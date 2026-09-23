Corrections for September 23, 2026

The following corrections were made on September 23, 2026

  

SymbolAssessment DateOriginal AssessmentNew AssessmentDescription
AASLT00c11-Sep-26780.55 780.45 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
AASLT00c18-Sep-26778.1 777.15 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
AASLT00c21-Aug-26747.45 747.05 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
AASLT00h11-Sep-26781.05 780.95 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
AASLT00h18-Sep-26778.6 777.65 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
AASLT00h21-Aug-26747.95 747.55 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
AASLT00l11-Sep-26780.05 779.95 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
AASLT00l18-Sep-26777.6 776.65 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
AASLT00l21-Aug-26746.95 746.55 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
AASNQ00c11-Sep-26989.67 989.54 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AASNQ00c18-Sep-26986.56 985.35 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AASNQ00c21-Aug-26947.7 947.19 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AASNQ00h11-Sep-26990.3 990.18 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AASNQ00h18-Sep-26987.19 985.99 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AASNQ00h21-Aug-26948.33 947.83 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AASNQ00l11-Sep-26989.03 988.91 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AASNQ00l18-Sep-26985.92 984.72 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AASNQ00l21-Aug-26947.06 946.56 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AASNQ03c01-Aug-26930.328 930.2 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AASNQ03h01-Aug-26930.963 930.838 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AASNQ03l01-Aug-26929.695 929.57 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AASNR00c18-Sep-265.25 10 Ethanol T2 FOB Rdam High GHG sav
AASNR04c18-Sep-2615.2 16.15 Ethanol T2 FOB Rdam High GHG sav
AASNS00c18-Sep-266.02 11.467 Ethanol T2 FOB Rdam High GHG sav
AASNS04c18-Sep-2617.522 18.612 Ethanol T2 FOB Rdam High GHG sav
AASNT00c18-Sep-266.66 12.679 Ethanol T2 FOB Rdam High GHG sav
AASNT04c18-Sep-2619.272 20.476 Ethanol T2 FOB Rdam High GHG sav
AAUGV00c22-Sep-26-58.38 .23 FO RMG 380 USGC Waterbone vs FO
AAUGV00h22-Sep-26-58.37 .24 FO RMG 380 USGC Waterbone vs FO
AAUGV00l22-Sep-26-58.39 .22 FO RMG 380 USGC Waterbone vs FO
AAYDT00c08-Sep-26788.5 788 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
AAYDT00c18-Sep-26788.5 783.75 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
AAYDT00c21-Aug-26745.5 743.5 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
AAYDT00c21-Sep-26795 791 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
AAYDT00c22-Sep-26795.5 792.75 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
AAYDT00h08-Sep-26789 788.5 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
AAYDT00h18-Sep-26789 784.25 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
AAYDT00h21-Aug-26746 744 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
AAYDT00h21-Sep-26795.5 791.5 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
AAYDT00h22-Sep-26796 793.25 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
AAYDT00l08-Sep-26788 787.5 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
AAYDT00l18-Sep-26788 783.25 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
AAYDT00l21-Aug-26745 743 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
AAYDT00l21-Sep-26794.5 790.5 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
AAYDT00l22-Sep-26795 792.25 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
AAYDT03c01-Aug-26733.75 733.65 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
AAYDT03h01-Aug-26734.25 734.15 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
AAYDT03l01-Aug-26733.25 733.15 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
AAYDT10c08-Sep-26917.03 916.44 Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
AAYDT10c18-Sep-26904.17 898.73 Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
AAYDT10c21-Aug-26870.52 868.18 Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
AAYDT10c21-Sep-26911.79 907.2 Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
AAYDT10c22-Sep-26910.05 906.91 Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
AAYDT10h08-Sep-26917.61 917.03 Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
AAYDT10h18-Sep-26904.75 899.3 Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
AAYDT10h21-Aug-26871.1 868.77 Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
AAYDT10h21-Sep-26912.36 907.77 Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
AAYDT10h22-Sep-26910.62 907.48 Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
AAYDT10l08-Sep-26916.44 915.86 Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
AAYDT10l18-Sep-26903.6 898.15 Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
AAYDT10l21-Aug-26869.94 867.6 Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
AAYDT10l21-Sep-26911.21 906.62 Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
AAYDT10l22-Sep-26909.48 906.33 Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
AAYDT13c01-Aug-26850.55 850.43 Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
AAYDT13h01-Aug-26851.13 851.01 Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
AAYDT13l01-Aug-26849.97 849.85 Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
AAYDT14c11-Sep-26907.24 907.12 Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
AAYDT14c18-Sep-26895.9 894.81 Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
AAYDT14c21-Aug-26869.79 869.33 Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
AAYDT14h11-Sep-26907.82 907.71 Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
AAYDT14h18-Sep-26896.48 895.39 Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
AAYDT14h21-Aug-26870.37 869.91 Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
AAYDT14l11-Sep-26906.65 906.54 Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
AAYDT14l18-Sep-26895.32 894.23 Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
AAYDT14l21-Aug-26869.21 868.75 Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
AAYEG00c08-Sep-26999.75 999.11 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AAYEG00c18-Sep-26999.75 993.72 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AAYEG00c21-Aug-26945.23 942.69 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AAYEG00c21-Sep-261007.99 1002.92 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AAYEG00c22-Sep-261008.62 1005.14 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AAYEG00h08-Sep-261000.38 999.75 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AAYEG00h18-Sep-261000.38 994.36 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AAYEG00h21-Aug-26945.86 943.32 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AAYEG00h21-Sep-261008.62 1003.55 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AAYEG00h22-Sep-261009.26 1005.77 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AAYEG00l08-Sep-26999.11 998.48 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AAYEG00l18-Sep-26999.11 993.09 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AAYEG00l21-Aug-26944.59 942.06 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AAYEG00l21-Sep-261007.35 1002.28 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AAYEG00l22-Sep-261007.99 1004.5 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AAYEG03c01-Aug-26930.328 930.201 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AAYEG03h01-Aug-26930.963 930.836 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AAYEG03l01-Aug-26929.695 929.569 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AAYEG04c10-Sep-26992.266 992.138 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AAYEG04c27-Aug-26939.078 938.57 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AAYEG04h10-Sep-26992.9 992.774 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AAYEG04h27-Aug-26939.71 939.202 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AAYEG04l10-Sep-26991.632 991.506 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AAYEG04l27-Aug-26938.444 937.938 Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
AGSSQ00c08-Sep-26843.5 843 Ethanol T2 High GHG savings FOB
AGSSQ00c21-Aug-26810.5 808.5 Ethanol T2 High GHG savings FOB
AGSSQ00c21-Sep-26800.25 796.25 Ethanol T2 High GHG savings FOB
AGSSQ00c22-Sep-26800.75 798 Ethanol T2 High GHG savings FOB
AGSSQ03c01-Aug-26803.35 803.25 Ethanol T2 High GHG savings FOB
AGSSQ04c11-Sep-26817.75 817.65 Ethanol T2 High GHG savings FOB
AGSSQ04c21-Aug-26815.45 815.05 Ethanol T2 High GHG savings FOB
AGSSR00c08-Sep-26980.99 980.41 Ethanol T2 High GHG savings FOB
AGSSR00c21-Aug-26946.42 944.09 Ethanol T2 High GHG savings FOB
AGSSR00c21-Sep-26917.81 913.22 Ethanol T2 High GHG savings FOB
AGSSR00c22-Sep-26916.06 912.91 Ethanol T2 High GHG savings FOB
AGSSR03c01-Aug-26931.205 931.089 Ethanol T2 High GHG savings FOB
AGSSR04c11-Sep-26950.486 950.37 Ethanol T2 High GHG savings FOB
AGSSR04c21-Aug-26948.918 948.452 Ethanol T2 High GHG savings FOB
AGSSS00c08-Sep-261069.48 1068.85 Ethanol T2 High GHG savings FOB
AGSSS00c21-Aug-261027.64 1025.1 Ethanol T2 High GHG savings FOB
AGSSS00c21-Sep-261014.64 1009.57 Ethanol T2 High GHG savings FOB
AGSSS00c22-Sep-261015.28 1011.79 Ethanol T2 High GHG savings FOB
AGSSS03c01-Aug-261018.575 1018.448 Ethanol T2 High GHG savings FOB
AGSSS04c11-Sep-261036.834 1036.708 Ethanol T2 High GHG savings FOB
AGSSS04c21-Aug-261033.918 1033.41 Ethanol T2 High GHG savings FOB
AYRSE00c10-Sep-26533.84 533.77 Ethanol T2 FOB Rdam Barge (Raw S
AYRSE00c27-Aug-26505.22 504.95 Ethanol T2 FOB Rdam Barge (Raw S
AYRSE00h10-Sep-26534.18 534.11 Ethanol T2 FOB Rdam Barge (Raw S
AYRSE00h27-Aug-26505.56 505.29 Ethanol T2 FOB Rdam Barge (Raw S
AYRSE00l10-Sep-26533.5 533.43 Ethanol T2 FOB Rdam Barge (Raw S
AYRSE00l27-Aug-26504.88 504.61 Ethanol T2 FOB Rdam Barge (Raw S
B3IZT00c23-Sep-26760 757.667 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3KZP00c23-Sep-26500 450 Bunker FO 380 CST Dlvd Kavkaz
B3KZP00h23-Sep-26500 450 Bunker FO 380 CST Dlvd Kavkaz
B3KZP00l23-Sep-26500 450 Bunker FO 380 CST Dlvd Kavkaz
B3SKA00c23-Sep-26695 681.5 Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
B3SKA00l23-Sep-26695 668 Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
B3TUA00c23-Sep-26500 450 Bunker FO 380 CST Dlvd Tuapse
B3TUA00h23-Sep-26500 450 Bunker FO 380 CST Dlvd Tuapse
B3TUA00l23-Sep-26500 450 Bunker FO 380 CST Dlvd Tuapse
B3UTA00c23-Sep-26500 450 Bunker FO 380 CST Dlvd Taman
B3UTA00h23-Sep-26500 450 Bunker FO 380 CST Dlvd Taman
B3UTA00l23-Sep-26500 450 Bunker FO 380 CST Dlvd Taman
CBAXU01c23-Sep-2691 92 Butyl Acrylate DDP US East Coast
DR141CCu22-Sep-26335.01 336.15 DTN Unl Reg Minn/StPaul MN Hartl
EIAC700u18-Sep-26105 2469 EIA 9 Resid FO US Exp
LGCLN00c23-Sep-261583 1574 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00c23-Sep-261615.5 1608 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGKZP00c23-Sep-261100 1000 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGKZP00h23-Sep-261100 1000 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGKZP00l23-Sep-261100 1000 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00c23-Sep-261505 1529 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00h23-Sep-261505 1553 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGTUA00c23-Sep-261100 1000 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGTUA00h23-Sep-261100 1000 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGTUA00l23-Sep-261100 1000 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGUTA00c23-Sep-261100 1000 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGUTA00h23-Sep-261100 1000 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGUTA00l23-Sep-261100 1000 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
MFIZM00c23-Sep-26852 849 Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
MFKVK00c23-Sep-26570 530 Marine Fuel 0.5% Dlvd Kavkaz
MFPKL04c23-Sep-26862 856 Marine Fuel 0.5% Dlvd Port Klang
MFSKG00c23-Sep-26750 731.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
MFTMN00c23-Sep-26570 530 Marine Fuel 0.5% Dlvd Taman
MFTUP00c23-Sep-26570 530 Marine Fuel 0.5% Dlvd Tuapse
MG42700c23-Sep-26900 1050 Marine Gasoil Dlvd Aktau
MG42700h23-Sep-26900 1050 Marine Gasoil Dlvd Aktau
MG42700l23-Sep-26900 1050 Marine Gasoil Dlvd Aktau
MG42900c23-Sep-261050 1250 Marine Gasoil Dlvd Kashagan
MG42900h23-Sep-261050 1250 Marine Gasoil Dlvd Kashagan
MG42900l23-Sep-261050 1250 Marine Gasoil Dlvd Kashagan
MGASF00c23-Sep-261100 850 Marine Gasoil Dlvd Astrakhan
MGASF00h23-Sep-261100 850 Marine Gasoil Dlvd Astrakhan
MGASF00l23-Sep-261100 850 Marine Gasoil Dlvd Astrakhan
MGCLN00c23-Sep-261583 1574 Marine Gasoil Dlvd Colonia
MGFZB00c23-Sep-261613 1574 Marine Gasoil Dlvd Fray Bentos
MGFZB00h23-Sep-261613 1574 Marine Gasoil Dlvd Fray Bentos
MGFZB00l23-Sep-261613 1574 Marine Gasoil Dlvd Fray Bentos
MGNVP00c23-Sep-261603 1574 Marine Gasoil Dlvd Nueva Palmira
MGNVP00h23-Sep-261603 1574 Marine Gasoil Dlvd Nueva Palmira
MGNVP00l23-Sep-261603 1574 Marine Gasoil Dlvd Nueva Palmira
MGPSN00c23-Sep-261618 1574 Marine Gasoil Dlvd Paysandu
MGSKA00c23-Sep-261505 1529 Marine Gasoil Dlvd Skagen
MGSKA00h23-Sep-261505 1553 Marine Gasoil Dlvd Skagen
MGYPK00c23-Sep-261595 1587.5 Marine Gasoil Dlvd Port Klang
MGYPK00l23-Sep-261595 1580 Marine Gasoil Dlvd Port Klang
PUBDM00c22-Sep-2617 75.61 FO RMG 380 USGC Waterbone
PUBDM00h22-Sep-2617.01 75.62 FO RMG 380 USGC Waterbone
PUBDM00l22-Sep-2616.99 75.6 FO RMG 380 USGC Waterbone
UFGOT00c23-Sep-261485 1509 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00c23-Sep-261485 1509 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00h23-Sep-261485 1533 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd