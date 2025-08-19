S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
솔루션
평가 방법론
Methodology & Participation
주요 이벤트
S&P Global
솔루션
평가 방법론
Methodology & Participation
주요 이벤트
S&P Global
비철금속 시장을 평가하는 데 필요한 수치,
시장이 움직일 때 기회를 포착할 준비가 되어 있습니다.
당사의 비철금속 시장 데이터 서비스를 통해 정보에 기반한 의사 결정의 힘을 발휘하세요. 40년 이상의 가격 평가 이력과 2000건 이상의 가격 평가를 통해 알루미늄, 배터리 금속, 몰리브덴, 주요 광물에 대한 포괄적인 인사이트를 제공합니다.
당사의 Platts 가격 평가는 비철금속 시장에서 정확성과 신뢰성으로 전 세계적으로 신뢰받고 있습니다. 당사는 배터리 금속과 재활용 블랙 매스에 대한 일일 가격 평가를 처음으로 제공하여 최신 금속 시장 데이터를 보장합니다. 이는 글로벌 비철금속 시장과 기술이 발전함에 따라 새로운 비즈니스 기회를 탐색하고 경쟁력을 유지할 수 있도록 합니다.
역동적인 비철금속 시장에서 기회를 포착하는 데 필요한 명확성과 자신감을 얻으세요.
방대한 가격 데이터를 통해 역동적인 원자재 시장을 모니터링함으로써, 자신 있게 계약을 협상하고 리스크를 관리하며 거래 및 투자 전략을 수립할 수 있습니다.
업계 전반의 전문가들은 매일 당사의 비철금속 시장 데이터를 신뢰합니다.
Platts는 계약의 기초가 되는 일일 가격 평가를 발표하여, 고객이 유연성을 가지고 시장 변동을 활용하고 자신 있게 협상하도록 지원합니다.
매일 전 세계의 트레이더와 생산자는 당사의 가격 정보를 활용해 시장 흐름을 파악하고 가격을 결정하며 변동성이 큰 상품 시장에서 위험을 완화하고 있습니다.
당사의 포괄적인 비철금속 시장 데이터에 접근하여 전체 가격 이력을 확보하면 과거 가격 동향을 심층적으로 파악하고 시장 패턴을 분석하며 경쟁에서 앞서 나가기 위한 다음 전략을 수립할 수 있습니다.
비철금속 시장 데이터는 S&P Global Energy Core를 통한 데스크톱 또는 모바일 접근, 클라우드 서비스, 데이터 피드, API 솔루션을 통해 귀하의 시스템에 가장 적합한 방식으로 제공될 수 있습니다.
당사는 독립적이고 공정한 Platts 평가 프로세스를 제공하는 기관으로서 전 세계 시장에서 폭넓은 신뢰를 받고 있습니다. 다양한 시장 참여자로부터 데이터를 수집하고, 엄격한 품질 관리 절차를 적용하며, 엄정한 편집 가이드라인과 IOSCO 원칙을 준수합니다.
Platts는 계약의 기초가 되는 일일 가격 평가를 발표하여, 고객이 유연성을 가지고 시장 변동을 활용하고 자신 있게 협상하도록 지원합니다.
매일 전 세계의 트레이더와 생산자는 당사의 가격 정보를 활용해 시장 흐름을 파악하고 가격을 결정하며 변동성이 큰 상품 시장에서 위험을 완화하고 있습니다.
당사의 포괄적인 비철금속 시장 데이터에 접근하여 전체 가격 이력을 확보하면 과거 가격 동향을 심층적으로 파악하고 시장 패턴을 분석하며 경쟁에서 앞서 나가기 위한 다음 전략을 수립할 수 있습니다.
비철금속 시장 데이터는 S&P Global Energy Core를 통한 데스크톱 또는 모바일 접근, 클라우드 서비스, 데이터 피드, API 솔루션을 통해 귀하의 시스템에 가장 적합한 방식으로 제공될 수 있습니다.
당사는 독립적이고 공정한 Platts 평가 프로세스를 제공하는 기관으로서 전 세계 시장에서 폭넓은 신뢰를 받고 있습니다. 다양한 시장 참여자로부터 데이터를 수집하고, 엄격한 품질 관리 절차를 적용하며, 엄정한 편집 가이드라인과 IOSCO 원칙을 준수합니다.