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借助标普全球大宗商品的农业和食品解决方案，充分释放企业的全部潜力。我们的综合性市场情报覆盖整个农业价值链，使您得以全方位了解塑造市场格局的行业与政策。获取实时定价、突发市场消息、专家分析以及关键数据和洞察，让您在竞争中保持领先。
我们对市场需求趋势、风险和机遇的情境化分析使您能够针对不同的时间框架做出有根据的决策。借助我们提供的重要市场情报，提升您的战略，在当今动态变化的全球市场中获得竞争优势。
利用我们行业领先的价格基准，制定采购策略，通过自信的谈判与供应商达成具有成本效益的合同
利用透明的价格评估以及对价格趋势和需求驱动因素的准确预测，提高交易收入
开发经济模型，理解行业格局，评估投资机会
识别并把握增长机会，实现收入目标
我们的农业和食品解决方案对谷物、油籽和脂肪、动物饲料和蛋白质、软商品以及食品市场进行全球覆盖。我们提供两种服务：市场洞察和市场数据。
玉米、小麦、大米、棉花、其他谷物
大豆、葵花籽油、棕榈油、菜籽油、牛羊脂、动物脂肪
牛肉、猪肉、家禽、蛋类、乳制品、海鲜、水产养殖、大豆粕和干酒糟及其可溶物。
咖啡、可可、糖与甜味剂、糖蜜
水果、蔬菜、植物蛋白、饮料、香料、坚果、罐装和冷冻食品
获取行业基准价格评估，这些评估以稳健和透明的方法为基础，涵盖全球谷物、油籽和植物油、动物饲料和蛋白质、糖以及干散货航运市场。此外，我们也提供历史价格评估数据。
我们提供的7,000多个市场价格涵盖农业和食品价值链的方方面面，涉及100多个食品类别。
我们针对市场基本面和预测提供结构化的数据集、数据工具以及应用程序编程接口（API），作为解决方案的一部分。我们的数据以全球专家团队的报告、分析和洞察为支撑。
获取有关农业和食品行业的中立、可信、创新的报道与分析。我们为您带来对市场活动的实时洞察、有影响力的市场资讯与分析、专家评析以及宝贵的市场情报。
查看我们对北美和欧洲政策与法规的详细评论与分析。
拥有超过150个预建成本模型*，用户可以分析我们的农业专家对于投入价格与最终产品的预测；这样就可以与定制化和调整后的模型进行比较，以评估各种预算情景、供应动态，及其对业务的影响。由此，用户就可以优化采购时机，提高对长期供应链风险的认识。*注：以上成本模型不包含在CSM+服务中，需购买额外服务。
我们提供短期和长期预测，包括12/18个月的供需基本面、贸易和价格短期预测，以及覆盖供需基本面、贸易和价格的长期预测。
我们在能源、生物燃料、交通运输和化肥等对农业有直接影响的相关市场中拥有无可匹敌的知识与经验，这能确保我们的预测高度全面且稳健。无论是涉及农作物、蛋白质等大宗交易的商品市场，还是有关饮料、香料和坚果等透明度较低的市场，您都能直接获得该领域专家的支持。
标普全球大宗商品面向全球商品市场提供市场洞察、定价与基准，以及风险数据等产品与服务。