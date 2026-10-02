Corrections for October 2, 2026
The following corrections were made on October 2, 2026
|Symbol
|Assessment Date
|Original Assessment
|New Assessment
|Description
|B3IZT00c
|02-Oct-26
|789.5
|790.667
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3SKA00c
|02-Oct-26
|670
|676.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
|B3SKA00h
|02-Oct-26
|670
|683
|Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
|BGBAB03u
|01-Oct-26
|29
|15
|El Paso Permian DlCt Mo
|BGBAD03u
|01-Oct-26
|56
|28
|Waha DlCt Mo
|BGBAE03u
|01-Oct-26
|8
|4
|Transwestn Perm DlCt Mo
|BGBAL03u
|01-Oct-26
|181
|91
|NGPL Texok Zn DlCt Mo
|BGBAL36u
|01-Oct-26
|181
|91
|NGPL Texok BidWk Dlvd Pipe DlCt
|BGBAO03u
|01-Oct-26
|68
|34
|Texas Gas Zn 1 DlCt Mo
|BGBAO36u
|01-Oct-26
|68
|34
|TX Gas Zn 1 BidWk Dlvd Pipe DlCt
|BGBAP03u
|01-Oct-26
|56
|28
|Houston ShipChl DlCt Mo
|BGBAP36u
|01-Oct-26
|56
|28
|Hstn ShipChl BidWk Dlvd MC DlCt
|BGBAQ03u
|01-Oct-26
|14
|8
|Katy DlCt Mo
|BGBAQ36u
|01-Oct-26
|12
|6
|Katy BidWk Dlvd MC DlCt
|BGBAZ03u
|01-Oct-26
|4
|2
|NGPL S TX DlCt Mo
|BGBAZ36u
|01-Oct-26
|4
|2
|NGPL S Tx BidWk Dlvd Pipe DlCt
|BGBBA03u
|01-Oct-26
|35
|17
|Tenn Zn0 DlCt Mo
|BGBBA36u
|01-Oct-26
|35
|17
|Tenn Zn0 BidWk Dlvd Pipe DlCt
|BGBBB03u
|01-Oct-26
|4
|2
|TX Eastern S TX DlCt Mo
|BGBBB36u
|01-Oct-26
|4
|2
|TX Estn S TX BidWk Dlvd Pp DlCt
|BGBBC03u
|01-Oct-26
|6
|4
|Transco Zn1 DlCt Mo
|BGBBC36u
|01-Oct-26
|6
|4
|Transco Zn1 BidWk Dlvd Pipe DlCt
|BGBBF03u
|01-Oct-26
|21
|11
|ANR LA DlCt Mo
|BGBBF36u
|01-Oct-26
|21
|11
|ANR LA BidWk Dlvd Pipe DlCt
|BGBBG03u
|01-Oct-26
|40
|20
|Col Gulf LA DlCt Mo
|BGBBG36u
|01-Oct-26
|40
|20
|Col Gulf LA BidWk Dlvd Pipe DlCt
|BGBBH03u
|01-Oct-26
|90
|46
|Col Gulf ML DlCt Mo
|BGBBH36u
|01-Oct-26
|89
|45
|Col Gulf ML BidWk Dlvd Pipe DlCt
|BGBBK03u
|01-Oct-26
|79
|41
|FL Gas Zn3 DlCt Mo
|BGBBK36u
|01-Oct-26
|79
|41
|FL Gas Zn3 BidWk Dlvd Pipe DlCt
|BGBBL03u
|01-Oct-26
|139
|71
|Henry Hub DlCt Mo
|BGBBL36u
|01-Oct-26
|137
|69
|Henry Hub BidWk Dlvd MC DlCt
|BGBBO03u
|01-Oct-26
|110
|56
|SoNat LA DlCt Mo
|BGBBO36u
|01-Oct-26
|110
|56
|SoNat LA BidWk Dlvd Pipe DlCt
|BGBBP03u
|01-Oct-26
|44
|22
|Tenn LA 500 Leg DlCt Mo
|BGBBP36u
|01-Oct-26
|44
|22
|Tenn LA 500 BidWk Dlvd Pipe DlCt
|BGBBQ03u
|01-Oct-26
|20
|10
|Tenn LA 800 Leg DlCt Mo
|BGBBQ36u
|01-Oct-26
|20
|10
|Tenn LA 800 BidWk Dlvd Pipe DlCt
|BGBBR03u
|01-Oct-26
|88
|44
|TX Eastern W LA DlCt Mo
|BGBBR36u
|01-Oct-26
|88
|44
|TX Estn W LA BidWk Dlvd Pp DlCt
|BGBBS03u
|01-Oct-26
|25
|13
|TX Eastern E LA DlCt Mo
|BGBBS36u
|01-Oct-26
|25
|13
|TX Estn E LA BidWk Dlvd Pp DlCt
|BGBBU03u
|01-Oct-26
|28
|16
|Transco Zn2 DlCt Mo
|BGBBU36u
|01-Oct-26
|28
|16
|Transco Zn2 BidWk Dlvd Pipe DlCt
|BGBBV03u
|01-Oct-26
|63
|35
|Transco Zn3 DlCt Mo
|BGBBV36u
|01-Oct-26
|63
|35
|Transco Zn3 BidWk Dlvd Pipe DlCt
|BGBBY03u
|01-Oct-26
|8
|4
|ANR OK DlCt Mo
|BGBBY36u
|01-Oct-26
|8
|4
|ANR OK BidWk Dlvd Pipe DlCt
|BGBBZ03u
|01-Oct-26
|16
|8
|NGPL Midcont DlCt Mo
|BGBBZ36u
|01-Oct-26
|16
|8
|NGPL Midcon BidWk Dlvd Pipe DlCt
|BGBCA03u
|01-Oct-26
|5
|3
|Enable Gas Transmission DlCt Mo
|BGBCA36u
|01-Oct-26
|4
|2
|Enable Gas Transmission BidWk Dl
|BGBCD03u
|01-Oct-26
|40
|20
|Oneok OK DlCt Mo
|BGBCD36u
|01-Oct-26
|40
|20
|Oneok OK BidWk Dlvd Pipe DlCt
|BGBCE03u
|01-Oct-26
|108
|54
|Panhandle TX-OK DlCt Mo
|BGBCE36u
|01-Oct-26
|108
|54
|Pnhdl TX-OK BidWk Dlvd Pp DlCt
|BGBCF03u
|01-Oct-26
|8
|4
|Sth Star TxOkKs DlCt Mo
|BGBCF36u
|01-Oct-26
|8
|4
|SStar TxOkKs BidWk Dlvd Pp DlCt
|BGBCH03u
|01-Oct-26
|76
|38
|El Paso SanJuan DlCt Mo
|BGBCK03u
|01-Oct-26
|52
|26
|CIG Rocky Mtns DlCt Mo
|BGBCO03u
|01-Oct-26
|31
|15
|Cheyenne Hub DlCt Mo
|BGBCP03u
|01-Oct-26
|67
|35
|NW WY Pool/Rky DlCt Mo
|BGBCR03u
|01-Oct-26
|40
|20
|Iroquois Recpts Dlct Mo
|BGBCR36u
|01-Oct-26
|40
|20
|Iroquois Recpts Bidwk DTP DlCt
|BGBDC03u
|01-Oct-26
|171
|87
|Eastern Gas Appalachia DlCt Mo
|BGBDC36u
|01-Oct-26
|171
|87
|Eastern Gas Appalachia BidWk Dlv
|BGBDE03u
|01-Oct-26
|108
|56
|Col Gas Appal DlCt Mo
|BGBDE36u
|01-Oct-26
|108
|56
|ColGas Appal BidWk Dlvd Pp DlCt
|BGBDJ03u
|01-Oct-26
|363
|183
|Transco Zn4 DlCt Mo
|BGBDJ36u
|01-Oct-26
|363
|183
|Transco Zn4 BidWk Dlvd Pipe DlCt
|BGBDL03u
|01-Oct-26
|105
|55
|SoCal Gas DlCt Mo
|BGBDO03u
|01-Oct-26
|22
|12
|PG&E Malin DlCt Mo
|BGBDU03u
|01-Oct-26
|72
|36
|Nrthrn Ventura DlCt Mo
|BGBDU36u
|01-Oct-26
|72
|36
|No Ventura BidWk Dlvd Pipe DlCt
|BGBDV03u
|01-Oct-26
|22
|12
|Northern Demarc DlCt Mo
|BGBDV36u
|01-Oct-26
|20
|10
|No Demarc BidWk Dlvd Pipe DlCt
|BGBDX03u
|01-Oct-26
|74
|38
|Chicago CG DlCt Mo
|BGBDX36u
|01-Oct-26
|74
|38
|Chicago CG BidWk Dlvd MC DlCt
|BGBDY03u
|01-Oct-26
|42
|22
|Cons Energy CG DlCt Mo
|BGBDY36u
|01-Oct-26
|41
|21
|Cons Nrgy CG BidWk Dlvd MC DlCt
|BGBDZ03u
|01-Oct-26
|36
|18
|Mich Con CG DlCt Mo
|BGBDZ36u
|01-Oct-26
|36
|18
|Mich Con CG BidWk Dlvd MC DlCt
|BGBEB03u
|01-Oct-26
|49
|25
|PG&E CG DlCt Mo
|BGBEE03u
|01-Oct-26
|24
|12
|Algonquin CG DlCt Mo
|BGBEE36u
|01-Oct-26
|24
|12
|Algonquin CG BidWk Dlvd MC DlCt
|BGBEJ03u
|01-Oct-26
|16
|8
|Iroquois Zn2 DlCt Mo
|BGBEJ36u
|01-Oct-26
|16
|8
|Iroquois Zn2 BidWk DlvdPipe DlCt
|BGBEK03u
|01-Oct-26
|45
|25
|TX Eastern M-3 DlCt Mo
|BGBEK36u
|01-Oct-26
|44
|24
|TX Estn M-3 BidWk Dlvd MC DlCt
|BGBEL03u
|01-Oct-26
|210
|108
|Transco Zn6 non-N.Y. DlCt Mo
|BGBEL36u
|01-Oct-26
|210
|108
|Trnsc Zn6 non-N.Y. BdWk Dlvd MC
|BGBEM03u
|01-Oct-26
|4
|2
|Transco Zn6 NY DlCt Mo
|BGBEM36u
|01-Oct-26
|4
|2
|Trnsc Zn6 NY BidWk Dlvd MC DlCt
|BGBEN03u
|01-Oct-26
|180
|90
|Transco Zone 5 delivered DlCt Mo
|BGBEN36u
|01-Oct-26
|180
|90
|Transco Zone 5 delivered BidWk D
|BGBEX03u
|01-Oct-26
|41
|21
|Chicago Nicor DlCt Mo
|BGBEX36u
|01-Oct-26
|41
|21
|Chicago Nicor BidWk Dlvd MC DlCt
|BGBFJ03u
|01-Oct-26
|8
|4
|Lebanon Hub DlCt Mo
|BGBFJ36u
|01-Oct-26
|8
|4
|Lebanon Hub BdWk DlvdPP DlCt
|BGBFL03u
|01-Oct-26
|25
|15
|Tennessee zone 4-300 leg DlCt Mo
|BGBFL36u
|01-Oct-26
|24
|14
|Tennessee zone 4-300 leg BidWk D
|BGBFX03u
|01-Oct-26
|33
|17
|Chicago NIPSCO DlCt Mo
|BGBFX36u
|01-Oct-26
|33
|17
|Chicago NIPSCO BidWk Dlvd MC DlC
|BGBGF03u
|01-Oct-26
|33
|17
|Trunkline Zn 1A DlCt Mo
|BGBGF36u
|01-Oct-26
|33
|17
|Trunkline Zn 1A Dlvd Pipe DlCt
|BGBGG03u
|01-Oct-26
|31
|17
|SoCal Gas CG DlCt Mo
|BGBGK03u
|01-Oct-26
|15
|9
|Transwestern-SJ DlCt Mo
|BGBGL03u
|01-Oct-26
|12
|6
|White River Hub DlCt Mo
|BGBHI03u
|01-Oct-26
|72
|36
|Tennessee Zone 1 DlCt Mo
|BGBHI36u
|01-Oct-26
|72
|36
|Tennessee Zone 1 Dlvd Pipe DlCt
|BGBIE03u
|01-Oct-26
|59
|31
|Transco Station 65 DlCt Mo
|BGBIE36u
|01-Oct-26
|59
|31
|Transco Station 65 Dlvd Pipe DlC
|BGBIS03u
|01-Oct-26
|28
|16
|Transco Leidy Line receipts DlCt
|BGBIS36u
|01-Oct-26
|28
|16
|Transco Leidy Line receipts BidW
|BGBJE03u
|01-Oct-26
|262
|134
|Texas Eastern zone M-2 receipts
|BGBJE36u
|01-Oct-26
|262
|134
|Texas Eastern zone M-2 receipts
|BGBJN03u
|01-Oct-26
|26
|14
|Tennessee Gas Pipeline Zone 4-20
|BGBJN36u
|01-Oct-26
|26
|14
|Tennessee Gas Pipeline Zone 4-20
|BGBJS03u
|01-Oct-26
|210
|108
|Transco Zone 6 Non-NY North DlCt
|BGBJS36u
|01-Oct-26
|210
|108
|Transco Zone 6 Non-NY North BidW
|BGBRO03u
|01-Oct-26
|133
|67
|REX Zone 3 delivered DlCt Mo
|BGBRO36u
|01-Oct-26
|133
|67
|REX Zone 3 delivered BidWk Dlvd
|BGBRT03u
|01-Oct-26
|21
|11
|El Paso West Texas DlCt Mo
|BGBRU03u
|01-Oct-26
|48
|26
|Pine Prairie Hub DlCt Mo
|BGBRU36u
|01-Oct-26
|47
|25
|Pine Prairie Hub BidWk Dlvd Pipe
|BGBRX03u
|01-Oct-26
|15
|9
|Kern River delivered DlCt Mo
|BGBYY03u
|01-Oct-26
|27
|15
|Transco Station 45 DlCt Mo
|BGBYY36u
|01-Oct-26
|27
|15
|Transco Station 45 Dlvd Pipe DlC
|BGBYZ03u
|01-Oct-26
|88
|44
|Transco Station 165 DlCt Mo
|BGBYZ36u
|01-Oct-26
|88
|44
|Transco Station 165 Dlvd Pipe Dl
|BGCFL03u
|01-Oct-26
|5
|3
|Tennessee Zone 4-313 Pool DlCt M
|BGCHL03u
|01-Oct-26
|92
|46
|Transco Zone 5 South DlCt Mo
|BGCWA04u
|03-Oct-25
|261.55
|261.25
|Bentek Natgas E Canada Working S
|BGCWA04u
|25-Sep-26
|263.16
|268.19
|Bentek Natgas E Canada Working S
|BGCWD04u
|03-Oct-25
|672.31
|605.63
|Bentek Natgas W Canada Working S
|BGCWD04u
|25-Sep-26
|572.26
|567.55
|Bentek Natgas W Canada Working S
|BGCWG04u
|03-Oct-25
|933.87
|866.88
|Bentek Natgas Canada Working Sto
|BGCWG04u
|25-Sep-26
|835.42
|835.75
|Bentek Natgas Canada Working Sto
|CEKKC00c
|01-Apr-22
|19.36
|22.04
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Apr-24
|9.84
|11.17
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Apr-25
|7.67
|8.74
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Apr-26
|10.74
|12.06
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Aug-22
|12.71
|14.34
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Aug-23
|7.3
|8.25
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Aug-24
|9.64
|10.96
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Aug-25
|8.36
|9.53
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Dec-21
|12.61
|14.41
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Dec-22
|7.97
|8.99
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Dec-23
|9.29
|10.53
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Dec-25
|8.82
|10.12
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Feb-23
|8.07
|9.1
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Feb-24
|7.77
|8.78
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Jul-21
|16.83
|19.3
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Jul-22
|16.3
|18.31
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Jul-24
|9.78
|11.12
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Jul-25
|7.39
|8.42
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Jul-26
|9.89
|11.22
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Jun-22
|18.4
|20.75
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Jun-23
|6.97
|7.88
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Mar-22
|18.01
|20.5
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Mar-23
|9.32
|10.59
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Mar-24
|10.43
|11.86
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Nov-21
|15.02
|17.17
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Nov-22
|8.82
|9.95
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Nov-23
|8.34
|9.42
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Nov-24
|8.94
|10.17
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Oct-21
|18.35
|21.05
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Oct-24
|9.8
|11.18
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Oct-25
|8.11
|9.27
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Sep-21
|19.76
|22.69
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Sep-22
|11.48
|13.03
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Sep-25
|8.94
|10.23
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|01-Sep-26
|11.23
|12.65
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Apr-24
|9.89
|11.23
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Apr-25
|7.39
|8.42
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Apr-26
|10.57
|11.85
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Aug-21
|15.82
|18.13
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Aug-22
|12.42
|14.03
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Aug-23
|7.3
|8.25
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Aug-24
|9.22
|10.48
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Dec-21
|12.75
|14.57
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Dec-22
|7.97
|9
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Dec-24
|7.65
|8.68
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Dec-25
|8.91
|10.23
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Feb-23
|8.07
|9.1
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Feb-24
|7.63
|8.63
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Feb-26
|6.39
|7.31
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Jan-24
|8.07
|9.16
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Jan-25
|6.58
|7.46
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Jan-26
|6.88
|7.89
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Jul-21
|17.2
|19.72
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Jul-24
|9.38
|10.64
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Jul-25
|7.66
|8.74
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Jul-26
|9.58
|10.85
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Jun-22
|18.77
|21.18
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Jun-25
|6.59
|7.52
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Jun-26
|11.92
|13.44
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Mar-22
|18.97
|21.56
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Mar-23
|9.31
|10.59
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Mar-26
|8.06
|9.16
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-May-23
|7.94
|9
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-May-24
|11.44
|13.03
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-May-25
|7.42
|8.47
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Nov-21
|14.2
|16.22
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Nov-22
|8.68
|9.79
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Nov-23
|8.2
|9.26
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Oct-23
|10.41
|11.81
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Oct-24
|9.82
|11.18
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Oct-25
|8.06
|9.22
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Sep-21
|19.62
|22.54
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Sep-22
|11.95
|13.56
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Sep-24
|9.7
|11.01
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Sep-25
|8.94
|10.22
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|02-Sep-26
|11.24
|12.65
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Apr-23
|8.69
|9.85
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Apr-24
|9.9
|11.22
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Apr-25
|7.34
|8.37
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Aug-21
|15.53
|17.81
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Aug-22
|11.9
|13.45
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Aug-23
|7.31
|8.25
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Aug-26
|11.22
|12.65
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Dec-21
|13.17
|15.05
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Dec-24
|7.55
|8.58
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Dec-25
|8.95
|10.28
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Feb-22
|11.44
|12.97
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Feb-23
|8.05
|9.1
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Feb-25
|5.68
|6.4
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Feb-26
|6.34
|7.26
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Jan-22
|13.27
|15.15
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Jan-23
|7.12
|8.04
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Jan-24
|8.07
|9.16
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Jan-25
|6.4
|7.25
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Jul-23
|7.74
|8.79
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Jul-24
|9.42
|10.7
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Jul-25
|7.66
|8.74
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Jul-26
|9.67
|10.96
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Jun-22
|18.78
|21.17
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Jun-24
|9.77
|11.12
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Jun-25
|6.41
|7.31
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Jun-26
|12.15
|13.71
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Mar-22
|19.4
|22.04
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Mar-23
|9.31
|10.59
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Mar-25
|7.53
|8.58
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Mar-26
|8.45
|9.58
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-May-23
|7.93
|9
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-May-24
|11.21
|12.77
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Nov-21
|13.37
|15.26
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Nov-22
|8.54
|9.63
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Nov-23
|8.03
|9.05
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Nov-25
|7.91
|9.06
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Oct-22
|11.39
|12.92
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Oct-23
|10.17
|11.54
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Oct-24
|9.86
|11.23
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Oct-25
|8.01
|9.17
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Sep-21
|19.63
|22.53
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Sep-24
|9.65
|10.96
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Sep-25
|8.85
|10.12
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|03-Sep-26
|11.51
|12.96
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Apr-22
|17.35
|19.7
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Apr-23
|8.78
|9.95
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Apr-24
|9.98
|11.33
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Apr-25
|7.29
|8.31
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Aug-21
|15.9
|18.24
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Aug-22
|11.83
|13.4
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Aug-23
|7.13
|8.04
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Aug-25
|8.31
|9.48
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Aug-26
|11.22
|12.65
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Dec-23
|9.88
|11.23
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Dec-24
|7.51
|8.52
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Dec-25
|8.86
|10.18
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Feb-22
|11.91
|13.5
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Feb-25
|5.63
|6.35
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Feb-26
|6.4
|7.31
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Jan-22
|13.17
|15.05
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Jan-23
|6.92
|7.83
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Jan-24
|8.03
|9.1
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Jul-22
|16.12
|18.1
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Jul-23
|7.5
|8.52
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Jul-24
|9.37
|10.64
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Jul-25
|7.62
|8.68
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Jun-24
|9.53
|10.86
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Jun-25
|6.46
|7.36
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Jun-26
|12.33
|13.92
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Mar-22
|19.66
|22.36
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Mar-24
|10.58
|12.02
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Mar-25
|7.24
|8.26
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Mar-26
|9.48
|10.75
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-May-22
|17.3
|19.59
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-May-23
|7.88
|8.95
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-May-26
|12
|13.49
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Nov-22
|8.59
|9.68
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Nov-24
|8.94
|10.17
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Nov-25
|7.77
|8.9
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Oct-21
|18.35
|21.05
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Oct-22
|11.66
|13.24
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Oct-23
|10.17
|11.54
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Oct-24
|10.02
|11.39
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Sep-23
|7.83
|8.84
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Sep-24
|9.6
|10.91
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Sep-25
|8.48
|9.69
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|04-Sep-26
|11.55
|13.02
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Apr-22
|17.45
|19.81
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Apr-23
|8.78
|9.95
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Apr-24
|9.71
|11.01
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Aug-21
|16.08
|18.45
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Aug-22
|10.2
|11.54
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Aug-24
|8.98
|10.22
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Aug-25
|8.26
|9.43
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Aug-26
|11.03
|12.44
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Dec-22
|7.28
|8.2
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Dec-23
|9.79
|11.12
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Dec-24
|7.42
|8.42
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Dec-25
|8.91
|10.23
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Feb-24
|7.53
|8.52
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Feb-25
|6.22
|7.04
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Feb-26
|6.31
|7.2
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Jan-22
|13.18
|15.05
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Jan-23
|6.68
|7.57
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Jan-24
|7.98
|9.05
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Jan-26
|6.87
|7.89
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Jul-21
|16.6
|19.03
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Jul-22
|16.13
|18.09
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Jul-23
|7.32
|8.31
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Jul-24
|9.33
|10.59
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Jun-23
|7.11
|8.04
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Jun-24
|9.48
|10.8
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Jun-25
|6.46
|7.36
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Jun-26
|12.18
|13.76
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Mar-24
|10.66
|12.13
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Mar-25
|7.06
|8.05
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Mar-26
|9.77
|11.06
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-May-22
|18.16
|20.6
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-May-23
|7.83
|8.89
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-May-25
|7.42
|8.47
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-May-26
|12.52
|14.07
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Nov-21
|11.75
|13.4
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Nov-24
|8.96
|10.16
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Nov-25
|7.86
|9.01
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Oct-21
|18.17
|20.83
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Oct-22
|11.77
|13.34
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Oct-23
|10.07
|11.44
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Sep-22
|10.62
|12.02
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Sep-23
|7.83
|8.84
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Sep-24
|9.51
|10.8
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|05-Sep-25
|8.2
|9.38
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Apr-22
|16.62
|18.85
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Apr-23
|9.11
|10.32
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Apr-26
|10.61
|11.9
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Aug-21
|16.08
|18.45
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Aug-24
|8.93
|10.17
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Aug-25
|8.26
|9.43
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Aug-26
|10.89
|12.28
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Dec-21
|13.16
|15.05
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Dec-22
|7.73
|8.73
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Dec-23
|9.28
|10.54
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Dec-24
|7.36
|8.36
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Feb-23
|7.36
|8.31
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Feb-24
|7.72
|8.73
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Feb-25
|6.22
|7.04
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Feb-26
|6.45
|7.36
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Jan-22
|13.18
|15.05
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Jan-23
|6.69
|7.57
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Jan-25
|6.39
|7.25
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Jan-26
|6.83
|7.84
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Jul-21
|16.14
|18.5
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Jul-22
|16.05
|18.05
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Jul-23
|7.18
|8.15
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Jul-26
|9.62
|10.91
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Jun-22
|18.79
|21.17
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Jun-23
|7.1
|8.04
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Jun-24
|9.44
|10.75
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Jun-25
|6.32
|7.2
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Mar-23
|9.32
|10.59
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Mar-24
|11.03
|12.55
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Mar-25
|6.92
|7.89
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Mar-26
|10.11
|11.38
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-May-22
|18.16
|20.6
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-May-24
|11.11
|12.66
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-May-25
|7.29
|8.31
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-May-26
|12.4
|13.97
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Nov-23
|8.16
|9.21
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Nov-24
|8.89
|10.11
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Nov-25
|7.86
|9.01
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Oct-21
|18.41
|21.1
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Oct-22
|12.01
|13.61
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Oct-23
|10.07
|11.44
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Oct-25
|7.96
|9.11
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Sep-21
|18.57
|21.31
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Sep-22
|10.62
|12.02
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Sep-23
|8.11
|9.15
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|06-Sep-24
|9.6
|10.91
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Apr-22
|16.51
|18.75
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Apr-25
|6.91
|7.89
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Apr-26
|10.46
|11.74
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Aug-23
|7.36
|8.31
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Aug-24
|8.93
|10.17
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Aug-25
|8.21
|9.38
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Aug-26
|10.81
|12.17
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Dec-21
|13.58
|15.53
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Dec-22
|7.53
|8.52
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Dec-23
|9.12
|10.38
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Feb-22
|12.14
|13.77
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Feb-23
|7.13
|8.04
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Feb-24
|7.95
|9
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Feb-25
|6.17
|6.98
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Jan-22
|13.33
|15.21
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Jan-25
|6.35
|7.2
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Jan-26
|6.32
|7.26
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Jul-21
|16.04
|18.4
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Jul-22
|15.14
|17.04
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Jul-23
|6.95
|7.89
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Jul-25
|7.62
|8.68
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Jul-26
|9.66
|10.96
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Jun-22
|17.96
|20.22
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Jun-23
|7.06
|7.99
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Jun-24
|9.44
|10.75
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Mar-22
|21.65
|24.58
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Mar-23
|8.96
|10.17
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Mar-24
|11.03
|12.55
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Mar-25
|6.87
|7.84
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-May-24
|11.12
|12.66
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-May-25
|7.33
|8.37
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-May-26
|11.95
|13.5
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Nov-22
|8.59
|9.68
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Nov-23
|8.06
|9.1
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Nov-24
|8.29
|9.42
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Nov-25
|7.86
|9.01
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Oct-21
|18.54
|21.26
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Oct-22
|12.01
|13.61
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Oct-24
|10.2
|11.6
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Oct-25
|7.96
|9.11
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Sep-21
|18.25
|20.94
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Sep-22
|10.88
|12.34
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Sep-23
|7.7
|8.68
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|07-Sep-26
|11.46
|12.91
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Apr-22
|15.28
|17.32
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Apr-24
|9.56
|10.85
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Apr-25
|6.87
|7.84
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Apr-26
|10.14
|11.43
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Aug-22
|10.2
|11.54
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Aug-23
|7.54
|8.52
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Aug-24
|8.99
|10.22
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Aug-25
|8.76
|10.01
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Dec-21
|13.58
|15.53
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Dec-22
|7.57
|8.57
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Dec-23
|8.85
|10.06
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Dec-25
|8.91
|10.23
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Feb-22
|13.01
|14.78
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Feb-23
|6.82
|7.67
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Feb-24
|7.86
|8.89
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Jan-24
|7.93
|9
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Jan-25
|6.17
|6.98
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Jan-26
|6.32
|7.26
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Jul-21
|16.03
|18.4
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Jul-22
|14.83
|16.67
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Jul-24
|9.19
|10.43
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Jul-25
|7.67
|8.74
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Jul-26
|9.72
|11.01
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Jun-22
|17.98
|20.22
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Jun-23
|6.93
|7.83
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Jun-26
|12.09
|13.66
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Mar-22
|22.02
|25
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Mar-23
|8.76
|9.95
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Mar-24
|10.94
|12.45
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-May-23
|7.97
|9.05
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-May-24
|11.16
|12.71
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-May-25
|7.33
|8.37
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-May-26
|11.43
|12.92
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Nov-21
|11.76
|13.4
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Nov-22
|8.6
|9.68
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Nov-23
|7.96
|9
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Nov-24
|8.2
|9.32
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Oct-21
|18.64
|21.36
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Oct-24
|10.29
|11.7
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Oct-25
|7.97
|9.11
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Sep-21
|17.74
|20.36
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Sep-22
|10.69
|12.13
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Sep-23
|7.69
|8.68
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Sep-25
|8.47
|9.7
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|08-Sep-26
|11.66
|13.12
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Apr-24
|9.66
|10.96
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Apr-25
|6.81
|7.78
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Apr-26
|10.18
|11.48
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Dec-21
|13.86
|15.84
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Dec-22
|7.66
|8.68
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Dec-24
|7.31
|8.31
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Dec-25
|8.81
|10.12
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Feb-22
|13.74
|15.63
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Feb-23
|6.73
|7.56
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Feb-24
|7.91
|8.94
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Feb-26
|6.44
|7.36
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Jan-23
|6.69
|7.57
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Jan-24
|7.88
|8.95
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Jan-25
|6.07
|6.88
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Jan-26
|6.14
|7.05
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Jul-21
|15.77
|18.08
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Jul-24
|9.32
|10.59
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Jul-25
|7.81
|8.9
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Jul-26
|9.77
|11.06
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Jun-22
|17.43
|19.58
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Jun-23
|6.92
|7.83
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Jun-25
|6.32
|7.2
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Jun-26
|11.98
|13.55
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Mar-22
|23.83
|27.07
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Mar-23
|10.27
|11.71
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Mar-26
|12.86
|14.33
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-May-22
|18.12
|20.55
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-May-23
|8.02
|9.11
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-May-24
|11.21
|12.77
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-May-25
|7.33
|8.37
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Nov-21
|11.76
|13.4
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Nov-22
|9.19
|10.37
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Nov-23
|7.91
|8.94
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Oct-23
|10.12
|11.49
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Oct-24
|10.19
|11.6
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Oct-25
|7.87
|9.01
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Sep-21
|17.37
|19.93
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Sep-22
|10.88
|12.34
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Sep-24
|9.49
|10.8
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Sep-25
|8.48
|9.69
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|09-Sep-26
|11.57
|13.02
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Apr-23
|8.65
|9.79
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Apr-25
|6.87
|7.84
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Apr-26
|9.99
|11.27
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Aug-21
|16.08
|18.45
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Aug-22
|9.61
|10.85
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Aug-23
|7.55
|8.52
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Dec-21
|14.05
|16.06
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Dec-24
|7.26
|8.26
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Dec-25
|8.63
|9.91
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Feb-22
|15.31
|17.43
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Feb-23
|6.91
|7.77
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Feb-25
|6.17
|6.98
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Feb-26
|6.35
|7.25
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Jan-22
|13.33
|15.21
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Jan-23
|6.69
|7.57
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Jan-24
|7.84
|8.89
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Jan-25
|6.08
|6.88
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Jul-23
|6.95
|7.89
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Jul-24
|9.51
|10.8
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Jul-25
|7.94
|9.06
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Jul-26
|9.78
|11.06
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Jun-22
|16.61
|18.62
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Jun-24
|9.44
|10.75
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Jun-25
|6.32
|7.2
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Jun-26
|11.78
|13.34
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Mar-22
|23.05
|26.23
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Mar-23
|10.27
|11.71
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Mar-25
|6.87
|7.84
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Mar-26
|12.48
|13.96
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-May-22
|17.36
|19.7
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-May-23
|8.02
|9.11
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-May-24
|11.21
|12.77
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Nov-21
|11.77
|13.4
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Nov-22
|8.63
|9.74
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Nov-23
|7.91
|8.94
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Nov-25
|7.86
|9.01
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Oct-22
|12.02
|13.61
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Oct-23
|9.7
|11.01
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Oct-24
|9.87
|11.23
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Oct-25
|7.73
|8.85
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Sep-21
|17.15
|19.67
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Sep-24
|9.49
|10.8
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Sep-25
|8.48
|9.69
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|10-Sep-26
|11.66
|13.12
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Apr-22
|15.27
|17.32
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Apr-23
|8.51
|9.63
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Apr-24
|9.56
|10.85
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Apr-25
|6.91
|7.89
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Aug-21
|16.22
|18.61
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Aug-22
|9.63
|10.85
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Aug-23
|7.87
|8.89
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Aug-25
|8.76
|10.01
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Aug-26
|11.05
|12.43
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Dec-23
|8.9
|10.11
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Dec-24
|7.27
|8.26
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Dec-25
|8.53
|9.8
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Feb-22
|15.54
|17.7
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Feb-25
|6.18
|6.98
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Feb-26
|6.49
|7.41
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Jan-22
|13.47
|15.36
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Jan-23
|6.65
|7.51
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Jan-24
|7.79
|8.84
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Jul-23
|6.95
|7.89
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Jul-24
|9.5
|10.8
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Jul-25
|7.94
|9.06
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Jun-24
|9.44
|10.75
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Jun-25
|6.32
|7.2
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Jun-26
|11.7
|13.24
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Mar-22
|22.66
|25.8
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Mar-24
|10.84
|12.34
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Mar-25
|6.87
|7.84
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Mar-26
|12.15
|13.59
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-May-22
|16.72
|18.96
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-May-23
|7.97
|9.05
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-May-26
|11.31
|12.76
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Nov-21
|11.67
|13.3
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Nov-22
|8.78
|9.89
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Nov-24
|8.2
|9.32
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Nov-25
|8.09
|9.27
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Oct-21
|19.11
|21.89
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Oct-22
|11.96
|13.56
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Oct-23
|9.7
|11.01
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Oct-24
|9.83
|11.17
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Sep-23
|7.69
|8.68
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Sep-24
|9.58
|10.91
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Sep-25
|8.66
|9.91
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|11-Sep-26
|11.99
|13.49
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Apr-22
|15.27
|17.32
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Apr-23
|8.51
|9.63
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Apr-24
|9.66
|10.96
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Aug-21
|16.45
|18.87
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Aug-22
|9.96
|11.22
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Aug-24
|9.45
|10.75
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Aug-25
|8.53
|9.75
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Aug-26
|11.04
|12.43
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Dec-22
|7.66
|8.68
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Dec-23
|9.03
|10.27
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Dec-24
|7.22
|8.2
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Dec-25
|8.44
|9.7
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Feb-25
|6.31
|7.14
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Feb-26
|6.49
|7.41
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Jan-22
|13.48
|15.36
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Jan-23
|6.16
|6.93
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Jan-24
|7.72
|8.73
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Jan-26
|6.24
|7.15
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Jul-21
|15.77
|18.08
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Jul-22
|14.46
|16.24
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Jul-23
|6.91
|7.83
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Jul-24
|9.74
|11.07
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Jun-23
|6.82
|7.73
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Jun-24
|9.54
|10.86
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Jun-25
|6.38
|7.25
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Jun-26
|11.55
|13.08
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Mar-24
|10.48
|11.92
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Mar-25
|7.11
|8.1
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Mar-26
|12.47
|13.91
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-May-22
|16.35
|18.54
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-May-23
|7.69
|8.74
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-May-26
|11.69
|13.18
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Nov-21
|11.66
|13.3
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Nov-24
|8.15
|9.27
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Nov-25
|8.19
|9.38
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Oct-21
|19.15
|21.95
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Oct-22
|11.86
|13.45
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Oct-23
|9.52
|10.8
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Sep-22
|11.16
|12.65
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Sep-23
|7.78
|8.78
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Sep-24
|9.53
|10.86
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|12-Sep-25
|8.65
|9.91
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Apr-22
|15.7
|17.79
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Apr-23
|8.78
|9.95
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Apr-26
|10.18
|11.48
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Aug-21
|16.81
|19.3
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Aug-24
|9.46
|10.75
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Aug-25
|8.52
|9.75
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Aug-26
|11.08
|12.49
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Dec-21
|14.19
|16.22
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Dec-22
|7.66
|8.68
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Dec-23
|8.88
|10.11
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Dec-24
|7.22
|8.21
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Feb-23
|6.91
|7.77
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Feb-24
|7.96
|9
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Feb-25
|6.26
|7.09
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Feb-26
|6.44
|7.36
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Jan-22
|13.57
|15.47
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Jan-23
|6.16
|6.93
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Jan-25
|6.18
|6.98
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Jan-26
|6.24
|7.15
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Jul-21
|15.36
|17.6
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Jul-22
|15
|16.88
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Jul-23
|6.91
|7.83
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Jul-26
|10.06
|11.38
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Jun-22
|16.59
|18.63
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Jun-23
|6.82
|7.73
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Jun-24
|9.54
|10.86
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Jun-25
|6.53
|7.41
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Mar-23
|10.27
|11.71
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Mar-24
|10.47
|11.92
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Mar-25
|7.29
|8.31
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Mar-26
|12.45
|13.91
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-May-22
|16.32
|18.48
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-May-24
|11.21
|12.77
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-May-25
|7.38
|8.42
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-May-26
|12.02
|13.55
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Nov-24
|8.15
|9.27
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Nov-25
|8.22
|9.43
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Oct-21
|19.2
|22
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Oct-22
|11.72
|13.29
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Oct-23
|9.34
|10.59
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Oct-25
|7.63
|8.74
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Sep-21
|17.15
|19.67
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Sep-22
|11.63
|13.18
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Sep-23
|9.77
|11.06
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|13-Sep-24
|9.53
|10.86
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Apr-22
|15.71
|17.79
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Apr-23
|8.13
|9.21
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Apr-25
|6.73
|7.68
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Apr-26
|10.32
|11.64
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Aug-23
|7.87
|8.89
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Aug-24
|9.64
|10.96
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Aug-25
|8.48
|9.69
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Aug-26
|11.08
|12.49
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Dec-21
|14.18
|16.22
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Dec-22
|7.71
|8.73
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Dec-23
|8.25
|9.37
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Feb-22
|17.25
|19.66
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Feb-23
|6.86
|7.72
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Feb-24
|8.1
|9.15
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Feb-25
|6.26
|7.09
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Jan-22
|13.57
|15.47
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Jan-25
|6.18
|6.98
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Jan-26
|6.11
|6.99
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Jul-21
|15.17
|17.39
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Jul-22
|14.99
|16.88
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Jul-23
|6.96
|7.89
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Jul-25
|7.99
|9.11
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Jul-26
|10.41
|11.75
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Jun-22
|15.99
|17.94
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Jun-23
|6.97
|7.88
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Jun-24
|9.54
|10.86
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Mar-22
|22.51
|25.65
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Mar-23
|10.36
|11.81
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Mar-24
|10.61
|12.08
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Mar-25
|7.33
|8.37
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-May-24
|10.93
|12.45
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-May-25
|7.39
|8.42
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-May-26
|12.16
|13.71
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Nov-22
|7.54
|8.46
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Nov-23
|7.97
|9
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Nov-24
|8.15
|9.27
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Nov-25
|8.32
|9.54
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Oct-21
|19.25
|22.05
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Oct-22
|11.72
|13.29
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Oct-24
|9.69
|11.01
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Oct-25
|7.9
|9.06
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Sep-21
|17.19
|19.72
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Sep-22
|11.62
|13.18
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Sep-23
|10.04
|11.38
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|14-Sep-26
|12.09
|13.6
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Apr-24
|9.88
|11.23
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Apr-25
|6.73
|7.68
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Apr-26
|10.63
|12.02
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Aug-22
|11.14
|12.6
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Aug-23
|7.91
|8.94
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Aug-24
|9.59
|10.91
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Aug-25
|8.52
|9.75
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Dec-21
|14.18
|16.22
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Dec-22
|8.36
|9.48
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Dec-23
|8.39
|9.53
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Dec-25
|8.44
|9.7
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Feb-22
|17.25
|19.66
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Feb-23
|6.85
|7.72
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Feb-24
|8.23
|9.32
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Jan-24
|7.93
|9
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Jan-25
|6
|6.77
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Jan-26
|6.1
|6.99
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Jul-21
|14.94
|17.12
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Jul-22
|15.12
|17.04
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Jul-24
|9.69
|11.01
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Jul-25
|8.26
|9.43
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Jul-26
|10.55
|11.91
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Jun-22
|16.76
|18.84
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Jun-23
|7.56
|8.57
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Jun-26
|11.52
|13.08
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Mar-22
|22.1
|25.23
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Mar-23
|11.23
|12.82
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Mar-24
|10.39
|11.81
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-May-23
|7.69
|8.73
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-May-24
|10.84
|12.34
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-May-25
|7.38
|8.42
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-May-26
|12.21
|13.76
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Nov-21
|11.66
|13.3
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Nov-22
|7.33
|8.25
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Nov-23
|8.56
|9.69
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Nov-24
|7.82
|8.89
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Oct-21
|19.8
|22.69
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Oct-24
|9.4
|10.7
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Oct-25
|7.95
|9.11
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Sep-21
|17.52
|20.09
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Sep-22
|11.81
|13.4
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Sep-23
|10.05
|11.38
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Sep-25
|8.66
|9.91
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|15-Sep-26
|12.18
|13.7
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Apr-24
|9.89
|11.23
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Apr-25
|6.73
|7.68
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Apr-26
|10.75
|12.18
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Aug-21
|16.81
|19.3
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Aug-22
|11.12
|12.6
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Aug-23
|7.91
|8.94
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Aug-24
|9.59
|10.91
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Dec-21
|13.86
|15.84
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Dec-22
|8.35
|9.48
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Dec-24
|7.23
|8.2
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Dec-25
|8.3
|9.54
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Feb-22
|17.25
|19.66
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Feb-23
|6.81
|7.67
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Feb-24
|8.14
|9.21
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Feb-26
|6.45
|7.36
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Jan-23
|6.16
|6.93
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Jan-24
|7.66
|8.68
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Jan-25
|5.82
|6.56
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Jan-26
|6.1
|6.99
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Jul-21
|14.39
|16.48
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Jul-24
|9.87
|11.23
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Jul-25
|8.45
|9.64
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Jul-26
|10.49
|11.86
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Jun-22
|17.44
|19.64
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Jun-23
|7.62
|8.63
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Jun-25
|6.62
|7.52
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Jun-26
|11.18
|12.71
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Mar-22
|21.32
|24.32
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Mar-23
|10.99
|12.56
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Mar-26
|12.26
|13.7
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-May-23
|7.74
|8.79
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-May-24
|10.65
|12.13
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-May-25
|7.38
|8.42
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Nov-21
|11.66
|13.3
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Nov-22
|7.66
|8.62
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Nov-23
|8.56
|9.69
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Oct-23
|9.35
|10.59
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Oct-24
|9.31
|10.59
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Oct-25
|7.95
|9.11
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Sep-21
|17.61
|20.2
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Sep-22
|11.66
|13.24
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Sep-24
|9.58
|10.91
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Sep-25
|8.39
|9.59
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|16-Sep-26
|12.1
|13.6
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Apr-23
|8.13
|9.21
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Apr-24
|10.3
|11.7
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Apr-25
|6.73
|7.68
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Apr-26
|10.85
|12.28
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Aug-21
|16.9
|19.41
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Aug-22
|11.26
|12.76
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Aug-23
|8
|9.05
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Aug-26
|11.03
|12.44
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Dec-21
|13.86
|15.85
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Dec-24
|7.19
|8.15
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Dec-25
|7.98
|9.17
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Feb-22
|17.15
|19.55
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Feb-23
|7.08
|7.99
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Feb-25
|6.4
|7.25
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Jan-22
|13.53
|15.42
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Jan-23
|6.54
|7.35
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Jan-24
|7.66
|8.68
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Jan-25
|5.91
|6.66
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Jul-23
|6.95
|7.89
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Jul-24
|9.87
|11.23
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Jul-25
|8.44
|9.64
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Jul-26
|10.59
|11.96
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Jun-22
|17.46
|19.64
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Jun-25
|6.62
|7.52
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Jun-26
|10.99
|12.5
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Mar-22
|21.33
|24.32
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Mar-23
|11
|12.56
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Mar-25
|7.52
|8.58
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Mar-26
|11.65
|13.01
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-May-22
|18
|20.39
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-May-23
|7.51
|8.52
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-May-24
|10.65
|12.13
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Nov-21
|11.29
|12.87
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Nov-22
|7.7
|8.68
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Nov-23
|8.56
|9.69
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Nov-25
|8.37
|9.59
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Oct-22
|11.72
|13.29
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Oct-23
|8.94
|10.11
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Oct-24
|9.23
|10.48
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Oct-25
|7.94
|9.11
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Sep-21
|17.66
|20.25
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Sep-24
|9.58
|10.91
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Sep-25
|8.43
|9.64
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|17-Sep-26
|12.13
|13.65
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Apr-22
|16.96
|19.22
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Apr-23
|8.27
|9.37
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Apr-24
|10.39
|11.81
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Aug-21
|17.13
|19.67
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Aug-22
|11.32
|12.81
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Aug-23
|8
|9.05
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Aug-25
|8.52
|9.75
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Aug-26
|11.08
|12.49
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Dec-23
|8.44
|9.58
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Dec-24
|7.18
|8.15
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Dec-25
|7.7
|8.85
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Feb-22
|16.64
|18.97
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Feb-25
|6.72
|7.62
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Jan-22
|13.45
|15.31
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Jan-23
|6.68
|7.51
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Jan-24
|7.62
|8.63
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Jul-22
|15.12
|17.04
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Jul-23
|7.32
|8.31
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Jul-24
|9.87
|11.23
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Jul-25
|8.44
|9.64
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Jun-24
|9.59
|10.91
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Jun-25
|6.86
|7.78
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Jun-26
|10.72
|12.18
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Mar-22
|21.62
|24.64
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Mar-24
|10.02
|11.38
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Mar-25
|7.7
|8.79
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Mar-26
|11.69
|13.06
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-May-22
|18.14
|20.55
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-May-23
|7.66
|8.68
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-May-26
|12.36
|13.92
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Nov-21
|11.29
|12.87
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Nov-22
|7.69
|8.68
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Nov-24
|7.73
|8.79
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Nov-25
|8.37
|9.59
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Oct-21
|19.81
|22.69
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Oct-22
|11.17
|12.65
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Oct-23
|8.94
|10.11
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Oct-24
|9.36
|10.64
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Sep-23
|10.04
|11.38
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Sep-24
|9.76
|11.12
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Sep-25
|8.3
|9.48
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|18-Sep-26
|12.03
|13.55
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Apr-22
|17.33
|19.65
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Apr-23
|8.91
|10.11
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Apr-24
|10.57
|12.02
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Aug-21
|18.36
|21.1
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Aug-22
|11.32
|12.81
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Aug-24
|9.68
|11.02
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Aug-25
|8.71
|9.96
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Aug-26
|11.1
|12.49
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Dec-22
|8.35
|9.48
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Dec-23
|8.3
|9.42
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Dec-24
|7.13
|8.1
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Dec-25
|7.61
|8.74
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Feb-24
|9.1
|10.32
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Feb-25
|6.95
|7.89
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Feb-26
|6.64
|7.57
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Jan-22
|12.25
|13.93
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Jan-23
|7.09
|7.99
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Jan-24
|7.67
|8.68
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Jan-26
|6.01
|6.88
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Jul-21
|14.29
|16.38
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Jul-22
|15.12
|17.04
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Jul-23
|7.33
|8.31
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Jul-24
|9.92
|11.28
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Jun-23
|7.62
|8.63
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Jun-24
|9.73
|11.07
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Jun-25
|6.9
|7.83
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Jun-26
|10.73
|12.18
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Mar-24
|9.84
|11.17
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Mar-25
|7.7
|8.79
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Mar-26
|11.87
|13.22
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-May-22
|18.39
|20.87
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-May-23
|7.61
|8.63
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-May-25
|7.38
|8.42
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-May-26
|12.35
|13.92
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Nov-21
|11.53
|13.14
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Nov-24
|7.64
|8.68
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Nov-25
|8.32
|9.54
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Oct-21
|19.8
|22.69
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Oct-22
|11.16
|12.65
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Oct-23
|8.89
|10.06
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Sep-22
|11.66
|13.24
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Sep-23
|10.32
|11.7
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Sep-24
|9.99
|11.39
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|19-Sep-25
|8.34
|9.54
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Apr-22
|17.13
|19.44
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Apr-23
|9.32
|10.59
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Apr-26
|10.79
|12.23
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Aug-21
|18.22
|20.95
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Aug-24
|9.72
|11.07
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Aug-25
|8.71
|9.96
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Aug-26
|11.41
|12.86
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Dec-21
|13.58
|15.53
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Dec-22
|8.35
|9.48
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Dec-23
|8.26
|9.37
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Dec-24
|7.09
|8.05
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Feb-23
|7.08
|7.99
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Feb-24
|9.66
|10.96
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Feb-25
|7.13
|8.1
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Feb-26
|6.73
|7.68
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Jan-22
|12.25
|13.93
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Jan-23
|7.1
|7.99
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Jan-25
|5.86
|6.61
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Jan-26
|5.88
|6.73
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Jul-22
|14.79
|16.67
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Jul-23
|7.33
|8.31
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Jul-26
|10.79
|12.17
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Jun-22
|17.52
|19.74
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Jun-23
|7.67
|8.68
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Jun-24
|9.87
|11.23
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Jun-25
|7.13
|8.1
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Mar-23
|10.43
|11.92
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Mar-24
|9.84
|11.17
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Mar-25
|7.93
|9.06
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Mar-26
|11.28
|12.58
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-May-22
|18.41
|20.87
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-May-24
|10.65
|12.13
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-May-25
|7.2
|8.21
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-May-26
|12.26
|13.81
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Nov-23
|8.66
|9.79
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Nov-24
|7.55
|8.58
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Nov-25
|8.41
|9.64
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Oct-21
|20.31
|23.27
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Oct-22
|11.17
|12.65
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Oct-23
|8.94
|10.11
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Sep-21
|17.65
|20.25
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Sep-22
|11.58
|13.13
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Sep-23
|10.31
|11.7
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|20-Sep-24
|10.05
|11.44
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Apr-22
|17.13
|19.44
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Apr-23
|9.27
|10.54
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Apr-25
|6.78
|7.73
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Apr-26
|10.64
|12.07
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Aug-23
|8.46
|9.58
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Aug-24
|9.86
|11.23
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Aug-25
|8.71
|9.96
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Aug-26
|11.18
|12.59
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Dec-21
|13.58
|15.53
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Dec-22
|8.07
|9.16
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Dec-23
|8.17
|9.26
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Feb-22
|16.18
|18.44
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Feb-23
|8.18
|9.26
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Feb-24
|9.65
|10.96
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Feb-25
|7.27
|8.26
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Jan-22
|12.11
|13.77
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Jan-25
|5.72
|6.45
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Jan-26
|5.92
|6.78
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Jul-21
|15.07
|17.28
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Jul-22
|14.66
|16.57
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Jul-23
|7.19
|8.15
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Jul-25
|8.44
|9.64
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Jul-26
|10.88
|12.28
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Jun-22
|17.54
|19.74
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Jun-23
|7.71
|8.73
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Jun-24
|9.87
|11.23
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Mar-22
|21.87
|24.9
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Mar-23
|10.12
|11.55
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Mar-24
|9.83
|11.17
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Mar-25
|7.98
|9.11
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-May-24
|10.79
|12.29
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-May-25
|7.2
|8.21
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-May-26
|12.16
|13.71
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Nov-22
|7.68
|8.68
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Nov-23
|8.8
|9.95
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Nov-24
|7.6
|8.63
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Nov-25
|8.54
|9.8
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Oct-21
|20.27
|23.22
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Oct-22
|11.17
|12.65
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Oct-24
|9.22
|10.49
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Oct-25
|7.89
|9.06
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Sep-21
|17.89
|20.52
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Sep-22
|10.98
|12.44
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Sep-23
|10.91
|12.39
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|21-Sep-26
|11.94
|13.44
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Apr-22
|17.14
|19.44
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Apr-24
|10.77
|12.23
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Apr-25
|6.92
|7.89
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Apr-26
|10.7
|12.12
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Aug-22
|12.65
|14.35
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Aug-23
|8.41
|9.53
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Aug-24
|9.86
|11.23
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Aug-25
|8.76
|10.01
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Dec-21
|13.4
|15.31
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Dec-22
|8.17
|9.26
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Dec-23
|8.17
|9.26
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Dec-25
|7.48
|8.58
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Feb-22
|16.34
|18.59
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Feb-23
|8.4
|9.53
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Feb-24
|9.33
|10.59
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Jan-24
|7.71
|8.73
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Jan-25
|5.67
|6.4
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Jan-26
|5.93
|6.78
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Jul-21
|15.35
|17.6
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Jul-22
|14.73
|16.68
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Jul-24
|9.86
|11.23
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Jul-25
|8.44
|9.64
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Jul-26
|11.04
|12.44
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Jun-22
|17.52
|19.74
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Jun-23
|7.72
|8.73
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Jun-26
|10.72
|12.18
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Mar-22
|21.87
|24.9
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Mar-23
|9.3
|10.59
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Mar-24
|10.02
|11.38
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-May-23
|7.56
|8.58
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-May-25
|7.2
|8.21
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-May-26
|12.33
|13.86
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Nov-21
|11.33
|12.93
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Nov-22
|7.97
|8.99
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Nov-23
|8.8
|9.95
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Nov-24
|7.6
|8.63
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Oct-21
|19.53
|22.37
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Oct-24
|9.17
|10.43
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Oct-25
|7.9
|9.06
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Sep-21
|17.98
|20.62
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Sep-22
|10.98
|12.44
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Sep-23
|10.91
|12.39
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Sep-25
|8.15
|9.32
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|22-Sep-26
|11.94
|13.44
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Apr-24
|11.14
|12.66
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Apr-25
|7.11
|8.1
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Apr-26
|10.9
|12.33
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Aug-21
|18.69
|21.48
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Aug-22
|12.71
|14.4
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Aug-23
|8.04
|9.1
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Aug-24
|9.96
|11.33
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Dec-21
|13.27
|15.15
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Dec-22
|8.07
|9.16
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Dec-24
|6.99
|7.94
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Dec-25
|7.34
|8.42
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Feb-22
|16.42
|18.7
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Feb-23
|9.13
|10.38
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Feb-24
|9.33
|10.59
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Feb-26
|6.92
|7.89
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Jan-24
|7.77
|8.78
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Jan-25
|5.63
|6.35
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Jan-26
|6.06
|6.94
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Jul-21
|16.08
|18.45
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Jul-24
|9.68
|11.01
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Jul-25
|8.39
|9.59
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Jul-26
|11.36
|12.81
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Jun-22
|16.6
|18.68
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Jun-23
|7.66
|8.68
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Jun-25
|7.27
|8.26
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Jun-26
|10.35
|11.76
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Mar-22
|23.21
|26.44
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Mar-23
|9.17
|10.43
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Mar-26
|11.32
|12.64
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-May-22
|18.41
|20.87
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-May-23
|7.51
|8.52
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-May-24
|10.69
|12.18
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-May-25
|7.15
|8.16
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Nov-21
|12.26
|13.99
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Nov-22
|7.84
|8.84
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Nov-23
|8.66
|9.79
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Oct-23
|8.94
|10.11
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Oct-24
|9.18
|10.43
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Oct-25
|7.95
|9.11
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Sep-21
|18.67
|21.42
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Sep-22
|10.97
|12.44
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Sep-24
|10.41
|11.86
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Sep-25
|8.15
|9.32
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|23-Sep-26
|11.89
|13.39
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Apr-23
|9.5
|10.8
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Apr-24
|11.64
|13.24
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Apr-25
|7.1
|8.1
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Apr-26
|11.28
|12.76
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Aug-21
|18.88
|21.69
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Aug-22
|12.72
|14.4
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Aug-23
|7.95
|9
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Aug-26
|11.13
|12.54
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Dec-21
|13.27
|15.15
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Dec-24
|6.99
|7.94
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Dec-25
|6.84
|7.84
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Feb-22
|16.72
|19.02
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Feb-23
|9.28
|10.54
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Feb-25
|7.22
|8.21
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Feb-26
|7.01
|8
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Jan-22
|12.11
|13.77
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Jan-24
|7.91
|8.94
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Jan-25
|5.68
|6.4
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Jul-23
|7.28
|8.26
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Jul-24
|10
|11.39
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Jul-25
|8.4
|9.59
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Jul-26
|11.36
|12.81
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Jun-22
|15.87
|17.83
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Jun-24
|9.87
|11.23
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Jun-25
|6.93
|7.89
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Jun-26
|10.36
|11.75
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Mar-22
|23.22
|26.44
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Mar-23
|9.39
|10.7
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Mar-25
|7.98
|9.11
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Mar-26
|10.82
|12.11
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-May-22
|18.51
|20.97
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-May-23
|7.47
|8.47
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-May-24
|10.55
|12.02
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Nov-21
|12.36
|14.09
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Nov-22
|7.82
|8.84
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Nov-23
|8.66
|9.79
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Nov-25
|8.49
|9.75
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Oct-23
|8.84
|10
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Oct-24
|9.14
|10.38
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Oct-25
|8
|9.17
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Sep-21
|18.67
|21.42
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Sep-24
|10.51
|11.97
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Sep-25
|8.15
|9.32
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|24-Sep-26
|12.22
|13.76
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Apr-22
|17.03
|19.33
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Apr-23
|9.14
|10.38
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Apr-24
|11.73
|13.35
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Apr-25
|7.56
|8.63
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Aug-21
|19.25
|22.11
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Aug-22
|12.72
|14.4
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Aug-23
|7.77
|8.78
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Aug-25
|8.76
|10.01
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Aug-26
|11.07
|12.49
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Feb-22
|17.53
|19.97
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Feb-25
|7.59
|8.63
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Feb-26
|7.42
|8.47
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Jan-22
|11.92
|13.56
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Jan-23
|7.24
|8.14
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Jan-24
|8.28
|9.37
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Jul-22
|14.73
|16.68
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Jul-23
|7.33
|8.31
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Jul-24
|10
|11.39
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Jul-25
|8.44
|9.64
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Jun-24
|10.01
|11.39
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Jun-25
|6.84
|7.78
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Jun-26
|9.97
|11.27
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Mar-22
|23.07
|26.28
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Mar-24
|10.02
|11.39
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Mar-25
|7.98
|9.11
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Mar-26
|10.42
|11.69
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-May-22
|18.71
|21.18
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-May-23
|7.47
|8.47
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-May-26
|12.47
|14.08
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Nov-21
|12.45
|14.2
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Nov-22
|7.82
|8.84
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Nov-24
|7.6
|8.63
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Nov-25
|8.49
|9.75
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Oct-21
|19.12
|21.89
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Oct-22
|11.03
|12.5
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Oct-23
|8.65
|9.79
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Oct-24
|9.13
|10.38
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Sep-23
|10.9
|12.39
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Sep-24
|10.51
|11.97
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|25-Sep-25
|8.16
|9.32
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Apr-22
|17.03
|19.33
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Apr-23
|8.26
|9.37
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Apr-24
|11.73
|13.35
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Aug-21
|20.49
|23.54
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Aug-22
|12.39
|14.03
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Aug-24
|10.01
|11.39
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Aug-25
|8.99
|10.28
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Aug-26
|10.87
|12.28
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Dec-23
|8.21
|9.32
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Dec-24
|6.9
|7.83
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Dec-25
|6.84
|7.84
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Feb-24
|9.37
|10.64
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Feb-25
|7.72
|8.79
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Feb-26
|7.66
|8.74
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Jan-22
|11.18
|12.71
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Jan-23
|7.24
|8.14
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Jan-24
|8.24
|9.31
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Jan-26
|6.11
|6.99
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Jul-21
|16.08
|18.45
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Jul-22
|14.75
|16.68
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Jul-23
|7.43
|8.42
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Jul-24
|10.05
|11.44
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Jun-23
|7.56
|8.57
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Jun-24
|10.01
|11.39
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Jun-25
|6.97
|7.94
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Jun-26
|10.27
|11.65
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Mar-24
|9.97
|11.33
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Mar-25
|7.98
|9.11
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Mar-26
|10.34
|11.58
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-May-22
|18.58
|21.02
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-May-23
|7.47
|8.47
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-May-25
|7.1
|8.1
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-May-26
|11.92
|13.44
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Nov-21
|12.58
|14.36
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Nov-24
|7.55
|8.58
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Nov-25
|8.46
|9.7
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Oct-21
|18.2
|20.83
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Oct-22
|10.75
|12.18
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Oct-23
|8.51
|9.63
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Sep-22
|11.28
|12.82
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Sep-23
|10.58
|12.02
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Sep-24
|10.13
|11.55
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|26-Sep-25
|8.16
|9.32
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Apr-22
|17.22
|19.54
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Apr-23
|8.16
|9.26
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Apr-26
|11.51
|13.02
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Aug-21
|20.54
|23.6
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Aug-24
|9.92
|11.28
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Aug-25
|9.03
|10.33
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Aug-26
|10.74
|12.12
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Dec-22
|8.08
|9.16
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Dec-23
|8.22
|9.32
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Dec-24
|6.9
|7.83
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Feb-23
|9.27
|10.54
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Feb-24
|9.79
|11.12
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Feb-25
|7.49
|8.52
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Feb-26
|7.71
|8.79
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Jan-22
|11.24
|12.76
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Jan-23
|7.34
|8.25
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Jan-25
|5.67
|6.4
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Jan-26
|6.11
|6.99
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Jul-21
|16.09
|18.45
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Jul-22
|14.32
|16.2
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Jul-23
|7.43
|8.42
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Jul-26
|11.19
|12.65
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Jun-22
|16.1
|18.1
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Jun-23
|7.74
|8.79
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Jun-24
|9.92
|11.28
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Jun-25
|6.98
|7.94
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Mar-23
|9.63
|10.96
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Mar-24
|9.97
|11.33
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Mar-25
|7.8
|8.9
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Mar-26
|10.52
|11.8
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-May-22
|18.52
|20.91
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-May-24
|10.32
|11.76
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-May-25
|7.05
|8.05
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Nov-23
|8.55
|9.69
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Nov-24
|7.5
|8.52
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Nov-25
|8.73
|10.02
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Oct-21
|17.41
|19.93
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Oct-22
|9.7
|10.96
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Oct-23
|8.33
|9.42
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Oct-25
|8
|9.17
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Sep-21
|18.72
|21.47
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Sep-22
|11.28
|12.82
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Sep-23
|10.31
|11.7
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|27-Sep-24
|9.94
|11.34
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Apr-22
|17.23
|19.54
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Apr-23
|7.94
|9
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Apr-25
|7.57
|8.63
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Apr-26
|11.47
|12.97
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Aug-23
|7.83
|8.84
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Aug-24
|9.74
|11.07
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Aug-25
|9.03
|10.33
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Aug-26
|10.88
|12.28
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Dec-21
|13.18
|15.05
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Dec-22
|8.04
|9.1
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Dec-23
|8.17
|9.26
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Feb-22
|17.73
|20.19
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Feb-23
|9.09
|10.32
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Feb-24
|10.43
|11.86
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Feb-25
|7.53
|8.58
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Jan-22
|11.38
|12.92
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Jan-25
|5.63
|6.35
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Jan-26
|6.16
|7.04
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Jul-21
|16.13
|18.5
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Jul-22
|14.19
|16.04
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Jul-23
|7.43
|8.42
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Jul-25
|8.45
|9.64
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Jul-26
|10.91
|12.33
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Jun-22
|16.12
|18.1
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Jun-23
|7.74
|8.79
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Jun-24
|9.79
|11.12
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Mar-22
|22.98
|26.18
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Mar-23
|9.17
|10.43
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Mar-24
|9.74
|11.07
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Mar-25
|7.8
|8.9
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-May-24
|9.95
|11.33
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-May-25
|6.91
|7.89
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-May-26
|11.97
|13.5
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Nov-22
|7.72
|8.73
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Nov-23
|9.06
|10.27
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Nov-24
|7.46
|8.47
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Nov-25
|8.82
|10.12
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Oct-21
|16.17
|18.5
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Oct-22
|9.47
|10.69
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Oct-24
|9.07
|10.33
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Oct-25
|7.99
|9.17
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Sep-21
|18.77
|21.52
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Sep-22
|11.6
|13.19
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|28-Sep-23
|10.41
|11.81
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Apr-22
|17.29
|19.59
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Apr-24
|11.72
|13.35
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Apr-25
|7.52
|8.58
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Apr-26
|11.57
|13.07
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Aug-22
|12.39
|14.03
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Aug-23
|8.06
|9.1
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Aug-24
|9.74
|11.07
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Aug-25
|8.94
|10.22
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Dec-21
|13.27
|15.15
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Dec-22
|7.53
|8.52
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Dec-23
|8.11
|9.21
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Dec-25
|6.83
|7.84
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Feb-24
|10.43
|11.86
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Jan-24
|8.34
|9.42
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Jan-26
|6.17
|7.04
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Jul-21
|15.77
|18.08
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Jul-22
|12.72
|14.34
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Jul-24
|10.05
|11.44
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Jul-25
|8.36
|9.53
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Jul-26
|10.97
|12.38
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Jun-22
|16.3
|18.31
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Jun-26
|10.04
|11.38
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Mar-22
|20.03
|22.78
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Mar-23
|9.17
|10.43
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-May-23
|7.48
|8.47
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-May-24
|10.01
|11.39
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-May-25
|6.69
|7.62
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-May-26
|11.91
|13.44
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Nov-21
|12.62
|14.41
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Nov-22
|8.01
|9.05
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Nov-23
|9.06
|10.27
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Nov-24
|7.56
|8.58
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Oct-21
|16.17
|18.5
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Oct-24
|9.02
|10.27
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Oct-25
|7.58
|8.69
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Sep-21
|18.77
|21.52
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Sep-22
|11.43
|12.97
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Sep-23
|10.31
|11.7
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|29-Sep-25
|8.2
|9.38
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Apr-24
|11.49
|13.08
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Apr-25
|7.42
|8.47
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Apr-26
|11.87
|13.39
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Aug-21
|20.54
|23.6
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Aug-22
|12.4
|14.03
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Aug-23
|8.06
|9.1
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Aug-24
|9.75
|11.07
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Dec-21
|13.28
|15.15
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Dec-22
|7.53
|8.52
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Dec-24
|6.81
|7.73
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Dec-25
|6.93
|7.95
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Jan-23
|7.33
|8.25
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Jan-24
|8.24
|9.31
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Jan-26
|6.45
|7.36
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Jul-21
|15.82
|18.13
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Jul-24
|10
|11.39
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Jul-25
|8.36
|9.53
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Jul-26
|11.17
|12.6
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Jun-22
|16.31
|18.31
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Jun-23
|7.74
|8.79
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Jun-25
|7.3
|8.31
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Jun-26
|9.9
|11.22
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Mar-22
|19.61
|22.3
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Mar-23
|8.58
|9.74
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Mar-26
|10.39
|11.63
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-May-22
|18.95
|21.39
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-May-23
|7.43
|8.41
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-May-24
|9.96
|11.33
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-May-25
|6.59
|7.52
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Nov-21
|12.61
|14.41
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Nov-22
|8.88
|10.06
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Nov-23
|9.21
|10.43
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Oct-23
|8.33
|9.42
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Oct-24
|8.98
|10.22
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Oct-25
|7.58
|8.69
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Sep-21
|18.77
|21.52
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Sep-22
|11.48
|13.03
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Sep-24
|9.85
|11.23
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|30-Sep-25
|8.15
|9.32
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|31-Aug-21
|20.54
|23.6
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|31-Aug-22
|11.86
|13.45
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|31-Aug-23
|7.83
|8.84
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|31-Aug-26
|11.03
|12.44
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|31-Dec-21
|13.27
|15.15
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|31-Dec-24
|6.76
|7.67
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|31-Dec-25
|6.92
|7.95
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|31-Jan-22
|11.38
|12.92
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|31-Jan-23
|7.32
|8.25
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|31-Jan-24
|8.15
|9.21
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|31-Jan-25
|5.63
|6.35
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|31-Jul-23
|7.48
|8.47
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|31-Jul-24
|9.64
|10.96
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|31-Jul-25
|8.36
|9.53
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|31-Jul-26
|11.21
|12.65
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|31-Mar-22
|19.47
|22.15
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|31-Mar-23
|8.59
|9.74
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|31-Mar-26
|10.43
|11.69
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|31-May-22
|18.45
|20.8
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|31-May-23
|7.01
|7.94
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|31-May-24
|9.77
|11.12
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|31-Oct-22
|8.91
|10.05
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|31-Oct-23
|8.24
|9.31
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC00c
|31-Oct-25
|7.86
|9.01
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Apr-22
|16.8
|19.062
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Apr-23
|8.676
|9.838
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Apr-24
|10.429
|11.849
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Apr-25
|7.093
|8.092
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Apr-26
|10.769
|12.158
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Aug-21
|17.68
|20.302
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Aug-22
|11.57
|13.086
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Aug-23
|7.794
|8.808
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Aug-24
|9.555
|10.869
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Aug-25
|8.625
|9.858
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Aug-26
|11.047
|12.452
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Dec-21
|13.51
|15.435
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Dec-22
|7.89
|8.932
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Dec-23
|8.686
|9.864
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Dec-24
|7.188
|8.162
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Dec-25
|8.045
|9.238
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Feb-22
|15.53
|17.676
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Feb-23
|7.704
|8.704
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Feb-24
|8.695
|9.854
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Feb-25
|6.656
|7.547
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Feb-26
|6.702
|7.652
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Jan-22
|12.68
|14.447
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Jan-23
|6.83
|7.7
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Jan-24
|7.931
|8.983
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Jan-25
|5.981
|6.758
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Jan-26
|6.236
|7.143
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Jul-21
|15.76
|18.067
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Jul-22
|14.96
|16.863
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Jul-23
|7.232
|8.201
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Jul-24
|9.697
|11.026
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Jul-25
|8.11
|9.252
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Jul-26
|10.464
|11.826
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Jun-22
|17.22
|19.37
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Jun-23
|7.352
|8.327
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Jun-24
|9.675
|11.01
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Jun-25
|6.692
|7.613
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Jun-26
|11.163
|12.646
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Mar-22
|21.45
|24.421
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Mar-23
|9.692
|11.037
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Mar-24
|10.336
|11.751
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Mar-25
|7.473
|8.526
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Mar-26
|10.967
|12.287
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-May-22
|17.98
|20.361
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-May-23
|7.675
|8.707
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-May-24
|10.735
|12.225
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-May-25
|7.206
|8.221
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-May-26
|12.075
|13.609
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Nov-21
|12.22
|13.939
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Nov-22
|8.19
|9.233
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Nov-23
|8.461
|9.566
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Nov-24
|8.023
|9.116
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Nov-25
|8.247
|9.455
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Oct-21
|18.75
|21.482
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Oct-22
|11.22
|12.709
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Oct-23
|9.28
|10.515
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Oct-24
|9.535
|10.846
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Oct-25
|7.9
|9.05
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Sep-21
|18.23
|20.918
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Sep-22
|11.28
|12.8
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Sep-23
|9.475
|10.733
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Sep-24
|9.809
|11.167
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Sep-25
|8.427
|9.637
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CEKKC03c
|01-Sep-26
|12.167
|13.38
|DBF Thermal Coal East Kalimantan
|CGBAB03u
|01-Oct-26
|1
|2
|El Paso Permian Tier Mo
|CGBAQ03u
|01-Oct-26
|1
|2
|Katy Tier Mo
|CGBBF03u
|01-Oct-26
|1
|2
|ANR LA Tier Mo
|CGBBY03u
|01-Oct-26
|2
|3
|ANR OK Tier Mo
|CGBCA03u
|01-Oct-26
|2
|3
|Enable Gas Transmission Tier Mo
|CGBCD03u
|01-Oct-26
|1
|2
|Oneok OK Tier Mo
|CGBCF03u
|01-Oct-26
|2
|3
|Sth Star TxOkKs Tier Mo
|CGBCO03u
|01-Oct-26
|1
|2
|Cheyenne Hub Tier Mo
|CGBCR03u
|01-Oct-26
|1
|2
|Iroquois Recpts Tier Mo
|CGBDV03u
|01-Oct-26
|1
|2
|Northern Demarc Tier Mo
|CGBDZ03u
|01-Oct-26
|1
|2
|Mich Con CG Tier Mo
|CGBEE03u
|01-Oct-26
|1
|2
|Algonquin CG Tier Mo
|CGBEJ03u
|01-Oct-26
|2
|3
|Iroquois Zn2 Tier Mo
|CGBEK03u
|01-Oct-26
|1
|2
|TX Eastern M-3 Tier Mo
|CGBFJ03u
|01-Oct-26
|2
|3
|Lebanon Hub Tier Mo
|CGBFX03u
|01-Oct-26
|1
|2
|Chicago NIPSCO Tier Mo
|CGBGF03u
|01-Oct-26
|1
|2
|Trunkline Zn 1A Tier Mo
|CGBGG03u
|01-Oct-26
|1
|2
|SoCal Gas CG Tier Mo
|CGBGL03u
|01-Oct-26
|2
|3
|White River Hub Tier Mo
|CGBIS03u
|01-Oct-26
|1
|2
|Transco Leidy Line receipts Tier
|CGBJN03u
|01-Oct-26
|1
|2
|Tennessee Gas Pipeline Zone 4-20
|CGBYY03u
|01-Oct-26
|1
|2
|Transco Station 45 Tier Mo
|CGCFL36u
|01-Oct-26
|5
|3
|Tennessee Zone 4-313 Pool BidWk
|CGCHL36u
|01-Oct-26
|92
|46
|Transco Zone 5 South BidWk Dlvd
|CRBCT00c
|01-Apr-22
|31.25
|37.38
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Apr-25
|14.8
|17.04
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Apr-26
|27.75
|30.45
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Aug-22
|24.3
|28.1
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Aug-23
|12.95
|14.65
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Aug-24
|17.55
|20.33
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Aug-25
|16.01
|18.73
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Dec-21
|24
|29.03
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Dec-22
|17.75
|20.45
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Dec-23
|19.08
|22.19
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Dec-25
|16.5
|19.7
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Feb-23
|16.07
|18.16
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Feb-24
|19.1
|22.19
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Jul-21
|32.92
|40.93
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Jul-22
|29.29
|33.93
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Jul-24
|17.2
|20.05
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Jul-25
|14.88
|17.29
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Jul-26
|22.24
|26.29
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Jun-22
|34.88
|41.16
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Jun-23
|16.88
|19.84
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Mar-22
|33.71
|41.11
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Mar-23
|18.13
|21.1
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Mar-24
|19.7
|22.77
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Nov-21
|28.84
|35.3
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Nov-22
|22.53
|26.4
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Nov-23
|18.13
|20.8
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Nov-24
|17.18
|19.73
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Oct-21
|30.47
|37.61
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Oct-24
|18.01
|20.9
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Oct-25
|17.02
|20.07
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Sep-21
|34.23
|42.6
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Sep-22
|22.97
|26.82
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Sep-25
|15.92
|18.69
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|01-Sep-26
|21.12
|24.48
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Apr-24
|19.29
|22.46
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Apr-25
|14.8
|17.03
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Apr-26
|26.88
|29.11
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Aug-21
|30.18
|37.27
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Aug-22
|23.36
|27.01
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Aug-23
|13.09
|14.79
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Aug-24
|17.52
|20.31
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Dec-21
|23.79
|28.85
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Dec-22
|17.99
|20.71
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Dec-24
|15.45
|17.64
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Dec-25
|16.24
|19.42
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Feb-23
|16.14
|18.29
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Feb-24
|19.15
|22.24
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Feb-26
|14.75
|17.31
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Jan-24
|18.28
|21.43
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Jan-25
|15.51
|17.67
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Jan-26
|15.57
|18.54
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Jul-21
|34.01
|42.34
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Jul-24
|16.94
|19.68
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Jul-25
|14.72
|17.08
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Jul-26
|22.43
|26.53
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Jun-25
|14.51
|16.78
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Jun-26
|21.03
|23.92
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Mar-22
|34.38
|41.91
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Mar-23
|19.34
|22.73
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Mar-26
|18.3
|21.45
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-May-23
|18.63
|21.88
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-May-24
|19.5
|22.93
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-May-25
|14.79
|17.23
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Nov-21
|27.75
|33.88
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Nov-22
|22.99
|26.96
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Nov-23
|17.69
|20.18
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Oct-23
|19.26
|22.54
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Oct-24
|17.34
|20.02
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Oct-25
|16.6
|19.6
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Sep-21
|33.65
|41.85
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Sep-22
|25.91
|30.67
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Sep-24
|19.3
|22.52
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Sep-25
|15.96
|18.72
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|02-Sep-26
|21.94
|25.31
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Apr-23
|17.4
|20.21
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Apr-24
|18.8
|21.78
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Apr-25
|14.88
|17.12
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Aug-21
|29.92
|36.94
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Aug-22
|23.87
|27.59
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Aug-23
|13.65
|15.42
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Aug-26
|23.1
|26.99
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Dec-21
|24.2
|29.36
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Dec-24
|14.97
|17.01
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Dec-25
|16.49
|19.73
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Feb-22
|21.46
|25.44
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Feb-23
|15.96
|18.08
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Feb-25
|11.7
|12.67
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Feb-26
|14.62
|17.12
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Jan-23
|18.02
|21.02
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Jan-24
|18.14
|21.21
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Jan-25
|15.07
|17.12
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Jul-23
|15.9
|18.53
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Jul-24
|17.08
|19.83
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Jul-25
|14.65
|16.99
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Jul-26
|22.33
|26.4
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Jun-24
|18.15
|21.34
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Jun-25
|14.29
|16.49
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Jun-26
|21.01
|23.8
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Mar-22
|34.16
|41.52
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Mar-23
|23.89
|28.63
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Mar-25
|12.98
|14.4
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Mar-26
|18.56
|21.61
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-May-23
|18.51
|21.69
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-May-24
|19.3
|22.66
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Nov-21
|27.66
|33.77
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Nov-22
|22.07
|25.83
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Nov-23
|16.32
|18.54
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Nov-25
|16.81
|20.02
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Oct-22
|21.17
|24.49
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Oct-23
|19.02
|22.17
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Oct-24
|17.58
|20.3
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Oct-25
|16.74
|19.7
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Sep-21
|33.49
|41.69
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Sep-24
|18.89
|22.03
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Sep-25
|15.99
|18.74
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|03-Sep-26
|21.37
|24.56
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Apr-22
|31.21
|37.32
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Apr-23
|17.75
|20.64
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Apr-24
|18.55
|21.48
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Apr-25
|14.82
|17.06
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Aug-21
|29.38
|36.35
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Aug-22
|22.86
|26.44
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Aug-23
|13.27
|14.93
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Aug-25
|16.05
|18.79
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Aug-26
|22.67
|26.46
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Dec-23
|19.22
|22.4
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Dec-24
|15.42
|17.56
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Dec-25
|16.62
|19.88
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Feb-22
|21.48
|25.42
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Feb-25
|11.31
|12.25
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Feb-26
|15.1
|17.72
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Jan-22
|26.84
|32.72
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Jan-23
|17.65
|20.59
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Jan-24
|17.81
|20.84
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Jul-22
|29.02
|33.66
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Jul-23
|16.25
|18.89
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Jul-24
|17
|19.74
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Jul-25
|14.5
|16.82
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Jun-24
|17.96
|21.16
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Jun-25
|13.79
|15.85
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Jun-26
|20.87
|23.63
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Mar-22
|35.12
|42.62
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Mar-24
|19.61
|22.67
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Mar-25
|13.01
|14.47
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Mar-26
|19.47
|22.66
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-May-22
|32.88
|39.48
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-May-23
|17.94
|21.01
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Nov-22
|15.23
|16.88
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Nov-24
|16.86
|19.33
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Nov-25
|16.8
|20.01
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Oct-21
|30.34
|37.44
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Oct-22
|21.38
|24.77
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Oct-23
|18.83
|21.93
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Oct-24
|17.48
|20.16
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Sep-23
|16.19
|18.6
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Sep-24
|19.12
|22.31
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Sep-25
|15.77
|18.51
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|04-Sep-26
|21.56
|24.81
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Apr-22
|30.71
|36.78
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Apr-23
|17.21
|19.92
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Apr-24
|18.32
|21.17
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Aug-21
|30.1
|37.28
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Aug-22
|22.42
|26.01
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Aug-24
|17.74
|20.58
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Aug-25
|15.83
|18.54
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Aug-26
|22.34
|26.03
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Dec-22
|17.65
|20.29
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Dec-23
|18.47
|21.54
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Dec-24
|15.44
|17.62
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Dec-25
|16.53
|19.76
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Feb-24
|19.14
|22.19
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Feb-25
|11.27
|12.13
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Feb-26
|14.95
|17.52
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Jan-22
|27.06
|32.98
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Jan-23
|17.46
|20.33
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Jan-24
|18.16
|21.22
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Jan-26
|15.65
|18.63
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Jul-21
|29.64
|36.59
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Jul-22
|29.82
|34.59
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Jul-23
|15.81
|18.32
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Jul-24
|16.98
|19.72
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Jun-23
|15.23
|17.62
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Jun-24
|18.09
|21.29
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Jun-25
|13.4
|15.33
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Jun-26
|20.94
|23.7
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Mar-24
|19.4
|22.51
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Mar-25
|12.71
|14.17
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Mar-26
|18.54
|21.44
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-May-22
|33.27
|39.96
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-May-23
|18.23
|21.4
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-May-26
|24.85
|27.23
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Nov-21
|23.51
|28.35
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Nov-24
|16.43
|18.78
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Nov-25
|16.58
|19.75
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Oct-21
|30.36
|37.45
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Oct-22
|21.37
|24.75
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Oct-23
|18.78
|21.9
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Sep-22
|26.16
|30.97
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Sep-23
|15.92
|18.3
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Sep-24
|19.09
|22.27
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|05-Sep-25
|15.61
|18.27
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Apr-22
|31.05
|37.1
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Apr-23
|17.03
|19.75
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Aug-21
|29.95
|37.09
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Aug-24
|18.01
|20.96
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Aug-25
|15.87
|18.58
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Aug-26
|22.27
|26.02
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Dec-21
|25
|30.34
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Dec-22
|17.58
|20.27
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Dec-23
|18.86
|21.92
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Dec-24
|15.26
|17.39
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Feb-23
|16.14
|18.32
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Feb-24
|18.58
|21.57
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Feb-25
|10.85
|11.65
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Feb-26
|14.81
|17.34
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Jan-22
|27.12
|33.05
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Jan-23
|17.05
|19.79
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Jan-25
|15.2
|17.27
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Jan-26
|15.6
|18.57
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Jul-21
|29.26
|36.1
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Jul-22
|29.58
|34.14
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Jul-23
|15.68
|18.18
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Jul-26
|22.37
|26.44
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Jun-22
|31.95
|37.27
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Jun-23
|15.57
|18.06
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Jun-24
|18.07
|21.24
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Jun-25
|13.59
|15.64
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Mar-23
|23.71
|28.4
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Mar-24
|19.39
|22.51
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Mar-25
|12.48
|13.94
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Mar-26
|20.86
|24.08
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-May-22
|34.56
|41.67
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-May-25
|14.68
|17.13
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-May-26
|24.79
|27.2
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Nov-23
|15.93
|18.15
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Nov-24
|16.48
|18.84
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Nov-25
|16.68
|19.89
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Oct-21
|30.55
|37.66
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Oct-22
|22.34
|25.82
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Oct-23
|18.63
|21.74
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Oct-25
|16.62
|19.53
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Sep-21
|33.68
|41.91
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Sep-22
|26.03
|30.85
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Sep-23
|17.63
|20.57
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|06-Sep-24
|19.23
|22.43
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Apr-22
|30.75
|36.77
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Apr-25
|14.63
|16.87
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Apr-26
|25.94
|28.04
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Aug-23
|13.78
|15.57
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Aug-24
|18.13
|21.11
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Aug-25
|15.91
|18.65
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Aug-26
|22.7
|26.49
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Dec-21
|25.86
|31.46
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Dec-22
|18.06
|21.02
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Dec-23
|18.4
|21.41
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Feb-22
|21.66
|25.65
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Feb-23
|15.47
|17.5
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Feb-24
|20.02
|23.3
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Feb-25
|11.55
|12.56
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Jan-22
|26.89
|32.75
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Jan-25
|15.19
|17.26
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Jan-26
|15
|17.78
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Jul-21
|29.52
|36.39
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Jul-22
|27.15
|31.4
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Jul-23
|14.79
|17.09
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Jul-25
|14.69
|17.05
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Jul-26
|22.31
|26.41
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Jun-22
|32.28
|37.68
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Jun-23
|15.26
|17.69
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Jun-24
|18.21
|21.41
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Mar-22
|36.77
|44.39
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Mar-23
|23.84
|28.53
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Mar-24
|18.94
|21.98
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Mar-25
|12.98
|14.59
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-May-24
|19.07
|22.42
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-May-25
|15.12
|17.68
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-May-26
|24.59
|26.95
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Nov-22
|15.44
|17.14
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Nov-23
|16.59
|18.89
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Nov-24
|16.24
|18.52
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Nov-25
|16.54
|19.72
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Oct-21
|30.61
|37.74
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Oct-22
|22.19
|25.62
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Oct-24
|17.44
|20.11
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Oct-25
|16.63
|19.54
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Sep-21
|32.83
|40.81
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Sep-22
|25.92
|30.81
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Sep-23
|17.86
|20.82
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|07-Sep-26
|21.53
|24.77
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Apr-22
|30.34
|36.27
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Apr-24
|18.83
|21.79
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Apr-25
|14.8
|17.04
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Apr-26
|24.39
|26.56
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Aug-22
|22.65
|26.32
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Aug-23
|13.39
|15
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Aug-24
|18.22
|21.21
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Aug-25
|15.81
|18.55
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Dec-21
|25.91
|31.58
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Dec-22
|18.46
|21.53
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Dec-23
|17.89
|20.85
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Dec-25
|16.35
|19.55
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Feb-22
|21.76
|25.82
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Feb-23
|15.68
|17.75
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Feb-24
|20.02
|23.31
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Jan-24
|18.41
|21.52
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Jan-25
|14.84
|16.77
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Jan-26
|14.99
|17.77
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Jul-21
|29.31
|36.13
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Jul-22
|28.25
|32.9
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Jul-24
|16.76
|19.44
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Jul-25
|14.85
|17.22
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Jul-26
|22.33
|26.4
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Jun-22
|30.17
|34.88
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Jun-23
|15.67
|18.17
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Jun-26
|20.65
|23.31
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Mar-22
|38.13
|45.81
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Mar-23
|24.45
|29.34
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Mar-24
|18.71
|21.63
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-May-24
|19.16
|22.56
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-May-25
|15.03
|17.59
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-May-26
|23.29
|25.52
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Nov-21
|23.12
|27.87
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Nov-22
|15.56
|17.3
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Nov-23
|15.56
|17.68
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Nov-24
|16.16
|18.42
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Oct-21
|30.37
|37.43
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Oct-24
|17.37
|20.07
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Oct-25
|16.76
|19.73
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Sep-21
|32.48
|40.35
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Sep-22
|23.45
|27.67
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Sep-23
|17.7
|20.67
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Sep-25
|15.25
|17.85
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|08-Sep-26
|21.61
|24.87
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Apr-24
|17.7
|20.45
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Apr-25
|14.65
|16.91
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Apr-26
|25.32
|27.74
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Dec-21
|25.82
|31.46
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Dec-22
|18.3
|21.3
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Dec-24
|15.24
|17.36
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Dec-25
|16.28
|19.48
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Feb-22
|22.71
|27.04
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Feb-23
|14.9
|16.72
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Feb-24
|19.91
|23.2
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Feb-26
|14.99
|17.59
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Jan-23
|16.9
|19.59
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Jan-24
|18.12
|21.13
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Jan-25
|14.57
|16.46
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Jan-26
|14.29
|16.83
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Jul-21
|29.03
|35.78
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Jul-24
|16.61
|19.26
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Jul-25
|15.11
|17.55
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Jul-26
|22.14
|26.28
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Jun-22
|30.14
|34.78
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Jun-23
|15.17
|17.57
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Jun-25
|13.47
|15.51
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Jun-26
|20.35
|23.07
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Mar-22
|36.5
|43.91
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Mar-23
|24.44
|29.33
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Mar-26
|23.08
|26.62
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-May-22
|34.3
|41.45
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-May-23
|17.89
|20.99
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-May-24
|19.24
|22.64
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-May-25
|15.2
|17.77
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Nov-21
|22.47
|27.05
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Nov-22
|15.61
|17.38
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Nov-23
|15.92
|18.04
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Oct-23
|18.89
|22
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Oct-24
|17.12
|19.7
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Oct-25
|16.71
|19.71
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Sep-21
|31.78
|39.44
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Sep-22
|23.87
|28.06
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Sep-24
|18.41
|21.44
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Sep-25
|15.45
|18.09
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|09-Sep-26
|21.73
|25
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Apr-25
|13.85
|15.94
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Apr-26
|24.35
|26.69
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Aug-21
|29.99
|37.13
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Aug-22
|20.76
|23.93
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Aug-23
|13.64
|15.34
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Dec-21
|26.91
|32.83
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Dec-24
|15.22
|17.33
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Dec-25
|16.69
|20.02
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Feb-22
|22.76
|27.11
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Feb-23
|14.42
|16.08
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Feb-25
|11.65
|12.68
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Feb-26
|15.11
|17.72
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Jan-22
|26.89
|32.75
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Jan-23
|16.59
|19.18
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Jan-24
|18.27
|21.31
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Jan-25
|14.88
|16.82
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Jul-23
|15.23
|17.67
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Jul-24
|16.67
|19.34
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Jul-25
|15.34
|17.85
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Jul-26
|21.93
|26.01
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Jun-22
|30.24
|34.83
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Jun-24
|18.02
|21.2
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Jun-25
|13.36
|15.4
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Jun-26
|22.82
|26.18
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Mar-22
|33.4
|40.1
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Mar-23
|24.52
|29.46
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Mar-25
|12.88
|14.51
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Mar-26
|19.74
|22.48
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-May-22
|34.23
|41.36
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-May-23
|17.67
|20.75
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-May-24
|19.14
|22.47
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Nov-21
|22.59
|27.21
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Nov-22
|15.99
|17.91
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Nov-23
|16.09
|18.26
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Nov-25
|16.61
|19.79
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Oct-22
|22.33
|25.76
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Oct-23
|19
|22.15
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Oct-24
|17.19
|19.76
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Oct-25
|16.95
|20.07
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Sep-21
|31.36
|38.9
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Sep-24
|18.84
|21.95
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Sep-25
|15.64
|18.32
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|10-Sep-26
|22.81
|26.24
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Apr-22
|30.66
|36.69
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Apr-23
|17.25
|20.01
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Apr-24
|17.64
|20.38
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Apr-25
|14.5
|16.73
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Aug-21
|30.1
|37.26
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Aug-22
|20.82
|23.98
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Aug-23
|14
|15.81
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Aug-25
|15.71
|18.46
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Aug-26
|22.59
|26.32
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Dec-23
|17.61
|20.55
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Dec-24
|15.67
|17.9
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Dec-25
|16.69
|20.03
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Feb-22
|23.16
|27.6
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Feb-25
|11.79
|12.82
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Feb-26
|15.12
|17.69
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Jan-22
|26.23
|31.9
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Jan-23
|16.68
|19.27
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Jan-24
|17.72
|20.72
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Jul-23
|14.78
|17.03
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Jul-24
|16.72
|19.37
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Jul-25
|15.71
|18.32
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Jun-24
|18.01
|21.19
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Jun-25
|13.6
|15.71
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Jun-26
|22.58
|25.93
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Mar-22
|33.64
|40.4
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Mar-24
|19.03
|21.99
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Mar-25
|12.75
|14.4
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Mar-26
|26.54
|29.92
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-May-22
|34.64
|41.77
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-May-23
|17.56
|20.62
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-May-26
|22.8
|25.15
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Nov-21
|22.72
|27.36
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Nov-22
|15.8
|17.67
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Nov-24
|16.03
|18.27
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Nov-25
|16.65
|19.85
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Oct-21
|30.45
|37.51
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Oct-22
|22.84
|26.37
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Oct-23
|19.06
|22.2
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Oct-24
|17
|19.53
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Sep-23
|18.12
|21.18
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Sep-24
|18.51
|21.52
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Sep-25
|15.46
|18.11
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|11-Sep-26
|22.94
|26.3
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Apr-22
|30.58
|36.6
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Apr-23
|17.49
|20.3
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Apr-24
|17.77
|20.55
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Aug-21
|30.03
|37.17
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Aug-22
|21.04
|24.21
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Aug-24
|18.31
|21.3
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Aug-25
|15.8
|18.56
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Aug-26
|21.31
|24.64
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Dec-22
|18.31
|21.38
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Dec-23
|17.51
|20.46
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Dec-24
|15.56
|17.76
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Dec-25
|16.71
|20.04
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Feb-25
|12.65
|13.95
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Feb-26
|15.06
|17.63
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Jan-22
|26.33
|32
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Jan-23
|16.62
|19.19
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Jan-24
|17.84
|20.86
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Jan-26
|14.41
|16.98
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Jul-21
|29.27
|36.09
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Jul-22
|28.13
|32.62
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Jul-23
|14.44
|16.62
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Jul-24
|16.73
|19.37
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Jun-23
|15.8
|18.36
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Jun-24
|18.24
|21.48
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Jun-25
|13.35
|15.39
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Jun-26
|22.31
|25.71
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Mar-24
|18.93
|21.87
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Mar-25
|13.65
|15.59
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Mar-26
|26.18
|28.9
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-May-22
|35.37
|42.6
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-May-23
|17.36
|20.44
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-May-26
|23.17
|25.69
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Nov-21
|21.49
|25.78
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Nov-24
|15.96
|18.23
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Nov-25
|16.74
|19.97
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Oct-21
|30.5
|37.56
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Oct-22
|22.31
|25.74
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Oct-23
|18.85
|21.98
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Sep-22
|21.97
|25.68
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Sep-23
|17.77
|20.72
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Sep-24
|18.45
|21.4
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|12-Sep-25
|15.9
|18.65
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Apr-22
|31.59
|37.8
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Apr-23
|17.51
|20.34
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Apr-26
|25.43
|27.92
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Aug-21
|30.95
|38.36
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Aug-24
|18.2
|21.14
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Aug-25
|15.86
|18.64
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Aug-26
|21.41
|24.79
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Dec-21
|26.73
|32.59
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Dec-22
|18.5
|21.58
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Dec-23
|17.86
|20.88
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Dec-24
|15.69
|17.9
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Feb-23
|14.4
|16.05
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Feb-24
|18.23
|20.99
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Feb-25
|12.53
|13.84
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Feb-26
|14.89
|17.43
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Jan-22
|26.63
|32.34
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Jan-23
|16.75
|19.33
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Jan-25
|14.79
|16.66
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Jan-26
|14.35
|16.88
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Jul-21
|29.34
|36.17
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Jul-22
|27.74
|32.14
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Jul-23
|14.84
|17.07
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Jul-26
|22.62
|26.8
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Jun-22
|30.35
|34.98
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Jun-23
|15.45
|17.87
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Jun-24
|18.48
|21.76
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Jun-25
|13.27
|15.25
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Mar-23
|24.1
|28.96
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Mar-24
|19.38
|22.46
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Mar-25
|13.51
|15.42
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Mar-26
|24.83
|27.14
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-May-22
|33.78
|40.52
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-May-24
|19.18
|22.51
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-May-25
|15.51
|18.16
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-May-26
|23.52
|26.09
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Nov-24
|15.55
|17.68
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Nov-25
|16.51
|19.68
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Oct-21
|30.81
|37.9
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Oct-22
|22.36
|25.85
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Oct-23
|19.12
|22.29
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Oct-25
|17.17
|20.31
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Sep-21
|31.39
|38.94
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Sep-22
|22.39
|26.17
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Sep-23
|18.38
|21.49
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|13-Sep-24
|18.61
|21.59
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Apr-22
|31.24
|37.29
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Apr-23
|18.07
|21.06
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Apr-25
|14.45
|16.66
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Apr-26
|25.21
|27.65
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Aug-23
|13.89
|15.68
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Aug-24
|18.32
|21.29
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Aug-25
|16.06
|18.91
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Aug-26
|21.15
|24.45
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Dec-21
|26.97
|32.9
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Dec-22
|18.4
|21.45
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Dec-23
|17.48
|20.39
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Feb-22
|25.22
|30.29
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Feb-23
|13.7
|15.14
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Feb-24
|17.68
|20.4
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Feb-25
|12.92
|14.34
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Jan-22
|26.34
|31.96
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Jan-25
|15.16
|17.11
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Jan-26
|14.38
|16.87
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Jul-21
|29.31
|36.13
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Jul-22
|27.32
|31.7
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Jul-23
|14.45
|16.63
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Jul-25
|15.78
|18.4
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Jul-26
|22.9
|27.07
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Jun-22
|30.15
|34.69
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Jun-23
|15.48
|17.89
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Jun-24
|18.64
|21.93
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Mar-22
|33.84
|40.7
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Mar-23
|24.51
|29.49
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Mar-24
|19.39
|22.46
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Mar-25
|13.48
|15.38
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-May-24
|18.86
|22.15
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-May-25
|16.09
|18.85
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-May-26
|23.46
|26.03
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Nov-22
|16.29
|18.23
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Nov-23
|15.51
|17.53
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Nov-24
|15.52
|17.64
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Nov-25
|16.69
|19.91
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Oct-21
|30.78
|37.87
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Oct-22
|22.16
|25.6
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Oct-24
|17.22
|19.82
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Oct-25
|17.13
|20.28
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Sep-21
|29.89
|36.98
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Sep-22
|22.32
|26.02
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Sep-23
|18.72
|21.92
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|14-Sep-26
|22.74
|25.93
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Apr-24
|17.84
|20.64
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Apr-25
|14.29
|16.5
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Apr-26
|25.79
|28.27
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Aug-22
|21.4
|24.64
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Aug-23
|14.29
|16.17
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Aug-24
|18.92
|22.1
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Aug-25
|16.23
|19.1
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Dec-21
|27.04
|33
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Dec-22
|18.43
|21.49
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Dec-23
|17.68
|20.67
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Dec-25
|16.7
|20.02
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Feb-22
|30.51
|37.11
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Feb-23
|13.47
|14.88
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Feb-24
|19.95
|23.18
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Jan-24
|17.76
|20.75
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Jan-25
|14.82
|16.69
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Jan-26
|14.31
|16.78
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Jul-21
|29.52
|36.42
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Jul-22
|27.9
|32.37
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Jul-24
|16.7
|19.34
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Jul-25
|15.62
|18.22
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Jul-26
|22.85
|26.99
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Jun-22
|31.22
|36.06
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Jun-23
|15.52
|17.93
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Jun-26
|21.5
|24.87
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Mar-22
|32.65
|39.38
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Mar-23
|24.34
|29.28
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Mar-24
|19.45
|22.55
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-May-23
|17.56
|20.68
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-May-24
|18.8
|22.07
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-May-25
|15.98
|18.75
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-May-26
|22.26
|24.64
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Nov-21
|21.56
|25.88
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Nov-22
|15.64
|17.48
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Nov-23
|15.71
|17.78
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Nov-24
|15.42
|17.54
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Oct-21
|30.76
|37.82
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Oct-24
|17.11
|19.75
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Oct-25
|16.7
|19.79
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Sep-21
|30.08
|37.19
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Sep-22
|21.98
|25.63
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Sep-23
|18.72
|21.91
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Sep-25
|15.96
|18.71
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|15-Sep-26
|23.31
|26.59
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Apr-24
|17.51
|20.21
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Apr-25
|14.39
|16.62
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Apr-26
|25.5
|27.89
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Aug-21
|31.25
|38.76
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Aug-22
|20.92
|24.1
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Aug-23
|13.86
|15.66
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Aug-24
|19.06
|22.27
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Dec-21
|27.03
|32.95
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Dec-22
|18.14
|21.17
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Dec-24
|15.53
|17.72
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Dec-25
|16.53
|19.81
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Feb-22
|32.01
|39.1
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Feb-23
|13.34
|14.75
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Feb-24
|19.79
|22.97
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Feb-26
|15.19
|17.79
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Jan-23
|17.05
|19.64
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Jan-24
|17.73
|20.71
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Jan-25
|13.9
|15.5
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Jan-26
|14.16
|16.57
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Jul-21
|29.48
|36.35
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Jul-24
|16.68
|19.32
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Jul-25
|15.92
|18.63
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Jul-26
|23.45
|27.68
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Jun-22
|30.94
|35.72
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Jun-23
|15.22
|17.61
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Jun-25
|13.66
|15.71
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Jun-26
|21.25
|24.67
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Mar-22
|31.29
|37.58
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Mar-23
|23.77
|28.59
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Mar-26
|25.28
|27.62
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-May-23
|17.77
|20.98
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-May-24
|18.67
|21.94
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-May-25
|15.93
|18.67
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Nov-21
|21.58
|25.86
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Nov-22
|15.96
|17.87
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Nov-23
|15.71
|17.78
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Oct-23
|19.14
|22.32
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Oct-24
|17.09
|19.66
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Oct-25
|16.94
|20.11
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Sep-21
|30.09
|37.2
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Sep-22
|22.42
|26.19
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Sep-24
|18.61
|21.6
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Sep-25
|15.65
|18.35
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|16-Sep-26
|22.84
|26.01
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Apr-23
|18.1
|21.08
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Apr-24
|19.03
|22.19
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Apr-25
|14.48
|16.7
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Apr-26
|25.11
|27.47
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Aug-21
|31.53
|39.12
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Aug-22
|21.43
|24.8
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Aug-23
|14.55
|16.56
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Aug-26
|20.8
|23.99
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Dec-21
|26.72
|32.63
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Dec-24
|15.62
|17.83
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Dec-25
|16.5
|19.77
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Feb-22
|32.4
|39.63
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Feb-23
|13.65
|15.15
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Feb-25
|12.78
|14.17
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Jan-22
|26.51
|32.15
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Jan-23
|17.29
|19.94
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Jan-24
|17.43
|20.36
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Jan-25
|13.2
|14.58
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Jul-23
|14.84
|17.15
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Jul-24
|17.02
|19.68
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Jul-25
|15.96
|18.67
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Jul-26
|23.47
|27.69
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Jun-22
|30.04
|34.68
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Jun-25
|13.78
|15.82
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Jun-26
|22.54
|26.32
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Mar-22
|30.89
|36.95
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Mar-23
|19.62
|23.26
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Mar-25
|13.43
|15.32
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Mar-26
|25.28
|27.45
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-May-22
|36.7
|44
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-May-23
|18.21
|21.52
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-May-24
|19.34
|22.76
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Nov-21
|21.51
|25.77
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Nov-22
|15.54
|17.41
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Nov-23
|15.78
|17.92
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Nov-25
|16.76
|20
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Oct-22
|22.35
|25.85
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Oct-23
|18.98
|22.16
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Oct-24
|16.54
|19
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Oct-25
|16.8
|19.97
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Sep-21
|30.02
|37.13
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Sep-24
|17.97
|20.81
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Sep-25
|16.71
|19.69
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|17-Sep-26
|23.51
|26.73
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Apr-23
|18.39
|21.44
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Apr-24
|19.4
|22.75
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Aug-21
|32
|39.76
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Aug-22
|21.7
|25.17
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Aug-23
|14.6
|16.59
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Aug-25
|16.34
|19.23
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Aug-26
|21.06
|24.31
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Dec-23
|17.39
|20.33
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Dec-24
|15.6
|17.79
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Dec-25
|16.4
|19.64
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Feb-22
|32.36
|39.59
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Feb-25
|12.8
|14.18
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Jan-22
|23.06
|27.65
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Jan-23
|17.17
|19.77
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Jan-24
|17.47
|20.4
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Jul-22
|27.32
|31.65
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Jul-23
|14.97
|17.3
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Jul-24
|17.06
|19.74
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Jul-25
|16.67
|19.57
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Jun-24
|18.48
|21.73
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Jun-25
|13.87
|15.95
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Jun-26
|21.65
|25.3
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Mar-22
|31.21
|37.34
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Mar-24
|19.23
|22.28
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Mar-25
|13.44
|15.34
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Mar-26
|26.19
|28.59
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-May-22
|37.88
|45.36
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-May-23
|18
|21.25
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-May-26
|22.78
|25.26
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Nov-21
|21.57
|25.87
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Nov-22
|15.67
|17.62
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Nov-24
|15.45
|17.58
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Nov-25
|16.68
|19.91
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Oct-21
|30.69
|37.74
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Oct-22
|21.91
|25.33
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Oct-23
|18.89
|22.02
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Oct-24
|16.6
|19.07
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Sep-23
|19.16
|22.39
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Sep-24
|18.13
|21.02
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Sep-25
|16.76
|19.7
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|18-Sep-26
|23.79
|26.97
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Apr-22
|31.87
|37.98
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Apr-23
|18.62
|21.74
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Apr-24
|19.89
|23.35
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Aug-21
|32.84
|40.88
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Aug-22
|22.08
|25.65
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Aug-24
|19.13
|22.33
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Aug-25
|16.37
|19.23
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Aug-26
|21.33
|24.64
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Dec-22
|18.25
|21.33
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Dec-23
|18.31
|21.5
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Dec-24
|15.72
|17.97
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Dec-25
|16.61
|19.9
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Feb-24
|19.7
|22.9
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Feb-25
|12.71
|14.08
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Feb-26
|14.96
|17.51
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Jan-22
|23.44
|28.06
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Jan-23
|17.64
|20.36
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Jan-24
|17.79
|20.72
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Jan-26
|14.4
|16.84
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Jul-21
|29.27
|36.12
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Jul-22
|27.55
|32.01
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Jul-23
|14.72
|16.97
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Jul-24
|17.8
|20.62
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Jun-23
|15.72
|18.25
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Jun-24
|18.36
|21.59
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Jun-25
|14.06
|16.18
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Jun-26
|22.31
|26.1
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Mar-24
|19.33
|22.48
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Mar-25
|13.43
|15.36
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Mar-26
|27.03
|29.44
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-May-22
|38.54
|46.06
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-May-23
|18.23
|21.5
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-May-25
|15.97
|18.71
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-May-26
|22.84
|25.36
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Nov-21
|21.47
|25.74
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Nov-24
|15.32
|17.41
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Nov-25
|16.57
|19.72
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Oct-21
|30.72
|37.77
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Oct-22
|22.15
|25.69
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Oct-23
|18.63
|21.57
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Sep-23
|18.75
|21.87
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Sep-24
|18.01
|20.86
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|19-Sep-25
|16.36
|19.25
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Apr-22
|31.14
|37.11
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Apr-23
|18.25
|21.33
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Apr-26
|23.03
|25.15
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Aug-21
|32.4
|40.33
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Aug-24
|19
|22.22
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Aug-25
|15.72
|18.41
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Aug-26
|21.36
|24.65
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Dec-21
|26.97
|32.96
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Dec-22
|18.4
|21.5
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Dec-23
|18.01
|21.13
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Dec-24
|15.66
|17.89
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Feb-23
|13.45
|14.89
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Feb-24
|20.38
|23.69
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Feb-25
|13.1
|14.53
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Feb-26
|15.31
|17.92
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Jan-22
|23.59
|28.27
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Jan-23
|17.54
|20.2
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Jan-25
|13
|14.32
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Jan-26
|14.23
|16.64
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Jul-22
|26.78
|30.99
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Jul-23
|13.89
|15.87
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Jul-26
|23.71
|27.98
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Jun-22
|31.39
|36.36
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Jun-23
|16.03
|18.56
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Jun-24
|18.69
|21.96
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Jun-25
|14.44
|16.67
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Mar-23
|20.03
|23.75
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Mar-24
|19.73
|22.93
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Mar-25
|14.09
|16.2
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Mar-26
|25.66
|27.69
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-May-22
|38.4
|45.85
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-May-24
|19.18
|22.57
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-May-25
|16.06
|18.8
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-May-26
|21.67
|24.08
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Nov-23
|16.33
|18.64
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Nov-24
|15.38
|17.45
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Nov-25
|16.3
|19.39
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Oct-21
|30.78
|37.85
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Oct-22
|22.09
|25.69
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Oct-23
|17.75
|20.53
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Sep-21
|30.25
|37.41
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Sep-22
|23.89
|28.1
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Sep-23
|19.11
|22.29
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|20-Sep-24
|18.18
|21.06
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Apr-22
|31.39
|37.47
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Apr-23
|18.23
|21.33
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Apr-26
|22.17
|24.3
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Aug-23
|14.45
|16.4
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Aug-24
|19.22
|22.44
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Aug-25
|15.86
|18.59
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Aug-26
|21.42
|24.73
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Dec-21
|26.41
|32.27
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Dec-22
|18.14
|21.17
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Dec-23
|18.31
|21.5
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Feb-22
|32.26
|39.46
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Feb-23
|13.22
|14.66
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Feb-24
|20.63
|24.07
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Feb-25
|12.83
|14.23
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Jan-22
|20.88
|24.72
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Jan-25
|12.85
|14.14
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Jan-26
|14.33
|16.75
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Jul-21
|29.57
|36.46
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Jul-22
|26.43
|30.63
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Jul-23
|12.41
|13.96
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Jul-25
|16.75
|19.68
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Jul-26
|24.05
|28.33
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Jun-22
|31.86
|36.96
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Jun-23
|15.58
|18.07
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Jun-24
|18.37
|21.58
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Mar-22
|31.44
|37.55
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Mar-23
|19.48
|23.05
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Mar-24
|19.61
|22.85
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Mar-25
|14.35
|16.49
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-May-24
|19.3
|22.73
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-May-25
|15.63
|18.29
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-May-26
|22.1
|24.64
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Nov-22
|15.94
|17.98
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Nov-23
|16.9
|19.31
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Nov-24
|15.38
|17.47
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Nov-25
|16.49
|19.64
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Oct-21
|30.69
|37.74
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Oct-22
|22.72
|26.5
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Oct-24
|16.55
|19
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Oct-25
|16.55
|19.72
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Sep-21
|30.07
|37.18
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Sep-22
|23.58
|27.7
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Sep-23
|18.86
|22.01
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|21-Sep-26
|24.12
|27.3
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Apr-22
|32.18
|38.69
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Apr-24
|19.75
|23.24
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Apr-25
|14.93
|17.32
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Apr-26
|24.68
|27.4
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Aug-22
|22.14
|25.69
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Aug-23
|14.98
|17.1
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Aug-24
|19.22
|22.44
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Aug-25
|15.83
|18.57
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Dec-21
|25.9
|31.55
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Dec-22
|18.23
|21.3
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Dec-23
|18.07
|21.2
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Dec-25
|16.14
|19.28
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Feb-22
|32.37
|39.5
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Feb-23
|13.88
|15.44
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Feb-24
|20.58
|24
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Jan-24
|17.8
|20.76
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Jan-25
|13.15
|14.49
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Jan-26
|14.29
|16.7
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Jul-21
|29.7
|36.61
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Jul-22
|27.18
|31.52
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Jul-24
|17.76
|20.57
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Jul-25
|16.56
|19.49
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Jul-26
|24.15
|28.46
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Jun-22
|32.62
|37.91
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Jun-23
|16.15
|18.81
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Jun-26
|22.55
|26.38
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Mar-22
|31.54
|37.67
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Mar-23
|17.25
|20.11
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Mar-24
|19.81
|23.07
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-May-23
|18.28
|21.57
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-May-25
|15.9
|18.65
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-May-26
|22.03
|24.62
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Nov-21
|21.39
|25.66
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Nov-22
|18.2
|20.89
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Nov-23
|16.78
|19.25
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Nov-24
|15.42
|17.51
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Oct-21
|30.51
|37.48
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Oct-24
|16.6
|19.04
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Oct-25
|16.66
|19.85
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Sep-21
|30.17
|37.26
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Sep-22
|23.79
|27.94
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Sep-23
|18.66
|21.79
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Sep-25
|16.25
|19.16
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|22-Sep-26
|23.64
|26.67
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Apr-24
|19.52
|22.94
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Apr-25
|14.85
|17.24
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Apr-26
|24.76
|27.36
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Aug-21
|32.99
|41.12
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Aug-22
|21.46
|24.82
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Aug-23
|15.06
|17.21
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Aug-24
|19.09
|22.28
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Dec-21
|26.61
|32.46
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Dec-22
|18.42
|21.52
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Dec-24
|15.7
|17.93
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Dec-25
|16.12
|19.26
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Feb-22
|31.74
|38.68
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Feb-23
|13.28
|14.74
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Feb-24
|20.85
|24.31
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Feb-26
|15.22
|17.79
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Jan-24
|17.88
|20.82
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Jan-25
|12.55
|13.75
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Jan-26
|14.2
|16.59
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Jul-21
|29.58
|36.48
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Jul-24
|17.25
|19.98
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Jul-25
|15.91
|18.62
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Jul-26
|24.08
|28.33
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Jun-22
|32.23
|37.62
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Jun-23
|15.94
|18.59
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Jun-25
|14.4
|16.6
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Jun-26
|23.15
|27.15
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Mar-22
|31.74
|37.86
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Mar-23
|17.38
|20.25
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Mar-26
|25.35
|27.41
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-May-22
|38.57
|46.02
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-May-23
|18.14
|21.42
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-May-24
|19.23
|22.63
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-May-25
|15.78
|18.52
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Nov-21
|21.15
|25.36
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Nov-22
|19.01
|21.86
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Nov-23
|17.17
|19.67
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Oct-23
|18.31
|21.26
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Oct-24
|16.8
|19.29
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Oct-25
|16.23
|19.28
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Sep-21
|30.06
|37.15
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Sep-22
|23.86
|28.06
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Sep-24
|18.21
|21.11
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Sep-25
|16.3
|19.23
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|23-Sep-26
|23.74
|26.79
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Apr-23
|18.37
|21.48
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Apr-24
|19.84
|23.3
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Apr-25
|14.73
|17.12
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Apr-26
|24.44
|26.93
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Aug-21
|33.36
|41.56
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Aug-22
|21.87
|25.33
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Aug-23
|15.05
|17.22
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Aug-26
|21.2
|24.47
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Dec-21
|26.65
|32.52
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Dec-24
|15.43
|17.57
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Dec-25
|15.93
|18.98
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Feb-22
|30.97
|37.66
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Feb-23
|17.56
|20.31
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Feb-25
|12.63
|14.03
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Feb-26
|15.66
|18.34
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Jan-22
|20.53
|24.29
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Jan-24
|18.48
|21.51
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Jan-25
|12.66
|13.87
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Jul-23
|12.58
|14.18
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Jul-24
|17.52
|20.3
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Jul-25
|16.04
|18.76
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Jul-26
|23.48
|27.55
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Jun-22
|32.9
|38.39
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Jun-24
|18.31
|21.52
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Jun-25
|14.62
|17
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Jun-26
|23.1
|27.07
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Mar-22
|31.99
|38.18
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Mar-23
|17.45
|20.35
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Mar-25
|14.28
|16.39
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Mar-26
|24.37
|26.33
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-May-22
|38.71
|46.23
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-May-23
|17.98
|21.22
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-May-24
|19.16
|22.53
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Nov-21
|21.31
|25.54
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Nov-22
|18.58
|21.3
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Nov-23
|17.22
|19.75
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Nov-25
|16.4
|19.52
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Oct-23
|18.61
|21.54
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Oct-24
|16.72
|19.19
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Oct-25
|16.45
|19.56
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Sep-21
|30.45
|37.59
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Sep-24
|17.7
|20.46
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Sep-25
|16.58
|19.61
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|24-Sep-26
|23.81
|26.85
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Apr-22
|32.37
|38.9
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Apr-23
|18.16
|21.22
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Apr-24
|19.73
|23.16
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Apr-25
|14.87
|17.3
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Aug-21
|34.2
|42.62
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Aug-22
|22.24
|25.69
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Aug-23
|14.98
|17.16
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Aug-26
|21.13
|24.38
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Feb-22
|33.64
|41.02
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Feb-25
|12.63
|14.04
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Feb-26
|17.18
|20.31
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Jan-22
|20.82
|24.71
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Jan-23
|17.78
|20.46
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Jan-24
|18.48
|21.48
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Jul-22
|27.03
|31.34
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Jul-23
|12.99
|14.63
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Jul-24
|17.35
|20.14
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Jul-25
|15.89
|18.61
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Jun-24
|18.52
|21.77
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Jun-25
|14.08
|16.28
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Jun-26
|23.08
|27.04
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Mar-22
|31.78
|37.92
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Mar-24
|19.94
|23.23
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Mar-25
|14.29
|16.41
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Mar-26
|25.84
|28.14
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-May-22
|37.96
|45.24
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-May-23
|18.33
|21.63
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Nov-21
|21.95
|26.33
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Nov-22
|18.3
|20.98
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Nov-24
|15.38
|17.49
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Nov-25
|16.47
|19.62
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Oct-21
|30.38
|37.29
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Oct-22
|21.99
|25.59
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Oct-23
|18.3
|21.14
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Oct-24
|16.72
|19.22
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Sep-23
|18.74
|21.92
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Sep-24
|17.41
|20.1
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|25-Sep-25
|16.79
|19.84
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Apr-22
|32.3
|38.75
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Apr-23
|18.02
|21.08
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Apr-24
|19.56
|22.97
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Aug-21
|34.14
|42.55
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Aug-22
|22.32
|25.8
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Aug-25
|15.68
|18.4
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Aug-26
|21.24
|24.53
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Feb-24
|20.67
|24.12
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Feb-25
|12.97
|14.41
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Feb-26
|17.36
|20.52
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Jan-22
|20.98
|24.87
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Jan-23
|16.14
|18.31
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Jan-24
|18.29
|21.23
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Jan-26
|14.68
|17.19
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Jul-21
|29.56
|36.53
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Jul-22
|25.79
|29.89
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Jul-23
|13.06
|14.66
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Jul-24
|17.7
|20.53
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Jun-23
|16
|18.67
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Jun-24
|17.7
|20.74
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Jun-25
|14.37
|16.62
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Jun-26
|22.85
|26.76
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Mar-24
|19.83
|23.13
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Mar-25
|14.52
|16.7
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Mar-26
|25.42
|27.62
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-May-22
|36.45
|43.2
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-May-23
|17.9
|21.11
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-May-26
|20.94
|23.56
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Nov-21
|21.81
|26.21
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Nov-24
|15.22
|17.28
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Nov-25
|16.19
|19.3
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Oct-21
|29.57
|36.24
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Oct-22
|21.7
|25.24
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Oct-23
|18.32
|21.14
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Sep-22
|24.06
|28.31
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Sep-23
|19.17
|22.41
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Sep-24
|17.53
|20.28
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|26-Sep-25
|17.02
|20.08
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Apr-22
|33.2
|39.81
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Apr-23
|18.24
|21.43
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Apr-26
|25.76
|28.36
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Aug-21
|34.31
|42.73
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Aug-24
|18.8
|21.92
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Aug-25
|15.82
|18.55
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Aug-26
|21.4
|24.73
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Dec-23
|18
|21.13
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Dec-24
|15.35
|17.49
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Feb-23
|17.58
|20.33
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Feb-24
|20.94
|24.4
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Feb-25
|12.85
|14.24
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Feb-26
|17.46
|20.62
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Jan-22
|21.54
|25.6
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Jan-23
|16
|18.13
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Jan-25
|12.7
|13.92
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Jan-26
|14.63
|17.12
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Jul-21
|29.74
|36.76
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Jul-22
|24.32
|28.08
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Jul-23
|12.53
|14.06
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Jul-26
|23.41
|27.46
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Jun-22
|32.39
|37.59
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Jun-23
|15.79
|18.39
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Jun-24
|17.71
|20.72
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Jun-25
|14.37
|16.6
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Mar-23
|17.13
|19.97
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Mar-24
|19.84
|23.14
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Mar-25
|14.63
|16.84
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Mar-26
|26.34
|28.63
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-May-22
|34.98
|41.24
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-May-25
|16.13
|18.93
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Nov-23
|17.64
|20.26
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Nov-24
|15.34
|17.45
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Nov-25
|16.51
|19.71
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Oct-21
|29.18
|35.75
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Oct-22
|21.44
|24.91
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Oct-23
|17.91
|20.68
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Oct-25
|16.66
|19.81
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Sep-21
|30.37
|37.49
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Sep-22
|23.62
|27.78
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Sep-23
|18.86
|21.99
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|27-Sep-24
|17.3
|19.99
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Apr-22
|33.23
|39.81
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Apr-23
|18.29
|21.5
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Apr-25
|15.01
|17.46
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Apr-26
|24.21
|26.5
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Aug-24
|19.52
|22.79
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Aug-25
|15.91
|18.67
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Aug-26
|20.59
|23.8
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Dec-22
|18.26
|21.32
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Dec-23
|18.48
|21.69
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Feb-22
|33.31
|40.59
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Feb-23
|17.55
|20.3
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Feb-24
|21.15
|24.65
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Feb-25
|13.06
|14.48
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Jan-22
|21.79
|25.88
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Jan-25
|12.78
|13.99
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Jan-26
|14.74
|17.24
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Jul-21
|30.01
|37.04
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Jul-22
|24.06
|27.75
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Jul-23
|13
|14.62
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Jul-25
|16.03
|18.78
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Jul-26
|23.17
|27.22
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Jun-22
|30.7
|35.58
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Jun-23
|15.71
|18.31
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Jun-24
|17.14
|19.97
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Mar-22
|32.08
|38.28
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Mar-23
|17.04
|19.83
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Mar-24
|19.58
|22.84
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Mar-25
|14.52
|16.71
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-May-24
|18.71
|21.98
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-May-25
|13.91
|16.09
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-May-26
|20.52
|23.2
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Nov-22
|18.51
|21.31
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Nov-23
|17.49
|20.06
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Nov-24
|15.47
|17.62
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Nov-25
|16.47
|19.66
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Oct-21
|29.01
|35.55
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Oct-22
|21.54
|25.01
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Oct-24
|16.98
|19.56
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Oct-25
|16.64
|19.79
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Sep-21
|30.39
|37.53
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Sep-22
|20.8
|24.12
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|28-Sep-23
|18.89
|22.06
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Apr-22
|32.83
|39.37
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Apr-24
|19.77
|23.24
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Apr-25
|14.75
|17.17
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Apr-26
|25.27
|27.75
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Aug-23
|15.45
|17.72
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Aug-24
|19.1
|22.32
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Aug-25
|15.73
|18.46
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Dec-21
|26.77
|32.6
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Dec-22
|18.37
|21.45
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Dec-23
|18.26
|21.43
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Dec-25
|16.02
|19.09
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Feb-24
|21.05
|24.51
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Jan-24
|18.17
|21.09
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Jan-26
|14.61
|17.07
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Jul-21
|29.94
|36.94
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Jul-22
|24.37
|28.14
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Jul-24
|17.57
|20.35
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Jul-25
|16.1
|18.83
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Jul-26
|23.01
|26.99
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Jun-22
|30.66
|35.69
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Jun-26
|21.87
|25.68
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Mar-22
|31.4
|37.44
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Mar-23
|17.27
|20.11
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-May-24
|18.44
|21.63
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-May-25
|14.4
|16.67
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-May-26
|20.21
|22.94
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Nov-21
|21.54
|25.85
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Nov-22
|17.73
|20.33
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Nov-23
|17.49
|20.07
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Nov-24
|15.25
|17.34
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Oct-21
|28.87
|35.34
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Oct-24
|16.85
|19.36
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Oct-25
|16.65
|19.77
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Sep-21
|30.56
|37.72
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Sep-22
|21.59
|25
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Sep-23
|19.19
|22.41
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|29-Sep-25
|17.03
|20.09
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Apr-24
|19.7
|23.13
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Apr-25
|15.2
|17.71
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Apr-26
|25.05
|27.48
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Aug-22
|23.22
|27.02
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Aug-23
|15.15
|17.34
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Aug-24
|19.28
|22.51
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Dec-21
|26.96
|32.84
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Dec-22
|18.29
|21.35
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Dec-24
|15.41
|17.57
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Dec-25
|15.62
|18.59
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Jan-23
|16.49
|18.7
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Jan-24
|18.25
|21.13
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Jan-26
|14.76
|17.26
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Jul-21
|29.84
|36.84
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Jul-24
|17.51
|20.28
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Jul-25
|15.94
|18.61
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Jul-26
|23.77
|27.88
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Jun-22
|30.99
|36.14
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Jun-23
|15.56
|18.04
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Jun-25
|14.19
|16.35
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Jun-26
|21.56
|25.46
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Mar-22
|31.44
|37.48
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Mar-23
|16.91
|19.7
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Mar-26
|25.41
|27.47
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-May-22
|34.37
|40.57
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-May-23
|18.15
|21.41
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-May-24
|18.37
|21.6
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-May-25
|14.27
|16.5
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Nov-21
|23.24
|28.07
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Nov-22
|17.44
|20.09
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Nov-23
|18.94
|22
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Oct-23
|18.65
|21.56
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Oct-24
|16.69
|19.16
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Oct-25
|16.45
|19.56
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Sep-21
|30.46
|37.57
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Sep-22
|21.4
|24.76
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Sep-24
|17.21
|19.88
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|30-Sep-25
|17.05
|20.09
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|31-Aug-21
|34.34
|42.77
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|31-Aug-22
|23.29
|27.2
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|31-Aug-23
|15.6
|17.91
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|31-Dec-21
|26.99
|32.9
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|31-Dec-24
|15.28
|17.4
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|31-Dec-25
|15.63
|18.59
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|31-Jan-22
|21.74
|25.82
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|31-Jan-23
|16.41
|18.6
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|31-Jan-24
|19.26
|22.34
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|31-Jan-25
|11.89
|12.89
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|31-Jul-23
|12.48
|13.99
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|31-Jul-24
|17.45
|20.19
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|31-Jul-25
|16.13
|18.86
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|31-Jul-26
|22.99
|26.84
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|31-Mar-22
|31.35
|37.5
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|31-Mar-23
|17.35
|20.24
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|31-Mar-26
|25.77
|28.02
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|31-May-22
|34.52
|40.61
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|31-May-23
|17.48
|20.57
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|31-May-24
|18.36
|21.59
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|31-Oct-22
|23.27
|27.27
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|31-Oct-23
|18.75
|21.62
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT00c
|31-Oct-25
|16.56
|19.67
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Apr-22
|31.57
|37.784
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Apr-23
|17.91
|20.881
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Apr-24
|18.922
|22.06
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Apr-25
|14.684
|16.977
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Apr-26
|25.052
|27.451
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Aug-21
|31.7
|39.352
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Aug-22
|22.2
|25.691
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Aug-23
|14.27
|16.202
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Aug-24
|18.617
|21.693
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Aug-25
|15.92
|18.68
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Aug-26
|21.635
|25.075
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Dec-21
|26.15
|31.86
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Dec-22
|18.2
|21.179
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Dec-23
|18.152
|21.22
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Dec-24
|15.461
|17.632
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Dec-25
|16.348
|19.549
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Feb-22
|27.88
|33.707
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Feb-23
|14.993
|16.877
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Feb-24
|19.876
|23.11
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Feb-25
|12.329
|13.564
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Feb-26
|15.43
|18.104
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Jan-22
|24.26
|29.223
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Jan-23
|17.01
|19.601
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Jan-24
|18.07
|21.068
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Jan-25
|13.936
|15.565
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Jan-26
|14.647
|17.221
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Jul-21
|29.9
|36.915
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Jul-22
|27.25
|31.572
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Jul-23
|14.269
|16.354
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Jul-24
|17.133
|19.863
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Jul-25
|15.641
|18.256
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Jul-26
|23.008
|27.131
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Jun-22
|31.41
|36.449
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Jun-23
|15.687
|18.215
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Jun-24
|18.166
|21.346
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Jun-25
|13.927
|16.054
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Jun-26
|21.903
|25.337
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Mar-22
|33.06
|39.722
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Mar-23
|20.693
|24.542
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Mar-24
|19.442
|22.567
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Mar-25
|13.571
|15.432
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Mar-26
|23.82
|26.396
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-May-22
|35.8
|42.799
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-May-23
|17.991
|21.182
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-May-24
|19.001
|22.336
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-May-25
|15.354
|17.942
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-May-26
|22.695
|25.185
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Nov-21
|22.87
|27.558
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Nov-22
|17.46
|19.855
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Nov-23
|16.71
|19.075
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Nov-24
|15.783
|17.98
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Nov-25
|16.573
|19.752
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Oct-21
|30.3
|37.274
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Oct-22
|22.08
|25.592
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Oct-23
|18.713
|21.747
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Oct-24
|17.045
|19.622
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Oct-25
|16.71
|19.791
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Sep-21
|31.26
|38.722
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Sep-22
|23.43
|27.491
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Sep-23
|18.32
|21.366
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Sep-24
|18.32
|21.268
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Sep-25
|16.155
|18.988
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CRBCT03c
|01-Sep-26
|23.483
|26.101
|DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
|CSKCG00c
|01-Apr-22
|22.85
|33.47
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Apr-24
|11.73
|16.82
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Apr-25
|10.09
|14.52
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Apr-26
|13.94
|19.75
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Aug-22
|17.22
|24.78
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Aug-23
|9.2
|12.97
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Aug-24
|11.31
|16.22
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Aug-25
|11.54
|16.78
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Dec-21
|15.11
|22.1
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Dec-22
|9.67
|13.61
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Dec-23
|10.89
|15.5
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Dec-25
|11.02
|16.16
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Feb-23
|8.87
|12.32
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Feb-24
|8.26
|11.5
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Jul-21
|19.23
|28.51
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Jul-22
|22.49
|32.34
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Jul-24
|11.64
|16.71
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Jul-25
|10.32
|14.91
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Jul-26
|14.12
|20.36
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Jun-22
|23.47
|33.85
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Jun-23
|8.3
|11.76
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Mar-22
|21.82
|31.96
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Mar-23
|11.68
|16.82
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Mar-24
|10.79
|15.4
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Nov-21
|17.03
|25
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Nov-22
|10.65
|15.04
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Nov-23
|9.48
|13.24
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Nov-24
|10.42
|14.9
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Oct-21
|21.76
|32.38
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Oct-24
|11.73
|16.99
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Oct-25
|11.02
|16.06
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Sep-21
|23.5
|35.08
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Sep-22
|14.78
|21.41
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Sep-25
|12.38
|18.11
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|01-Sep-26
|15.02
|21.43
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Apr-24
|11.4
|16.31
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Apr-25
|9.9
|14.23
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Apr-26
|13.94
|19.67
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Aug-21
|18.57
|27.51
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Aug-22
|16.89
|24.38
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Aug-23
|9.24
|13.03
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Aug-24
|11.31
|16.24
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Dec-21
|15.11
|22.09
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Dec-22
|8.96
|12.56
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Dec-24
|8.49
|12.06
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Dec-25
|11.02
|16.16
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Feb-23
|8.87
|12.36
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Feb-24
|8.17
|11.37
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Feb-26
|8.07
|11.56
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Jan-24
|8.73
|12.29
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Jan-25
|7.88
|11.1
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Jan-26
|8.35
|12.09
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Jul-21
|19.61
|29.09
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Jul-24
|11.45
|16.39
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Jul-25
|10.32
|14.9
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Jul-26
|13.98
|20.2
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Jun-22
|23.33
|33.66
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Jun-25
|8.77
|12.58
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Jun-26
|15.25
|21.93
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Mar-22
|22.95
|33.55
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Mar-23
|11.68
|16.83
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Mar-26
|10.93
|15.72
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-May-23
|9.95
|14.18
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-May-24
|13.93
|20.24
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-May-25
|10.18
|14.76
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Nov-21
|16.14
|23.62
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Nov-22
|10.65
|15.07
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Nov-23
|9.25
|12.92
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Oct-23
|12.2
|17.46
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Oct-24
|11.73
|16.93
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Oct-25
|10.74
|15.65
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Sep-21
|23.12
|34.51
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Sep-22
|13.94
|20.1
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Sep-24
|10.93
|15.64
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Sep-25
|12.29
|17.96
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|02-Sep-26
|14.78
|21.05
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Apr-23
|10.7
|15.33
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Apr-24
|11.4
|16.31
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Apr-25
|9.62
|13.82
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Aug-21
|18.25
|27.03
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Aug-22
|16.19
|23.39
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Aug-23
|9.24
|13.05
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Aug-26
|14.46
|20.54
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Dec-21
|15.29
|22.37
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Dec-24
|8.35
|11.84
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Dec-25
|10.97
|16.1
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Feb-22
|14.78
|21.34
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Feb-23
|8.87
|12.42
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Feb-25
|6.52
|8.95
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Feb-26
|8.02
|11.49
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Jan-22
|15.95
|23.31
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Jan-23
|8.07
|11.26
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Jan-24
|8.21
|11.53
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Jan-25
|7.69
|10.8
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Jul-23
|8.63
|12.19
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Jul-24
|11.5
|16.47
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Jul-25
|10.27
|14.83
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Jul-26
|13.37
|19.29
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Jun-22
|23.28
|33.53
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Jun-24
|11.59
|16.71
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Jun-25
|8.72
|12.5
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Jun-26
|15.86
|22.83
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Mar-22
|24.07
|35.18
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Mar-23
|10.98
|15.76
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Mar-25
|9.24
|13.25
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Mar-26
|11.35
|16.27
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-May-23
|9.95
|14.24
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-May-24
|13.37
|19.38
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Nov-21
|15.2
|22.19
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Nov-22
|10.32
|14.58
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Nov-23
|9.06
|12.62
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Nov-25
|10.46
|15.23
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Oct-22
|15.48
|22.47
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Oct-23
|11.26
|16.03
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Oct-24
|11.78
|17.01
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Oct-25
|10.74
|15.66
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Sep-21
|23.12
|34.49
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Sep-24
|10.7
|15.25
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Sep-25
|12.05
|17.61
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|03-Sep-26
|14.78
|21.07
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Apr-22
|20.55
|29.94
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Apr-23
|10.74
|15.39
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Apr-24
|11.4
|16.32
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Apr-25
|9.62
|13.87
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Aug-21
|18.86
|27.97
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Aug-22
|16.05
|23.2
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Aug-23
|9.15
|12.87
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Aug-25
|11.44
|16.65
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Aug-26
|14.55
|20.68
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Dec-23
|11.45
|16.42
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Dec-24
|8.35
|11.82
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Dec-25
|10.93
|16.03
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Feb-22
|15.3
|22.1
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Feb-25
|6.43
|8.83
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Feb-26
|8.07
|11.53
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Jan-22
|15.86
|23.17
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Jan-23
|7.74
|10.83
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Jan-24
|8.21
|11.5
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Jul-22
|20.19
|28.78
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Jul-23
|8.63
|12.2
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Jul-24
|11.5
|16.47
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Jul-25
|10.27
|14.83
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Jun-24
|11.49
|16.61
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Jun-25
|8.77
|12.57
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Jun-26
|15.86
|22.85
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Mar-22
|24.26
|35.53
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Mar-24
|10.98
|15.66
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Mar-25
|9.19
|13.21
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Mar-26
|12.39
|17.79
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-May-22
|20.79
|30.24
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-May-23
|9.66
|13.84
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-May-26
|15.67
|22.51
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Nov-22
|10.37
|14.63
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Nov-24
|10.46
|14.99
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Nov-25
|10.27
|14.96
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Oct-21
|21.58
|32.07
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Oct-22
|15.67
|22.75
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Oct-23
|11.78
|16.84
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Oct-24
|12.06
|17.39
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Sep-23
|9.29
|13.09
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Sep-24
|10.6
|15.14
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Sep-25
|11.68
|17.06
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|04-Sep-26
|14.74
|21.02
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Apr-22
|20.6
|29.98
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Apr-23
|10.74
|15.4
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Apr-24
|11.31
|16.15
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Aug-21
|19.09
|28.36
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Aug-22
|14.64
|21.1
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Aug-24
|11.02
|15.86
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Aug-25
|11.54
|16.8
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Aug-26
|14.17
|20.17
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Dec-22
|8.96
|12.56
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Dec-23
|11.35
|16.26
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Dec-24
|8.26
|11.69
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Dec-25
|10.97
|16.09
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Feb-24
|8.07
|11.25
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Feb-25
|7.09
|9.83
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Feb-26
|8.16
|11.66
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Jan-22
|15.86
|23.18
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Jan-23
|7.46
|10.41
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Jan-24
|7.93
|11.1
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Jan-26
|8.35
|12.1
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Jul-21
|19.42
|28.79
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Jul-22
|20.19
|28.75
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Jul-23
|8.35
|11.78
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Jul-24
|11.5
|16.46
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Jun-23
|8.35
|11.77
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Jun-24
|11.4
|16.47
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Jun-25
|8.63
|12.36
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Jun-26
|15.53
|22.38
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Mar-24
|11.54
|16.55
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Mar-25
|8.63
|12.35
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Mar-26
|12.53
|17.93
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-May-22
|21.49
|31.3
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-May-23
|9.66
|13.84
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-May-25
|9.52
|13.77
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-May-26
|15.82
|22.6
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Nov-21
|14.03
|20.42
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Nov-24
|10.42
|14.9
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Nov-25
|10.22
|14.89
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Oct-21
|21.48
|31.91
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Oct-22
|15.81
|22.92
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Oct-23
|11.64
|16.7
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Sep-22
|13.61
|19.57
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Sep-23
|9.29
|13.1
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Sep-24
|10.46
|14.9
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|05-Sep-25
|11.49
|16.78
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Apr-22
|20.6
|29.99
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Apr-23
|10.74
|15.38
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Apr-26
|14.08
|19.92
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Aug-21
|19.09
|28.34
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Aug-24
|10.98
|15.79
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Aug-25
|11.54
|16.8
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Aug-26
|14.17
|20.17
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Dec-21
|15.29
|22.4
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Dec-22
|8.73
|12.24
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Dec-23
|10.84
|15.5
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Dec-24
|8.26
|11.7
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Feb-23
|8.87
|12.45
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Feb-24
|7.98
|11.11
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Feb-25
|7.09
|9.85
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Feb-26
|8.16
|11.67
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Jan-22
|15.86
|23.17
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Jan-23
|7.46
|10.4
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Jan-25
|7.69
|10.79
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Jan-26
|8.3
|12.02
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Jul-21
|19.23
|28.5
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Jul-22
|20.05
|28.68
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Jul-23
|8.16
|11.49
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Jul-26
|13.09
|18.9
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Jun-22
|23.42
|33.72
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Jun-23
|8.35
|11.79
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Jun-24
|11.4
|16.45
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Jun-25
|8.63
|12.36
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Mar-23
|10.98
|15.75
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Mar-24
|12.06
|17.35
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Mar-25
|8.63
|12.37
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Mar-26
|13.52
|19.17
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-May-22
|22.1
|32.23
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-May-24
|13.42
|19.45
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-May-25
|9.43
|13.6
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-May-26
|16
|22.99
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Nov-23
|9.06
|12.63
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Nov-24
|10.23
|14.62
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Nov-25
|10.46
|15.25
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Oct-21
|21.77
|32.32
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Oct-22
|16.05
|23.21
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Oct-23
|11.78
|16.91
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Oct-25
|10.69
|15.58
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Sep-21
|21.95
|32.71
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Sep-22
|13.09
|18.78
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Sep-23
|9.34
|13.16
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|06-Sep-24
|10.46
|14.93
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Apr-22
|20.46
|29.84
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Apr-25
|9.19
|13.28
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Apr-26
|13.85
|19.59
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Aug-23
|9.2
|12.95
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Aug-24
|10.98
|15.79
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Aug-25
|11.21
|16.31
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Aug-26
|14.08
|19.99
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Dec-21
|15.76
|23.1
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Dec-22
|8.49
|11.93
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Dec-23
|10.65
|15.27
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Feb-22
|16.05
|23.25
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Feb-23
|8.35
|11.63
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Feb-24
|8.21
|11.47
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Feb-25
|7.04
|9.78
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Jan-22
|16
|23.35
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Jan-25
|7.55
|10.59
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Jan-26
|8.21
|11.88
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Jul-21
|19.14
|28.39
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Jul-22
|19.06
|27.3
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Jul-23
|7.88
|11.07
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Jul-25
|10.23
|14.77
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Jul-26
|13.09
|18.89
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Jun-22
|23.33
|33.61
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Jun-23
|8.31
|11.7
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Jun-24
|11.35
|16.38
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Mar-22
|26.28
|38.4
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Mar-23
|10.6
|15.14
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Mar-24
|12.01
|17.27
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Mar-25
|8.58
|12.29
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-May-24
|13.42
|19.45
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-May-25
|9.47
|13.66
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-May-26
|15.39
|22.16
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Nov-22
|10.37
|14.62
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Nov-23
|9.01
|12.57
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Nov-24
|9.95
|14.2
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Nov-25
|10.46
|15.25
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Oct-21
|21.81
|32.42
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Oct-22
|16.19
|23.42
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Oct-24
|12.15
|17.53
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Oct-25
|10.69
|15.57
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Sep-21
|21.58
|32.12
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Sep-22
|13.56
|19.55
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Sep-23
|9.71
|13.72
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|07-Sep-26
|15.07
|21.53
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Apr-22
|19.47
|28.3
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Apr-24
|11.17
|15.94
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Apr-25
|9.1
|13.13
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Apr-26
|13.56
|19.39
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Aug-22
|14.41
|20.73
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Aug-23
|8.82
|12.38
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Aug-24
|11.03
|15.85
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Aug-25
|11.59
|16.89
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Dec-21
|15.76
|23.1
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Dec-22
|8.63
|12.17
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Dec-23
|9.9
|14.11
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Dec-25
|11.02
|16.16
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Feb-22
|18.11
|26.44
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Feb-23
|8.17
|11.33
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Feb-24
|7.98
|11.09
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Jan-24
|7.88
|11.03
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Jan-25
|7.27
|10.13
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Jan-26
|8.07
|11.67
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Jul-21
|19.42
|28.85
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Jul-22
|18.73
|26.73
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Jul-24
|11.31
|16.19
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Jul-25
|10.37
|14.97
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Jul-26
|13.09
|18.84
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Jun-22
|23.24
|33.44
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Jun-23
|8.31
|11.69
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Jun-26
|15.49
|22.28
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Mar-22
|26.75
|39.12
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Mar-23
|10.6
|15.17
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Mar-24
|12.06
|17.34
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-May-23
|9.66
|13.81
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-May-24
|13.42
|19.47
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-May-25
|9.52
|13.73
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-May-26
|15.02
|21.58
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Nov-21
|14.03
|20.39
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Nov-22
|10.09
|14.19
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Nov-23
|8.96
|12.52
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Nov-24
|9.85
|14.07
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Oct-21
|21.95
|32.59
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Oct-24
|12.29
|17.75
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Oct-25
|10.69
|15.57
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Sep-21
|21.01
|31.27
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Sep-22
|13.32
|19.24
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Sep-23
|10.14
|14.36
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Sep-25
|11.49
|16.78
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|08-Sep-26
|15.39
|21.99
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Apr-24
|11.17
|15.95
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Apr-25
|9.05
|13.08
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Apr-26
|13.23
|18.86
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Dec-21
|16
|23.45
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Dec-22
|8.82
|12.48
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Dec-24
|8.21
|11.65
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Dec-25
|10.93
|16.03
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Feb-22
|19.24
|28.18
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Feb-23
|7.89
|10.87
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Feb-24
|8.07
|11.21
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Feb-26
|8.16
|11.68
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Jan-23
|7.46
|10.39
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Jan-24
|7.98
|11.19
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Jan-25
|7.18
|9.99
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Jan-26
|8.11
|11.72
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Jul-21
|19
|28.18
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Jul-24
|11.5
|16.49
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Jul-25
|10.84
|15.68
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Jul-26
|13.14
|18.9
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Jun-22
|22.44
|32.2
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Jun-23
|8.3
|11.7
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Jun-25
|8.68
|12.42
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Jun-26
|15.67
|22.66
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Mar-22
|28.86
|42.27
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Mar-23
|11.07
|15.91
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Mar-26
|16.77
|23.36
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-May-22
|22.15
|32.31
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-May-23
|10.09
|14.46
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-May-24
|13.51
|19.58
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-May-25
|9.29
|13.36
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Nov-21
|14.03
|20.38
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Nov-22
|10.09
|14.21
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Nov-23
|8.92
|12.45
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Oct-23
|11.82
|16.95
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Oct-24
|12.2
|17.62
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Oct-25
|10.46
|15.22
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Sep-21
|20.59
|30.62
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Sep-22
|12.86
|18.48
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Sep-24
|10.32
|14.76
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Sep-25
|11.63
|17
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|09-Sep-26
|15.35
|21.94
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Apr-23
|10.79
|15.44
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Apr-25
|9.1
|13.12
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Apr-26
|13.51
|19.35
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Aug-21
|19
|28.22
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Aug-22
|13.98
|20.09
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Aug-23
|8.92
|12.48
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Dec-21
|16.18
|23.74
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Dec-24
|8.16
|11.59
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Dec-25
|10.55
|15.45
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Feb-22
|19.66
|28.79
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Feb-23
|7.89
|10.87
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Feb-25
|7.09
|9.85
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Feb-26
|8.35
|11.96
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Jan-22
|16
|23.35
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Jan-23
|7.46
|10.4
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Jan-24
|8.02
|11.25
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Jan-25
|7.18
|9.98
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Jul-23
|7.88
|11.06
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Jul-24
|11.45
|16.43
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Jul-25
|11.02
|15.98
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Jul-26
|13.09
|18.82
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Jun-22
|21.5
|30.77
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Jun-24
|11.26
|16.23
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Jun-25
|9.1
|13.06
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Jun-26
|15.58
|22.52
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Mar-22
|28.2
|41.45
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Mar-23
|11.63
|16.8
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Mar-25
|8.63
|12.36
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Mar-26
|16.71
|23.6
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-May-22
|22.38
|32.74
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-May-23
|10.09
|14.46
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-May-24
|13.51
|19.58
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Nov-21
|14.03
|20.35
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Nov-22
|9.34
|13.09
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Nov-23
|8.92
|12.44
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Nov-25
|10.5
|15.32
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Oct-22
|15.39
|22.17
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Oct-23
|11.82
|16.96
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Oct-24
|11.87
|17.11
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Oct-25
|10.32
|15.03
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Sep-21
|20.36
|30.26
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Sep-24
|10.37
|14.85
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Sep-25
|11.54
|16.86
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|10-Sep-26
|15.77
|22.56
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Apr-22
|19.01
|27.6
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Apr-23
|10.6
|15.15
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Apr-24
|11.31
|16.16
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Apr-25
|9.19
|13.27
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Aug-21
|19.28
|28.64
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Aug-22
|13.99
|19.99
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Aug-23
|9.48
|13.37
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Aug-25
|11.54
|16.83
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Aug-26
|14.27
|20.24
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Dec-23
|9.95
|14.18
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Dec-24
|8.12
|11.5
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Dec-25
|10.46
|15.32
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Feb-22
|19.94
|29.23
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Feb-25
|7.23
|10.04
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Feb-26
|8.54
|12.24
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Jan-22
|16.09
|23.47
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Jan-23
|7.27
|10.11
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Jan-24
|7.98
|11.19
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Jul-23
|7.88
|11.08
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Jul-24
|11.35
|16.28
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Jul-25
|11.07
|16.07
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Jun-24
|11.07
|15.93
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Jun-25
|9.15
|13.13
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Jun-26
|16.19
|23.43
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Mar-22
|27.92
|41.09
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Mar-24
|11.96
|17.21
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Mar-25
|8.63
|12.36
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Mar-26
|16.01
|22.52
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-May-22
|22.38
|32.75
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-May-23
|10.09
|14.45
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-May-26
|15.49
|22.25
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Nov-21
|13.93
|20.23
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Nov-22
|9.43
|13.17
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Nov-24
|9.85
|14.08
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Nov-25
|10.6
|15.46
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Oct-21
|22.33
|33.14
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Oct-22
|15.53
|22.43
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Oct-23
|11.73
|16.81
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Oct-24
|11.87
|17.08
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Sep-23
|10.14
|14.36
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Sep-24
|10.46
|15.01
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Sep-25
|11.72
|17.16
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|11-Sep-26
|15.63
|22.27
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Apr-22
|19.01
|27.59
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Apr-23
|10.6
|15.15
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Apr-24
|11.45
|16.38
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Aug-21
|19.51
|28.99
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Aug-22
|15.25
|21.92
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Aug-24
|10.93
|15.68
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Aug-25
|11.58
|16.9
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Aug-26
|14.32
|20.36
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Dec-22
|8.82
|12.52
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Dec-23
|9.95
|14.19
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Dec-24
|8.12
|11.48
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Dec-25
|10.08
|14.74
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Feb-25
|7.27
|10.12
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Feb-26
|8.54
|12.24
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Jan-22
|16.09
|23.44
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Jan-23
|7.13
|9.83
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Jan-24
|7.88
|11.04
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Jan-26
|8.21
|11.86
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Jul-21
|19.04
|28.24
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Jul-22
|18.5
|26.4
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Jul-23
|7.6
|10.64
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Jul-24
|11.35
|16.28
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Jun-23
|8.12
|11.45
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Jun-24
|11.4
|16.42
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Jun-25
|9.15
|13.11
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Jun-26
|15.95
|23.16
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Mar-24
|11.31
|16.19
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Mar-25
|8.72
|12.5
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Mar-26
|16.53
|23.13
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-May-22
|22.38
|32.75
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-May-23
|10.04
|14.41
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-May-26
|15.72
|22.54
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Nov-21
|13.93
|20.24
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Nov-24
|9.66
|13.81
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Nov-25
|10.6
|15.46
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Oct-21
|22.38
|33.21
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Oct-22
|15.44
|22.31
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Oct-23
|11.5
|16.44
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Sep-22
|12.86
|18.45
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Sep-23
|9.85
|13.93
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Sep-24
|10.42
|14.95
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|12-Sep-25
|11.87
|17.39
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Apr-22
|19.29
|27.96
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Apr-23
|10.42
|14.85
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Apr-26
|13.56
|19.38
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Aug-21
|20.07
|29.87
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Aug-24
|10.93
|15.66
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Aug-25
|11.63
|16.98
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Aug-26
|14.27
|20.34
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Dec-21
|16.37
|24.02
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Dec-22
|9.34
|13.27
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Dec-23
|9.66
|13.8
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Dec-24
|8.12
|11.49
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Feb-23
|7.89
|10.88
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Feb-24
|8.26
|11.49
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Feb-25
|7.41
|10.36
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Feb-26
|8.44
|12.12
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Jan-22
|16.19
|23.59
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Jan-23
|7.13
|9.8
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Jan-25
|7.32
|10.15
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Jan-26
|8.21
|11.84
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Jul-21
|18.48
|27.36
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Jul-22
|18.17
|25.94
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Jul-23
|7.6
|10.63
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Jul-26
|13.37
|19.21
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Jun-22
|21.5
|30.84
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Jun-23
|8.12
|11.43
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Jun-24
|11.12
|15.99
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Jun-25
|9.29
|13.27
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Mar-23
|11.63
|16.78
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Mar-24
|11.31
|16.2
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Mar-25
|8.91
|12.77
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Mar-26
|16.48
|23.07
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-May-22
|22.38
|32.67
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-May-24
|13.51
|19.59
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-May-25
|9.38
|13.48
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-May-26
|15.67
|22.48
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Nov-24
|9.52
|13.6
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Nov-25
|10.69
|15.63
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Oct-21
|22.47
|33.36
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Oct-22
|13.8
|19.82
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Oct-23
|11.36
|16.19
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Oct-25
|10.46
|15.26
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Sep-21
|20.36
|30.24
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Sep-22
|13.37
|19.2
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Sep-23
|12.34
|17.72
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|13-Sep-24
|10.42
|14.93
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Apr-22
|19.29
|27.92
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Apr-23
|9.71
|13.78
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Apr-25
|9.01
|12.96
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Apr-26
|14.31
|20.58
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Aug-23
|9.48
|13.36
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Aug-24
|11.03
|15.82
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Aug-25
|11.73
|17.13
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Aug-26
|14.03
|19.96
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Dec-21
|16.37
|24.03
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Dec-22
|9.38
|13.33
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Dec-23
|8.96
|12.7
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Feb-22
|21.91
|32.21
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Feb-23
|7.89
|10.89
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Feb-24
|8.26
|11.49
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Feb-25
|8.4
|11.87
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Jan-22
|16.19
|23.59
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Jan-25
|7.27
|10.09
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Jan-26
|8.16
|11.75
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Jul-21
|18.15
|26.84
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Jul-22
|18.17
|25.95
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Jul-23
|8.54
|12.07
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Jul-25
|11.12
|16.12
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Jul-26
|13.84
|19.79
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Jun-22
|20.8
|29.75
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Jun-23
|8.35
|11.75
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Jun-24
|11.12
|15.98
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Mar-22
|27.78
|40.92
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Mar-23
|11.73
|16.96
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Mar-24
|11.45
|16.4
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Mar-25
|9.1
|13.07
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-May-24
|13.37
|19.38
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-May-25
|9.33
|13.38
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-May-26
|15.96
|22.9
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Nov-22
|8.92
|12.39
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Nov-23
|9.01
|12.55
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Nov-24
|9.29
|13.24
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Nov-25
|10.79
|15.76
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Oct-21
|22.52
|33.41
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Oct-22
|13.8
|19.79
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Oct-24
|11.73
|16.89
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Oct-25
|10.97
|16.07
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Sep-21
|20.4
|30.31
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Sep-22
|13.37
|19.23
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Sep-23
|12.34
|17.7
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|14-Sep-26
|15.86
|22.63
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Apr-24
|11.87
|17.04
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Apr-25
|9.05
|13.04
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Apr-26
|14.31
|20.62
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Aug-22
|15.53
|22.42
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Aug-23
|9.57
|13.5
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Aug-24
|10.93
|15.69
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Aug-25
|11.73
|17.12
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Dec-21
|16.37
|24.04
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Dec-22
|9.99
|14.25
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Dec-23
|9.06
|12.83
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Dec-25
|10.13
|14.81
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Feb-22
|21.91
|32.22
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Feb-23
|7.79
|10.78
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Feb-24
|8.4
|11.72
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Jan-24
|7.88
|11.04
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Jan-25
|6.99
|9.66
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Jan-26
|8.16
|11.76
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Jul-21
|17.96
|26.58
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Jul-22
|18.5
|26.47
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Jul-24
|11.35
|16.28
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Jul-25
|11.4
|16.57
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Jul-26
|14.13
|20.19
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Jun-22
|21.03
|30.15
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Jun-23
|8.63
|12.19
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Jun-26
|15.48
|22.51
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Mar-22
|27.21
|40.22
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Mar-23
|12.15
|17.63
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Mar-24
|11.45
|16.4
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-May-23
|10.04
|14.41
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-May-24
|13.32
|19.31
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-May-25
|9.29
|13.33
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-May-26
|16
|22.93
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Nov-21
|13.93
|20.26
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Nov-22
|8.68
|12.11
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Nov-23
|9.76
|13.71
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Nov-24
|9.15
|13.04
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Oct-21
|22.8
|33.84
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Oct-24
|11.45
|16.5
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Oct-25
|11.07
|16.21
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Sep-21
|20.73
|30.82
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Sep-22
|13.51
|19.44
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Sep-23
|12.34
|17.69
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Sep-25
|11.49
|16.78
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|15-Sep-26
|15.96
|22.74
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Apr-24
|12.01
|17.23
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Apr-25
|9.19
|13.25
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Apr-26
|14.5
|20.92
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Aug-21
|19.89
|29.6
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Aug-22
|15.53
|22.46
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Aug-23
|9.76
|13.8
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Aug-24
|10.93
|15.68
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Dec-21
|16
|23.44
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Dec-22
|9.99
|14.27
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Dec-24
|8.16
|11.55
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Dec-25
|9.99
|14.61
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Feb-22
|21.82
|32.08
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Feb-23
|7.74
|10.71
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Feb-24
|8.4
|11.72
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Feb-26
|8.49
|12.18
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Jan-23
|7.13
|9.78
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Jan-24
|7.88
|11.03
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Jan-25
|6.8
|9.34
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Jan-26
|7.97
|11.47
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Jul-21
|17.12
|25.28
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Jul-24
|11.5
|16.51
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Jul-25
|11.68
|17.01
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Jul-26
|14.17
|20.29
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Jun-22
|22.3
|32.13
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Jun-23
|8.73
|12.3
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Jun-25
|9.48
|13.55
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Jun-26
|15.25
|22.2
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Mar-22
|26.51
|39.13
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Mar-23
|11.68
|16.95
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Mar-26
|16.76
|23.57
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-May-23
|9.95
|14.25
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-May-24
|13.18
|19.1
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-May-25
|9.38
|13.48
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Nov-21
|13.93
|20.25
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Nov-22
|9.01
|12.58
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Nov-23
|9.76
|13.73
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Oct-23
|11.03
|15.67
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Oct-24
|11.31
|16.28
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Oct-25
|11.07
|16.21
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Sep-21
|20.83
|30.95
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Sep-22
|13.28
|19.13
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Sep-24
|10.46
|15
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Sep-25
|11.58
|16.92
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|16-Sep-26
|15.91
|22.65
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Apr-23
|9.71
|13.78
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Apr-24
|12.25
|17.6
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Apr-25
|9.19
|13.25
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Apr-26
|14.54
|21.01
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Aug-21
|19.98
|29.74
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Aug-22
|15.72
|22.75
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Aug-23
|10.04
|14.25
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Aug-26
|13.99
|19.88
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Dec-21
|15.76
|23.08
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Dec-24
|8.12
|11.48
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Dec-25
|9.71
|14.18
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Feb-22
|21.68
|31.87
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Feb-23
|8.31
|11.63
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Feb-25
|8.54
|12.09
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Jan-22
|16.14
|23.51
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Jan-23
|7.74
|10.69
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Jan-24
|7.93
|11.09
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Jan-25
|6.9
|9.49
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Jul-23
|8.54
|12.1
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Jul-24
|11.49
|16.52
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Jul-25
|11.63
|16.94
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Jul-26
|14.27
|20.42
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Jun-22
|22.44
|32.28
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Jun-25
|9.43
|13.48
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Jun-26
|15.29
|22.26
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Mar-22
|26.51
|39.13
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Mar-23
|11.68
|16.93
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Mar-25
|10.04
|14.51
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Mar-26
|15.68
|22.12
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-May-22
|22.62
|32.92
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-May-23
|9.15
|13.03
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-May-24
|13.14
|19.03
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Nov-21
|13.51
|19.61
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Nov-22
|9.06
|12.7
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Nov-23
|9.62
|13.52
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Nov-25
|10.83
|15.82
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Oct-22
|13.8
|19.84
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Oct-23
|10.93
|15.54
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Oct-24
|11.07
|15.92
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Oct-25
|11.02
|16.16
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Sep-21
|20.97
|31.16
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Sep-24
|11.03
|15.85
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Sep-25
|11.58
|16.91
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|17-Sep-26
|16.1
|22.97
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Apr-22
|20.7
|30.05
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Apr-23
|9.85
|14.01
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Apr-24
|12.34
|17.76
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Aug-21
|20.31
|30.25
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Aug-22
|15.81
|22.85
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Aug-23
|10.04
|14.24
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Aug-25
|11.87
|17.34
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Aug-26
|14.13
|20.08
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Dec-23
|9.1
|12.89
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Dec-24
|8.02
|11.33
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Dec-25
|9.38
|13.68
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Feb-22
|21.11
|31.03
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Feb-25
|8.87
|12.59
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Jan-22
|16.05
|23.33
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Jan-23
|7.74
|10.66
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Jan-24
|7.84
|10.92
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Jul-22
|18.5
|26.44
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Jul-23
|8.54
|12.09
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Jul-24
|11.5
|16.5
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Jul-25
|11.91
|17.37
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Jun-24
|11.17
|16.04
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Jun-25
|9.8
|14.04
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Jun-26
|15.2
|22.09
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Mar-22
|26.51
|39.05
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Mar-24
|11.36
|16.24
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Mar-25
|10.23
|14.78
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Mar-26
|15.26
|21.49
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-May-22
|23.09
|33.62
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-May-23
|9.29
|13.19
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-May-26
|16.19
|23.17
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Nov-21
|13.51
|19.63
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Nov-22
|9.38
|13.24
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Nov-24
|9.01
|12.83
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Nov-25
|10.83
|15.82
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Oct-21
|22.8
|33.83
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Oct-22
|13.23
|18.97
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Oct-23
|10.89
|15.43
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Oct-24
|10.74
|15.42
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Sep-23
|12.43
|17.84
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Sep-24
|11.31
|16.3
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Sep-25
|11.26
|16.42
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|18-Sep-26
|15.96
|22.82
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Apr-22
|21.16
|30.78
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Apr-23
|10.6
|15.17
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Apr-24
|12.53
|18.04
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Aug-21
|21.25
|31.73
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Aug-22
|15.86
|22.92
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Aug-24
|10.93
|15.69
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Aug-25
|12.43
|18.21
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Aug-26
|14.13
|20.09
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Dec-22
|9.06
|12.82
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Dec-23
|9.1
|12.86
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Dec-24
|8.02
|11.34
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Dec-25
|9.28
|13.54
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Feb-24
|9.43
|13.31
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Feb-25
|9.34
|13.3
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Feb-26
|8.77
|12.56
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Jan-22
|14.73
|21.32
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Jan-23
|8.17
|11.32
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Jan-24
|7.98
|11.1
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Jan-26
|7.6
|10.89
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Jul-21
|16.84
|24.87
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Jul-22
|18.64
|26.64
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Jul-23
|8.54
|12.09
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Jul-24
|11.5
|16.51
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Jun-23
|8.82
|12.41
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Jun-24
|11.45
|16.45
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Jun-25
|9.85
|14.11
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Jun-26
|15.3
|22.12
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Mar-24
|11.5
|16.45
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Mar-25
|10.46
|15.16
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Mar-26
|15.31
|21.44
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-May-22
|23.79
|34.75
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-May-23
|9.2
|13.07
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-May-25
|9.43
|13.55
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-May-26
|16.24
|23.27
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Nov-21
|13.79
|20.03
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Nov-24
|8.91
|12.67
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Nov-25
|10.83
|15.83
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Oct-21
|22.8
|33.84
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Oct-22
|13.37
|19.21
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Oct-23
|10.84
|15.39
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Sep-22
|13.28
|19.12
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Sep-23
|12.86
|18.49
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Sep-24
|11.4
|16.43
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|19-Sep-25
|11.21
|16.36
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Apr-22
|20.88
|30.41
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Apr-23
|10.98
|15.78
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Apr-26
|14.4
|20.84
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Aug-21
|21.11
|31.51
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Aug-24
|10.88
|15.63
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Aug-25
|12.52
|18.35
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Aug-26
|14.6
|20.8
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Dec-21
|15.48
|22.69
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Dec-22
|9.06
|12.81
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Dec-23
|8.87
|12.49
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Dec-24
|8.02
|11.34
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Feb-23
|8.31
|11.62
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Feb-24
|9.53
|13.45
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Feb-25
|9.8
|14.03
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Feb-26
|9.01
|12.92
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Jan-22
|14.69
|21.25
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Jan-23
|8.17
|11.27
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Jan-25
|6.85
|9.42
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Jan-26
|7.6
|10.9
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Jul-22
|19.67
|28.26
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Jul-23
|8.54
|12.1
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Jul-26
|14.69
|21.02
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Jun-22
|24.31
|35.25
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Jun-23
|8.87
|12.49
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Jun-24
|11.59
|16.67
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Jun-25
|9.99
|14.32
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Mar-23
|11.02
|15.96
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Mar-24
|11.45
|16.39
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Mar-25
|10.46
|15.15
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Mar-26
|14.69
|20.7
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-May-22
|23.93
|34.92
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-May-24
|13.28
|19.24
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-May-25
|9.19
|13.19
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-May-26
|16.1
|23.09
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Nov-23
|10.28
|14.47
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Nov-24
|8.82
|12.53
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Nov-25
|10.88
|15.92
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Oct-21
|23.22
|34.49
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Oct-22
|13.47
|19.32
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Oct-23
|10.89
|15.44
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Sep-21
|20.97
|31.17
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Sep-22
|13.98
|20.17
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Sep-23
|13.18
|19
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|20-Sep-24
|11.45
|16.47
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Apr-22
|20.88
|30.41
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Apr-23
|10.98
|15.79
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Apr-25
|9.24
|13.31
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Apr-26
|14.21
|20.58
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Aug-23
|10.14
|14.38
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Aug-24
|11.31
|16.26
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Aug-25
|12.52
|18.34
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Aug-26
|14.6
|20.81
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Dec-21
|15.48
|22.69
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Dec-22
|9.06
|12.8
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Dec-23
|8.77
|12.36
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Feb-22
|20.64
|30.31
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Feb-23
|9.1
|12.86
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Feb-24
|9.67
|13.68
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Feb-25
|9.99
|14.32
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Jan-22
|14.55
|21.06
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Jan-25
|6.66
|9.14
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Jan-26
|7.6
|10.89
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Jul-21
|17.73
|26.27
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Jul-22
|19.67
|28.41
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Jul-23
|8.49
|12.01
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Jul-25
|11.91
|17.37
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Jul-26
|15.02
|21.54
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Jun-22
|26.14
|37.97
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Jun-23
|8.92
|12.59
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Jun-24
|11.73
|16.88
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Mar-22
|26.6
|39.12
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Mar-23
|10.98
|15.84
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Mar-24
|11.45
|16.4
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Mar-25
|10.55
|15.28
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-May-24
|13.32
|19.33
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-May-25
|9.19
|13.19
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-May-26
|15.91
|22.87
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Nov-22
|9.38
|13.25
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Nov-23
|10.42
|14.69
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Nov-24
|8.73
|12.38
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Nov-25
|10.93
|16.01
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Oct-21
|22.99
|34.11
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Oct-22
|13.47
|19.35
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Oct-24
|10.74
|15.43
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Oct-25
|10.97
|16.09
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Sep-21
|21.15
|31.45
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Sep-22
|14.41
|20.8
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Sep-23
|13.18
|19.01
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|21-Sep-26
|15.77
|22.57
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Apr-22
|21.3
|31.07
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Apr-24
|12.71
|18.35
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Apr-25
|9.24
|13.3
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Apr-26
|14.59
|21.07
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Aug-22
|17.13
|24.87
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Aug-23
|10.28
|14.62
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Aug-24
|11.31
|16.24
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Aug-25
|12.57
|18.41
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Dec-21
|15.25
|22.3
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Dec-22
|9.34
|13.2
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Dec-23
|8.77
|12.35
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Dec-25
|9
|13.09
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Feb-22
|20.32
|29.73
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Feb-23
|9.76
|13.91
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Feb-24
|9.71
|13.74
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Jan-24
|8.02
|11.19
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Jan-25
|6.62
|9.08
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Jan-26
|7.64
|10.94
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Jul-21
|18.11
|26.82
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Jul-22
|19.76
|28.61
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Jul-24
|11.49
|16.53
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Jul-25
|11.87
|17.3
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Jul-26
|15.35
|21.87
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Jun-22
|26.14
|38.01
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Jun-23
|8.82
|12.43
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Jun-26
|15.11
|21.83
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Mar-22
|26.61
|39.11
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Mar-23
|10.93
|15.77
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Mar-24
|11.92
|17.12
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-May-23
|9.05
|12.87
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-May-25
|9.15
|13.14
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-May-26
|15.82
|22.7
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Nov-21
|13.56
|19.71
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Nov-22
|9.62
|13.57
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Nov-23
|10.42
|14.7
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Nov-24
|8.63
|12.23
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Oct-21
|22.09
|32.75
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Oct-24
|10.74
|15.42
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Oct-25
|11.02
|16.15
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Sep-21
|21.3
|31.67
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Sep-22
|14.41
|20.81
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Sep-23
|13.18
|18.99
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Sep-25
|11.07
|16.15
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|22-Sep-26
|15.63
|22.35
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Apr-24
|12.9
|18.61
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Apr-25
|9.76
|14.08
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Apr-26
|14.83
|21.37
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Aug-21
|21.81
|32.57
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Aug-22
|17.22
|24.99
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Aug-23
|9.85
|13.99
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Aug-24
|11.5
|16.5
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Dec-21
|15.25
|22.27
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Dec-22
|9.24
|13.09
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Dec-24
|7.88
|11.12
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Dec-25
|8.58
|12.44
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Feb-22
|20.41
|29.91
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Feb-23
|10.56
|15.15
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Feb-24
|9.62
|13.61
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Feb-26
|9.1
|13.07
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Jan-24
|7.98
|11.1
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Jan-25
|6.57
|9
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Jan-26
|8.02
|11.52
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Jul-21
|18.95
|28.1
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Jul-24
|11.35
|16.31
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Jul-25
|11.87
|17.3
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Jul-26
|15.82
|22.59
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Jun-22
|25.02
|36.3
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Jun-23
|8.77
|12.41
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Jun-25
|10.13
|14.54
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Jun-26
|14.83
|21.4
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Mar-22
|28.11
|41.39
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Mar-23
|11.26
|16.26
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Mar-26
|14.6
|20.52
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-May-22
|23.93
|34.88
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-May-23
|9.01
|12.81
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-May-24
|13.51
|19.65
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-May-25
|9.1
|13.08
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Nov-21
|14.4
|21
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Nov-22
|9.48
|13.31
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Nov-23
|10.18
|14.33
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Oct-23
|10.84
|15.39
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Oct-24
|10.79
|15.47
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Oct-25
|11.07
|16.19
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Sep-21
|22.05
|32.81
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Sep-22
|14.4
|20.85
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Sep-24
|11.87
|17.12
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Sep-25
|11.02
|16.08
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|23-Sep-26
|15.72
|22.5
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Apr-23
|10.98
|15.78
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Apr-24
|13.56
|19.62
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Apr-25
|10.18
|14.74
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Apr-26
|15.25
|21.98
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Aug-21
|22.23
|33.18
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Aug-22
|17.22
|24.94
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Aug-23
|9.34
|13.2
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Aug-26
|14.55
|20.75
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Dec-21
|15.25
|22.27
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Dec-24
|7.93
|11.19
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Dec-25
|8.3
|12
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Feb-22
|20.08
|29.34
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Feb-23
|10.84
|15.54
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Feb-25
|9.95
|14.28
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Feb-26
|9.24
|13.28
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Jan-22
|14.55
|21.04
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Jan-24
|8.02
|11.17
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Jan-25
|6.57
|9.01
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Jul-23
|8.63
|12.2
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Jul-24
|11.49
|16.53
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Jul-25
|11.91
|17.37
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Jul-26
|15.82
|22.59
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Jun-22
|24.69
|35.78
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Jun-24
|11.59
|16.66
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Jun-25
|9.66
|13.9
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Jun-26
|14.78
|21.34
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Mar-22
|28.11
|41.35
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Mar-23
|11.26
|16.28
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Mar-25
|10.55
|15.28
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Mar-26
|13.85
|19.59
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-May-22
|24.12
|35.16
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-May-23
|8.96
|12.72
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-May-24
|13.28
|19.31
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Nov-21
|14.59
|21.22
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Nov-22
|8.78
|12.28
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Nov-23
|10.32
|14.57
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Nov-25
|10.88
|15.95
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Oct-23
|10.51
|14.91
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Oct-24
|10.74
|15.38
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Oct-25
|11.02
|16.11
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Sep-21
|22.05
|32.81
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Sep-24
|12.15
|17.53
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Sep-25
|11.07
|16.14
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|24-Sep-26
|16.15
|23.09
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Apr-22
|21.49
|31.44
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Apr-23
|10.74
|15.39
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Apr-24
|14.03
|20.34
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Apr-25
|10.41
|15.09
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Aug-21
|22.94
|34.25
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Aug-22
|16.89
|24.44
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Aug-23
|9.38
|13.25
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Aug-25
|12.62
|18.47
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Aug-26
|14.5
|20.72
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Feb-22
|21.4
|31.38
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Feb-25
|10.09
|14.49
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Feb-26
|9.66
|13.93
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Jan-22
|14.5
|21.01
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Jan-23
|8.31
|11.46
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Jan-24
|8.12
|11.28
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Jul-22
|19.76
|28.66
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Jul-23
|8.82
|12.47
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Jul-24
|11.45
|16.46
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Jul-25
|11.91
|17.37
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Jun-24
|11.64
|16.72
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Jun-25
|9.48
|13.62
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Jun-26
|14.26
|20.56
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Mar-22
|27.97
|41.19
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Mar-24
|11.73
|16.82
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Mar-25
|10.55
|15.27
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Mar-26
|12.81
|18.13
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-May-22
|24.22
|35.24
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-May-23
|8.96
|12.71
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-May-26
|15.77
|22.73
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Nov-21
|14.59
|21.23
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Nov-22
|8.68
|12.11
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Nov-24
|8.63
|12.24
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Nov-25
|10.83
|15.88
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Oct-21
|21.67
|32.09
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Oct-22
|13.23
|19
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Oct-23
|10.32
|14.64
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Oct-24
|10.65
|15.27
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Sep-23
|13
|18.71
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Sep-24
|12.15
|17.55
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|25-Sep-25
|11.12
|16.2
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Apr-22
|21.26
|31.08
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Apr-23
|10.7
|15.35
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Apr-24
|14.26
|20.69
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Aug-21
|23.87
|35.68
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Aug-22
|16.38
|23.67
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Aug-24
|11.59
|16.61
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Aug-25
|12.76
|18.68
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Aug-26
|14.41
|20.67
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Dec-23
|8.82
|12.43
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Dec-24
|7.93
|11.18
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Dec-25
|8.3
|11.99
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Feb-24
|9.71
|13.77
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Feb-25
|10.13
|14.6
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Feb-26
|10.13
|14.64
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Jan-22
|13.65
|19.71
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Jan-23
|8.31
|11.47
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Jan-24
|8.26
|11.46
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Jan-26
|8.11
|11.64
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Jul-21
|18.95
|28.11
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Jul-22
|19.76
|28.59
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Jul-23
|8.87
|12.53
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Jul-24
|11.5
|16.51
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Jun-23
|8.73
|12.34
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Jun-24
|11.68
|16.79
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Jun-25
|10.32
|14.92
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Jun-26
|14.22
|20.49
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Mar-24
|11.78
|16.89
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Mar-25
|10.55
|15.27
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Mar-26
|13.33
|18.91
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-May-22
|24.08
|35
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-May-23
|8.96
|12.73
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-May-25
|9.05
|13
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-May-26
|15.3
|21.99
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Nov-21
|15.01
|21.91
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Nov-24
|8.59
|12.18
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Nov-25
|10.83
|15.89
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Oct-21
|20.64
|30.53
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Oct-22
|12.9
|18.51
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Oct-23
|10.18
|14.4
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Sep-22
|15.01
|21.83
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Sep-23
|12.34
|17.71
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Sep-24
|12.06
|17.45
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|26-Sep-25
|11.12
|16.19
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Apr-22
|21.44
|31.31
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Apr-23
|10.04
|14.37
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Apr-26
|15.34
|22.13
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Aug-21
|24.15
|36.1
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Aug-24
|11.5
|16.45
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Aug-25
|12.85
|18.84
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Aug-26
|14.74
|21.14
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Dec-22
|9.24
|13.06
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Dec-23
|8.87
|12.49
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Dec-24
|7.98
|11.25
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Feb-23
|10.84
|15.56
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Feb-24
|9.67
|13.67
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Feb-25
|9.9
|14.26
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Feb-26
|10.55
|15.27
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Jan-22
|13.65
|19.69
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Jan-23
|8.5
|11.72
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Jan-25
|6.57
|9.01
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Jan-26
|8.11
|11.64
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Jul-21
|18.95
|28.09
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Jul-22
|19.05
|27.56
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Jul-23
|9.01
|12.73
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Jul-26
|15.72
|22.51
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Jun-22
|24.69
|35.76
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Jun-23
|8.73
|12.33
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Jun-24
|11.59
|16.64
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Jun-25
|10.18
|14.7
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Mar-23
|11.26
|16.28
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Mar-24
|11.73
|16.84
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Mar-25
|10.37
|14.98
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Mar-26
|13.42
|18.96
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-May-22
|24.03
|34.8
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-May-24
|13.04
|18.94
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-May-25
|9.01
|12.94
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Nov-23
|10.14
|14.35
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Nov-24
|8.54
|12.12
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Nov-25
|10.93
|16.02
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Oct-21
|19.75
|29.17
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Oct-22
|11.64
|16.52
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Oct-23
|9.81
|13.82
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Oct-25
|11.02
|16.11
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Sep-21
|22.09
|32.86
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Sep-22
|15.01
|21.82
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Sep-23
|12.01
|17.17
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|27-Sep-24
|11.82
|17.1
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Apr-22
|21.44
|31.31
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Apr-23
|9.95
|14.22
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Apr-25
|10.46
|15.16
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Apr-26
|15.3
|22.04
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Aug-23
|9.48
|13.38
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Aug-24
|11.26
|16.11
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Aug-25
|12.85
|18.84
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Aug-26
|15.02
|21.54
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Dec-21
|15.29
|22.3
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Dec-22
|8.07
|11.26
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Dec-23
|8.87
|12.5
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Feb-22
|21.72
|31.85
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Feb-23
|10.84
|15.55
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Feb-24
|10.04
|14.24
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Feb-25
|9.48
|13.6
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Jan-22
|13.65
|19.68
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Jan-25
|6.52
|8.95
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Jan-26
|8.07
|11.55
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Jul-21
|18.95
|28.09
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Jul-22
|18.91
|27.32
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Jul-23
|9.1
|12.85
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Jul-25
|11.91
|17.37
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Jul-26
|15.3
|21.9
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Jun-22
|24.69
|35.71
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Jun-23
|8.63
|12.21
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Jun-24
|11.59
|16.63
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Mar-22
|27.82
|40.97
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Mar-23
|11.26
|16.25
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Mar-24
|11.5
|16.47
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Mar-25
|10.27
|14.83
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-May-24
|12.62
|18.28
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-May-25
|8.82
|12.65
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-May-26
|15.3
|22
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Nov-22
|8.49
|11.87
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Nov-23
|10.61
|15.07
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Nov-24
|8.49
|12.06
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Nov-25
|11.02
|16.17
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Oct-21
|18.34
|27.03
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Oct-22
|11.45
|16.23
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Oct-24
|10.6
|15.23
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Oct-25
|11.02
|16.12
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Sep-21
|22.28
|33.15
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Sep-22
|15.06
|21.88
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|28-Sep-23
|12.25
|17.53
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Apr-22
|21.45
|31.26
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Apr-24
|14.31
|20.77
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Apr-25
|10.41
|15.11
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Apr-26
|15.34
|22.09
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Aug-22
|16.38
|23.69
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Aug-23
|9.71
|13.75
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Aug-24
|11.17
|15.99
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Aug-25
|12.38
|18.11
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Dec-21
|15.9
|23.22
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Dec-22
|8.07
|11.29
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Dec-23
|8.77
|12.38
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Dec-25
|8.35
|12.08
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Feb-24
|10.09
|14.33
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Jan-24
|8.35
|11.59
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Jan-26
|8.11
|11.6
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Jul-21
|18.53
|27.44
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Jul-22
|17.23
|24.76
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Jul-24
|11.54
|16.59
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Jul-25
|11.68
|17
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Jul-26
|15.07
|21.52
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Jun-22
|24.92
|36.06
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Jun-26
|14.26
|20.54
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Mar-22
|23.6
|34.53
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Mar-23
|11.26
|16.25
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-May-23
|8.96
|12.71
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-May-24
|12.1
|17.47
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-May-25
|8.82
|12.64
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-May-26
|15.25
|21.95
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Nov-21
|15.11
|22.08
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Nov-22
|8.78
|12.23
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Nov-23
|10.65
|15.14
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Nov-24
|8.44
|11.98
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Oct-21
|18.34
|27.02
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Oct-24
|10.51
|15.1
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Oct-25
|10.36
|15.12
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Sep-21
|22.28
|33.16
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Sep-22
|15.58
|22.63
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Sep-23
|12.11
|17.33
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|29-Sep-25
|11.12
|16.19
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Apr-24
|14.03
|20.35
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Apr-25
|10.22
|14.84
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Apr-26
|15.72
|22.59
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Aug-21
|24.3
|36.31
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Aug-22
|16.38
|23.67
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Aug-23
|9.71
|13.75
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Aug-24
|11.17
|15.98
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Dec-21
|15.95
|23.28
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Dec-22
|8.07
|11.28
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Dec-24
|7.83
|11.03
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Dec-25
|8.39
|12.15
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Jan-23
|8.5
|11.76
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Jan-24
|8.31
|11.54
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Jan-26
|8.11
|11.61
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Jul-21
|18.57
|27.5
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Jul-24
|11.45
|16.45
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Jul-25
|11.54
|16.76
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Jul-26
|14.5
|20.62
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Jun-22
|24.93
|36.02
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Jun-23
|8.63
|12.19
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Jun-25
|10.18
|14.7
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Jun-26
|14.12
|20.33
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Mar-22
|23.13
|33.83
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Mar-23
|11.26
|16.25
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Mar-26
|13.66
|19.29
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-May-22
|24.5
|35.43
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-May-23
|8.87
|12.59
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-May-24
|11.78
|16.98
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-May-25
|8.77
|12.59
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Nov-21
|15.11
|22.11
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Nov-22
|9.71
|13.71
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Nov-23
|10.84
|15.4
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Oct-23
|9.81
|13.82
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Oct-24
|10.46
|15
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Oct-25
|10.36
|15.11
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Sep-21
|22.23
|33.08
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Sep-22
|15.67
|22.75
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Sep-24
|11.82
|17.09
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|30-Sep-25
|11.07
|16.14
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|31-Aug-21
|24.3
|36.31
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|31-Aug-22
|15.67
|22.7
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|31-Aug-23
|9.48
|13.4
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|31-Aug-26
|14.74
|21.05
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|31-Dec-21
|15.95
|23.29
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|31-Dec-24
|7.83
|11.03
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|31-Dec-25
|8.39
|12.16
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|31-Jan-22
|13.65
|19.67
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|31-Jan-23
|8.5
|11.8
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|31-Jan-24
|8.35
|11.61
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|31-Jan-25
|6.48
|8.89
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|31-Jul-23
|9.1
|12.85
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|31-Jul-24
|11.35
|16.31
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|31-Jul-25
|11.54
|16.76
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|31-Jul-26
|14.5
|20.62
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|31-Mar-22
|22.95
|33.57
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|31-Mar-23
|10.65
|15.31
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|31-Mar-26
|13.71
|19.38
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|31-May-22
|23.99
|34.61
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|31-May-23
|8.44
|11.97
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|31-May-24
|11.59
|16.71
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|31-Oct-22
|10.79
|15.26
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|31-Oct-23
|9.25
|12.94
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG00c
|31-Oct-25
|10.41
|15.17
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Apr-22
|20.66
|30.085
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Apr-23
|10.5
|15.028
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Apr-24
|12.34
|17.749
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Apr-25
|9.58
|13.832
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Apr-26
|14.4
|20.653
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Aug-21
|20.85
|31.056
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Aug-22
|15.92
|22.998
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Aug-23
|9.52
|13.453
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Aug-24
|11.14
|15.988
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Aug-25
|12.02
|17.56
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Aug-26
|14.39
|20.498
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Dec-21
|15.69
|22.967
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Dec-22
|9
|12.703
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Dec-23
|9.63
|13.676
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Dec-24
|8.1
|11.46
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Dec-25
|9.81
|14.317
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Feb-22
|19.78
|28.959
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Feb-23
|8.88
|12.468
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Feb-24
|8.88
|12.459
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Feb-25
|8.38
|11.852
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Feb-26
|8.75
|12.556
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Jan-22
|15.23
|22.138
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Jan-23
|7.8
|10.809
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Jan-24
|8.08
|11.283
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Jan-25
|7.03
|9.731
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Jan-26
|8.05
|11.587
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Jul-21
|18.64
|27.614
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Jul-22
|19.25
|27.63
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Jul-23
|8.44
|11.917
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Jul-24
|11.46
|16.443
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Jul-25
|11.24
|16.328
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Jul-26
|14.28
|20.473
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Jun-22
|23.53
|33.945
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Jun-23
|8.54
|12.046
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Jun-24
|11.43
|16.456
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Jun-25
|9.4
|13.487
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Jun-26
|15.21
|21.986
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Mar-22
|26.11
|38.35
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Mar-23
|11.27
|16.256
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Mar-24
|11.57
|16.579
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Mar-25
|9.61
|13.852
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Mar-26
|14.38
|20.303
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-May-22
|23.07
|33.596
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-May-23
|9.46
|13.489
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-May-24
|13.12
|19.022
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-May-25
|9.27
|13.325
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-May-26
|15.72
|22.562
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Nov-21
|14.45
|21.041
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Nov-22
|9.51
|13.361
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Nov-23
|9.75
|13.697
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Nov-24
|9.31
|13.27
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Nov-25
|10.69
|15.624
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Oct-21
|21.69
|32.166
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Oct-22
|14.03
|20.175
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Oct-23
|11.01
|15.668
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Oct-24
|11.33
|16.305
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Oct-25
|10.78
|15.747
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Sep-21
|21.59
|32.122
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Sep-22
|14.02
|20.238
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Sep-23
|11.57
|16.53
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Sep-24
|11.08
|15.917
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Sep-25
|11.49
|16.782
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|CSKCG03c
|01-Sep-26
|16.89
|22.327
|DBF Thermal Coal South Kalimanta
|EGBBU36u
|01-Oct-26
|2.78
|2.77
|Transco Zn2 BidWk Dlvd Pipe Cash
|EGBBV36u
|01-Oct-26
|3.45
|3.35
|Transco Zn3 BidWk Dlvd Pipe Cash
|EGBFL36u
|01-Oct-26
|1.26
|1.27
|Tennessee zone 4-300 leg BidWk D
|EGBJE36u
|01-Oct-26
|1.4
|1.41
|Texas Eastern zone M-2 receipts
|IGBAA03w
|01-Oct-26
|21346
|11150
|North Amer Natl Avg Mo
|IGBAB03w
|01-Oct-26
|108
|59
|El Paso Permian Mo
|IGBAD03w
|01-Oct-26
|280
|140
|Waha Mo
|IGBAE03w
|01-Oct-26
|20
|10
|Transwestn Perm Mo
|IGBAL03w
|01-Oct-26
|1352
|686
|NGPL Texok Zn Mo
|IGBAL36w
|01-Oct-26
|1352
|686
|NGPL Texok BidWk Dlvd Pipe
|IGBAO03w
|01-Oct-26
|318
|159
|Texas Gas Zn 1 Mo
|IGBAO36w
|01-Oct-26
|318
|159
|Texas Gas Zn 1 BidWk Dlvd Pipe
|IGBAP03w
|01-Oct-26
|480
|240
|Houston ShipChl Mo
|IGBAP36w
|01-Oct-26
|480
|240
|Hstn ShipChl BidWk Dlvd MC
|IGBAQ03u
|01-Oct-26
|2.58
|2.59
|Katy Mo
|IGBAQ03w
|01-Oct-26
|132
|72
|Katy Mo
|IGBAQ36w
|01-Oct-26
|120
|60
|Katy BidWk Dlvd MC
|IGBAZ03w
|01-Oct-26
|40
|20
|NGPL S TX Mo
|IGBAZ36w
|01-Oct-26
|40
|20
|NGPL S Tx BidWk Dlvd Pipe
|IGBBA03w
|01-Oct-26
|275
|133
|Tenn Zn0 Mo
|IGBBA36w
|01-Oct-26
|275
|133
|Tenn Zn0 BidWk Dlvd Pipe
|IGBBB03w
|01-Oct-26
|40
|20
|TX Eastern S TX Mo
|IGBBB36w
|01-Oct-26
|40
|20
|TX Eastern S TX BidWk Dlvd Pipe
|IGBBC03w
|01-Oct-26
|9
|8
|Transco Zn1 Mo
|IGBBC36u
|01-Oct-26
|-.345
|-.342
|Transco Zn1 BidWk Dlvd Pipe
|IGBBC36w
|01-Oct-26
|9
|8
|Transco Zn1 BidWk Dlvd Pipe
|IGBBF03w
|01-Oct-26
|164
|84
|ANR LA Mo
|IGBBF36w
|01-Oct-26
|164
|84
|ANR LA BidWk Dlvd Pipe
|IGBBG03w
|01-Oct-26
|204
|102
|Col Gulf LA Mo
|IGBBG36w
|01-Oct-26
|204
|102
|Col Gulf LA BidWk Dlvd Pipe
|IGBBH03u
|01-Oct-26
|2.63
|2.64
|Col Gulf ML Mo
|IGBBH03w
|01-Oct-26
|556
|290
|Col Gulf ML Mo
|IGBBH36u
|01-Oct-26
|-.367
|-.368
|Col Gulf ML BidWk Dlvd Pipe
|IGBBH36w
|01-Oct-26
|547
|281
|Col Gulf ML BidWk Dlvd Pipe
|IGBBK03w
|01-Oct-26
|314
|162
|FL Gas Zn3 Mo
|IGBBK36u
|01-Oct-26
|1.032
|1.029
|FL Gas Zn3 BidWk Dlvd Pipe
|IGBBK36w
|01-Oct-26
|314
|162
|FL Gas Zn3 BidWk Dlvd Pipe
|IGBBL03w
|01-Oct-26
|1601
|803
|Henry Hub Mo
|IGBBL36w
|01-Oct-26
|1600
|803
|Henry Hub BidWk Dlvd MC
|IGBBO03w
|01-Oct-26
|445
|223
|SoNat LA Mo
|IGBBO36w
|01-Oct-26
|445
|223
|SoNat LA BidWk Dlvd Pipe
|IGBBP03w
|01-Oct-26
|225
|113
|Tenn LA 500 Leg Mo
|IGBBP36w
|01-Oct-26
|225
|113
|Tenn LA 500 Leg BidWk Dlvd Pipe
|IGBBQ03w
|01-Oct-26
|68
|34
|Tenn LA 800 Leg Mo
|IGBBQ36w
|01-Oct-26
|68
|34
|Tenn LA 800 Leg BidWk Dlvd Pipe
|IGBBR03w
|01-Oct-26
|640
|320
|TX Eastern W LA Mo
|IGBBR36w
|01-Oct-26
|640
|320
|TX Eastern W LA BidWk Dlvd Pipe
|IGBBS03w
|01-Oct-26
|180
|100
|TX Eastern E LA Mo
|IGBBS36u
|01-Oct-26
|-.306
|-.307
|TX Eastern E LA BidWk Dlvd Pipe
|IGBBS36w
|01-Oct-26
|180
|100
|TX Eastern E LA BidWk Dlvd Pipe
|IGBBU03u
|01-Oct-26
|2.78
|2.77
|Transco Zn2 Mo
|IGBBU03w
|01-Oct-26
|166
|112
|Transco Zn2 Mo
|IGBBU36u
|01-Oct-26
|-.218
|-.226
|Transco Zn2 BidWk Dlvd Pipe
|IGBBU36w
|01-Oct-26
|166
|112
|Transco Zn2 BidWk Dlvd Pipe
|IGBBV03u
|01-Oct-26
|3.45
|3.35
|Transco Zn3 Mo
|IGBBV03w
|01-Oct-26
|313
|194
|Transco Zn3 Mo
|IGBBV36u
|01-Oct-26
|.452
|.351
|Transco Zn3 BidWk Dlvd Pipe
|IGBBV36w
|01-Oct-26
|313
|194
|Transco Zn3 BidWk Dlvd Pipe
|IGBBY03w
|01-Oct-26
|40
|20
|ANR OK Mo
|IGBBY36w
|01-Oct-26
|40
|20
|ANR OK BidWk Dlvd Pipe
|IGBBZ03w
|01-Oct-26
|60
|30
|NGPL Midcont Mo
|IGBBZ36w
|01-Oct-26
|60
|30
|NGPL Midcon BidWk Dlvd Pipe
|IGBCA03u
|01-Oct-26
|2.7
|2.72
|Enable Gas Transmission Mo
|IGBCA03w
|01-Oct-26
|40
|30
|Enable Gas Transmission Mo
|IGBCA36w
|01-Oct-26
|20
|10
|Enable Gas Transmission BidWk Dl
|IGBCD03w
|01-Oct-26
|174
|87
|Oneok OK Mo
|IGBCD36w
|01-Oct-26
|174
|87
|Oneok OK BidWk Dlvd Pipe
|IGBCE03w
|01-Oct-26
|544
|272
|Panhandle TX-OK Mo
|IGBCE36w
|01-Oct-26
|544
|272
|Panhndl TX-OK BidWk Dlvd Pipe
|IGBCF03w
|01-Oct-26
|40
|20
|Sth Star TxOkKs Mo
|IGBCF36w
|01-Oct-26
|40
|20
|SStar TxOkKs BidWk Dlvd Pp
|IGBCH03w
|01-Oct-26
|390
|195
|El Paso SanJuan Mo
|IGBCK03w
|01-Oct-26
|340
|170
|CIG Rocky Mtns Mo
|IGBCO03w
|01-Oct-26
|145
|70
|Cheyenne Hub Mo
|IGBCP03w
|01-Oct-26
|346
|183
|NW WY Pool/Rky Mo
|IGBCR03w
|01-Oct-26
|150
|75
|Iroquois Recpts Mo
|IGBCR36w
|01-Oct-26
|150
|75
|Iroquois Recpts BidWk DTP
|IGBDC03w
|01-Oct-26
|733
|368
|Eastern Gas Appalachia Mo
|IGBDC36u
|01-Oct-26
|-1.592
|-1.593
|Eastern Gas Appalachia BidWk Dlv
|IGBDC36w
|01-Oct-26
|733
|368
|Eastern Gas Appalachia BidWk Dlv
|IGBDE03w
|01-Oct-26
|531
|268
|Col Gas Appal Mo
|IGBDE36w
|01-Oct-26
|531
|268
|Col Gas Appal BidWk Dlvd Pipe
|IGBDJ03w
|01-Oct-26
|1524
|783
|Transco Zn4 Mo
|IGBDJ36u
|01-Oct-26
|.736
|.737
|Transco Zn4 BidWk Dlvd Pipe
|IGBDJ36w
|01-Oct-26
|1524
|783
|Transco Zn4 BidWk Dlvd Pipe
|IGBDL03w
|01-Oct-26
|442
|230
|SoCal Gas Mo
|IGBDO03w
|01-Oct-26
|63
|33
|PG&E Malin Mo
|IGBDU03w
|01-Oct-26
|340
|170
|Nrthrn Ventura Mo
|IGBDU36w
|01-Oct-26
|340
|170
|No Ventura BidWk Dlvd Pipe
|IGBDV03u
|01-Oct-26
|2.5
|2.52
|Northern Demarc Mo
|IGBDV03w
|01-Oct-26
|105
|60
|Northern Demarc Mo
|IGBDV36w
|01-Oct-26
|90
|45
|No Demarc BidWk Dlvd Pipe
|IGBDX03w
|01-Oct-26
|442
|222
|Chicago CG Mo
|IGBDX36w
|01-Oct-26
|442
|222
|Chicago CG BidWk Dlvd MC
|IGBDY03w
|01-Oct-26
|239
|122
|Cons Energy CG Mo
|IGBDY36u
|01-Oct-26
|-.49
|-.491
|Cons Nrgy CG BidWk Dlvd MC
|IGBDY36w
|01-Oct-26
|239
|122
|Cons Nrgy CG BidWk Dlvd MC
|IGBDZ03w
|01-Oct-26
|160
|80
|Mich Con CG Mo
|IGBDZ36w
|01-Oct-26
|160
|80
|Mich Con CG BidWk Dlvd MC
|IGBEB03w
|01-Oct-26
|226
|113
|PG&E CG Mo
|IGBEE03w
|01-Oct-26
|160
|80
|Algonquin CG Mo
|IGBEE36w
|01-Oct-26
|160
|80
|Algonquin CG BidWk Dlvd MC
|IGBEJ03w
|01-Oct-26
|34
|17
|Iroquois Zn2 Mo
|IGBEJ36w
|01-Oct-26
|34
|17
|Iroquois Zn2 BidWk Dlvd Pipe
|IGBEK03w
|01-Oct-26
|151
|86
|TX Eastern M-3 Mo
|IGBEK36w
|01-Oct-26
|131
|66
|TX Eastern M-3 BidWk Dlvd MC
|IGBEL03w
|01-Oct-26
|1009
|507
|Transco Zn6 non-N.Y. Mo
|IGBEL36u
|01-Oct-26
|-1.718
|-1.717
|Transco Zn6 non-N.Y. BidWk Dlvd
|IGBEL36w
|01-Oct-26
|1009
|507
|Transco Zn6 non-N.Y. BidWk Dlvd
|IGBEM03w
|01-Oct-26
|10
|5
|Transco Zn6 NY Mo
|IGBEM36w
|01-Oct-26
|10
|5
|Transco Zn6 NY BidWk Dlvd MC
|IGBEN03w
|01-Oct-26
|976
|488
|Transco Zone 5 delivered Mo
|IGBEN36w
|01-Oct-26
|976
|488
|Transco Zone 5 delivered BidWk D
|IGBEX03w
|01-Oct-26
|262
|132
|Chicago Nicor Mo
|IGBEX36u
|01-Oct-26
|-.45
|-.449
|Chicago Nicor BidWk Dlvd MC
|IGBEX36w
|01-Oct-26
|262
|132
|Chicago Nicor BidWk Dlvd MC
|IGBFJ03w
|01-Oct-26
|64
|32
|Lebanon Hub-Ohio Mo
|IGBFJ36w
|01-Oct-26
|64
|32
|Lebanon Hub BidWk Dlvd Pipe
|IGBFL03u
|01-Oct-26
|1.26
|1.27
|Tennessee zone 4-300 leg Mo
|IGBFL03w
|01-Oct-26
|59
|32
|Tennessee zone 4-300 leg Mo
|IGBFL36u
|01-Oct-26
|-1.738
|-1.735
|Tennessee zone 4-300 leg BidWk D
|IGBFL36w
|01-Oct-26
|58
|31
|Tennessee zone 4-300 leg BidWk D
|IGBFX03w
|01-Oct-26
|180
|90
|Chicago NIPSCO Mo
|IGBFX36w
|01-Oct-26
|180
|90
|Chicago NIPSCO BidWk Dlvd MC
|IGBGF03u
|01-Oct-26
|2.51
|2.52
|Trunkline Zn 1A Mo
|IGBGF03w
|01-Oct-26
|135
|71
|Trunkline Zn 1A Mo
|IGBGF36u
|01-Oct-26
|-.485
|-.484
|Trunkline Zn 1A BidWk Dlvd Pipe
|IGBGF36w
|01-Oct-26
|135
|71
|Trunkline Zn 1A BidWk Dlvd Pipe
|IGBGG03w
|01-Oct-26
|110
|60
|SoCal Gas CG Mo
|IGBGK03w
|01-Oct-26
|55
|35
|Transwestern-SJ Mo
|IGBGL03w
|01-Oct-26
|44
|22
|White River Hub Mo
|IGBHI03w
|01-Oct-26
|420
|210
|Tennessee Zone 1 Mo
|IGBHI36w
|01-Oct-26
|420
|210
|Tennessee Zone 1 BidWk Dlvd Pipe
|IGBIE03w
|01-Oct-26
|247
|128
|Transco Station 65 Mo
|IGBIE36u
|01-Oct-26
|.619
|.622
|Transco Station 65 BidWk Dlvd Pi
|IGBIE36w
|01-Oct-26
|247
|128
|Transco Station 65 BidWk Dlvd Pi
|IGBIS03w
|01-Oct-26
|105
|57
|Transco Leidy Line receipts Mo
|IGBIS36u
|01-Oct-26
|-1.674
|-1.669
|Transco Leidy Line receipts BidW
|IGBIS36w
|01-Oct-26
|105
|57
|Transco Leidy Line receipts BidW
|IGBJE03u
|01-Oct-26
|1.4
|1.41
|Texas Eastern zone M-2 receipts
|IGBJE03w
|01-Oct-26
|1298
|660
|Texas Eastern zone M-2 receipts
|IGBJE36u
|01-Oct-26
|-1.596
|-1.595
|Texas Eastern zone M-2 receipts
|IGBJE36w
|01-Oct-26
|1298
|660
|Texas Eastern zone M-2 receipts
|IGBJN03u
|01-Oct-26
|1.35
|1.36
|Tennessee Gas Pipeline Zone 4-20
|IGBJN03w
|01-Oct-26
|136
|68
|Tennessee Gas Pipeline Zone 4-20
|IGBJN36w
|01-Oct-26
|136
|68
|Tennessee Gas Pipeline Zone 4-20
|IGBJS03w
|01-Oct-26
|1009
|507
|Transco Zone 6 Non-NY North Mo
|IGBJS36u
|01-Oct-26
|-1.718
|-1.717
|Transco Zone 6 Non-NY North BidW
|IGBJS36w
|01-Oct-26
|1009
|507
|Transco Zone 6 Non-NY North BidW
|IGBRO03w
|01-Oct-26
|869
|435
|REX Zone 3 delivered Mo
|IGBRO36w
|01-Oct-26
|869
|435
|REX Zone 3 delivered BidWk Dlvd
|IGBRT03w
|01-Oct-26
|88
|49
|El Paso West Texas Mo
|IGBRU03w
|01-Oct-26
|196
|119
|Pine Prairie Hub Mo
|IGBRU36u
|01-Oct-26
|-.188
|-.193
|Pine Prairie Hub BidWk Dlvd Pipe
|IGBRU36w
|01-Oct-26
|194
|117
|Pine Prairie Hub BidWk Dlvd Pipe
|IGBRX03w
|01-Oct-26
|55
|35
|Kern River delivered Mo
|IGBYY03w
|01-Oct-26
|116
|62
|Transco Station 45 Mo
|IGBYY36u
|01-Oct-26
|-.2
|-.199
|Transco Station 45 BidWk Dlvd Pi
|IGBYY36w
|01-Oct-26
|116
|62
|Transco Station 45 BidWk Dlvd Pi
|IGBYZ03w
|01-Oct-26
|394
|197
|Transco Station 165 Mo
|IGBYZ36w
|01-Oct-26
|394
|197
|Transco Station 165 BidWk Dlvd P
|IGCFL03w
|01-Oct-26
|20
|10
|Tennessee Zone 4-313 Pool Mo
|IGCFL36u
|01-Oct-26
|-1.724
|-1.723
|Tennessee Zone 4-313 Pool BidWk
|IGCFL36w
|01-Oct-26
|20
|10
|Tennessee Zone 4-313 Pool BidWk
|IGCHL03w
|01-Oct-26
|582
|291
|Transco Zone 5 South Mo
|IGCHL36w
|01-Oct-26
|582
|291
|Transco Zone 5 South BidWk Dlvd
|LGAMS00c
|02-Oct-26
|1410
|1410.5
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGAMS00h
|02-Oct-26
|1410
|1411
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIJM00c
|02-Oct-26
|1410
|1410.5
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIJM00h
|02-Oct-26
|1410
|1411
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIZT00c
|02-Oct-26
|1573.5
|1576.667
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00c
|02-Oct-26
|1460
|1476.5
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00h
|02-Oct-26
|1460
|1493
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|MFAMS00c
|02-Oct-26
|720
|718
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Amsterdam
|MFIJM00c
|02-Oct-26
|720
|718
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Ijmuiden
|MFIZM00c
|02-Oct-26
|855
|857.667
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
|MFSKG00c
|02-Oct-26
|700
|706.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
|MGAMS00c
|02-Oct-26
|1410
|1410.5
|Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
|MGAMS00h
|02-Oct-26
|1410
|1411
|Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
|MGIJM00c
|02-Oct-26
|1410
|1410.5
|Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
|MGIJM00h
|02-Oct-26
|1410
|1411
|Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
|MGSKA00c
|02-Oct-26
|1460
|1476.5
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|MGSKA00h
|02-Oct-26
|1460
|1493
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|RGBLA56u
|01-Oct-26
|3.19
|3.18
|Louisiana Dlvd to Pipeline SPI
|SAFMG00c
|02-Oct-26
|8182.034
|13878.72
|SAF (H-S) IPP Santos (Mirror)BRL
|SAFMH00c
|02-Oct-26
|2058.408
|7023.269
|SAF (H-S) IPP Santos Premium (Mi
|SAFPG00c
|02-Oct-26
|8182.034
|13878.72
|SAF (H-S) IPP Santos BRL/CBM
|SAFPH00c
|02-Oct-26
|2058.408
|7023.269
|SAF (H-S) IPP Santos Premium BRL
|UFAMS00c
|02-Oct-26
|1390
|1390.5
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFAMS00h
|02-Oct-26
|1390
|1391
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFGOT00c
|02-Oct-26
|1440
|1456.5
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFIJM00c
|02-Oct-26
|1390
|1390.5
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFIJM00h
|02-Oct-26
|1390
|1391
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00c
|02-Oct-26
|1440
|1456.5
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00h
|02-Oct-26
|1440
|1473
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd