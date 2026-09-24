Corrections for September 24, 2026
The following corrections were made on September 24, 2026
|Symbol
|Assessment Date
|Original Assessment
|New Assessment
|Description
|ADEXA00c
|23-Sep-26
|1330.474
|1330.025
|Platts Global Transportation Fue
|AUSWG00u
|23-Sep-26
|1.45
|1.49
|USWC SAF-Jet Fuel Ratio
|AUSWH00c
|23-Sep-26
|196.5
|210.78
|USWC SAF-Jet Fuel Spread
|B3IZT00c
|24-Sep-26
|749
|754.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3IZT00h
|24-Sep-26
|749
|760
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3MNL00c
|24-Sep-26
|950
|900
|Bunker FO 380 CST Dlvd Manila
|B3MNL00h
|24-Sep-26
|950
|900
|Bunker FO 380 CST Dlvd Manila
|B3MNL00l
|24-Sep-26
|950
|900
|Bunker FO 380 CST Dlvd Manila
|DU141CCu
|23-Sep-26
|490.98
|495.99
|DTN ULSD Minn/StPaul MN Hartland
|DU174CCu
|23-Sep-26
|494.33
|496.69
|DTN ULSD Fargo ND Hartland Unb
|DU299GQu
|23-Sep-26
|500.53
|508.35
|DTN ULSD Fairfax VA Growmark Unb
|LGIZT00c
|24-Sep-26
|1594
|1607.5
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIZT00h
|24-Sep-26
|1594
|1621
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGMNL04c
|24-Sep-26
|2450
|2200
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|MFIZM00c
|24-Sep-26
|811
|820.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
|MFMNL04c
|24-Sep-26
|1080
|1020
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Manila Wkl
|MGMNL00c
|24-Sep-26
|2450
|2200
|Marine Gasoil Dlvd Manila
|MGMNL00h
|24-Sep-26
|2450
|2200
|Marine Gasoil Dlvd Manila
|MGMNL00l
|24-Sep-26
|2450
|2200
|Marine Gasoil Dlvd Manila
|PJAAP00c
|23-Sep-26
|440.64
|426.36
|Jet Kero Los Angeles CA Pipeline
|PJAAP00h
|23-Sep-26
|440.69
|426.41
|Jet Kero Los Angeles CA Pipeline
|PJAAP00l
|23-Sep-26
|440.59
|426.31
|Jet Kero Los Angeles CA Pipeline
|PJABB00c
|23-Sep-26
|440.64
|426.36
|Jet Kero Seattle WA Pipeline
|PJABB00h
|23-Sep-26
|440.69
|426.41
|Jet Kero Seattle WA Pipeline
|PJABB00l
|23-Sep-26
|440.59
|426.31
|Jet Kero Seattle WA Pipeline
|PJABC00c
|23-Sep-26
|440.64
|426.36
|Jet Kero San Francisco CA Pipeli
|PJABC00h
|23-Sep-26
|440.69
|426.41
|Jet Kero San Francisco CA Pipeli
|PJABC00l
|23-Sep-26
|440.59
|426.31
|Jet Kero San Francisco CA Pipeli
|PJABI00c
|23-Sep-26
|439.64
|425.36
|Jet Kero USWC Waterborne
|PJABI00h
|23-Sep-26
|439.69
|425.41
|Jet Kero USWC Waterborne
|PJABI00l
|23-Sep-26
|439.59
|425.31
|Jet Kero USWC Waterborne
|PJGLO00u
|23-Sep-26
|513.52
|511.95
|Jet Index Global
|PJGLO07u
|23-Sep-26
|447.27
|445.9
|Jet Index Global Cts/Gal
|PJGLO08u
|23-Sep-26
|187.85
|187.27
|Jet Index Global $/Bbl
|PJGLO09u
|23-Sep-26
|1483.46
|1478.88
|Jet Index Global $/Mt
|PJNAM00u
|23-Sep-26
|503.57
|499.59
|Jet Index North America
|PJNAM07u
|23-Sep-26
|451
|447.43
|Jet Index North America Cts/Gal
|PJNAM08u
|23-Sep-26
|189.42
|187.92
|Jet Index North America $/Bbl
|PJNAM09u
|23-Sep-26
|1496.42
|1484.57
|Jet Index North America $/Mt