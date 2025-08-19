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페이지 주요 내용

개요

S&P Global Energy가 선택받는 이유

독립적인 상품 가격 및 뉴스 제공자로서 강력한 방법론을 갖춘 당사의 벤치마크 상품 가격은 계약을 작성하고 상품 시장을 모니터링하며 거래에 대한 완전한 투명성을 달성하기 위해 참가자들이 사용하는 공통 언어가 되었습니다. S&P Global Energy는 Platts 가격과 지수를 거래의 기반으로 사용하기로 선택한 시장 참가자들이 얻을 수 있는 결과에 대해 어떠한 진술이나 보증도 하지 않습니다.

금속

주요 이점

위험 관리자, 연구 분석가, 트레이더 또는 중개인이든, Platts 금속 알림은 오늘날 변화하는 시장에서 귀사의 수익성을 지원하는 중요한 도구입니다.

방법론

독립적이고 공정한 일일 기준 가격과 오랜 시간 검증되고 입증된 방법론에 의해 뒷받침되는 월간 평균을 통해 자신감 있는 거래 및 투자 결정을 내립니다

철금속 및 비철금속 시장

실시간 정보를 통해 경쟁보다 앞서 글로벌 및 지역 철금속 및 비철금속 시장을 이해하고 기회를 포착합니다.

진정한 인사이트

시간에 따른 시장 활동을 추적하여 보고된 입찰, 제안 및 거래를 통해 금속 시장에 대한 진정한 인사이트를 얻고 기회와 위협을 식별하며 경쟁사를 주시합니다.

글로벌 시장 기본 사항

원자재 강철 생산, 수입, 수출, 재고, 생산량 등 전 세계의 글로벌 시장 기본 사항에 대한 전문가 해설을 통해 시장의 기본 역학과 전략 계획에 미치는 잠재적 영향을 이해하세요.

과거 데이터 (추가 기능)

과거 동향을 모니터링하고 미래 거래 패턴을 식별하여 위험 노출을 최소화하세요

전송

당사의 독점 플랫폼 Platts on the Net을 통해 PC에서 금속 알림을 받을 수 있습니다. 이는 사용자 정의 레이아웃과 개선된 검색 엔진을 포함한 쉽고 직관적인 탐색 체계를 통합한 브라우저 기반 플랫폼입니다.

주요 가격 평가

Platts 알루미나 지표

세계 최초의 일일 알루미나 가격 평가 - Platts 알루미나 지표(PAX).

Platts IODEX

세계에서 가장 오래 출판되고 가장 널리 사용되는 일일 철광석 Fe 62% 북중국 가격 평가 - Platts IODEX.

경질 점결탄

전 세계적으로 거래되는 Platts 호주 프리미엄 경질 점결탄.

Platts 알루미늄 거래

미국, 일본 및 기타 주요 지역에 대한 Platts 알루미늄 거래 프리미엄 벤치마크.

가격 평가

제강용 석탄, 페로합금, 비철금속, 경금속, 주요, 부수 및 귀금속 가격 평가.

외환 데이터

외환, COMEX 및 NYMEX 거래소 데이터.

석탄 가격 평가

Platts 철강, 고철, 철광석 및 점결탄 가격 평가와 함께 함.

Platts 일일 금속 정보에 대해 당사 영업팀과 상담하세요

아래 양식을 작성해 주시면, 당사 영업팀 담당자가 연락드려 당사의 제품과 서비스가 귀사의 성장과 성공에 어떻게 기여할 수 있는지 안내해 드리겠습니다.