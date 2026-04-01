GPIFのサステナビリティ投資と目標

GPIFは、資本市場におけるサステナビリティ関連課題に起因する負の影響を軽減するために、持続可能性を考慮した投資（サステナビリティ投資）を推進しています。これには、環境・社会・ガバナンス（ESG）、社会・環境的効果（インパクト）といった非財務的要素に加え、財務的要素の考慮が含まれ、被保険者に対して長期的なリターンを確保することを目的としています。

GPIFが推進するサステナビリティ投資の取組みの一つに、ESG指数をベンチマークとした株式運用があります。GPIFが採用しているESG指数には、サステナビリティ関連の情報開示の量が多いほどESGスコアが上昇しやすく、指数に組み入れられやすいという傾向がみられます。また、情報開示は運用会社と企業との間での「建設的な対話（エンゲージメント）」のベースとなります。こうした背景から、GPIFは企業による情報開示の高度化に注目しています。

今般、GPIFは、次の二つの分野における理解を深めることを目指しました。ESGにおける透明性（または情報開示）、そして先進国市場の大・中型株に分類される企業が人的資本リスクと機会を管理する上での進展です。日本は人的資本に関する情報開示の規制枠組みを急速に整備しています。これはグローバル投資家の期待に応えると同時に、経営者・従業員・投資家といったステークホルダー間で人的資本の育成に関する相互理解を深める必要性を反映しています。

比較可能で高品質なデータは、GPIFによるESG指数投資をはじめとするサステナビリティ投資の推進の根幹にあります。そのため、企業のサステナビリティ（および人的資本）に関する実践を詳細に把握できる強固なデータ収集手法が必要とされました。分析に用いられる方法論やデータポイントを理解することは、望ましい成果を得るために極めて重要でした。