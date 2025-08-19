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시장을 평가하는 데 필요한 수치,
시장이 움직일 때 기회를 포착할 준비가 되어 있습니다.
당사의 포괄적인 철금속 시장 데이터 서비스를 통해 정보에 입각한 의사 결정의 힘을 발휘하세요. 모두 접근 가능한 하나의 플랫폼에서 원자재부터 다운스트림 철강 제품까지 철금속 공급망 전반에 걸친 글로벌 가격을 가장 폭넓게 제공합니다. 철금속 시장의 구매자, 판매자 또는 투자자이든, 철강, 철광석, 석탄 및 스크랩에 대한 당사의 광범위한 데이터로 시장을 효과적으로 분석하고 비교할 수 있도록 도와줍니다.
철광석 및 제철용 석탄에 대한 14년 이상의 일일 가격 평가 기록, 500개 이상의 철강 및 스크랩 가격 평가, 최초로 출시된 탄소 계산 철강 가격 프리미엄을 통해, 당사의 Platts 가격 벤치마크는 철금속 시장 내에서 귀하의 거래 및 투자 전략을 강화하도록 설계되었습니다.
방대한 가격 데이터를 통해 역동적인 원자재 시장을 모니터링함으로써, 자신 있게 계약을 협상하고 리스크를 관리하며 거래 및 투자 전략을 수립할 수 있습니다.
업계 전반의 전문가들이 매일 당사의 철금속 시장 데이터를 신뢰합니다.
Platts는 계약의 기초가 되는 일일 가격 평가를 발표하여, 고객이 유연성을 가지고 시장 변동을 활용하고 자신 있게 협상하도록 지원합니다.
매일 트레이더와 생산자는 전 세계적으로 당사의 가격 정보를 활용해 철금속 시장의 흐름을 파악하고 가격 결정을 내리며, 변동성이 큰 상품 시장에서 위험을 완화하고 있습니다.
당사의 포괄적인 철금속 시장 데이터에 접근하여 전체 가격 이력을 확보하면 과거 가격 동향을 심층적으로 파악하고 시장 패턴을 분석하며 철금속 시장에서 경쟁에서 앞서 나가기 위한 다음 전략을 수립할 수 있습니다.
당사의 데이터는 S&P Global Energy Core를 통한 데스크톱 및 모바일 이용은 물론, 클라우드 서비스, 데이터 피드, API 솔루션 등 고객의 시스템에 가장 적합한 방식으로 제공됩니다.
당사는 독립적이고 공정한 Platts 평가 프로세스를 제공하는 기관으로서 전 세계 시장에서 폭넓은 신뢰를 받고 있습니다. 다양한 시장 참여자로부터 데이터를 수집하고, 엄격한 품질 관리 절차를 적용하며, 엄정한 편집 가이드라인과 IOSCO 원칙을 준수합니다.
Platts는 계약의 기초가 되는 일일 가격 평가를 발표하여, 고객이 유연성을 가지고 시장 변동을 활용하고 자신 있게 협상하도록 지원합니다.
매일 트레이더와 생산자는 전 세계적으로 당사의 가격 정보를 활용해 철금속 시장의 흐름을 파악하고 가격 결정을 내리며, 변동성이 큰 상품 시장에서 위험을 완화하고 있습니다.
당사의 포괄적인 철금속 시장 데이터에 접근하여 전체 가격 이력을 확보하면 과거 가격 동향을 심층적으로 파악하고 시장 패턴을 분석하며 철금속 시장에서 경쟁에서 앞서 나가기 위한 다음 전략을 수립할 수 있습니다.
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