지속가능성이 점점 더 중요해지는 가운데, S&P Global의 농업 지속가능성 서비스는 농업 전환을 촉진하는 데 기여할 수 있습니다. 당사의 포괄적인 서비스는 지속가능성을 둘러싼 복잡한 과제에 효과적으로 대응하고, 환경적 영향을 최소화하는 동시에 경제적 타당성을 극대화하도록 설계되었습니다. 또한 맞춤형 인사이트와 데이터에 기반한 전략을 통해, 회복력을 키우고, 혁신을 촉진하며, 지속가능성 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.