Corrections for September 24, 2026

The following corrections were made on September 24, 2026

  

SymbolAssessment DateOriginal AssessmentNew AssessmentDescription
ADEXA00c23-Sep-261330.474 1330.025 Platts Global Transportation Fue
AUSWG00u23-Sep-261.45 1.49 USWC SAF-Jet Fuel Ratio
AUSWH00c23-Sep-26196.5 210.78 USWC SAF-Jet Fuel Spread
B3IZT00c24-Sep-26749 754.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3IZT00h24-Sep-26749 760 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3MNL00c24-Sep-26950 900 Bunker FO 380 CST Dlvd Manila
B3MNL00h24-Sep-26950 900 Bunker FO 380 CST Dlvd Manila
B3MNL00l24-Sep-26950 900 Bunker FO 380 CST Dlvd Manila
DU141CCu23-Sep-26490.98 495.99 DTN ULSD Minn/StPaul MN Hartland
DU174CCu23-Sep-26494.33 496.69 DTN ULSD Fargo ND Hartland Unb
DU299GQu23-Sep-26500.53 508.35 DTN ULSD Fairfax VA Growmark Unb
LGIZT00c24-Sep-261594 1607.5 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00h24-Sep-261594 1621 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGMNL04c24-Sep-262450 2200 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
MFIZM00c24-Sep-26811 820.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
MFMNL04c24-Sep-261080 1020 Marine Fuel 0.5% Dlvd Manila Wkl
MGMNL00c24-Sep-262450 2200 Marine Gasoil Dlvd Manila
MGMNL00h24-Sep-262450 2200 Marine Gasoil Dlvd Manila
MGMNL00l24-Sep-262450 2200 Marine Gasoil Dlvd Manila
PJAAP00c23-Sep-26440.64 426.36 Jet Kero Los Angeles CA Pipeline
PJAAP00h23-Sep-26440.69 426.41 Jet Kero Los Angeles CA Pipeline
PJAAP00l23-Sep-26440.59 426.31 Jet Kero Los Angeles CA Pipeline
PJABB00c23-Sep-26440.64 426.36 Jet Kero Seattle WA Pipeline
PJABB00h23-Sep-26440.69 426.41 Jet Kero Seattle WA Pipeline
PJABB00l23-Sep-26440.59 426.31 Jet Kero Seattle WA Pipeline
PJABC00c23-Sep-26440.64 426.36 Jet Kero San Francisco CA Pipeli
PJABC00h23-Sep-26440.69 426.41 Jet Kero San Francisco CA Pipeli
PJABC00l23-Sep-26440.59 426.31 Jet Kero San Francisco CA Pipeli
PJABI00c23-Sep-26439.64 425.36 Jet Kero USWC Waterborne
PJABI00h23-Sep-26439.69 425.41 Jet Kero USWC Waterborne
PJABI00l23-Sep-26439.59 425.31 Jet Kero USWC Waterborne
PJGLO00u23-Sep-26513.52 511.95 Jet Index Global
PJGLO07u23-Sep-26447.27 445.9 Jet Index Global Cts/Gal
PJGLO08u23-Sep-26187.85 187.27 Jet Index Global $/Bbl
PJGLO09u23-Sep-261483.46 1478.88 Jet Index Global $/Mt
PJNAM00u23-Sep-26503.57 499.59 Jet Index North America
PJNAM07u23-Sep-26451 447.43 Jet Index North America Cts/Gal
PJNAM08u23-Sep-26189.42 187.92 Jet Index North America $/Bbl
PJNAM09u23-Sep-261496.42 1484.57 Jet Index North America $/Mt