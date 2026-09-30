Corrections for September 30, 2026
The following corrections were made on September 30, 2026
|Symbol
|Assessment Date
|Original Assessment
|New Assessment
|Description
|AMFBO00c
|30-Sep-26
|985
|987
|Marine Fuel 0.5% Bunker Dlvd Kak
|AMFDL00c
|30-Sep-26
|1555
|1600
|Marine Gasoil 0.1% Dlvd Kakinada
|B3SKA00c
|30-Sep-26
|695
|696.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
|B3SKA00h
|30-Sep-26
|695
|698
|Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
|DR141CCu
|29-Sep-26
|295.45
|301.15
|DTN Unl Reg Minn/StPaul MN Hartl
|DR174CCu
|29-Sep-26
|301.01
|303.66
|DTN Unl Reg Fargo ND Hartland Un
|DU141CCu
|29-Sep-26
|492.02
|494.44
|DTN ULSD Minn/StPaul MN Hartland
|DU174CCu
|29-Sep-26
|493.11
|496.44
|DTN ULSD Fargo ND Hartland Unb
|DU299GQu
|29-Sep-26
|488.37
|500.1
|DTN ULSD Fairfax VA Growmark Unb
|EIAC700u
|25-Sep-26
|1669
|251
|EIA 9 Resid FO US Exp
|LGKCH00c
|30-Sep-26
|1595
|1602
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00c
|30-Sep-26
|1500
|1497
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00l
|30-Sep-26
|1500
|1494
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGVSK00c
|30-Sep-26
|1550
|1566
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|MFKVK00c
|30-Sep-26
|530
|540
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Kavkaz
|MFSKG00c
|30-Sep-26
|730
|716
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
|MFTMN00c
|30-Sep-26
|530
|540
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Taman
|MFTUP00c
|30-Sep-26
|530
|540
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Tuapse
|MFVSK00c
|30-Sep-26
|980
|981
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Visakhapat
|MG01500c
|30-Sep-26
|1582
|1585
|Marine Gasoil Dlvd Alpha Zone
|MG01500h
|30-Sep-26
|1582
|1585
|Marine Gasoil Dlvd Alpha Zone
|MG01500l
|30-Sep-26
|1582
|1585
|Marine Gasoil Dlvd Alpha Zone
|MGSKA00c
|30-Sep-26
|1500
|1497
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|MGSKA00l
|30-Sep-26
|1500
|1494
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|UFANR00c
|30-Sep-26
|1381.5
|1375
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFANR00l
|30-Sep-26
|1380
|1362
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFGOT00c
|30-Sep-26
|1480
|1477
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00c
|30-Sep-26
|1480
|1477
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00l
|30-Sep-26
|1480
|1474
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd