S&P Global Energy가 선택받는 이유

독립적인 상품 가격 및 뉴스 제공자로서 강력한 방법론을 갖춘 당사의 벤치마크 상품 가격은 계약을 작성하고 상품 시장을 모니터링하며 거래에 대한 완전한 투명성을 달성하기 위해 참가자들이 사용하는 공통 언어가 되었습니다. S&P Global Energy는 Platts 가격과 지수를 거래의 기반으로 사용하기로 선택한 시장 참가자들이 얻을 수 있는 결과에 대해 어떠한 진술이나 보증도 하지 않습니다.