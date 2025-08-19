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포워드 시장을 자신 있게 평가할 충분한 도구를 갖추고 계신가요?
Platts 포워드 곡선 데이터가 제공하는 포괄적인 해법을 확인해보세요
많은 불확실성을 생성하는 시장 환경에서 S&P Global 상품 위험 솔루션은 모든 위험 관리 기능을 지원하기 위해 독립적이고 검증 가능한 시장 위험 데이터를 제공합니다.
7개 이상의 금속 포워드 곡선과 전 세계 주요 위치에서 발표된 100개 이상의 개별 일일 선물 가격을 통해, 당사의 시장 위험 평가는 월별, 분기별, 연간 세분화로 여러 해에 걸쳐 진행됩니다.
Platts 금속 포워드 곡선 분석 범위에 대한 포워드 뷰로 금속 시장 전략을 향상시키세요. Platts의 편집 전문성과 정량적 기법을 활용하여 HMS 1/2 (80:20) CFR 튀르키예, HRC FOB 중국, 철근 FOB 튀르키예, 철광석 62 Fe에 대한 일일 시장 반영 금융 포워드 곡선을 제공합니다.
당사의 모델은 광범위한 역사적 시장 위험 데이터에 기반하여, 끊임없이 변화하는 금속 시장을 자신 있게 탐색할 수 있도록 도와줍니다.
주요 트레이딩 허브를 대상으로, 에디터들의 전문성과 정량적 기법으로 도출된 포워드 곡선 데이터 및 시각화 자료를 제공합니다.
방대한 가격 데이터를 통해 역동적인 원자재 시장을 모니터링함으로써, 자신 있게 계약을 협상하고 리스크를 관리하며 거래 및 투자 전략을 수립할 수 있습니다.
업계 전반의 전문가들이 매일 당사의 데이터를 신뢰하고 있습니다.
당사는 귀하의 작업 흐름에 쉽게 맞출 수 있도록 설계된 철광석, 주요 철강 및 스크랩 제품에 대한 일일 포워드 곡선을 제공합니다. 귀하가 위험을 관리하든 계획을 세우든, 당사의 데이터는 다음과 같은 도움을 드립니다.
이를 강력하게 만드는 사항:
Platts는 명확하게 정의된 방법론과 세부 기준을 바탕으로 매일 일관된 고품질의 포워드 곡선 평가를 제공합니다. 또한 고객이 평가 프로세스를 이해할 수 있도록, 상품의 시장가치를 어떻게 산정하는지에 대한 상세한 설명과 근거를 제시합니다.
당사의 표준 포워드 곡선에 대한 방법론은 시장 위험 데이터 소스와 평가 방식에 대해 명확하고 이해하기 쉬운 언어로 설명합니다.
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Platts는 명확하게 정의된 방법론과 세부 기준을 바탕으로 매일 일관된 고품질의 포워드 곡선 평가를 제공합니다. 또한 고객이 평가 프로세스를 이해할 수 있도록, 상품의 시장가치를 어떻게 산정하는지에 대한 상세한 설명과 근거를 제시합니다.
당사의 표준 포워드 곡선에 대한 방법론은 시장 위험 데이터 소스와 평가 방식에 대해 명확하고 이해하기 쉬운 언어로 설명합니다.
인도에서의 파쇄 스크랩 수요가 급증하고 있으며, 이는 지속 가능한 철강 생산의 필요성에 의해 촉진되고 있습니다. 파쇄 스크랩 CFR Nhava Sheva에 대한 당사의 포워드 곡선은 편집 팀의 질적 인사이트와 정량적 평가를 통합하여 인도 스크랩 시장을 형성하는 요인에 대한 상세한 관점을 제공합니다.
글로벌 스크랩 시장은 주목할 만한 변동을 경험했으며, 이는 중량 용해 스크랩(HMS) 1과 2의 가격 역학에 상당한 영향을 미쳤습니다. HMS 1/2 (80:20) CFR 튀르키예에 대한 당사의 포워드 곡선은 튀르키예 철강 공장의 스크랩 가용성과 수요의 현재 동향을 포착하는 정량적 분석과 함께 전문가 편집 팀의 인사이트를 통합하여 매일 월별 세분화로 생산됩니다. 이 데이터는 거래 결정과 상대방 신용 노출 관리에 필수적입니다.