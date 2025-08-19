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철금속 시장을 위한 가격, 예측 및 분석 솔루션으로 전략을 강화하고 자신 있게 거래하세요.
S&P Global Energy는 철광석, 철강, 고철 및 페로합금 등을 포함한 철금속 공급망 전반의 시장 참여자에게 중요한 철금속 시장 인텔리전스를 제공합니다.
철금속 시장에 대한 당사의 포괄적인 분석 범위는 이해관계자들이 공급 및 수요 역학을 이해하고 가격 동향을 모니터링하며 업계 선도적인 벤치마크 및 가격 평가, 시장 보고, 동향 인사이트, 철금속 시장의 동인 및 펀더멘털에 대한 지속적인 전문가 분석에 접근하여 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.
당사의 분석 및 상품 브리핑은 거래자, 분석가 및 위험 관리자가 철금속 시장의 변동성과 규제 변화를 자신 있게 탐색할 수 있도록 돕습니다.
철금속 시장 뉴스, 일일 보고서 및 가격 평가와 벤치마크.
철강 원자재 및 철광석 가치 사슬 전반에 걸친 상세한 분석 범위를 제공하는 과거, 현재 및 예측 철금속 데이터 분석.
월간 철금속 시장 동향 및 인사이트, 공급, 수요, 그리고 주요 철강 시장(유럽, 중국 및 미국), 철광석, 제철용 석탄, 고철에 대한 단기 가격 예측.
고객 세미나, 웨비나, 회의 및 이벤트, 그리고 분석가와의 접근.
진화하는 철금속 시장에서 일일 가격 변동을 최신 상태로 유지하고 시장 발전을 파악하세요.
글로벌 철강 시장에 대한 심층적인 철금속 시장 인사이트와 분석을 통해 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다
철강 원자재에 대한 간결한 일일 철금속 시장 뉴스와 해설, 전문가 분석 및 최신 Platts 벤치마크 가격 평가를 제공합니다.
독립적이고 공정한 일일 기준 가격과 오랜 시간 검증된 방법론에 기반한 월간 평균치를 통해 자신 있는 거래 및 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
오늘날의 철강 시장을 위한 주간 시장 보고서로, 뉴스, 전문가 분석 및 최신 가격 평가를 제공합니다.
철광석, 점결탄, 철 스크랩 시장에 대한 전문가 분석을 제공하는 철강 원자재 시장의 월간 시장 보고서인 Platts 철강 원자재 월간 보고를 통해 시장 변화나 가격 움직임의 '이유'를 깊이 이해하세요.
글로벌 시멘트, 클링커, SCM 시장에 대한 최신 가격 평가, 심층 인사이트 등을 제공하는 독보적인 업계 최초의 주간 보고서.
월간 보고서는 주요 철금속 상품에 대한 심층 분석과 함께 월간, 2년 분기별, 5년 및 10년 가격 예측을 제공합니다. 각 보고서에는 공급, 수요, 가격 예측, 시장 역학, 지정학적 영향 및 생산 동향에 대한 인사이트가 포함됩니다.
진화하는 철금속 시장에서 일일 가격 변동을 최신 상태로 유지하고 시장 발전을 파악하세요.
글로벌 철강 시장에 대한 심층적인 철금속 시장 인사이트와 분석을 통해 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다
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월간 보고서는 주요 철금속 상품에 대한 심층 분석과 함께 월간, 2년 분기별, 5년 및 10년 가격 예측을 제공합니다. 각 보고서에는 공급, 수요, 가격 예측, 시장 역학, 지정학적 영향 및 생산 동향에 대한 인사이트가 포함됩니다.
최신 글로벌 가격 평가를 파악하여 다른 시장 참여자들과 조화를 이루는 가격 수준에서 거래하세요. 일일 및 과거의 현물 및 계약 가격 평가를 참조하여 견고한 가격 및 비즈니스 전략을 개발하세요.
미국 통계 데이터와 중국 공급 및 생산 데이터를 포함한 글로벌 수입 및 수출 데이터를 사용하여 미국과 중국의 철강 시장을 이해하세요. 데이터 분석 도구를 사용하여 데이터를 세분화하고 분석하세요
가격 동인과 변동을 이해하여 자신 있게 계약을 작성하고 거래를 협상하세요. 과거의 동향을 모니터링하고 미래의 거래 패턴을 식별하여 위험 노출을 최소화하세요
고객에게 가장 적합한 제공자 및 플랫폼을 통해 제공되는 당사의 Essential Intelligence®로 오늘날의 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하세요.
100년이 넘는 기간 동안 당사는 현물 및 선도 시장을 위한 Platts 가격 평가를 제공해 왔습니다. 고객들은 뉴스, 가격 정보, 분석을 위해 당사를 신뢰하며, 이를 바탕으로 투명하고 효율적인 시장에서 자신 있게 의사결정을 내릴 수 있습니다.
250개 이상의 Platts 벤치마크를 통해 가격 협상과 계약의 업계 표준을 제시합니다. 기존 시장과 신흥 시장 전반에 걸쳐 시장 투명성을 제공한다는 신뢰를 구축해 왔습니다.
엄격한 품질 관리, 다양한 정보 출처, 엄격한 지침 및 IOSCO 원칙 준수에 기반한 견고한 방법론으로 데이터의 무결성을 보장합니다. 신뢰 형성을 위해 방법론과 가격 평가 기준을 투명하게 공개하고 있습니다.
기존 업체부터 최첨단 기업까지 다양한 정보 제공업체로부터, 여러 플랫폼을 통해 필수 정보를 직접 제공받아 글로벌 시장에서 결정적인 우위를 확보할 수 있습니다.
전 세계적으로 광범위하게 분포한 원자재별 전담 가격 전문가들이 시장의 미묘한 변화와 복잡성을 반영한 정확한 가격 및 방법론을 보장하며, 고객에게 가치 있는 인사이트를 제공합니다.
Platts는 독립적이고 비편향적인 관점을 제공합니다. 공정성에 대한 당사의 확고한 의지는 시장 참여자들이 신뢰할 수 있는 평가와 인사이트로 이어집니다.