Corrections for October 5, 2026
The following corrections were made on October 5, 2026
|Symbol
|Assessment Date
|Original Assessment
|New Assessment
|Description
|AAJUS00c
|02-Oct-26
|1350.75
|1349.75
|ULSD 10ppmS FOB ARA Barge
|AAJUS00h
|02-Oct-26
|1351
|1350
|ULSD 10ppmS FOB ARA Barge
|AAJUS00l
|02-Oct-26
|1350.5
|1349.5
|ULSD 10ppmS FOB ARA Barge
|AAQCI00c
|02-Oct-26
|1199.6
|1198.712
|ULSD 10ppmS FOB ARA Barge Eur/mt
|AAQCI00h
|02-Oct-26
|1199.822
|1198.934
|ULSD 10ppmS FOB ARA Barge Eur/mt
|AAQCI00l
|02-Oct-26
|1199.378
|1198.49
|ULSD 10ppmS FOB ARA Barge Eur/mt
|AAXTJ00c
|02-Oct-26
|114.42
|114.4
|EA Blend Market Parity Price
|AAXTK00c
|02-Oct-26
|110.475
|110.46
|Yoho Light Market Parity Price
|AAXTL00c
|02-Oct-26
|111.55
|111.53
|Abo Blend Market Parity Price
|AAXTU00c
|02-Oct-26
|109.08
|109.04
|Zafiro Market Parity Price
|AAXTV00c
|02-Oct-26
|106.885
|106.875
|Asaramatoru Market Parity Price
|AAXTW00c
|02-Oct-26
|102.865
|102.85
|TEN Market Parity Price
|ABJUT00c
|02-Oct-26
|181.309
|181.174
|ULSD 10ppmS FOB ARA Barge $/b
|ABJUT00h
|02-Oct-26
|181.342
|181.208
|ULSD 10ppmS FOB ARA Barge $/b
|ABJUT00l
|02-Oct-26
|181.275
|181.141
|ULSD 10ppmS FOB ARA Barge $/b
|ABOOM00c
|02-Oct-26
|8.785
|8.765
|Abo Blend MPP vs WAF Dated Strip
|ABXGU00c
|02-Oct-26
|101.403
|101.328
|ULSD 10ppm FOB ARA Barge Eur cen
|AEABL00c
|02-Oct-26
|11.655
|11.635
|EA Blend MPP vs WAF Dated Strip
|AEURA00c
|02-Oct-26
|405.75
|406.75
|European FAME 0-ULSD Spread
|AEURK00c
|02-Oct-26
|918.2
|918.21
|European SAF-Jet Fuel Spread
|AHOAA00c
|05-Oct-26
|31.369
|51.369
|Butene-1 FOB USG cts/lb
|AHOAB00c
|05-Oct-26
|31.369
|56.369
|Hexene-1 FOB USG cts/lb
|AHOAC00c
|05-Oct-26
|31.369
|61.369
|Octene-1 FOB USG cts/lb
|AMOPM00c
|02-Oct-26
|9.36
|8.36
|Platts ULSD 10ppmS FOB ARA Barge
|ANEWA00c
|02-Oct-26
|3296.75
|3295.5
|RD-A FOB FARAG $/mt
|ANEWB00c
|02-Oct-26
|2909.5
|2908.5
|RD-B FOB FARAG $/mt
|ANEWE00c
|02-Oct-26
|2571.465
|2570.49
|RD-A FOB FARAG $/cu m
|ANEWF00c
|02-Oct-26
|2269.41
|2268.63
|RD-B FOB FARAG $/cu m
|ANZUA00c
|29-Sep-26
|52.75
|51.5
|New Zealand Emission Unit (NZU)
|ANZUA03c
|01-Sep-26
|50.73
|50.673
|New Zealand Emission Unit (NZU)
|APIRA00c
|02-Oct-26
|7.525
|7.515
|Aje MPP vs WAF Dated Strip
|APIRB00c
|02-Oct-26
|4.66
|4.615
|Antan Blend MPP vs WAF Dated Str
|APIRD00c
|02-Oct-26
|-14.975
|-15.005
|Ebok MPP vs WAF Dated Strip
|APIRF00c
|02-Oct-26
|-1.365
|-1.34
|Ima MPP vs WAF Dated Strip
|APIRH00c
|02-Oct-26
|9.095
|9.08
|Okono Blend MPP vs WAF Dated Str
|APIRI00c
|02-Oct-26
|4.485
|4.46
|Okoro MPP vs WAF Dated Strip
|APIRJ00c
|02-Oct-26
|9.515
|9.485
|Okwori MPP vs WAF Dated Strip
|APIRK00c
|02-Oct-26
|2.305
|2.295
|Otakikpo MPP vs WAF Dated Strip
|APIRL00c
|02-Oct-26
|4.295
|4.32
|Oyo MPP vs WAF Dated Strip
|APIRM00c
|02-Oct-26
|5.905
|5.88
|Pennington MPP vs WAF Dated Stri
|APIRN00c
|02-Oct-26
|-5.53
|-5.525
|Sankofa MPP vs WAF Dated Strip
|APIRO00c
|02-Oct-26
|8.485
|8.47
|Ukpokiti MPP vs WAF Dated Strip
|APIRP00c
|02-Oct-26
|110.29
|110.28
|Aje MPP
|APIRQ00c
|02-Oct-26
|107.425
|107.38
|Antan Blend MPP
|APIRS00c
|02-Oct-26
|87.79
|87.76
|Ebok MPP
|APIRU00c
|02-Oct-26
|101.4
|101.425
|Ima MPP
|APIRW00c
|02-Oct-26
|111.86
|111.845
|Okono Blend MPP
|APIRX00c
|02-Oct-26
|107.25
|107.225
|Okoro MPP
|APIRY00c
|02-Oct-26
|112.28
|112.25
|Okwori MPP
|APIRZ00c
|02-Oct-26
|105.07
|105.06
|Otakikpo MPP
|APRIA00c
|02-Oct-26
|107.06
|107.085
|Oyo MPP
|APRIB00c
|02-Oct-26
|108.67
|108.645
|Pennington MPP
|APRIC00c
|02-Oct-26
|97.235
|97.24
|Sankofa MPP
|APRID00c
|02-Oct-26
|111.25
|111.235
|Ukpokiti MPP
|ARABA00c
|02-Oct-26
|93.4
|93.385
|Rabi Light MPP
|ARABB00c
|02-Oct-26
|-9.365
|-9.38
|Rabi Light MPP vs WAF Dated Stri
|ASARA00c
|02-Oct-26
|4.12
|4.11
|Asaramatoru MPP vs WAF Dated Str
|ATENM00c
|02-Oct-26
|.1
|.085
|TEN MPP vs WAF Dated Strip
|AWREA00c
|05-Oct-26
|1400
|1350
|Very Low Sulfur Fuel Oil Dlvd Ma
|AWREB00c
|05-Oct-26
|1250
|1290
|Very Low Sulfur Fuel Oil Dlvd Na
|AWREC00c
|05-Oct-26
|2150
|1950
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|AYOHO00c
|02-Oct-26
|7.71
|7.695
|Yoho Light MPP vs WAF Dated Stri
|AZAFB00c
|02-Oct-26
|6.315
|6.275
|Zafiro MPP vs WAF Dated Strip
|B3AMS00c
|05-Oct-26
|610
|626
|Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
|B3AMS00h
|05-Oct-26
|610
|642
|Bunker FO 380 CST Dlvd Amsterdam
|B3IJM00c
|05-Oct-26
|610
|626
|Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
|B3IJM00h
|05-Oct-26
|610
|642
|Bunker FO 380 CST Dlvd Ijmuiden
|B3IZT00c
|05-Oct-26
|795
|792.333
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3IZT00l
|05-Oct-26
|795
|789
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|BJNWA00c
|02-Oct-26
|2425.195
|2425.206
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|BJNWB00c
|02-Oct-26
|296.841
|296.843
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|BJNWC00c
|02-Oct-26
|2153.814
|2153.824
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|BJNWD00c
|02-Oct-26
|2425.195
|2425.206
|Sustainable Aviation Fuel (HEFA-
|CSEAA00c
|01-Apr-25
|56.62
|57.69
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|01-Apr-26
|70.79
|72.11
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|01-Aug-25
|49.26
|50.43
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|01-Dec-25
|57.32
|58.62
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|01-Jul-25
|46.84
|47.87
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|01-Jul-26
|74.44
|75.77
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|01-Oct-25
|51.66
|52.82
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|01-Sep-25
|51.89
|53.18
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|01-Sep-26
|79.43
|80.85
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|02-Apr-25
|56.34
|57.37
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|02-Apr-26
|70.77
|72.05
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|02-Dec-25
|57.26
|58.58
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|02-Feb-26
|54.04
|54.96
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|02-Jan-26
|51.83
|52.84
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|02-Jul-25
|47.21
|48.29
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|02-Jul-26
|73.63
|74.9
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|02-Jun-25
|50.84
|51.77
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|02-Jun-26
|77.02
|78.54
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|02-Mar-26
|63.21
|64.31
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|02-May-25
|54.42
|55.47
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|02-Oct-25
|51.61
|52.77
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|02-Sep-25
|51.69
|52.97
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|02-Sep-26
|80.19
|81.6
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|03-Apr-25
|56.09
|57.12
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|03-Aug-26
|73.42
|74.85
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|03-Dec-25
|57.2
|58.53
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|03-Feb-26
|54.19
|55.11
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|03-Jul-25
|47.46
|48.54
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|03-Jul-26
|73.17
|74.46
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|03-Jun-25
|50.66
|51.56
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|03-Jun-26
|77.5
|79.06
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|03-Mar-26
|63.95
|65.08
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|03-Nov-25
|53.06
|54.21
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|03-Oct-25
|51.66
|52.82
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|03-Sep-25
|51.35
|52.62
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|03-Sep-26
|81.56
|83.01
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|04-Apr-25
|55.74
|56.76
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|04-Aug-25
|49.36
|50.53
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|04-Aug-26
|73.57
|75
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|04-Dec-25
|56.86
|58.18
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|04-Feb-26
|54.25
|55.16
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|04-Jul-25
|47.57
|48.63
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|04-Jun-25
|50.46
|51.36
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|04-Jun-26
|78.33
|79.92
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|04-Mar-26
|65.48
|66.75
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|04-May-26
|73.15
|74.64
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|04-Nov-25
|53.17
|54.3
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|04-Sep-25
|50.73
|51.94
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|04-Sep-26
|83.5
|84.97
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|05-Aug-25
|49.51
|50.68
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|05-Aug-26
|73.73
|75.14
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|05-Dec-25
|56.76
|58.08
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|05-Feb-26
|54.36
|55.25
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|05-Jan-26
|51.82
|52.84
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|05-Jun-25
|50.26
|51.16
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|05-Jun-26
|78.93
|80.51
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|05-Mar-26
|66.32
|67.61
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|05-May-25
|54.37
|55.42
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|05-May-26
|73.82
|75.37
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|05-Nov-25
|53.66
|54.81
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|05-Sep-25
|50.2
|51.38
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|06-Apr-26
|70.91
|72.2
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|06-Aug-25
|49.76
|50.93
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|06-Aug-26
|73.94
|75.33
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|06-Feb-26
|54.5
|55.41
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|06-Jan-26
|51.88
|52.89
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|06-Jul-26
|73.12
|74.41
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|06-Jun-25
|50.02
|50.9
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|06-Mar-26
|66.66
|67.93
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|06-May-25
|54.24
|55.26
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|06-May-26
|73.9
|75.47
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|06-Nov-25
|54.06
|55.21
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|06-Oct-25
|51.41
|52.56
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|07-Apr-25
|55.11
|56.09
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|07-Apr-26
|70.61
|71.89
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|07-Aug-25
|49.76
|50.93
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|07-Aug-26
|74.06
|75.42
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|07-Jan-26
|51.47
|52.41
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|07-Jul-25
|47.67
|48.73
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|07-Jul-26
|73.01
|74.31
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|07-May-25
|54.28
|55.32
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|07-May-26
|73.65
|75.2
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|07-Nov-25
|54.36
|55.51
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|07-Oct-25
|51.41
|52.56
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|07-Sep-26
|83.91
|85.36
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|08-Apr-25
|55.07
|56.04
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|08-Apr-26
|70.14
|71.43
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|08-Aug-25
|50.56
|51.81
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|08-Dec-25
|56.36
|57.68
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|08-Jan-26
|51.77
|52.71
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|08-Jul-25
|47.82
|48.89
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|08-Jul-26
|72.92
|74.21
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|08-Jun-26
|79.09
|80.66
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|08-May-25
|54.13
|55.17
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|08-May-26
|73.43
|74.92
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|08-Oct-25
|51.22
|52.36
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|08-Sep-25
|50.32
|51.55
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|08-Sep-26
|84.46
|85.92
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|09-Apr-25
|54.81
|55.78
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|09-Apr-26
|70.18
|71.48
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|09-Dec-25
|56.06
|57.37
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|09-Feb-26
|54.79
|55.71
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|09-Jan-26
|52.19
|53.1
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|09-Jul-25
|48.06
|49.15
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|09-Jul-26
|72.77
|74.06
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|09-Jun-25
|49.27
|50.15
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|09-Jun-26
|79.13
|80.7
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|09-Mar-26
|70.86
|72.33
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|09-May-25
|54.13
|55.17
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|09-Oct-25
|51.22
|52.36
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|09-Sep-25
|50.33
|51.54
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|09-Sep-26
|84.37
|85.82
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|10-Apr-25
|54.87
|55.84
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|10-Apr-26
|70.04
|71.32
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|10-Dec-25
|55.58
|56.86
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|10-Feb-26
|55.1
|56
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|10-Jul-25
|48.39
|49.51
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|10-Jul-26
|72.53
|73.81
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|10-Jun-25
|48.77
|49.65
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|10-Jun-26
|78.93
|80.49
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|10-Mar-26
|71.03
|72.51
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|10-Nov-25
|54.66
|55.81
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|10-Oct-25
|51.08
|52.2
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|10-Sep-25
|50.48
|51.69
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|10-Sep-26
|84.46
|85.92
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|11-Apr-25
|54.66
|55.64
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|11-Aug-25
|50.71
|51.96
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|11-Aug-26
|74.5
|75.88
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|11-Dec-25
|55.23
|56.5
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|11-Feb-26
|55.49
|56.41
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|11-Jul-25
|48.39
|49.51
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|11-Jun-25
|48.57
|49.45
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|11-Jun-26
|79
|80.54
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|11-Mar-26
|70.9
|72.34
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|11-May-26
|73.56
|75.01
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|11-Nov-25
|55.39
|56.57
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|11-Sep-25
|50.66
|51.91
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|11-Sep-26
|88.24
|89.74
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|12-Aug-25
|50.63
|51.85
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|12-Aug-26
|74.79
|76.18
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|12-Dec-25
|54.89
|56.15
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|12-Feb-26
|55.74
|56.66
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|12-Jan-26
|52.49
|53.4
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|12-Jun-25
|48.48
|49.35
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|12-Jun-26
|78.85
|80.38
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|12-Mar-26
|71.47
|72.91
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|12-May-26
|74.19
|75.68
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|12-Nov-25
|55.99
|57.18
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|12-Sep-25
|50.65
|51.91
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|13-Apr-26
|70.23
|71.53
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|13-Aug-25
|50.72
|51.95
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|13-Aug-26
|75.63
|77.04
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|13-Feb-26
|56.19
|57.11
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|13-Jan-26
|52.79
|53.7
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|13-Jul-26
|72.66
|73.98
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|13-Jun-25
|48.23
|49.11
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|13-Mar-26
|72.2
|73.66
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|13-May-25
|54.08
|55.12
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|13-May-26
|74.77
|76.3
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|13-Nov-25
|56.22
|57.43
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|13-Oct-25
|50.98
|52.09
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|14-Apr-25
|54.48
|55.43
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|14-Apr-26
|70.27
|71.59
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|14-Aug-25
|51.03
|52.24
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|14-Aug-26
|75.83
|77.24
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|14-Jan-26
|52.66
|53.54
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|14-Jul-25
|48.44
|49.56
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|14-Jul-26
|72.66
|74
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|14-May-25
|54.09
|55.12
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|14-May-26
|75.16
|76.71
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|14-Nov-25
|57.27
|58.49
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|14-Oct-25
|51.5
|52.66
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|14-Sep-26
|88.54
|90.05
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|15-Apr-25
|54.48
|55.43
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|15-Apr-26
|70.58
|71.97
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|15-Aug-25
|51.27
|52.5
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|15-Dec-25
|54.69
|55.95
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|15-Jan-26
|53.15
|54.04
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|15-Jul-25
|48.86
|50.03
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|15-Jul-26
|72.55
|73.91
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|15-Jun-26
|79.02
|80.58
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|15-May-25
|53.88
|54.92
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|15-May-26
|75.61
|77.16
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|15-Oct-25
|51.75
|52.91
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|15-Sep-25
|50.86
|52.11
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|15-Sep-26
|89.13
|90.65
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|16-Apr-25
|54.33
|55.28
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|16-Apr-26
|70.8
|72.23
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|16-Dec-25
|54.25
|55.49
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|16-Feb-26
|56.45
|57.36
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|16-Jan-26
|53.35
|54.24
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|16-Jul-25
|49.05
|50.24
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|16-Jul-26
|72.29
|73.66
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|16-Jun-25
|47.77
|48.67
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|16-Jun-26
|78.88
|80.41
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|16-Mar-26
|72.31
|73.75
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|16-May-25
|53.88
|54.92
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|16-Oct-25
|52.05
|53.21
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|16-Sep-25
|50.94
|52.14
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|16-Sep-26
|89.2
|90.7
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|17-Apr-25
|54.23
|55.18
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|17-Apr-26
|71.3
|72.73
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|17-Aug-26
|75.93
|77.34
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|17-Dec-25
|53.43
|54.62
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|17-Jul-25
|48.94
|50.14
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|17-Jul-26
|72.64
|74.01
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|17-Jun-25
|47.37
|48.27
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|17-Jun-26
|78.44
|79.95
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|17-Mar-26
|71.7
|73.06
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|17-Nov-25
|57.42
|58.64
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|17-Oct-25
|52.39
|53.56
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|17-Sep-25
|50.98
|52.19
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|17-Sep-26
|89.13
|90.65
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|18-Aug-25
|51.52
|52.75
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|18-Aug-26
|76.23
|77.64
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|18-Dec-25
|52.95
|54.1
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|18-Jul-25
|48.94
|50.14
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|18-Jun-25
|47.11
|48.03
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|18-Jun-26
|78.02
|79.48
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|18-Mar-25
|57.45
|58.54
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|18-Mar-26
|71.94
|73.31
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|18-May-26
|76.41
|77.97
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|18-Nov-25
|57.12
|58.34
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|18-Sep-25
|50.75
|51.93
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|18-Sep-26
|87.58
|89.1
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|19-Aug-25
|51.91
|53.16
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|19-Aug-26
|76.65
|78.04
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|19-Dec-25
|52.56
|53.69
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|19-Feb-26
|56.84
|57.77
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|19-Jan-26
|53.01
|53.88
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|19-Jun-25
|46.65
|47.58
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|19-Jun-26
|77.28
|78.73
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|19-Mar-25
|57.45
|58.54
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|19-Mar-26
|72.12
|73.47
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|19-May-25
|53.63
|54.67
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|19-May-26
|76.6
|78.17
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|19-Nov-25
|56.82
|58.04
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|19-Sep-25
|50.89
|52.09
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|20-Apr-26
|71.34
|72.78
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|20-Aug-25
|52.06
|53.31
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|20-Aug-26
|77.41
|78.86
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|20-Feb-26
|57.43
|58.38
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|20-Jan-26
|52.88
|53.73
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|20-Jul-26
|72.84
|74.22
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|20-Jun-25
|46.38
|47.35
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|20-Mar-25
|57.68
|58.81
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|20-Mar-26
|71.68
|72.98
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|20-May-25
|53.45
|54.46
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|20-May-26
|76.66
|78.21
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|20-Nov-25
|56.96
|58.19
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|21-Apr-25
|54.33
|55.28
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|21-Apr-26
|71.19
|72.62
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|21-Aug-25
|52.16
|53.41
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|21-Aug-26
|77.73
|79.14
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|21-Jan-26
|52.97
|53.83
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|21-Jul-25
|48.94
|50.14
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|21-Jul-26
|73.08
|74.48
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|21-Mar-25
|57.43
|58.56
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|21-May-25
|53.2
|54.21
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|21-May-26
|76.91
|78.46
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|21-Nov-25
|57.09
|58.35
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|21-Oct-25
|52.59
|53.76
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|21-Sep-26
|87.64
|89.14
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|22-Apr-25
|54.47
|55.44
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|22-Apr-26
|71.4
|72.82
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|22-Aug-25
|52.21
|53.46
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|22-Dec-25
|52.43
|53.53
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|22-Jan-26
|52.98
|53.83
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|22-Jul-25
|48.79
|49.99
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|22-Jul-26
|73.39
|74.79
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|22-Jun-26
|77.27
|78.73
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|22-May-25
|53.15
|54.16
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|22-May-26
|76.88
|78.41
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|22-Oct-25
|52.95
|54.11
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|22-Sep-25
|50.7
|51.87
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|22-Sep-26
|87.64
|89.14
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|23-Apr-25
|54.91
|55.9
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|23-Apr-26
|71.6
|73.03
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|23-Dec-25
|52.29
|53.37
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|23-Feb-26
|58.12
|59.09
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|23-Jan-26
|53.11
|53.99
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|23-Jul-25
|48.74
|49.94
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|23-Jul-26
|73.86
|75.31
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|23-Jun-25
|46.52
|47.51
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|23-Jun-26
|76.7
|78.11
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|23-Mar-26
|71.52
|72.84
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|23-May-25
|52.65
|53.66
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|23-Oct-25
|53.2
|54.36
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|23-Sep-25
|50.85
|52.02
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|23-Sep-26
|87.44
|88.94
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|24-Apr-25
|54.9
|55.9
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|24-Apr-26
|72.28
|73.76
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|24-Aug-26
|77.43
|78.84
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|24-Dec-25
|51.59
|52.59
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|24-Feb-26
|58.71
|59.7
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|24-Jul-25
|48.6
|49.79
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|24-Jul-26
|73.86
|75.31
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|24-Jun-25
|46.18
|47.14
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|24-Jun-26
|76.36
|77.75
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|24-Mar-25
|57.48
|58.61
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|24-Mar-26
|71.02
|72.31
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|24-Nov-25
|57.24
|58.5
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|24-Oct-25
|53.55
|54.72
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|24-Sep-25
|51.05
|52.22
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|24-Sep-26
|87.77
|89.31
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|25-Apr-25
|55.01
|56.08
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|25-Aug-25
|52.26
|53.51
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|25-Aug-26
|77.52
|78.94
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|25-Feb-26
|60.37
|61.42
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|25-Jul-25
|48.64
|49.84
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|25-Jun-25
|46.29
|47.23
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|25-Jun-26
|75.97
|77.27
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|25-Mar-25
|57.43
|58.56
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|25-Mar-26
|70.42
|71.69
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|25-May-26
|77.02
|78.63
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|25-Nov-25
|57.54
|58.8
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|25-Sep-25
|51.26
|52.42
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|26-Aug-25
|52.49
|53.78
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|26-Aug-26
|77.42
|78.83
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|26-Dec-25
|51.59
|52.59
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|26-Feb-26
|61.66
|62.74
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|26-Jan-26
|53.26
|54.14
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|26-Jun-25
|46.22
|47.19
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|26-Jun-26
|75.77
|77.15
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|26-Mar-25
|57.23
|58.36
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|26-Mar-26
|70.14
|71.38
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|26-May-25
|52.55
|53.55
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|26-May-26
|76.67
|78.19
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|26-Nov-25
|57.51
|58.75
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|26-Sep-25
|51.41
|52.57
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|27-Apr-26
|72.46
|73.97
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|27-Aug-25
|52.38
|53.68
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|27-Aug-26
|77.29
|78.67
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|27-Feb-26
|62.71
|63.79
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|27-Jan-26
|53.46
|54.34
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|27-Jul-26
|73.79
|75.25
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|27-Jun-25
|46.43
|47.39
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|27-Mar-25
|56.9
|58
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|27-Mar-26
|70.32
|71.6
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|27-May-25
|52.3
|53.3
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|27-Nov-25
|57.53
|58.82
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|27-Oct-25
|53.4
|54.57
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|28-Apr-25
|55.02
|56.08
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|28-Apr-26
|72.52
|74.02
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|28-Aug-25
|52.28
|53.58
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|28-Aug-26
|77.83
|79.23
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|28-Jan-26
|53.51
|54.39
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|28-Jul-25
|48.7
|49.89
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|28-Jul-26
|73.26
|74.68
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|28-Mar-25
|56.85
|57.95
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|28-May-25
|51.86
|52.84
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|28-May-26
|76.72
|78.25
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|28-Nov-25
|57.47
|58.77
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|28-Oct-25
|53.24
|54.42
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|29-Apr-25
|54.97
|56.03
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|29-Apr-26
|72.62
|74.12
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|29-Aug-25
|51.89
|53.17
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|29-Dec-25
|51.68
|52.69
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|29-Jan-26
|53.67
|54.54
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|29-Jul-25
|48.81
|49.98
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|29-Jul-26
|73.17
|74.58
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|29-Jun-26
|75.29
|76.63
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|29-May-25
|51.44
|52.37
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|29-May-26
|76.81
|78.34
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|29-Oct-25
|52.83
|53.94
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|29-Sep-25
|51.6
|52.78
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|30-Apr-25
|54.42
|55.47
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|30-Apr-26
|72.92
|74.44
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|30-Dec-25
|51.78
|52.8
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|30-Jan-26
|53.95
|54.86
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|30-Jul-25
|48.91
|50.08
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|30-Jul-26
|73.17
|74.6
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|30-Jun-25
|46.75
|47.76
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|30-Jun-26
|74.95
|76.27
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|30-Mar-26
|70.19
|71.43
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|30-May-25
|51.04
|51.97
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|30-Oct-25
|52.73
|53.84
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|30-Sep-25
|51.7
|52.87
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|31-Aug-26
|78.73
|80.14
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|31-Dec-25
|51.87
|52.9
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|31-Jul-25
|49.11
|50.28
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|31-Jul-26
|73.21
|74.65
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|31-Mar-26
|70.43
|71.69
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA00c
|31-Oct-25
|53.01
|54.16
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA03c
|01-Apr-25
|54.99
|55.99
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA03c
|01-Apr-26
|71.19
|72.58
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA03c
|01-Aug-25
|51.13
|52.36
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA03c
|01-Aug-26
|75.98
|77.39
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA03c
|01-Dec-25
|54.3
|55.49
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA03c
|01-Feb-26
|56.72
|57.67
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA03c
|01-Jan-26
|52.77
|53.68
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA03c
|01-Jul-25
|48.39
|49.53
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA03c
|01-Jul-26
|73.13
|74.49
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA03c
|01-Jun-25
|48.06
|48.98
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA03c
|01-Jun-26
|77.65
|79.14
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA03c
|01-Mar-25
|56.73
|57.23
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA03c
|01-Mar-26
|69.81
|71.13
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA03c
|01-May-25
|53.34
|54.35
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA03c
|01-May-26
|75.36
|76.9
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA03c
|01-Nov-25
|56.03
|57.24
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA03c
|01-Oct-25
|52.16
|53.31
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA03c
|01-Sep-25
|50.97
|52.18
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA03c
|01-Sep-26
|86.43
|87.64
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|01-Aug-25
|48.958
|50.134
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|02-Apr-26
|70.545
|71.821
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|02-Jan-26
|51.79
|52.808
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|02-May-25
|54.708
|55.765
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|03-Jul-26
|74.296
|75.608
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|03-Oct-25
|51.646
|52.81
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|04-Apr-25
|56.198
|57.234
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|04-Jul-25
|47.166
|48.219
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|04-Sep-26
|80.682
|82.112
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|05-Dec-25
|57.08
|58.397
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|05-Jun-26
|77.945
|79.509
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|05-Sep-25
|51.172
|52.418
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|06-Feb-26
|54.268
|55.177
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|06-Jun-25
|50.448
|51.348
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|06-Mar-26
|65.124
|66.335
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|07-Aug-26
|73.744
|75.146
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|07-Nov-25
|53.662
|54.806
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|08-Aug-25
|49.79
|50.975
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|08-May-26
|73.59
|75.12
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|09-Jan-26
|51.826
|52.789
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|09-May-25
|54.23
|55.268
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|10-Apr-26
|70.376
|71.666
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|10-Jul-26
|72.87
|74.16
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|10-Oct-25
|51.268
|52.408
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|11-Apr-25
|54.904
|55.878
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|11-Jul-25
|48.066
|49.156
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|11-Sep-26
|85.088
|86.553
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|12-Dec-25
|55.624
|56.913
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|12-Jun-26
|79
|80.553
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|12-Sep-25
|50.488
|51.72
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|13-Feb-26
|55.462
|56.38
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|13-Jun-25
|48.664
|49.542
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|13-Mar-26
|71.292
|72.749
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|14-Aug-26
|75.188
|76.587
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|14-Nov-25
|55.906
|57.095
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|15-Aug-25
|50.872
|52.1
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|15-May-26
|74.658
|76.17
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|16-Jan-26
|52.888
|53.785
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|16-May-25
|53.983
|55.019
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|17-Apr-25
|54.38
|55.328
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|17-Apr-26
|70.636
|72.01
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|17-Jul-26
|72.56
|73.911
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|17-Oct-25
|51.734
|52.889
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|18-Jul-25
|48.846
|50.021
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|18-Sep-26
|88.716
|90.23
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|19-Dec-25
|53.576
|54.77
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|19-Jun-26
|78.328
|79.83
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|19-Sep-25
|50.884
|52.091
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|20-Feb-26
|56.907
|57.836
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|20-Jun-25
|47.056
|47.979
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|20-Mar-26
|71.95
|73.313
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|21-Aug-26
|76.79
|78.203
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|21-Mar-25
|57.486
|58.374
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|21-Nov-25
|57.082
|58.313
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|22-Aug-25
|51.972
|53.218
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|22-May-26
|76.692
|78.244
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|23-Jan-26
|52.99
|53.851
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|23-May-25
|53.216
|54.23
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|24-Apr-26
|71.562
|73.004
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|24-Jul-26
|73.406
|74.82
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|24-Oct-25
|53.073
|54.238
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|25-Apr-25
|54.724
|55.721
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|25-Jul-25
|48.742
|49.939
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|25-Sep-26
|87.948
|89.156
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|26-Dec-25
|51.975
|53.022
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|26-Jun-26
|76.414
|77.803
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|26-Sep-25
|51.054
|52.223
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|27-Feb-26
|60.314
|61.348
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|27-Jun-25
|46.328
|47.292
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|27-Mar-26
|70.684
|71.963
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|28-Aug-26
|77.498
|78.902
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|28-Mar-25
|57.178
|58.295
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|28-Nov-25
|57.458
|58.727
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|29-Aug-25
|52.26
|53.545
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|29-May-26
|76.805
|78.353
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|30-Apr-26
|72.63
|74.139
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|30-Jan-26
|53.57
|54.455
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|30-May-25
|51.838
|52.807
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|31-Jul-26
|73.32
|74.753
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA04c
|31-Oct-25
|53.042
|54.183
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA05c
|01-Apr-25
|52.11
|53.09
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA05c
|01-Apr-26
|74.71
|76.18
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA05c
|01-Jan-25
|55.32
|55.49
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA05c
|01-Jan-26
|60.08
|61.15
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA05c
|01-Jul-25
|50.12
|51.31
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA05c
|01-Jul-26
|78.51
|79.83
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSEAA05c
|01-Oct-25
|54.1
|55.29
|SEAT Coal Marker 15-60 day CFR S
|CSTIA00c
|01-Apr-25
|56.62
|57.69
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|01-Apr-26
|70.79
|72.11
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|01-Aug-25
|49.26
|50.43
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|01-Dec-25
|57.32
|58.62
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|01-Jul-25
|46.84
|47.87
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|01-Jul-26
|74.44
|75.77
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|01-Oct-25
|51.66
|52.82
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|01-Sep-25
|51.89
|53.18
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|01-Sep-26
|79.43
|80.85
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|02-Apr-25
|56.34
|57.37
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|02-Apr-26
|70.77
|72.05
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|02-Dec-25
|57.26
|58.58
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|02-Feb-26
|54.04
|54.96
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|02-Jan-26
|51.83
|52.84
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|02-Jul-25
|47.21
|48.29
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|02-Jul-26
|73.63
|74.9
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|02-Jun-25
|50.84
|51.77
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|02-Jun-26
|77.02
|78.54
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|02-Mar-26
|63.21
|64.31
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|02-May-25
|54.42
|55.47
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|02-Oct-25
|51.61
|52.77
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|02-Sep-25
|51.69
|52.97
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|02-Sep-26
|80.19
|81.6
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|03-Apr-25
|56.09
|57.12
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|03-Aug-26
|73.42
|74.85
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|03-Dec-25
|57.2
|58.53
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|03-Feb-26
|54.19
|55.11
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|03-Jul-25
|47.46
|48.54
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|03-Jul-26
|73.17
|74.46
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|03-Jun-25
|50.66
|51.56
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|03-Jun-26
|77.5
|79.06
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|03-Mar-26
|63.95
|65.08
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|03-Nov-25
|53.06
|54.21
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|03-Oct-25
|51.66
|52.82
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|03-Sep-25
|51.35
|52.62
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|03-Sep-26
|81.56
|83.01
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|04-Apr-25
|55.74
|56.76
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|04-Aug-25
|49.36
|50.53
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|04-Aug-26
|73.57
|75
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|04-Dec-25
|56.86
|58.18
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|04-Feb-26
|54.25
|55.16
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|04-Jul-25
|47.57
|48.63
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|04-Jun-25
|50.46
|51.36
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|04-Jun-26
|78.33
|79.92
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|04-Mar-26
|65.48
|66.75
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|04-May-26
|73.15
|74.64
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|04-Nov-25
|53.17
|54.3
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|04-Sep-25
|50.73
|51.94
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|04-Sep-26
|83.5
|84.97
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|05-Aug-25
|49.51
|50.68
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|05-Aug-26
|73.73
|75.14
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|05-Dec-25
|56.76
|58.08
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|05-Feb-26
|54.36
|55.25
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|05-Jan-26
|51.82
|52.84
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|05-Jun-25
|50.26
|51.16
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|05-Jun-26
|78.93
|80.51
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|05-Mar-26
|66.32
|67.61
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|05-May-25
|54.37
|55.42
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|05-May-26
|73.82
|75.37
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|05-Nov-25
|53.66
|54.81
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|05-Sep-25
|50.2
|51.38
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|06-Apr-26
|70.91
|72.2
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|06-Aug-25
|49.76
|50.93
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|06-Aug-26
|73.94
|75.33
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|06-Feb-26
|54.5
|55.41
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|06-Jan-26
|51.88
|52.89
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|06-Jul-26
|73.12
|74.41
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|06-Jun-25
|50.02
|50.9
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|06-Mar-26
|66.66
|67.93
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|06-May-25
|54.24
|55.26
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|06-May-26
|73.9
|75.47
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|06-Nov-25
|54.06
|55.21
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|06-Oct-25
|51.41
|52.56
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|07-Apr-25
|55.11
|56.09
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|07-Apr-26
|70.61
|71.89
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|07-Aug-25
|49.76
|50.93
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|07-Aug-26
|74.06
|75.42
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|07-Jan-26
|51.47
|52.41
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|07-Jul-25
|47.67
|48.73
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|07-Jul-26
|73.01
|74.31
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|07-May-25
|54.28
|55.32
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|07-May-26
|73.65
|75.2
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|07-Nov-25
|54.36
|55.51
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|07-Oct-25
|51.41
|52.56
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|07-Sep-26
|83.91
|85.36
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|08-Apr-25
|55.07
|56.04
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|08-Apr-26
|70.14
|71.43
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|08-Aug-25
|50.56
|51.81
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|08-Dec-25
|56.36
|57.68
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|08-Jan-26
|51.77
|52.71
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|08-Jul-25
|47.82
|48.89
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|08-Jul-26
|72.92
|74.21
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|08-Jun-26
|79.09
|80.66
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|08-May-25
|54.13
|55.17
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|08-May-26
|73.43
|74.92
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|08-Oct-25
|51.22
|52.36
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|08-Sep-25
|50.32
|51.55
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|08-Sep-26
|84.46
|85.92
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|09-Apr-25
|54.81
|55.78
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|09-Apr-26
|70.18
|71.48
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|09-Dec-25
|56.06
|57.37
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|09-Feb-26
|54.79
|55.71
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|09-Jan-26
|52.19
|53.1
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|09-Jul-25
|48.06
|49.15
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|09-Jul-26
|72.77
|74.06
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|09-Jun-25
|49.27
|50.15
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|09-Jun-26
|79.13
|80.7
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|09-Mar-26
|70.86
|72.33
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|09-May-25
|54.13
|55.17
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|09-Oct-25
|51.22
|52.36
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|09-Sep-25
|50.33
|51.54
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|09-Sep-26
|84.37
|85.82
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|10-Apr-25
|54.87
|55.84
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|10-Apr-26
|70.04
|71.32
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|10-Dec-25
|55.58
|56.86
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|10-Feb-26
|55.1
|56
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|10-Jul-25
|48.39
|49.51
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|10-Jul-26
|72.53
|73.81
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|10-Jun-25
|48.77
|49.65
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|10-Jun-26
|78.93
|80.49
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|10-Mar-26
|71.03
|72.51
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|10-Nov-25
|54.66
|55.81
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|10-Oct-25
|51.08
|52.2
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|10-Sep-25
|50.48
|51.69
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|10-Sep-26
|84.46
|85.92
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|11-Apr-25
|54.66
|55.64
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|11-Aug-25
|50.71
|51.96
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|11-Aug-26
|74.5
|75.88
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|11-Dec-25
|55.23
|56.5
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|11-Feb-26
|55.49
|56.41
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|11-Jul-25
|48.39
|49.51
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|11-Jun-25
|48.57
|49.45
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|11-Jun-26
|79
|80.54
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|11-Mar-26
|70.9
|72.34
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|11-May-26
|73.56
|75.01
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|11-Nov-25
|55.39
|56.57
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|11-Sep-25
|50.66
|51.91
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|11-Sep-26
|88.24
|89.74
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|12-Aug-25
|50.63
|51.85
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|12-Aug-26
|74.79
|76.18
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|12-Dec-25
|54.89
|56.15
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|12-Feb-26
|55.74
|56.66
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|12-Jan-26
|52.49
|53.4
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|12-Jun-25
|48.48
|49.35
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|12-Jun-26
|78.85
|80.38
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|12-Mar-26
|71.47
|72.91
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|12-May-26
|74.19
|75.68
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|12-Nov-25
|55.99
|57.18
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|12-Sep-25
|50.65
|51.91
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|13-Apr-26
|70.23
|71.53
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|13-Aug-25
|50.72
|51.95
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|13-Aug-26
|75.63
|77.04
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|13-Feb-26
|56.19
|57.11
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|13-Jan-26
|52.79
|53.7
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|13-Jul-26
|72.66
|73.98
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|13-Jun-25
|48.23
|49.11
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|13-Mar-26
|72.2
|73.66
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|13-May-25
|54.08
|55.12
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|13-May-26
|74.77
|76.3
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|13-Nov-25
|56.22
|57.43
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|13-Oct-25
|50.98
|52.09
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|14-Apr-25
|54.48
|55.43
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|14-Apr-26
|70.27
|71.59
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|14-Aug-25
|51.03
|52.24
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|14-Aug-26
|75.83
|77.24
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|14-Jan-26
|52.66
|53.54
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|14-Jul-25
|48.44
|49.56
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|14-Jul-26
|72.66
|74
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|14-May-25
|54.09
|55.12
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|14-May-26
|75.16
|76.71
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|14-Nov-25
|57.27
|58.49
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|14-Oct-25
|51.5
|52.66
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|14-Sep-26
|88.54
|90.05
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|15-Apr-25
|54.48
|55.43
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|15-Apr-26
|70.58
|71.97
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|15-Aug-25
|51.27
|52.5
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|15-Dec-25
|54.69
|55.95
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|15-Jan-26
|53.15
|54.04
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|15-Jul-25
|48.86
|50.03
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|15-Jul-26
|72.55
|73.91
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|15-Jun-26
|79.02
|80.58
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|15-May-25
|53.88
|54.92
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|15-May-26
|75.61
|77.16
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|15-Oct-25
|51.75
|52.91
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|15-Sep-25
|50.86
|52.11
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|15-Sep-26
|89.13
|90.65
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|16-Apr-25
|54.33
|55.28
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|16-Apr-26
|70.8
|72.23
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|16-Dec-25
|54.25
|55.49
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|16-Feb-26
|56.45
|57.36
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|16-Jan-26
|53.35
|54.24
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|16-Jul-25
|49.05
|50.24
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|16-Jul-26
|72.29
|73.66
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|16-Jun-25
|47.77
|48.67
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|16-Jun-26
|78.88
|80.41
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|16-Mar-26
|72.31
|73.75
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|16-May-25
|53.88
|54.92
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|16-Oct-25
|52.05
|53.21
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|16-Sep-25
|50.94
|52.14
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|16-Sep-26
|89.2
|90.7
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|17-Apr-25
|54.23
|55.18
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|17-Apr-26
|71.3
|72.73
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|17-Aug-26
|75.93
|77.34
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|17-Dec-25
|53.43
|54.62
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|17-Jul-25
|48.94
|50.14
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|17-Jul-26
|72.64
|74.01
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|17-Jun-25
|47.37
|48.27
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|17-Jun-26
|78.44
|79.95
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|17-Mar-26
|71.7
|73.06
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|17-Nov-25
|57.42
|58.64
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|17-Oct-25
|52.39
|53.56
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|17-Sep-25
|50.98
|52.19
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|17-Sep-26
|89.13
|90.65
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|18-Aug-25
|51.52
|52.75
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|18-Aug-26
|76.23
|77.64
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|18-Dec-25
|52.95
|54.1
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|18-Jul-25
|48.94
|50.14
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|18-Jun-25
|47.11
|48.03
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|18-Jun-26
|78.02
|79.48
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|18-Mar-25
|57.45
|58.54
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|18-Mar-26
|71.94
|73.31
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|18-May-26
|76.41
|77.97
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|18-Nov-25
|57.12
|58.34
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|18-Sep-25
|50.75
|51.93
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|18-Sep-26
|87.58
|89.1
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|19-Aug-25
|51.91
|53.16
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|19-Aug-26
|76.65
|78.04
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|19-Dec-25
|52.56
|53.69
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|19-Feb-26
|56.84
|57.77
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|19-Jan-26
|53.01
|53.88
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|19-Jun-25
|46.65
|47.58
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|19-Jun-26
|77.28
|78.73
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|19-Mar-25
|57.45
|58.54
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|19-Mar-26
|72.12
|73.47
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|19-May-25
|53.63
|54.67
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|19-May-26
|76.6
|78.17
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|19-Nov-25
|56.82
|58.04
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|19-Sep-25
|50.89
|52.09
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|20-Apr-26
|71.34
|72.78
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|20-Aug-25
|52.06
|53.31
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|20-Aug-26
|77.41
|78.86
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|20-Feb-26
|57.43
|58.38
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|20-Jan-26
|52.88
|53.73
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|20-Jul-26
|72.84
|74.22
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|20-Jun-25
|46.38
|47.35
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|20-Mar-25
|57.68
|58.81
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|20-Mar-26
|71.68
|72.98
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|20-May-25
|53.45
|54.46
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|20-May-26
|76.66
|78.21
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|20-Nov-25
|56.96
|58.19
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|21-Apr-25
|54.33
|55.28
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|21-Apr-26
|71.19
|72.62
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|21-Aug-25
|52.16
|53.41
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|21-Aug-26
|77.73
|79.14
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|21-Jan-26
|52.97
|53.83
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|21-Jul-25
|48.94
|50.14
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|21-Jul-26
|73.08
|74.48
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|21-Mar-25
|57.43
|58.56
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|21-May-25
|53.2
|54.21
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|21-May-26
|76.91
|78.46
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|21-Nov-25
|57.09
|58.35
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|21-Oct-25
|52.59
|53.76
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|21-Sep-26
|87.64
|89.14
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|22-Apr-25
|54.47
|55.44
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|22-Apr-26
|71.4
|72.82
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|22-Aug-25
|52.21
|53.46
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|22-Dec-25
|52.43
|53.53
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|22-Jan-26
|52.98
|53.83
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|22-Jul-25
|48.79
|49.99
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|22-Jul-26
|73.39
|74.79
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|22-Jun-26
|77.27
|78.73
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|22-May-25
|53.15
|54.16
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|22-May-26
|76.88
|78.41
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|22-Oct-25
|52.95
|54.11
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|22-Sep-25
|50.7
|51.87
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|22-Sep-26
|87.64
|89.14
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|23-Apr-25
|54.91
|55.9
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|23-Apr-26
|71.6
|73.03
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|23-Dec-25
|52.29
|53.37
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|23-Feb-26
|58.12
|59.09
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|23-Jan-26
|53.11
|53.99
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|23-Jul-25
|48.74
|49.94
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|23-Jul-26
|73.86
|75.31
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|23-Jun-25
|46.52
|47.51
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|23-Jun-26
|76.7
|78.11
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|23-Mar-26
|71.52
|72.84
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|23-May-25
|52.65
|53.66
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|23-Oct-25
|53.2
|54.36
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|23-Sep-25
|50.85
|52.02
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|23-Sep-26
|87.44
|88.94
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|24-Apr-25
|54.9
|55.9
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|24-Apr-26
|72.28
|73.76
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|24-Aug-26
|77.43
|78.84
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|24-Dec-25
|51.59
|52.59
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|24-Feb-26
|58.71
|59.7
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|24-Jul-25
|48.6
|49.79
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|24-Jul-26
|73.86
|75.31
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|24-Jun-25
|46.18
|47.14
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|24-Jun-26
|76.36
|77.75
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|24-Mar-25
|57.48
|58.61
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|24-Mar-26
|71.02
|72.31
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|24-Nov-25
|57.24
|58.5
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|24-Oct-25
|53.55
|54.72
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|24-Sep-25
|51.05
|52.22
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|24-Sep-26
|87.77
|89.31
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|25-Apr-25
|55.01
|56.08
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|25-Aug-25
|52.26
|53.51
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|25-Aug-26
|77.52
|78.94
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|25-Feb-26
|60.37
|61.42
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|25-Jul-25
|48.64
|49.84
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|25-Jun-25
|46.29
|47.23
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|25-Jun-26
|75.97
|77.27
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|25-Mar-25
|57.43
|58.56
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|25-Mar-26
|70.42
|71.69
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|25-May-26
|77.02
|78.63
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|25-Nov-25
|57.54
|58.8
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|25-Sep-25
|51.26
|52.42
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|26-Aug-25
|52.49
|53.78
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|26-Aug-26
|77.42
|78.83
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|26-Dec-25
|51.59
|52.59
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|26-Feb-26
|61.66
|62.74
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|26-Jan-26
|53.26
|54.14
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|26-Jun-25
|46.22
|47.19
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|26-Jun-26
|75.77
|77.15
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|26-Mar-25
|57.23
|58.36
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|26-Mar-26
|70.14
|71.38
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|26-May-25
|52.55
|53.55
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|26-May-26
|76.67
|78.19
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|26-Nov-25
|57.51
|58.75
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|26-Sep-25
|51.41
|52.57
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|27-Apr-26
|72.46
|73.97
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|27-Aug-25
|52.38
|53.68
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|27-Aug-26
|77.29
|78.67
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|27-Feb-26
|62.71
|63.79
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|27-Jan-26
|53.46
|54.34
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|27-Jul-26
|73.79
|75.25
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|27-Jun-25
|46.43
|47.39
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|27-Mar-25
|56.9
|58
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|27-Mar-26
|70.32
|71.6
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|27-May-25
|52.3
|53.3
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|27-Nov-25
|57.53
|58.82
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|27-Oct-25
|53.4
|54.57
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|28-Apr-25
|55.02
|56.08
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|28-Apr-26
|72.52
|74.02
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|28-Aug-25
|52.28
|53.58
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|28-Aug-26
|77.83
|79.23
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|28-Jan-26
|53.51
|54.39
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|28-Jul-25
|48.7
|49.89
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|28-Jul-26
|73.26
|74.68
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|28-Mar-25
|56.85
|57.95
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|28-May-25
|51.86
|52.84
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|28-May-26
|76.72
|78.25
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|28-Nov-25
|57.47
|58.77
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|28-Oct-25
|53.24
|54.42
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|29-Apr-25
|54.97
|56.03
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|29-Apr-26
|72.62
|74.12
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|29-Aug-25
|51.89
|53.17
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|29-Dec-25
|51.68
|52.69
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|29-Jan-26
|53.67
|54.54
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|29-Jul-25
|48.81
|49.98
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|29-Jul-26
|73.17
|74.58
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|29-Jun-26
|75.29
|76.63
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|29-May-25
|51.44
|52.37
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|29-May-26
|76.81
|78.34
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|29-Oct-25
|52.83
|53.94
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|29-Sep-25
|51.6
|52.78
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|30-Apr-25
|54.42
|55.47
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|30-Apr-26
|72.92
|74.44
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|30-Dec-25
|51.78
|52.8
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|30-Jan-26
|53.95
|54.86
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|30-Jul-25
|48.91
|50.08
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|30-Jul-26
|73.17
|74.6
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|30-Jun-25
|46.75
|47.76
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|30-Jun-26
|74.95
|76.27
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|30-Mar-26
|70.19
|71.43
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|30-May-25
|51.04
|51.97
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|30-Oct-25
|52.73
|53.84
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|30-Sep-25
|51.7
|52.87
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|31-Aug-26
|78.73
|80.14
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|31-Dec-25
|51.87
|52.9
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|31-Jul-25
|49.11
|50.28
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|31-Jul-26
|73.21
|74.65
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|31-Mar-26
|70.43
|71.69
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIA00c
|31-Oct-25
|53.01
|54.16
|Thermal Coal Platts SEAT 4200 GA
|CSTIB00c
|01-Apr-25
|77.85
|79.32
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|01-Apr-26
|97.34
|99.15
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|01-Aug-25
|67.73
|69.35
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|01-Dec-25
|78.82
|80.61
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|01-Jul-25
|64.41
|65.82
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|01-Jul-26
|102.36
|104.19
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|01-Oct-25
|71.03
|72.63
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|01-Sep-25
|71.35
|73.12
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|01-Sep-26
|109.22
|111.16
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|02-Apr-25
|77.47
|78.88
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|02-Apr-26
|97.31
|99.07
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|02-Dec-25
|78.73
|80.54
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|02-Feb-26
|74.31
|75.57
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|02-Jan-26
|71.27
|72.66
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|02-Jul-25
|64.91
|66.4
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|02-Jul-26
|101.24
|102.99
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|02-Jun-25
|69.91
|71.18
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|02-Jun-26
|105.9
|108
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|02-Mar-26
|86.91
|88.43
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|02-May-25
|74.83
|76.28
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|02-Oct-25
|70.96
|72.56
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|02-Sep-25
|71.07
|72.84
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|02-Sep-26
|110.26
|112.19
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|03-Apr-25
|77.12
|78.53
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|03-Aug-26
|100.95
|102.92
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|03-Dec-25
|78.65
|80.48
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|03-Feb-26
|74.51
|75.77
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|03-Jul-25
|65.26
|66.74
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|03-Jul-26
|100.61
|102.38
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|03-Jun-25
|69.66
|70.89
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|03-Jun-26
|106.56
|108.7
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|03-Mar-26
|87.93
|89.49
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|03-Nov-25
|72.96
|74.54
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|03-Oct-25
|71.03
|72.62
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|03-Sep-25
|70.61
|72.35
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|03-Sep-26
|112.15
|114.15
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|04-Apr-25
|76.64
|78.05
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|04-Aug-25
|67.87
|69.48
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|04-Aug-26
|101.16
|103.12
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|04-Dec-25
|78.18
|79.99
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|04-Feb-26
|74.59
|75.84
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|04-Jul-25
|65.41
|66.87
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|04-Jun-25
|69.38
|70.62
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|04-Jun-26
|107.7
|109.89
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|04-Mar-26
|90.04
|91.78
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|04-May-26
|100.58
|102.63
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|04-Nov-25
|73.11
|74.66
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|04-Sep-25
|69.75
|71.42
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|04-Sep-26
|114.81
|116.83
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|05-Aug-25
|68.08
|69.68
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|05-Aug-26
|101.38
|103.31
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|05-Dec-25
|78.05
|79.86
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|05-Feb-26
|74.75
|75.97
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|05-Jan-26
|71.25
|72.66
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|05-Jun-25
|69.11
|70.34
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|05-Jun-26
|108.53
|110.71
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|05-Mar-26
|91.19
|92.97
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|05-May-25
|74.76
|76.21
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|05-May-26
|101.5
|103.64
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|05-Nov-25
|73.78
|75.36
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|05-Sep-25
|69.03
|70.64
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|06-Apr-26
|97.5
|99.28
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|06-Aug-25
|68.42
|70.03
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|06-Aug-26
|101.67
|103.58
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|06-Feb-26
|74.94
|76.19
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|06-Jan-26
|71.34
|72.73
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|06-Jul-26
|100.54
|102.31
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|06-Jun-25
|68.78
|69.99
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|06-Mar-26
|91.66
|93.4
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|06-May-25
|74.58
|75.99
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|06-May-26
|101.61
|103.77
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|06-Nov-25
|74.33
|75.91
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|06-Oct-25
|70.69
|72.27
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|07-Apr-25
|75.78
|77.12
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|07-Apr-26
|97.09
|98.85
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|07-Aug-25
|68.42
|70.02
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|07-Aug-26
|101.83
|103.7
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|07-Jan-26
|70.77
|72.06
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|07-Jul-25
|65.55
|67.01
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|07-Jul-26
|100.39
|102.17
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|07-May-25
|74.64
|76.06
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|07-May-26
|101.27
|103.4
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|07-Nov-25
|74.75
|76.32
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|07-Oct-25
|70.69
|72.27
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|07-Sep-26
|115.38
|117.37
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|08-Apr-25
|75.72
|77.05
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|08-Apr-26
|96.44
|98.22
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|08-Aug-25
|69.52
|71.24
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|08-Dec-25
|77.5
|79.31
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|08-Jan-26
|71.18
|72.47
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|08-Jul-25
|65.75
|67.22
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|08-Jul-26
|100.27
|102.04
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|08-Jun-26
|108.75
|110.9
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|08-May-25
|74.43
|75.86
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|08-May-26
|100.97
|103.01
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|08-Oct-25
|70.43
|72
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|08-Sep-25
|69.19
|70.87
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|08-Sep-26
|116.13
|118.14
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|09-Apr-25
|75.36
|76.7
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|09-Apr-26
|96.5
|98.29
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|09-Dec-25
|77.08
|78.89
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|09-Feb-26
|75.34
|76.6
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|09-Jan-26
|71.76
|73.01
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|09-Jul-25
|66.08
|67.58
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|09-Jul-26
|100.06
|101.84
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|09-Jun-25
|67.75
|68.96
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|09-Jun-26
|108.8
|110.97
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|09-Mar-26
|97.43
|99.45
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|09-May-25
|74.43
|75.86
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|09-Oct-25
|70.43
|71.99
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|09-Sep-25
|69.2
|70.87
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|09-Sep-26
|116.01
|118
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|10-Apr-25
|75.45
|76.78
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|10-Apr-26
|96.31
|98.07
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|10-Dec-25
|76.42
|78.18
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|10-Feb-26
|75.76
|77.01
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|10-Jul-25
|66.54
|68.07
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|10-Jul-26
|99.73
|101.49
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|10-Jun-25
|67.06
|68.27
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|10-Jun-26
|108.53
|110.68
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|10-Mar-26
|97.67
|99.7
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|10-Nov-25
|75.16
|76.73
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|10-Oct-25
|70.24
|71.77
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|10-Sep-25
|69.41
|71.08
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|10-Sep-26
|116.13
|118.14
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|11-Apr-25
|75.16
|76.51
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|11-Aug-25
|69.73
|71.45
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|11-Aug-26
|102.44
|104.34
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|11-Dec-25
|75.94
|77.69
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|11-Feb-26
|76.3
|77.57
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|11-Jul-25
|66.54
|68.07
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|11-Jun-25
|66.78
|67.99
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|11-Jun-26
|108.63
|110.74
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|11-Mar-26
|97.49
|99.47
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|11-May-26
|101.15
|103.13
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|11-Nov-25
|76.16
|77.79
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|11-Sep-25
|69.66
|71.37
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|11-Sep-26
|121.33
|123.4
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|12-Aug-25
|69.62
|71.29
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|12-Aug-26
|102.84
|104.75
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|12-Dec-25
|75.47
|77.2
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|12-Feb-26
|76.64
|77.91
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|12-Jan-26
|72.17
|73.43
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|12-Jun-25
|66.66
|67.86
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|12-Jun-26
|108.42
|110.52
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|12-Mar-26
|98.27
|100.24
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|12-May-26
|102.01
|104.06
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|12-Nov-25
|76.99
|78.62
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|12-Sep-25
|69.64
|71.37
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|13-Apr-26
|96.57
|98.36
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|13-Aug-25
|69.74
|71.43
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|13-Aug-26
|103.99
|105.93
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|13-Feb-26
|77.26
|78.53
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|13-Jan-26
|72.59
|73.84
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|13-Jul-26
|99.91
|101.72
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|13-Jun-25
|66.32
|67.53
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|13-Mar-26
|99.28
|101.28
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|13-May-25
|74.36
|75.79
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|13-May-26
|102.81
|104.91
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|13-Nov-25
|77.3
|78.97
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|13-Oct-25
|70.1
|71.63
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|14-Apr-25
|74.91
|76.21
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|14-Apr-26
|96.62
|98.44
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|14-Aug-25
|70.17
|71.84
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|14-Aug-26
|104.27
|106.2
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|14-Jan-26
|72.41
|73.62
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|14-Jul-25
|66.61
|68.14
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|14-Jul-26
|99.91
|101.75
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|14-May-25
|74.37
|75.79
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|14-May-26
|103.35
|105.47
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|14-Nov-25
|78.75
|80.42
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|14-Oct-25
|70.81
|72.41
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|14-Sep-26
|121.74
|123.82
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|15-Apr-25
|74.91
|76.21
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|15-Apr-26
|97.05
|98.95
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|15-Aug-25
|70.5
|72.18
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|15-Dec-25
|75.2
|76.93
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|15-Jan-26
|73.08
|74.31
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|15-Jul-25
|67.18
|68.79
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|15-Jul-26
|99.76
|101.62
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|15-Jun-26
|108.65
|110.8
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|15-May-25
|74.09
|75.51
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|15-May-26
|103.96
|106.09
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|15-Oct-25
|71.16
|72.76
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|15-Sep-25
|69.93
|71.65
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|15-Sep-26
|122.55
|124.65
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|16-Apr-25
|74.7
|76.01
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|16-Apr-26
|97.35
|99.31
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|16-Dec-25
|74.59
|76.3
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|16-Feb-26
|77.62
|78.87
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|16-Jan-26
|73.36
|74.58
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|16-Jul-25
|67.44
|69.08
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|16-Jul-26
|99.4
|101.28
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|16-Jun-25
|65.68
|66.92
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|16-Jun-26
|108.46
|110.57
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|16-Mar-26
|99.43
|101.4
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|16-May-25
|74.09
|75.51
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|16-Oct-25
|71.57
|73.17
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|16-Sep-25
|70.04
|71.69
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|16-Sep-26
|122.65
|124.71
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|17-Apr-25
|74.57
|75.87
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|17-Apr-26
|98.04
|100.01
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|17-Aug-26
|104.4
|106.34
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|17-Dec-25
|73.47
|75.1
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|17-Jul-25
|67.29
|68.94
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|17-Jul-26
|99.88
|101.77
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|17-Jun-25
|65.13
|66.37
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|17-Jun-26
|107.86
|109.93
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|17-Mar-26
|98.59
|100.45
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|17-Nov-25
|78.95
|80.63
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|17-Oct-25
|72.04
|73.65
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|17-Sep-25
|70.1
|71.76
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|17-Sep-26
|122.55
|124.65
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|18-Aug-25
|70.84
|72.53
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|18-Aug-26
|104.82
|106.75
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|18-Dec-25
|72.81
|74.39
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|18-Jul-25
|67.29
|68.94
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|18-Jun-25
|64.78
|66.04
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|18-Jun-26
|107.28
|109.28
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|18-Mar-25
|78.99
|80.5
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|18-Mar-26
|98.92
|100.8
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|18-May-26
|105.06
|107.21
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|18-Nov-25
|78.54
|80.22
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|18-Sep-25
|69.78
|71.41
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|18-Sep-26
|120.42
|122.51
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|19-Aug-25
|71.38
|73.09
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|19-Aug-26
|105.39
|107.3
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|19-Dec-25
|72.27
|73.83
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|19-Feb-26
|78.16
|79.44
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|19-Jan-26
|72.89
|74.09
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|19-Jun-25
|64.14
|65.43
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|19-Jun-26
|106.26
|108.25
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|19-Mar-25
|78.99
|80.5
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|19-Mar-26
|99.17
|101.02
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|19-May-25
|73.74
|75.17
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|19-May-26
|105.33
|107.48
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|19-Nov-25
|78.13
|79.8
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|19-Sep-25
|69.97
|71.62
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|20-Apr-26
|98.09
|100.07
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|20-Aug-25
|71.58
|73.3
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|20-Aug-26
|106.44
|108.43
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|20-Feb-26
|78.97
|80.27
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|20-Jan-26
|72.71
|73.87
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|20-Jul-26
|100.16
|102.06
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|20-Jun-25
|63.77
|65.1
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|20-Mar-25
|79.31
|80.86
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|20-Mar-26
|98.56
|100.35
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|20-May-25
|73.49
|74.88
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|20-May-26
|105.41
|107.54
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|20-Nov-25
|78.32
|80.02
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|21-Apr-25
|74.7
|76.01
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|21-Apr-26
|97.89
|99.86
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|21-Aug-25
|71.72
|73.44
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|21-Aug-26
|106.88
|108.82
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|21-Jan-26
|72.83
|74.01
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|21-Jul-25
|67.29
|68.94
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|21-Jul-26
|100.49
|102.41
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|21-Mar-25
|78.97
|80.52
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|21-May-25
|73.15
|74.54
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|21-May-26
|105.75
|107.88
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|21-Nov-25
|78.5
|80.24
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|21-Oct-25
|72.31
|73.92
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|21-Sep-26
|120.51
|122.57
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|22-Apr-25
|74.9
|76.23
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|22-Apr-26
|98.18
|100.13
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|22-Aug-25
|71.79
|73.51
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|22-Dec-25
|72.09
|73.61
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|22-Jan-26
|72.85
|74.01
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|22-Jul-25
|67.09
|68.74
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|22-Jul-26
|100.91
|102.83
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|22-Jun-26
|106.25
|108.25
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|22-May-25
|73.08
|74.47
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|22-May-26
|105.71
|107.82
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|22-Oct-25
|72.81
|74.4
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|22-Sep-25
|69.71
|71.33
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|22-Sep-26
|120.51
|122.57
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|23-Apr-25
|75.5
|76.86
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|23-Apr-26
|98.45
|100.42
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|23-Dec-25
|71.9
|73.39
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|23-Feb-26
|79.92
|81.25
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|23-Jan-26
|73.03
|74.23
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|23-Jul-25
|67.02
|68.66
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|23-Jul-26
|101.56
|103.55
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|23-Jun-25
|63.97
|65.32
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|23-Jun-26
|105.46
|107.39
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|23-Mar-26
|98.34
|100.15
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|23-May-25
|72.39
|73.78
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|23-Oct-25
|73.15
|74.75
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|23-Sep-25
|69.92
|71.53
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|23-Sep-26
|120.23
|122.29
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|24-Apr-25
|75.49
|76.87
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|24-Apr-26
|99.39
|101.42
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|24-Aug-26
|106.47
|108.41
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|24-Dec-25
|70.94
|72.31
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|24-Feb-26
|80.73
|82.08
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|24-Jul-25
|66.83
|68.46
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|24-Jul-26
|101.56
|103.55
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|24-Jun-25
|63.5
|64.82
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|24-Jun-26
|105
|106.91
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|24-Mar-25
|79.04
|80.59
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|24-Mar-26
|97.65
|99.43
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|24-Nov-25
|78.71
|80.44
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|24-Oct-25
|73.63
|75.23
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|24-Sep-25
|70.19
|71.81
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|24-Sep-26
|120.68
|122.8
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|25-Apr-25
|75.64
|77.11
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|25-Aug-25
|71.86
|73.58
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|25-Aug-26
|106.59
|108.54
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|25-Feb-26
|83.01
|84.46
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|25-Jul-25
|66.88
|68.53
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|25-Jun-25
|63.65
|64.94
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|25-Jun-26
|104.46
|106.25
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|25-Mar-25
|78.97
|80.52
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|25-Mar-26
|96.83
|98.57
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|25-May-26
|105.9
|108.12
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|25-Nov-25
|79.12
|80.85
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|25-Sep-25
|70.48
|72.08
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|26-Aug-25
|72.17
|73.94
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|26-Aug-26
|106.45
|108.39
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|26-Dec-25
|70.94
|72.31
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|26-Feb-26
|84.78
|86.27
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|26-Jan-26
|73.23
|74.44
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|26-Jun-25
|63.55
|64.89
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|26-Jun-26
|104.18
|106.08
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|26-Mar-25
|78.69
|80.24
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|26-Mar-26
|96.44
|98.15
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|26-May-25
|72.26
|73.63
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|26-May-26
|105.42
|107.51
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|26-Nov-25
|79.08
|80.78
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|26-Sep-25
|70.69
|72.29
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|27-Apr-26
|99.63
|101.71
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|27-Aug-25
|72.02
|73.81
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|27-Aug-26
|106.27
|108.17
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|27-Feb-26
|86.23
|87.71
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|27-Jan-26
|73.51
|74.72
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|27-Jul-26
|101.46
|103.47
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|27-Jun-25
|63.84
|65.16
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|27-Mar-25
|78.24
|79.75
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|27-Mar-26
|96.69
|98.44
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|27-May-25
|71.91
|73.29
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|27-Nov-25
|79.1
|80.87
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|27-Oct-25
|73.43
|75.03
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|28-Apr-25
|75.65
|77.11
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|28-Apr-26
|99.72
|101.78
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|28-Aug-25
|71.89
|73.67
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|28-Aug-26
|107.02
|108.94
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|28-Jan-26
|73.58
|74.79
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|28-Jul-25
|66.96
|68.6
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|28-Jul-26
|100.73
|102.69
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|28-Mar-25
|78.17
|79.68
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|28-May-25
|71.31
|72.65
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|28-May-26
|105.49
|107.59
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|28-Nov-25
|79.02
|80.81
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|28-Oct-25
|73.21
|74.82
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|29-Apr-25
|75.58
|77.04
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|29-Apr-26
|99.85
|101.92
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|29-Aug-25
|71.35
|73.12
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|29-Dec-25
|71.06
|72.45
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|29-Jan-26
|73.8
|75
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|29-Jul-25
|67.11
|68.73
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|29-Jul-26
|100.61
|102.55
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|29-Jun-26
|103.52
|105.37
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|29-May-25
|70.73
|72.01
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|29-May-26
|105.61
|107.72
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|29-Oct-25
|72.64
|74.17
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|29-Sep-25
|70.95
|72.57
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|30-Apr-25
|74.83
|76.28
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|30-Apr-26
|100.27
|102.36
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|30-Dec-25
|71.2
|72.6
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|30-Jan-26
|74.18
|75.43
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|30-Jul-25
|67.25
|68.86
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|30-Jul-26
|100.61
|102.57
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|30-Jun-25
|64.28
|65.67
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|30-Jun-26
|103.06
|104.88
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|30-Mar-26
|96.51
|98.22
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|30-May-25
|70.18
|71.46
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|30-Oct-25
|72.5
|74.03
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|30-Sep-25
|71.09
|72.7
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|31-Aug-26
|108.25
|110.19
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|31-Dec-25
|71.32
|72.73
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|31-Jul-25
|67.53
|69.14
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|31-Jul-26
|100.66
|102.64
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|31-Mar-26
|96.84
|98.57
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|CSTIB00c
|31-Oct-25
|72.89
|74.47
|Thermal Coal Platts SEAT 3987 NA
|DU256CCu
|02-Oct-26
|473.72
|474.19
|DTN ULSD Sioux Falls SD Hartland
|ISFDA00c
|05-Oct-26
|8267
|10472
|PDTO 16/20 Shrimp DDP US Northea
|ISFDB00c
|05-Oct-26
|3.75
|4.75
|PDTO 16/20 Shrimp DDP US Northea
|LGAMS00c
|05-Oct-26
|1410
|1393
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGAMS00l
|05-Oct-26
|1410
|1376
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIJM00c
|05-Oct-26
|1410
|1393
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIJM00l
|05-Oct-26
|1410
|1376
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIZT00c
|05-Oct-26
|1590
|1561.333
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIZT00l
|05-Oct-26
|1590
|1541
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00c
|05-Oct-26
|1460
|1450
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00l
|05-Oct-26
|1460
|1440
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|MFAMS00c
|05-Oct-26
|720
|720.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Amsterdam
|MFIJM00c
|05-Oct-26
|720
|720.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Ijmuiden
|MFIZM00c
|05-Oct-26
|865
|855
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
|MFSKG00c
|05-Oct-26
|700
|706.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
|MGAMS00c
|05-Oct-26
|1410
|1393
|Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
|MGAMS00l
|05-Oct-26
|1410
|1376
|Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
|MGIJM00c
|05-Oct-26
|1410
|1393
|Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
|MGIJM00l
|05-Oct-26
|1410
|1376
|Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
|MGMPM00c
|05-Oct-26
|2200
|2050
|Marine Gasoil Dlvd Maputo
|MGMPM00h
|05-Oct-26
|2200
|2050
|Marine Gasoil Dlvd Maputo
|MGMPM00l
|05-Oct-26
|2200
|2050
|Marine Gasoil Dlvd Maputo
|MGSKA00c
|05-Oct-26
|1460
|1450
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|MGSKA00l
|05-Oct-26
|1460
|1440
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|QB3HP35c
|31-Aug-26
|435.038
|435.022
|Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous
|QB3HP36c
|31-Aug-26
|433.059
|433.035
|Bunker FO 380 CST 3.5% Dlvd Hous
|QB3PP35c
|31-Aug-26
|484.714
|484.691
|Bunker FO 380 CST 3.5% Ex-Wharf
|QB3PP36c
|31-Aug-26
|481.942
|481.908
|Bunker FO 380 CST 3.5% Ex-Wharf
|QBRH100c
|31-Aug-26
|66.784
|66.728
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH101c
|31-Aug-26
|66.724
|66.669
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH102c
|31-Aug-26
|66.665
|66.609
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH103c
|31-Aug-26
|66.606
|66.55
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH104c
|31-Aug-26
|66.548
|66.491
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH105c
|31-Aug-26
|66.491
|66.433
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH106c
|31-Aug-26
|66.433
|66.376
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH107c
|31-Aug-26
|66.376
|66.319
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH108c
|31-Aug-26
|66.318
|66.261
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH109c
|31-Aug-26
|66.26
|66.204
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH110c
|31-Aug-26
|66.201
|66.146
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH111c
|31-Aug-26
|66.141
|66.087
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH112c
|31-Aug-26
|66.081
|66.027
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH113c
|31-Aug-26
|66.021
|65.967
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH114c
|31-Aug-26
|65.962
|65.907
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH115c
|31-Aug-26
|65.902
|65.848
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH116c
|31-Aug-26
|65.844
|65.789
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH117c
|31-Aug-26
|65.787
|65.73
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH118c
|31-Aug-26
|65.731
|65.673
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH119c
|31-Aug-26
|65.676
|65.617
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH120c
|31-Aug-26
|65.623
|65.563
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH121c
|31-Aug-26
|65.571
|65.51
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH122c
|31-Aug-26
|65.52
|65.458
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH123c
|31-Aug-26
|65.469
|65.407
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH124c
|31-Aug-26
|65.419
|65.356
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH125c
|31-Aug-26
|65.369
|65.306
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH126c
|31-Aug-26
|65.319
|65.256
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH127c
|31-Aug-26
|65.27
|65.206
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH128c
|31-Aug-26
|65.221
|65.157
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH129c
|31-Aug-26
|65.173
|65.108
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH130c
|31-Aug-26
|65.125
|65.06
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH131c
|31-Aug-26
|65.077
|65.012
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH132c
|31-Aug-26
|65.03
|64.965
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH133c
|31-Aug-26
|64.982
|64.918
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH134c
|31-Aug-26
|64.934
|64.87
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH135c
|31-Aug-26
|64.885
|64.822
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH136c
|31-Aug-26
|64.836
|64.773
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH137c
|31-Aug-26
|64.786
|64.724
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH138c
|31-Aug-26
|64.736
|64.674
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH139c
|31-Aug-26
|64.686
|64.624
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH140c
|31-Aug-26
|64.638
|64.575
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH141c
|31-Aug-26
|64.591
|64.526
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH142c
|31-Aug-26
|64.549
|64.479
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH143c
|31-Aug-26
|64.516
|64.437
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH144c
|18-Aug-26
|64.876
|64.875
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH144c
|31-Aug-26
|64.501
|64.405
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH145c
|31-Aug-26
|64.511
|64.39
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH146c
|31-Aug-26
|64.557
|64.4
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH147c
|28-Aug-26
|64.847
|64.849
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH147c
|31-Aug-26
|64.646
|64.447
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH148c
|18-Aug-26
|65.012
|65.011
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH148c
|28-Aug-26
|64.936
|64.938
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH148c
|31-Aug-26
|64.781
|64.536
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH149c
|18-Aug-26
|65.15
|65.149
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH149c
|28-Aug-26
|65.071
|65.074
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH149c
|31-Aug-26
|64.959
|64.672
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH150c
|18-Aug-26
|65.333
|65.33
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH150c
|28-Aug-26
|65.249
|65.253
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH150c
|31-Aug-26
|65.173
|64.851
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH151c
|18-Aug-26
|65.553
|65.549
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH151c
|28-Aug-26
|65.463
|65.468
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH151c
|31-Aug-26
|65.415
|65.066
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH152c
|18-Aug-26
|65.8
|65.795
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH152c
|28-Aug-26
|65.704
|65.711
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH152c
|31-Aug-26
|65.674
|65.308
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH153c
|18-Aug-26
|66.065
|66.06
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH153c
|28-Aug-26
|65.964
|65.971
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH153c
|31-Aug-26
|65.945
|65.569
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH154c
|18-Aug-26
|66.342
|66.335
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH154c
|28-Aug-26
|66.233
|66.243
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH154c
|31-Aug-26
|66.221
|65.84
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH155c
|18-Aug-26
|66.624
|66.617
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH155c
|28-Aug-26
|66.509
|66.52
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH155c
|31-Aug-26
|66.5
|66.117
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH156c
|18-Aug-26
|66.91
|66.902
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH156c
|28-Aug-26
|66.788
|66.801
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH156c
|31-Aug-26
|66.782
|66.398
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH157c
|18-Aug-26
|67.198
|67.189
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH157c
|28-Aug-26
|67.07
|67.084
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH157c
|31-Aug-26
|67.065
|66.681
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH158c
|18-Aug-26
|67.488
|67.477
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH158c
|28-Aug-26
|67.352
|67.369
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH158c
|31-Aug-26
|67.35
|66.965
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH159c
|18-Aug-26
|67.779
|67.767
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH159c
|28-Aug-26
|67.637
|67.654
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH159c
|31-Aug-26
|67.635
|67.251
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH160c
|18-Aug-26
|68.071
|68.058
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH160c
|28-Aug-26
|67.922
|67.941
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH160c
|31-Aug-26
|67.922
|67.538
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH161c
|18-Aug-26
|68.365
|68.351
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH161c
|28-Aug-26
|68.208
|68.229
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH161c
|31-Aug-26
|68.21
|67.826
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH162c
|18-Aug-26
|68.66
|68.645
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH162c
|28-Aug-26
|68.496
|68.519
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH162c
|31-Aug-26
|68.499
|68.115
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH163c
|18-Aug-26
|68.956
|68.94
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH163c
|28-Aug-26
|68.785
|68.809
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH163c
|31-Aug-26
|68.79
|68.406
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH164c
|18-Aug-26
|69.253
|69.236
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH164c
|28-Aug-26
|69.075
|69.101
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH164c
|31-Aug-26
|69.082
|68.697
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH165c
|18-Aug-26
|69.552
|69.533
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH165c
|28-Aug-26
|69.366
|69.394
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH165c
|31-Aug-26
|69.375
|68.99
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH166c
|18-Aug-26
|69.852
|69.832
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH166c
|28-Aug-26
|69.659
|69.689
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH166c
|31-Aug-26
|69.669
|69.285
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH167c
|18-Aug-26
|70.153
|70.132
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH167c
|28-Aug-26
|69.952
|69.984
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH167c
|31-Aug-26
|69.964
|69.58
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH168c
|18-Aug-26
|70.456
|70.433
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH168c
|28-Aug-26
|70.248
|70.281
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH168c
|31-Aug-26
|70.261
|69.877
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH169c
|18-Aug-26
|70.76
|70.736
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH169c
|28-Aug-26
|70.544
|70.579
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH169c
|31-Aug-26
|70.559
|70.175
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH170c
|18-Aug-26
|71.065
|71.04
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH170c
|28-Aug-26
|70.841
|70.878
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH170c
|31-Aug-26
|70.858
|70.474
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH171c
|18-Aug-26
|71.371
|71.345
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH171c
|28-Aug-26
|71.14
|71.179
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH171c
|31-Aug-26
|71.159
|70.775
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH172c
|18-Aug-26
|71.679
|71.652
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH172c
|28-Aug-26
|71.44
|71.481
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH172c
|31-Aug-26
|71.461
|71.077
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH173c
|18-Aug-26
|71.988
|71.96
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH173c
|28-Aug-26
|71.741
|71.784
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH173c
|31-Aug-26
|71.764
|71.38
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH174c
|18-Aug-26
|72.299
|72.269
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH174c
|28-Aug-26
|72.044
|72.089
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH174c
|31-Aug-26
|72.068
|71.684
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH175c
|18-Aug-26
|72.611
|72.58
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH175c
|28-Aug-26
|72.348
|72.394
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH175c
|31-Aug-26
|72.374
|71.99
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH176c
|18-Aug-26
|72.924
|72.891
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH176c
|28-Aug-26
|72.653
|72.701
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH176c
|31-Aug-26
|72.681
|72.297
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH177c
|18-Aug-26
|73.238
|73.205
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH177c
|28-Aug-26
|72.959
|73.01
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH177c
|31-Aug-26
|72.989
|72.605
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH178c
|18-Aug-26
|73.554
|73.519
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH178c
|28-Aug-26
|73.267
|73.319
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH178c
|31-Aug-26
|73.299
|72.915
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH179c
|18-Aug-26
|73.871
|73.835
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH179c
|28-Aug-26
|73.576
|73.63
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH179c
|31-Aug-26
|73.61
|73.226
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH180c
|18-Aug-26
|74.19
|74.152
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH180c
|28-Aug-26
|73.886
|73.943
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH180c
|31-Aug-26
|73.922
|73.538
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH181c
|18-Aug-26
|74.51
|74.471
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH181c
|28-Aug-26
|74.198
|74.256
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH181c
|31-Aug-26
|74.235
|73.852
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH182c
|18-Aug-26
|74.831
|74.791
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH182c
|28-Aug-26
|74.511
|74.571
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH182c
|31-Aug-26
|74.55
|74.167
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH183c
|18-Aug-26
|75.154
|75.112
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH183c
|28-Aug-26
|74.825
|74.887
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH183c
|31-Aug-26
|74.866
|74.483
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH184c
|18-Aug-26
|75.478
|75.435
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH184c
|28-Aug-26
|75.141
|75.205
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH184c
|31-Aug-26
|75.184
|74.801
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH185c
|18-Aug-26
|75.804
|75.759
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH185c
|28-Aug-26
|75.458
|75.524
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH185c
|31-Aug-26
|75.503
|75.12
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH186c
|18-Aug-26
|76.131
|76.085
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH186c
|28-Aug-26
|75.776
|75.844
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH186c
|31-Aug-26
|75.823
|75.441
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH187c
|18-Aug-26
|76.459
|76.412
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH187c
|28-Aug-26
|76.095
|76.166
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH187c
|31-Aug-26
|76.145
|75.762
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH188c
|18-Aug-26
|76.789
|76.74
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH188c
|28-Aug-26
|76.416
|76.489
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH188c
|31-Aug-26
|76.468
|76.085
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH189c
|18-Aug-26
|77.12
|77.07
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH189c
|28-Aug-26
|76.739
|76.813
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH189c
|31-Aug-26
|76.792
|76.41
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH190c
|18-Aug-26
|77.452
|77.401
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH190c
|28-Aug-26
|77.062
|77.139
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH190c
|31-Aug-26
|77.118
|76.736
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH191c
|18-Aug-26
|77.787
|77.734
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH191c
|28-Aug-26
|77.387
|77.466
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH191c
|31-Aug-26
|77.445
|77.063
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH192c
|18-Aug-26
|78.122
|78.068
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH192c
|28-Aug-26
|77.714
|77.795
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH192c
|31-Aug-26
|77.773
|77.392
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH193c
|18-Aug-26
|78.459
|78.403
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH193c
|28-Aug-26
|78.041
|78.125
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH193c
|31-Aug-26
|78.103
|77.722
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH194c
|18-Aug-26
|78.797
|78.74
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH194c
|28-Aug-26
|78.371
|78.456
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH194c
|31-Aug-26
|78.434
|78.053
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH195c
|18-Aug-26
|79.137
|79.078
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH195c
|28-Aug-26
|78.701
|78.789
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH195c
|31-Aug-26
|78.767
|78.386
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH196c
|18-Aug-26
|79.478
|79.418
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH196c
|28-Aug-26
|79.033
|79.123
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH196c
|31-Aug-26
|79.101
|78.721
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH197c
|18-Aug-26
|79.821
|79.759
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH197c
|28-Aug-26
|79.366
|79.459
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH197c
|31-Aug-26
|79.436
|79.056
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH198c
|18-Aug-26
|80.165
|80.102
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH198c
|28-Aug-26
|79.701
|79.796
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH198c
|31-Aug-26
|79.773
|79.394
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH199c
|18-Aug-26
|80.511
|80.446
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH199c
|28-Aug-26
|80.037
|80.134
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH199c
|31-Aug-26
|80.112
|79.732
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH200c
|18-Aug-26
|80.858
|80.792
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH200c
|28-Aug-26
|80.375
|80.474
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH200c
|31-Aug-26
|80.451
|80.072
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH201c
|18-Aug-26
|81.207
|81.139
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH201c
|28-Aug-26
|80.714
|80.815
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH201c
|31-Aug-26
|80.793
|80.414
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH202c
|18-Aug-26
|81.557
|81.488
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH202c
|28-Aug-26
|81.054
|81.158
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH202c
|31-Aug-26
|81.135
|80.757
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH203c
|18-Aug-26
|81.909
|81.838
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH203c
|28-Aug-26
|81.396
|81.502
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH203c
|31-Aug-26
|81.479
|81.101
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH204c
|18-Aug-26
|82.262
|82.19
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH204c
|28-Aug-26
|81.739
|81.848
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH204c
|31-Aug-26
|81.825
|81.447
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH205c
|18-Aug-26
|82.617
|82.543
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH205c
|28-Aug-26
|82.084
|82.195
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH205c
|31-Aug-26
|82.172
|81.795
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH206c
|18-Aug-26
|82.974
|82.897
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH206c
|28-Aug-26
|82.43
|82.544
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH206c
|31-Aug-26
|82.521
|82.143
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH207c
|18-Aug-26
|83.331
|83.254
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH207c
|28-Aug-26
|82.778
|82.894
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH207c
|31-Aug-26
|82.871
|82.494
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH208c
|18-Aug-26
|83.691
|83.611
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH208c
|28-Aug-26
|83.127
|83.246
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH208c
|31-Aug-26
|83.222
|82.846
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH209c
|18-Aug-26
|84.052
|83.971
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH209c
|28-Aug-26
|83.477
|83.599
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH209c
|31-Aug-26
|83.575
|83.199
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH210c
|18-Aug-26
|84.414
|84.331
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH210c
|28-Aug-26
|83.83
|83.953
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH210c
|31-Aug-26
|83.93
|83.554
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH211c
|18-Aug-26
|84.778
|84.694
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH211c
|28-Aug-26
|84.183
|84.309
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH211c
|31-Aug-26
|84.286
|83.91
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH212c
|18-Aug-26
|85.144
|85.058
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH212c
|28-Aug-26
|84.538
|84.667
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH212c
|31-Aug-26
|84.643
|84.268
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH213c
|18-Aug-26
|85.511
|85.423
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH213c
|28-Aug-26
|84.895
|85.026
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH213c
|31-Aug-26
|85.002
|84.627
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH214c
|18-Aug-26
|85.88
|85.79
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH214c
|28-Aug-26
|85.253
|85.387
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH214c
|31-Aug-26
|85.363
|84.988
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH215c
|18-Aug-26
|86.25
|86.159
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH215c
|28-Aug-26
|85.612
|85.749
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH215c
|31-Aug-26
|85.725
|85.351
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH216c
|18-Aug-26
|86.622
|86.529
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH216c
|28-Aug-26
|85.973
|86.112
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH216c
|31-Aug-26
|86.088
|85.715
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH217c
|18-Aug-26
|86.996
|86.901
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH217c
|28-Aug-26
|86.336
|86.478
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH217c
|31-Aug-26
|86.453
|86.081
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH218c
|18-Aug-26
|87.371
|87.274
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH218c
|28-Aug-26
|86.7
|86.844
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH218c
|31-Aug-26
|86.82
|86.448
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH219c
|18-Aug-26
|87.748
|87.649
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH219c
|28-Aug-26
|87.066
|87.213
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH219c
|31-Aug-26
|87.188
|86.816
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH220c
|18-Aug-26
|88.126
|88.026
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH220c
|28-Aug-26
|87.433
|87.583
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH220c
|31-Aug-26
|87.558
|87.187
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH221c
|18-Aug-26
|88.507
|88.404
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH221c
|28-Aug-26
|87.802
|87.954
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH221c
|31-Aug-26
|87.929
|87.559
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH222c
|18-Aug-26
|88.888
|88.784
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH222c
|28-Aug-26
|88.172
|88.327
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH222c
|31-Aug-26
|88.302
|87.932
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH223c
|18-Aug-26
|89.272
|89.166
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH223c
|28-Aug-26
|88.544
|88.702
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH223c
|31-Aug-26
|88.677
|88.307
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH224c
|18-Aug-26
|89.657
|89.549
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH224c
|28-Aug-26
|88.917
|89.078
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH224c
|31-Aug-26
|89.053
|88.684
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH225c
|18-Aug-26
|90.043
|89.934
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH225c
|28-Aug-26
|89.292
|89.456
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH225c
|31-Aug-26
|89.431
|89.062
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH226c
|18-Aug-26
|90.432
|90.32
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH226c
|28-Aug-26
|89.669
|89.835
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH226c
|31-Aug-26
|89.81
|89.442
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH227c
|18-Aug-26
|90.822
|90.708
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH227c
|28-Aug-26
|90.047
|90.216
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH227c
|31-Aug-26
|90.191
|89.823
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH228c
|18-Aug-26
|91.213
|91.098
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH228c
|28-Aug-26
|90.427
|90.599
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH228c
|31-Aug-26
|90.573
|90.206
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH229c
|18-Aug-26
|91.607
|91.489
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH229c
|28-Aug-26
|90.808
|90.983
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH229c
|31-Aug-26
|90.958
|90.591
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH230c
|18-Aug-26
|92.002
|91.882
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH230c
|28-Aug-26
|91.191
|91.369
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH230c
|31-Aug-26
|91.343
|90.978
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH231c
|18-Aug-26
|92.399
|92.277
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH231c
|28-Aug-26
|91.576
|91.757
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH231c
|31-Aug-26
|91.731
|91.366
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH232c
|18-Aug-26
|92.797
|92.674
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH232c
|28-Aug-26
|91.962
|92.146
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH232c
|31-Aug-26
|92.12
|91.755
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH233c
|18-Aug-26
|93.197
|93.072
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH233c
|28-Aug-26
|92.35
|92.536
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH233c
|31-Aug-26
|92.51
|92.147
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH234c
|18-Aug-26
|93.599
|93.472
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH234c
|28-Aug-26
|92.739
|92.929
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH234c
|31-Aug-26
|92.903
|92.54
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH235c
|18-Aug-26
|94.003
|93.874
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH235c
|28-Aug-26
|93.13
|93.323
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH235c
|31-Aug-26
|93.297
|92.934
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH236c
|18-Aug-26
|94.408
|94.277
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH236c
|28-Aug-26
|93.523
|93.719
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH236c
|31-Aug-26
|93.693
|93.331
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH237c
|18-Aug-26
|94.816
|94.682
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH237c
|28-Aug-26
|93.918
|94.116
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH237c
|31-Aug-26
|94.09
|93.729
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH238c
|18-Aug-26
|95.225
|95.089
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH238c
|28-Aug-26
|94.314
|94.516
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH238c
|31-Aug-26
|94.489
|94.129
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH239c
|18-Aug-26
|95.635
|95.498
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH239c
|28-Aug-26
|94.711
|94.916
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH239c
|31-Aug-26
|94.89
|94.53
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH240c
|18-Aug-26
|96.048
|95.908
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH240c
|28-Aug-26
|95.111
|95.319
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRH240c
|31-Aug-26
|95.292
|94.933
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHM85c
|31-Aug-26
|67.675
|67.623
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHM86c
|31-Aug-26
|67.61
|67.558
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHM87c
|31-Aug-26
|67.546
|67.493
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHM88c
|31-Aug-26
|67.483
|67.429
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHM89c
|31-Aug-26
|67.421
|67.366
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHM90c
|31-Aug-26
|67.361
|67.305
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHM91c
|31-Aug-26
|67.303
|67.245
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHM92c
|31-Aug-26
|67.245
|67.186
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHM93c
|31-Aug-26
|67.189
|67.129
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHM94c
|31-Aug-26
|67.133
|67.073
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHM95c
|31-Aug-26
|67.077
|67.017
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHM96c
|31-Aug-26
|67.02
|66.961
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHM97c
|31-Aug-26
|66.962
|66.904
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHM98c
|31-Aug-26
|66.903
|66.846
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHM99c
|31-Aug-26
|66.844
|66.788
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP37c
|31-Aug-26
|71.534
|71.526
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP38c
|31-Aug-26
|71.426
|71.411
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP39c
|31-Aug-26
|71.325
|71.303
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP40c
|31-Aug-26
|71.227
|71.202
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP41c
|31-Aug-26
|71.13
|71.104
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP42c
|31-Aug-26
|71.032
|71.007
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP43c
|31-Aug-26
|70.932
|70.91
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP44c
|31-Aug-26
|70.83
|70.81
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP45c
|31-Aug-26
|70.726
|70.708
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP46c
|31-Aug-26
|70.623
|70.604
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP47c
|31-Aug-26
|70.521
|70.501
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP48c
|31-Aug-26
|70.421
|70.399
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP49c
|31-Aug-26
|70.324
|70.299
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP50c
|31-Aug-26
|70.229
|70.202
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP51c
|31-Aug-26
|70.137
|70.108
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP52c
|31-Aug-26
|70.047
|70.016
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP53c
|31-Aug-26
|69.958
|69.926
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP54c
|31-Aug-26
|69.871
|69.838
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP55c
|31-Aug-26
|69.786
|69.751
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP56c
|31-Aug-26
|69.703
|69.666
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP57c
|31-Aug-26
|69.622
|69.583
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP58c
|31-Aug-26
|69.543
|69.502
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP59c
|31-Aug-26
|69.465
|69.423
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP60c
|31-Aug-26
|69.388
|69.345
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP61c
|31-Aug-26
|69.312
|69.268
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP62c
|31-Aug-26
|69.237
|69.193
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP63c
|31-Aug-26
|69.164
|69.118
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP64c
|31-Aug-26
|69.092
|69.044
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP65c
|31-Aug-26
|69.023
|68.973
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP66c
|31-Aug-26
|68.956
|68.904
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP67c
|31-Aug-26
|68.891
|68.837
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP68c
|31-Aug-26
|68.829
|68.772
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP69c
|31-Aug-26
|68.767
|68.71
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP70c
|31-Aug-26
|68.705
|68.648
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP71c
|31-Aug-26
|68.641
|68.586
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP72c
|31-Aug-26
|68.575
|68.523
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP73c
|31-Aug-26
|68.506
|68.457
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP74c
|31-Aug-26
|68.435
|68.388
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP75c
|31-Aug-26
|68.362
|68.317
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP76c
|31-Aug-26
|68.289
|68.244
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP77c
|31-Aug-26
|68.216
|68.171
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP78c
|31-Aug-26
|68.144
|68.098
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP79c
|31-Aug-26
|68.074
|68.026
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP80c
|31-Aug-26
|68.005
|67.956
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP81c
|31-Aug-26
|67.937
|67.887
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP82c
|31-Aug-26
|67.871
|67.82
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP83c
|31-Aug-26
|67.805
|67.754
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHP84c
|31-Aug-26
|67.74
|67.688
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ13c
|31-Aug-26
|71.326
|71.305
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ14c
|31-Aug-26
|71.032
|71.007
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ15c
|31-Aug-26
|70.726
|70.707
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ16c
|31-Aug-26
|70.422
|70.4
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ17c
|31-Aug-26
|70.138
|70.109
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ18c
|31-Aug-26
|69.872
|69.838
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ19c
|31-Aug-26
|69.622
|69.583
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ20c
|31-Aug-26
|69.388
|69.345
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ21c
|31-Aug-26
|69.164
|69.118
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ22c
|31-Aug-26
|68.957
|68.904
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ23c
|31-Aug-26
|68.767
|68.71
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ24c
|31-Aug-26
|68.574
|68.522
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ25c
|31-Aug-26
|68.362
|68.316
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ26c
|31-Aug-26
|68.144
|68.098
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ27c
|31-Aug-26
|67.938
|67.888
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ28c
|31-Aug-26
|67.74
|67.688
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ29c
|31-Aug-26
|67.546
|67.494
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ30c
|31-Aug-26
|67.362
|67.305
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ31c
|31-Aug-26
|67.189
|67.129
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ32c
|31-Aug-26
|67.02
|66.961
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ33c
|31-Aug-26
|66.844
|66.787
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ34c
|31-Aug-26
|66.665
|66.609
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ35c
|31-Aug-26
|66.491
|66.433
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ36c
|31-Aug-26
|66.318
|66.261
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ37c
|31-Aug-26
|66.141
|66.086
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ38c
|31-Aug-26
|65.962
|65.907
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ39c
|31-Aug-26
|65.787
|65.731
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ40c
|31-Aug-26
|65.624
|65.563
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ41c
|31-Aug-26
|65.469
|65.407
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ42c
|31-Aug-26
|65.319
|65.256
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ43c
|31-Aug-26
|65.173
|65.108
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ44c
|31-Aug-26
|65.03
|64.965
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ45c
|31-Aug-26
|64.885
|64.822
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ46c
|31-Aug-26
|64.736
|64.674
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ47c
|31-Aug-26
|64.592
|64.527
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ48c
|31-Aug-26
|64.509
|64.411
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ49c
|18-Aug-26
|64.935
|64.934
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ49c
|28-Aug-26
|64.862
|64.863
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ49c
|31-Aug-26
|64.661
|64.461
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ50c
|18-Aug-26
|65.345
|65.343
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ50c
|28-Aug-26
|65.261
|65.265
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ50c
|31-Aug-26
|65.182
|64.863
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ51c
|18-Aug-26
|66.069
|66.063
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ51c
|28-Aug-26
|65.967
|65.975
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ51c
|31-Aug-26
|65.947
|65.572
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ52c
|18-Aug-26
|66.911
|66.902
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ52c
|28-Aug-26
|66.789
|66.802
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ52c
|31-Aug-26
|66.782
|66.399
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ53c
|18-Aug-26
|67.779
|67.768
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ53c
|28-Aug-26
|67.637
|67.655
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ53c
|31-Aug-26
|67.636
|67.251
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ54c
|18-Aug-26
|68.66
|68.645
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ54c
|28-Aug-26
|68.496
|68.519
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ54c
|31-Aug-26
|68.5
|68.115
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ55c
|18-Aug-26
|69.552
|69.534
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ55c
|28-Aug-26
|69.367
|69.395
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ55c
|31-Aug-26
|69.375
|68.991
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ56c
|18-Aug-26
|70.456
|70.434
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ56c
|28-Aug-26
|70.248
|70.281
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ56c
|31-Aug-26
|70.262
|69.877
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ57c
|18-Aug-26
|71.372
|71.346
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ57c
|28-Aug-26
|71.14
|71.179
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ57c
|31-Aug-26
|71.159
|70.775
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ58c
|18-Aug-26
|72.299
|72.269
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ58c
|28-Aug-26
|72.044
|72.089
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ58c
|31-Aug-26
|72.069
|71.685
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ59c
|18-Aug-26
|73.239
|73.205
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ59c
|28-Aug-26
|72.96
|73.01
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ59c
|31-Aug-26
|72.99
|72.606
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ60c
|18-Aug-26
|74.19
|74.153
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ60c
|28-Aug-26
|73.887
|73.943
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ60c
|31-Aug-26
|73.922
|73.539
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ61c
|18-Aug-26
|75.154
|75.113
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ61c
|28-Aug-26
|74.826
|74.888
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ61c
|31-Aug-26
|74.867
|74.484
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ62c
|18-Aug-26
|76.131
|76.085
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ62c
|28-Aug-26
|75.776
|75.845
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ62c
|31-Aug-26
|75.823
|75.441
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ63c
|18-Aug-26
|77.12
|77.07
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ63c
|28-Aug-26
|76.739
|76.814
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ63c
|31-Aug-26
|76.792
|76.41
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ64c
|18-Aug-26
|78.122
|78.068
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ64c
|28-Aug-26
|77.714
|77.795
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ64c
|31-Aug-26
|77.774
|77.392
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ65c
|18-Aug-26
|79.138
|79.079
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ65c
|28-Aug-26
|78.702
|78.79
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ65c
|31-Aug-26
|78.767
|78.387
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ66c
|18-Aug-26
|80.166
|80.103
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ66c
|28-Aug-26
|79.701
|79.796
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ66c
|31-Aug-26
|79.774
|79.394
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ67c
|18-Aug-26
|81.208
|81.14
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ67c
|28-Aug-26
|80.714
|80.816
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ67c
|31-Aug-26
|80.793
|80.414
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ68c
|18-Aug-26
|82.263
|82.19
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ68c
|28-Aug-26
|81.74
|81.849
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ68c
|31-Aug-26
|81.826
|81.448
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ69c
|18-Aug-26
|83.332
|83.254
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ69c
|28-Aug-26
|82.778
|82.894
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ69c
|31-Aug-26
|82.871
|82.494
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ70c
|18-Aug-26
|84.415
|84.332
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ70c
|28-Aug-26
|83.83
|83.954
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ70c
|31-Aug-26
|83.93
|83.554
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ71c
|18-Aug-26
|85.512
|85.424
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ71c
|28-Aug-26
|84.895
|85.026
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ71c
|31-Aug-26
|85.003
|84.628
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ72c
|18-Aug-26
|86.623
|86.53
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ72c
|28-Aug-26
|85.974
|86.113
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ72c
|31-Aug-26
|86.089
|85.715
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ73c
|18-Aug-26
|87.749
|87.65
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ73c
|28-Aug-26
|87.066
|87.213
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ73c
|31-Aug-26
|87.189
|86.817
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ74c
|18-Aug-26
|88.889
|88.785
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ74c
|28-Aug-26
|88.172
|88.328
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ74c
|31-Aug-26
|88.303
|87.933
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ75c
|18-Aug-26
|90.044
|89.934
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ75c
|28-Aug-26
|89.293
|89.456
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ75c
|31-Aug-26
|89.431
|89.063
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ76c
|18-Aug-26
|91.214
|91.098
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ76c
|28-Aug-26
|90.427
|90.599
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHQ76c
|31-Aug-26
|90.574
|90.207
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHY04c
|31-Aug-26
|70.579
|70.556
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHY05c
|31-Aug-26
|69.512
|69.471
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHY06c
|31-Aug-26
|68.665
|68.613
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHY07c
|31-Aug-26
|67.842
|67.792
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHY08c
|31-Aug-26
|67.103
|67.046
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHY09c
|31-Aug-26
|66.404
|66.348
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHY10c
|31-Aug-26
|65.71
|65.652
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHY11c
|31-Aug-26
|65.102
|65.038
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHY12c
|28-Aug-26
|64.919
|64.92
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHY12c
|31-Aug-26
|64.625
|64.518
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHY13c
|18-Aug-26
|66.526
|66.519
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHY13c
|28-Aug-26
|66.414
|66.424
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHY13c
|31-Aug-26
|66.387
|66.021
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHY14c
|18-Aug-26
|70.01
|69.99
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHY14c
|28-Aug-26
|69.813
|69.844
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHY14c
|31-Aug-26
|69.824
|69.44
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHY15c
|18-Aug-26
|73.721
|73.685
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHY15c
|28-Aug-26
|73.429
|73.482
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHY15c
|31-Aug-26
|73.462
|73.078
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHY16c
|18-Aug-26
|77.628
|77.576
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHY16c
|28-Aug-26
|77.233
|77.311
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHY16c
|31-Aug-26
|77.289
|76.908
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHY17c
|18-Aug-26
|81.742
|81.672
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHY17c
|28-Aug-26
|81.233
|81.339
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHY17c
|31-Aug-26
|81.316
|80.938
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHY18c
|18-Aug-26
|86.074
|85.984
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHY18c
|28-Aug-26
|85.441
|85.577
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHY18c
|31-Aug-26
|85.552
|85.179
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHY19c
|18-Aug-26
|90.636
|90.524
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHY19c
|28-Aug-26
|89.867
|90.035
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QBRHY19c
|31-Aug-26
|90.01
|89.642
|Brent Frontline at Houston MOC M
|QDBH144c
|18-Aug-26
|65.096
|65.095
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH147c
|28-Aug-26
|65.057
|65.059
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH148c
|18-Aug-26
|65.232
|65.231
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH148c
|28-Aug-26
|65.146
|65.148
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH149c
|18-Aug-26
|65.37
|65.369
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH149c
|28-Aug-26
|65.281
|65.284
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH150c
|18-Aug-26
|65.553
|65.55
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH150c
|28-Aug-26
|65.459
|65.463
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH151c
|18-Aug-26
|65.773
|65.769
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH151c
|28-Aug-26
|65.673
|65.678
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH152c
|18-Aug-26
|66.02
|66.015
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH152c
|28-Aug-26
|65.914
|65.921
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH153c
|18-Aug-26
|66.285
|66.28
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH153c
|28-Aug-26
|66.174
|66.181
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH154c
|18-Aug-26
|66.562
|66.555
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH154c
|28-Aug-26
|66.443
|66.453
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH155c
|18-Aug-26
|66.844
|66.837
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH155c
|28-Aug-26
|66.719
|66.73
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH156c
|18-Aug-26
|67.13
|67.122
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH156c
|28-Aug-26
|66.998
|67.011
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH157c
|18-Aug-26
|67.418
|67.409
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH157c
|28-Aug-26
|67.28
|67.294
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH158c
|18-Aug-26
|67.708
|67.697
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH158c
|28-Aug-26
|67.562
|67.579
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH159c
|18-Aug-26
|67.999
|67.987
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH159c
|28-Aug-26
|67.847
|67.864
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH160c
|18-Aug-26
|68.291
|68.278
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH160c
|28-Aug-26
|68.132
|68.151
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH161c
|18-Aug-26
|68.585
|68.571
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH161c
|28-Aug-26
|68.418
|68.439
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH162c
|18-Aug-26
|68.88
|68.865
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH162c
|28-Aug-26
|68.706
|68.729
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH163c
|18-Aug-26
|69.176
|69.16
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH163c
|28-Aug-26
|68.995
|69.019
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH164c
|18-Aug-26
|69.473
|69.456
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH164c
|28-Aug-26
|69.285
|69.311
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH165c
|18-Aug-26
|69.772
|69.753
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH165c
|28-Aug-26
|69.576
|69.604
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH166c
|18-Aug-26
|70.072
|70.052
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH166c
|28-Aug-26
|69.869
|69.899
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH167c
|18-Aug-26
|70.373
|70.352
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH167c
|28-Aug-26
|70.162
|70.194
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH168c
|18-Aug-26
|70.676
|70.653
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH168c
|28-Aug-26
|70.458
|70.491
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH169c
|18-Aug-26
|70.98
|70.956
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH169c
|28-Aug-26
|70.754
|70.789
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH170c
|18-Aug-26
|71.285
|71.26
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH170c
|28-Aug-26
|71.051
|71.088
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH171c
|18-Aug-26
|71.591
|71.565
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH171c
|28-Aug-26
|71.35
|71.389
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH172c
|18-Aug-26
|71.899
|71.872
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH172c
|28-Aug-26
|71.65
|71.691
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH173c
|18-Aug-26
|72.208
|72.18
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH173c
|28-Aug-26
|71.951
|71.994
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH174c
|18-Aug-26
|72.519
|72.489
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH174c
|28-Aug-26
|72.254
|72.299
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH175c
|18-Aug-26
|72.831
|72.8
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH175c
|28-Aug-26
|72.558
|72.604
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH176c
|18-Aug-26
|73.144
|73.111
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH176c
|28-Aug-26
|72.863
|72.911
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH177c
|18-Aug-26
|73.458
|73.425
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH177c
|28-Aug-26
|73.169
|73.22
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH178c
|18-Aug-26
|73.774
|73.739
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH178c
|28-Aug-26
|73.477
|73.529
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH179c
|18-Aug-26
|74.091
|74.055
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH179c
|28-Aug-26
|73.786
|73.84
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH180c
|18-Aug-26
|74.41
|74.372
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH180c
|28-Aug-26
|74.096
|74.153
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH181c
|18-Aug-26
|74.73
|74.691
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH181c
|28-Aug-26
|74.408
|74.466
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH182c
|18-Aug-26
|75.051
|75.011
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH182c
|28-Aug-26
|74.721
|74.781
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH183c
|18-Aug-26
|75.374
|75.332
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH183c
|28-Aug-26
|75.035
|75.097
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH184c
|18-Aug-26
|75.698
|75.655
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH184c
|28-Aug-26
|75.351
|75.415
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH185c
|18-Aug-26
|76.024
|75.979
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH185c
|28-Aug-26
|75.668
|75.734
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH186c
|18-Aug-26
|76.351
|76.305
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH186c
|28-Aug-26
|75.986
|76.054
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH187c
|18-Aug-26
|76.679
|76.632
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH187c
|28-Aug-26
|76.305
|76.376
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH188c
|18-Aug-26
|77.009
|76.96
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH188c
|28-Aug-26
|76.626
|76.699
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH189c
|18-Aug-26
|77.34
|77.29
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH189c
|28-Aug-26
|76.949
|77.023
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH190c
|18-Aug-26
|77.672
|77.621
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH190c
|28-Aug-26
|77.272
|77.349
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH191c
|18-Aug-26
|78.007
|77.954
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH191c
|28-Aug-26
|77.597
|77.676
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH192c
|18-Aug-26
|78.342
|78.288
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH192c
|28-Aug-26
|77.924
|78.005
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH193c
|18-Aug-26
|78.679
|78.623
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH193c
|28-Aug-26
|78.251
|78.335
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH194c
|18-Aug-26
|79.017
|78.96
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH194c
|28-Aug-26
|78.581
|78.666
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH195c
|18-Aug-26
|79.357
|79.298
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH195c
|28-Aug-26
|78.911
|78.999
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH196c
|18-Aug-26
|79.698
|79.638
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH196c
|28-Aug-26
|79.243
|79.333
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH197c
|18-Aug-26
|80.041
|79.979
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH197c
|28-Aug-26
|79.576
|79.669
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH198c
|18-Aug-26
|80.385
|80.322
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH198c
|28-Aug-26
|79.911
|80.006
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH199c
|18-Aug-26
|80.731
|80.666
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH199c
|28-Aug-26
|80.247
|80.344
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH200c
|18-Aug-26
|81.078
|81.012
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH200c
|28-Aug-26
|80.585
|80.684
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH201c
|18-Aug-26
|81.427
|81.359
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH201c
|28-Aug-26
|80.924
|81.025
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH202c
|18-Aug-26
|81.777
|81.708
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH202c
|28-Aug-26
|81.264
|81.368
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH203c
|18-Aug-26
|82.129
|82.058
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH203c
|28-Aug-26
|81.606
|81.712
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH204c
|18-Aug-26
|82.482
|82.41
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH204c
|28-Aug-26
|81.949
|82.058
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH205c
|18-Aug-26
|82.837
|82.763
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH205c
|28-Aug-26
|82.294
|82.405
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH206c
|18-Aug-26
|83.194
|83.117
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH206c
|28-Aug-26
|82.64
|82.754
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH207c
|18-Aug-26
|83.551
|83.474
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH207c
|28-Aug-26
|82.988
|83.104
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH208c
|18-Aug-26
|83.911
|83.831
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH208c
|28-Aug-26
|83.337
|83.456
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH209c
|18-Aug-26
|84.272
|84.191
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH209c
|28-Aug-26
|83.687
|83.809
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH210c
|18-Aug-26
|84.634
|84.551
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH210c
|28-Aug-26
|84.04
|84.163
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH211c
|18-Aug-26
|84.998
|84.914
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH211c
|28-Aug-26
|84.393
|84.519
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH212c
|18-Aug-26
|85.364
|85.278
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH212c
|28-Aug-26
|84.748
|84.877
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH213c
|18-Aug-26
|85.731
|85.643
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH213c
|28-Aug-26
|85.105
|85.236
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH214c
|18-Aug-26
|86.1
|86.01
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH214c
|28-Aug-26
|85.463
|85.597
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH215c
|18-Aug-26
|86.47
|86.379
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH215c
|28-Aug-26
|85.822
|85.959
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH216c
|18-Aug-26
|86.842
|86.749
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH216c
|28-Aug-26
|86.183
|86.322
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH217c
|18-Aug-26
|87.216
|87.121
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH217c
|28-Aug-26
|86.546
|86.688
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH218c
|18-Aug-26
|87.591
|87.494
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH218c
|28-Aug-26
|86.91
|87.054
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH219c
|18-Aug-26
|87.968
|87.869
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH219c
|28-Aug-26
|87.276
|87.423
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH220c
|18-Aug-26
|88.346
|88.246
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH220c
|28-Aug-26
|87.643
|87.793
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH221c
|18-Aug-26
|88.727
|88.624
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH221c
|28-Aug-26
|88.012
|88.164
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH222c
|18-Aug-26
|89.108
|89.004
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH222c
|28-Aug-26
|88.382
|88.537
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH223c
|18-Aug-26
|89.492
|89.386
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH223c
|28-Aug-26
|88.754
|88.912
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH224c
|18-Aug-26
|89.877
|89.769
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH224c
|28-Aug-26
|89.127
|89.288
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH225c
|18-Aug-26
|90.263
|90.154
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH225c
|28-Aug-26
|89.502
|89.666
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH226c
|18-Aug-26
|90.652
|90.54
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH226c
|28-Aug-26
|89.879
|90.045
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH227c
|18-Aug-26
|91.042
|90.928
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH227c
|28-Aug-26
|90.257
|90.426
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH228c
|18-Aug-26
|91.433
|91.318
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH228c
|28-Aug-26
|90.637
|90.809
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH229c
|18-Aug-26
|91.827
|91.709
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH229c
|28-Aug-26
|91.018
|91.193
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH230c
|18-Aug-26
|92.222
|92.102
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH230c
|28-Aug-26
|91.401
|91.579
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH231c
|18-Aug-26
|92.619
|92.497
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH231c
|28-Aug-26
|91.786
|91.967
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH232c
|18-Aug-26
|93.017
|92.894
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH232c
|28-Aug-26
|92.172
|92.356
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH233c
|18-Aug-26
|93.417
|93.292
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH233c
|28-Aug-26
|92.56
|92.746
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH234c
|18-Aug-26
|93.819
|93.692
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH234c
|28-Aug-26
|92.949
|93.139
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH235c
|18-Aug-26
|94.223
|94.094
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH235c
|28-Aug-26
|93.34
|93.533
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH236c
|18-Aug-26
|94.628
|94.497
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH236c
|28-Aug-26
|93.733
|93.929
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH237c
|18-Aug-26
|95.036
|94.902
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH237c
|28-Aug-26
|94.128
|94.326
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH238c
|18-Aug-26
|95.445
|95.309
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH238c
|28-Aug-26
|94.524
|94.726
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH239c
|18-Aug-26
|95.855
|95.718
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH239c
|28-Aug-26
|94.921
|95.126
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH240c
|18-Aug-26
|96.268
|96.128
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBH240c
|28-Aug-26
|95.321
|95.529
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ49c
|18-Aug-26
|65.155
|65.154
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ49c
|28-Aug-26
|65.072
|65.073
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ50c
|18-Aug-26
|65.565
|65.563
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ50c
|28-Aug-26
|65.471
|65.475
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ51c
|18-Aug-26
|66.289
|66.283
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ51c
|28-Aug-26
|66.177
|66.185
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ52c
|18-Aug-26
|67.131
|67.123
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ52c
|28-Aug-26
|66.999
|67.012
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ53c
|18-Aug-26
|67.999
|67.987
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ53c
|28-Aug-26
|67.847
|67.865
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ54c
|18-Aug-26
|68.88
|68.865
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ54c
|28-Aug-26
|68.706
|68.729
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ55c
|18-Aug-26
|69.772
|69.754
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ55c
|28-Aug-26
|69.577
|69.605
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ56c
|18-Aug-26
|70.676
|70.654
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ56c
|28-Aug-26
|70.458
|70.491
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ57c
|18-Aug-26
|71.592
|71.566
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ57c
|28-Aug-26
|71.35
|71.389
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ58c
|18-Aug-26
|72.519
|72.49
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ58c
|28-Aug-26
|72.254
|72.299
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ59c
|18-Aug-26
|73.459
|73.425
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ59c
|28-Aug-26
|73.17
|73.22
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ60c
|18-Aug-26
|74.41
|74.373
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ60c
|28-Aug-26
|74.097
|74.153
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ61c
|18-Aug-26
|75.374
|75.333
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ61c
|28-Aug-26
|75.036
|75.098
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ62c
|18-Aug-26
|76.351
|76.305
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ62c
|28-Aug-26
|75.986
|76.055
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ63c
|18-Aug-26
|77.34
|77.29
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ63c
|28-Aug-26
|76.949
|77.024
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ64c
|18-Aug-26
|78.343
|78.288
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ64c
|28-Aug-26
|77.924
|78.005
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ65c
|18-Aug-26
|79.357
|79.299
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ65c
|28-Aug-26
|78.912
|78.999
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ66c
|18-Aug-26
|80.386
|80.322
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ66c
|28-Aug-26
|79.911
|80.006
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ67c
|18-Aug-26
|81.427
|81.36
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ67c
|28-Aug-26
|80.924
|81.026
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ68c
|18-Aug-26
|82.483
|82.41
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ68c
|28-Aug-26
|81.95
|82.058
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ69c
|18-Aug-26
|83.552
|83.474
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ69c
|28-Aug-26
|82.988
|83.105
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ70c
|18-Aug-26
|84.635
|84.552
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ70c
|28-Aug-26
|84.04
|84.164
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ71c
|18-Aug-26
|85.732
|85.644
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ71c
|28-Aug-26
|85.105
|85.237
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ72c
|18-Aug-26
|86.843
|86.75
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ72c
|28-Aug-26
|86.184
|86.323
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ73c
|18-Aug-26
|87.968
|87.87
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ73c
|28-Aug-26
|87.276
|87.423
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ74c
|18-Aug-26
|89.109
|89.005
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ74c
|28-Aug-26
|88.383
|88.538
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ75c
|18-Aug-26
|90.264
|90.154
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ75c
|28-Aug-26
|89.503
|89.666
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ76c
|18-Aug-26
|91.434
|91.318
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHQ76c
|28-Aug-26
|90.637
|90.809
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHY12c
|28-Aug-26
|65.129
|65.13
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHY13c
|18-Aug-26
|66.746
|66.739
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHY13c
|28-Aug-26
|66.623
|66.634
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHY14c
|18-Aug-26
|70.23
|70.21
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHY14c
|28-Aug-26
|70.023
|70.054
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHY15c
|18-Aug-26
|73.941
|73.905
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHY15c
|28-Aug-26
|73.639
|73.692
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHY16c
|18-Aug-26
|77.848
|77.796
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHY16c
|28-Aug-26
|77.443
|77.521
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHY17c
|18-Aug-26
|81.962
|81.892
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHY17c
|28-Aug-26
|81.443
|81.549
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHY18c
|18-Aug-26
|86.294
|86.204
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHY18c
|28-Aug-26
|85.651
|85.787
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHY19c
|18-Aug-26
|90.857
|90.744
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QDBHY19c
|28-Aug-26
|90.077
|90.245
|Dated Brent at Houston MOC M2M F
|QEFD143c
|18-Aug-26
|57.115
|57.114
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD144c
|18-Aug-26
|57.102
|57.101
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD144c
|31-Aug-26
|56.754
|56.755
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD145c
|18-Aug-26
|57.112
|57.111
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD145c
|28-Aug-26
|57.595
|57.596
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD145c
|31-Aug-26
|56.763
|56.764
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD146c
|18-Aug-26
|57.152
|57.151
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD146c
|28-Aug-26
|57.634
|57.635
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD147c
|18-Aug-26
|57.228
|57.227
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD147c
|28-Aug-26
|57.709
|57.71
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD147c
|31-Aug-26
|56.876
|56.877
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD148c
|18-Aug-26
|57.345
|57.343
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD148c
|28-Aug-26
|57.823
|57.825
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD148c
|31-Aug-26
|56.989
|56.991
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD149c
|18-Aug-26
|57.498
|57.496
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD149c
|28-Aug-26
|57.972
|57.976
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD149c
|31-Aug-26
|57.137
|57.14
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD150c
|18-Aug-26
|57.682
|57.679
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD150c
|28-Aug-26
|58.153
|58.157
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD150c
|31-Aug-26
|57.316
|57.32
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD151c
|18-Aug-26
|57.889
|57.886
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD151c
|28-Aug-26
|58.356
|58.361
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD151c
|31-Aug-26
|57.517
|57.522
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD152c
|18-Aug-26
|58.112
|58.108
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD152c
|28-Aug-26
|58.575
|58.581
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD152c
|31-Aug-26
|57.733
|57.74
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD153c
|18-Aug-26
|58.344
|58.339
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD153c
|28-Aug-26
|58.802
|58.81
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD153c
|31-Aug-26
|57.959
|57.966
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD154c
|18-Aug-26
|58.581
|58.575
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD154c
|28-Aug-26
|59.035
|59.044
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD154c
|31-Aug-26
|58.189
|58.199
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD155c
|18-Aug-26
|58.821
|58.815
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD155c
|28-Aug-26
|59.27
|59.281
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD155c
|31-Aug-26
|58.421
|58.432
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD156c
|18-Aug-26
|59.063
|59.055
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD156c
|28-Aug-26
|59.507
|59.519
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD156c
|31-Aug-26
|58.657
|58.669
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD157c
|18-Aug-26
|59.306
|59.297
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD157c
|28-Aug-26
|59.745
|59.759
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD157c
|31-Aug-26
|58.893
|58.905
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD158c
|18-Aug-26
|59.551
|59.54
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD158c
|28-Aug-26
|59.986
|60
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD158c
|31-Aug-26
|59.13
|59.144
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD159c
|18-Aug-26
|59.795
|59.785
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD159c
|28-Aug-26
|60.225
|60.241
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD159c
|31-Aug-26
|59.368
|59.383
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD160c
|18-Aug-26
|60.042
|60.03
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD160c
|28-Aug-26
|60.467
|60.484
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD160c
|31-Aug-26
|59.606
|59.624
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD161c
|18-Aug-26
|60.289
|60.276
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD161c
|28-Aug-26
|60.709
|60.728
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD161c
|31-Aug-26
|59.847
|59.866
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD162c
|18-Aug-26
|60.538
|60.523
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD162c
|28-Aug-26
|60.953
|60.974
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD162c
|31-Aug-26
|60.088
|60.108
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD163c
|18-Aug-26
|60.787
|60.773
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD163c
|28-Aug-26
|61.198
|61.22
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD163c
|31-Aug-26
|60.33
|60.352
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD164c
|18-Aug-26
|61.039
|61.022
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD164c
|28-Aug-26
|61.443
|61.467
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD164c
|31-Aug-26
|60.573
|60.597
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD165c
|18-Aug-26
|61.29
|61.273
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD165c
|28-Aug-26
|61.689
|61.714
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD165c
|31-Aug-26
|60.818
|60.843
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD166c
|18-Aug-26
|61.543
|61.525
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD166c
|28-Aug-26
|61.937
|61.964
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD166c
|31-Aug-26
|61.063
|61.09
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD167c
|18-Aug-26
|61.797
|61.778
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD167c
|28-Aug-26
|62.186
|62.214
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD167c
|31-Aug-26
|61.309
|61.336
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD168c
|18-Aug-26
|62.051
|62.032
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD168c
|28-Aug-26
|62.435
|62.465
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD168c
|31-Aug-26
|61.557
|61.586
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD169c
|18-Aug-26
|62.307
|62.286
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD169c
|28-Aug-26
|62.686
|62.717
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD169c
|31-Aug-26
|61.805
|61.836
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD170c
|18-Aug-26
|62.565
|62.542
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD170c
|28-Aug-26
|62.938
|62.971
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD170c
|31-Aug-26
|62.055
|62.087
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD171c
|18-Aug-26
|62.823
|62.8
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD171c
|28-Aug-26
|63.192
|63.225
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD171c
|31-Aug-26
|62.305
|62.339
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD172c
|18-Aug-26
|63.083
|63.059
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD172c
|28-Aug-26
|63.445
|63.482
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD172c
|31-Aug-26
|62.557
|62.591
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD173c
|18-Aug-26
|63.343
|63.318
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD173c
|28-Aug-26
|63.7
|63.737
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD173c
|31-Aug-26
|62.809
|62.847
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD174c
|18-Aug-26
|63.605
|63.579
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD174c
|28-Aug-26
|63.956
|63.996
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD174c
|31-Aug-26
|63.063
|63.101
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD175c
|18-Aug-26
|63.868
|63.84
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD175c
|28-Aug-26
|64.214
|64.254
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD175c
|31-Aug-26
|63.318
|63.359
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD176c
|18-Aug-26
|64.131
|64.103
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD176c
|28-Aug-26
|64.472
|64.514
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD176c
|31-Aug-26
|63.574
|63.616
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD177c
|18-Aug-26
|64.396
|64.367
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD177c
|28-Aug-26
|64.73
|64.774
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD177c
|31-Aug-26
|63.831
|63.874
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD178c
|18-Aug-26
|64.663
|64.632
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD178c
|28-Aug-26
|64.992
|65.037
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD178c
|31-Aug-26
|64.089
|64.134
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD179c
|18-Aug-26
|64.929
|64.898
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD179c
|28-Aug-26
|65.253
|65.301
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD179c
|31-Aug-26
|64.348
|64.395
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD180c
|18-Aug-26
|65.199
|65.166
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD180c
|28-Aug-26
|65.516
|65.565
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD180c
|31-Aug-26
|64.609
|64.657
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD181c
|18-Aug-26
|65.469
|65.434
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD181c
|28-Aug-26
|65.779
|65.83
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD181c
|31-Aug-26
|64.87
|64.92
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD182c
|18-Aug-26
|65.739
|65.704
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD182c
|28-Aug-26
|66.044
|66.097
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD182c
|31-Aug-26
|65.132
|65.184
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD183c
|18-Aug-26
|66.011
|65.974
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD183c
|28-Aug-26
|66.31
|66.365
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD183c
|31-Aug-26
|65.396
|65.449
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD184c
|18-Aug-26
|66.284
|66.247
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD184c
|28-Aug-26
|66.578
|66.634
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD184c
|31-Aug-26
|65.66
|65.716
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD185c
|18-Aug-26
|66.558
|66.52
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD185c
|28-Aug-26
|66.845
|66.903
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD185c
|31-Aug-26
|65.926
|65.983
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD186c
|18-Aug-26
|66.834
|66.794
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD186c
|28-Aug-26
|67.115
|67.175
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD186c
|31-Aug-26
|66.193
|66.252
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD187c
|18-Aug-26
|67.111
|67.07
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD187c
|28-Aug-26
|67.386
|67.447
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD187c
|31-Aug-26
|66.461
|66.521
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD188c
|18-Aug-26
|67.388
|67.347
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD188c
|28-Aug-26
|67.658
|67.721
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD188c
|31-Aug-26
|66.731
|66.793
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD189c
|18-Aug-26
|67.668
|67.624
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD189c
|28-Aug-26
|67.93
|67.995
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD189c
|31-Aug-26
|67
|67.065
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD190c
|18-Aug-26
|67.948
|67.904
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD190c
|28-Aug-26
|68.204
|68.271
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD190c
|31-Aug-26
|67.272
|67.338
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD191c
|18-Aug-26
|68.229
|68.184
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD191c
|28-Aug-26
|68.479
|68.548
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD191c
|31-Aug-26
|67.545
|67.613
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD192c
|18-Aug-26
|68.512
|68.465
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD192c
|28-Aug-26
|68.756
|68.827
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD192c
|31-Aug-26
|67.819
|67.888
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD193c
|18-Aug-26
|68.796
|68.748
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD193c
|28-Aug-26
|69.032
|69.105
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD193c
|31-Aug-26
|68.093
|68.164
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD194c
|18-Aug-26
|69.081
|69.032
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD194c
|28-Aug-26
|69.312
|69.386
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD194c
|31-Aug-26
|68.37
|68.444
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD195c
|18-Aug-26
|69.368
|69.318
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD195c
|28-Aug-26
|69.591
|69.667
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD195c
|31-Aug-26
|68.647
|68.722
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD196c
|18-Aug-26
|69.656
|69.604
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD196c
|28-Aug-26
|69.873
|69.95
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD196c
|31-Aug-26
|68.926
|69.002
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD197c
|18-Aug-26
|69.944
|69.891
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD197c
|28-Aug-26
|70.154
|70.234
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD197c
|31-Aug-26
|69.205
|69.284
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD198c
|18-Aug-26
|70.234
|70.18
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD198c
|28-Aug-26
|70.437
|70.52
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD198c
|31-Aug-26
|69.485
|69.567
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD199c
|18-Aug-26
|70.526
|70.47
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD199c
|28-Aug-26
|70.723
|70.806
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD199c
|31-Aug-26
|69.769
|69.85
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD200c
|18-Aug-26
|70.818
|70.761
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD200c
|28-Aug-26
|71.009
|71.094
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD200c
|31-Aug-26
|70.052
|70.136
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD201c
|18-Aug-26
|71.111
|71.054
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD201c
|28-Aug-26
|71.295
|71.382
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD201c
|31-Aug-26
|70.335
|70.423
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD202c
|18-Aug-26
|71.408
|71.348
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD202c
|28-Aug-26
|71.583
|71.673
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD202c
|31-Aug-26
|70.622
|70.71
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD203c
|18-Aug-26
|71.704
|71.643
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD203c
|28-Aug-26
|71.872
|71.964
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD203c
|31-Aug-26
|70.908
|70.999
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD204c
|18-Aug-26
|72.001
|71.939
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD204c
|28-Aug-26
|72.163
|72.256
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD204c
|31-Aug-26
|71.196
|71.289
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD205c
|18-Aug-26
|72.3
|72.236
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD205c
|28-Aug-26
|72.454
|72.55
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD205c
|31-Aug-26
|71.485
|71.58
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD206c
|18-Aug-26
|72.601
|72.535
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD206c
|28-Aug-26
|72.748
|72.846
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD206c
|31-Aug-26
|71.776
|71.873
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD207c
|18-Aug-26
|72.902
|72.836
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD207c
|28-Aug-26
|73.042
|73.142
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD207c
|31-Aug-26
|72.068
|72.166
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD208c
|18-Aug-26
|73.204
|73.137
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD208c
|28-Aug-26
|73.337
|73.44
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD208c
|31-Aug-26
|72.36
|72.461
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD209c
|18-Aug-26
|73.51
|73.44
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD209c
|28-Aug-26
|73.634
|73.738
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD209c
|31-Aug-26
|72.655
|72.758
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD210c
|18-Aug-26
|73.815
|73.744
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD210c
|28-Aug-26
|73.932
|74.039
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD210c
|31-Aug-26
|72.951
|73.055
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD211c
|18-Aug-26
|74.122
|74.049
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD211c
|28-Aug-26
|74.232
|74.341
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD211c
|31-Aug-26
|73.247
|73.354
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD212c
|18-Aug-26
|74.43
|74.357
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD212c
|28-Aug-26
|74.532
|74.642
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD212c
|31-Aug-26
|73.546
|73.655
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD213c
|18-Aug-26
|74.739
|74.664
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD213c
|28-Aug-26
|74.834
|74.947
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD213c
|31-Aug-26
|73.845
|73.956
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD214c
|18-Aug-26
|75.05
|74.973
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD214c
|28-Aug-26
|75.137
|75.252
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD214c
|31-Aug-26
|74.145
|74.258
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD215c
|18-Aug-26
|75.362
|75.284
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD215c
|28-Aug-26
|75.442
|75.559
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD215c
|31-Aug-26
|74.447
|74.562
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD216c
|18-Aug-26
|75.676
|75.596
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD216c
|28-Aug-26
|75.747
|75.867
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD216c
|31-Aug-26
|74.75
|74.867
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD217c
|18-Aug-26
|75.991
|75.909
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD217c
|28-Aug-26
|76.054
|76.176
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD217c
|31-Aug-26
|75.054
|75.174
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD218c
|18-Aug-26
|76.307
|76.224
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD218c
|28-Aug-26
|76.362
|76.486
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD218c
|31-Aug-26
|75.36
|75.483
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD219c
|18-Aug-26
|76.624
|76.54
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD219c
|28-Aug-26
|76.672
|76.798
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD219c
|31-Aug-26
|75.667
|75.791
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD220c
|18-Aug-26
|76.943
|76.857
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD220c
|28-Aug-26
|76.983
|77.111
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD220c
|31-Aug-26
|75.975
|76.102
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD221c
|18-Aug-26
|77.264
|77.176
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD221c
|28-Aug-26
|77.295
|77.426
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD221c
|31-Aug-26
|76.284
|76.414
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD222c
|18-Aug-26
|77.584
|77.496
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD222c
|28-Aug-26
|77.608
|77.741
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD222c
|31-Aug-26
|76.596
|76.727
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD223c
|18-Aug-26
|77.909
|77.818
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD223c
|28-Aug-26
|77.922
|78.059
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD223c
|31-Aug-26
|76.909
|77.041
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD224c
|18-Aug-26
|78.233
|78.141
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD224c
|28-Aug-26
|78.239
|78.377
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD224c
|31-Aug-26
|77.222
|77.358
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD225c
|18-Aug-26
|78.559
|78.465
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD225c
|28-Aug-26
|78.557
|78.697
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD225c
|31-Aug-26
|77.536
|77.675
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD226c
|18-Aug-26
|78.886
|78.79
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD226c
|28-Aug-26
|78.875
|79.017
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD226c
|31-Aug-26
|77.852
|77.993
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD227c
|18-Aug-26
|79.214
|79.118
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD227c
|28-Aug-26
|79.195
|79.341
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD227c
|31-Aug-26
|78.17
|78.312
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD228c
|18-Aug-26
|79.545
|79.446
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD228c
|28-Aug-26
|79.517
|79.665
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD228c
|31-Aug-26
|78.489
|78.635
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD229c
|18-Aug-26
|79.877
|79.777
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD229c
|28-Aug-26
|79.84
|79.989
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD229c
|31-Aug-26
|78.809
|78.958
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD230c
|18-Aug-26
|80.209
|80.108
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD230c
|28-Aug-26
|80.164
|80.316
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD230c
|31-Aug-26
|79.13
|79.281
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD231c
|18-Aug-26
|80.543
|80.44
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD231c
|28-Aug-26
|80.49
|80.644
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD231c
|31-Aug-26
|79.454
|79.606
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD232c
|18-Aug-26
|80.88
|80.775
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD232c
|28-Aug-26
|80.817
|80.974
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD232c
|31-Aug-26
|79.778
|79.934
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD233c
|18-Aug-26
|81.217
|81.11
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD233c
|28-Aug-26
|81.145
|81.304
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD233c
|31-Aug-26
|80.103
|80.261
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD234c
|18-Aug-26
|81.555
|81.447
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD234c
|28-Aug-26
|81.474
|81.637
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD234c
|31-Aug-26
|80.43
|80.591
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD235c
|18-Aug-26
|81.896
|81.785
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD235c
|28-Aug-26
|81.805
|81.971
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD235c
|31-Aug-26
|80.76
|80.922
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD236c
|18-Aug-26
|82.238
|82.126
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD236c
|28-Aug-26
|82.138
|82.305
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD236c
|31-Aug-26
|81.089
|81.254
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD237c
|18-Aug-26
|82.581
|82.467
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD237c
|28-Aug-26
|82.472
|82.642
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD237c
|31-Aug-26
|81.42
|81.588
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD238c
|18-Aug-26
|82.925
|82.81
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD238c
|28-Aug-26
|82.807
|82.98
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD238c
|31-Aug-26
|81.753
|81.924
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD239c
|18-Aug-26
|83.271
|83.154
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD239c
|28-Aug-26
|83.143
|83.319
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD239c
|31-Aug-26
|82.087
|82.26
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD240c
|18-Aug-26
|83.618
|83.5
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD240c
|28-Aug-26
|83.481
|83.66
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QEFD240c
|31-Aug-26
|82.423
|82.598
|Eagle Ford Crude M2M Financial M
|QF1A100c
|31-Aug-26
|67.914
|67.857
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A101c
|31-Aug-26
|67.868
|67.811
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A102c
|31-Aug-26
|67.9
|67.841
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A103c
|31-Aug-26
|67.985
|67.927
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A104c
|31-Aug-26
|68.097
|68.036
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A105c
|31-Aug-26
|68.204
|68.142
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A106c
|31-Aug-26
|68.259
|68.196
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A107c
|31-Aug-26
|68.213
|68.151
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A108c
|31-Aug-26
|68.053
|67.992
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A109c
|31-Aug-26
|67.816
|67.757
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A110c
|31-Aug-26
|67.567
|67.51
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A111c
|31-Aug-26
|67.364
|67.308
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A112c
|31-Aug-26
|67.233
|67.177
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A113c
|31-Aug-26
|67.182
|67.127
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A114c
|31-Aug-26
|67.205
|67.148
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A115c
|31-Aug-26
|67.276
|67.22
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A116c
|31-Aug-26
|67.375
|67.314
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A117c
|31-Aug-26
|67.473
|67.411
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A118c
|31-Aug-26
|67.525
|67.462
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A119c
|31-Aug-26
|67.482
|67.417
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A120c
|31-Aug-26
|67.335
|67.269
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A121c
|31-Aug-26
|67.119
|67.053
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A122c
|31-Aug-26
|66.892
|66.827
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A123c
|31-Aug-26
|66.708
|66.643
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A124c
|31-Aug-26
|66.59
|66.527
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A125c
|31-Aug-26
|66.546
|66.482
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A126c
|31-Aug-26
|66.569
|66.504
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A127c
|31-Aug-26
|66.64
|66.572
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A128c
|31-Aug-26
|66.737
|66.667
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A129c
|31-Aug-26
|66.835
|66.765
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A130c
|31-Aug-26
|66.89
|66.819
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A131c
|31-Aug-26
|66.854
|66.784
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A132c
|31-Aug-26
|66.721
|66.651
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A133c
|31-Aug-26
|66.522
|66.454
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A134c
|31-Aug-26
|66.31
|66.244
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A135c
|31-Aug-26
|66.138
|66.074
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A136c
|31-Aug-26
|66.027
|65.962
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A137c
|31-Aug-26
|65.979
|65.916
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A138c
|31-Aug-26
|65.994
|65.93
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A139c
|31-Aug-26
|66.054
|65.986
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A140c
|31-Aug-26
|66.14
|66.072
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A141c
|31-Aug-26
|66.237
|66.163
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A142c
|31-Aug-26
|66.299
|66.218
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A143c
|31-Aug-26
|66.288
|66.195
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A144c
|31-Aug-26
|66.204
|66.092
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A145c
|31-Aug-26
|66.083
|65.947
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A146c
|18-Aug-26
|64.996
|64.995
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A146c
|28-Aug-26
|65.605
|65.607
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A146c
|31-Aug-26
|65.986
|65.818
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A147c
|18-Aug-26
|64.934
|64.933
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A147c
|28-Aug-26
|65.543
|65.545
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A147c
|31-Aug-26
|65.965
|65.758
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A148c
|18-Aug-26
|64.977
|64.976
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A148c
|28-Aug-26
|65.582
|65.584
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A148c
|31-Aug-26
|66.044
|65.797
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A149c
|18-Aug-26
|65.127
|65.124
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A149c
|28-Aug-26
|65.728
|65.731
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A149c
|31-Aug-26
|66.229
|65.94
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A150c
|18-Aug-26
|65.382
|65.379
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A150c
|28-Aug-26
|65.981
|65.984
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A150c
|31-Aug-26
|66.517
|66.188
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A151c
|18-Aug-26
|65.723
|65.72
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A151c
|28-Aug-26
|66.321
|66.326
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A151c
|31-Aug-26
|66.885
|66.523
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A152c
|18-Aug-26
|66.125
|66.12
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A152c
|28-Aug-26
|66.721
|66.728
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A152c
|31-Aug-26
|67.308
|66.921
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A153c
|18-Aug-26
|66.553
|66.547
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A153c
|28-Aug-26
|67.147
|67.156
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A153c
|31-Aug-26
|67.752
|67.347
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A154c
|18-Aug-26
|66.951
|66.944
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A154c
|28-Aug-26
|67.547
|67.557
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A154c
|31-Aug-26
|68.162
|67.747
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A155c
|18-Aug-26
|67.257
|67.249
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A155c
|28-Aug-26
|67.855
|67.867
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A155c
|31-Aug-26
|68.477
|68.058
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A156c
|18-Aug-26
|67.449
|67.439
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A156c
|28-Aug-26
|68.051
|68.063
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A156c
|31-Aug-26
|68.676
|68.259
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A157c
|18-Aug-26
|67.557
|67.547
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A157c
|28-Aug-26
|68.164
|68.177
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A157c
|31-Aug-26
|68.788
|68.379
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A158c
|18-Aug-26
|67.647
|67.637
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A158c
|28-Aug-26
|68.256
|68.273
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A158c
|31-Aug-26
|68.881
|68.479
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A159c
|18-Aug-26
|67.785
|67.773
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A159c
|28-Aug-26
|68.394
|68.412
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A159c
|31-Aug-26
|69.018
|68.623
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A160c
|18-Aug-26
|68.007
|67.993
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A160c
|28-Aug-26
|68.614
|68.632
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A160c
|31-Aug-26
|69.239
|68.847
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A161c
|18-Aug-26
|68.329
|68.315
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A161c
|28-Aug-26
|68.934
|68.955
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A161c
|31-Aug-26
|69.563
|69.167
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A162c
|18-Aug-26
|68.748
|68.733
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A162c
|28-Aug-26
|69.35
|69.374
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A162c
|31-Aug-26
|69.985
|69.584
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A163c
|18-Aug-26
|69.238
|69.22
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A163c
|28-Aug-26
|69.837
|69.863
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A163c
|31-Aug-26
|70.476
|70.069
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A164c
|18-Aug-26
|69.758
|69.739
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A164c
|28-Aug-26
|70.357
|70.386
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A164c
|31-Aug-26
|71.002
|70.588
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A165c
|18-Aug-26
|70.271
|70.251
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A165c
|28-Aug-26
|70.872
|70.902
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A165c
|31-Aug-26
|71.522
|71.102
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A166c
|18-Aug-26
|70.726
|70.703
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A166c
|28-Aug-26
|71.326
|71.358
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A166c
|31-Aug-26
|71.981
|71.558
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A167c
|18-Aug-26
|71.058
|71.034
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A167c
|28-Aug-26
|71.654
|71.689
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A167c
|31-Aug-26
|72.311
|71.89
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A168c
|18-Aug-26
|71.238
|71.213
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A168c
|28-Aug-26
|71.828
|71.864
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A168c
|31-Aug-26
|72.486
|72.068
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A169c
|18-Aug-26
|71.302
|71.277
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A169c
|28-Aug-26
|71.886
|71.924
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A169c
|31-Aug-26
|72.541
|72.132
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A170c
|18-Aug-26
|71.337
|71.311
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A170c
|28-Aug-26
|71.919
|71.958
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A170c
|31-Aug-26
|72.574
|72.173
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A171c
|18-Aug-26
|71.428
|71.402
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A171c
|28-Aug-26
|72.015
|72.055
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A171c
|31-Aug-26
|72.67
|72.275
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A172c
|18-Aug-26
|71.635
|71.608
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A172c
|28-Aug-26
|72.226
|72.268
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A172c
|31-Aug-26
|72.884
|72.492
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A173c
|18-Aug-26
|71.985
|71.957
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A173c
|28-Aug-26
|72.579
|72.621
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A173c
|31-Aug-26
|73.242
|72.848
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A174c
|18-Aug-26
|72.469
|72.439
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A174c
|28-Aug-26
|73.062
|73.108
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A174c
|31-Aug-26
|73.731
|73.332
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A175c
|18-Aug-26
|73.04
|73.007
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A175c
|28-Aug-26
|73.633
|73.682
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A175c
|31-Aug-26
|74.31
|73.901
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A176c
|18-Aug-26
|73.639
|73.605
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A176c
|28-Aug-26
|74.233
|74.285
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A176c
|31-Aug-26
|74.916
|74.501
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A177c
|18-Aug-26
|74.216
|74.179
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A177c
|28-Aug-26
|74.813
|74.867
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A177c
|31-Aug-26
|75.5
|75.08
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A178c
|18-Aug-26
|74.715
|74.677
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A178c
|28-Aug-26
|75.309
|75.366
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A178c
|31-Aug-26
|76.002
|75.58
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A179c
|18-Aug-26
|75.065
|75.027
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A179c
|28-Aug-26
|75.654
|75.713
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A179c
|31-Aug-26
|76.348
|75.926
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A180c
|18-Aug-26
|75.229
|75.19
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A180c
|28-Aug-26
|75.801
|75.862
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A180c
|31-Aug-26
|76.494
|76.078
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A181c
|18-Aug-26
|75.247
|75.206
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A181c
|28-Aug-26
|75.801
|75.862
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A181c
|31-Aug-26
|76.491
|76.082
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A182c
|18-Aug-26
|75.222
|75.182
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A182c
|28-Aug-26
|75.77
|75.832
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A182c
|31-Aug-26
|76.459
|76.059
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A183c
|18-Aug-26
|75.266
|75.225
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A183c
|28-Aug-26
|75.822
|75.885
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A183c
|31-Aug-26
|76.512
|76.118
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A184c
|18-Aug-26
|75.458
|75.414
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A184c
|28-Aug-26
|76.024
|76.089
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A184c
|31-Aug-26
|76.719
|76.327
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A185c
|18-Aug-26
|75.837
|75.791
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A185c
|28-Aug-26
|76.411
|76.477
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A185c
|31-Aug-26
|77.112
|76.719
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A186c
|18-Aug-26
|76.387
|76.34
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A186c
|28-Aug-26
|76.964
|77.033
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A186c
|31-Aug-26
|77.675
|77.275
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A187c
|18-Aug-26
|77.044
|76.995
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A187c
|28-Aug-26
|77.622
|77.696
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A187c
|31-Aug-26
|78.341
|77.934
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A188c
|18-Aug-26
|77.727
|77.676
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A188c
|28-Aug-26
|78.307
|78.385
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A188c
|31-Aug-26
|79.032
|78.62
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A189c
|18-Aug-26
|78.371
|78.318
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A189c
|28-Aug-26
|78.953
|79.034
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A189c
|31-Aug-26
|79.685
|79.267
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A190c
|18-Aug-26
|78.917
|78.861
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A190c
|28-Aug-26
|79.498
|79.581
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A190c
|31-Aug-26
|80.234
|79.814
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A191c
|18-Aug-26
|79.288
|79.231
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A191c
|28-Aug-26
|79.857
|79.942
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A191c
|31-Aug-26
|80.594
|80.175
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A192c
|18-Aug-26
|79.434
|79.377
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A192c
|28-Aug-26
|79.975
|80.063
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A192c
|31-Aug-26
|80.711
|80.296
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A193c
|18-Aug-26
|79.402
|79.344
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A193c
|28-Aug-26
|79.913
|80.002
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A193c
|31-Aug-26
|80.645
|80.238
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A194c
|18-Aug-26
|79.315
|79.256
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A194c
|28-Aug-26
|79.817
|79.906
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A194c
|31-Aug-26
|80.546
|80.149
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A195c
|18-Aug-26
|79.308
|79.249
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A195c
|28-Aug-26
|79.822
|79.912
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A195c
|31-Aug-26
|80.554
|80.161
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A196c
|18-Aug-26
|79.483
|79.422
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A196c
|28-Aug-26
|80.016
|80.107
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A196c
|31-Aug-26
|80.753
|80.363
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A197c
|18-Aug-26
|79.892
|79.829
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A197c
|28-Aug-26
|80.436
|80.53
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A197c
|31-Aug-26
|81.183
|80.793
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A198c
|18-Aug-26
|80.513
|80.449
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A198c
|28-Aug-26
|81.063
|81.162
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A198c
|31-Aug-26
|81.821
|81.424
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A199c
|18-Aug-26
|81.262
|81.194
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A199c
|28-Aug-26
|81.815
|81.916
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A199c
|31-Aug-26
|82.58
|82.178
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A200c
|18-Aug-26
|82.032
|81.963
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A200c
|28-Aug-26
|82.59
|82.695
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A200c
|31-Aug-26
|83.363
|82.953
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A201c
|18-Aug-26
|82.747
|82.674
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A201c
|28-Aug-26
|83.307
|83.416
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A201c
|31-Aug-26
|84.087
|83.673
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A202c
|18-Aug-26
|83.341
|83.267
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A202c
|28-Aug-26
|83.899
|84.013
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A202c
|31-Aug-26
|84.684
|84.268
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A203c
|18-Aug-26
|83.734
|83.657
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A203c
|28-Aug-26
|84.275
|84.391
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A203c
|31-Aug-26
|85.06
|84.645
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A204c
|18-Aug-26
|83.863
|83.786
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A204c
|28-Aug-26
|84.365
|84.482
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A204c
|31-Aug-26
|85.148
|84.735
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A205c
|18-Aug-26
|83.778
|83.699
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A205c
|28-Aug-26
|84.237
|84.355
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A205c
|31-Aug-26
|85.015
|84.612
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A206c
|18-Aug-26
|83.625
|83.547
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A206c
|28-Aug-26
|84.072
|84.189
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A206c
|31-Aug-26
|84.846
|84.451
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A207c
|18-Aug-26
|83.565
|83.486
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A207c
|28-Aug-26
|84.028
|84.146
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A207c
|31-Aug-26
|84.805
|84.416
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A208c
|18-Aug-26
|83.723
|83.643
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A208c
|28-Aug-26
|84.21
|84.331
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A208c
|31-Aug-26
|84.996
|84.611
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A209c
|18-Aug-26
|84.164
|84.081
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A209c
|28-Aug-26
|84.669
|84.792
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A209c
|31-Aug-26
|85.466
|85.079
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A210c
|18-Aug-26
|84.859
|84.776
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A210c
|28-Aug-26
|85.373
|85.502
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A210c
|31-Aug-26
|86.183
|85.79
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A211c
|18-Aug-26
|85.704
|85.615
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A211c
|28-Aug-26
|86.221
|86.355
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A211c
|31-Aug-26
|87.042
|86.643
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A212c
|18-Aug-26
|86.567
|86.476
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A212c
|28-Aug-26
|87.09
|87.228
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A212c
|31-Aug-26
|87.919
|87.514
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A213c
|18-Aug-26
|87.355
|87.26
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A213c
|28-Aug-26
|87.883
|88.025
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A213c
|31-Aug-26
|88.719
|88.308
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A214c
|18-Aug-26
|88.002
|87.905
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A214c
|28-Aug-26
|88.527
|88.674
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A214c
|31-Aug-26
|89.367
|88.954
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A215c
|18-Aug-26
|88.417
|88.319
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A215c
|28-Aug-26
|88.919
|89.068
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A215c
|31-Aug-26
|89.759
|89.347
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A216c
|18-Aug-26
|88.527
|88.428
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A216c
|28-Aug-26
|88.978
|89.128
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A216c
|31-Aug-26
|89.813
|89.407
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A217c
|18-Aug-26
|88.387
|88.287
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A217c
|28-Aug-26
|88.784
|88.933
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A217c
|31-Aug-26
|89.611
|89.213
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A218c
|18-Aug-26
|88.164
|88.064
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A218c
|28-Aug-26
|88.543
|88.693
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A218c
|31-Aug-26
|89.368
|88.979
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A219c
|18-Aug-26
|88.048
|87.948
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A219c
|28-Aug-26
|88.448
|88.597
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A219c
|31-Aug-26
|89.276
|88.893
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A220c
|18-Aug-26
|88.186
|88.085
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A220c
|28-Aug-26
|88.619
|88.772
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A220c
|31-Aug-26
|89.459
|89.08
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A221c
|18-Aug-26
|88.662
|88.559
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A221c
|28-Aug-26
|89.118
|89.274
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A221c
|31-Aug-26
|89.971
|89.59
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A222c
|18-Aug-26
|89.437
|89.33
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A222c
|28-Aug-26
|89.904
|90.065
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A222c
|31-Aug-26
|90.771
|90.384
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A223c
|18-Aug-26
|90.382
|90.271
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A223c
|28-Aug-26
|90.854
|91.021
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A223c
|31-Aug-26
|91.734
|91.341
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A224c
|18-Aug-26
|91.343
|91.229
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A224c
|28-Aug-26
|91.822
|91.995
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A224c
|31-Aug-26
|92.711
|92.312
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A225c
|18-Aug-26
|92.208
|92.091
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A225c
|28-Aug-26
|92.693
|92.872
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A225c
|31-Aug-26
|93.59
|93.186
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A226c
|18-Aug-26
|92.909
|92.79
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A226c
|28-Aug-26
|93.393
|93.574
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A226c
|31-Aug-26
|94.291
|93.886
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A227c
|18-Aug-26
|93.349
|93.227
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A227c
|28-Aug-26
|93.802
|93.986
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A227c
|31-Aug-26
|94.701
|94.296
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A228c
|18-Aug-26
|93.439
|93.315
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A228c
|28-Aug-26
|93.828
|94.014
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A228c
|31-Aug-26
|94.721
|94.323
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A229c
|18-Aug-26
|93.24
|93.115
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A229c
|28-Aug-26
|93.562
|93.747
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A229c
|31-Aug-26
|94.447
|94.054
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A230c
|18-Aug-26
|92.944
|92.821
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A230c
|28-Aug-26
|93.244
|93.428
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A230c
|31-Aug-26
|94.125
|93.742
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A231c
|18-Aug-26
|92.768
|92.646
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A231c
|28-Aug-26
|93.095
|93.28
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A231c
|31-Aug-26
|93.981
|93.604
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A232c
|18-Aug-26
|92.889
|92.764
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A232c
|28-Aug-26
|93.256
|93.442
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A232c
|31-Aug-26
|94.154
|93.781
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A233c
|18-Aug-26
|93.399
|93.273
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A233c
|28-Aug-26
|93.796
|93.987
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A233c
|31-Aug-26
|94.71
|94.335
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A234c
|18-Aug-26
|94.257
|94.127
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A234c
|28-Aug-26
|94.667
|94.862
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A234c
|31-Aug-26
|95.597
|95.218
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A235c
|18-Aug-26
|95.307
|95.172
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A235c
|28-Aug-26
|95.724
|95.927
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A235c
|31-Aug-26
|96.67
|96.284
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A236c
|18-Aug-26
|96.37
|96.232
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A236c
|28-Aug-26
|96.797
|97.007
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A236c
|31-Aug-26
|97.752
|97.36
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A237c
|18-Aug-26
|97.321
|97.178
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A237c
|28-Aug-26
|97.757
|97.973
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A237c
|31-Aug-26
|98.719
|98.323
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A238c
|18-Aug-26
|98.095
|97.95
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A238c
|28-Aug-26
|98.54
|98.761
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A238c
|31-Aug-26
|99.507
|99.109
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A239c
|18-Aug-26
|98.628
|98.479
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A239c
|28-Aug-26
|99.074
|99.298
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A239c
|31-Aug-26
|100.046
|99.647
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A240c
|18-Aug-26
|98.893
|98.743
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A240c
|28-Aug-26
|99.342
|99.569
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1A240c
|31-Aug-26
|100.317
|99.917
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AM85c
|31-Aug-26
|69.245
|69.189
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AM86c
|31-Aug-26
|68.96
|68.904
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AM87c
|31-Aug-26
|68.73
|68.676
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AM88c
|31-Aug-26
|68.588
|68.533
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AM89c
|31-Aug-26
|68.544
|68.486
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AM90c
|31-Aug-26
|68.585
|68.527
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AM91c
|31-Aug-26
|68.685
|68.624
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AM92c
|31-Aug-26
|68.81
|68.747
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AM93c
|31-Aug-26
|68.927
|68.863
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AM94c
|31-Aug-26
|68.989
|68.924
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AM95c
|31-Aug-26
|68.943
|68.879
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AM96c
|31-Aug-26
|68.777
|68.713
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AM97c
|31-Aug-26
|68.526
|68.464
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AM98c
|31-Aug-26
|68.262
|68.202
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AM99c
|31-Aug-26
|68.049
|67.99
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP35c
|31-Aug-26
|73.748
|73.746
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP36c
|31-Aug-26
|73.455
|73.451
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP37c
|31-Aug-26
|73.051
|73.042
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP38c
|31-Aug-26
|72.642
|72.628
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP39c
|31-Aug-26
|72.318
|72.298
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP40c
|31-Aug-26
|72.122
|72.098
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP41c
|31-Aug-26
|72.064
|72.038
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP42c
|31-Aug-26
|72.125
|72.101
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP43c
|31-Aug-26
|72.257
|72.233
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP44c
|31-Aug-26
|72.406
|72.383
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP45c
|31-Aug-26
|72.527
|72.506
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP46c
|31-Aug-26
|72.571
|72.549
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP47c
|31-Aug-26
|72.479
|72.457
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP48c
|31-Aug-26
|72.232
|72.209
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP49c
|31-Aug-26
|71.876
|71.85
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP50c
|31-Aug-26
|71.507
|71.479
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP51c
|31-Aug-26
|71.21
|71.18
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP52c
|31-Aug-26
|71.027
|70.996
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP53c
|31-Aug-26
|70.969
|70.938
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP54c
|31-Aug-26
|71.025
|70.991
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP55c
|31-Aug-26
|71.148
|71.109
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP56c
|31-Aug-26
|71.292
|71.253
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP57c
|31-Aug-26
|71.419
|71.376
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP58c
|31-Aug-26
|71.477
|71.432
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP59c
|31-Aug-26
|71.408
|71.363
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP60c
|31-Aug-26
|71.195
|71.149
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP61c
|31-Aug-26
|70.879
|70.833
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP62c
|31-Aug-26
|70.551
|70.504
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP63c
|31-Aug-26
|70.287
|70.24
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP64c
|31-Aug-26
|70.128
|70.078
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP65c
|31-Aug-26
|70.085
|70.034
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP66c
|31-Aug-26
|70.145
|70.091
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP67c
|31-Aug-26
|70.27
|70.213
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP68c
|31-Aug-26
|70.418
|70.358
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP69c
|31-Aug-26
|70.551
|70.49
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP70c
|31-Aug-26
|70.619
|70.558
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP71c
|31-Aug-26
|70.565
|70.505
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP72c
|31-Aug-26
|70.37
|70.314
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP73c
|31-Aug-26
|70.077
|70.025
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP74c
|31-Aug-26
|69.769
|69.721
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP75c
|31-Aug-26
|69.52
|69.472
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP76c
|31-Aug-26
|69.363
|69.317
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP77c
|31-Aug-26
|69.312
|69.265
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP78c
|31-Aug-26
|69.353
|69.306
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP79c
|31-Aug-26
|69.457
|69.406
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP80c
|31-Aug-26
|69.584
|69.532
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP81c
|31-Aug-26
|69.701
|69.645
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP82c
|31-Aug-26
|69.756
|69.702
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP83c
|31-Aug-26
|69.702
|69.645
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AP84c
|31-Aug-26
|69.517
|69.462
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AY03c
|31-Aug-26
|73.289
|73.283
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AY04c
|31-Aug-26
|72.023
|71.998
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AY05c
|31-Aug-26
|70.981
|70.939
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AY06c
|31-Aug-26
|70.146
|70.091
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF1AY07c
|31-Aug-26
|69.326
|69.272
|FO 1.0% USAC Cargo M2M Financial
|QF3G100c
|31-Aug-26
|56.628
|56.58
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G101c
|31-Aug-26
|56.589
|56.541
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G102c
|31-Aug-26
|56.616
|56.567
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G103c
|31-Aug-26
|56.688
|56.638
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G104c
|31-Aug-26
|56.781
|56.73
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G105c
|31-Aug-26
|56.871
|56.819
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G106c
|31-Aug-26
|56.917
|56.864
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G107c
|31-Aug-26
|56.878
|56.826
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G108c
|31-Aug-26
|56.744
|56.693
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G109c
|31-Aug-26
|56.546
|56.496
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G110c
|31-Aug-26
|56.337
|56.289
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G111c
|31-Aug-26
|56.167
|56.12
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G112c
|31-Aug-26
|56.058
|56.011
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G113c
|31-Aug-26
|56.015
|55.969
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G114c
|31-Aug-26
|56.034
|55.986
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G115c
|31-Aug-26
|56.094
|56.046
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G116c
|31-Aug-26
|56.177
|56.126
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G117c
|31-Aug-26
|56.259
|56.207
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G118c
|31-Aug-26
|56.302
|56.249
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G119c
|31-Aug-26
|56.266
|56.212
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G120c
|31-Aug-26
|56.143
|56.088
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G121c
|31-Aug-26
|55.962
|55.907
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G122c
|31-Aug-26
|55.772
|55.718
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G123c
|31-Aug-26
|55.618
|55.564
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G124c
|31-Aug-26
|55.52
|55.467
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G125c
|31-Aug-26
|55.483
|55.429
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G126c
|31-Aug-26
|55.502
|55.447
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G127c
|31-Aug-26
|55.561
|55.505
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G128c
|31-Aug-26
|55.642
|55.584
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G129c
|31-Aug-26
|55.725
|55.666
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G130c
|31-Aug-26
|55.771
|55.711
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G131c
|31-Aug-26
|55.741
|55.682
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G132c
|31-Aug-26
|55.629
|55.571
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G133c
|31-Aug-26
|55.462
|55.405
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G134c
|31-Aug-26
|55.285
|55.23
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G135c
|31-Aug-26
|55.141
|55.087
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G136c
|31-Aug-26
|55.048
|54.994
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G137c
|31-Aug-26
|55.008
|54.955
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G138c
|31-Aug-26
|55.02
|54.966
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G139c
|31-Aug-26
|55.07
|55.014
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G140c
|31-Aug-26
|55.143
|55.085
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G141c
|31-Aug-26
|55.224
|55.162
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G142c
|31-Aug-26
|55.276
|55.208
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G143c
|31-Aug-26
|55.267
|55.188
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G144c
|31-Aug-26
|55.196
|55.102
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G145c
|31-Aug-26
|55.095
|54.981
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G146c
|18-Aug-26
|55.432
|55.431
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G146c
|28-Aug-26
|55.035
|55.036
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G146c
|31-Aug-26
|55.014
|54.873
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G147c
|18-Aug-26
|55.379
|55.378
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G147c
|28-Aug-26
|54.983
|54.984
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G147c
|31-Aug-26
|54.996
|54.823
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G148c
|18-Aug-26
|55.415
|55.414
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G148c
|28-Aug-26
|55.015
|55.017
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G148c
|31-Aug-26
|55.062
|54.855
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G149c
|18-Aug-26
|55.544
|55.542
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G149c
|28-Aug-26
|55.139
|55.141
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G149c
|31-Aug-26
|55.217
|54.975
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G150c
|18-Aug-26
|55.764
|55.761
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G150c
|28-Aug-26
|55.352
|55.355
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G150c
|31-Aug-26
|55.458
|55.183
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G151c
|18-Aug-26
|56.057
|56.054
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G151c
|28-Aug-26
|55.638
|55.643
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G151c
|31-Aug-26
|55.766
|55.463
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G152c
|18-Aug-26
|56.402
|56.398
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G152c
|28-Aug-26
|55.975
|55.981
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G152c
|31-Aug-26
|56.12
|55.796
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G153c
|18-Aug-26
|56.77
|56.765
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G153c
|28-Aug-26
|56.335
|56.342
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G153c
|31-Aug-26
|56.492
|56.153
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G154c
|18-Aug-26
|57.112
|57.106
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G154c
|28-Aug-26
|56.671
|56.68
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G154c
|31-Aug-26
|56.836
|56.488
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G155c
|18-Aug-26
|57.375
|57.368
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G155c
|28-Aug-26
|56.931
|56.941
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G155c
|31-Aug-26
|57.099
|56.748
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G156c
|18-Aug-26
|57.54
|57.532
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G156c
|28-Aug-26
|57.096
|57.107
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G156c
|31-Aug-26
|57.265
|56.917
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G157c
|18-Aug-26
|57.633
|57.625
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G157c
|28-Aug-26
|57.191
|57.203
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G157c
|31-Aug-26
|57.36
|57.017
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G158c
|18-Aug-26
|57.711
|57.702
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G158c
|28-Aug-26
|57.269
|57.283
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G158c
|31-Aug-26
|57.437
|57.101
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G159c
|18-Aug-26
|57.829
|57.819
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G159c
|28-Aug-26
|57.385
|57.4
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G159c
|31-Aug-26
|57.552
|57.221
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G160c
|18-Aug-26
|58.02
|58.008
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G160c
|28-Aug-26
|57.57
|57.586
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G160c
|31-Aug-26
|57.737
|57.409
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G161c
|18-Aug-26
|58.297
|58.284
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G161c
|28-Aug-26
|57.84
|57.858
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G161c
|31-Aug-26
|58.008
|57.677
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G162c
|18-Aug-26
|58.657
|58.644
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G162c
|28-Aug-26
|58.191
|58.211
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G162c
|31-Aug-26
|58.361
|58.026
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G163c
|18-Aug-26
|59.078
|59.063
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G163c
|28-Aug-26
|58.602
|58.624
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G163c
|31-Aug-26
|58.773
|58.432
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G164c
|18-Aug-26
|59.525
|59.509
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G164c
|28-Aug-26
|59.04
|59.064
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G164c
|31-Aug-26
|59.213
|58.866
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G165c
|18-Aug-26
|59.966
|59.949
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G165c
|28-Aug-26
|59.473
|59.499
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G165c
|31-Aug-26
|59.648
|59.297
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G166c
|18-Aug-26
|60.357
|60.338
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G166c
|28-Aug-26
|59.856
|59.883
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G166c
|31-Aug-26
|60.032
|59.678
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G167c
|18-Aug-26
|60.642
|60.622
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G167c
|28-Aug-26
|60.133
|60.162
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G167c
|31-Aug-26
|60.309
|59.956
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G168c
|18-Aug-26
|60.797
|60.776
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G168c
|28-Aug-26
|60.279
|60.31
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G168c
|31-Aug-26
|60.455
|60.105
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G169c
|18-Aug-26
|60.852
|60.831
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G169c
|28-Aug-26
|60.328
|60.36
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G169c
|31-Aug-26
|60.502
|60.159
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G170c
|18-Aug-26
|60.882
|60.86
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G170c
|28-Aug-26
|60.356
|60.389
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G170c
|31-Aug-26
|60.529
|60.193
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G171c
|18-Aug-26
|60.961
|60.938
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G171c
|28-Aug-26
|60.437
|60.47
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G171c
|31-Aug-26
|60.609
|60.279
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G172c
|18-Aug-26
|61.139
|61.115
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G172c
|28-Aug-26
|60.615
|60.65
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G172c
|31-Aug-26
|60.789
|60.46
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G173c
|18-Aug-26
|61.439
|61.415
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G173c
|28-Aug-26
|60.912
|60.948
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G173c
|31-Aug-26
|61.088
|60.758
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G174c
|18-Aug-26
|61.855
|61.829
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G174c
|28-Aug-26
|61.319
|61.358
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G174c
|31-Aug-26
|61.498
|61.163
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G175c
|18-Aug-26
|62.346
|62.318
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G175c
|28-Aug-26
|61.8
|61.842
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G175c
|31-Aug-26
|61.982
|61.64
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G176c
|18-Aug-26
|62.861
|62.832
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G176c
|28-Aug-26
|62.306
|62.35
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G176c
|31-Aug-26
|62.49
|62.142
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G177c
|18-Aug-26
|63.357
|63.326
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G177c
|28-Aug-26
|62.794
|62.84
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G177c
|31-Aug-26
|62.979
|62.627
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G178c
|18-Aug-26
|63.786
|63.753
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G178c
|28-Aug-26
|63.213
|63.261
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G178c
|31-Aug-26
|63.399
|63.046
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G179c
|18-Aug-26
|64.087
|64.054
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G179c
|28-Aug-26
|63.503
|63.553
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G179c
|31-Aug-26
|63.689
|63.335
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G180c
|18-Aug-26
|64.228
|64.194
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G180c
|28-Aug-26
|63.627
|63.678
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G180c
|31-Aug-26
|63.811
|63.462
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G181c
|18-Aug-26
|64.243
|64.208
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G181c
|28-Aug-26
|63.627
|63.678
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G181c
|31-Aug-26
|63.808
|63.466
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G182c
|18-Aug-26
|64.222
|64.187
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G182c
|28-Aug-26
|63.601
|63.654
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G182c
|31-Aug-26
|63.781
|63.446
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G183c
|18-Aug-26
|64.26
|64.224
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G183c
|28-Aug-26
|63.645
|63.698
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G183c
|31-Aug-26
|63.826
|63.496
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G184c
|18-Aug-26
|64.424
|64.387
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G184c
|28-Aug-26
|63.815
|63.87
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G184c
|31-Aug-26
|63.999
|63.671
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G185c
|18-Aug-26
|64.75
|64.711
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G185c
|28-Aug-26
|64.141
|64.197
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G185c
|31-Aug-26
|64.328
|63.999
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G186c
|18-Aug-26
|65.223
|65.183
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G186c
|28-Aug-26
|64.607
|64.666
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G186c
|31-Aug-26
|64.799
|64.465
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G187c
|18-Aug-26
|65.788
|65.746
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G187c
|28-Aug-26
|65.162
|65.224
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G187c
|31-Aug-26
|65.357
|65.016
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G188c
|18-Aug-26
|66.375
|66.331
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G188c
|28-Aug-26
|65.739
|65.805
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G188c
|31-Aug-26
|65.936
|65.59
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G189c
|18-Aug-26
|66.929
|66.883
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G189c
|28-Aug-26
|66.284
|66.352
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G189c
|31-Aug-26
|66.482
|66.132
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G190c
|18-Aug-26
|67.398
|67.35
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G190c
|28-Aug-26
|66.743
|66.813
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G190c
|31-Aug-26
|66.942
|66.59
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G191c
|18-Aug-26
|67.717
|67.668
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G191c
|28-Aug-26
|67.045
|67.117
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G191c
|31-Aug-26
|67.243
|66.892
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G192c
|18-Aug-26
|67.843
|67.793
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G192c
|28-Aug-26
|67.145
|67.219
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G192c
|31-Aug-26
|67.341
|66.994
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G193c
|18-Aug-26
|67.815
|67.765
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G193c
|28-Aug-26
|67.093
|67.168
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G193c
|31-Aug-26
|67.286
|66.945
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G194c
|18-Aug-26
|67.74
|67.69
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G194c
|28-Aug-26
|67.012
|67.087
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G194c
|31-Aug-26
|67.203
|66.87
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G195c
|18-Aug-26
|67.734
|67.683
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G195c
|28-Aug-26
|67.016
|67.092
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G195c
|31-Aug-26
|67.209
|66.881
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G196c
|18-Aug-26
|67.884
|67.832
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G196c
|28-Aug-26
|67.179
|67.256
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G196c
|31-Aug-26
|67.376
|67.05
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G197c
|18-Aug-26
|68.236
|68.182
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G197c
|28-Aug-26
|67.534
|67.613
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G197c
|31-Aug-26
|67.736
|67.409
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G198c
|18-Aug-26
|68.77
|68.715
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G198c
|28-Aug-26
|68.062
|68.145
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G198c
|31-Aug-26
|68.27
|67.938
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G199c
|18-Aug-26
|69.413
|69.355
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G199c
|28-Aug-26
|68.695
|68.781
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G199c
|31-Aug-26
|68.906
|68.569
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G200c
|18-Aug-26
|70.076
|70.016
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G200c
|28-Aug-26
|69.348
|69.437
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G200c
|31-Aug-26
|69.561
|69.218
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G201c
|18-Aug-26
|70.69
|70.627
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G201c
|28-Aug-26
|69.953
|70.045
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G201c
|31-Aug-26
|70.167
|69.821
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G202c
|18-Aug-26
|71.201
|71.137
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G202c
|28-Aug-26
|70.452
|70.548
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G202c
|31-Aug-26
|70.667
|70.319
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G203c
|18-Aug-26
|71.539
|71.473
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G203c
|28-Aug-26
|70.768
|70.866
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G203c
|31-Aug-26
|70.982
|70.634
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G204c
|18-Aug-26
|71.65
|71.583
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G204c
|28-Aug-26
|70.844
|70.943
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G204c
|31-Aug-26
|71.055
|70.71
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G205c
|18-Aug-26
|71.576
|71.509
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G205c
|28-Aug-26
|70.737
|70.836
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G205c
|31-Aug-26
|70.944
|70.607
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G206c
|18-Aug-26
|71.445
|71.378
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G206c
|28-Aug-26
|70.597
|70.696
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G206c
|31-Aug-26
|70.802
|70.472
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G207c
|18-Aug-26
|71.393
|71.326
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G207c
|28-Aug-26
|70.56
|70.66
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G207c
|31-Aug-26
|70.768
|70.443
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G208c
|18-Aug-26
|71.529
|71.46
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G208c
|28-Aug-26
|70.714
|70.816
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G208c
|31-Aug-26
|70.928
|70.606
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G209c
|18-Aug-26
|71.908
|71.837
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G209c
|28-Aug-26
|71.101
|71.205
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G209c
|31-Aug-26
|71.322
|70.998
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G210c
|18-Aug-26
|72.506
|72.434
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G210c
|28-Aug-26
|71.694
|71.802
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G210c
|31-Aug-26
|71.922
|71.593
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G211c
|18-Aug-26
|73.232
|73.156
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G211c
|28-Aug-26
|72.409
|72.521
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G211c
|31-Aug-26
|72.641
|72.307
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G212c
|18-Aug-26
|73.974
|73.896
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G212c
|28-Aug-26
|73.141
|73.257
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G212c
|31-Aug-26
|73.375
|73.036
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G213c
|18-Aug-26
|74.651
|74.57
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G213c
|28-Aug-26
|73.809
|73.929
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G213c
|31-Aug-26
|74.045
|73.701
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G214c
|18-Aug-26
|75.207
|75.124
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G214c
|28-Aug-26
|74.352
|74.475
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G214c
|31-Aug-26
|74.587
|74.242
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G215c
|18-Aug-26
|75.564
|75.48
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G215c
|28-Aug-26
|74.682
|74.808
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G215c
|31-Aug-26
|74.916
|74.571
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G216c
|18-Aug-26
|75.659
|75.574
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G216c
|28-Aug-26
|74.732
|74.858
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G216c
|31-Aug-26
|74.961
|74.621
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G217c
|18-Aug-26
|75.538
|75.452
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G217c
|28-Aug-26
|74.568
|74.694
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G217c
|31-Aug-26
|74.792
|74.459
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G218c
|18-Aug-26
|75.347
|75.261
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G218c
|28-Aug-26
|74.365
|74.491
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G218c
|31-Aug-26
|74.588
|74.262
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G219c
|18-Aug-26
|75.247
|75.161
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G219c
|28-Aug-26
|74.285
|74.411
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G219c
|31-Aug-26
|74.512
|74.191
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G220c
|18-Aug-26
|75.366
|75.279
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G220c
|28-Aug-26
|74.43
|74.558
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G220c
|31-Aug-26
|74.665
|74.347
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G221c
|18-Aug-26
|75.775
|75.686
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G221c
|28-Aug-26
|74.85
|74.981
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G221c
|31-Aug-26
|75.093
|74.774
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G222c
|18-Aug-26
|76.441
|76.349
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G222c
|28-Aug-26
|75.512
|75.648
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G222c
|31-Aug-26
|75.763
|75.439
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G223c
|18-Aug-26
|77.253
|77.158
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G223c
|28-Aug-26
|76.313
|76.453
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G223c
|31-Aug-26
|76.569
|76.24
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G224c
|18-Aug-26
|78.079
|77.981
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G224c
|28-Aug-26
|77.128
|77.274
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G224c
|31-Aug-26
|77.387
|77.053
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G225c
|18-Aug-26
|78.823
|78.722
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G225c
|28-Aug-26
|77.863
|78.013
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G225c
|31-Aug-26
|78.123
|77.785
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G226c
|18-Aug-26
|79.426
|79.323
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G226c
|28-Aug-26
|78.452
|78.605
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G226c
|31-Aug-26
|78.71
|78.371
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G227c
|18-Aug-26
|79.804
|79.699
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G227c
|28-Aug-26
|78.797
|78.952
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G227c
|31-Aug-26
|79.053
|78.714
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G228c
|18-Aug-26
|79.881
|79.775
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G228c
|28-Aug-26
|78.819
|78.976
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G228c
|31-Aug-26
|79.07
|78.736
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G229c
|18-Aug-26
|79.71
|79.603
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G229c
|28-Aug-26
|78.595
|78.751
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G229c
|31-Aug-26
|78.84
|78.512
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G230c
|18-Aug-26
|79.456
|79.35
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G230c
|28-Aug-26
|78.327
|78.482
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G230c
|31-Aug-26
|78.571
|78.25
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G231c
|18-Aug-26
|79.305
|79.199
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G231c
|28-Aug-26
|78.201
|78.357
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G231c
|31-Aug-26
|78.45
|78.135
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G232c
|18-Aug-26
|79.408
|79.301
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G232c
|28-Aug-26
|78.337
|78.494
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G232c
|31-Aug-26
|78.595
|78.283
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G233c
|18-Aug-26
|79.846
|79.738
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G233c
|28-Aug-26
|78.792
|78.953
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G233c
|31-Aug-26
|79.06
|78.747
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G234c
|18-Aug-26
|80.584
|80.472
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G234c
|28-Aug-26
|79.526
|79.691
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G234c
|31-Aug-26
|79.803
|79.486
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G235c
|18-Aug-26
|81.487
|81.371
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G235c
|28-Aug-26
|80.417
|80.588
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G235c
|31-Aug-26
|80.701
|80.378
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G236c
|18-Aug-26
|82.401
|82.282
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G236c
|28-Aug-26
|81.321
|81.498
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G236c
|31-Aug-26
|81.607
|81.279
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G237c
|18-Aug-26
|83.218
|83.095
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G237c
|28-Aug-26
|82.13
|82.312
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G237c
|31-Aug-26
|82.416
|82.085
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G238c
|18-Aug-26
|83.884
|83.759
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G238c
|28-Aug-26
|82.79
|82.976
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G238c
|31-Aug-26
|83.076
|82.743
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G239c
|18-Aug-26
|84.341
|84.213
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G239c
|28-Aug-26
|83.24
|83.429
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G239c
|31-Aug-26
|83.528
|83.193
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G240c
|18-Aug-26
|84.569
|84.441
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G240c
|28-Aug-26
|83.466
|83.657
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3G240c
|31-Aug-26
|83.754
|83.42
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP35c
|31-Aug-26
|61.512
|61.51
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP36c
|31-Aug-26
|61.266
|61.263
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP37c
|31-Aug-26
|60.928
|60.921
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP38c
|31-Aug-26
|60.586
|60.574
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP39c
|31-Aug-26
|60.315
|60.298
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP40c
|31-Aug-26
|60.15
|60.131
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP41c
|31-Aug-26
|60.102
|60.081
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP42c
|31-Aug-26
|60.153
|60.133
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP43c
|31-Aug-26
|60.264
|60.244
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP44c
|31-Aug-26
|60.388
|60.369
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP45c
|31-Aug-26
|60.489
|60.472
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP46c
|31-Aug-26
|60.526
|60.508
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP47c
|31-Aug-26
|60.45
|60.431
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP48c
|31-Aug-26
|60.243
|60.223
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP49c
|31-Aug-26
|59.945
|59.923
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP50c
|31-Aug-26
|59.636
|59.612
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP51c
|31-Aug-26
|59.387
|59.362
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP52c
|31-Aug-26
|59.234
|59.208
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP53c
|31-Aug-26
|59.186
|59.159
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP54c
|31-Aug-26
|59.232
|59.203
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP55c
|31-Aug-26
|59.335
|59.303
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP56c
|31-Aug-26
|59.456
|59.423
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP57c
|31-Aug-26
|59.562
|59.526
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP58c
|31-Aug-26
|59.61
|59.573
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP59c
|31-Aug-26
|59.553
|59.515
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP60c
|31-Aug-26
|59.374
|59.336
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP61c
|31-Aug-26
|59.11
|59.071
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP62c
|31-Aug-26
|58.835
|58.796
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP63c
|31-Aug-26
|58.614
|58.575
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP64c
|31-Aug-26
|58.481
|58.44
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP65c
|31-Aug-26
|58.445
|58.403
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP66c
|31-Aug-26
|58.495
|58.45
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP67c
|31-Aug-26
|58.6
|58.552
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP68c
|31-Aug-26
|58.724
|58.674
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP69c
|31-Aug-26
|58.835
|58.784
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP70c
|31-Aug-26
|58.892
|58.841
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP71c
|31-Aug-26
|58.847
|58.797
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP72c
|31-Aug-26
|58.684
|58.637
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP73c
|31-Aug-26
|58.439
|58.395
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP74c
|31-Aug-26
|58.181
|58.14
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP75c
|31-Aug-26
|57.972
|57.932
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP76c
|31-Aug-26
|57.841
|57.802
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP77c
|31-Aug-26
|57.798
|57.759
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP78c
|31-Aug-26
|57.833
|57.793
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP79c
|31-Aug-26
|57.92
|57.877
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP80c
|31-Aug-26
|58.026
|57.982
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP81c
|31-Aug-26
|58.123
|58.077
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP82c
|31-Aug-26
|58.17
|58.124
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP83c
|31-Aug-26
|58.124
|58.077
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP84c
|31-Aug-26
|57.97
|57.923
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP85c
|31-Aug-26
|57.742
|57.695
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP86c
|31-Aug-26
|57.503
|57.457
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP87c
|31-Aug-26
|57.311
|57.265
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP88c
|31-Aug-26
|57.192
|57.146
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP89c
|31-Aug-26
|57.155
|57.107
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP90c
|31-Aug-26
|57.19
|57.141
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP91c
|31-Aug-26
|57.273
|57.222
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP92c
|31-Aug-26
|57.378
|57.325
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP93c
|31-Aug-26
|57.476
|57.422
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP94c
|31-Aug-26
|57.528
|57.473
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP95c
|31-Aug-26
|57.489
|57.435
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP96c
|31-Aug-26
|57.35
|57.296
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP97c
|31-Aug-26
|57.14
|57.088
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP98c
|31-Aug-26
|56.919
|56.869
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GP99c
|31-Aug-26
|56.74
|56.691
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GQ12c
|31-Aug-26
|61.235
|61.231
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GQ13c
|31-Aug-26
|60.35
|60.334
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GQ14c
|31-Aug-26
|60.173
|60.153
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GQ15c
|31-Aug-26
|60.468
|60.45
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GQ16c
|31-Aug-26
|60.213
|60.192
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GQ17c
|31-Aug-26
|59.419
|59.394
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GQ18c
|31-Aug-26
|59.251
|59.222
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GQ19c
|31-Aug-26
|59.543
|59.507
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GQ20c
|31-Aug-26
|59.346
|59.307
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GQ21c
|31-Aug-26
|58.644
|58.604
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GQ22c
|31-Aug-26
|58.514
|58.468
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GQ23c
|31-Aug-26
|58.817
|58.766
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GQ24c
|31-Aug-26
|58.657
|58.61
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GY03c
|31-Aug-26
|61.127
|61.122
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GY04c
|31-Aug-26
|60.068
|60.047
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GY05c
|31-Aug-26
|59.196
|59.16
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QF3GY06c
|31-Aug-26
|58.496
|58.451
|USGC HSFO Waterborne M2M Financi
|QFGAP36c
|31-Aug-26
|12.189
|12.188
|FO 1.0% USAC Cargo vs USGC HSFO
|QHOF143c
|18-Aug-26
|196.662
|196.657
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF144c
|18-Aug-26
|195.135
|195.13
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF144c
|31-Aug-26
|192.647
|192.652
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF145c
|18-Aug-26
|194.138
|194.132
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF145c
|28-Aug-26
|194.702
|194.707
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF145c
|31-Aug-26
|190.393
|190.399
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF146c
|18-Aug-26
|194.337
|194.331
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF146c
|28-Aug-26
|194.994
|195
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF146c
|31-Aug-26
|190.732
|190.738
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF147c
|18-Aug-26
|196.101
|196.095
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF147c
|28-Aug-26
|196.798
|196.803
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF147c
|31-Aug-26
|192.625
|192.63
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF148c
|18-Aug-26
|198.207
|198.197
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF148c
|28-Aug-26
|199.014
|199.024
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF148c
|31-Aug-26
|194.938
|194.949
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF149c
|18-Aug-26
|201.454
|201.444
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF149c
|28-Aug-26
|202.316
|202.337
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF149c
|31-Aug-26
|198.405
|198.421
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF150c
|18-Aug-26
|203.041
|203.026
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF150c
|28-Aug-26
|203.888
|203.908
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF150c
|31-Aug-26
|200.034
|200.054
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF151c
|18-Aug-26
|202.574
|202.559
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF151c
|28-Aug-26
|203.407
|203.436
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF151c
|31-Aug-26
|199.577
|199.602
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF152c
|18-Aug-26
|202.799
|202.78
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF152c
|28-Aug-26
|203.802
|203.836
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF152c
|31-Aug-26
|200.005
|200.039
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF153c
|18-Aug-26
|202.798
|202.774
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF153c
|28-Aug-26
|204.087
|204.126
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF153c
|31-Aug-26
|200.294
|200.334
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF154c
|18-Aug-26
|203.47
|203.441
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF154c
|28-Aug-26
|204.976
|205.025
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF154c
|31-Aug-26
|201.173
|201.223
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF155c
|18-Aug-26
|203.769
|203.734
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF155c
|28-Aug-26
|205.311
|205.367
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF155c
|31-Aug-26
|201.4
|201.456
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF156c
|18-Aug-26
|203.904
|203.863
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF156c
|28-Aug-26
|205.491
|205.554
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF156c
|31-Aug-26
|201.445
|201.513
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF157c
|18-Aug-26
|204.389
|204.341
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF157c
|28-Aug-26
|205.259
|205.335
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF157c
|31-Aug-26
|200.937
|201.008
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF158c
|18-Aug-26
|205.637
|205.579
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF158c
|28-Aug-26
|206.572
|206.653
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF158c
|31-Aug-26
|202.284
|202.365
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF159c
|18-Aug-26
|208.023
|207.967
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF159c
|28-Aug-26
|209.011
|209.101
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF159c
|31-Aug-26
|204.817
|204.902
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF160c
|18-Aug-26
|210.603
|210.543
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF160c
|28-Aug-26
|211.718
|211.811
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF160c
|31-Aug-26
|207.609
|207.708
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF161c
|18-Aug-26
|213.842
|213.774
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF161c
|28-Aug-26
|215.01
|215.111
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF161c
|31-Aug-26
|211.067
|211.168
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF162c
|18-Aug-26
|215.474
|215.402
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF162c
|28-Aug-26
|216.629
|216.737
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF162c
|31-Aug-26
|212.749
|212.853
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF163c
|18-Aug-26
|215.207
|215.136
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF163c
|28-Aug-26
|216.353
|216.466
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF163c
|31-Aug-26
|212.475
|212.589
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF164c
|18-Aug-26
|215.469
|215.389
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF164c
|28-Aug-26
|216.708
|216.83
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF164c
|31-Aug-26
|212.874
|212.995
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF165c
|18-Aug-26
|215.757
|215.671
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF165c
|28-Aug-26
|217.154
|217.281
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF165c
|31-Aug-26
|213.313
|213.44
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF166c
|18-Aug-26
|216.744
|216.657
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF166c
|28-Aug-26
|218.288
|218.425
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF166c
|31-Aug-26
|214.414
|214.552
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF167c
|18-Aug-26
|217.462
|217.363
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF167c
|28-Aug-26
|219.068
|219.214
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF167c
|31-Aug-26
|215.096
|215.243
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF168c
|18-Aug-26
|218.151
|218.049
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF168c
|28-Aug-26
|219.819
|219.98
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF168c
|31-Aug-26
|215.708
|215.864
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF169c
|18-Aug-26
|219.006
|218.891
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF169c
|28-Aug-26
|220.265
|220.438
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF169c
|31-Aug-26
|215.909
|216.082
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF170c
|18-Aug-26
|220.232
|220.113
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF170c
|28-Aug-26
|221.489
|221.671
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF170c
|31-Aug-26
|217.164
|217.346
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF171c
|18-Aug-26
|222.35
|222.228
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF171c
|28-Aug-26
|223.66
|223.843
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF171c
|31-Aug-26
|219.432
|219.616
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF172c
|18-Aug-26
|224.753
|224.629
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF172c
|28-Aug-26
|226.187
|226.383
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF172c
|31-Aug-26
|222.044
|222.236
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF173c
|18-Aug-26
|227.517
|227.392
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF173c
|28-Aug-26
|229.005
|229.199
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF173c
|31-Aug-26
|225.022
|225.217
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF174c
|18-Aug-26
|228.919
|228.792
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF174c
|28-Aug-26
|230.392
|230.592
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF174c
|31-Aug-26
|226.478
|226.675
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF175c
|18-Aug-26
|228.716
|228.579
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF175c
|28-Aug-26
|230.165
|230.37
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF175c
|31-Aug-26
|226.244
|226.45
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF176c
|18-Aug-26
|228.925
|228.789
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF176c
|28-Aug-26
|230.398
|230.61
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF176c
|31-Aug-26
|226.526
|226.738
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF177c
|18-Aug-26
|229.478
|229.336
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF177c
|28-Aug-26
|230.973
|231.195
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF177c
|31-Aug-26
|227.087
|227.311
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF178c
|18-Aug-26
|230.784
|230.629
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF178c
|28-Aug-26
|232.346
|232.576
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF178c
|31-Aug-26
|228.405
|228.635
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF179c
|18-Aug-26
|231.924
|231.762
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF179c
|28-Aug-26
|233.585
|233.835
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF179c
|31-Aug-26
|229.552
|229.798
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF180c
|18-Aug-26
|233.195
|233.023
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF180c
|28-Aug-26
|234.93
|235.194
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF180c
|31-Aug-26
|230.744
|231.003
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF181c
|18-Aug-26
|234.431
|234.245
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF181c
|28-Aug-26
|236.072
|236.356
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF181c
|31-Aug-26
|231.687
|231.967
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF182c
|18-Aug-26
|235.638
|235.448
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF182c
|28-Aug-26
|237.211
|237.503
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF182c
|31-Aug-26
|232.849
|233.137
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF183c
|18-Aug-26
|237.475
|237.284
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF183c
|28-Aug-26
|239.098
|239.394
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF183c
|31-Aug-26
|234.842
|235.129
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF184c
|18-Aug-26
|239.7
|239.512
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF184c
|28-Aug-26
|241.453
|241.75
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF184c
|31-Aug-26
|237.273
|237.571
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF185c
|18-Aug-26
|241.98
|241.788
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF185c
|28-Aug-26
|243.773
|244.07
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF185c
|31-Aug-26
|239.751
|240.049
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF186c
|18-Aug-26
|243.141
|242.948
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF186c
|28-Aug-26
|244.922
|245.223
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF186c
|31-Aug-26
|240.976
|241.273
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF187c
|18-Aug-26
|242.995
|242.798
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF187c
|28-Aug-26
|244.748
|245.058
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF187c
|31-Aug-26
|240.779
|241.086
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF188c
|18-Aug-26
|243.158
|242.958
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF188c
|28-Aug-26
|244.856
|245.172
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF188c
|31-Aug-26
|240.941
|241.253
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF189c
|18-Aug-26
|243.989
|243.777
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF189c
|28-Aug-26
|245.565
|245.892
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF189c
|31-Aug-26
|241.631
|241.954
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF190c
|18-Aug-26
|245.618
|245.398
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF190c
|28-Aug-26
|247.186
|247.521
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF190c
|31-Aug-26
|243.173
|243.503
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF191c
|18-Aug-26
|247.205
|246.975
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF191c
|28-Aug-26
|248.903
|249.261
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF191c
|31-Aug-26
|244.803
|245.158
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF192c
|18-Aug-26
|249.073
|248.831
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF192c
|28-Aug-26
|250.864
|251.244
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF192c
|31-Aug-26
|246.601
|246.971
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF193c
|18-Aug-26
|250.706
|250.45
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF193c
|28-Aug-26
|252.729
|253.134
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF193c
|31-Aug-26
|248.312
|248.708
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF194c
|18-Aug-26
|251.897
|251.636
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF194c
|28-Aug-26
|253.784
|254.19
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF194c
|31-Aug-26
|249.376
|249.784
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF195c
|18-Aug-26
|253.445
|253.185
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF195c
|28-Aug-26
|255.378
|255.786
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF195c
|31-Aug-26
|251.091
|251.496
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF196c
|18-Aug-26
|255.492
|255.226
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF196c
|28-Aug-26
|257.549
|257.961
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF196c
|31-Aug-26
|253.332
|253.746
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF197c
|18-Aug-26
|257.262
|257
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF197c
|28-Aug-26
|259.359
|259.767
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF197c
|31-Aug-26
|255.299
|255.705
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF198c
|18-Aug-26
|258.175
|257.914
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF198c
|28-Aug-26
|260.259
|260.674
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF198c
|31-Aug-26
|256.281
|256.693
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF199c
|18-Aug-26
|258.093
|257.823
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF199c
|28-Aug-26
|260.14
|260.559
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF199c
|31-Aug-26
|256.124
|256.54
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF200c
|18-Aug-26
|258.206
|257.933
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF200c
|28-Aug-26
|260.118
|260.542
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF200c
|31-Aug-26
|256.163
|256.583
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF201c
|18-Aug-26
|259.323
|259.042
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF201c
|28-Aug-26
|260.97
|261.405
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF201c
|31-Aug-26
|256.984
|257.42
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF202c
|18-Aug-26
|261.296
|261.001
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF202c
|28-Aug-26
|262.845
|263.294
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF202c
|31-Aug-26
|258.759
|259.205
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF203c
|18-Aug-26
|263.344
|263.038
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF203c
|28-Aug-26
|265.062
|265.538
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF203c
|31-Aug-26
|260.896
|261.363
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF204c
|18-Aug-26
|265.841
|265.515
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF204c
|28-Aug-26
|267.666
|268.166
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF204c
|31-Aug-26
|263.326
|263.818
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF205c
|18-Aug-26
|267.886
|267.549
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF205c
|28-Aug-26
|270.287
|270.817
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF205c
|31-Aug-26
|265.84
|266.362
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF206c
|18-Aug-26
|269.06
|268.715
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF206c
|28-Aug-26
|271.251
|271.786
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF206c
|31-Aug-26
|266.802
|267.335
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF207c
|18-Aug-26
|270.31
|269.967
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF207c
|28-Aug-26
|272.543
|273.078
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF207c
|31-Aug-26
|268.226
|268.753
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF208c
|18-Aug-26
|272.165
|271.822
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF208c
|28-Aug-26
|274.525
|275.067
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF208c
|31-Aug-26
|270.272
|270.807
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF209c
|18-Aug-26
|273.417
|273.076
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF209c
|28-Aug-26
|275.802
|276.336
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF209c
|31-Aug-26
|271.707
|272.238
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF210c
|18-Aug-26
|274.072
|273.728
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF210c
|28-Aug-26
|276.449
|276.983
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF210c
|31-Aug-26
|272.442
|272.968
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF211c
|18-Aug-26
|274.049
|273.701
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF211c
|28-Aug-26
|276.383
|276.925
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF211c
|31-Aug-26
|272.322
|272.856
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF212c
|18-Aug-26
|274.114
|273.764
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF212c
|28-Aug-26
|276.223
|276.768
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF212c
|31-Aug-26
|272.228
|272.77
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF213c
|18-Aug-26
|275.529
|275.166
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF213c
|28-Aug-26
|277.224
|277.781
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF213c
|31-Aug-26
|273.191
|273.745
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF214c
|18-Aug-26
|277.858
|277.479
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF214c
|28-Aug-26
|279.367
|279.944
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF214c
|31-Aug-26
|275.209
|275.777
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF215c
|18-Aug-26
|280.395
|280.003
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF215c
|28-Aug-26
|282.113
|282.714
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF215c
|31-Aug-26
|277.876
|278.468
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF216c
|18-Aug-26
|283.544
|283.13
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF216c
|28-Aug-26
|285.383
|286.018
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF216c
|31-Aug-26
|280.962
|281.588
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF217c
|18-Aug-26
|286.025
|285.594
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF217c
|28-Aug-26
|288.794
|289.464
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF217c
|31-Aug-26
|284.314
|284.976
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF218c
|18-Aug-26
|287.179
|286.745
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF218c
|28-Aug-26
|289.659
|290.333
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF218c
|31-Aug-26
|285.173
|285.844
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF219c
|18-Aug-26
|288.115
|287.684
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF219c
|28-Aug-26
|290.645
|291.316
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF219c
|31-Aug-26
|286.29
|286.959
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF220c
|18-Aug-26
|289.777
|289.343
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF220c
|28-Aug-26
|292.432
|293.103
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF220c
|31-Aug-26
|288.141
|288.81
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF221c
|18-Aug-26
|290.484
|290.055
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF221c
|28-Aug-26
|293.156
|293.82
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF221c
|31-Aug-26
|289.021
|289.682
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF222c
|18-Aug-26
|290.868
|290.442
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF222c
|28-Aug-26
|293.531
|294.196
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF222c
|31-Aug-26
|289.496
|290.154
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF223c
|18-Aug-26
|290.915
|290.481
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF223c
|28-Aug-26
|293.521
|294.199
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF223c
|31-Aug-26
|289.415
|290.081
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF224c
|18-Aug-26
|290.921
|290.486
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF224c
|28-Aug-26
|293.222
|293.901
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF224c
|31-Aug-26
|289.184
|289.856
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF225c
|18-Aug-26
|292.654
|292.2
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF225c
|28-Aug-26
|294.375
|295.066
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF225c
|31-Aug-26
|290.297
|290.981
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF226c
|18-Aug-26
|295.351
|294.885
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF226c
|28-Aug-26
|296.804
|297.512
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF226c
|31-Aug-26
|292.568
|293.268
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF227c
|18-Aug-26
|298.394
|297.913
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF227c
|28-Aug-26
|300.088
|300.833
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF227c
|31-Aug-26
|295.785
|296.518
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF228c
|18-Aug-26
|302.232
|301.725
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF228c
|28-Aug-26
|304.061
|304.84
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF228c
|31-Aug-26
|299.563
|300.335
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF229c
|18-Aug-26
|305.166
|304.64
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF229c
|28-Aug-26
|308.299
|309.119
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF229c
|31-Aug-26
|303.787
|304.605
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF230c
|18-Aug-26
|306.3
|305.772
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF230c
|28-Aug-26
|309.068
|309.89
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF230c
|31-Aug-26
|304.54
|305.36
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF231c
|18-Aug-26
|306.914
|306.386
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF231c
|28-Aug-26
|309.725
|310.546
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF231c
|31-Aug-26
|305.344
|306.159
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF232c
|18-Aug-26
|308.375
|307.846
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF232c
|28-Aug-26
|311.31
|312.134
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF232c
|31-Aug-26
|306.988
|307.805
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF233c
|18-Aug-26
|308.511
|307.99
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF233c
|28-Aug-26
|311.459
|312.266
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF233c
|31-Aug-26
|307.287
|308.092
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF234c
|18-Aug-26
|308.616
|308.1
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF234c
|28-Aug-26
|311.556
|312.366
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF234c
|31-Aug-26
|307.49
|308.29
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF235c
|18-Aug-26
|308.727
|308.203
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF235c
|28-Aug-26
|311.604
|312.423
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF235c
|31-Aug-26
|307.451
|308.262
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF236c
|18-Aug-26
|308.681
|308.152
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF236c
|28-Aug-26
|311.155
|311.973
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF236c
|31-Aug-26
|307.077
|307.892
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF237c
|18-Aug-26
|310.738
|310.193
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF237c
|28-Aug-26
|312.468
|313.303
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF237c
|31-Aug-26
|308.342
|309.17
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF238c
|18-Aug-26
|313.831
|313.268
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF238c
|28-Aug-26
|315.192
|316.05
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF238c
|31-Aug-26
|310.88
|311.731
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF239c
|18-Aug-26
|317.405
|316.82
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF239c
|28-Aug-26
|319.05
|319.945
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF239c
|31-Aug-26
|314.678
|315.56
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF240c
|18-Aug-26
|321.954
|321.346
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF240c
|28-Aug-26
|323.755
|324.693
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QHOF240c
|31-Aug-26
|319.177
|320.102
|Heating Oil Frontline M2M Financ
|QLFG100c
|31-Aug-26
|64.546
|64.492
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG101c
|31-Aug-26
|64.502
|64.448
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG102c
|31-Aug-26
|64.533
|64.477
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG103c
|31-Aug-26
|64.614
|64.558
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG104c
|31-Aug-26
|64.72
|64.662
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG105c
|31-Aug-26
|64.822
|64.763
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG106c
|31-Aug-26
|64.874
|64.814
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG107c
|31-Aug-26
|64.83
|64.771
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG108c
|31-Aug-26
|64.678
|64.62
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG109c
|31-Aug-26
|64.453
|64.397
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG110c
|31-Aug-26
|64.216
|64.162
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG111c
|31-Aug-26
|64.023
|63.97
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG112c
|31-Aug-26
|63.899
|63.846
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG113c
|31-Aug-26
|63.85
|63.798
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG114c
|31-Aug-26
|63.872
|63.818
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG115c
|31-Aug-26
|63.94
|63.886
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG116c
|31-Aug-26
|64.034
|63.976
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG117c
|31-Aug-26
|64.127
|64.068
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG118c
|31-Aug-26
|64.176
|64.116
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG119c
|31-Aug-26
|64.135
|64.074
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG120c
|31-Aug-26
|63.996
|63.933
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG121c
|31-Aug-26
|63.79
|63.728
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG122c
|31-Aug-26
|63.575
|63.513
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG123c
|31-Aug-26
|63.4
|63.338
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG124c
|31-Aug-26
|63.288
|63.228
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG125c
|31-Aug-26
|63.246
|63.185
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG126c
|31-Aug-26
|63.268
|63.206
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG127c
|31-Aug-26
|63.335
|63.271
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG128c
|31-Aug-26
|63.427
|63.361
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG129c
|31-Aug-26
|63.521
|63.454
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG130c
|31-Aug-26
|63.573
|63.505
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG131c
|31-Aug-26
|63.539
|63.472
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG132c
|31-Aug-26
|63.412
|63.346
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG133c
|31-Aug-26
|63.223
|63.158
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG134c
|31-Aug-26
|63.022
|62.959
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG135c
|31-Aug-26
|62.858
|62.797
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG136c
|31-Aug-26
|62.753
|62.691
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG137c
|31-Aug-26
|62.707
|62.647
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG138c
|31-Aug-26
|62.721
|62.66
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG139c
|31-Aug-26
|62.778
|62.714
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG140c
|31-Aug-26
|62.86
|62.795
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG141c
|31-Aug-26
|62.952
|62.882
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG142c
|31-Aug-26
|63.011
|62.934
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG143c
|31-Aug-26
|63.001
|62.912
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG144c
|31-Aug-26
|62.921
|62.814
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG145c
|31-Aug-26
|62.806
|62.677
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG146c
|18-Aug-26
|63.105
|63.104
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG146c
|28-Aug-26
|62.726
|62.728
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG146c
|31-Aug-26
|62.714
|62.554
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG147c
|18-Aug-26
|63.045
|63.044
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG147c
|28-Aug-26
|62.667
|62.669
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG147c
|31-Aug-26
|62.694
|62.497
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG148c
|18-Aug-26
|63.086
|63.085
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG148c
|28-Aug-26
|62.704
|62.706
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG148c
|31-Aug-26
|62.769
|62.534
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG149c
|18-Aug-26
|63.232
|63.229
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG149c
|28-Aug-26
|62.844
|62.847
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG149c
|31-Aug-26
|62.945
|62.67
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG150c
|18-Aug-26
|63.48
|63.477
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG150c
|28-Aug-26
|63.086
|63.089
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG150c
|31-Aug-26
|63.218
|62.906
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG151c
|18-Aug-26
|63.811
|63.808
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG151c
|28-Aug-26
|63.411
|63.416
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG151c
|31-Aug-26
|63.568
|63.224
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG152c
|18-Aug-26
|64.201
|64.196
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG152c
|28-Aug-26
|63.793
|63.8
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG152c
|31-Aug-26
|63.97
|63.602
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG153c
|18-Aug-26
|64.616
|64.611
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG153c
|28-Aug-26
|64.201
|64.209
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG153c
|31-Aug-26
|64.392
|64.007
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG154c
|18-Aug-26
|65.003
|64.996
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG154c
|28-Aug-26
|64.583
|64.593
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG154c
|31-Aug-26
|64.782
|64.387
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG155c
|18-Aug-26
|65.3
|65.292
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG155c
|28-Aug-26
|64.878
|64.889
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG155c
|31-Aug-26
|65.081
|64.683
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG156c
|18-Aug-26
|65.486
|65.477
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG156c
|28-Aug-26
|65.065
|65.077
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG156c
|31-Aug-26
|65.27
|64.874
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG157c
|18-Aug-26
|65.591
|65.582
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG157c
|28-Aug-26
|65.173
|65.186
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG157c
|31-Aug-26
|65.377
|64.988
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG158c
|18-Aug-26
|65.679
|65.669
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG158c
|28-Aug-26
|65.261
|65.277
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG158c
|31-Aug-26
|65.465
|65.083
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG159c
|18-Aug-26
|65.813
|65.801
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG159c
|28-Aug-26
|65.393
|65.41
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG159c
|31-Aug-26
|65.595
|65.22
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG160c
|18-Aug-26
|66.028
|66.015
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG160c
|28-Aug-26
|65.603
|65.621
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG160c
|31-Aug-26
|65.805
|65.433
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG161c
|18-Aug-26
|66.341
|66.327
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG161c
|28-Aug-26
|65.909
|65.929
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG161c
|31-Aug-26
|66.113
|65.737
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG162c
|18-Aug-26
|66.748
|66.733
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG162c
|28-Aug-26
|66.307
|66.33
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG162c
|31-Aug-26
|66.514
|66.133
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG163c
|18-Aug-26
|67.223
|67.206
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG163c
|28-Aug-26
|66.773
|66.798
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG163c
|31-Aug-26
|66.981
|66.594
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG164c
|18-Aug-26
|67.728
|67.71
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG164c
|28-Aug-26
|67.27
|67.298
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG164c
|31-Aug-26
|67.481
|67.087
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG165c
|18-Aug-26
|68.226
|68.207
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG165c
|28-Aug-26
|67.762
|67.791
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG165c
|31-Aug-26
|67.975
|67.576
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG166c
|18-Aug-26
|68.668
|68.646
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG166c
|28-Aug-26
|68.196
|68.227
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG166c
|31-Aug-26
|68.411
|68.009
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG167c
|18-Aug-26
|68.99
|68.967
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG167c
|28-Aug-26
|68.51
|68.543
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG167c
|31-Aug-26
|68.725
|68.325
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG168c
|18-Aug-26
|69.165
|69.141
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG168c
|28-Aug-26
|68.676
|68.711
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG168c
|31-Aug-26
|68.891
|68.494
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG169c
|18-Aug-26
|69.227
|69.203
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG169c
|28-Aug-26
|68.732
|68.768
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG169c
|31-Aug-26
|68.944
|68.555
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG170c
|18-Aug-26
|69.261
|69.236
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG170c
|28-Aug-26
|68.763
|68.801
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG170c
|31-Aug-26
|68.975
|68.594
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG171c
|18-Aug-26
|69.35
|69.324
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG171c
|28-Aug-26
|68.855
|68.893
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG171c
|31-Aug-26
|69.066
|68.691
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG172c
|18-Aug-26
|69.551
|69.524
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG172c
|28-Aug-26
|69.057
|69.097
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG172c
|31-Aug-26
|69.27
|68.897
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG173c
|18-Aug-26
|69.89
|69.863
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG173c
|28-Aug-26
|69.394
|69.435
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG173c
|31-Aug-26
|69.61
|69.235
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG174c
|18-Aug-26
|70.36
|70.331
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG174c
|28-Aug-26
|69.856
|69.9
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG174c
|31-Aug-26
|70.075
|69.695
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG175c
|18-Aug-26
|70.915
|70.883
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG175c
|28-Aug-26
|70.402
|70.449
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG175c
|31-Aug-26
|70.625
|70.236
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG176c
|18-Aug-26
|71.496
|71.463
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG176c
|28-Aug-26
|70.976
|71.026
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG176c
|31-Aug-26
|71.201
|70.806
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG177c
|18-Aug-26
|72.056
|72.021
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG177c
|28-Aug-26
|71.53
|71.582
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG177c
|31-Aug-26
|71.756
|71.357
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG178c
|18-Aug-26
|72.541
|72.504
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG178c
|28-Aug-26
|72.005
|72.059
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG178c
|31-Aug-26
|72.233
|71.832
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG179c
|18-Aug-26
|72.881
|72.844
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG179c
|28-Aug-26
|72.334
|72.391
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG179c
|31-Aug-26
|72.562
|72.161
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG180c
|18-Aug-26
|73.04
|73.002
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG180c
|28-Aug-26
|72.475
|72.533
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG180c
|31-Aug-26
|72.701
|72.305
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG181c
|18-Aug-26
|73.057
|73.018
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG181c
|28-Aug-26
|72.475
|72.533
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG181c
|31-Aug-26
|72.698
|72.309
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG182c
|18-Aug-26
|73.033
|72.994
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG182c
|28-Aug-26
|72.445
|72.505
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG182c
|31-Aug-26
|72.667
|72.287
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG183c
|18-Aug-26
|73.076
|73.036
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG183c
|28-Aug-26
|72.495
|72.555
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG183c
|31-Aug-26
|72.718
|72.343
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG184c
|18-Aug-26
|73.262
|73.22
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG184c
|28-Aug-26
|72.688
|72.75
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG184c
|31-Aug-26
|72.914
|72.542
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG185c
|18-Aug-26
|73.63
|73.586
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG185c
|28-Aug-26
|73.058
|73.121
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG185c
|31-Aug-26
|73.288
|72.914
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG186c
|18-Aug-26
|74.164
|74.119
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG186c
|28-Aug-26
|73.587
|73.653
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG186c
|31-Aug-26
|73.823
|73.443
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG187c
|18-Aug-26
|74.802
|74.755
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG187c
|28-Aug-26
|74.216
|74.287
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG187c
|31-Aug-26
|74.456
|74.069
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG188c
|18-Aug-26
|75.465
|75.416
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG188c
|28-Aug-26
|74.871
|74.946
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG188c
|31-Aug-26
|75.113
|74.721
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG189c
|18-Aug-26
|76.091
|76.039
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG189c
|28-Aug-26
|75.489
|75.566
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG189c
|31-Aug-26
|75.733
|75.336
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG190c
|18-Aug-26
|76.621
|76.566
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG190c
|28-Aug-26
|76.01
|76.089
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG190c
|31-Aug-26
|76.255
|75.856
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG191c
|18-Aug-26
|76.981
|76.926
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG191c
|28-Aug-26
|76.353
|76.434
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG191c
|31-Aug-26
|76.597
|76.199
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG192c
|18-Aug-26
|77.123
|77.067
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG192c
|28-Aug-26
|76.466
|76.55
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG192c
|31-Aug-26
|76.708
|76.314
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG193c
|18-Aug-26
|77.092
|77.035
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG193c
|28-Aug-26
|76.407
|76.492
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG193c
|31-Aug-26
|76.646
|76.259
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG194c
|18-Aug-26
|77.007
|76.95
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG194c
|28-Aug-26
|76.315
|76.4
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG194c
|31-Aug-26
|76.552
|76.174
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG195c
|18-Aug-26
|77
|76.943
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG195c
|28-Aug-26
|76.32
|76.406
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG195c
|31-Aug-26
|76.559
|76.186
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG196c
|18-Aug-26
|77.17
|77.111
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG196c
|28-Aug-26
|76.505
|76.592
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG196c
|31-Aug-26
|76.748
|76.378
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG197c
|18-Aug-26
|77.567
|77.506
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG197c
|28-Aug-26
|76.907
|76.997
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG197c
|31-Aug-26
|77.157
|76.786
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG198c
|18-Aug-26
|78.17
|78.108
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG198c
|28-Aug-26
|77.506
|77.601
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG198c
|31-Aug-26
|77.763
|77.386
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG199c
|18-Aug-26
|78.897
|78.831
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG199c
|28-Aug-26
|78.225
|78.322
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG199c
|31-Aug-26
|78.485
|78.103
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG200c
|18-Aug-26
|79.645
|79.578
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG200c
|28-Aug-26
|78.966
|79.067
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG200c
|31-Aug-26
|79.229
|78.839
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG201c
|18-Aug-26
|80.339
|80.268
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG201c
|28-Aug-26
|79.652
|79.756
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG201c
|31-Aug-26
|79.917
|79.524
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG202c
|18-Aug-26
|80.916
|80.844
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG202c
|28-Aug-26
|80.218
|80.327
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG202c
|31-Aug-26
|80.484
|80.089
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG203c
|18-Aug-26
|81.298
|81.223
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG203c
|28-Aug-26
|80.577
|80.688
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG203c
|31-Aug-26
|80.842
|80.447
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG204c
|18-Aug-26
|81.423
|81.348
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG204c
|28-Aug-26
|80.663
|80.775
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG204c
|31-Aug-26
|80.925
|80.533
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG205c
|18-Aug-26
|81.34
|81.264
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG205c
|28-Aug-26
|80.541
|80.654
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG205c
|31-Aug-26
|80.799
|80.416
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG206c
|18-Aug-26
|81.192
|81.116
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG206c
|28-Aug-26
|80.383
|80.495
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG206c
|31-Aug-26
|80.638
|80.263
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG207c
|18-Aug-26
|81.133
|81.057
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG207c
|28-Aug-26
|80.341
|80.454
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG207c
|31-Aug-26
|80.599
|80.23
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG208c
|18-Aug-26
|81.287
|81.209
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG208c
|28-Aug-26
|80.515
|80.631
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG208c
|31-Aug-26
|80.781
|80.415
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG209c
|18-Aug-26
|81.715
|81.634
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG209c
|28-Aug-26
|80.954
|81.072
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG209c
|31-Aug-26
|81.228
|80.86
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG210c
|18-Aug-26
|82.39
|82.309
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG210c
|28-Aug-26
|81.627
|81.75
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG210c
|31-Aug-26
|81.909
|81.536
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG211c
|18-Aug-26
|83.21
|83.124
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG211c
|28-Aug-26
|82.438
|82.566
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG211c
|31-Aug-26
|82.725
|82.346
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG212c
|18-Aug-26
|84.048
|83.96
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG212c
|28-Aug-26
|83.269
|83.401
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG212c
|31-Aug-26
|83.559
|83.174
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG213c
|18-Aug-26
|84.813
|84.721
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG213c
|28-Aug-26
|84.027
|84.163
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG213c
|31-Aug-26
|84.319
|83.929
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG214c
|18-Aug-26
|85.441
|85.347
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG214c
|28-Aug-26
|84.643
|84.783
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG214c
|31-Aug-26
|84.935
|84.543
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG215c
|18-Aug-26
|85.844
|85.749
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG215c
|28-Aug-26
|85.017
|85.16
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG215c
|31-Aug-26
|85.308
|84.916
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG216c
|18-Aug-26
|85.951
|85.855
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG216c
|28-Aug-26
|85.074
|85.217
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG216c
|31-Aug-26
|85.359
|84.973
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG217c
|18-Aug-26
|85.815
|85.718
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG217c
|28-Aug-26
|84.888
|85.031
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG217c
|31-Aug-26
|85.167
|84.789
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG218c
|18-Aug-26
|85.599
|85.502
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG218c
|28-Aug-26
|84.658
|84.801
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG218c
|31-Aug-26
|84.936
|84.566
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG219c
|18-Aug-26
|85.486
|85.389
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG219c
|28-Aug-26
|84.567
|84.71
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG219c
|31-Aug-26
|84.849
|84.485
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG220c
|18-Aug-26
|85.62
|85.522
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG220c
|28-Aug-26
|84.731
|84.877
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG220c
|31-Aug-26
|85.023
|84.662
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG221c
|18-Aug-26
|86.082
|85.982
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG221c
|28-Aug-26
|85.208
|85.357
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG221c
|31-Aug-26
|85.509
|85.147
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG222c
|18-Aug-26
|86.835
|86.731
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG222c
|28-Aug-26
|85.959
|86.113
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG222c
|31-Aug-26
|86.27
|85.902
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG223c
|18-Aug-26
|87.752
|87.644
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG223c
|28-Aug-26
|86.868
|87.027
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG223c
|31-Aug-26
|87.185
|86.811
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG224c
|18-Aug-26
|88.685
|88.574
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG224c
|28-Aug-26
|87.793
|87.958
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG224c
|31-Aug-26
|88.113
|87.734
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG225c
|18-Aug-26
|89.525
|89.411
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG225c
|28-Aug-26
|88.626
|88.797
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG225c
|31-Aug-26
|88.949
|88.565
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG226c
|18-Aug-26
|90.206
|90.09
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG226c
|28-Aug-26
|89.295
|89.468
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG226c
|31-Aug-26
|89.615
|89.23
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG227c
|18-Aug-26
|90.633
|90.514
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG227c
|28-Aug-26
|89.686
|89.862
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG227c
|31-Aug-26
|90.005
|89.62
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG228c
|18-Aug-26
|90.72
|90.6
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG228c
|28-Aug-26
|89.711
|89.889
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG228c
|31-Aug-26
|90.024
|89.645
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG229c
|18-Aug-26
|90.527
|90.406
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG229c
|28-Aug-26
|89.457
|89.634
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG229c
|31-Aug-26
|89.763
|89.39
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG230c
|18-Aug-26
|90.24
|90.12
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG230c
|28-Aug-26
|89.153
|89.329
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG230c
|31-Aug-26
|89.457
|89.093
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG231c
|18-Aug-26
|90.069
|89.95
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG231c
|28-Aug-26
|89.01
|89.187
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG231c
|31-Aug-26
|89.32
|88.962
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG232c
|18-Aug-26
|90.186
|90.065
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG232c
|28-Aug-26
|89.164
|89.342
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG232c
|31-Aug-26
|89.485
|89.13
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG233c
|18-Aug-26
|90.681
|90.559
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG233c
|28-Aug-26
|89.68
|89.863
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG233c
|31-Aug-26
|90.013
|89.657
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG234c
|18-Aug-26
|91.514
|91.388
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG234c
|28-Aug-26
|90.513
|90.7
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG234c
|31-Aug-26
|90.856
|90.496
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG235c
|18-Aug-26
|92.534
|92.403
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG235c
|28-Aug-26
|91.524
|91.718
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG235c
|31-Aug-26
|91.876
|91.509
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG236c
|18-Aug-26
|93.566
|93.432
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG236c
|28-Aug-26
|92.55
|92.751
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG236c
|31-Aug-26
|92.904
|92.532
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG237c
|18-Aug-26
|94.489
|94.35
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG237c
|28-Aug-26
|93.468
|93.674
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG237c
|31-Aug-26
|93.823
|93.447
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG238c
|18-Aug-26
|95.241
|95.1
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG238c
|28-Aug-26
|94.216
|94.428
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG238c
|31-Aug-26
|94.572
|94.194
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG239c
|18-Aug-26
|95.758
|95.613
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG239c
|28-Aug-26
|94.727
|94.941
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG239c
|31-Aug-26
|95.085
|94.705
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG240c
|18-Aug-26
|96.015
|95.87
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG240c
|28-Aug-26
|94.983
|95.2
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFG240c
|31-Aug-26
|95.342
|94.962
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGM85c
|31-Aug-26
|65.811
|65.758
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGM86c
|31-Aug-26
|65.54
|65.487
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGM87c
|31-Aug-26
|65.322
|65.27
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGM88c
|31-Aug-26
|65.187
|65.134
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGM89c
|31-Aug-26
|65.145
|65.09
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGM90c
|31-Aug-26
|65.184
|65.129
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGM91c
|31-Aug-26
|65.279
|65.221
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGM92c
|31-Aug-26
|65.398
|65.338
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGM93c
|31-Aug-26
|65.509
|65.448
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGM94c
|31-Aug-26
|65.568
|65.506
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGM95c
|31-Aug-26
|65.524
|65.463
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGM96c
|31-Aug-26
|65.366
|65.305
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGM97c
|31-Aug-26
|65.128
|65.069
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGM98c
|31-Aug-26
|64.877
|64.82
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGM99c
|31-Aug-26
|64.674
|64.618
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP35c
|31-Aug-26
|70.091
|70.089
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP36c
|31-Aug-26
|69.812
|69.808
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP37c
|31-Aug-26
|69.428
|69.42
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP38c
|31-Aug-26
|69.04
|69.026
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP39c
|31-Aug-26
|68.732
|68.713
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP40c
|31-Aug-26
|68.545
|68.523
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP41c
|31-Aug-26
|68.49
|68.466
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP42c
|31-Aug-26
|68.548
|68.525
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP43c
|31-Aug-26
|68.674
|68.651
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP44c
|31-Aug-26
|68.815
|68.793
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP45c
|31-Aug-26
|68.93
|68.91
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP46c
|31-Aug-26
|68.972
|68.951
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP47c
|31-Aug-26
|68.885
|68.864
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP48c
|31-Aug-26
|68.65
|68.628
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP49c
|31-Aug-26
|68.312
|68.287
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP50c
|31-Aug-26
|67.961
|67.934
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP51c
|31-Aug-26
|67.679
|67.65
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP52c
|31-Aug-26
|67.505
|67.475
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP53c
|31-Aug-26
|67.45
|67.42
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP54c
|31-Aug-26
|67.503
|67.47
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP55c
|31-Aug-26
|67.62
|67.583
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP56c
|31-Aug-26
|67.757
|67.719
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP57c
|31-Aug-26
|67.877
|67.836
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP58c
|31-Aug-26
|67.932
|67.89
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP59c
|31-Aug-26
|67.867
|67.824
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP60c
|31-Aug-26
|67.664
|67.621
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP61c
|31-Aug-26
|67.364
|67.32
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP62c
|31-Aug-26
|67.052
|67.008
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP63c
|31-Aug-26
|66.801
|66.757
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP64c
|31-Aug-26
|66.65
|66.603
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP65c
|31-Aug-26
|66.609
|66.561
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP66c
|31-Aug-26
|66.666
|66.615
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP67c
|31-Aug-26
|66.785
|66.731
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP68c
|31-Aug-26
|66.926
|66.869
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP69c
|31-Aug-26
|67.052
|66.994
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP70c
|31-Aug-26
|67.117
|67.059
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP71c
|31-Aug-26
|67.066
|67.009
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP72c
|31-Aug-26
|66.88
|66.827
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP73c
|31-Aug-26
|66.602
|66.552
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP74c
|31-Aug-26
|66.309
|66.263
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP75c
|31-Aug-26
|66.072
|66.027
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP76c
|31-Aug-26
|65.923
|65.879
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP77c
|31-Aug-26
|65.875
|65.83
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP78c
|31-Aug-26
|65.914
|65.869
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP79c
|31-Aug-26
|66.013
|65.964
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP80c
|31-Aug-26
|66.133
|66.084
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP81c
|31-Aug-26
|66.244
|66.191
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP82c
|31-Aug-26
|66.297
|66.245
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP83c
|31-Aug-26
|66.245
|66.191
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGP84c
|31-Aug-26
|66.07
|66.017
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGQ12c
|31-Aug-26
|69.777
|69.772
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGQ13c
|31-Aug-26
|68.772
|68.754
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGQ14c
|31-Aug-26
|68.571
|68.548
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGQ15c
|31-Aug-26
|68.905
|68.885
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGQ16c
|31-Aug-26
|68.616
|68.593
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGQ17c
|31-Aug-26
|67.715
|67.686
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGQ18c
|31-Aug-26
|67.524
|67.491
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGQ19c
|31-Aug-26
|67.855
|67.815
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGQ20c
|31-Aug-26
|67.632
|67.588
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGQ21c
|31-Aug-26
|66.834
|66.789
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGQ22c
|31-Aug-26
|66.687
|66.636
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGQ23c
|31-Aug-26
|67.031
|66.974
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGQ24c
|31-Aug-26
|66.849
|66.796
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGQ25c
|31-Aug-26
|66.102
|66.056
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGQ26c
|31-Aug-26
|65.934
|65.888
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGQ27c
|31-Aug-26
|66.225
|66.173
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGQ28c
|31-Aug-26
|66.042
|65.989
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGY03c
|31-Aug-26
|69.654
|69.649
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGY04c
|31-Aug-26
|68.452
|68.428
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGY05c
|31-Aug-26
|67.461
|67.421
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGY06c
|31-Aug-26
|66.667
|66.615
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLFGY07c
|31-Aug-26
|65.887
|65.837
|FO 1.0% USGC Cargo M2M Financial
|QLLS143c
|18-Aug-26
|58.717
|58.716
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS144c
|18-Aug-26
|58.704
|58.703
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS144c
|31-Aug-26
|58.347
|58.348
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS145c
|18-Aug-26
|58.714
|58.713
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS145c
|28-Aug-26
|59.221
|59.222
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS145c
|31-Aug-26
|58.356
|58.357
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS146c
|18-Aug-26
|58.756
|58.755
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS146c
|28-Aug-26
|59.262
|59.263
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS146c
|31-Aug-26
|58.396
|58.397
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS147c
|18-Aug-26
|58.835
|58.834
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS147c
|28-Aug-26
|59.34
|59.341
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS147c
|31-Aug-26
|58.474
|58.475
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS148c
|18-Aug-26
|58.956
|58.954
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS148c
|28-Aug-26
|59.458
|59.46
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS148c
|31-Aug-26
|58.591
|58.593
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS149c
|18-Aug-26
|59.115
|59.113
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS149c
|28-Aug-26
|59.614
|59.618
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS149c
|31-Aug-26
|58.745
|58.748
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS150c
|18-Aug-26
|59.306
|59.303
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS150c
|28-Aug-26
|59.802
|59.806
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS150c
|31-Aug-26
|58.932
|58.936
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS151c
|18-Aug-26
|59.521
|59.518
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS151c
|28-Aug-26
|60.013
|60.019
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS151c
|31-Aug-26
|59.141
|59.146
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS152c
|18-Aug-26
|59.752
|59.748
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS152c
|28-Aug-26
|60.241
|60.248
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS152c
|31-Aug-26
|59.366
|59.373
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS153c
|18-Aug-26
|59.993
|59.988
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS153c
|28-Aug-26
|60.478
|60.486
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS153c
|31-Aug-26
|59.601
|59.609
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS154c
|18-Aug-26
|60.239
|60.233
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS154c
|28-Aug-26
|60.72
|60.73
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS154c
|31-Aug-26
|59.841
|59.851
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS155c
|18-Aug-26
|60.489
|60.482
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS155c
|28-Aug-26
|60.965
|60.976
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS155c
|31-Aug-26
|60.083
|60.094
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS156c
|18-Aug-26
|60.74
|60.732
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS156c
|28-Aug-26
|61.212
|61.224
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS156c
|31-Aug-26
|60.328
|60.341
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS157c
|18-Aug-26
|60.992
|60.983
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS157c
|28-Aug-26
|61.46
|61.474
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS157c
|31-Aug-26
|60.574
|60.587
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS158c
|18-Aug-26
|61.246
|61.235
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS158c
|28-Aug-26
|61.71
|61.725
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS158c
|31-Aug-26
|60.821
|60.836
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS159c
|18-Aug-26
|61.5
|61.489
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS159c
|28-Aug-26
|61.959
|61.976
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS159c
|31-Aug-26
|61.069
|61.085
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS160c
|18-Aug-26
|61.756
|61.744
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS160c
|28-Aug-26
|62.211
|62.229
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS160c
|31-Aug-26
|61.317
|61.336
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS161c
|18-Aug-26
|62.013
|61.999
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS161c
|28-Aug-26
|62.463
|62.483
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS161c
|31-Aug-26
|61.568
|61.588
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS162c
|18-Aug-26
|62.271
|62.256
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS162c
|28-Aug-26
|62.717
|62.739
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS162c
|31-Aug-26
|61.819
|61.84
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS163c
|18-Aug-26
|62.53
|62.515
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS163c
|28-Aug-26
|62.972
|62.995
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS163c
|31-Aug-26
|62.071
|62.094
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS164c
|18-Aug-26
|62.791
|62.774
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS164c
|28-Aug-26
|63.227
|63.252
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS164c
|31-Aug-26
|62.324
|62.349
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS165c
|18-Aug-26
|63.052
|63.034
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS165c
|28-Aug-26
|63.484
|63.51
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS165c
|31-Aug-26
|62.579
|62.605
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS166c
|18-Aug-26
|63.314
|63.296
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS166c
|28-Aug-26
|63.742
|63.77
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS166c
|31-Aug-26
|62.834
|62.862
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS167c
|18-Aug-26
|63.578
|63.558
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS167c
|28-Aug-26
|64.001
|64.03
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS167c
|31-Aug-26
|63.09
|63.119
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS168c
|18-Aug-26
|63.842
|63.822
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS168c
|28-Aug-26
|64.26
|64.291
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS168c
|31-Aug-26
|63.349
|63.379
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS169c
|18-Aug-26
|64.108
|64.086
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS169c
|28-Aug-26
|64.522
|64.554
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS169c
|31-Aug-26
|63.607
|63.639
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS170c
|18-Aug-26
|64.375
|64.352
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS170c
|28-Aug-26
|64.784
|64.818
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS170c
|31-Aug-26
|63.867
|63.901
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS171c
|18-Aug-26
|64.643
|64.619
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS171c
|28-Aug-26
|65.048
|65.083
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS171c
|31-Aug-26
|64.128
|64.163
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS172c
|18-Aug-26
|64.913
|64.888
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS172c
|28-Aug-26
|65.312
|65.35
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS172c
|31-Aug-26
|64.39
|64.426
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS173c
|18-Aug-26
|65.183
|65.157
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS173c
|28-Aug-26
|65.577
|65.616
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS173c
|31-Aug-26
|64.653
|64.692
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS174c
|18-Aug-26
|65.455
|65.428
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS174c
|28-Aug-26
|65.844
|65.885
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS174c
|31-Aug-26
|64.917
|64.957
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS175c
|18-Aug-26
|65.728
|65.699
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS175c
|28-Aug-26
|66.112
|66.154
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS175c
|31-Aug-26
|65.183
|65.225
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS176c
|18-Aug-26
|66.001
|65.972
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS176c
|28-Aug-26
|66.381
|66.425
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS176c
|31-Aug-26
|65.449
|65.493
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS177c
|18-Aug-26
|66.276
|66.246
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS177c
|28-Aug-26
|66.65
|66.696
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS177c
|31-Aug-26
|65.717
|65.762
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS178c
|18-Aug-26
|66.553
|66.521
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS178c
|28-Aug-26
|66.922
|66.969
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS178c
|31-Aug-26
|65.986
|66.033
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS179c
|18-Aug-26
|66.83
|66.797
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS179c
|28-Aug-26
|67.194
|67.244
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS179c
|31-Aug-26
|66.255
|66.304
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS180c
|18-Aug-26
|67.11
|67.076
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS180c
|28-Aug-26
|67.468
|67.519
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS180c
|31-Aug-26
|66.527
|66.577
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS181c
|18-Aug-26
|67.39
|67.354
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS181c
|28-Aug-26
|67.742
|67.795
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS181c
|31-Aug-26
|66.799
|66.851
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS182c
|18-Aug-26
|67.671
|67.634
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS182c
|28-Aug-26
|68.018
|68.073
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS182c
|31-Aug-26
|67.072
|67.126
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS183c
|18-Aug-26
|67.953
|67.915
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS183c
|28-Aug-26
|68.295
|68.352
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS183c
|31-Aug-26
|67.347
|67.402
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS184c
|18-Aug-26
|68.236
|68.198
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS184c
|28-Aug-26
|68.574
|68.632
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS184c
|31-Aug-26
|67.622
|67.68
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS185c
|18-Aug-26
|68.521
|68.481
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS185c
|28-Aug-26
|68.852
|68.912
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS185c
|31-Aug-26
|67.899
|67.958
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS186c
|18-Aug-26
|68.807
|68.766
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS186c
|28-Aug-26
|69.133
|69.195
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS186c
|31-Aug-26
|68.177
|68.238
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS187c
|18-Aug-26
|69.095
|69.052
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS187c
|28-Aug-26
|69.415
|69.479
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS187c
|31-Aug-26
|68.456
|68.519
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS188c
|18-Aug-26
|69.383
|69.34
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS188c
|28-Aug-26
|69.698
|69.764
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS188c
|31-Aug-26
|68.737
|68.802
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS189c
|18-Aug-26
|69.673
|69.628
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS189c
|28-Aug-26
|69.981
|70.049
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS189c
|31-Aug-26
|69.018
|69.085
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS190c
|18-Aug-26
|69.964
|69.918
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS190c
|28-Aug-26
|70.267
|70.336
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS190c
|31-Aug-26
|69.301
|69.369
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS191c
|18-Aug-26
|70.256
|70.209
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS191c
|28-Aug-26
|70.553
|70.625
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS191c
|31-Aug-26
|69.585
|69.656
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS192c
|18-Aug-26
|70.549
|70.501
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS192c
|28-Aug-26
|70.841
|70.915
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS192c
|31-Aug-26
|69.87
|69.942
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS193c
|18-Aug-26
|70.844
|70.794
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS193c
|28-Aug-26
|71.129
|71.205
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS193c
|31-Aug-26
|70.156
|70.23
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS194c
|18-Aug-26
|71.14
|71.089
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS194c
|28-Aug-26
|71.42
|71.497
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS194c
|31-Aug-26
|70.444
|70.521
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS195c
|18-Aug-26
|71.438
|71.386
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS195c
|28-Aug-26
|71.711
|71.79
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS195c
|31-Aug-26
|70.733
|70.811
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS196c
|18-Aug-26
|71.737
|71.683
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS196c
|28-Aug-26
|72.004
|72.085
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS196c
|31-Aug-26
|71.023
|71.103
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS197c
|18-Aug-26
|72.036
|71.981
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS197c
|28-Aug-26
|72.297
|72.38
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS197c
|31-Aug-26
|71.314
|71.396
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS198c
|18-Aug-26
|72.337
|72.281
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS198c
|28-Aug-26
|72.592
|72.678
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS198c
|31-Aug-26
|71.606
|71.691
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS199c
|18-Aug-26
|72.64
|72.582
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS199c
|28-Aug-26
|72.889
|72.976
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS199c
|31-Aug-26
|71.901
|71.986
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS200c
|18-Aug-26
|72.943
|72.884
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS200c
|28-Aug-26
|73.187
|73.276
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS200c
|31-Aug-26
|72.196
|72.284
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS201c
|18-Aug-26
|73.248
|73.188
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS201c
|28-Aug-26
|73.485
|73.576
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS201c
|31-Aug-26
|72.491
|72.582
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS202c
|18-Aug-26
|73.556
|73.494
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS202c
|28-Aug-26
|73.785
|73.878
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS202c
|31-Aug-26
|72.79
|72.881
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS203c
|18-Aug-26
|73.863
|73.8
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS203c
|28-Aug-26
|74.086
|74.182
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS203c
|31-Aug-26
|73.088
|73.182
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS204c
|18-Aug-26
|74.172
|74.107
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS204c
|28-Aug-26
|74.389
|74.486
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS204c
|31-Aug-26
|73.388
|73.484
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS205c
|18-Aug-26
|74.482
|74.416
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS205c
|28-Aug-26
|74.692
|74.792
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS205c
|31-Aug-26
|73.689
|73.787
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS206c
|18-Aug-26
|74.794
|74.726
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS206c
|28-Aug-26
|74.998
|75.1
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS206c
|31-Aug-26
|73.992
|74.093
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS207c
|18-Aug-26
|75.107
|75.038
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS207c
|28-Aug-26
|75.304
|75.408
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS207c
|31-Aug-26
|74.296
|74.398
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS208c
|18-Aug-26
|75.421
|75.351
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS208c
|28-Aug-26
|75.611
|75.718
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS208c
|31-Aug-26
|74.6
|74.705
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS209c
|18-Aug-26
|75.738
|75.666
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS209c
|28-Aug-26
|75.92
|76.029
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS209c
|31-Aug-26
|74.907
|75.014
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS210c
|18-Aug-26
|76.055
|75.981
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS210c
|28-Aug-26
|76.231
|76.342
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS210c
|31-Aug-26
|75.215
|75.324
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS211c
|18-Aug-26
|76.373
|76.298
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS211c
|28-Aug-26
|76.543
|76.656
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS211c
|31-Aug-26
|75.524
|75.635
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS212c
|18-Aug-26
|76.693
|76.617
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS212c
|28-Aug-26
|76.855
|76.97
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS212c
|31-Aug-26
|75.835
|75.948
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS213c
|18-Aug-26
|77.014
|76.936
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS213c
|28-Aug-26
|77.17
|77.287
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS213c
|31-Aug-26
|76.146
|76.262
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS214c
|18-Aug-26
|77.337
|77.257
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS214c
|28-Aug-26
|77.485
|77.605
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS214c
|31-Aug-26
|76.459
|76.577
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS215c
|18-Aug-26
|77.661
|77.58
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS215c
|28-Aug-26
|77.803
|77.924
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS215c
|31-Aug-26
|76.773
|76.893
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS216c
|18-Aug-26
|77.987
|77.904
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS216c
|28-Aug-26
|78.12
|78.245
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS216c
|31-Aug-26
|77.089
|77.211
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS217c
|18-Aug-26
|78.314
|78.229
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS217c
|28-Aug-26
|78.44
|78.567
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS217c
|31-Aug-26
|77.406
|77.531
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS218c
|18-Aug-26
|78.642
|78.556
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS218c
|28-Aug-26
|78.761
|78.89
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS218c
|31-Aug-26
|77.724
|77.852
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS219c
|18-Aug-26
|78.971
|78.884
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS219c
|28-Aug-26
|79.083
|79.214
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS219c
|31-Aug-26
|78.044
|78.173
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS220c
|18-Aug-26
|79.302
|79.213
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS220c
|28-Aug-26
|79.407
|79.54
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS220c
|31-Aug-26
|78.365
|78.497
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS221c
|18-Aug-26
|79.635
|79.544
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS221c
|28-Aug-26
|79.732
|79.868
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS221c
|31-Aug-26
|78.687
|78.822
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS222c
|18-Aug-26
|79.968
|79.876
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS222c
|28-Aug-26
|80.058
|80.196
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS222c
|31-Aug-26
|79.011
|79.148
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS223c
|18-Aug-26
|80.305
|80.211
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS223c
|28-Aug-26
|80.385
|80.527
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS223c
|31-Aug-26
|79.337
|79.475
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS224c
|18-Aug-26
|80.641
|80.546
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS224c
|28-Aug-26
|80.715
|80.859
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS224c
|31-Aug-26
|79.663
|79.805
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS225c
|18-Aug-26
|80.98
|80.882
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS225c
|28-Aug-26
|81.046
|81.192
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS225c
|31-Aug-26
|79.991
|80.135
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS226c
|18-Aug-26
|81.319
|81.22
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS226c
|28-Aug-26
|81.377
|81.525
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS226c
|31-Aug-26
|80.32
|80.466
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS227c
|18-Aug-26
|81.66
|81.56
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS227c
|28-Aug-26
|81.71
|81.862
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS227c
|31-Aug-26
|80.651
|80.799
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS228c
|18-Aug-26
|82.003
|81.901
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS228c
|28-Aug-26
|82.045
|82.199
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS228c
|31-Aug-26
|80.983
|81.135
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS229c
|18-Aug-26
|82.348
|82.244
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS229c
|28-Aug-26
|82.382
|82.537
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS229c
|31-Aug-26
|81.316
|81.471
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS230c
|18-Aug-26
|82.693
|82.588
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS230c
|28-Aug-26
|82.719
|82.877
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS230c
|31-Aug-26
|81.651
|81.808
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS231c
|18-Aug-26
|83.04
|82.933
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS231c
|28-Aug-26
|83.058
|83.219
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS231c
|31-Aug-26
|81.988
|82.146
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS232c
|18-Aug-26
|83.389
|83.28
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS232c
|28-Aug-26
|83.399
|83.562
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS232c
|31-Aug-26
|82.326
|82.488
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS233c
|18-Aug-26
|83.739
|83.628
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS233c
|28-Aug-26
|83.74
|83.906
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS233c
|31-Aug-26
|82.664
|82.829
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS234c
|18-Aug-26
|84.09
|83.978
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS234c
|28-Aug-26
|84.083
|84.253
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS234c
|31-Aug-26
|83.005
|83.172
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS235c
|18-Aug-26
|84.444
|84.329
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS235c
|28-Aug-26
|84.428
|84.6
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS235c
|31-Aug-26
|83.348
|83.517
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS236c
|18-Aug-26
|84.799
|84.683
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS236c
|28-Aug-26
|84.774
|84.948
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS236c
|31-Aug-26
|83.691
|83.863
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS237c
|18-Aug-26
|85.155
|85.037
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS237c
|28-Aug-26
|85.122
|85.299
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS237c
|31-Aug-26
|84.036
|84.211
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS238c
|18-Aug-26
|85.513
|85.393
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS238c
|28-Aug-26
|85.471
|85.651
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS238c
|31-Aug-26
|84.382
|84.56
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS239c
|18-Aug-26
|85.872
|85.75
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS239c
|28-Aug-26
|85.821
|86.004
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS239c
|31-Aug-26
|84.73
|84.91
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS240c
|18-Aug-26
|86.232
|86.109
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS240c
|28-Aug-26
|86.173
|86.359
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QLLS240c
|31-Aug-26
|85.08
|85.262
|Louisiana Light Sweet Crude M2M
|QMAR143c
|18-Aug-26
|57.017
|57.016
|Mars M2M Financial Mo143
|QMAR144c
|18-Aug-26
|57.004
|57.003
|Mars M2M Financial Mo144
|QMAR144c
|31-Aug-26
|56.997
|56.998
|Mars M2M Financial Mo144
|QMAR145c
|18-Aug-26
|57.014
|57.013
|Mars M2M Financial Mo145
|QMAR145c
|28-Aug-26
|57.721
|57.722
|Mars M2M Financial Mo145
|QMAR145c
|31-Aug-26
|57.006
|57.007
|Mars M2M Financial Mo145
|QMAR146c
|18-Aug-26
|57.056
|57.055
|Mars M2M Financial Mo146
|QMAR146c
|28-Aug-26
|57.762
|57.763
|Mars M2M Financial Mo146
|QMAR146c
|31-Aug-26
|57.046
|57.047
|Mars M2M Financial Mo146
|QMAR147c
|18-Aug-26
|57.135
|57.134
|Mars M2M Financial Mo147
|QMAR147c
|28-Aug-26
|57.84
|57.841
|Mars M2M Financial Mo147
|QMAR147c
|31-Aug-26
|57.124
|57.125
|Mars M2M Financial Mo147
|QMAR148c
|18-Aug-26
|57.256
|57.254
|Mars M2M Financial Mo148
|QMAR148c
|28-Aug-26
|57.958
|57.96
|Mars M2M Financial Mo148
|QMAR148c
|31-Aug-26
|57.241
|57.243
|Mars M2M Financial Mo148
|QMAR149c
|18-Aug-26
|57.415
|57.413
|Mars M2M Financial Mo149
|QMAR149c
|28-Aug-26
|58.114
|58.118
|Mars M2M Financial Mo149
|QMAR149c
|31-Aug-26
|57.395
|57.398
|Mars M2M Financial Mo149
|QMAR150c
|18-Aug-26
|57.606
|57.603
|Mars M2M Financial Mo150
|QMAR150c
|28-Aug-26
|58.302
|58.306
|Mars M2M Financial Mo150
|QMAR150c
|31-Aug-26
|57.582
|57.586
|Mars M2M Financial Mo150
|QMAR151c
|18-Aug-26
|57.821
|57.818
|Mars M2M Financial Mo151
|QMAR151c
|28-Aug-26
|58.513
|58.519
|Mars M2M Financial Mo151
|QMAR151c
|31-Aug-26
|57.791
|57.796
|Mars M2M Financial Mo151
|QMAR152c
|18-Aug-26
|58.052
|58.048
|Mars M2M Financial Mo152
|QMAR152c
|28-Aug-26
|58.741
|58.748
|Mars M2M Financial Mo152
|QMAR152c
|31-Aug-26
|58.016
|58.023
|Mars M2M Financial Mo152
|QMAR153c
|18-Aug-26
|58.293
|58.288
|Mars M2M Financial Mo153
|QMAR153c
|28-Aug-26
|58.978
|58.986
|Mars M2M Financial Mo153
|QMAR153c
|31-Aug-26
|58.251
|58.259
|Mars M2M Financial Mo153
|QMAR154c
|18-Aug-26
|58.539
|58.533
|Mars M2M Financial Mo154
|QMAR154c
|28-Aug-26
|59.22
|59.23
|Mars M2M Financial Mo154
|QMAR154c
|31-Aug-26
|58.491
|58.501
|Mars M2M Financial Mo154
|QMAR155c
|18-Aug-26
|58.789
|58.782
|Mars M2M Financial Mo155
|QMAR155c
|28-Aug-26
|59.465
|59.476
|Mars M2M Financial Mo155
|QMAR155c
|31-Aug-26
|58.733
|58.744
|Mars M2M Financial Mo155
|QMAR156c
|18-Aug-26
|59.04
|59.032
|Mars M2M Financial Mo156
|QMAR156c
|28-Aug-26
|59.712
|59.724
|Mars M2M Financial Mo156
|QMAR156c
|31-Aug-26
|58.978
|58.991
|Mars M2M Financial Mo156
|QMAR157c
|18-Aug-26
|59.292
|59.283
|Mars M2M Financial Mo157
|QMAR157c
|28-Aug-26
|59.96
|59.974
|Mars M2M Financial Mo157
|QMAR157c
|31-Aug-26
|59.224
|59.237
|Mars M2M Financial Mo157
|QMAR158c
|18-Aug-26
|59.546
|59.535
|Mars M2M Financial Mo158
|QMAR158c
|28-Aug-26
|60.21
|60.225
|Mars M2M Financial Mo158
|QMAR158c
|31-Aug-26
|59.471
|59.486
|Mars M2M Financial Mo158
|QMAR159c
|18-Aug-26
|59.8
|59.789
|Mars M2M Financial Mo159
|QMAR159c
|28-Aug-26
|60.459
|60.476
|Mars M2M Financial Mo159
|QMAR159c
|31-Aug-26
|59.719
|59.735
|Mars M2M Financial Mo159
|QMAR160c
|18-Aug-26
|60.056
|60.044
|Mars M2M Financial Mo160
|QMAR160c
|28-Aug-26
|60.711
|60.729
|Mars M2M Financial Mo160
|QMAR160c
|31-Aug-26
|59.967
|59.986
|Mars M2M Financial Mo160
|QMAR161c
|18-Aug-26
|60.313
|60.299
|Mars M2M Financial Mo161
|QMAR161c
|28-Aug-26
|60.963
|60.983
|Mars M2M Financial Mo161
|QMAR161c
|31-Aug-26
|60.218
|60.238
|Mars M2M Financial Mo161
|QMAR162c
|18-Aug-26
|60.571
|60.556
|Mars M2M Financial Mo162
|QMAR162c
|28-Aug-26
|61.217
|61.239
|Mars M2M Financial Mo162
|QMAR162c
|31-Aug-26
|60.469
|60.49
|Mars M2M Financial Mo162
|QMAR163c
|18-Aug-26
|60.83
|60.815
|Mars M2M Financial Mo163
|QMAR163c
|28-Aug-26
|61.472
|61.495
|Mars M2M Financial Mo163
|QMAR163c
|31-Aug-26
|60.721
|60.744
|Mars M2M Financial Mo163
|QMAR164c
|18-Aug-26
|61.091
|61.074
|Mars M2M Financial Mo164
|QMAR164c
|28-Aug-26
|61.727
|61.752
|Mars M2M Financial Mo164
|QMAR164c
|31-Aug-26
|60.974
|60.999
|Mars M2M Financial Mo164
|QMAR165c
|18-Aug-26
|61.352
|61.334
|Mars M2M Financial Mo165
|QMAR165c
|28-Aug-26
|61.984
|62.01
|Mars M2M Financial Mo165
|QMAR165c
|31-Aug-26
|61.229
|61.255
|Mars M2M Financial Mo165
|QMAR166c
|18-Aug-26
|61.614
|61.596
|Mars M2M Financial Mo166
|QMAR166c
|28-Aug-26
|62.242
|62.27
|Mars M2M Financial Mo166
|QMAR166c
|31-Aug-26
|61.484
|61.512
|Mars M2M Financial Mo166
|QMAR167c
|18-Aug-26
|61.878
|61.858
|Mars M2M Financial Mo167
|QMAR167c
|28-Aug-26
|62.501
|62.53
|Mars M2M Financial Mo167
|QMAR167c
|31-Aug-26
|61.74
|61.769
|Mars M2M Financial Mo167
|QMAR168c
|18-Aug-26
|62.142
|62.122
|Mars M2M Financial Mo168
|QMAR168c
|28-Aug-26
|62.76
|62.791
|Mars M2M Financial Mo168
|QMAR168c
|31-Aug-26
|61.999
|62.029
|Mars M2M Financial Mo168
|QMAR169c
|18-Aug-26
|62.408
|62.386
|Mars M2M Financial Mo169
|QMAR169c
|28-Aug-26
|63.022
|63.054
|Mars M2M Financial Mo169
|QMAR169c
|31-Aug-26
|62.257
|62.289
|Mars M2M Financial Mo169
|QMAR170c
|18-Aug-26
|62.675
|62.652
|Mars M2M Financial Mo170
|QMAR170c
|28-Aug-26
|63.284
|63.318
|Mars M2M Financial Mo170
|QMAR170c
|31-Aug-26
|62.517
|62.551
|Mars M2M Financial Mo170
|QMAR171c
|18-Aug-26
|62.943
|62.919
|Mars M2M Financial Mo171
|QMAR171c
|28-Aug-26
|63.548
|63.583
|Mars M2M Financial Mo171
|QMAR171c
|31-Aug-26
|62.778
|62.813
|Mars M2M Financial Mo171
|QMAR172c
|18-Aug-26
|63.213
|63.188
|Mars M2M Financial Mo172
|QMAR172c
|28-Aug-26
|63.812
|63.85
|Mars M2M Financial Mo172
|QMAR172c
|31-Aug-26
|63.04
|63.076
|Mars M2M Financial Mo172
|QMAR173c
|18-Aug-26
|63.483
|63.457
|Mars M2M Financial Mo173
|QMAR173c
|28-Aug-26
|64.077
|64.116
|Mars M2M Financial Mo173
|QMAR173c
|31-Aug-26
|63.303
|63.342
|Mars M2M Financial Mo173
|QMAR174c
|18-Aug-26
|63.755
|63.728
|Mars M2M Financial Mo174
|QMAR174c
|28-Aug-26
|64.344
|64.385
|Mars M2M Financial Mo174
|QMAR174c
|31-Aug-26
|63.567
|63.607
|Mars M2M Financial Mo174
|QMAR175c
|18-Aug-26
|64.028
|63.999
|Mars M2M Financial Mo175
|QMAR175c
|28-Aug-26
|64.612
|64.654
|Mars M2M Financial Mo175
|QMAR175c
|31-Aug-26
|63.833
|63.875
|Mars M2M Financial Mo175
|QMAR176c
|18-Aug-26
|64.301
|64.272
|Mars M2M Financial Mo176
|QMAR176c
|28-Aug-26
|64.881
|64.925
|Mars M2M Financial Mo176
|QMAR176c
|31-Aug-26
|64.099
|64.143
|Mars M2M Financial Mo176
|QMAR177c
|18-Aug-26
|64.576
|64.546
|Mars M2M Financial Mo177
|QMAR177c
|28-Aug-26
|65.15
|65.196
|Mars M2M Financial Mo177
|QMAR177c
|31-Aug-26
|64.367
|64.412
|Mars M2M Financial Mo177
|QMAR178c
|18-Aug-26
|64.853
|64.821
|Mars M2M Financial Mo178
|QMAR178c
|28-Aug-26
|65.422
|65.469
|Mars M2M Financial Mo178
|QMAR178c
|31-Aug-26
|64.636
|64.683
|Mars M2M Financial Mo178
|QMAR179c
|18-Aug-26
|65.13
|65.097
|Mars M2M Financial Mo179
|QMAR179c
|28-Aug-26
|65.694
|65.744
|Mars M2M Financial Mo179
|QMAR179c
|31-Aug-26
|64.905
|64.954
|Mars M2M Financial Mo179
|QMAR180c
|18-Aug-26
|65.41
|65.376
|Mars M2M Financial Mo180
|QMAR180c
|28-Aug-26
|65.968
|66.019
|Mars M2M Financial Mo180
|QMAR180c
|31-Aug-26
|65.177
|65.227
|Mars M2M Financial Mo180
|QMAR181c
|18-Aug-26
|65.69
|65.654
|Mars M2M Financial Mo181
|QMAR181c
|28-Aug-26
|66.242
|66.295
|Mars M2M Financial Mo181
|QMAR181c
|31-Aug-26
|65.449
|65.501
|Mars M2M Financial Mo181
|QMAR182c
|18-Aug-26
|65.971
|65.934
|Mars M2M Financial Mo182
|QMAR182c
|28-Aug-26
|66.518
|66.573
|Mars M2M Financial Mo182
|QMAR182c
|31-Aug-26
|65.722
|65.776
|Mars M2M Financial Mo182
|QMAR183c
|18-Aug-26
|66.253
|66.215
|Mars M2M Financial Mo183
|QMAR183c
|28-Aug-26
|66.795
|66.852
|Mars M2M Financial Mo183
|QMAR183c
|31-Aug-26
|65.997
|66.052
|Mars M2M Financial Mo183
|QMAR184c
|18-Aug-26
|66.536
|66.498
|Mars M2M Financial Mo184
|QMAR184c
|28-Aug-26
|67.074
|67.132
|Mars M2M Financial Mo184
|QMAR184c
|31-Aug-26
|66.272
|66.33
|Mars M2M Financial Mo184
|QMAR185c
|18-Aug-26
|66.821
|66.781
|Mars M2M Financial Mo185
|QMAR185c
|28-Aug-26
|67.352
|67.412
|Mars M2M Financial Mo185
|QMAR185c
|31-Aug-26
|66.549
|66.608
|Mars M2M Financial Mo185
|QMAR186c
|18-Aug-26
|67.107
|67.066
|Mars M2M Financial Mo186
|QMAR186c
|28-Aug-26
|67.633
|67.695
|Mars M2M Financial Mo186
|QMAR186c
|31-Aug-26
|66.827
|66.888
|Mars M2M Financial Mo186
|QMAR187c
|18-Aug-26
|67.395
|67.352
|Mars M2M Financial Mo187
|QMAR187c
|28-Aug-26
|67.915
|67.979
|Mars M2M Financial Mo187
|QMAR187c
|31-Aug-26
|67.106
|67.169
|Mars M2M Financial Mo187
|QMAR188c
|18-Aug-26
|67.683
|67.64
|Mars M2M Financial Mo188
|QMAR188c
|28-Aug-26
|68.198
|68.264
|Mars M2M Financial Mo188
|QMAR188c
|31-Aug-26
|67.387
|67.452
|Mars M2M Financial Mo188
|QMAR189c
|18-Aug-26
|67.973
|67.928
|Mars M2M Financial Mo189
|QMAR189c
|28-Aug-26
|68.481
|68.549
|Mars M2M Financial Mo189
|QMAR189c
|31-Aug-26
|67.668
|67.735
|Mars M2M Financial Mo189
|QMAR190c
|18-Aug-26
|68.264
|68.218
|Mars M2M Financial Mo190
|QMAR190c
|28-Aug-26
|68.767
|68.836
|Mars M2M Financial Mo190
|QMAR190c
|31-Aug-26
|67.951
|68.019
|Mars M2M Financial Mo190
|QMAR191c
|18-Aug-26
|68.556
|68.509
|Mars M2M Financial Mo191
|QMAR191c
|28-Aug-26
|69.053
|69.125
|Mars M2M Financial Mo191
|QMAR191c
|31-Aug-26
|68.235
|68.306
|Mars M2M Financial Mo191
|QMAR192c
|18-Aug-26
|68.849
|68.801
|Mars M2M Financial Mo192
|QMAR192c
|28-Aug-26
|69.341
|69.415
|Mars M2M Financial Mo192
|QMAR192c
|31-Aug-26
|68.52
|68.592
|Mars M2M Financial Mo192
|QMAR193c
|18-Aug-26
|69.144
|69.094
|Mars M2M Financial Mo193
|QMAR193c
|28-Aug-26
|69.629
|69.705
|Mars M2M Financial Mo193
|QMAR193c
|31-Aug-26
|68.806
|68.88
|Mars M2M Financial Mo193
|QMAR194c
|18-Aug-26
|69.44
|69.389
|Mars M2M Financial Mo194
|QMAR194c
|28-Aug-26
|69.92
|69.997
|Mars M2M Financial Mo194
|QMAR194c
|31-Aug-26
|69.094
|69.171
|Mars M2M Financial Mo194
|QMAR195c
|18-Aug-26
|69.738
|69.686
|Mars M2M Financial Mo195
|QMAR195c
|28-Aug-26
|70.211
|70.29
|Mars M2M Financial Mo195
|QMAR195c
|31-Aug-26
|69.383
|69.461
|Mars M2M Financial Mo195
|QMAR196c
|18-Aug-26
|70.037
|69.983
|Mars M2M Financial Mo196
|QMAR196c
|28-Aug-26
|70.504
|70.585
|Mars M2M Financial Mo196
|QMAR196c
|31-Aug-26
|69.673
|69.753
|Mars M2M Financial Mo196
|QMAR197c
|18-Aug-26
|70.336
|70.281
|Mars M2M Financial Mo197
|QMAR197c
|28-Aug-26
|70.797
|70.88
|Mars M2M Financial Mo197
|QMAR197c
|31-Aug-26
|69.964
|70.046
|Mars M2M Financial Mo197
|QMAR198c
|18-Aug-26
|70.637
|70.581
|Mars M2M Financial Mo198
|QMAR198c
|28-Aug-26
|71.092
|71.178
|Mars M2M Financial Mo198
|QMAR198c
|31-Aug-26
|70.256
|70.341
|Mars M2M Financial Mo198
|QMAR199c
|18-Aug-26
|70.94
|70.882
|Mars M2M Financial Mo199
|QMAR199c
|28-Aug-26
|71.389
|71.476
|Mars M2M Financial Mo199
|QMAR199c
|31-Aug-26
|70.551
|70.636
|Mars M2M Financial Mo199
|QMAR200c
|18-Aug-26
|71.243
|71.184
|Mars M2M Financial Mo200
|QMAR200c
|28-Aug-26
|71.687
|71.776
|Mars M2M Financial Mo200
|QMAR200c
|31-Aug-26
|70.846
|70.934
|Mars M2M Financial Mo200
|QMAR201c
|18-Aug-26
|71.548
|71.488
|Mars M2M Financial Mo201
|QMAR201c
|28-Aug-26
|71.985
|72.076
|Mars M2M Financial Mo201
|QMAR201c
|31-Aug-26
|71.141
|71.232
|Mars M2M Financial Mo201
|QMAR202c
|18-Aug-26
|71.856
|71.794
|Mars M2M Financial Mo202
|QMAR202c
|28-Aug-26
|72.285
|72.378
|Mars M2M Financial Mo202
|QMAR202c
|31-Aug-26
|71.44
|71.531
|Mars M2M Financial Mo202
|QMAR203c
|18-Aug-26
|72.163
|72.1
|Mars M2M Financial Mo203
|QMAR203c
|28-Aug-26
|72.586
|72.682
|Mars M2M Financial Mo203
|QMAR203c
|31-Aug-26
|71.738
|71.832
|Mars M2M Financial Mo203
|QMAR204c
|18-Aug-26
|72.472
|72.407
|Mars M2M Financial Mo204
|QMAR204c
|28-Aug-26
|72.889
|72.986
|Mars M2M Financial Mo204
|QMAR204c
|31-Aug-26
|72.038
|72.134
|Mars M2M Financial Mo204
|QMAR205c
|18-Aug-26
|72.782
|72.716
|Mars M2M Financial Mo205
|QMAR205c
|28-Aug-26
|73.192
|73.292
|Mars M2M Financial Mo205
|QMAR205c
|31-Aug-26
|72.339
|72.437
|Mars M2M Financial Mo205
|QMAR206c
|18-Aug-26
|73.094
|73.026
|Mars M2M Financial Mo206
|QMAR206c
|28-Aug-26
|73.498
|73.6
|Mars M2M Financial Mo206
|QMAR206c
|31-Aug-26
|72.642
|72.743
|Mars M2M Financial Mo206
|QMAR207c
|18-Aug-26
|73.407
|73.338
|Mars M2M Financial Mo207
|QMAR207c
|28-Aug-26
|73.804
|73.908
|Mars M2M Financial Mo207
|QMAR207c
|31-Aug-26
|72.946
|73.048
|Mars M2M Financial Mo207
|QMAR208c
|18-Aug-26
|73.721
|73.651
|Mars M2M Financial Mo208
|QMAR208c
|28-Aug-26
|74.111
|74.218
|Mars M2M Financial Mo208
|QMAR208c
|31-Aug-26
|73.25
|73.355
|Mars M2M Financial Mo208
|QMAR209c
|18-Aug-26
|74.038
|73.966
|Mars M2M Financial Mo209
|QMAR209c
|28-Aug-26
|74.42
|74.529
|Mars M2M Financial Mo209
|QMAR209c
|31-Aug-26
|73.557
|73.664
|Mars M2M Financial Mo209
|QMAR210c
|18-Aug-26
|74.355
|74.281
|Mars M2M Financial Mo210
|QMAR210c
|28-Aug-26
|74.731
|74.842
|Mars M2M Financial Mo210
|QMAR210c
|31-Aug-26
|73.865
|73.974
|Mars M2M Financial Mo210
|QMAR211c
|18-Aug-26
|74.673
|74.598
|Mars M2M Financial Mo211
|QMAR211c
|28-Aug-26
|75.043
|75.156
|Mars M2M Financial Mo211
|QMAR211c
|31-Aug-26
|74.174
|74.285
|Mars M2M Financial Mo211
|QMAR212c
|18-Aug-26
|74.993
|74.917
|Mars M2M Financial Mo212
|QMAR212c
|28-Aug-26
|75.355
|75.47
|Mars M2M Financial Mo212
|QMAR212c
|31-Aug-26
|74.485
|74.598
|Mars M2M Financial Mo212
|QMAR213c
|18-Aug-26
|75.314
|75.236
|Mars M2M Financial Mo213
|QMAR213c
|28-Aug-26
|75.67
|75.787
|Mars M2M Financial Mo213
|QMAR213c
|31-Aug-26
|74.796
|74.912
|Mars M2M Financial Mo213
|QMAR214c
|18-Aug-26
|75.637
|75.557
|Mars M2M Financial Mo214
|QMAR214c
|28-Aug-26
|75.985
|76.105
|Mars M2M Financial Mo214
|QMAR214c
|31-Aug-26
|75.109
|75.227
|Mars M2M Financial Mo214
|QMAR215c
|18-Aug-26
|75.961
|75.88
|Mars M2M Financial Mo215
|QMAR215c
|28-Aug-26
|76.303
|76.424
|Mars M2M Financial Mo215
|QMAR215c
|31-Aug-26
|75.423
|75.543
|Mars M2M Financial Mo215
|QMAR216c
|18-Aug-26
|76.287
|76.204
|Mars M2M Financial Mo216
|QMAR216c
|28-Aug-26
|76.62
|76.745
|Mars M2M Financial Mo216
|QMAR216c
|31-Aug-26
|75.739
|75.861
|Mars M2M Financial Mo216
|QMAR217c
|18-Aug-26
|76.614
|76.529
|Mars M2M Financial Mo217
|QMAR217c
|28-Aug-26
|76.94
|77.067
|Mars M2M Financial Mo217
|QMAR217c
|31-Aug-26
|76.056
|76.181
|Mars M2M Financial Mo217
|QMAR218c
|18-Aug-26
|76.942
|76.856
|Mars M2M Financial Mo218
|QMAR218c
|28-Aug-26
|77.261
|77.39
|Mars M2M Financial Mo218
|QMAR218c
|31-Aug-26
|76.374
|76.502
|Mars M2M Financial Mo218
|QMAR219c
|18-Aug-26
|77.271
|77.184
|Mars M2M Financial Mo219
|QMAR219c
|28-Aug-26
|77.583
|77.714
|Mars M2M Financial Mo219
|QMAR219c
|31-Aug-26
|76.694
|76.823
|Mars M2M Financial Mo219
|QMAR220c
|18-Aug-26
|77.602
|77.513
|Mars M2M Financial Mo220
|QMAR220c
|28-Aug-26
|77.907
|78.04
|Mars M2M Financial Mo220
|QMAR220c
|31-Aug-26
|77.015
|77.147
|Mars M2M Financial Mo220
|QMAR221c
|18-Aug-26
|77.935
|77.844
|Mars M2M Financial Mo221
|QMAR221c
|28-Aug-26
|78.232
|78.368
|Mars M2M Financial Mo221
|QMAR221c
|31-Aug-26
|77.337
|77.472
|Mars M2M Financial Mo221
|QMAR222c
|18-Aug-26
|78.268
|78.176
|Mars M2M Financial Mo222
|QMAR222c
|28-Aug-26
|78.558
|78.696
|Mars M2M Financial Mo222
|QMAR222c
|31-Aug-26
|77.661
|77.798
|Mars M2M Financial Mo222
|QMAR223c
|18-Aug-26
|78.605
|78.511
|Mars M2M Financial Mo223
|QMAR223c
|28-Aug-26
|78.885
|79.027
|Mars M2M Financial Mo223
|QMAR223c
|31-Aug-26
|77.987
|78.125
|Mars M2M Financial Mo223
|QMAR224c
|18-Aug-26
|78.941
|78.846
|Mars M2M Financial Mo224
|QMAR224c
|28-Aug-26
|79.215
|79.359
|Mars M2M Financial Mo224
|QMAR224c
|31-Aug-26
|78.313
|78.455
|Mars M2M Financial Mo224
|QMAR225c
|18-Aug-26
|79.28
|79.182
|Mars M2M Financial Mo225
|QMAR225c
|28-Aug-26
|79.546
|79.692
|Mars M2M Financial Mo225
|QMAR225c
|31-Aug-26
|78.641
|78.785
|Mars M2M Financial Mo225
|QMAR226c
|18-Aug-26
|79.619
|79.52
|Mars M2M Financial Mo226
|QMAR226c
|28-Aug-26
|79.877
|80.025
|Mars M2M Financial Mo226
|QMAR226c
|31-Aug-26
|78.97
|79.116
|Mars M2M Financial Mo226
|QMAR227c
|18-Aug-26
|79.96
|79.86
|Mars M2M Financial Mo227
|QMAR227c
|28-Aug-26
|80.21
|80.362
|Mars M2M Financial Mo227
|QMAR227c
|31-Aug-26
|79.301
|79.449
|Mars M2M Financial Mo227
|QMAR228c
|18-Aug-26
|80.303
|80.201
|Mars M2M Financial Mo228
|QMAR228c
|28-Aug-26
|80.545
|80.699
|Mars M2M Financial Mo228
|QMAR228c
|31-Aug-26
|79.633
|79.785
|Mars M2M Financial Mo228
|QMAR229c
|18-Aug-26
|80.648
|80.544
|Mars M2M Financial Mo229
|QMAR229c
|28-Aug-26
|80.882
|81.037
|Mars M2M Financial Mo229
|QMAR229c
|31-Aug-26
|79.966
|80.121
|Mars M2M Financial Mo229
|QMAR230c
|18-Aug-26
|80.993
|80.888
|Mars M2M Financial Mo230
|QMAR230c
|28-Aug-26
|81.219
|81.377
|Mars M2M Financial Mo230
|QMAR230c
|31-Aug-26
|80.301
|80.458
|Mars M2M Financial Mo230
|QMAR231c
|18-Aug-26
|81.34
|81.233
|Mars M2M Financial Mo231
|QMAR231c
|28-Aug-26
|81.558
|81.719
|Mars M2M Financial Mo231
|QMAR231c
|31-Aug-26
|80.638
|80.796
|Mars M2M Financial Mo231
|QMAR232c
|18-Aug-26
|81.689
|81.58
|Mars M2M Financial Mo232
|QMAR232c
|28-Aug-26
|81.899
|82.062
|Mars M2M Financial Mo232
|QMAR232c
|31-Aug-26
|80.976
|81.138
|Mars M2M Financial Mo232
|QMAR233c
|18-Aug-26
|82.039
|81.928
|Mars M2M Financial Mo233
|QMAR233c
|28-Aug-26
|82.24
|82.406
|Mars M2M Financial Mo233
|QMAR233c
|31-Aug-26
|81.314
|81.479
|Mars M2M Financial Mo233
|QMAR234c
|18-Aug-26
|82.39
|82.278
|Mars M2M Financial Mo234
|QMAR234c
|28-Aug-26
|82.583
|82.753
|Mars M2M Financial Mo234
|QMAR234c
|31-Aug-26
|81.655
|81.822
|Mars M2M Financial Mo234
|QMAR235c
|18-Aug-26
|82.744
|82.629
|Mars M2M Financial Mo235
|QMAR235c
|28-Aug-26
|82.928
|83.1
|Mars M2M Financial Mo235
|QMAR235c
|31-Aug-26
|81.998
|82.167
|Mars M2M Financial Mo235
|QMAR236c
|18-Aug-26
|83.099
|82.983
|Mars M2M Financial Mo236
|QMAR236c
|28-Aug-26
|83.274
|83.448
|Mars M2M Financial Mo236
|QMAR236c
|31-Aug-26
|82.341
|82.513
|Mars M2M Financial Mo236
|QMAR237c
|18-Aug-26
|83.455
|83.337
|Mars M2M Financial Mo237
|QMAR237c
|28-Aug-26
|83.622
|83.799
|Mars M2M Financial Mo237
|QMAR237c
|31-Aug-26
|82.686
|82.861
|Mars M2M Financial Mo237
|QMAR238c
|18-Aug-26
|83.813
|83.693
|Mars M2M Financial Mo238
|QMAR238c
|28-Aug-26
|83.971
|84.151
|Mars M2M Financial Mo238
|QMAR238c
|31-Aug-26
|83.032
|83.21
|Mars M2M Financial Mo238
|QMAR239c
|18-Aug-26
|84.172
|84.05
|Mars M2M Financial Mo239
|QMAR239c
|28-Aug-26
|84.321
|84.504
|Mars M2M Financial Mo239
|QMAR239c
|31-Aug-26
|83.38
|83.56
|Mars M2M Financial Mo239
|QMAR240c
|18-Aug-26
|84.532
|84.409
|Mars M2M Financial Mo240
|QMAR240c
|28-Aug-26
|84.673
|84.859
|Mars M2M Financial Mo240
|QMAR240c
|31-Aug-26
|83.73
|83.912
|Mars M2M Financial Mo240
|QMAY100c
|31-Aug-26
|50.047
|50.027
|Maya Crude M2M Financial Mo100
|QMAY101c
|31-Aug-26
|49.992
|49.972
|Maya Crude M2M Financial Mo101
|QMAY102c
|31-Aug-26
|49.937
|49.918
|Maya Crude M2M Financial Mo102
|QMAY103c
|31-Aug-26
|49.884
|49.864
|Maya Crude M2M Financial Mo103
|QMAY104c
|31-Aug-26
|49.831
|49.811
|Maya Crude M2M Financial Mo104
|QMAY105c
|31-Aug-26
|49.778
|49.758
|Maya Crude M2M Financial Mo105
|QMAY106c
|31-Aug-26
|49.725
|49.706
|Maya Crude M2M Financial Mo106
|QMAY107c
|31-Aug-26
|49.673
|49.653
|Maya Crude M2M Financial Mo107
|QMAY108c
|31-Aug-26
|49.62
|49.6
|Maya Crude M2M Financial Mo108
|QMAY109c
|31-Aug-26
|49.567
|49.547
|Maya Crude M2M Financial Mo109
|QMAY110c
|31-Aug-26
|49.513
|49.494
|Maya Crude M2M Financial Mo110
|QMAY111c
|31-Aug-26
|49.458
|49.439
|Maya Crude M2M Financial Mo111
|QMAY112c
|31-Aug-26
|49.403
|49.384
|Maya Crude M2M Financial Mo112
|QMAY113c
|31-Aug-26
|49.348
|49.329
|Maya Crude M2M Financial Mo113
|QMAY114c
|31-Aug-26
|49.293
|49.274
|Maya Crude M2M Financial Mo114
|QMAY115c
|31-Aug-26
|49.239
|49.22
|Maya Crude M2M Financial Mo115
|QMAY116c
|31-Aug-26
|49.186
|49.167
|Maya Crude M2M Financial Mo116
|QMAY117c
|31-Aug-26
|49.133
|49.113
|Maya Crude M2M Financial Mo117
|QMAY118c
|31-Aug-26
|49.083
|49.062
|Maya Crude M2M Financial Mo118
|QMAY119c
|31-Aug-26
|49.032
|49.011
|Maya Crude M2M Financial Mo119
|QMAY120c
|31-Aug-26
|48.984
|48.963
|Maya Crude M2M Financial Mo120
|QMAY121c
|31-Aug-26
|48.936
|48.915
|Maya Crude M2M Financial Mo121
|QMAY122c
|31-Aug-26
|48.889
|48.867
|Maya Crude M2M Financial Mo122
|QMAY123c
|31-Aug-26
|48.843
|48.821
|Maya Crude M2M Financial Mo123
|QMAY124c
|31-Aug-26
|48.797
|48.775
|Maya Crude M2M Financial Mo124
|QMAY125c
|31-Aug-26
|48.751
|48.729
|Maya Crude M2M Financial Mo125
|QMAY126c
|31-Aug-26
|48.705
|48.683
|Maya Crude M2M Financial Mo126
|QMAY127c
|31-Aug-26
|48.66
|48.638
|Maya Crude M2M Financial Mo127
|QMAY128c
|31-Aug-26
|48.616
|48.593
|Maya Crude M2M Financial Mo128
|QMAY129c
|31-Aug-26
|48.571
|48.549
|Maya Crude M2M Financial Mo129
|QMAY130c
|31-Aug-26
|48.527
|48.505
|Maya Crude M2M Financial Mo130
|QMAY131c
|31-Aug-26
|48.484
|48.461
|Maya Crude M2M Financial Mo131
|QMAY132c
|31-Aug-26
|48.441
|48.418
|Maya Crude M2M Financial Mo132
|QMAY133c
|31-Aug-26
|48.397
|48.374
|Maya Crude M2M Financial Mo133
|QMAY134c
|31-Aug-26
|48.353
|48.33
|Maya Crude M2M Financial Mo134
|QMAY135c
|31-Aug-26
|48.308
|48.286
|Maya Crude M2M Financial Mo135
|QMAY136c
|31-Aug-26
|48.263
|48.241
|Maya Crude M2M Financial Mo136
|QMAY137c
|31-Aug-26
|48.217
|48.195
|Maya Crude M2M Financial Mo137
|QMAY138c
|31-Aug-26
|48.171
|48.15
|Maya Crude M2M Financial Mo138
|QMAY139c
|31-Aug-26
|48.126
|48.104
|Maya Crude M2M Financial Mo139
|QMAY140c
|31-Aug-26
|48.081
|48.059
|Maya Crude M2M Financial Mo140
|QMAY141c
|31-Aug-26
|48.039
|48.016
|Maya Crude M2M Financial Mo141
|QMAY142c
|31-Aug-26
|48
|47.976
|Maya Crude M2M Financial Mo142
|QMAY143c
|18-Aug-26
|48.337
|48.336
|Maya Crude M2M Financial Mo143
|QMAY143c
|31-Aug-26
|47.97
|47.943
|Maya Crude M2M Financial Mo143
|QMAY144c
|18-Aug-26
|48.317
|48.316
|Maya Crude M2M Financial Mo144
|QMAY144c
|31-Aug-26
|47.956
|47.923
|Maya Crude M2M Financial Mo144
|QMAY145c
|18-Aug-26
|48.319
|48.318
|Maya Crude M2M Financial Mo145
|QMAY145c
|28-Aug-26
|48.575
|48.576
|Maya Crude M2M Financial Mo145
|QMAY145c
|31-Aug-26
|47.965
|47.924
|Maya Crude M2M Financial Mo145
|QMAY146c
|18-Aug-26
|48.35
|48.349
|Maya Crude M2M Financial Mo146
|QMAY146c
|28-Aug-26
|48.606
|48.607
|Maya Crude M2M Financial Mo146
|QMAY146c
|31-Aug-26
|48.007
|47.953
|Maya Crude M2M Financial Mo146
|QMAY147c
|18-Aug-26
|48.418
|48.417
|Maya Crude M2M Financial Mo147
|QMAY147c
|28-Aug-26
|48.672
|48.674
|Maya Crude M2M Financial Mo147
|QMAY147c
|31-Aug-26
|48.089
|48.02
|Maya Crude M2M Financial Mo147
|QMAY148c
|18-Aug-26
|48.529
|48.527
|Maya Crude M2M Financial Mo148
|QMAY148c
|28-Aug-26
|48.78
|48.782
|Maya Crude M2M Financial Mo148
|QMAY148c
|31-Aug-26
|48.213
|48.128
|Maya Crude M2M Financial Mo148
|QMAY149c
|18-Aug-26
|48.68
|48.679
|Maya Crude M2M Financial Mo149
|QMAY149c
|28-Aug-26
|48.929
|48.933
|Maya Crude M2M Financial Mo149
|QMAY149c
|31-Aug-26
|48.376
|48.277
|Maya Crude M2M Financial Mo149
|QMAY150c
|18-Aug-26
|48.869
|48.866
|Maya Crude M2M Financial Mo150
|QMAY150c
|28-Aug-26
|49.114
|49.118
|Maya Crude M2M Financial Mo150
|QMAY150c
|31-Aug-26
|48.572
|48.462
|Maya Crude M2M Financial Mo150
|QMAY151c
|18-Aug-26
|49.085
|49.082
|Maya Crude M2M Financial Mo151
|QMAY151c
|28-Aug-26
|49.326
|49.332
|Maya Crude M2M Financial Mo151
|QMAY151c
|31-Aug-26
|48.793
|48.674
|Maya Crude M2M Financial Mo151
|QMAY152c
|18-Aug-26
|49.322
|49.318
|Maya Crude M2M Financial Mo152
|QMAY152c
|28-Aug-26
|49.559
|49.566
|Maya Crude M2M Financial Mo152
|QMAY152c
|31-Aug-26
|49.03
|48.907
|Maya Crude M2M Financial Mo152
|QMAY153c
|18-Aug-26
|49.571
|49.566
|Maya Crude M2M Financial Mo153
|QMAY153c
|28-Aug-26
|49.804
|49.811
|Maya Crude M2M Financial Mo153
|QMAY153c
|31-Aug-26
|49.278
|49.152
|Maya Crude M2M Financial Mo153
|QMAY154c
|18-Aug-26
|49.828
|49.822
|Maya Crude M2M Financial Mo154
|QMAY154c
|28-Aug-26
|50.055
|50.065
|Maya Crude M2M Financial Mo154
|QMAY154c
|31-Aug-26
|49.531
|49.404
|Maya Crude M2M Financial Mo154
|QMAY155c
|18-Aug-26
|50.089
|50.082
|Maya Crude M2M Financial Mo155
|QMAY155c
|28-Aug-26
|50.312
|50.323
|Maya Crude M2M Financial Mo155
|QMAY155c
|31-Aug-26
|49.787
|49.66
|Maya Crude M2M Financial Mo155
|QMAY156c
|18-Aug-26
|50.352
|50.344
|Maya Crude M2M Financial Mo156
|QMAY156c
|28-Aug-26
|50.57
|50.582
|Maya Crude M2M Financial Mo156
|QMAY156c
|31-Aug-26
|50.045
|49.919
|Maya Crude M2M Financial Mo156
|QMAY157c
|18-Aug-26
|50.617
|50.608
|Maya Crude M2M Financial Mo157
|QMAY157c
|28-Aug-26
|50.83
|50.844
|Maya Crude M2M Financial Mo157
|QMAY157c
|31-Aug-26
|50.304
|50.178
|Maya Crude M2M Financial Mo157
|QMAY158c
|18-Aug-26
|50.883
|50.872
|Maya Crude M2M Financial Mo158
|QMAY158c
|28-Aug-26
|51.091
|51.107
|Maya Crude M2M Financial Mo158
|QMAY158c
|31-Aug-26
|50.564
|50.439
|Maya Crude M2M Financial Mo158
|QMAY159c
|18-Aug-26
|51.15
|51.139
|Maya Crude M2M Financial Mo159
|QMAY159c
|28-Aug-26
|51.353
|51.37
|Maya Crude M2M Financial Mo159
|QMAY159c
|31-Aug-26
|50.826
|50.702
|Maya Crude M2M Financial Mo159
|QMAY160c
|18-Aug-26
|51.419
|51.406
|Maya Crude M2M Financial Mo160
|QMAY160c
|28-Aug-26
|51.617
|51.635
|Maya Crude M2M Financial Mo160
|QMAY160c
|31-Aug-26
|51.088
|50.966
|Maya Crude M2M Financial Mo160
|QMAY161c
|18-Aug-26
|51.689
|51.675
|Maya Crude M2M Financial Mo161
|QMAY161c
|28-Aug-26
|51.881
|51.901
|Maya Crude M2M Financial Mo161
|QMAY161c
|31-Aug-26
|51.352
|51.231
|Maya Crude M2M Financial Mo161
|QMAY162c
|18-Aug-26
|51.96
|51.945
|Maya Crude M2M Financial Mo162
|QMAY162c
|28-Aug-26
|52.147
|52.169
|Maya Crude M2M Financial Mo162
|QMAY162c
|31-Aug-26
|51.617
|51.496
|Maya Crude M2M Financial Mo162
|QMAY163c
|18-Aug-26
|52.231
|52.216
|Maya Crude M2M Financial Mo163
|QMAY163c
|28-Aug-26
|52.413
|52.437
|Maya Crude M2M Financial Mo163
|QMAY163c
|31-Aug-26
|51.883
|51.763
|Maya Crude M2M Financial Mo163
|QMAY164c
|18-Aug-26
|52.505
|52.488
|Maya Crude M2M Financial Mo164
|QMAY164c
|28-Aug-26
|52.681
|52.707
|Maya Crude M2M Financial Mo164
|QMAY164c
|31-Aug-26
|52.15
|52.032
|Maya Crude M2M Financial Mo164
|QMAY165c
|18-Aug-26
|52.779
|52.76
|Maya Crude M2M Financial Mo165
|QMAY165c
|28-Aug-26
|52.95
|52.977
|Maya Crude M2M Financial Mo165
|QMAY165c
|31-Aug-26
|52.419
|52.301
|Maya Crude M2M Financial Mo165
|QMAY166c
|18-Aug-26
|53.054
|53.035
|Maya Crude M2M Financial Mo166
|QMAY166c
|28-Aug-26
|53.221
|53.249
|Maya Crude M2M Financial Mo166
|QMAY166c
|31-Aug-26
|52.688
|52.572
|Maya Crude M2M Financial Mo166
|QMAY167c
|18-Aug-26
|53.331
|53.311
|Maya Crude M2M Financial Mo167
|QMAY167c
|28-Aug-26
|53.491
|53.521
|Maya Crude M2M Financial Mo167
|QMAY167c
|31-Aug-26
|52.958
|52.843
|Maya Crude M2M Financial Mo167
|QMAY168c
|18-Aug-26
|53.609
|53.588
|Maya Crude M2M Financial Mo168
|QMAY168c
|28-Aug-26
|53.764
|53.796
|Maya Crude M2M Financial Mo168
|QMAY168c
|31-Aug-26
|53.23
|53.115
|Maya Crude M2M Financial Mo168
|QMAY169c
|18-Aug-26
|53.888
|53.865
|Maya Crude M2M Financial Mo169
|QMAY169c
|28-Aug-26
|54.038
|54.071
|Maya Crude M2M Financial Mo169
|QMAY169c
|31-Aug-26
|53.503
|53.389
|Maya Crude M2M Financial Mo169
|QMAY170c
|18-Aug-26
|54.168
|54.145
|Maya Crude M2M Financial Mo170
|QMAY170c
|28-Aug-26
|54.312
|54.347
|Maya Crude M2M Financial Mo170
|QMAY170c
|31-Aug-26
|53.777
|53.664
|Maya Crude M2M Financial Mo170
|QMAY171c
|18-Aug-26
|54.45
|54.425
|Maya Crude M2M Financial Mo171
|QMAY171c
|28-Aug-26
|54.588
|54.625
|Maya Crude M2M Financial Mo171
|QMAY171c
|31-Aug-26
|54.052
|53.941
|Maya Crude M2M Financial Mo171
|QMAY172c
|18-Aug-26
|54.732
|54.707
|Maya Crude M2M Financial Mo172
|QMAY172c
|28-Aug-26
|54.865
|54.904
|Maya Crude M2M Financial Mo172
|QMAY172c
|31-Aug-26
|54.328
|54.218
|Maya Crude M2M Financial Mo172
|QMAY173c
|18-Aug-26
|55.016
|54.989
|Maya Crude M2M Financial Mo173
|QMAY173c
|28-Aug-26
|55.143
|55.184
|Maya Crude M2M Financial Mo173
|QMAY173c
|31-Aug-26
|54.606
|54.497
|Maya Crude M2M Financial Mo173
|QMAY174c
|18-Aug-26
|55.302
|55.274
|Maya Crude M2M Financial Mo174
|QMAY174c
|28-Aug-26
|55.423
|55.465
|Maya Crude M2M Financial Mo174
|QMAY174c
|31-Aug-26
|54.885
|54.776
|Maya Crude M2M Financial Mo174
|QMAY175c
|18-Aug-26
|55.588
|55.559
|Maya Crude M2M Financial Mo175
|QMAY175c
|28-Aug-26
|55.703
|55.747
|Maya Crude M2M Financial Mo175
|QMAY175c
|31-Aug-26
|55.165
|55.058
|Maya Crude M2M Financial Mo175
|QMAY176c
|18-Aug-26
|55.875
|55.845
|Maya Crude M2M Financial Mo176
|QMAY176c
|28-Aug-26
|55.985
|56.03
|Maya Crude M2M Financial Mo176
|QMAY176c
|31-Aug-26
|55.446
|55.34
|Maya Crude M2M Financial Mo176
|QMAY177c
|18-Aug-26
|56.164
|56.133
|Maya Crude M2M Financial Mo177
|QMAY177c
|28-Aug-26
|56.268
|56.315
|Maya Crude M2M Financial Mo177
|QMAY177c
|31-Aug-26
|55.728
|55.623
|Maya Crude M2M Financial Mo177
|QMAY178c
|18-Aug-26
|56.455
|56.421
|Maya Crude M2M Financial Mo178
|QMAY178c
|28-Aug-26
|56.552
|56.601
|Maya Crude M2M Financial Mo178
|QMAY178c
|31-Aug-26
|56.012
|55.908
|Maya Crude M2M Financial Mo178
|QMAY179c
|18-Aug-26
|56.745
|56.711
|Maya Crude M2M Financial Mo179
|QMAY179c
|28-Aug-26
|56.837
|56.889
|Maya Crude M2M Financial Mo179
|QMAY179c
|31-Aug-26
|56.296
|56.193
|Maya Crude M2M Financial Mo179
|QMAY180c
|18-Aug-26
|57.038
|57.003
|Maya Crude M2M Financial Mo180
|QMAY180c
|28-Aug-26
|57.124
|57.177
|Maya Crude M2M Financial Mo180
|QMAY180c
|31-Aug-26
|56.582
|56.48
|Maya Crude M2M Financial Mo180
|QMAY181c
|18-Aug-26
|57.333
|57.295
|Maya Crude M2M Financial Mo181
|QMAY181c
|28-Aug-26
|57.412
|57.467
|Maya Crude M2M Financial Mo181
|QMAY181c
|31-Aug-26
|56.869
|56.769
|Maya Crude M2M Financial Mo181
|QMAY182c
|18-Aug-26
|57.628
|57.589
|Maya Crude M2M Financial Mo182
|QMAY182c
|28-Aug-26
|57.701
|57.758
|Maya Crude M2M Financial Mo182
|QMAY182c
|31-Aug-26
|57.157
|57.058
|Maya Crude M2M Financial Mo182
|QMAY183c
|18-Aug-26
|57.924
|57.884
|Maya Crude M2M Financial Mo183
|QMAY183c
|28-Aug-26
|57.991
|58.049
|Maya Crude M2M Financial Mo183
|QMAY183c
|31-Aug-26
|57.447
|57.348
|Maya Crude M2M Financial Mo183
|QMAY184c
|18-Aug-26
|58.221
|58.181
|Maya Crude M2M Financial Mo184
|QMAY184c
|28-Aug-26
|58.283
|58.343
|Maya Crude M2M Financial Mo184
|QMAY184c
|31-Aug-26
|57.737
|57.641
|Maya Crude M2M Financial Mo184
|QMAY185c
|18-Aug-26
|58.521
|58.479
|Maya Crude M2M Financial Mo185
|QMAY185c
|28-Aug-26
|58.575
|58.637
|Maya Crude M2M Financial Mo185
|QMAY185c
|31-Aug-26
|58.029
|57.934
|Maya Crude M2M Financial Mo185
|QMAY186c
|18-Aug-26
|58.821
|58.778
|Maya Crude M2M Financial Mo186
|QMAY186c
|28-Aug-26
|58.869
|58.933
|Maya Crude M2M Financial Mo186
|QMAY186c
|31-Aug-26
|58.322
|58.228
|Maya Crude M2M Financial Mo186
|QMAY187c
|18-Aug-26
|59.122
|59.078
|Maya Crude M2M Financial Mo187
|QMAY187c
|28-Aug-26
|59.164
|59.23
|Maya Crude M2M Financial Mo187
|QMAY187c
|31-Aug-26
|58.617
|58.524
|Maya Crude M2M Financial Mo187
|QMAY188c
|18-Aug-26
|59.425
|59.38
|Maya Crude M2M Financial Mo188
|QMAY188c
|28-Aug-26
|59.46
|59.529
|Maya Crude M2M Financial Mo188
|QMAY188c
|31-Aug-26
|58.913
|58.821
|Maya Crude M2M Financial Mo188
|QMAY189c
|18-Aug-26
|59.729
|59.683
|Maya Crude M2M Financial Mo189
|QMAY189c
|28-Aug-26
|59.758
|59.828
|Maya Crude M2M Financial Mo189
|QMAY189c
|31-Aug-26
|59.21
|59.119
|Maya Crude M2M Financial Mo189
|QMAY190c
|18-Aug-26
|60.035
|59.987
|Maya Crude M2M Financial Mo190
|QMAY190c
|28-Aug-26
|60.057
|60.129
|Maya Crude M2M Financial Mo190
|QMAY190c
|31-Aug-26
|59.508
|59.419
|Maya Crude M2M Financial Mo190
|QMAY191c
|18-Aug-26
|60.342
|60.293
|Maya Crude M2M Financial Mo191
|QMAY191c
|28-Aug-26
|60.356
|60.431
|Maya Crude M2M Financial Mo191
|QMAY191c
|31-Aug-26
|59.807
|59.72
|Maya Crude M2M Financial Mo191
|QMAY192c
|18-Aug-26
|60.649
|60.599
|Maya Crude M2M Financial Mo192
|QMAY192c
|28-Aug-26
|60.658
|60.735
|Maya Crude M2M Financial Mo192
|QMAY192c
|31-Aug-26
|60.108
|60.021
|Maya Crude M2M Financial Mo192
|QMAY193c
|18-Aug-26
|60.959
|60.907
|Maya Crude M2M Financial Mo193
|QMAY193c
|28-Aug-26
|60.96
|61.039
|Maya Crude M2M Financial Mo193
|QMAY193c
|31-Aug-26
|60.41
|60.325
|Maya Crude M2M Financial Mo193
|QMAY194c
|18-Aug-26
|61.27
|61.217
|Maya Crude M2M Financial Mo194
|QMAY194c
|28-Aug-26
|61.265
|61.345
|Maya Crude M2M Financial Mo194
|QMAY194c
|31-Aug-26
|60.713
|60.63
|Maya Crude M2M Financial Mo194
|QMAY195c
|18-Aug-26
|61.582
|61.527
|Maya Crude M2M Financial Mo195
|QMAY195c
|28-Aug-26
|61.57
|61.652
|Maya Crude M2M Financial Mo195
|QMAY195c
|31-Aug-26
|61.018
|60.935
|Maya Crude M2M Financial Mo195
|QMAY196c
|18-Aug-26
|61.896
|61.839
|Maya Crude M2M Financial Mo196
|QMAY196c
|28-Aug-26
|61.876
|61.96
|Maya Crude M2M Financial Mo196
|QMAY196c
|31-Aug-26
|61.324
|61.243
|Maya Crude M2M Financial Mo196
|QMAY197c
|18-Aug-26
|62.21
|62.152
|Maya Crude M2M Financial Mo197
|QMAY197c
|28-Aug-26
|62.184
|62.27
|Maya Crude M2M Financial Mo197
|QMAY197c
|31-Aug-26
|61.631
|61.551
|Maya Crude M2M Financial Mo197
|QMAY198c
|18-Aug-26
|62.526
|62.468
|Maya Crude M2M Financial Mo198
|QMAY198c
|28-Aug-26
|62.493
|62.582
|Maya Crude M2M Financial Mo198
|QMAY198c
|31-Aug-26
|61.939
|61.862
|Maya Crude M2M Financial Mo198
|QMAY199c
|18-Aug-26
|62.844
|62.784
|Maya Crude M2M Financial Mo199
|QMAY199c
|28-Aug-26
|62.804
|62.894
|Maya Crude M2M Financial Mo199
|QMAY199c
|31-Aug-26
|62.249
|62.172
|Maya Crude M2M Financial Mo199
|QMAY200c
|18-Aug-26
|63.162
|63.101
|Maya Crude M2M Financial Mo200
|QMAY200c
|28-Aug-26
|63.116
|63.208
|Maya Crude M2M Financial Mo200
|QMAY200c
|31-Aug-26
|62.56
|62.485
|Maya Crude M2M Financial Mo200
|QMAY201c
|18-Aug-26
|63.483
|63.42
|Maya Crude M2M Financial Mo201
|QMAY201c
|28-Aug-26
|63.429
|63.523
|Maya Crude M2M Financial Mo201
|QMAY201c
|31-Aug-26
|62.873
|62.799
|Maya Crude M2M Financial Mo201
|QMAY202c
|18-Aug-26
|63.805
|63.74
|Maya Crude M2M Financial Mo202
|QMAY202c
|28-Aug-26
|63.743
|63.839
|Maya Crude M2M Financial Mo202
|QMAY202c
|31-Aug-26
|63.187
|63.114
|Maya Crude M2M Financial Mo202
|QMAY203c
|18-Aug-26
|64.128
|64.062
|Maya Crude M2M Financial Mo203
|QMAY203c
|28-Aug-26
|64.058
|64.157
|Maya Crude M2M Financial Mo203
|QMAY203c
|31-Aug-26
|63.501
|63.43
|Maya Crude M2M Financial Mo203
|QMAY204c
|18-Aug-26
|64.452
|64.385
|Maya Crude M2M Financial Mo204
|QMAY204c
|28-Aug-26
|64.375
|64.477
|Maya Crude M2M Financial Mo204
|QMAY204c
|31-Aug-26
|63.818
|63.748
|Maya Crude M2M Financial Mo204
|QMAY205c
|18-Aug-26
|64.778
|64.709
|Maya Crude M2M Financial Mo205
|QMAY205c
|28-Aug-26
|64.693
|64.797
|Maya Crude M2M Financial Mo205
|QMAY205c
|31-Aug-26
|64.136
|64.068
|Maya Crude M2M Financial Mo205
|QMAY206c
|18-Aug-26
|65.106
|65.034
|Maya Crude M2M Financial Mo206
|QMAY206c
|28-Aug-26
|65.013
|65.12
|Maya Crude M2M Financial Mo206
|QMAY206c
|31-Aug-26
|64.455
|64.388
|Maya Crude M2M Financial Mo206
|QMAY207c
|18-Aug-26
|65.434
|65.362
|Maya Crude M2M Financial Mo207
|QMAY207c
|28-Aug-26
|65.334
|65.442
|Maya Crude M2M Financial Mo207
|QMAY207c
|31-Aug-26
|64.776
|64.71
|Maya Crude M2M Financial Mo207
|QMAY208c
|18-Aug-26
|65.764
|65.691
|Maya Crude M2M Financial Mo208
|QMAY208c
|28-Aug-26
|65.656
|65.768
|Maya Crude M2M Financial Mo208
|QMAY208c
|31-Aug-26
|65.097
|65.033
|Maya Crude M2M Financial Mo208
|QMAY209c
|18-Aug-26
|66.096
|66.021
|Maya Crude M2M Financial Mo209
|QMAY209c
|28-Aug-26
|65.98
|66.093
|Maya Crude M2M Financial Mo209
|QMAY209c
|31-Aug-26
|65.42
|65.359
|Maya Crude M2M Financial Mo209
|QMAY210c
|18-Aug-26
|66.429
|66.351
|Maya Crude M2M Financial Mo210
|QMAY210c
|28-Aug-26
|66.305
|66.421
|Maya Crude M2M Financial Mo210
|QMAY210c
|31-Aug-26
|65.745
|65.684
|Maya Crude M2M Financial Mo210
|QMAY211c
|18-Aug-26
|66.763
|66.684
|Maya Crude M2M Financial Mo211
|QMAY211c
|28-Aug-26
|66.632
|66.749
|Maya Crude M2M Financial Mo211
|QMAY211c
|31-Aug-26
|66.071
|66.012
|Maya Crude M2M Financial Mo211
|QMAY212c
|18-Aug-26
|67.099
|67.019
|Maya Crude M2M Financial Mo212
|QMAY212c
|28-Aug-26
|66.959
|67.079
|Maya Crude M2M Financial Mo212
|QMAY212c
|31-Aug-26
|66.398
|66.341
|Maya Crude M2M Financial Mo212
|QMAY213c
|18-Aug-26
|67.436
|67.354
|Maya Crude M2M Financial Mo213
|QMAY213c
|28-Aug-26
|67.289
|67.411
|Maya Crude M2M Financial Mo213
|QMAY213c
|31-Aug-26
|66.727
|66.671
|Maya Crude M2M Financial Mo213
|QMAY214c
|18-Aug-26
|67.775
|67.691
|Maya Crude M2M Financial Mo214
|QMAY214c
|28-Aug-26
|67.619
|67.744
|Maya Crude M2M Financial Mo214
|QMAY214c
|31-Aug-26
|67.057
|67.003
|Maya Crude M2M Financial Mo214
|QMAY215c
|18-Aug-26
|68.115
|68.031
|Maya Crude M2M Financial Mo215
|QMAY215c
|28-Aug-26
|67.952
|68.079
|Maya Crude M2M Financial Mo215
|QMAY215c
|31-Aug-26
|67.389
|67.336
|Maya Crude M2M Financial Mo215
|QMAY216c
|18-Aug-26
|68.457
|68.37
|Maya Crude M2M Financial Mo216
|QMAY216c
|28-Aug-26
|68.285
|68.415
|Maya Crude M2M Financial Mo216
|QMAY216c
|31-Aug-26
|67.721
|67.67
|Maya Crude M2M Financial Mo216
|QMAY217c
|18-Aug-26
|68.8
|68.711
|Maya Crude M2M Financial Mo217
|QMAY217c
|28-Aug-26
|68.62
|68.752
|Maya Crude M2M Financial Mo217
|QMAY217c
|31-Aug-26
|68.055
|68.007
|Maya Crude M2M Financial Mo217
|QMAY218c
|18-Aug-26
|69.144
|69.055
|Maya Crude M2M Financial Mo218
|QMAY218c
|28-Aug-26
|68.956
|69.09
|Maya Crude M2M Financial Mo218
|QMAY218c
|31-Aug-26
|68.391
|68.344
|Maya Crude M2M Financial Mo218
|QMAY219c
|18-Aug-26
|69.49
|69.399
|Maya Crude M2M Financial Mo219
|QMAY219c
|28-Aug-26
|69.294
|69.43
|Maya Crude M2M Financial Mo219
|QMAY219c
|31-Aug-26
|68.728
|68.682
|Maya Crude M2M Financial Mo219
|QMAY220c
|18-Aug-26
|69.838
|69.745
|Maya Crude M2M Financial Mo220
|QMAY220c
|28-Aug-26
|69.633
|69.772
|Maya Crude M2M Financial Mo220
|QMAY220c
|31-Aug-26
|69.067
|69.023
|Maya Crude M2M Financial Mo220
|QMAY221c
|18-Aug-26
|70.187
|70.092
|Maya Crude M2M Financial Mo221
|QMAY221c
|28-Aug-26
|69.973
|70.115
|Maya Crude M2M Financial Mo221
|QMAY221c
|31-Aug-26
|69.407
|69.365
|Maya Crude M2M Financial Mo221
|QMAY222c
|18-Aug-26
|70.537
|70.441
|Maya Crude M2M Financial Mo222
|QMAY222c
|28-Aug-26
|70.315
|70.459
|Maya Crude M2M Financial Mo222
|QMAY222c
|31-Aug-26
|69.748
|69.708
|Maya Crude M2M Financial Mo222
|QMAY223c
|18-Aug-26
|70.89
|70.792
|Maya Crude M2M Financial Mo223
|QMAY223c
|28-Aug-26
|70.658
|70.806
|Maya Crude M2M Financial Mo223
|QMAY223c
|31-Aug-26
|70.092
|70.052
|Maya Crude M2M Financial Mo223
|QMAY224c
|18-Aug-26
|71.243
|71.144
|Maya Crude M2M Financial Mo224
|QMAY224c
|28-Aug-26
|71.003
|71.153
|Maya Crude M2M Financial Mo224
|QMAY224c
|31-Aug-26
|70.436
|70.399
|Maya Crude M2M Financial Mo224
|QMAY225c
|18-Aug-26
|71.599
|71.497
|Maya Crude M2M Financial Mo225
|QMAY225c
|28-Aug-26
|71.349
|71.502
|Maya Crude M2M Financial Mo225
|QMAY225c
|31-Aug-26
|70.782
|70.746
|Maya Crude M2M Financial Mo225
|QMAY226c
|18-Aug-26
|71.955
|71.852
|Maya Crude M2M Financial Mo226
|QMAY226c
|28-Aug-26
|71.697
|71.852
|Maya Crude M2M Financial Mo226
|QMAY226c
|31-Aug-26
|71.129
|71.095
|Maya Crude M2M Financial Mo226
|QMAY227c
|18-Aug-26
|72.313
|72.208
|Maya Crude M2M Financial Mo227
|QMAY227c
|28-Aug-26
|72.046
|72.204
|Maya Crude M2M Financial Mo227
|QMAY227c
|31-Aug-26
|71.478
|71.446
|Maya Crude M2M Financial Mo227
|QMAY228c
|18-Aug-26
|72.673
|72.567
|Maya Crude M2M Financial Mo228
|QMAY228c
|28-Aug-26
|72.397
|72.557
|Maya Crude M2M Financial Mo228
|QMAY228c
|31-Aug-26
|71.828
|71.798
|Maya Crude M2M Financial Mo228
|QMAY229c
|18-Aug-26
|73.035
|72.926
|Maya Crude M2M Financial Mo229
|QMAY229c
|28-Aug-26
|72.749
|72.912
|Maya Crude M2M Financial Mo229
|QMAY229c
|31-Aug-26
|72.18
|72.152
|Maya Crude M2M Financial Mo229
|QMAY230c
|18-Aug-26
|73.397
|73.287
|Maya Crude M2M Financial Mo230
|QMAY230c
|28-Aug-26
|73.103
|73.268
|Maya Crude M2M Financial Mo230
|QMAY230c
|31-Aug-26
|72.533
|72.507
|Maya Crude M2M Financial Mo230
|QMAY231c
|18-Aug-26
|73.762
|73.649
|Maya Crude M2M Financial Mo231
|QMAY231c
|28-Aug-26
|73.458
|73.626
|Maya Crude M2M Financial Mo231
|QMAY231c
|31-Aug-26
|72.888
|72.863
|Maya Crude M2M Financial Mo231
|QMAY232c
|18-Aug-26
|74.128
|74.014
|Maya Crude M2M Financial Mo232
|QMAY232c
|28-Aug-26
|73.815
|73.986
|Maya Crude M2M Financial Mo232
|QMAY232c
|31-Aug-26
|73.244
|73.222
|Maya Crude M2M Financial Mo232
|QMAY233c
|18-Aug-26
|74.495
|74.379
|Maya Crude M2M Financial Mo233
|QMAY233c
|28-Aug-26
|74.173
|74.346
|Maya Crude M2M Financial Mo233
|QMAY233c
|31-Aug-26
|73.601
|73.581
|Maya Crude M2M Financial Mo233
|QMAY234c
|18-Aug-26
|74.864
|74.747
|Maya Crude M2M Financial Mo234
|QMAY234c
|28-Aug-26
|74.532
|74.709
|Maya Crude M2M Financial Mo234
|QMAY234c
|31-Aug-26
|73.961
|73.942
|Maya Crude M2M Financial Mo234
|QMAY235c
|18-Aug-26
|75.235
|75.116
|Maya Crude M2M Financial Mo235
|QMAY235c
|28-Aug-26
|74.893
|75.072
|Maya Crude M2M Financial Mo235
|QMAY235c
|31-Aug-26
|74.322
|74.305
|Maya Crude M2M Financial Mo235
|QMAY236c
|18-Aug-26
|75.607
|75.486
|Maya Crude M2M Financial Mo236
|QMAY236c
|28-Aug-26
|75.256
|75.438
|Maya Crude M2M Financial Mo236
|QMAY236c
|31-Aug-26
|74.684
|74.67
|Maya Crude M2M Financial Mo236
|QMAY237c
|18-Aug-26
|75.982
|75.858
|Maya Crude M2M Financial Mo237
|QMAY237c
|28-Aug-26
|75.621
|75.805
|Maya Crude M2M Financial Mo237
|QMAY237c
|31-Aug-26
|75.048
|75.035
|Maya Crude M2M Financial Mo237
|QMAY238c
|18-Aug-26
|76.358
|76.232
|Maya Crude M2M Financial Mo238
|QMAY238c
|28-Aug-26
|75.986
|76.174
|Maya Crude M2M Financial Mo238
|QMAY238c
|31-Aug-26
|75.413
|75.403
|Maya Crude M2M Financial Mo238
|QMAY239c
|18-Aug-26
|76.734
|76.607
|Maya Crude M2M Financial Mo239
|QMAY239c
|28-Aug-26
|76.353
|76.544
|Maya Crude M2M Financial Mo239
|QMAY239c
|31-Aug-26
|75.78
|75.771
|Maya Crude M2M Financial Mo239
|QMAY240c
|18-Aug-26
|77.113
|76.984
|Maya Crude M2M Financial Mo240
|QMAY240c
|28-Aug-26
|76.722
|76.916
|Maya Crude M2M Financial Mo240
|QMAY240c
|31-Aug-26
|76.148
|76.142
|Maya Crude M2M Financial Mo240
|QMAYM85c
|31-Aug-26
|50.909
|50.891
|Maya Crude M2M Financial Mo85
|QMAYM86c
|31-Aug-26
|50.83
|50.811
|Maya Crude M2M Financial Mo86
|QMAYM87c
|31-Aug-26
|50.758
|50.74
|Maya Crude M2M Financial Mo87
|QMAYM88c
|31-Aug-26
|50.694
|50.675
|Maya Crude M2M Financial Mo88
|QMAYM89c
|31-Aug-26
|50.633
|50.614
|Maya Crude M2M Financial Mo89
|QMAYM90c
|31-Aug-26
|50.576
|50.556
|Maya Crude M2M Financial Mo90
|QMAYM91c
|31-Aug-26
|50.522
|50.502
|Maya Crude M2M Financial Mo91
|QMAYM92c
|31-Aug-26
|50.469
|50.449
|Maya Crude M2M Financial Mo92
|QMAYM93c
|31-Aug-26
|50.417
|50.396
|Maya Crude M2M Financial Mo93
|QMAYM94c
|31-Aug-26
|50.366
|50.345
|Maya Crude M2M Financial Mo94
|QMAYM95c
|31-Aug-26
|50.315
|50.294
|Maya Crude M2M Financial Mo95
|QMAYM96c
|31-Aug-26
|50.262
|50.242
|Maya Crude M2M Financial Mo96
|QMAYM97c
|31-Aug-26
|50.21
|50.189
|Maya Crude M2M Financial Mo97
|QMAYM98c
|31-Aug-26
|50.156
|50.136
|Maya Crude M2M Financial Mo98
|QMAYM99c
|31-Aug-26
|50.101
|50.082
|Maya Crude M2M Financial Mo99
|QMAYP37c
|31-Aug-26
|57.053
|57.05
|Maya Crude M2M Financial Mo37
|QMAYP38c
|31-Aug-26
|56.906
|56.901
|Maya Crude M2M Financial Mo38
|QMAYP39c
|31-Aug-26
|56.763
|56.755
|Maya Crude M2M Financial Mo39
|QMAYP40c
|31-Aug-26
|56.622
|56.613
|Maya Crude M2M Financial Mo40
|QMAYP41c
|31-Aug-26
|56.482
|56.473
|Maya Crude M2M Financial Mo41
|QMAYP42c
|31-Aug-26
|56.342
|56.333
|Maya Crude M2M Financial Mo42
|QMAYP43c
|31-Aug-26
|56.202
|56.195
|Maya Crude M2M Financial Mo43
|QMAYP44c
|31-Aug-26
|56.063
|56.056
|Maya Crude M2M Financial Mo44
|QMAYP45c
|31-Aug-26
|55.922
|55.916
|Maya Crude M2M Financial Mo45
|QMAYP46c
|31-Aug-26
|55.784
|55.777
|Maya Crude M2M Financial Mo46
|QMAYP47c
|31-Aug-26
|55.645
|55.638
|Maya Crude M2M Financial Mo47
|QMAYP48c
|31-Aug-26
|55.507
|55.5
|Maya Crude M2M Financial Mo48
|QMAYP49c
|31-Aug-26
|55.37
|55.361
|Maya Crude M2M Financial Mo49
|QMAYP50c
|31-Aug-26
|55.234
|55.225
|Maya Crude M2M Financial Mo50
|QMAYP51c
|31-Aug-26
|55.099
|55.089
|Maya Crude M2M Financial Mo51
|QMAYP52c
|31-Aug-26
|54.966
|54.955
|Maya Crude M2M Financial Mo52
|QMAYP53c
|31-Aug-26
|54.834
|54.823
|Maya Crude M2M Financial Mo53
|QMAYP54c
|31-Aug-26
|54.704
|54.692
|Maya Crude M2M Financial Mo54
|QMAYP55c
|31-Aug-26
|54.575
|54.563
|Maya Crude M2M Financial Mo55
|QMAYP56c
|31-Aug-26
|54.448
|54.435
|Maya Crude M2M Financial Mo56
|QMAYP57c
|31-Aug-26
|54.322
|54.309
|Maya Crude M2M Financial Mo57
|QMAYP58c
|31-Aug-26
|54.198
|54.184
|Maya Crude M2M Financial Mo58
|QMAYP59c
|31-Aug-26
|54.073
|54.058
|Maya Crude M2M Financial Mo59
|QMAYP60c
|31-Aug-26
|53.948
|53.933
|Maya Crude M2M Financial Mo60
|QMAYP61c
|31-Aug-26
|53.823
|53.807
|Maya Crude M2M Financial Mo61
|QMAYP62c
|31-Aug-26
|53.697
|53.682
|Maya Crude M2M Financial Mo62
|QMAYP63c
|31-Aug-26
|53.572
|53.556
|Maya Crude M2M Financial Mo63
|QMAYP64c
|31-Aug-26
|53.447
|53.43
|Maya Crude M2M Financial Mo64
|QMAYP65c
|31-Aug-26
|53.322
|53.304
|Maya Crude M2M Financial Mo65
|QMAYP66c
|31-Aug-26
|53.197
|53.179
|Maya Crude M2M Financial Mo66
|QMAYP67c
|31-Aug-26
|53.072
|53.053
|Maya Crude M2M Financial Mo67
|QMAYP68c
|31-Aug-26
|52.948
|52.928
|Maya Crude M2M Financial Mo68
|QMAYP69c
|31-Aug-26
|52.825
|52.805
|Maya Crude M2M Financial Mo69
|QMAYP70c
|31-Aug-26
|52.703
|52.683
|Maya Crude M2M Financial Mo70
|QMAYP71c
|31-Aug-26
|52.583
|52.564
|Maya Crude M2M Financial Mo71
|QMAYP72c
|31-Aug-26
|52.464
|52.445
|Maya Crude M2M Financial Mo72
|QMAYP73c
|31-Aug-26
|52.344
|52.327
|Maya Crude M2M Financial Mo73
|QMAYP74c
|31-Aug-26
|52.224
|52.208
|Maya Crude M2M Financial Mo74
|QMAYP75c
|31-Aug-26
|52.102
|52.086
|Maya Crude M2M Financial Mo75
|QMAYP76c
|31-Aug-26
|51.977
|51.962
|Maya Crude M2M Financial Mo76
|QMAYP77c
|31-Aug-26
|51.85
|51.835
|Maya Crude M2M Financial Mo77
|QMAYP78c
|31-Aug-26
|51.72
|51.704
|Maya Crude M2M Financial Mo78
|QMAYP79c
|31-Aug-26
|51.588
|51.571
|Maya Crude M2M Financial Mo79
|QMAYP80c
|31-Aug-26
|51.457
|51.44
|Maya Crude M2M Financial Mo80
|QMAYP81c
|31-Aug-26
|51.33
|51.312
|Maya Crude M2M Financial Mo81
|QMAYP82c
|31-Aug-26
|51.209
|51.191
|Maya Crude M2M Financial Mo82
|QMAYP83c
|31-Aug-26
|51.098
|51.08
|Maya Crude M2M Financial Mo83
|QMAYP84c
|31-Aug-26
|50.999
|50.98
|Maya Crude M2M Financial Mo84
|QMAYQ12c
|31-Aug-26
|57.206
|57.205
|Maya Crude M2M Financial Qr12
|QMAYQ13c
|31-Aug-26
|56.764
|56.756
|Maya Crude M2M Financial Qr13
|QMAYQ14c
|31-Aug-26
|56.342
|56.334
|Maya Crude M2M Financial Qr14
|QMAYQ15c
|31-Aug-26
|55.923
|55.916
|Maya Crude M2M Financial Qr15
|QMAYQ16c
|31-Aug-26
|55.507
|55.5
|Maya Crude M2M Financial Qr16
|QMAYQ17c
|31-Aug-26
|55.1
|55.09
|Maya Crude M2M Financial Qr17
|QMAYQ18c
|31-Aug-26
|54.704
|54.693
|Maya Crude M2M Financial Qr18
|QMAYQ19c
|31-Aug-26
|54.323
|54.309
|Maya Crude M2M Financial Qr19
|QMAYQ20c
|31-Aug-26
|53.948
|53.933
|Maya Crude M2M Financial Qr20
|QMAYQ21c
|31-Aug-26
|53.572
|53.556
|Maya Crude M2M Financial Qr21
|QMAYQ22c
|31-Aug-26
|53.197
|53.179
|Maya Crude M2M Financial Qr22
|QMAYQ23c
|31-Aug-26
|52.826
|52.806
|Maya Crude M2M Financial Qr23
|QMAYQ24c
|31-Aug-26
|52.463
|52.445
|Maya Crude M2M Financial Qr24
|QMAYQ25c
|31-Aug-26
|52.101
|52.085
|Maya Crude M2M Financial Qr25
|QMAYQ26c
|31-Aug-26
|51.719
|51.703
|Maya Crude M2M Financial Qr26
|QMAYQ27c
|31-Aug-26
|51.332
|51.314
|Maya Crude M2M Financial Qr27
|QMAYQ28c
|31-Aug-26
|51.002
|50.984
|Maya Crude M2M Financial Qr28
|QMAYQ29c
|31-Aug-26
|50.761
|50.742
|Maya Crude M2M Financial Qr29
|QMAYQ30c
|31-Aug-26
|50.577
|50.557
|Maya Crude M2M Financial Qr30
|QMAYQ31c
|31-Aug-26
|50.418
|50.397
|Maya Crude M2M Financial Qr31
|QMAYQ32c
|31-Aug-26
|50.262
|50.242
|Maya Crude M2M Financial Qr32
|QMAYQ33c
|31-Aug-26
|50.101
|50.082
|Maya Crude M2M Financial Qr33
|QMAYQ34c
|31-Aug-26
|49.938
|49.918
|Maya Crude M2M Financial Qr34
|QMAYQ35c
|31-Aug-26
|49.778
|49.758
|Maya Crude M2M Financial Qr35
|QMAYQ36c
|31-Aug-26
|49.62
|49.6
|Maya Crude M2M Financial Qr36
|QMAYQ37c
|31-Aug-26
|49.458
|49.439
|Maya Crude M2M Financial Qr37
|QMAYQ38c
|31-Aug-26
|49.294
|49.275
|Maya Crude M2M Financial Qr38
|QMAYQ39c
|31-Aug-26
|49.134
|49.114
|Maya Crude M2M Financial Qr39
|QMAYQ40c
|31-Aug-26
|48.984
|48.963
|Maya Crude M2M Financial Qr40
|QMAYQ41c
|31-Aug-26
|48.843
|48.821
|Maya Crude M2M Financial Qr41
|QMAYQ42c
|31-Aug-26
|48.705
|48.683
|Maya Crude M2M Financial Qr42
|QMAYQ43c
|31-Aug-26
|48.571
|48.549
|Maya Crude M2M Financial Qr43
|QMAYQ44c
|31-Aug-26
|48.44
|48.418
|Maya Crude M2M Financial Qr44
|QMAYQ45c
|31-Aug-26
|48.308
|48.286
|Maya Crude M2M Financial Qr45
|QMAYQ46c
|31-Aug-26
|48.171
|48.15
|Maya Crude M2M Financial Qr46
|QMAYQ47c
|31-Aug-26
|48.04
|48.017
|Maya Crude M2M Financial Qr47
|QMAYQ48c
|18-Aug-26
|48.324
|48.323
|Maya Crude M2M Financial Qr48
|QMAYQ48c
|31-Aug-26
|47.964
|47.93
|Maya Crude M2M Financial Qr48
|QMAYQ49c
|18-Aug-26
|48.432
|48.431
|Maya Crude M2M Financial Qr49
|QMAYQ49c
|28-Aug-26
|48.686
|48.688
|Maya Crude M2M Financial Qr49
|QMAYQ49c
|31-Aug-26
|48.103
|48.034
|Maya Crude M2M Financial Qr49
|QMAYQ50c
|18-Aug-26
|48.878
|48.875
|Maya Crude M2M Financial Qr50
|QMAYQ50c
|28-Aug-26
|49.123
|49.127
|Maya Crude M2M Financial Qr50
|QMAYQ50c
|31-Aug-26
|48.58
|48.471
|Maya Crude M2M Financial Qr50
|QMAYQ51c
|18-Aug-26
|49.574
|49.569
|Maya Crude M2M Financial Qr51
|QMAYQ51c
|28-Aug-26
|49.806
|49.814
|Maya Crude M2M Financial Qr51
|QMAYQ51c
|31-Aug-26
|49.28
|49.154
|Maya Crude M2M Financial Qr51
|QMAYQ52c
|18-Aug-26
|50.352
|50.344
|Maya Crude M2M Financial Qr52
|QMAYQ52c
|28-Aug-26
|50.57
|50.583
|Maya Crude M2M Financial Qr52
|QMAYQ52c
|31-Aug-26
|50.045
|49.919
|Maya Crude M2M Financial Qr52
|QMAYQ53c
|18-Aug-26
|51.151
|51.139
|Maya Crude M2M Financial Qr53
|QMAYQ53c
|28-Aug-26
|51.354
|51.371
|Maya Crude M2M Financial Qr53
|QMAYQ53c
|31-Aug-26
|50.826
|50.703
|Maya Crude M2M Financial Qr53
|QMAYQ54c
|18-Aug-26
|51.96
|51.945
|Maya Crude M2M Financial Qr54
|QMAYQ54c
|28-Aug-26
|52.147
|52.169
|Maya Crude M2M Financial Qr54
|QMAYQ54c
|31-Aug-26
|51.617
|51.497
|Maya Crude M2M Financial Qr54
|QMAYQ55c
|18-Aug-26
|52.779
|52.761
|Maya Crude M2M Financial Qr55
|QMAYQ55c
|28-Aug-26
|52.951
|52.978
|Maya Crude M2M Financial Qr55
|QMAYQ55c
|31-Aug-26
|52.419
|52.301
|Maya Crude M2M Financial Qr55
|QMAYQ56c
|18-Aug-26
|53.609
|53.588
|Maya Crude M2M Financial Qr56
|QMAYQ56c
|28-Aug-26
|53.764
|53.796
|Maya Crude M2M Financial Qr56
|QMAYQ56c
|31-Aug-26
|53.231
|53.116
|Maya Crude M2M Financial Qr56
|QMAYQ57c
|18-Aug-26
|54.45
|54.425
|Maya Crude M2M Financial Qr57
|QMAYQ57c
|28-Aug-26
|54.589
|54.625
|Maya Crude M2M Financial Qr57
|QMAYQ57c
|31-Aug-26
|54.052
|53.941
|Maya Crude M2M Financial Qr57
|QMAYQ58c
|18-Aug-26
|55.302
|55.274
|Maya Crude M2M Financial Qr58
|QMAYQ58c
|28-Aug-26
|55.423
|55.465
|Maya Crude M2M Financial Qr58
|QMAYQ58c
|31-Aug-26
|54.885
|54.777
|Maya Crude M2M Financial Qr58
|QMAYQ59c
|18-Aug-26
|56.165
|56.133
|Maya Crude M2M Financial Qr59
|QMAYQ59c
|28-Aug-26
|56.268
|56.316
|Maya Crude M2M Financial Qr59
|QMAYQ59c
|31-Aug-26
|55.728
|55.624
|Maya Crude M2M Financial Qr59
|QMAYQ60c
|18-Aug-26
|57.039
|57.003
|Maya Crude M2M Financial Qr60
|QMAYQ60c
|28-Aug-26
|57.124
|57.177
|Maya Crude M2M Financial Qr60
|QMAYQ60c
|31-Aug-26
|56.582
|56.481
|Maya Crude M2M Financial Qr60
|QMAYQ61c
|18-Aug-26
|57.924
|57.885
|Maya Crude M2M Financial Qr61
|QMAYQ61c
|28-Aug-26
|57.991
|58.05
|Maya Crude M2M Financial Qr61
|QMAYQ61c
|31-Aug-26
|57.447
|57.349
|Maya Crude M2M Financial Qr61
|QMAYQ62c
|18-Aug-26
|58.821
|58.778
|Maya Crude M2M Financial Qr62
|QMAYQ62c
|28-Aug-26
|58.869
|58.933
|Maya Crude M2M Financial Qr62
|QMAYQ62c
|31-Aug-26
|58.323
|58.229
|Maya Crude M2M Financial Qr62
|QMAYQ63c
|18-Aug-26
|59.73
|59.683
|Maya Crude M2M Financial Qr63
|QMAYQ63c
|28-Aug-26
|59.758
|59.828
|Maya Crude M2M Financial Qr63
|QMAYQ63c
|31-Aug-26
|59.21
|59.12
|Maya Crude M2M Financial Qr63
|QMAYQ64c
|18-Aug-26
|60.65
|60.6
|Maya Crude M2M Financial Qr64
|QMAYQ64c
|28-Aug-26
|60.658
|60.735
|Maya Crude M2M Financial Qr64
|QMAYQ64c
|31-Aug-26
|60.108
|60.022
|Maya Crude M2M Financial Qr64
|QMAYQ65c
|18-Aug-26
|61.582
|61.528
|Maya Crude M2M Financial Qr65
|QMAYQ65c
|28-Aug-26
|61.57
|61.652
|Maya Crude M2M Financial Qr65
|QMAYQ65c
|31-Aug-26
|61.018
|60.936
|Maya Crude M2M Financial Qr65
|QMAYQ66c
|18-Aug-26
|62.527
|62.468
|Maya Crude M2M Financial Qr66
|QMAYQ66c
|28-Aug-26
|62.494
|62.582
|Maya Crude M2M Financial Qr66
|QMAYQ66c
|31-Aug-26
|61.94
|61.862
|Maya Crude M2M Financial Qr66
|QMAYQ67c
|18-Aug-26
|63.483
|63.42
|Maya Crude M2M Financial Qr67
|QMAYQ67c
|28-Aug-26
|63.429
|63.524
|Maya Crude M2M Financial Qr67
|QMAYQ67c
|31-Aug-26
|62.873
|62.799
|Maya Crude M2M Financial Qr67
|QMAYQ68c
|18-Aug-26
|64.453
|64.385
|Maya Crude M2M Financial Qr68
|QMAYQ68c
|28-Aug-26
|64.375
|64.477
|Maya Crude M2M Financial Qr68
|QMAYQ68c
|31-Aug-26
|63.818
|63.749
|Maya Crude M2M Financial Qr68
|QMAYQ69c
|18-Aug-26
|65.435
|65.362
|Maya Crude M2M Financial Qr69
|QMAYQ69c
|28-Aug-26
|65.335
|65.443
|Maya Crude M2M Financial Qr69
|QMAYQ69c
|31-Aug-26
|64.776
|64.711
|Maya Crude M2M Financial Qr69
|QMAYQ70c
|18-Aug-26
|66.429
|66.352
|Maya Crude M2M Financial Qr70
|QMAYQ70c
|28-Aug-26
|66.306
|66.421
|Maya Crude M2M Financial Qr70
|QMAYQ70c
|31-Aug-26
|65.745
|65.685
|Maya Crude M2M Financial Qr70
|QMAYQ71c
|18-Aug-26
|67.437
|67.355
|Maya Crude M2M Financial Qr71
|QMAYQ71c
|28-Aug-26
|67.289
|67.412
|Maya Crude M2M Financial Qr71
|QMAYQ71c
|31-Aug-26
|66.727
|66.671
|Maya Crude M2M Financial Qr71
|QMAYQ72c
|18-Aug-26
|68.457
|68.371
|Maya Crude M2M Financial Qr72
|QMAYQ72c
|28-Aug-26
|68.285
|68.415
|Maya Crude M2M Financial Qr72
|QMAYQ72c
|31-Aug-26
|67.722
|67.671
|Maya Crude M2M Financial Qr72
|QMAYQ73c
|18-Aug-26
|69.491
|69.399
|Maya Crude M2M Financial Qr73
|QMAYQ73c
|28-Aug-26
|69.294
|69.431
|Maya Crude M2M Financial Qr73
|QMAYQ73c
|31-Aug-26
|68.729
|68.683
|Maya Crude M2M Financial Qr73
|QMAYQ74c
|18-Aug-26
|70.538
|70.442
|Maya Crude M2M Financial Qr74
|QMAYQ74c
|28-Aug-26
|70.315
|70.46
|Maya Crude M2M Financial Qr74
|QMAYQ74c
|31-Aug-26
|69.749
|69.708
|Maya Crude M2M Financial Qr74
|QMAYQ75c
|18-Aug-26
|71.599
|71.497
|Maya Crude M2M Financial Qr75
|QMAYQ75c
|28-Aug-26
|71.35
|71.502
|Maya Crude M2M Financial Qr75
|QMAYQ75c
|31-Aug-26
|70.782
|70.747
|Maya Crude M2M Financial Qr75
|QMAYQ76c
|18-Aug-26
|72.674
|72.567
|Maya Crude M2M Financial Qr76
|QMAYQ76c
|28-Aug-26
|72.397
|72.558
|Maya Crude M2M Financial Qr76
|QMAYQ76c
|31-Aug-26
|71.828
|71.799
|Maya Crude M2M Financial Qr76
|QMAYY03c
|31-Aug-26
|57.463
|57.46
|Maya Crude M2M Financial Yr03
|QMAYY04c
|31-Aug-26
|55.718
|55.71
|Maya Crude M2M Financial Yr04
|QMAYY05c
|31-Aug-26
|54.137
|54.123
|Maya Crude M2M Financial Yr05
|QMAYY06c
|31-Aug-26
|52.647
|52.629
|Maya Crude M2M Financial Yr06
|QMAYY07c
|31-Aug-26
|51.203
|51.186
|Maya Crude M2M Financial Yr07
|QMAYY08c
|31-Aug-26
|50.34
|50.319
|Maya Crude M2M Financial Yr08
|QMAYY09c
|31-Aug-26
|49.698
|49.679
|Maya Crude M2M Financial Yr09
|QMAYY10c
|31-Aug-26
|49.064
|49.043
|Maya Crude M2M Financial Yr10
|QMAYY11c
|31-Aug-26
|48.506
|48.484
|Maya Crude M2M Financial Yr11
|QMAYY12c
|28-Aug-26
|48.685
|48.686
|Maya Crude M2M Financial Yr12
|QMAYY12c
|31-Aug-26
|48.07
|48.033
|Maya Crude M2M Financial Yr12
|QMAYY13c
|18-Aug-26
|49.989
|49.982
|Maya Crude M2M Financial Yr13
|QMAYY13c
|28-Aug-26
|50.213
|50.224
|Maya Crude M2M Financial Yr13
|QMAYY13c
|31-Aug-26
|49.683
|49.562
|Maya Crude M2M Financial Yr13
|QMAYY14c
|18-Aug-26
|53.2
|53.18
|Maya Crude M2M Financial Yr14
|QMAYY14c
|28-Aug-26
|53.363
|53.392
|Maya Crude M2M Financial Yr14
|QMAYY14c
|31-Aug-26
|52.83
|52.714
|Maya Crude M2M Financial Yr14
|QMAYY15c
|18-Aug-26
|56.607
|56.574
|Maya Crude M2M Financial Yr15
|QMAYY15c
|28-Aug-26
|56.702
|56.752
|Maya Crude M2M Financial Yr15
|QMAYY15c
|31-Aug-26
|56.161
|56.058
|Maya Crude M2M Financial Yr15
|QMAYY16c
|18-Aug-26
|60.196
|60.147
|Maya Crude M2M Financial Yr16
|QMAYY16c
|28-Aug-26
|60.214
|60.287
|Maya Crude M2M Financial Yr16
|QMAYY16c
|31-Aug-26
|59.665
|59.577
|Maya Crude M2M Financial Yr16
|QMAYY17c
|18-Aug-26
|63.974
|63.909
|Maya Crude M2M Financial Yr17
|QMAYY17c
|28-Aug-26
|63.908
|64.006
|Maya Crude M2M Financial Yr17
|QMAYY17c
|31-Aug-26
|63.352
|63.28
|Maya Crude M2M Financial Yr17
|QMAYY18c
|18-Aug-26
|67.953
|67.869
|Maya Crude M2M Financial Yr18
|QMAYY18c
|28-Aug-26
|67.794
|67.92
|Maya Crude M2M Financial Yr18
|QMAYY18c
|31-Aug-26
|67.231
|67.178
|Maya Crude M2M Financial Yr18
|QMAYY19c
|18-Aug-26
|72.143
|72.039
|Maya Crude M2M Financial Yr19
|QMAYY19c
|28-Aug-26
|71.88
|72.037
|Maya Crude M2M Financial Yr19
|QMAYY19c
|31-Aug-26
|71.312
|71.279
|Maya Crude M2M Financial Yr19
|QMEH143c
|18-Aug-26
|58.397
|58.396
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH144c
|18-Aug-26
|58.384
|58.383
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH144c
|31-Aug-26
|57.757
|57.758
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH145c
|18-Aug-26
|58.394
|58.393
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH145c
|28-Aug-26
|58.591
|58.592
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH145c
|31-Aug-26
|57.766
|57.767
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH146c
|18-Aug-26
|58.436
|58.435
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH146c
|28-Aug-26
|58.632
|58.633
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH146c
|31-Aug-26
|57.806
|57.807
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH147c
|18-Aug-26
|58.515
|58.514
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH147c
|28-Aug-26
|58.71
|58.711
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH147c
|31-Aug-26
|57.884
|57.885
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH148c
|18-Aug-26
|58.636
|58.634
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH148c
|28-Aug-26
|58.828
|58.83
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH148c
|31-Aug-26
|58.001
|58.003
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH149c
|18-Aug-26
|58.795
|58.793
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH149c
|28-Aug-26
|58.984
|58.988
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH149c
|31-Aug-26
|58.155
|58.158
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH150c
|18-Aug-26
|58.986
|58.983
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH150c
|28-Aug-26
|59.172
|59.176
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH150c
|31-Aug-26
|58.342
|58.346
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH151c
|18-Aug-26
|59.201
|59.198
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH151c
|28-Aug-26
|59.383
|59.389
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH151c
|31-Aug-26
|58.551
|58.556
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH152c
|18-Aug-26
|59.432
|59.428
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH152c
|28-Aug-26
|59.611
|59.618
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH152c
|31-Aug-26
|58.776
|58.783
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH153c
|18-Aug-26
|59.673
|59.668
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH153c
|28-Aug-26
|59.848
|59.856
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH153c
|31-Aug-26
|59.011
|59.019
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH154c
|18-Aug-26
|59.919
|59.913
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH154c
|28-Aug-26
|60.09
|60.1
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH154c
|31-Aug-26
|59.251
|59.261
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH155c
|18-Aug-26
|60.169
|60.162
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH155c
|28-Aug-26
|60.335
|60.346
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH155c
|31-Aug-26
|59.493
|59.504
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH156c
|18-Aug-26
|60.42
|60.412
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH156c
|28-Aug-26
|60.582
|60.594
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH156c
|31-Aug-26
|59.738
|59.751
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH157c
|18-Aug-26
|60.672
|60.663
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH157c
|28-Aug-26
|60.83
|60.844
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH157c
|31-Aug-26
|59.984
|59.997
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH158c
|18-Aug-26
|60.926
|60.915
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH158c
|28-Aug-26
|61.08
|61.095
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH158c
|31-Aug-26
|60.231
|60.246
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH159c
|18-Aug-26
|61.18
|61.169
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH159c
|28-Aug-26
|61.329
|61.346
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH159c
|31-Aug-26
|60.479
|60.495
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH160c
|18-Aug-26
|61.436
|61.424
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH160c
|28-Aug-26
|61.581
|61.599
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH160c
|31-Aug-26
|60.727
|60.746
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH161c
|18-Aug-26
|61.693
|61.679
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH161c
|28-Aug-26
|61.833
|61.853
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH161c
|31-Aug-26
|60.978
|60.998
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH162c
|18-Aug-26
|61.951
|61.936
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH162c
|28-Aug-26
|62.087
|62.109
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH162c
|31-Aug-26
|61.229
|61.25
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH163c
|18-Aug-26
|62.21
|62.195
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH163c
|28-Aug-26
|62.342
|62.365
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH163c
|31-Aug-26
|61.481
|61.504
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH164c
|18-Aug-26
|62.471
|62.454
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH164c
|28-Aug-26
|62.597
|62.622
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH164c
|31-Aug-26
|61.734
|61.759
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH165c
|18-Aug-26
|62.732
|62.714
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH165c
|28-Aug-26
|62.854
|62.88
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH165c
|31-Aug-26
|61.989
|62.015
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH166c
|18-Aug-26
|62.994
|62.976
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH166c
|28-Aug-26
|63.112
|63.14
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH166c
|31-Aug-26
|62.244
|62.272
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH167c
|18-Aug-26
|63.258
|63.238
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH167c
|28-Aug-26
|63.371
|63.4
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH167c
|31-Aug-26
|62.5
|62.529
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH168c
|18-Aug-26
|63.522
|63.502
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH168c
|28-Aug-26
|63.63
|63.661
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH168c
|31-Aug-26
|62.759
|62.789
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH169c
|18-Aug-26
|63.788
|63.766
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH169c
|28-Aug-26
|63.892
|63.924
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH169c
|31-Aug-26
|63.017
|63.049
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH170c
|18-Aug-26
|64.055
|64.032
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH170c
|28-Aug-26
|64.154
|64.188
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH170c
|31-Aug-26
|63.277
|63.311
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH171c
|18-Aug-26
|64.323
|64.299
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH171c
|28-Aug-26
|64.418
|64.453
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH171c
|31-Aug-26
|63.538
|63.573
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH172c
|18-Aug-26
|64.593
|64.568
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH172c
|28-Aug-26
|64.682
|64.72
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH172c
|31-Aug-26
|63.8
|63.836
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH173c
|18-Aug-26
|64.863
|64.837
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH173c
|28-Aug-26
|64.947
|64.986
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH173c
|31-Aug-26
|64.063
|64.102
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH174c
|18-Aug-26
|65.135
|65.108
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH174c
|28-Aug-26
|65.214
|65.255
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH174c
|31-Aug-26
|64.327
|64.367
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH175c
|18-Aug-26
|65.408
|65.379
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH175c
|28-Aug-26
|65.482
|65.524
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH175c
|31-Aug-26
|64.593
|64.635
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH176c
|18-Aug-26
|65.681
|65.652
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH176c
|28-Aug-26
|65.751
|65.795
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH176c
|31-Aug-26
|64.859
|64.903
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH177c
|18-Aug-26
|65.956
|65.926
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH177c
|28-Aug-26
|66.02
|66.066
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH177c
|31-Aug-26
|65.127
|65.172
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH178c
|18-Aug-26
|66.233
|66.201
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH178c
|28-Aug-26
|66.292
|66.339
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH178c
|31-Aug-26
|65.396
|65.443
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH179c
|18-Aug-26
|66.51
|66.477
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH179c
|28-Aug-26
|66.564
|66.614
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH179c
|31-Aug-26
|65.665
|65.714
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH180c
|18-Aug-26
|66.79
|66.756
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH180c
|28-Aug-26
|66.838
|66.889
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH180c
|31-Aug-26
|65.937
|65.987
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH181c
|18-Aug-26
|67.07
|67.034
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH181c
|28-Aug-26
|67.112
|67.165
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH181c
|31-Aug-26
|66.209
|66.261
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH182c
|18-Aug-26
|67.351
|67.314
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH182c
|28-Aug-26
|67.388
|67.443
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH182c
|31-Aug-26
|66.482
|66.536
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH183c
|18-Aug-26
|67.633
|67.595
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH183c
|28-Aug-26
|67.665
|67.722
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH183c
|31-Aug-26
|66.757
|66.812
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH184c
|18-Aug-26
|67.916
|67.878
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH184c
|28-Aug-26
|67.944
|68.002
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH184c
|31-Aug-26
|67.032
|67.09
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH185c
|18-Aug-26
|68.201
|68.161
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH185c
|28-Aug-26
|68.222
|68.282
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH185c
|31-Aug-26
|67.309
|67.368
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH186c
|18-Aug-26
|68.487
|68.446
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH186c
|28-Aug-26
|68.503
|68.565
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH186c
|31-Aug-26
|67.587
|67.648
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH187c
|18-Aug-26
|68.775
|68.732
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH187c
|28-Aug-26
|68.785
|68.849
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH187c
|31-Aug-26
|67.866
|67.929
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH188c
|18-Aug-26
|69.063
|69.02
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH188c
|28-Aug-26
|69.068
|69.134
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH188c
|31-Aug-26
|68.147
|68.212
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH189c
|18-Aug-26
|69.353
|69.308
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH189c
|28-Aug-26
|69.351
|69.419
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH189c
|31-Aug-26
|68.428
|68.495
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH190c
|18-Aug-26
|69.644
|69.598
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH190c
|28-Aug-26
|69.637
|69.706
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH190c
|31-Aug-26
|68.711
|68.779
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH191c
|18-Aug-26
|69.936
|69.889
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH191c
|28-Aug-26
|69.923
|69.995
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH191c
|31-Aug-26
|68.995
|69.066
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH192c
|18-Aug-26
|70.229
|70.181
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH192c
|28-Aug-26
|70.211
|70.285
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH192c
|31-Aug-26
|69.28
|69.352
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH193c
|18-Aug-26
|70.524
|70.474
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH193c
|28-Aug-26
|70.499
|70.575
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH193c
|31-Aug-26
|69.566
|69.64
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH194c
|18-Aug-26
|70.82
|70.769
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH194c
|28-Aug-26
|70.79
|70.867
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH194c
|31-Aug-26
|69.854
|69.931
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH195c
|18-Aug-26
|71.118
|71.066
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH195c
|28-Aug-26
|71.081
|71.16
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH195c
|31-Aug-26
|70.143
|70.221
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH196c
|18-Aug-26
|71.417
|71.363
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH196c
|28-Aug-26
|71.374
|71.455
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH196c
|31-Aug-26
|70.433
|70.513
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH197c
|18-Aug-26
|71.716
|71.661
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH197c
|28-Aug-26
|71.667
|71.75
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH197c
|31-Aug-26
|70.724
|70.806
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH198c
|18-Aug-26
|72.017
|71.961
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH198c
|28-Aug-26
|71.962
|72.048
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH198c
|31-Aug-26
|71.016
|71.101
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH199c
|18-Aug-26
|72.32
|72.262
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH199c
|28-Aug-26
|72.259
|72.346
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH199c
|31-Aug-26
|71.311
|71.396
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH200c
|18-Aug-26
|72.623
|72.564
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH200c
|28-Aug-26
|72.557
|72.646
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH200c
|31-Aug-26
|71.606
|71.694
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH201c
|18-Aug-26
|72.928
|72.868
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH201c
|28-Aug-26
|72.855
|72.946
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH201c
|31-Aug-26
|71.901
|71.992
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH202c
|18-Aug-26
|73.236
|73.174
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH202c
|28-Aug-26
|73.155
|73.248
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH202c
|31-Aug-26
|72.2
|72.291
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH203c
|18-Aug-26
|73.543
|73.48
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH203c
|28-Aug-26
|73.456
|73.552
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH203c
|31-Aug-26
|72.498
|72.592
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH204c
|18-Aug-26
|73.852
|73.787
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH204c
|28-Aug-26
|73.759
|73.856
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH204c
|31-Aug-26
|72.798
|72.894
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH205c
|18-Aug-26
|74.162
|74.096
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH205c
|28-Aug-26
|74.062
|74.162
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH205c
|31-Aug-26
|73.099
|73.197
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH206c
|18-Aug-26
|74.474
|74.406
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH206c
|28-Aug-26
|74.368
|74.47
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH206c
|31-Aug-26
|73.402
|73.503
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH207c
|18-Aug-26
|74.787
|74.718
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH207c
|28-Aug-26
|74.674
|74.778
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH207c
|31-Aug-26
|73.706
|73.808
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH208c
|18-Aug-26
|75.101
|75.031
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH208c
|28-Aug-26
|74.981
|75.088
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH208c
|31-Aug-26
|74.01
|74.115
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH209c
|18-Aug-26
|75.418
|75.346
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH209c
|28-Aug-26
|75.29
|75.399
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH209c
|31-Aug-26
|74.317
|74.424
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH210c
|18-Aug-26
|75.735
|75.661
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH210c
|28-Aug-26
|75.601
|75.712
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH210c
|31-Aug-26
|74.625
|74.734
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH211c
|18-Aug-26
|76.053
|75.978
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH211c
|28-Aug-26
|75.913
|76.026
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH211c
|31-Aug-26
|74.934
|75.045
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH212c
|18-Aug-26
|76.373
|76.297
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH212c
|28-Aug-26
|76.225
|76.34
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH212c
|31-Aug-26
|75.245
|75.358
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH213c
|18-Aug-26
|76.694
|76.616
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH213c
|28-Aug-26
|76.54
|76.657
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH213c
|31-Aug-26
|75.556
|75.672
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH214c
|18-Aug-26
|77.017
|76.937
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH214c
|28-Aug-26
|76.855
|76.975
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH214c
|31-Aug-26
|75.869
|75.987
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH215c
|18-Aug-26
|77.341
|77.26
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH215c
|28-Aug-26
|77.173
|77.294
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH215c
|31-Aug-26
|76.183
|76.303
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH216c
|18-Aug-26
|77.667
|77.584
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH216c
|28-Aug-26
|77.49
|77.615
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH216c
|31-Aug-26
|76.499
|76.621
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH217c
|18-Aug-26
|77.994
|77.909
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH217c
|28-Aug-26
|77.81
|77.937
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH217c
|31-Aug-26
|76.816
|76.941
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH218c
|18-Aug-26
|78.322
|78.236
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH218c
|28-Aug-26
|78.131
|78.26
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH218c
|31-Aug-26
|77.134
|77.262
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH219c
|18-Aug-26
|78.651
|78.564
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH219c
|28-Aug-26
|78.453
|78.584
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH219c
|31-Aug-26
|77.454
|77.583
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH220c
|18-Aug-26
|78.982
|78.893
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH220c
|28-Aug-26
|78.777
|78.91
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH220c
|31-Aug-26
|77.775
|77.907
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH221c
|18-Aug-26
|79.315
|79.224
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH221c
|28-Aug-26
|79.102
|79.238
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH221c
|31-Aug-26
|78.097
|78.232
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH222c
|18-Aug-26
|79.648
|79.556
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH222c
|28-Aug-26
|79.428
|79.566
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH222c
|31-Aug-26
|78.421
|78.558
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH223c
|18-Aug-26
|79.985
|79.891
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH223c
|28-Aug-26
|79.755
|79.897
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH223c
|31-Aug-26
|78.747
|78.885
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH224c
|18-Aug-26
|80.321
|80.226
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH224c
|28-Aug-26
|80.085
|80.229
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH224c
|31-Aug-26
|79.073
|79.215
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH225c
|18-Aug-26
|80.66
|80.562
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH225c
|28-Aug-26
|80.416
|80.562
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH225c
|31-Aug-26
|79.401
|79.545
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH226c
|18-Aug-26
|80.999
|80.9
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH226c
|28-Aug-26
|80.747
|80.895
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH226c
|31-Aug-26
|79.73
|79.876
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH227c
|18-Aug-26
|81.34
|81.24
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH227c
|28-Aug-26
|81.08
|81.232
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH227c
|31-Aug-26
|80.061
|80.209
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH228c
|18-Aug-26
|81.683
|81.581
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH228c
|28-Aug-26
|81.415
|81.569
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH228c
|31-Aug-26
|80.393
|80.545
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH229c
|18-Aug-26
|82.028
|81.924
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH229c
|28-Aug-26
|81.752
|81.907
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH229c
|31-Aug-26
|80.726
|80.881
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH230c
|18-Aug-26
|82.373
|82.268
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH230c
|28-Aug-26
|82.089
|82.247
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH230c
|31-Aug-26
|81.061
|81.218
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH231c
|18-Aug-26
|82.72
|82.613
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH231c
|28-Aug-26
|82.428
|82.589
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH231c
|31-Aug-26
|81.398
|81.556
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH232c
|18-Aug-26
|83.069
|82.96
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH232c
|28-Aug-26
|82.769
|82.932
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH232c
|31-Aug-26
|81.736
|81.898
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH233c
|18-Aug-26
|83.419
|83.308
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH233c
|28-Aug-26
|83.11
|83.276
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH233c
|31-Aug-26
|82.074
|82.239
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH234c
|18-Aug-26
|83.77
|83.658
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH234c
|28-Aug-26
|83.453
|83.623
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH234c
|31-Aug-26
|82.415
|82.582
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH235c
|18-Aug-26
|84.124
|84.009
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH235c
|28-Aug-26
|83.798
|83.97
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH235c
|31-Aug-26
|82.758
|82.927
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH236c
|18-Aug-26
|84.479
|84.363
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH236c
|28-Aug-26
|84.144
|84.318
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH236c
|31-Aug-26
|83.101
|83.273
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH237c
|18-Aug-26
|84.835
|84.717
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH237c
|28-Aug-26
|84.492
|84.669
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH237c
|31-Aug-26
|83.446
|83.621
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH238c
|18-Aug-26
|85.193
|85.073
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH238c
|28-Aug-26
|84.841
|85.021
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH238c
|31-Aug-26
|83.792
|83.97
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH239c
|18-Aug-26
|85.552
|85.43
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH239c
|28-Aug-26
|85.191
|85.374
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH239c
|31-Aug-26
|84.14
|84.32
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH240c
|18-Aug-26
|85.912
|85.789
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH240c
|28-Aug-26
|85.543
|85.729
|Magellan East Houston M2M Financ
|QMEH240c
|31-Aug-26
|84.49
|84.672
|Magellan East Houston M2M Financ
|QNAG143c
|18-Aug-26
|116.21
|116.208
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG144c
|18-Aug-26
|116.175
|116.173
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG144c
|31-Aug-26
|115.173
|115.175
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG145c
|18-Aug-26
|116.202
|116.2
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG145c
|28-Aug-26
|117.314
|117.317
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG145c
|31-Aug-26
|115.197
|115.199
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG146c
|18-Aug-26
|116.315
|116.312
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG146c
|28-Aug-26
|117.425
|117.427
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG146c
|31-Aug-26
|115.304
|115.307
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG147c
|18-Aug-26
|116.527
|116.524
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG147c
|28-Aug-26
|117.634
|117.637
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG147c
|31-Aug-26
|115.513
|115.516
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG148c
|18-Aug-26
|116.851
|116.846
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG148c
|28-Aug-26
|117.951
|117.956
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG148c
|31-Aug-26
|115.827
|115.833
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG149c
|18-Aug-26
|117.277
|117.272
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG149c
|28-Aug-26
|118.369
|118.38
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG149c
|31-Aug-26
|116.243
|116.251
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG150c
|18-Aug-26
|117.789
|117.781
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG150c
|28-Aug-26
|118.877
|118.888
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG150c
|31-Aug-26
|116.745
|116.756
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG151c
|18-Aug-26
|118.365
|118.357
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG151c
|28-Aug-26
|119.443
|119.459
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG151c
|31-Aug-26
|117.309
|117.322
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG152c
|18-Aug-26
|118.984
|118.974
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG152c
|28-Aug-26
|120.055
|120.074
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG152c
|31-Aug-26
|117.912
|117.931
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG153c
|18-Aug-26
|119.63
|119.617
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG153c
|28-Aug-26
|120.692
|120.713
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG153c
|31-Aug-26
|118.546
|118.567
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG154c
|18-Aug-26
|120.29
|120.274
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG154c
|28-Aug-26
|121.341
|121.368
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG154c
|31-Aug-26
|119.19
|119.216
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG155c
|18-Aug-26
|120.957
|120.938
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG155c
|28-Aug-26
|122.002
|122.031
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG155c
|31-Aug-26
|119.842
|119.871
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG156c
|18-Aug-26
|121.63
|121.609
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG156c
|28-Aug-26
|122.665
|122.697
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG156c
|31-Aug-26
|120.499
|120.534
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG157c
|18-Aug-26
|122.305
|122.281
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG157c
|28-Aug-26
|123.33
|123.368
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG157c
|31-Aug-26
|121.162
|121.197
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG158c
|18-Aug-26
|122.986
|122.957
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG158c
|28-Aug-26
|124.002
|124.042
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG158c
|31-Aug-26
|121.825
|121.865
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG159c
|18-Aug-26
|123.667
|123.638
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG159c
|28-Aug-26
|124.673
|124.718
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG159c
|31-Aug-26
|122.493
|122.536
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG160c
|18-Aug-26
|124.353
|124.321
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG160c
|28-Aug-26
|125.349
|125.397
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG160c
|31-Aug-26
|123.161
|123.212
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG161c
|18-Aug-26
|125.042
|125.005
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG161c
|28-Aug-26
|126.026
|126.079
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG161c
|31-Aug-26
|123.834
|123.888
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG162c
|18-Aug-26
|125.734
|125.693
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG162c
|28-Aug-26
|126.708
|126.767
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG162c
|31-Aug-26
|124.511
|124.567
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG163c
|18-Aug-26
|126.425
|126.385
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG163c
|28-Aug-26
|127.392
|127.454
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG163c
|31-Aug-26
|125.187
|125.249
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG164c
|18-Aug-26
|127.125
|127.079
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG164c
|28-Aug-26
|128.079
|128.146
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG164c
|31-Aug-26
|125.868
|125.935
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG165c
|18-Aug-26
|127.824
|127.776
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG165c
|28-Aug-26
|128.769
|128.839
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG165c
|31-Aug-26
|126.553
|126.622
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG166c
|18-Aug-26
|128.527
|128.478
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG166c
|28-Aug-26
|129.462
|129.537
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG166c
|31-Aug-26
|127.24
|127.315
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG167c
|18-Aug-26
|129.234
|129.181
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG167c
|28-Aug-26
|130.157
|130.235
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG167c
|31-Aug-26
|127.929
|128.007
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG168c
|18-Aug-26
|129.942
|129.888
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG168c
|28-Aug-26
|130.855
|130.938
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG168c
|31-Aug-26
|128.624
|128.705
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG169c
|18-Aug-26
|130.655
|130.596
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG169c
|28-Aug-26
|131.558
|131.644
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG169c
|31-Aug-26
|129.319
|129.405
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG170c
|18-Aug-26
|131.37
|131.309
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG170c
|28-Aug-26
|132.262
|132.353
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG170c
|31-Aug-26
|130.017
|130.108
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG171c
|18-Aug-26
|132.089
|132.024
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG171c
|28-Aug-26
|132.97
|133.064
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG171c
|31-Aug-26
|130.72
|130.814
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG172c
|18-Aug-26
|132.81
|132.743
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG172c
|28-Aug-26
|133.679
|133.781
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG172c
|31-Aug-26
|131.423
|131.522
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG173c
|18-Aug-26
|133.534
|133.464
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG173c
|28-Aug-26
|134.393
|134.498
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG173c
|31-Aug-26
|132.131
|132.236
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG174c
|18-Aug-26
|134.263
|134.19
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG174c
|28-Aug-26
|135.11
|135.22
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG174c
|31-Aug-26
|132.842
|132.95
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG175c
|18-Aug-26
|134.994
|134.917
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG175c
|28-Aug-26
|135.829
|135.942
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG175c
|31-Aug-26
|133.556
|133.669
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG176c
|18-Aug-26
|135.726
|135.648
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG176c
|28-Aug-26
|136.552
|136.67
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG176c
|31-Aug-26
|134.273
|134.391
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG177c
|18-Aug-26
|136.463
|136.383
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG177c
|28-Aug-26
|137.276
|137.4
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG177c
|31-Aug-26
|134.992
|135.115
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG178c
|18-Aug-26
|137.206
|137.12
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG178c
|28-Aug-26
|138.007
|138.133
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG178c
|31-Aug-26
|135.716
|135.842
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG179c
|18-Aug-26
|137.948
|137.86
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG179c
|28-Aug-26
|138.737
|138.871
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG179c
|31-Aug-26
|136.441
|136.572
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG180c
|18-Aug-26
|138.696
|138.605
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG180c
|28-Aug-26
|139.472
|139.609
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG180c
|31-Aug-26
|137.171
|137.305
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG181c
|18-Aug-26
|139.446
|139.35
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG181c
|28-Aug-26
|140.21
|140.353
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG181c
|31-Aug-26
|137.903
|138.043
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG182c
|18-Aug-26
|140.2
|140.1
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG182c
|28-Aug-26
|140.951
|141.099
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG182c
|31-Aug-26
|138.638
|138.783
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG183c
|18-Aug-26
|140.955
|140.854
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG183c
|28-Aug-26
|141.695
|141.848
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG183c
|31-Aug-26
|139.376
|139.524
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG184c
|18-Aug-26
|141.714
|141.612
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG184c
|28-Aug-26
|142.444
|142.6
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG184c
|31-Aug-26
|140.117
|140.272
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG185c
|18-Aug-26
|142.478
|142.371
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG185c
|28-Aug-26
|143.193
|143.354
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG185c
|31-Aug-26
|140.86
|141.021
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG186c
|18-Aug-26
|143.245
|143.135
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG186c
|28-Aug-26
|143.947
|144.114
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG186c
|31-Aug-26
|141.609
|141.772
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG187c
|18-Aug-26
|144.014
|143.901
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG187c
|28-Aug-26
|144.704
|144.876
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG187c
|31-Aug-26
|142.36
|142.529
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG188c
|18-Aug-26
|144.786
|144.67
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG188c
|28-Aug-26
|145.464
|145.641
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG188c
|31-Aug-26
|143.114
|143.289
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG189c
|18-Aug-26
|145.563
|145.442
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG189c
|28-Aug-26
|146.226
|146.409
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG189c
|31-Aug-26
|143.871
|144.051
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG190c
|18-Aug-26
|146.343
|146.22
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG190c
|28-Aug-26
|146.994
|147.179
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG190c
|31-Aug-26
|144.633
|144.815
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG191c
|18-Aug-26
|147.126
|147
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG191c
|28-Aug-26
|147.762
|147.955
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG191c
|31-Aug-26
|145.395
|145.585
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG192c
|18-Aug-26
|147.911
|147.782
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG192c
|28-Aug-26
|148.535
|148.734
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG192c
|31-Aug-26
|146.162
|146.356
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG193c
|18-Aug-26
|148.702
|148.568
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG193c
|28-Aug-26
|149.311
|149.515
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG193c
|31-Aug-26
|146.933
|147.131
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG194c
|18-Aug-26
|149.495
|149.358
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG194c
|28-Aug-26
|150.092
|150.299
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG194c
|31-Aug-26
|147.705
|147.912
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG195c
|18-Aug-26
|150.291
|150.152
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG195c
|28-Aug-26
|150.873
|151.085
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG195c
|31-Aug-26
|148.483
|148.693
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG196c
|18-Aug-26
|151.093
|150.948
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG196c
|28-Aug-26
|151.66
|151.877
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG196c
|31-Aug-26
|149.262
|149.479
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG197c
|18-Aug-26
|151.894
|151.747
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG197c
|28-Aug-26
|152.449
|152.672
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG197c
|31-Aug-26
|150.045
|150.265
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG198c
|18-Aug-26
|152.701
|152.551
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG198c
|28-Aug-26
|153.241
|153.472
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG198c
|31-Aug-26
|150.831
|151.059
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG199c
|18-Aug-26
|153.513
|153.358
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG199c
|28-Aug-26
|154.038
|154.272
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG199c
|31-Aug-26
|151.623
|151.854
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG200c
|18-Aug-26
|154.325
|154.167
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG200c
|28-Aug-26
|154.838
|155.077
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG200c
|31-Aug-26
|152.417
|152.653
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG201c
|18-Aug-26
|155.143
|154.982
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG201c
|28-Aug-26
|155.641
|155.885
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG201c
|31-Aug-26
|153.212
|153.456
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG202c
|18-Aug-26
|155.966
|155.799
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG202c
|28-Aug-26
|156.446
|156.696
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG202c
|31-Aug-26
|154.014
|154.261
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG203c
|18-Aug-26
|156.788
|156.62
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG203c
|28-Aug-26
|157.254
|157.512
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG203c
|31-Aug-26
|154.816
|155.068
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG204c
|18-Aug-26
|157.617
|157.442
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG204c
|28-Aug-26
|158.068
|158.331
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG204c
|31-Aug-26
|155.624
|155.881
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG205c
|18-Aug-26
|158.448
|158.271
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG205c
|28-Aug-26
|158.884
|159.152
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG205c
|31-Aug-26
|156.434
|156.697
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG206c
|18-Aug-26
|159.284
|159.102
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG206c
|28-Aug-26
|159.705
|159.979
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG206c
|31-Aug-26
|157.247
|157.518
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG207c
|18-Aug-26
|160.123
|159.938
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG207c
|28-Aug-26
|160.527
|160.806
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG207c
|31-Aug-26
|158.066
|158.339
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG208c
|18-Aug-26
|160.964
|160.777
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG208c
|28-Aug-26
|161.354
|161.641
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG208c
|31-Aug-26
|158.884
|159.166
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG209c
|18-Aug-26
|161.811
|161.618
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG209c
|28-Aug-26
|162.183
|162.476
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG209c
|31-Aug-26
|159.708
|159.998
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG210c
|18-Aug-26
|162.661
|162.463
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG210c
|28-Aug-26
|163.018
|163.316
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG210c
|31-Aug-26
|160.537
|160.829
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG211c
|18-Aug-26
|163.513
|163.312
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG211c
|28-Aug-26
|163.855
|164.159
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG211c
|31-Aug-26
|161.369
|161.667
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG212c
|18-Aug-26
|164.371
|164.168
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG212c
|28-Aug-26
|164.696
|165.004
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG212c
|31-Aug-26
|162.203
|162.509
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG213c
|18-Aug-26
|165.232
|165.023
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG213c
|28-Aug-26
|165.541
|165.855
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG213c
|31-Aug-26
|163.041
|163.352
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG214c
|18-Aug-26
|166.097
|165.883
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG214c
|28-Aug-26
|166.387
|166.709
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG214c
|31-Aug-26
|163.883
|164.2
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG215c
|18-Aug-26
|166.966
|166.749
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG215c
|28-Aug-26
|167.241
|167.568
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG215c
|31-Aug-26
|164.728
|165.05
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG216c
|18-Aug-26
|167.837
|167.614
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG216c
|28-Aug-26
|168.094
|168.43
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG216c
|31-Aug-26
|165.576
|165.906
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG217c
|18-Aug-26
|168.713
|168.486
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG217c
|28-Aug-26
|168.953
|169.294
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG217c
|31-Aug-26
|166.43
|166.765
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG218c
|18-Aug-26
|169.593
|169.362
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG218c
|28-Aug-26
|169.815
|170.161
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG218c
|31-Aug-26
|167.286
|167.629
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG219c
|18-Aug-26
|170.474
|170.241
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG219c
|28-Aug-26
|170.682
|171.034
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG219c
|31-Aug-26
|168.144
|168.493
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG220c
|18-Aug-26
|171.362
|171.123
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG220c
|28-Aug-26
|171.552
|171.909
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG220c
|31-Aug-26
|169.008
|169.362
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG221c
|18-Aug-26
|172.254
|172.01
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG221c
|28-Aug-26
|172.424
|172.789
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG221c
|31-Aug-26
|169.875
|170.237
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG222c
|18-Aug-26
|173.147
|172.9
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG222c
|28-Aug-26
|173.3
|173.673
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG222c
|31-Aug-26
|170.747
|171.115
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG223c
|18-Aug-26
|174.047
|173.795
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG223c
|28-Aug-26
|174.18
|174.561
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG223c
|31-Aug-26
|171.622
|171.995
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG224c
|18-Aug-26
|174.948
|174.693
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG224c
|28-Aug-26
|175.066
|175.452
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG224c
|31-Aug-26
|172.499
|172.88
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG225c
|18-Aug-26
|175.857
|175.594
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG225c
|28-Aug-26
|175.954
|176.346
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG225c
|31-Aug-26
|173.382
|173.769
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG226c
|18-Aug-26
|176.765
|176.5
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG226c
|28-Aug-26
|176.846
|177.243
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG226c
|31-Aug-26
|174.268
|174.659
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG227c
|18-Aug-26
|177.679
|177.411
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG227c
|28-Aug-26
|177.74
|178.148
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG227c
|31-Aug-26
|175.156
|175.556
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG228c
|18-Aug-26
|178.599
|178.325
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG228c
|28-Aug-26
|178.639
|179.052
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG228c
|31-Aug-26
|176.049
|176.457
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG229c
|18-Aug-26
|179.521
|179.242
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG229c
|28-Aug-26
|179.544
|179.962
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG229c
|31-Aug-26
|176.946
|177.362
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG230c
|18-Aug-26
|180.445
|180.164
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG230c
|28-Aug-26
|180.451
|180.875
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG230c
|31-Aug-26
|177.847
|178.268
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG231c
|18-Aug-26
|181.376
|181.089
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG231c
|28-Aug-26
|181.361
|181.793
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG231c
|31-Aug-26
|178.751
|179.178
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG232c
|18-Aug-26
|182.311
|182.019
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG232c
|28-Aug-26
|182.276
|182.717
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG232c
|31-Aug-26
|179.661
|180.096
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG233c
|18-Aug-26
|183.249
|182.952
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG233c
|28-Aug-26
|183.195
|183.64
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG233c
|31-Aug-26
|180.571
|181.014
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG234c
|18-Aug-26
|184.19
|183.89
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG234c
|28-Aug-26
|184.115
|184.572
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG234c
|31-Aug-26
|181.488
|181.937
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG235c
|18-Aug-26
|185.136
|184.831
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG235c
|28-Aug-26
|185.041
|185.503
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG235c
|31-Aug-26
|182.409
|182.865
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG236c
|18-Aug-26
|186.088
|185.777
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG236c
|28-Aug-26
|185.973
|186.44
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG236c
|31-Aug-26
|183.332
|183.796
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG237c
|18-Aug-26
|187.042
|186.726
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG237c
|28-Aug-26
|186.907
|187.382
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG237c
|31-Aug-26
|184.26
|184.73
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG238c
|18-Aug-26
|188.001
|187.68
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG238c
|28-Aug-26
|187.844
|188.327
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG238c
|31-Aug-26
|185.191
|185.669
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG239c
|18-Aug-26
|188.964
|188.637
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG239c
|28-Aug-26
|188.786
|189.278
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG239c
|31-Aug-26
|186.128
|186.611
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG240c
|18-Aug-26
|189.929
|189.599
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG240c
|28-Aug-26
|189.731
|190.231
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QNAG240c
|31-Aug-26
|187.067
|187.558
|Naphtha FOB USGC Cargo M2M Finan
|QTIH143c
|18-Aug-26
|56.491
|56.49
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH144c
|18-Aug-26
|56.478
|56.477
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH144c
|31-Aug-26
|56.124
|56.125
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH145c
|18-Aug-26
|56.488
|56.487
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH145c
|28-Aug-26
|56.921
|56.922
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH145c
|31-Aug-26
|56.133
|56.134
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH146c
|18-Aug-26
|56.53
|56.529
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH146c
|28-Aug-26
|56.962
|56.963
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH146c
|31-Aug-26
|56.173
|56.174
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH147c
|18-Aug-26
|56.609
|56.608
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH147c
|28-Aug-26
|57.04
|57.041
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH147c
|31-Aug-26
|56.251
|56.252
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH148c
|18-Aug-26
|56.73
|56.728
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH148c
|28-Aug-26
|57.158
|57.16
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH148c
|31-Aug-26
|56.368
|56.37
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH149c
|18-Aug-26
|56.889
|56.887
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH149c
|28-Aug-26
|57.314
|57.318
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH149c
|31-Aug-26
|56.523
|56.526
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH150c
|18-Aug-26
|57.08
|57.077
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH150c
|28-Aug-26
|57.503
|57.507
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH150c
|31-Aug-26
|56.71
|56.714
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH151c
|18-Aug-26
|57.295
|57.292
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH151c
|28-Aug-26
|57.714
|57.72
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH151c
|31-Aug-26
|56.92
|56.925
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH152c
|18-Aug-26
|57.526
|57.522
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH152c
|28-Aug-26
|57.942
|57.949
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH152c
|31-Aug-26
|57.145
|57.152
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH153c
|18-Aug-26
|57.767
|57.762
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH153c
|28-Aug-26
|58.179
|58.187
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH153c
|31-Aug-26
|57.381
|57.389
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH154c
|18-Aug-26
|58.013
|58.007
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH154c
|28-Aug-26
|58.421
|58.431
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH154c
|31-Aug-26
|57.621
|57.631
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH155c
|18-Aug-26
|58.262
|58.255
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH155c
|28-Aug-26
|58.667
|58.678
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH155c
|31-Aug-26
|57.864
|57.875
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH156c
|18-Aug-26
|58.513
|58.505
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH156c
|28-Aug-26
|58.914
|58.926
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH156c
|31-Aug-26
|58.109
|58.122
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH157c
|18-Aug-26
|58.765
|58.756
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH157c
|28-Aug-26
|59.162
|59.176
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH157c
|31-Aug-26
|58.356
|58.369
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH158c
|18-Aug-26
|59.019
|59.008
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH158c
|28-Aug-26
|59.412
|59.427
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH158c
|31-Aug-26
|58.603
|58.618
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH159c
|18-Aug-26
|59.273
|59.262
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH159c
|28-Aug-26
|59.662
|59.679
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH159c
|31-Aug-26
|58.852
|58.868
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH160c
|18-Aug-26
|59.529
|59.517
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH160c
|28-Aug-26
|59.914
|59.932
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH160c
|31-Aug-26
|59.101
|59.12
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH161c
|18-Aug-26
|59.786
|59.772
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH161c
|28-Aug-26
|60.166
|60.186
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH161c
|31-Aug-26
|59.352
|59.372
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH162c
|18-Aug-26
|60.044
|60.029
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH162c
|28-Aug-26
|60.42
|60.442
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH162c
|31-Aug-26
|59.604
|59.625
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH163c
|18-Aug-26
|60.302
|60.287
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH163c
|28-Aug-26
|60.675
|60.698
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH163c
|31-Aug-26
|59.856
|59.879
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH164c
|18-Aug-26
|60.563
|60.546
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH164c
|28-Aug-26
|60.931
|60.956
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH164c
|31-Aug-26
|60.11
|60.135
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH165c
|18-Aug-26
|60.824
|60.806
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH165c
|28-Aug-26
|61.188
|61.214
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH165c
|31-Aug-26
|60.365
|60.391
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH166c
|18-Aug-26
|61.086
|61.068
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH166c
|28-Aug-26
|61.446
|61.474
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH166c
|31-Aug-26
|60.621
|60.649
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH167c
|18-Aug-26
|61.35
|61.33
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH167c
|28-Aug-26
|61.705
|61.734
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH167c
|31-Aug-26
|60.878
|60.907
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH168c
|18-Aug-26
|61.614
|61.594
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH168c
|28-Aug-26
|61.965
|61.996
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH168c
|31-Aug-26
|61.137
|61.167
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH169c
|18-Aug-26
|61.88
|61.858
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH169c
|28-Aug-26
|62.227
|62.259
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH169c
|31-Aug-26
|61.396
|61.428
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH170c
|18-Aug-26
|62.147
|62.124
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH170c
|28-Aug-26
|62.489
|62.523
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH170c
|31-Aug-26
|61.656
|61.69
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH171c
|18-Aug-26
|62.415
|62.391
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH171c
|28-Aug-26
|62.753
|62.788
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH171c
|31-Aug-26
|61.918
|61.953
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH172c
|18-Aug-26
|62.684
|62.659
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH172c
|28-Aug-26
|63.017
|63.055
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH172c
|31-Aug-26
|62.18
|62.217
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH173c
|18-Aug-26
|62.954
|62.928
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH173c
|28-Aug-26
|63.283
|63.322
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH173c
|31-Aug-26
|62.444
|62.483
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH174c
|18-Aug-26
|63.226
|63.199
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH174c
|28-Aug-26
|63.55
|63.591
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH174c
|31-Aug-26
|62.709
|62.749
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH175c
|18-Aug-26
|63.499
|63.47
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH175c
|28-Aug-26
|63.818
|63.86
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH175c
|31-Aug-26
|62.975
|63.017
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH176c
|18-Aug-26
|63.772
|63.743
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH176c
|28-Aug-26
|64.087
|64.131
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH176c
|31-Aug-26
|63.242
|63.286
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH177c
|18-Aug-26
|64.047
|64.017
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH177c
|28-Aug-26
|64.357
|64.403
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH177c
|31-Aug-26
|63.51
|63.556
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH178c
|18-Aug-26
|64.324
|64.292
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH178c
|28-Aug-26
|64.629
|64.676
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH178c
|31-Aug-26
|63.78
|63.827
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH179c
|18-Aug-26
|64.601
|64.568
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH179c
|28-Aug-26
|64.901
|64.951
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH179c
|31-Aug-26
|64.05
|64.099
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH180c
|18-Aug-26
|64.88
|64.846
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH180c
|28-Aug-26
|65.175
|65.226
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH180c
|31-Aug-26
|64.322
|64.372
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH181c
|18-Aug-26
|65.16
|65.124
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH181c
|28-Aug-26
|65.45
|65.503
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH181c
|31-Aug-26
|64.595
|64.647
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH182c
|18-Aug-26
|65.441
|65.404
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH182c
|28-Aug-26
|65.726
|65.781
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH182c
|31-Aug-26
|64.869
|64.923
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH183c
|18-Aug-26
|65.723
|65.685
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH183c
|28-Aug-26
|66.003
|66.06
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH183c
|31-Aug-26
|65.144
|65.199
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH184c
|18-Aug-26
|66.006
|65.968
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH184c
|28-Aug-26
|66.282
|66.34
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH184c
|31-Aug-26
|65.42
|65.478
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH185c
|18-Aug-26
|66.291
|66.251
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH185c
|28-Aug-26
|66.561
|66.621
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH185c
|31-Aug-26
|65.697
|65.757
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH186c
|18-Aug-26
|66.577
|66.536
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH186c
|28-Aug-26
|66.842
|66.904
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH186c
|31-Aug-26
|65.976
|66.037
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH187c
|18-Aug-26
|66.864
|66.822
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH187c
|28-Aug-26
|67.124
|67.188
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH187c
|31-Aug-26
|66.256
|66.319
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH188c
|18-Aug-26
|67.152
|67.109
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH188c
|28-Aug-26
|67.407
|67.473
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH188c
|31-Aug-26
|66.537
|66.602
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH189c
|18-Aug-26
|67.442
|67.397
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH189c
|28-Aug-26
|67.691
|67.759
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH189c
|31-Aug-26
|66.819
|66.886
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH190c
|18-Aug-26
|67.733
|67.687
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH190c
|28-Aug-26
|67.977
|68.046
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH190c
|31-Aug-26
|67.103
|67.171
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH191c
|18-Aug-26
|68.025
|67.978
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH191c
|28-Aug-26
|68.263
|68.335
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH191c
|31-Aug-26
|67.387
|67.458
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH192c
|18-Aug-26
|68.318
|68.27
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH192c
|28-Aug-26
|68.551
|68.625
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH192c
|31-Aug-26
|67.673
|67.745
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH193c
|18-Aug-26
|68.613
|68.563
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH193c
|28-Aug-26
|68.84
|68.916
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH193c
|31-Aug-26
|67.96
|68.034
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH194c
|18-Aug-26
|68.909
|68.858
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH194c
|28-Aug-26
|69.131
|69.208
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH194c
|31-Aug-26
|68.248
|68.325
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH195c
|18-Aug-26
|69.206
|69.154
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH195c
|28-Aug-26
|69.422
|69.501
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH195c
|31-Aug-26
|68.538
|68.616
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH196c
|18-Aug-26
|69.505
|69.451
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH196c
|28-Aug-26
|69.715
|69.796
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH196c
|31-Aug-26
|68.828
|68.909
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH197c
|18-Aug-26
|69.804
|69.749
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH197c
|28-Aug-26
|70.009
|70.092
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH197c
|31-Aug-26
|69.12
|69.202
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH198c
|18-Aug-26
|70.105
|70.049
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH198c
|28-Aug-26
|70.304
|70.39
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH198c
|31-Aug-26
|69.413
|69.498
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH199c
|18-Aug-26
|70.408
|70.35
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH199c
|28-Aug-26
|70.601
|70.688
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH199c
|31-Aug-26
|69.708
|69.794
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH200c
|18-Aug-26
|70.711
|70.652
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH200c
|28-Aug-26
|70.899
|70.988
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH200c
|31-Aug-26
|70.004
|70.092
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH201c
|18-Aug-26
|71.016
|70.956
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH201c
|28-Aug-26
|71.198
|71.289
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH201c
|31-Aug-26
|70.3
|70.391
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH202c
|18-Aug-26
|71.323
|71.261
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH202c
|28-Aug-26
|71.498
|71.591
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH202c
|31-Aug-26
|70.599
|70.691
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH203c
|18-Aug-26
|71.63
|71.567
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH203c
|28-Aug-26
|71.799
|71.895
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH203c
|31-Aug-26
|70.898
|70.992
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH204c
|18-Aug-26
|71.939
|71.874
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH204c
|28-Aug-26
|72.102
|72.2
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH204c
|31-Aug-26
|71.199
|71.295
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH205c
|18-Aug-26
|72.249
|72.183
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH205c
|28-Aug-26
|72.406
|72.506
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH205c
|31-Aug-26
|71.501
|71.599
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH206c
|18-Aug-26
|72.561
|72.493
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH206c
|28-Aug-26
|72.712
|72.814
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH206c
|31-Aug-26
|71.804
|71.905
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH207c
|18-Aug-26
|72.874
|72.805
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH207c
|28-Aug-26
|73.018
|73.122
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH207c
|31-Aug-26
|72.109
|72.211
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH208c
|18-Aug-26
|73.188
|73.118
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH208c
|28-Aug-26
|73.326
|73.433
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH208c
|31-Aug-26
|72.414
|72.519
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH209c
|18-Aug-26
|73.504
|73.432
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH209c
|28-Aug-26
|73.635
|73.744
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH209c
|31-Aug-26
|72.721
|72.829
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH210c
|18-Aug-26
|73.821
|73.747
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH210c
|28-Aug-26
|73.946
|74.057
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH210c
|31-Aug-26
|73.03
|73.139
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH211c
|18-Aug-26
|74.139
|74.064
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH211c
|28-Aug-26
|74.258
|74.371
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH211c
|31-Aug-26
|73.34
|73.451
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH212c
|18-Aug-26
|74.459
|74.383
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH212c
|28-Aug-26
|74.571
|74.686
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH212c
|31-Aug-26
|73.651
|73.765
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH213c
|18-Aug-26
|74.78
|74.702
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH213c
|28-Aug-26
|74.886
|75.003
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH213c
|31-Aug-26
|73.963
|74.079
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH214c
|18-Aug-26
|75.103
|75.023
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH214c
|28-Aug-26
|75.201
|75.321
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH214c
|31-Aug-26
|74.277
|74.395
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH215c
|18-Aug-26
|75.427
|75.346
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH215c
|28-Aug-26
|75.519
|75.641
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH215c
|31-Aug-26
|74.592
|74.712
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH216c
|18-Aug-26
|75.752
|75.669
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH216c
|28-Aug-26
|75.837
|75.962
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH216c
|31-Aug-26
|74.908
|75.031
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH217c
|18-Aug-26
|76.079
|75.994
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH217c
|28-Aug-26
|76.157
|76.284
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH217c
|31-Aug-26
|75.226
|75.351
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH218c
|18-Aug-26
|76.407
|76.321
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH218c
|28-Aug-26
|76.478
|76.607
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH218c
|31-Aug-26
|75.545
|75.673
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH219c
|18-Aug-26
|76.736
|76.649
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH219c
|28-Aug-26
|76.801
|76.932
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH219c
|31-Aug-26
|75.865
|75.995
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH220c
|18-Aug-26
|77.067
|76.978
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH220c
|28-Aug-26
|77.125
|77.258
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH220c
|31-Aug-26
|76.187
|76.319
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH221c
|18-Aug-26
|77.4
|77.309
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH221c
|28-Aug-26
|77.45
|77.586
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH221c
|31-Aug-26
|76.51
|76.645
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH222c
|18-Aug-26
|77.733
|77.641
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH222c
|28-Aug-26
|77.776
|77.915
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH222c
|31-Aug-26
|76.835
|76.972
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH223c
|18-Aug-26
|78.069
|77.975
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH223c
|28-Aug-26
|78.104
|78.246
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH223c
|31-Aug-26
|77.161
|77.3
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH224c
|18-Aug-26
|78.405
|78.31
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH224c
|28-Aug-26
|78.434
|78.578
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH224c
|31-Aug-26
|77.488
|77.63
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH225c
|18-Aug-26
|78.744
|78.646
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH225c
|28-Aug-26
|78.765
|78.911
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH225c
|31-Aug-26
|77.817
|77.961
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH226c
|18-Aug-26
|79.083
|78.984
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH226c
|28-Aug-26
|79.097
|79.245
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH226c
|31-Aug-26
|78.147
|78.293
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH227c
|18-Aug-26
|79.424
|79.324
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH227c
|28-Aug-26
|79.43
|79.582
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH227c
|31-Aug-26
|78.478
|78.627
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH228c
|18-Aug-26
|79.767
|79.665
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH228c
|28-Aug-26
|79.765
|79.919
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH228c
|31-Aug-26
|78.811
|78.963
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH229c
|18-Aug-26
|80.111
|80.007
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH229c
|28-Aug-26
|80.102
|80.258
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH229c
|31-Aug-26
|79.145
|79.3
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH230c
|18-Aug-26
|80.456
|80.351
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH230c
|28-Aug-26
|80.44
|80.598
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH230c
|31-Aug-26
|79.481
|79.638
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH231c
|18-Aug-26
|80.803
|80.696
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH231c
|28-Aug-26
|80.779
|80.94
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH231c
|31-Aug-26
|79.818
|79.977
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH232c
|18-Aug-26
|81.152
|81.043
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH232c
|28-Aug-26
|81.12
|81.284
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH232c
|31-Aug-26
|80.157
|80.319
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH233c
|18-Aug-26
|81.502
|81.391
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH233c
|28-Aug-26
|81.462
|81.628
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH233c
|31-Aug-26
|80.496
|80.661
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH234c
|18-Aug-26
|81.853
|81.741
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH234c
|28-Aug-26
|81.805
|81.975
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH234c
|31-Aug-26
|80.838
|81.005
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH235c
|18-Aug-26
|82.206
|82.092
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH235c
|28-Aug-26
|82.15
|82.322
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH235c
|31-Aug-26
|81.181
|81.351
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH236c
|18-Aug-26
|82.561
|82.445
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH236c
|28-Aug-26
|82.497
|82.671
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH236c
|31-Aug-26
|81.525
|81.698
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH237c
|18-Aug-26
|82.917
|82.799
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH237c
|28-Aug-26
|82.845
|83.022
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH237c
|31-Aug-26
|81.871
|82.046
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH238c
|18-Aug-26
|83.275
|83.155
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH238c
|28-Aug-26
|83.194
|83.374
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH238c
|31-Aug-26
|82.218
|82.396
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH239c
|18-Aug-26
|83.634
|83.512
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH239c
|28-Aug-26
|83.545
|83.728
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH239c
|31-Aug-26
|82.567
|82.747
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH240c
|18-Aug-26
|83.994
|83.871
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH240c
|28-Aug-26
|83.897
|84.083
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIH240c
|31-Aug-26
|82.917
|83.1
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ49c
|18-Aug-26
|56.623
|56.622
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ49c
|28-Aug-26
|57.053
|57.055
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ49c
|31-Aug-26
|56.264
|56.266
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ50c
|18-Aug-26
|57.088
|57.085
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ50c
|28-Aug-26
|57.51
|57.515
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ50c
|31-Aug-26
|56.717
|56.722
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ51c
|18-Aug-26
|57.769
|57.763
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ51c
|28-Aug-26
|58.181
|58.189
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ51c
|31-Aug-26
|57.382
|57.391
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ52c
|18-Aug-26
|58.514
|58.505
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ52c
|28-Aug-26
|58.914
|58.927
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ52c
|31-Aug-26
|58.11
|58.122
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ53c
|18-Aug-26
|59.274
|59.262
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ53c
|28-Aug-26
|59.662
|59.68
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ53c
|31-Aug-26
|58.852
|58.869
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ54c
|18-Aug-26
|60.044
|60.03
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ54c
|28-Aug-26
|60.421
|60.442
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ54c
|31-Aug-26
|59.604
|59.625
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ55c
|18-Aug-26
|60.824
|60.807
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ55c
|28-Aug-26
|61.188
|61.214
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ55c
|31-Aug-26
|60.366
|60.391
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ56c
|18-Aug-26
|61.615
|61.594
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ56c
|28-Aug-26
|61.966
|61.997
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ56c
|31-Aug-26
|61.137
|61.167
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ57c
|18-Aug-26
|62.415
|62.391
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ57c
|28-Aug-26
|62.753
|62.789
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ57c
|31-Aug-26
|61.918
|61.954
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ58c
|18-Aug-26
|63.226
|63.199
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ58c
|28-Aug-26
|63.55
|63.591
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ58c
|31-Aug-26
|62.709
|62.75
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ59c
|18-Aug-26
|64.048
|64.017
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ59c
|28-Aug-26
|64.358
|64.404
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ59c
|31-Aug-26
|63.511
|63.556
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ60c
|18-Aug-26
|64.88
|64.846
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ60c
|28-Aug-26
|65.176
|65.227
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ60c
|31-Aug-26
|64.322
|64.373
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ61c
|18-Aug-26
|65.723
|65.686
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ61c
|28-Aug-26
|66.004
|66.06
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ61c
|31-Aug-26
|65.144
|65.2
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ62c
|18-Aug-26
|66.577
|66.536
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ62c
|28-Aug-26
|66.842
|66.904
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ62c
|31-Aug-26
|65.977
|66.038
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ63c
|18-Aug-26
|67.442
|67.398
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ63c
|28-Aug-26
|67.692
|67.759
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ63c
|31-Aug-26
|66.82
|66.886
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ64c
|18-Aug-26
|68.319
|68.27
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ64c
|28-Aug-26
|68.552
|68.625
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ64c
|31-Aug-26
|67.673
|67.746
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ65c
|18-Aug-26
|69.207
|69.154
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ65c
|28-Aug-26
|69.423
|69.502
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ65c
|31-Aug-26
|68.538
|68.616
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ66c
|18-Aug-26
|70.106
|70.049
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ66c
|28-Aug-26
|70.305
|70.39
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ66c
|31-Aug-26
|69.414
|69.498
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ67c
|18-Aug-26
|71.017
|70.956
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ67c
|28-Aug-26
|71.198
|71.289
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ67c
|31-Aug-26
|70.301
|70.391
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ68c
|18-Aug-26
|71.94
|71.875
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ68c
|28-Aug-26
|72.103
|72.2
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ68c
|31-Aug-26
|71.199
|71.296
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ69c
|18-Aug-26
|72.874
|72.805
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ69c
|28-Aug-26
|73.019
|73.123
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ69c
|31-Aug-26
|72.109
|72.212
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ70c
|18-Aug-26
|73.821
|73.748
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ70c
|28-Aug-26
|73.946
|74.057
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ70c
|31-Aug-26
|73.03
|73.14
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ71c
|18-Aug-26
|74.781
|74.703
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ71c
|28-Aug-26
|74.886
|75.004
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ71c
|31-Aug-26
|73.964
|74.08
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ72c
|18-Aug-26
|75.752
|75.67
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ72c
|28-Aug-26
|75.837
|75.962
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ72c
|31-Aug-26
|74.909
|75.032
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ73c
|18-Aug-26
|76.737
|76.649
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ73c
|28-Aug-26
|76.801
|76.933
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ73c
|31-Aug-26
|75.866
|75.996
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ74c
|18-Aug-26
|77.734
|77.642
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ74c
|28-Aug-26
|77.777
|77.916
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ74c
|31-Aug-26
|76.835
|76.972
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ75c
|18-Aug-26
|78.744
|78.647
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ75c
|28-Aug-26
|78.765
|78.911
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ75c
|31-Aug-26
|77.817
|77.961
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ76c
|18-Aug-26
|79.767
|79.665
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ76c
|28-Aug-26
|79.766
|79.92
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHQ76c
|31-Aug-26
|78.811
|78.963
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHY12c
|31-Aug-26
|56.232
|56.233
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHY13c
|18-Aug-26
|58.161
|58.154
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHY13c
|28-Aug-26
|58.567
|58.578
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHY13c
|31-Aug-26
|57.765
|57.776
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHY14c
|18-Aug-26
|61.224
|61.205
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHY14c
|28-Aug-26
|61.582
|61.61
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHY14c
|31-Aug-26
|60.756
|60.784
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHY15c
|18-Aug-26
|64.469
|64.437
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHY15c
|28-Aug-26
|64.772
|64.82
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHY15c
|31-Aug-26
|63.922
|63.97
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHY16c
|18-Aug-26
|67.886
|67.839
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHY16c
|28-Aug-26
|68.127
|68.198
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHY16c
|31-Aug-26
|67.252
|67.322
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHY17c
|18-Aug-26
|71.484
|71.421
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHY17c
|28-Aug-26
|71.656
|71.751
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHY17c
|31-Aug-26
|70.756
|70.849
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHY18c
|18-Aug-26
|75.273
|75.192
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHY18c
|28-Aug-26
|75.368
|75.489
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHY18c
|31-Aug-26
|74.442
|74.562
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHY19c
|18-Aug-26
|79.262
|79.163
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHY19c
|28-Aug-26
|79.272
|79.422
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QTIHY19c
|31-Aug-26
|78.321
|78.469
|WTI Frontline at Houston MOC M2M
|QULC143c
|18-Aug-26
|189.03
|189.025
|ULSD Chicago M2M Financial Mo143
|QULC144c
|18-Aug-26
|187.512
|187.508
|ULSD Chicago M2M Financial Mo144
|QULC144c
|31-Aug-26
|184.411
|184.415
|ULSD Chicago M2M Financial Mo144
|QULC145c
|18-Aug-26
|186.32
|186.314
|ULSD Chicago M2M Financial Mo145
|QULC145c
|28-Aug-26
|186.038
|186.042
|ULSD Chicago M2M Financial Mo145
|QULC145c
|31-Aug-26
|182.009
|182.015
|ULSD Chicago M2M Financial Mo145
|QULC146c
|18-Aug-26
|186.084
|186.079
|ULSD Chicago M2M Financial Mo146
|QULC146c
|28-Aug-26
|185.874
|185.88
|ULSD Chicago M2M Financial Mo146
|QULC146c
|31-Aug-26
|181.91
|181.916
|ULSD Chicago M2M Financial Mo146
|QULC147c
|18-Aug-26
|186.201
|186.196
|ULSD Chicago M2M Financial Mo147
|QULC147c
|28-Aug-26
|186.097
|186.102
|ULSD Chicago M2M Financial Mo147
|QULC147c
|31-Aug-26
|182.282
|182.285
|ULSD Chicago M2M Financial Mo147
|QULC148c
|18-Aug-26
|185.921
|185.912
|ULSD Chicago M2M Financial Mo148
|QULC148c
|28-Aug-26
|185.949
|185.957
|ULSD Chicago M2M Financial Mo148
|QULC148c
|31-Aug-26
|182.218
|182.228
|ULSD Chicago M2M Financial Mo148
|QULC149c
|18-Aug-26
|190.744
|190.735
|ULSD Chicago M2M Financial Mo149
|QULC149c
|28-Aug-26
|190.761
|190.781
|ULSD Chicago M2M Financial Mo149
|QULC149c
|31-Aug-26
|187.157
|187.172
|ULSD Chicago M2M Financial Mo149
|QULC150c
|18-Aug-26
|193.329
|193.316
|ULSD Chicago M2M Financial Mo150
|QULC150c
|28-Aug-26
|193.282
|193.299
|ULSD Chicago M2M Financial Mo150
|QULC150c
|31-Aug-26
|189.734
|189.753
|ULSD Chicago M2M Financial Mo150
|QULC151c
|18-Aug-26
|193.627
|193.614
|ULSD Chicago M2M Financial Mo151
|QULC151c
|28-Aug-26
|193.646
|193.673
|ULSD Chicago M2M Financial Mo151
|QULC151c
|31-Aug-26
|190.096
|190.118
|ULSD Chicago M2M Financial Mo151
|QULC152c
|18-Aug-26
|194.47
|194.452
|ULSD Chicago M2M Financial Mo152
|QULC152c
|28-Aug-26
|194.665
|194.695
|ULSD Chicago M2M Financial Mo152
|QULC152c
|31-Aug-26
|191.173
|191.203
|ULSD Chicago M2M Financial Mo152
|QULC153c
|18-Aug-26
|194.358
|194.337
|ULSD Chicago M2M Financial Mo153
|QULC153c
|28-Aug-26
|194.825
|194.86
|ULSD Chicago M2M Financial Mo153
|QULC153c
|31-Aug-26
|191.328
|191.364
|ULSD Chicago M2M Financial Mo153
|QULC154c
|18-Aug-26
|194.993
|194.968
|ULSD Chicago M2M Financial Mo154
|QULC154c
|28-Aug-26
|195.683
|195.727
|ULSD Chicago M2M Financial Mo154
|QULC154c
|31-Aug-26
|192.165
|192.21
|ULSD Chicago M2M Financial Mo154
|QULC155c
|18-Aug-26
|195.344
|195.313
|ULSD Chicago M2M Financial Mo155
|QULC155c
|28-Aug-26
|196.087
|196.137
|ULSD Chicago M2M Financial Mo155
|QULC155c
|31-Aug-26
|192.471
|192.521
|ULSD Chicago M2M Financial Mo155
|QULC156c
|18-Aug-26
|195.32
|195.283
|ULSD Chicago M2M Financial Mo156
|QULC156c
|28-Aug-26
|196.092
|196.149
|ULSD Chicago M2M Financial Mo156
|QULC156c
|31-Aug-26
|192.343
|192.405
|ULSD Chicago M2M Financial Mo156
|QULC157c
|18-Aug-26
|195.492
|195.448
|ULSD Chicago M2M Financial Mo157
|QULC157c
|28-Aug-26
|195.604
|195.673
|ULSD Chicago M2M Financial Mo157
|QULC157c
|31-Aug-26
|191.58
|191.644
|ULSD Chicago M2M Financial Mo157
|QULC158c
|18-Aug-26
|196.122
|196.069
|ULSD Chicago M2M Financial Mo158
|QULC158c
|28-Aug-26
|196.288
|196.361
|ULSD Chicago M2M Financial Mo158
|QULC158c
|31-Aug-26
|192.318
|192.391
|ULSD Chicago M2M Financial Mo158
|QULC159c
|18-Aug-26
|196.675
|196.625
|ULSD Chicago M2M Financial Mo159
|QULC159c
|28-Aug-26
|196.956
|197.036
|ULSD Chicago M2M Financial Mo159
|QULC159c
|31-Aug-26
|193.138
|193.213
|ULSD Chicago M2M Financial Mo159
|QULC160c
|18-Aug-26
|196.862
|196.809
|ULSD Chicago M2M Financial Mo160
|QULC160c
|28-Aug-26
|197.285
|197.368
|ULSD Chicago M2M Financial Mo160
|QULC160c
|31-Aug-26
|193.538
|193.627
|ULSD Chicago M2M Financial Mo160
|QULC161c
|18-Aug-26
|201.669
|201.608
|ULSD Chicago M2M Financial Mo161
|QULC161c
|28-Aug-26
|202.1
|202.191
|ULSD Chicago M2M Financial Mo161
|QULC161c
|31-Aug-26
|198.486
|198.576
|ULSD Chicago M2M Financial Mo161
|QULC162c
|18-Aug-26
|204.2
|204.137
|ULSD Chicago M2M Financial Mo162
|QULC162c
|28-Aug-26
|204.591
|204.687
|ULSD Chicago M2M Financial Mo162
|QULC162c
|31-Aug-26
|201.044
|201.136
|ULSD Chicago M2M Financial Mo162
|QULC163c
|18-Aug-26
|204.774
|204.712
|ULSD Chicago M2M Financial Mo163
|QULC163c
|28-Aug-26
|205.224
|205.326
|ULSD Chicago M2M Financial Mo163
|QULC163c
|31-Aug-26
|201.653
|201.755
|ULSD Chicago M2M Financial Mo163
|QULC164c
|18-Aug-26
|205.604
|205.534
|ULSD Chicago M2M Financial Mo164
|QULC164c
|28-Aug-26
|206.168
|206.276
|ULSD Chicago M2M Financial Mo164
|QULC164c
|31-Aug-26
|202.662
|202.77
|ULSD Chicago M2M Financial Mo164
|QULC165c
|18-Aug-26
|205.78
|205.704
|ULSD Chicago M2M Financial Mo165
|QULC165c
|28-Aug-26
|206.49
|206.603
|ULSD Chicago M2M Financial Mo165
|QULC165c
|31-Aug-26
|202.97
|203.084
|ULSD Chicago M2M Financial Mo165
|QULC166c
|18-Aug-26
|206.752
|206.676
|ULSD Chicago M2M Financial Mo166
|QULC166c
|28-Aug-26
|207.621
|207.744
|ULSD Chicago M2M Financial Mo166
|QULC166c
|31-Aug-26
|204.058
|204.182
|ULSD Chicago M2M Financial Mo166
|QULC167c
|18-Aug-26
|207.508
|207.421
|ULSD Chicago M2M Financial Mo167
|QULC167c
|28-Aug-26
|208.443
|208.575
|ULSD Chicago M2M Financial Mo167
|QULC167c
|31-Aug-26
|204.79
|204.922
|ULSD Chicago M2M Financial Mo167
|QULC168c
|18-Aug-26
|208.005
|207.914
|ULSD Chicago M2M Financial Mo168
|QULC168c
|28-Aug-26
|208.992
|209.136
|ULSD Chicago M2M Financial Mo168
|QULC168c
|31-Aug-26
|205.204
|205.345
|ULSD Chicago M2M Financial Mo168
|QULC169c
|18-Aug-26
|208.569
|208.466
|ULSD Chicago M2M Financial Mo169
|QULC169c
|28-Aug-26
|209.202
|209.359
|ULSD Chicago M2M Financial Mo169
|QULC169c
|31-Aug-26
|205.17
|205.327
|ULSD Chicago M2M Financial Mo169
|QULC170c
|18-Aug-26
|209.085
|208.98
|ULSD Chicago M2M Financial Mo170
|QULC170c
|28-Aug-26
|209.705
|209.869
|ULSD Chicago M2M Financial Mo170
|QULC170c
|31-Aug-26
|205.724
|205.889
|ULSD Chicago M2M Financial Mo170
|QULC171c
|18-Aug-26
|209.261
|209.154
|ULSD Chicago M2M Financial Mo171
|QULC171c
|28-Aug-26
|209.981
|210.144
|ULSD Chicago M2M Financial Mo171
|QULC171c
|31-Aug-26
|206.152
|206.316
|ULSD Chicago M2M Financial Mo171
|QULC172c
|18-Aug-26
|209.351
|209.241
|ULSD Chicago M2M Financial Mo172
|QULC172c
|28-Aug-26
|210.196
|210.371
|ULSD Chicago M2M Financial Mo172
|QULC172c
|31-Aug-26
|206.434
|206.606
|ULSD Chicago M2M Financial Mo172
|QULC173c
|18-Aug-26
|213.728
|213.618
|ULSD Chicago M2M Financial Mo173
|QULC173c
|28-Aug-26
|214.602
|214.775
|ULSD Chicago M2M Financial Mo173
|QULC173c
|31-Aug-26
|210.971
|211.146
|ULSD Chicago M2M Financial Mo173
|QULC174c
|18-Aug-26
|215.956
|215.845
|ULSD Chicago M2M Financial Mo174
|QULC174c
|28-Aug-26
|216.808
|216.985
|ULSD Chicago M2M Financial Mo174
|QULC174c
|31-Aug-26
|213.254
|213.429
|ULSD Chicago M2M Financial Mo174
|QULC175c
|18-Aug-26
|216.695
|216.574
|ULSD Chicago M2M Financial Mo175
|QULC175c
|28-Aug-26
|217.577
|217.76
|ULSD Chicago M2M Financial Mo175
|QULC175c
|31-Aug-26
|213.99
|214.174
|ULSD Chicago M2M Financial Mo175
|QULC176c
|18-Aug-26
|217.43
|217.31
|ULSD Chicago M2M Financial Mo176
|QULC176c
|28-Aug-26
|218.368
|218.557
|ULSD Chicago M2M Financial Mo176
|QULC176c
|31-Aug-26
|214.85
|215.04
|ULSD Chicago M2M Financial Mo176
|QULC177c
|18-Aug-26
|217.874
|217.75
|ULSD Chicago M2M Financial Mo177
|QULC177c
|28-Aug-26
|218.827
|219.025
|ULSD Chicago M2M Financial Mo177
|QULC177c
|31-Aug-26
|215.287
|215.488
|ULSD Chicago M2M Financial Mo177
|QULC178c
|18-Aug-26
|219.191
|219.053
|ULSD Chicago M2M Financial Mo178
|QULC178c
|28-Aug-26
|220.227
|220.433
|ULSD Chicago M2M Financial Mo178
|QULC178c
|31-Aug-26
|216.625
|216.831
|ULSD Chicago M2M Financial Mo178
|QULC179c
|18-Aug-26
|220.355
|220.212
|ULSD Chicago M2M Financial Mo179
|QULC179c
|28-Aug-26
|221.481
|221.706
|ULSD Chicago M2M Financial Mo179
|QULC179c
|31-Aug-26
|217.792
|218.014
|ULSD Chicago M2M Financial Mo179
|QULC180c
|18-Aug-26
|221.399
|221.246
|ULSD Chicago M2M Financial Mo180
|QULC180c
|28-Aug-26
|222.596
|222.834
|ULSD Chicago M2M Financial Mo180
|QULC180c
|31-Aug-26
|218.761
|218.994
|ULSD Chicago M2M Financial Mo180
|QULC181c
|18-Aug-26
|222.37
|222.203
|ULSD Chicago M2M Financial Mo181
|QULC181c
|28-Aug-26
|223.526
|223.784
|ULSD Chicago M2M Financial Mo181
|QULC181c
|31-Aug-26
|219.492
|219.746
|ULSD Chicago M2M Financial Mo181
|QULC182c
|18-Aug-26
|222.769
|222.601
|ULSD Chicago M2M Financial Mo182
|QULC182c
|28-Aug-26
|223.847
|224.109
|ULSD Chicago M2M Financial Mo182
|QULC182c
|31-Aug-26
|219.856
|220.115
|ULSD Chicago M2M Financial Mo182
|QULC183c
|18-Aug-26
|222.549
|222.381
|ULSD Chicago M2M Financial Mo183
|QULC183c
|28-Aug-26
|223.708
|223.971
|ULSD Chicago M2M Financial Mo183
|QULC183c
|31-Aug-26
|219.874
|220.129
|ULSD Chicago M2M Financial Mo183
|QULC184c
|18-Aug-26
|222.543
|222.377
|ULSD Chicago M2M Financial Mo184
|QULC184c
|28-Aug-26
|223.818
|224.083
|ULSD Chicago M2M Financial Mo184
|QULC184c
|31-Aug-26
|220.039
|220.306
|ULSD Chicago M2M Financial Mo184
|QULC185c
|18-Aug-26
|226.483
|226.313
|ULSD Chicago M2M Financial Mo185
|QULC185c
|28-Aug-26
|227.793
|228.058
|ULSD Chicago M2M Financial Mo185
|QULC185c
|31-Aug-26
|224.148
|224.416
|ULSD Chicago M2M Financial Mo185
|QULC186c
|18-Aug-26
|228.39
|228.222
|ULSD Chicago M2M Financial Mo186
|QULC186c
|28-Aug-26
|229.705
|229.972
|ULSD Chicago M2M Financial Mo186
|QULC186c
|31-Aug-26
|226.148
|226.412
|ULSD Chicago M2M Financial Mo186
|QULC187c
|18-Aug-26
|229.295
|229.121
|ULSD Chicago M2M Financial Mo187
|QULC187c
|28-Aug-26
|230.62
|230.896
|ULSD Chicago M2M Financial Mo187
|QULC187c
|31-Aug-26
|227.013
|227.288
|ULSD Chicago M2M Financial Mo187
|QULC188c
|18-Aug-26
|229.938
|229.763
|ULSD Chicago M2M Financial Mo188
|QULC188c
|28-Aug-26
|231.253
|231.535
|ULSD Chicago M2M Financial Mo188
|QULC188c
|31-Aug-26
|227.721
|227.999
|ULSD Chicago M2M Financial Mo188
|QULC189c
|18-Aug-26
|230.665
|230.478
|ULSD Chicago M2M Financial Mo189
|QULC189c
|28-Aug-26
|231.853
|232.145
|ULSD Chicago M2M Financial Mo189
|QULC189c
|31-Aug-26
|228.293
|228.582
|ULSD Chicago M2M Financial Mo189
|QULC190c
|18-Aug-26
|232.332
|232.137
|ULSD Chicago M2M Financial Mo190
|QULC190c
|28-Aug-26
|233.534
|233.835
|ULSD Chicago M2M Financial Mo190
|QULC190c
|31-Aug-26
|229.889
|230.185
|ULSD Chicago M2M Financial Mo190
|QULC191c
|18-Aug-26
|233.93
|233.726
|ULSD Chicago M2M Financial Mo191
|QULC191c
|28-Aug-26
|235.239
|235.561
|ULSD Chicago M2M Financial Mo191
|QULC191c
|31-Aug-26
|231.511
|231.83
|ULSD Chicago M2M Financial Mo191
|QULC192c
|18-Aug-26
|235.536
|235.321
|ULSD Chicago M2M Financial Mo192
|QULC192c
|28-Aug-26
|236.941
|237.284
|ULSD Chicago M2M Financial Mo192
|QULC192c
|31-Aug-26
|233.058
|233.391
|ULSD Chicago M2M Financial Mo192
|QULC193c
|18-Aug-26
|236.931
|236.702
|ULSD Chicago M2M Financial Mo193
|QULC193c
|28-Aug-26
|238.621
|238.988
|ULSD Chicago M2M Financial Mo193
|QULC193c
|31-Aug-26
|234.582
|234.941
|ULSD Chicago M2M Financial Mo193
|QULC194c
|18-Aug-26
|237.211
|236.979
|ULSD Chicago M2M Financial Mo194
|QULC194c
|28-Aug-26
|238.753
|239.118
|ULSD Chicago M2M Financial Mo194
|QULC194c
|31-Aug-26
|234.745
|235.113
|ULSD Chicago M2M Financial Mo194
|QULC195c
|18-Aug-26
|236.579
|236.351
|ULSD Chicago M2M Financial Mo195
|QULC195c
|28-Aug-26
|238.183
|238.546
|ULSD Chicago M2M Financial Mo195
|QULC195c
|31-Aug-26
|234.343
|234.703
|ULSD Chicago M2M Financial Mo195
|QULC196c
|18-Aug-26
|236.481
|236.246
|ULSD Chicago M2M Financial Mo196
|QULC196c
|28-Aug-26
|238.182
|238.549
|ULSD Chicago M2M Financial Mo196
|QULC196c
|31-Aug-26
|234.386
|234.756
|ULSD Chicago M2M Financial Mo196
|QULC197c
|18-Aug-26
|239.959
|239.728
|ULSD Chicago M2M Financial Mo197
|QULC197c
|28-Aug-26
|241.715
|242.079
|ULSD Chicago M2M Financial Mo197
|QULC197c
|31-Aug-26
|238.059
|238.423
|ULSD Chicago M2M Financial Mo197
|QULC198c
|18-Aug-26
|241.536
|241.307
|ULSD Chicago M2M Financial Mo198
|QULC198c
|28-Aug-26
|243.318
|243.687
|ULSD Chicago M2M Financial Mo198
|QULC198c
|31-Aug-26
|239.76
|240.126
|ULSD Chicago M2M Financial Mo198
|QULC199c
|18-Aug-26
|242.617
|242.38
|ULSD Chicago M2M Financial Mo199
|QULC199c
|28-Aug-26
|244.385
|244.759
|ULSD Chicago M2M Financial Mo199
|QULC199c
|31-Aug-26
|240.762
|241.135
|ULSD Chicago M2M Financial Mo199
|QULC200c
|18-Aug-26
|243.162
|242.923
|ULSD Chicago M2M Financial Mo200
|QULC200c
|28-Aug-26
|244.854
|245.232
|ULSD Chicago M2M Financial Mo200
|QULC200c
|31-Aug-26
|241.311
|241.686
|ULSD Chicago M2M Financial Mo200
|QULC201c
|18-Aug-26
|244.181
|243.933
|ULSD Chicago M2M Financial Mo201
|QULC201c
|28-Aug-26
|245.606
|245.994
|ULSD Chicago M2M Financial Mo201
|QULC201c
|31-Aug-26
|242.021
|242.412
|ULSD Chicago M2M Financial Mo201
|QULC202c
|18-Aug-26
|246.221
|245.959
|ULSD Chicago M2M Financial Mo202
|QULC202c
|28-Aug-26
|247.576
|247.979
|ULSD Chicago M2M Financial Mo202
|QULC202c
|31-Aug-26
|243.888
|244.288
|ULSD Chicago M2M Financial Mo202
|QULC203c
|18-Aug-26
|248.267
|247.995
|ULSD Chicago M2M Financial Mo203
|QULC203c
|28-Aug-26
|249.752
|250.181
|ULSD Chicago M2M Financial Mo203
|QULC203c
|31-Aug-26
|245.985
|246.405
|ULSD Chicago M2M Financial Mo203
|QULC204c
|18-Aug-26
|250.466
|250.176
|ULSD Chicago M2M Financial Mo204
|QULC204c
|28-Aug-26
|252.068
|252.518
|ULSD Chicago M2M Financial Mo204
|QULC204c
|31-Aug-26
|248.137
|248.58
|ULSD Chicago M2M Financial Mo204
|QULC205c
|18-Aug-26
|252.302
|252
|ULSD Chicago M2M Financial Mo205
|QULC205c
|28-Aug-26
|254.531
|255.011
|ULSD Chicago M2M Financial Mo205
|QULC205c
|31-Aug-26
|250.492
|250.966
|ULSD Chicago M2M Financial Mo205
|QULC206c
|18-Aug-26
|252.455
|252.148
|ULSD Chicago M2M Financial Mo206
|QULC206c
|28-Aug-26
|254.463
|254.945
|ULSD Chicago M2M Financial Mo206
|QULC206c
|31-Aug-26
|250.445
|250.925
|ULSD Chicago M2M Financial Mo206
|QULC207c
|18-Aug-26
|251.395
|251.094
|ULSD Chicago M2M Financial Mo207
|QULC207c
|28-Aug-26
|253.445
|253.921
|ULSD Chicago M2M Financial Mo207
|QULC207c
|31-Aug-26
|249.6
|250.069
|ULSD Chicago M2M Financial Mo207
|QULC208c
|18-Aug-26
|251.196
|250.893
|ULSD Chicago M2M Financial Mo208
|QULC208c
|28-Aug-26
|253.329
|253.813
|ULSD Chicago M2M Financial Mo208
|QULC208c
|31-Aug-26
|249.52
|249.998
|ULSD Chicago M2M Financial Mo208
|QULC209c
|18-Aug-26
|254.206
|253.905
|ULSD Chicago M2M Financial Mo209
|QULC209c
|28-Aug-26
|256.402
|256.88
|ULSD Chicago M2M Financial Mo209
|QULC209c
|31-Aug-26
|252.739
|253.213
|ULSD Chicago M2M Financial Mo209
|QULC210c
|18-Aug-26
|255.434
|255.134
|ULSD Chicago M2M Financial Mo210
|QULC210c
|28-Aug-26
|257.689
|258.163
|ULSD Chicago M2M Financial Mo210
|QULC210c
|31-Aug-26
|254.133
|254.601
|ULSD Chicago M2M Financial Mo210
|QULC211c
|18-Aug-26
|256.697
|256.39
|ULSD Chicago M2M Financial Mo211
|QULC211c
|28-Aug-26
|258.911
|259.395
|ULSD Chicago M2M Financial Mo211
|QULC211c
|31-Aug-26
|255.275
|255.754
|ULSD Chicago M2M Financial Mo211
|QULC212c
|18-Aug-26
|257.143
|256.836
|ULSD Chicago M2M Financial Mo212
|QULC212c
|28-Aug-26
|259.207
|259.693
|ULSD Chicago M2M Financial Mo212
|QULC212c
|31-Aug-26
|255.653
|256.136
|ULSD Chicago M2M Financial Mo212
|QULC213c
|18-Aug-26
|258.464
|258.145
|ULSD Chicago M2M Financial Mo213
|QULC213c
|28-Aug-26
|260.115
|260.613
|ULSD Chicago M2M Financial Mo213
|QULC213c
|31-Aug-26
|256.514
|257.01
|ULSD Chicago M2M Financial Mo213
|QULC214c
|18-Aug-26
|260.893
|260.557
|ULSD Chicago M2M Financial Mo214
|QULC214c
|28-Aug-26
|262.392
|262.909
|ULSD Chicago M2M Financial Mo214
|QULC214c
|31-Aug-26
|258.662
|259.173
|ULSD Chicago M2M Financial Mo214
|QULC215c
|18-Aug-26
|263.415
|263.066
|ULSD Chicago M2M Financial Mo215
|QULC215c
|28-Aug-26
|265.067
|265.607
|ULSD Chicago M2M Financial Mo215
|QULC215c
|31-Aug-26
|261.258
|261.79
|ULSD Chicago M2M Financial Mo215
|QULC216c
|18-Aug-26
|266.228
|265.859
|ULSD Chicago M2M Financial Mo216
|QULC216c
|28-Aug-26
|268.019
|268.59
|ULSD Chicago M2M Financial Mo216
|QULC216c
|31-Aug-26
|264.038
|264.602
|ULSD Chicago M2M Financial Mo216
|QULC217c
|18-Aug-26
|268.531
|268.145
|ULSD Chicago M2M Financial Mo217
|QULC217c
|28-Aug-26
|271.301
|271.909
|ULSD Chicago M2M Financial Mo217
|QULC217c
|31-Aug-26
|267.261
|267.862
|ULSD Chicago M2M Financial Mo217
|QULC218c
|18-Aug-26
|268.549
|268.163
|ULSD Chicago M2M Financial Mo218
|QULC218c
|28-Aug-26
|271.02
|271.626
|ULSD Chicago M2M Financial Mo218
|QULC218c
|31-Aug-26
|266.996
|267.601
|ULSD Chicago M2M Financial Mo218
|QULC219c
|18-Aug-26
|267.037
|266.658
|ULSD Chicago M2M Financial Mo219
|QULC219c
|28-Aug-26
|269.54
|270.137
|ULSD Chicago M2M Financial Mo219
|QULC219c
|31-Aug-26
|265.685
|266.281
|ULSD Chicago M2M Financial Mo219
|QULC220c
|18-Aug-26
|266.74
|266.357
|ULSD Chicago M2M Financial Mo220
|QULC220c
|28-Aug-26
|269.308
|269.907
|ULSD Chicago M2M Financial Mo220
|QULC220c
|31-Aug-26
|265.483
|266.081
|ULSD Chicago M2M Financial Mo220
|QULC221c
|18-Aug-26
|269.257
|268.878
|ULSD Chicago M2M Financial Mo221
|QULC221c
|28-Aug-26
|271.903
|272.497
|ULSD Chicago M2M Financial Mo221
|QULC221c
|31-Aug-26
|268.229
|268.82
|ULSD Chicago M2M Financial Mo221
|QULC222c
|18-Aug-26
|270.12
|269.748
|ULSD Chicago M2M Financial Mo222
|QULC222c
|28-Aug-26
|272.852
|273.442
|ULSD Chicago M2M Financial Mo222
|QULC222c
|31-Aug-26
|269.301
|269.886
|ULSD Chicago M2M Financial Mo222
|QULC223c
|18-Aug-26
|271.58
|271.197
|ULSD Chicago M2M Financial Mo223
|QULC223c
|28-Aug-26
|274.238
|274.844
|ULSD Chicago M2M Financial Mo223
|QULC223c
|31-Aug-26
|270.591
|271.187
|ULSD Chicago M2M Financial Mo223
|QULC224c
|18-Aug-26
|271.914
|271.531
|ULSD Chicago M2M Financial Mo224
|QULC224c
|28-Aug-26
|274.357
|274.961
|ULSD Chicago M2M Financial Mo224
|QULC224c
|31-Aug-26
|270.791
|271.391
|ULSD Chicago M2M Financial Mo224
|QULC225c
|18-Aug-26
|273.559
|273.159
|ULSD Chicago M2M Financial Mo225
|QULC225c
|28-Aug-26
|275.426
|276.043
|ULSD Chicago M2M Financial Mo225
|QULC225c
|31-Aug-26
|271.811
|272.422
|ULSD Chicago M2M Financial Mo225
|QULC226c
|18-Aug-26
|276.389
|275.976
|ULSD Chicago M2M Financial Mo226
|QULC226c
|28-Aug-26
|278.028
|278.662
|ULSD Chicago M2M Financial Mo226
|QULC226c
|31-Aug-26
|274.254
|274.883
|ULSD Chicago M2M Financial Mo226
|QULC227c
|18-Aug-26
|279.404
|278.977
|ULSD Chicago M2M Financial Mo227
|QULC227c
|28-Aug-26
|281.211
|281.88
|ULSD Chicago M2M Financial Mo227
|QULC227c
|31-Aug-26
|277.366
|278.025
|ULSD Chicago M2M Financial Mo227
|QULC228c
|18-Aug-26
|282.867
|282.415
|ULSD Chicago M2M Financial Mo228
|QULC228c
|28-Aug-26
|284.835
|285.536
|ULSD Chicago M2M Financial Mo228
|QULC228c
|31-Aug-26
|280.809
|281.505
|ULSD Chicago M2M Financial Mo228
|QULC229c
|18-Aug-26
|285.656
|285.185
|ULSD Chicago M2M Financial Mo229
|QULC229c
|28-Aug-26
|288.977
|289.72
|ULSD Chicago M2M Financial Mo229
|QULC229c
|31-Aug-26
|284.936
|285.679
|ULSD Chicago M2M Financial Mo229
|QULC230c
|18-Aug-26
|285.532
|285.063
|ULSD Chicago M2M Financial Mo230
|QULC230c
|28-Aug-26
|288.477
|289.217
|ULSD Chicago M2M Financial Mo230
|QULC230c
|31-Aug-26
|284.445
|285.183
|ULSD Chicago M2M Financial Mo230
|QULC231c
|18-Aug-26
|283.552
|283.088
|ULSD Chicago M2M Financial Mo231
|QULC231c
|28-Aug-26
|286.505
|287.234
|ULSD Chicago M2M Financial Mo231
|QULC231c
|31-Aug-26
|282.652
|283.378
|ULSD Chicago M2M Financial Mo231
|QULC232c
|18-Aug-26
|283.154
|282.687
|ULSD Chicago M2M Financial Mo232
|QULC232c
|28-Aug-26
|286.153
|286.888
|ULSD Chicago M2M Financial Mo232
|QULC232c
|31-Aug-26
|282.321
|283.05
|ULSD Chicago M2M Financial Mo232
|QULC233c
|18-Aug-26
|285.155
|284.695
|ULSD Chicago M2M Financial Mo233
|QULC233c
|28-Aug-26
|288.253
|288.973
|ULSD Chicago M2M Financial Mo233
|QULC233c
|31-Aug-26
|284.571
|285.291
|ULSD Chicago M2M Financial Mo233
|QULC234c
|18-Aug-26
|285.638
|285.187
|ULSD Chicago M2M Financial Mo234
|QULC234c
|28-Aug-26
|288.851
|289.57
|ULSD Chicago M2M Financial Mo234
|QULC234c
|31-Aug-26
|285.305
|286.016
|ULSD Chicago M2M Financial Mo234
|QULC235c
|18-Aug-26
|287.297
|286.835
|ULSD Chicago M2M Financial Mo235
|QULC235c
|28-Aug-26
|290.41
|291.143
|ULSD Chicago M2M Financial Mo235
|QULC235c
|31-Aug-26
|286.751
|287.478
|ULSD Chicago M2M Financial Mo235
|QULC236c
|18-Aug-26
|287.522
|287.057
|ULSD Chicago M2M Financial Mo236
|QULC236c
|28-Aug-26
|290.338
|291.068
|ULSD Chicago M2M Financial Mo236
|QULC236c
|31-Aug-26
|286.765
|287.493
|ULSD Chicago M2M Financial Mo236
|QULC237c
|18-Aug-26
|289.499
|289.018
|ULSD Chicago M2M Financial Mo237
|QULC237c
|28-Aug-26
|291.578
|292.323
|ULSD Chicago M2M Financial Mo237
|QULC237c
|31-Aug-26
|287.947
|288.687
|ULSD Chicago M2M Financial Mo237
|QULC238c
|18-Aug-26
|292.761
|292.262
|ULSD Chicago M2M Financial Mo238
|QULC238c
|28-Aug-26
|294.517
|295.286
|ULSD Chicago M2M Financial Mo238
|QULC238c
|31-Aug-26
|290.701
|291.466
|ULSD Chicago M2M Financial Mo238
|QULC239c
|18-Aug-26
|296.292
|295.772
|ULSD Chicago M2M Financial Mo239
|QULC239c
|28-Aug-26
|298.242
|299.045
|ULSD Chicago M2M Financial Mo239
|QULC239c
|31-Aug-26
|294.36
|295.152
|ULSD Chicago M2M Financial Mo239
|QULC240c
|18-Aug-26
|300.426
|299.885
|ULSD Chicago M2M Financial Mo240
|QULC240c
|28-Aug-26
|302.565
|303.409
|ULSD Chicago M2M Financial Mo240
|QULC240c
|31-Aug-26
|298.493
|299.327
|ULSD Chicago M2M Financial Mo240
|QULG143c
|18-Aug-26
|190
|189.995
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG144c
|18-Aug-26
|188.319
|188.314
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG144c
|31-Aug-26
|185.826
|185.831
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG145c
|18-Aug-26
|186.998
|186.992
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG145c
|28-Aug-26
|187.485
|187.49
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG145c
|31-Aug-26
|183.2
|183.206
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG146c
|18-Aug-26
|186.737
|186.731
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG146c
|28-Aug-26
|187.306
|187.312
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG146c
|31-Aug-26
|183.092
|183.098
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG147c
|18-Aug-26
|186.866
|186.861
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG147c
|28-Aug-26
|187.55
|187.555
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG147c
|31-Aug-26
|183.498
|183.502
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG148c
|18-Aug-26
|186.556
|186.546
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG148c
|28-Aug-26
|187.388
|187.397
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG148c
|31-Aug-26
|183.428
|183.439
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG149c
|18-Aug-26
|191.898
|191.888
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG149c
|28-Aug-26
|192.658
|192.679
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG149c
|31-Aug-26
|188.829
|188.845
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG150c
|18-Aug-26
|194.762
|194.747
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG150c
|28-Aug-26
|195.418
|195.437
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG150c
|31-Aug-26
|191.647
|191.667
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG151c
|18-Aug-26
|195.092
|195.077
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG151c
|28-Aug-26
|195.817
|195.846
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG151c
|31-Aug-26
|192.042
|192.067
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG152c
|18-Aug-26
|196.025
|196.006
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG152c
|28-Aug-26
|196.933
|196.966
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG152c
|31-Aug-26
|193.22
|193.253
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG153c
|18-Aug-26
|195.901
|195.878
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG153c
|28-Aug-26
|197.108
|197.146
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG153c
|31-Aug-26
|193.39
|193.429
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG154c
|18-Aug-26
|196.605
|196.577
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG154c
|28-Aug-26
|198.048
|198.096
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG154c
|31-Aug-26
|194.305
|194.354
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG155c
|18-Aug-26
|196.994
|196.959
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG155c
|28-Aug-26
|198.49
|198.545
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG155c
|31-Aug-26
|194.639
|194.694
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG156c
|18-Aug-26
|196.967
|196.926
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG156c
|28-Aug-26
|198.495
|198.558
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG156c
|31-Aug-26
|194.5
|194.567
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG157c
|18-Aug-26
|197.157
|197.109
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG157c
|28-Aug-26
|197.961
|198.037
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG157c
|31-Aug-26
|193.665
|193.735
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG158c
|18-Aug-26
|197.855
|197.797
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG158c
|28-Aug-26
|198.71
|198.79
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG158c
|31-Aug-26
|194.472
|194.552
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG159c
|18-Aug-26
|198.468
|198.413
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG159c
|28-Aug-26
|199.442
|199.529
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG159c
|31-Aug-26
|195.369
|195.451
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG160c
|18-Aug-26
|198.675
|198.616
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG160c
|28-Aug-26
|199.802
|199.893
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG160c
|31-Aug-26
|195.806
|195.903
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG161c
|18-Aug-26
|203.999
|203.932
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG161c
|28-Aug-26
|205.075
|205.174
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG161c
|31-Aug-26
|201.216
|201.315
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG162c
|18-Aug-26
|206.803
|206.733
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG162c
|28-Aug-26
|207.803
|207.908
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG162c
|31-Aug-26
|204.013
|204.114
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG163c
|18-Aug-26
|207.439
|207.37
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG163c
|28-Aug-26
|208.496
|208.607
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG163c
|31-Aug-26
|204.679
|204.791
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG164c
|18-Aug-26
|208.358
|208.28
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG164c
|28-Aug-26
|209.529
|209.648
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG164c
|31-Aug-26
|205.783
|205.901
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG165c
|18-Aug-26
|208.553
|208.469
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG165c
|28-Aug-26
|209.882
|210.006
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG165c
|31-Aug-26
|206.12
|206.244
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG166c
|18-Aug-26
|209.63
|209.545
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG166c
|28-Aug-26
|211.121
|211.255
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG166c
|31-Aug-26
|207.309
|207.445
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG167c
|18-Aug-26
|210.467
|210.37
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG167c
|28-Aug-26
|212.021
|212.165
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG167c
|31-Aug-26
|208.11
|208.254
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG168c
|18-Aug-26
|211.017
|210.917
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG168c
|28-Aug-26
|212.622
|212.78
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG168c
|31-Aug-26
|208.562
|208.716
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG169c
|18-Aug-26
|211.642
|211.528
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG169c
|28-Aug-26
|212.852
|213.024
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG169c
|31-Aug-26
|208.525
|208.697
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG170c
|18-Aug-26
|212.214
|212.097
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG170c
|28-Aug-26
|213.403
|213.582
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG170c
|31-Aug-26
|209.131
|209.311
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG171c
|18-Aug-26
|212.409
|212.29
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG171c
|28-Aug-26
|213.705
|213.884
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG171c
|31-Aug-26
|209.599
|209.778
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG172c
|18-Aug-26
|212.508
|212.386
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG172c
|28-Aug-26
|213.941
|214.132
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG172c
|31-Aug-26
|209.907
|210.095
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG173c
|18-Aug-26
|217.356
|217.234
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG173c
|28-Aug-26
|218.765
|218.955
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG173c
|31-Aug-26
|214.868
|215.059
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG174c
|18-Aug-26
|219.824
|219.701
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG174c
|28-Aug-26
|221.181
|221.375
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG174c
|31-Aug-26
|217.364
|217.556
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG175c
|18-Aug-26
|220.643
|220.509
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG175c
|28-Aug-26
|222.023
|222.224
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG175c
|31-Aug-26
|218.169
|218.371
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG176c
|18-Aug-26
|221.457
|221.324
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG176c
|28-Aug-26
|222.889
|223.096
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG176c
|31-Aug-26
|219.11
|219.317
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG177c
|18-Aug-26
|221.949
|221.811
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG177c
|28-Aug-26
|223.392
|223.609
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG177c
|31-Aug-26
|219.588
|219.807
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG178c
|18-Aug-26
|223.407
|223.255
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG178c
|28-Aug-26
|224.925
|225.151
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG178c
|31-Aug-26
|221.05
|221.276
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG179c
|18-Aug-26
|224.697
|224.538
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG179c
|28-Aug-26
|226.299
|226.545
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG179c
|31-Aug-26
|222.327
|222.569
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG180c
|18-Aug-26
|225.853
|225.684
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG180c
|28-Aug-26
|227.52
|227.78
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG180c
|31-Aug-26
|223.386
|223.641
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG181c
|18-Aug-26
|226.929
|226.744
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG181c
|28-Aug-26
|228.538
|228.82
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG181c
|31-Aug-26
|224.185
|224.463
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG182c
|18-Aug-26
|227.37
|227.184
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG182c
|28-Aug-26
|228.889
|229.176
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG182c
|31-Aug-26
|224.583
|224.867
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG183c
|18-Aug-26
|227.127
|226.941
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG183c
|28-Aug-26
|228.737
|229.025
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG183c
|31-Aug-26
|224.603
|224.882
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG184c
|18-Aug-26
|227.12
|226.936
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG184c
|28-Aug-26
|228.858
|229.148
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG184c
|31-Aug-26
|224.784
|225.075
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG185c
|18-Aug-26
|231.484
|231.296
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG185c
|28-Aug-26
|233.211
|233.501
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG185c
|31-Aug-26
|229.277
|229.569
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG186c
|18-Aug-26
|233.597
|233.41
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG186c
|28-Aug-26
|235.304
|235.597
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG186c
|31-Aug-26
|231.463
|231.752
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG187c
|18-Aug-26
|234.599
|234.406
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG187c
|28-Aug-26
|236.306
|236.609
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG187c
|31-Aug-26
|232.409
|232.71
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG188c
|18-Aug-26
|235.311
|235.117
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG188c
|28-Aug-26
|237
|237.308
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG188c
|31-Aug-26
|233.183
|233.487
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG189c
|18-Aug-26
|236.116
|235.909
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG189c
|28-Aug-26
|237.657
|237.977
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG189c
|31-Aug-26
|233.809
|234.125
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG190c
|18-Aug-26
|237.963
|237.747
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG190c
|28-Aug-26
|239.498
|239.827
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG190c
|31-Aug-26
|235.554
|235.878
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG191c
|18-Aug-26
|239.733
|239.507
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG191c
|28-Aug-26
|241.365
|241.717
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG191c
|31-Aug-26
|237.327
|237.676
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG192c
|18-Aug-26
|241.512
|241.274
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG192c
|28-Aug-26
|243.229
|243.604
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG192c
|31-Aug-26
|239.019
|239.383
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG193c
|18-Aug-26
|243.057
|242.803
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG193c
|28-Aug-26
|245.068
|245.47
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG193c
|31-Aug-26
|240.685
|241.078
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG194c
|18-Aug-26
|243.367
|243.11
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG194c
|28-Aug-26
|245.213
|245.613
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG194c
|31-Aug-26
|240.864
|241.266
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG195c
|18-Aug-26
|242.667
|242.414
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG195c
|28-Aug-26
|244.589
|244.986
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG195c
|31-Aug-26
|240.424
|240.818
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG196c
|18-Aug-26
|242.558
|242.298
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG196c
|28-Aug-26
|244.587
|244.989
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG196c
|31-Aug-26
|240.471
|240.876
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG197c
|18-Aug-26
|246.411
|246.155
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG197c
|28-Aug-26
|248.456
|248.855
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG197c
|31-Aug-26
|244.487
|244.885
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG198c
|18-Aug-26
|248.157
|247.904
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG198c
|28-Aug-26
|250.212
|250.616
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG198c
|31-Aug-26
|246.347
|246.748
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG199c
|18-Aug-26
|249.355
|249.092
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG199c
|28-Aug-26
|251.38
|251.79
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG199c
|31-Aug-26
|247.443
|247.851
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG200c
|18-Aug-26
|249.959
|249.694
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG200c
|28-Aug-26
|251.894
|252.308
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG200c
|31-Aug-26
|248.043
|248.453
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG201c
|18-Aug-26
|251.087
|250.812
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG201c
|28-Aug-26
|252.717
|253.142
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG201c
|31-Aug-26
|248.82
|249.247
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG202c
|18-Aug-26
|253.347
|253.057
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG202c
|28-Aug-26
|254.875
|255.316
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG202c
|31-Aug-26
|250.861
|251.299
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG203c
|18-Aug-26
|255.613
|255.312
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG203c
|28-Aug-26
|257.258
|257.727
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG203c
|31-Aug-26
|253.154
|253.613
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG204c
|18-Aug-26
|258.049
|257.727
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG204c
|28-Aug-26
|259.794
|260.287
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG204c
|31-Aug-26
|255.507
|255.992
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG205c
|18-Aug-26
|260.082
|259.748
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG205c
|28-Aug-26
|262.491
|263.017
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG205c
|31-Aug-26
|258.082
|258.6
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG206c
|18-Aug-26
|260.252
|259.912
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG206c
|28-Aug-26
|262.417
|262.944
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG206c
|31-Aug-26
|258.031
|258.556
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG207c
|18-Aug-26
|259.078
|258.744
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG207c
|28-Aug-26
|261.302
|261.823
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG207c
|31-Aug-26
|257.107
|257.62
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG208c
|18-Aug-26
|258.857
|258.522
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG208c
|28-Aug-26
|261.175
|261.705
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG208c
|31-Aug-26
|257.019
|257.542
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG209c
|18-Aug-26
|262.191
|261.858
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG209c
|28-Aug-26
|264.54
|265.063
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG209c
|31-Aug-26
|260.539
|261.058
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG210c
|18-Aug-26
|263.552
|263.219
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG210c
|28-Aug-26
|265.949
|266.468
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG210c
|31-Aug-26
|262.064
|262.575
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG211c
|18-Aug-26
|264.95
|264.61
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG211c
|28-Aug-26
|267.288
|267.818
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG211c
|31-Aug-26
|263.312
|263.836
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG212c
|18-Aug-26
|265.444
|265.104
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG212c
|28-Aug-26
|267.612
|268.144
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG212c
|31-Aug-26
|263.725
|264.254
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG213c
|18-Aug-26
|266.908
|266.554
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG213c
|28-Aug-26
|268.606
|269.151
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG213c
|31-Aug-26
|264.667
|265.209
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG214c
|18-Aug-26
|269.598
|269.226
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG214c
|28-Aug-26
|271.099
|271.666
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG214c
|31-Aug-26
|267.016
|267.574
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG215c
|18-Aug-26
|272.391
|272.005
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG215c
|28-Aug-26
|274.029
|274.62
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG215c
|31-Aug-26
|269.854
|270.436
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG216c
|18-Aug-26
|275.507
|275.099
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG216c
|28-Aug-26
|277.261
|277.887
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG216c
|31-Aug-26
|272.894
|273.511
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG217c
|18-Aug-26
|278.058
|277.631
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG217c
|28-Aug-26
|280.856
|281.521
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG217c
|31-Aug-26
|276.418
|277.075
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG218c
|18-Aug-26
|278.078
|277.651
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG218c
|28-Aug-26
|280.548
|281.212
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG218c
|31-Aug-26
|276.129
|276.79
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG219c
|18-Aug-26
|276.403
|275.984
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG219c
|28-Aug-26
|278.927
|279.581
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG219c
|31-Aug-26
|274.695
|275.347
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG220c
|18-Aug-26
|276.074
|275.65
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG220c
|28-Aug-26
|278.673
|279.329
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG220c
|31-Aug-26
|274.474
|275.128
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG221c
|18-Aug-26
|278.862
|278.443
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG221c
|28-Aug-26
|281.515
|282.165
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG221c
|31-Aug-26
|277.477
|278.123
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG222c
|18-Aug-26
|279.818
|279.406
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG222c
|28-Aug-26
|282.554
|283.2
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG222c
|31-Aug-26
|278.649
|279.288
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG223c
|18-Aug-26
|281.435
|281.011
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG223c
|28-Aug-26
|284.072
|284.736
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG223c
|31-Aug-26
|280.059
|280.711
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG224c
|18-Aug-26
|281.805
|281.381
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG224c
|28-Aug-26
|284.202
|284.864
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG224c
|31-Aug-26
|280.278
|280.934
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG225c
|18-Aug-26
|283.627
|283.184
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG225c
|28-Aug-26
|285.373
|286.049
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG225c
|31-Aug-26
|281.393
|282.062
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG226c
|18-Aug-26
|286.762
|286.305
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG226c
|28-Aug-26
|288.222
|288.917
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG226c
|31-Aug-26
|284.065
|284.752
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG227c
|18-Aug-26
|290.101
|289.628
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG227c
|28-Aug-26
|291.708
|292.441
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG227c
|31-Aug-26
|287.467
|288.188
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG228c
|18-Aug-26
|293.937
|293.437
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG228c
|28-Aug-26
|295.676
|296.444
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG228c
|31-Aug-26
|291.232
|291.993
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG229c
|18-Aug-26
|297.026
|296.505
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG229c
|28-Aug-26
|300.212
|301.026
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG229c
|31-Aug-26
|295.745
|296.557
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG230c
|18-Aug-26
|296.889
|296.37
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG230c
|28-Aug-26
|299.665
|300.475
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG230c
|31-Aug-26
|295.208
|296.015
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG231c
|18-Aug-26
|294.696
|294.182
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG231c
|28-Aug-26
|297.505
|298.304
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG231c
|31-Aug-26
|293.247
|294.041
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG232c
|18-Aug-26
|294.255
|293.738
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG232c
|28-Aug-26
|297.12
|297.925
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG232c
|31-Aug-26
|292.885
|293.683
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG233c
|18-Aug-26
|296.471
|295.962
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG233c
|28-Aug-26
|299.419
|300.208
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG233c
|31-Aug-26
|295.346
|296.133
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG234c
|18-Aug-26
|297.006
|296.507
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG234c
|28-Aug-26
|300.074
|300.862
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG234c
|31-Aug-26
|296.148
|296.926
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG235c
|18-Aug-26
|298.844
|298.332
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG235c
|28-Aug-26
|301.782
|302.584
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG235c
|31-Aug-26
|297.729
|298.524
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG236c
|18-Aug-26
|299.093
|298.578
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG236c
|28-Aug-26
|301.703
|302.502
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG236c
|31-Aug-26
|297.745
|298.541
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG237c
|18-Aug-26
|301.283
|300.75
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG237c
|28-Aug-26
|303.061
|303.877
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG237c
|31-Aug-26
|299.037
|299.846
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG238c
|18-Aug-26
|304.896
|304.343
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG238c
|28-Aug-26
|306.279
|307.121
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG238c
|31-Aug-26
|302.049
|302.885
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG239c
|18-Aug-26
|308.807
|308.231
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG239c
|28-Aug-26
|310.358
|311.238
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG239c
|31-Aug-26
|306.049
|306.916
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG240c
|18-Aug-26
|313.386
|312.787
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG240c
|28-Aug-26
|315.092
|316.017
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QULG240c
|31-Aug-26
|310.569
|311.481
|ULSD USGC Prompt Pipeline M2M Fi
|QWMD143c
|18-Aug-26
|57.717
|57.716
|WTI Midland M2M Financial Mo143
|QWMD144c
|18-Aug-26
|57.704
|57.703
|WTI Midland M2M Financial Mo144
|QWMD144c
|31-Aug-26
|57.247
|57.248
|WTI Midland M2M Financial Mo144
|QWMD145c
|18-Aug-26
|57.714
|57.713
|WTI Midland M2M Financial Mo145
|QWMD145c
|28-Aug-26
|58.171
|58.172
|WTI Midland M2M Financial Mo145
|QWMD145c
|31-Aug-26
|57.256
|57.257
|WTI Midland M2M Financial Mo145
|QWMD146c
|18-Aug-26
|57.756
|57.755
|WTI Midland M2M Financial Mo146
|QWMD146c
|28-Aug-26
|58.212
|58.213
|WTI Midland M2M Financial Mo146
|QWMD146c
|31-Aug-26
|57.296
|57.297
|WTI Midland M2M Financial Mo146
|QWMD147c
|18-Aug-26
|57.835
|57.834
|WTI Midland M2M Financial Mo147
|QWMD147c
|28-Aug-26
|58.29
|58.291
|WTI Midland M2M Financial Mo147
|QWMD147c
|31-Aug-26
|57.374
|57.375
|WTI Midland M2M Financial Mo147
|QWMD148c
|18-Aug-26
|57.956
|57.954
|WTI Midland M2M Financial Mo148
|QWMD148c
|28-Aug-26
|58.408
|58.41
|WTI Midland M2M Financial Mo148
|QWMD148c
|31-Aug-26
|57.491
|57.493
|WTI Midland M2M Financial Mo148
|QWMD149c
|18-Aug-26
|58.115
|58.113
|WTI Midland M2M Financial Mo149
|QWMD149c
|28-Aug-26
|58.564
|58.568
|WTI Midland M2M Financial Mo149
|QWMD149c
|31-Aug-26
|57.645
|57.648
|WTI Midland M2M Financial Mo149
|QWMD150c
|18-Aug-26
|58.306
|58.303
|WTI Midland M2M Financial Mo150
|QWMD150c
|28-Aug-26
|58.752
|58.756
|WTI Midland M2M Financial Mo150
|QWMD150c
|31-Aug-26
|57.832
|57.836
|WTI Midland M2M Financial Mo150
|QWMD151c
|18-Aug-26
|58.521
|58.518
|WTI Midland M2M Financial Mo151
|QWMD151c
|28-Aug-26
|58.963
|58.969
|WTI Midland M2M Financial Mo151
|QWMD151c
|31-Aug-26
|58.041
|58.046
|WTI Midland M2M Financial Mo151
|QWMD152c
|18-Aug-26
|58.752
|58.748
|WTI Midland M2M Financial Mo152
|QWMD152c
|28-Aug-26
|59.191
|59.198
|WTI Midland M2M Financial Mo152
|QWMD152c
|31-Aug-26
|58.266
|58.273
|WTI Midland M2M Financial Mo152
|QWMD153c
|18-Aug-26
|58.993
|58.988
|WTI Midland M2M Financial Mo153
|QWMD153c
|28-Aug-26
|59.428
|59.436
|WTI Midland M2M Financial Mo153
|QWMD153c
|31-Aug-26
|58.501
|58.509
|WTI Midland M2M Financial Mo153
|QWMD154c
|18-Aug-26
|59.239
|59.233
|WTI Midland M2M Financial Mo154
|QWMD154c
|28-Aug-26
|59.67
|59.68
|WTI Midland M2M Financial Mo154
|QWMD154c
|31-Aug-26
|58.741
|58.751
|WTI Midland M2M Financial Mo154
|QWMD155c
|18-Aug-26
|59.489
|59.482
|WTI Midland M2M Financial Mo155
|QWMD155c
|28-Aug-26
|59.915
|59.926
|WTI Midland M2M Financial Mo155
|QWMD155c
|31-Aug-26
|58.983
|58.994
|WTI Midland M2M Financial Mo155
|QWMD156c
|18-Aug-26
|59.74
|59.732
|WTI Midland M2M Financial Mo156
|QWMD156c
|28-Aug-26
|60.162
|60.174
|WTI Midland M2M Financial Mo156
|QWMD156c
|31-Aug-26
|59.228
|59.241
|WTI Midland M2M Financial Mo156
|QWMD157c
|18-Aug-26
|59.992
|59.983
|WTI Midland M2M Financial Mo157
|QWMD157c
|28-Aug-26
|60.41
|60.424
|WTI Midland M2M Financial Mo157
|QWMD157c
|31-Aug-26
|59.474
|59.487
|WTI Midland M2M Financial Mo157
|QWMD158c
|18-Aug-26
|60.246
|60.235
|WTI Midland M2M Financial Mo158
|QWMD158c
|28-Aug-26
|60.66
|60.675
|WTI Midland M2M Financial Mo158
|QWMD158c
|31-Aug-26
|59.721
|59.736
|WTI Midland M2M Financial Mo158
|QWMD159c
|18-Aug-26
|60.5
|60.489
|WTI Midland M2M Financial Mo159
|QWMD159c
|28-Aug-26
|60.909
|60.926
|WTI Midland M2M Financial Mo159
|QWMD159c
|31-Aug-26
|59.969
|59.985
|WTI Midland M2M Financial Mo159
|QWMD160c
|18-Aug-26
|60.756
|60.744
|WTI Midland M2M Financial Mo160
|QWMD160c
|28-Aug-26
|61.161
|61.179
|WTI Midland M2M Financial Mo160
|QWMD160c
|31-Aug-26
|60.217
|60.236
|WTI Midland M2M Financial Mo160
|QWMD161c
|18-Aug-26
|61.013
|60.999
|WTI Midland M2M Financial Mo161
|QWMD161c
|28-Aug-26
|61.413
|61.433
|WTI Midland M2M Financial Mo161
|QWMD161c
|31-Aug-26
|60.468
|60.488
|WTI Midland M2M Financial Mo161
|QWMD162c
|18-Aug-26
|61.271
|61.256
|WTI Midland M2M Financial Mo162
|QWMD162c
|28-Aug-26
|61.667
|61.689
|WTI Midland M2M Financial Mo162
|QWMD162c
|31-Aug-26
|60.719
|60.74
|WTI Midland M2M Financial Mo162
|QWMD163c
|18-Aug-26
|61.53
|61.515
|WTI Midland M2M Financial Mo163
|QWMD163c
|28-Aug-26
|61.922
|61.945
|WTI Midland M2M Financial Mo163
|QWMD163c
|31-Aug-26
|60.971
|60.994
|WTI Midland M2M Financial Mo163
|QWMD164c
|18-Aug-26
|61.791
|61.774
|WTI Midland M2M Financial Mo164
|QWMD164c
|28-Aug-26
|62.177
|62.202
|WTI Midland M2M Financial Mo164
|QWMD164c
|31-Aug-26
|61.224
|61.249
|WTI Midland M2M Financial Mo164
|QWMD165c
|18-Aug-26
|62.052
|62.034
|WTI Midland M2M Financial Mo165
|QWMD165c
|28-Aug-26
|62.434
|62.46
|WTI Midland M2M Financial Mo165
|QWMD165c
|31-Aug-26
|61.479
|61.505
|WTI Midland M2M Financial Mo165
|QWMD166c
|18-Aug-26
|62.314
|62.296
|WTI Midland M2M Financial Mo166
|QWMD166c
|28-Aug-26
|62.692
|62.72
|WTI Midland M2M Financial Mo166
|QWMD166c
|31-Aug-26
|61.734
|61.762
|WTI Midland M2M Financial Mo166
|QWMD167c
|18-Aug-26
|62.578
|62.558
|WTI Midland M2M Financial Mo167
|QWMD167c
|28-Aug-26
|62.951
|62.98
|WTI Midland M2M Financial Mo167
|QWMD167c
|31-Aug-26
|61.99
|62.019
|WTI Midland M2M Financial Mo167
|QWMD168c
|18-Aug-26
|62.842
|62.822
|WTI Midland M2M Financial Mo168
|QWMD168c
|28-Aug-26
|63.21
|63.241
|WTI Midland M2M Financial Mo168
|QWMD168c
|31-Aug-26
|62.249
|62.279
|WTI Midland M2M Financial Mo168
|QWMD169c
|18-Aug-26
|63.108
|63.086
|WTI Midland M2M Financial Mo169
|QWMD169c
|28-Aug-26
|63.472
|63.504
|WTI Midland M2M Financial Mo169
|QWMD169c
|31-Aug-26
|62.507
|62.539
|WTI Midland M2M Financial Mo169
|QWMD170c
|18-Aug-26
|63.375
|63.352
|WTI Midland M2M Financial Mo170
|QWMD170c
|28-Aug-26
|63.734
|63.768
|WTI Midland M2M Financial Mo170
|QWMD170c
|31-Aug-26
|62.767
|62.801
|WTI Midland M2M Financial Mo170
|QWMD171c
|18-Aug-26
|63.643
|63.619
|WTI Midland M2M Financial Mo171
|QWMD171c
|28-Aug-26
|63.998
|64.033
|WTI Midland M2M Financial Mo171
|QWMD171c
|31-Aug-26
|63.028
|63.063
|WTI Midland M2M Financial Mo171
|QWMD172c
|18-Aug-26
|63.913
|63.888
|WTI Midland M2M Financial Mo172
|QWMD172c
|28-Aug-26
|64.262
|64.3
|WTI Midland M2M Financial Mo172
|QWMD172c
|31-Aug-26
|63.29
|63.326
|WTI Midland M2M Financial Mo172
|QWMD173c
|18-Aug-26
|64.183
|64.157
|WTI Midland M2M Financial Mo173
|QWMD173c
|28-Aug-26
|64.527
|64.566
|WTI Midland M2M Financial Mo173
|QWMD173c
|31-Aug-26
|63.553
|63.592
|WTI Midland M2M Financial Mo173
|QWMD174c
|18-Aug-26
|64.455
|64.428
|WTI Midland M2M Financial Mo174
|QWMD174c
|28-Aug-26
|64.794
|64.835
|WTI Midland M2M Financial Mo174
|QWMD174c
|31-Aug-26
|63.817
|63.857
|WTI Midland M2M Financial Mo174
|QWMD175c
|18-Aug-26
|64.728
|64.699
|WTI Midland M2M Financial Mo175
|QWMD175c
|28-Aug-26
|65.062
|65.104
|WTI Midland M2M Financial Mo175
|QWMD175c
|31-Aug-26
|64.083
|64.125
|WTI Midland M2M Financial Mo175
|QWMD176c
|18-Aug-26
|65.001
|64.972
|WTI Midland M2M Financial Mo176
|QWMD176c
|28-Aug-26
|65.331
|65.375
|WTI Midland M2M Financial Mo176
|QWMD176c
|31-Aug-26
|64.349
|64.393
|WTI Midland M2M Financial Mo176
|QWMD177c
|18-Aug-26
|65.276
|65.246
|WTI Midland M2M Financial Mo177
|QWMD177c
|28-Aug-26
|65.6
|65.646
|WTI Midland M2M Financial Mo177
|QWMD177c
|31-Aug-26
|64.617
|64.662
|WTI Midland M2M Financial Mo177
|QWMD178c
|18-Aug-26
|65.553
|65.521
|WTI Midland M2M Financial Mo178
|QWMD178c
|28-Aug-26
|65.872
|65.919
|WTI Midland M2M Financial Mo178
|QWMD178c
|31-Aug-26
|64.886
|64.933
|WTI Midland M2M Financial Mo178
|QWMD179c
|18-Aug-26
|65.83
|65.797
|WTI Midland M2M Financial Mo179
|QWMD179c
|28-Aug-26
|66.144
|66.194
|WTI Midland M2M Financial Mo179
|QWMD179c
|31-Aug-26
|65.155
|65.204
|WTI Midland M2M Financial Mo179
|QWMD180c
|18-Aug-26
|66.11
|66.076
|WTI Midland M2M Financial Mo180
|QWMD180c
|28-Aug-26
|66.418
|66.469
|WTI Midland M2M Financial Mo180
|QWMD180c
|31-Aug-26
|65.427
|65.477
|WTI Midland M2M Financial Mo180
|QWMD181c
|18-Aug-26
|66.39
|66.354
|WTI Midland M2M Financial Mo181
|QWMD181c
|28-Aug-26
|66.692
|66.745
|WTI Midland M2M Financial Mo181
|QWMD181c
|31-Aug-26
|65.699
|65.751
|WTI Midland M2M Financial Mo181
|QWMD182c
|18-Aug-26
|66.671
|66.634
|WTI Midland M2M Financial Mo182
|QWMD182c
|28-Aug-26
|66.968
|67.023
|WTI Midland M2M Financial Mo182
|QWMD182c
|31-Aug-26
|65.972
|66.026
|WTI Midland M2M Financial Mo182
|QWMD183c
|18-Aug-26
|66.953
|66.915
|WTI Midland M2M Financial Mo183
|QWMD183c
|28-Aug-26
|67.245
|67.302
|WTI Midland M2M Financial Mo183
|QWMD183c
|31-Aug-26
|66.247
|66.302
|WTI Midland M2M Financial Mo183
|QWMD184c
|18-Aug-26
|67.236
|67.198
|WTI Midland M2M Financial Mo184
|QWMD184c
|28-Aug-26
|67.524
|67.582
|WTI Midland M2M Financial Mo184
|QWMD184c
|31-Aug-26
|66.522
|66.58
|WTI Midland M2M Financial Mo184
|QWMD185c
|18-Aug-26
|67.521
|67.481
|WTI Midland M2M Financial Mo185
|QWMD185c
|28-Aug-26
|67.802
|67.862
|WTI Midland M2M Financial Mo185
|QWMD185c
|31-Aug-26
|66.799
|66.858
|WTI Midland M2M Financial Mo185
|QWMD186c
|18-Aug-26
|67.807
|67.766
|WTI Midland M2M Financial Mo186
|QWMD186c
|28-Aug-26
|68.083
|68.145
|WTI Midland M2M Financial Mo186
|QWMD186c
|31-Aug-26
|67.077
|67.138
|WTI Midland M2M Financial Mo186
|QWMD187c
|18-Aug-26
|68.095
|68.052
|WTI Midland M2M Financial Mo187
|QWMD187c
|28-Aug-26
|68.365
|68.429
|WTI Midland M2M Financial Mo187
|QWMD187c
|31-Aug-26
|67.356
|67.419
|WTI Midland M2M Financial Mo187
|QWMD188c
|18-Aug-26
|68.383
|68.34
|WTI Midland M2M Financial Mo188
|QWMD188c
|28-Aug-26
|68.648
|68.714
|WTI Midland M2M Financial Mo188
|QWMD188c
|31-Aug-26
|67.637
|67.702
|WTI Midland M2M Financial Mo188
|QWMD189c
|18-Aug-26
|68.673
|68.628
|WTI Midland M2M Financial Mo189
|QWMD189c
|28-Aug-26
|68.931
|68.999
|WTI Midland M2M Financial Mo189
|QWMD189c
|31-Aug-26
|67.918
|67.985
|WTI Midland M2M Financial Mo189
|QWMD190c
|18-Aug-26
|68.964
|68.918
|WTI Midland M2M Financial Mo190
|QWMD190c
|28-Aug-26
|69.217
|69.286
|WTI Midland M2M Financial Mo190
|QWMD190c
|31-Aug-26
|68.201
|68.269
|WTI Midland M2M Financial Mo190
|QWMD191c
|18-Aug-26
|69.256
|69.209
|WTI Midland M2M Financial Mo191
|QWMD191c
|28-Aug-26
|69.503
|69.575
|WTI Midland M2M Financial Mo191
|QWMD191c
|31-Aug-26
|68.485
|68.556
|WTI Midland M2M Financial Mo191
|QWMD192c
|18-Aug-26
|69.549
|69.501
|WTI Midland M2M Financial Mo192
|QWMD192c
|28-Aug-26
|69.791
|69.865
|WTI Midland M2M Financial Mo192
|QWMD192c
|31-Aug-26
|68.77
|68.842
|WTI Midland M2M Financial Mo192
|QWMD193c
|18-Aug-26
|69.844
|69.794
|WTI Midland M2M Financial Mo193
|QWMD193c
|28-Aug-26
|70.079
|70.155
|WTI Midland M2M Financial Mo193
|QWMD193c
|31-Aug-26
|69.056
|69.13
|WTI Midland M2M Financial Mo193
|QWMD194c
|18-Aug-26
|70.14
|70.089
|WTI Midland M2M Financial Mo194
|QWMD194c
|28-Aug-26
|70.37
|70.447
|WTI Midland M2M Financial Mo194
|QWMD194c
|31-Aug-26
|69.344
|69.421
|WTI Midland M2M Financial Mo194
|QWMD195c
|18-Aug-26
|70.438
|70.386
|WTI Midland M2M Financial Mo195
|QWMD195c
|28-Aug-26
|70.661
|70.74
|WTI Midland M2M Financial Mo195
|QWMD195c
|31-Aug-26
|69.633
|69.711
|WTI Midland M2M Financial Mo195
|QWMD196c
|18-Aug-26
|70.737
|70.683
|WTI Midland M2M Financial Mo196
|QWMD196c
|28-Aug-26
|70.954
|71.035
|WTI Midland M2M Financial Mo196
|QWMD196c
|31-Aug-26
|69.923
|70.003
|WTI Midland M2M Financial Mo196
|QWMD197c
|18-Aug-26
|71.036
|70.981
|WTI Midland M2M Financial Mo197
|QWMD197c
|28-Aug-26
|71.247
|71.33
|WTI Midland M2M Financial Mo197
|QWMD197c
|31-Aug-26
|70.214
|70.296
|WTI Midland M2M Financial Mo197
|QWMD198c
|18-Aug-26
|71.337
|71.281
|WTI Midland M2M Financial Mo198
|QWMD198c
|28-Aug-26
|71.542
|71.628
|WTI Midland M2M Financial Mo198
|QWMD198c
|31-Aug-26
|70.506
|70.591
|WTI Midland M2M Financial Mo198
|QWMD199c
|18-Aug-26
|71.64
|71.582
|WTI Midland M2M Financial Mo199
|QWMD199c
|28-Aug-26
|71.839
|71.926
|WTI Midland M2M Financial Mo199
|QWMD199c
|31-Aug-26
|70.801
|70.886
|WTI Midland M2M Financial Mo199
|QWMD200c
|18-Aug-26
|71.943
|71.884
|WTI Midland M2M Financial Mo200
|QWMD200c
|28-Aug-26
|72.137
|72.226
|WTI Midland M2M Financial Mo200
|QWMD200c
|31-Aug-26
|71.096
|71.184
|WTI Midland M2M Financial Mo200
|QWMD201c
|18-Aug-26
|72.248
|72.188
|WTI Midland M2M Financial Mo201
|QWMD201c
|28-Aug-26
|72.435
|72.526
|WTI Midland M2M Financial Mo201
|QWMD201c
|31-Aug-26
|71.391
|71.482
|WTI Midland M2M Financial Mo201
|QWMD202c
|18-Aug-26
|72.556
|72.494
|WTI Midland M2M Financial Mo202
|QWMD202c
|28-Aug-26
|72.735
|72.828
|WTI Midland M2M Financial Mo202
|QWMD202c
|31-Aug-26
|71.69
|71.781
|WTI Midland M2M Financial Mo202
|QWMD203c
|18-Aug-26
|72.863
|72.8
|WTI Midland M2M Financial Mo203
|QWMD203c
|28-Aug-26
|73.036
|73.132
|WTI Midland M2M Financial Mo203
|QWMD203c
|31-Aug-26
|71.988
|72.082
|WTI Midland M2M Financial Mo203
|QWMD204c
|18-Aug-26
|73.172
|73.107
|WTI Midland M2M Financial Mo204
|QWMD204c
|28-Aug-26
|73.339
|73.436
|WTI Midland M2M Financial Mo204
|QWMD204c
|31-Aug-26
|72.288
|72.384
|WTI Midland M2M Financial Mo204
|QWMD205c
|18-Aug-26
|73.482
|73.416
|WTI Midland M2M Financial Mo205
|QWMD205c
|28-Aug-26
|73.642
|73.742
|WTI Midland M2M Financial Mo205
|QWMD205c
|31-Aug-26
|72.589
|72.687
|WTI Midland M2M Financial Mo205
|QWMD206c
|18-Aug-26
|73.794
|73.726
|WTI Midland M2M Financial Mo206
|QWMD206c
|28-Aug-26
|73.948
|74.05
|WTI Midland M2M Financial Mo206
|QWMD206c
|31-Aug-26
|72.892
|72.993
|WTI Midland M2M Financial Mo206
|QWMD207c
|18-Aug-26
|74.107
|74.038
|WTI Midland M2M Financial Mo207
|QWMD207c
|28-Aug-26
|74.254
|74.358
|WTI Midland M2M Financial Mo207
|QWMD207c
|31-Aug-26
|73.196
|73.298
|WTI Midland M2M Financial Mo207
|QWMD208c
|18-Aug-26
|74.421
|74.351
|WTI Midland M2M Financial Mo208
|QWMD208c
|28-Aug-26
|74.561
|74.668
|WTI Midland M2M Financial Mo208
|QWMD208c
|31-Aug-26
|73.5
|73.605
|WTI Midland M2M Financial Mo208
|QWMD209c
|18-Aug-26
|74.738
|74.666
|WTI Midland M2M Financial Mo209
|QWMD209c
|28-Aug-26
|74.87
|74.979
|WTI Midland M2M Financial Mo209
|QWMD209c
|31-Aug-26
|73.807
|73.914
|WTI Midland M2M Financial Mo209
|QWMD210c
|18-Aug-26
|75.055
|74.981
|WTI Midland M2M Financial Mo210
|QWMD210c
|28-Aug-26
|75.181
|75.292
|WTI Midland M2M Financial Mo210
|QWMD210c
|31-Aug-26
|74.115
|74.224
|WTI Midland M2M Financial Mo210
|QWMD211c
|18-Aug-26
|75.373
|75.298
|WTI Midland M2M Financial Mo211
|QWMD211c
|28-Aug-26
|75.493
|75.606
|WTI Midland M2M Financial Mo211
|QWMD211c
|31-Aug-26
|74.424
|74.535
|WTI Midland M2M Financial Mo211
|QWMD212c
|18-Aug-26
|75.693
|75.617
|WTI Midland M2M Financial Mo212
|QWMD212c
|28-Aug-26
|75.805
|75.92
|WTI Midland M2M Financial Mo212
|QWMD212c
|31-Aug-26
|74.735
|74.848
|WTI Midland M2M Financial Mo212
|QWMD213c
|18-Aug-26
|76.014
|75.936
|WTI Midland M2M Financial Mo213
|QWMD213c
|28-Aug-26
|76.12
|76.237
|WTI Midland M2M Financial Mo213
|QWMD213c
|31-Aug-26
|75.046
|75.162
|WTI Midland M2M Financial Mo213
|QWMD214c
|18-Aug-26
|76.337
|76.257
|WTI Midland M2M Financial Mo214
|QWMD214c
|28-Aug-26
|76.435
|76.555
|WTI Midland M2M Financial Mo214
|QWMD214c
|31-Aug-26
|75.359
|75.477
|WTI Midland M2M Financial Mo214
|QWMD215c
|18-Aug-26
|76.661
|76.58
|WTI Midland M2M Financial Mo215
|QWMD215c
|28-Aug-26
|76.753
|76.874
|WTI Midland M2M Financial Mo215
|QWMD215c
|31-Aug-26
|75.673
|75.793
|WTI Midland M2M Financial Mo215
|QWMD216c
|18-Aug-26
|76.987
|76.904
|WTI Midland M2M Financial Mo216
|QWMD216c
|28-Aug-26
|77.07
|77.195
|WTI Midland M2M Financial Mo216
|QWMD216c
|31-Aug-26
|75.989
|76.111
|WTI Midland M2M Financial Mo216
|QWMD217c
|18-Aug-26
|77.314
|77.229
|WTI Midland M2M Financial Mo217
|QWMD217c
|28-Aug-26
|77.39
|77.517
|WTI Midland M2M Financial Mo217
|QWMD217c
|31-Aug-26
|76.306
|76.431
|WTI Midland M2M Financial Mo217
|QWMD218c
|18-Aug-26
|77.642
|77.556
|WTI Midland M2M Financial Mo218
|QWMD218c
|28-Aug-26
|77.711
|77.84
|WTI Midland M2M Financial Mo218
|QWMD218c
|31-Aug-26
|76.624
|76.752
|WTI Midland M2M Financial Mo218
|QWMD219c
|18-Aug-26
|77.971
|77.884
|WTI Midland M2M Financial Mo219
|QWMD219c
|28-Aug-26
|78.033
|78.164
|WTI Midland M2M Financial Mo219
|QWMD219c
|31-Aug-26
|76.944
|77.073
|WTI Midland M2M Financial Mo219
|QWMD220c
|18-Aug-26
|78.302
|78.213
|WTI Midland M2M Financial Mo220
|QWMD220c
|28-Aug-26
|78.357
|78.49
|WTI Midland M2M Financial Mo220
|QWMD220c
|31-Aug-26
|77.265
|77.397
|WTI Midland M2M Financial Mo220
|QWMD221c
|18-Aug-26
|78.635
|78.544
|WTI Midland M2M Financial Mo221
|QWMD221c
|28-Aug-26
|78.682
|78.818
|WTI Midland M2M Financial Mo221
|QWMD221c
|31-Aug-26
|77.587
|77.722
|WTI Midland M2M Financial Mo221
|QWMD222c
|18-Aug-26
|78.968
|78.876
|WTI Midland M2M Financial Mo222
|QWMD222c
|28-Aug-26
|79.008
|79.146
|WTI Midland M2M Financial Mo222
|QWMD222c
|31-Aug-26
|77.911
|78.048
|WTI Midland M2M Financial Mo222
|QWMD223c
|18-Aug-26
|79.305
|79.211
|WTI Midland M2M Financial Mo223
|QWMD223c
|28-Aug-26
|79.335
|79.477
|WTI Midland M2M Financial Mo223
|QWMD223c
|31-Aug-26
|78.237
|78.375
|WTI Midland M2M Financial Mo223
|QWMD224c
|18-Aug-26
|79.641
|79.546
|WTI Midland M2M Financial Mo224
|QWMD224c
|28-Aug-26
|79.665
|79.809
|WTI Midland M2M Financial Mo224
|QWMD224c
|31-Aug-26
|78.563
|78.705
|WTI Midland M2M Financial Mo224
|QWMD225c
|18-Aug-26
|79.98
|79.882
|WTI Midland M2M Financial Mo225
|QWMD225c
|28-Aug-26
|79.996
|80.142
|WTI Midland M2M Financial Mo225
|QWMD225c
|31-Aug-26
|78.891
|79.035
|WTI Midland M2M Financial Mo225
|QWMD226c
|18-Aug-26
|80.319
|80.22
|WTI Midland M2M Financial Mo226
|QWMD226c
|28-Aug-26
|80.327
|80.475
|WTI Midland M2M Financial Mo226
|QWMD226c
|31-Aug-26
|79.22
|79.366
|WTI Midland M2M Financial Mo226
|QWMD227c
|18-Aug-26
|80.66
|80.56
|WTI Midland M2M Financial Mo227
|QWMD227c
|28-Aug-26
|80.66
|80.812
|WTI Midland M2M Financial Mo227
|QWMD227c
|31-Aug-26
|79.551
|79.699
|WTI Midland M2M Financial Mo227
|QWMD228c
|18-Aug-26
|81.003
|80.901
|WTI Midland M2M Financial Mo228
|QWMD228c
|28-Aug-26
|80.995
|81.149
|WTI Midland M2M Financial Mo228
|QWMD228c
|31-Aug-26
|79.883
|80.035
|WTI Midland M2M Financial Mo228
|QWMD229c
|18-Aug-26
|81.348
|81.244
|WTI Midland M2M Financial Mo229
|QWMD229c
|28-Aug-26
|81.332
|81.487
|WTI Midland M2M Financial Mo229
|QWMD229c
|31-Aug-26
|80.216
|80.371
|WTI Midland M2M Financial Mo229
|QWMD230c
|18-Aug-26
|81.693
|81.588
|WTI Midland M2M Financial Mo230
|QWMD230c
|28-Aug-26
|81.669
|81.827
|WTI Midland M2M Financial Mo230
|QWMD230c
|31-Aug-26
|80.551
|80.708
|WTI Midland M2M Financial Mo230
|QWMD231c
|18-Aug-26
|82.04
|81.933
|WTI Midland M2M Financial Mo231
|QWMD231c
|28-Aug-26
|82.008
|82.169
|WTI Midland M2M Financial Mo231
|QWMD231c
|31-Aug-26
|80.888
|81.046
|WTI Midland M2M Financial Mo231
|QWMD232c
|18-Aug-26
|82.389
|82.28
|WTI Midland M2M Financial Mo232
|QWMD232c
|28-Aug-26
|82.349
|82.512
|WTI Midland M2M Financial Mo232
|QWMD232c
|31-Aug-26
|81.226
|81.388
|WTI Midland M2M Financial Mo232
|QWMD233c
|18-Aug-26
|82.739
|82.628
|WTI Midland M2M Financial Mo233
|QWMD233c
|28-Aug-26
|82.69
|82.856
|WTI Midland M2M Financial Mo233
|QWMD233c
|31-Aug-26
|81.564
|81.729
|WTI Midland M2M Financial Mo233
|QWMD234c
|18-Aug-26
|83.09
|82.978
|WTI Midland M2M Financial Mo234
|QWMD234c
|28-Aug-26
|83.033
|83.203
|WTI Midland M2M Financial Mo234
|QWMD234c
|31-Aug-26
|81.905
|82.072
|WTI Midland M2M Financial Mo234
|QWMD235c
|18-Aug-26
|83.444
|83.329
|WTI Midland M2M Financial Mo235
|QWMD235c
|28-Aug-26
|83.378
|83.55
|WTI Midland M2M Financial Mo235
|QWMD235c
|31-Aug-26
|82.248
|82.417
|WTI Midland M2M Financial Mo235
|QWMD236c
|18-Aug-26
|83.799
|83.683
|WTI Midland M2M Financial Mo236
|QWMD236c
|28-Aug-26
|83.724
|83.898
|WTI Midland M2M Financial Mo236
|QWMD236c
|31-Aug-26
|82.591
|82.763
|WTI Midland M2M Financial Mo236
|QWMD237c
|18-Aug-26
|84.155
|84.037
|WTI Midland M2M Financial Mo237
|QWMD237c
|28-Aug-26
|84.072
|84.249
|WTI Midland M2M Financial Mo237
|QWMD237c
|31-Aug-26
|82.936
|83.111
|WTI Midland M2M Financial Mo237
|QWMD238c
|18-Aug-26
|84.513
|84.393
|WTI Midland M2M Financial Mo238
|QWMD238c
|28-Aug-26
|84.421
|84.601
|WTI Midland M2M Financial Mo238
|QWMD238c
|31-Aug-26
|83.282
|83.46
|WTI Midland M2M Financial Mo238
|QWMD239c
|18-Aug-26
|84.872
|84.75
|WTI Midland M2M Financial Mo239
|QWMD239c
|28-Aug-26
|84.771
|84.954
|WTI Midland M2M Financial Mo239
|QWMD239c
|31-Aug-26
|83.63
|83.81
|WTI Midland M2M Financial Mo239
|QWMD240c
|18-Aug-26
|85.232
|85.109
|WTI Midland M2M Financial Mo240
|QWMD240c
|28-Aug-26
|85.123
|85.309
|WTI Midland M2M Financial Mo240
|QWMD240c
|31-Aug-26
|83.98
|84.162
|WTI Midland M2M Financial Mo240
|QWTS143c
|18-Aug-26
|54.817
|54.816
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS144c
|18-Aug-26
|54.804
|54.803
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS144c
|31-Aug-26
|55.097
|55.098
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS145c
|18-Aug-26
|54.814
|54.813
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS145c
|28-Aug-26
|55.521
|55.522
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS145c
|31-Aug-26
|55.106
|55.107
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS146c
|18-Aug-26
|54.856
|54.855
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS146c
|28-Aug-26
|55.562
|55.563
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS146c
|31-Aug-26
|55.146
|55.147
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS147c
|18-Aug-26
|54.935
|54.934
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS147c
|28-Aug-26
|55.64
|55.641
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS147c
|31-Aug-26
|55.224
|55.225
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS148c
|18-Aug-26
|55.056
|55.054
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS148c
|28-Aug-26
|55.758
|55.76
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS148c
|31-Aug-26
|55.341
|55.343
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS149c
|18-Aug-26
|55.215
|55.213
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS149c
|28-Aug-26
|55.914
|55.918
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS149c
|31-Aug-26
|55.495
|55.498
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS150c
|18-Aug-26
|55.406
|55.403
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS150c
|28-Aug-26
|56.102
|56.106
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS150c
|31-Aug-26
|55.682
|55.686
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS151c
|18-Aug-26
|55.621
|55.618
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS151c
|28-Aug-26
|56.313
|56.319
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS151c
|31-Aug-26
|55.891
|55.896
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS152c
|18-Aug-26
|55.852
|55.848
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS152c
|28-Aug-26
|56.541
|56.548
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS152c
|31-Aug-26
|56.116
|56.123
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS153c
|18-Aug-26
|56.093
|56.088
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS153c
|28-Aug-26
|56.778
|56.786
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS153c
|31-Aug-26
|56.351
|56.359
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS154c
|18-Aug-26
|56.339
|56.333
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS154c
|28-Aug-26
|57.02
|57.03
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS154c
|31-Aug-26
|56.591
|56.601
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS155c
|18-Aug-26
|56.589
|56.582
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS155c
|28-Aug-26
|57.265
|57.276
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS155c
|31-Aug-26
|56.833
|56.844
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS156c
|18-Aug-26
|56.84
|56.832
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS156c
|28-Aug-26
|57.512
|57.524
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS156c
|31-Aug-26
|57.078
|57.091
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS157c
|18-Aug-26
|57.092
|57.083
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS157c
|28-Aug-26
|57.76
|57.774
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS157c
|31-Aug-26
|57.324
|57.337
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS158c
|18-Aug-26
|57.346
|57.335
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS158c
|28-Aug-26
|58.01
|58.025
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS158c
|31-Aug-26
|57.571
|57.586
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS159c
|18-Aug-26
|57.6
|57.589
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS159c
|28-Aug-26
|58.259
|58.276
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS159c
|31-Aug-26
|57.819
|57.835
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS160c
|18-Aug-26
|57.856
|57.844
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS160c
|28-Aug-26
|58.511
|58.529
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS160c
|31-Aug-26
|58.067
|58.086
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS161c
|18-Aug-26
|58.113
|58.099
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS161c
|28-Aug-26
|58.763
|58.783
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS161c
|31-Aug-26
|58.318
|58.338
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS162c
|18-Aug-26
|58.371
|58.356
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS162c
|28-Aug-26
|59.017
|59.039
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS162c
|31-Aug-26
|58.569
|58.59
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS163c
|18-Aug-26
|58.63
|58.615
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS163c
|28-Aug-26
|59.272
|59.295
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS163c
|31-Aug-26
|58.821
|58.844
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS164c
|18-Aug-26
|58.891
|58.874
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS164c
|28-Aug-26
|59.527
|59.552
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS164c
|31-Aug-26
|59.074
|59.099
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS165c
|18-Aug-26
|59.152
|59.134
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS165c
|28-Aug-26
|59.784
|59.81
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS165c
|31-Aug-26
|59.329
|59.355
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS166c
|18-Aug-26
|59.414
|59.396
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS166c
|28-Aug-26
|60.042
|60.07
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS166c
|31-Aug-26
|59.584
|59.612
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS167c
|18-Aug-26
|59.678
|59.658
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS167c
|28-Aug-26
|60.301
|60.33
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS167c
|31-Aug-26
|59.84
|59.869
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS168c
|18-Aug-26
|59.942
|59.922
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS168c
|28-Aug-26
|60.56
|60.591
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS168c
|31-Aug-26
|60.099
|60.129
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS169c
|18-Aug-26
|60.208
|60.186
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS169c
|28-Aug-26
|60.822
|60.854
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS169c
|31-Aug-26
|60.357
|60.389
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS170c
|18-Aug-26
|60.475
|60.452
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS170c
|28-Aug-26
|61.084
|61.118
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS170c
|31-Aug-26
|60.617
|60.651
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS171c
|18-Aug-26
|60.743
|60.719
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS171c
|28-Aug-26
|61.348
|61.383
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS171c
|31-Aug-26
|60.878
|60.913
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS172c
|18-Aug-26
|61.013
|60.988
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS172c
|28-Aug-26
|61.612
|61.65
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS172c
|31-Aug-26
|61.14
|61.176
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS173c
|18-Aug-26
|61.283
|61.257
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS173c
|28-Aug-26
|61.877
|61.916
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS173c
|31-Aug-26
|61.403
|61.442
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS174c
|18-Aug-26
|61.555
|61.528
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS174c
|28-Aug-26
|62.144
|62.185
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS174c
|31-Aug-26
|61.667
|61.707
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS175c
|18-Aug-26
|61.828
|61.799
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS175c
|28-Aug-26
|62.412
|62.454
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS175c
|31-Aug-26
|61.933
|61.975
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS176c
|18-Aug-26
|62.101
|62.072
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS176c
|28-Aug-26
|62.681
|62.725
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS176c
|31-Aug-26
|62.199
|62.243
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS177c
|18-Aug-26
|62.376
|62.346
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS177c
|28-Aug-26
|62.95
|62.996
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS177c
|31-Aug-26
|62.467
|62.512
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS178c
|18-Aug-26
|62.653
|62.621
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS178c
|28-Aug-26
|63.222
|63.269
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS178c
|31-Aug-26
|62.736
|62.783
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS179c
|18-Aug-26
|62.93
|62.897
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS179c
|28-Aug-26
|63.494
|63.544
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS179c
|31-Aug-26
|63.005
|63.054
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS180c
|18-Aug-26
|63.21
|63.176
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS180c
|28-Aug-26
|63.768
|63.819
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS180c
|31-Aug-26
|63.277
|63.327
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS181c
|18-Aug-26
|63.49
|63.454
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS181c
|28-Aug-26
|64.042
|64.095
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS181c
|31-Aug-26
|63.549
|63.601
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS182c
|18-Aug-26
|63.771
|63.734
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS182c
|28-Aug-26
|64.318
|64.373
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS182c
|31-Aug-26
|63.822
|63.876
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS183c
|18-Aug-26
|64.053
|64.015
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS183c
|28-Aug-26
|64.595
|64.652
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS183c
|31-Aug-26
|64.097
|64.152
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS184c
|18-Aug-26
|64.336
|64.298
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS184c
|28-Aug-26
|64.874
|64.932
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS184c
|31-Aug-26
|64.372
|64.43
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS185c
|18-Aug-26
|64.621
|64.581
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS185c
|28-Aug-26
|65.152
|65.212
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS185c
|31-Aug-26
|64.649
|64.708
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS186c
|18-Aug-26
|64.907
|64.866
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS186c
|28-Aug-26
|65.433
|65.495
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS186c
|31-Aug-26
|64.927
|64.988
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS187c
|18-Aug-26
|65.195
|65.152
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS187c
|28-Aug-26
|65.715
|65.779
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS187c
|31-Aug-26
|65.206
|65.269
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS188c
|18-Aug-26
|65.483
|65.44
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS188c
|28-Aug-26
|65.998
|66.064
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS188c
|31-Aug-26
|65.487
|65.552
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS189c
|18-Aug-26
|65.773
|65.728
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS189c
|28-Aug-26
|66.281
|66.349
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS189c
|31-Aug-26
|65.768
|65.835
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS190c
|18-Aug-26
|66.064
|66.018
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS190c
|28-Aug-26
|66.567
|66.636
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS190c
|31-Aug-26
|66.051
|66.119
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS191c
|18-Aug-26
|66.356
|66.309
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS191c
|28-Aug-26
|66.853
|66.925
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS191c
|31-Aug-26
|66.335
|66.406
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS192c
|18-Aug-26
|66.649
|66.601
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS192c
|28-Aug-26
|67.141
|67.215
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS192c
|31-Aug-26
|66.62
|66.692
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS193c
|18-Aug-26
|66.944
|66.894
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS193c
|28-Aug-26
|67.429
|67.505
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS193c
|31-Aug-26
|66.906
|66.98
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS194c
|18-Aug-26
|67.24
|67.189
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS194c
|28-Aug-26
|67.72
|67.797
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS194c
|31-Aug-26
|67.194
|67.271
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS195c
|18-Aug-26
|67.538
|67.486
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS195c
|28-Aug-26
|68.011
|68.09
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS195c
|31-Aug-26
|67.483
|67.561
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS196c
|18-Aug-26
|67.837
|67.783
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS196c
|28-Aug-26
|68.304
|68.385
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS196c
|31-Aug-26
|67.773
|67.853
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS197c
|18-Aug-26
|68.136
|68.081
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS197c
|28-Aug-26
|68.597
|68.68
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS197c
|31-Aug-26
|68.064
|68.146
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS198c
|18-Aug-26
|68.437
|68.381
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS198c
|28-Aug-26
|68.892
|68.978
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS198c
|31-Aug-26
|68.356
|68.441
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS199c
|18-Aug-26
|68.74
|68.682
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS199c
|28-Aug-26
|69.189
|69.276
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS199c
|31-Aug-26
|68.651
|68.736
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS200c
|18-Aug-26
|69.043
|68.984
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS200c
|28-Aug-26
|69.487
|69.576
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS200c
|31-Aug-26
|68.946
|69.034
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS201c
|18-Aug-26
|69.348
|69.288
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS201c
|28-Aug-26
|69.785
|69.876
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS201c
|31-Aug-26
|69.241
|69.332
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS202c
|18-Aug-26
|69.656
|69.594
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS202c
|28-Aug-26
|70.085
|70.178
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS202c
|31-Aug-26
|69.54
|69.631
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS203c
|18-Aug-26
|69.963
|69.9
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS203c
|28-Aug-26
|70.386
|70.482
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS203c
|31-Aug-26
|69.838
|69.932
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS204c
|18-Aug-26
|70.272
|70.207
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS204c
|28-Aug-26
|70.689
|70.786
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS204c
|31-Aug-26
|70.138
|70.234
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS205c
|18-Aug-26
|70.582
|70.516
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS205c
|28-Aug-26
|70.992
|71.092
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS205c
|31-Aug-26
|70.439
|70.537
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS206c
|18-Aug-26
|70.894
|70.826
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS206c
|28-Aug-26
|71.298
|71.4
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS206c
|31-Aug-26
|70.742
|70.843
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS207c
|18-Aug-26
|71.207
|71.138
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS207c
|28-Aug-26
|71.604
|71.708
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS207c
|31-Aug-26
|71.046
|71.148
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS208c
|18-Aug-26
|71.521
|71.451
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS208c
|28-Aug-26
|71.911
|72.018
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS208c
|31-Aug-26
|71.35
|71.455
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS209c
|18-Aug-26
|71.838
|71.766
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS209c
|28-Aug-26
|72.22
|72.329
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS209c
|31-Aug-26
|71.657
|71.764
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS210c
|18-Aug-26
|72.155
|72.081
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS210c
|28-Aug-26
|72.531
|72.642
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS210c
|31-Aug-26
|71.965
|72.074
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS211c
|18-Aug-26
|72.473
|72.398
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS211c
|28-Aug-26
|72.843
|72.956
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS211c
|31-Aug-26
|72.274
|72.385
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS212c
|18-Aug-26
|72.793
|72.717
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS212c
|28-Aug-26
|73.155
|73.27
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS212c
|31-Aug-26
|72.585
|72.698
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS213c
|18-Aug-26
|73.114
|73.036
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS213c
|28-Aug-26
|73.47
|73.587
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS213c
|31-Aug-26
|72.896
|73.012
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS214c
|18-Aug-26
|73.437
|73.357
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS214c
|28-Aug-26
|73.785
|73.905
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS214c
|31-Aug-26
|73.209
|73.327
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS215c
|18-Aug-26
|73.761
|73.68
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS215c
|28-Aug-26
|74.103
|74.224
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS215c
|31-Aug-26
|73.523
|73.643
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS216c
|18-Aug-26
|74.087
|74.004
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS216c
|28-Aug-26
|74.42
|74.545
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS216c
|31-Aug-26
|73.839
|73.961
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS217c
|18-Aug-26
|74.414
|74.329
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS217c
|28-Aug-26
|74.74
|74.867
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS217c
|31-Aug-26
|74.156
|74.281
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS218c
|18-Aug-26
|74.742
|74.656
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS218c
|28-Aug-26
|75.061
|75.19
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS218c
|31-Aug-26
|74.474
|74.602
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS219c
|18-Aug-26
|75.071
|74.984
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS219c
|28-Aug-26
|75.383
|75.514
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS219c
|31-Aug-26
|74.794
|74.923
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS220c
|18-Aug-26
|75.402
|75.313
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS220c
|28-Aug-26
|75.707
|75.84
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS220c
|31-Aug-26
|75.115
|75.247
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS221c
|18-Aug-26
|75.735
|75.644
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS221c
|28-Aug-26
|76.032
|76.168
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS221c
|31-Aug-26
|75.437
|75.572
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS222c
|18-Aug-26
|76.068
|75.976
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS222c
|28-Aug-26
|76.358
|76.496
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS222c
|31-Aug-26
|75.761
|75.898
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS223c
|18-Aug-26
|76.405
|76.311
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS223c
|28-Aug-26
|76.685
|76.827
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS223c
|31-Aug-26
|76.087
|76.225
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS224c
|18-Aug-26
|76.741
|76.646
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS224c
|28-Aug-26
|77.015
|77.159
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS224c
|31-Aug-26
|76.413
|76.555
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS225c
|18-Aug-26
|77.08
|76.982
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS225c
|28-Aug-26
|77.346
|77.492
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS225c
|31-Aug-26
|76.741
|76.885
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS226c
|18-Aug-26
|77.419
|77.32
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS226c
|28-Aug-26
|77.677
|77.825
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS226c
|31-Aug-26
|77.07
|77.216
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS227c
|18-Aug-26
|77.76
|77.66
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS227c
|28-Aug-26
|78.01
|78.162
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS227c
|31-Aug-26
|77.401
|77.549
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS228c
|18-Aug-26
|78.103
|78.001
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS228c
|28-Aug-26
|78.345
|78.499
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS228c
|31-Aug-26
|77.733
|77.885
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS229c
|18-Aug-26
|78.448
|78.344
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS229c
|28-Aug-26
|78.682
|78.837
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS229c
|31-Aug-26
|78.066
|78.221
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS230c
|18-Aug-26
|78.793
|78.688
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS230c
|28-Aug-26
|79.019
|79.177
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS230c
|31-Aug-26
|78.401
|78.558
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS231c
|18-Aug-26
|79.14
|79.033
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS231c
|28-Aug-26
|79.358
|79.519
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS231c
|31-Aug-26
|78.738
|78.896
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS232c
|18-Aug-26
|79.489
|79.38
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS232c
|28-Aug-26
|79.699
|79.862
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS232c
|31-Aug-26
|79.076
|79.238
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS233c
|18-Aug-26
|79.839
|79.728
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS233c
|28-Aug-26
|80.04
|80.206
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS233c
|31-Aug-26
|79.414
|79.579
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS234c
|18-Aug-26
|80.19
|80.078
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS234c
|28-Aug-26
|80.383
|80.553
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS234c
|31-Aug-26
|79.755
|79.922
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS235c
|18-Aug-26
|80.544
|80.429
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS235c
|28-Aug-26
|80.728
|80.9
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS235c
|31-Aug-26
|80.098
|80.267
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS236c
|18-Aug-26
|80.899
|80.783
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS236c
|28-Aug-26
|81.074
|81.248
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS236c
|31-Aug-26
|80.441
|80.613
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS237c
|18-Aug-26
|81.255
|81.137
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS237c
|28-Aug-26
|81.422
|81.599
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS237c
|31-Aug-26
|80.786
|80.961
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS238c
|18-Aug-26
|81.613
|81.493
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS238c
|28-Aug-26
|81.771
|81.951
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS238c
|31-Aug-26
|81.132
|81.31
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS239c
|18-Aug-26
|81.972
|81.85
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS239c
|28-Aug-26
|82.121
|82.304
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS239c
|31-Aug-26
|81.48
|81.66
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS240c
|18-Aug-26
|82.332
|82.209
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS240c
|28-Aug-26
|82.473
|82.659
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|QWTS240c
|31-Aug-26
|81.83
|82.012
|West Texas Sour Crude M2M Financ
|SPBEY02c
|01-Oct-26
|18.38
|18.94
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo02
|SPBEY02h
|01-Oct-26
|18.48
|19.05
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo02
|SPBEY02l
|01-Oct-26
|18.02
|18.55
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo02
|SPBEY02o
|01-Oct-26
|18.08
|18.61
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo02
|SPBEY03c
|01-Oct-26
|18.07
|18.38
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo03
|SPBEY03h
|01-Oct-26
|18.17
|18.48
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo03
|SPBEY03l
|01-Oct-26
|17.76
|18.02
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo03
|SPBEY03o
|01-Oct-26
|17.8
|18.08
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo03
|SPBEY04c
|01-Oct-26
|18.09
|18.07
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo04
|SPBEY04h
|01-Oct-26
|18.2
|18.17
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo04
|SPBEY04l
|01-Oct-26
|17.85
|17.76
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo04
|SPBEY04o
|01-Oct-26
|17.86
|17.8
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo04
|SPBEY05c
|01-Oct-26
|18.45
|18.09
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo05
|SPBEY05h
|01-Oct-26
|18.57
|18.2
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo05
|SPBEY05l
|01-Oct-26
|18.22
|17.85
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo05
|SPBEY05o
|01-Oct-26
|18.23
|17.86
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo05
|SPBEY06c
|01-Oct-26
|17.7
|18.45
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo06
|SPBEY06h
|01-Oct-26
|17.84
|18.57
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo06
|SPBEY06l
|01-Oct-26
|17.56
|18.22
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo06
|SPBEY06o
|01-Oct-26
|17.56
|18.23
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo06
|SPBEY07c
|01-Oct-26
|17.28
|17.7
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo07
|SPBEY07h
|01-Oct-26
|17.45
|17.84
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo07
|SPBEY07l
|01-Oct-26
|17.25
|17.56
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo07
|SPBEY07o
|01-Oct-26
|17.28
|17.56
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo07
|SPBEY08c
|01-Oct-26
|17.24
|17.28
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo08
|SPBEY08h
|01-Oct-26
|17.42
|17.45
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo08
|SPBEY08l
|01-Oct-26
|17.23
|17.25
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo08
|SPBEY08o
|01-Oct-26
|17.27
|17.28
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo08
|SPBEY09c
|01-Oct-26
|17.61
|17.24
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo09
|SPBEY09h
|01-Oct-26
|17.69
|17.42
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo09
|SPBEY09l
|01-Oct-26
|17.6
|17.23
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo09
|SPBEY09o
|01-Oct-26
|17.67
|17.27
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo09
|SPBEY10c
|01-Oct-26
|17.25
|17.61
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo10
|SPBEY10h
|01-Oct-26
|17.27
|17.69
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo10
|SPBEY10l
|01-Oct-26
|17.25
|17.6
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo10
|SPBEY10o
|01-Oct-26
|17.27
|17.67
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo10
|SPBEY11c
|01-Oct-26
|17.1
|17.25
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo11
|SPBEY11h
|01-Oct-26
|17.1
|17.27
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo11
|SPBEY11l
|01-Oct-26
|17.1
|17.25
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo11
|SPBEY11o
|01-Oct-26
|17.1
|17.27
|Sugar No. 11 ICE Futures US Mo11
|STCOA00c
|01-Apr-25
|4.52
|5.99
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|01-Apr-26
|9.34
|11.15
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|01-Aug-25
|1.73
|3.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|01-Dec-25
|8.24
|10.03
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|01-Jul-25
|1.16
|2.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|01-Jul-26
|16.19
|18.02
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|01-Jun-26
|17.61
|19.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|01-May-25
|4.25
|5.7
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|01-May-26
|13.19
|15.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|01-Oct-25
|3.2
|4.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|01-Sep-25
|3.52
|5.29
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|01-Sep-26
|15.22
|17.16
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|02-Apr-25
|4.14
|5.55
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|02-Apr-26
|8.85
|10.61
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|02-Dec-25
|8.15
|9.96
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|02-Feb-26
|-.86
|.4
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|02-Jan-26
|-2.06
|-.67
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|02-Jul-25
|1.66
|3.15
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|02-Jul-26
|15.07
|16.82
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|02-Jun-25
|3.91
|5.18
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|02-Jun-26
|17.9
|20
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|02-Mar-26
|5.33
|6.85
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|02-May-25
|5.16
|6.61
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|02-Oct-25
|3.13
|4.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|02-Sep-25
|3.24
|5.01
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|02-Sep-26
|16.26
|18.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|03-Apr-25
|3.79
|5.2
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|03-Aug-26
|11.12
|13.09
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|03-Dec-25
|8.07
|9.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|03-Feb-26
|-.66
|.6
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|03-Jul-25
|2.01
|3.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|03-Jul-26
|16.96
|18.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|03-Jun-25
|3.66
|4.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|03-Jun-26
|18.56
|20.7
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|03-Mar-26
|6.35
|7.91
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|03-Nov-25
|5.13
|6.71
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|03-Oct-25
|3.2
|4.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|03-Sep-25
|2.78
|4.52
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|03-Sep-26
|18.15
|20.15
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|04-Apr-25
|3.31
|4.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|04-Aug-25
|1.87
|3.48
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|04-Aug-26
|11.33
|13.29
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|04-Dec-25
|7.6
|9.41
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|04-Feb-26
|-.58
|.67
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|04-Jul-25
|1.24
|2.7
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|04-Jun-25
|3.38
|4.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|04-Jun-26
|19.7
|21.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|04-Mar-26
|8.46
|10.2
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|04-May-26
|13.5
|15.55
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|04-Nov-25
|5.28
|6.83
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|04-Sep-25
|1.92
|3.59
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|04-Sep-26
|17.64
|19.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|05-Aug-25
|2.08
|3.68
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|05-Aug-26
|11.55
|13.48
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|05-Dec-25
|6.55
|8.36
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|05-Feb-26
|-.42
|.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|05-Jan-26
|-2.08
|-.67
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|05-Jun-25
|3.11
|4.34
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|05-Jun-26
|15.95
|18.13
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|05-Mar-26
|9.61
|11.39
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|05-May-26
|14.42
|16.56
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|05-Nov-25
|5.95
|7.53
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|05-Sep-25
|1.2
|2.81
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|06-Apr-26
|9.04
|10.82
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|06-Aug-25
|2.42
|4.03
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|06-Aug-26
|11.84
|13.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|06-Feb-26
|-.69
|.56
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|06-Jan-26
|-1.99
|-.6
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|06-Jul-26
|16.89
|18.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|06-Jun-25
|3.7
|4.91
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|06-Mar-26
|7.33
|9.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|06-May-25
|4.91
|6.32
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|06-May-26
|14.53
|16.69
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|06-Nov-25
|6.5
|8.08
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|06-Oct-25
|2.86
|4.44
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|07-Apr-25
|2.45
|3.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|07-Apr-26
|8.63
|10.39
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|07-Aug-25
|2.42
|4.02
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|07-Aug-26
|15.66
|17.53
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|07-Jan-26
|-2.56
|-1.27
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|07-Jul-25
|1.38
|2.84
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|07-Jul-26
|16.74
|18.52
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|07-May-25
|4.97
|6.39
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|07-May-26
|14.19
|16.32
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|07-Nov-25
|6
|7.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|07-Oct-25
|2.86
|4.44
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|07-Sep-26
|18.21
|20.2
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|08-Apr-25
|2.39
|3.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|08-Apr-26
|7.98
|9.76
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|08-Aug-25
|4.44
|6.16
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|08-Dec-25
|6
|7.81
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|08-Jan-26
|-2.15
|-.86
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|08-Jul-25
|1.58
|3.05
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|08-Jul-26
|16.62
|18.39
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|08-Jun-26
|16.17
|18.32
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|08-May-25
|4.76
|6.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|08-May-26
|16.68
|18.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|08-Oct-25
|2.6
|4.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|08-Sep-25
|1.36
|3.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|08-Sep-26
|18.96
|20.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|09-Apr-25
|2.03
|3.37
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|09-Apr-26
|8.04
|9.83
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|09-Dec-25
|5.58
|7.39
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|09-Feb-26
|-.29
|.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|09-Jan-26
|-1.57
|-.32
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|09-Jul-25
|1.91
|3.41
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|09-Jul-26
|16.41
|18.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|09-Jun-25
|2.67
|3.88
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|09-Jun-26
|16.22
|18.39
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|09-Mar-26
|13.1
|15.12
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|09-May-25
|4.76
|6.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|09-Oct-25
|2.6
|4.16
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|09-Sep-25
|1.37
|3.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|09-Sep-26
|18.84
|20.83
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|10-Apr-25
|2.12
|3.45
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|10-Apr-26
|4.64
|6.4
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|10-Aug-26
|15.66
|17.53
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|10-Dec-25
|4.92
|6.68
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|10-Feb-26
|.13
|1.38
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|10-Jul-25
|2.37
|3.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|10-Jul-26
|16.08
|17.84
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|10-Jun-25
|1.98
|3.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|10-Jun-26
|15.95
|18.1
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|10-Mar-26
|13.34
|15.37
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|10-Nov-25
|6.41
|7.98
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|10-Oct-25
|3.32
|4.85
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|10-Sep-25
|1.58
|3.25
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|10-Sep-26
|18.96
|20.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|11-Apr-25
|2.74
|4.09
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|11-Aug-25
|4.65
|6.37
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|11-Aug-26
|16.27
|18.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|11-Dec-25
|4.44
|6.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|11-Feb-26
|.67
|1.94
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|11-Jul-25
|1.46
|2.99
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|11-Jun-25
|1.7
|2.91
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|11-Jun-26
|16.05
|18.16
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|11-Mar-26
|13.16
|15.14
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|11-May-26
|16.86
|18.84
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|11-Nov-25
|7.41
|9.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|11-Sep-25
|1.83
|3.54
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|11-Sep-26
|19.58
|21.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|12-Aug-25
|4.54
|6.21
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|12-Aug-26
|16.67
|18.58
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|12-Dec-25
|3.97
|5.7
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|12-Feb-26
|1.01
|2.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|12-Jan-26
|-1.16
|.1
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|12-Jun-25
|1.58
|2.78
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|12-Jun-26
|16.57
|18.67
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|12-Mar-26
|13.94
|15.91
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|12-May-25
|4.76
|6.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|12-May-26
|17.72
|19.77
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|12-Nov-25
|8.24
|9.87
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|12-Sep-25
|2.72
|4.45
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|13-Apr-26
|4.9
|6.69
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|13-Aug-25
|4.66
|6.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|13-Aug-26
|17.82
|19.76
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|13-Feb-26
|1.18
|2.45
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|13-Jan-26
|-.74
|.51
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|13-Jul-26
|16.26
|18.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|13-Jun-25
|5.82
|7.03
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|13-Mar-26
|14.03
|16.03
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|13-May-25
|4.69
|6.12
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|13-May-26
|18.52
|20.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|13-Nov-25
|8.55
|10.22
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|13-Oct-25
|3.18
|4.71
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|14-Apr-25
|2.49
|3.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|14-Apr-26
|4.95
|6.77
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|14-Aug-25
|5.09
|6.76
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|14-Aug-26
|16.27
|18.2
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|14-Jan-26
|-.92
|.29
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|14-Jul-25
|1.53
|3.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|14-Jul-26
|16.26
|18.1
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|14-May-25
|4.7
|6.12
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|14-May-26
|19.06
|21.18
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|14-Nov-25
|9.54
|11.21
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|14-Oct-25
|3.89
|5.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|14-Sep-26
|19.99
|22.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|15-Apr-25
|2.49
|3.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|15-Apr-26
|5.38
|7.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|15-Aug-25
|4.5
|6.18
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|15-Dec-25
|3.7
|5.43
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|15-Jan-26
|-.25
|.98
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|15-Jul-25
|2.1
|3.71
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|15-Jul-26
|16.11
|17.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|15-Jun-26
|16.8
|18.95
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|15-May-25
|4.42
|5.84
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|15-May-26
|21
|23.13
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|15-Oct-25
|4.24
|5.84
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|15-Sep-25
|3.01
|4.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|15-Sep-26
|20.8
|22.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|16-Apr-25
|2.28
|3.59
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|16-Apr-26
|5.68
|7.64
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|16-Dec-25
|3.09
|4.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|16-Feb-26
|1.54
|2.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|16-Jan-26
|-.43
|.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|16-Jul-25
|2.36
|4
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|16-Jul-26
|15.75
|17.63
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|16-Jun-25
|5.18
|6.42
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|16-Jun-26
|16.61
|18.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|16-Mar-26
|14.18
|16.15
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|16-May-25
|3.96
|5.38
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|16-Oct-25
|4.65
|6.25
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|16-Sep-25
|3.12
|4.77
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|16-Sep-26
|20.9
|22.96
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|17-Apr-25
|2.15
|4.37
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|17-Apr-26
|10.96
|12.93
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|17-Aug-26
|16.4
|18.34
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|17-Dec-25
|1.97
|3.6
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|17-Feb-26
|1.54
|2.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|17-Jul-25
|2.21
|3.86
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|17-Jul-26
|13.25
|15.14
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|17-Jun-25
|4.63
|5.87
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|17-Jun-26
|16.01
|18.08
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|17-Mar-26
|13.34
|15.2
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|17-Nov-25
|9.74
|11.42
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|17-Oct-25
|5.12
|6.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|17-Sep-25
|3.18
|4.84
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|17-Sep-26
|20.8
|22.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|18-Aug-25
|4.84
|6.53
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|18-Aug-26
|16.82
|18.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|18-Dec-25
|1.31
|2.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|18-Feb-26
|1.54
|2.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|18-Jul-25
|2.21
|3.86
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|18-Jun-25
|4.28
|5.54
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|18-Jun-26
|15.43
|17.43
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|18-Mar-25
|4.28
|5.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|18-Mar-26
|13.67
|15.55
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|18-May-26
|22.1
|24.25
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|18-Nov-25
|9.33
|11.01
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|18-Sep-25
|2.86
|4.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|18-Sep-26
|15.92
|18.01
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|19-Aug-25
|5.38
|7.09
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|19-Aug-26
|17.39
|19.3
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|19-Dec-25
|-.15
|1.41
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|19-Feb-26
|2.08
|3.36
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|19-Jan-26
|-.9
|.3
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|19-Jun-25
|3.64
|4.93
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|19-Jun-26
|19.22
|21.21
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|19-Mar-25
|4.28
|5.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|19-Mar-26
|13.92
|15.77
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|19-May-25
|3.61
|5.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|19-May-26
|22.37
|24.52
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|19-Nov-25
|8.92
|10.59
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|19-Sep-25
|3.51
|5.16
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|20-Apr-26
|11.01
|12.99
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|20-Aug-25
|5.58
|7.3
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|20-Aug-26
|18.44
|20.43
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|20-Feb-26
|-1.7
|-.4
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|20-Jan-26
|-1.08
|.08
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|20-Jul-26
|13.53
|15.43
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|20-Jun-25
|2.35
|3.68
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|20-Mar-25
|4.6
|6.15
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|20-Mar-26
|10.56
|12.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|20-May-25
|3.36
|4.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|20-May-26
|22.45
|24.58
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|20-Nov-25
|9.11
|10.81
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|20-Oct-25
|5.12
|6.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|21-Apr-26
|10.81
|12.78
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|21-Aug-25
|5.72
|7.44
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|21-Aug-26
|16.13
|18.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|21-Jan-26
|-.96
|.22
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|21-Jul-25
|2.21
|3.86
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|21-Jul-26
|13.86
|15.78
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|21-Mar-25
|5.18
|6.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|21-May-25
|3.02
|4.41
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|21-May-26
|22.79
|24.92
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|21-Nov-25
|8.83
|10.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|21-Oct-25
|5.39
|7
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|21-Sep-26
|16.01
|18.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|22-Apr-25
|3.4
|4.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|22-Apr-26
|11.1
|13.05
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|22-Aug-25
|4.87
|6.59
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|22-Dec-25
|-.33
|1.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|22-Jan-26
|-.94
|.22
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|22-Jul-25
|2.01
|3.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|22-Jul-26
|14.28
|16.2
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|22-Jun-26
|19.21
|21.21
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|22-May-25
|2.95
|4.34
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|22-May-26
|17.71
|19.82
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|22-Oct-25
|5.89
|7.48
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|22-Sep-25
|3.25
|4.87
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|22-Sep-26
|16.01
|18.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|23-Apr-25
|4
|5.36
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|23-Apr-26
|11.37
|13.34
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|23-Dec-25
|-.52
|.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|23-Feb-26
|-.75
|.58
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|23-Jan-26
|-1.22
|-.02
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|23-Jul-25
|1.94
|3.58
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|23-Jul-26
|14.93
|16.92
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|23-Jun-25
|2.55
|3.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|23-Jun-26
|18.42
|20.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|23-Mar-26
|10.34
|12.15
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|23-May-25
|6.39
|7.78
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|23-Oct-25
|6.23
|7.83
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|23-Sep-25
|3.46
|5.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|23-Sep-26
|15.73
|17.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|24-Apr-25
|3.99
|5.37
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|24-Apr-26
|13.22
|15.25
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|24-Aug-26
|15.72
|17.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|24-Dec-25
|-1.48
|-.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|24-Feb-26
|.06
|1.41
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|24-Jul-25
|1.75
|3.38
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|24-Jul-26
|13.56
|15.55
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|24-Jun-25
|2.08
|3.4
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|24-Jun-26
|17.96
|19.87
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|24-Mar-25
|5.25
|6.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|24-Mar-26
|9.65
|11.43
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|24-Nov-25
|9.04
|10.77
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|24-Oct-25
|7.17
|8.77
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|24-Sep-25
|3.73
|5.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|24-Sep-26
|16.18
|18.3
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|25-Apr-25
|5.06
|6.53
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|25-Aug-26
|15.84
|17.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|25-Feb-26
|2.34
|3.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|25-Jul-25
|2.25
|3.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|25-Jun-25
|2.23
|3.52
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|25-Jun-26
|17.42
|19.21
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|25-Mar-25
|5.18
|6.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|25-Mar-26
|8.83
|10.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|25-May-26
|17.9
|20.12
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|25-Nov-25
|9.45
|11.18
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|25-Sep-25
|4.02
|5.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|26-Aug-25
|5.25
|7.02
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|26-Aug-26
|15.7
|17.64
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|26-Dec-25
|-1.48
|-.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|26-Feb-26
|4.11
|5.6
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|26-Jan-26
|-1.02
|.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|26-Jun-25
|2.13
|3.47
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|26-Jun-26
|18.01
|19.91
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|26-Mar-25
|4.9
|6.45
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|26-Mar-26
|8.44
|10.15
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|26-May-26
|17.42
|19.51
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|26-Nov-25
|9.41
|11.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|26-Sep-25
|2.86
|4.46
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|27-Apr-26
|13.46
|15.54
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|27-Aug-25
|5.1
|6.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|27-Aug-26
|15.52
|17.42
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|27-Feb-26
|4.65
|6.13
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|27-Jan-26
|-.74
|.47
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|27-Jul-26
|13.46
|15.47
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|27-Jun-25
|.59
|1.91
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|27-Mar-25
|4.45
|5.96
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|27-Mar-26
|8.69
|10.44
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|27-May-25
|5.91
|7.29
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|27-May-26
|17.42
|19.51
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|27-Nov-25
|9.43
|11.2
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|27-Oct-25
|6.97
|8.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|28-Apr-25
|5.07
|6.53
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|28-Apr-26
|13.55
|15.61
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|28-Aug-25
|4.97
|6.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|28-Aug-26
|13.02
|14.94
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|28-Jan-26
|-.67
|.54
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|28-Jul-25
|2.33
|3.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|28-Jul-26
|12.73
|14.69
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|28-Mar-25
|4.84
|6.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|28-May-25
|5.31
|6.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|28-May-26
|17.49
|19.59
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|28-Nov-25
|8.44
|10.23
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|28-Oct-25
|6.75
|8.36
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|29-Apr-25
|5
|6.46
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|29-Apr-26
|13.68
|15.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|29-Aug-25
|3.52
|5.29
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|29-Dec-25
|-1.36
|.03
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|29-Jan-26
|-.45
|.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|29-Jul-25
|2.48
|4.1
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|29-Jul-26
|12.61
|14.55
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|29-Jun-26
|17.35
|19.2
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|29-May-25
|4.73
|6.01
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|29-May-26
|17.61
|19.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|29-Oct-25
|6.18
|7.71
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|29-Sep-25
|3.12
|4.74
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|30-Apr-25
|4.25
|5.7
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|30-Apr-26
|14.1
|16.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|30-Dec-25
|-1.22
|.18
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|30-Jan-26
|-.99
|.26
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|30-Jul-25
|2.62
|4.23
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|30-Jul-26
|12.61
|14.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|30-Jun-25
|1.03
|2.42
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|30-Jun-26
|16.89
|18.71
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|30-Mar-26
|8.51
|10.22
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|30-May-25
|4.18
|5.46
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|30-Oct-25
|6.04
|7.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|30-Sep-25
|3.26
|4.87
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|31-Aug-26
|14.25
|16.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|31-Dec-25
|-1.1
|.31
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|31-Jul-25
|2.9
|4.51
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|31-Jul-26
|10.83
|12.81
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|31-Mar-25
|4.84
|6.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|31-Mar-26
|8.84
|10.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STCOA00c
|31-Oct-25
|5.06
|6.64
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|01-Apr-25
|18.07
|19.54
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|01-Apr-26
|20.02
|21.83
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|01-Aug-25
|9.26
|10.88
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|01-Dec-25
|16.29
|18.08
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|01-Jul-25
|6.74
|8.15
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|01-Jul-26
|32.41
|34.24
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|01-Jun-26
|36.34
|38.45
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|01-May-25
|15.76
|17.21
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|01-May-26
|29.77
|31.86
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|01-Oct-25
|11.41
|13.01
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|01-Sep-25
|12.56
|14.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|01-Sep-26
|35.17
|37.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|02-Apr-25
|17.57
|18.98
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|02-Apr-26
|20.59
|22.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|02-Dec-25
|16.4
|18.21
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|02-Feb-26
|10.02
|11.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|02-Jan-26
|8.7
|10.09
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|02-Jul-25
|7.24
|8.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|02-Jul-26
|31.49
|33.24
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|02-Jun-25
|11.72
|12.99
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|02-Jun-26
|35.04
|37.14
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|02-Mar-26
|20.35
|21.87
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|02-May-25
|15.92
|17.37
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|02-Oct-25
|11.66
|13.26
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|02-Sep-25
|12.08
|13.85
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|02-Sep-26
|35.73
|37.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|03-Apr-25
|17.46
|18.87
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|03-Aug-26
|26.82
|28.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|03-Dec-25
|16.32
|18.15
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|03-Feb-26
|10.42
|11.68
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|03-Jul-25
|7.51
|8.99
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|03-Jul-26
|30.86
|32.63
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|03-Jun-25
|10.67
|11.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|03-Jun-26
|35.7
|37.84
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|03-Mar-26
|20.46
|22.02
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|03-Nov-25
|12.38
|13.96
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|03-Oct-25
|11.65
|13.24
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|03-Sep-25
|11.62
|13.36
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|03-Sep-26
|37.62
|39.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|04-Apr-25
|16.86
|18.27
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|04-Aug-25
|9.4
|11.01
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|04-Aug-26
|27.23
|29.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|04-Dec-25
|15.65
|17.46
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|04-Feb-26
|10.62
|11.87
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|04-Jul-25
|7.66
|9.12
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|04-Jun-25
|10.39
|11.63
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|04-Jun-26
|36.76
|38.95
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|04-Mar-26
|20.97
|22.71
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|04-May-26
|30.08
|32.13
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|04-Nov-25
|13.01
|14.56
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|04-Sep-25
|10.68
|12.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|04-Sep-26
|39.09
|41.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|05-Aug-25
|9.41
|11.01
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|05-Aug-26
|27.65
|29.58
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|05-Dec-25
|15.68
|17.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|05-Feb-26
|10.94
|12.16
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|05-Jan-26
|8.48
|9.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|05-Jun-25
|9.81
|11.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|05-Jun-26
|38.07
|40.25
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|05-Mar-26
|20.57
|22.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|05-May-26
|31
|33.14
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|05-Nov-25
|13.2
|14.78
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|05-Sep-25
|10.04
|11.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|06-Apr-26
|20.7
|22.48
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|06-Aug-25
|8.64
|10.25
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|06-Aug-26
|30.53
|32.44
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|06-Feb-26
|10.85
|12.1
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|06-Jan-26
|8.57
|9.96
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|06-Jul-26
|30.55
|32.32
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|06-Jun-25
|9.16
|10.37
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|06-Mar-26
|20.36
|22.1
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|06-May-25
|15.67
|17.08
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|06-May-26
|30.99
|33.15
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|06-Nov-25
|13.75
|15.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|06-Oct-25
|11.31
|12.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|07-Apr-25
|16.32
|17.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|07-Apr-26
|20.29
|22.05
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|07-Aug-25
|8.72
|10.32
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|07-Aug-26
|30.49
|32.36
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|07-Jan-26
|7.68
|8.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|07-Jul-25
|8.16
|9.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|07-Jul-26
|30.96
|32.74
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|07-May-25
|15.34
|16.76
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|07-May-26
|31.92
|34.05
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|07-Nov-25
|14.09
|15.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|07-Oct-25
|11.23
|12.81
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|07-Sep-26
|39.66
|41.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|08-Apr-25
|16.26
|17.59
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|08-Apr-26
|19.84
|21.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|08-Aug-25
|10.22
|11.94
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|08-Dec-25
|15.13
|16.94
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|08-Jan-26
|8.05
|9.34
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|08-Jul-25
|8.36
|9.83
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|08-Jul-26
|31.2
|32.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|08-Jun-26
|37.01
|39.16
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|08-May-25
|15.13
|16.56
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|08-May-26
|31.54
|33.58
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|08-Oct-25
|10.97
|12.54
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|08-Sep-25
|10.2
|11.88
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|08-Sep-26
|40.41
|42.42
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|09-Apr-25
|15.82
|17.16
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|09-Apr-26
|21.77
|23.56
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|09-Dec-25
|14.63
|16.44
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|09-Feb-26
|11.05
|12.31
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|09-Jan-26
|9.03
|10.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|09-Jul-25
|8.49
|9.99
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|09-Jul-26
|30.99
|32.77
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|09-Jun-25
|8.13
|9.34
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|09-Jun-26
|36.86
|39.03
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|09-Mar-26
|25.41
|27.43
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|09-May-25
|15.29
|16.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|09-Oct-25
|11.17
|12.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|09-Sep-25
|10.21
|11.88
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|09-Sep-26
|40.29
|42.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|10-Apr-25
|15.91
|17.24
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|10-Apr-26
|21.66
|23.42
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|10-Aug-26
|30.45
|32.32
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|10-Dec-25
|13.97
|15.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|10-Feb-26
|11.59
|12.84
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|10-Jul-25
|8.55
|10.08
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|10-Jul-26
|30.66
|32.42
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|10-Jun-25
|7.28
|8.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|10-Jun-26
|36.83
|38.98
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|10-Mar-26
|24.18
|26.21
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|10-Nov-25
|14.5
|16.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|10-Oct-25
|10.98
|12.51
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|10-Sep-25
|10.5
|12.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|10-Sep-26
|39.61
|41.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|11-Apr-25
|15.54
|16.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|11-Aug-25
|10.43
|12.15
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|11-Aug-26
|30.9
|32.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|11-Dec-25
|13.49
|15.24
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|11-Feb-26
|12.13
|13.4
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|11-Jul-25
|8.15
|9.68
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|11-Jun-25
|7.32
|8.53
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|11-Jun-26
|37.29
|39.4
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|11-Mar-26
|25.83
|27.81
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|11-May-26
|31.72
|33.7
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|11-Nov-25
|15.5
|17.13
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|11-Sep-25
|10.87
|12.58
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|11-Sep-26
|44.01
|46.08
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|12-Aug-25
|10.44
|12.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|12-Aug-26
|31.26
|33.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|12-Dec-25
|12.94
|14.67
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|12-Feb-26
|12.27
|13.54
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|12-Jan-26
|8.96
|10.22
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|12-Jun-25
|7.2
|8.4
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|12-Jun-26
|37.4
|39.5
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|12-Mar-26
|24.54
|26.51
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|12-May-25
|15.13
|16.56
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|12-May-26
|32.5
|34.55
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|12-Nov-25
|16.33
|17.96
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|12-Sep-25
|10.93
|12.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|13-Apr-26
|22.12
|23.91
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|13-Aug-25
|10.6
|12.29
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|13-Aug-26
|32.53
|34.47
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|13-Feb-26
|12.69
|13.96
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|13-Jan-26
|9.58
|10.83
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|13-Jul-26
|31.16
|32.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|13-Jun-25
|6.46
|7.67
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|13-Mar-26
|25.15
|27.15
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|13-May-25
|15.06
|16.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|13-May-26
|33.3
|35.4
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|13-Nov-25
|16.84
|18.51
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|13-Oct-25
|10.92
|12.45
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|14-Apr-25
|15.53
|16.83
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|14-Apr-26
|24.08
|25.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|14-Aug-25
|11.03
|12.7
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|14-Aug-26
|32.81
|34.74
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|14-Jan-26
|9.24
|10.45
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|14-Jul-25
|8.22
|9.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|14-Jul-26
|30.76
|32.6
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|14-May-25
|13.79
|15.21
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|14-May-26
|33.84
|35.96
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|14-Nov-25
|18.37
|20.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|14-Oct-25
|11.7
|13.3
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|14-Sep-26
|45.22
|47.3
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|15-Apr-25
|15.45
|16.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|15-Apr-26
|24.79
|26.69
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|15-Aug-25
|11.55
|13.23
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|15-Dec-25
|12.59
|14.32
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|15-Jan-26
|9.91
|11.14
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|15-Jul-25
|9.39
|11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|15-Jul-26
|30.61
|32.47
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|15-Jun-26
|38.43
|40.58
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|15-May-25
|13.75
|15.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|15-May-26
|34.49
|36.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|15-Oct-25
|12.05
|13.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|15-Sep-25
|11.14
|12.86
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|15-Sep-26
|45.23
|47.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|16-Apr-25
|15.04
|16.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|16-Apr-26
|27.21
|29.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|16-Dec-25
|12.38
|14.09
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|16-Feb-26
|13.05
|14.3
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|16-Jan-26
|10.19
|11.41
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|16-Jul-25
|9.85
|11.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|16-Jul-26
|30.25
|32.13
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|16-Jun-25
|5.82
|7.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|16-Jun-26
|39.19
|41.3
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|16-Mar-26
|25.22
|27.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|16-May-25
|13.75
|15.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|16-Oct-25
|12.07
|13.67
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|16-Sep-25
|11.25
|12.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|16-Sep-26
|45.73
|47.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|17-Apr-25
|14.91
|16.21
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|17-Apr-26
|28.29
|30.26
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|17-Aug-26
|32.82
|34.76
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|17-Dec-25
|11.26
|12.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|17-Feb-26
|12.94
|14.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|17-Jul-25
|9.7
|11.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|17-Jul-26
|30.93
|32.82
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|17-Jun-25
|5.27
|6.51
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|17-Jun-26
|38.99
|41.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|17-Mar-26
|24.46
|26.32
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|17-Nov-25
|18.53
|20.21
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|17-Oct-25
|11.74
|13.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|17-Sep-25
|10.99
|12.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|17-Sep-26
|45.63
|47.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|18-Aug-25
|11.89
|13.58
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|18-Aug-26
|33.24
|35.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|18-Dec-25
|10.4
|11.98
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|18-Feb-26
|12.94
|14.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|18-Jul-25
|9.7
|11.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|18-Jun-25
|4.72
|5.98
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|18-Jun-26
|38.41
|40.41
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|18-Mar-25
|19.69
|21.2
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|18-Mar-26
|25.07
|26.95
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|18-May-26
|35.47
|37.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|18-Nov-25
|16.37
|18.05
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|18-Sep-25
|10.67
|12.3
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|18-Sep-26
|41.91
|44
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|19-Aug-25
|12.2
|13.91
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|19-Aug-26
|33.69
|35.6
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|19-Dec-25
|9.86
|11.42
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|19-Feb-26
|13.16
|14.44
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|19-Jan-26
|9.72
|10.92
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|19-Jun-25
|4.08
|5.37
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|19-Jun-26
|37.39
|39.38
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|19-Mar-25
|19.69
|21.2
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|19-Mar-26
|25.32
|27.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|19-May-25
|13.4
|14.83
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|19-May-26
|35.74
|37.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|19-Nov-25
|16.16
|17.83
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|19-Sep-25
|10.79
|12.44
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|20-Apr-26
|28.54
|30.52
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|20-Aug-25
|12.08
|13.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|20-Aug-26
|34.7
|36.69
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|20-Feb-26
|13.77
|15.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|20-Jan-26
|9.62
|10.78
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|20-Jul-26
|31.21
|33.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|20-Jun-25
|2.79
|4.12
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|20-Mar-25
|19.85
|21.4
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|20-Mar-26
|23.43
|25.22
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|20-May-25
|12.99
|14.38
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|20-May-26
|35.74
|37.87
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|20-Nov-25
|16.46
|18.16
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|20-Oct-25
|11.66
|13.27
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|21-Apr-26
|28.46
|30.43
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|21-Aug-25
|12.14
|13.86
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|21-Aug-26
|35.14
|37.08
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|21-Jan-26
|9.54
|10.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|21-Jul-25
|9.82
|11.47
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|21-Jul-26
|31.54
|33.46
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|21-Mar-25
|19.47
|21.02
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|21-May-25
|12.49
|13.88
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|21-May-26
|35.88
|38.01
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|21-Nov-25
|16.61
|18.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|21-Oct-25
|12.13
|13.74
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|21-Sep-26
|42
|44.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|22-Apr-25
|15.16
|16.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|22-Apr-26
|28.75
|30.7
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|22-Aug-25
|12.41
|14.13
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|22-Dec-25
|9.72
|11.24
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|22-Jan-26
|9.16
|10.32
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|22-Jul-25
|9.7
|11.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|22-Jul-26
|29.97
|31.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|22-Jun-26
|37.38
|39.38
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|22-May-25
|12.42
|13.81
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|22-May-26
|35.84
|37.95
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|22-Oct-25
|12.95
|14.54
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|22-Sep-25
|10.72
|12.34
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|22-Sep-26
|42.39
|44.45
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|23-Apr-25
|15.92
|17.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|23-Apr-26
|28.78
|30.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|23-Dec-25
|9.61
|11.1
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|23-Feb-26
|14.72
|16.05
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|23-Jan-26
|9.34
|10.54
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|23-Jul-25
|9.23
|10.87
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|23-Jul-26
|30.62
|32.61
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|23-Jun-25
|2.99
|4.34
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|23-Jun-26
|36.59
|38.52
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|23-Mar-26
|22.62
|24.43
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|23-May-25
|11.89
|13.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|23-Oct-25
|13.21
|14.81
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|23-Sep-25
|11.05
|12.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|23-Sep-26
|42.11
|44.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|24-Apr-25
|16.31
|17.69
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|24-Apr-26
|29.72
|31.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|24-Aug-26
|34.65
|36.59
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|24-Dec-25
|8.81
|10.18
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|24-Feb-26
|15.65
|17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|24-Jul-25
|8.64
|10.27
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|24-Jul-26
|30.82
|32.81
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|24-Jun-25
|6.15
|7.47
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|24-Jun-26
|35.73
|37.64
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|24-Mar-25
|19.66
|21.21
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|24-Mar-26
|22.72
|24.5
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|24-Nov-25
|16.82
|18.55
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|24-Oct-25
|13.61
|15.21
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|24-Sep-25
|11.24
|12.86
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|24-Sep-26
|42.56
|44.68
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|25-Apr-25
|16.65
|18.12
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|25-Aug-26
|34.77
|36.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|25-Feb-26
|16.85
|18.3
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|25-Jul-25
|8.89
|10.54
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|25-Jun-25
|6.46
|7.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|25-Jun-26
|35.19
|36.98
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|25-Mar-25
|19.59
|21.14
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|25-Mar-26
|21.9
|23.64
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|25-May-26
|36.03
|38.25
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|25-Nov-25
|17.23
|18.96
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|25-Sep-25
|11.53
|13.13
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|26-Aug-25
|12.99
|14.76
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|26-Aug-26
|34.63
|36.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|26-Dec-25
|8.81
|10.18
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|26-Feb-26
|18.42
|19.91
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|26-Jan-26
|9.62
|10.83
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|26-Jun-25
|6.16
|7.5
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|26-Jun-26
|34.71
|36.61
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|26-Mar-25
|19.31
|20.86
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|26-Mar-26
|20.12
|21.83
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|26-May-26
|35.99
|38.08
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|26-Nov-25
|16.87
|18.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|26-Sep-25
|11.15
|12.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|27-Apr-26
|29.09
|31.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|27-Aug-25
|12.84
|14.63
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|27-Aug-26
|33.34
|35.24
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|27-Feb-26
|19.71
|21.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|27-Jan-26
|9.98
|11.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|27-Jul-26
|27.37
|29.38
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|27-Jun-25
|6.45
|7.77
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|27-Mar-25
|18.86
|20.37
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|27-Mar-26
|20.33
|22.08
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|27-May-25
|11.61
|12.99
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|27-May-26
|35.39
|37.48
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|27-Nov-25
|16.89
|18.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|27-Oct-25
|13.25
|14.85
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|28-Apr-25
|16.66
|18.12
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|28-Apr-26
|29.18
|31.24
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|28-Aug-25
|12.9
|14.68
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|28-Aug-26
|34.09
|36.01
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|28-Jan-26
|10.21
|11.42
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|28-Jul-25
|8.97
|10.61
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|28-Jul-26
|27.44
|29.4
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|28-Mar-25
|18.87
|20.38
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|28-May-25
|10.93
|12.27
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|28-May-26
|35.54
|37.64
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|28-Nov-25
|16.81
|18.6
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|28-Oct-25
|12.87
|14.48
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|29-Apr-25
|16.67
|18.13
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|29-Apr-26
|29.55
|31.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|29-Aug-25
|12.56
|14.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|29-Dec-25
|8.77
|10.16
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|29-Jan-26
|10.31
|11.51
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|29-Jul-25
|8.84
|10.46
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|29-Jul-26
|27.28
|29.22
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|29-Jun-26
|34.33
|36.18
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|29-May-25
|10.75
|12.03
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|29-May-26
|35.47
|37.58
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|29-Oct-25
|12.14
|13.67
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|29-Sep-25
|11.33
|12.95
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|30-Apr-25
|15.76
|17.21
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|30-Apr-26
|29.77
|31.86
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|30-Dec-25
|8.51
|9.91
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|30-Jan-26
|10.29
|11.54
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|30-Jul-25
|8.18
|9.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|30-Jul-26
|26.88
|28.84
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|30-Jun-25
|6.69
|8.08
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|30-Jun-26
|33.51
|35.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|30-Mar-26
|20.15
|21.86
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|30-May-25
|10.4
|11.68
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|30-Oct-25
|11.84
|13.37
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|30-Sep-25
|11.47
|13.08
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|31-Aug-26
|35.71
|37.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|31-Dec-25
|8.63
|10.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|31-Jul-25
|8.46
|10.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|31-Jul-26
|26.53
|28.51
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|31-Mar-25
|18.63
|20.14
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|31-Mar-26
|19.2
|20.93
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STECA00c
|31-Oct-25
|12.11
|13.69
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|01-Apr-25
|14.6
|16.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|01-Apr-26
|14.2
|16.01
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|01-Aug-25
|8.6
|10.22
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|01-Dec-25
|15.89
|17.68
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|01-Jul-25
|9.09
|10.5
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|01-Jul-26
|22.61
|24.44
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|01-Jun-26
|27.33
|29.44
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|01-May-25
|12.4
|13.85
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|01-May-26
|25.61
|27.7
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|01-Oct-25
|9.43
|11.03
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|01-Sep-25
|10.62
|12.39
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|01-Sep-26
|24.06
|26
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|02-Apr-25
|14.08
|15.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|02-Apr-26
|14.86
|16.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|02-Dec-25
|16.03
|17.84
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|02-Feb-26
|9.46
|10.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|02-Jan-26
|8.39
|9.78
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|02-Jul-25
|9.59
|11.08
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|02-Jul-26
|23
|24.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|02-Jun-25
|11.24
|12.51
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|02-Jun-26
|25.78
|27.88
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|02-Mar-26
|18.62
|20.14
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|02-May-25
|12.59
|14.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|02-Oct-25
|9.73
|11.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|02-Sep-25
|10.11
|11.88
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|02-Sep-26
|24.55
|26.48
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|03-Apr-25
|14.01
|15.42
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|03-Aug-26
|20.83
|22.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|03-Dec-25
|15.95
|17.78
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|03-Feb-26
|9.88
|11.14
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|03-Jul-25
|9.85
|11.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|03-Jul-26
|22.37
|24.14
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|03-Jun-25
|10.08
|11.31
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|03-Jun-26
|26.44
|28.58
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|03-Mar-26
|15.38
|16.94
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|03-Nov-25
|10.26
|11.84
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|03-Oct-25
|9.7
|11.29
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|03-Sep-25
|9.65
|11.39
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|03-Sep-26
|26.44
|28.44
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|04-Apr-25
|13.39
|14.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|04-Aug-25
|8.74
|10.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|04-Aug-26
|21.27
|23.23
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|04-Dec-25
|15.25
|17.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|04-Feb-26
|10.1
|11.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|04-Jul-25
|10
|11.46
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|04-Jun-25
|9.8
|11.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|04-Jun-26
|27.35
|29.54
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|04-Mar-26
|15.65
|17.39
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|04-May-26
|25.92
|27.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|04-Nov-25
|10.96
|12.51
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|04-Sep-25
|8.79
|10.46
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|04-Sep-26
|32.31
|34.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|05-Aug-25
|8.73
|10.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|05-Aug-26
|21.72
|23.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|05-Dec-25
|15.3
|17.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|05-Feb-26
|10.45
|11.67
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|05-Jan-26
|8.14
|9.55
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|05-Jun-25
|9.16
|10.39
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|05-Jun-26
|28.41
|30.59
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|05-Mar-26
|15.11
|16.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|05-May-26
|26.84
|28.98
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|05-Nov-25
|11.08
|12.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|05-Sep-25
|8.16
|9.77
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|06-Apr-26
|14.95
|16.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|06-Aug-25
|6.54
|8.15
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|06-Aug-26
|25.13
|27.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|06-Feb-26
|10.41
|11.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|06-Jan-26
|8.23
|9.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|06-Jul-26
|22.3
|24.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|06-Jun-25
|8.46
|9.67
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|06-Mar-26
|14.75
|16.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|06-May-25
|12.34
|13.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|06-May-26
|26.81
|28.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|06-Nov-25
|11.63
|13.21
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|06-Oct-25
|9.36
|10.94
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|07-Apr-25
|12.9
|14.24
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|07-Apr-26
|14.54
|16.3
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|07-Aug-25
|6.64
|8.24
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|07-Aug-26
|24.83
|26.7
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|07-Jan-26
|7.29
|8.58
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|07-Jul-25
|10.55
|12.01
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|07-Jul-26
|22.79
|24.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|07-May-25
|11.94
|13.36
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|07-May-26
|27.94
|30.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|07-Nov-25
|11.96
|13.53
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|07-Oct-25
|9.27
|10.85
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|07-Sep-26
|32.88
|34.87
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|08-Apr-25
|12.84
|14.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|08-Apr-26
|14.12
|15.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|08-Aug-25
|8.19
|9.91
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|08-Dec-25
|14.75
|16.56
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|08-Jan-26
|7.65
|8.94
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|08-Jul-25
|10.75
|12.22
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|08-Jul-26
|22.67
|24.44
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|08-Jun-26
|26.71
|28.86
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|08-May-25
|11.73
|13.16
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|08-May-26
|27.54
|29.58
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|08-Oct-25
|9.01
|10.58
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|08-Sep-25
|8.32
|10
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|08-Sep-26
|33.63
|35.64
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|09-Apr-25
|12.38
|13.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|09-Apr-26
|16.38
|18.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|09-Dec-25
|14.24
|16.05
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|09-Feb-26
|10.58
|11.84
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|09-Jan-26
|8.69
|9.94
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|09-Jul-25
|10.85
|12.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|09-Jul-26
|22.46
|24.24
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|09-Jun-25
|7.43
|8.64
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|09-Jun-26
|26.53
|28.7
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|09-Mar-26
|19.74
|21.76
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|09-May-25
|11.91
|13.34
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|09-Oct-25
|9.24
|10.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|09-Sep-25
|8.33
|10
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|09-Sep-26
|32.59
|34.58
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|10-Apr-25
|12.47
|13.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|10-Apr-26
|16.33
|18.09
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|10-Aug-26
|24.78
|26.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|10-Dec-25
|13.58
|15.34
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|10-Feb-26
|11.13
|12.38
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|10-Jul-25
|10.85
|12.38
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|10-Jul-26
|22.13
|23.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|10-Jun-25
|6.56
|7.77
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|10-Jun-26
|27.18
|29.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|10-Mar-26
|17.14
|19.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|10-Nov-25
|12.37
|13.94
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|10-Oct-25
|9.05
|10.58
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|10-Sep-25
|8.63
|10.3
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|10-Sep-26
|29.96
|31.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|11-Apr-25
|12.09
|13.44
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|11-Aug-25
|8.4
|10.12
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|11-Aug-26
|25.21
|27.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|11-Dec-25
|13.1
|14.85
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|11-Feb-26
|11.67
|12.94
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|11-Jul-25
|10.39
|11.92
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|11-Jun-25
|6.65
|7.86
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|11-Jun-26
|27.69
|29.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|11-Mar-26
|18.89
|20.87
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|11-May-26
|27.82
|29.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|11-Nov-25
|13.37
|15
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|11-Sep-25
|9.02
|10.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|11-Sep-26
|37.91
|39.98
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|12-Aug-25
|8.43
|10.1
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|12-Aug-26
|25.56
|27.47
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|12-Dec-25
|12.63
|14.36
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|12-Feb-26
|11.79
|13.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|12-Jan-26
|8.55
|9.81
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|12-Jun-25
|6.53
|7.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|12-Jun-26
|27.84
|29.94
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|12-Mar-26
|16.92
|18.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|12-May-25
|11.73
|13.16
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|12-May-26
|28.58
|30.63
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|12-Nov-25
|14.2
|15.83
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|12-Sep-25
|9.09
|10.82
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|13-Apr-26
|16.82
|18.61
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|13-Aug-25
|8.6
|10.29
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|13-Aug-26
|27.31
|29.25
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|13-Feb-26
|12.18
|13.45
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|13-Jan-26
|9.2
|10.45
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|13-Jul-26
|22.68
|24.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|13-Jun-25
|5.73
|6.94
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|13-Mar-26
|17.47
|19.47
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|13-May-25
|11.66
|13.09
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|13-May-26
|29.38
|31.48
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|13-Nov-25
|14.74
|16.41
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|13-Oct-25
|9
|10.53
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|14-Apr-25
|12.12
|13.42
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|14-Apr-26
|19.02
|20.84
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|14-Aug-25
|9.03
|10.7
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|14-Aug-26
|27.04
|28.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|14-Jan-26
|8.84
|10.05
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|14-Jul-25
|10.46
|11.99
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|14-Jul-26
|22.22
|24.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|14-May-25
|10.2
|11.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|14-May-26
|29.92
|32.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|14-Nov-25
|16.28
|17.95
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|14-Oct-25
|9.81
|11.41
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|14-Sep-26
|38.32
|40.4
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|15-Apr-25
|12.03
|13.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|15-Apr-26
|19.82
|21.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|15-Aug-25
|9.59
|11.27
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|15-Dec-25
|12.27
|14
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|15-Jan-26
|9.51
|10.74
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|15-Jul-25
|11.72
|13.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|15-Jul-26
|22.07
|23.93
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|15-Jun-26
|28.99
|31.14
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|15-May-25
|10.2
|11.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|15-May-26
|30.58
|32.71
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|15-Oct-25
|10.16
|11.76
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|15-Sep-25
|9.29
|11.01
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|15-Sep-26
|39.13
|41.23
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|16-Apr-25
|11.59
|12.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|16-Apr-26
|22.5
|24.46
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|16-Dec-25
|12.12
|13.83
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|16-Feb-26
|12.54
|13.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|16-Jan-26
|9.79
|11.01
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|16-Jul-25
|12.21
|13.85
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|16-Jul-26
|21.94
|23.82
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|16-Jun-25
|5.09
|6.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|16-Jun-26
|30.18
|32.29
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|16-Mar-26
|17.53
|19.5
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|16-May-25
|10.2
|11.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|16-Oct-25
|10.11
|11.71
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|16-Sep-25
|9.4
|11.05
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|16-Sep-26
|39.23
|41.29
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|17-Apr-25
|11.46
|12.76
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|17-Apr-26
|23.79
|25.76
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|17-Aug-26
|27.03
|28.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|17-Dec-25
|11
|12.63
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|17-Feb-26
|12.54
|13.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|17-Jul-25
|12.06
|13.71
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|17-Jul-26
|22.42
|24.31
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|17-Jun-25
|4.54
|5.78
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|17-Jun-26
|30.03
|32.1
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|17-Mar-26
|16.82
|18.68
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|17-Nov-25
|16.43
|18.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|17-Oct-25
|9.66
|11.27
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|17-Sep-25
|9.1
|10.76
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|17-Sep-26
|39.13
|41.23
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|18-Aug-25
|9.93
|11.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|18-Aug-26
|27.45
|29.38
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|18-Dec-25
|10.11
|11.69
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|18-Feb-26
|12.54
|13.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|18-Jul-25
|12.06
|13.71
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|18-Jun-25
|3.73
|4.99
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|18-Jun-26
|29.45
|31.45
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|18-Mar-25
|16.43
|17.94
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|18-Mar-26
|17.43
|19.31
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|18-May-26
|31.63
|33.78
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|18-Nov-25
|16.02
|17.7
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|18-Sep-25
|8.78
|10.41
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|18-Sep-26
|37
|39.09
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|19-Aug-25
|10.19
|11.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|19-Aug-26
|27.89
|29.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|19-Dec-25
|9.57
|11.13
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|19-Feb-26
|13.08
|14.36
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|19-Jan-26
|9.32
|10.52
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|19-Jun-25
|3.09
|4.38
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|19-Jun-26
|28.43
|30.42
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|19-Mar-25
|16.43
|17.94
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|19-Mar-26
|17.68
|19.53
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|19-May-25
|9.85
|11.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|19-May-26
|31.9
|34.05
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|19-Nov-25
|15.84
|17.51
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|19-Sep-25
|8.87
|10.52
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|20-Apr-26
|24.53
|26.51
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|20-Aug-25
|10.03
|11.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|20-Aug-26
|28.89
|30.88
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|20-Feb-26
|13.66
|14.96
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|20-Jan-26
|9.23
|10.39
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|20-Jul-26
|22.7
|24.6
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|20-Jun-25
|1.44
|2.77
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|20-Mar-25
|16.56
|18.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|20-Mar-26
|15.6
|17.39
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|20-May-25
|9.41
|10.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|20-May-26
|31.71
|33.84
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|20-Nov-25
|16.17
|17.87
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|20-Oct-25
|9.57
|11.18
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|21-Apr-26
|24.42
|26.39
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|21-Aug-25
|10.07
|11.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|21-Aug-26
|29.33
|31.27
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|21-Jan-26
|9.12
|10.3
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|21-Jul-25
|12.2
|13.85
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|21-Jul-26
|23.03
|24.95
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|21-Mar-25
|16.18
|17.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|21-May-25
|8.89
|10.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|21-May-26
|31.82
|33.95
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|21-Nov-25
|16.3
|18.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|21-Oct-25
|10.07
|11.68
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|21-Sep-26
|37.09
|39.15
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|22-Apr-25
|11.7
|13.03
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|22-Apr-26
|24.71
|26.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|22-Aug-25
|10.37
|12.09
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|22-Dec-25
|9.44
|10.96
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|22-Jan-26
|8.68
|9.84
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|22-Jul-25
|12.09
|13.74
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|22-Jul-26
|20.24
|22.16
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|22-Jun-26
|28.42
|30.42
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|22-May-25
|8.82
|10.21
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|22-May-26
|31.78
|33.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|22-Oct-25
|10.93
|12.52
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|22-Sep-25
|8.84
|10.46
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|22-Sep-26
|37.55
|39.61
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|23-Apr-25
|12.48
|13.84
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|23-Apr-26
|24.66
|26.63
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|23-Dec-25
|9.34
|10.83
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|23-Feb-26
|14.61
|15.94
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|23-Jan-26
|8.86
|10.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|23-Jul-25
|11.56
|13.2
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|23-Jul-26
|20.89
|22.88
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|23-Jun-25
|1.41
|2.76
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|23-Jun-26
|27.63
|29.56
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|23-Mar-26
|14.69
|16.5
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|23-May-25
|8.31
|9.7
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|23-Oct-25
|11.18
|12.78
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|23-Sep-25
|9.19
|10.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|23-Sep-26
|37.27
|39.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|24-Apr-25
|12.93
|14.31
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|24-Apr-26
|25.6
|27.63
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|24-Aug-26
|28.83
|30.77
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|24-Dec-25
|8.56
|9.93
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|24-Feb-26
|15.51
|16.86
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|24-Jul-25
|8.16
|9.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|24-Jul-26
|24.56
|26.55
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|24-Jun-25
|8.55
|9.87
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|24-Jun-26
|26.72
|28.63
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|24-Mar-25
|16.25
|17.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|24-Mar-26
|15.2
|16.98
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|24-Nov-25
|16.51
|18.24
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|24-Oct-25
|11.57
|13.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|24-Sep-25
|9.37
|10.99
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|24-Sep-26
|37.72
|39.84
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|25-Apr-25
|13.31
|14.78
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|25-Aug-26
|28.21
|30.16
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|25-Feb-26
|15.18
|16.63
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|25-Jul-25
|8.44
|10.09
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|25-Jun-25
|8.88
|10.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|25-Jun-26
|26.18
|27.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|25-Mar-25
|16.18
|17.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|25-Mar-26
|14.38
|16.12
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|25-May-26
|31.97
|34.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|25-Nov-25
|16.92
|18.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|25-Sep-25
|9.66
|11.26
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|26-Aug-25
|10.98
|12.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|26-Aug-26
|28.07
|30.01
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|26-Dec-25
|8.56
|9.93
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|26-Feb-26
|16.72
|18.21
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|26-Jan-26
|9.15
|10.36
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|26-Jun-25
|8.55
|9.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|26-Jun-26
|24.98
|26.88
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|26-Mar-25
|15.9
|17.45
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|26-Mar-26
|12.11
|13.82
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|26-May-26
|31.99
|34.08
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|26-Nov-25
|16.52
|18.22
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|26-Sep-25
|9.18
|10.78
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|27-Apr-26
|25.06
|27.14
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|27-Aug-25
|10.83
|12.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|27-Aug-26
|28.12
|30.02
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|27-Feb-26
|17.98
|19.46
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|27-Jan-26
|9.53
|10.74
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|27-Jul-26
|21.3
|23.31
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|27-Jun-25
|8.84
|10.16
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|27-Mar-25
|15.45
|16.96
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|27-Mar-26
|12.31
|14.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|27-May-25
|8.06
|9.44
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|27-May-26
|31.31
|33.4
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|27-Nov-25
|16.54
|18.31
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|27-Oct-25
|11.19
|12.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|28-Apr-25
|13.32
|14.78
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|28-Apr-26
|25.15
|27.21
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|28-Aug-25
|10.93
|12.71
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|28-Aug-26
|28.87
|30.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|28-Jan-26
|9.78
|10.99
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|28-Jul-25
|8.38
|10.02
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|28-Jul-26
|21.48
|23.44
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|28-Mar-25
|15.47
|16.98
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|28-May-25
|7.37
|8.71
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|28-May-26
|31.47
|33.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|28-Nov-25
|16.46
|18.25
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|28-Oct-25
|10.78
|12.39
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|29-Apr-25
|13.34
|14.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|29-Apr-26
|25.42
|27.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|29-Aug-25
|10.62
|12.39
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|29-Dec-25
|8.5
|9.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|29-Jan-26
|9.86
|11.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|29-Jul-25
|8.21
|9.83
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|29-Jul-26
|21.32
|23.26
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|29-Jun-26
|24.64
|26.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|29-May-25
|7.25
|8.53
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|29-May-26
|31.36
|33.47
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|29-Oct-25
|10.03
|11.56
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|29-Sep-25
|9.35
|10.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|30-Apr-25
|12.4
|13.85
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|30-Apr-26
|25.61
|27.7
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|30-Dec-25
|8.18
|9.58
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|30-Jan-26
|9.78
|11.03
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|30-Jul-25
|8.12
|9.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|30-Jul-26
|20.86
|22.82
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|30-Jun-25
|9.05
|10.44
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|30-Jun-26
|23.77
|25.59
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|30-Mar-26
|13.28
|14.99
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|30-May-25
|6.93
|8.21
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|30-Oct-25
|9.71
|11.24
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|30-Sep-25
|9.49
|11.1
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|31-Aug-26
|29.65
|31.59
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|31-Dec-25
|8.3
|9.71
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|31-Jul-25
|8.4
|10.01
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|31-Jul-26
|20.54
|22.52
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|31-Mar-25
|15.19
|16.7
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|31-Mar-26
|13.42
|15.15
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STGCA00c
|31-Oct-25
|9.96
|11.54
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|01-Apr-25
|-2.96
|-1.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|01-Apr-26
|8.27
|10.08
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|01-Aug-25
|-2.23
|-.61
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|01-Dec-25
|-1.18
|.61
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|01-Jul-25
|-5.06
|-3.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|01-Jul-26
|-1.1
|.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|01-Jun-26
|1.96
|4.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|01-May-25
|-2.85
|-1.4
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|01-May-26
|9.87
|11.96
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|01-Oct-25
|-3.27
|-1.67
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|01-Sep-25
|-1.02
|.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|01-Sep-26
|6.16
|8.1
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|02-Apr-25
|-3.1
|-1.69
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|02-Apr-26
|7.99
|9.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|02-Dec-25
|-1.51
|.3
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|02-Feb-26
|-5.44
|-4.18
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|02-Jan-26
|-6.81
|-5.42
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|02-Jul-25
|-4.08
|-2.59
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|02-Jul-26
|-1.43
|.32
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|02-Jun-25
|-3.91
|-2.64
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|02-Jun-26
|2.25
|4.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|02-Mar-26
|1.76
|3.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|02-May-25
|-2.85
|-1.4
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|02-Oct-25
|-3.58
|-1.98
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|02-Sep-25
|-1.54
|.23
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|02-Sep-26
|6.71
|8.64
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|03-Apr-25
|-3.45
|-2.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|03-Aug-26
|1.18
|3.15
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|03-Dec-25
|-1.59
|.24
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|03-Feb-26
|-5.49
|-4.23
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|03-Jul-25
|-3.73
|-2.25
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|03-Jul-26
|-.59
|1.18
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|03-Jun-25
|-3.67
|-2.44
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|03-Jun-26
|1.92
|4.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|03-Mar-26
|2.04
|3.6
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|03-Nov-25
|-3.94
|-2.36
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|03-Oct-25
|-3.51
|-1.92
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|03-Sep-25
|-2
|-.26
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|03-Sep-26
|7.13
|9.13
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|04-Apr-25
|-3.69
|-2.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|04-Aug-25
|-2.33
|-.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|04-Aug-26
|1.39
|3.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|04-Dec-25
|-2.3
|-.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|04-Feb-26
|-5.65
|-4.4
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|04-Jul-25
|-3.58
|-2.12
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|04-Jun-25
|-3.95
|-2.71
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|04-Jun-26
|2.68
|4.87
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|04-Mar-26
|4.15
|5.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|04-May-26
|10.18
|12.23
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|04-Nov-25
|-3.79
|-2.24
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|04-Sep-25
|-2.62
|-.95
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|04-Sep-26
|8.71
|10.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|05-Aug-25
|-2.36
|-.76
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|05-Aug-26
|1.12
|3.05
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|05-Dec-25
|-2.43
|-.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|05-Feb-26
|-5.73
|-4.51
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|05-Jan-26
|-6.83
|-5.42
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|05-Jun-25
|-4.22
|-2.99
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|05-Jun-26
|3.51
|5.69
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|05-Mar-26
|4.81
|6.59
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|05-May-26
|10.61
|12.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|05-Nov-25
|-3.12
|-1.54
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|05-Sep-25
|-3.34
|-1.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|06-Apr-26
|8.18
|9.96
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|06-Aug-25
|-2.02
|-.41
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|06-Aug-26
|.91
|2.82
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|06-Feb-26
|-5.79
|-4.54
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|06-Jan-26
|-6.6
|-5.21
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|06-Jul-26
|-.66
|1.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|06-Jun-25
|-4.31
|-3.1
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|06-Mar-26
|4.79
|6.53
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|06-May-25
|-2.61
|-1.2
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|06-May-26
|10.33
|12.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|06-Nov-25
|-2.86
|-1.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|06-Oct-25
|-3.85
|-2.27
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|07-Apr-25
|-4.55
|-3.21
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|07-Apr-26
|7.77
|9.53
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|07-Aug-25
|-2.26
|-.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|07-Aug-26
|1.07
|2.94
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|07-Jan-26
|-7.17
|-5.88
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|07-Jul-25
|-3.2
|-1.74
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|07-Jul-26
|-.81
|.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|07-May-25
|-2.55
|-1.13
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|07-May-26
|9.99
|12.12
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|07-Nov-25
|-2.93
|-1.36
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|07-Oct-25
|-3.61
|-2.03
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|07-Sep-26
|9.28
|11.27
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|08-Apr-25
|-4.37
|-3.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|08-Apr-26
|6.88
|8.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|08-Aug-25
|-1.64
|.08
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|08-Dec-25
|-2.69
|-.88
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|08-Jan-26
|-6.85
|-5.56
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|08-Jul-25
|-3
|-1.53
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|08-Jul-26
|-.73
|1.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|08-Jun-26
|3.73
|5.88
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|08-May-25
|-2.76
|-1.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|08-May-26
|8.95
|10.99
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|08-Oct-25
|-3.87
|-2.3
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|08-Sep-25
|-3.18
|-1.5
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|08-Sep-26
|8.55
|10.56
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|09-Apr-25
|-4.73
|-3.39
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|09-Apr-26
|6.19
|7.98
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|09-Dec-25
|-2.81
|-1
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|09-Feb-26
|-5.64
|-4.38
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|09-Jan-26
|-6.52
|-5.27
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|09-Jul-25
|-2.43
|-.93
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|09-Jul-26
|-.94
|.84
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|09-Jun-25
|-5.1
|-3.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|09-Jun-26
|3.78
|5.95
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|09-Mar-26
|10.56
|12.58
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|09-May-25
|-2.52
|-1.09
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|09-Oct-25
|-3.87
|-2.31
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|09-Sep-25
|-3.41
|-1.74
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|09-Sep-26
|8.04
|10.03
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|10-Apr-25
|-4.4
|-3.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|10-Apr-26
|6.5
|8.26
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|10-Aug-26
|1.07
|2.94
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|10-Dec-25
|-3.23
|-1.47
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|10-Feb-26
|-5.22
|-3.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|10-Jul-25
|-1.97
|-.44
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|10-Jul-26
|-.93
|.83
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|10-Jun-25
|-5.79
|-4.58
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|10-Jun-26
|3.31
|5.46
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|10-Mar-26
|9.82
|11.85
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|10-Nov-25
|-2.52
|-.95
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|10-Oct-25
|-3.87
|-2.34
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|10-Sep-25
|-3.44
|-1.77
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|10-Sep-26
|8.16
|10.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|11-Apr-25
|-4.45
|-3.1
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|11-Aug-25
|-1.67
|.05
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|11-Aug-26
|1.98
|3.88
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|11-Dec-25
|-3.71
|-1.96
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|11-Feb-26
|-4.93
|-3.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|11-Jul-25
|-1.97
|-.44
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|11-Jun-25
|-5.59
|-4.38
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|11-Jun-26
|3.41
|5.52
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|11-Mar-26
|9.64
|11.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|11-May-26
|8.89
|10.87
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|11-Nov-25
|-2
|-.37
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|11-Sep-25
|-3.43
|-1.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|11-Sep-26
|13.36
|15.43
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|12-Aug-25
|-1.78
|-.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|12-Aug-26
|1.89
|3.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|12-Dec-25
|-3.55
|-1.82
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|12-Feb-26
|-4.83
|-3.56
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|12-Jan-26
|-6.35
|-5.09
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|12-Jun-25
|-5.23
|-4.03
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|12-Jun-26
|3.5
|5.6
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|12-Mar-26
|10.42
|12.39
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|12-May-25
|-2.52
|-1.09
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|12-May-26
|9.75
|11.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|12-Nov-25
|-1.17
|.46
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|12-Sep-25
|-3.69
|-1.96
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|13-Apr-26
|6.76
|8.55
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|13-Aug-25
|-1.9
|-.21
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|13-Aug-26
|2.55
|4.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|13-Feb-26
|-4.7
|-3.43
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|13-Jan-26
|-5.93
|-4.68
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|13-Jul-26
|-.75
|1.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|13-Jun-25
|-5.57
|-4.36
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|13-Mar-26
|10.94
|12.94
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|13-May-25
|-2.59
|-1.16
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|13-May-26
|10.55
|12.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|13-Nov-25
|-1.1
|.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|13-Oct-25
|-4.01
|-2.48
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|14-Apr-25
|-4.21
|-2.91
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|14-Apr-26
|6.81
|8.63
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|14-Aug-25
|-1.47
|.2
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|14-Aug-26
|2.83
|4.76
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|14-Jan-26
|-6.11
|-4.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|14-Jul-25
|-2.04
|-.51
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|14-Jul-26
|-.45
|1.39
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|14-May-25
|-2.34
|-.92
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|14-May-26
|10.79
|12.91
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|14-Nov-25
|-.37
|1.3
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|14-Oct-25
|-3.05
|-1.45
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|14-Sep-26
|12.3
|14.38
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|15-Apr-25
|-4.21
|-2.91
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|15-Apr-26
|7.44
|9.34
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|15-Aug-25
|-1.39
|.29
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|15-Dec-25
|-3.82
|-2.09
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|15-Jan-26
|-5.69
|-4.46
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|15-Jul-25
|-1.62
|-.01
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|15-Jul-26
|-.36
|1.5
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|15-Jun-26
|3.14
|5.29
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|15-May-25
|-2.62
|-1.2
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|15-May-26
|10.71
|12.84
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|15-Oct-25
|-2.7
|-1.1
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|15-Sep-25
|-3.4
|-1.68
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|15-Sep-26
|13.11
|15.21
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|16-Apr-25
|-4.42
|-3.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|16-Apr-26
|7.34
|9.3
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|16-Dec-25
|-4.43
|-2.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|16-Feb-26
|-4.58
|-3.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|16-Jan-26
|-5.41
|-4.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|16-Jul-25
|-1.55
|.09
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|16-Jul-26
|-.72
|1.16
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|16-Jun-25
|-5.72
|-4.48
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|16-Jun-26
|2.95
|5.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|16-Mar-26
|11.09
|13.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|16-May-25
|-2.62
|-1.2
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|16-Oct-25
|-2.73
|-1.13
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|16-Sep-25
|-3.53
|-1.88
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|16-Sep-26
|13.21
|15.27
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|17-Apr-25
|-4.07
|-2.77
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|17-Apr-26
|8.03
|10
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|17-Aug-26
|2.76
|4.7
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|17-Dec-25
|-5.3
|-3.67
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|17-Feb-26
|-4.58
|-3.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|17-Jul-25
|-1.7
|-.05
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|17-Jul-26
|-.48
|1.41
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|17-Jun-25
|-5.79
|-4.55
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|17-Jun-26
|2.35
|4.42
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|17-Mar-26
|10.25
|12.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|17-Nov-25
|-.17
|1.51
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|17-Oct-25
|-2.26
|-.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|17-Sep-25
|-3.72
|-2.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|17-Sep-26
|13.11
|15.21
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|18-Aug-25
|-1.29
|.4
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|18-Aug-26
|3.18
|5.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|18-Dec-25
|-5.96
|-4.38
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|18-Feb-26
|-4.58
|-3.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|18-Jul-25
|-1.46
|.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|18-Jun-25
|-6.14
|-4.88
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|18-Jun-26
|1.52
|3.52
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|18-Mar-25
|-3.03
|-1.52
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|18-Mar-26
|10.09
|11.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|18-May-26
|7.88
|10.03
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|18-Nov-25
|-.82
|.86
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|18-Sep-25
|-4.04
|-2.41
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|18-Sep-26
|10.04
|12.13
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|19-Aug-25
|-.75
|.96
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|19-Aug-26
|3.75
|5.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|19-Dec-25
|-6.01
|-4.45
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|19-Feb-26
|-4.04
|-2.76
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|19-Jan-26
|-6.17
|-4.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|19-Jun-25
|-6.3
|-5.01
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|19-Jun-26
|.8
|2.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|19-Mar-25
|-2.79
|-1.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|19-Mar-26
|10.34
|12.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|19-May-25
|-2.73
|-1.3
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|19-May-26
|6.19
|8.34
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|19-Nov-25
|-1.23
|.44
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|19-Sep-25
|-3.6
|-1.95
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|20-Apr-26
|8.08
|10.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|20-Aug-25
|-.79
|.93
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|20-Aug-26
|4.65
|6.64
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|20-Feb-26
|-3.48
|-2.18
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|20-Jan-26
|-6.35
|-5.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|20-Jul-26
|-.45
|1.45
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|20-Jun-25
|-6.67
|-5.34
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|20-Mar-25
|-2.23
|-.68
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|20-Mar-26
|9.49
|11.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|20-May-25
|-2.74
|-1.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|20-May-26
|5.29
|7.42
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|20-Nov-25
|-1.04
|.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|20-Oct-25
|-2.26
|-.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|21-Apr-26
|8.03
|10
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|21-Aug-25
|-.89
|.83
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|21-Aug-26
|5.09
|7.03
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|21-Jan-26
|-6.09
|-4.91
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|21-Jul-25
|-1.46
|.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|21-Jul-26
|.18
|2.1
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|21-Mar-25
|-2.57
|-1.02
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|21-May-25
|-3.08
|-1.69
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|21-May-26
|4.65
|6.78
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|21-Nov-25
|-1.11
|.63
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|21-Oct-25
|-2.23
|-.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|21-Sep-26
|10.13
|12.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|22-Apr-25
|-3.5
|-2.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|22-Apr-26
|8.32
|10.27
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|22-Aug-25
|-1.06
|.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|22-Dec-25
|-6.19
|-4.67
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|22-Jan-26
|-6.07
|-4.91
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|22-Jul-25
|-1.66
|-.01
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|22-Jul-26
|.6
|2.52
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|22-Jun-26
|.79
|2.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|22-May-25
|-2.67
|-1.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|22-May-26
|2.16
|4.27
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|22-Oct-25
|-1.97
|-.38
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|22-Sep-25
|-4.11
|-2.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|22-Sep-26
|10.13
|12.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|23-Apr-25
|-2.66
|-1.3
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|23-Apr-26
|8.39
|10.36
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|23-Dec-25
|-6.13
|-4.64
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|23-Feb-26
|-3.27
|-1.94
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|23-Jan-26
|-5.89
|-4.69
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|23-Jul-25
|-1.97
|-.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|23-Jul-26
|1.44
|3.43
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|23-Jun-25
|-6.23
|-4.88
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|23-Jun-26
|0
|1.93
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|23-Mar-26
|9.51
|11.32
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|23-May-25
|-3.36
|-1.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|23-Oct-25
|-1.87
|-.27
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|23-Sep-25
|-3.9
|-2.29
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|23-Sep-26
|10.1
|12.16
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|24-Apr-25
|-2.43
|-1.05
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|24-Apr-26
|9.33
|11.36
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|24-Aug-26
|4.68
|6.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|24-Dec-25
|-7.09
|-5.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|24-Feb-26
|-2.46
|-1.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|24-Jul-25
|-2.16
|-.53
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|24-Jul-26
|1.63
|3.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|24-Jun-25
|-6.7
|-5.38
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|24-Jun-26
|-.02
|1.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|24-Mar-25
|-2.5
|-.95
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|24-Mar-26
|8.82
|10.6
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|24-Nov-25
|-.9
|.83
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|24-Oct-25
|-1.39
|.21
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|24-Sep-25
|-3.63
|-2.01
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|24-Sep-26
|9.81
|11.93
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|25-Apr-25
|-2.28
|-.81
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|25-Aug-26
|4.66
|6.61
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|25-Feb-26
|-.91
|.54
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|25-Jul-25
|-2.11
|-.46
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|25-Jun-25
|-6.55
|-5.26
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|25-Jun-26
|-.32
|1.47
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|25-Mar-25
|-2.32
|-.77
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|25-Mar-26
|8.24
|9.98
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|25-May-26
|2.35
|4.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|25-Nov-25
|-.49
|1.24
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|25-Sep-25
|-3.58
|-1.98
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|26-Aug-25
|-.68
|1.09
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|26-Aug-26
|4.37
|6.31
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|26-Dec-25
|-7.09
|-5.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|26-Feb-26
|.37
|1.86
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|26-Jan-26
|-5.88
|-4.67
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|26-Jun-25
|-6.41
|-5.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|26-Jun-26
|.09
|1.99
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|26-Mar-25
|-2.6
|-1.05
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|26-Mar-26
|7.85
|9.56
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|26-May-26
|1.87
|3.96
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|26-Nov-25
|-1.01
|.69
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|26-Sep-25
|-3.37
|-1.77
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|27-Apr-26
|9.57
|11.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|27-Aug-25
|-.59
|1.2
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|27-Aug-26
|3.99
|5.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|27-Feb-26
|1.33
|2.81
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|27-Jan-26
|-5.84
|-4.63
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|27-Jul-26
|1.74
|3.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|27-Jun-25
|-5.87
|-4.55
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|27-Mar-25
|-2.81
|-1.3
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|27-Mar-26
|7.86
|9.61
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|27-May-25
|-2.87
|-1.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|27-May-26
|1.87
|3.96
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|27-Nov-25
|-.99
|.78
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|27-Oct-25
|-1.59
|.01
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|28-Apr-25
|-2.27
|-.81
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|28-Apr-26
|9.52
|11.58
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|28-Aug-25
|-.72
|1.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|28-Aug-26
|4.35
|6.27
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|28-Jan-26
|-5.93
|-4.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|28-Jul-25
|-2.32
|-.68
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|28-Jul-26
|1.01
|2.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|28-Mar-25
|-2.88
|-1.37
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|28-May-25
|-2.99
|-1.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|28-May-26
|1.94
|4.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|28-Nov-25
|-1.07
|.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|28-Oct-25
|-2.29
|-.68
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|29-Apr-25
|-2.1
|-.64
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|29-Apr-26
|9.65
|11.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|29-Aug-25
|-1.02
|.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|29-Dec-25
|-7.17
|-5.78
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|29-Jan-26
|-5.71
|-4.51
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|29-Jul-25
|-2.17
|-.55
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|29-Jul-26
|.89
|2.83
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|29-Jun-26
|-.23
|1.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|29-May-25
|-3.57
|-2.29
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|29-May-26
|1.96
|4.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|29-Oct-25
|-2.86
|-1.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|29-Sep-25
|-3.11
|-1.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|30-Apr-25
|-2.85
|-1.4
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|30-Apr-26
|9.87
|11.96
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|30-Dec-25
|-7.03
|-5.63
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|30-Jan-26
|-5.28
|-4.03
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|30-Jul-25
|-2.22
|-.61
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|30-Jul-26
|1.28
|3.24
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|30-Jun-25
|-5.19
|-3.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|30-Jun-26
|-.69
|1.13
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|30-Mar-26
|7.68
|9.39
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|30-May-25
|-3.64
|-2.36
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|30-Oct-25
|-4.69
|-3.16
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|30-Sep-25
|-3.21
|-1.6
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|31-Aug-26
|5.58
|7.52
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|31-Dec-25
|-6.76
|-5.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|31-Jul-25
|-1.94
|-.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|31-Jul-26
|1.13
|3.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|31-Mar-25
|-2.88
|-1.37
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|31-Mar-26
|8.01
|9.74
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STKLA00c
|31-Oct-25
|-4.3
|-2.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|01-Apr-25
|4.85
|6.32
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|01-Apr-26
|1.84
|3.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|01-Aug-25
|-1.27
|.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|01-Dec-25
|6.07
|7.86
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|01-Jul-25
|-1.09
|.32
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|01-Jul-26
|14.61
|16.44
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|01-Jun-26
|9.61
|11.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|01-May-25
|.83
|2.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|01-May-26
|8.22
|10.31
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|01-Oct-25
|2.23
|3.83
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|01-Sep-25
|-.6
|1.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|01-Sep-26
|10.72
|12.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|02-Apr-25
|4.47
|5.88
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|02-Apr-26
|1.81
|3.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|02-Dec-25
|4.68
|6.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|02-Feb-26
|-7.94
|-6.68
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|02-Jan-26
|-3.73
|-2.34
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|02-Jul-25
|-.59
|.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|02-Jul-26
|13.74
|15.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|02-Jun-25
|-1.34
|-.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|02-Jun-26
|10.15
|12.25
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|02-Mar-26
|-3.39
|-1.87
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|02-May-25
|.83
|2.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|02-Oct-25
|1.91
|3.51
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|02-Sep-25
|-.88
|.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|02-Sep-26
|9.26
|11.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|03-Apr-25
|3.82
|5.23
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|03-Aug-26
|11.2
|13.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|03-Dec-25
|3.85
|5.68
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|03-Feb-26
|-7.74
|-6.48
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|03-Jul-25
|-.54
|.94
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|03-Jul-26
|13.11
|14.88
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|03-Jun-25
|-1.34
|-.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|03-Jun-26
|10.81
|12.95
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|03-Mar-26
|-3.37
|-1.81
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|03-Nov-25
|3.71
|5.29
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|03-Oct-25
|1.98
|3.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|03-Sep-25
|-1.14
|.6
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|03-Sep-26
|10.15
|12.15
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|04-Apr-25
|3.14
|4.55
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|04-Aug-25
|-1.13
|.48
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|04-Aug-26
|10.91
|12.87
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|04-Dec-25
|3.18
|4.99
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|04-Feb-26
|-7.91
|-6.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|04-Jul-25
|-.59
|.87
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|04-Jun-25
|-1.37
|-.13
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|04-Jun-26
|12.2
|14.39
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|04-Mar-26
|-3.76
|-2.02
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|04-Nov-25
|3.86
|5.41
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|04-Sep-25
|-1.8
|-.13
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|04-Sep-26
|11.31
|13.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|05-Aug-25
|-1.97
|-.37
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|05-Aug-26
|11.38
|13.31
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|05-Dec-25
|2.85
|4.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|05-Feb-26
|-7.75
|-6.53
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|05-Jan-26
|-3.25
|-1.84
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|05-Jun-25
|-1.29
|-.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|05-Jun-26
|12.88
|15.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|05-Mar-26
|-2.61
|-.83
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|05-May-26
|9.45
|11.59
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|05-Nov-25
|4.28
|5.86
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|05-Sep-25
|-2.52
|-.91
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|06-Aug-25
|-1.63
|-.02
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|06-Aug-26
|12.17
|14.08
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|06-Feb-26
|-7.81
|-6.56
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|06-Jan-26
|-2.91
|-1.52
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|06-Jul-26
|13.29
|15.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|06-Jun-25
|-1.37
|-.16
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|06-Mar-26
|-3.34
|-1.6
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|06-May-25
|.43
|1.84
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|06-May-26
|9.31
|11.47
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|06-Nov-25
|4.83
|6.41
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|06-Oct-25
|1.84
|3.42
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|07-Apr-25
|2.03
|3.37
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|07-Apr-26
|2.14
|3.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|07-Aug-25
|-1.83
|-.23
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|07-Aug-26
|12.33
|14.2
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|07-Jan-26
|-3.28
|-1.99
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|07-Jul-25
|-.45
|1.01
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|07-Jul-26
|13.39
|15.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|07-May-25
|.34
|1.76
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|07-May-26
|8.77
|10.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|07-Nov-25
|5.25
|6.82
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|07-Oct-25
|1.84
|3.42
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|07-Sep-26
|11.38
|13.37
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|08-Apr-25
|1.72
|3.05
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|08-Apr-26
|2.49
|4.27
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|08-Aug-25
|-.73
|.99
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|08-Dec-25
|2.3
|4.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|08-Jan-26
|-2.87
|-1.58
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|08-Jul-25
|-.45
|1.02
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|08-Jul-26
|13.27
|15.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|08-Jun-26
|13.35
|15.5
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|08-May-25
|.13
|1.56
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|08-May-26
|8.22
|10.26
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|08-Oct-25
|1.43
|3
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|08-Sep-25
|-2.11
|-.43
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|08-Sep-26
|10.13
|12.14
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|09-Apr-25
|1.11
|2.45
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|09-Apr-26
|2.8
|4.59
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|09-Dec-25
|2.08
|3.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|09-Feb-26
|-7.66
|-6.4
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|09-Jan-26
|-2.54
|-1.29
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|09-Jul-25
|-.12
|1.38
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|09-Jul-26
|13.01
|14.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|09-Jun-25
|-2.25
|-1.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|09-Jun-26
|12.8
|14.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|09-Mar-26
|1.93
|3.95
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|09-May-25
|.33
|1.76
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|09-Oct-25
|1.68
|3.24
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|09-Sep-25
|-1.8
|-.13
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|09-Sep-26
|9.01
|11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|10-Apr-25
|.4
|1.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|10-Apr-26
|3.11
|4.87
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|10-Aug-26
|12.33
|14.2
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|10-Dec-25
|1.42
|3.18
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|10-Feb-26
|-7.74
|-6.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|10-Jul-25
|.04
|1.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|10-Jul-26
|12.93
|14.69
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|10-Jun-25
|-2.44
|-1.23
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|10-Jun-26
|12.53
|14.68
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|10-Mar-26
|2.17
|4.2
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|10-Nov-25
|5.91
|7.48
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|10-Oct-25
|1.74
|3.27
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|10-Sep-25
|-1.59
|.08
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|10-Sep-26
|8.63
|10.64
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|11-Apr-25
|.11
|1.46
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|11-Aug-25
|-.27
|1.45
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|11-Aug-26
|13.19
|15.09
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|11-Dec-25
|.69
|2.44
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|11-Feb-26
|-7.5
|-6.23
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|11-Jul-25
|.04
|1.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|11-Jun-25
|-2.47
|-1.26
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|11-Jun-26
|13.13
|15.24
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|11-Mar-26
|1.99
|3.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|11-May-26
|8.1
|10.08
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|11-Nov-25
|6.91
|8.54
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|11-Sep-25
|-1.09
|.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|11-Sep-26
|13.83
|15.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|12-Aug-25
|-.18
|1.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|12-Aug-26
|13.09
|15
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|12-Dec-25
|-.03
|1.7
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|12-Feb-26
|-7.86
|-6.59
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|12-Jan-26
|-2.38
|-1.12
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|12-Jun-25
|-2.09
|-.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|12-Jun-26
|13.67
|15.77
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|12-Mar-26
|3.02
|4.99
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|12-May-25
|.83
|2.26
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|12-May-26
|8.96
|11.01
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|12-Nov-25
|7.99
|9.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|12-Sep-25
|-1.11
|.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|13-Apr-26
|3.57
|5.36
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|13-Aug-25
|-.06
|1.63
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|13-Aug-26
|13.74
|15.68
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|13-Feb-26
|-7.54
|-6.27
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|13-Jan-26
|-2.21
|-.96
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|13-Jul-26
|12.91
|14.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|13-Jun-25
|-2.18
|-.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|13-Mar-26
|4.28
|6.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|13-May-25
|.76
|2.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|13-May-26
|8.81
|10.91
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|13-Nov-25
|8.3
|9.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|13-Oct-25
|1.85
|3.38
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|14-Apr-25
|-.14
|1.16
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|14-Apr-26
|3.97
|5.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|14-Aug-25
|.12
|1.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|14-Aug-26
|14.02
|15.95
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|14-Jan-26
|-2.64
|-1.43
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|14-Jul-25
|.36
|1.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|14-Jul-26
|12.91
|14.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|14-May-25
|1.07
|2.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|14-May-26
|9.1
|11.22
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|14-Nov-25
|9.5
|11.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|14-Oct-25
|2.56
|4.16
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|14-Sep-26
|14.74
|16.82
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|15-Apr-25
|-.34
|.96
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|15-Apr-26
|4.4
|6.3
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|15-Aug-25
|.45
|2.13
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|15-Dec-25
|.25
|1.98
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|15-Jan-26
|-2.97
|-1.74
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|15-Jul-25
|.43
|2.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|15-Jul-26
|12.76
|14.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|15-Jun-26
|14.4
|16.55
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|15-May-25
|.79
|2.21
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|15-May-26
|9.71
|11.84
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|15-Oct-25
|3.16
|4.76
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|15-Sep-25
|-.57
|1.15
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|15-Sep-26
|15.55
|17.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|16-Apr-25
|-.55
|.76
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|16-Apr-26
|5.2
|7.16
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|16-Dec-25
|-.16
|1.55
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|16-Feb-26
|-7.38
|-6.13
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|16-Jan-26
|-3.19
|-1.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|16-Jul-25
|.44
|2.08
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|16-Jul-26
|12.55
|14.43
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|16-Jun-25
|-2.57
|-1.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|16-Jun-26
|14.46
|16.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|16-Mar-26
|3.93
|5.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|16-May-25
|.79
|2.21
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|16-Oct-25
|3.57
|5.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|16-Sep-25
|-.21
|1.44
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|16-Sep-26
|14.65
|16.71
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|17-Apr-25
|-.93
|.37
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|17-Apr-26
|6.29
|8.26
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|17-Aug-26
|13.4
|15.34
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|17-Dec-25
|-.98
|.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|17-Feb-26
|-7.93
|-6.68
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|17-Jul-25
|-.26
|1.39
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|17-Jul-26
|12.53
|14.42
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|17-Jun-25
|-2.62
|-1.38
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|17-Jun-26
|14.11
|16.18
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|17-Mar-26
|4.59
|6.45
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|17-Nov-25
|9.4
|11.08
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|17-Oct-25
|3.84
|5.45
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|17-Sep-25
|.15
|1.81
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|17-Sep-26
|14.3
|16.4
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|18-Aug-25
|.54
|2.23
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|18-Aug-26
|11.82
|13.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|18-Dec-25
|-1.74
|-.16
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|18-Feb-26
|-8.38
|-7.13
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|18-Jul-25
|-.26
|1.39
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|18-Jun-25
|-2.47
|-1.21
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|18-Jun-26
|14.03
|16.03
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|18-Mar-25
|4.74
|6.25
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|18-Mar-26
|4.92
|6.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|18-May-26
|10.81
|12.96
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|18-Nov-25
|8.74
|10.42
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|18-Sep-25
|.28
|1.91
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|18-Sep-26
|14.17
|16.26
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|19-Aug-25
|1.08
|2.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|19-Aug-26
|11.84
|13.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|19-Dec-25
|-2.03
|-.47
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|19-Feb-26
|-8.84
|-7.56
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|19-Jan-26
|-4.16
|-2.96
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|19-Jun-25
|-2.86
|-1.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|19-Jun-26
|13.26
|15.25
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|19-Mar-25
|4.74
|6.25
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|19-Mar-26
|4.67
|6.52
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|19-May-25
|.64
|2.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|19-May-26
|10.33
|12.48
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|19-Nov-25
|8.13
|9.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|19-Sep-25
|.92
|2.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|20-Apr-26
|6.84
|8.82
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|20-Aug-25
|1.28
|3
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|20-Aug-26
|12.69
|14.68
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|20-Feb-26
|-9.03
|-7.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|20-Jan-26
|-5.09
|-3.93
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|20-Jul-26
|13.16
|15.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|20-Jun-25
|-2.93
|-1.6
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|20-Mar-25
|5.31
|6.86
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|20-Mar-26
|3.61
|5.4
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|20-May-25
|.69
|2.08
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|20-May-26
|10.16
|12.29
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|20-Nov-25
|8.27
|9.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|20-Oct-25
|3.84
|5.45
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|21-Apr-26
|7.94
|9.91
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|21-Aug-25
|1.67
|3.39
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|21-Aug-26
|12.38
|14.32
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|21-Jan-26
|-5.97
|-4.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|21-Jul-25
|-.51
|1.14
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|21-Jul-26
|13.24
|15.16
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|21-Mar-25
|4.97
|6.52
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|21-May-25
|.6
|1.99
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|21-May-26
|10
|12.13
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|21-Nov-25
|8.25
|9.99
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|21-Oct-25
|3.91
|5.52
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|21-Sep-26
|14.76
|16.82
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|22-Apr-25
|-.6
|.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|22-Apr-26
|8.48
|10.43
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|22-Aug-25
|1.74
|3.46
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|22-Dec-25
|-1.71
|-.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|22-Jan-26
|-7.15
|-5.99
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|22-Jul-25
|-.91
|.74
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|22-Jul-26
|12.91
|14.83
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|22-Jun-26
|14
|16
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|22-May-25
|.88
|2.27
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|22-May-26
|9.96
|12.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|22-Oct-25
|4.31
|5.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|22-Sep-25
|.66
|2.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|22-Sep-26
|16.51
|18.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|23-Apr-25
|.25
|1.61
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|23-Apr-26
|8.75
|10.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|23-Dec-25
|-1.6
|-.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|23-Feb-26
|-8.48
|-7.15
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|23-Jan-26
|-6.97
|-5.77
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|23-Jul-25
|-1.18
|.46
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|23-Jul-26
|13.56
|15.55
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|23-Jun-25
|-2.53
|-1.18
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|23-Jun-26
|13.71
|15.64
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|23-Mar-26
|4.29
|6.1
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|23-May-25
|.19
|1.58
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|23-Oct-25
|4.15
|5.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|23-Sep-25
|1.22
|2.83
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|23-Sep-26
|16.23
|18.29
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|24-Apr-25
|.49
|1.87
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|24-Apr-26
|9.89
|11.92
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|24-Aug-26
|11.97
|13.91
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|24-Dec-25
|-3.06
|-1.69
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|24-Feb-26
|-8.52
|-7.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|24-Jul-25
|-1.37
|.26
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|24-Jul-26
|13.56
|15.55
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|24-Jun-25
|-2.75
|-1.43
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|24-Jun-26
|14
|15.91
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|24-Mar-25
|4.84
|6.39
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|24-Mar-26
|3.1
|4.88
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|24-Nov-25
|8.21
|9.94
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|24-Oct-25
|4.63
|6.23
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|24-Sep-25
|1.79
|3.41
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|24-Sep-26
|16.43
|18.55
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|25-Apr-25
|.64
|2.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|25-Aug-26
|11.59
|13.54
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|25-Feb-26
|-6.74
|-5.29
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|25-Jul-25
|-1.12
|.53
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|25-Jun-25
|-2.35
|-1.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|25-Jun-26
|13.96
|15.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|25-Mar-25
|4.77
|6.32
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|25-Mar-26
|1.33
|3.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|25-Nov-25
|8.12
|9.85
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|25-Sep-25
|1.73
|3.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|26-Aug-25
|2.32
|4.09
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|26-Aug-26
|11.2
|13.14
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|26-Feb-26
|-5.22
|-3.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|26-Jan-26
|-7.27
|-6.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|26-Jun-25
|-2.45
|-1.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|26-Jun-26
|15.43
|17.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|26-Mar-25
|4.84
|6.39
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|26-Mar-26
|.44
|2.15
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|26-May-26
|9.42
|11.51
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|26-Nov-25
|7.58
|9.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|26-Sep-25
|1.94
|3.54
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|27-Apr-26
|9.68
|11.76
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|27-Aug-25
|.02
|1.81
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|27-Aug-26
|10.02
|11.92
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|27-Feb-26
|-3.77
|-2.29
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|27-Jan-26
|-7.54
|-6.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|27-Jul-26
|13.71
|15.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|27-Jun-25
|-2.16
|-.84
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|27-Mar-25
|4.69
|6.2
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|27-Mar-26
|.19
|1.94
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|27-May-25
|-.09
|1.29
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|27-May-26
|9.62
|11.71
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|27-Nov-25
|6.6
|8.37
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|27-Oct-25
|4.43
|6.03
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|28-Apr-25
|1.15
|2.61
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|28-Apr-26
|9.52
|11.58
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|28-Aug-25
|-.06
|1.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|28-Aug-26
|9.02
|10.94
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|28-Jan-26
|-7.67
|-6.46
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|28-Jul-25
|-.79
|.85
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|28-Jul-26
|12.23
|14.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|28-Mar-25
|4.62
|6.13
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|28-May-25
|-.19
|1.15
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|28-May-26
|9.69
|11.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|28-Nov-25
|6.27
|8.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|28-Oct-25
|4.36
|5.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|29-Apr-25
|1.33
|2.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|29-Apr-26
|9.65
|11.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|29-Aug-25
|-.7
|1.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|29-Dec-25
|-2.94
|-1.55
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|29-Jan-26
|-7.7
|-6.5
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|29-Jul-25
|-.64
|.98
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|29-Jul-26
|11.66
|13.6
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|29-Jun-26
|15.02
|16.87
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|29-May-25
|-.77
|.51
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|29-May-26
|9.61
|11.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|29-Oct-25
|3.79
|5.32
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|29-Sep-25
|1.9
|3.52
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|30-Apr-25
|.58
|2.03
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|30-Apr-26
|8.77
|10.86
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|30-Dec-25
|-3.3
|-1.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|30-Jan-26
|-7.82
|-6.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|30-Jul-25
|-.5
|1.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|30-Jul-26
|11.11
|13.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|30-Jun-25
|-1.52
|-.13
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|30-Jun-26
|15.06
|16.88
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|30-Mar-26
|.56
|2.27
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|30-May-25
|-1.32
|-.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|30-Oct-25
|3.4
|4.93
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|30-Sep-25
|2.04
|3.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|31-Dec-25
|-3.43
|-2.02
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|31-Jul-25
|-1.47
|.14
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|31-Jul-26
|10.66
|12.64
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|31-Mar-25
|4.87
|6.38
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|31-Mar-26
|1.09
|2.82
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRBA00c
|31-Oct-25
|3.79
|5.37
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|01-Apr-25
|15.52
|16.99
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|01-Apr-26
|24.92
|26.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|01-Aug-25
|9.98
|11.6
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|01-Dec-25
|19.24
|21.03
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|01-Jul-25
|6.66
|8.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|01-Jul-26
|36.36
|38.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|01-Jun-26
|31.36
|33.47
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|01-May-25
|12.04
|13.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|01-May-26
|26.02
|28.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|01-Oct-25
|13.28
|14.88
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|01-Sep-25
|14.52
|16.29
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|01-Sep-26
|29.93
|31.87
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|02-Apr-25
|15.14
|16.55
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|02-Apr-26
|23.98
|25.74
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|02-Dec-25
|19.15
|20.96
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|02-Feb-26
|13.35
|14.61
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|02-Jan-26
|11.69
|13.08
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|02-Jul-25
|7.16
|8.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|02-Jul-26
|35.24
|36.99
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|02-Jun-25
|10.33
|11.6
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|02-Jun-26
|31.65
|33.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|02-Mar-26
|19.08
|20.6
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|02-May-25
|11.58
|13.03
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|02-Oct-25
|13.21
|14.81
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|02-Sep-25
|14.24
|16.01
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|02-Sep-26
|30.97
|32.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|03-Apr-25
|14.79
|16.2
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|03-Aug-26
|34.03
|36
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|03-Dec-25
|19.07
|20.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|03-Feb-26
|13.55
|14.81
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|03-Jul-25
|7.51
|8.99
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|03-Jul-26
|32.78
|34.55
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|03-Jun-25
|10.08
|11.31
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|03-Jun-26
|32.31
|34.45
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|03-Mar-26
|20.1
|21.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|03-Nov-25
|14.29
|15.87
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|03-Oct-25
|12.82
|14.41
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|03-Sep-25
|13.78
|15.52
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|03-Sep-26
|32.86
|34.86
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|04-Apr-25
|15.22
|16.63
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|04-Aug-25
|10.12
|11.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|04-Aug-26
|34.24
|36.2
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|04-Dec-25
|18.6
|20.41
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|04-Feb-26
|13.63
|14.88
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|04-Jul-25
|7.66
|9.12
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|04-Jun-25
|9.8
|11.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|04-Jun-26
|33.45
|35.64
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|04-Mar-26
|22.21
|23.95
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|04-May-26
|26.33
|28.38
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|04-Nov-25
|14.44
|15.99
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|04-Sep-25
|12.92
|14.59
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|04-Sep-26
|31.39
|33.41
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|05-Aug-25
|10.33
|11.93
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|05-Aug-26
|34.46
|36.39
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|05-Dec-25
|18.01
|19.82
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|05-Feb-26
|13.79
|15.01
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|05-Jan-26
|11.67
|13.08
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|05-Jun-25
|9.53
|10.76
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|05-Jun-26
|36.11
|38.29
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|05-Mar-26
|23.36
|25.14
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|05-May-26
|27.25
|29.39
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|05-Nov-25
|15.11
|16.69
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|05-Sep-25
|12.2
|13.81
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|06-Apr-26
|24.17
|25.95
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|06-Aug-25
|10.67
|12.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|06-Aug-26
|34.75
|36.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|06-Feb-26
|12.61
|13.86
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|06-Jan-26
|11.76
|13.15
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|06-Jul-26
|32.71
|34.48
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|06-Jun-25
|9.2
|10.41
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|06-Mar-26
|22.91
|24.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|06-May-25
|11.33
|12.74
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|06-May-26
|27.36
|29.52
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|06-Nov-25
|15.66
|17.24
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|06-Oct-25
|12.48
|14.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|07-Apr-25
|14.36
|15.7
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|07-Apr-26
|23.76
|25.52
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|07-Aug-25
|10.67
|12.27
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|07-Aug-26
|31.25
|33.12
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|07-Jan-26
|11.19
|12.48
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|07-Jul-25
|7.8
|9.26
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|07-Jul-26
|32.56
|34.34
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|07-May-25
|11.39
|12.81
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|07-May-26
|27.02
|29.15
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|07-Nov-25
|16.08
|17.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|07-Oct-25
|12.48
|14.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|07-Sep-26
|31.96
|33.95
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|08-Apr-25
|14.3
|15.63
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|08-Apr-26
|23.11
|24.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|08-Aug-25
|12.69
|14.41
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|08-Dec-25
|17.46
|19.27
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|08-Jan-26
|11.6
|12.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|08-Jul-25
|8
|9.47
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|08-Jul-26
|32.44
|34.21
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|08-Jun-26
|36.33
|38.48
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|08-May-25
|11.18
|12.61
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|08-May-26
|26.26
|28.3
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|08-Oct-25
|12.22
|13.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|08-Sep-25
|12.36
|14.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|08-Sep-26
|32.71
|34.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|09-Apr-25
|13.94
|15.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|09-Apr-26
|23.17
|24.96
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|09-Dec-25
|17.04
|18.85
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|09-Feb-26
|13.01
|14.27
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|09-Jan-26
|11.26
|12.51
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|09-Jul-25
|8.33
|9.83
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|09-Jul-26
|32.23
|34.01
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|09-Jun-25
|8.17
|9.38
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|09-Jun-26
|36.38
|38.55
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|09-Mar-26
|28.68
|30.7
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|09-May-25
|12.1
|13.53
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|09-Oct-25
|12.22
|13.78
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|09-Sep-25
|12.37
|14.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|09-Sep-26
|32.59
|34.58
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|10-Apr-25
|14.03
|15.36
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|10-Apr-26
|22.98
|24.74
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|10-Aug-26
|31.25
|33.12
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|10-Dec-25
|16.38
|18.14
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|10-Feb-26
|13.43
|14.68
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|10-Jul-25
|8.79
|10.32
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|10-Jul-26
|30.98
|32.74
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|10-Jun-25
|7.48
|8.69
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|10-Jun-26
|36.11
|38.26
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|10-Mar-26
|28.92
|30.95
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|10-Nov-25
|16.49
|18.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|10-Oct-25
|12.03
|13.56
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|10-Sep-25
|12.58
|14.25
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|10-Sep-26
|32.71
|34.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|11-Apr-25
|13.28
|14.63
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|11-Aug-25
|12.9
|14.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|11-Aug-26
|31.86
|33.76
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|11-Dec-25
|15.9
|17.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|11-Feb-26
|13.97
|15.24
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|11-Jul-25
|7.87
|9.4
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|11-Jun-25
|7.2
|8.41
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|11-Jun-26
|36.21
|38.32
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|11-Mar-26
|28.74
|30.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|11-May-26
|26.44
|28.42
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|11-Nov-25
|17.49
|19.12
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|11-Sep-25
|12.83
|14.54
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|11-Sep-26
|33.33
|35.4
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|12-Aug-25
|12.79
|14.46
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|12-Aug-26
|32.26
|34.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|12-Dec-25
|15.43
|17.16
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|12-Feb-26
|14.31
|15.58
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|12-Jan-26
|11.67
|12.93
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|12-Jun-25
|7.08
|8.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|12-Jun-26
|40.59
|42.69
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|12-Mar-26
|29.52
|31.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|12-May-25
|12.1
|13.53
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|12-May-26
|27.3
|29.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|12-Nov-25
|18.32
|19.95
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|12-Sep-25
|12.81
|14.54
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|13-Apr-26
|23.24
|25.03
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|13-Aug-25
|12.91
|14.6
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|13-Aug-26
|33.41
|35.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|13-Feb-26
|13.09
|14.36
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|13-Jan-26
|12.09
|13.34
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|13-Jul-26
|31.16
|32.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|13-Jun-25
|7.65
|8.86
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|13-Mar-26
|29.61
|31.61
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|13-May-25
|12.03
|13.46
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|13-May-26
|28.1
|30.2
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|13-Nov-25
|18.63
|20.3
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|13-Oct-25
|11.89
|13.42
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|14-Apr-25
|13.03
|14.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|14-Apr-26
|23.29
|25.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|14-Aug-25
|13.34
|15.01
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|14-Aug-26
|30.02
|31.95
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|14-Jan-26
|11.91
|13.12
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|14-Jul-25
|7.94
|9.47
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|14-Jul-26
|31.16
|33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|14-May-25
|12.04
|13.46
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|14-May-26
|28.64
|30.76
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|14-Nov-25
|19.62
|21.29
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|14-Oct-25
|12.6
|14.2
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|14-Sep-26
|33.74
|35.82
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|15-Apr-25
|13.03
|14.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|15-Apr-26
|23.72
|25.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|15-Aug-25
|13.67
|15.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|15-Dec-25
|15.16
|16.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|15-Jan-26
|12.58
|13.81
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|15-Jul-25
|8.51
|10.12
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|15-Jul-26
|31.01
|32.87
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|15-Jun-26
|40.82
|42.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|15-May-25
|11.76
|13.18
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|15-May-26
|29.25
|31.38
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|15-Oct-25
|12.95
|14.55
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|15-Sep-25
|13.1
|14.82
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|15-Sep-26
|34.55
|36.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|16-Apr-25
|12.82
|14.13
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|16-Apr-26
|24.02
|25.98
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|16-Dec-25
|14.55
|16.26
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|16-Feb-26
|13.45
|14.7
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|16-Jan-26
|12.4
|13.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|16-Jul-25
|8.77
|10.41
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|16-Jul-26
|30.65
|32.53
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|16-Jun-25
|7.01
|8.25
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|16-Jun-26
|40.63
|42.74
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|16-Mar-26
|29.76
|31.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|16-May-25
|12.67
|14.09
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|16-Oct-25
|13.36
|14.96
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|16-Sep-25
|13.21
|14.86
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|16-Sep-26
|34.65
|36.71
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|17-Apr-25
|12.69
|13.54
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|17-Apr-26
|24.71
|26.68
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|17-Aug-26
|30.15
|32.09
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|17-Dec-25
|13.43
|15.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|17-Feb-26
|13.45
|14.7
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|17-Jul-25
|8.62
|10.27
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|17-Jul-26
|31.13
|33.02
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|17-Jun-25
|6.46
|7.7
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|17-Jun-26
|40.03
|42.1
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|17-Mar-26
|28.92
|30.78
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|17-Nov-25
|19.82
|21.5
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|17-Oct-25
|14.29
|15.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|17-Sep-25
|13.27
|14.93
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|17-Sep-26
|34.55
|36.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|18-Aug-25
|14.01
|15.7
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|18-Aug-26
|30.57
|32.5
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|18-Dec-25
|12.77
|14.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|18-Feb-26
|13.45
|14.7
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|18-Jul-25
|9.54
|11.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|18-Jun-25
|6.11
|7.37
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|18-Jun-26
|39.45
|41.45
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|18-Mar-25
|14.82
|16.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|18-Mar-26
|29.25
|31.13
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|18-May-26
|30.35
|32.5
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|18-Nov-25
|19.41
|21.09
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|18-Sep-25
|12.95
|14.58
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|18-Sep-26
|28.75
|30.84
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|19-Aug-25
|14.55
|16.26
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|19-Aug-26
|31.14
|33.05
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|19-Dec-25
|12.23
|13.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|19-Feb-26
|13.99
|15.27
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|19-Jan-26
|11.93
|13.13
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|19-Jun-25
|5.47
|6.76
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|19-Jun-26
|39.34
|41.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|19-Mar-25
|14.82
|16.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|19-Mar-26
|29.5
|31.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|19-May-25
|12.32
|13.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|19-May-26
|30.62
|32.77
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|19-Nov-25
|19
|20.67
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|19-Sep-25
|13.14
|14.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|20-Apr-26
|24.76
|26.74
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|20-Aug-25
|14.75
|16.47
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|20-Aug-26
|32.19
|34.18
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|20-Feb-26
|13.89
|15.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|20-Jan-26
|11.75
|12.91
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|20-Jul-26
|31.41
|33.31
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|20-Jun-25
|6.02
|7.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|20-Mar-25
|15.14
|16.69
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|20-Mar-26
|27.98
|29.77
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|20-May-25
|12.07
|13.46
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|20-May-26
|30.7
|32.83
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|20-Nov-25
|19.19
|20.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|20-Oct-25
|14.29
|15.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|21-Apr-26
|24.56
|26.53
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|21-Aug-25
|14.89
|16.61
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|21-Aug-26
|28.96
|30.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|21-Jan-26
|11.87
|13.05
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|21-Jul-25
|9.54
|11.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|21-Jul-26
|31.74
|33.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|21-Mar-25
|16.64
|18.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|21-May-25
|11.73
|13.12
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|21-May-26
|31.04
|33.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|21-Nov-25
|18.92
|20.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|21-Oct-25
|14.56
|16.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|21-Sep-26
|28.84
|30.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|22-Apr-25
|12.57
|13.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|22-Apr-26
|24.85
|26.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|22-Aug-25
|14.96
|16.68
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|22-Dec-25
|12.05
|13.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|22-Jan-26
|11.89
|13.05
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|22-Jul-25
|9.34
|10.99
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|22-Jul-26
|32.16
|34.08
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|22-Jun-26
|39.33
|41.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|22-May-25
|11.66
|13.05
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|22-May-26
|31
|33.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|22-Oct-25
|15.06
|16.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|22-Sep-25
|12.88
|14.5
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|22-Sep-26
|28.84
|30.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|23-Apr-25
|13.17
|14.53
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|23-Apr-26
|25.12
|27.09
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|23-Dec-25
|11.86
|13.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|23-Feb-26
|14.84
|16.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|23-Jan-26
|12.53
|13.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|23-Jul-25
|9.27
|10.91
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|23-Jul-26
|32.81
|34.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|23-Jun-25
|6.22
|7.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|23-Jun-26
|38.54
|40.47
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|23-Mar-26
|27.76
|29.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|23-May-25
|11.89
|13.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|23-Oct-25
|15.4
|17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|23-Sep-25
|13.09
|14.7
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|23-Sep-26
|28.56
|30.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|24-Apr-25
|13.16
|14.54
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|24-Apr-26
|26.06
|28.09
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|24-Aug-26
|28.55
|30.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|24-Dec-25
|11.36
|12.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|24-Feb-26
|15.65
|17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|24-Jul-25
|9.08
|10.71
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|24-Jul-26
|33.73
|35.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|24-Jun-25
|5.75
|7.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|24-Jun-26
|38.08
|39.99
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|24-Mar-25
|16.71
|18.26
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|24-Mar-26
|27.07
|28.85
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|24-Nov-25
|19.13
|20.86
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|24-Oct-25
|15.88
|17.48
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|24-Sep-25
|13.36
|14.98
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|24-Sep-26
|29.01
|31.13
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|25-Apr-25
|12.85
|14.32
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|25-Aug-26
|28.67
|30.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|25-Feb-26
|17.93
|19.38
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|25-Jul-25
|8.21
|9.86
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|25-Jun-25
|5.9
|7.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|25-Jun-26
|37.54
|39.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|25-Mar-25
|16.64
|18.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|25-Mar-26
|26.25
|27.99
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|25-May-26
|31.19
|33.41
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|25-Nov-25
|19.54
|21.27
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|25-Sep-25
|13.65
|15.25
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|26-Aug-25
|15.34
|17.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|26-Aug-26
|28.53
|30.47
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|26-Dec-25
|11.36
|12.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|26-Feb-26
|19.7
|21.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|26-Jan-26
|12.73
|13.94
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|26-Jun-25
|5.8
|7.14
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|26-Jun-26
|38.18
|40.08
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|26-Mar-25
|16.36
|17.91
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|26-Mar-26
|25.86
|27.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|26-May-26
|30.71
|32.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|26-Nov-25
|19.5
|21.2
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|26-Sep-25
|12.94
|14.54
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|27-Apr-26
|26.3
|28.38
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|27-Aug-25
|15.19
|16.98
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|27-Aug-26
|28.35
|30.25
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|27-Feb-26
|18.4
|19.88
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|27-Jan-26
|13.01
|14.22
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|27-Jul-26
|33.63
|35.64
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|27-Jun-25
|6.09
|7.41
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|27-Mar-25
|15.91
|17.42
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|27-Mar-26
|24.27
|26.02
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|27-May-25
|11.41
|12.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|27-May-26
|30.71
|32.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|27-Nov-25
|19.52
|21.29
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|27-Oct-25
|15.68
|17.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|28-Apr-25
|12.86
|14.32
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|28-Apr-26
|26.39
|28.45
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|28-Aug-25
|15.06
|16.84
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|28-Aug-26
|27.73
|29.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|28-Jan-26
|13.08
|14.29
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|28-Jul-25
|8.29
|9.93
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|28-Jul-26
|32.9
|34.86
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|28-Mar-25
|15.84
|17.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|28-May-25
|10.81
|12.15
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|28-May-26
|30.78
|32.88
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|28-Nov-25
|19.44
|21.23
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|28-Oct-25
|15.46
|17.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|29-Apr-25
|12.79
|14.25
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|29-Apr-26
|26.52
|28.59
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|29-Aug-25
|14.52
|16.29
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|29-Dec-25
|11.48
|12.87
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|29-Jan-26
|13.3
|14.5
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|29-Jul-25
|8.44
|10.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|29-Jul-26
|32.78
|34.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|29-Jun-26
|37.52
|39.37
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|29-May-25
|10.23
|11.51
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|29-May-26
|31.36
|33.47
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|29-Oct-25
|14.89
|16.42
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|29-Sep-25
|13.2
|14.82
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|30-Apr-25
|12.04
|13.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|30-Apr-26
|26.94
|29.03
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|30-Dec-25
|11.62
|13.02
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|30-Jan-26
|13.22
|14.47
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|30-Jul-25
|8.58
|10.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|30-Jul-26
|32.78
|34.74
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|30-Jun-25
|6.53
|7.92
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|30-Jun-26
|37.06
|38.88
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|30-Mar-26
|24.09
|25.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|30-May-25
|10.6
|11.88
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|30-Oct-25
|14.75
|16.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|30-Sep-25
|13.34
|14.95
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|31-Aug-26
|28.96
|30.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|31-Dec-25
|11.74
|13.15
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|31-Jul-25
|8.86
|10.47
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|31-Jul-26
|33.74
|35.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|31-Mar-25
|15.84
|17.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|31-Mar-26
|24.42
|26.15
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUA00c
|31-Oct-25
|14.22
|15.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|01-Apr-25
|3.6
|5.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|01-Apr-26
|13.01
|14.82
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|01-Aug-25
|-4.69
|-3.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|01-Dec-25
|-2.76
|-.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|01-Jul-25
|-8.92
|-7.51
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|01-Jul-26
|7.03
|8.86
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|01-Jun-26
|11.7
|13.81
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|01-May-25
|3.79
|5.24
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|01-May-26
|12.27
|14.36
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|01-Oct-25
|-2.76
|-1.16
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|01-Sep-25
|-6.57
|-4.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|01-Sep-26
|9.07
|11.01
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|02-Apr-25
|3.22
|4.63
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|02-Apr-26
|11.6
|13.36
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|02-Dec-25
|-2.85
|-1.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|02-Feb-26
|-3.15
|-1.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|02-Jan-26
|-7.56
|-6.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|02-Jul-25
|-8.42
|-6.93
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|02-Jul-26
|5.91
|7.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|02-Jun-25
|-1.59
|-.32
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|02-Jun-26
|11.99
|14.09
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|02-Mar-26
|6.7
|8.22
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|02-May-25
|3.79
|5.24
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|02-Oct-25
|-2.83
|-1.23
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|02-Sep-25
|-6.85
|-5.08
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|02-Sep-26
|10.11
|12.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|03-Apr-25
|2.87
|4.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|03-Aug-26
|6.3
|8.27
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|03-Dec-25
|-2.93
|-1.1
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|03-Feb-26
|-2.95
|-1.69
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|03-Jul-25
|-8.07
|-6.59
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|03-Jul-26
|5.96
|7.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|03-Jun-25
|-1.84
|-.61
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|03-Jun-26
|12.65
|14.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|03-Mar-26
|7.72
|9.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|03-Nov-25
|-1.29
|.29
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|03-Oct-25
|-2.3
|-.71
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|03-Sep-25
|-7.31
|-5.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|03-Sep-26
|12
|14
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|04-Apr-25
|2.39
|3.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|04-Aug-25
|-4.55
|-2.94
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|04-Aug-26
|6.51
|8.47
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|04-Dec-25
|-3.4
|-1.59
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|04-Feb-26
|-2.87
|-1.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|04-Jul-25
|-7.92
|-6.46
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|04-Jun-25
|-2.12
|-.88
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|04-Jun-26
|13.79
|15.98
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|04-Mar-26
|9.83
|11.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|04-May-26
|12.58
|14.63
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|04-Nov-25
|-1.14
|.41
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|04-Sep-25
|-8.17
|-6.5
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|04-Sep-26
|9.16
|11.18
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|05-Aug-25
|-4.34
|-2.74
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|05-Aug-26
|6.73
|8.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|05-Dec-25
|-4.45
|-2.64
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|05-Feb-26
|-2.71
|-1.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|05-Jan-26
|-7.58
|-6.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|05-Jun-25
|-2.39
|-1.16
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|05-Jun-26
|13.7
|15.88
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|05-Mar-26
|10.98
|12.76
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|05-May-26
|13.5
|15.64
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|05-Nov-25
|-.47
|1.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|05-Sep-25
|-7.97
|-6.36
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|06-Apr-26
|11.79
|13.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|06-Aug-25
|-4
|-2.39
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|06-Aug-26
|7.02
|8.93
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|06-Feb-26
|-2.98
|-1.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|06-Jan-26
|-7.49
|-6.1
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|06-Jul-26
|5.89
|7.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|06-Jun-25
|-2.72
|-1.51
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|06-Mar-26
|10.08
|11.82
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|06-May-25
|3.54
|4.95
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|06-May-26
|13.61
|15.77
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|06-Nov-25
|.08
|1.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|06-Oct-25
|-2.64
|-1.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|07-Apr-25
|1.53
|2.87
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|07-Apr-26
|11.38
|13.14
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|07-Aug-25
|-4
|-2.4
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|07-Aug-26
|4.43
|6.3
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|07-Jan-26
|-8.06
|-6.77
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|07-Jul-25
|-7.78
|-6.32
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|07-Jul-26
|5.74
|7.52
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|07-May-25
|3.6
|5.02
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|07-May-26
|13.27
|15.4
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|07-Nov-25
|-1.33
|.24
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|07-Oct-25
|-2.64
|-1.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|07-Sep-26
|9.73
|11.72
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|08-Apr-25
|1.47
|2.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|08-Apr-26
|10.73
|12.51
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|08-Aug-25
|-3.81
|-2.09
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|08-Dec-25
|-5
|-3.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|08-Jan-26
|-7.65
|-6.36
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|08-Jul-25
|-7.58
|-6.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|08-Jul-26
|5.62
|7.39
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|08-Jun-26
|13.92
|16.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|08-May-25
|3.39
|4.82
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|08-May-26
|11.14
|13.18
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|08-Oct-25
|-2.9
|-1.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|08-Sep-25
|-7.81
|-6.13
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|08-Sep-26
|10.48
|12.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|09-Apr-25
|1.11
|2.45
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|09-Apr-26
|10.79
|12.58
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|09-Dec-25
|-5.42
|-3.61
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|09-Feb-26
|-2.58
|-1.32
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|09-Jan-26
|-7.53
|-6.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|09-Jul-25
|-7.25
|-5.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|09-Jul-26
|5.41
|7.19
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|09-Jun-25
|-3.75
|-2.54
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|09-Jun-26
|13.97
|16.14
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|09-Mar-26
|15.85
|17.87
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|09-May-25
|2.93
|4.36
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|09-Oct-25
|-2.9
|-1.34
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|09-Sep-25
|-7.8
|-6.13
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|09-Sep-26
|10.36
|12.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|10-Apr-25
|1.2
|2.53
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|10-Apr-26
|8.77
|10.53
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|10-Aug-26
|4.43
|6.3
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|10-Dec-25
|-6.08
|-4.32
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|10-Feb-26
|-2.16
|-.91
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|10-Jul-25
|-6.79
|-5.26
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|10-Jul-26
|5.77
|7.53
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|10-Jun-25
|-4.44
|-3.23
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|10-Jun-26
|13.7
|15.85
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|10-Mar-26
|16.09
|18.12
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|10-Nov-25
|-.92
|.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|10-Oct-25
|-2.18
|-.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|10-Sep-25
|-7.59
|-5.92
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|10-Sep-26
|10.48
|12.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|11-Apr-25
|2.74
|4.09
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|11-Aug-25
|-3.6
|-1.88
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|11-Aug-26
|5.04
|6.94
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|11-Dec-25
|-6.56
|-4.81
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|11-Feb-26
|-1.62
|-.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|11-Jul-25
|-7.71
|-6.18
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|11-Jun-25
|-4.72
|-3.51
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|11-Jun-26
|13.8
|15.91
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|11-Mar-26
|15.91
|17.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|11-May-26
|11.32
|13.3
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|11-Nov-25
|.08
|1.71
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|11-Sep-25
|-7.34
|-5.63
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|11-Sep-26
|11.1
|13.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|12-Aug-25
|-3.71
|-2.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|12-Aug-26
|5.44
|7.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|12-Dec-25
|-5.2
|-3.47
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|12-Feb-26
|-1.28
|-.01
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|12-Jan-26
|-7.12
|-5.86
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|12-Jun-25
|-4.84
|-3.64
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|12-Jun-26
|8.5
|10.6
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|12-Mar-26
|16.69
|18.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|12-May-25
|2.93
|4.36
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|12-May-26
|12.18
|14.23
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|12-Nov-25
|.91
|2.54
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|12-Sep-25
|-7.36
|-5.63
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|13-Apr-26
|9.03
|10.82
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|13-Aug-25
|-3.59
|-1.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|13-Aug-26
|6.59
|8.53
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|13-Feb-26
|-1.57
|-.3
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|13-Jan-26
|-6.7
|-5.45
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|13-Jul-26
|5.95
|7.76
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|13-Jun-25
|-6.1
|-4.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|13-Mar-26
|17.7
|19.7
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|13-May-25
|2.86
|4.29
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|13-May-26
|12.98
|15.08
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|13-Nov-25
|1.22
|2.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|13-Oct-25
|-2.32
|-.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|14-Apr-25
|2.49
|3.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|14-Apr-26
|9.08
|10.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|14-Aug-25
|-3.16
|-1.49
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|14-Aug-26
|5.04
|6.97
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|14-Jan-26
|-6.88
|-5.67
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|14-Jul-25
|-7.64
|-6.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|14-Jul-26
|5.95
|7.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|14-May-25
|2.87
|4.29
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|14-May-26
|13.52
|15.64
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|14-Nov-25
|-1
|.67
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|14-Oct-25
|-1.61
|-.01
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|14-Sep-26
|11.51
|13.59
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|15-Apr-25
|2.49
|3.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|15-Apr-26
|9.51
|11.41
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|15-Aug-25
|-4.21
|-2.53
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|15-Dec-25
|-5.47
|-3.74
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|15-Jan-26
|-6.21
|-4.98
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|15-Jul-25
|-7.07
|-5.46
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|15-Jul-26
|5.8
|7.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|15-Jun-26
|8.73
|10.88
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|15-May-25
|2.59
|4.01
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|15-May-26
|13.21
|15.34
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|15-Oct-25
|-1.26
|.34
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|15-Sep-25
|-7.07
|-5.35
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|15-Sep-26
|12.32
|14.42
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|16-Apr-25
|2.28
|3.59
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|16-Apr-26
|9.81
|11.77
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|16-Dec-25
|-6.08
|-4.37
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|16-Feb-26
|-1.21
|.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|16-Jan-26
|-6.85
|-5.63
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|16-Jul-25
|-6.81
|-5.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|16-Jul-26
|5.44
|7.32
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|16-Jun-25
|-6.74
|-5.5
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|16-Jun-26
|8.54
|10.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|16-Mar-26
|17.85
|19.82
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|16-May-25
|1.67
|3.09
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|16-Oct-25
|-.85
|.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|16-Sep-25
|-6.96
|-5.31
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|16-Sep-26
|12.42
|14.48
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|17-Apr-25
|2.15
|3.45
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|17-Apr-26
|11.87
|13.84
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|17-Aug-26
|5.17
|7.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|17-Dec-25
|-7.2
|-5.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|17-Feb-26
|-1.21
|.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|17-Jul-25
|-6.96
|-5.31
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|17-Jul-26
|5.23
|7.12
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|17-Jun-25
|-7.29
|-6.05
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|17-Jun-26
|7.94
|10.01
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|17-Mar-26
|17.01
|18.87
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|17-Nov-25
|-.8
|.88
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|17-Oct-25
|-.38
|1.23
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|17-Sep-25
|-6.9
|-5.24
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|17-Sep-26
|12.32
|14.42
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|18-Aug-25
|-3.87
|-2.18
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|18-Aug-26
|5.59
|7.52
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|18-Dec-25
|-7.86
|-6.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|18-Feb-26
|-1.21
|.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|18-Jul-25
|-6.04
|-4.39
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|18-Jun-25
|-7.64
|-6.38
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|18-Jun-26
|7.36
|9.36
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|18-Mar-25
|1.07
|2.58
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|18-Mar-26
|17.34
|19.22
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|18-May-26
|14.31
|16.46
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|18-Nov-25
|-1.21
|.47
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|18-Sep-25
|-7.22
|-5.59
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|18-Sep-26
|10.19
|12.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|19-Aug-25
|-3.33
|-1.62
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|19-Aug-26
|6.16
|8.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|19-Dec-25
|-7.02
|-5.46
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|19-Feb-26
|-.67
|.61
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|19-Jan-26
|-7.32
|-6.12
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|19-Jun-25
|-8.28
|-6.99
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|19-Jun-26
|7.72
|9.71
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|19-Mar-25
|1.07
|2.58
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|19-Mar-26
|17.59
|19.44
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|19-May-25
|1.32
|2.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|19-May-26
|14.58
|16.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|19-Nov-25
|-1.62
|.05
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|19-Sep-25
|-5.2
|-3.55
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|20-Apr-26
|11.92
|13.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|20-Aug-25
|-3.13
|-1.41
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|20-Aug-26
|7.21
|9.2
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|20-Feb-26
|-1.24
|.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|20-Jan-26
|-7.5
|-6.34
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|20-Jul-26
|5.51
|7.41
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|20-Jun-25
|-8.65
|-7.32
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|20-Mar-25
|1.39
|2.94
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|20-Mar-26
|16.06
|17.85
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|20-May-25
|1.07
|2.46
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|20-May-26
|14.66
|16.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|20-Nov-25
|-1.43
|.27
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|20-Oct-25
|-.38
|1.23
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|21-Apr-26
|11.72
|13.69
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|21-Aug-25
|-2.99
|-1.27
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|21-Aug-26
|7.65
|9.59
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|21-Jan-26
|-7.38
|-6.2
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|21-Jul-25
|-6.04
|-4.39
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|21-Jul-26
|5.84
|7.76
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|21-Mar-25
|2.89
|4.44
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|21-May-25
|.73
|2.12
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|21-May-26
|15
|17.13
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|21-Nov-25
|-3.08
|-1.34
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|21-Oct-25
|-.11
|1.5
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|21-Sep-26
|10.28
|12.34
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|22-Apr-25
|2.48
|3.81
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|22-Apr-26
|12.01
|13.96
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|22-Aug-25
|-4.29
|-2.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|22-Dec-25
|-7.2
|-5.68
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|22-Jan-26
|-7.36
|-6.2
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|22-Jul-25
|-6.24
|-4.59
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|22-Jul-26
|6.26
|8.18
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|22-Jun-26
|7.71
|9.71
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|22-May-25
|.66
|2.05
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|22-May-26
|14.13
|16.24
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|22-Oct-25
|.39
|1.98
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|22-Sep-25
|-5.46
|-3.84
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|22-Sep-26
|10.28
|12.34
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|23-Apr-25
|3.08
|4.44
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|23-Apr-26
|12.28
|14.25
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|23-Dec-25
|-7.39
|-5.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|23-Feb-26
|-.29
|1.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|23-Jan-26
|-6.72
|-5.52
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|23-Jul-25
|-6.31
|-4.67
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|23-Jul-26
|6.91
|8.9
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|23-Jun-25
|-8.45
|-7.1
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|23-Jun-26
|6.92
|8.85
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|23-Mar-26
|15.84
|17.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|23-May-25
|1.81
|3.2
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|23-Oct-25
|.73
|2.33
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|23-Sep-25
|-5.25
|-3.64
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|23-Sep-26
|10
|12.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|24-Apr-25
|3.07
|4.45
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|24-Apr-26
|11.39
|13.42
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|24-Aug-26
|7.24
|9.18
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|24-Dec-25
|-8.35
|-6.98
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|24-Feb-26
|.52
|1.87
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|24-Jul-25
|-6.5
|-4.87
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|24-Jul-26
|6.46
|8.45
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|24-Jun-25
|-8.92
|-7.6
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|24-Jun-26
|6.46
|8.37
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|24-Mar-25
|2.96
|4.51
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|24-Mar-26
|15.15
|16.93
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|24-Nov-25
|-2.87
|-1.14
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|24-Oct-25
|-.62
|.98
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|24-Sep-25
|-4.98
|-3.36
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|24-Sep-26
|10.45
|12.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|25-Apr-25
|4.6
|6.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|25-Aug-26
|7.36
|9.31
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|25-Feb-26
|2.8
|4.25
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|25-Jul-25
|-5.54
|-3.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|25-Jun-25
|-8.77
|-7.48
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|25-Jun-26
|5.92
|7.71
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|25-Mar-25
|2.89
|4.44
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|25-Mar-26
|14.33
|16.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|25-May-26
|14.32
|16.54
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|25-Nov-25
|-2.46
|-.73
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|25-Sep-25
|-4.69
|-3.09
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|26-Aug-25
|-3.91
|-2.14
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|26-Aug-26
|7.22
|9.16
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|26-Dec-25
|-8.35
|-6.98
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|26-Feb-26
|4.57
|6.06
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|26-Jan-26
|-6.52
|-5.31
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|26-Jun-25
|-8.87
|-7.53
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|26-Jun-26
|8.85
|10.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|26-Mar-25
|2.61
|4.16
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|26-Mar-26
|13.94
|15.65
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|26-May-26
|13.84
|15.93
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|26-Nov-25
|-2.5
|-.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|26-Sep-25
|-3.1
|-1.5
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|27-Apr-26
|11.63
|13.71
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|27-Aug-25
|-4.06
|-2.27
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|27-Aug-26
|7.04
|8.94
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|27-Feb-26
|6.02
|7.5
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|27-Jan-26
|-6.24
|-5.03
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|27-Jul-26
|6.36
|8.37
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|27-Jun-25
|-9.49
|-8.17
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|27-Mar-25
|2.16
|3.67
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|27-Mar-26
|12.36
|14.11
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|27-May-25
|1.33
|2.71
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|27-May-26
|13.84
|15.93
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|27-Nov-25
|-2.48
|-.71
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|27-Oct-25
|-.82
|.78
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|28-Apr-25
|4.61
|6.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|28-Apr-26
|11.72
|13.78
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|28-Aug-25
|-4.19
|-2.41
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|28-Aug-26
|6.87
|8.79
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|28-Jan-26
|-6.17
|-4.96
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|28-Jul-25
|-5.46
|-3.82
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|28-Jul-26
|5.63
|7.59
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|28-Mar-25
|3.92
|5.43
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|28-May-25
|.73
|2.07
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|28-May-26
|13.91
|16.01
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|28-Nov-25
|-2.56
|-.77
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|28-Oct-25
|-1.04
|.57
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|29-Apr-25
|4.54
|6
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|29-Apr-26
|11.85
|13.92
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|29-Aug-25
|-6.57
|-4.8
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|29-Dec-25
|-8.23
|-6.84
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|29-Jan-26
|-5.95
|-4.75
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|29-Jul-25
|-5.31
|-3.69
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|29-Jul-26
|5.51
|7.45
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|29-Jun-26
|8.19
|10.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|29-May-25
|.15
|1.43
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|29-May-26
|11.7
|13.81
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|29-Oct-25
|-1.61
|-.08
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|29-Sep-25
|-2.84
|-1.22
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|30-Apr-25
|3.79
|5.24
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|30-Apr-26
|12.27
|14.36
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|30-Dec-25
|-8.09
|-6.69
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|30-Jan-26
|-3.28
|-2.03
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|30-Jul-25
|-5.17
|-3.56
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|30-Jul-26
|5.51
|7.47
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|30-Jun-25
|-9.05
|-7.66
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|30-Jun-26
|7.73
|9.55
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|30-Mar-26
|12.18
|13.89
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|30-May-25
|-1.32
|-.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|30-Oct-25
|-1.75
|-.22
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|30-Sep-25
|-2.7
|-1.09
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|31-Aug-26
|8.1
|10.04
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|31-Dec-25
|-7.97
|-6.56
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|31-Jul-25
|-4.89
|-3.28
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|31-Jul-26
|6.01
|7.99
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|31-Mar-25
|3.92
|5.43
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|31-Mar-26
|12.51
|14.24
|Implied Freight Thermal Coal 550
|STRUB00c
|31-Oct-25
|-1.36
|.22
|Implied Freight Thermal Coal 550
|UFAMS00c
|05-Oct-26
|1390
|1373
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFAMS00l
|05-Oct-26
|1390
|1356
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFANR00c
|05-Oct-26
|1340
|1355
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFANR00h
|05-Oct-26
|1340
|1370
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFGOT00c
|05-Oct-26
|1440
|1430
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFIJM00c
|05-Oct-26
|1390
|1373
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFIJM00l
|05-Oct-26
|1390
|1356
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00c
|05-Oct-26
|1440
|1430
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00l
|05-Oct-26
|1440
|1420
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd