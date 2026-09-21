Corrections for September 21, 2026

The following corrections were made on September 21, 2026

  

SymbolAssessment DateOriginal AssessmentNew AssessmentDescription
AASNT04c11-Sep-2649.45 47.168 Ethanol T2 FOB Rdam High GHG sav
AHRSA00u21-Sep-264.02 4.03 China HRS101 Scrap Iron Ore Rati
AOPKE00c21-Sep-26161.88 162.12 HRC China Export Spread USD/MT
AOPLE00c21-Sep-26167.88 168.12 Rebar China Export Spread USD/MT
AWREA00c21-Sep-261400 1420 Very Low Sulfur Fuel Oil Dlvd Ma
AWREC00c21-Sep-262050 2100 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
B3IZT00c21-Sep-26776 773.667 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3IZT00l21-Sep-26776 770 Bunker FO 380 CST Dlvd Izmit
B3SKA00c21-Sep-26695 686 Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
B3SKA00l21-Sep-26695 677 Bunker FO 380 CST Dlvd Skagen
IOALB00c21-Sep-2614.3 14.45 Iron Ore 65% Fe Differential to
IOALC00c21-Sep-26-9.75 -9.6 Iron Ore 58%Fe Differential to I
IOBBA00c21-Sep-26102.65 102.5 Brazilian Blend Fines CFR Qingda
IOBBB00c21-Sep-262.35 2.2 Brazilian Blend Fines CFR Qingda
IODBZ00c21-Sep-2696.7 96.55 IODEX CFR CHINA $/DMT
IODBZ00h21-Sep-2696.95 96.8 IODEX CFR CHINA $/DMT
IODBZ00l21-Sep-2696.45 96.3 IODEX CFR CHINA $/DMT
IODBZ04c21-Sep-2697.6 97.59 IODEX CFR CHINA $/DMT MTD
IOJBA00c21-Sep-2692.45 92.3 Jimblebar Fines CFR Qingdao $/DM
IOJBB00c21-Sep-26-3.55 -3.7 Jimblebar Fines CFR Qingdao (Flo
IOMAA00c21-Sep-2695.85 95.7 Mining Area C Fines CFR Qingdao
IOMAB00c21-Sep-26-.4 -.55 Mining Area C Fines CFR Qingdao
IONBA00u21-Sep-2678.44 78.29 IODEX NtBk FOB Aus $/DMt
IONBB00u21-Sep-2649.61 49.46 IODEX NtBk FOB Brazil $/DMt
IONBI00u21-Sep-2678.8 78.65 IODEX NtBk FOB WIndia PMax $/Dmt
IONBR00c21-Sep-2671.31 71.16 IODEX NtBk Rotterdam $/DMt
IONHA00c21-Sep-2695.9 95.75 Newman High Grade Fines CFR Qing
IONHB00c21-Sep-26-.7 -.85 Newman High Grade Fines CFR Qing
IONSA00u21-Sep-2663.97 63.82 IODEX NtBk FOB S Afr $/DMt
IOPBQ00c21-Sep-2696 95.85 Pilbara Blend Fines CFR Qingdao
IOPBS00c21-Sep-26-.75 -.9 Pilbara Blend Fines CFR Qingdao
LGIZT00c21-Sep-261650 1655.333 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGIZT00h21-Sep-261650 1661 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00c21-Sep-261545 1549 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
LGSKA00h21-Sep-261545 1553 Low Sulfur Marine Gasoil 0.1% Dl
MFIZM00c21-Sep-26867 871.667 Marine Fuel 0.5% Dlvd Izmit
MFSKG00c21-Sep-26750 751.5 Marine Fuel 0.5% Dlvd Skagen
MGMPM00c21-Sep-262120 2150 Marine Gasoil Dlvd Maputo
MGMPM00h21-Sep-262120 2150 Marine Gasoil Dlvd Maputo
MGMPM00l21-Sep-262120 2150 Marine Gasoil Dlvd Maputo
MGSKA00c21-Sep-261545 1549 Marine Gasoil Dlvd Skagen
MGSKA00h21-Sep-261545 1553 Marine Gasoil Dlvd Skagen
MMABN01u17-Jul-264042.8 4041.8 Engelhard Gold US WAvg
MMABN02u01-Jul-264074.545 4074.318 Engelhard Gold US MAvg
MMABN10u17-Jul-264010 4005 Engelhard Gold US
MMACH01u17-Jul-265808 5793 Engelhard Silver US WAvg
MMACH02u01-Jul-265889.545 5886.136 Engelhard Silver US MAvg
MMACH10u17-Jul-265675 5600 Engelhard Silver US
TS01021c21-Sep-2696.7 96.55 TSI Iron Ore Fines CFR China
TSMBY03c21-Sep-2697.6 97.59 TSI Iron Ore Fines CFR China Rol
UFANR00c21-Sep-261467 1441 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFANR00l21-Sep-261467 1415 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFGOT00c21-Sep-261525 1529 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00c21-Sep-261525 1529 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd
UFSKA00h21-Sep-261525 1533 Bunker FO Ultra Low Sulfur Dlvd