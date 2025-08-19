S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
솔루션
평가 방법론
Methodology & Participation
주요 이벤트
S&P Global
솔루션
평가 방법론
Methodology & Participation
주요 이벤트
S&P Global
제품 및 솔루션
지속가능한 농업 촉진: 탄탄한 미래를 위한 인사이트
기업의 지속가능성 전략을 수립하고, 이를 전달·실행하며 성과를 측정하는 업무를 담당하는 농식품 산업의 지속가능성 담당자
지속가능성 이슈의 영향을 받는 식품 및 농업 기업의 경영진, 업계 전문가 및 기타 이해관계자
금융기관, 보험사, 컨설팅사 및 정책 입안자 등 식품 및 농업 전환의 주요 이해관계자인 인접 산업의 지속가능성 담당자
탄소 자산 개발사, 탄소 크레딧 구매자 및 에너지 전환 리더
배출량, 기후 리스크, 정책 및 탄소시장 정보를 종합한 신뢰할 수 있는 분석을 제공합니다. 이러한 통합된 관점을 통해 데이터를 기반으로 한 보다 명확하고 확신 있는 의사결정을 지원합니다.
규제 변화, 기후 영향 및 시장 변화를 적시에 파악하여 선제적인 계획 수립과 리스크 관리를 지원합니다.
배출량 데이터, 기후 노출도 및 지속가능성 성과를 생산 및 공급망 전반에서 통합적으로 확인할 수 있습니다. 이를 통해 조직 내 여러 부서와 파트너가 공통된 정보를 바탕으로 협업하여 일관된 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
미래를 내다보는 기후 리스크 평가와 배출량 시나리오를 활용해 전략을 검증하고 투자 의사결정을 지원하며, 신뢰할 수 있는 전환 계획을 수립할 수 있습니다.
농업 분야의 배출량 성과를 동종 업계 및 산업 벤치마크와 비교할 수 있습니다. 시간 경과에 따른 성과를 추적하고 지속가능성 및 넷제로 목표 달성 현황을 입증할 수 있습니다.
탄소시장에 보다 확실하게 대응하고 정책 변화의 영향을 파악하며, 회복탄력성을 강화하고 가치를 창출하는 지속가능한 관행에 대한 투자 기회를 발굴할 수 있습니다.
배출량, 기후 리스크, 정책 및 탄소시장 정보를 종합한 신뢰할 수 있는 분석을 제공합니다. 이러한 통합된 관점을 통해 데이터를 기반으로 한 보다 명확하고 확신 있는 의사결정을 지원합니다.
규제 변화, 기후 영향 및 시장 변화를 적시에 파악하여 선제적인 계획 수립과 리스크 관리를 지원합니다.