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Power Evaluator 가치평가 제품군은 프리미엄 에너지, 금융 및 기후 리스크 데이터세트를 통합하여 전력 거래에 대한 핵심 인사이트를 제공합니다.
Power Evaluator는 S&P Global Energy Core의 발전소 평가 제품군으로, 업계 최고 수준의 자산 단위 데이터, 52,000개 이상의 머신러닝 기반 노달 예측, 그리고 물리적 리스크 지표를 통합하여 신뢰성과 속도를 모두 갖춘 발전소 가치평가를 제공합니다. 다양한 발전소 예측 시나리오를 기반으로 구축된 완전 맞춤형 가치평가 제품군으로, 발전소 투자 가치를 전 과정에 걸쳐 극대화할 수 있도록 지원합니다.
잠재적인 발전소 인수 및 매각 기회를 시뮬레이션하고 이러한 선택이 포트폴리오의 재무 건전성과 넷제로 목표 달성 능력에 어떻게 영향을 미치는지 명확하게 확인합니다.
머신러닝 기반 노달 예측을 활용하여 위치별 가격 추세를 높은 정확도로 예측함으로써, 더 나은 프로젝트 가치평가, 수익 최적화, 리스크 조정 투자 의사결정을 가능하게 합니다.
시장, 정책, 기술에 대한 다양한 가정이 자산 또는 포트폴리오 가치에 어떤 영향을 미치는지를 여러 예측 시나리오를 통해 확인할 수 있습니다. 다양한 미래 조건에서 투자 전략을 스트레스 테스트하여 보다 안정적이면서도 높은 성과를 창출할 수 있는 포트폴리오를 구축합니다.
잠재적 인수, 매각 및 프로젝트 판매를 시뮬레이션하여 각 의사결정이 포트폴리오의 재무 성과 및 넷제로 궤적에 어떻게 영향을 미치는지 정확히 파악합니다. 또한, 실제 시장 상황을 모델링하여 전략을 최적화하고 수익을 극대화하며 탈탄소화 목표를 가속합니다.
프로젝트 발굴 및 초기 단계 분석 프로세스는 복합적이며 종합적인 접근이 필요합니다. Power Evaluator의 자산 빌더(Asset Builder)는 날씨 데이터, 예측 정보, 노달 가격을 정교한 도구 내에서 원활하게 통합하여 미래 프로젝트 가치에 대한 정확한 전망을 제공합니다.
자산 빌더가 어떻게 대규모 발전 프로젝트의 타당성을 매우 빠른 속도로 평가하는지 확인해 보세요.
전력 시장은 역동적입니다. 에너지 전환의 가속화는 상당한 변동성과 불확실성을 초래합니다. 태양광과 풍력 같은 재생에너지는 단기적으로 변동성이 있지만, 날씨와 강하게 연관되어 있어 장기적으로는 높은 예측 가능성을 보입니다. 운영 위치, 시장 규칙, 운영 모델, 기후 변화, 수요 증가 등의 차이로 인해 전력 가격은 균질하지 않으며, 이는 가격 변동성을 확대하고 발전소 가치평가의 정확도에 영향을 미칠 수 있습니다.
Power Evaluator가 발전소 가치평가에서 전력 가격 변동 리스크를 완화하기 위해 차별화되고 고도화된 예측 역량을 어떻게 제공하는지 확인해 보세요.