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제품 및 솔루션
Platts 일일 금속 정보는 최신 글로벌 비철금속 시장 뉴스, 데이터 및 분석을 모아서 귀하의 수익성을 향상시키는 데 도움이 되는 인사이트로 가득 차 있습니다. 미국 알루미늄 거래 및 미국 A380 2차 알루미늄 합금을 포함한 일일 벤치마크 가격 평가에 접근하여 시장이 상승하든 하락하든 분석할 수 있습니다.
Platts 일일 금속 정보는 최신 글로벌 비철금속 시장 뉴스, 데이터 및 분석을 모아서 귀하의 수익성을 향상시키는 데 도움이 되는 인사이트로 가득 차 있습니다. 미국 알루미늄 거래 및 미국 A380 2차 알루미늄 합금을 포함한 일일 벤치마크 가격 평가에 접근하여 시장이 상승하든 하락하든 분석할 수 있습니다.
협상을 강화하고 가격 위험을 자신 있게 관리하며, 알루미늄, 구리, 몰리브덴 및 기타 비철금속 가치 사슬 전반에 걸쳐 시장 변동을 활용하세요.
비철금속 시장에 대한 공급 및 수요 예측을 통해 자신의 맥락을 만들고 더 강력한 전략을 개발하세요.
기본, 경금속 및 귀금속에 대한 간결한 일일, 주간 및 월간 보고서를 통해 경쟁력 있는 인사이트를 얻고 새로운 동향에 대응하세요.
귀하의 회사 활동을 선택한 시장과 비교하고 시장 가격에 연동된 계약을 체결하며 부정확한 제안을 거부하거나 입찰, 제안 및 거래에 대한 고유한 보고서(‘시장 소식’)와 함께 포트폴리오를 다양화할 새로운 기회를 탐색하세요.
정확하게 귀하의 장부를 검증하고 쉽게 감사를 수행하며 가격 변동에 대한 당사의 근거에 접근하여 더 깊은 이해를 얻으세요.
런던 및 미국 마감 가격을 포함한 일일 금속 가격 변동.
주간 글로벌 공급 및 수요 전망.
월간 금속 가격 평균.
알루미늄, 구리, 몰리브덴 및 기타 기본, 경금속 및 귀금속에 대한 일일 및 역사적 현물 및 계약 가격.
고객에게 가장 적합한 제공자 및 플랫폼을 통해 제공되는 당사의 Essential Intelligence®로 오늘날의 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하세요.
100년이 넘는 기간 동안 당사는 현물 및 선도 시장을 위한 Platts 가격 평가를 제공해 왔습니다. 고객들은 뉴스, 가격 정보, 분석을 위해 당사를 신뢰하며, 이를 바탕으로 투명하고 효율적인 시장에서 자신 있게 의사결정을 내릴 수 있습니다.
250개 이상의 Platts 벤치마크를 통해 가격 협상과 계약의 업계 표준을 제시합니다. 기존 시장과 신흥 시장 전반에 걸쳐 시장 투명성을 제공한다는 신뢰를 구축해 왔습니다.
엄격한 품질 관리, 다양한 정보 출처, 엄격한 지침 및 IOSCO 원칙 준수에 기반한 견고한 방법론으로 데이터의 무결성을 보장합니다. 신뢰 형성을 위해 방법론과 가격 평가 기준을 투명하게 공개하고 있습니다.
기존 업체부터 최첨단 기업까지 다양한 정보 제공업체로부터, 여러 플랫폼을 통해 필수 정보를 직접 제공받아 글로벌 시장에서 결정적인 우위를 확보할 수 있습니다.
전 세계적으로 광범위하게 분포한 원자재별 전담 가격 전문가들이 시장의 미묘한 변화와 복잡성을 반영한 정확한 가격 및 방법론을 보장하며, 고객에게 가치 있는 인사이트를 제공합니다.
Platts는 독립적이고 비편향적인 관점을 제공합니다. 공정성에 대한 당사의 확고한 의지는 시장 참여자들이 신뢰할 수 있는 평가와 인사이트로 이어집니다.
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