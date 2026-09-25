Corrections for September 25, 2026

The following corrections were made on September 25, 2026

  

SymbolAssessment DateOriginal AssessmentNew AssessmentDescription
B3IZT00c25-Sep-26750 762 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3IZT00h25-Sep-26750 778 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3SKA00c25-Sep-26695 697 Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
B3SKA00h25-Sep-26695 699 Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
BGCWA04u18-Sep-26661.27 260.82 Bentek Natgas E Canada Working S
BGCWA04u26-Sep-25251.38 253.51 Bentek Natgas E Canada Working S
BGCWD04u18-Sep-26631.73 562.27 Bentek Natgas W Canada Working S
BGCWD04u26-Sep-25661.41 598.53 Bentek Natgas W Canada Working S
BGCWG04u18-Sep-261292.99 823.09 Bentek Natgas Canada Working Sto
BGCWG04u26-Sep-25912.8 852.04 Bentek Natgas Canada Working Sto
LGIZT00c25-Sep-261600 1619 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00h25-Sep-261600 1629 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00c25-Sep-261510 1494 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00l25-Sep-261510 1478 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
MFIZM00c25-Sep-26835 832.667 Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
MFSKG00c25-Sep-26720 724 Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
MGSKA00c25-Sep-261510 1494 Marine Gasoil Dlvd Skagen
MGSKA00l25-Sep-261510 1478 Marine Gasoil Dlvd Skagen
UFANR00c25-Sep-261405 1418 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFANR00h25-Sep-261405 1431 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFGOT00c25-Sep-261490 1474 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00c25-Sep-261490 1474 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00l25-Sep-261490 1458 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd