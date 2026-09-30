Corrections for September 30, 2026

The following corrections were made on September 30, 2026

  

SymbolAssessment DateOriginal AssessmentNew AssessmentDescription
AMFBO00c30-Sep-26985 987 Marine Fuel 0.5% Bunker Dlvd Kak
AMFDL00c30-Sep-261555 1600 Marine Gasoil 0.1% Dlvd Kakinada
B3SKA00c30-Sep-26695 696.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
B3SKA00h30-Sep-26695 698 Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
DR141CCu29-Sep-26295.45 301.15 DTN Unl Reg Minn/StPaul MN Hartl
DR174CCu29-Sep-26301.01 303.66 DTN Unl Reg Fargo ND Hartland Un
DU141CCu29-Sep-26492.02 494.44 DTN ULSD Minn/StPaul MN Hartland
DU174CCu29-Sep-26493.11 496.44 DTN ULSD Fargo ND Hartland Unb
DU299GQu29-Sep-26488.37 500.1 DTN ULSD Fairfax VA Growmark Unb
EIAC700u25-Sep-261669 251 EIA 9 Resid FO US Exp
LGKCH00c30-Sep-261595 1602 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00c30-Sep-261500 1497 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00l30-Sep-261500 1494 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGVSK00c30-Sep-261550 1566 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
MFKVK00c30-Sep-26530 540 Marine Fuel 0.5% Dlvd Kavkaz
MFSKG00c30-Sep-26730 716 Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
MFTMN00c30-Sep-26530 540 Marine Fuel 0.5% Dlvd Taman
MFTUP00c30-Sep-26530 540 Marine Fuel 0.5% Dlvd Tuapse
MFVSK00c30-Sep-26980 981 Marine Fuel 0.5% Dlvd Visakhapat
MG01500c30-Sep-261582 1585 Marine Gasoil Dlvd Alpha Zone
MG01500h30-Sep-261582 1585 Marine Gasoil Dlvd Alpha Zone
MG01500l30-Sep-261582 1585 Marine Gasoil Dlvd Alpha Zone
MGSKA00c30-Sep-261500 1497 Marine Gasoil Dlvd Skagen
MGSKA00l30-Sep-261500 1494 Marine Gasoil Dlvd Skagen
UFANR00c30-Sep-261381.5 1375 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFANR00l30-Sep-261380 1362 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFGOT00c30-Sep-261480 1477 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00c30-Sep-261480 1477 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00l30-Sep-261480 1474 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd