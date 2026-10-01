Corrections for October 1, 2026

The following corrections were made on October 1, 2026

  

SymbolAssessment DateOriginal AssessmentNew AssessmentDescription
LGICK00c01-Oct-261485 1555 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGICK00h01-Oct-261485 1555 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGICK00l01-Oct-261485 1555 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGPBM00c01-Oct-261485 1555 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGPBM00h01-Oct-261485 1555 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGPBM00l01-Oct-261485 1555 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGPRM00c01-Oct-261485 1555 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGPRM00h01-Oct-261485 1555 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
LGPRM00l01-Oct-261485 1555 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Ex
QUNAM01c01-Oct-261165.771 1165.965 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM02c01-Oct-261159.386 1159.599 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM03c01-Oct-261150.024 1150.236 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM04c01-Oct-261140.304 1140.467 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM05c01-Oct-261131.437 1131.513 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM06c01-Oct-261122.823 1122.813 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM07c01-Oct-261114.144 1114.072 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM08c01-Oct-261105.891 1105.778 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM09c01-Oct-261098.653 1098.504 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM10c01-Oct-261092.6 1092.415 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM11c01-Oct-261087.454 1087.248 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM12c01-Oct-261082.746 1082.564 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM13c01-Oct-261078.177 1078.082 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM14c01-Oct-261073.909 1073.943 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM15c01-Oct-261070.568 1070.713 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM16c01-Oct-261068.569 1068.761 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM17c01-Oct-261067.323 1067.51 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM18c01-Oct-261065.63 1065.806 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM19c01-Oct-261062.911 1063.095 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM20c01-Oct-261059.488 1059.689 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM21c01-Oct-261055.877 1056.094 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM22c01-Oct-261052.356 1052.586 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM23c01-Oct-261049.064 1049.309 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM24c01-Oct-261046.086 1046.349 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM25c01-Oct-261043.446 1043.729 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM26c01-Oct-261041.305 1041.6 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM27c01-Oct-261040.055 1040.346 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM28c01-Oct-261039.801 1040.066 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM29c01-Oct-261039.975 1040.207 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM30c01-Oct-261039.882 1040.092 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM31c01-Oct-261039.333 1039.534 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM32c01-Oct-261038.545 1038.744 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM33c01-Oct-261037.753 1037.954 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM34c01-Oct-261037.03 1037.235 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM35c01-Oct-261036.414 1036.626 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNAM36c01-Oct-261036.009 1036.225 UCO FOB North Asia M2M Financial
QUNBM01c01-Oct-261161.45 1161.588 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM02c01-Oct-261155.534 1155.671 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM03c01-Oct-261146.57 1146.679 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM04c01-Oct-261136.814 1136.848 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM05c01-Oct-261127.694 1127.63 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM06c01-Oct-261119.197 1119.051 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM07c01-Oct-261111.21 1111.022 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM08c01-Oct-261103.935 1103.737 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM09c01-Oct-261097.599 1097.403 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM10c01-Oct-261092.209 1092.02 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM11c01-Oct-261087.55 1087.374 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM12c01-Oct-261083.323 1083.178 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM13c01-Oct-261079.308 1079.218 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM14c01-Oct-261075.517 1075.491 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM15c01-Oct-261072.223 1072.233 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM16c01-Oct-261069.594 1069.586 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM17c01-Oct-261067.308 1067.244 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM18c01-Oct-261064.803 1064.692 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM19c01-Oct-261061.856 1061.726 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM20c01-Oct-261058.65 1058.522 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM21c01-Oct-261055.435 1055.315 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM22c01-Oct-261052.354 1052.243 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM23c01-Oct-261049.518 1049.418 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM24c01-Oct-261047.02 1046.935 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM25c01-Oct-261044.901 1044.833 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM26c01-Oct-261043.309 1043.253 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM27c01-Oct-261042.537 1042.477 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM28c01-Oct-261042.534 1042.451 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM29c01-Oct-261042.694 1042.58 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM30c01-Oct-261042.488 1042.353 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM31c01-Oct-261041.892 1041.747 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM32c01-Oct-261041.142 1040.995 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM33c01-Oct-261040.445 1040.299 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM34c01-Oct-261039.867 1039.725 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM35c01-Oct-261039.413 1039.276 UCO FOB Straits M2M Financial Mo
QUNBM36c01-Oct-261039.124 1038.992 UCO FOB Straits M2M Financial Mo