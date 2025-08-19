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비철금속 시장을 위한 가격, 예측 및 분석 솔루션으로 전략을 강화하고 자신 있게 거래하세요.
당사의 비철금속 제품 및 서비스는 광부, 생산자, 거래자, 제조업체 및 투자자와 같은 산업 참가자에게 필수적이며, 고객이 정보에 입각한 결정을 내리고 공급망을 최적화하며 빠르게 성장하는 비철금속 시장에서 위험을 관리할 수 있도록 돕습니다.
S&P Global Energy의 비철금속 시장 분석 범위는 가격 정보, 시장 인사이트 및 산업 분석을 포함한 다양한 중요한 분야를 포괄합니다. 이 서비스는 알루미나, 알루미늄, 구리, 니켈, 코발트, 리튬, 망간, 몰리브덴, 아연 및 금과 같은 금속과 관련된 산업 참가자에게 시장 정보를 제공하여 글로벌 상품 시장의 복잡한 환경에 자신 있게 대처할 수 있도록 합니다.
비철금속 시장 뉴스, 일일 보고서와 가격 평가 및 벤치마크.
구리, 니켈, 아연, 금, 리튬 및 코발트 가치 사슬 전반에 걸쳐 상세한 보도를 제공하는 과거, 현재 및 예측 비철금속 시장 데이터 분석.
월간 상품 브리핑 보고서에는 비철금속 시장에서의 5년간의 공급, 수요 및 가격 예측이 포함됩니다.
고객 세미나, 웨비나, 회의 및 이벤트, 그리고 분석가와의 접근.
일일 가격 변동을 최신 상태로 유지하고 변화하는 비철금속 시장의 발전을 파악하세요.
최신 글로벌 가격 평가, 지리적 차익 거래 기회, 역사적 데이터 및 비철금속 가격 동향에 영향을 미치는 기본 요소 분석에 즉시 접근하세요.
월간 보고서는 주요 비철금속 상품에 대한 심층 분석과 함께 월간, 2년 분기별, 5년 및 10년 가격 예측을 제공합니다. 각 보고서에는 공급, 수요, 가격 예측, 시장 역학, 지정학적 영향 및 생산 동향에 대한 인사이트가 포함됩니다.
일일 가격 변동을 최신 상태로 유지하고 변화하는 비철금속 시장의 발전을 파악하세요.
최신 글로벌 가격 평가, 지리적 차익 거래 기회, 역사적 데이터 및 비철금속 가격 동향에 영향을 미치는 기본 요소 분석에 즉시 접근하세요.
월간 보고서는 주요 비철금속 상품에 대한 심층 분석과 함께 월간, 2년 분기별, 5년 및 10년 가격 예측을 제공합니다. 각 보고서에는 공급, 수요, 가격 예측, 시장 역학, 지정학적 영향 및 생산 동향에 대한 인사이트가 포함됩니다.
최신 글로벌 가격 평가를 통해 다른 시장 참여자들과 조화를 이루는 가격 수준에서 거래하세요. 포워드 곡선 분석을 사용하여 새로운 인사이트를 얻고 다양한 비철금속 거래 패턴, 가격 동향 및 특성을 식별하세요. 일일 및 과거 현물 및 계약 가격 평가를 사용하여 견고한 가격 및 비즈니스 전략을 개발하세요.
독점적인 금융 모델에 정보를 제공하기 위해 비철금속 데이터를 사용하여 데이터 분석 및 모델링 프로세스를 간소화하고 보호하세요.
가격 결정 요인과 변동을 이해하여 계약을 작성하고 거래를 협상하세요. 과거 비철금속 시장 동향을 모니터링하고 미래 거래 패턴을 식별하여 위험 노출을 최소화하세요.
고객에게 가장 적합한 제공자 및 플랫폼을 통해 제공되는 당사의 Essential Intelligence®로 오늘날의 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하세요.
100년이 넘는 기간 동안 당사는 현물 및 선도 시장을 위한 Platts 가격 평가를 제공해 왔습니다. 고객들은 뉴스, 가격 정보, 분석을 위해 당사를 신뢰하며, 이를 바탕으로 투명하고 효율적인 시장에서 자신 있게 의사결정을 내릴 수 있습니다.
250개 이상의 Platts 벤치마크를 통해 가격 협상과 계약의 업계 표준을 제시합니다. 기존 시장과 신흥 시장 전반에 걸쳐 시장 투명성을 제공한다는 신뢰를 구축해 왔습니다.
엄격한 품질 관리, 다양한 정보 출처, 엄격한 지침 및 IOSCO 원칙 준수에 기반한 견고한 방법론으로 데이터의 무결성을 보장합니다. 신뢰 형성을 위해 방법론과 가격 평가 기준을 투명하게 공개하고 있습니다.
기존 업체부터 최첨단 기업까지 다양한 정보 제공업체로부터, 여러 플랫폼을 통해 필수 정보를 직접 제공받아 글로벌 시장에서 결정적인 우위를 확보할 수 있습니다.
전 세계적으로 광범위하게 분포한 원자재별 전담 가격 전문가들이 시장의 미묘한 변화와 복잡성을 반영한 정확한 가격 및 방법론을 보장하며, 고객에게 가치 있는 인사이트를 제공합니다.
Platts는 독립적이고 비편향적인 관점을 제공합니다. 공정성에 대한 당사의 확고한 의지는 시장 참여자들이 신뢰할 수 있는 평가와 인사이트로 이어집니다.
당사의 금속 솔루션은 철금속과 비철금속으로 나뉘어 글로벌 시장 분석 범위를 제공합니다. 구독 서비스는 금속 유형별로 세 가지 패키지로 제공되며, 모두 중요한 금속 가격 정보를 제공하는 시장 인사이트 및 시장 데이터 패키지를 포함합니다.