상담하기

어떤 플랜이 적합할지 고민되시나요? 당사 팀에 문의하시면 고객 맞춤형 구독 상품을 찾아드립니다.

영업팀에 연락하기 전화 문의  ( 08007528878 )

페이지 주요 내용

비철금속

당사의 비철금속 시장 데이터 서비스를 통해 정보에 기반한 의사 결정의 힘을 발휘하세요. 40년 이상의 가격 평가 이력과 2000건 이상의 가격 평가를 통해 알루미늄, 배터리 금속, 몰리브덴, 주요 광물에 대한 포괄적인 인사이트를 제공합니다.

당사의 Platts 가격 평가는 비철금속 시장에서 정확성과 신뢰성으로 전 세계적으로 신뢰받고 있습니다. 당사는 배터리 금속과 재활용 블랙 매스에 대한 일일 가격 평가를 처음으로 제공하여 최신 금속 시장 데이터를 보장합니다. 이는 글로벌 비철금속 시장과 기술이 발전함에 따라 새로운 비즈니스 기회를 탐색하고 경쟁력을 유지할 수 있도록 합니다.

역동적인 비철금속 시장에서 기회를 포착하는 데 필요한 명확성과 자신감을 얻으세요.

수치로 보는 영향력

제품 특징

방대한 가격 데이터를 통해 역동적인 원자재 시장을 모니터링함으로써, 자신 있게 계약을 협상하고 리스크를 관리하며 거래 및 투자 전략을 수립할 수 있습니다.

업계 전반의 전문가들은 매일 당사의 비철금속 시장 데이터를 신뢰합니다.

정확한 작업을 위한 액세스 가격