 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c10-Apr-2512.47 13.8 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c10-Apr-2616.33 18.09 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c10-Aug-2624.78 26.65 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c10-Dec-2513.58 15.34 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c10-Feb-2611.13 12.38 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c10-Jul-2510.85 12.38 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c10-Jul-2622.13 23.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c10-Jun-256.56 7.77 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c10-Jun-2627.18 29.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c10-Mar-2617.14 19.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c10-Nov-2512.37 13.94 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c10-Oct-259.05 10.58 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c10-Sep-258.63 10.3 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c10-Sep-2629.96 31.97 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c11-Apr-2512.09 13.44 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c11-Aug-258.4 10.12 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c11-Aug-2625.21 27.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c11-Dec-2513.1 14.85 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c11-Feb-2611.67 12.94 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c11-Jul-2510.39 11.92 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c11-Jun-256.65 7.86 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c11-Jun-2627.69 29.8 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c11-Mar-2618.89 20.87 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c11-May-2627.82 29.8 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c11-Nov-2513.37 15 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c11-Sep-259.02 10.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c11-Sep-2637.91 39.98 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c12-Aug-258.43 10.1 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c12-Aug-2625.56 27.47 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c12-Dec-2512.63 14.36 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c12-Feb-2611.79 13.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c12-Jan-268.55 9.81 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c12-Jun-256.53 7.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c12-Jun-2627.84 29.94 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c12-Mar-2616.92 18.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c12-May-2511.73 13.16 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c12-May-2628.58 30.63 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c12-Nov-2514.2 15.83 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c12-Sep-259.09 10.82 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c13-Apr-2616.82 18.61 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c13-Aug-258.6 10.29 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c13-Aug-2627.31 29.25 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c13-Feb-2612.18 13.45 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c13-Jan-269.2 10.45 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c13-Jul-2622.68 24.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c13-Jun-255.73 6.94 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c13-Mar-2617.47 19.47 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c13-May-2511.66 13.09 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c13-May-2629.38 31.48 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c13-Nov-2514.74 16.41 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c13-Oct-259 10.53 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c14-Apr-2512.12 13.42 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c14-Apr-2619.02 20.84 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c14-Aug-259.03 10.7 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c14-Aug-2627.04 28.97 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c14-Jan-268.84 10.05 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c14-Jul-2510.46 11.99 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c14-Jul-2622.22 24.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c14-May-2510.2 11.62 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c14-May-2629.92 32.04 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c14-Nov-2516.28 17.95 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c14-Oct-259.81 11.41 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c14-Sep-2638.32 40.4 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c15-Apr-2512.03 13.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c15-Apr-2619.82 21.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c15-Aug-259.59 11.27 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c15-Dec-2512.27 14 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c15-Jan-269.51 10.74 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c15-Jul-2511.72 13.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c15-Jul-2622.07 23.93 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c15-Jun-2628.99 31.14 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c15-May-2510.2 11.62 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c15-May-2630.58 32.71 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c15-Oct-2510.16 11.76 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c15-Sep-259.29 11.01 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c15-Sep-2639.13 41.23 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c16-Apr-2511.59 12.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c16-Apr-2622.5 24.46 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c16-Dec-2512.12 13.83 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c16-Feb-2612.54 13.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c16-Jan-269.79 11.01 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c16-Jul-2512.21 13.85 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c16-Jul-2621.94 23.82 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c16-Jun-255.09 6.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c16-Jun-2630.18 32.29 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c16-Mar-2617.53 19.5 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c16-May-2510.2 11.62 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c16-Oct-2510.11 11.71 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c16-Sep-259.4 11.05 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c16-Sep-2639.23 41.29 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c17-Apr-2511.46 12.76 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c17-Apr-2623.79 25.76 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c17-Aug-2627.03 28.97 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c17-Dec-2511 12.63 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c17-Feb-2612.54 13.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c17-Jul-2512.06 13.71 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c17-Jul-2622.42 24.31 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c17-Jun-254.54 5.78 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c17-Jun-2630.03 32.1 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c17-Mar-2616.82 18.68 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c17-Nov-2516.43 18.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c17-Oct-259.66 11.27 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c17-Sep-259.1 10.76 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c17-Sep-2639.13 41.23 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c18-Aug-259.93 11.62 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c18-Aug-2627.45 29.38 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c18-Dec-2510.11 11.69 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c18-Feb-2612.54 13.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c18-Jul-2512.06 13.71 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c18-Jun-253.73 4.99 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c18-Jun-2629.45 31.45 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c18-Mar-2516.43 17.94 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c18-Mar-2617.43 19.31 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c18-May-2631.63 33.78 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c18-Nov-2516.02 17.7 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c18-Sep-258.78 10.41 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c18-Sep-2637 39.09 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c19-Aug-2510.19 11.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c19-Aug-2627.89 29.8 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c19-Dec-259.57 11.13 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c19-Feb-2613.08 14.36 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c19-Jan-269.32 10.52 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c19-Jun-253.09 4.38 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c19-Jun-2628.43 30.42 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c19-Mar-2516.43 17.94 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c19-Mar-2617.68 19.53 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c19-May-259.85 11.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c19-May-2631.9 34.05 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c19-Nov-2515.84 17.51 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c19-Sep-258.87 10.52 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c20-Apr-2624.53 26.51 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c20-Aug-2510.03 11.75 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c20-Aug-2628.89 30.88 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c20-Feb-2613.66 14.96 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c20-Jan-269.23 10.39 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c20-Jul-2622.7 24.6 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c20-Jun-251.44 2.77 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c20-Mar-2516.56 18.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c20-Mar-2615.6 17.39 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c20-May-259.41 10.8 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c20-May-2631.71 33.84 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c20-Nov-2516.17 17.87 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c20-Oct-259.57 11.18 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c21-Apr-2624.42 26.39 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c21-Aug-2510.07 11.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c21-Aug-2629.33 31.27 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c21-Jan-269.12 10.3 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c21-Jul-2512.2 13.85 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c21-Jul-2623.03 24.95 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c21-Mar-2516.18 17.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c21-May-258.89 10.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c21-May-2631.82 33.95 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c21-Nov-2516.3 18.04 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c21-Oct-2510.07 11.68 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c21-Sep-2637.09 39.15 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c22-Apr-2511.7 13.03 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c22-Apr-2624.71 26.66 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c22-Aug-2510.37 12.09 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c22-Dec-259.44 10.96 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c22-Jan-268.68 9.84 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c22-Jul-2512.09 13.74 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c22-Jul-2620.24 22.16 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c22-Jun-2628.42 30.42 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c22-May-258.82 10.21 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c22-May-2631.78 33.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c22-Oct-2510.93 12.52 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c22-Sep-258.84 10.46 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c22-Sep-2637.55 39.61 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c23-Apr-2512.48 13.84 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c23-Apr-2624.66 26.63 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c23-Dec-259.34 10.83 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c23-Feb-2614.61 15.94 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c23-Jan-268.86 10.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c23-Jul-2511.56 13.2 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c23-Jul-2620.89 22.88 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c23-Jun-251.41 2.76 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c23-Jun-2627.63 29.56 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c23-Mar-2614.69 16.5 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c23-May-258.31 9.7 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c23-Oct-2511.18 12.78 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c23-Sep-259.19 10.8 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c23-Sep-2637.27 39.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c24-Apr-2512.93 14.31 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c24-Apr-2625.6 27.63 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c24-Aug-2628.83 30.77 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c24-Dec-258.56 9.93 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c24-Feb-2615.51 16.86 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c24-Jul-258.16 9.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c24-Jul-2624.56 26.55 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c24-Jun-258.55 9.87 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c24-Jun-2626.72 28.63 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c24-Mar-2516.25 17.8 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c24-Mar-2615.2 16.98 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c24-Nov-2516.51 18.24 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c24-Oct-2511.57 13.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c24-Sep-259.37 10.99 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c24-Sep-2637.72 39.84 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c25-Apr-2513.31 14.78 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c25-Aug-2628.21 30.16 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c25-Feb-2615.18 16.63 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c25-Jul-258.44 10.09 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c25-Jun-258.88 10.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c25-Jun-2626.18 27.97 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c25-Mar-2516.18 17.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c25-Mar-2614.38 16.12 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c25-May-2631.97 34.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c25-Nov-2516.92 18.65 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c25-Sep-259.66 11.26 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c26-Aug-2510.98 12.75 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c26-Aug-2628.07 30.01 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c26-Dec-258.56 9.93 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c26-Feb-2616.72 18.21 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c26-Jan-269.15 10.36 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c26-Jun-258.55 9.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c26-Jun-2624.98 26.88 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c26-Mar-2515.9 17.45 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c26-Mar-2612.11 13.82 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c26-May-2631.99 34.08 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c26-Nov-2516.52 18.22 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c26-Sep-259.18 10.78 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c27-Apr-2625.06 27.14 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c27-Aug-2510.83 12.62 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c27-Aug-2628.12 30.02 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c27-Feb-2617.98 19.46 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c27-Jan-269.53 10.74 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c27-Jul-2621.3 23.31 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c27-Jun-258.84 10.16 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c27-Mar-2515.45 16.96 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c27-Mar-2612.31 14.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c27-May-258.06 9.44 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c27-May-2631.31 33.4 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c27-Nov-2516.54 18.31 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c27-Oct-2511.19 12.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c28-Apr-2513.32 14.78 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c28-Apr-2625.15 27.21 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c28-Aug-2510.93 12.71 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c28-Aug-2628.87 30.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c28-Jan-269.78 10.99 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c28-Jul-258.38 10.02 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c28-Jul-2621.48 23.44 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c28-Mar-2515.47 16.98 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c28-May-257.37 8.71 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c28-May-2631.47 33.57 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c28-Nov-2516.46 18.25 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c28-Oct-2510.78 12.39 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c29-Apr-2513.34 14.8 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c29-Apr-2625.42 27.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c29-Aug-2510.62 12.39 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c29-Dec-258.5 9.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c29-Jan-269.86 11.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c29-Jul-258.21 9.83 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c29-Jul-2621.32 23.26 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c29-Jun-2624.64 26.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c29-May-257.25 8.53 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c29-May-2631.36 33.47 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c29-Oct-2510.03 11.56 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c29-Sep-259.35 10.97 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c30-Apr-2512.4 13.85 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c30-Apr-2625.61 27.7 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c30-Dec-258.18 9.58 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c30-Jan-269.78 11.03 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c30-Jul-258.12 9.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c30-Jul-2620.86 22.82 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c30-Jun-259.05 10.44 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c30-Jun-2623.77 25.59 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c30-Mar-2613.28 14.99 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c30-May-256.93 8.21 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c30-Oct-259.71 11.24 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c30-Sep-259.49 11.1 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c31-Aug-2629.65 31.59 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c31-Dec-258.3 9.71 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c31-Jul-258.4 10.01 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c31-Jul-2620.54 22.52 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c31-Mar-2515.19 16.7 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c31-Mar-2613.42 15.15 Implied Freight Thermal Coal 550
STGCA00c31-Oct-259.96 11.54 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c01-Apr-25-2.96 -1.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c01-Apr-268.27 10.08 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c01-Aug-25-2.23 -.61 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c01-Dec-25-1.18 .61 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c01-Jul-25-5.06 -3.65 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c01-Jul-26-1.1 .73 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c01-Jun-261.96 4.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c01-May-25-2.85 -1.4 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c01-May-269.87 11.96 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c01-Oct-25-3.27 -1.67 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c01-Sep-25-1.02 .75 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c01-Sep-266.16 8.1 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c02-Apr-25-3.1 -1.69 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c02-Apr-267.99 9.75 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c02-Dec-25-1.51 .3 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c02-Feb-26-5.44 -4.18 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c02-Jan-26-6.81 -5.42 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c02-Jul-25-4.08 -2.59 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c02-Jul-26-1.43 .32 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c02-Jun-25-3.91 -2.64 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c02-Jun-262.25 4.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c02-Mar-261.76 3.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c02-May-25-2.85 -1.4 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c02-Oct-25-3.58 -1.98 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c02-Sep-25-1.54 .23 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c02-Sep-266.71 8.64 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c03-Apr-25-3.45 -2.04 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c03-Aug-261.18 3.15 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c03-Dec-25-1.59 .24 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c03-Feb-26-5.49 -4.23 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c03-Jul-25-3.73 -2.25 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c03-Jul-26-.59 1.18 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c03-Jun-25-3.67 -2.44 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c03-Jun-261.92 4.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c03-Mar-262.04 3.6 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c03-Nov-25-3.94 -2.36 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c03-Oct-25-3.51 -1.92 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c03-Sep-25-2 -.26 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c03-Sep-267.13 9.13 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c04-Apr-25-3.69 -2.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c04-Aug-25-2.33 -.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c04-Aug-261.39 3.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c04-Dec-25-2.3 -.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c04-Feb-26-5.65 -4.4 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c04-Jul-25-3.58 -2.12 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c04-Jun-25-3.95 -2.71 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c04-Jun-262.68 4.87 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c04-Mar-264.15 5.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c04-May-2610.18 12.23 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c04-Nov-25-3.79 -2.24 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c04-Sep-25-2.62 -.95 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c04-Sep-268.71 10.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c05-Aug-25-2.36 -.76 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c05-Aug-261.12 3.05 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c05-Dec-25-2.43 -.62 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c05-Feb-26-5.73 -4.51 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c05-Jan-26-6.83 -5.42 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c05-Jun-25-4.22 -2.99 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c05-Jun-263.51 5.69 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c05-Mar-264.81 6.59 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c05-May-2610.61 12.75 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c05-Nov-25-3.12 -1.54 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c05-Sep-25-3.34 -1.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c06-Apr-268.18 9.96 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c06-Aug-25-2.02 -.41 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c06-Aug-26.91 2.82 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c06-Feb-26-5.79 -4.54 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c06-Jan-26-6.6 -5.21 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c06-Jul-26-.66 1.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c06-Jun-25-4.31 -3.1 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c06-Mar-264.79 6.53 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c06-May-25-2.61 -1.2 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c06-May-2610.33 12.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c06-Nov-25-2.86 -1.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c06-Oct-25-3.85 -2.27 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c07-Apr-25-4.55 -3.21 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c07-Apr-267.77 9.53 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c07-Aug-25-2.26 -.66 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c07-Aug-261.07 2.94 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c07-Jan-26-7.17 -5.88 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c07-Jul-25-3.2 -1.74 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c07-Jul-26-.81 .97 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c07-May-25-2.55 -1.13 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c07-May-269.99 12.12 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c07-Nov-25-2.93 -1.36 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c07-Oct-25-3.61 -2.03 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c07-Sep-269.28 11.27 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c08-Apr-25-4.37 -3.04 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c08-Apr-266.88 8.66 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c08-Aug-25-1.64 .08 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c08-Dec-25-2.69 -.88 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c08-Jan-26-6.85 -5.56 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c08-Jul-25-3 -1.53 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c08-Jul-26-.73 1.04 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c08-Jun-263.73 5.88 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c08-May-25-2.76 -1.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c08-May-268.95 10.99 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c08-Oct-25-3.87 -2.3 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c08-Sep-25-3.18 -1.5 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c08-Sep-268.55 10.56 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c09-Apr-25-4.73 -3.39 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c09-Apr-266.19 7.98 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c09-Dec-25-2.81 -1 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c09-Feb-26-5.64 -4.38 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c09-Jan-26-6.52 -5.27 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c09-Jul-25-2.43 -.93 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c09-Jul-26-.94 .84 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c09-Jun-25-5.1 -3.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c09-Jun-263.78 5.95 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c09-Mar-2610.56 12.58 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c09-May-25-2.52 -1.09 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c09-Oct-25-3.87 -2.31 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c09-Sep-25-3.41 -1.74 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c09-Sep-268.04 10.03 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c10-Apr-25-4.4 -3.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c10-Apr-266.5 8.26 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c10-Aug-261.07 2.94 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c10-Dec-25-3.23 -1.47 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c10-Feb-26-5.22 -3.97 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c10-Jul-25-1.97 -.44 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c10-Jul-26-.93 .83 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c10-Jun-25-5.79 -4.58 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c10-Jun-263.31 5.46 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c10-Mar-269.82 11.85 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c10-Nov-25-2.52 -.95 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c10-Oct-25-3.87 -2.34 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c10-Sep-25-3.44 -1.77 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c10-Sep-268.16 10.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c11-Apr-25-4.45 -3.1 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c11-Aug-25-1.67 .05 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c11-Aug-261.98 3.88 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c11-Dec-25-3.71 -1.96 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c11-Feb-26-4.93 -3.66 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c11-Jul-25-1.97 -.44 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c11-Jun-25-5.59 -4.38 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c11-Jun-263.41 5.52 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c11-Mar-269.64 11.62 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c11-May-268.89 10.87 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c11-Nov-25-2 -.37 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c11-Sep-25-3.43 -1.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c11-Sep-2613.36 15.43 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c12-Aug-25-1.78 -.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c12-Aug-261.89 3.8 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c12-Dec-25-3.55 -1.82 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c12-Feb-26-4.83 -3.56 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c12-Jan-26-6.35 -5.09 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c12-Jun-25-5.23 -4.03 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c12-Jun-263.5 5.6 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c12-Mar-2610.42 12.39 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c12-May-25-2.52 -1.09 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c12-May-269.75 11.8 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c12-Nov-25-1.17 .46 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c12-Sep-25-3.69 -1.96 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c13-Apr-266.76 8.55 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c13-Aug-25-1.9 -.21 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c13-Aug-262.55 4.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c13-Feb-26-4.7 -3.43 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c13-Jan-26-5.93 -4.68 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c13-Jul-26-.75 1.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c13-Jun-25-5.57 -4.36 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c13-Mar-2610.94 12.94 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c13-May-25-2.59 -1.16 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c13-May-2610.55 12.65 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c13-Nov-25-1.1 .57 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c13-Oct-25-4.01 -2.48 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c14-Apr-25-4.21 -2.91 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c14-Apr-266.81 8.63 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c14-Aug-25-1.47 .2 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c14-Aug-262.83 4.76 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c14-Jan-26-6.11 -4.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c14-Jul-25-2.04 -.51 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c14-Jul-26-.45 1.39 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c14-May-25-2.34 -.92 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c14-May-2610.79 12.91 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c14-Nov-25-.37 1.3 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c14-Oct-25-3.05 -1.45 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c14-Sep-2612.3 14.38 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c15-Apr-25-4.21 -2.91 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c15-Apr-267.44 9.34 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c15-Aug-25-1.39 .29 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c15-Dec-25-3.82 -2.09 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c15-Jan-26-5.69 -4.46 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c15-Jul-25-1.62 -.01 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c15-Jul-26-.36 1.5 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c15-Jun-263.14 5.29 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c15-May-25-2.62 -1.2 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c15-May-2610.71 12.84 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c15-Oct-25-2.7 -1.1 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c15-Sep-25-3.4 -1.68 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c15-Sep-2613.11 15.21 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c16-Apr-25-4.42 -3.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c16-Apr-267.34 9.3 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c16-Dec-25-4.43 -2.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c16-Feb-26-4.58 -3.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c16-Jan-26-5.41 -4.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c16-Jul-25-1.55 .09 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c16-Jul-26-.72 1.16 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c16-Jun-25-5.72 -4.48 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c16-Jun-262.95 5.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c16-Mar-2611.09 13.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c16-May-25-2.62 -1.2 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c16-Oct-25-2.73 -1.13 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c16-Sep-25-3.53 -1.88 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c16-Sep-2613.21 15.27 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c17-Apr-25-4.07 -2.77 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c17-Apr-268.03 10 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c17-Aug-262.76 4.7 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c17-Dec-25-5.3 -3.67 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c17-Feb-26-4.58 -3.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c17-Jul-25-1.7 -.05 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c17-Jul-26-.48 1.41 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c17-Jun-25-5.79 -4.55 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c17-Jun-262.35 4.42 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c17-Mar-2610.25 12.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c17-Nov-25-.17 1.51 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c17-Oct-25-2.26 -.65 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c17-Sep-25-3.72 -2.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c17-Sep-2613.11 15.21 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c18-Aug-25-1.29 .4 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c18-Aug-263.18 5.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c18-Dec-25-5.96 -4.38 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c18-Feb-26-4.58 -3.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c18-Jul-25-1.46 .19 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c18-Jun-25-6.14 -4.88 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c18-Jun-261.52 3.52 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c18-Mar-25-3.03 -1.52 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c18-Mar-2610.09 11.97 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c18-May-267.88 10.03 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c18-Nov-25-.82 .86 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c18-Sep-25-4.04 -2.41 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c18-Sep-2610.04 12.13 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c19-Aug-25-.75 .96 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c19-Aug-263.75 5.66 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c19-Dec-25-6.01 -4.45 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c19-Feb-26-4.04 -2.76 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c19-Jan-26-6.17 -4.97 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c19-Jun-25-6.3 -5.01 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c19-Jun-26.8 2.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c19-Mar-25-2.79 -1.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c19-Mar-2610.34 12.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c19-May-25-2.73 -1.3 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c19-May-266.19 8.34 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c19-Nov-25-1.23 .44 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c19-Sep-25-3.6 -1.95 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c20-Apr-268.08 10.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c20-Aug-25-.79 .93 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c20-Aug-264.65 6.64 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c20-Feb-26-3.48 -2.18 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c20-Jan-26-6.35 -5.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c20-Jul-26-.45 1.45 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c20-Jun-25-6.67 -5.34 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c20-Mar-25-2.23 -.68 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c20-Mar-269.49 11.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c20-May-25-2.74 -1.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c20-May-265.29 7.42 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c20-Nov-25-1.04 .66 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c20-Oct-25-2.26 -.65 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c21-Apr-268.03 10 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c21-Aug-25-.89 .83 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c21-Aug-265.09 7.03 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c21-Jan-26-6.09 -4.91 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c21-Jul-25-1.46 .19 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c21-Jul-26.18 2.1 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c21-Mar-25-2.57 -1.02 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c21-May-25-3.08 -1.69 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c21-May-264.65 6.78 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c21-Nov-25-1.11 .63 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c21-Oct-25-2.23 -.62 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c21-Sep-2610.13 12.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c22-Apr-25-3.5 -2.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c22-Apr-268.32 10.27 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c22-Aug-25-1.06 .66 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c22-Dec-25-6.19 -4.67 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c22-Jan-26-6.07 -4.91 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c22-Jul-25-1.66 -.01 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c22-Jul-26.6 2.52 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c22-Jun-26.79 2.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c22-May-25-2.67 -1.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c22-May-262.16 4.27 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c22-Oct-25-1.97 -.38 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c22-Sep-25-4.11 -2.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c22-Sep-2610.13 12.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c23-Apr-25-2.66 -1.3 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c23-Apr-268.39 10.36 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c23-Dec-25-6.13 -4.64 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c23-Feb-26-3.27 -1.94 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c23-Jan-26-5.89 -4.69 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c23-Jul-25-1.97 -.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c23-Jul-261.44 3.43 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c23-Jun-25-6.23 -4.88 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c23-Jun-260 1.93 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c23-Mar-269.51 11.32 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c23-May-25-3.36 -1.97 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c23-Oct-25-1.87 -.27 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c23-Sep-25-3.9 -2.29 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c23-Sep-2610.1 12.16 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c24-Apr-25-2.43 -1.05 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c24-Apr-269.33 11.36 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c24-Aug-264.68 6.62 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c24-Dec-25-7.09 -5.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c24-Feb-26-2.46 -1.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c24-Jul-25-2.16 -.53 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c24-Jul-261.63 3.62 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c24-Jun-25-6.7 -5.38 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c24-Jun-26-.02 1.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c24-Mar-25-2.5 -.95 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c24-Mar-268.82 10.6 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c24-Nov-25-.9 .83 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c24-Oct-25-1.39 .21 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c24-Sep-25-3.63 -2.01 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c24-Sep-269.81 11.93 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c25-Apr-25-2.28 -.81 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c25-Aug-264.66 6.61 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c25-Feb-26-.91 .54 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c25-Jul-25-2.11 -.46 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c25-Jun-25-6.55 -5.26 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c25-Jun-26-.32 1.47 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c25-Mar-25-2.32 -.77 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c25-Mar-268.24 9.98 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c25-May-262.35 4.57 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c25-Nov-25-.49 1.24 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c25-Sep-25-3.58 -1.98 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c26-Aug-25-.68 1.09 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c26-Aug-264.37 6.31 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c26-Dec-25-7.09 -5.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c26-Feb-26.37 1.86 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c26-Jan-26-5.88 -4.67 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c26-Jun-25-6.41 -5.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c26-Jun-26.09 1.99 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c26-Mar-25-2.6 -1.05 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c26-Mar-267.85 9.56 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c26-May-261.87 3.96 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c26-Nov-25-1.01 .69 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c26-Sep-25-3.37 -1.77 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c27-Apr-269.57 11.65 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c27-Aug-25-.59 1.2 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c27-Aug-263.99 5.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c27-Feb-261.33 2.81 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c27-Jan-26-5.84 -4.63 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c27-Jul-261.74 3.75 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c27-Jun-25-5.87 -4.55 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c27-Mar-25-2.81 -1.3 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c27-Mar-267.86 9.61 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c27-May-25-2.87 -1.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c27-May-261.87 3.96 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c27-Nov-25-.99 .78 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c27-Oct-25-1.59 .01 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c28-Apr-25-2.27 -.81 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c28-Apr-269.52 11.58 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c28-Aug-25-.72 1.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c28-Aug-264.35 6.27 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c28-Jan-26-5.93 -4.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c28-Jul-25-2.32 -.68 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c28-Jul-261.01 2.97 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c28-Mar-25-2.88 -1.37 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c28-May-25-2.99 -1.65 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c28-May-261.94 4.04 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c28-Nov-25-1.07 .72 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c28-Oct-25-2.29 -.68 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c29-Apr-25-2.1 -.64 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c29-Apr-269.65 11.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c29-Aug-25-1.02 .75 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c29-Dec-25-7.17 -5.78 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c29-Jan-26-5.71 -4.51 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c29-Jul-25-2.17 -.55 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c29-Jul-26.89 2.83 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c29-Jun-26-.23 1.62 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c29-May-25-3.57 -2.29 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c29-May-261.96 4.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c29-Oct-25-2.86 -1.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c29-Sep-25-3.11 -1.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c30-Apr-25-2.85 -1.4 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c30-Apr-269.87 11.96 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c30-Dec-25-7.03 -5.63 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c30-Jan-26-5.28 -4.03 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c30-Jul-25-2.22 -.61 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c30-Jul-261.28 3.24 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c30-Jun-25-5.19 -3.8 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c30-Jun-26-.69 1.13 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c30-Mar-267.68 9.39 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c30-May-25-3.64 -2.36 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c30-Oct-25-4.69 -3.16 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c30-Sep-25-3.21 -1.6 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c31-Aug-265.58 7.52 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c31-Dec-25-6.76 -5.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c31-Jul-25-1.94 -.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c31-Jul-261.13 3.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c31-Mar-25-2.88 -1.37 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c31-Mar-268.01 9.74 Implied Freight Thermal Coal 550
STKLA00c31-Oct-25-4.3 -2.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c01-Apr-254.85 6.32 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c01-Apr-261.84 3.65 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c01-Aug-25-1.27 .35 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c01-Dec-256.07 7.86 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c01-Jul-25-1.09 .32 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c01-Jul-2614.61 16.44 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c01-Jun-269.61 11.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c01-May-25.83 2.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c01-May-268.22 10.31 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c01-Oct-252.23 3.83 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c01-Sep-25-.6 1.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c01-Sep-2610.72 12.66 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c02-Apr-254.47 5.88 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c02-Apr-261.81 3.57 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c02-Dec-254.68 6.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c02-Feb-26-7.94 -6.68 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c02-Jan-26-3.73 -2.34 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c02-Jul-25-.59 .9 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c02-Jul-2613.74 15.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c02-Jun-25-1.34 -.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c02-Jun-2610.15 12.25 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c02-Mar-26-3.39 -1.87 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c02-May-25.83 2.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c02-Oct-251.91 3.51 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c02-Sep-25-.88 .89 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c02-Sep-269.26 11.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c03-Apr-253.82 5.23 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c03-Aug-2611.2 13.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c03-Dec-253.85 5.68 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c03-Feb-26-7.74 -6.48 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c03-Jul-25-.54 .94 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c03-Jul-2613.11 14.88 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c03-Jun-25-1.34 -.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c03-Jun-2610.81 12.95 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c03-Mar-26-3.37 -1.81 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c03-Nov-253.71 5.29 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c03-Oct-251.98 3.57 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c03-Sep-25-1.14 .6 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c03-Sep-2610.15 12.15 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c04-Apr-253.14 4.55 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c04-Aug-25-1.13 .48 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c04-Aug-2610.91 12.87 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c04-Dec-253.18 4.99 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c04-Feb-26-7.91 -6.66 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c04-Jul-25-.59 .87 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c04-Jun-25-1.37 -.13 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c04-Jun-2612.2 14.39 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c04-Mar-26-3.76 -2.02 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c04-Nov-253.86 5.41 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c04-Sep-25-1.8 -.13 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c04-Sep-2611.31 13.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c05-Aug-25-1.97 -.37 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c05-Aug-2611.38 13.31 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c05-Dec-252.85 4.66 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c05-Feb-26-7.75 -6.53 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c05-Jan-26-3.25 -1.84 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c05-Jun-25-1.29 -.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c05-Jun-2612.88 15.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c05-Mar-26-2.61 -.83 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c05-May-269.45 11.59 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c05-Nov-254.28 5.86 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c05-Sep-25-2.52 -.91 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c06-Aug-25-1.63 -.02 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c06-Aug-2612.17 14.08 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c06-Feb-26-7.81 -6.56 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c06-Jan-26-2.91 -1.52 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c06-Jul-2613.29 15.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c06-Jun-25-1.37 -.16 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c06-Mar-26-3.34 -1.6 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c06-May-25.43 1.84 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c06-May-269.31 11.47 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c06-Nov-254.83 6.41 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c06-Oct-251.84 3.42 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c07-Apr-252.03 3.37 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c07-Apr-262.14 3.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c07-Aug-25-1.83 -.23 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c07-Aug-2612.33 14.2 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c07-Jan-26-3.28 -1.99 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c07-Jul-25-.45 1.01 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c07-Jul-2613.39 15.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c07-May-25.34 1.76 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c07-May-268.77 10.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c07-Nov-255.25 6.82 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c07-Oct-251.84 3.42 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c07-Sep-2611.38 13.37 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c08-Apr-251.72 3.05 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c08-Apr-262.49 4.27 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c08-Aug-25-.73 .99 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c08-Dec-252.3 4.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c08-Jan-26-2.87 -1.58 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c08-Jul-25-.45 1.02 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c08-Jul-2613.27 15.04 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c08-Jun-2613.35 15.5 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c08-May-25.13 1.56 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c08-May-268.22 10.26 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c08-Oct-251.43 3 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c08-Sep-25-2.11 -.43 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c08-Sep-2610.13 12.14 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c09-Apr-251.11 2.45 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c09-Apr-262.8 4.59 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c09-Dec-252.08 3.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c09-Feb-26-7.66 -6.4 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c09-Jan-26-2.54 -1.29 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c09-Jul-25-.12 1.38 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c09-Jul-2613.01 14.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c09-Jun-25-2.25 -1.04 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c09-Jun-2612.8 14.97 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c09-Mar-261.93 3.95 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c09-May-25.33 1.76 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c09-Oct-251.68 3.24 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c09-Sep-25-1.8 -.13 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c09-Sep-269.01 11 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c10-Apr-25.4 1.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c10-Apr-263.11 4.87 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c10-Aug-2612.33 14.2 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c10-Dec-251.42 3.18 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c10-Feb-26-7.74 -6.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c10-Jul-25.04 1.57 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c10-Jul-2612.93 14.69 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c10-Jun-25-2.44 -1.23 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c10-Jun-2612.53 14.68 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c10-Mar-262.17 4.2 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c10-Nov-255.91 7.48 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c10-Oct-251.74 3.27 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c10-Sep-25-1.59 .08 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c10-Sep-268.63 10.64 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c11-Apr-25.11 1.46 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c11-Aug-25-.27 1.45 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c11-Aug-2613.19 15.09 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c11-Dec-25.69 2.44 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c11-Feb-26-7.5 -6.23 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c11-Jul-25.04 1.57 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c11-Jun-25-2.47 -1.26 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c11-Jun-2613.13 15.24 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c11-Mar-261.99 3.97 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c11-May-268.1 10.08 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c11-Nov-256.91 8.54 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c11-Sep-25-1.09 .62 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c11-Sep-2613.83 15.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c12-Aug-25-.18 1.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c12-Aug-2613.09 15 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c12-Dec-25-.03 1.7 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c12-Feb-26-7.86 -6.59 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c12-Jan-26-2.38 -1.12 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c12-Jun-25-2.09 -.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c12-Jun-2613.67 15.77 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c12-Mar-263.02 4.99 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c12-May-25.83 2.26 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c12-May-268.96 11.01 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c12-Nov-257.99 9.62 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c12-Sep-25-1.11 .62 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c13-Apr-263.57 5.36 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c13-Aug-25-.06 1.63 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c13-Aug-2613.74 15.68 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c13-Feb-26-7.54 -6.27 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c13-Jan-26-2.21 -.96 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c13-Jul-2612.91 14.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c13-Jun-25-2.18 -.97 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c13-Mar-264.28 6.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c13-May-25.76 2.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c13-May-268.81 10.91 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c13-Nov-258.3 9.97 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c13-Oct-251.85 3.38 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c14-Apr-25-.14 1.16 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c14-Apr-263.97 5.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c14-Aug-25.12 1.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c14-Aug-2614.02 15.95 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c14-Jan-26-2.64 -1.43 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c14-Jul-25.36 1.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c14-Jul-2612.91 14.75 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c14-May-251.07 2.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c14-May-269.1 11.22 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c14-Nov-259.5 11.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c14-Oct-252.56 4.16 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c14-Sep-2614.74 16.82 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c15-Apr-25-.34 .96 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c15-Apr-264.4 6.3 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c15-Aug-25.45 2.13 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c15-Dec-25.25 1.98 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c15-Jan-26-2.97 -1.74 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c15-Jul-25.43 2.04 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c15-Jul-2612.76 14.62 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c15-Jun-2614.4 16.55 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c15-May-25.79 2.21 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c15-May-269.71 11.84 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c15-Oct-253.16 4.76 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c15-Sep-25-.57 1.15 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c15-Sep-2615.55 17.65 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c16-Apr-25-.55 .76 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c16-Apr-265.2 7.16 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c16-Dec-25-.16 1.55 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c16-Feb-26-7.38 -6.13 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c16-Jan-26-3.19 -1.97 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c16-Jul-25.44 2.08 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c16-Jul-2612.55 14.43 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c16-Jun-25-2.57 -1.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c16-Jun-2614.46 16.57 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c16-Mar-263.93 5.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c16-May-25.79 2.21 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c16-Oct-253.57 5.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c16-Sep-25-.21 1.44 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c16-Sep-2614.65 16.71 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c17-Apr-25-.93 .37 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c17-Apr-266.29 8.26 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c17-Aug-2613.4 15.34 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c17-Dec-25-.98 .65 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c17-Feb-26-7.93 -6.68 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c17-Jul-25-.26 1.39 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c17-Jul-2612.53 14.42 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c17-Jun-25-2.62 -1.38 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c17-Jun-2614.11 16.18 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c17-Mar-264.59 6.45 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c17-Nov-259.4 11.08 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c17-Oct-253.84 5.45 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c17-Sep-25.15 1.81 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c17-Sep-2614.3 16.4 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c18-Aug-25.54 2.23 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c18-Aug-2611.82 13.75 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c18-Dec-25-1.74 -.16 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c18-Feb-26-8.38 -7.13 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c18-Jul-25-.26 1.39 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c18-Jun-25-2.47 -1.21 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c18-Jun-2614.03 16.03 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c18-Mar-254.74 6.25 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c18-Mar-264.92 6.8 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c18-May-2610.81 12.96 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c18-Nov-258.74 10.42 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c18-Sep-25.28 1.91 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c18-Sep-2614.17 16.26 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c19-Aug-251.08 2.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c19-Aug-2611.84 13.75 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c19-Dec-25-2.03 -.47 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c19-Feb-26-8.84 -7.56 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c19-Jan-26-4.16 -2.96 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c19-Jun-25-2.86 -1.57 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c19-Jun-2613.26 15.25 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c19-Mar-254.74 6.25 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c19-Mar-264.67 6.52 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c19-May-25.64 2.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c19-May-2610.33 12.48 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c19-Nov-258.13 9.8 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c19-Sep-25.92 2.57 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c20-Apr-266.84 8.82 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c20-Aug-251.28 3 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c20-Aug-2612.69 14.68 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c20-Feb-26-9.03 -7.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c20-Jan-26-5.09 -3.93 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c20-Jul-2613.16 15.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c20-Jun-25-2.93 -1.6 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c20-Mar-255.31 6.86 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c20-Mar-263.61 5.4 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c20-May-25.69 2.08 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c20-May-2610.16 12.29 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c20-Nov-258.27 9.97 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c20-Oct-253.84 5.45 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c21-Apr-267.94 9.91 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c21-Aug-251.67 3.39 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c21-Aug-2612.38 14.32 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c21-Jan-26-5.97 -4.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c21-Jul-25-.51 1.14 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c21-Jul-2613.24 15.16 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c21-Mar-254.97 6.52 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c21-May-25.6 1.99 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c21-May-2610 12.13 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c21-Nov-258.25 9.99 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c21-Oct-253.91 5.52 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c21-Sep-2614.76 16.82 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c22-Apr-25-.6 .73 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c22-Apr-268.48 10.43 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c22-Aug-251.74 3.46 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c22-Dec-25-1.71 -.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c22-Jan-26-7.15 -5.99 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c22-Jul-25-.91 .74 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c22-Jul-2612.91 14.83 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c22-Jun-2614 16 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c22-May-25.88 2.27 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c22-May-269.96 12.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c22-Oct-254.31 5.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c22-Sep-25.66 2.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c22-Sep-2616.51 18.57 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c23-Apr-25.25 1.61 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c23-Apr-268.75 10.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c23-Dec-25-1.6 -.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c23-Feb-26-8.48 -7.15 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c23-Jan-26-6.97 -5.77 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c23-Jul-25-1.18 .46 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c23-Jul-2613.56 15.55 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c23-Jun-25-2.53 -1.18 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c23-Jun-2613.71 15.64 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c23-Mar-264.29 6.1 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c23-May-25.19 1.58 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c23-Oct-254.15 5.75 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c23-Sep-251.22 2.83 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c23-Sep-2616.23 18.29 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c24-Apr-25.49 1.87 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c24-Apr-269.89 11.92 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c24-Aug-2611.97 13.91 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c24-Dec-25-3.06 -1.69 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c24-Feb-26-8.52 -7.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c24-Jul-25-1.37 .26 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c24-Jul-2613.56 15.55 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c24-Jun-25-2.75 -1.43 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c24-Jun-2614 15.91 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c24-Mar-254.84 6.39 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c24-Mar-263.1 4.88 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c24-Nov-258.21 9.94 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c24-Oct-254.63 6.23 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c24-Sep-251.79 3.41 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c24-Sep-2616.43 18.55 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c25-Apr-25.64 2.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c25-Aug-2611.59 13.54 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c25-Feb-26-6.74 -5.29 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c25-Jul-25-1.12 .53 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c25-Jun-25-2.35 -1.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c25-Jun-2613.96 15.75 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c25-Mar-254.77 6.32 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c25-Mar-261.33 3.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c25-Nov-258.12 9.85 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c25-Sep-251.73 3.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c26-Aug-252.32 4.09 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c26-Aug-2611.2 13.14 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c26-Feb-26-5.22 -3.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c26-Jan-26-7.27 -6.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c26-Jun-25-2.45 -1.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c26-Jun-2615.43 17.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c26-Mar-254.84 6.39 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c26-Mar-26.44 2.15 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c26-May-269.42 11.51 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c26-Nov-257.58 9.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c26-Sep-251.94 3.54 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c27-Apr-269.68 11.76 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c27-Aug-25.02 1.81 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c27-Aug-2610.02 11.92 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c27-Feb-26-3.77 -2.29 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c27-Jan-26-7.54 -6.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c27-Jul-2613.71 15.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c27-Jun-25-2.16 -.84 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c27-Mar-254.69 6.2 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c27-Mar-26.19 1.94 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c27-May-25-.09 1.29 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c27-May-269.62 11.71 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c27-Nov-256.6 8.37 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c27-Oct-254.43 6.03 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c28-Apr-251.15 2.61 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c28-Apr-269.52 11.58 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c28-Aug-25-.06 1.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c28-Aug-269.02 10.94 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c28-Jan-26-7.67 -6.46 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c28-Jul-25-.79 .85 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c28-Jul-2612.23 14.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c28-Mar-254.62 6.13 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c28-May-25-.19 1.15 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c28-May-269.69 11.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c28-Nov-256.27 8.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c28-Oct-254.36 5.97 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c29-Apr-251.33 2.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c29-Apr-269.65 11.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c29-Aug-25-.7 1.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c29-Dec-25-2.94 -1.55 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c29-Jan-26-7.7 -6.5 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c29-Jul-25-.64 .98 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c29-Jul-2611.66 13.6 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c29-Jun-2615.02 16.87 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c29-May-25-.77 .51 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c29-May-269.61 11.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c29-Oct-253.79 5.32 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c29-Sep-251.9 3.52 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c30-Apr-25.58 2.03 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c30-Apr-268.77 10.86 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c30-Dec-25-3.3 -1.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c30-Jan-26-7.82 -6.57 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c30-Jul-25-.5 1.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c30-Jul-2611.11 13.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c30-Jun-25-1.52 -.13 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c30-Jun-2615.06 16.88 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c30-Mar-26.56 2.27 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c30-May-25-1.32 -.04 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c30-Oct-253.4 4.93 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c30-Sep-252.04 3.65 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c31-Dec-25-3.43 -2.02 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c31-Jul-25-1.47 .14 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c31-Jul-2610.66 12.64 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c31-Mar-254.87 6.38 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c31-Mar-261.09 2.82 Implied Freight Thermal Coal 550
STRBA00c31-Oct-253.79 5.37 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c01-Apr-2515.52 16.99 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c01-Apr-2624.92 26.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c01-Aug-259.98 11.6 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c01-Dec-2519.24 21.03 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c01-Jul-256.66 8.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c01-Jul-2636.36 38.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c01-Jun-2631.36 33.47 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c01-May-2512.04 13.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c01-May-2626.02 28.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c01-Oct-2513.28 14.88 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c01-Sep-2514.52 16.29 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c01-Sep-2629.93 31.87 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c02-Apr-2515.14 16.55 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c02-Apr-2623.98 25.74 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c02-Dec-2519.15 20.96 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c02-Feb-2613.35 14.61 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c02-Jan-2611.69 13.08 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c02-Jul-257.16 8.65 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c02-Jul-2635.24 36.99 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c02-Jun-2510.33 11.6 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c02-Jun-2631.65 33.75 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c02-Mar-2619.08 20.6 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c02-May-2511.58 13.03 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c02-Oct-2513.21 14.81 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c02-Sep-2514.24 16.01 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c02-Sep-2630.97 32.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c03-Apr-2514.79 16.2 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c03-Aug-2634.03 36 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c03-Dec-2519.07 20.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c03-Feb-2613.55 14.81 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c03-Jul-257.51 8.99 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c03-Jul-2632.78 34.55 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c03-Jun-2510.08 11.31 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c03-Jun-2632.31 34.45 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c03-Mar-2620.1 21.66 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c03-Nov-2514.29 15.87 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c03-Oct-2512.82 14.41 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c03-Sep-2513.78 15.52 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c03-Sep-2632.86 34.86 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c04-Apr-2515.22 16.63 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c04-Aug-2510.12 11.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c04-Aug-2634.24 36.2 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c04-Dec-2518.6 20.41 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c04-Feb-2613.63 14.88 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c04-Jul-257.66 9.12 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c04-Jun-259.8 11.04 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c04-Jun-2633.45 35.64 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c04-Mar-2622.21 23.95 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c04-May-2626.33 28.38 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c04-Nov-2514.44 15.99 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c04-Sep-2512.92 14.59 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c04-Sep-2631.39 33.41 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c05-Aug-2510.33 11.93 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c05-Aug-2634.46 36.39 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c05-Dec-2518.01 19.82 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c05-Feb-2613.79 15.01 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c05-Jan-2611.67 13.08 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c05-Jun-259.53 10.76 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c05-Jun-2636.11 38.29 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c05-Mar-2623.36 25.14 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c05-May-2627.25 29.39 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c05-Nov-2515.11 16.69 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c05-Sep-2512.2 13.81 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c06-Apr-2624.17 25.95 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c06-Aug-2510.67 12.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c06-Aug-2634.75 36.66 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c06-Feb-2612.61 13.86 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c06-Jan-2611.76 13.15 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c06-Jul-2632.71 34.48 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c06-Jun-259.2 10.41 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c06-Mar-2622.91 24.65 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c06-May-2511.33 12.74 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c06-May-2627.36 29.52 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c06-Nov-2515.66 17.24 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c06-Oct-2512.48 14.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c07-Apr-2514.36 15.7 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c07-Apr-2623.76 25.52 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c07-Aug-2510.67 12.27 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c07-Aug-2631.25 33.12 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c07-Jan-2611.19 12.48 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c07-Jul-257.8 9.26 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c07-Jul-2632.56 34.34 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c07-May-2511.39 12.81 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c07-May-2627.02 29.15 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c07-Nov-2516.08 17.65 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c07-Oct-2512.48 14.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c07-Sep-2631.96 33.95 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c08-Apr-2514.3 15.63 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c08-Apr-2623.11 24.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c08-Aug-2512.69 14.41 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c08-Dec-2517.46 19.27 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c08-Jan-2611.6 12.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c08-Jul-258 9.47 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c08-Jul-2632.44 34.21 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c08-Jun-2636.33 38.48 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c08-May-2511.18 12.61 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c08-May-2626.26 28.3 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c08-Oct-2512.22 13.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c08-Sep-2512.36 14.04 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c08-Sep-2632.71 34.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c09-Apr-2513.94 15.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c09-Apr-2623.17 24.96 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c09-Dec-2517.04 18.85 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c09-Feb-2613.01 14.27 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c09-Jan-2611.26 12.51 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c09-Jul-258.33 9.83 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c09-Jul-2632.23 34.01 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c09-Jun-258.17 9.38 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c09-Jun-2636.38 38.55 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c09-Mar-2628.68 30.7 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c09-May-2512.1 13.53 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c09-Oct-2512.22 13.78 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c09-Sep-2512.37 14.04 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c09-Sep-2632.59 34.58 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c10-Apr-2514.03 15.36 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c10-Apr-2622.98 24.74 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c10-Aug-2631.25 33.12 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c10-Dec-2516.38 18.14 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c10-Feb-2613.43 14.68 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c10-Jul-258.79 10.32 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c10-Jul-2630.98 32.74 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c10-Jun-257.48 8.69 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c10-Jun-2636.11 38.26 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c10-Mar-2628.92 30.95 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c10-Nov-2516.49 18.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c10-Oct-2512.03 13.56 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c10-Sep-2512.58 14.25 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c10-Sep-2632.71 34.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c11-Apr-2513.28 14.63 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c11-Aug-2512.9 14.62 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c11-Aug-2631.86 33.76 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c11-Dec-2515.9 17.65 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c11-Feb-2613.97 15.24 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c11-Jul-257.87 9.4 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c11-Jun-257.2 8.41 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c11-Jun-2636.21 38.32 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c11-Mar-2628.74 30.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c11-May-2626.44 28.42 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c11-Nov-2517.49 19.12 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c11-Sep-2512.83 14.54 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c11-Sep-2633.33 35.4 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c12-Aug-2512.79 14.46 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c12-Aug-2632.26 34.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c12-Dec-2515.43 17.16 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c12-Feb-2614.31 15.58 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c12-Jan-2611.67 12.93 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c12-Jun-257.08 8.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c12-Jun-2640.59 42.69 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c12-Mar-2629.52 31.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c12-May-2512.1 13.53 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c12-May-2627.3 29.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c12-Nov-2518.32 19.95 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c12-Sep-2512.81 14.54 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c13-Apr-2623.24 25.03 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c13-Aug-2512.91 14.6 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c13-Aug-2633.41 35.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c13-Feb-2613.09 14.36 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c13-Jan-2612.09 13.34 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c13-Jul-2631.16 32.97 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c13-Jun-257.65 8.86 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c13-Mar-2629.61 31.61 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c13-May-2512.03 13.46 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c13-May-2628.1 30.2 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c13-Nov-2518.63 20.3 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c13-Oct-2511.89 13.42 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c14-Apr-2513.03 14.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c14-Apr-2623.29 25.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c14-Aug-2513.34 15.01 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c14-Aug-2630.02 31.95 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c14-Jan-2611.91 13.12 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c14-Jul-257.94 9.47 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c14-Jul-2631.16 33 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c14-May-2512.04 13.46 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c14-May-2628.64 30.76 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c14-Nov-2519.62 21.29 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c14-Oct-2512.6 14.2 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c14-Sep-2633.74 35.82 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c15-Apr-2513.03 14.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c15-Apr-2623.72 25.62 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c15-Aug-2513.67 15.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c15-Dec-2515.16 16.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c15-Jan-2612.58 13.81 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c15-Jul-258.51 10.12 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c15-Jul-2631.01 32.87 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c15-Jun-2640.82 42.97 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c15-May-2511.76 13.18 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c15-May-2629.25 31.38 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c15-Oct-2512.95 14.55 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c15-Sep-2513.1 14.82 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c15-Sep-2634.55 36.65 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c16-Apr-2512.82 14.13 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c16-Apr-2624.02 25.98 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c16-Dec-2514.55 16.26 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c16-Feb-2613.45 14.7 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c16-Jan-2612.4 13.62 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c16-Jul-258.77 10.41 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c16-Jul-2630.65 32.53 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c16-Jun-257.01 8.25 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c16-Jun-2640.63 42.74 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c16-Mar-2629.76 31.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c16-May-2512.67 14.09 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c16-Oct-2513.36 14.96 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c16-Sep-2513.21 14.86 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c16-Sep-2634.65 36.71 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c17-Apr-2512.69 13.54 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c17-Apr-2624.71 26.68 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c17-Aug-2630.15 32.09 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c17-Dec-2513.43 15.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c17-Feb-2613.45 14.7 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c17-Jul-258.62 10.27 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c17-Jul-2631.13 33.02 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c17-Jun-256.46 7.7 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c17-Jun-2640.03 42.1 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c17-Mar-2628.92 30.78 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c17-Nov-2519.82 21.5 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c17-Oct-2514.29 15.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c17-Sep-2513.27 14.93 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c17-Sep-2634.55 36.65 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c18-Aug-2514.01 15.7 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c18-Aug-2630.57 32.5 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c18-Dec-2512.77 14.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c18-Feb-2613.45 14.7 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c18-Jul-259.54 11.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c18-Jun-256.11 7.37 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c18-Jun-2639.45 41.45 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c18-Mar-2514.82 16.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c18-Mar-2629.25 31.13 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c18-May-2630.35 32.5 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c18-Nov-2519.41 21.09 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c18-Sep-2512.95 14.58 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c18-Sep-2628.75 30.84 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c19-Aug-2514.55 16.26 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c19-Aug-2631.14 33.05 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c19-Dec-2512.23 13.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c19-Feb-2613.99 15.27 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c19-Jan-2611.93 13.13 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c19-Jun-255.47 6.76 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c19-Jun-2639.34 41.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c19-Mar-2514.82 16.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c19-Mar-2629.5 31.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c19-May-2512.32 13.75 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c19-May-2630.62 32.77 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c19-Nov-2519 20.67 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c19-Sep-2513.14 14.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c20-Apr-2624.76 26.74 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c20-Aug-2514.75 16.47 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c20-Aug-2632.19 34.18 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c20-Feb-2613.89 15.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c20-Jan-2611.75 12.91 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c20-Jul-2631.41 33.31 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c20-Jun-256.02 7.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c20-Mar-2515.14 16.69 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c20-Mar-2627.98 29.77 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c20-May-2512.07 13.46 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c20-May-2630.7 32.83 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c20-Nov-2519.19 20.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c20-Oct-2514.29 15.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c21-Apr-2624.56 26.53 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c21-Aug-2514.89 16.61 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c21-Aug-2628.96 30.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c21-Jan-2611.87 13.05 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c21-Jul-259.54 11.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c21-Jul-2631.74 33.66 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c21-Mar-2516.64 18.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c21-May-2511.73 13.12 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c21-May-2631.04 33.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c21-Nov-2518.92 20.66 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c21-Oct-2514.56 16.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c21-Sep-2628.84 30.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c22-Apr-2512.57 13.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c22-Apr-2624.85 26.8 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c22-Aug-2514.96 16.68 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c22-Dec-2512.05 13.57 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c22-Jan-2611.89 13.05 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c22-Jul-259.34 10.99 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c22-Jul-2632.16 34.08 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c22-Jun-2639.33 41.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c22-May-2511.66 13.05 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c22-May-2631 33.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c22-Oct-2515.06 16.65 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c22-Sep-2512.88 14.5 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c22-Sep-2628.84 30.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c23-Apr-2513.17 14.53 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c23-Apr-2625.12 27.09 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c23-Dec-2511.86 13.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c23-Feb-2614.84 16.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c23-Jan-2612.53 13.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c23-Jul-259.27 10.91 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c23-Jul-2632.81 34.8 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c23-Jun-256.22 7.57 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c23-Jun-2638.54 40.47 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c23-Mar-2627.76 29.57 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c23-May-2511.89 13.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c23-Oct-2515.4 17 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c23-Sep-2513.09 14.7 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c23-Sep-2628.56 30.62 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c24-Apr-2513.16 14.54 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c24-Apr-2626.06 28.09 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c24-Aug-2628.55 30.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c24-Dec-2511.36 12.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c24-Feb-2615.65 17 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c24-Jul-259.08 10.71 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c24-Jul-2633.73 35.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c24-Jun-255.75 7.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c24-Jun-2638.08 39.99 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c24-Mar-2516.71 18.26 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c24-Mar-2627.07 28.85 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c24-Nov-2519.13 20.86 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c24-Oct-2515.88 17.48 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c24-Sep-2513.36 14.98 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c24-Sep-2629.01 31.13 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c25-Apr-2512.85 14.32 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c25-Aug-2628.67 30.62 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c25-Feb-2617.93 19.38 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c25-Jul-258.21 9.86 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c25-Jun-255.9 7.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c25-Jun-2637.54 39.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c25-Mar-2516.64 18.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c25-Mar-2626.25 27.99 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c25-May-2631.19 33.41 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c25-Nov-2519.54 21.27 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c25-Sep-2513.65 15.25 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c26-Aug-2515.34 17.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c26-Aug-2628.53 30.47 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c26-Dec-2511.36 12.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c26-Feb-2619.7 21.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c26-Jan-2612.73 13.94 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c26-Jun-255.8 7.14 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c26-Jun-2638.18 40.08 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c26-Mar-2516.36 17.91 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c26-Mar-2625.86 27.57 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c26-May-2630.71 32.8 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c26-Nov-2519.5 21.2 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c26-Sep-2512.94 14.54 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c27-Apr-2626.3 28.38 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c27-Aug-2515.19 16.98 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c27-Aug-2628.35 30.25 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c27-Feb-2618.4 19.88 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c27-Jan-2613.01 14.22 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c27-Jul-2633.63 35.64 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c27-Jun-256.09 7.41 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c27-Mar-2515.91 17.42 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c27-Mar-2624.27 26.02 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c27-May-2511.41 12.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c27-May-2630.71 32.8 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c27-Nov-2519.52 21.29 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c27-Oct-2515.68 17.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c28-Apr-2512.86 14.32 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c28-Apr-2626.39 28.45 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c28-Aug-2515.06 16.84 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c28-Aug-2627.73 29.65 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c28-Jan-2613.08 14.29 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c28-Jul-258.29 9.93 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c28-Jul-2632.9 34.86 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c28-Mar-2515.84 17.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c28-May-2510.81 12.15 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c28-May-2630.78 32.88 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c28-Nov-2519.44 21.23 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c28-Oct-2515.46 17.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c29-Apr-2512.79 14.25 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c29-Apr-2626.52 28.59 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c29-Aug-2514.52 16.29 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c29-Dec-2511.48 12.87 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c29-Jan-2613.3 14.5 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c29-Jul-258.44 10.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c29-Jul-2632.78 34.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c29-Jun-2637.52 39.37 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c29-May-2510.23 11.51 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c29-May-2631.36 33.47 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c29-Oct-2514.89 16.42 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c29-Sep-2513.2 14.82 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c30-Apr-2512.04 13.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c30-Apr-2626.94 29.03 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c30-Dec-2511.62 13.02 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c30-Jan-2613.22 14.47 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c30-Jul-258.58 10.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c30-Jul-2632.78 34.74 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c30-Jun-256.53 7.92 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c30-Jun-2637.06 38.88 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c30-Mar-2624.09 25.8 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c30-May-2510.6 11.88 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c30-Oct-2514.75 16.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c30-Sep-2513.34 14.95 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c31-Aug-2628.96 30.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c31-Dec-2511.74 13.15 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c31-Jul-258.86 10.47 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c31-Jul-2633.74 35.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c31-Mar-2515.84 17.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c31-Mar-2624.42 26.15 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUA00c31-Oct-2514.22 15.8 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c01-Apr-253.6 5.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c01-Apr-2613.01 14.82 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c01-Aug-25-4.69 -3.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c01-Dec-25-2.76 -.97 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c01-Jul-25-8.92 -7.51 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c01-Jul-267.03 8.86 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c01-Jun-2611.7 13.81 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c01-May-253.79 5.24 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c01-May-2612.27 14.36 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c01-Oct-25-2.76 -1.16 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c01-Sep-25-6.57 -4.8 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c01-Sep-269.07 11.01 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c02-Apr-253.22 4.63 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c02-Apr-2611.6 13.36 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c02-Dec-25-2.85 -1.04 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c02-Feb-26-3.15 -1.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c02-Jan-26-7.56 -6.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c02-Jul-25-8.42 -6.93 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c02-Jul-265.91 7.66 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c02-Jun-25-1.59 -.32 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c02-Jun-2611.99 14.09 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c02-Mar-266.7 8.22 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c02-May-253.79 5.24 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c02-Oct-25-2.83 -1.23 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c02-Sep-25-6.85 -5.08 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c02-Sep-2610.11 12.04 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c03-Apr-252.87 4.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c03-Aug-266.3 8.27 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c03-Dec-25-2.93 -1.1 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c03-Feb-26-2.95 -1.69 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c03-Jul-25-8.07 -6.59 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c03-Jul-265.96 7.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c03-Jun-25-1.84 -.61 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c03-Jun-2612.65 14.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c03-Mar-267.72 9.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c03-Nov-25-1.29 .29 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c03-Oct-25-2.3 -.71 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c03-Sep-25-7.31 -5.57 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c03-Sep-2612 14 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c04-Apr-252.39 3.8 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c04-Aug-25-4.55 -2.94 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c04-Aug-266.51 8.47 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c04-Dec-25-3.4 -1.59 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c04-Feb-26-2.87 -1.62 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c04-Jul-25-7.92 -6.46 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c04-Jun-25-2.12 -.88 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c04-Jun-2613.79 15.98 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c04-Mar-269.83 11.57 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c04-May-2612.58 14.63 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c04-Nov-25-1.14 .41 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c04-Sep-25-8.17 -6.5 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c04-Sep-269.16 11.18 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c05-Aug-25-4.34 -2.74 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c05-Aug-266.73 8.66 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c05-Dec-25-4.45 -2.64 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c05-Feb-26-2.71 -1.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c05-Jan-26-7.58 -6.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c05-Jun-25-2.39 -1.16 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c05-Jun-2613.7 15.88 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c05-Mar-2610.98 12.76 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c05-May-2613.5 15.64 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c05-Nov-25-.47 1.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c05-Sep-25-7.97 -6.36 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c06-Apr-2611.79 13.57 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c06-Aug-25-4 -2.39 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c06-Aug-267.02 8.93 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c06-Feb-26-2.98 -1.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c06-Jan-26-7.49 -6.1 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c06-Jul-265.89 7.66 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c06-Jun-25-2.72 -1.51 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c06-Mar-2610.08 11.82 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c06-May-253.54 4.95 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c06-May-2613.61 15.77 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c06-Nov-25.08 1.66 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c06-Oct-25-2.64 -1.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c07-Apr-251.53 2.87 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c07-Apr-2611.38 13.14 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c07-Aug-25-4 -2.4 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c07-Aug-264.43 6.3 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c07-Jan-26-8.06 -6.77 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c07-Jul-25-7.78 -6.32 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c07-Jul-265.74 7.52 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c07-May-253.6 5.02 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c07-May-2613.27 15.4 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c07-Nov-25-1.33 .24 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c07-Oct-25-2.64 -1.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c07-Sep-269.73 11.72 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c08-Apr-251.47 2.8 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c08-Apr-2610.73 12.51 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c08-Aug-25-3.81 -2.09 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c08-Dec-25-5 -3.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c08-Jan-26-7.65 -6.36 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c08-Jul-25-7.58 -6.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c08-Jul-265.62 7.39 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c08-Jun-2613.92 16.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c08-May-253.39 4.82 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c08-May-2611.14 13.18 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c08-Oct-25-2.9 -1.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c08-Sep-25-7.81 -6.13 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c08-Sep-2610.48 12.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c09-Apr-251.11 2.45 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c09-Apr-2610.79 12.58 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c09-Dec-25-5.42 -3.61 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c09-Feb-26-2.58 -1.32 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c09-Jan-26-7.53 -6.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c09-Jul-25-7.25 -5.75 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c09-Jul-265.41 7.19 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c09-Jun-25-3.75 -2.54 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c09-Jun-2613.97 16.14 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c09-Mar-2615.85 17.87 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c09-May-252.93 4.36 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c09-Oct-25-2.9 -1.34 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c09-Sep-25-7.8 -6.13 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c09-Sep-2610.36 12.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c10-Apr-251.2 2.53 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c10-Apr-268.77 10.53 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c10-Aug-264.43 6.3 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c10-Dec-25-6.08 -4.32 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c10-Feb-26-2.16 -.91 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c10-Jul-25-6.79 -5.26 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c10-Jul-265.77 7.53 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c10-Jun-25-4.44 -3.23 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c10-Jun-2613.7 15.85 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c10-Mar-2616.09 18.12 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c10-Nov-25-.92 .65 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c10-Oct-25-2.18 -.65 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c10-Sep-25-7.59 -5.92 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c10-Sep-2610.48 12.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c11-Apr-252.74 4.09 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c11-Aug-25-3.6 -1.88 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c11-Aug-265.04 6.94 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c11-Dec-25-6.56 -4.81 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c11-Feb-26-1.62 -.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c11-Jul-25-7.71 -6.18 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c11-Jun-25-4.72 -3.51 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c11-Jun-2613.8 15.91 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c11-Mar-2615.91 17.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c11-May-2611.32 13.3 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c11-Nov-25.08 1.71 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c11-Sep-25-7.34 -5.63 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c11-Sep-2611.1 13.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c12-Aug-25-3.71 -2.04 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c12-Aug-265.44 7.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c12-Dec-25-5.2 -3.47 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c12-Feb-26-1.28 -.01 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c12-Jan-26-7.12 -5.86 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c12-Jun-25-4.84 -3.64 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c12-Jun-268.5 10.6 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c12-Mar-2616.69 18.66 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c12-May-252.93 4.36 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c12-May-2612.18 14.23 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c12-Nov-25.91 2.54 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c12-Sep-25-7.36 -5.63 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c13-Apr-269.03 10.82 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c13-Aug-25-3.59 -1.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c13-Aug-266.59 8.53 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c13-Feb-26-1.57 -.3 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c13-Jan-26-6.7 -5.45 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c13-Jul-265.95 7.76 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c13-Jun-25-6.1 -4.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c13-Mar-2617.7 19.7 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c13-May-252.86 4.29 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c13-May-2612.98 15.08 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c13-Nov-251.22 2.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c13-Oct-25-2.32 -.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c14-Apr-252.49 3.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c14-Apr-269.08 10.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c14-Aug-25-3.16 -1.49 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c14-Aug-265.04 6.97 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c14-Jan-26-6.88 -5.67 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c14-Jul-25-7.64 -6.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c14-Jul-265.95 7.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c14-May-252.87 4.29 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c14-May-2613.52 15.64 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c14-Nov-25-1 .67 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c14-Oct-25-1.61 -.01 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c14-Sep-2611.51 13.59 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c15-Apr-252.49 3.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c15-Apr-269.51 11.41 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c15-Aug-25-4.21 -2.53 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c15-Dec-25-5.47 -3.74 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c15-Jan-26-6.21 -4.98 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c15-Jul-25-7.07 -5.46 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c15-Jul-265.8 7.66 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c15-Jun-268.73 10.88 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c15-May-252.59 4.01 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c15-May-2613.21 15.34 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c15-Oct-25-1.26 .34 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c15-Sep-25-7.07 -5.35 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c15-Sep-2612.32 14.42 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c16-Apr-252.28 3.59 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c16-Apr-269.81 11.77 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c16-Dec-25-6.08 -4.37 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c16-Feb-26-1.21 .04 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c16-Jan-26-6.85 -5.63 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c16-Jul-25-6.81 -5.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c16-Jul-265.44 7.32 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c16-Jun-25-6.74 -5.5 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c16-Jun-268.54 10.65 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c16-Mar-2617.85 19.82 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c16-May-251.67 3.09 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c16-Oct-25-.85 .75 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c16-Sep-25-6.96 -5.31 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c16-Sep-2612.42 14.48 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c17-Apr-252.15 3.45 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c17-Apr-2611.87 13.84 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c17-Aug-265.17 7.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c17-Dec-25-7.2 -5.57 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c17-Feb-26-1.21 .04 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c17-Jul-25-6.96 -5.31 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c17-Jul-265.23 7.12 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c17-Jun-25-7.29 -6.05 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c17-Jun-267.94 10.01 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c17-Mar-2617.01 18.87 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c17-Nov-25-.8 .88 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c17-Oct-25-.38 1.23 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c17-Sep-25-6.9 -5.24 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c17-Sep-2612.32 14.42 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c18-Aug-25-3.87 -2.18 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c18-Aug-265.59 7.52 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c18-Dec-25-7.86 -6.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c18-Feb-26-1.21 .04 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c18-Jul-25-6.04 -4.39 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c18-Jun-25-7.64 -6.38 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c18-Jun-267.36 9.36 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c18-Mar-251.07 2.58 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c18-Mar-2617.34 19.22 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c18-May-2614.31 16.46 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c18-Nov-25-1.21 .47 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c18-Sep-25-7.22 -5.59 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c18-Sep-2610.19 12.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c19-Aug-25-3.33 -1.62 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c19-Aug-266.16 8.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c19-Dec-25-7.02 -5.46 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c19-Feb-26-.67 .61 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c19-Jan-26-7.32 -6.12 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c19-Jun-25-8.28 -6.99 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c19-Jun-267.72 9.71 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c19-Mar-251.07 2.58 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c19-Mar-2617.59 19.44 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c19-May-251.32 2.75 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c19-May-2614.58 16.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c19-Nov-25-1.62 .05 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c19-Sep-25-5.2 -3.55 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c20-Apr-2611.92 13.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c20-Aug-25-3.13 -1.41 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c20-Aug-267.21 9.2 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c20-Feb-26-1.24 .06 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c20-Jan-26-7.5 -6.34 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c20-Jul-265.51 7.41 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c20-Jun-25-8.65 -7.32 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c20-Mar-251.39 2.94 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c20-Mar-2616.06 17.85 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c20-May-251.07 2.46 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c20-May-2614.66 16.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c20-Nov-25-1.43 .27 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c20-Oct-25-.38 1.23 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c21-Apr-2611.72 13.69 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c21-Aug-25-2.99 -1.27 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c21-Aug-267.65 9.59 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c21-Jan-26-7.38 -6.2 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c21-Jul-25-6.04 -4.39 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c21-Jul-265.84 7.76 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c21-Mar-252.89 4.44 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c21-May-25.73 2.12 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c21-May-2615 17.13 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c21-Nov-25-3.08 -1.34 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c21-Oct-25-.11 1.5 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c21-Sep-2610.28 12.34 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c22-Apr-252.48 3.81 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c22-Apr-2612.01 13.96 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c22-Aug-25-4.29 -2.57 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c22-Dec-25-7.2 -5.68 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c22-Jan-26-7.36 -6.2 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c22-Jul-25-6.24 -4.59 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c22-Jul-266.26 8.18 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c22-Jun-267.71 9.71 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c22-May-25.66 2.05 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c22-May-2614.13 16.24 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c22-Oct-25.39 1.98 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c22-Sep-25-5.46 -3.84 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c22-Sep-2610.28 12.34 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c23-Apr-253.08 4.44 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c23-Apr-2612.28 14.25 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c23-Dec-25-7.39 -5.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c23-Feb-26-.29 1.04 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c23-Jan-26-6.72 -5.52 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c23-Jul-25-6.31 -4.67 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c23-Jul-266.91 8.9 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c23-Jun-25-8.45 -7.1 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c23-Jun-266.92 8.85 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c23-Mar-2615.84 17.65 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c23-May-251.81 3.2 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c23-Oct-25.73 2.33 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c23-Sep-25-5.25 -3.64 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c23-Sep-2610 12.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c24-Apr-253.07 4.45 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c24-Apr-2611.39 13.42 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c24-Aug-267.24 9.18 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c24-Dec-25-8.35 -6.98 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c24-Feb-26.52 1.87 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c24-Jul-25-6.5 -4.87 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c24-Jul-266.46 8.45 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c24-Jun-25-8.92 -7.6 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c24-Jun-266.46 8.37 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c24-Mar-252.96 4.51 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c24-Mar-2615.15 16.93 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c24-Nov-25-2.87 -1.14 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c24-Oct-25-.62 .98 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c24-Sep-25-4.98 -3.36 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c24-Sep-2610.45 12.57 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c25-Apr-254.6 6.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c25-Aug-267.36 9.31 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c25-Feb-262.8 4.25 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c25-Jul-25-5.54 -3.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c25-Jun-25-8.77 -7.48 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c25-Jun-265.92 7.71 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c25-Mar-252.89 4.44 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c25-Mar-2614.33 16.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c25-May-2614.32 16.54 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c25-Nov-25-2.46 -.73 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c25-Sep-25-4.69 -3.09 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c26-Aug-25-3.91 -2.14 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c26-Aug-267.22 9.16 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c26-Dec-25-8.35 -6.98 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c26-Feb-264.57 6.06 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c26-Jan-26-6.52 -5.31 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c26-Jun-25-8.87 -7.53 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c26-Jun-268.85 10.75 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c26-Mar-252.61 4.16 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c26-Mar-2613.94 15.65 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c26-May-2613.84 15.93 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c26-Nov-25-2.5 -.8 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c26-Sep-25-3.1 -1.5 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c27-Apr-2611.63 13.71 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c27-Aug-25-4.06 -2.27 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c27-Aug-267.04 8.94 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c27-Feb-266.02 7.5 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c27-Jan-26-6.24 -5.03 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c27-Jul-266.36 8.37 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c27-Jun-25-9.49 -8.17 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c27-Mar-252.16 3.67 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c27-Mar-2612.36 14.11 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c27-May-251.33 2.71 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c27-May-2613.84 15.93 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c27-Nov-25-2.48 -.71 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c27-Oct-25-.82 .78 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c28-Apr-254.61 6.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c28-Apr-2611.72 13.78 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c28-Aug-25-4.19 -2.41 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c28-Aug-266.87 8.79 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c28-Jan-26-6.17 -4.96 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c28-Jul-25-5.46 -3.82 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c28-Jul-265.63 7.59 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c28-Mar-253.92 5.43 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c28-May-25.73 2.07 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c28-May-2613.91 16.01 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c28-Nov-25-2.56 -.77 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c28-Oct-25-1.04 .57 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c29-Apr-254.54 6 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c29-Apr-2611.85 13.92 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c29-Aug-25-6.57 -4.8 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c29-Dec-25-8.23 -6.84 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c29-Jan-26-5.95 -4.75 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c29-Jul-25-5.31 -3.69 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c29-Jul-265.51 7.45 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c29-Jun-268.19 10.04 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c29-May-25.15 1.43 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c29-May-2611.7 13.81 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c29-Oct-25-1.61 -.08 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c29-Sep-25-2.84 -1.22 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c30-Apr-253.79 5.24 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c30-Apr-2612.27 14.36 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c30-Dec-25-8.09 -6.69 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c30-Jan-26-3.28 -2.03 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c30-Jul-25-5.17 -3.56 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c30-Jul-265.51 7.47 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c30-Jun-25-9.05 -7.66 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c30-Jun-267.73 9.55 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c30-Mar-2612.18 13.89 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c30-May-25-1.32 -.04 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c30-Oct-25-1.75 -.22 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c30-Sep-25-2.7 -1.09 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c31-Aug-268.1 10.04 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c31-Dec-25-7.97 -6.56 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c31-Jul-25-4.89 -3.28 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c31-Jul-266.01 7.99 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c31-Mar-253.92 5.43 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c31-Mar-2612.51 14.24 Implied Freight Thermal Coal 550
STRUB00c31-Oct-25-1.36 .22 Implied Freight Thermal Coal 550
UFAMS00c05-Oct-261390 1373 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFAMS00l05-Oct-261390 1356 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFANR00c05-Oct-261340 1355 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFANR00h05-Oct-261340 1370 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFGOT00c05-Oct-261440 1430 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFIJM00c05-Oct-261390 1373 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFIJM00l05-Oct-261390 1356 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00c05-Oct-261440 1430 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00l05-Oct-261440 1420 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd