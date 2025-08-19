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페이지 주요 내용

개요

글로벌 철강 시장에 대한 심층적인 수입, 수출, 원자재 및 다운스트림 데이터

Platts 철강 데이터 및 분석은 글로벌 심층 수입, 수출, 원자재 및 다운스트림 데이터를 제공하여 주요 지역 및 글로벌 시장 활동을 이해하고 귀하의 시장이 어디로 향하고 있는지를 파악할 수 있도록 합니다.

다리

주요 이점

 

거래

미국과 중국 철강 시장에 대한 전문가 분석 및 데이터.

글로벌 시장

미국 통계 데이터 및 중국 공급 및 생산 데이터를 포함한 글로벌 수입 및 수출 데이터.

분석기 도구

데이터를 세분화하고 분석하는 동향 분석 도구.

글로벌 무역 데이터

출발지 및 도착지 국가별 수출입 데이터. 모든 데이터 포인트에 대해 6자리 HTS 코드 수준.

북미 및 중국 통계 데이터

생산, 제품별 출하, 수입 및 수출, 시장 분류별 출하 및 10년 이상의 AISI 역사적 데이터를 통해 미국 철강 산업의 완전한 그림을 그릴 수 있습니다.

Platts 데이터

간접 철강 무역, 명목 및 실제 수요

특징

맞춤 설정 및 분석

글로벌 수입 및 수출 데이터를 선택하고 검색합니다.

정렬 및 필터

당사의 동향 분석 도구로 빠르게 동향을 식별하고 방대한 양의 데이터를 처리합니다.

기회를 잡으세요

철강 시장의 주요 지역 및 글로벌 시장 활동을 이해하는 데 도움이 되는 정보로 경쟁에서 앞서 나가세요.

자신감을 가지고 전략을 세우세요

세계 주요 철강 시장의 전문가 분석을 참고하여 본질적으로 강력한 가격 및 비즈니스 전략을 개발하세요.

맞춤 설정 및 분석

데이터를 신속하게 자체 시스템에 가져오고, 맞춤형 데이터 피드를 활용하여 수동 데이터 입력과 관련된 위험을 제거하세요.

Platts 철강 데이터 및 분석에 대해 영업팀과 상담하세요

아래 양식을 작성해 주시면, 당사 영업팀 담당자가 연락드려 당사의 제품과 서비스가 귀사의 성장과 성공에 어떻게 기여할 수 있는지 안내해 드리겠습니다.