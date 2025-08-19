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위험 관리자, 연구 분석가, 트레이더 또는 중개인이든, Platts 금속 알림은 오늘날 변화하는 시장에서 귀사의 수익성을 지원하는 중요한 도구입니다.
실시간 정보를 통해 경쟁보다 앞서 글로벌 및 지역 철금속 및 비철금속 시장을 이해하고 기회를 포착합니다.
시간에 따른 시장 활동을 추적하여 보고된 입찰, 제안 및 거래를 통해 금속 시장에 대한 진정한 인사이트를 얻고 기회와 위협을 식별하며 경쟁사를 주시합니다.
원자재 강철 생산, 수입, 수출, 재고, 생산량 등 전 세계의 글로벌 시장 기본 사항에 대한 전문가 해설을 통해 시장의 기본 역학과 전략 계획에 미치는 잠재적 영향을 이해하세요.
과거 동향을 모니터링하고 미래 거래 패턴을 식별하여 위험 노출을 최소화하세요
당사의 독점 플랫폼 Platts on the Net을 통해 PC에서 금속 알림을 받을 수 있습니다. 이는 사용자 정의 레이아웃과 개선된 검색 엔진을 포함한 쉽고 직관적인 탐색 체계를 통합한 브라우저 기반 플랫폼입니다.
세계 최초의 일일 알루미나 가격 평가 - Platts 알루미나 지표(PAX).
세계에서 가장 오래 출판되고 가장 널리 사용되는 일일 철광석 Fe 62% 북중국 가격 평가 - Platts IODEX.
전 세계적으로 거래되는 Platts 호주 프리미엄 경질 점결탄.
미국, 일본 및 기타 주요 지역에 대한 Platts 알루미늄 거래 프리미엄 벤치마크.
제강용 석탄, 페로합금, 비철금속, 경금속, 주요, 부수 및 귀금속 가격 평가.
외환, COMEX 및 NYMEX 거래소 데이터.
Platts 철강, 고철, 철광석 및 점결탄 가격 평가와 함께 함.