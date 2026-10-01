Corrections for October 1, 2026
The following corrections were made on October 1, 2026
|Symbol
|Assessment Date
|Original Assessment
|New Assessment
|Description
|LGICK00c
|01-Oct-26
|1485
|1555
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
|LGICK00h
|01-Oct-26
|1485
|1555
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
|LGICK00l
|01-Oct-26
|1485
|1555
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
|LGPBM00c
|01-Oct-26
|1485
|1555
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
|LGPBM00h
|01-Oct-26
|1485
|1555
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
|LGPBM00l
|01-Oct-26
|1485
|1555
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
|LGPRM00c
|01-Oct-26
|1485
|1555
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
|LGPRM00h
|01-Oct-26
|1485
|1555
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
|LGPRM00l
|01-Oct-26
|1485
|1555
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
|QUNAM01c
|01-Oct-26
|1165.771
|1165.965
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM02c
|01-Oct-26
|1159.386
|1159.599
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM03c
|01-Oct-26
|1150.024
|1150.236
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM04c
|01-Oct-26
|1140.304
|1140.467
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM05c
|01-Oct-26
|1131.437
|1131.513
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM06c
|01-Oct-26
|1122.823
|1122.813
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM07c
|01-Oct-26
|1114.144
|1114.072
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM08c
|01-Oct-26
|1105.891
|1105.778
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM09c
|01-Oct-26
|1098.653
|1098.504
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM10c
|01-Oct-26
|1092.6
|1092.415
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM11c
|01-Oct-26
|1087.454
|1087.248
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM12c
|01-Oct-26
|1082.746
|1082.564
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM13c
|01-Oct-26
|1078.177
|1078.082
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM14c
|01-Oct-26
|1073.909
|1073.943
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM15c
|01-Oct-26
|1070.568
|1070.713
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM16c
|01-Oct-26
|1068.569
|1068.761
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM17c
|01-Oct-26
|1067.323
|1067.51
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM18c
|01-Oct-26
|1065.63
|1065.806
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM19c
|01-Oct-26
|1062.911
|1063.095
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM20c
|01-Oct-26
|1059.488
|1059.689
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM21c
|01-Oct-26
|1055.877
|1056.094
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM22c
|01-Oct-26
|1052.356
|1052.586
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM23c
|01-Oct-26
|1049.064
|1049.309
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM24c
|01-Oct-26
|1046.086
|1046.349
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM25c
|01-Oct-26
|1043.446
|1043.729
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM26c
|01-Oct-26
|1041.305
|1041.6
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM27c
|01-Oct-26
|1040.055
|1040.346
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM28c
|01-Oct-26
|1039.801
|1040.066
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM29c
|01-Oct-26
|1039.975
|1040.207
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM30c
|01-Oct-26
|1039.882
|1040.092
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM31c
|01-Oct-26
|1039.333
|1039.534
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM32c
|01-Oct-26
|1038.545
|1038.744
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM33c
|01-Oct-26
|1037.753
|1037.954
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM34c
|01-Oct-26
|1037.03
|1037.235
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM35c
|01-Oct-26
|1036.414
|1036.626
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNAM36c
|01-Oct-26
|1036.009
|1036.225
|UCO FOB North Asia M2M Financial
|QUNBM01c
|01-Oct-26
|1161.45
|1161.588
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM02c
|01-Oct-26
|1155.534
|1155.671
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM03c
|01-Oct-26
|1146.57
|1146.679
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM04c
|01-Oct-26
|1136.814
|1136.848
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM05c
|01-Oct-26
|1127.694
|1127.63
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM06c
|01-Oct-26
|1119.197
|1119.051
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM07c
|01-Oct-26
|1111.21
|1111.022
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM08c
|01-Oct-26
|1103.935
|1103.737
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM09c
|01-Oct-26
|1097.599
|1097.403
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM10c
|01-Oct-26
|1092.209
|1092.02
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM11c
|01-Oct-26
|1087.55
|1087.374
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM12c
|01-Oct-26
|1083.323
|1083.178
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM13c
|01-Oct-26
|1079.308
|1079.218
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM14c
|01-Oct-26
|1075.517
|1075.491
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM15c
|01-Oct-26
|1072.223
|1072.233
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM16c
|01-Oct-26
|1069.594
|1069.586
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM17c
|01-Oct-26
|1067.308
|1067.244
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM18c
|01-Oct-26
|1064.803
|1064.692
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM19c
|01-Oct-26
|1061.856
|1061.726
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM20c
|01-Oct-26
|1058.65
|1058.522
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM21c
|01-Oct-26
|1055.435
|1055.315
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM22c
|01-Oct-26
|1052.354
|1052.243
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM23c
|01-Oct-26
|1049.518
|1049.418
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM24c
|01-Oct-26
|1047.02
|1046.935
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM25c
|01-Oct-26
|1044.901
|1044.833
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM26c
|01-Oct-26
|1043.309
|1043.253
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM27c
|01-Oct-26
|1042.537
|1042.477
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM28c
|01-Oct-26
|1042.534
|1042.451
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM29c
|01-Oct-26
|1042.694
|1042.58
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM30c
|01-Oct-26
|1042.488
|1042.353
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM31c
|01-Oct-26
|1041.892
|1041.747
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM32c
|01-Oct-26
|1041.142
|1040.995
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM33c
|01-Oct-26
|1040.445
|1040.299
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM34c
|01-Oct-26
|1039.867
|1039.725
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM35c
|01-Oct-26
|1039.413
|1039.276
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo
|QUNBM36c
|01-Oct-26
|1039.124
|1038.992
|UCO FOB Straits M2M Financial Mo