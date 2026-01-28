Metals & Mining Theme

Jan 28, 2026

INTERACTIVE: Australia continues to dominate global iron ore supply

Australia's iron ore exports are expected to remain robust in the coming years despite headwinds from softer prices and increased supply of high-grade material.

Editor:

Aastha Agnihotri