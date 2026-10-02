Corrections for October 2, 2026

The following corrections were made on October 2, 2026

  

SymbolAssessment DateOriginal AssessmentNew AssessmentDescription
B3IZT00c02-Oct-26789.5 790.667 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3SKA00c02-Oct-26670 676.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
B3SKA00h02-Oct-26670 683 Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
BGBAB03u01-Oct-2629 15 El Paso Permian DlCt Mo
BGBAD03u01-Oct-2656 28 Waha DlCt Mo
BGBAE03u01-Oct-268 4 Transwestn Perm DlCt Mo
BGBAL03u01-Oct-26181 91 NGPL Texok Zn DlCt Mo
BGBAL36u01-Oct-26181 91 NGPL Texok BidWk Dlvd Pipe DlCt
BGBAO03u01-Oct-2668 34 Texas Gas Zn 1 DlCt Mo
BGBAO36u01-Oct-2668 34 TX Gas Zn 1 BidWk Dlvd Pipe DlCt
BGBAP03u01-Oct-2656 28 Houston ShipChl DlCt Mo
BGBAP36u01-Oct-2656 28 Hstn ShipChl BidWk Dlvd MC DlCt
BGBAQ03u01-Oct-2614 8 Katy DlCt Mo
BGBAQ36u01-Oct-2612 6 Katy BidWk Dlvd MC DlCt
BGBAZ03u01-Oct-264 2 NGPL S TX DlCt Mo
BGBAZ36u01-Oct-264 2 NGPL S Tx BidWk Dlvd Pipe DlCt
BGBBA03u01-Oct-2635 17 Tenn Zn0 DlCt Mo
BGBBA36u01-Oct-2635 17 Tenn Zn0 BidWk Dlvd Pipe DlCt
BGBBB03u01-Oct-264 2 TX Eastern S TX DlCt Mo
BGBBB36u01-Oct-264 2 TX Estn S TX BidWk Dlvd Pp DlCt
BGBBC03u01-Oct-266 4 Transco Zn1 DlCt Mo
BGBBC36u01-Oct-266 4 Transco Zn1 BidWk Dlvd Pipe DlCt
BGBBF03u01-Oct-2621 11 ANR LA DlCt Mo
BGBBF36u01-Oct-2621 11 ANR LA BidWk Dlvd Pipe DlCt
BGBBG03u01-Oct-2640 20 Col Gulf LA DlCt Mo
BGBBG36u01-Oct-2640 20 Col Gulf LA BidWk Dlvd Pipe DlCt
BGBBH03u01-Oct-2690 46 Col Gulf ML DlCt Mo
BGBBH36u01-Oct-2689 45 Col Gulf ML BidWk Dlvd Pipe DlCt
BGBBK03u01-Oct-2679 41 FL Gas Zn3 DlCt Mo
BGBBK36u01-Oct-2679 41 FL Gas Zn3 BidWk Dlvd Pipe DlCt
BGBBL03u01-Oct-26139 71 Henry Hub DlCt Mo
BGBBL36u01-Oct-26137 69 Henry Hub BidWk Dlvd MC DlCt
BGBBO03u01-Oct-26110 56 SoNat LA DlCt Mo
BGBBO36u01-Oct-26110 56 SoNat LA BidWk Dlvd Pipe DlCt
BGBBP03u01-Oct-2644 22 Tenn LA 500 Leg DlCt Mo
BGBBP36u01-Oct-2644 22 Tenn LA 500 BidWk Dlvd Pipe DlCt
BGBBQ03u01-Oct-2620 10 Tenn LA 800 Leg DlCt Mo
BGBBQ36u01-Oct-2620 10 Tenn LA 800 BidWk Dlvd Pipe DlCt
BGBBR03u01-Oct-2688 44 TX Eastern W LA DlCt Mo
BGBBR36u01-Oct-2688 44 TX Estn W LA BidWk Dlvd Pp DlCt
BGBBS03u01-Oct-2625 13 TX Eastern E LA DlCt Mo
BGBBS36u01-Oct-2625 13 TX Estn E LA BidWk Dlvd Pp DlCt
BGBBU03u01-Oct-2628 16 Transco Zn2 DlCt Mo
BGBBU36u01-Oct-2628 16 Transco Zn2 BidWk Dlvd Pipe DlCt
BGBBV03u01-Oct-2663 35 Transco Zn3 DlCt Mo
BGBBV36u01-Oct-2663 35 Transco Zn3 BidWk Dlvd Pipe DlCt
BGBBY03u01-Oct-268 4 ANR OK DlCt Mo
BGBBY36u01-Oct-268 4 ANR OK BidWk Dlvd Pipe DlCt
BGBBZ03u01-Oct-2616 8 NGPL Midcont DlCt Mo
BGBBZ36u01-Oct-2616 8 NGPL Midcon BidWk Dlvd Pipe DlCt
BGBCA03u01-Oct-265 3 Enable Gas Transmission DlCt Mo
BGBCA36u01-Oct-264 2 Enable Gas Transmission BidWk Dl
BGBCD03u01-Oct-2640 20 Oneok OK DlCt Mo
BGBCD36u01-Oct-2640 20 Oneok OK BidWk Dlvd Pipe DlCt
BGBCE03u01-Oct-26108 54 Panhandle TX-OK DlCt Mo
BGBCE36u01-Oct-26108 54 Pnhdl TX-OK BidWk Dlvd Pp DlCt
BGBCF03u01-Oct-268 4 Sth Star TxOkKs DlCt Mo
BGBCF36u01-Oct-268 4 SStar TxOkKs BidWk Dlvd Pp DlCt
BGBCH03u01-Oct-2676 38 El Paso SanJuan DlCt Mo
BGBCK03u01-Oct-2652 26 CIG Rocky Mtns DlCt Mo
BGBCO03u01-Oct-2631 15 Cheyenne Hub DlCt Mo
BGBCP03u01-Oct-2667 35 NW WY Pool/Rky DlCt Mo
BGBCR03u01-Oct-2640 20 Iroquois Recpts Dlct Mo
BGBCR36u01-Oct-2640 20 Iroquois Recpts Bidwk DTP DlCt
BGBDC03u01-Oct-26171 87 Eastern Gas Appalachia DlCt Mo
BGBDC36u01-Oct-26171 87 Eastern Gas Appalachia BidWk Dlv
BGBDE03u01-Oct-26108 56 Col Gas Appal DlCt Mo
BGBDE36u01-Oct-26108 56 ColGas Appal BidWk Dlvd Pp DlCt
BGBDJ03u01-Oct-26363 183 Transco Zn4 DlCt Mo
BGBDJ36u01-Oct-26363 183 Transco Zn4 BidWk Dlvd Pipe DlCt
BGBDL03u01-Oct-26105 55 SoCal Gas DlCt Mo
BGBDO03u01-Oct-2622 12 PG&E Malin DlCt Mo
BGBDU03u01-Oct-2672 36 Nrthrn Ventura DlCt Mo
BGBDU36u01-Oct-2672 36 No Ventura BidWk Dlvd Pipe DlCt
BGBDV03u01-Oct-2622 12 Northern Demarc DlCt Mo
BGBDV36u01-Oct-2620 10 No Demarc BidWk Dlvd Pipe DlCt
BGBDX03u01-Oct-2674 38 Chicago CG DlCt Mo
BGBDX36u01-Oct-2674 38 Chicago CG BidWk Dlvd MC DlCt
BGBDY03u01-Oct-2642 22 Cons Energy CG DlCt Mo
BGBDY36u01-Oct-2641 21 Cons Nrgy CG BidWk Dlvd MC DlCt
BGBDZ03u01-Oct-2636 18 Mich Con CG DlCt Mo
BGBDZ36u01-Oct-2636 18 Mich Con CG BidWk Dlvd MC DlCt
BGBEB03u01-Oct-2649 25 PG&E CG DlCt Mo
BGBEE03u01-Oct-2624 12 Algonquin CG DlCt Mo
BGBEE36u01-Oct-2624 12 Algonquin CG BidWk Dlvd MC DlCt
BGBEJ03u01-Oct-2616 8 Iroquois Zn2 DlCt Mo
BGBEJ36u01-Oct-2616 8 Iroquois Zn2 BidWk DlvdPipe DlCt
BGBEK03u01-Oct-2645 25 TX Eastern M-3 DlCt Mo
BGBEK36u01-Oct-2644 24 TX Estn M-3 BidWk Dlvd MC DlCt
BGBEL03u01-Oct-26210 108 Transco Zn6 non-N.Y. DlCt Mo
BGBEL36u01-Oct-26210 108 Trnsc Zn6 non-N.Y. BdWk Dlvd MC
BGBEM03u01-Oct-264 2 Transco Zn6 NY DlCt Mo
BGBEM36u01-Oct-264 2 Trnsc Zn6 NY BidWk Dlvd MC DlCt
BGBEN03u01-Oct-26180 90 Transco Zone 5 delivered DlCt Mo
BGBEN36u01-Oct-26180 90 Transco Zone 5 delivered BidWk D
BGBEX03u01-Oct-2641 21 Chicago Nicor DlCt Mo
BGBEX36u01-Oct-2641 21 Chicago Nicor BidWk Dlvd MC DlCt
BGBFJ03u01-Oct-268 4 Lebanon Hub DlCt Mo
BGBFJ36u01-Oct-268 4 Lebanon Hub BdWk DlvdPP DlCt
BGBFL03u01-Oct-2625 15 Tennessee zone 4-300 leg DlCt Mo
BGBFL36u01-Oct-2624 14 Tennessee zone 4-300 leg BidWk D
BGBFX03u01-Oct-2633 17 Chicago NIPSCO DlCt Mo
BGBFX36u01-Oct-2633 17 Chicago NIPSCO BidWk Dlvd MC DlC
BGBGF03u01-Oct-2633 17 Trunkline Zn 1A DlCt Mo
BGBGF36u01-Oct-2633 17 Trunkline Zn 1A Dlvd Pipe DlCt
BGBGG03u01-Oct-2631 17 SoCal Gas CG DlCt Mo
BGBGK03u01-Oct-2615 9 Transwestern-SJ DlCt Mo
BGBGL03u01-Oct-2612 6 White River Hub DlCt Mo
BGBHI03u01-Oct-2672 36 Tennessee Zone 1 DlCt Mo
BGBHI36u01-Oct-2672 36 Tennessee Zone 1 Dlvd Pipe DlCt
BGBIE03u01-Oct-2659 31 Transco Station 65 DlCt Mo
BGBIE36u01-Oct-2659 31 Transco Station 65 Dlvd Pipe DlC
BGBIS03u01-Oct-2628 16 Transco Leidy Line receipts DlCt
BGBIS36u01-Oct-2628 16 Transco Leidy Line receipts BidW
BGBJE03u01-Oct-26262 134 Texas Eastern zone M-2 receipts
BGBJE36u01-Oct-26262 134 Texas Eastern zone M-2 receipts
BGBJN03u01-Oct-2626 14 Tennessee Gas Pipeline Zone 4-20
BGBJN36u01-Oct-2626 14 Tennessee Gas Pipeline Zone 4-20
BGBJS03u01-Oct-26210 108 Transco Zone 6 Non-NY North DlCt
BGBJS36u01-Oct-26210 108 Transco Zone 6 Non-NY North BidW
BGBRO03u01-Oct-26133 67 REX Zone 3 delivered DlCt Mo
BGBRO36u01-Oct-26133 67 REX Zone 3 delivered BidWk Dlvd
BGBRT03u01-Oct-2621 11 El Paso West Texas DlCt Mo
BGBRU03u01-Oct-2648 26 Pine Prairie Hub DlCt Mo
BGBRU36u01-Oct-2647 25 Pine Prairie Hub BidWk Dlvd Pipe
BGBRX03u01-Oct-2615 9 Kern River delivered DlCt Mo
BGBYY03u01-Oct-2627 15 Transco Station 45 DlCt Mo
BGBYY36u01-Oct-2627 15 Transco Station 45 Dlvd Pipe DlC
BGBYZ03u01-Oct-2688 44 Transco Station 165 DlCt Mo
BGBYZ36u01-Oct-2688 44 Transco Station 165 Dlvd Pipe Dl
BGCFL03u01-Oct-265 3 Tennessee Zone 4-313 Pool DlCt M
BGCHL03u01-Oct-2692 46 Transco Zone 5 South DlCt Mo
BGCWA04u03-Oct-25261.55 261.25 Bentek Natgas E Canada Working S
BGCWA04u25-Sep-26263.16 268.19 Bentek Natgas E Canada Working S
BGCWD04u03-Oct-25672.31 605.63 Bentek Natgas W Canada Working S
BGCWD04u25-Sep-26572.26 567.55 Bentek Natgas W Canada Working S
BGCWG04u03-Oct-25933.87 866.88 Bentek Natgas Canada Working Sto
BGCWG04u25-Sep-26835.42 835.75 Bentek Natgas Canada Working Sto
CEKKC00c01-Apr-2219.36 22.04 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Apr-249.84 11.17 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Apr-257.67 8.74 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Apr-2610.74 12.06 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Aug-2212.71 14.34 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Aug-237.3 8.25 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Aug-249.64 10.96 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Aug-258.36 9.53 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Dec-2112.61 14.41 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Dec-227.97 8.99 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Dec-239.29 10.53 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Dec-258.82 10.12 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Feb-238.07 9.1 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Feb-247.77 8.78 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Jul-2116.83 19.3 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Jul-2216.3 18.31 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Jul-249.78 11.12 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Jul-257.39 8.42 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Jul-269.89 11.22 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Jun-2218.4 20.75 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Jun-236.97 7.88 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Mar-2218.01 20.5 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Mar-239.32 10.59 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Mar-2410.43 11.86 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Nov-2115.02 17.17 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Nov-228.82 9.95 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Nov-238.34 9.42 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Nov-248.94 10.17 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Oct-2118.35 21.05 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Oct-249.8 11.18 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Oct-258.11 9.27 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Sep-2119.76 22.69 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Sep-2211.48 13.03 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Sep-258.94 10.23 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c01-Sep-2611.23 12.65 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Apr-249.89 11.23 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Apr-257.39 8.42 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Apr-2610.57 11.85 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Aug-2115.82 18.13 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Aug-2212.42 14.03 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Aug-237.3 8.25 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Aug-249.22 10.48 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Dec-2112.75 14.57 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Dec-227.97 9 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Dec-247.65 8.68 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Dec-258.91 10.23 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Feb-238.07 9.1 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Feb-247.63 8.63 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Feb-266.39 7.31 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Jan-248.07 9.16 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Jan-256.58 7.46 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Jan-266.88 7.89 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Jul-2117.2 19.72 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Jul-249.38 10.64 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Jul-257.66 8.74 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Jul-269.58 10.85 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Jun-2218.77 21.18 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Jun-256.59 7.52 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Jun-2611.92 13.44 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Mar-2218.97 21.56 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Mar-239.31 10.59 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Mar-268.06 9.16 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-May-237.94 9 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-May-2411.44 13.03 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-May-257.42 8.47 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Nov-2114.2 16.22 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Nov-228.68 9.79 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Nov-238.2 9.26 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Oct-2310.41 11.81 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Oct-249.82 11.18 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Oct-258.06 9.22 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Sep-2119.62 22.54 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Sep-2211.95 13.56 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Sep-249.7 11.01 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Sep-258.94 10.22 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c02-Sep-2611.24 12.65 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Apr-238.69 9.85 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Apr-249.9 11.22 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Apr-257.34 8.37 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Aug-2115.53 17.81 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Aug-2211.9 13.45 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Aug-237.31 8.25 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Aug-2611.22 12.65 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Dec-2113.17 15.05 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Dec-247.55 8.58 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Dec-258.95 10.28 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Feb-2211.44 12.97 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Feb-238.05 9.1 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Feb-255.68 6.4 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Feb-266.34 7.26 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Jan-2213.27 15.15 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Jan-237.12 8.04 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Jan-248.07 9.16 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Jan-256.4 7.25 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Jul-237.74 8.79 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Jul-249.42 10.7 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Jul-257.66 8.74 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Jul-269.67 10.96 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Jun-2218.78 21.17 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Jun-249.77 11.12 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Jun-256.41 7.31 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Jun-2612.15 13.71 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Mar-2219.4 22.04 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Mar-239.31 10.59 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Mar-257.53 8.58 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Mar-268.45 9.58 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-May-237.93 9 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-May-2411.21 12.77 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Nov-2113.37 15.26 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Nov-228.54 9.63 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Nov-238.03 9.05 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Nov-257.91 9.06 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Oct-2211.39 12.92 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Oct-2310.17 11.54 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Oct-249.86 11.23 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Oct-258.01 9.17 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Sep-2119.63 22.53 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Sep-249.65 10.96 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Sep-258.85 10.12 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c03-Sep-2611.51 12.96 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Apr-2217.35 19.7 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Apr-238.78 9.95 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Apr-249.98 11.33 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Apr-257.29 8.31 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Aug-2115.9 18.24 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Aug-2211.83 13.4 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Aug-237.13 8.04 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Aug-258.31 9.48 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Aug-2611.22 12.65 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Dec-239.88 11.23 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Dec-247.51 8.52 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Dec-258.86 10.18 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Feb-2211.91 13.5 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Feb-255.63 6.35 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Feb-266.4 7.31 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Jan-2213.17 15.05 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Jan-236.92 7.83 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Jan-248.03 9.1 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Jul-2216.12 18.1 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Jul-237.5 8.52 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Jul-249.37 10.64 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Jul-257.62 8.68 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Jun-249.53 10.86 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Jun-256.46 7.36 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Jun-2612.33 13.92 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Mar-2219.66 22.36 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Mar-2410.58 12.02 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Mar-257.24 8.26 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Mar-269.48 10.75 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-May-2217.3 19.59 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-May-237.88 8.95 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-May-2612 13.49 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Nov-228.59 9.68 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Nov-248.94 10.17 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Nov-257.77 8.9 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Oct-2118.35 21.05 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Oct-2211.66 13.24 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Oct-2310.17 11.54 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Oct-2410.02 11.39 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Sep-237.83 8.84 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Sep-249.6 10.91 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Sep-258.48 9.69 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c04-Sep-2611.55 13.02 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Apr-2217.45 19.81 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Apr-238.78 9.95 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Apr-249.71 11.01 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Aug-2116.08 18.45 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Aug-2210.2 11.54 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Aug-248.98 10.22 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Aug-258.26 9.43 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Aug-2611.03 12.44 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Dec-227.28 8.2 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Dec-239.79 11.12 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Dec-247.42 8.42 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Dec-258.91 10.23 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Feb-247.53 8.52 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Feb-256.22 7.04 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Feb-266.31 7.2 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Jan-2213.18 15.05 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Jan-236.68 7.57 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Jan-247.98 9.05 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Jan-266.87 7.89 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Jul-2116.6 19.03 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Jul-2216.13 18.09 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Jul-237.32 8.31 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Jul-249.33 10.59 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Jun-237.11 8.04 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Jun-249.48 10.8 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Jun-256.46 7.36 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Jun-2612.18 13.76 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Mar-2410.66 12.13 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Mar-257.06 8.05 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Mar-269.77 11.06 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-May-2218.16 20.6 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-May-237.83 8.89 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-May-257.42 8.47 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-May-2612.52 14.07 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Nov-2111.75 13.4 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Nov-248.96 10.16 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Nov-257.86 9.01 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Oct-2118.17 20.83 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Oct-2211.77 13.34 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Oct-2310.07 11.44 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Sep-2210.62 12.02 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Sep-237.83 8.84 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Sep-249.51 10.8 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c05-Sep-258.2 9.38 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Apr-2216.62 18.85 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Apr-239.11 10.32 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Apr-2610.61 11.9 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Aug-2116.08 18.45 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Aug-248.93 10.17 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Aug-258.26 9.43 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Aug-2610.89 12.28 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Dec-2113.16 15.05 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Dec-227.73 8.73 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Dec-239.28 10.54 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Dec-247.36 8.36 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Feb-237.36 8.31 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Feb-247.72 8.73 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Feb-256.22 7.04 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Feb-266.45 7.36 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Jan-2213.18 15.05 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Jan-236.69 7.57 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Jan-256.39 7.25 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Jan-266.83 7.84 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Jul-2116.14 18.5 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Jul-2216.05 18.05 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Jul-237.18 8.15 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Jul-269.62 10.91 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Jun-2218.79 21.17 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Jun-237.1 8.04 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Jun-249.44 10.75 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Jun-256.32 7.2 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Mar-239.32 10.59 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Mar-2411.03 12.55 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Mar-256.92 7.89 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Mar-2610.11 11.38 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-May-2218.16 20.6 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-May-2411.11 12.66 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-May-257.29 8.31 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-May-2612.4 13.97 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Nov-238.16 9.21 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Nov-248.89 10.11 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Nov-257.86 9.01 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Oct-2118.41 21.1 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Oct-2212.01 13.61 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Oct-2310.07 11.44 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Oct-257.96 9.11 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Sep-2118.57 21.31 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Sep-2210.62 12.02 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Sep-238.11 9.15 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c06-Sep-249.6 10.91 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Apr-2216.51 18.75 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Apr-256.91 7.89 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Apr-2610.46 11.74 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Aug-237.36 8.31 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Aug-248.93 10.17 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Aug-258.21 9.38 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Aug-2610.81 12.17 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Dec-2113.58 15.53 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Dec-227.53 8.52 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Dec-239.12 10.38 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Feb-2212.14 13.77 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Feb-237.13 8.04 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Feb-247.95 9 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Feb-256.17 6.98 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Jan-2213.33 15.21 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Jan-256.35 7.2 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Jan-266.32 7.26 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Jul-2116.04 18.4 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Jul-2215.14 17.04 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Jul-236.95 7.89 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Jul-257.62 8.68 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Jul-269.66 10.96 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Jun-2217.96 20.22 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Jun-237.06 7.99 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Jun-249.44 10.75 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Mar-2221.65 24.58 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Mar-238.96 10.17 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Mar-2411.03 12.55 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Mar-256.87 7.84 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-May-2411.12 12.66 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-May-257.33 8.37 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-May-2611.95 13.5 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Nov-228.59 9.68 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Nov-238.06 9.1 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Nov-248.29 9.42 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Nov-257.86 9.01 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Oct-2118.54 21.26 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Oct-2212.01 13.61 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Oct-2410.2 11.6 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Oct-257.96 9.11 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Sep-2118.25 20.94 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Sep-2210.88 12.34 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Sep-237.7 8.68 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c07-Sep-2611.46 12.91 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Apr-2215.28 17.32 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Apr-249.56 10.85 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Apr-256.87 7.84 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Apr-2610.14 11.43 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Aug-2210.2 11.54 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Aug-237.54 8.52 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Aug-248.99 10.22 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Aug-258.76 10.01 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Dec-2113.58 15.53 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Dec-227.57 8.57 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Dec-238.85 10.06 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Dec-258.91 10.23 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Feb-2213.01 14.78 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Feb-236.82 7.67 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Feb-247.86 8.89 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Jan-247.93 9 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Jan-256.17 6.98 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Jan-266.32 7.26 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Jul-2116.03 18.4 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Jul-2214.83 16.67 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Jul-249.19 10.43 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Jul-257.67 8.74 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Jul-269.72 11.01 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Jun-2217.98 20.22 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Jun-236.93 7.83 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Jun-2612.09 13.66 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Mar-2222.02 25 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Mar-238.76 9.95 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Mar-2410.94 12.45 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-May-237.97 9.05 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-May-2411.16 12.71 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-May-257.33 8.37 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-May-2611.43 12.92 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Nov-2111.76 13.4 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Nov-228.6 9.68 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Nov-237.96 9 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Nov-248.2 9.32 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Oct-2118.64 21.36 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Oct-2410.29 11.7 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Oct-257.97 9.11 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Sep-2117.74 20.36 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Sep-2210.69 12.13 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Sep-237.69 8.68 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Sep-258.47 9.7 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c08-Sep-2611.66 13.12 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Apr-249.66 10.96 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Apr-256.81 7.78 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Apr-2610.18 11.48 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Dec-2113.86 15.84 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Dec-227.66 8.68 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Dec-247.31 8.31 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Dec-258.81 10.12 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Feb-2213.74 15.63 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Feb-236.73 7.56 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Feb-247.91 8.94 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Feb-266.44 7.36 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Jan-236.69 7.57 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Jan-247.88 8.95 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Jan-256.07 6.88 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Jan-266.14 7.05 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Jul-2115.77 18.08 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Jul-249.32 10.59 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Jul-257.81 8.9 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Jul-269.77 11.06 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Jun-2217.43 19.58 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Jun-236.92 7.83 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Jun-256.32 7.2 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Jun-2611.98 13.55 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Mar-2223.83 27.07 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Mar-2310.27 11.71 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Mar-2612.86 14.33 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-May-2218.12 20.55 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-May-238.02 9.11 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-May-2411.21 12.77 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-May-257.33 8.37 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Nov-2111.76 13.4 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Nov-229.19 10.37 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Nov-237.91 8.94 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Oct-2310.12 11.49 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Oct-2410.19 11.6 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Oct-257.87 9.01 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Sep-2117.37 19.93 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Sep-2210.88 12.34 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Sep-249.49 10.8 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Sep-258.48 9.69 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c09-Sep-2611.57 13.02 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Apr-238.65 9.79 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Apr-256.87 7.84 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Apr-269.99 11.27 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Aug-2116.08 18.45 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Aug-229.61 10.85 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Aug-237.55 8.52 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Dec-2114.05 16.06 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Dec-247.26 8.26 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Dec-258.63 9.91 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Feb-2215.31 17.43 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Feb-236.91 7.77 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Feb-256.17 6.98 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Feb-266.35 7.25 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Jan-2213.33 15.21 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Jan-236.69 7.57 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Jan-247.84 8.89 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Jan-256.08 6.88 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Jul-236.95 7.89 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Jul-249.51 10.8 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Jul-257.94 9.06 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Jul-269.78 11.06 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Jun-2216.61 18.62 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Jun-249.44 10.75 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Jun-256.32 7.2 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Jun-2611.78 13.34 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Mar-2223.05 26.23 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Mar-2310.27 11.71 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Mar-256.87 7.84 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Mar-2612.48 13.96 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-May-2217.36 19.7 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-May-238.02 9.11 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-May-2411.21 12.77 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Nov-2111.77 13.4 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Nov-228.63 9.74 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Nov-237.91 8.94 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Nov-257.86 9.01 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Oct-2212.02 13.61 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Oct-239.7 11.01 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Oct-249.87 11.23 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Oct-257.73 8.85 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Sep-2117.15 19.67 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Sep-249.49 10.8 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Sep-258.48 9.69 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c10-Sep-2611.66 13.12 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Apr-2215.27 17.32 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Apr-238.51 9.63 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Apr-249.56 10.85 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Apr-256.91 7.89 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Aug-2116.22 18.61 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Aug-229.63 10.85 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Aug-237.87 8.89 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Aug-258.76 10.01 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Aug-2611.05 12.43 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Dec-238.9 10.11 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Dec-247.27 8.26 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Dec-258.53 9.8 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Feb-2215.54 17.7 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Feb-256.18 6.98 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Feb-266.49 7.41 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Jan-2213.47 15.36 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Jan-236.65 7.51 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Jan-247.79 8.84 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Jul-236.95 7.89 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Jul-249.5 10.8 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Jul-257.94 9.06 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Jun-249.44 10.75 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Jun-256.32 7.2 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Jun-2611.7 13.24 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Mar-2222.66 25.8 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Mar-2410.84 12.34 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Mar-256.87 7.84 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Mar-2612.15 13.59 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-May-2216.72 18.96 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-May-237.97 9.05 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-May-2611.31 12.76 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Nov-2111.67 13.3 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Nov-228.78 9.89 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Nov-248.2 9.32 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Nov-258.09 9.27 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Oct-2119.11 21.89 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Oct-2211.96 13.56 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Oct-239.7 11.01 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Oct-249.83 11.17 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Sep-237.69 8.68 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Sep-249.58 10.91 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Sep-258.66 9.91 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c11-Sep-2611.99 13.49 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Apr-2215.27 17.32 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Apr-238.51 9.63 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Apr-249.66 10.96 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Aug-2116.45 18.87 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Aug-229.96 11.22 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Aug-249.45 10.75 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Aug-258.53 9.75 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Aug-2611.04 12.43 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Dec-227.66 8.68 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Dec-239.03 10.27 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Dec-247.22 8.2 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Dec-258.44 9.7 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Feb-256.31 7.14 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Feb-266.49 7.41 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Jan-2213.48 15.36 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Jan-236.16 6.93 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Jan-247.72 8.73 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Jan-266.24 7.15 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Jul-2115.77 18.08 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Jul-2214.46 16.24 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Jul-236.91 7.83 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Jul-249.74 11.07 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Jun-236.82 7.73 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Jun-249.54 10.86 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Jun-256.38 7.25 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Jun-2611.55 13.08 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Mar-2410.48 11.92 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Mar-257.11 8.1 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Mar-2612.47 13.91 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-May-2216.35 18.54 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-May-237.69 8.74 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-May-2611.69 13.18 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Nov-2111.66 13.3 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Nov-248.15 9.27 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Nov-258.19 9.38 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Oct-2119.15 21.95 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Oct-2211.86 13.45 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Oct-239.52 10.8 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Sep-2211.16 12.65 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Sep-237.78 8.78 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Sep-249.53 10.86 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c12-Sep-258.65 9.91 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Apr-2215.7 17.79 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Apr-238.78 9.95 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Apr-2610.18 11.48 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Aug-2116.81 19.3 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Aug-249.46 10.75 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Aug-258.52 9.75 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Aug-2611.08 12.49 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Dec-2114.19 16.22 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Dec-227.66 8.68 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Dec-238.88 10.11 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Dec-247.22 8.21 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Feb-236.91 7.77 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Feb-247.96 9 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Feb-256.26 7.09 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Feb-266.44 7.36 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Jan-2213.57 15.47 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Jan-236.16 6.93 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Jan-256.18 6.98 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Jan-266.24 7.15 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Jul-2115.36 17.6 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Jul-2215 16.88 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Jul-236.91 7.83 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Jul-2610.06 11.38 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Jun-2216.59 18.63 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Jun-236.82 7.73 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Jun-249.54 10.86 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Jun-256.53 7.41 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Mar-2310.27 11.71 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Mar-2410.47 11.92 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Mar-257.29 8.31 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Mar-2612.45 13.91 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-May-2216.32 18.48 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-May-2411.21 12.77 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-May-257.38 8.42 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-May-2612.02 13.55 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Nov-248.15 9.27 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Nov-258.22 9.43 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Oct-2119.2 22 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Oct-2211.72 13.29 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Oct-239.34 10.59 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Oct-257.63 8.74 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Sep-2117.15 19.67 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Sep-2211.63 13.18 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Sep-239.77 11.06 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c13-Sep-249.53 10.86 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Apr-2215.71 17.79 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Apr-238.13 9.21 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Apr-256.73 7.68 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Apr-2610.32 11.64 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Aug-237.87 8.89 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Aug-249.64 10.96 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Aug-258.48 9.69 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Aug-2611.08 12.49 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Dec-2114.18 16.22 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Dec-227.71 8.73 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Dec-238.25 9.37 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Feb-2217.25 19.66 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Feb-236.86 7.72 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Feb-248.1 9.15 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Feb-256.26 7.09 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Jan-2213.57 15.47 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Jan-256.18 6.98 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Jan-266.11 6.99 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Jul-2115.17 17.39 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Jul-2214.99 16.88 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Jul-236.96 7.89 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Jul-257.99 9.11 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Jul-2610.41 11.75 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Jun-2215.99 17.94 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Jun-236.97 7.88 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Jun-249.54 10.86 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Mar-2222.51 25.65 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Mar-2310.36 11.81 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Mar-2410.61 12.08 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Mar-257.33 8.37 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-May-2410.93 12.45 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-May-257.39 8.42 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-May-2612.16 13.71 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Nov-227.54 8.46 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Nov-237.97 9 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Nov-248.15 9.27 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Nov-258.32 9.54 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Oct-2119.25 22.05 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Oct-2211.72 13.29 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Oct-249.69 11.01 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Oct-257.9 9.06 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Sep-2117.19 19.72 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Sep-2211.62 13.18 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Sep-2310.04 11.38 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c14-Sep-2612.09 13.6 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Apr-249.88 11.23 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Apr-256.73 7.68 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Apr-2610.63 12.02 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Aug-2211.14 12.6 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Aug-237.91 8.94 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Aug-249.59 10.91 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Aug-258.52 9.75 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Dec-2114.18 16.22 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Dec-228.36 9.48 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Dec-238.39 9.53 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Dec-258.44 9.7 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Feb-2217.25 19.66 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Feb-236.85 7.72 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Feb-248.23 9.32 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Jan-247.93 9 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Jan-256 6.77 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Jan-266.1 6.99 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Jul-2114.94 17.12 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Jul-2215.12 17.04 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Jul-249.69 11.01 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Jul-258.26 9.43 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Jul-2610.55 11.91 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Jun-2216.76 18.84 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Jun-237.56 8.57 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Jun-2611.52 13.08 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Mar-2222.1 25.23 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Mar-2311.23 12.82 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Mar-2410.39 11.81 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-May-237.69 8.73 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-May-2410.84 12.34 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-May-257.38 8.42 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-May-2612.21 13.76 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Nov-2111.66 13.3 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Nov-227.33 8.25 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Nov-238.56 9.69 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Nov-247.82 8.89 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Oct-2119.8 22.69 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Oct-249.4 10.7 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Oct-257.95 9.11 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Sep-2117.52 20.09 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Sep-2211.81 13.4 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Sep-2310.05 11.38 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Sep-258.66 9.91 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c15-Sep-2612.18 13.7 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Apr-249.89 11.23 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Apr-256.73 7.68 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Apr-2610.75 12.18 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Aug-2116.81 19.3 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Aug-2211.12 12.6 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Aug-237.91 8.94 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Aug-249.59 10.91 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Dec-2113.86 15.84 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Dec-228.35 9.48 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Dec-247.23 8.2 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Dec-258.3 9.54 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Feb-2217.25 19.66 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Feb-236.81 7.67 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Feb-248.14 9.21 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Feb-266.45 7.36 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Jan-236.16 6.93 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Jan-247.66 8.68 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Jan-255.82 6.56 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Jan-266.1 6.99 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Jul-2114.39 16.48 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Jul-249.87 11.23 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Jul-258.45 9.64 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Jul-2610.49 11.86 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Jun-2217.44 19.64 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Jun-237.62 8.63 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Jun-256.62 7.52 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Jun-2611.18 12.71 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Mar-2221.32 24.32 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Mar-2310.99 12.56 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Mar-2612.26 13.7 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-May-237.74 8.79 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-May-2410.65 12.13 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-May-257.38 8.42 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Nov-2111.66 13.3 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Nov-227.66 8.62 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Nov-238.56 9.69 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Oct-239.35 10.59 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Oct-249.31 10.59 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Oct-257.95 9.11 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Sep-2117.61 20.2 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Sep-2211.66 13.24 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Sep-249.58 10.91 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Sep-258.39 9.59 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c16-Sep-2612.1 13.6 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Apr-238.13 9.21 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Apr-2410.3 11.7 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Apr-256.73 7.68 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Apr-2610.85 12.28 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Aug-2116.9 19.41 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Aug-2211.26 12.76 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Aug-238 9.05 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Aug-2611.03 12.44 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Dec-2113.86 15.85 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Dec-247.19 8.15 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Dec-257.98 9.17 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Feb-2217.15 19.55 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Feb-237.08 7.99 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Feb-256.4 7.25 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Jan-2213.53 15.42 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Jan-236.54 7.35 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Jan-247.66 8.68 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Jan-255.91 6.66 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Jul-236.95 7.89 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Jul-249.87 11.23 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Jul-258.44 9.64 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Jul-2610.59 11.96 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Jun-2217.46 19.64 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Jun-256.62 7.52 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Jun-2610.99 12.5 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Mar-2221.33 24.32 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Mar-2311 12.56 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Mar-257.52 8.58 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Mar-2611.65 13.01 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-May-2218 20.39 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-May-237.51 8.52 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-May-2410.65 12.13 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Nov-2111.29 12.87 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Nov-227.7 8.68 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Nov-238.56 9.69 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Nov-258.37 9.59 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Oct-2211.72 13.29 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Oct-238.94 10.11 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Oct-249.23 10.48 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Oct-257.94 9.11 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Sep-2117.66 20.25 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Sep-249.58 10.91 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Sep-258.43 9.64 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c17-Sep-2612.13 13.65 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Apr-2216.96 19.22 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Apr-238.27 9.37 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Apr-2410.39 11.81 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Aug-2117.13 19.67 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Aug-2211.32 12.81 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Aug-238 9.05 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Aug-258.52 9.75 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Aug-2611.08 12.49 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Dec-238.44 9.58 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Dec-247.18 8.15 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Dec-257.7 8.85 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Feb-2216.64 18.97 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Feb-256.72 7.62 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Jan-2213.45 15.31 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Jan-236.68 7.51 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Jan-247.62 8.63 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Jul-2215.12 17.04 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Jul-237.32 8.31 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Jul-249.87 11.23 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Jul-258.44 9.64 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Jun-249.59 10.91 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Jun-256.86 7.78 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Jun-2610.72 12.18 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Mar-2221.62 24.64 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Mar-2410.02 11.38 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Mar-257.7 8.79 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Mar-2611.69 13.06 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-May-2218.14 20.55 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-May-237.66 8.68 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-May-2612.36 13.92 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Nov-2111.29 12.87 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Nov-227.69 8.68 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Nov-247.73 8.79 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Nov-258.37 9.59 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Oct-2119.81 22.69 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Oct-2211.17 12.65 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Oct-238.94 10.11 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Oct-249.36 10.64 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Sep-2310.04 11.38 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Sep-249.76 11.12 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Sep-258.3 9.48 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c18-Sep-2612.03 13.55 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Apr-2217.33 19.65 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Apr-238.91 10.11 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Apr-2410.57 12.02 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Aug-2118.36 21.1 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Aug-2211.32 12.81 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Aug-249.68 11.02 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Aug-258.71 9.96 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Aug-2611.1 12.49 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Dec-228.35 9.48 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Dec-238.3 9.42 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Dec-247.13 8.1 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Dec-257.61 8.74 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Feb-249.1 10.32 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Feb-256.95 7.89 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Feb-266.64 7.57 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Jan-2212.25 13.93 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Jan-237.09 7.99 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Jan-247.67 8.68 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Jan-266.01 6.88 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Jul-2114.29 16.38 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Jul-2215.12 17.04 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Jul-237.33 8.31 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Jul-249.92 11.28 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Jun-237.62 8.63 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Jun-249.73 11.07 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Jun-256.9 7.83 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Jun-2610.73 12.18 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Mar-249.84 11.17 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Mar-257.7 8.79 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Mar-2611.87 13.22 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-May-2218.39 20.87 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-May-237.61 8.63 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-May-257.38 8.42 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-May-2612.35 13.92 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Nov-2111.53 13.14 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Nov-247.64 8.68 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Nov-258.32 9.54 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Oct-2119.8 22.69 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Oct-2211.16 12.65 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Oct-238.89 10.06 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Sep-2211.66 13.24 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Sep-2310.32 11.7 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Sep-249.99 11.39 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c19-Sep-258.34 9.54 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Apr-2217.13 19.44 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Apr-239.32 10.59 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Apr-2610.79 12.23 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Aug-2118.22 20.95 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Aug-249.72 11.07 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Aug-258.71 9.96 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Aug-2611.41 12.86 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Dec-2113.58 15.53 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Dec-228.35 9.48 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Dec-238.26 9.37 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Dec-247.09 8.05 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Feb-237.08 7.99 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Feb-249.66 10.96 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Feb-257.13 8.1 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Feb-266.73 7.68 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Jan-2212.25 13.93 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Jan-237.1 7.99 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Jan-255.86 6.61 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Jan-265.88 6.73 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Jul-2214.79 16.67 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Jul-237.33 8.31 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Jul-2610.79 12.17 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Jun-2217.52 19.74 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Jun-237.67 8.68 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Jun-249.87 11.23 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Jun-257.13 8.1 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Mar-2310.43 11.92 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Mar-249.84 11.17 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Mar-257.93 9.06 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Mar-2611.28 12.58 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-May-2218.41 20.87 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-May-2410.65 12.13 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-May-257.2 8.21 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-May-2612.26 13.81 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Nov-238.66 9.79 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Nov-247.55 8.58 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Nov-258.41 9.64 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Oct-2120.31 23.27 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Oct-2211.17 12.65 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Oct-238.94 10.11 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Sep-2117.65 20.25 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Sep-2211.58 13.13 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Sep-2310.31 11.7 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c20-Sep-2410.05 11.44 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Apr-2217.13 19.44 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Apr-239.27 10.54 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Apr-256.78 7.73 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Apr-2610.64 12.07 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Aug-238.46 9.58 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Aug-249.86 11.23 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Aug-258.71 9.96 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Aug-2611.18 12.59 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Dec-2113.58 15.53 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Dec-228.07 9.16 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Dec-238.17 9.26 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Feb-2216.18 18.44 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Feb-238.18 9.26 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Feb-249.65 10.96 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Feb-257.27 8.26 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Jan-2212.11 13.77 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Jan-255.72 6.45 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Jan-265.92 6.78 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Jul-2115.07 17.28 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Jul-2214.66 16.57 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Jul-237.19 8.15 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Jul-258.44 9.64 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Jul-2610.88 12.28 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Jun-2217.54 19.74 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Jun-237.71 8.73 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Jun-249.87 11.23 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Mar-2221.87 24.9 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Mar-2310.12 11.55 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Mar-249.83 11.17 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Mar-257.98 9.11 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-May-2410.79 12.29 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-May-257.2 8.21 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-May-2612.16 13.71 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Nov-227.68 8.68 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Nov-238.8 9.95 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Nov-247.6 8.63 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Nov-258.54 9.8 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Oct-2120.27 23.22 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Oct-2211.17 12.65 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Oct-249.22 10.49 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Oct-257.89 9.06 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Sep-2117.89 20.52 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Sep-2210.98 12.44 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Sep-2310.91 12.39 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c21-Sep-2611.94 13.44 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Apr-2217.14 19.44 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Apr-2410.77 12.23 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Apr-256.92 7.89 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Apr-2610.7 12.12 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Aug-2212.65 14.35 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Aug-238.41 9.53 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Aug-249.86 11.23 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Aug-258.76 10.01 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Dec-2113.4 15.31 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Dec-228.17 9.26 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Dec-238.17 9.26 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Dec-257.48 8.58 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Feb-2216.34 18.59 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Feb-238.4 9.53 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Feb-249.33 10.59 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Jan-247.71 8.73 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Jan-255.67 6.4 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Jan-265.93 6.78 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Jul-2115.35 17.6 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Jul-2214.73 16.68 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Jul-249.86 11.23 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Jul-258.44 9.64 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Jul-2611.04 12.44 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Jun-2217.52 19.74 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Jun-237.72 8.73 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Jun-2610.72 12.18 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Mar-2221.87 24.9 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Mar-239.3 10.59 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Mar-2410.02 11.38 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-May-237.56 8.58 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-May-257.2 8.21 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-May-2612.33 13.86 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Nov-2111.33 12.93 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Nov-227.97 8.99 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Nov-238.8 9.95 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Nov-247.6 8.63 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Oct-2119.53 22.37 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Oct-249.17 10.43 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Oct-257.9 9.06 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Sep-2117.98 20.62 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Sep-2210.98 12.44 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Sep-2310.91 12.39 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Sep-258.15 9.32 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c22-Sep-2611.94 13.44 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Apr-2411.14 12.66 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Apr-257.11 8.1 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Apr-2610.9 12.33 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Aug-2118.69 21.48 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Aug-2212.71 14.4 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Aug-238.04 9.1 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Aug-249.96 11.33 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Dec-2113.27 15.15 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Dec-228.07 9.16 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Dec-246.99 7.94 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Dec-257.34 8.42 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Feb-2216.42 18.7 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Feb-239.13 10.38 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Feb-249.33 10.59 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Feb-266.92 7.89 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Jan-247.77 8.78 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Jan-255.63 6.35 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Jan-266.06 6.94 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Jul-2116.08 18.45 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Jul-249.68 11.01 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Jul-258.39 9.59 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Jul-2611.36 12.81 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Jun-2216.6 18.68 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Jun-237.66 8.68 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Jun-257.27 8.26 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Jun-2610.35 11.76 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Mar-2223.21 26.44 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Mar-239.17 10.43 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Mar-2611.32 12.64 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-May-2218.41 20.87 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-May-237.51 8.52 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-May-2410.69 12.18 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-May-257.15 8.16 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Nov-2112.26 13.99 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Nov-227.84 8.84 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Nov-238.66 9.79 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Oct-238.94 10.11 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Oct-249.18 10.43 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Oct-257.95 9.11 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Sep-2118.67 21.42 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Sep-2210.97 12.44 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Sep-2410.41 11.86 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Sep-258.15 9.32 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c23-Sep-2611.89 13.39 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Apr-239.5 10.8 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Apr-2411.64 13.24 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Apr-257.1 8.1 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Apr-2611.28 12.76 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Aug-2118.88 21.69 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Aug-2212.72 14.4 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Aug-237.95 9 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Aug-2611.13 12.54 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Dec-2113.27 15.15 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Dec-246.99 7.94 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Dec-256.84 7.84 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Feb-2216.72 19.02 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Feb-239.28 10.54 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Feb-257.22 8.21 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Feb-267.01 8 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Jan-2212.11 13.77 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Jan-247.91 8.94 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Jan-255.68 6.4 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Jul-237.28 8.26 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Jul-2410 11.39 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Jul-258.4 9.59 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Jul-2611.36 12.81 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Jun-2215.87 17.83 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Jun-249.87 11.23 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Jun-256.93 7.89 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Jun-2610.36 11.75 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Mar-2223.22 26.44 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Mar-239.39 10.7 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Mar-257.98 9.11 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Mar-2610.82 12.11 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-May-2218.51 20.97 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-May-237.47 8.47 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-May-2410.55 12.02 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Nov-2112.36 14.09 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Nov-227.82 8.84 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Nov-238.66 9.79 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Nov-258.49 9.75 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Oct-238.84 10 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Oct-249.14 10.38 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Oct-258 9.17 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Sep-2118.67 21.42 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Sep-2410.51 11.97 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Sep-258.15 9.32 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c24-Sep-2612.22 13.76 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Apr-2217.03 19.33 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Apr-239.14 10.38 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Apr-2411.73 13.35 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Apr-257.56 8.63 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Aug-2119.25 22.11 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Aug-2212.72 14.4 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Aug-237.77 8.78 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Aug-258.76 10.01 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Aug-2611.07 12.49 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Feb-2217.53 19.97 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Feb-257.59 8.63 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Feb-267.42 8.47 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Jan-2211.92 13.56 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Jan-237.24 8.14 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Jan-248.28 9.37 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Jul-2214.73 16.68 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Jul-237.33 8.31 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Jul-2410 11.39 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Jul-258.44 9.64 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Jun-2410.01 11.39 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Jun-256.84 7.78 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Jun-269.97 11.27 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Mar-2223.07 26.28 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Mar-2410.02 11.39 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Mar-257.98 9.11 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Mar-2610.42 11.69 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-May-2218.71 21.18 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-May-237.47 8.47 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-May-2612.47 14.08 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Nov-2112.45 14.2 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Nov-227.82 8.84 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Nov-247.6 8.63 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Nov-258.49 9.75 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Oct-2119.12 21.89 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Oct-2211.03 12.5 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Oct-238.65 9.79 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Oct-249.13 10.38 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Sep-2310.9 12.39 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Sep-2410.51 11.97 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c25-Sep-258.16 9.32 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Apr-2217.03 19.33 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Apr-238.26 9.37 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Apr-2411.73 13.35 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Aug-2120.49 23.54 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Aug-2212.39 14.03 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Aug-2410.01 11.39 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Aug-258.99 10.28 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Aug-2610.87 12.28 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Dec-238.21 9.32 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Dec-246.9 7.83 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Dec-256.84 7.84 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Feb-249.37 10.64 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Feb-257.72 8.79 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Feb-267.66 8.74 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Jan-2211.18 12.71 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Jan-237.24 8.14 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Jan-248.24 9.31 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Jan-266.11 6.99 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Jul-2116.08 18.45 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Jul-2214.75 16.68 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Jul-237.43 8.42 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Jul-2410.05 11.44 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Jun-237.56 8.57 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Jun-2410.01 11.39 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Jun-256.97 7.94 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Jun-2610.27 11.65 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Mar-249.97 11.33 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Mar-257.98 9.11 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Mar-2610.34 11.58 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-May-2218.58 21.02 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-May-237.47 8.47 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-May-257.1 8.1 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-May-2611.92 13.44 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Nov-2112.58 14.36 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Nov-247.55 8.58 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Nov-258.46 9.7 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Oct-2118.2 20.83 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Oct-2210.75 12.18 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Oct-238.51 9.63 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Sep-2211.28 12.82 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Sep-2310.58 12.02 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Sep-2410.13 11.55 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c26-Sep-258.16 9.32 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Apr-2217.22 19.54 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Apr-238.16 9.26 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Apr-2611.51 13.02 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Aug-2120.54 23.6 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Aug-249.92 11.28 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Aug-259.03 10.33 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Aug-2610.74 12.12 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Dec-228.08 9.16 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Dec-238.22 9.32 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Dec-246.9 7.83 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Feb-239.27 10.54 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Feb-249.79 11.12 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Feb-257.49 8.52 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Feb-267.71 8.79 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Jan-2211.24 12.76 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Jan-237.34 8.25 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Jan-255.67 6.4 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Jan-266.11 6.99 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Jul-2116.09 18.45 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Jul-2214.32 16.2 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Jul-237.43 8.42 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Jul-2611.19 12.65 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Jun-2216.1 18.1 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Jun-237.74 8.79 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Jun-249.92 11.28 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Jun-256.98 7.94 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Mar-239.63 10.96 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Mar-249.97 11.33 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Mar-257.8 8.9 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Mar-2610.52 11.8 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-May-2218.52 20.91 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-May-2410.32 11.76 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-May-257.05 8.05 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Nov-238.55 9.69 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Nov-247.5 8.52 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Nov-258.73 10.02 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Oct-2117.41 19.93 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Oct-229.7 10.96 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Oct-238.33 9.42 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Oct-258 9.17 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Sep-2118.72 21.47 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Sep-2211.28 12.82 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Sep-2310.31 11.7 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c27-Sep-249.94 11.34 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Apr-2217.23 19.54 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Apr-237.94 9 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Apr-257.57 8.63 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Apr-2611.47 12.97 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Aug-237.83 8.84 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Aug-249.74 11.07 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Aug-259.03 10.33 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Aug-2610.88 12.28 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Dec-2113.18 15.05 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Dec-228.04 9.1 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Dec-238.17 9.26 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Feb-2217.73 20.19 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Feb-239.09 10.32 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Feb-2410.43 11.86 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Feb-257.53 8.58 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Jan-2211.38 12.92 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Jan-255.63 6.35 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Jan-266.16 7.04 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Jul-2116.13 18.5 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Jul-2214.19 16.04 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Jul-237.43 8.42 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Jul-258.45 9.64 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Jul-2610.91 12.33 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Jun-2216.12 18.1 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Jun-237.74 8.79 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Jun-249.79 11.12 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Mar-2222.98 26.18 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Mar-239.17 10.43 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Mar-249.74 11.07 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Mar-257.8 8.9 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-May-249.95 11.33 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-May-256.91 7.89 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-May-2611.97 13.5 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Nov-227.72 8.73 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Nov-239.06 10.27 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Nov-247.46 8.47 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Nov-258.82 10.12 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Oct-2116.17 18.5 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Oct-229.47 10.69 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Oct-249.07 10.33 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Oct-257.99 9.17 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Sep-2118.77 21.52 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Sep-2211.6 13.19 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c28-Sep-2310.41 11.81 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Apr-2217.29 19.59 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Apr-2411.72 13.35 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Apr-257.52 8.58 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Apr-2611.57 13.07 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Aug-2212.39 14.03 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Aug-238.06 9.1 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Aug-249.74 11.07 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Aug-258.94 10.22 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Dec-2113.27 15.15 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Dec-227.53 8.52 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Dec-238.11 9.21 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Dec-256.83 7.84 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Feb-2410.43 11.86 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Jan-248.34 9.42 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Jan-266.17 7.04 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Jul-2115.77 18.08 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Jul-2212.72 14.34 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Jul-2410.05 11.44 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Jul-258.36 9.53 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Jul-2610.97 12.38 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Jun-2216.3 18.31 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Jun-2610.04 11.38 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Mar-2220.03 22.78 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Mar-239.17 10.43 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-May-237.48 8.47 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-May-2410.01 11.39 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-May-256.69 7.62 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-May-2611.91 13.44 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Nov-2112.62 14.41 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Nov-228.01 9.05 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Nov-239.06 10.27 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Nov-247.56 8.58 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Oct-2116.17 18.5 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Oct-249.02 10.27 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Oct-257.58 8.69 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Sep-2118.77 21.52 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Sep-2211.43 12.97 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Sep-2310.31 11.7 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c29-Sep-258.2 9.38 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Apr-2411.49 13.08 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Apr-257.42 8.47 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Apr-2611.87 13.39 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Aug-2120.54 23.6 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Aug-2212.4 14.03 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Aug-238.06 9.1 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Aug-249.75 11.07 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Dec-2113.28 15.15 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Dec-227.53 8.52 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Dec-246.81 7.73 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Dec-256.93 7.95 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Jan-237.33 8.25 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Jan-248.24 9.31 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Jan-266.45 7.36 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Jul-2115.82 18.13 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Jul-2410 11.39 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Jul-258.36 9.53 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Jul-2611.17 12.6 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Jun-2216.31 18.31 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Jun-237.74 8.79 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Jun-257.3 8.31 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Jun-269.9 11.22 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Mar-2219.61 22.3 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Mar-238.58 9.74 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Mar-2610.39 11.63 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-May-2218.95 21.39 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-May-237.43 8.41 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-May-249.96 11.33 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-May-256.59 7.52 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Nov-2112.61 14.41 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Nov-228.88 10.06 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Nov-239.21 10.43 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Oct-238.33 9.42 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Oct-248.98 10.22 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Oct-257.58 8.69 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Sep-2118.77 21.52 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Sep-2211.48 13.03 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Sep-249.85 11.23 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c30-Sep-258.15 9.32 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c31-Aug-2120.54 23.6 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c31-Aug-2211.86 13.45 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c31-Aug-237.83 8.84 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c31-Aug-2611.03 12.44 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c31-Dec-2113.27 15.15 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c31-Dec-246.76 7.67 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c31-Dec-256.92 7.95 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c31-Jan-2211.38 12.92 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c31-Jan-237.32 8.25 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c31-Jan-248.15 9.21 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c31-Jan-255.63 6.35 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c31-Jul-237.48 8.47 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c31-Jul-249.64 10.96 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c31-Jul-258.36 9.53 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c31-Jul-2611.21 12.65 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c31-Mar-2219.47 22.15 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c31-Mar-238.59 9.74 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c31-Mar-2610.43 11.69 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c31-May-2218.45 20.8 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c31-May-237.01 7.94 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c31-May-249.77 11.12 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c31-Oct-228.91 10.05 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c31-Oct-238.24 9.31 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC00c31-Oct-257.86 9.01 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Apr-2216.8 19.062 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Apr-238.676 9.838 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Apr-2410.429 11.849 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Apr-257.093 8.092 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Apr-2610.769 12.158 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Aug-2117.68 20.302 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Aug-2211.57 13.086 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Aug-237.794 8.808 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Aug-249.555 10.869 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Aug-258.625 9.858 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Aug-2611.047 12.452 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Dec-2113.51 15.435 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Dec-227.89 8.932 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Dec-238.686 9.864 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Dec-247.188 8.162 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Dec-258.045 9.238 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Feb-2215.53 17.676 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Feb-237.704 8.704 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Feb-248.695 9.854 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Feb-256.656 7.547 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Feb-266.702 7.652 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Jan-2212.68 14.447 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Jan-236.83 7.7 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Jan-247.931 8.983 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Jan-255.981 6.758 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Jan-266.236 7.143 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Jul-2115.76 18.067 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Jul-2214.96 16.863 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Jul-237.232 8.201 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Jul-249.697 11.026 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Jul-258.11 9.252 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Jul-2610.464 11.826 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Jun-2217.22 19.37 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Jun-237.352 8.327 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Jun-249.675 11.01 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Jun-256.692 7.613 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Jun-2611.163 12.646 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Mar-2221.45 24.421 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Mar-239.692 11.037 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Mar-2410.336 11.751 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Mar-257.473 8.526 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Mar-2610.967 12.287 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-May-2217.98 20.361 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-May-237.675 8.707 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-May-2410.735 12.225 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-May-257.206 8.221 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-May-2612.075 13.609 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Nov-2112.22 13.939 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Nov-228.19 9.233 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Nov-238.461 9.566 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Nov-248.023 9.116 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Nov-258.247 9.455 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Oct-2118.75 21.482 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Oct-2211.22 12.709 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Oct-239.28 10.515 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Oct-249.535 10.846 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Oct-257.9 9.05 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Sep-2118.23 20.918 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Sep-2211.28 12.8 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Sep-239.475 10.733 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Sep-249.809 11.167 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Sep-258.427 9.637 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CEKKC03c01-Sep-2612.167 13.38 DBF Thermal Coal East Kalimantan
CGBAB03u01-Oct-261 2 El Paso Permian Tier Mo
CGBAQ03u01-Oct-261 2 Katy Tier Mo
CGBBF03u01-Oct-261 2 ANR LA Tier Mo
CGBBY03u01-Oct-262 3 ANR OK Tier Mo
CGBCA03u01-Oct-262 3 Enable Gas Transmission Tier Mo
CGBCD03u01-Oct-261 2 Oneok OK Tier Mo
CGBCF03u01-Oct-262 3 Sth Star TxOkKs Tier Mo
CGBCO03u01-Oct-261 2 Cheyenne Hub Tier Mo
CGBCR03u01-Oct-261 2 Iroquois Recpts Tier Mo
CGBDV03u01-Oct-261 2 Northern Demarc Tier Mo
CGBDZ03u01-Oct-261 2 Mich Con CG Tier Mo
CGBEE03u01-Oct-261 2 Algonquin CG Tier Mo
CGBEJ03u01-Oct-262 3 Iroquois Zn2 Tier Mo
CGBEK03u01-Oct-261 2 TX Eastern M-3 Tier Mo
CGBFJ03u01-Oct-262 3 Lebanon Hub Tier Mo
CGBFX03u01-Oct-261 2 Chicago NIPSCO Tier Mo
CGBGF03u01-Oct-261 2 Trunkline Zn 1A Tier Mo
CGBGG03u01-Oct-261 2 SoCal Gas CG Tier Mo
CGBGL03u01-Oct-262 3 White River Hub Tier Mo
CGBIS03u01-Oct-261 2 Transco Leidy Line receipts Tier
CGBJN03u01-Oct-261 2 Tennessee Gas Pipeline Zone 4-20
CGBYY03u01-Oct-261 2 Transco Station 45 Tier Mo
CGCFL36u01-Oct-265 3 Tennessee Zone 4-313 Pool BidWk
CGCHL36u01-Oct-2692 46 Transco Zone 5 South BidWk Dlvd
CRBCT00c01-Apr-2231.25 37.38 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Apr-2514.8 17.04 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Apr-2627.75 30.45 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Aug-2224.3 28.1 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Aug-2312.95 14.65 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Aug-2417.55 20.33 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Aug-2516.01 18.73 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Dec-2124 29.03 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Dec-2217.75 20.45 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Dec-2319.08 22.19 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Dec-2516.5 19.7 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Feb-2316.07 18.16 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Feb-2419.1 22.19 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Jul-2132.92 40.93 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Jul-2229.29 33.93 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Jul-2417.2 20.05 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Jul-2514.88 17.29 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Jul-2622.24 26.29 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Jun-2234.88 41.16 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Jun-2316.88 19.84 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Mar-2233.71 41.11 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Mar-2318.13 21.1 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Mar-2419.7 22.77 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Nov-2128.84 35.3 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Nov-2222.53 26.4 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Nov-2318.13 20.8 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Nov-2417.18 19.73 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Oct-2130.47 37.61 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Oct-2418.01 20.9 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Oct-2517.02 20.07 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Sep-2134.23 42.6 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Sep-2222.97 26.82 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Sep-2515.92 18.69 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c01-Sep-2621.12 24.48 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Apr-2419.29 22.46 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Apr-2514.8 17.03 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Apr-2626.88 29.11 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Aug-2130.18 37.27 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Aug-2223.36 27.01 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Aug-2313.09 14.79 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Aug-2417.52 20.31 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Dec-2123.79 28.85 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Dec-2217.99 20.71 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Dec-2415.45 17.64 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Dec-2516.24 19.42 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Feb-2316.14 18.29 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Feb-2419.15 22.24 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Feb-2614.75 17.31 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Jan-2418.28 21.43 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Jan-2515.51 17.67 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Jan-2615.57 18.54 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Jul-2134.01 42.34 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Jul-2416.94 19.68 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Jul-2514.72 17.08 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Jul-2622.43 26.53 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Jun-2514.51 16.78 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Jun-2621.03 23.92 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Mar-2234.38 41.91 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Mar-2319.34 22.73 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Mar-2618.3 21.45 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-May-2318.63 21.88 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-May-2419.5 22.93 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-May-2514.79 17.23 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Nov-2127.75 33.88 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Nov-2222.99 26.96 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Nov-2317.69 20.18 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Oct-2319.26 22.54 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Oct-2417.34 20.02 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Oct-2516.6 19.6 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Sep-2133.65 41.85 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Sep-2225.91 30.67 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Sep-2419.3 22.52 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Sep-2515.96 18.72 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c02-Sep-2621.94 25.31 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Apr-2317.4 20.21 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Apr-2418.8 21.78 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Apr-2514.88 17.12 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Aug-2129.92 36.94 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Aug-2223.87 27.59 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Aug-2313.65 15.42 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Aug-2623.1 26.99 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Dec-2124.2 29.36 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Dec-2414.97 17.01 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Dec-2516.49 19.73 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Feb-2221.46 25.44 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Feb-2315.96 18.08 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Feb-2511.7 12.67 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Feb-2614.62 17.12 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Jan-2318.02 21.02 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Jan-2418.14 21.21 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Jan-2515.07 17.12 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Jul-2315.9 18.53 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Jul-2417.08 19.83 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Jul-2514.65 16.99 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Jul-2622.33 26.4 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Jun-2418.15 21.34 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Jun-2514.29 16.49 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Jun-2621.01 23.8 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Mar-2234.16 41.52 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Mar-2323.89 28.63 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Mar-2512.98 14.4 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Mar-2618.56 21.61 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-May-2318.51 21.69 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-May-2419.3 22.66 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Nov-2127.66 33.77 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Nov-2222.07 25.83 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Nov-2316.32 18.54 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Nov-2516.81 20.02 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Oct-2221.17 24.49 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Oct-2319.02 22.17 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Oct-2417.58 20.3 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Oct-2516.74 19.7 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Sep-2133.49 41.69 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Sep-2418.89 22.03 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Sep-2515.99 18.74 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c03-Sep-2621.37 24.56 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Apr-2231.21 37.32 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Apr-2317.75 20.64 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Apr-2418.55 21.48 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Apr-2514.82 17.06 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Aug-2129.38 36.35 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Aug-2222.86 26.44 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Aug-2313.27 14.93 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Aug-2516.05 18.79 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Aug-2622.67 26.46 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Dec-2319.22 22.4 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Dec-2415.42 17.56 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Dec-2516.62 19.88 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Feb-2221.48 25.42 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Feb-2511.31 12.25 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Feb-2615.1 17.72 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Jan-2226.84 32.72 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Jan-2317.65 20.59 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Jan-2417.81 20.84 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Jul-2229.02 33.66 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Jul-2316.25 18.89 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Jul-2417 19.74 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Jul-2514.5 16.82 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Jun-2417.96 21.16 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Jun-2513.79 15.85 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Jun-2620.87 23.63 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Mar-2235.12 42.62 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Mar-2419.61 22.67 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Mar-2513.01 14.47 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Mar-2619.47 22.66 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-May-2232.88 39.48 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-May-2317.94 21.01 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Nov-2215.23 16.88 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Nov-2416.86 19.33 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Nov-2516.8 20.01 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Oct-2130.34 37.44 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Oct-2221.38 24.77 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Oct-2318.83 21.93 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Oct-2417.48 20.16 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Sep-2316.19 18.6 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Sep-2419.12 22.31 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Sep-2515.77 18.51 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c04-Sep-2621.56 24.81 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Apr-2230.71 36.78 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Apr-2317.21 19.92 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Apr-2418.32 21.17 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Aug-2130.1 37.28 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Aug-2222.42 26.01 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Aug-2417.74 20.58 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Aug-2515.83 18.54 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Aug-2622.34 26.03 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Dec-2217.65 20.29 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Dec-2318.47 21.54 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Dec-2415.44 17.62 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Dec-2516.53 19.76 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Feb-2419.14 22.19 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Feb-2511.27 12.13 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Feb-2614.95 17.52 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Jan-2227.06 32.98 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Jan-2317.46 20.33 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Jan-2418.16 21.22 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Jan-2615.65 18.63 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Jul-2129.64 36.59 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Jul-2229.82 34.59 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Jul-2315.81 18.32 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Jul-2416.98 19.72 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Jun-2315.23 17.62 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Jun-2418.09 21.29 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Jun-2513.4 15.33 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Jun-2620.94 23.7 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Mar-2419.4 22.51 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Mar-2512.71 14.17 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Mar-2618.54 21.44 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-May-2233.27 39.96 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-May-2318.23 21.4 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-May-2624.85 27.23 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Nov-2123.51 28.35 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Nov-2416.43 18.78 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Nov-2516.58 19.75 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Oct-2130.36 37.45 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Oct-2221.37 24.75 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Oct-2318.78 21.9 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Sep-2226.16 30.97 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Sep-2315.92 18.3 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Sep-2419.09 22.27 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c05-Sep-2515.61 18.27 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Apr-2231.05 37.1 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Apr-2317.03 19.75 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Aug-2129.95 37.09 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Aug-2418.01 20.96 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Aug-2515.87 18.58 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Aug-2622.27 26.02 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Dec-2125 30.34 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Dec-2217.58 20.27 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Dec-2318.86 21.92 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Dec-2415.26 17.39 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Feb-2316.14 18.32 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Feb-2418.58 21.57 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Feb-2510.85 11.65 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Feb-2614.81 17.34 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Jan-2227.12 33.05 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Jan-2317.05 19.79 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Jan-2515.2 17.27 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Jan-2615.6 18.57 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Jul-2129.26 36.1 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Jul-2229.58 34.14 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Jul-2315.68 18.18 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Jul-2622.37 26.44 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Jun-2231.95 37.27 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Jun-2315.57 18.06 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Jun-2418.07 21.24 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Jun-2513.59 15.64 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Mar-2323.71 28.4 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Mar-2419.39 22.51 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Mar-2512.48 13.94 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Mar-2620.86 24.08 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-May-2234.56 41.67 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-May-2514.68 17.13 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-May-2624.79 27.2 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Nov-2315.93 18.15 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Nov-2416.48 18.84 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Nov-2516.68 19.89 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Oct-2130.55 37.66 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Oct-2222.34 25.82 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Oct-2318.63 21.74 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Oct-2516.62 19.53 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Sep-2133.68 41.91 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Sep-2226.03 30.85 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Sep-2317.63 20.57 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c06-Sep-2419.23 22.43 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Apr-2230.75 36.77 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Apr-2514.63 16.87 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Apr-2625.94 28.04 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Aug-2313.78 15.57 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Aug-2418.13 21.11 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Aug-2515.91 18.65 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Aug-2622.7 26.49 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Dec-2125.86 31.46 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Dec-2218.06 21.02 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Dec-2318.4 21.41 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Feb-2221.66 25.65 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Feb-2315.47 17.5 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Feb-2420.02 23.3 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Feb-2511.55 12.56 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Jan-2226.89 32.75 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Jan-2515.19 17.26 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Jan-2615 17.78 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Jul-2129.52 36.39 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Jul-2227.15 31.4 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Jul-2314.79 17.09 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Jul-2514.69 17.05 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Jul-2622.31 26.41 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Jun-2232.28 37.68 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Jun-2315.26 17.69 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Jun-2418.21 21.41 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Mar-2236.77 44.39 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Mar-2323.84 28.53 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Mar-2418.94 21.98 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Mar-2512.98 14.59 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-May-2419.07 22.42 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-May-2515.12 17.68 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-May-2624.59 26.95 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Nov-2215.44 17.14 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Nov-2316.59 18.89 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Nov-2416.24 18.52 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Nov-2516.54 19.72 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Oct-2130.61 37.74 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Oct-2222.19 25.62 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Oct-2417.44 20.11 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Oct-2516.63 19.54 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Sep-2132.83 40.81 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Sep-2225.92 30.81 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Sep-2317.86 20.82 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c07-Sep-2621.53 24.77 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Apr-2230.34 36.27 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Apr-2418.83 21.79 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Apr-2514.8 17.04 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Apr-2624.39 26.56 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Aug-2222.65 26.32 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Aug-2313.39 15 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Aug-2418.22 21.21 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Aug-2515.81 18.55 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Dec-2125.91 31.58 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Dec-2218.46 21.53 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Dec-2317.89 20.85 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Dec-2516.35 19.55 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Feb-2221.76 25.82 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Feb-2315.68 17.75 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Feb-2420.02 23.31 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Jan-2418.41 21.52 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Jan-2514.84 16.77 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Jan-2614.99 17.77 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Jul-2129.31 36.13 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Jul-2228.25 32.9 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Jul-2416.76 19.44 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Jul-2514.85 17.22 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Jul-2622.33 26.4 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Jun-2230.17 34.88 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Jun-2315.67 18.17 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Jun-2620.65 23.31 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Mar-2238.13 45.81 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Mar-2324.45 29.34 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Mar-2418.71 21.63 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-May-2419.16 22.56 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-May-2515.03 17.59 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-May-2623.29 25.52 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Nov-2123.12 27.87 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Nov-2215.56 17.3 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Nov-2315.56 17.68 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Nov-2416.16 18.42 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Oct-2130.37 37.43 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Oct-2417.37 20.07 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Oct-2516.76 19.73 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Sep-2132.48 40.35 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Sep-2223.45 27.67 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Sep-2317.7 20.67 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Sep-2515.25 17.85 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c08-Sep-2621.61 24.87 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Apr-2417.7 20.45 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Apr-2514.65 16.91 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Apr-2625.32 27.74 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Dec-2125.82 31.46 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Dec-2218.3 21.3 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Dec-2415.24 17.36 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Dec-2516.28 19.48 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Feb-2222.71 27.04 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Feb-2314.9 16.72 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Feb-2419.91 23.2 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Feb-2614.99 17.59 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Jan-2316.9 19.59 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Jan-2418.12 21.13 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Jan-2514.57 16.46 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Jan-2614.29 16.83 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Jul-2129.03 35.78 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Jul-2416.61 19.26 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Jul-2515.11 17.55 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Jul-2622.14 26.28 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Jun-2230.14 34.78 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Jun-2315.17 17.57 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Jun-2513.47 15.51 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Jun-2620.35 23.07 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Mar-2236.5 43.91 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Mar-2324.44 29.33 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Mar-2623.08 26.62 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-May-2234.3 41.45 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-May-2317.89 20.99 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-May-2419.24 22.64 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-May-2515.2 17.77 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Nov-2122.47 27.05 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Nov-2215.61 17.38 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Nov-2315.92 18.04 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Oct-2318.89 22 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Oct-2417.12 19.7 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Oct-2516.71 19.71 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Sep-2131.78 39.44 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Sep-2223.87 28.06 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Sep-2418.41 21.44 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Sep-2515.45 18.09 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c09-Sep-2621.73 25 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Apr-2513.85 15.94 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Apr-2624.35 26.69 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Aug-2129.99 37.13 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Aug-2220.76 23.93 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Aug-2313.64 15.34 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Dec-2126.91 32.83 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Dec-2415.22 17.33 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Dec-2516.69 20.02 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Feb-2222.76 27.11 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Feb-2314.42 16.08 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Feb-2511.65 12.68 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Feb-2615.11 17.72 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Jan-2226.89 32.75 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Jan-2316.59 19.18 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Jan-2418.27 21.31 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Jan-2514.88 16.82 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Jul-2315.23 17.67 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Jul-2416.67 19.34 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Jul-2515.34 17.85 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Jul-2621.93 26.01 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Jun-2230.24 34.83 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Jun-2418.02 21.2 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Jun-2513.36 15.4 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Jun-2622.82 26.18 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Mar-2233.4 40.1 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Mar-2324.52 29.46 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Mar-2512.88 14.51 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Mar-2619.74 22.48 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-May-2234.23 41.36 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-May-2317.67 20.75 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-May-2419.14 22.47 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Nov-2122.59 27.21 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Nov-2215.99 17.91 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Nov-2316.09 18.26 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Nov-2516.61 19.79 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Oct-2222.33 25.76 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Oct-2319 22.15 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Oct-2417.19 19.76 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Oct-2516.95 20.07 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Sep-2131.36 38.9 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Sep-2418.84 21.95 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Sep-2515.64 18.32 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c10-Sep-2622.81 26.24 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Apr-2230.66 36.69 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Apr-2317.25 20.01 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Apr-2417.64 20.38 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Apr-2514.5 16.73 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Aug-2130.1 37.26 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Aug-2220.82 23.98 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Aug-2314 15.81 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Aug-2515.71 18.46 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Aug-2622.59 26.32 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Dec-2317.61 20.55 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Dec-2415.67 17.9 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Dec-2516.69 20.03 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Feb-2223.16 27.6 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Feb-2511.79 12.82 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Feb-2615.12 17.69 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Jan-2226.23 31.9 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Jan-2316.68 19.27 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Jan-2417.72 20.72 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Jul-2314.78 17.03 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Jul-2416.72 19.37 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Jul-2515.71 18.32 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Jun-2418.01 21.19 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Jun-2513.6 15.71 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Jun-2622.58 25.93 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Mar-2233.64 40.4 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Mar-2419.03 21.99 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Mar-2512.75 14.4 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Mar-2626.54 29.92 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-May-2234.64 41.77 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-May-2317.56 20.62 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-May-2622.8 25.15 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Nov-2122.72 27.36 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Nov-2215.8 17.67 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Nov-2416.03 18.27 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Nov-2516.65 19.85 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Oct-2130.45 37.51 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Oct-2222.84 26.37 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Oct-2319.06 22.2 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Oct-2417 19.53 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Sep-2318.12 21.18 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Sep-2418.51 21.52 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Sep-2515.46 18.11 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c11-Sep-2622.94 26.3 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Apr-2230.58 36.6 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Apr-2317.49 20.3 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Apr-2417.77 20.55 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Aug-2130.03 37.17 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Aug-2221.04 24.21 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Aug-2418.31 21.3 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Aug-2515.8 18.56 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Aug-2621.31 24.64 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Dec-2218.31 21.38 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Dec-2317.51 20.46 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Dec-2415.56 17.76 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Dec-2516.71 20.04 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Feb-2512.65 13.95 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Feb-2615.06 17.63 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Jan-2226.33 32 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Jan-2316.62 19.19 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Jan-2417.84 20.86 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Jan-2614.41 16.98 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Jul-2129.27 36.09 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Jul-2228.13 32.62 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Jul-2314.44 16.62 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Jul-2416.73 19.37 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Jun-2315.8 18.36 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Jun-2418.24 21.48 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Jun-2513.35 15.39 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Jun-2622.31 25.71 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Mar-2418.93 21.87 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Mar-2513.65 15.59 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Mar-2626.18 28.9 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-May-2235.37 42.6 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-May-2317.36 20.44 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-May-2623.17 25.69 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Nov-2121.49 25.78 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Nov-2415.96 18.23 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Nov-2516.74 19.97 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Oct-2130.5 37.56 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Oct-2222.31 25.74 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Oct-2318.85 21.98 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Sep-2221.97 25.68 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Sep-2317.77 20.72 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Sep-2418.45 21.4 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c12-Sep-2515.9 18.65 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Apr-2231.59 37.8 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Apr-2317.51 20.34 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Apr-2625.43 27.92 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Aug-2130.95 38.36 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Aug-2418.2 21.14 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Aug-2515.86 18.64 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Aug-2621.41 24.79 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Dec-2126.73 32.59 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Dec-2218.5 21.58 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Dec-2317.86 20.88 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Dec-2415.69 17.9 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Feb-2314.4 16.05 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Feb-2418.23 20.99 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Feb-2512.53 13.84 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Feb-2614.89 17.43 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Jan-2226.63 32.34 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Jan-2316.75 19.33 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Jan-2514.79 16.66 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Jan-2614.35 16.88 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Jul-2129.34 36.17 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Jul-2227.74 32.14 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Jul-2314.84 17.07 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Jul-2622.62 26.8 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Jun-2230.35 34.98 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Jun-2315.45 17.87 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Jun-2418.48 21.76 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Jun-2513.27 15.25 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Mar-2324.1 28.96 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Mar-2419.38 22.46 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Mar-2513.51 15.42 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Mar-2624.83 27.14 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-May-2233.78 40.52 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-May-2419.18 22.51 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-May-2515.51 18.16 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-May-2623.52 26.09 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Nov-2415.55 17.68 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Nov-2516.51 19.68 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Oct-2130.81 37.9 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Oct-2222.36 25.85 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Oct-2319.12 22.29 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Oct-2517.17 20.31 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Sep-2131.39 38.94 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Sep-2222.39 26.17 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Sep-2318.38 21.49 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c13-Sep-2418.61 21.59 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Apr-2231.24 37.29 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Apr-2318.07 21.06 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Apr-2514.45 16.66 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Apr-2625.21 27.65 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Aug-2313.89 15.68 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Aug-2418.32 21.29 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Aug-2516.06 18.91 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Aug-2621.15 24.45 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Dec-2126.97 32.9 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Dec-2218.4 21.45 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Dec-2317.48 20.39 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Feb-2225.22 30.29 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Feb-2313.7 15.14 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Feb-2417.68 20.4 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Feb-2512.92 14.34 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Jan-2226.34 31.96 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Jan-2515.16 17.11 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Jan-2614.38 16.87 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Jul-2129.31 36.13 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Jul-2227.32 31.7 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Jul-2314.45 16.63 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Jul-2515.78 18.4 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Jul-2622.9 27.07 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Jun-2230.15 34.69 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Jun-2315.48 17.89 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Jun-2418.64 21.93 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Mar-2233.84 40.7 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Mar-2324.51 29.49 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Mar-2419.39 22.46 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Mar-2513.48 15.38 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-May-2418.86 22.15 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-May-2516.09 18.85 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-May-2623.46 26.03 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Nov-2216.29 18.23 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Nov-2315.51 17.53 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Nov-2415.52 17.64 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Nov-2516.69 19.91 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Oct-2130.78 37.87 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Oct-2222.16 25.6 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Oct-2417.22 19.82 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Oct-2517.13 20.28 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Sep-2129.89 36.98 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Sep-2222.32 26.02 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Sep-2318.72 21.92 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c14-Sep-2622.74 25.93 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Apr-2417.84 20.64 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Apr-2514.29 16.5 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Apr-2625.79 28.27 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Aug-2221.4 24.64 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Aug-2314.29 16.17 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Aug-2418.92 22.1 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Aug-2516.23 19.1 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Dec-2127.04 33 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Dec-2218.43 21.49 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Dec-2317.68 20.67 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Dec-2516.7 20.02 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Feb-2230.51 37.11 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Feb-2313.47 14.88 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Feb-2419.95 23.18 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Jan-2417.76 20.75 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Jan-2514.82 16.69 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Jan-2614.31 16.78 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Jul-2129.52 36.42 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Jul-2227.9 32.37 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Jul-2416.7 19.34 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Jul-2515.62 18.22 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Jul-2622.85 26.99 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Jun-2231.22 36.06 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Jun-2315.52 17.93 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Jun-2621.5 24.87 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Mar-2232.65 39.38 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Mar-2324.34 29.28 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Mar-2419.45 22.55 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-May-2317.56 20.68 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-May-2418.8 22.07 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-May-2515.98 18.75 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-May-2622.26 24.64 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Nov-2121.56 25.88 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Nov-2215.64 17.48 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Nov-2315.71 17.78 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Nov-2415.42 17.54 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Oct-2130.76 37.82 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Oct-2417.11 19.75 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Oct-2516.7 19.79 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Sep-2130.08 37.19 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Sep-2221.98 25.63 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Sep-2318.72 21.91 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Sep-2515.96 18.71 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c15-Sep-2623.31 26.59 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Apr-2417.51 20.21 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Apr-2514.39 16.62 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Apr-2625.5 27.89 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Aug-2131.25 38.76 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Aug-2220.92 24.1 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Aug-2313.86 15.66 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Aug-2419.06 22.27 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Dec-2127.03 32.95 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Dec-2218.14 21.17 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Dec-2415.53 17.72 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Dec-2516.53 19.81 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Feb-2232.01 39.1 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Feb-2313.34 14.75 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Feb-2419.79 22.97 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Feb-2615.19 17.79 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Jan-2317.05 19.64 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Jan-2417.73 20.71 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Jan-2513.9 15.5 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Jan-2614.16 16.57 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Jul-2129.48 36.35 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Jul-2416.68 19.32 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Jul-2515.92 18.63 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Jul-2623.45 27.68 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Jun-2230.94 35.72 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Jun-2315.22 17.61 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Jun-2513.66 15.71 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Jun-2621.25 24.67 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Mar-2231.29 37.58 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Mar-2323.77 28.59 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Mar-2625.28 27.62 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-May-2317.77 20.98 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-May-2418.67 21.94 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-May-2515.93 18.67 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Nov-2121.58 25.86 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Nov-2215.96 17.87 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Nov-2315.71 17.78 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Oct-2319.14 22.32 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Oct-2417.09 19.66 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Oct-2516.94 20.11 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Sep-2130.09 37.2 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Sep-2222.42 26.19 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Sep-2418.61 21.6 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Sep-2515.65 18.35 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c16-Sep-2622.84 26.01 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Apr-2318.1 21.08 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Apr-2419.03 22.19 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Apr-2514.48 16.7 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Apr-2625.11 27.47 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Aug-2131.53 39.12 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Aug-2221.43 24.8 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Aug-2314.55 16.56 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Aug-2620.8 23.99 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Dec-2126.72 32.63 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Dec-2415.62 17.83 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Dec-2516.5 19.77 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Feb-2232.4 39.63 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Feb-2313.65 15.15 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Feb-2512.78 14.17 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Jan-2226.51 32.15 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Jan-2317.29 19.94 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Jan-2417.43 20.36 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Jan-2513.2 14.58 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Jul-2314.84 17.15 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Jul-2417.02 19.68 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Jul-2515.96 18.67 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Jul-2623.47 27.69 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Jun-2230.04 34.68 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Jun-2513.78 15.82 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Jun-2622.54 26.32 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Mar-2230.89 36.95 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Mar-2319.62 23.26 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Mar-2513.43 15.32 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Mar-2625.28 27.45 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-May-2236.7 44 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-May-2318.21 21.52 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-May-2419.34 22.76 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Nov-2121.51 25.77 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Nov-2215.54 17.41 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Nov-2315.78 17.92 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Nov-2516.76 20 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Oct-2222.35 25.85 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Oct-2318.98 22.16 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Oct-2416.54 19 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Oct-2516.8 19.97 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Sep-2130.02 37.13 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Sep-2417.97 20.81 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Sep-2516.71 19.69 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c17-Sep-2623.51 26.73 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Apr-2318.39 21.44 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Apr-2419.4 22.75 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Aug-2132 39.76 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Aug-2221.7 25.17 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Aug-2314.6 16.59 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Aug-2516.34 19.23 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Aug-2621.06 24.31 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Dec-2317.39 20.33 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Dec-2415.6 17.79 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Dec-2516.4 19.64 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Feb-2232.36 39.59 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Feb-2512.8 14.18 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Jan-2223.06 27.65 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Jan-2317.17 19.77 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Jan-2417.47 20.4 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Jul-2227.32 31.65 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Jul-2314.97 17.3 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Jul-2417.06 19.74 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Jul-2516.67 19.57 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Jun-2418.48 21.73 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Jun-2513.87 15.95 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Jun-2621.65 25.3 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Mar-2231.21 37.34 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Mar-2419.23 22.28 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Mar-2513.44 15.34 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Mar-2626.19 28.59 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-May-2237.88 45.36 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-May-2318 21.25 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-May-2622.78 25.26 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Nov-2121.57 25.87 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Nov-2215.67 17.62 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Nov-2415.45 17.58 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Nov-2516.68 19.91 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Oct-2130.69 37.74 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Oct-2221.91 25.33 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Oct-2318.89 22.02 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Oct-2416.6 19.07 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Sep-2319.16 22.39 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Sep-2418.13 21.02 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Sep-2516.76 19.7 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c18-Sep-2623.79 26.97 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Apr-2231.87 37.98 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Apr-2318.62 21.74 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Apr-2419.89 23.35 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Aug-2132.84 40.88 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Aug-2222.08 25.65 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Aug-2419.13 22.33 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Aug-2516.37 19.23 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Aug-2621.33 24.64 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Dec-2218.25 21.33 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Dec-2318.31 21.5 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Dec-2415.72 17.97 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Dec-2516.61 19.9 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Feb-2419.7 22.9 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Feb-2512.71 14.08 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Feb-2614.96 17.51 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Jan-2223.44 28.06 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Jan-2317.64 20.36 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Jan-2417.79 20.72 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Jan-2614.4 16.84 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Jul-2129.27 36.12 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Jul-2227.55 32.01 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Jul-2314.72 16.97 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Jul-2417.8 20.62 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Jun-2315.72 18.25 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Jun-2418.36 21.59 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Jun-2514.06 16.18 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Jun-2622.31 26.1 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Mar-2419.33 22.48 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Mar-2513.43 15.36 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Mar-2627.03 29.44 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-May-2238.54 46.06 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-May-2318.23 21.5 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-May-2515.97 18.71 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-May-2622.84 25.36 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Nov-2121.47 25.74 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Nov-2415.32 17.41 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Nov-2516.57 19.72 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Oct-2130.72 37.77 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Oct-2222.15 25.69 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Oct-2318.63 21.57 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Sep-2318.75 21.87 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Sep-2418.01 20.86 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c19-Sep-2516.36 19.25 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Apr-2231.14 37.11 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Apr-2318.25 21.33 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Apr-2623.03 25.15 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Aug-2132.4 40.33 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Aug-2419 22.22 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Aug-2515.72 18.41 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Aug-2621.36 24.65 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Dec-2126.97 32.96 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Dec-2218.4 21.5 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Dec-2318.01 21.13 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Dec-2415.66 17.89 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Feb-2313.45 14.89 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Feb-2420.38 23.69 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Feb-2513.1 14.53 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Feb-2615.31 17.92 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Jan-2223.59 28.27 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Jan-2317.54 20.2 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Jan-2513 14.32 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Jan-2614.23 16.64 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Jul-2226.78 30.99 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Jul-2313.89 15.87 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Jul-2623.71 27.98 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Jun-2231.39 36.36 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Jun-2316.03 18.56 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Jun-2418.69 21.96 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Jun-2514.44 16.67 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Mar-2320.03 23.75 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Mar-2419.73 22.93 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Mar-2514.09 16.2 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Mar-2625.66 27.69 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-May-2238.4 45.85 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-May-2419.18 22.57 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-May-2516.06 18.8 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-May-2621.67 24.08 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Nov-2316.33 18.64 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Nov-2415.38 17.45 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Nov-2516.3 19.39 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Oct-2130.78 37.85 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Oct-2222.09 25.69 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Oct-2317.75 20.53 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Sep-2130.25 37.41 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Sep-2223.89 28.1 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Sep-2319.11 22.29 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c20-Sep-2418.18 21.06 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Apr-2231.39 37.47 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Apr-2318.23 21.33 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Apr-2622.17 24.3 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Aug-2314.45 16.4 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Aug-2419.22 22.44 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Aug-2515.86 18.59 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Aug-2621.42 24.73 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Dec-2126.41 32.27 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Dec-2218.14 21.17 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Dec-2318.31 21.5 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Feb-2232.26 39.46 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Feb-2313.22 14.66 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Feb-2420.63 24.07 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Feb-2512.83 14.23 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Jan-2220.88 24.72 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Jan-2512.85 14.14 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Jan-2614.33 16.75 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Jul-2129.57 36.46 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Jul-2226.43 30.63 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Jul-2312.41 13.96 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Jul-2516.75 19.68 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Jul-2624.05 28.33 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Jun-2231.86 36.96 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Jun-2315.58 18.07 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Jun-2418.37 21.58 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Mar-2231.44 37.55 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Mar-2319.48 23.05 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Mar-2419.61 22.85 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Mar-2514.35 16.49 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-May-2419.3 22.73 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-May-2515.63 18.29 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-May-2622.1 24.64 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Nov-2215.94 17.98 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Nov-2316.9 19.31 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Nov-2415.38 17.47 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Nov-2516.49 19.64 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Oct-2130.69 37.74 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Oct-2222.72 26.5 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Oct-2416.55 19 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Oct-2516.55 19.72 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Sep-2130.07 37.18 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Sep-2223.58 27.7 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Sep-2318.86 22.01 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c21-Sep-2624.12 27.3 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Apr-2232.18 38.69 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Apr-2419.75 23.24 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Apr-2514.93 17.32 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Apr-2624.68 27.4 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Aug-2222.14 25.69 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Aug-2314.98 17.1 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Aug-2419.22 22.44 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Aug-2515.83 18.57 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Dec-2125.9 31.55 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Dec-2218.23 21.3 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Dec-2318.07 21.2 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Dec-2516.14 19.28 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Feb-2232.37 39.5 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Feb-2313.88 15.44 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Feb-2420.58 24 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Jan-2417.8 20.76 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Jan-2513.15 14.49 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Jan-2614.29 16.7 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Jul-2129.7 36.61 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Jul-2227.18 31.52 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Jul-2417.76 20.57 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Jul-2516.56 19.49 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Jul-2624.15 28.46 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Jun-2232.62 37.91 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Jun-2316.15 18.81 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Jun-2622.55 26.38 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Mar-2231.54 37.67 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Mar-2317.25 20.11 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Mar-2419.81 23.07 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-May-2318.28 21.57 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-May-2515.9 18.65 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-May-2622.03 24.62 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Nov-2121.39 25.66 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Nov-2218.2 20.89 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Nov-2316.78 19.25 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Nov-2415.42 17.51 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Oct-2130.51 37.48 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Oct-2416.6 19.04 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Oct-2516.66 19.85 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Sep-2130.17 37.26 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Sep-2223.79 27.94 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Sep-2318.66 21.79 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Sep-2516.25 19.16 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c22-Sep-2623.64 26.67 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Apr-2419.52 22.94 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Apr-2514.85 17.24 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Apr-2624.76 27.36 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Aug-2132.99 41.12 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Aug-2221.46 24.82 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Aug-2315.06 17.21 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Aug-2419.09 22.28 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Dec-2126.61 32.46 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Dec-2218.42 21.52 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Dec-2415.7 17.93 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Dec-2516.12 19.26 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Feb-2231.74 38.68 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Feb-2313.28 14.74 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Feb-2420.85 24.31 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Feb-2615.22 17.79 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Jan-2417.88 20.82 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Jan-2512.55 13.75 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Jan-2614.2 16.59 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Jul-2129.58 36.48 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Jul-2417.25 19.98 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Jul-2515.91 18.62 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Jul-2624.08 28.33 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Jun-2232.23 37.62 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Jun-2315.94 18.59 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Jun-2514.4 16.6 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Jun-2623.15 27.15 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Mar-2231.74 37.86 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Mar-2317.38 20.25 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Mar-2625.35 27.41 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-May-2238.57 46.02 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-May-2318.14 21.42 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-May-2419.23 22.63 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-May-2515.78 18.52 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Nov-2121.15 25.36 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Nov-2219.01 21.86 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Nov-2317.17 19.67 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Oct-2318.31 21.26 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Oct-2416.8 19.29 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Oct-2516.23 19.28 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Sep-2130.06 37.15 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Sep-2223.86 28.06 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Sep-2418.21 21.11 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Sep-2516.3 19.23 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c23-Sep-2623.74 26.79 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Apr-2318.37 21.48 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Apr-2419.84 23.3 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Apr-2514.73 17.12 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Apr-2624.44 26.93 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Aug-2133.36 41.56 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Aug-2221.87 25.33 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Aug-2315.05 17.22 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Aug-2621.2 24.47 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Dec-2126.65 32.52 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Dec-2415.43 17.57 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Dec-2515.93 18.98 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Feb-2230.97 37.66 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Feb-2317.56 20.31 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Feb-2512.63 14.03 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Feb-2615.66 18.34 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Jan-2220.53 24.29 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Jan-2418.48 21.51 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Jan-2512.66 13.87 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Jul-2312.58 14.18 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Jul-2417.52 20.3 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Jul-2516.04 18.76 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Jul-2623.48 27.55 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Jun-2232.9 38.39 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Jun-2418.31 21.52 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Jun-2514.62 17 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Jun-2623.1 27.07 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Mar-2231.99 38.18 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Mar-2317.45 20.35 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Mar-2514.28 16.39 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Mar-2624.37 26.33 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-May-2238.71 46.23 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-May-2317.98 21.22 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-May-2419.16 22.53 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Nov-2121.31 25.54 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Nov-2218.58 21.3 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Nov-2317.22 19.75 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Nov-2516.4 19.52 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Oct-2318.61 21.54 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Oct-2416.72 19.19 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Oct-2516.45 19.56 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Sep-2130.45 37.59 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Sep-2417.7 20.46 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Sep-2516.58 19.61 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c24-Sep-2623.81 26.85 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Apr-2232.37 38.9 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Apr-2318.16 21.22 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Apr-2419.73 23.16 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Apr-2514.87 17.3 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Aug-2134.2 42.62 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Aug-2222.24 25.69 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Aug-2314.98 17.16 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Aug-2621.13 24.38 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Feb-2233.64 41.02 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Feb-2512.63 14.04 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Feb-2617.18 20.31 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Jan-2220.82 24.71 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Jan-2317.78 20.46 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Jan-2418.48 21.48 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Jul-2227.03 31.34 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Jul-2312.99 14.63 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Jul-2417.35 20.14 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Jul-2515.89 18.61 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Jun-2418.52 21.77 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Jun-2514.08 16.28 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Jun-2623.08 27.04 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Mar-2231.78 37.92 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Mar-2419.94 23.23 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Mar-2514.29 16.41 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Mar-2625.84 28.14 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-May-2237.96 45.24 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-May-2318.33 21.63 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Nov-2121.95 26.33 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Nov-2218.3 20.98 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Nov-2415.38 17.49 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Nov-2516.47 19.62 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Oct-2130.38 37.29 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Oct-2221.99 25.59 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Oct-2318.3 21.14 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Oct-2416.72 19.22 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Sep-2318.74 21.92 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Sep-2417.41 20.1 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c25-Sep-2516.79 19.84 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Apr-2232.3 38.75 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Apr-2318.02 21.08 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Apr-2419.56 22.97 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Aug-2134.14 42.55 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Aug-2222.32 25.8 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Aug-2515.68 18.4 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Aug-2621.24 24.53 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Feb-2420.67 24.12 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Feb-2512.97 14.41 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Feb-2617.36 20.52 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Jan-2220.98 24.87 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Jan-2316.14 18.31 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Jan-2418.29 21.23 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Jan-2614.68 17.19 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Jul-2129.56 36.53 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Jul-2225.79 29.89 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Jul-2313.06 14.66 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Jul-2417.7 20.53 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Jun-2316 18.67 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Jun-2417.7 20.74 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Jun-2514.37 16.62 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Jun-2622.85 26.76 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Mar-2419.83 23.13 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Mar-2514.52 16.7 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Mar-2625.42 27.62 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-May-2236.45 43.2 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-May-2317.9 21.11 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-May-2620.94 23.56 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Nov-2121.81 26.21 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Nov-2415.22 17.28 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Nov-2516.19 19.3 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Oct-2129.57 36.24 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Oct-2221.7 25.24 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Oct-2318.32 21.14 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Sep-2224.06 28.31 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Sep-2319.17 22.41 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Sep-2417.53 20.28 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c26-Sep-2517.02 20.08 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Apr-2233.2 39.81 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Apr-2318.24 21.43 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Apr-2625.76 28.36 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Aug-2134.31 42.73 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Aug-2418.8 21.92 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Aug-2515.82 18.55 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Aug-2621.4 24.73 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Dec-2318 21.13 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Dec-2415.35 17.49 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Feb-2317.58 20.33 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Feb-2420.94 24.4 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Feb-2512.85 14.24 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Feb-2617.46 20.62 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Jan-2221.54 25.6 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Jan-2316 18.13 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Jan-2512.7 13.92 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Jan-2614.63 17.12 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Jul-2129.74 36.76 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Jul-2224.32 28.08 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Jul-2312.53 14.06 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Jul-2623.41 27.46 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Jun-2232.39 37.59 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Jun-2315.79 18.39 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Jun-2417.71 20.72 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Jun-2514.37 16.6 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Mar-2317.13 19.97 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Mar-2419.84 23.14 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Mar-2514.63 16.84 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Mar-2626.34 28.63 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-May-2234.98 41.24 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-May-2516.13 18.93 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Nov-2317.64 20.26 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Nov-2415.34 17.45 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Nov-2516.51 19.71 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Oct-2129.18 35.75 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Oct-2221.44 24.91 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Oct-2317.91 20.68 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Oct-2516.66 19.81 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Sep-2130.37 37.49 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Sep-2223.62 27.78 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Sep-2318.86 21.99 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c27-Sep-2417.3 19.99 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Apr-2233.23 39.81 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Apr-2318.29 21.5 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Apr-2515.01 17.46 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Apr-2624.21 26.5 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Aug-2419.52 22.79 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Aug-2515.91 18.67 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Aug-2620.59 23.8 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Dec-2218.26 21.32 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Dec-2318.48 21.69 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Feb-2233.31 40.59 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Feb-2317.55 20.3 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Feb-2421.15 24.65 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Feb-2513.06 14.48 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Jan-2221.79 25.88 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Jan-2512.78 13.99 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Jan-2614.74 17.24 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Jul-2130.01 37.04 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Jul-2224.06 27.75 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Jul-2313 14.62 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Jul-2516.03 18.78 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Jul-2623.17 27.22 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Jun-2230.7 35.58 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Jun-2315.71 18.31 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Jun-2417.14 19.97 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Mar-2232.08 38.28 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Mar-2317.04 19.83 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Mar-2419.58 22.84 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Mar-2514.52 16.71 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-May-2418.71 21.98 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-May-2513.91 16.09 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-May-2620.52 23.2 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Nov-2218.51 21.31 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Nov-2317.49 20.06 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Nov-2415.47 17.62 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Nov-2516.47 19.66 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Oct-2129.01 35.55 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Oct-2221.54 25.01 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Oct-2416.98 19.56 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Oct-2516.64 19.79 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Sep-2130.39 37.53 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Sep-2220.8 24.12 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c28-Sep-2318.89 22.06 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Apr-2232.83 39.37 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Apr-2419.77 23.24 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Apr-2514.75 17.17 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Apr-2625.27 27.75 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Aug-2315.45 17.72 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Aug-2419.1 22.32 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Aug-2515.73 18.46 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Dec-2126.77 32.6 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Dec-2218.37 21.45 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Dec-2318.26 21.43 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Dec-2516.02 19.09 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Feb-2421.05 24.51 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Jan-2418.17 21.09 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Jan-2614.61 17.07 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Jul-2129.94 36.94 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Jul-2224.37 28.14 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Jul-2417.57 20.35 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Jul-2516.1 18.83 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Jul-2623.01 26.99 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Jun-2230.66 35.69 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Jun-2621.87 25.68 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Mar-2231.4 37.44 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Mar-2317.27 20.11 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-May-2418.44 21.63 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-May-2514.4 16.67 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-May-2620.21 22.94 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Nov-2121.54 25.85 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Nov-2217.73 20.33 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Nov-2317.49 20.07 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Nov-2415.25 17.34 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Oct-2128.87 35.34 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Oct-2416.85 19.36 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Oct-2516.65 19.77 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Sep-2130.56 37.72 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Sep-2221.59 25 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Sep-2319.19 22.41 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c29-Sep-2517.03 20.09 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Apr-2419.7 23.13 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Apr-2515.2 17.71 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Apr-2625.05 27.48 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Aug-2223.22 27.02 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Aug-2315.15 17.34 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Aug-2419.28 22.51 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Dec-2126.96 32.84 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Dec-2218.29 21.35 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Dec-2415.41 17.57 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Dec-2515.62 18.59 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Jan-2316.49 18.7 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Jan-2418.25 21.13 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Jan-2614.76 17.26 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Jul-2129.84 36.84 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Jul-2417.51 20.28 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Jul-2515.94 18.61 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Jul-2623.77 27.88 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Jun-2230.99 36.14 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Jun-2315.56 18.04 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Jun-2514.19 16.35 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Jun-2621.56 25.46 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Mar-2231.44 37.48 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Mar-2316.91 19.7 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Mar-2625.41 27.47 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-May-2234.37 40.57 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-May-2318.15 21.41 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-May-2418.37 21.6 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-May-2514.27 16.5 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Nov-2123.24 28.07 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Nov-2217.44 20.09 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Nov-2318.94 22 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Oct-2318.65 21.56 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Oct-2416.69 19.16 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Oct-2516.45 19.56 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Sep-2130.46 37.57 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Sep-2221.4 24.76 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Sep-2417.21 19.88 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c30-Sep-2517.05 20.09 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c31-Aug-2134.34 42.77 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c31-Aug-2223.29 27.2 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c31-Aug-2315.6 17.91 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c31-Dec-2126.99 32.9 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c31-Dec-2415.28 17.4 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c31-Dec-2515.63 18.59 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c31-Jan-2221.74 25.82 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c31-Jan-2316.41 18.6 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c31-Jan-2419.26 22.34 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c31-Jan-2511.89 12.89 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c31-Jul-2312.48 13.99 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c31-Jul-2417.45 20.19 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c31-Jul-2516.13 18.86 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c31-Jul-2622.99 26.84 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c31-Mar-2231.35 37.5 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c31-Mar-2317.35 20.24 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c31-Mar-2625.77 28.02 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c31-May-2234.52 40.61 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c31-May-2317.48 20.57 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c31-May-2418.36 21.59 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c31-Oct-2223.27 27.27 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c31-Oct-2318.75 21.62 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT00c31-Oct-2516.56 19.67 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Apr-2231.57 37.784 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Apr-2317.91 20.881 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Apr-2418.922 22.06 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Apr-2514.684 16.977 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Apr-2625.052 27.451 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Aug-2131.7 39.352 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Aug-2222.2 25.691 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Aug-2314.27 16.202 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Aug-2418.617 21.693 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Aug-2515.92 18.68 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Aug-2621.635 25.075 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Dec-2126.15 31.86 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Dec-2218.2 21.179 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Dec-2318.152 21.22 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Dec-2415.461 17.632 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Dec-2516.348 19.549 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Feb-2227.88 33.707 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Feb-2314.993 16.877 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Feb-2419.876 23.11 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Feb-2512.329 13.564 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Feb-2615.43 18.104 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Jan-2224.26 29.223 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Jan-2317.01 19.601 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Jan-2418.07 21.068 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Jan-2513.936 15.565 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Jan-2614.647 17.221 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Jul-2129.9 36.915 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Jul-2227.25 31.572 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Jul-2314.269 16.354 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Jul-2417.133 19.863 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Jul-2515.641 18.256 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Jul-2623.008 27.131 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Jun-2231.41 36.449 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Jun-2315.687 18.215 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Jun-2418.166 21.346 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Jun-2513.927 16.054 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Jun-2621.903 25.337 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Mar-2233.06 39.722 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Mar-2320.693 24.542 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Mar-2419.442 22.567 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Mar-2513.571 15.432 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Mar-2623.82 26.396 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-May-2235.8 42.799 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-May-2317.991 21.182 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-May-2419.001 22.336 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-May-2515.354 17.942 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-May-2622.695 25.185 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Nov-2122.87 27.558 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Nov-2217.46 19.855 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Nov-2316.71 19.075 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Nov-2415.783 17.98 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Nov-2516.573 19.752 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Oct-2130.3 37.274 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Oct-2222.08 25.592 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Oct-2318.713 21.747 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Oct-2417.045 19.622 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Oct-2516.71 19.791 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Sep-2131.26 38.722 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Sep-2223.43 27.491 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Sep-2318.32 21.366 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Sep-2418.32 21.268 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Sep-2516.155 18.988 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CRBCT03c01-Sep-2623.483 26.101 DBF Thermal Coal Richards Bay-Ch
CSKCG00c01-Apr-2222.85 33.47 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Apr-2411.73 16.82 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Apr-2510.09 14.52 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Apr-2613.94 19.75 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Aug-2217.22 24.78 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Aug-239.2 12.97 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Aug-2411.31 16.22 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Aug-2511.54 16.78 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Dec-2115.11 22.1 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Dec-229.67 13.61 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Dec-2310.89 15.5 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Dec-2511.02 16.16 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Feb-238.87 12.32 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Feb-248.26 11.5 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Jul-2119.23 28.51 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Jul-2222.49 32.34 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Jul-2411.64 16.71 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Jul-2510.32 14.91 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Jul-2614.12 20.36 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Jun-2223.47 33.85 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Jun-238.3 11.76 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Mar-2221.82 31.96 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Mar-2311.68 16.82 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Mar-2410.79 15.4 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Nov-2117.03 25 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Nov-2210.65 15.04 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Nov-239.48 13.24 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Nov-2410.42 14.9 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Oct-2121.76 32.38 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Oct-2411.73 16.99 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Oct-2511.02 16.06 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Sep-2123.5 35.08 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Sep-2214.78 21.41 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Sep-2512.38 18.11 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c01-Sep-2615.02 21.43 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Apr-2411.4 16.31 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Apr-259.9 14.23 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Apr-2613.94 19.67 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Aug-2118.57 27.51 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Aug-2216.89 24.38 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Aug-239.24 13.03 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Aug-2411.31 16.24 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Dec-2115.11 22.09 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Dec-228.96 12.56 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Dec-248.49 12.06 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Dec-2511.02 16.16 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Feb-238.87 12.36 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Feb-248.17 11.37 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Feb-268.07 11.56 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Jan-248.73 12.29 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Jan-257.88 11.1 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Jan-268.35 12.09 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Jul-2119.61 29.09 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Jul-2411.45 16.39 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Jul-2510.32 14.9 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Jul-2613.98 20.2 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Jun-2223.33 33.66 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Jun-258.77 12.58 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Jun-2615.25 21.93 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Mar-2222.95 33.55 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Mar-2311.68 16.83 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Mar-2610.93 15.72 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-May-239.95 14.18 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-May-2413.93 20.24 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-May-2510.18 14.76 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Nov-2116.14 23.62 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Nov-2210.65 15.07 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Nov-239.25 12.92 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Oct-2312.2 17.46 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Oct-2411.73 16.93 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Oct-2510.74 15.65 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Sep-2123.12 34.51 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Sep-2213.94 20.1 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Sep-2410.93 15.64 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Sep-2512.29 17.96 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c02-Sep-2614.78 21.05 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Apr-2310.7 15.33 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Apr-2411.4 16.31 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Apr-259.62 13.82 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Aug-2118.25 27.03 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Aug-2216.19 23.39 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Aug-239.24 13.05 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Aug-2614.46 20.54 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Dec-2115.29 22.37 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Dec-248.35 11.84 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Dec-2510.97 16.1 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Feb-2214.78 21.34 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Feb-238.87 12.42 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Feb-256.52 8.95 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Feb-268.02 11.49 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Jan-2215.95 23.31 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Jan-238.07 11.26 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Jan-248.21 11.53 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Jan-257.69 10.8 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Jul-238.63 12.19 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Jul-2411.5 16.47 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Jul-2510.27 14.83 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Jul-2613.37 19.29 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Jun-2223.28 33.53 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Jun-2411.59 16.71 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Jun-258.72 12.5 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Jun-2615.86 22.83 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Mar-2224.07 35.18 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Mar-2310.98 15.76 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Mar-259.24 13.25 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Mar-2611.35 16.27 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-May-239.95 14.24 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-May-2413.37 19.38 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Nov-2115.2 22.19 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Nov-2210.32 14.58 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Nov-239.06 12.62 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Nov-2510.46 15.23 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Oct-2215.48 22.47 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Oct-2311.26 16.03 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Oct-2411.78 17.01 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Oct-2510.74 15.66 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Sep-2123.12 34.49 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Sep-2410.7 15.25 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Sep-2512.05 17.61 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c03-Sep-2614.78 21.07 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Apr-2220.55 29.94 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Apr-2310.74 15.39 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Apr-2411.4 16.32 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Apr-259.62 13.87 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Aug-2118.86 27.97 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Aug-2216.05 23.2 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Aug-239.15 12.87 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Aug-2511.44 16.65 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Aug-2614.55 20.68 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Dec-2311.45 16.42 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Dec-248.35 11.82 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Dec-2510.93 16.03 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Feb-2215.3 22.1 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Feb-256.43 8.83 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Feb-268.07 11.53 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Jan-2215.86 23.17 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Jan-237.74 10.83 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Jan-248.21 11.5 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Jul-2220.19 28.78 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Jul-238.63 12.2 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Jul-2411.5 16.47 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Jul-2510.27 14.83 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Jun-2411.49 16.61 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Jun-258.77 12.57 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Jun-2615.86 22.85 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Mar-2224.26 35.53 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Mar-2410.98 15.66 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Mar-259.19 13.21 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Mar-2612.39 17.79 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-May-2220.79 30.24 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-May-239.66 13.84 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-May-2615.67 22.51 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Nov-2210.37 14.63 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Nov-2410.46 14.99 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Nov-2510.27 14.96 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Oct-2121.58 32.07 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Oct-2215.67 22.75 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Oct-2311.78 16.84 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Oct-2412.06 17.39 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Sep-239.29 13.09 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Sep-2410.6 15.14 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Sep-2511.68 17.06 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c04-Sep-2614.74 21.02 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Apr-2220.6 29.98 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Apr-2310.74 15.4 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Apr-2411.31 16.15 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Aug-2119.09 28.36 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Aug-2214.64 21.1 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Aug-2411.02 15.86 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Aug-2511.54 16.8 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Aug-2614.17 20.17 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Dec-228.96 12.56 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Dec-2311.35 16.26 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Dec-248.26 11.69 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Dec-2510.97 16.09 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Feb-248.07 11.25 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Feb-257.09 9.83 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Feb-268.16 11.66 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Jan-2215.86 23.18 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Jan-237.46 10.41 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Jan-247.93 11.1 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Jan-268.35 12.1 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Jul-2119.42 28.79 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Jul-2220.19 28.75 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Jul-238.35 11.78 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Jul-2411.5 16.46 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Jun-238.35 11.77 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Jun-2411.4 16.47 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Jun-258.63 12.36 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Jun-2615.53 22.38 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Mar-2411.54 16.55 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Mar-258.63 12.35 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Mar-2612.53 17.93 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-May-2221.49 31.3 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-May-239.66 13.84 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-May-259.52 13.77 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-May-2615.82 22.6 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Nov-2114.03 20.42 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Nov-2410.42 14.9 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Nov-2510.22 14.89 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Oct-2121.48 31.91 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Oct-2215.81 22.92 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Oct-2311.64 16.7 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Sep-2213.61 19.57 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Sep-239.29 13.1 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Sep-2410.46 14.9 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c05-Sep-2511.49 16.78 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Apr-2220.6 29.99 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Apr-2310.74 15.38 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Apr-2614.08 19.92 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Aug-2119.09 28.34 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Aug-2410.98 15.79 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Aug-2511.54 16.8 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Aug-2614.17 20.17 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Dec-2115.29 22.4 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Dec-228.73 12.24 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Dec-2310.84 15.5 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Dec-248.26 11.7 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Feb-238.87 12.45 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Feb-247.98 11.11 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Feb-257.09 9.85 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Feb-268.16 11.67 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Jan-2215.86 23.17 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Jan-237.46 10.4 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Jan-257.69 10.79 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Jan-268.3 12.02 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Jul-2119.23 28.5 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Jul-2220.05 28.68 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Jul-238.16 11.49 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Jul-2613.09 18.9 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Jun-2223.42 33.72 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Jun-238.35 11.79 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Jun-2411.4 16.45 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Jun-258.63 12.36 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Mar-2310.98 15.75 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Mar-2412.06 17.35 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Mar-258.63 12.37 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Mar-2613.52 19.17 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-May-2222.1 32.23 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-May-2413.42 19.45 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-May-259.43 13.6 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-May-2616 22.99 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Nov-239.06 12.63 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Nov-2410.23 14.62 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Nov-2510.46 15.25 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Oct-2121.77 32.32 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Oct-2216.05 23.21 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Oct-2311.78 16.91 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Oct-2510.69 15.58 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Sep-2121.95 32.71 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Sep-2213.09 18.78 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Sep-239.34 13.16 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c06-Sep-2410.46 14.93 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Apr-2220.46 29.84 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Apr-259.19 13.28 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Apr-2613.85 19.59 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Aug-239.2 12.95 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Aug-2410.98 15.79 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Aug-2511.21 16.31 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Aug-2614.08 19.99 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Dec-2115.76 23.1 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Dec-228.49 11.93 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Dec-2310.65 15.27 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Feb-2216.05 23.25 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Feb-238.35 11.63 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Feb-248.21 11.47 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Feb-257.04 9.78 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Jan-2216 23.35 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Jan-257.55 10.59 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Jan-268.21 11.88 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Jul-2119.14 28.39 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Jul-2219.06 27.3 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Jul-237.88 11.07 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Jul-2510.23 14.77 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Jul-2613.09 18.89 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Jun-2223.33 33.61 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Jun-238.31 11.7 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Jun-2411.35 16.38 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Mar-2226.28 38.4 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Mar-2310.6 15.14 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Mar-2412.01 17.27 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Mar-258.58 12.29 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-May-2413.42 19.45 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-May-259.47 13.66 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-May-2615.39 22.16 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Nov-2210.37 14.62 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Nov-239.01 12.57 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Nov-249.95 14.2 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Nov-2510.46 15.25 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Oct-2121.81 32.42 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Oct-2216.19 23.42 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Oct-2412.15 17.53 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Oct-2510.69 15.57 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Sep-2121.58 32.12 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Sep-2213.56 19.55 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Sep-239.71 13.72 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c07-Sep-2615.07 21.53 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Apr-2219.47 28.3 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Apr-2411.17 15.94 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Apr-259.1 13.13 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Apr-2613.56 19.39 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Aug-2214.41 20.73 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Aug-238.82 12.38 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Aug-2411.03 15.85 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Aug-2511.59 16.89 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Dec-2115.76 23.1 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Dec-228.63 12.17 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Dec-239.9 14.11 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Dec-2511.02 16.16 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Feb-2218.11 26.44 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Feb-238.17 11.33 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Feb-247.98 11.09 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Jan-247.88 11.03 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Jan-257.27 10.13 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Jan-268.07 11.67 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Jul-2119.42 28.85 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Jul-2218.73 26.73 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Jul-2411.31 16.19 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Jul-2510.37 14.97 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Jul-2613.09 18.84 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Jun-2223.24 33.44 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Jun-238.31 11.69 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Jun-2615.49 22.28 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Mar-2226.75 39.12 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Mar-2310.6 15.17 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Mar-2412.06 17.34 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-May-239.66 13.81 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-May-2413.42 19.47 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-May-259.52 13.73 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-May-2615.02 21.58 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Nov-2114.03 20.39 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Nov-2210.09 14.19 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Nov-238.96 12.52 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Nov-249.85 14.07 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Oct-2121.95 32.59 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Oct-2412.29 17.75 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Oct-2510.69 15.57 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Sep-2121.01 31.27 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Sep-2213.32 19.24 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Sep-2310.14 14.36 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Sep-2511.49 16.78 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c08-Sep-2615.39 21.99 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Apr-2411.17 15.95 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Apr-259.05 13.08 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Apr-2613.23 18.86 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Dec-2116 23.45 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Dec-228.82 12.48 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Dec-248.21 11.65 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Dec-2510.93 16.03 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Feb-2219.24 28.18 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Feb-237.89 10.87 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Feb-248.07 11.21 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Feb-268.16 11.68 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Jan-237.46 10.39 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Jan-247.98 11.19 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Jan-257.18 9.99 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Jan-268.11 11.72 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Jul-2119 28.18 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Jul-2411.5 16.49 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Jul-2510.84 15.68 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Jul-2613.14 18.9 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Jun-2222.44 32.2 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Jun-238.3 11.7 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Jun-258.68 12.42 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Jun-2615.67 22.66 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Mar-2228.86 42.27 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Mar-2311.07 15.91 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Mar-2616.77 23.36 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-May-2222.15 32.31 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-May-2310.09 14.46 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-May-2413.51 19.58 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-May-259.29 13.36 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Nov-2114.03 20.38 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Nov-2210.09 14.21 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Nov-238.92 12.45 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Oct-2311.82 16.95 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Oct-2412.2 17.62 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Oct-2510.46 15.22 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Sep-2120.59 30.62 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Sep-2212.86 18.48 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Sep-2410.32 14.76 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Sep-2511.63 17 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c09-Sep-2615.35 21.94 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Apr-2310.79 15.44 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Apr-259.1 13.12 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Apr-2613.51 19.35 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Aug-2119 28.22 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Aug-2213.98 20.09 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Aug-238.92 12.48 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Dec-2116.18 23.74 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Dec-248.16 11.59 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Dec-2510.55 15.45 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Feb-2219.66 28.79 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Feb-237.89 10.87 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Feb-257.09 9.85 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Feb-268.35 11.96 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Jan-2216 23.35 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Jan-237.46 10.4 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Jan-248.02 11.25 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Jan-257.18 9.98 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Jul-237.88 11.06 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Jul-2411.45 16.43 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Jul-2511.02 15.98 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Jul-2613.09 18.82 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Jun-2221.5 30.77 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Jun-2411.26 16.23 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Jun-259.1 13.06 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Jun-2615.58 22.52 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Mar-2228.2 41.45 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Mar-2311.63 16.8 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Mar-258.63 12.36 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Mar-2616.71 23.6 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-May-2222.38 32.74 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-May-2310.09 14.46 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-May-2413.51 19.58 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Nov-2114.03 20.35 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Nov-229.34 13.09 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Nov-238.92 12.44 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Nov-2510.5 15.32 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Oct-2215.39 22.17 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Oct-2311.82 16.96 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Oct-2411.87 17.11 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Oct-2510.32 15.03 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Sep-2120.36 30.26 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Sep-2410.37 14.85 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Sep-2511.54 16.86 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c10-Sep-2615.77 22.56 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Apr-2219.01 27.6 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Apr-2310.6 15.15 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Apr-2411.31 16.16 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Apr-259.19 13.27 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Aug-2119.28 28.64 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Aug-2213.99 19.99 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Aug-239.48 13.37 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Aug-2511.54 16.83 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Aug-2614.27 20.24 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Dec-239.95 14.18 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Dec-248.12 11.5 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Dec-2510.46 15.32 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Feb-2219.94 29.23 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Feb-257.23 10.04 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Feb-268.54 12.24 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Jan-2216.09 23.47 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Jan-237.27 10.11 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Jan-247.98 11.19 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Jul-237.88 11.08 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Jul-2411.35 16.28 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Jul-2511.07 16.07 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Jun-2411.07 15.93 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Jun-259.15 13.13 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Jun-2616.19 23.43 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Mar-2227.92 41.09 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Mar-2411.96 17.21 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Mar-258.63 12.36 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Mar-2616.01 22.52 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-May-2222.38 32.75 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-May-2310.09 14.45 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-May-2615.49 22.25 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Nov-2113.93 20.23 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Nov-229.43 13.17 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Nov-249.85 14.08 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Nov-2510.6 15.46 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Oct-2122.33 33.14 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Oct-2215.53 22.43 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Oct-2311.73 16.81 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Oct-2411.87 17.08 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Sep-2310.14 14.36 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Sep-2410.46 15.01 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Sep-2511.72 17.16 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c11-Sep-2615.63 22.27 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Apr-2219.01 27.59 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Apr-2310.6 15.15 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Apr-2411.45 16.38 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Aug-2119.51 28.99 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Aug-2215.25 21.92 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Aug-2410.93 15.68 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Aug-2511.58 16.9 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Aug-2614.32 20.36 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Dec-228.82 12.52 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Dec-239.95 14.19 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Dec-248.12 11.48 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Dec-2510.08 14.74 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Feb-257.27 10.12 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Feb-268.54 12.24 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Jan-2216.09 23.44 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Jan-237.13 9.83 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Jan-247.88 11.04 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Jan-268.21 11.86 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Jul-2119.04 28.24 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Jul-2218.5 26.4 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Jul-237.6 10.64 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Jul-2411.35 16.28 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Jun-238.12 11.45 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Jun-2411.4 16.42 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Jun-259.15 13.11 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Jun-2615.95 23.16 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Mar-2411.31 16.19 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Mar-258.72 12.5 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Mar-2616.53 23.13 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-May-2222.38 32.75 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-May-2310.04 14.41 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-May-2615.72 22.54 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Nov-2113.93 20.24 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Nov-249.66 13.81 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Nov-2510.6 15.46 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Oct-2122.38 33.21 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Oct-2215.44 22.31 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Oct-2311.5 16.44 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Sep-2212.86 18.45 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Sep-239.85 13.93 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Sep-2410.42 14.95 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c12-Sep-2511.87 17.39 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Apr-2219.29 27.96 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Apr-2310.42 14.85 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Apr-2613.56 19.38 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Aug-2120.07 29.87 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Aug-2410.93 15.66 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Aug-2511.63 16.98 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Aug-2614.27 20.34 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Dec-2116.37 24.02 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Dec-229.34 13.27 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Dec-239.66 13.8 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Dec-248.12 11.49 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Feb-237.89 10.88 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Feb-248.26 11.49 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Feb-257.41 10.36 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Feb-268.44 12.12 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Jan-2216.19 23.59 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Jan-237.13 9.8 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Jan-257.32 10.15 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Jan-268.21 11.84 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Jul-2118.48 27.36 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Jul-2218.17 25.94 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Jul-237.6 10.63 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Jul-2613.37 19.21 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Jun-2221.5 30.84 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Jun-238.12 11.43 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Jun-2411.12 15.99 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Jun-259.29 13.27 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Mar-2311.63 16.78 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Mar-2411.31 16.2 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Mar-258.91 12.77 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Mar-2616.48 23.07 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-May-2222.38 32.67 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-May-2413.51 19.59 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-May-259.38 13.48 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-May-2615.67 22.48 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Nov-249.52 13.6 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Nov-2510.69 15.63 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Oct-2122.47 33.36 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Oct-2213.8 19.82 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Oct-2311.36 16.19 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Oct-2510.46 15.26 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Sep-2120.36 30.24 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Sep-2213.37 19.2 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Sep-2312.34 17.72 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c13-Sep-2410.42 14.93 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Apr-2219.29 27.92 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Apr-239.71 13.78 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Apr-259.01 12.96 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Apr-2614.31 20.58 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Aug-239.48 13.36 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Aug-2411.03 15.82 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Aug-2511.73 17.13 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Aug-2614.03 19.96 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Dec-2116.37 24.03 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Dec-229.38 13.33 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Dec-238.96 12.7 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Feb-2221.91 32.21 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Feb-237.89 10.89 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Feb-248.26 11.49 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Feb-258.4 11.87 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Jan-2216.19 23.59 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Jan-257.27 10.09 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Jan-268.16 11.75 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Jul-2118.15 26.84 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Jul-2218.17 25.95 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Jul-238.54 12.07 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Jul-2511.12 16.12 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Jul-2613.84 19.79 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Jun-2220.8 29.75 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Jun-238.35 11.75 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Jun-2411.12 15.98 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Mar-2227.78 40.92 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Mar-2311.73 16.96 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Mar-2411.45 16.4 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Mar-259.1 13.07 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-May-2413.37 19.38 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-May-259.33 13.38 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-May-2615.96 22.9 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Nov-228.92 12.39 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Nov-239.01 12.55 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Nov-249.29 13.24 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Nov-2510.79 15.76 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Oct-2122.52 33.41 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Oct-2213.8 19.79 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Oct-2411.73 16.89 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Oct-2510.97 16.07 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Sep-2120.4 30.31 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Sep-2213.37 19.23 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Sep-2312.34 17.7 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c14-Sep-2615.86 22.63 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Apr-2411.87 17.04 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Apr-259.05 13.04 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Apr-2614.31 20.62 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Aug-2215.53 22.42 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Aug-239.57 13.5 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Aug-2410.93 15.69 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Aug-2511.73 17.12 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Dec-2116.37 24.04 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Dec-229.99 14.25 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Dec-239.06 12.83 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Dec-2510.13 14.81 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Feb-2221.91 32.22 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Feb-237.79 10.78 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Feb-248.4 11.72 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Jan-247.88 11.04 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Jan-256.99 9.66 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Jan-268.16 11.76 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Jul-2117.96 26.58 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Jul-2218.5 26.47 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Jul-2411.35 16.28 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Jul-2511.4 16.57 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Jul-2614.13 20.19 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Jun-2221.03 30.15 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Jun-238.63 12.19 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Jun-2615.48 22.51 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Mar-2227.21 40.22 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Mar-2312.15 17.63 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Mar-2411.45 16.4 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-May-2310.04 14.41 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-May-2413.32 19.31 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-May-259.29 13.33 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-May-2616 22.93 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Nov-2113.93 20.26 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Nov-228.68 12.11 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Nov-239.76 13.71 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Nov-249.15 13.04 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Oct-2122.8 33.84 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Oct-2411.45 16.5 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Oct-2511.07 16.21 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Sep-2120.73 30.82 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Sep-2213.51 19.44 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Sep-2312.34 17.69 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Sep-2511.49 16.78 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c15-Sep-2615.96 22.74 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Apr-2412.01 17.23 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Apr-259.19 13.25 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Apr-2614.5 20.92 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Aug-2119.89 29.6 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Aug-2215.53 22.46 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Aug-239.76 13.8 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Aug-2410.93 15.68 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Dec-2116 23.44 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Dec-229.99 14.27 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Dec-248.16 11.55 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Dec-259.99 14.61 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Feb-2221.82 32.08 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Feb-237.74 10.71 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Feb-248.4 11.72 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Feb-268.49 12.18 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Jan-237.13 9.78 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Jan-247.88 11.03 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Jan-256.8 9.34 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Jan-267.97 11.47 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Jul-2117.12 25.28 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Jul-2411.5 16.51 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Jul-2511.68 17.01 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Jul-2614.17 20.29 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Jun-2222.3 32.13 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Jun-238.73 12.3 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Jun-259.48 13.55 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Jun-2615.25 22.2 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Mar-2226.51 39.13 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Mar-2311.68 16.95 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Mar-2616.76 23.57 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-May-239.95 14.25 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-May-2413.18 19.1 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-May-259.38 13.48 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Nov-2113.93 20.25 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Nov-229.01 12.58 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Nov-239.76 13.73 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Oct-2311.03 15.67 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Oct-2411.31 16.28 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Oct-2511.07 16.21 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Sep-2120.83 30.95 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Sep-2213.28 19.13 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Sep-2410.46 15 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Sep-2511.58 16.92 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c16-Sep-2615.91 22.65 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Apr-239.71 13.78 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Apr-2412.25 17.6 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Apr-259.19 13.25 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Apr-2614.54 21.01 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Aug-2119.98 29.74 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Aug-2215.72 22.75 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Aug-2310.04 14.25 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Aug-2613.99 19.88 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Dec-2115.76 23.08 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Dec-248.12 11.48 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Dec-259.71 14.18 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Feb-2221.68 31.87 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Feb-238.31 11.63 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Feb-258.54 12.09 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Jan-2216.14 23.51 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Jan-237.74 10.69 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Jan-247.93 11.09 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Jan-256.9 9.49 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Jul-238.54 12.1 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Jul-2411.49 16.52 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Jul-2511.63 16.94 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Jul-2614.27 20.42 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Jun-2222.44 32.28 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Jun-259.43 13.48 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Jun-2615.29 22.26 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Mar-2226.51 39.13 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Mar-2311.68 16.93 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Mar-2510.04 14.51 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Mar-2615.68 22.12 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-May-2222.62 32.92 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-May-239.15 13.03 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-May-2413.14 19.03 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Nov-2113.51 19.61 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Nov-229.06 12.7 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Nov-239.62 13.52 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Nov-2510.83 15.82 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Oct-2213.8 19.84 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Oct-2310.93 15.54 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Oct-2411.07 15.92 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Oct-2511.02 16.16 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Sep-2120.97 31.16 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Sep-2411.03 15.85 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Sep-2511.58 16.91 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c17-Sep-2616.1 22.97 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Apr-2220.7 30.05 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Apr-239.85 14.01 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Apr-2412.34 17.76 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Aug-2120.31 30.25 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Aug-2215.81 22.85 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Aug-2310.04 14.24 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Aug-2511.87 17.34 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Aug-2614.13 20.08 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Dec-239.1 12.89 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Dec-248.02 11.33 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Dec-259.38 13.68 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Feb-2221.11 31.03 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Feb-258.87 12.59 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Jan-2216.05 23.33 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Jan-237.74 10.66 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Jan-247.84 10.92 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Jul-2218.5 26.44 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Jul-238.54 12.09 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Jul-2411.5 16.5 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Jul-2511.91 17.37 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Jun-2411.17 16.04 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Jun-259.8 14.04 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Jun-2615.2 22.09 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Mar-2226.51 39.05 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Mar-2411.36 16.24 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Mar-2510.23 14.78 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Mar-2615.26 21.49 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-May-2223.09 33.62 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-May-239.29 13.19 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-May-2616.19 23.17 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Nov-2113.51 19.63 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Nov-229.38 13.24 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Nov-249.01 12.83 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Nov-2510.83 15.82 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Oct-2122.8 33.83 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Oct-2213.23 18.97 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Oct-2310.89 15.43 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Oct-2410.74 15.42 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Sep-2312.43 17.84 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Sep-2411.31 16.3 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Sep-2511.26 16.42 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c18-Sep-2615.96 22.82 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Apr-2221.16 30.78 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Apr-2310.6 15.17 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Apr-2412.53 18.04 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Aug-2121.25 31.73 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Aug-2215.86 22.92 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Aug-2410.93 15.69 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Aug-2512.43 18.21 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Aug-2614.13 20.09 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Dec-229.06 12.82 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Dec-239.1 12.86 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Dec-248.02 11.34 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Dec-259.28 13.54 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Feb-249.43 13.31 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Feb-259.34 13.3 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Feb-268.77 12.56 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Jan-2214.73 21.32 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Jan-238.17 11.32 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Jan-247.98 11.1 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Jan-267.6 10.89 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Jul-2116.84 24.87 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Jul-2218.64 26.64 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Jul-238.54 12.09 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Jul-2411.5 16.51 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Jun-238.82 12.41 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Jun-2411.45 16.45 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Jun-259.85 14.11 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Jun-2615.3 22.12 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Mar-2411.5 16.45 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Mar-2510.46 15.16 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Mar-2615.31 21.44 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-May-2223.79 34.75 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-May-239.2 13.07 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-May-259.43 13.55 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-May-2616.24 23.27 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Nov-2113.79 20.03 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Nov-248.91 12.67 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Nov-2510.83 15.83 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Oct-2122.8 33.84 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Oct-2213.37 19.21 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Oct-2310.84 15.39 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Sep-2213.28 19.12 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Sep-2312.86 18.49 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Sep-2411.4 16.43 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c19-Sep-2511.21 16.36 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Apr-2220.88 30.41 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Apr-2310.98 15.78 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Apr-2614.4 20.84 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Aug-2121.11 31.51 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Aug-2410.88 15.63 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Aug-2512.52 18.35 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Aug-2614.6 20.8 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Dec-2115.48 22.69 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Dec-229.06 12.81 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Dec-238.87 12.49 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Dec-248.02 11.34 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Feb-238.31 11.62 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Feb-249.53 13.45 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Feb-259.8 14.03 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Feb-269.01 12.92 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Jan-2214.69 21.25 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Jan-238.17 11.27 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Jan-256.85 9.42 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Jan-267.6 10.9 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Jul-2219.67 28.26 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Jul-238.54 12.1 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Jul-2614.69 21.02 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Jun-2224.31 35.25 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Jun-238.87 12.49 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Jun-2411.59 16.67 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Jun-259.99 14.32 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Mar-2311.02 15.96 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Mar-2411.45 16.39 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Mar-2510.46 15.15 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Mar-2614.69 20.7 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-May-2223.93 34.92 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-May-2413.28 19.24 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-May-259.19 13.19 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-May-2616.1 23.09 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Nov-2310.28 14.47 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Nov-248.82 12.53 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Nov-2510.88 15.92 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Oct-2123.22 34.49 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Oct-2213.47 19.32 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Oct-2310.89 15.44 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Sep-2120.97 31.17 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Sep-2213.98 20.17 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Sep-2313.18 19 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c20-Sep-2411.45 16.47 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Apr-2220.88 30.41 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Apr-2310.98 15.79 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Apr-259.24 13.31 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Apr-2614.21 20.58 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Aug-2310.14 14.38 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Aug-2411.31 16.26 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Aug-2512.52 18.34 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Aug-2614.6 20.81 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Dec-2115.48 22.69 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Dec-229.06 12.8 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Dec-238.77 12.36 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Feb-2220.64 30.31 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Feb-239.1 12.86 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Feb-249.67 13.68 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Feb-259.99 14.32 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Jan-2214.55 21.06 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Jan-256.66 9.14 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Jan-267.6 10.89 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Jul-2117.73 26.27 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Jul-2219.67 28.41 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Jul-238.49 12.01 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Jul-2511.91 17.37 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Jul-2615.02 21.54 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Jun-2226.14 37.97 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Jun-238.92 12.59 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Jun-2411.73 16.88 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Mar-2226.6 39.12 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Mar-2310.98 15.84 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Mar-2411.45 16.4 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Mar-2510.55 15.28 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-May-2413.32 19.33 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-May-259.19 13.19 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-May-2615.91 22.87 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Nov-229.38 13.25 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Nov-2310.42 14.69 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Nov-248.73 12.38 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Nov-2510.93 16.01 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Oct-2122.99 34.11 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Oct-2213.47 19.35 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Oct-2410.74 15.43 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Oct-2510.97 16.09 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Sep-2121.15 31.45 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Sep-2214.41 20.8 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Sep-2313.18 19.01 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c21-Sep-2615.77 22.57 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Apr-2221.3 31.07 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Apr-2412.71 18.35 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Apr-259.24 13.3 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Apr-2614.59 21.07 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Aug-2217.13 24.87 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Aug-2310.28 14.62 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Aug-2411.31 16.24 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Aug-2512.57 18.41 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Dec-2115.25 22.3 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Dec-229.34 13.2 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Dec-238.77 12.35 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Dec-259 13.09 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Feb-2220.32 29.73 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Feb-239.76 13.91 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Feb-249.71 13.74 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Jan-248.02 11.19 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Jan-256.62 9.08 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Jan-267.64 10.94 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Jul-2118.11 26.82 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Jul-2219.76 28.61 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Jul-2411.49 16.53 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Jul-2511.87 17.3 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Jul-2615.35 21.87 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Jun-2226.14 38.01 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Jun-238.82 12.43 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Jun-2615.11 21.83 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Mar-2226.61 39.11 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Mar-2310.93 15.77 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Mar-2411.92 17.12 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-May-239.05 12.87 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-May-259.15 13.14 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-May-2615.82 22.7 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Nov-2113.56 19.71 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Nov-229.62 13.57 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Nov-2310.42 14.7 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Nov-248.63 12.23 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Oct-2122.09 32.75 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Oct-2410.74 15.42 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Oct-2511.02 16.15 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Sep-2121.3 31.67 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Sep-2214.41 20.81 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Sep-2313.18 18.99 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Sep-2511.07 16.15 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c22-Sep-2615.63 22.35 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Apr-2412.9 18.61 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Apr-259.76 14.08 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Apr-2614.83 21.37 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Aug-2121.81 32.57 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Aug-2217.22 24.99 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Aug-239.85 13.99 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Aug-2411.5 16.5 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Dec-2115.25 22.27 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Dec-229.24 13.09 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Dec-247.88 11.12 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Dec-258.58 12.44 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Feb-2220.41 29.91 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Feb-2310.56 15.15 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Feb-249.62 13.61 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Feb-269.1 13.07 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Jan-247.98 11.1 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Jan-256.57 9 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Jan-268.02 11.52 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Jul-2118.95 28.1 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Jul-2411.35 16.31 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Jul-2511.87 17.3 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Jul-2615.82 22.59 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Jun-2225.02 36.3 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Jun-238.77 12.41 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Jun-2510.13 14.54 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Jun-2614.83 21.4 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Mar-2228.11 41.39 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Mar-2311.26 16.26 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Mar-2614.6 20.52 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-May-2223.93 34.88 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-May-239.01 12.81 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-May-2413.51 19.65 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-May-259.1 13.08 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Nov-2114.4 21 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Nov-229.48 13.31 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Nov-2310.18 14.33 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Oct-2310.84 15.39 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Oct-2410.79 15.47 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Oct-2511.07 16.19 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Sep-2122.05 32.81 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Sep-2214.4 20.85 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Sep-2411.87 17.12 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Sep-2511.02 16.08 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c23-Sep-2615.72 22.5 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Apr-2310.98 15.78 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Apr-2413.56 19.62 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Apr-2510.18 14.74 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Apr-2615.25 21.98 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Aug-2122.23 33.18 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Aug-2217.22 24.94 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Aug-239.34 13.2 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Aug-2614.55 20.75 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Dec-2115.25 22.27 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Dec-247.93 11.19 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Dec-258.3 12 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Feb-2220.08 29.34 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Feb-2310.84 15.54 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Feb-259.95 14.28 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Feb-269.24 13.28 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Jan-2214.55 21.04 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Jan-248.02 11.17 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Jan-256.57 9.01 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Jul-238.63 12.2 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Jul-2411.49 16.53 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Jul-2511.91 17.37 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Jul-2615.82 22.59 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Jun-2224.69 35.78 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Jun-2411.59 16.66 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Jun-259.66 13.9 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Jun-2614.78 21.34 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Mar-2228.11 41.35 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Mar-2311.26 16.28 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Mar-2510.55 15.28 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Mar-2613.85 19.59 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-May-2224.12 35.16 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-May-238.96 12.72 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-May-2413.28 19.31 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Nov-2114.59 21.22 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Nov-228.78 12.28 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Nov-2310.32 14.57 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Nov-2510.88 15.95 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Oct-2310.51 14.91 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Oct-2410.74 15.38 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Oct-2511.02 16.11 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Sep-2122.05 32.81 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Sep-2412.15 17.53 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Sep-2511.07 16.14 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c24-Sep-2616.15 23.09 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Apr-2221.49 31.44 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Apr-2310.74 15.39 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Apr-2414.03 20.34 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Apr-2510.41 15.09 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Aug-2122.94 34.25 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Aug-2216.89 24.44 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Aug-239.38 13.25 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Aug-2512.62 18.47 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Aug-2614.5 20.72 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Feb-2221.4 31.38 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Feb-2510.09 14.49 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Feb-269.66 13.93 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Jan-2214.5 21.01 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Jan-238.31 11.46 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Jan-248.12 11.28 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Jul-2219.76 28.66 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Jul-238.82 12.47 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Jul-2411.45 16.46 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Jul-2511.91 17.37 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Jun-2411.64 16.72 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Jun-259.48 13.62 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Jun-2614.26 20.56 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Mar-2227.97 41.19 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Mar-2411.73 16.82 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Mar-2510.55 15.27 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Mar-2612.81 18.13 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-May-2224.22 35.24 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-May-238.96 12.71 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-May-2615.77 22.73 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Nov-2114.59 21.23 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Nov-228.68 12.11 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Nov-248.63 12.24 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Nov-2510.83 15.88 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Oct-2121.67 32.09 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Oct-2213.23 19 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Oct-2310.32 14.64 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Oct-2410.65 15.27 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Sep-2313 18.71 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Sep-2412.15 17.55 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c25-Sep-2511.12 16.2 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Apr-2221.26 31.08 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Apr-2310.7 15.35 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Apr-2414.26 20.69 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Aug-2123.87 35.68 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Aug-2216.38 23.67 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Aug-2411.59 16.61 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Aug-2512.76 18.68 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Aug-2614.41 20.67 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Dec-238.82 12.43 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Dec-247.93 11.18 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Dec-258.3 11.99 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Feb-249.71 13.77 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Feb-2510.13 14.6 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Feb-2610.13 14.64 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Jan-2213.65 19.71 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Jan-238.31 11.47 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Jan-248.26 11.46 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Jan-268.11 11.64 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Jul-2118.95 28.11 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Jul-2219.76 28.59 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Jul-238.87 12.53 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Jul-2411.5 16.51 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Jun-238.73 12.34 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Jun-2411.68 16.79 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Jun-2510.32 14.92 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Jun-2614.22 20.49 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Mar-2411.78 16.89 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Mar-2510.55 15.27 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Mar-2613.33 18.91 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-May-2224.08 35 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-May-238.96 12.73 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-May-259.05 13 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-May-2615.3 21.99 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Nov-2115.01 21.91 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Nov-248.59 12.18 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Nov-2510.83 15.89 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Oct-2120.64 30.53 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Oct-2212.9 18.51 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Oct-2310.18 14.4 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Sep-2215.01 21.83 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Sep-2312.34 17.71 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Sep-2412.06 17.45 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c26-Sep-2511.12 16.19 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Apr-2221.44 31.31 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Apr-2310.04 14.37 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Apr-2615.34 22.13 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Aug-2124.15 36.1 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Aug-2411.5 16.45 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Aug-2512.85 18.84 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Aug-2614.74 21.14 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Dec-229.24 13.06 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Dec-238.87 12.49 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Dec-247.98 11.25 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Feb-2310.84 15.56 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Feb-249.67 13.67 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Feb-259.9 14.26 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Feb-2610.55 15.27 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Jan-2213.65 19.69 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Jan-238.5 11.72 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Jan-256.57 9.01 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Jan-268.11 11.64 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Jul-2118.95 28.09 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Jul-2219.05 27.56 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Jul-239.01 12.73 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Jul-2615.72 22.51 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Jun-2224.69 35.76 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Jun-238.73 12.33 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Jun-2411.59 16.64 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Jun-2510.18 14.7 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Mar-2311.26 16.28 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Mar-2411.73 16.84 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Mar-2510.37 14.98 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Mar-2613.42 18.96 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-May-2224.03 34.8 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-May-2413.04 18.94 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-May-259.01 12.94 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Nov-2310.14 14.35 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Nov-248.54 12.12 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Nov-2510.93 16.02 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Oct-2119.75 29.17 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Oct-2211.64 16.52 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Oct-239.81 13.82 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Oct-2511.02 16.11 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Sep-2122.09 32.86 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Sep-2215.01 21.82 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Sep-2312.01 17.17 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c27-Sep-2411.82 17.1 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Apr-2221.44 31.31 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Apr-239.95 14.22 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Apr-2510.46 15.16 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Apr-2615.3 22.04 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Aug-239.48 13.38 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Aug-2411.26 16.11 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Aug-2512.85 18.84 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Aug-2615.02 21.54 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Dec-2115.29 22.3 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Dec-228.07 11.26 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Dec-238.87 12.5 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Feb-2221.72 31.85 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Feb-2310.84 15.55 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Feb-2410.04 14.24 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Feb-259.48 13.6 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Jan-2213.65 19.68 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Jan-256.52 8.95 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Jan-268.07 11.55 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Jul-2118.95 28.09 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Jul-2218.91 27.32 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Jul-239.1 12.85 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Jul-2511.91 17.37 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Jul-2615.3 21.9 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Jun-2224.69 35.71 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Jun-238.63 12.21 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Jun-2411.59 16.63 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Mar-2227.82 40.97 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Mar-2311.26 16.25 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Mar-2411.5 16.47 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Mar-2510.27 14.83 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-May-2412.62 18.28 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-May-258.82 12.65 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-May-2615.3 22 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Nov-228.49 11.87 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Nov-2310.61 15.07 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Nov-248.49 12.06 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Nov-2511.02 16.17 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Oct-2118.34 27.03 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Oct-2211.45 16.23 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Oct-2410.6 15.23 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Oct-2511.02 16.12 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Sep-2122.28 33.15 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Sep-2215.06 21.88 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c28-Sep-2312.25 17.53 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Apr-2221.45 31.26 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Apr-2414.31 20.77 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Apr-2510.41 15.11 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Apr-2615.34 22.09 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Aug-2216.38 23.69 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Aug-239.71 13.75 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Aug-2411.17 15.99 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Aug-2512.38 18.11 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Dec-2115.9 23.22 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Dec-228.07 11.29 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Dec-238.77 12.38 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Dec-258.35 12.08 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Feb-2410.09 14.33 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Jan-248.35 11.59 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Jan-268.11 11.6 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Jul-2118.53 27.44 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Jul-2217.23 24.76 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Jul-2411.54 16.59 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Jul-2511.68 17 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Jul-2615.07 21.52 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Jun-2224.92 36.06 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Jun-2614.26 20.54 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Mar-2223.6 34.53 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Mar-2311.26 16.25 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-May-238.96 12.71 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-May-2412.1 17.47 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-May-258.82 12.64 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-May-2615.25 21.95 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Nov-2115.11 22.08 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Nov-228.78 12.23 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Nov-2310.65 15.14 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Nov-248.44 11.98 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Oct-2118.34 27.02 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Oct-2410.51 15.1 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Oct-2510.36 15.12 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Sep-2122.28 33.16 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Sep-2215.58 22.63 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Sep-2312.11 17.33 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c29-Sep-2511.12 16.19 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Apr-2414.03 20.35 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Apr-2510.22 14.84 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Apr-2615.72 22.59 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Aug-2124.3 36.31 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Aug-2216.38 23.67 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Aug-239.71 13.75 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Aug-2411.17 15.98 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Dec-2115.95 23.28 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Dec-228.07 11.28 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Dec-247.83 11.03 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Dec-258.39 12.15 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Jan-238.5 11.76 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Jan-248.31 11.54 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Jan-268.11 11.61 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Jul-2118.57 27.5 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Jul-2411.45 16.45 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Jul-2511.54 16.76 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Jul-2614.5 20.62 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Jun-2224.93 36.02 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Jun-238.63 12.19 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Jun-2510.18 14.7 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Jun-2614.12 20.33 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Mar-2223.13 33.83 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Mar-2311.26 16.25 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Mar-2613.66 19.29 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-May-2224.5 35.43 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-May-238.87 12.59 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-May-2411.78 16.98 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-May-258.77 12.59 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Nov-2115.11 22.11 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Nov-229.71 13.71 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Nov-2310.84 15.4 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Oct-239.81 13.82 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Oct-2410.46 15 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Oct-2510.36 15.11 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Sep-2122.23 33.08 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Sep-2215.67 22.75 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Sep-2411.82 17.09 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c30-Sep-2511.07 16.14 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c31-Aug-2124.3 36.31 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c31-Aug-2215.67 22.7 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c31-Aug-239.48 13.4 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c31-Aug-2614.74 21.05 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c31-Dec-2115.95 23.29 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c31-Dec-247.83 11.03 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c31-Dec-258.39 12.16 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c31-Jan-2213.65 19.67 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c31-Jan-238.5 11.8 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c31-Jan-248.35 11.61 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c31-Jan-256.48 8.89 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c31-Jul-239.1 12.85 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c31-Jul-2411.35 16.31 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c31-Jul-2511.54 16.76 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c31-Jul-2614.5 20.62 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c31-Mar-2222.95 33.57 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c31-Mar-2310.65 15.31 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c31-Mar-2613.71 19.38 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c31-May-2223.99 34.61 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c31-May-238.44 11.97 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c31-May-2411.59 16.71 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c31-Oct-2210.79 15.26 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c31-Oct-239.25 12.94 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG00c31-Oct-2510.41 15.17 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Apr-2220.66 30.085 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Apr-2310.5 15.028 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Apr-2412.34 17.749 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Apr-259.58 13.832 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Apr-2614.4 20.653 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Aug-2120.85 31.056 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Aug-2215.92 22.998 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Aug-239.52 13.453 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Aug-2411.14 15.988 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Aug-2512.02 17.56 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Aug-2614.39 20.498 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Dec-2115.69 22.967 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Dec-229 12.703 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Dec-239.63 13.676 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Dec-248.1 11.46 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Dec-259.81 14.317 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Feb-2219.78 28.959 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Feb-238.88 12.468 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Feb-248.88 12.459 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Feb-258.38 11.852 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Feb-268.75 12.556 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Jan-2215.23 22.138 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Jan-237.8 10.809 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Jan-248.08 11.283 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Jan-257.03 9.731 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Jan-268.05 11.587 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Jul-2118.64 27.614 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Jul-2219.25 27.63 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Jul-238.44 11.917 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Jul-2411.46 16.443 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Jul-2511.24 16.328 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Jul-2614.28 20.473 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Jun-2223.53 33.945 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Jun-238.54 12.046 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Jun-2411.43 16.456 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Jun-259.4 13.487 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Jun-2615.21 21.986 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Mar-2226.11 38.35 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Mar-2311.27 16.256 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Mar-2411.57 16.579 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Mar-259.61 13.852 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Mar-2614.38 20.303 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-May-2223.07 33.596 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-May-239.46 13.489 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-May-2413.12 19.022 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-May-259.27 13.325 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-May-2615.72 22.562 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Nov-2114.45 21.041 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Nov-229.51 13.361 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Nov-239.75 13.697 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Nov-249.31 13.27 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Nov-2510.69 15.624 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Oct-2121.69 32.166 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Oct-2214.03 20.175 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Oct-2311.01 15.668 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Oct-2411.33 16.305 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Oct-2510.78 15.747 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Sep-2121.59 32.122 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Sep-2214.02 20.238 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Sep-2311.57 16.53 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Sep-2411.08 15.917 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Sep-2511.49 16.782 DBF Thermal Coal South Kalimanta
CSKCG03c01-Sep-2616.89 22.327 DBF Thermal Coal South Kalimanta
EGBBU36u01-Oct-262.78 2.77 Transco Zn2 BidWk Dlvd Pipe Cash
EGBBV36u01-Oct-263.45 3.35 Transco Zn3 BidWk Dlvd Pipe Cash
EGBFL36u01-Oct-261.26 1.27 Tennessee zone 4-300 leg BidWk D
EGBJE36u01-Oct-261.4 1.41 Texas Eastern zone M-2 receipts
IGBAA03w01-Oct-2621346 11150 North Amer Natl Avg Mo
IGBAB03w01-Oct-26108 59 El Paso Permian Mo
IGBAD03w01-Oct-26280 140 Waha Mo
IGBAE03w01-Oct-2620 10 Transwestn Perm Mo
IGBAL03w01-Oct-261352 686 NGPL Texok Zn Mo
IGBAL36w01-Oct-261352 686 NGPL Texok BidWk Dlvd Pipe
IGBAO03w01-Oct-26318 159 Texas Gas Zn 1 Mo
IGBAO36w01-Oct-26318 159 Texas Gas Zn 1 BidWk Dlvd Pipe
IGBAP03w01-Oct-26480 240 Houston ShipChl Mo
IGBAP36w01-Oct-26480 240 Hstn ShipChl BidWk Dlvd MC
IGBAQ03u01-Oct-262.58 2.59 Katy Mo
IGBAQ03w01-Oct-26132 72 Katy Mo
IGBAQ36w01-Oct-26120 60 Katy BidWk Dlvd MC
IGBAZ03w01-Oct-2640 20 NGPL S TX Mo
IGBAZ36w01-Oct-2640 20 NGPL S Tx BidWk Dlvd Pipe
IGBBA03w01-Oct-26275 133 Tenn Zn0 Mo
IGBBA36w01-Oct-26275 133 Tenn Zn0 BidWk Dlvd Pipe
IGBBB03w01-Oct-2640 20 TX Eastern S TX Mo
IGBBB36w01-Oct-2640 20 TX Eastern S TX BidWk Dlvd Pipe
IGBBC03w01-Oct-269 8 Transco Zn1 Mo
IGBBC36u01-Oct-26-.345 -.342 Transco Zn1 BidWk Dlvd Pipe
IGBBC36w01-Oct-269 8 Transco Zn1 BidWk Dlvd Pipe
IGBBF03w01-Oct-26164 84 ANR LA Mo
IGBBF36w01-Oct-26164 84 ANR LA BidWk Dlvd Pipe
IGBBG03w01-Oct-26204 102 Col Gulf LA Mo
IGBBG36w01-Oct-26204 102 Col Gulf LA BidWk Dlvd Pipe
IGBBH03u01-Oct-262.63 2.64 Col Gulf ML Mo
IGBBH03w01-Oct-26556 290 Col Gulf ML Mo
IGBBH36u01-Oct-26-.367 -.368 Col Gulf ML BidWk Dlvd Pipe
IGBBH36w01-Oct-26547 281 Col Gulf ML BidWk Dlvd Pipe
IGBBK03w01-Oct-26314 162 FL Gas Zn3 Mo
IGBBK36u01-Oct-261.032 1.029 FL Gas Zn3 BidWk Dlvd Pipe
IGBBK36w01-Oct-26314 162 FL Gas Zn3 BidWk Dlvd Pipe
IGBBL03w01-Oct-261601 803 Henry Hub Mo
IGBBL36w01-Oct-261600 803 Henry Hub BidWk Dlvd MC
IGBBO03w01-Oct-26445 223 SoNat LA Mo
IGBBO36w01-Oct-26445 223 SoNat LA BidWk Dlvd Pipe
IGBBP03w01-Oct-26225 113 Tenn LA 500 Leg Mo
IGBBP36w01-Oct-26225 113 Tenn LA 500 Leg BidWk Dlvd Pipe
IGBBQ03w01-Oct-2668 34 Tenn LA 800 Leg Mo
IGBBQ36w01-Oct-2668 34 Tenn LA 800 Leg BidWk Dlvd Pipe
IGBBR03w01-Oct-26640 320 TX Eastern W LA Mo
IGBBR36w01-Oct-26640 320 TX Eastern W LA BidWk Dlvd Pipe
IGBBS03w01-Oct-26180 100 TX Eastern E LA Mo
IGBBS36u01-Oct-26-.306 -.307 TX Eastern E LA BidWk Dlvd Pipe
IGBBS36w01-Oct-26180 100 TX Eastern E LA BidWk Dlvd Pipe
IGBBU03u01-Oct-262.78 2.77 Transco Zn2 Mo
IGBBU03w01-Oct-26166 112 Transco Zn2 Mo
IGBBU36u01-Oct-26-.218 -.226 Transco Zn2 BidWk Dlvd Pipe
IGBBU36w01-Oct-26166 112 Transco Zn2 BidWk Dlvd Pipe
IGBBV03u01-Oct-263.45 3.35 Transco Zn3 Mo
IGBBV03w01-Oct-26313 194 Transco Zn3 Mo
IGBBV36u01-Oct-26.452 .351 Transco Zn3 BidWk Dlvd Pipe
IGBBV36w01-Oct-26313 194 Transco Zn3 BidWk Dlvd Pipe
IGBBY03w01-Oct-2640 20 ANR OK Mo
IGBBY36w01-Oct-2640 20 ANR OK BidWk Dlvd Pipe
IGBBZ03w01-Oct-2660 30 NGPL Midcont Mo
IGBBZ36w01-Oct-2660 30 NGPL Midcon BidWk Dlvd Pipe
IGBCA03u01-Oct-262.7 2.72 Enable Gas Transmission Mo
IGBCA03w01-Oct-2640 30 Enable Gas Transmission Mo
IGBCA36w01-Oct-2620 10 Enable Gas Transmission BidWk Dl
IGBCD03w01-Oct-26174 87 Oneok OK Mo
IGBCD36w01-Oct-26174 87 Oneok OK BidWk Dlvd Pipe
IGBCE03w01-Oct-26544 272 Panhandle TX-OK Mo
IGBCE36w01-Oct-26544 272 Panhndl TX-OK BidWk Dlvd Pipe
IGBCF03w01-Oct-2640 20 Sth Star TxOkKs Mo
IGBCF36w01-Oct-2640 20 SStar TxOkKs BidWk Dlvd Pp
IGBCH03w01-Oct-26390 195 El Paso SanJuan Mo
IGBCK03w01-Oct-26340 170 CIG Rocky Mtns Mo
IGBCO03w01-Oct-26145 70 Cheyenne Hub Mo
IGBCP03w01-Oct-26346 183 NW WY Pool/Rky Mo
IGBCR03w01-Oct-26150 75 Iroquois Recpts Mo
IGBCR36w01-Oct-26150 75 Iroquois Recpts BidWk DTP
IGBDC03w01-Oct-26733 368 Eastern Gas Appalachia Mo
IGBDC36u01-Oct-26-1.592 -1.593 Eastern Gas Appalachia BidWk Dlv
IGBDC36w01-Oct-26733 368 Eastern Gas Appalachia BidWk Dlv
IGBDE03w01-Oct-26531 268 Col Gas Appal Mo
IGBDE36w01-Oct-26531 268 Col Gas Appal BidWk Dlvd Pipe
IGBDJ03w01-Oct-261524 783 Transco Zn4 Mo
IGBDJ36u01-Oct-26.736 .737 Transco Zn4 BidWk Dlvd Pipe
IGBDJ36w01-Oct-261524 783 Transco Zn4 BidWk Dlvd Pipe
IGBDL03w01-Oct-26442 230 SoCal Gas Mo
IGBDO03w01-Oct-2663 33 PG&E Malin Mo
IGBDU03w01-Oct-26340 170 Nrthrn Ventura Mo
IGBDU36w01-Oct-26340 170 No Ventura BidWk Dlvd Pipe
IGBDV03u01-Oct-262.5 2.52 Northern Demarc Mo
IGBDV03w01-Oct-26105 60 Northern Demarc Mo
IGBDV36w01-Oct-2690 45 No Demarc BidWk Dlvd Pipe
IGBDX03w01-Oct-26442 222 Chicago CG Mo
IGBDX36w01-Oct-26442 222 Chicago CG BidWk Dlvd MC
IGBDY03w01-Oct-26239 122 Cons Energy CG Mo
IGBDY36u01-Oct-26-.49 -.491 Cons Nrgy CG BidWk Dlvd MC
IGBDY36w01-Oct-26239 122 Cons Nrgy CG BidWk Dlvd MC
IGBDZ03w01-Oct-26160 80 Mich Con CG Mo
IGBDZ36w01-Oct-26160 80 Mich Con CG BidWk Dlvd MC
IGBEB03w01-Oct-26226 113 PG&E CG Mo
IGBEE03w01-Oct-26160 80 Algonquin CG Mo
IGBEE36w01-Oct-26160 80 Algonquin CG BidWk Dlvd MC
IGBEJ03w01-Oct-2634 17 Iroquois Zn2 Mo
IGBEJ36w01-Oct-2634 17 Iroquois Zn2 BidWk Dlvd Pipe
IGBEK03w01-Oct-26151 86 TX Eastern M-3 Mo
IGBEK36w01-Oct-26131 66 TX Eastern M-3 BidWk Dlvd MC
IGBEL03w01-Oct-261009 507 Transco Zn6 non-N.Y. Mo
IGBEL36u01-Oct-26-1.718 -1.717 Transco Zn6 non-N.Y. BidWk Dlvd
IGBEL36w01-Oct-261009 507 Transco Zn6 non-N.Y. BidWk Dlvd
IGBEM03w01-Oct-2610 5 Transco Zn6 NY Mo
IGBEM36w01-Oct-2610 5 Transco Zn6 NY BidWk Dlvd MC
IGBEN03w01-Oct-26976 488 Transco Zone 5 delivered Mo
IGBEN36w01-Oct-26976 488 Transco Zone 5 delivered BidWk D
IGBEX03w01-Oct-26262 132 Chicago Nicor Mo
IGBEX36u01-Oct-26-.45 -.449 Chicago Nicor BidWk Dlvd MC
IGBEX36w01-Oct-26262 132 Chicago Nicor BidWk Dlvd MC
IGBFJ03w01-Oct-2664 32 Lebanon Hub-Ohio Mo
IGBFJ36w01-Oct-2664 32 Lebanon Hub BidWk Dlvd Pipe
IGBFL03u01-Oct-261.26 1.27 Tennessee zone 4-300 leg Mo
IGBFL03w01-Oct-2659 32 Tennessee zone 4-300 leg Mo
IGBFL36u01-Oct-26-1.738 -1.735 Tennessee zone 4-300 leg BidWk D
IGBFL36w01-Oct-2658 31 Tennessee zone 4-300 leg BidWk D
IGBFX03w01-Oct-26180 90 Chicago NIPSCO Mo
IGBFX36w01-Oct-26180 90 Chicago NIPSCO BidWk Dlvd MC
IGBGF03u01-Oct-262.51 2.52 Trunkline Zn 1A Mo
IGBGF03w01-Oct-26135 71 Trunkline Zn 1A Mo
IGBGF36u01-Oct-26-.485 -.484 Trunkline Zn 1A BidWk Dlvd Pipe
IGBGF36w01-Oct-26135 71 Trunkline Zn 1A BidWk Dlvd Pipe
IGBGG03w01-Oct-26110 60 SoCal Gas CG Mo
IGBGK03w01-Oct-2655 35 Transwestern-SJ Mo
IGBGL03w01-Oct-2644 22 White River Hub Mo
IGBHI03w01-Oct-26420 210 Tennessee Zone 1 Mo
IGBHI36w01-Oct-26420 210 Tennessee Zone 1 BidWk Dlvd Pipe
IGBIE03w01-Oct-26247 128 Transco Station 65 Mo
IGBIE36u01-Oct-26.619 .622 Transco Station 65 BidWk Dlvd Pi
IGBIE36w01-Oct-26247 128 Transco Station 65 BidWk Dlvd Pi
IGBIS03w01-Oct-26105 57 Transco Leidy Line receipts Mo
IGBIS36u01-Oct-26-1.674 -1.669 Transco Leidy Line receipts BidW
IGBIS36w01-Oct-26105 57 Transco Leidy Line receipts BidW
IGBJE03u01-Oct-261.4 1.41 Texas Eastern zone M-2 receipts
IGBJE03w01-Oct-261298 660 Texas Eastern zone M-2 receipts
IGBJE36u01-Oct-26-1.596 -1.595 Texas Eastern zone M-2 receipts
IGBJE36w01-Oct-261298 660 Texas Eastern zone M-2 receipts
IGBJN03u01-Oct-261.35 1.36 Tennessee Gas Pipeline Zone 4-20
IGBJN03w01-Oct-26136 68 Tennessee Gas Pipeline Zone 4-20
IGBJN36w01-Oct-26136 68 Tennessee Gas Pipeline Zone 4-20
IGBJS03w01-Oct-261009 507 Transco Zone 6 Non-NY North Mo
IGBJS36u01-Oct-26-1.718 -1.717 Transco Zone 6 Non-NY North BidW
IGBJS36w01-Oct-261009 507 Transco Zone 6 Non-NY North BidW
IGBRO03w01-Oct-26869 435 REX Zone 3 delivered Mo
IGBRO36w01-Oct-26869 435 REX Zone 3 delivered BidWk Dlvd
IGBRT03w01-Oct-2688 49 El Paso West Texas Mo
IGBRU03w01-Oct-26196 119 Pine Prairie Hub Mo
IGBRU36u01-Oct-26-.188 -.193 Pine Prairie Hub BidWk Dlvd Pipe
IGBRU36w01-Oct-26194 117 Pine Prairie Hub BidWk Dlvd Pipe
IGBRX03w01-Oct-2655 35 Kern River delivered Mo
IGBYY03w01-Oct-26116 62 Transco Station 45 Mo
IGBYY36u01-Oct-26-.2 -.199 Transco Station 45 BidWk Dlvd Pi
IGBYY36w01-Oct-26116 62 Transco Station 45 BidWk Dlvd Pi
IGBYZ03w01-Oct-26394 197 Transco Station 165 Mo
IGBYZ36w01-Oct-26394 197 Transco Station 165 BidWk Dlvd P
IGCFL03w01-Oct-2620 10 Tennessee Zone 4-313 Pool Mo
IGCFL36u01-Oct-26-1.724 -1.723 Tennessee Zone 4-313 Pool BidWk
IGCFL36w01-Oct-2620 10 Tennessee Zone 4-313 Pool BidWk
IGCHL03w01-Oct-26582 291 Transco Zone 5 South Mo
IGCHL36w01-Oct-26582 291 Transco Zone 5 South BidWk Dlvd
LGAMS00c02-Oct-261410 1410.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGAMS00h02-Oct-261410 1411 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIJM00c02-Oct-261410 1410.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIJM00h02-Oct-261410 1411 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00c02-Oct-261573.5 1576.667 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00c02-Oct-261460 1476.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00h02-Oct-261460 1493 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
MFAMS00c02-Oct-26720 718 Marine Fuel 0.5% Dlvd Amsterdam
MFIJM00c02-Oct-26720 718 Marine Fuel 0.5% Dlvd Ijmuiden
MFIZM00c02-Oct-26855 857.667 Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
MFSKG00c02-Oct-26700 706.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
MGAMS00c02-Oct-261410 1410.5 Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
MGAMS00h02-Oct-261410 1411 Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
MGIJM00c02-Oct-261410 1410.5 Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
MGIJM00h02-Oct-261410 1411 Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
MGSKA00c02-Oct-261460 1476.5 Marine Gasoil Dlvd Skagen
MGSKA00h02-Oct-261460 1493 Marine Gasoil Dlvd Skagen
RGBLA56u01-Oct-263.19 3.18 Louisiana Dlvd to Pipeline SPI
SAFMG00c02-Oct-268182.034 13878.72 SAF (H-S) IPP Santos (Mirror)BRL
SAFMH00c02-Oct-262058.408 7023.269 SAF (H-S) IPP Santos Premium (Mi
SAFPG00c02-Oct-268182.034 13878.72 SAF (H-S) IPP Santos BRL/CBM
SAFPH00c02-Oct-262058.408 7023.269 SAF (H-S) IPP Santos Premium BRL
UFAMS00c02-Oct-261390 1390.5 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFAMS00h02-Oct-261390 1391 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFGOT00c02-Oct-261440 1456.5 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFIJM00c02-Oct-261390 1390.5 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFIJM00h02-Oct-261390 1391 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00c02-Oct-261440 1456.5 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00h02-Oct-261440 1473 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd