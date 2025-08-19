상품 시장이 위험 관리를 위한 새로운 현실에 직면하고 있나요?

많은 불확실성을 생성하는 시장 환경에서 S&P Global 상품 위험 솔루션은 모든 위험 관리 기능에 도움을 줄 수 있는 독립적이고 검증 가능한 데이터 소스를 제공합니다.

Platts LNG 포워드 곡선 분석 범위를 사용하여 글로벌 시장을 자신 있게 탐색하세요. 당사의 제공 범위에는 13개 이상의 LNG 포워드 곡선과 주요 글로벌 지역 전반에 걸쳐 발표된 1,250개 이상의 개별 일일 선물 가격이 포함됩니다. 미래 지향적 데이터에 대한 고유한 초점을 통해 최대 240개월까지 확장되는 인사이트를 제공하여 전략적으로 계획하고 거래 결정을 최적화할 수 있습니다.



시장 역학을 이해하고 위험을 효과적으로 관리하며 새로운 기회를 활용해 보세요. S&P Global Energy는 LNG 시장 인텔리전스에서 귀하의 파트너가 되어 이 빠르게 변화하는 분야에서 앞서 나갈 수 있도록 도와드립니다.