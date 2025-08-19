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포워드 시장을 자신 있게 평가할 충분한 도구를 갖추고 계신가요?
Platts 포워드 곡선 데이터가 제공하는 포괄적인 솔루션을 확인해보세요.
상품 시장이 위험 관리를 위한 새로운 현실에 직면하고 있나요?
많은 불확실성을 생성하는 시장 환경에서 S&P Global 상품 위험 솔루션은 모든 위험 관리 기능에 도움을 줄 수 있는 독립적이고 검증 가능한 데이터 소스를 제공합니다.
Platts LNG 포워드 곡선 분석 범위를 사용하여 글로벌 시장을 자신 있게 탐색하세요. 당사의 제공 범위에는 13개 이상의 LNG 포워드 곡선과 주요 글로벌 지역 전반에 걸쳐 발표된 1,250개 이상의 개별 일일 선물 가격이 포함됩니다. 미래 지향적 데이터에 대한 고유한 초점을 통해 최대 240개월까지 확장되는 인사이트를 제공하여 전략적으로 계획하고 거래 결정을 최적화할 수 있습니다.
시장 역학을 이해하고 위험을 효과적으로 관리하며 새로운 기회를 활용해 보세요. S&P Global Energy는 LNG 시장 인텔리전스에서 귀하의 파트너가 되어 이 빠르게 변화하는 분야에서 앞서 나갈 수 있도록 도와드립니다.
주요 트레이딩 허브를 대상으로, 에디터들의 전문성과 정량적 기법으로 도출된 포워드 곡선 데이터 및 시각화 자료를 제공합니다.
방대한 가격 데이터를 통해 역동적인 원자재 시장을 모니터링함으로써, 자신 있게 계약을 협상하고 리스크를 관리하며 거래 및 투자 전략을 수립할 수 있습니다.
업계 전반의 전문가들이 매일 당사의 데이터를 신뢰하고 있습니다.
Platts는 명확하게 정의된 방법론과 세부 기준을 바탕으로 매일 일관된 고품질의 포워드 곡선 평가를 제공합니다. 또한 고객이 평가 프로세스를 이해할 수 있도록, 상품의 시장가치를 어떻게 산정하는지에 대한 상세한 설명과 근거를 제시합니다.
당사의 표준 포워드 곡선에 대한 방법론은 데이터 소스와 평가 방식에 대해 명확하고 이해하기 쉬운 언어로 설명합니다.
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Platts는 전 세계 위치에 걸쳐 최대 240개월까지 확장되는 월별 세분화된 확장 포워드 곡선을 제공합니다.
당사는 Platts 편집팀의 시장 지식과 전문성을, LNG 시장 역학을 이해하는 정량적으로 도출된 기법과 결합합니다.