Corrections for September 28, 2026
The following corrections were made on September 28, 2026
|Symbol
|Assessment Date
|Original Assessment
|New Assessment
|Description
|AMFAB00c
|28-Sep-26
|1870
|1898.333
|Marine Gasoil 0.1% Dlvd Haldia $
|AMFAC00c
|28-Sep-26
|1637
|1668.5
|Marine Gasoil 0.5% Dlvd Chennai
|AMFAG00c
|28-Sep-26
|985
|987.5
|Marine Fuel 0.5% Bunker Dlvd Che
|AMFAI00c
|28-Sep-26
|988
|987.667
|Marine Fuel 0.5% Bunker Dlvd Hal
|AMFAJ00c
|28-Sep-26
|996
|993
|Marine Fuel 0.5% Bunker Dlvd Par
|AMFAN00c
|28-Sep-26
|1945
|1960
|Marine Gasoil 0.1% Dlvd Paradip
|AMFBN00c
|28-Sep-26
|937
|957
|Marine Fuel 0.5% Bunker Dlvd Tri
|AMFBO00c
|28-Sep-26
|999
|999.5
|Marine Fuel 0.5% Bunker Dlvd Kak
|AMFDK00c
|28-Sep-26
|1662
|1657
|Marine Gasoil 0.1% Dlvd Trinidad
|AWRDI00c
|28-Sep-26
|1850
|1900
|Marine Gasoil 0.5% Dlvd Dahej
|AWRDJ00c
|28-Sep-26
|1007
|1035
|Very Low Sulfur Fuel Oil Dlvd Ga
|AWRDM00c
|28-Sep-26
|1850
|1900
|Marine Gasoil 0.5% Dlvd Hazira
|AWRDN00c
|28-Sep-26
|980
|978.333
|Very Low Sulfur Fuel Oil Dlvd Ne
|AWRDP00c
|28-Sep-26
|1634
|1669.667
|Marine Gasoil 0.5% Dlvd Tuticori
|AWRDQ00c
|28-Sep-26
|980
|980.667
|Very Low Sulfur Fuel Oil Dlvd Tu
|B3BOM00c
|28-Sep-26
|780
|775
|Bunker FO 380 CST Dlvd Mumbai
|B3BOM00l
|28-Sep-26
|780
|770
|Bunker FO 380 CST Dlvd Mumbai
|B3COK00c
|28-Sep-26
|785
|787.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Kochi
|B3COK00h
|28-Sep-26
|785
|790
|Bunker FO 380 CST Dlvd Kochi
|B3EUX00c
|28-Sep-26
|703
|715
|Bunker FO 380 CST Dlvd St. Eusta
|B3EUX00h
|28-Sep-26
|703
|715
|Bunker FO 380 CST Dlvd St. Eusta
|B3EUX00l
|28-Sep-26
|703
|715
|Bunker FO 380 CST Dlvd St. Eusta
|B3IZT00c
|28-Sep-26
|775
|772.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3IZT00l
|28-Sep-26
|775
|770
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3MUN00c
|28-Sep-26
|885
|892.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Mundra
|B3MUN00h
|28-Sep-26
|885
|900
|Bunker FO 380 CST Dlvd Mundra
|BFHBA00c
|28-Sep-26
|965
|977.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Hambantota
|BFIXY00c
|28-Sep-26
|972
|973
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Kandla
|BGHBA00c
|28-Sep-26
|1590
|1595
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|BGIXY00c
|28-Sep-26
|1858.5
|1872.333
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|DU025AMu
|25-Sep-26
|578.75
|588.75
|DTN ULSD CARB San Francisco CA B
|DU299GQu
|25-Sep-26
|481.58
|491.1
|DTN ULSD Fairfax VA Growmark Unb
|LG10200c
|28-Sep-26
|1807
|1680
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LG10200h
|28-Sep-26
|1807
|1680
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LG10200l
|28-Sep-26
|1807
|1680
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGAMS00c
|28-Sep-26
|1425
|1436.5
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGAMS00h
|28-Sep-26
|1425
|1448
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGBHI00c
|28-Sep-26
|1732
|1710
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGBHI00h
|28-Sep-26
|1732
|1710
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGBHI00l
|28-Sep-26
|1732
|1710
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGEUX00c
|28-Sep-26
|1581
|1588
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGEUX00h
|28-Sep-26
|1581
|1588
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGEUX00l
|28-Sep-26
|1581
|1588
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIJM00c
|28-Sep-26
|1425
|1436.5
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIJM00h
|28-Sep-26
|1425
|1448
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIZT00c
|28-Sep-26
|1625
|1611.5
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIZT00l
|28-Sep-26
|1625
|1598
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGKCH00c
|28-Sep-26
|1595
|1610
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGKIN00c
|28-Sep-26
|1752
|1610
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGKIN00h
|28-Sep-26
|1752
|1610
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGKIN00l
|28-Sep-26
|1752
|1610
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00c
|28-Sep-26
|1500
|1502
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00h
|28-Sep-26
|1500
|1504
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGTRR00c
|28-Sep-26
|1590
|1607.5
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGTRR00h
|28-Sep-26
|1590
|1625
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGVSK00c
|28-Sep-26
|1566
|1594
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|MFAMS00c
|28-Sep-26
|710
|712
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Amsterdam
|MFBHB00c
|28-Sep-26
|907
|890
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Bahia Blan
|MFIJM00c
|28-Sep-26
|710
|712
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Ijmuiden
|MFIZM00c
|28-Sep-26
|835
|833.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
|MFKCH00c
|28-Sep-26
|995
|992.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Kochi
|MFMND00c
|28-Sep-26
|1020
|1037.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Mundra
|MFSKG00c
|28-Sep-26
|730
|731.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
|MFSTE00c
|28-Sep-26
|943
|967
|Marine Fuel 0.5% Dlvd St. Eustat
|MFSUZ00c
|28-Sep-26
|779
|805
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Suez
|MFTRC00c
|28-Sep-26
|965
|992.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Trincomale
|MFVSK00c
|28-Sep-26
|992
|991.333
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Visakhapat
|MFZCM00c
|28-Sep-26
|892
|920
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Zona Comun
|MGAMS00c
|28-Sep-26
|1425
|1436.5
|Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
|MGAMS00h
|28-Sep-26
|1425
|1448
|Marine Gasoil Dlvd Amsterdam
|MGIJM00c
|28-Sep-26
|1425
|1436.5
|Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
|MGIJM00h
|28-Sep-26
|1425
|1448
|Marine Gasoil Dlvd Ijmuiden
|MGSKA00c
|28-Sep-26
|1500
|1502
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|MGSKA00h
|28-Sep-26
|1500
|1504
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|PPQAA00c
|28-Sep-26
|92
|86
|Bunker C Fuel Oil Carib Antilles
|UFAMS00c
|28-Sep-26
|1405
|1416.5
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFAMS00h
|28-Sep-26
|1405
|1428
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFANR00c
|28-Sep-26
|1360
|1386
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFANR00h
|28-Sep-26
|1360
|1412
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFGOT00c
|28-Sep-26
|1480
|1482
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFIJM00c
|28-Sep-26
|1405
|1416.5
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFIJM00h
|28-Sep-26
|1405
|1428
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00c
|28-Sep-26
|1480
|1482
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00h
|28-Sep-26
|1480
|1484
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd