Corporate Sustainability Assessment (CSA)
Research & Insights
Who We Serve
Corporate Sustainability Assessment (CSA)
Research & Insights
リサーチレポート — S&P グローバルSUSTAINABLE1 — 2025年9月11日
By S&P Global Sustainable1
S&PグローバルSustainable1が、株式会社日本取引所グループのご支援により作成したレポート（英語版）はこちらから。
サプライチェーンは世界規模である場合が多く、1つの大企業が数百、数千ものサプライヤーに依存している場合があります。これにより、サプライチェーンのあらゆる段階におけるリスク管理が重大な課題となる可能性があります。日本企業にとって、サプライチェーン管理はさらに重要となる可能性があります。島国である日本は、貿易を通して原材料やその他の資材を確保する際により多くの課題に直面しており、気候変動による物理的なリスクの影響も拡大しています。
日本を含む世界中の企業は、サプライチェーンに焦点を当て、起こり得るサステナビリティに関する問題を特定しようとしています。投資家や一部の規制当局からの期待が高まる中、企業はサステナビリティ関連リスクによる影響を受けないようにするための戦略を開示しようとしています。サプライチェーンにおけるサステナビリティへの取組みが企業の評判に悪影響を及ぼすだけでなく、場合によっては規制上の問題も引き起こす可能性があると認識する企業が増えてきています。
日本およびさまざまな地域でのサステナブルなサプライチェーン管理の状況を把握するため、S&PグローバルSustainable1は、S&Pグローバルのコーポレート・サステナビリティ・アセスメント（CSA）が収集した3,000社以上のデータを分析しました。これらの企業は「Dow Jones Bestin-Class (DJBIC) Indices World Invited Universe」に選定された世界中の公開企業であり、CSAの評価対象企業です。
本レポートからの主な発見は以下の通りです：
日本はネットゼロ目標の割合は高いが、数値が明確に設定されたスコープ3目標はほとんど含まれていない
Dow Jones Best-in-Class Indices World Invited Universeに含まれる企業のうち、ネットゼロ目標とスコープ３目標のある企業の 地域別割合
2025年1月8日時点。
2023年度と2024年度のS&Pグローバル・コーポレート・サステナビリティ・アセスメント（CSA）の対象企業からの回答に基づく結果。 2024年の調査対象企業数は2,789社、2023年は2,765社。
CSA は、「数値が明確に設定された長期的なスコープ3目標」を、スコープ３の排出量の90%削減目標の開示を含む、ネットゼロ目標のSBTi要件に適合するものと定義。
出典：S&PグローバルSustainable1
© 2025 S&Pグローバル