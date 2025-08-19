프로젝트 발굴 및 초기 단계 분석 프로세스는 복합적이며 종합적인 접근이 필요합니다. Power Evaluator의 자산 빌더(Asset Builder)는 날씨 데이터, 예측 정보, 노달 가격을 정교한 도구 내에서 원활하게 통합하여 미래 프로젝트 가치에 대한 정확한 전망을 제공합니다.

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