당사의 비철금속 제품 및 서비스는 광부, 생산자, 거래자, 제조업체 및 투자자와 같은 산업 참가자에게 필수적이며, 고객이 정보에 입각한 결정을 내리고 공급망을 최적화하며 빠르게 성장하는 비철금속 시장에서 위험을 관리할 수 있도록 돕습니다.

S&P Global Energy의 비철금속 시장 분석 범위는 가격 정보, 시장 인사이트 및 산업 분석을 포함한 다양한 중요한 분야를 포괄합니다. 이 서비스는 알루미나, 알루미늄, 구리, 니켈, 코발트, 리튬, 망간, 몰리브덴, 아연 및 금과 같은 금속과 관련된 산업 참가자에게 시장 정보를 제공하여 글로벌 상품 시장의 복잡한 환경에 자신 있게 대처할 수 있도록 합니다.