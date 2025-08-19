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제품 및 솔루션
분광, 괴광, 펠릿을 포함하는 일일 가격 평가 47건, 철광석의 세부 사항, 거래 활동, 시장 해설 및 뉴스를 포함한 심층적인 보도로 강력한 가격 책정 및 비즈니스 전략을 개발하세요.
전 세계 평가 및 브랜드 상대성을 가장 포괄적으로 선택하여 제철용 석탄 및 철 스크랩 시장에 대한 세계적 수준의 분석 범위에 접근하고 관련 시장 해설 및 뉴스를 확인합니다.
철금속 시장의 가격 동인 및 변동을 이해하여 자신감을 가지고 거래, 계약 작성 및 거래 협상을 진행하세요.
전 세계 철강, 제철용 석탄, 철 스크랩 및 철광석 시장에 대한 80개 이상의 일일 및 주간 주요 가격 평가 및 월간 평균에 대한 접근을 통해 경쟁사와의 성과를 추적하세요. 또한 보고서에는 탄소 계산 스프레드/비율 및 무역 사례도 포함됩니다.
주요 문제에 대한 아이디어를 공식화하고 명확히 하며, 수입 및 수출 데이터와 수요 및 공급 전망을 포함한 풍부한 뉴스와 정보를 통해 변화하는 동향을 이해하세요.
철강, 점결탄, 철 스크랩, 철광석 시장에 대한 80개 이상의 일일 및 주간 주요 가격 평가에 접근하세요.
수입 및 수출 데이터와 수요 및 공급 전망을 포함한 뉴스 및 정보.
입법 업데이트 및 주요 회의 요약.
격주 및 월간 분석 보고서, 금속 인사이트 및 철강 원자재 월간 보고를 포함하며, 온라인 가격 분석기에 접근하여 관련 원자재 데이터를 시각화하고 그래프로 볼 수 있습니다.
통합 Platts IODEX 및 TSI 62% Fe 철광석 미분 기준 & 통합 Platts PLV 및 TSI 프리미엄 경질 제철용 석탄 벤치마크.
Platts 제철용 석탄, 프리미엄 저량 FOB 호주 & CFR 중국 & Platts 철 스크랩 HMS CFR 튀르키예.
철광석 및 제철용 석탄의 스왑 평가와 건화물 운임 평가 및 차이.
제철소 경제학: 글로벌 철강 스프레드.
튀르키예 아크 철강 추적기
고객에게 가장 적합한 제공자 및 플랫폼을 통해 제공되는 당사의 Essential Intelligence®로 오늘날의 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하세요.
100년이 넘는 기간 동안 당사는 현물 및 선도 시장을 위한 Platts 가격 평가를 제공해 왔습니다. 고객들은 뉴스, 가격 정보, 분석을 위해 당사를 신뢰하며, 이를 바탕으로 투명하고 효율적인 시장에서 자신 있게 의사결정을 내릴 수 있습니다.
250개 이상의 Platts 벤치마크를 통해 가격 협상과 계약의 업계 표준을 제시합니다. 기존 시장과 신흥 시장 전반에 걸쳐 시장 투명성을 제공한다는 신뢰를 구축해 왔습니다.
엄격한 품질 관리, 다양한 정보 출처, 엄격한 지침 및 IOSCO 원칙 준수에 기반한 견고한 방법론으로 데이터의 무결성을 보장합니다. 신뢰 형성을 위해 방법론과 가격 평가 기준을 투명하게 공개하고 있습니다.
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전 세계적으로 광범위하게 분포한 원자재별 전담 가격 전문가들이 시장의 미묘한 변화와 복잡성을 반영한 정확한 가격 및 방법론을 보장하며, 고객에게 가치 있는 인사이트를 제공합니다.
Platts는 독립적이고 비편향적인 관점을 제공합니다. 공정성에 대한 당사의 확고한 의지는 시장 참여자들이 신뢰할 수 있는 평가와 인사이트로 이어집니다.