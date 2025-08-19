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제품 및 솔루션
Platts 일일 브리핑은 글로벌 철강 시장에 대한 심층적인 인사이트와 분석을 제공하여 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있도록 새로운 관점을 제공합니다.
일일 철강 현물 가격 평가를 참조하여 본질적으로 강력한 가격 및 비즈니스 전략을 개발하세요.
철강 시장의 가격 동인과 변동을 이해하여 자신감을 가지고 거래, 계약 작성 및 거래 협상을 진행하세요.
포워드 곡선을 분석하고 다양한 거래 패턴, 가격 동향 및 특성을 식별하여 다음 기회를 찾으세요.
경쟁사와의 관계에서 회사의 성과를 추적하세요.
출처에서 직접 데이터를 요구하는 규제 기관 및 준수 팀을 만족시키세요.
평판, 장형강, 스테인리스 및 반제품을 포함한 글로벌 철강 시장에 대한 심층적인 인사이트와 분석.
HRC, CRC, 스테인리스 및 반제품 철강을 다루는 일일 철강 뉴스 및 가격.
포워드 곡선, 철강 시장 가격 동향.
Platts - 아메리카, 유럽, 튀르키예, 아시아 지역을 대상으로 한 열연 코일(HRC), 냉연 코일(CRC), 강판, 철근, 스테인리스강 가격.
Platts 및 HRC, CRC, 강판, 철근, 와이어 로드, 기타 완제품 및 반제품 강철.
Platts 와이어 로드, 빔, 상업용 바, 빌렛, 파이프 및 튜브 평가.
제철소 경제학: 글로벌 철강 스프레드.
튀르키예 아크 철강 추적기
고객에게 가장 적합한 제공자 및 플랫폼을 통해 제공되는 당사의 Essential Intelligence®로 오늘날의 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하세요.
100년이 넘는 기간 동안 당사는 현물 및 선도 시장을 위한 Platts 가격 평가를 제공해 왔습니다. 고객들은 뉴스, 가격 정보, 분석을 위해 당사를 신뢰하며, 이를 바탕으로 투명하고 효율적인 시장에서 자신 있게 의사결정을 내릴 수 있습니다.
250개 이상의 Platts 벤치마크를 통해 가격 협상과 계약의 업계 표준을 제시합니다. 기존 시장과 신흥 시장 전반에 걸쳐 시장 투명성을 제공한다는 신뢰를 구축해 왔습니다.
엄격한 품질 관리, 다양한 정보 출처, 엄격한 지침 및 IOSCO 원칙 준수에 기반한 견고한 방법론으로 데이터의 무결성을 보장합니다. 신뢰 형성을 위해 방법론과 가격 평가 기준을 투명하게 공개하고 있습니다.
기존 업체부터 최첨단 기업까지 다양한 정보 제공업체로부터, 여러 플랫폼을 통해 필수 정보를 직접 제공받아 글로벌 시장에서 결정적인 우위를 확보할 수 있습니다.
전 세계적으로 광범위하게 분포한 원자재별 전담 가격 전문가들이 시장의 미묘한 변화와 복잡성을 반영한 정확한 가격 및 방법론을 보장하며, 고객에게 가치 있는 인사이트를 제공합니다.
Platts는 독립적이고 비편향적인 관점을 제공합니다. 공정성에 대한 당사의 확고한 의지는 시장 참여자들이 신뢰할 수 있는 평가와 인사이트로 이어집니다.
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