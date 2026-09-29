Corrections for September 29, 2026
The following corrections were made on September 29, 2026
|Symbol
|Assessment Date
|Original Assessment
|New Assessment
|Description
|AALPI00c
|29-Sep-26
|268.23
|273.23
|Heavy Naphtha USGC barge
|AALPI00h
|29-Sep-26
|268.28
|273.28
|Heavy Naphtha USGC barge
|AALPI00l
|29-Sep-26
|268.18
|273.18
|Heavy Naphtha USGC barge
|AASHD00u
|29-Sep-26
|-80.75
|-75.75
|Heavy Naphtha USGC barge vs USGC
|AREFC00c
|29-Sep-26
|-45
|-40
|Heavy Naphtha DAP USGC Barge vs
|AWREA00c
|29-Sep-26
|1420
|1400
|Very Low Sulfur Fuel Oil Dlvd Ma
|AWREB00c
|29-Sep-26
|1375
|1250
|Very Low Sulfur Fuel Oil Dlvd Na
|AWREC00c
|29-Sep-26
|2100
|2150
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|AWRED00c
|29-Sep-26
|1205
|1090
|High Sulfur Fuel Oil Dlvd Nacala
|MFKOB00c
|29-Sep-26
|893
|892
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Kobe
|MGMPM00c
|29-Sep-26
|2150
|2200
|Marine Gasoil Dlvd Maputo
|MGMPM00h
|29-Sep-26
|2150
|2200
|Marine Gasoil Dlvd Maputo
|MGMPM00l
|29-Sep-26
|2150
|2200
|Marine Gasoil Dlvd Maputo