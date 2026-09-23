Corrections for September 23, 2026
The following corrections were made on September 23, 2026
|Symbol
|Assessment Date
|Original Assessment
|New Assessment
|Description
|AASLT00c
|11-Sep-26
|780.55
|780.45
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
|AASLT00c
|18-Sep-26
|778.1
|777.15
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
|AASLT00c
|21-Aug-26
|747.45
|747.05
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
|AASLT00h
|11-Sep-26
|781.05
|780.95
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
|AASLT00h
|18-Sep-26
|778.6
|777.65
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
|AASLT00h
|21-Aug-26
|747.95
|747.55
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
|AASLT00l
|11-Sep-26
|780.05
|779.95
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
|AASLT00l
|18-Sep-26
|777.6
|776.65
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
|AASLT00l
|21-Aug-26
|746.95
|746.55
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
|AASNQ00c
|11-Sep-26
|989.67
|989.54
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AASNQ00c
|18-Sep-26
|986.56
|985.35
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AASNQ00c
|21-Aug-26
|947.7
|947.19
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AASNQ00h
|11-Sep-26
|990.3
|990.18
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AASNQ00h
|18-Sep-26
|987.19
|985.99
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AASNQ00h
|21-Aug-26
|948.33
|947.83
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AASNQ00l
|11-Sep-26
|989.03
|988.91
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AASNQ00l
|18-Sep-26
|985.92
|984.72
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AASNQ00l
|21-Aug-26
|947.06
|946.56
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AASNQ03c
|01-Aug-26
|930.328
|930.2
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AASNQ03h
|01-Aug-26
|930.963
|930.838
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AASNQ03l
|01-Aug-26
|929.695
|929.57
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AASNR00c
|18-Sep-26
|5.25
|10
|Ethanol T2 FOB Rdam High GHG sav
|AASNR04c
|18-Sep-26
|15.2
|16.15
|Ethanol T2 FOB Rdam High GHG sav
|AASNS00c
|18-Sep-26
|6.02
|11.467
|Ethanol T2 FOB Rdam High GHG sav
|AASNS04c
|18-Sep-26
|17.522
|18.612
|Ethanol T2 FOB Rdam High GHG sav
|AASNT00c
|18-Sep-26
|6.66
|12.679
|Ethanol T2 FOB Rdam High GHG sav
|AASNT04c
|18-Sep-26
|19.272
|20.476
|Ethanol T2 FOB Rdam High GHG sav
|AAUGV00c
|22-Sep-26
|-58.38
|.23
|FO RMG 380 USGC Waterbone vs FO
|AAUGV00h
|22-Sep-26
|-58.37
|.24
|FO RMG 380 USGC Waterbone vs FO
|AAUGV00l
|22-Sep-26
|-58.39
|.22
|FO RMG 380 USGC Waterbone vs FO
|AAYDT00c
|08-Sep-26
|788.5
|788
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
|AAYDT00c
|18-Sep-26
|788.5
|783.75
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
|AAYDT00c
|21-Aug-26
|745.5
|743.5
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
|AAYDT00c
|21-Sep-26
|795
|791
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
|AAYDT00c
|22-Sep-26
|795.5
|792.75
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
|AAYDT00h
|08-Sep-26
|789
|788.5
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
|AAYDT00h
|18-Sep-26
|789
|784.25
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
|AAYDT00h
|21-Aug-26
|746
|744
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
|AAYDT00h
|21-Sep-26
|795.5
|791.5
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
|AAYDT00h
|22-Sep-26
|796
|793.25
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
|AAYDT00l
|08-Sep-26
|788
|787.5
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
|AAYDT00l
|18-Sep-26
|788
|783.25
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
|AAYDT00l
|21-Aug-26
|745
|743
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
|AAYDT00l
|21-Sep-26
|794.5
|790.5
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
|AAYDT00l
|22-Sep-26
|795
|792.25
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
|AAYDT03c
|01-Aug-26
|733.75
|733.65
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
|AAYDT03h
|01-Aug-26
|734.25
|734.15
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
|AAYDT03l
|01-Aug-26
|733.25
|733.15
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/CB
|AAYDT10c
|08-Sep-26
|917.03
|916.44
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
|AAYDT10c
|18-Sep-26
|904.17
|898.73
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
|AAYDT10c
|21-Aug-26
|870.52
|868.18
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
|AAYDT10c
|21-Sep-26
|911.79
|907.2
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
|AAYDT10c
|22-Sep-26
|910.05
|906.91
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
|AAYDT10h
|08-Sep-26
|917.61
|917.03
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
|AAYDT10h
|18-Sep-26
|904.75
|899.3
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
|AAYDT10h
|21-Aug-26
|871.1
|868.77
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
|AAYDT10h
|21-Sep-26
|912.36
|907.77
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
|AAYDT10h
|22-Sep-26
|910.62
|907.48
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
|AAYDT10l
|08-Sep-26
|916.44
|915.86
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
|AAYDT10l
|18-Sep-26
|903.6
|898.15
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
|AAYDT10l
|21-Aug-26
|869.94
|867.6
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
|AAYDT10l
|21-Sep-26
|911.21
|906.62
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
|AAYDT10l
|22-Sep-26
|909.48
|906.33
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
|AAYDT13c
|01-Aug-26
|850.55
|850.43
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
|AAYDT13h
|01-Aug-26
|851.13
|851.01
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
|AAYDT13l
|01-Aug-26
|849.97
|849.85
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
|AAYDT14c
|11-Sep-26
|907.24
|907.12
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
|AAYDT14c
|18-Sep-26
|895.9
|894.81
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
|AAYDT14c
|21-Aug-26
|869.79
|869.33
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
|AAYDT14h
|11-Sep-26
|907.82
|907.71
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
|AAYDT14h
|18-Sep-26
|896.48
|895.39
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
|AAYDT14h
|21-Aug-26
|870.37
|869.91
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
|AAYDT14l
|11-Sep-26
|906.65
|906.54
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
|AAYDT14l
|18-Sep-26
|895.32
|894.23
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
|AAYDT14l
|21-Aug-26
|869.21
|868.75
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge $/CBM
|AAYEG00c
|08-Sep-26
|999.75
|999.11
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AAYEG00c
|18-Sep-26
|999.75
|993.72
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AAYEG00c
|21-Aug-26
|945.23
|942.69
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AAYEG00c
|21-Sep-26
|1007.99
|1002.92
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AAYEG00c
|22-Sep-26
|1008.62
|1005.14
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AAYEG00h
|08-Sep-26
|1000.38
|999.75
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AAYEG00h
|18-Sep-26
|1000.38
|994.36
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AAYEG00h
|21-Aug-26
|945.86
|943.32
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AAYEG00h
|21-Sep-26
|1008.62
|1003.55
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AAYEG00h
|22-Sep-26
|1009.26
|1005.77
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AAYEG00l
|08-Sep-26
|999.11
|998.48
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AAYEG00l
|18-Sep-26
|999.11
|993.09
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AAYEG00l
|21-Aug-26
|944.59
|942.06
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AAYEG00l
|21-Sep-26
|1007.35
|1002.28
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AAYEG00l
|22-Sep-26
|1007.99
|1004.5
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AAYEG03c
|01-Aug-26
|930.328
|930.201
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AAYEG03h
|01-Aug-26
|930.963
|930.836
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AAYEG03l
|01-Aug-26
|929.695
|929.569
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AAYEG04c
|10-Sep-26
|992.266
|992.138
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AAYEG04c
|27-Aug-26
|939.078
|938.57
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AAYEG04h
|10-Sep-26
|992.9
|992.774
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AAYEG04h
|27-Aug-26
|939.71
|939.202
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AAYEG04l
|10-Sep-26
|991.632
|991.506
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AAYEG04l
|27-Aug-26
|938.444
|937.938
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge Eur/mt
|AGSSQ00c
|08-Sep-26
|843.5
|843
|Ethanol T2 High GHG savings FOB
|AGSSQ00c
|21-Aug-26
|810.5
|808.5
|Ethanol T2 High GHG savings FOB
|AGSSQ00c
|21-Sep-26
|800.25
|796.25
|Ethanol T2 High GHG savings FOB
|AGSSQ00c
|22-Sep-26
|800.75
|798
|Ethanol T2 High GHG savings FOB
|AGSSQ03c
|01-Aug-26
|803.35
|803.25
|Ethanol T2 High GHG savings FOB
|AGSSQ04c
|11-Sep-26
|817.75
|817.65
|Ethanol T2 High GHG savings FOB
|AGSSQ04c
|21-Aug-26
|815.45
|815.05
|Ethanol T2 High GHG savings FOB
|AGSSR00c
|08-Sep-26
|980.99
|980.41
|Ethanol T2 High GHG savings FOB
|AGSSR00c
|21-Aug-26
|946.42
|944.09
|Ethanol T2 High GHG savings FOB
|AGSSR00c
|21-Sep-26
|917.81
|913.22
|Ethanol T2 High GHG savings FOB
|AGSSR00c
|22-Sep-26
|916.06
|912.91
|Ethanol T2 High GHG savings FOB
|AGSSR03c
|01-Aug-26
|931.205
|931.089
|Ethanol T2 High GHG savings FOB
|AGSSR04c
|11-Sep-26
|950.486
|950.37
|Ethanol T2 High GHG savings FOB
|AGSSR04c
|21-Aug-26
|948.918
|948.452
|Ethanol T2 High GHG savings FOB
|AGSSS00c
|08-Sep-26
|1069.48
|1068.85
|Ethanol T2 High GHG savings FOB
|AGSSS00c
|21-Aug-26
|1027.64
|1025.1
|Ethanol T2 High GHG savings FOB
|AGSSS00c
|21-Sep-26
|1014.64
|1009.57
|Ethanol T2 High GHG savings FOB
|AGSSS00c
|22-Sep-26
|1015.28
|1011.79
|Ethanol T2 High GHG savings FOB
|AGSSS03c
|01-Aug-26
|1018.575
|1018.448
|Ethanol T2 High GHG savings FOB
|AGSSS04c
|11-Sep-26
|1036.834
|1036.708
|Ethanol T2 High GHG savings FOB
|AGSSS04c
|21-Aug-26
|1033.918
|1033.41
|Ethanol T2 High GHG savings FOB
|AYRSE00c
|10-Sep-26
|533.84
|533.77
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge (Raw S
|AYRSE00c
|27-Aug-26
|505.22
|504.95
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge (Raw S
|AYRSE00h
|10-Sep-26
|534.18
|534.11
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge (Raw S
|AYRSE00h
|27-Aug-26
|505.56
|505.29
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge (Raw S
|AYRSE00l
|10-Sep-26
|533.5
|533.43
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge (Raw S
|AYRSE00l
|27-Aug-26
|504.88
|504.61
|Ethanol T2 FOB Rdam Barge (Raw S
|B3IZT00c
|23-Sep-26
|760
|757.667
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3KZP00c
|23-Sep-26
|500
|450
|Bunker FO 380 CST Dlvd Kavkaz
|B3KZP00h
|23-Sep-26
|500
|450
|Bunker FO 380 CST Dlvd Kavkaz
|B3KZP00l
|23-Sep-26
|500
|450
|Bunker FO 380 CST Dlvd Kavkaz
|B3SKA00c
|23-Sep-26
|695
|681.5
|Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
|B3SKA00l
|23-Sep-26
|695
|668
|Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
|B3TUA00c
|23-Sep-26
|500
|450
|Bunker FO 380 CST Dlvd Tuapse
|B3TUA00h
|23-Sep-26
|500
|450
|Bunker FO 380 CST Dlvd Tuapse
|B3TUA00l
|23-Sep-26
|500
|450
|Bunker FO 380 CST Dlvd Tuapse
|B3UTA00c
|23-Sep-26
|500
|450
|Bunker FO 380 CST Dlvd Taman
|B3UTA00h
|23-Sep-26
|500
|450
|Bunker FO 380 CST Dlvd Taman
|B3UTA00l
|23-Sep-26
|500
|450
|Bunker FO 380 CST Dlvd Taman
|CBAXU01c
|23-Sep-26
|91
|92
|Butyl Acrylate DDP US East Coast
|DR141CCu
|22-Sep-26
|335.01
|336.15
|DTN Unl Reg Minn/StPaul MN Hartl
|EIAC700u
|18-Sep-26
|105
|2469
|EIA 9 Resid FO US Exp
|LGCLN00c
|23-Sep-26
|1583
|1574
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIZT00c
|23-Sep-26
|1615.5
|1608
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGKZP00c
|23-Sep-26
|1100
|1000
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGKZP00h
|23-Sep-26
|1100
|1000
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGKZP00l
|23-Sep-26
|1100
|1000
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00c
|23-Sep-26
|1505
|1529
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00h
|23-Sep-26
|1505
|1553
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGTUA00c
|23-Sep-26
|1100
|1000
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGTUA00h
|23-Sep-26
|1100
|1000
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGTUA00l
|23-Sep-26
|1100
|1000
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGUTA00c
|23-Sep-26
|1100
|1000
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGUTA00h
|23-Sep-26
|1100
|1000
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGUTA00l
|23-Sep-26
|1100
|1000
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|MFIZM00c
|23-Sep-26
|852
|849
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
|MFKVK00c
|23-Sep-26
|570
|530
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Kavkaz
|MFPKL04c
|23-Sep-26
|862
|856
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Port Klang
|MFSKG00c
|23-Sep-26
|750
|731.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
|MFTMN00c
|23-Sep-26
|570
|530
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Taman
|MFTUP00c
|23-Sep-26
|570
|530
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Tuapse
|MG42700c
|23-Sep-26
|900
|1050
|Marine Gasoil Dlvd Aktau
|MG42700h
|23-Sep-26
|900
|1050
|Marine Gasoil Dlvd Aktau
|MG42700l
|23-Sep-26
|900
|1050
|Marine Gasoil Dlvd Aktau
|MG42900c
|23-Sep-26
|1050
|1250
|Marine Gasoil Dlvd Kashagan
|MG42900h
|23-Sep-26
|1050
|1250
|Marine Gasoil Dlvd Kashagan
|MG42900l
|23-Sep-26
|1050
|1250
|Marine Gasoil Dlvd Kashagan
|MGASF00c
|23-Sep-26
|1100
|850
|Marine Gasoil Dlvd Astrakhan
|MGASF00h
|23-Sep-26
|1100
|850
|Marine Gasoil Dlvd Astrakhan
|MGASF00l
|23-Sep-26
|1100
|850
|Marine Gasoil Dlvd Astrakhan
|MGCLN00c
|23-Sep-26
|1583
|1574
|Marine Gasoil Dlvd Colonia
|MGFZB00c
|23-Sep-26
|1613
|1574
|Marine Gasoil Dlvd Fray Bentos
|MGFZB00h
|23-Sep-26
|1613
|1574
|Marine Gasoil Dlvd Fray Bentos
|MGFZB00l
|23-Sep-26
|1613
|1574
|Marine Gasoil Dlvd Fray Bentos
|MGNVP00c
|23-Sep-26
|1603
|1574
|Marine Gasoil Dlvd Nueva Palmira
|MGNVP00h
|23-Sep-26
|1603
|1574
|Marine Gasoil Dlvd Nueva Palmira
|MGNVP00l
|23-Sep-26
|1603
|1574
|Marine Gasoil Dlvd Nueva Palmira
|MGPSN00c
|23-Sep-26
|1618
|1574
|Marine Gasoil Dlvd Paysandu
|MGSKA00c
|23-Sep-26
|1505
|1529
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|MGSKA00h
|23-Sep-26
|1505
|1553
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|MGYPK00c
|23-Sep-26
|1595
|1587.5
|Marine Gasoil Dlvd Port Klang
|MGYPK00l
|23-Sep-26
|1595
|1580
|Marine Gasoil Dlvd Port Klang
|PUBDM00c
|22-Sep-26
|17
|75.61
|FO RMG 380 USGC Waterbone
|PUBDM00h
|22-Sep-26
|17.01
|75.62
|FO RMG 380 USGC Waterbone
|PUBDM00l
|22-Sep-26
|16.99
|75.6
|FO RMG 380 USGC Waterbone
|UFGOT00c
|23-Sep-26
|1485
|1509
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00c
|23-Sep-26
|1485
|1509
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00h
|23-Sep-26
|1485
|1533
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd