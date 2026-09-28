Corrections for September 28, 2026

The following corrections were made on September 28, 2026

  

SymbolAssessment DateOriginal AssessmentNew AssessmentDescription
AMFAB00c28-Sep-261870 1898.333 Marine Gasoil 0.1% Dlvd Haldia $
AMFAC00c28-Sep-261637 1668.5 Marine Gasoil 0.5% Dlvd Chennai
AMFAG00c28-Sep-26985 987.5 Marine Fuel 0.5% Bunker Dlvd Che
AMFAI00c28-Sep-26988 987.667 Marine Fuel 0.5% Bunker Dlvd Hal
AMFAJ00c28-Sep-26996 993 Marine Fuel 0.5% Bunker Dlvd Par
AMFAN00c28-Sep-261945 1960 Marine Gasoil 0.1% Dlvd Paradip
AMFBN00c28-Sep-26937 957 Marine Fuel 0.5% Bunker Dlvd Tri
AMFBO00c28-Sep-26999 999.5 Marine Fuel 0.5% Bunker Dlvd Kak
AMFDK00c28-Sep-261662 1657 Marine Gasoil 0.1% Dlvd Trinidad
AWRDI00c28-Sep-261850 1900 Marine Gasoil 0.5% Dlvd Dahej
AWRDJ00c28-Sep-261007 1035 Very Low Sulfur Fuel Oil Dlvd Ga
AWRDM00c28-Sep-261850 1900 Marine Gasoil 0.5% Dlvd Hazira
AWRDN00c28-Sep-26980 978.333 Very Low Sulfur Fuel Oil Dlvd Ne
AWRDP00c28-Sep-261634 1669.667 Marine Gasoil 0.5% Dlvd Tuticori
AWRDQ00c28-Sep-26980 980.667 Very Low Sulfur Fuel Oil Dlvd Tu
B3BOM00c28-Sep-26780 775 Bunker FO 380 CST Dlvd Mumbai
B3BOM00l28-Sep-26780 770 Bunker FO 380 CST Dlvd Mumbai
B3COK00c28-Sep-26785 787.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Kochi
B3COK00h28-Sep-26785 790 Bunker FO 380 CST Dlvd Kochi
B3EUX00c28-Sep-26703 715 Bunker FO 380 CST Dlvd St. Eusta
B3EUX00h28-Sep-26703 715 Bunker FO 380 CST Dlvd St. Eusta
B3EUX00l28-Sep-26703 715 Bunker FO 380 CST Dlvd St. Eusta
B3IZT00c28-Sep-26775 772.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3IZT00l28-Sep-26775 770 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3MUN00c28-Sep-26885 892.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Mundra
B3MUN00h28-Sep-26885 900 Bunker FO 380 CST Dlvd Mundra
BFHBA00c28-Sep-26965 977.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Hambantota
BFIXY00c28-Sep-26972 973 Marine Fuel 0.5% Dlvd Kandla
BGHBA00c28-Sep-261590 1595 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
BGIXY00c28-Sep-261858.5 1872.333 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
DU025AMu25-Sep-26578.75 588.75 DTN ULSD CARB San Francisco CA B
DU299GQu25-Sep-26481.58 491.1 DTN ULSD Fairfax VA Growmark Unb
LG10200c28-Sep-261807 1680 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LG10200h28-Sep-261807 1680 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LG10200l28-Sep-261807 1680 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGAMS00c28-Sep-261425 1436.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGAMS00h28-Sep-261425 1448 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGBHI00c28-Sep-261732 1710 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGBHI00h28-Sep-261732 1710 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGBHI00l28-Sep-261732 1710 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGEUX00c28-Sep-261581 1588 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGEUX00h28-Sep-261581 1588 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGEUX00l28-Sep-261581 1588 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIJM00c28-Sep-261425 1436.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIJM00h28-Sep-261425 1448 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00c28-Sep-261625 1611.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00l28-Sep-261625 1598 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGKCH00c28-Sep-261595 1610 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGKIN00c28-Sep-261752 1610 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGKIN00h28-Sep-261752 1610 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGKIN00l28-Sep-261752 1610 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00c28-Sep-261500 1502 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00h28-Sep-261500 1504 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGTRR00c28-Sep-261590 1607.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGTRR00h28-Sep-261590 1625 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGVSK00c28-Sep-261566 1594 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
MFAMS00c28-Sep-26710 712 Marine Fuel 0.5% Dlvd Amsterdam
MFBHB00c28-Sep-26907 890 Marine Fuel 0.5% Dlvd Bahia Blan
MFIJM00c28-Sep-26710 712 Marine Fuel 0.5% Dlvd Ijmuiden
MFIZM00c28-Sep-26835 833.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
MFKCH00c28-Sep-26995 992.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Kochi
MFMND00c28-Sep-261020 1037.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Mundra
MFSKG00c28-Sep-26730 731.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
MFSTE00c28-Sep-26943 967 Marine Fuel 0.5% Dlvd St. Eustat
MFSUZ00c28-Sep-26779 805 Marine Fuel 0.5% Dlvd Suez
MFTRC00c28-Sep-26965 992.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Trincomale
MFVSK00c28-Sep-26992 991.333 Marine Fuel 0.5% Dlvd Visakhapat
MFZCM00c28-Sep-26892 920 Marine Fuel 0.5% Dlvd Zona Comun
MGAMS00c28-Sep-261425 1436.5 Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
MGAMS00h28-Sep-261425 1448 Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
MGIJM00c28-Sep-261425 1436.5 Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
MGIJM00h28-Sep-261425 1448 Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
MGSKA00c28-Sep-261500 1502 Marine Gasoil Dlvd Skagen
MGSKA00h28-Sep-261500 1504 Marine Gasoil Dlvd Skagen
PPQAA00c28-Sep-2692 86 Bunker C Fuel Oil Carib Antilles
UFAMS00c28-Sep-261405 1416.5 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFAMS00h28-Sep-261405 1428 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFANR00c28-Sep-261360 1386 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFANR00h28-Sep-261360 1412 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFGOT00c28-Sep-261480 1482 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFIJM00c28-Sep-261405 1416.5 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFIJM00h28-Sep-261405 1428 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00c28-Sep-261480 1482 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00h28-Sep-261480 1484 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd