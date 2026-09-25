Corrections for September 25, 2026
The following corrections were made on September 25, 2026
|Symbol
|Assessment Date
|Original Assessment
|New Assessment
|Description
|B3IZT00c
|25-Sep-26
|750
|762
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3IZT00h
|25-Sep-26
|750
|778
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3SKA00c
|25-Sep-26
|695
|697
|Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
|B3SKA00h
|25-Sep-26
|695
|699
|Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
|BGCWA04u
|18-Sep-26
|661.27
|260.82
|Bentek Natgas E Canada Working S
|BGCWA04u
|26-Sep-25
|251.38
|253.51
|Bentek Natgas E Canada Working S
|BGCWD04u
|18-Sep-26
|631.73
|562.27
|Bentek Natgas W Canada Working S
|BGCWD04u
|26-Sep-25
|661.41
|598.53
|Bentek Natgas W Canada Working S
|BGCWG04u
|18-Sep-26
|1292.99
|823.09
|Bentek Natgas Canada Working Sto
|BGCWG04u
|26-Sep-25
|912.8
|852.04
|Bentek Natgas Canada Working Sto
|LGIZT00c
|25-Sep-26
|1600
|1619
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIZT00h
|25-Sep-26
|1600
|1629
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00c
|25-Sep-26
|1510
|1494
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00l
|25-Sep-26
|1510
|1478
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|MFIZM00c
|25-Sep-26
|835
|832.667
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
|MFSKG00c
|25-Sep-26
|720
|724
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
|MGSKA00c
|25-Sep-26
|1510
|1494
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|MGSKA00l
|25-Sep-26
|1510
|1478
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|UFANR00c
|25-Sep-26
|1405
|1418
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFANR00h
|25-Sep-26
|1405
|1431
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFGOT00c
|25-Sep-26
|1490
|1474
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00c
|25-Sep-26
|1490
|1474
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00l
|25-Sep-26
|1490
|1458
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd