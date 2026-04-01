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Case Study — 10 August, 2025
年金積立金管理運用独立行政法人 （GPIF）
ESG・スチュワードシップ推進部
サステナビリティに関する企業の取組みは、投資家、規制当局、従業員、顧客、そして非政府組織を含む企業のステークホルダーにとって、ますます重要性を増しています。日本の開示基準は、国際基準と同様に、事業にとって重要であり、企業価値の創出に影響を与えると考えられるサステナビリティの各指標に関して、企業の透明性を高めています。金融規制当局および有識者による委員会は、サステナブルファイナンスの推進、サステナビリティ報告の改善、および責任ある投資慣行の育成に貢献する政策や規制の枠組みを通じたサステナブルな経済成長への移行において、中心的な役割を果たしています。この内容に沿った主要なコードが二つ存在します。
これらは、日本におけるサステナブルファイナンスの中核を成しています。
GPIFのサステナビリティ投資方針には次のように記されています。「GPIF では、「（積立金の運用は）専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から、 安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、厚生年金保険（国民年金）事業の 運営の安定に資すること」という厚生年金保険法・国民年金法の趣旨に基づいて、運用を行っており、サステナビリティに関するリスクの低減やインパクトの創出については、 ポートフォリオ全体の長期的なパフォーマンス向上という目的を実現するための重要な手段と位置付けています。」
GPIFは、資本市場におけるサステナビリティ関連課題に起因する負の影響を軽減するために、持続可能性を考慮した投資（サステナビリティ投資）を推進しています。これには、環境・社会・ガバナンス（ESG）、社会・環境的効果（インパクト）といった非財務的要素に加え、財務的要素の考慮が含まれ、被保険者に対して長期的なリターンを確保することを目的としています。
GPIFが推進するサステナビリティ投資の取組みの一つに、ESG指数をベンチマークとした株式運用があります。GPIFが採用しているESG指数には、サステナビリティ関連の情報開示の量が多いほどESGスコアが上昇しやすく、指数に組み入れられやすいという傾向がみられます。また、情報開示は運用会社と企業との間での「建設的な対話（エンゲージメント）」のベースとなります。こうした背景から、GPIFは企業による情報開示の高度化に注目しています。
今般、GPIFは、次の二つの分野における理解を深めることを目指しました。ESGにおける透明性（または情報開示）、そして先進国市場の大・中型株に分類される企業が人的資本リスクと機会を管理する上での進展です。日本は人的資本に関する情報開示の規制枠組みを急速に整備しています。これはグローバル投資家の期待に応えると同時に、経営者・従業員・投資家といったステークホルダー間で人的資本の育成に関する相互理解を深める必要性を反映しています。
比較可能で高品質なデータは、GPIFによるESG指数投資をはじめとするサステナビリティ投資の推進の根幹にあります。そのため、企業のサステナビリティ（および人的資本）に関する実践を詳細に把握できる強固なデータ収集手法が必要とされました。分析に用いられる方法論やデータポイントを理解することは、望ましい成果を得るために極めて重要でした。
S&PグローバルSustainable1 は、GPIFに対して、選定された100の ESGデータポイント（詳細な回答）を用いた詳細なデータ分析の実施および包括的な分析支援を提供しました。成果物には、各データポイントの集計分析を示す構造化された Excelシートと、選定された指標に関する記述および因果関係に基づく解説が含まれています。
これらの分析成果は、GPIFが「2024年度 サステナビリティ投資報告」を作成するための基盤となりました。さらにS&PグローバルSustainable1 は、GPIF向けに「サステナビリティ関連情報および人的資本に関するパフォーマンス分析」という補足レポートを作成しました。このレポートは GPIF の年次報告書の関連資料としてGPIFのウェブサイトに公開されています。
GPIFが公開した分析レポートは、選定された ESG指標における企業の透明性の傾向や、企業が人的資本のリスクと機会の開発・管理において達成した進展に焦点を当てています。調査対象企業は先進国市場における大・中型株に分類される企業であり、北米、欧州、アジア・太平洋（日本を除く）、日本の地域別の内訳に加え、世界産業分類基準（GICS）によるセクター別の内訳も含まれていました。
サステナビリティ関連情報および人的資本に関するパフォーマンス分析
S＆Pグローバルの分析（本分析）は、弊社のコーポレート・サステナビリティ・アセスメント (CSA)フレームワークを用いて、先進国市場において、大・中型株に分類される企業が主要なサステナビリティ関連の要因をどのように管理しているかを評価しました。
本分析は以下の 2 つを軸に実施されました。 本分析は以下の 2 つを軸に実施されました。
また、本分析は、日本、アジア・太平洋（日本を除く）、欧州、北米の企業を対象とし、投資判断を手助けする地域別ベンチマークと洞察を提供しました。
本分析が提供する4つの主要なポイント
本分析は、サステナビリティと人的資本開発の進化・展開する状況を理解しようとする金融市場のステークホルダーに有益な情報を提供します。CSAを活用することで、企業は自社のESGパフォーマンスを効果的に計測し、サステナビリティ要素を戦略的に管理して改善点を特定し、ベストプラクティスに沿った戦略を策定することが可能となります。
本分析は、金融機関や企業において、透明性の高い方法論に基づいた信頼性が高く、比較可能で、マテリアルなESGデータへの需要が高まっていることを示しています。方法論を明確に理解できる、透明性の高い高品質なデータセットを用いる事は、信頼性が高く意味のある洞察を導き出すために不可欠です。
この取組みを支援するために、弊社は S&PグローバルのCSA方法論とデータ検証アプローチを用いて顧客がESGデータを分析できるサービスパッケージを提供しています。このサービスは一貫した分析と比較可能なデータを提供し、顧客が自社のレポートや開示に活用することを可能にします。