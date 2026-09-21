Corrections for September 21, 2026
The following corrections were made on September 21, 2026
|Symbol
|Assessment Date
|Original Assessment
|New Assessment
|Description
|AASNT04c
|11-Sep-26
|49.45
|47.168
|Ethanol T2 FOB Rdam High GHG sav
|AHRSA00u
|21-Sep-26
|4.02
|4.03
|China HRS101 Scrap Iron Ore Rati
|AOPKE00c
|21-Sep-26
|161.88
|162.12
|HRC China Export Spread USD/MT
|AOPLE00c
|21-Sep-26
|167.88
|168.12
|Rebar China Export Spread USD/MT
|AWREA00c
|21-Sep-26
|1400
|1420
|Very Low Sulfur Fuel Oil Dlvd Ma
|AWREC00c
|21-Sep-26
|2050
|2100
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|B3IZT00c
|21-Sep-26
|776
|773.667
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3IZT00l
|21-Sep-26
|776
|770
|Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
|B3SKA00c
|21-Sep-26
|695
|686
|Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
|B3SKA00l
|21-Sep-26
|695
|677
|Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
|IOALB00c
|21-Sep-26
|14.3
|14.45
|Iron Ore 65% Fe Differential to
|IOALC00c
|21-Sep-26
|-9.75
|-9.6
|Iron Ore 58%Fe Differential to I
|IOBBA00c
|21-Sep-26
|102.65
|102.5
|Brazilian Blend Fines CFR Qingda
|IOBBB00c
|21-Sep-26
|2.35
|2.2
|Brazilian Blend Fines CFR Qingda
|IODBZ00c
|21-Sep-26
|96.7
|96.55
|IODEX CFR CHINA $/DMT
|IODBZ00h
|21-Sep-26
|96.95
|96.8
|IODEX CFR CHINA $/DMT
|IODBZ00l
|21-Sep-26
|96.45
|96.3
|IODEX CFR CHINA $/DMT
|IODBZ04c
|21-Sep-26
|97.6
|97.59
|IODEX CFR CHINA $/DMT MTD
|IOJBA00c
|21-Sep-26
|92.45
|92.3
|Jimblebar Fines CFR Qingdao $/DM
|IOJBB00c
|21-Sep-26
|-3.55
|-3.7
|Jimblebar Fines CFR Qingdao (Flo
|IOMAA00c
|21-Sep-26
|95.85
|95.7
|Mining Area C Fines CFR Qingdao
|IOMAB00c
|21-Sep-26
|-.4
|-.55
|Mining Area C Fines CFR Qingdao
|IONBA00u
|21-Sep-26
|78.44
|78.29
|IODEX NtBk FOB Aus $/DMt
|IONBB00u
|21-Sep-26
|49.61
|49.46
|IODEX NtBk FOB Brazil $/DMt
|IONBI00u
|21-Sep-26
|78.8
|78.65
|IODEX NtBk FOB WIndia PMax $/Dmt
|IONBR00c
|21-Sep-26
|71.31
|71.16
|IODEX NtBk Rotterdam $/DMt
|IONHA00c
|21-Sep-26
|95.9
|95.75
|Newman High Grade Fines CFR Qing
|IONHB00c
|21-Sep-26
|-.7
|-.85
|Newman High Grade Fines CFR Qing
|IONSA00u
|21-Sep-26
|63.97
|63.82
|IODEX NtBk FOB S Afr $/DMt
|IOPBQ00c
|21-Sep-26
|96
|95.85
|Pilbara Blend Fines CFR Qingdao
|IOPBS00c
|21-Sep-26
|-.75
|-.9
|Pilbara Blend Fines CFR Qingdao
|LGIZT00c
|21-Sep-26
|1650
|1655.333
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGIZT00h
|21-Sep-26
|1650
|1661
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00c
|21-Sep-26
|1545
|1549
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|LGSKA00h
|21-Sep-26
|1545
|1553
|Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
|MFIZM00c
|21-Sep-26
|867
|871.667
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
|MFSKG00c
|21-Sep-26
|750
|751.5
|Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
|MGMPM00c
|21-Sep-26
|2120
|2150
|Marine Gasoil Dlvd Maputo
|MGMPM00h
|21-Sep-26
|2120
|2150
|Marine Gasoil Dlvd Maputo
|MGMPM00l
|21-Sep-26
|2120
|2150
|Marine Gasoil Dlvd Maputo
|MGSKA00c
|21-Sep-26
|1545
|1549
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|MGSKA00h
|21-Sep-26
|1545
|1553
|Marine Gasoil Dlvd Skagen
|MMABN01u
|17-Jul-26
|4042.8
|4041.8
|Engelhard Gold US WAvg
|MMABN02u
|01-Jul-26
|4074.545
|4074.318
|Engelhard Gold US MAvg
|MMABN10u
|17-Jul-26
|4010
|4005
|Engelhard Gold US
|MMACH01u
|17-Jul-26
|5808
|5793
|Engelhard Silver US WAvg
|MMACH02u
|01-Jul-26
|5889.545
|5886.136
|Engelhard Silver US MAvg
|MMACH10u
|17-Jul-26
|5675
|5600
|Engelhard Silver US
|TS01021c
|21-Sep-26
|96.7
|96.55
|TSI Iron Ore Fines CFR China
|TSMBY03c
|21-Sep-26
|97.6
|97.59
|TSI Iron Ore Fines CFR China Rol
|UFANR00c
|21-Sep-26
|1467
|1441
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFANR00l
|21-Sep-26
|1467
|1415
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFGOT00c
|21-Sep-26
|1525
|1529
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00c
|21-Sep-26
|1525
|1529
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
|UFSKA00h
|21-Sep-26
|1525
|1533
|Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd