Corrections for September 29, 2026

The following corrections were made on September 29, 2026

  

SymbolAssessment DateOriginal AssessmentNew AssessmentDescription
AALPI00c29-Sep-26268.23 273.23 Heavy Naphtha USGC barge
AALPI00h29-Sep-26268.28 273.28 Heavy Naphtha USGC barge
AALPI00l29-Sep-26268.18 273.18 Heavy Naphtha USGC barge
AASHD00u29-Sep-26-80.75 -75.75 Heavy Naphtha USGC barge vs USGC
AREFC00c29-Sep-26-45 -40 Heavy Naphtha DAP USGC Barge vs
AWREA00c29-Sep-261420 1400 Very Low Sulfur Fuel Oil Dlvd Ma
AWREB00c29-Sep-261375 1250 Very Low Sulfur Fuel Oil Dlvd Na
AWREC00c29-Sep-262100 2150 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
AWRED00c29-Sep-261205 1090 High Sulfur Fuel Oil Dlvd Nacala
MFKOB00c29-Sep-26893 892 Marine Fuel 0.5% Dlvd Kobe
MGMPM00c29-Sep-262150 2200 Marine Gasoil Dlvd Maputo
MGMPM00h29-Sep-262150 2200 Marine Gasoil Dlvd Maputo
MGMPM00l29-Sep-262150 2200 Marine Gasoil Dlvd Maputo